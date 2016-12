Зачем некоторые американские байкеры сопровождают детей на судебные заседания? 193 + Ссылка В США существует некоммерческая организация «Байкеры против детского насилия», цель которой — защита детей от сексуального, физического и эмоционального насилия. Зачастую дети, попавшие в такую ситуацию, боятся дать показания. Байкеры узнают в полиции о случаях насилия и оказывают детям поддержку: сопровождают их на судебные заседания, из дома в школу и обратно, а также дарят свою экипировку и символически принимают в своё братство. Неправда? Источник: bacaworld.org

Почему мексиканцы называют американцев «гринго»? 152 + Ссылка Одно из прозвищ американцев — гринго, особенно часто их так называют в Мексике и других странах Латинской Америки. Этот термин пришёл из Испании, где употреблялся в отношении любых иностранцев, плохо говорящих по-испански. По всей вероятности, слово «gringo» произошло от «griego», то есть «грек», что сближает его с английской идиомой относительно непонятной речи «Greek to me». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом война во Вьетнаме повлияла на название экранизации сказки Роальда Даля? 155 + Ссылка Сражавшиеся во Вьетнаме американцы называли вьетконговцев «Чарли». Это стало одной из причин того, что экранизация повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» вышла в 1971 году под именем «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Другая версия, которую снял в 2005 году Тим Бёртон, имела оригинальное название. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое отношение к мамонтам имеет Мамонтова пещера? 236 + Ссылка Самая длинная пещера в мире находится в США и называется Мамонтова, хотя никаких останков мамонтов там не находили. Дело в том, что вошедшее из русского языка в английский слово «mammoth» имеет значение не только собственно «мамонт», но и «огромный». Из-за гигантских размеров пещеры и отдельных её залов она и получила имя «Mammoth cave», что было ошибочно переведено как «Мамонтова». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Официальным цветком какого штата является сосновая шишка? 205 + Ссылка У каждого американского штата есть официальный цветок: например, у Калифорнии это мак, а у Нью-Йорка — роза. Официальным же цветком штата Мэн является сосновая шишка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой астронавт потерял и нашёл свадебное кольцо во время лунной миссии? 243 + Ссылка Во второй день лунной миссии «Аполлон-16» пилот командного модуля Томас Маттингли потерял свадебное кольцо. В свободное время он безуспешно пытался найти его на корабле. На девятый день Маттингли, будучи соединённым с кораблём трёхметровым шестом, проводил эксперимент в открытом космосе. Наблюдающий за ним у шлюза Чарльз Дьюк заметил, как что-то маленькое и блестящее — это и было кольцо — медленно уплывает от двери, и попытался схватить его, но не смог. Однако кольцо ударилось прямо в шлем Маттингли, отскочило назад, и через три минуты Дьюк сумел его поймать. Неправда? Источник: www.wired.com

Какие обстоятельства победы на Олимпиаде закрепились в австралийской идиоме? 303 + Ссылка Первое золото для Австралии на зимних Олимпийских играх завоевал шорт-трекист Стивен Брэдбери в 2002 году. На всех предыдущих Олимпиадах спортсмен не проходил дальше предварительного этапа, но здесь в четвертьфинале занял третье место и вышел в следующий круг благодаря дисквалификации победителя забега. В полуфинале он шёл последним, однако финишировал вторым из-за столкновений и падений впереди идущих. Похожая история повторилась и в финале, где упали уже все его конкуренты, благодаря чему Брэдбери одержал победу. Успех, для достижения которого не нужно предпринимать усилий, закрепился в австралийском выражении «doing a Bradbury». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько аудиокассет производится в настоящее время в США? 339 + Ссылка Фирма-производитель аудиокассет National Audio Company была открыта в 1969 году и осталась одной из немногих в США, кто сохранил оборудование после появления сначала компакт-дисков, а затем mp3. Сейчас она является лидером на этом рынке, производя более 10 миллионов кассет с записями в год. В 2015 году компания продала больше кассет, чем когда-либо в своей истории, поставляя их как для мэйджор-лейблов, так и для инди-групп. Президент компании объясняет этот успех ностальгией по аналоговым вещам, которые можно подержать в руках. Неправда? Источник: www.bloomberg.com

Почему шутка президента Картера вызвала гипертрофированный смех японской аудитории? 376 + Ссылка Выступая однажды перед японской аудиторией, президент США Джимми Картер начал речь с шутки. Когда зрители все как один засмеялись, впечатлённый Картер спросил переводчика, как ему удалось настолько хорошо передать юмор. Тот сознался, что перевёл таким образом: «Президент рассказал смешную историю. Все должны смеяться». Неправда? Источник: www.huffingtonpost.com

