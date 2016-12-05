Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Интересные факты обо всём на свете

По какой части тела шимпанзе узнают друг друга лучше, чем по лицу?

По какой части тела шимпанзе узнают друг друга лучше, чем по лицу?

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Для распознавания лиц окружающих у человека есть специальный участок мозга, который помогает идентифицировать лицо не по набору отдельных черт, а как целую картинку. Это доказывается эффектом инверсии — если человеку показывать те же лица, но в перевёрнутом виде, точность распознавания снижается, хотя никакие черты не менялись. Шимпанзе тоже демонстрируют способность узнавать лица других особей, но гораздо лучше у них выражена способность идентификации друг друга по задним частям тела, и именно для этого случая исследователи выявили у шимпанзе эффект инверсии. Объясняется это, видимо, тем, что у самок большинства обезьян в период овуляции кожа вокруг половых органов набухает и краснеет, и распознавание такого сигнала стало важным навыком для самцов.

Неправда?

Метки: шимпанзе, лицо, обезьяны, человек, ягодицы

Источник: nplus1.ru

Зачем римлянин Септумулей удалил мозг из головы Гракха и влил туда расплавленный свинец?

Зачем римлянин Септумулей удалил мозг из головы Гракха и влил туда расплавленный свинец?

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В политической борьбе, имевшей место в Риме в 121 году до н.э. и приведшей к вооружённым столкновениям, консул Луций Опимий одержал победу над народным трибуном Гаем Семпронием Гракхом. За голову Гракха была назначена награда в равном по весу количестве золота. Её принёс друг Опимия Септумулей, предварительно удалив мозг и залив на его место расплавленный свинец. Награду Септумулей получил в полном объёме.

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Метки: древний рим, античность, золото, награды, свинец

Источник: ru.wikipedia.org

В честь какого города назван сливочный сыр «Филадельфия»?

В честь какого города назван сливочный сыр «Филадельфия»?

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Сливочный сыр «Филадельфия» не имеет отношения к известному городу-миллионнику. Впервые в США подобный сыр стали производить множество разных фермеров штата Нью-Йорк в 19 веке. Особым качеством славился сыр хозяйств около небольшого городка Филадельфия с населением менее 2000 человек, который и дал название бренду.

Неправда?

Метки: сыр, продукты, сша, филадельфия

Источник: en.wikipedia.org

Как можно защититься от нападения огромных хищных коал?

Как можно защититься от нападения огромных хищных коал?

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Зная о том, что туристы очень остерегаются австралийской флоры и фауны, местные жители любят пугать их свисающими медведями. Якобы в лесах на верхушках деревьев обитают огромные хищные коалы, прыгающие на головы проходящих путников. Чтобы не стать жертвой, туристам советуют носить вилку в волосах, мочиться на себя и говорить по-английски только с австралийским акцентом.

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Метки: австралия, коалы, легенды, медведи

Источник: en.wikipedia.org

Каким образом венгерский химик уличил работников столовой в повторном использовании остатков пищи?

Каким образом венгерский химик уличил работников столовой в повторном использовании остатков пищи?

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Венгерский химик Дьёрдь де Хевеши, будущий нобелевский лауреат, в 1911 году работал в Манчестере над применением изотопных индикаторов. Не располагая большими средствами, Хевеши жил в общежитии и питался в столовой. Заподозрив работников в использовании недоеденных остатков для приготовления новых блюд, учёный добавил небольшое количество радиоактивных материалов в свою тарелку. Через несколько дней он взял образец подобного блюда и подтвердил свои опасения, обнаружив радиоактивность еды с помощью электроскопа.

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Метки: радиация, англия, венгрия, кулинария, общепит, химия

Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом король Йемена показывал своим подданным, что его не берут пули?

Каким образом король Йемена показывал своим подданным, что его не берут пули?

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Король Ахмед ибн Яхъя, правивший Северным Йеменом в середине 20 века, держал у себя в комнате спортивные стартовые пистолеты. Он иногда стрелял в себя из них при охране, чтобы показать, что его не берут никакие пули.

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Метки: монархи, йемен, оружие, правители, стартовые пистолеты

Источник: ru.wikipedia.org

В честь какого неудачного покорителя космоса назван лунный кратер?

В честь какого неудачного покорителя космоса назван лунный кратер?

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По легенде, первая попытка исследования космоса китайцами была совершена много веков назад. Некий чиновник Вань Ху захотел покинуть планету в кресле с привязанными к нему воздушными змеями, и для запуска его слуги одновременно подожгли 47 пороховых ракет. По одной версии, Вань Ху сгорел тут же, по другой, всё же оторвался от земли, и его никто больше не видел. Хотя китаеведы признают эту историю вымышленной, в честь отважного чиновника назван лунный кратер Ван-Гу. Ссылка на легенду есть и в мультфильме «Кунг-фу панда», где для попадания на церемонию По, вместо преодоления ступенек лестницы, успешно совершает полёт на стуле с помощью ракет.

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Метки: космонавтика, воздушные змеи, китай, кунг-фу панда, луна, ракеты

Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть розовых дельфинов?

Где можно увидеть розовых дельфинов?

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Амазонские речные дельфины нередко имеют розовый окрас. Он не обусловлен пигментацией — все дельфинята тёмно-серые, но с течением времени светлеют и розовеют из-за стирания кожного покрова. Интенсивность розового выше у самцов из-за травм, которые они получают в сражениях друг с другом за самок.

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Метки: дельфины, амазонка, цвета

Источник: en.wikipedia.org

Зачем на кораблях британского флота в экипаж записывали «мёртвые души»?

Зачем на кораблях британского флота в экипаж записывали «мёртвые души»?

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В 18 и начале 19 веков на кораблях Королевского военно-морского флота Великобритании числились так называемые «вдовьи моряки» — погибшие члены экипажа, которым продолжали начислять жалованье. Эта мера была введена как социальная гарантия — нанимаясь на службу в военно-морской вместо торгового флота, моряки знали, что их семьи не останутся жить в бедности в случае смерти кормильца. Количество разрешённых «мёртвых душ» варьировалось по размеру судна и могло достигать 18 человек на кораблях первого ранга.

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Метки: флот, англия, корабли, смерть, страхование

Источник: en.wikipedia.org

Какой спортсмен стал лучшим на континенте, обучаясь по роликам на Youtube?

Какой спортсмен стал лучшим на континенте, обучаясь по роликам на Youtube?

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Кениец Джулиус Йего научился метать копьё, используя в качестве учебника ролики на Youtube с выступлениями олимпийских чемпионов. Только после победы на Всеафриканских играх спортсмен стал заниматься с тренером, хотя большую часть года продолжает совершенствоваться самостоятельно. В 2015 году Йего выиграл чемпионат мира, а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль.

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Метки: спорт, youtube, кения, лёгкая атлетика, метание копья, рио-де-жанейро

Источник: ru.wikipedia.org

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