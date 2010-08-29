Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Сколько на нашей планете континентов? 31 + Ссылка Разделение на континенты в географической науке не универсально и условно. В англоязычных странах, бывших английских колониях и Китае учат, что континентов семь: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. В странах бывшего СССР и Восточной Европы обычно считают континентом всю Евразию, а в государствах Западной Европы и Латинской Америки Азия и Европа отделены, но в единый континент выделена Америка. В крайнем варианте из-за провозглашения Афро-Евразии континентов всего четыре, но такую систему нигде не преподают как основную. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое отношение к мамонтам имеет Мамонтова пещера? 284 + Ссылка Самая длинная пещера в мире находится в США и называется Мамонтова, хотя никаких останков мамонтов там не находили. Дело в том, что вошедшее из русского языка в английский слово «mammoth» имеет значение не только собственно «мамонт», но и «огромный». Из-за гигантских размеров пещеры и отдельных её залов она и получила имя «Mammoth cave», что было ошибочно переведено как «Мамонтова». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где пролегает самый длинный морской путь, по которому можно проплыть без смены направления? 404 + Ссылка На нашей планете существует морской путь длиной примерно 32 000 км, что составляет 80% длины экватора, по которому можно проплыть, ни разу не поменяв направления. Линия начинается на полуострове Камчатка, проходит мимо Алеутских островов по Тихому океану, далее через пролив Дрейка по Атлантическому океану, затем между восточным побережьем Африки и Мадагаскаром и заканчивается в Пакистане. Неправда? Источник: observationdeck.kinja.com

В каком государстве существовал анклав третьего порядка? 302 + Ссылка После разделения Британской Индии в провинции Восточный Пакистан, ставшей затем независимым государством Бангладеш, образовалось много анклавов. Среди прочих существовал уникальный анклав третьего порядка Дахала Каграбари — индийская территория, окружённая землёй Бангладеш, окружённой индийской территорией, окружённой землёй Бангладеш. Только в 2015 году государства подписали соглашение об обмене территориями, ликвидирующее анклавы. Неправда? Источник: meduza.io

При каких допущениях Эверест не является высочайшей вершиной на Земле? 411 + Ссылка Самой высокой горой на Земле считается Эверест — 8 848 метров. Однако если измерять от подножия, то её превзойдёт гавайский вулкан Мауна-Кеа. Его общая высота составляет 10 203 метра, просто большая часть находится под водой. А если измерять от центра планеты, наиболее удалённой точкой будет вулкан Чимборасо в Эквадоре, так как из-за неидеальной сферичности Земли её радиус достигает максимума на экваторе. Неправда? Источник: geology.com

Где находится улица, которая и параллельна самой себе, и пересекает саму себя? 575 + Ссылка Одна из самых странных улиц называется Планировочная и находится в Новосибирске. Две ветви этой улицы сначала параллельны друг другу, затем одна поворачивается и пересекает другую. Неправда? Источник: yandex.ru

В каком городе практически все жители живут в одном доме? 706 + Ссылка Население городка Уиттиер на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации — кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната Методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом тёплым переходом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие государства являются не имеющими выхода к морю второго порядка? 462 + Ссылка В мире существует 44 государства, из которых нельзя попасть в международные морские воды. Из них две страны — Узбекистан и Лихтенштейн — могут называться сухопутными второго порядка, так как со всех сторон окружены государствами, не имеющими выхода к Мировому океану. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем датчане установили право выкупить товар любого корабля, проходящего через Датские проливы? 433 + Ссылка В 16—17 веках большую часть доходов бюджета Дании составляли сборы пошлин с торговых кораблей, проходящих через Датские проливы — Эресунн, Большой и Малый Бельты. Размер пошлины, в зависимости от вида товара, устанавливался в 1—2% его стоимости. Кроме этого, датчане оставляли за собой право выкупить весь груз по заявленной стоимости — это было сделано для того, чтобы капитаны судов её не занижали, так как проверять каждый корабль не было возможности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится Лукоморье? 739 + Ссылка Лукоморье — это не только сказочная страна из пролога к «Руслану и Людмиле» Пушкина. На западноевропейских картах 16—18 веков Лукоморьем подписывалась местность в Сибири по правому берегу реки Оби. Но ещё раньше в древнерусских летописях так именовали место обитания половцев где-то в низовьях Днепра, а самих половцев называли лукоморцами. В «Задонщине» Лукоморьем названо место, куда отступило войско Золотой Орды после поражения в Куликовской битве, правда, без каких-либо географических деталей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Греция препятствует вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз? 271 + Ссылка Образовавшаяся в результате распада Югославии Республика Македония является членом ООН, но включена туда под названием «Бывшая югославская республика Македония». На этом настояла Греция, в которой есть одноимённая провинция, занимающая большую часть исторической области Македония. Также Греция препятствует вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз, настаивая на том, чтобы та поменяла название на Республика Скопье (по имени столицы) или хотя бы на Северная Македония. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие рабы проживали на Большом Невольничьем озере в Канаде? 347 + Ссылка В канадской провинции Альберта находятся Большое Невольничье озеро, Малое Невольничье озеро и Невольничья река, хотя никакого рабства и плантаций в этой местности не было. Все эти названия произошли от проживавшего здесь индейского племени слейви, но изменились из-за путаницы с английским словом «slave», что означает «раб». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на Таймыре есть бухта Марии Прончищевой, хотя исследовательницу звали Татьяной? 282 + Ссылка Татьяна Прончищева была первой русской исследовательницей Арктики в составе Ленско—Енисейского отряда Великой Северной экспедиции 1730-х годов. Во время плаваний вскоре после смерти своего мужа Василия Прончищева, начальника отряда, умерла и Татьяна. В 1913 году один из мысов на восточном побережье Таймыра назвали её именем, однако надпись «м. Прончищевой» при подготовке к изданию карт ошибочно отнесли к бухте, посчитав, что «М» — это первая буква имени Мария. Впоследствии истинная биография Татьяны была восстановлена, но на картах по сей день значится бухта Марии Прончищевой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком языке столица Австрии зовётся Дунаем? 489 + Ссылка В большинстве европейских языков название столицы Австрии похоже на собственное название Wien, ещё в нескольких языках этот город зовётся Бец по имени когда-то стоявшей здесь аварской крепости. И лишь в словенском языке Вену называют Dunaj. При этом река Дунай по-словенски звучит как Danova. Неправда? Источник: sl.wikipedia.org

Почему город Черкесск за пять лет сменил три названия? 369 + Ссылка В 1934 году центр Черкесской автономной области Баталпашинск переименовали в Сулимов — в честь председателя Совета народных комиссаров РСФСР. Через три года, после ареста и расстрела Сулимова, город назвали в честь главного организатора репрессий Ежово-Черкесском. Ещё через два года, когда убрали и самого Ежова, город стал просто Черкесском. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как относительно друг друга расположены ростовские улицы Вертикальная и Горизонтальная? 439 + Ссылка В Ростове-на-Дону есть расположенные неподалёку улицы Вертикальная и Горизонтальная. Они не пересекаются, как можно было ожидать, а идут параллельно друг другу. Неправда? Источник: maps.yandex.ru

Какая река — Волга или Кама — должна считаться притоком с научной точки зрения? 697 + Ссылка Волга немного превосходит Каму по площади водосбора к месту их слияния, но Кама длиннее и обладает большим водорасходом. Исследования илистых отложений рек показывают, что Кама значительно старше Волги и сама впадала в Каспийское море. Даже по снимкам местности видно, что Волга после слияния меняет направление течения на 90°, а Кама бы не меняла. Поэтому по совокупности гидрологических признаков именно Волга является притоком Камы, однако историческая роль Волги как объединяющего фактора русских земель оставляет первенство за ней. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как соотносится численность населения в самом большом и самом маленьком штатах США? 301 + Ссылка Самый большой по территории штат США, Аляска, почти в 550 раз больше самого маленького, Род-Айленда. Однако численность населения в Род-Айленде на 300 тысяч человек выше, чем в Аляске. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой водный путь в США соединяет два океана? 438 + Ссылка Панамский канал — не единственный водный путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. В штате Вайоминг есть ручей, который разделяется на два потока. Первый уходит на запад к Тихому океану через реки Снейк и Колумбия, а второй на восток к Атлантическому через Йеллоустон, Миссури и Миссисипи. Судно по этому ручью не пройдёт, но рыба мигрировать вполне может. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему город назвали Рио-де-Жанейро, хотя он не стоит на реке? 525 + Ссылка В испанском и португальском языках река — это «rio», поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с «Рио-». Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Rio de Janeiro — «январская река». Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько государств имеют флаги без белого, синего или красного цвета? 587 + Ссылка Флаги почти всех государств мира содержат фрагменты белого, синего или красного цвета. В этом правиле только два исключения: флаги Ямайки и Мавритании. Неправда? Источник: www.reddit.com