Когда произошло первое столкновение космических спутников? 313 + Ссылка В 2009 году произошло первое в истории столкновение космических аппаратов. Уже давно выведенный из эксплуатации российский военный спутник «Космос-2251» не поделил орбиту с действующим американским спутником «Iridium-33». Множество обломков от столкновения теоретически угрожают другим спутникам и даже МКС, на которой в 2012 году проводился манёвр для избежания встречи с одним из таких фрагментов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда был снят первый 3D-фильм? 358 + Ссылка Первый 3D-фильм «Сила любви» был немым — его сняли в 1922 году. У фильма было две концовки — счастливая и грустная, и зрители могли выбирать из них, закрывая левый или правый глаз. Успеха, однако, кино не имело, и в широкий прокат поступила только 2D-версия. Сегодня обе версии считаются утерянными. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом табачные компании использовали феминизм для продвижения курения среди женщин? 259 + Ссылка В разгар движения эмансипации 1920-х годов американские табачные компании стали активно продвигать курение среди женщин, которым не дозволено было появляться с сигаретой в общественных местах. Большую роль в этом сыграл специально нанятый «отец современного PR» Эдвард Бернейс, предложивший позиционировать сигареты как «факелы свободы», которые следовало зажигать в знак борьбы с угнетением. Большой резонанс имели новости о шествии курящих дам на Пасхальном параде в Нью-Йорке 1929 года, где присутствовали проплаченные Бернейсом модели и фотографы, сделавшие красивые репортажи. В результате этих усилий доля женщин среди общего числа покупателей сигарет возросла с 5 до 18% за десятилетие. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему американский пилот Второй Мировой гордился сбитым американским транспортником? 537 + Ссылка Американский пилот Второй Мировой войны Луис Кёрдс подбил десять самолётов, о чём говорили нанесённые на борт его «Мустанга» знаки. Помимо символов стран гитлеровской коалиции среди этих знаков был и флаг США. Лётчик заработал его во время разведывательной миссии: заметив держащий курс на аэродром острова Батан американский транспортник, Кёрдс попытался предупредить его пилотов, что объект контролируется японцами, но те не реагировали. Зная о жестоком обращении японцев с пленными, Кёрдс аккуратно подбил оба двигателя транспортника, который упал в воду. Все находящиеся на борту сумели выбраться на спасательные плотики и были подобраны гидросамолётом. Неправда? Источник: historyporn.dirty.ru

Почему Marvel боролась за то, чтобы фигурки Людей Икс признали не куклами, а игрушками? 299 + Ссылка В 2003 году подразделение Marvel по выпуску игрушек Toy Biz подало в Суд по международной торговле США жалобу на незаконные таможенные сборы. В прошении указывалось, что Люди Икс и Фантастическая четвёрка — это нечеловеческие создания, поэтому должны относиться к категории игрушек, а не кукол. Toy Biz имела явный экономический интерес, ведь тарифы на ввоз кукол в США выше, чем тарифы на ввоз игрушек, и судья жалобу удовлетворил. Этот факт вызвал негативную реакцию фанатского сообщества, ведь одной из центральных тем комиксов про мутантов Людей Икс является их борьба за признание своей человечности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На чьих самолётах в 1916 году опознавательными знаками были красные звёзды? 269 + Ссылка Самым первым символом на военных самолётах США была красная пятиконечная звезда. Её можно было увидеть на аэропланах, принимавших участие в экспедиции 1916 года против войск мексиканских повстанцев под предводительством Панчо Вильи. Ко времени вступления США в Первую Мировую войну знак поменялся на белую звезду в синем круге. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой фильм помог принять правильные решения по спасению экипажа «Аполлона-13»? 341 + Ссылка По сюжету фильма «Потерянные» 1969 года НАСА разрабатывает чрезвычайный план спасения трёх астронавтов, оказавшихся на орбите с ограниченным запасом кислорода. Когда картина вышла на экраны, на Луне уже побывали «Аполлон-11» и «Аполлон-12», а через несколько месяцев полетел «Аполлон-13», на борту которого тоже были трое членов экипажа и тоже произошла авария. Инженер из команды наземной технической поддержки Джерри Вудфил посмотрел «Потерянных» всего за пару часов до неё и позже вспоминал, что события фильма непосредственно повлияли на ход рассуждений и помогли принять правильные решения. Например, как и в кино, астронавтам передали инструкции подзарядить батареи от запасного комплекта, что было недокументированной возможностью. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое литературное произведение ошибочно приписывают Хемингуэю? 291 + Ссылка Хемингуэю часто приписывают авторство самого короткого пронзительного рассказа: «For sale: baby shoes, never worn» («Продаются детские ботиночки. Неношеные»). Писатель якобы заключил пари с друзьями, что напишет законченное произведение из шести слов, и выиграл у них по 10 долларов. На самом деле реальные подобные объявления о детской обуви или коляске появлялись в американских газетах задолго до начала писательской карьеры Хемингуэя. Разные авторы публиковали статьи с рассуждениями о таких объявлениях, в которых говорили о них как о коротких рассказах, а история о пари Хемингуэя появилась в печатных источниках только в 1990-е. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каком рок-фестивале четыре смерти были скомпенсированы рождением четверых детей? 320 + Ссылка 6 декабря 1969 года в Калифорнии прошёл Альтамонтский рок-фестиваль с Rolling Stones в качестве хедлайнеров, который собрал примерно 300 тысяч зрителей и был окрещён «западным Вудстоком». Однако в отличие от мирного Вудстока, Альтамонт был куда скандальнее. Было зафиксировано четыре смерти: два человека были сбиты машинами, один утонул в канале, и ещё один был забит до смерти охранниками из мотоклуба «Ангелы ада» после того, как появился у сцены с револьвером. Правда, в этот же день на территории фестиваля родилось четверо детей, так что общая численность публики не изменилась. