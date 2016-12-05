Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

При каких условиях на деревьях может появиться ледяная шерсть? 60 + Ссылка В северных широколиственных лесах на гниющей древесине иногда может формироваться «волосяной лёд». Образования в форме красивых седых волос возникают при температуре чуть ниже нуля и влажном воздухе. Главным условием для появления «ледяной шерсти» является наличие в древесине грибка Exidiopsis effusa, а вот механизм формирования волосков пока неизвестен. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

По какой части тела шимпанзе узнают друг друга лучше, чем по лицу? 76 + Ссылка Для распознавания лиц окружающих у человека есть специальный участок мозга, который помогает идентифицировать лицо не по набору отдельных черт, а как целую картинку. Это доказывается эффектом инверсии — если человеку показывать те же лица, но в перевёрнутом виде, точность распознавания снижается, хотя никакие черты не менялись. Шимпанзе тоже демонстрируют способность узнавать лица других особей, но гораздо лучше у них выражена способность идентификации друг друга по задним частям тела, и именно для этого случая исследователи выявили у шимпанзе эффект инверсии. Объясняется это, видимо, тем, что у самок большинства обезьян в период овуляции кожа вокруг половых органов набухает и краснеет, и распознавание такого сигнала стало важным навыком для самцов. Неправда? Источник: nplus1.ru

Зачем римлянин Септумулей удалил мозг из головы Гракха и влил туда расплавленный свинец? 89 + Ссылка В политической борьбе, имевшей место в Риме в 121 году до н.э. и приведшей к вооружённым столкновениям, консул Луций Опимий одержал победу над народным трибуном Гаем Семпронием Гракхом. За голову Гракха была назначена награда в равном по весу количестве золота. Её принёс друг Опимия Септумулей, предварительно удалив мозг и залив на его место расплавленный свинец. Награду Септумулей получил в полном объёме. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В честь какого города назван сливочный сыр «Филадельфия»? 82 + Ссылка Сливочный сыр «Филадельфия» не имеет отношения к известному городу-миллионнику. Впервые в США подобный сыр стали производить множество разных фермеров штата Нью-Йорк в 19 веке. Особым качеством славился сыр хозяйств около небольшого городка Филадельфия с населением менее 2000 человек, который и дал название бренду. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как можно защититься от нападения огромных хищных коал? 82 + Ссылка Зная о том, что туристы очень остерегаются австралийской флоры и фауны, местные жители любят пугать их свисающими медведями. Якобы в лесах на верхушках деревьев обитают огромные хищные коалы, прыгающие на головы проходящих путников. Чтобы не стать жертвой, туристам советуют носить вилку в волосах, мочиться на себя и говорить по-английски только с австралийским акцентом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом венгерский химик уличил работников столовой в повторном использовании остатков пищи? 94 + Ссылка Венгерский химик Дьёрдь де Хевеши, будущий нобелевский лауреат, в 1911 году работал в Манчестере над применением изотопных индикаторов. Не располагая большими средствами, Хевеши жил в общежитии и питался в столовой. Заподозрив работников в использовании недоеденных остатков для приготовления новых блюд, учёный добавил небольшое количество радиоактивных материалов в свою тарелку. Через несколько дней он взял образец подобного блюда и подтвердил свои опасения, обнаружив радиоактивность еды с помощью электроскопа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом король Йемена показывал своим подданным, что его не берут пули? 78 + Ссылка Король Ахмед ибн Яхъя, правивший Северным Йеменом в середине 20 века, держал у себя в комнате спортивные стартовые пистолеты. Он иногда стрелял в себя из них при охране, чтобы показать, что его не берут никакие пули. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В честь какого неудачного покорителя космоса назван лунный кратер? 83 + Ссылка По легенде, первая попытка исследования космоса китайцами была совершена много веков назад. Некий чиновник Вань Ху захотел покинуть планету в кресле с привязанными к нему воздушными змеями, и для запуска его слуги одновременно подожгли 47 пороховых ракет. По одной версии, Вань Ху сгорел тут же, по другой, всё же оторвался от земли, и его никто больше не видел. Хотя китаеведы признают эту историю вымышленной, в честь отважного чиновника назван лунный кратер Ван-Гу. Ссылка на легенду есть и в мультфильме «Кунг-фу панда», где для попадания на церемонию По, вместо преодоления ступенек лестницы, успешно совершает полёт на стуле с помощью ракет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть розовых дельфинов? 98 + Ссылка Амазонские речные дельфины нередко имеют розовый окрас. Он не обусловлен пигментацией — все дельфинята тёмно-серые, но с течением времени светлеют и розовеют из-за стирания кожного покрова. Интенсивность розового выше у самцов из-за травм, которые они получают в сражениях друг с другом за самок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org