Почему одна из рек на Дальнем Востоке носит название Запятая? 560 + Ссылка Конечной точкой Первой Колымской экспедиции, работавшей в 1928 году, была река Среднекан. Добравшись до одного из правых притоков Колымы, геологи решили, что это и есть Среднекан, однако потом обнаружили свою ошибку. Поэтому данной реке, бывшей до этого безымянной, присвоили название Запятая, ведь точку в экспедиции ещё только предстояло поставить. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком государстве почта адресуется не по улицам и номерам домов, а по их описаниям? 690 + Ссылка В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведётся по описаниям наподобие «150 метров на запад от Макдоналдса» или «200 метров по левую сторону от церкви, красный дом с чёрными решётками». Самые трудные ориентиры для приезжих — те, которые полагаются на общую память, например, «Перед бывшим американским посольством». Недавно правительство всё же запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям. Неправда? Источник: www.wsj.com

Где и когда совещание президента с правительством проходило на дне моря? 536 + Ссылка Государство Мальдивы — это 20 атоллов в Индийском океане со средней высотой над уровнем моря чуть выше 2 метров. При текущих темпах роста температуры воздуха и уровня мирового океана уже в текущем веке большинство обитаемых Мальдивских островов станут непригодными для проживания. В 2009 году, незадолго до международной конференции по глобальному потеплению в Копенгагене, президент Мохамед Нашид с целью привлечь дополнительное внимание к проблемам Мальдив провёл со своим правительством получасовое совещание на дне моря. Чиновники в дайверском оборудовании общались жестами и письмом на досках, а в конце встречи подписали декларацию. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Чем отличается детская дразнилка «Жадина-говядина» в разных регионах? 854 + Ссылка Детская дразника «Жадина-говядина» сильно варьируется в разных регионах. В Москве и Московской области наиболее распространено продолжение «... турецкий барабан, кто на нём играет, тот рыжий таракан». В Санкт-Петербурге, близких к нему областях и в Эстонии — «... пустая шоколадина», в Удмуртии и на Урале — «... большая шоколадина», в некоторых областях Украины — «... в доме шоколадина», и все эти вариации могут оканчиваться строками «... сосисками набитая, на меня сердитая». Наконец, в неназванных выше регионах и странах ближнего зарубежья чаще встречается продолжение «... солёный огурец, на полу валяется, никто его не ест». Неправда? Источник: forum.lingvo.ru

Каковы причины появления на географических картах островов-призраков? 1159 + Ссылка Во времена Великих географических открытий на карты было нанесено большое количество островов и рифов, существование которых впоследствии не было подтверждено. Самым знаменитым примером является остров Табор, он же риф Мария-Тереза, который якобы находится в южной части Тихого Океана. На нём оказываются герои романов Жюля Верна «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров», и сам писатель был искренне убеждён в реальности острова. Уже в середине 20 века его поиски не увенчались успехом, однако риф продолжает изображаться на некоторых современных картах. Есть несколько причин появления островов-призраков: моряки принимают за сушу айсберги, миражи, а также плавучие образования из вулканической пемзы, которые могут обзавестись растительностью и гнездовьями птиц. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой выдуманный город в США стал реальным географическим объектом? 809 + Ссылка Издатели географических карт иногда помещают на них выдуманные города или другие объекты, которые служат так называемыми «копирайтными ловушками», то есть могут быть доказательством воровства карт другими компаниями. В 1920-х годах одной из таких ловушек стало местечко Agloe в штате Нью-Йорк, появившееся на картах от General Drafting Company. Однако уже через пять лет виртуальный объект стал реальным, так как здесь построили рыбацкий домик, который так и назвали — Agloe. Впоследствии этот факт помог издательству Rand McNally выиграть иск о нарушении авторских прав от General Drafting. После того, как домик пришёл в негодность, Agloe долгое время сохранялось в различных путеводителях и даже присутствовало в Google Maps. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какое наземное млекопитающее первым колонизировало Новую Зеландию? 861 + Ссылка До появления первых поселенцев на территории Новой Зеландии в 13 веке из млекопитающих здесь обитали только тюлени, морские львы и летучие мыши. Таким образом, человек стал первым наземным млекопитающим, колонизировавшим эти острова. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда столица европейского государства находилась за пределами Европы? 835 + Ссылка В 1808 году португальская королевская семья, спасаясь от наполеоновских войск, бежала со всем двором в Рио-де-Жанейро и объявила его столицей королевства. Таким образом, Рио-де-Жанейро был и остаётся единственным городом в истории, служившим столицей европейского государства вне Европы. Продолжалось это до 1822 года, когда Бразилия провозгласила независимость. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда существовало государство Бизония? 958 + Ссылка С 1947 по 1949 годы на территории Европы существовало государственное образование Бизония, хотя к бизонам никакого отношения не имело. Так назвали объединённые британскую и американскую зоны оккупации Германии (приставка bi — это «два» в переводе с латыни). Когда Франция присоединила к ним свою зону оккупации, Бизония стала Тризонией, а затем её переименовали в Федеративную Республику Германии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком языке не существует концепций «лево» и «право»? 1400 + Ссылка Для нас привычно ориентироваться в пространстве и давать указания, используя слова «лево», «право», «вперёд» и «назад», что называется эгоцентрическими координатами. Однако существуют языки, например, язык австралийских аборигенов гуугу йимитир, в которых направления указываются только по географическим координатам — и на открытой местности, и в помещениях. Так, носитель этого языка может попросить больше места в машине, сказав: «Передвинься немного на восток». Гуугу йимитир в любой момент и на бессознательном уровне точно знают, где находятся стороны света. Этот навык у них нарабатывается с младенческого возраста — мозг учится замечать природные факторы и тщательно запоминать перемещения и повороты, чтобы в нужный момент человек без усилий мог сказать правильное направление. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Можно ли проехать на обычной машине из Северной Америки в Южную? 903 + Ссылка Хотя существует так называемое панамериканское шоссе, призванное объединить дороги стран всей Америки в единую систему, на обычной машине нельзя проехать из Северной Америки в Южную. Виноват в этом Дарьенский пробел — неосвоенный участок суши на границе Панамы и Колумбии размером 160 на 50 км, где нет дорог, только сельвы и болота. Попытки устранить пробел предпринимаются с 1970-х годов, однако натыкаются на сопротивление переживающих за судьбу джунглей экологов и местных индейских племён. Кроме того, панамцы опасаются резкого увеличения наркотрафика из Колумбии в случае постройки шоссе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем жители канзасского города перенесли его со всеми зданиями на несколько километров? 549 + Ссылка Городок Улисс в штате Канзас был основан в 1885 году и первое время переживал бурное развитие. Через несколько лет здесь насчитывалось 1 500 жителей, были построены 4 гостиницы, 6 игорных домов, более 20 ресторанов и салунов, школа, церковь и даже оперный дом. Однако засухи и другие факторы остановили бум, и к 1908 году население Улисса сократилось до 100 человек, на плечи которых легли огромные долги. Чтобы избежать окончательного банкротства, отцы-основатели города решили купить землю в нескольких километрах западнее и перенести город на это новое место, назвав его Новый Улисс. В ходе переезда, занявшего пять месяцев, были перевезены жилые дома всех оставшихся горожан, их хозяйственные постройки, а также многие крупные здания, включая самый большой отель и тот самый оперный дом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему один из островов недалеко от Магадана назван Островом Недоразумения? 1587 + Ссылка Гидрографическая экспедиция, работавшая в конце 1910-х годов в Охотском море недалеко от Магадана, не заметила и не нанесла на карту маленький остров в трёх километрах от берега. Ошибку вскоре исправили, а острову дали название Остров Недоразумения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где пролегает экватор белых сосисок? 899 + Ссылка В Баварии широко распространены белые сосиски вайсвурст, но чем дальше на север Германии, тем меньше они встречаются в повседневной кухне. Примерная граница их употребления шутливо называется экватором белых сосисок. Насчёт физического положения этой линии существуют споры: одни проводят её по реке Дунай, другие — по реке Майн, третьи выбирают средний вариант по 49-й широте. В общем смысле экватор белых сосисок разделяет территории южнонемецких и средненемецких диалектов с соответствующими им культурными особенностями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой город вырос на месте покинутого аэропорта? 546 + Ссылка В 1942 году в округе Натрона, штат Вайоминг, был построен военный аэропорт. Через десять лет его передислоцировали в другое место, а занимаемую им землю выкупил местный фермер, разделил на участки и продал. Постепенно бывшие взлётно-посадочные полосы превратились в улицы, и в 1970-х годах на этом месте был зарегистрирован муниципалитет Бар Нунн. В настоящее время население городка превышает 2000 человек. Неправда? Источник: www.townofbarnunn.com