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что находится в американском округе, телефонный код которого — 321? 299 + Ссылка Космический центр Кеннеди, с которого запускались в том числе корабли программы «Аполлон» и шаттлы, территориально расположен в округе Бревард, штат Флорида. Телефонный код округа — 321. Это число было специально выбрано как ассоциация с обратным отсчётом перед стартом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком городе практически все жители живут в одном доме? 699 + Ссылка Население городка Уиттиер на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации — кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната Методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом тёплым переходом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему главное здание Министерства обороны США имеет форму пентагона? 435 + Ссылка В облик главного здания Министерства обороны США не закладывалась какая-либо символика. Выбор места для него пал на участок в пригороде Вашингтона Арлингтоне, на правом берегу реки Потомак, который имел форму неправильного пятиугольника. Однако из-за опасений, что здание закроет вид на Вашингтон с Арлингтонского национального кладбища, место строительства перенесли. Но проектирование уже началось, поэтому общую форму строения решили оставить как есть. А так как новый участок не был строго ограничен дорогами, пятиугольник сделали правильным — так и появился Пентагон. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем один пилот дважды сажал самолёт прямо возле нью-йоркских баров? 432 + Ссылка В 1956 году Томас Фицпатрик напился в нью-йоркском баре и побился об заклад, что сможет добраться сюда из Нью-Джерси за 15 минут. Он отправился в Нью-Джерси, угнал небольшой самолёт из лётной школы и без огней и радио аккуратно приземлился прямо напротив бара. Фицпатрик легко отделался — его лишили лицензии пилота и оштрафовали всего на 100$, так как владелец самолёта не стал выдвигать обвинения. Это не помешало ему повторить то же самое через два года, когда в другом заведении бармен отказался поверить в правдивость истории. Чтобы доказать её, Фицпатрик угнал другой самолёт из той же школы и снова удачно посадил его в Нью-Йорке, но в этот раз суд дал ему полгода тюрьмы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая знаменитая игрушка стала побочным продуктом разработки для нужд военно-морского флота? 316 + Ссылка В 1943 году инженер Ричард Джеймс Томпсон работал над пружинящим устройством, которое позволяло бы компенсировать морскую качку для чувствительных корабельных приборов. Однажды он случайно столкнул пружину с полки и увидел, как она сначала «шагнула» на стол, а затем на пол и собралась в тугом положении. Решив, что такая пружина может быть отличной игрушкой, он в течение года экспериментировал с различными сортами стальной проволоки, пока не нашёл идеальный вариант. Томпсон с женой организовали бизнес, и шагающие по лестницам пружины, получившие название «Slinky», завоевали огромную популярность. Позже появились и пластиковые аналоги с яркой окраской, известные как «радуга». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем после ввоза в США с некоторых автомобилей Ford удаляют сиденья и стёкла? 407 + Ссылка В 1960-х годах Франция и Германия ввели высокие пошлины на импорт мяса птицы из США, которые в ответ установили так называемый «куриный налог» в размере 25% на ввоз некоторых европейских товаров, включая лёгкие грузовики. Чтобы его обойти, компания Ford перевозит автомобили Ford Transit Connect с турецкого завода в США под видом легковых. Сразу же после растаможивания задние сиденья снимаются и вместе со стёклами, которые заменяются металлическими панелями, идут на переработку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Могут ли существовать две идентичные снежинки? 503 + Ссылка Формирование снежинок зависит от температуры и влажности воздуха внутри ледяного облака, а также траектории их движения, при котором постоянно меняются очертания их лучей. Поэтому во многих источниках утверждается, что одинаковых снежинок в природе не существует. Однако целенаправленные поиски Центра атмосферных исследований США в 1988 году опровергли эту гипотезу — специалистам удалось обнаружить два одинаковых кристалла снега. А в 2015 году физик Кеннет Либбрехт получил таковые в лаборатории, обеспечив им идентичные начальные условия роста. Стоит заметить, что в обоих случаях, несмотря на внешнее сходство, атомная структура кристаллов всё же была различной. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Кто вдохновил на работу в спецслужбах своего будущего спасителя? 408 + Ссылка Джерри Парр заинтересовался карьерой в Секретной службе США ещё мальчиком после выхода на экраны фильма «Кодекс разведки» с Рональдом Рейганом в главной роли. Именно Парр, будучи сотрудником Секретной службы, спас жизнь президента Рейгана во время покушения 1981 года, быстро затолкнув его после начала стрельбы в лимузин и приказав водителю ехать в госпиталь. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для связи с какими объектами может потребоваться использование ядра Земли в качестве антенны? 