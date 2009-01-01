Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким образом король Йемена показывал своим подданным, что его не берут пули? 16 + Ссылка Король Ахмед ибн Яхъя, правивший Северным Йеменом в середине 20 века, держал у себя в комнате спортивные стартовые пистолеты. Он иногда стрелял в себя из них при охране, чтобы показать, что его не берут никакие пули. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В честь какого неудачного покорителя космоса назван лунный кратер? 46 + Ссылка По легенде, первая попытка исследования космоса китайцами была совершена много веков назад. Некий чиновник Вань Ху захотел покинуть планету в кресле с привязанными к нему воздушными змеями, и для запуска его слуги одновременно подожгли 47 пороховых ракет. По одной версии, Вань Ху сгорел тут же, по другой, всё же оторвался от земли, и его никто больше не видел. Хотя китаеведы признают эту историю вымышленной, в честь отважного чиновника назван лунный кратер Ван-Гу. Ссылка на легенду есть и в мультфильме «Кунг-фу панда», где для попадания на церемонию По, вместо преодоления ступенек лестницы, успешно совершает полёт на стуле с помощью ракет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть розовых дельфинов? 68 + Ссылка Амазонские речные дельфины нередко имеют розовый окрас. Он не обусловлен пигментацией — все дельфинята тёмно-серые, но с течением времени светлеют и розовеют из-за стирания кожного покрова. Интенсивность розового выше у самцов из-за травм, которые они получают в сражениях друг с другом за самок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем на кораблях британского флота в экипаж записывали «мёртвые души»? 83 + Ссылка В 18 и начале 19 веков на кораблях Королевского военно-морского флота Великобритании числились так называемые «вдовьи моряки» — погибшие члены экипажа, которым продолжали начислять жалованье. Эта мера была введена как социальная гарантия — нанимаясь на службу в военно-морской вместо торгового флота, моряки знали, что их семьи не останутся жить в бедности в случае смерти кормильца. Количество разрешённых «мёртвых душ» варьировалось по размеру судна и могло достигать 18 человек на кораблях первого ранга. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой спортсмен стал лучшим на континенте, обучаясь по роликам на Youtube? 107 + Ссылка Кениец Джулиус Йего научился метать копьё, используя в качестве учебника ролики на Youtube с выступлениями олимпийских чемпионов. Только после победы на Всеафриканских играх спортсмен стал заниматься с тренером, хотя большую часть года продолжает совершенствоваться самостоятельно. В 2015 году Йего выиграл чемпионат мира, а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким фруктом прозвали американскую гранату, похожую на нашу лимонку? 89 + Ссылка Советская ручная граната Ф-1 была скопирована с французских гранат F-1, но снабжена более надёжным запалом. Происхождение её сленгового названия «лимонка» достоверно неизвестно — возможно, от английской гранаты системы Лемона, хотя та была гладкой, возможно, просто из-за сходства формы снаряда с лимоном. А вот американскую гранату Mk 2 похожей ребристой формы прозвали «pineapple» — «ананас». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько процентов производимого в мире вина улучшается с возрастом? 84 + Ссылка Далеко не всё вино улучшается с возрастом. По оценкам экспертов, только у 5–10 % производимых в мире бутылок вина вкус становится лучше через год, и лишь у 1% — спустя 5–10 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему один из казаков на картине «Запорожцы» сидит без рубашки? 183 + Ссылка На картине Репина «Запорожцы» только один казак за столом голый выше пояса. Дело в том, что данный персонаж — заядлый картёжник, около него как раз лежит колода. Когда в Сечи играли на деньги, существовала традиция снимать рубашки, чтобы никто не мог жульничать, пряча карты в рукава. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой язык — единственный пример успешного воскрешения из мёртвых? 189 + Ссылка Иврит, или древнееврейский язык, перестал быть средством повседневного общения во 2 веке, но сохранился в литературном и религиозном употреблении. В начале второй половины 19 века сионистское движение поставило задачу снова сделать иврит разговорным, и постепенно это удалось сделать. Иврит получил статус государственного после объявления независимости Израиля, сегодня его используют в качестве первого языка несколько миллионов человек, причём это единственный пример в истории человечества успешного воскрешения языка из мёртвых. Неправда? Источник: en.wikipedia.org