Почему открытому в 2013 году российскому острову дали название Яя? 1722 + Ссылка Списки географических объектов России обычно замыкает река Яя, но с 2013 года у неё появился тёзка-остров площадью 500 квадратных метров. Его случайно обнаружили в архипелаге Новосибирских островов с вертолёта. Сначала географическому объекту хотели дать имя Баунти, так как очертаниями он похож на остров из рекламы шоколада. Однако когда стали выяснять, кто именно первым его заметил, все наперебой заговорили: «Я, я, я!», поэтому остров и получил имя Яя. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом жёлтые уточки помогают исследовать океанические течения? 1432 + Ссылка В начале 1992 года из Гонконга в США отправился корабль с грузом из 29 тысяч китайских пластиковых игрушек: жёлтых уточек, а также черепашек, лягушек и бобров. В середине пути судно попало в шторм, и контейнеры с игрушками смыло за борт. Уточки оказались в свободном плавании и через некоторое время стали появляться на берегах Аляски, Гавайев и в других местах. Игрушки оказали большую помощь океанографам, исследующим течения. Например, было установлено, что период круговорота между Японией, Аляской и Алеутскими островами составляет примерно три года. Неправда? Источник: www.independent.co.uk

Какой народ добровольно обрёк себя на вымирание? 1338 + Ссылка В северной Мьянме, в предгорьях Гималаев, проживает небольшая этническая группа тарон. Этих людей ещё часто называют азиатскими пигмеями, так как средний рост взрослых составляет около 130 см. Из-за частых родственных браков почти все дети тарон рождались с дефектами, поэтому несколько десятилетий назад старейшины запретили все внутриплеменные браки. Учитывая труднодоступность района проживания тарон, это решение фактически означало добровольное согласие на вымирание. На сегодняшний день в живых осталось менее 10 чистокровных представителей тарон. Неправда? Источник: nowiknow.com

Где в 20 веке вырос вулкан высотой 424 метра посреди фермерского поля? 1130 + Ссылка Единственный вулкан, начало и конец роста которого были задокументированы людьми — это Парикутин в Мексике. 20 февраля 1943 года фермер с женой работали в поле и стали свидетелями начала его извержения. За год вулкан вырос до высоты 336 метров, и две близлежащие деревни были погребены под лавой и пеплом. Ещё через восемь лет вулкан окончательно потух, достигнув отметки 424 метра. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится озеро, которое каждый год на время скрывает под водой целый парк? 3661 + Ссылка В Австрии расположено озеро Грюнер, со всех сторон окружённое горами. Зимой глубина озера составляет 1—2 метра, а территория вокруг него служит парком. Но весной в горах начинает таять снег, питая озеро новой водой, и к маю его глубина увеличивается до 12 метров. Под поверхностью озера оказываются деревья, дорожки, скамейки, что в сочетании с кристально чистой водой делает его в это время популярным местом для дайвинга. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находятся три рядом расположенных озера, периодически меняющих окраску? 3485 + Ссылка На вершине индонезийского вулкана Келимуту расположены три озера, каждое из которых периодически меняет цвет от бирюзового к зелёному, красному и чёрному. Такие превращения вызваны вулканическими газами, которые вступают в реакцию с различными минералами, растворёнными в воде, тем самым меняя окраску озёр. Неправда? Источник: nat-geo.ru

Какие страны изначально назывались «третьим миром»? 1261 + Ссылка Сегодня странами третьего мира называют в основном бедные развивающиеся государства. Однако изначально термин «третий мир» был придуман для обозначения стран, не участвовавших в гонке вооружений Холодной войны, то есть не относившихся ни к так называемому «первому миру» (капиталистические страны и блок НАТО), ни ко «второму миру» (социалистический блок). К окончанию Холодной войны в «третьем мире» в основном оказались государства с низким ВВП, и акцент употребления термина сместился именно на это обстоятельство, хотя впоследствии многие страны третьего мира обогнали в своём развитии «второй мир». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким островом попеременно владеют Франция и Испания? 2738 + Ссылка На границе Испании и Франции, проходящей по реке Бидасоа, расположен небольшой остров Фазанов. В 1659 году здесь был подписан мирный договор между этими государствами, положивший конец длительной войне. С тех пор остров имеет статус кондоминиума, то есть находится под управлением одновременно двух стран, причём смена фактического администратора происходит периодически. Шесть месяцев островом заведует муниципалитет испанского города Ирун, другие шесть месяцев — власти французского города Андай. На самом острове никто не живёт, посетители сюда тоже не допускаются. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком государстве пропустили 30 декабря 2011 года и почему? 2815 + Ссылка В тихоокеанском государстве Самоа не было целого дня — 30 декабря 2011 года. Такое решение приняли его власти, чтобы сменить часовой пояс с UTC–11 на UTC+13. Дело в том, что раньше Самоа в своих торговых отношениях было ориентировано на США и Великобританию, но в последнее время произошла переориентация деловых связей на Австралию и Новую Зеландию, к которым Самоа ближе географически. Скачок в календаре позволил ликвидировать суточную разницу во времени с этими странами. Неправда? Источник: lenta.ru

В состав какого кулинарного блюда можно включить всю нашу планету? 3533 + Ссылка Если в двух противоположных точках нашей планеты одновременно положить на землю два куска хлеба, то получится сэндвич с земным шаром. Первый такой бутерброд изготовили в 2006 году, рассчитав координаты места в Испании и соответствующего места-антипода в Новой Зеландии. Впоследствии опыт был повторён во многих других уголках планеты. А вот жителям России сэндвич с Землёй сделать очень трудно, поскольку для подавляющей части территории страны противоположные точки находятся в Тихом и Атлантическом океанах. Неправда? Источник: www.zefrank.com