448 + Ссылка Связь с подводными лодками в погружённом состоянии обычными средствами осложняется из-за так называемого скин-эффекта, который выражается в уменьшении амплитуды электромагнитных волн при движении через проводящую среду. Одним из решений этой проблемы является передача очень длинных волн через ядро Земли в качестве антенны. Для этого на расстоянии в десятки километров друг от друга в почву заглубляются электроды, а для генерации сигнала используется мощность в несколько мегаватт. Из-за крайне низкого КПД мощность выходного сигнала падает до нескольких ватт, зато он может быть принят практически в любой точке планеты. Подобные системы были построены только тремя странами — советский «ЗЕВС» на Кольском полуострове, американский «Project ELF» и индийский «INS Kattabomman». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой китаец стал чернокожим американцем, а затем цыганом? 622 + Ссылка В повести Бляхина «Красные дьяволята» о приключениях подростков во время Гражданской войны одним из героев был китаец Ю-ю. В немой экранизации 1923 года из-за сложных отношений с Китаем его заменили на чернокожего акробата Тома Джексона. А в 1967 году, когда сложные отношения были и с Китаем, и с США, этот герой в картине «Неуловимые мстители» перевоплотился в Яшку-цыгана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где губернатор может одобрить принятый парламентом закон, полностью изменив его смысл? 375 + Ссылка Почти во всех штатах США губернаторы имеют право на частичное вето. Это значит, что они могут в той или иной форме редактировать текст принятого парламентом штата закона, не применяя вето к закону целиком. Самые спорные применения этого права зафиксированы в Висконсине, где оно не ограничено никакими условиями. Так, в 1973 году губернатор Пэтрик Люси в законе о выделении 25 млн. $ зачеркнул двойку, тем самым сократив сумму впятеро. В другом акте он вычеркнул слово «не» во фразе «не менее 50%», изменив смысл на противоположный. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто инициировал изменения в мультфильме «Скотный двор» по сравнению с оригинальной повестью? 428 + Ссылка В мультфильм 1954 года «Скотный двор» были внесены значительные изменения по сравнению с оригинальной повестью. Наиболее очевидно это проявляется в концовке: если в книге животные наблюдают за игрой в карты свиней с приехавшими в гости людьми и уже не могут определить, кто есть кто, то в соответствующем эпизоде мультфильма люди отсутствуют, а животные свергают свиней. Таким образом, если у Оруэлла коммунизм оказывается не лучше капитализма (изначального порядка на управляемой людьми ферме), то в картине коммунизм показан как явно худшая альтернатива. Инициатором данных поправок было ЦРУ, агенты которого обеспечили после смерти писателя выкуп прав на экранизацию и производство мультфильма нужными людьми. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой космонавт сыграл свадьбу, находясь на МКС? 371 + Ссылка Космонавт Юрий Маленченко незадолго до полёта на МКС в 2003 году сделал предложение американке российского происхождения Екатерине Дмитриевой, мать которой работала в НАСА. Находясь на станции, он получил уведомление из Центра управления полётами, что его миссия продлевается на несколько месяцев. Молодожёны решили не дожидаться возвращения жениха и устроили свадьбу, глядя друг на друга через мониторы. В Роскосмосе такой поступок не одобрили, так как имеющий доступ к гостайне Маленченко должен был получить разрешение на брак с гражданкой другого государства в установленном порядке на земле, однако впоследствии он ещё не раз участвовал в космических экспедициях. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая компания своим успехом частично обязана смерти Мэрилин Монро? 561 + Ссылка Финская компания Rapala является мировым лидером по производству рыболовных приманок. Их воблеры действительно хорошо работают, но своим успехом Rapala частично обязана совпадению. Рекламная статья о приманках и истории их создания была размещена в журнале Life в 1962 году. Этот выпуск с Мэрилин Монро на обложке был в основном посвящён жизненному пути недавно умершей актрисы и стал самым продаваемым в истории журнала. Часть внимания аудитории досталась и Rapala, которая получила более двух миллионов заказов, хотя в её американском офисе в тот момент работало всего два человека. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого оправдали в суде по обвинению в клевете, зачитав приговор стихами в ритме хип-хопа? 501 + Ссылка На альбоме Эминема «The Slim Shady LP» есть композиция «Brain Damage», которая обвиняет его одноклассника ДеАнджело Бейли в избиениях в школьном туалете — в частности, тот разбил голову Эминема до крови о писсуар. Бейли подал на рэпера в суд, утверждая, что между ними были мелкие стычки, но описанного в тексте не случалось. Судья Дебора Сервитто иск отклонила, посчитав, что в песнях вполне допустимы преувеличения и никто не должен воспринимать их всерьёз. Значительную часть оправдательного приговора она зачитала стихами в ритме хип-хопа. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Где можно купить настоящий автомобиль в торговом автомате? 536 + Ссылка Американский стартап Carvana предлагает купить автомобиль и оформить все документы в онлайн-режиме. Клиент может заказать доставку на дом или забрать машину сам, причём с недавних пор это можно сделать в пятиэтажном торговом автомате. Покупателю выдаётся большая бутафорская монета, которую он вставляет в автомат и ждёт, пока выбранный автомобиль в полностью роботизированном режиме спускается и доставляется на парковку, после чего может сразу сесть и поехать домой. