Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какая компания поместила свой логотип на внутреннюю сторону маек футболистов? 94 + Ссылка В 2013 году одним из спонсоров футбольного клуба «Барселона» стала компания Intel. По условиям контракта её логотип размещался на внутренней стороне маек игроков, обыгрывая слоган «Intel Inside». Замысел состоял в том, чтобы зрители видели рекламу, когда празднующий гол футболист срывает с себя майку. Неправда? Источник: www.bbc.com

Чья улыбка стала свидетелем первого индийского ядерного испытания? 76 + Ссылка Первое успешное испытание ядерного оружия индийцами состоялось в 1974 году. Операция получила кодовое имя «Улыбающийся Будда». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой бассейн своим названием и улицей расположения связан с двумя утонувшими? 196 + Ссылка Один из бассейнов Омска называется «Ермак» и расположен на улице Чапаева. По иронии судьбы, и Чапаев, и Ермак погибли в воде — первый в реке Урал, второй в Иртыше. Неправда? Источник: http://ермак55.рф

Кто потерял шансы стать руководителем государства, захотев посетить диснейленд? 177 + Ссылка Ким Чен Нам, старший сын Ким Чен Ира, получил образование в Швейцарии, затем работал на высоких государственных должностях и считался наследником поста Великого Руководителя. Его отношения с отцом испортились в 2001 году, когда Ким Чен Нам в сопровождении двух женщин и маленького мальчика (вероятно, своего сына) пытался попасть в Японию по поддельному доминиканскому паспорту. Предположительной целью визита было посещение токийского диснейленда. После этого несостоявшийся преемник обосновался в Китае, а власть в КНДР с 2011 года перешла к его сводному брату Ким Чен Ыну. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким животным третий глаз помогает ориентироваться в пространстве? 259 + Ссылка Третий глаз, или теменной глаз, — это распространённый светочувствительный орган у некоторых бесчелюстных, рыб, земноводных и рептилий. Он располагается между основными глазами и намного меньше их в размере, а также затянут кожей, хоть и более прозрачной. В нём есть сетчатка, нерв и аналог хрусталика, что позволяет воспринимать направление солнечного света, поляризацию света от неба и, по некоторым гипотезам, силовые линии магнитного поля Земли. Для многих видов экспериментально подтверждена необходимость теменного глаза для нормальной ориентации в пространстве. У птиц и млекопитающих от третьего глаза остался только пинеальный орган — так называемое шишковидное тело, которое является частью эндокринной системы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько времени занимает самый короткий регулярный авиарейс? 195 + Ссылка Самый короткий авиарейс осуществляется компанией Loganair между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей в Шотландии. Восьмиместный самолёт преодолевает данный маршрут примерно за 2 минуты, а при попутном ветре время может сократиться до 47 секунд. Если говорить о международном авиасообщении, кратчайшим является рейс из швейцарского Санкт-Галлена в немецкий Фридрихсхафен. Время в пути составляет 8 минут вместо часа с небольшим вокруг Боденского озера на автомобиле или через него на пароме. Неправда? Источник: lenta.ru

Почему канадское исследование о влиянии просмотра порнографии на сексуальную жизнь не было завершено? 275 + Ссылка В 2009 году учёные из Университета Монреаля попытались провести исследование о том, как влияет просмотр порнографии на сексуальную жизнь мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. В его рамках было проинтервьюировано 20 мужчин. Однако поставленной цели достичь не удалось, так как учёные не смогли найти ни одного мужчины, ни разу не видевшего порно, чтобы сделать сравнения. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

Зачем некоторые американские байкеры сопровождают детей на судебные заседания? 196 + Ссылка В США существует некоммерческая организация «Байкеры против детского насилия», цель которой — защита детей от сексуального, физического и эмоционального насилия. Зачастую дети, попавшие в такую ситуацию, боятся дать показания. Байкеры узнают в полиции о случаях насилия и оказывают детям поддержку: сопровождают их на судебные заседания, из дома в школу и обратно, а также дарят свою экипировку и символически принимают в своё братство. Неправда? Источник: bacaworld.org

Почему мексиканцы называют американцев «гринго»? 155 + Ссылка Одно из прозвищ американцев — гринго, особенно часто их так называют в Мексике и других странах Латинской Америки. Этот термин пришёл из Испании, где употреблялся в отношении любых иностранцев, плохо говорящих по-испански. По всей вероятности, слово «gringo» произошло от «griego», то есть «грек», что сближает его с английской идиомой относительно непонятной речи «Greek to me». Неправда? Источник: en.wikipedia.org