На каком континенте есть скала, названная в честь женской груди? 3707 + Ссылка В Антарктиде около входа в канал Лемэра стоит скала с двумя пиками, которая официально на картах обозначена как Una's Tits, что значит «груди Уны». Названы они в честь уроженки Фолклендских островов по имени Уна, которая одно время работала в британской антарктической экспедиции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему власти Австралии поменяли имена пиков Косцюшко и Таунсенд друг с другом? 2637 + Ссылка Самая высокая вершина Австралии — это гора Косцюшко, названная в честь польского героя Тадеуша Костюшко. Однако изначально она носила имя Таунсенд, а соседний пик — как раз Косцюшко. Дело в том, что оригинальный пик Косцюшко, как показали более точные измерения, чем сделанные изначально, оказался ниже Таунсенда на 20 метров. Чтобы сохранить за Косцюшко титул высочайшей вершины, власти просто поменяли имена этих двух пиков. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где расположено озеро, вода в котором по невыясненной причине розового цвета? 7587 + Ссылка На Среднем острове архипелага Решерш в западной Австралии расположено озеро Хиллиер, примечательное водой розового цвета. Причина такой аномалии до сих пор не установлена: предполагалось, что цвет воде придают вырабатывающие красный пигмент водоросли, однако учёные, исследовавшие пробы воды из озера, не обнаружили следов жизнедеятельности таких водорослей. Похожее озеро с цветом воды, колеблющимся от фиолетового до алого, находится в Сенегале и называется Ретба. Здесь причины окраски установлены точнее: виноваты в этом цианобактерии и большое количество растворённой в воде соли. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое море названо в честь города, стоящего в стороне от этого моря? 2415 + Ссылка Адриатическое море получило название в честь итальянского города Адрия, который, тем не менее, расположен не на его побережье, а в 22 километрах от него. Этот город в 6 веке до н. э. действительно был крупным портом, но постепенно Адриатическое море стало отступать от него на восток по мере заиливания дельты реки По. Какое-то время Адрия оставалась портом благодаря прорытым каналам, однако из-за нашествий варваров и крупного наводнения окончательно утратила свою значимость. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Монеты какого королевства назывались поллитрами и были привязаны к стоимости бутылки водки? 6424 + Ссылка После отделения Эстонии от СССР южная часть острова Сааремаа, район Торгу остался неохваченным административной реформой, и местные жители попросили решить проблему депутата эстонского парламента Кирилла Тейтера. Тот, будучи членом роялистской партии, заручился поддержкой жителей и объявил о создании королевства Торгу, ведь по эстонской Конституции жители могут выбирать органы местного самоуправления, и формально вид самоуправления «королевство» Конституцией не был запрещён. Себя депутат объявил королём Кириллом I. В Торгу были отчеканены монеты, названные поллитрами, курс которых был жёстко привязан к стоимости бутылки водки. Хотя через некоторое время эстонское правительство всё-таки навело порядок и учредило волость Торгу, поллитры до сих пор в ходу и принимаются в эстонских барах. Неправда? Источник: dneprovskij.livejournal.com

Названия каких столиц означают просто «столица»? 3833 + Ссылка До 1998 года в мире был только один столичный город, название которого означает просто «столица» — это корейский Сеул. А вторым стала казахстанская Астана. В советское время этот город назывался Целиноград, после распада СССР ему дали имя Акмола, что значит «белая могила». А после переноса столицы сюда из Алма-Аты сочли, что это название не слишком удачное для первого города страны, и сделали его тоже просто «столицей». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему один американский городок называется Идиотвилль? 3512 + Ссылка В американском штате Орегон есть заброшенный населённый пункт под названием Идиотвилль (Idiotville). В 1970-х годах здесь был лагерь для рабочих по заготовке леса, расположенный так далеко от ближайших городков, что их жители иногда говорили: «Только идиоты могут работать там». Отсюда и повелось звать данное место Идиотвиллем, а протекающий неподалёку ручей — Идиотским ручьём (Idiot Creek), Последнее название даже занесено в официальный справочник топонимов США. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой африканский остров получил название от Марко Поло по ошибке? 2942 + Ссылка Остров Мадагаскар получил своё название от Марко Поло по ошибке. Он упомянул его в своих мемуарах под именем Мадейгаскар, так как был наслышан об этом месте во время путешествия в Азию. Однако исследователи полагают, что Марко Поло всё спутал и описал не остров, а сомалийский порт Могадишо и его окрестности. Но трансформировавшееся название порта так и закрепилось за островом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится современный город, большинство жителей которого живут в пещерах? 8385 + Ссылка Австралийский город Кубер-Педи, который является одним из крупнейших мировых центров по добыче опалов, расположен в пустынной и очень жаркой местности. Из 2 000 человек населения большинство живёт в подземных пещерах, которые остаются после выработки шахт. Там сделаны полноценные квартиры, проложены коммуникации. Кроме того, в пещерах расположены многие городские объекты, включая кладбище и церкви. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой ангел берёт своё начало от дьявола? 5345 + Ссылка Самый высокий в мире водопад Анхель (что означает «ангел») падает вниз с вершины Ауянтепуи. Это название переводится с языка местных индейцев как «гора дьявола». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране города отличаются преобладающими цветами зданий и домов? 3760 + Ссылка Некоторые города Марокко известны тем, что с давних времён имеют преобладающий цвет зданий и домов, и даже новые постройки по традиции красят именно в этот цвет. Например, почти все здания третьего по величине города страны Марракеша — рыжевато-красные. А небольшой городок Шефшауэн пользуется особенной популярностью туристов за то, что все дома полностью или частично окрашены в синий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С каким государством Франция имеет самую длинную сухопутную границу? 4325 + Ссылка Самую длинную сухопутную границу Франция имеет с Бразилией благодаря своему южноамериканскому владению — Французской Гвиане. Она равняется 673 километрам, а следующая за ней по длине франко-испанская граница на 50 километров короче. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На каком материке находится самое сухое место на Земле? 14158 + Ссылка Самое сухое место на Земле — не Сахара или другая известная пустыня, а область в Антарктиде под названием Сухие долины. Эти долины почти полностью свободны ото льда и снега, так как влага испаряется под действием мощнейших ветров, достигающих скорости 320 км/ч. В некоторых районах этой области дождей не было уже два миллиона лет. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему названия Доминика и Доминиканская Республика имеют разное происхождение? 3277 + Ссылка В Карибском море есть два государства с очень похожими названиями — Доминика и Доминиканская Республика. Но происхождение и смысл этих названий совершенно разные. Доминика получила имя от итальянского слова «воскресенье», так как в этот день остров был обнаружен экспедицией Христофора Колумба. А вот Доминиканская Республика стала так именоваться от названия своей столицы Санто-Доминго, полученного в честь Святого Доминика, основателя ордена доминиканцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на географических картах сверху расположен север? 2684 + Ссылка В античные времена Средиземное море и его прибрежные территории были центром обитаемого мира. Картографы наиболее подробно описали территорию к северу от моря, поэтому ещё с той эпохи верх карт был ориентирован на север. Хотя на китайских картах того же времени сверху был юг, а на чуть более поздних арабских — восток. На средневековых европейских картах богословы тоже помещали восток на верх, так как там, согласно библейскому преданию, находился рай. Лишь с 15 века античная традиция начала возвращаться, и закрепило её распространение компаса с указывающей на север стрелкой. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какую страну называют Криевия или Венемаа? 9851 + Ссылка Название России не во всех языках происходит от корня «рос-» или «рус-». Например, в Латвии её называют Криевия от племени кривичей, соседствовавших с древними латышами на востоке. Ещё одно древнее племя — венеды — дали название России в эстонском (Венемаа) и финском (Веняйя) языках. Китайцы именуют нашу страну Элосы и могут сократить до просто Э, а вьетнамцы тот же самый иероглиф читают как Нга, и называют Россию именно так. Неправда? Источник: flower53.livejournal.com

Проходит ли экватор через Эквадор и Экваториальную Гвинею? 2249 + Ссылка Испанские колонисты назвали южноамериканское государство Эквадором по той простой причине, что оно по всей ширине пересекается экватором. А вот через африканское государство Экваториальная Гвинея, как ни странно, экватор совсем не проходит. Основная часть территории лежит к северу от экватора, а один маленький остров — южнее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На скольких материках можно встретить средиземноморский климат? 2460 + Ссылка Средиземноморский климат — с умеренной температурой, мягкими зимами и очень редкими осадками летом, как можно догадаться из названия, присущ территориям на берегу Средиземного моря. Однако не только им: по международной классификации средиземноморский климат также присущ калифорнийскому берегу, западным берегам ЮАР и Чили, юго-западному берегу Австралии, а также некоторым местам на Чёрном море — например, Анапе или Туапсе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой российский город до 1958 года жил сразу в двух часовых поясах? 6079 + Ссылка С момента основания Новосибирск рос двумя частями по разным берегам Оби. А так как часовой меридиан проходил прямо по реке, то в городе было два времени. На левом берегу разница с Москвой составляла 3 часа, а на правом — 4. Хотя большого неудобства это положение новосибирцам не доставляло, ведь каждая половина жила обособленно, и даже браки между жителями разных берегов города были редки. Город стал более связным в 1955 году, когда был построен первый автомобильный мост через Обь, а в 1958 году Новосибирск перешёл на единый часовой пояс. Неправда? Источник: www.molsib.info