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Какой губернатор завуалировал слова «Fuck You» в стандартном ответе парламенту? 516 + Ссылка В октябре 2009 года губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер появился на благотворительном мероприятии оппозиционной ему Демократической партии. Его речь была прервана выкриками депутата Тома Аммиано: «Вы лжёте!» и «Поцелуй мой гейский зад!». Вскоре после этого Шварценеггер наложил вето на уже принятый парламентом штата закон, автором которого был Аммиано. Комментарий к этому решению сам по себе был формально-вежливый, однако первые буквы строк складывались в слова «Fuck You». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой сети ресторанов официанты хамят посетителям и кидаются в них салфетками? 408 + Ссылка В ресторанах американской сети «Dick's Last Resort» интерьер намеренно сделан довольно несуразным, на столах нет скатертей, а от персонала требуется хамить посетителям. Если клиент просит салфетки, официант должен кинуть ими в клиента. Несмотря на это, сеть успешно развивается и насчитывает уже 18 заведений. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему оркестры американских театров не исполняют национальный марш? 466 + Ссылка «Звёзды и полосы навсегда» — это самый известный патриотический марш США. Тем не менее, в американских театрах и цирках оркестр никогда не исполнит эту мелодию просто так. Она зарезервирована в качестве сигнала бедствия о чрезвычайной ситуации, например, пожаре, чтобы персонал мог начать эвакуацию зрителей без паники. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как изменили знак Голливуда в честь декриминализации марихуаны? 353 + Ссылка В 1976 в Калифорнии частично декриминализовали марихуану, заменив уголовное наказание за хранение даже небольших порций денежными штрафами. В честь этого несколько студентов изменили знаменитый знак «HOLLYWOOD» на «HOLLYWEED» («weed» по-английски и есть «травка»). Сам знак не был повреждён, а буквы были преобразованы за счёт нескольких кусков ткани. Неправда? Источник: www.thecannabist.co

Как связан Бэтмен с английской идиомой о глуповатых людях? 354 + Ссылка В Англии есть деревня Готэм, известная благодаря идиоме «Wise Men of Gotham», означающей простоватых и глуповатых людей. Согласно легенде, жители Готэма, узнав о планах короля поселиться неподалёку и прикинув свои расходы на содержание его двора, решили притвориться дураками перед королевскими послами. Для этого селяне предавались бестолковой работе, например, топили угря в луже воды или строили изгородь вокруг сидящей на кусте кукушки, и король в итоге выбрал другое место для домика. Прозвищем Нью-Йорка Готэм стал благодаря сравнению в сатирическом рассказе Вашингтона Ирвинга. Позже оно было выбрано для названия города, где живёт Бэтмен. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой физический закон помог уличить биржевых игроков в незаконной инсайдерской торговле? 455 + Ссылка В 2013 году власти США начали расследование в отношении некоторых игроков на Чикагской фондовой бирже. Они были уличены в незаконном использовании инсайдерских сведений, когда начали торговать фьючерсами на совершенно других, чем прежде, условиях уже через 2 миллисекунды после важного объявления от Федеральной резервной системы. Однако простейший расчёт показал, что для прохождения информации между Вашингтоном и Чикаго даже на скорости света потребовалось бы 7 миллисекунд. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Фонд помощи кому организовал слепой музыкант Рэй Чарльз? 737 + Ссылка Знаменитый слепой музыкант Рэй Чарльз основал фонд помощи людям с нарушениями слуха. Когда его спросили, почему слуха, а не зрения, тот ответил, что музыка спасла ему жизнь и он не знает, как бы жил, если бы не мог её слышать. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем «Питтсбург Пингвинз» однажды специально заняли последнее место в НХЛ? 364 + Ссылка В сезоне НХЛ 1983–84 «Питтсбург Пингвинз» набрали всего 38 очков, что стало худшим результатом в истории лиги. У команды были серьёзные финансовые проблемы, но в дополнение к ним менеджеры и тренеры клуба постоянно делали странные решения по составу и тактике. Позже они признались, что специально тянули команду вниз, так как последнее место даёт право первого выбора на драфте, где их ждал самый многообещающий молодой хоккеист Марио Лемье. Тот сразу же стал лидером «Пингвинов» и привёл команду к победе в Кубке Стэнли в сезонах 1990–91 и 1991–92. Сейчас в НХЛ право первого выбора разыгрывается среди всех не вышедших в плей-офф команд в лотерее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем менеджер Элвиса Пресли распространял значки с надписью «I hate Elvis»? 575 + Ссылка Американский продюсер Том Паркер распознал экстраординарный талант Элвиса Пресли, когда тот был ещё малоизвестным и несовершеннолетним, и во многом способствовал его продвижению и обретению статуса суперзвезды. Для максимизации доходов Элвиса Паркер применил много нестандартных методов. Например, он выпустил большим тиражом значки с надписью «I hate Elvis» («Я ненавижу Элвиса»), чтобы извлечь деньги из тех, кто никогда бы не купил его пластинки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую шутку адресовал хирургам Рейган с пулей в лёгком? 510 + Ссылка После покушения на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года президента с пулей в лёгком доставили в больницу. Уже на операционном столе Рейган снял кислородную маску и шутливо сказал врачам: «Надеюсь, вы все республиканцы». Один из хирургов, который придерживался либерально-демократических позиций, ответил: «Сегодня, господин президент, мы все республиканцы». