Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты обо всём на свете

Каким образом король Йемена показывал своим подданным, что его не берут пули?

Каким образом король Йемена показывал своим подданным, что его не берут пули?

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Король Ахмед ибн Яхъя, правивший Северным Йеменом в середине 20 века, держал у себя в комнате спортивные стартовые пистолеты. Он иногда стрелял в себя из них при охране, чтобы показать, что его не берут никакие пули.

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Метки: монархи, йемен, оружие, правители, стартовые пистолеты

Источник: ru.wikipedia.org

В честь какого неудачного покорителя космоса назван лунный кратер?

В честь какого неудачного покорителя космоса назван лунный кратер?

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По легенде, первая попытка исследования космоса китайцами была совершена много веков назад. Некий чиновник Вань Ху захотел покинуть планету в кресле с привязанными к нему воздушными змеями, и для запуска его слуги одновременно подожгли 47 пороховых ракет. По одной версии, Вань Ху сгорел тут же, по другой, всё же оторвался от земли, и его никто больше не видел. Хотя китаеведы признают эту историю вымышленной, в честь отважного чиновника назван лунный кратер Ван-Гу. Ссылка на легенду есть и в мультфильме «Кунг-фу панда», где для попадания на церемонию По, вместо преодоления ступенек лестницы, успешно совершает полёт на стуле с помощью ракет.

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Метки: космонавтика, воздушные змеи, китай, кунг-фу панда, луна, ракеты

Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть розовых дельфинов?

Где можно увидеть розовых дельфинов?

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Амазонские речные дельфины нередко имеют розовый окрас. Он не обусловлен пигментацией — все дельфинята тёмно-серые, но с течением времени светлеют и розовеют из-за стирания кожного покрова. Интенсивность розового выше у самцов из-за травм, которые они получают в сражениях друг с другом за самок.

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Метки: дельфины, амазонка, цвета

Источник: en.wikipedia.org

Зачем на кораблях британского флота в экипаж записывали «мёртвые души»?

Зачем на кораблях британского флота в экипаж записывали «мёртвые души»?

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В 18 и начале 19 веков на кораблях Королевского военно-морского флота Великобритании числились так называемые «вдовьи моряки» — погибшие члены экипажа, которым продолжали начислять жалованье. Эта мера была введена как социальная гарантия — нанимаясь на службу в военно-морской вместо торгового флота, моряки знали, что их семьи не останутся жить в бедности в случае смерти кормильца. Количество разрешённых «мёртвых душ» варьировалось по размеру судна и могло достигать 18 человек на кораблях первого ранга.

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Метки: флот, англия, корабли, смерть, страхование

Источник: en.wikipedia.org

Какой спортсмен стал лучшим на континенте, обучаясь по роликам на Youtube?

Какой спортсмен стал лучшим на континенте, обучаясь по роликам на Youtube?

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Кениец Джулиус Йего научился метать копьё, используя в качестве учебника ролики на Youtube с выступлениями олимпийских чемпионов. Только после победы на Всеафриканских играх спортсмен стал заниматься с тренером, хотя большую часть года продолжает совершенствоваться самостоятельно. В 2015 году Йего выиграл чемпионат мира, а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль.

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Метки: спорт, youtube, кения, лёгкая атлетика, метание копья, рио-де-жанейро

Источник: ru.wikipedia.org

Каким фруктом прозвали американскую гранату, похожую на нашу лимонку?

Каким фруктом прозвали американскую гранату, похожую на нашу лимонку?

89 +

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Советская ручная граната Ф-1 была скопирована с французских гранат F-1, но снабжена более надёжным запалом. Происхождение её сленгового названия «лимонка» достоверно неизвестно — возможно, от английской гранаты системы Лемона, хотя та была гладкой, возможно, просто из-за сходства формы снаряда с лимоном. А вот американскую гранату Mk 2 похожей ребристой формы прозвали «pineapple» — «ананас».

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Метки: взрывчатые гранаты, ананасы, лимоны, оружие, ссср, сша, франция

Источник: en.wikipedia.org

Сколько процентов производимого в мире вина улучшается с возрастом?

Сколько процентов производимого в мире вина улучшается с возрастом?

84 +

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Далеко не всё вино улучшается с возрастом. По оценкам экспертов, только у 5–10 % производимых в мире бутылок вина вкус становится лучше через год, и лишь у 1% — спустя 5–10 лет.

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Метки: вино, алкоголь

Источник: en.wikipedia.org

Почему один из казаков на картине «Запорожцы» сидит без рубашки?

Почему один из казаков на картине «Запорожцы» сидит без рубашки?

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На картине Репина «Запорожцы» только один казак за столом голый выше пояса. Дело в том, что данный персонаж — заядлый картёжник, около него как раз лежит колода. Когда в Сечи играли на деньги, существовала традиция снимать рубашки, чтобы никто не мог жульничать, пряча карты в рукава.

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Метки: картины, искусство, казаки, карты, репин

Источник: ru.wikipedia.org

Какой язык — единственный пример успешного воскрешения из мёртвых?

Какой язык — единственный пример успешного воскрешения из мёртвых?

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Иврит, или древнееврейский язык, перестал быть средством повседневного общения во 2 веке, но сохранился в литературном и религиозном употреблении. В начале второй половины 19 века сионистское движение поставило задачу снова сделать иврит разговорным, и постепенно это удалось сделать. Иврит получил статус государственного после объявления независимости Израиля, сегодня его используют в качестве первого языка несколько миллионов человек, причём это единственный пример в истории человечества успешного воскрешения языка из мёртвых.

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Метки: евреи, иврит, израиль, языки

Источник: en.wikipedia.org

Какая компания поместила свой логотип на внутреннюю сторону маек футболистов?

Какая компания поместила свой логотип на внутреннюю сторону маек футболистов?

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В 2013 году одним из спонсоров футбольного клуба «Барселона» стала компания Intel. По условиям контракта её логотип размещался на внутренней стороне маек игроков, обыгрывая слоган «Intel Inside». Замысел состоял в том, чтобы зрители видели рекламу, когда празднующий гол футболист срывает с себя майку.

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Метки: реклама, intel, фк барселона, футбол

Источник: www.bbc.com

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