Какое время действует на Северном и Южном полюсах? 5029 + Ссылка На Северном и Южном полюсах все меридианы сходятся в точку, и их нельзя отнести ни к одному часовому поясу. Поэтому принято считать, что там действует всемирное время (по Гринвичу). Однако на американской антарктической станции Амундсен — Скотт, расположенной точно на Южном полюсе, действует время Новой Зеландии, так как именно оттуда осуществляются авиарейсы на станцию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом перемешаны стороны света в речи исландцев? 3440 + Ссылка В Исландии заселены преимущественно прибрежные территории, и люди путешествуют по стране в основном вдоль прибрежной полосы. Исторически сложилось так, что исландцы называют западом северо-западную окраину острова, севером — северо-восточную окраину, востоком — восточную окраину, а югом — район Рейкьявика. Поэтому возможны лингвистические казусы: направляясь из северо-западной окраины в сторону северо-восточной окраины, исландец говорит, что едет «на север», хотя фактически движется на восток, а направляясь из юго-западной окраины в сторону Рейкьявика, т. е. фактически на север, исландец говорит, что едет «на юг». Неправда? Источник: svr-lit.niv.ru

Какое азиатское государство стало независимым помимо своей воли? 4634 + Ссылка Сингапур стал независимым государством помимо своей воли. Большую часть своей истории Сингапур был британской колонией, через некоторое время после Второй Мировой войны получил автономию, а в 1963 году вошёл в состав новообразованного государства Малайзия. Однако по разным политическим и экономическим причинам, а также из-за межэтнических конфликтов между малайцами и китайцами остальные штаты Малайзии в 1965 году решили исключить Сингапур из состава государства. Опечаленный лидер сингапурцев Ли Куан Ю был вынужден признать независимость острова. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где в Африке находится земля, которую не считает своей ни одно государство? 6258 + Ссылка На границе Египта и Судана находится территория Бир-Тавиль площадью 2060 км², которая не принадлежит ни одному государству. Дело в том, что в 1902 году Британия провела новую административную границу между этими странами, передав Египту Бир-Тавиль, а Судану — Халаибский треугольник, территорию с гораздо большей площадью. Однако после получения независимости Египет потребовал вернуться к старым границам, отказавшись от прав на Бир-Тавиль. Судан же ничего менять не хочет и тоже не считает его своей территорией. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда можно искупаться у самого края водопада Виктория без опасения быть унесённым вниз? 6911 + Ссылка У самого края водопада Виктория есть место под названием Дьявольский бассейн. Это небольшой участок воды, где можно купаться в сентябре и декабре без опасения быть унесённым вниз по водопаду благодаря выступающей в этом месте скале. Бассейн популярен у туристов, которые любят риск, хотя по статистике в среднем от купания здесь погибает один человек в год. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где обитают морские цыгане и чем они занимаются? 8357 + Ссылка В юго-восточной Азии обитает народность баджо — их также именуют морскими цыганами за то, что они ведут морской кочевой образ жизни у берегов Филиппин, Малайзии и Индонезии. Хотя в последнее время правительства этих стран переселили многих кочевников на сушу, до сих пор многие из них живут в море в домах на сваях либо просто в лодках. Они посещают берег для продажи пойманных рыбы и жемчуга и покупки риса, воды и предметов первой необходимости. Многим морским цыганам ещё в детстве перфорируют барабанные перепонки. Ребёнок неделю лежит с кровотечением из носа и ушей, зато потом может без боли нырять на глубину до 30 метров в поисках жемчуга и морских огурцов. Неправда? Источник: www.guardian.co.uk

Почему результат первого научного измерения высоты Эвереста специально исказили на 2 фута? 6601 + Ссылка Первое научное измерение высоты Эвереста было произведено в 1856 году. Оказалось, что высота равна ровно 29 000 футов (8 839 метров). Чтобы избежать обвинений в том, что расчёты очень приблизительные и им нельзя доверять (ведь в природе круглые цифры встречаются редко), было решено объявить высоту, равной 29 002 фута. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему океан, который даёт множество штормов и цунами, назвали Тихим? 4842 + Ссылка Первым из европейцев восточную часть Тихого океана увидел испанский исследователь Васко Нуньез де Бальбоа после того, как пересёк Панамский перешеек. Правда он не подозревал, что перед ним целый океан, и назвал его Южным морем. Привычное нам название ему дал Магеллан, проплывший по нему во время задуманного кругосветного путешествия и не повстречавший ни одной бури. На самом деле Тихий океан часто служит источником тропических штормов и цунами, разрушающих города и уносящих жизни людей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Внутри какой европейской столицы есть «свободный город» с собственными законами? 3272 + Ссылка В Копенгагене есть квартал «Свободный город Христиания» — самопровозглашённое «государство в государстве» численностью около 1000 человек. Община возникла в 1971 году, когда группа хиппи самовольно вселилась в заброшенные военные казармы. Сейчас квартал имеет частичную независимость, что выражается в собственных законах и налогах. Хотя в Дании есть немало сторонников уничтожения Христиании из-за того, что там свободно продаётся марихуана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где живут люди кавказской расы? 7728 + Ссылка Традиционных жителей Европы, Передней Азии, Северной Африки и Северной Индии относят к европеоидной расе. Однако немецкий антрополог Фридрих Блумменбах ввёл другой термин для её обозначения — кавказская раса. По его мнению, белые люди впервые появились именно на Кавказе, а грузины — самые красивые их представители. Сейчас термин «кавказская раса» используется во многих языках, а в английском Caucasian — это официальное обозначение. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где, помимо Англии, есть город Лондон на реке Темзе? 6631 + Ссылка Лондон есть не только в Англии: в США 8 городов с таким именем, также имеется Лондон в государстве Кирибати. А канадский Лондон в провинции Онтарио расположен, как и английский, на реке под названием Темза. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где текут две реки, пересекая друг друга под прямым углом и не смешиваясь? 15318 + Ссылка В Польше есть место, где под прямым углом пересекаются две реки — Велна и Нельба. При этом из-за различий температур воды, разных скоростей и уровней течений воды рек не смешиваются. Это подтвердили эксперименты: незадолго до места пересечения в реки наливали краски разных цветов, и никакого смешения не происходило. Неправда? Источник: welnaandnielba.narod.ru

Как называется улица в Ставрополе, которая проходит точно по 45-й параллели? 7823 + Ссылка В Ставрополе есть улица под названием «45-я параллель», так как точно по этой параллели и проходит. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему магнитный компас показывает на север неточно? 5880 + Ссылка Обычный магнитный компас показывает на север неточно, так как северный магнитный полюс не совпадает с географическим. Более того, он постоянно перемещается из одного места в другое. Сейчас он ещё находится в границах канадской Арктики, но движется в сторону Таймыра со скоростью 64 километра в год. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда был дан сигнал о взрыве плотины, после чего образовался Панамский канал? 4276 + Ссылка Открытие крупных технологических объектов часто сопровождается тем, что процесс запускается нажатием на символическую кнопку официальным лицом. Когда строили Панамский канал, пошли ещё дальше: кнопку разместили прямо в кабинете у президента США Вудро Вильсона. Когда он нажал её, сигнал по телеграфу ушёл в Панаму, запустив детонацию взрывчатки на плотине. После взрыва вода из искусственного озера Гатун наводнила канал Кулебра и по этому пути стало возможно пройти судам от Тихого до Атлантического океана. Неправда? Источник: www.pancanal.com