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как соотносится численность населения в самом большом и самом маленьком штатах США? 299 + Ссылка Самый большой по территории штат США, Аляска, почти в 550 раз больше самого маленького, Род-Айленда. Однако численность населения в Род-Айленде на 300 тысяч человек выше, чем в Аляске. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в США можно стать президентом, получив только 22% на всенародном голосовании? 397 + Ссылка В США президент избирается не прямым всенародным голосованием, а так называемой коллегией выборщиков. Количество выборщиков штата равно количеству его представителей в Конгрессе, зависящему от численности населения. Любой гражданин имеет право прийти на участок и отдать свой голос, затем каждый штат определяет своего победителя, и все выборщики от этого штата голосуют за него по принципу «победитель получает всё». Из-за такой системы три раза в истории президентом становился кандидат, не набравший большинства во всенародном голосовании, а последний такой случай был в 2000 году, когда избрали Джорджа Буша-младшего. Теоретически при экстремальных значениях всех показателей можно выиграть выборы, набрав только 22% во всенародном голосовании. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое устройство, по совету Данелии, американский режиссёр хотел получить от советских военных? 899 + Ссылка Режиссёр Георгий Данелия рассказал, что после выхода «Кин-дза-дза!» к нему обратился американский режиссёр с предложением делать спецэффекты, так как ему понравился полёт пепелаца. Данелия ответил, что никаких спецэффектов тут не было, а гравицаппу ему дали в Министерстве Обороны. Через какое-то время Данелии позвонили военные и сказали не валять дурака, потому что американец на полном серьёзе запрашивал у них гравицаппу. Неправда? Источник: www.newsru.com

Какой водный путь в США соединяет два океана? 428 + Ссылка Панамский канал — не единственный водный путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. В штате Вайоминг есть ручей, который разделяется на два потока. Первый уходит на запад к Тихому океану через реки Снейк и Колумбия, а второй на восток к Атлантическому через Йеллоустон, Миссури и Миссисипи. Судно по этому ручью не пройдёт, но рыба мигрировать вполне может. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой знаменитый учёный любил работать над своими теориями в стрип-клубе? 673 + Ссылка Американский физик Ричард Фейнман, обладатель Нобелевской премии, иногда уходил работать в стрип-клуб. При наступлении усталости от вычислений очередной теории он смотрел на обнажённых девушек, что помогало освежить голову. Неправда? Источник: www.oxonianreview.org

В честь кого назван салат «Цезарь»? 614 + Ссылка Салат «Цезарь» не имеет никакого отношения к Юлию Цезарю. Он назван в честь американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини, который изобрёл этот рецепт. Согласно легенде, Кардини приготовил салат из того, что оставалось на кухне его ресторана, когда во время празднования Дня независимости США из меню уже ничего не осталось, а посетители требовали пищи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Подарки какого мифического персонажа коррелируют с изменением биржевого индекса S&P 500? 772 + Ссылка В западных странах всем детям известна зубная фея, которая даёт деньги взамен выпавших молочных зубов, положенных под подушку. Компания Delta Dental с начала 2000-х в США ежегодно проводит исследование средней суммы, которую кладут под подушку родители. За исключением одного года, тенденция снижения или повышения этой суммы строго коррелирует с изменением биржевого индекса S&P 500. Другими словами, дары зубной феи можно считать мини-индикатором положения дел во всей американской экономике. Неправда? Источник: www.theoriginaltoothfairypoll.com

Из-за чего режиссёр Джон Форд потерял индейца, точно предсказывающего погоду? 885 + Ссылка Режиссёр Джон Форд часто привлекал индейцев не только как актёров для своих вестернов, но и на другие работы. При съёмках фильма «Форт Апачи» для многих сцен требовались определённые погодные условия, и Форд стал платить лекарю-навахо, чтобы тот давал ему прогнозы. Несколько дней они точно сбывались, но однажды лекарь сказал, что не может больше предсказывать. На вопрос почему, тот ответил, что один актёр забрал его радиоприёмник. Неправда? Источник: hollywoodhuckster.com

Где и когда состоялось сражение, которое одна из сторон приняла за военный салют? 596 + Ссылка Во время испано-американской войны 1898 года бронепалубный крейсер «Чарлстон» получил приказ захватить остров Гуам в Тихом океане, принадлежавший Испании. Подойдя к острову, американцы обнаружили в гавани только один торговый корабль и сделали несколько залпов по старой крепости. По-видимому, ни один снаряд не достиг цели, так как не знавший о начале войны командир испанского гарнизона решил, что крейсер им салютует. Он послал гонца к губернатору, чтобы попросить разрешения на ответный салют, а сам вместе с несколькими помощниками сел в лодку и отправился поприветствовать гостей. Только на палубе американцы сообщили им о войне, взяли в плен и договорились о сдаче острова без боя и жертв. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой политик скончался сразу после заявления о том, что хочеть стать слугой в доме Господнем? 