У какого государства более половины граждан проживают за его пределами? 3673 + Ссылка Гражданство какой-либо страны выдаётся либо по праву рождения на её территории, либо по праву наследования (родители должны быть гражданами). Только в Ватикане ни один из этих принципов не работает: гражданство здесь получают только служители Святого Престола и личная швейцарская гвардия Папы Римского. Причём более половины граждан Ватикана проживают вне его пределов: в основном это представители дипломатических миссий в других странах. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое море в одних языках зовётся Восточным, а в других — Западным? 5509 + Ссылка Балтийское море имеет такое название не везде. В языках германской группы, кроме английского, оно зовётся Восточным морем, а вот в эстонском — Западным, что логично с точки зрения географии. Несовпадение проявляется в финском языке: здесь море тоже Восточное, хотя расположено к югу и западу от Финляндии. Это объясняется тем, что Финляндия долгое время была частью Швеции, и название моря утвердилось как калька со шведского языка. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем, помимо предводительства крестьянских восстаний, связаны Разин и Пугачёв? 7473 + Ссылка Два предводителя крупнейших крестьянских войн в России, Степан Разин и Емельян Пугачёв, родились с разницей примерно в 110 лет в одной и той же маленькой станице — Зимовейской. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего предназначался первый в мире пазл? 7390 + Ссылка Первый в мире пазл был изобретён английским картографом Джоном Спилсбури около 1760 года. Но предназначался он не для развлечения, а для образовательных целей, так как представлял собой нарезанную на государства карту Европы. Такой метод обучения был весьма наглядным и очень понравился детям, и только спустя много лет другие люди придумали выпускать игровые пазлы. Неправда? Источник: www.jigsaw-puzzle.org

Где можно увидеть и попробовать природный арбузный снег? 14686 + Ссылка В некоторых высокогорных районах, например, калифорнийском хребте Сьерра-Невада, летом можно увидеть арбузный снег. Он розового цвета и обладает запахом и вкусом арбуза. Этот феномен обусловлен присутствием в снеге водорослей Chlamydomonas nivalis, содержащих красный пигмент астаксантин. Данные водоросли служат также пищей для некоторых организмов, среди которых ледяные черви. Они могут жить только в ледниках при низких температурах, а при нагревании хотя бы до 5 °C распадаются и погибают. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему маленький остров длиной 42 км прославился как «пожиратель кораблей»? 11774 + Ссылка Недалеко от Канады в Атлантическом океане расположен остров Сейбл, который называют «кладбищем Атлантики» и «пожирателем кораблей». Остров длиной 42 километра имеет узкую серповидную форму и возник благодаря встрече тёплого Гольфстрима с холодным Лабрадорским течением в этом месте. Главной опасностью для севших на мель около Сейбла кораблей являются его зыбучие пески, которые скрывали все типы кораблей от парусников до пароходов, всего здесь документально зарегистрировано свыше 350 кораблекрушений. Другим опасным фактором является перемещение острова — из-за размыва песка с одной стороны и намыва с другой Сейбл движется на восток со скоростью более 200 метров в год. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какое бытовое орудие убийства является символом власти в странах Африки, Азии и Океании? 4808 + Ссылка Мухобойка — это не только полезный бытовой предмет, но также и символ власти во многих странах Африки, Азии и Океании. Например, в Таиланде одной из королевских регалий является мухобойка, рукоятка которой сделана из выгравированной слоновьей кости, а волосы — из хвоста слона-альбиноса. Также мухобойка присутствует на гербе территории Американское Самоа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая этническая группа является самой многочисленной в США? 5916 + Ссылка Самая многочисленная этническая группа в США — это потомки немцев. Общее число тех, кто считает свои корни немецкими полностью или наполовину, составляет около 60 миллионов человек. Эта цифра сравнима с населением Германии — около 82 миллионов. Неправда? Источник: geo.1september.ru

Где находится озеро, которое кишит медузами? 6287 + Ссылка На архипелаге Скалистые острова в Тихом океане находится популярное среди дайверов Озеро Медуз. Приблизительно два миллиона медуз обитают в этом водоёме размером всего 460 на 160 метров, в среднем в одном кубическом метре воды находятся две медузы. Такое большое число обусловлено отсутствием естественных врагов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране раз в год можно увидеть расступающиеся морские воды? 15932 + Ссылка Раз в год между двумя островами южнокорейского уезда Чиндо расступается море, обнажая проход длиной 2 км и шириной 40 м. В течение часа местные жители и туристы, многие из которых ассоциируют это явление с библейской притчей о расступившихся перед Моисеем водах Красного моря, гуляют по открывшейся суше и собирают попавшие в эту ловушку морские деликатесы. Неправда? Источник: www.koreatimes.co.kr

Как связаны между собой Канарские острова и канарейки? 9262 + Ссылка Ошибочно считать, что Канарские острова получили своё название от большого количества живущих там канареек. На самом деле наоборот — именно птицы были названы в честь островов. А название Канарские восходит к латинскому слову canis — собака. Так назвали остров римляне, когда столкнулись с его обитателями, обожествлявшими собак. И сегодня на гербе Канарских островов щит поддерживают именно собаки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие разногласия есть у североамериканцев в определении направления на Мекку? 3802 + Ссылка Важным элементом ислама является кибла — направление на священную Каабу, в котором правоверные мусульмане должны быть направлены лицом во время молитвы. В последнее время мусульмане Северной Америки испытывают разногласия по поводу метода определения киблы. Если смотреть по обычной плоской карте мира, то правильное направление — юго-восток. Однако если взять глобус, то кратчайшая дуга до Мекки идёт в северо-восточном направлении. Большинство мусульман, но не все, придерживается именно второго варианта. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое королевство входит в Евросоюз только двумя процентами своей территории? 5173 + Ссылка В состав Датского Королевства помимо самой Дании входят Гренландия и Фарерские острова. Однако в Евросоюз Дания входит без этих территорий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему жителей Кирова не следует называть вятичами? 3743 + Ссылка Жителей Вятки (это историческое название Кирова и Кировской области) часто ошибочно называют вятичами, тогда как правильно будет «вятчане». Исторически население Вятской земли формировалось переселенцами из Новгородской земли, а вятичи — это название славянского племени, жившего на берегах Оки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом провинциальный французский адвокат в 19 веке стал королём государства в Южной Америке? 7154 + Ссылка Француз Орели-Антуан де Тунан, живший в 19 веке, с детства мечтал о приключениях, путешествиях в дальние страны и правлении собственным королевством. Получив образование и работая адвокатом в провинциальном городке, он не отказался от своих фантазий и тщательно готовился к осуществлению плана. Найдя спонсора, Тунан с двумя товарищами отправился в Южную Америку на земли, где жили индейцы-арауканы. Формально эти территории входили в состав государства Чили, но индейцы успешно боролись с колонизаторами. Француз вдохновил своими речами индейцев на провозглашение нового государства — Араукании, стал править им под именем Антуан I и успел провести войну с Чили. Хотя в итоге арауканов разгромили, а самого Антуана арестовали и выслали обратно во Францию. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какое государство возглавляет монарх, выбираемый каждые пять лет? 4225 + Ссылка Малайзия является конституционной монархией, однако титул монарха там является не пожизненным, а выборным. Дело в том, что Малайзия делится на штаты, 9 из которых являются также монархиями (ими правят 7 султанов, один раджа и ещё один правитель с титулом Янг Дипертуан Бесар). Каждые пять лет эти монархи выбирают из своего числа главного монарха, как правило, по старшинству или по длительности правления. Хотя в конечном счёте все они выполняют только представительские функции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Канберра стала столицей Австралии? 6559 + Ссылка При подготовке объединений английских колоний в Австралийский Союз долго не могли решить, какой город станет столицей. Самые большие города Сидней и Мельбурн претендовали на это звание и нисколько не хотели уступать друг другу. Поэтому было принято решение построить в качестве столицы совершенно новый город — Канберру — на значительном расстоянии как от Сиднея, так и от Мельбурна. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое государство расположено сразу в Северном, Южном, Западном и Восточном полушариях? 7613 + Ссылка На нашей планете есть только одно государство, расположенное сразу в Северном, Южном, Западном и Восточном полушариях. Это Республика Кирибати, представляющая собой множество разбросанных по Тихому океану островов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чему равняется разница во времени между самыми крайними часовыми поясами? 7931 + Ссылка Логично предположить, что разница во времени между самым западным от Гринвича часовым поясом и самым восточным составляет 24 часа. Однако кроме пояса UTC +12 существуют также UTC +13 (в королевстве Тонга) и UTC +14 (на принадлежащих государству Кирибати островах Лайн), что делает эту разницу равной 26 часов. Это объясняется тем, что на островах, ранее принадлежавших Великобритании, время прибавляли от австралийского, а на островах, принадлежавших США, убавляли от континентального американского. Поэтому сложилась парадоксальная ситуация: острова Лайн расположены на 10-20° восточнее Американского Самоа, но разница во времени между ними 25 часов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как правильно называется аргентинская провинция Жужуй? 16592 + Ссылка В Аргентине есть провинция Jujuy, что по правилам испанского языка читается как «Хухуй». Однако во всех российских атласах и энциклопедиях это название пишут как «Жужуй» ввиду неблагозвучности правильного варианта. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где полностью запрещено не только курение в общественных местах, но и продажа табака? 6273 + Ссылка Сегодня многие города и целые страны вводят запрет на курение в общественных местах. В королевстве Бутан такой запрет действует ещё с 17 века, а с 2004 года полностью запрещена и продажа табака. Само курение облагается солидным штрафом, исключение сделано только для туристов и дипломатов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где расположены два острова, жители которых могут встретить Новый Год два раза? 14178 + Ссылка В Беринговом проливе, посередине между Чукоткой и Аляской, расположены Острова Диомида. Большой Диомид (или остров Ратманова) принадлежит России, а Малый Диомид (или остров Крузенштерна) — США. Между островами проходит не только государственная граница, но и линия перемены дат. Таким образом солдаты заставы на Большом острове могут встретить Новый Год, затем пройти 4 км до Малого и встретить его ещё раз, тем более сделать это можно без всякой визы благодаря особому договору между странами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как страна живёт по времени, превосходящим гринвичское на дробное число — 5 часов и 45 минут? 5270 + Ссылка Наша планета разделена на часовые пояса, каждый из которых отстоит на один час от предыдущего. Однако некоторые территории, например, Индия или канадский остров Ньюфаундленд, живут по «половинчатому» времени, где смещение относительно соседей составляет не целый час, а полчаса. Самой уникальной страной в этом отношении является Непал — там смещение относительно Гринвича равно 5 часам и 45 минутам. Похожая ситуация на принадлежащем Новой Зеландии архипелаге Чатем, где разница с Гринвичем 12 часов 45 минут. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему жителей города Торжок называют новоторами? 5251 + Ссылка Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть «новоторы». Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял своё название. Сначала он был просто Торгом, затем стал Новым Торгом. И с того времени слово «новоторы» уже не менялось при очередной смене названия города. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится озеро, состоящее из чистого жидкого асфальта? 15319 + Ссылка На острове Тринидад есть озеро Пич-Лейк, состоящее из чистого жидкого асфальта. Это крупнейший в мире резервуар подобного рода. По прогнозам, при текущем уровне добычи озеро будет являться возобновляемым источником асфальта на протяжении 400 лет. Другие подобные озёра есть в Венесуэле и Калифорнии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем в 19 веке англичане документально присвоили острову статус корабля? 20284 + Ссылка В 1815 году англичане заняли необитаемый Остров Вознесения в Атлантическом океане и построили там военный гарнизон. Однако в государственной казне не нашлось денег для его содержания. Тогда остров переименовали в «Корабль Её Величества "Вознесение", стоящий на рейде», а жителей гарнизона перевели в матросы. Так как на содержание флота Англия никогда не скупилась, деньги были выделены. Неправда? Источник: www.outdoors.ru

Какая страна ввела на всей территории одинаковое время, отказавшись от четырёх часовых поясов? 6298 + Ссылка Территория Китая простирается с востока на запад на 60° долготы, что соответствует четырём часовым поясам. Однако постановлением правительства во всей стране действует одинаковое время, как в столице Пекине. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где находится музей, в котором можно ходить внутри гигантского дождевого червя? 6334 + Ссылка Австралийские гигантские дождевые черви, живущие в холмах Юго-Западного Гипсленда, могут достигать 4 метров в длину. Недалеко от города Басс в Австралии находится музей-аттракцион в виде 100-метрового дождевого червя. Здесь можно совершать путешествия «внутри» самого червя и по червячным ходам на четвереньках. Неправда? Источник: www.seu.ru

Где растут скрученные в петлю деревья? 20928 + Ссылка На Куршской косе, что в Калининградской области, есть уникальное место, которое называется «Танцующий лес» либо «Пьяный лес». На участке примерно в 1 кв. км растут посаженные в 1980-х годах сосны. Большая часть деревьев причудливо изогнута, а некоторые в нижней части даже «скручены» в петлю. Науке точно неизвестна причина этого феномена, есть только множество гипотез: природные факторы, генетические особенности, воздействие вирусов или вредителей, и даже особая космическая энергетика данного места. Похожее место под названием «Лес Троллей» есть в Дании, и тоже на побережье Балтийского моря. Другой аналог — парк «Танцующие берёзы» — расположен на берегу озера Боровое в Казахстане. Неправда? Источник: community.livejournal.com

Какой советский город был столицей одновременно двух республик? 5353 + Ссылка Город Владикавказ с 1924 по 1934 год был центром сразу двух автономных областей в составе РСФСР — Северо-Осетинской и Ингушской. При этом сам город был самостоятельной административной единицей вне состава этих регионов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где в Европе находится страна чужаков? 6766 + Ссылка От германского слова Walh, которое означает «чужак, чужестранец», произошли названия нескольких европейских регионов, не связанных географически. Это и Уэльс, и румынская область Валахия, и бельгийский регион Валлония — все эти названия можно перевести как «страна чужаков». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая «деревня» занимает почти 10 миллионов кв. км? 12483 + Ссылка Когда одни из первых исследователей Северной Америки спросили у местных индейцев дорогу к поселению, те указали им направление, сказав: «канада», что в переводе значит просто «деревня». Чуть позже словом Канада исследователи стали называть область, включающую ещё несколько деревень вокруг, затем ещё больший регион и все берега реки Святого Лаврентия. А в 1867 Канадой назвали всю страну, образованную соединением Британских владений в Северной Америке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое американское государство получило название в результате ошибки картографов? 7757 + Ссылка Когда испанцы под предводительством Колумба высадились на один из американских островов, они назвали его Сан-Хуан в честь Иоанна Крестителя. Административным центром острова вскоре стал городок Пуэрто-Рико («богатый порт»). Но впоследствии картографы перепутали названия острова и города, поэтому сейчас государство именуется Пуэрто-Рико, а его столица — Сан-Хуан. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где живёт племя, в котором все женщины специально удлиняют шею на 25—30 см? 14011 + Ссылка На территории Мьянмы и Таиланда живёт племя падаунг, имеющее древнюю традицию удлинять своим женщинам шею с помощью латунных колец. Первое кольцо надевается на девочку в 5 лет, затем они добавляются в течение всей жизни и могут достигнуть общего веса 9 кг. Существует миф, что мышцы шеи у этих женщин атрофируются и снятие колец может вызвать удушье. Однако они могут свободно надевать и снимать кольца. Рентгеновские же снимки показали, что сама шея у женщин не изменяется, но опускается плечевой пояс. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на картах север изображается вверху и где эту традицию пытаются нарушить? 9005 + Ссылка Ранним картографам для составления географических карт было необходимо иметь фиксированное направление, связанное с неподвижным объектом. Таким объектом является Полярная звезда, которая в наше время указывает север. Именно поэтому на картах север традиционно стали изображать вверху, а юг внизу. С недавнего времени в странах южного полушария, например Австралии или Новой Зеландии, популярны перевёрнутые карты, с югом вверху. Они также используются в других частях мира, как инструменты для обучения критическому мышлению. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой язык содержит в себе всего 12 букв? 11192 + Ссылка Жители острова Бугенвиль в Тихом океане говорят на языке ротокас, в котором насчитывается всего 12 букв. Алфавит этого языка создан на основе латиницы и содержит буквы a, e, g, i, k, o, p, r, s, t, u, v. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему России было выгодно продать Аляску? 13117 + Ссылка Аляска была продана Соединённым Штатам в 1867 году за сумму чуть больше 100 миллионов долларов в пересчёте на сегодняшний день. Через 30 лет после продажи там открыли месторождения золота и началась знаменитая «золотая лихорадка», а в 20 веке были открыты и крупные месторождения нефти и газа с общими запасами на сумму в 100—180 миллиардов долларов. Однако если бы мы не продавали Аляску, существовал большой риск потерять её вообще без компенсации. Британская империя, с которой у нас были враждебные отношения, могла оккупировать Аляску и присоединить к Канаде. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какому городу его жители дали прозвище «три шурупа»? 10012 + Ссылка Название города Уфа на башкирском языке, записанное в верхнем регистре, выглядит как ӨФӨ. Такая стилизованная надпись достаточно часто используется в оформлении, а в народе её прозвали «три шурупа» или «три таблетки». Неправда? Источник: www.bashvest.ru

Когда Сахара была цветущим садом? 8806 + Ссылка Сахара стала пустыней относительно недавно — около 2700 лет назад в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад — примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство — в Сахаре росли деревья и было много озёр. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие притоки Дона текут рядом и имеют одинаковое название? 5954 + Ссылка В Воронежской области протекают две реки с именем Девица, обе впадают в Дон, и обе имеют притоком реки с именем Россошка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится горный массив, имеющий форму почти идеального кольца? 15814 + Ссылка Горный массив Кондёр в Хабаровском крае — это единственный массив в мире, имеющий форму почти идеального кольца. При этом он является не кратером вулкана, а следствием магматической интрузии — выхода магматических пород из глубинных слоёв земли. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Столица какого государства не является столицей своей провинции? 6466 + Ссылка Оттава является столицей Канады. Однако административным центром провинции Онтарио, где расположена Оттава, является город Торонто. То же самое в Нидерландах — центр провинции Северная Голландия, где находится Амстердам, располагается в Харлеме. Ещё интереснее ситуация в Дании, где столица Копенгаген находится в Столичной области, центром которой является маленький городок Хиллерёд. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой из российских регионов Тайвань считает своей территорией? 9471 + Ссылка Республика Тыва полноправно вошла в состав СССР и РСФСР только в 1944 году. До 1912 года она была регионом Китая, но отделилась после свержения маньчжурской династии. В 1914 году Тыва была принята под российский протекторат, но с 1921 снова стала независимой. Однако Китай не признавал независимости Тывы, а сейчас её считает своей территорией Тайвань, куда бежало правительство Китайской республики после поражения от Мао Цзэдуна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой кавказский народ отчасти состоит из негров? 23829 + Ссылка В Абхазии есть небольшое количество негритянского населения. Негры поселились в этих местах приблизительно в 17 веке, а как именно это произошло, до сих пор неясно. Уже в 19 веке все они говорили по-абхазски и считали себя настоящими абхазами. Сегодня эта группа ассимилирована и сильно смешана с коренными абхазцами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится остров в озере, по площади превосходящий само это озеро? 11473 + Ссылка Остров Рене-Левассёр в Канаде, второй по величине в мире среди островов в озёрах, имеет площадь 2040 кв.км — почти на 100 кв.км больше площади самого озера Маникуаган, в котором он находится. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какое государство территориально располагается на заброшенной военной платформе в море? 30475 + Ссылка В 1966 году отставной майор британской армии Пэдди Рой Бэйтс самовольно завладел заброшенной военной платформой Рафс-Тауэр, которая находилась за пределами британских территориальных вод, объявил о создании суверенного государства Силенд и провозгласил себя князем Роем I. Через 2 года британские власти попытались оккупировать молодое государство. К платформе подошли патрульные катера, и княжеская семья ответила предупредительными выстрелами в воздух. В ходе судебного процесса по этому поводу против Бэйтса как британского гражданина судья признал, что дело находится вне британской юрисдикции. Сейчас Силенд имеет свои флаг, герб, конституцию, монеты, почтовые марки, но не признан ни одним другим государством. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Малая Вишера больше Большой Вишеры? 5806 + Ссылка В новгородской области есть населённые пункты Большая Вишера и Малая Вишера, причём Большая в несколько раз меньше Малой. Всё дело в том, что обе Вишеры одноимённы рекам, на которых стоят. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие республики разделяет только река и 2 часа разницы во времени? 11781 + Ссылка На всей территории Татарстана действует московское время, а в соседней Башкирии время уже на два часа больше. Поэтому несколько постоянно действующих мостов через приграничную между этими республиками реку Ик шутя называют «самыми длинными». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой год в Европе характеризовался отсутствием лета? 6823 + Ссылка В 1816 году в Европе и Северной Америке царила необычайно холодная погода, и он вошёл в историю как «год без лета». Причиной стало извержение годом ранее вулкана Тамбора на другом конце земного шара — индонезийском острове Сумбава. Этим же летом писательница Мэри Шелли отдыхала с друзьями на вилле. Из-за плохой погоды они часто оставались дома и устроили конкурс на написание жутких историй — так появился знаменитый роман Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему американский посёлок Zzyzx так назвали? 11389 + Ссылка Основатель нового поселения около источника минеральных вод, пожелав, чтобы оно стояло последним в списке географических имён США, назвал его Zzyzx. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где расположена гора Арарат? 11578 + Ссылка Гора Арарат, которая является символом Армении и изображена на гербе страны, расположена не в Армении. Территория горы отошла к Турции в 1921 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое море не имеет берега? 8357 + Ссылка Саргассово море не имеет внешнего берега. Это объект в Атлантическом океане, окружённый разными атлантическими течениями. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая деревня дала название четырём химическим элементам? 8060 + Ссылка Множество химических элементов получили своё название в честь стран или других географических объектов. Сразу 4 элемента — иттрий, иттербий, тербий и эрбий — были названы в честь шведской деревни Иттербю, около которой обнаружили крупное месторождение редкоземельных металлов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая столица имеет самое длинное название? 9636 + Ссылка Официальное название столицы Таиланда Бангкока переводится как «Город ангелов, великий город, город — вечное сокровище, неприступный город Бога Индры, величественная столица мира, одарённая девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощённый бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишнукарном». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Венесуэла так называется? 12227 + Ссылка Прибыв к северному побережью Южной Америки, в лагуне Маракайбо конкистадоры увидели построенные на сваях и соединённые между собой мостиками индейские хижины. Уроженцу Италии Америго Веспуччи, прибывшему с испанцами, они напомнили Венецию, и он назвал свайный посёлок маленькой Венецией, по-итальянски Венесуэлой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему остров Барбадос так называется? 5181 + Ссылка Остров Барбадос получил своё название от португальского исследователя Педро Кампоса, который увидел множество произраставших здесь фиговых деревьев, обвитых похожими на бороды эпифитами. Barbados — по-португальски «бородатый». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие государства не имеют столицы? 10503 + Ссылка В мире есть два государства, не имеющих официальной столицы — это Швейцария и Науру в Океании. В Швейцарии столицей де-факто является Берн, но в официальных документах он именуется федеральным городом, так как Швейцария — это конфедерация. В Науру юридически столица тоже не закреплена, хотя здания правительства сконцентрированы в округе Ярен. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где государственная граница проходит внутри домов? 11338 + Ссылка На границе Нидерландов и Бельгии расположен посёлок Барле. Бельгийская часть посёлка состоит из 22 анклавов, окружённых территорией Нидерландов. Часть нидерландской территории посёлка, в свою очередь, приходится на 7 анклавов, расположенных внутри бельгийских анклавов. Государственная граница здесь иногда проходит внутри домов, гражданство жителей которых определяют по тому, в какой стране располагается парадная дверь дома. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему архипелаг Огненная Земля так называется? 8344 + Ссылка На архипелаге Огненная Земля в Южной Америке нет ни одного вулкана. Своё название он получил от Магеллана, увидевшего с корабля многочисленные огни, которые были кострами индейцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая страна не имеет рек? 8135 + Ссылка В Саудовской Аравии нет ни одной постоянно текущей реки. Неправда? Источник: www.krugosvet.ru