519 + Ссылка Олбен Уильям Баркли много лет заседал в Конгрессе США, а также был 35-м вице-президентом при Гарри Трумэне. В возрасте 78 лет, выступая перед аудиторией, он высказал своё отношение к другим сенаторам, сделав аллюзию на библейский стих: «Я предпочел бы быть слугой в доме Господнем, чем сидеть в рядах всемогущих». В этот же момент он упал и скончался от сердечного приступа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Из солдат какой национальности был составлен самый награждаемый полк за всю историю США? 537 + Ссылка Воевавший на европейском фронте Второй Мировой войны американский пехотный полк № 442 был целиком составлен из японцев, главным образом уже родившихся в США детей японских эмигрантов. По оценке Министерства обороны США, этот полк является лидером по числу награждённых, если считать отношение общего количества наград к числу солдат подразделения, за всю историю американской армии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какому еврею дважды вручали премию «Итальянец года»? 440 + Ссылка За исполнение роли Сонни в «Крёстном отце» актёр Джеймс Каан дважды удостаивался нью-йоркской премии «Итальянец года». При этом Каан никакого отношения к Италии не имеет, а родился в США в семье еврейских эмигрантов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом виноделы США пытались обходить запрет на продажу во время Сухого закона? 744 + Ссылка Во время Сухого закона в США запрещалось производить, продавать и транспортировать алкоголь, однако домашнее его потребление запрещено не было. Поэтому виноделы прибегали к ухищрениям, чтобы выжить в новых условиях. Так, они стали продавать виноградные концентраты в брикетах, помещая на этикетках надписи наподобие: «После растворения содержимого в галлоне воды не помещайте жидкость в кувшине в закрытый шкаф, потому что через двадцать дней она превратится в вино». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каких условиях Спилберг согласился получить почётную степень в Школе кинематографии? 548 + Ссылка Стивен Спилберг три раза пытался поступить в Школу кинематографии Университета Южной Калифорнии и три раза получал отказ из-за низких оценок. Много лет спустя, когда Спилберг стал знаменитым режиссёром, эта школа захотела присвоить ему почётную степень. Он согласился с условием, что на дипломе будет стоять подпись того человека, который подписывал те самые отказы. Также Спилберг делает ежегодные денежные пожертвования школе. Неправда? Источник: www.theblackandblue.com

Где и когда в автомобилях была доступна навигационная система без GPS? 614 + Ссылка Первая коммерчески востребованная навигационная система для автомобилей была представлена в США в 1985 году под названием Etak и работала без GPS. При начале работы с системой пользователь вводил текущее местоположение и совершал калибровочный заезд. Далее перемещение машины определялось по установленным на колёсах магнитным датчикам и показаниям компаса, и местоположение отображалось на векторной карте в монохромном экране. Данные карт хранились на специальных кассетах, которые нужно было периодически менять в силу их ограниченного объёма. Например, карта Лос-Анджелеса поставлялась на четырёх кассетах, однако система их переустановки была достаточно продумана для того, чтобы водитель мог сделать это без остановки автомобиля. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какой порнозвезды менеджерами являются родители? 653 + Ссылка Менеджерами американской порнозвезды Санни Лейн являются её родители, с которыми она живёт в одном доме. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Кубрик не ответил на письмо восхищения от Куросавы? 603 + Ссылка Стэнли Кубрик отличался заметной скрупулёзностью в режиссуре и всегда требовал снимать большое количество дублей одной сцены. Его ассистент Энтони Фрюин рассказал о полученном Кубриком в конце 1990-х письме восхищения от Акиры Куросавы. Кубрик и сам был большим поклонником и последователем японца, поэтому очень долго думал над правильным ответом, исписав множество черновиков. А когда письмо было, наконец, готово, пришло известие, что Куросава умер. Неправда? Источник: www.bfi.org.uk

Кто купил покоящийся «Луноход-2» через 20 лет после его остановки? 482 + Ссылка Советский аппарат для исследования Луны «Луноход-2» проработал пять месяцев в 1973 году и с тех пор находится в состоянии покоя. Его возвращение на Землю никогда не подразумевалось и не предполагается теперь. Это не помешало НПО имени Лавочкина продать «Луноход-2» в 1993 году на аукционе. Покупателем стал американец Ричард Гэрриот, сын астронавта, который и сам впоследствии летал на МКС в качестве туриста. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом нью-йоркский метрополитен решил проблему воровства лампочек? 577 + Ссылка В нью-йоркском метро используют лампы с нестандартным цоколем: резьба на нём сделана против часовой стрелки вместо обычного варианта по часовой. Так задумано для того, чтобы лампы не воровали, ведь использовать их со стандартными разъёмами не получится. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое трагическое событие случилось на улице Вязов за двадцать лет до выхода фильма ужасов? 587 + Ссылка Название фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» является отсылкой к судьбе Джона Кеннеди, который был убит в Далласе именно на улице Вязов. Хотя в остальном сюжет фильма с погибшим президентом никак не связан. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда летали изюмные бомбардировщики? 703 + Ссылка После начала блокады Западного Берлина в 1948 году единственным путём его снабжения стал воздушный транспорт. Американский лётчик Гейл Хелворсен придумал перед заходом на посадку в аэропорт Темпельхоф сбрасывать для детей пакеты со сладостями на маленьких парашютах. Вскоре его пример подхватили другие пилоты, а сладости покупались на пожертвования жителей США и Великобритании. В пакетах обычно находились шоколад, жвачка и изюм, поэтому все доставлявшие грузы для Западного Берлина самолёты стали называть «изюмными бомбардировщиками». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой писательнице друзья подарили годовой оплачиваемый отпуск для литературного дебюта? 809 + Ссылка Харпер Ли было около тридцати лет, когда она решила всерьёз заняться литературной деятельностью и написала несколько рассказов. Однако заниматься сочинительством она могла только в свободное от офисной работы время. На Рождество Ли получила неожиданный подарок от двух друзей в виде оплаченного годового отпуска для того, чтобы воплотить в жизнь любой свой замысел. За этот год был написан черновик романа «Убить пересмешника», а ещё через три года работы Ли с редактором он был опубликован и стал бестселлером. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой американский самолёт-разведчик был сделан из советского титана? 668 + Ссылка Самолёты Lockheed SR-71 Blackbird, введённые в эксплуатацию в 1966 году, более чем на 90% состояли из титана. Соединённые Штаты в то время не имели достаточных запасов титановых руд для постройки этих машин и организовали их закупку в СССР через сеть подставных фирм в странах третьего мира. Примечательно, что значительная часть разведывательных полётов SR-71 проходила над территорией Советского Союза на Кольском полуострове. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком штате США во время Второй Мировой войны циркулировали особые доллары? 1242 + Ссылка Через месяц после нападения японцев на Пёрл-Харбор американское правительство провело операцию по замене всех наличных денег на Гавайях. У компаний и населения забрали доллары и выдали взамен то же количество, но специально напечатанными банкнотами с большой надписью «HAWAII». Всё это было сделано на случай захвата островов японской армией: если бы оккупанты решили изъять деньги у гавайцев, полученные ими купюры не обладали бы никакой ценностью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой игрушкой американским производителям не удалось заменить плюшевого мишку? 587 + Ссылка 27-м президентом США стал Уильям Тафт, сменив на этом посту Теодора Рузвельта. Видя огромный успех плюшевого мишки «Teddy Bear», названного в честь прежнего главы государства, производители игрушек решили заработать, создав героя теперь уже в честь Тафта. Фабрики изготовили тысячи плюшевых опоссумов под названием «Billy Possum», в СМИ была запущена мощная кампания по их раскрутке с упором на то, что скоро все американские дети выбросят мишек и будут играть только с опоссумами. Однако всё это обернулось полным провалом: спрос на «Billy Possum» не продержался и года, а «Teddy Bear» со временем только упрочил свою популярность. Неправда? Источник: mentalfloss.com

Что означает надпись «Novus ordo seclorum» на однодолларовой купюре? 569 + Ссылка Сторонники теорий заговора любят говорить, что на однодолларовой купюре и Большой печати США написано: «Новый мировой порядок». На самом деле латинское изречение «Novus ordo seclorum» переводится по-другому: «Новый порядок веков». Этот девиз поместили на Большую печать в ознаменование независимости Соединённых Штатов и начала новой эры в истории Америки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая церковь внезапно получила сотни звонков от желающих поговорить с Богом? 668 + Ссылка В фильме «Брюс всемогущий» главный герой контактировал с Богом по телефону 776-2323. Этот номер был не занят в Буффало, где происходит действие фильма, однако его обладатели в других местах получали сотни звонков от зрителей, которые хотели поговорить с Богом. Самое забавное совпадение случилось в городке Сэнфорд, что в Северной Каролине: этот номер принадлежал местной церкви. К выходу фильма на DVD его изменили на 555-0123 (555 — стандартный префикс для вымышленных номеров в США). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой вклад в разоружение СССР внесла компания Пепси? 799 + Ссылка Компания Пепси имела в СССР множество заводов по розливу газировки, а прибыль вкладывала в покупку водки «Столичная» и последующую её продажу на американском рынке, на что имела эксклюзивное право. Однако водочный рынок имел лимит, поэтому в 1989 году Пепси осуществила крупную сделку, купив у советского правительства 17 подводных лодок и несколько военных кораблей. Затем суда были перепроданы на металлолом. Также в рамках сделки были куплены несколько новых нефтяных танкеров, которые у Пепси приобрела норвежская компания. Глава Пепси в шутку сказал по этому поводу советнику президента США по безопасности: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы». Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какой особенностью обладали все ведущие программисты первого компьютера ЭНИАК? 787 + Ссылка До изобретения электронно-вычислительных машин компьютерами в США называли работников, занимавшихся ручной калькуляцией на арифмометрах сложных задач — например, рассчитывавших таблицы стрельбы. Большинство компьютеров были женщинами, и их стало ещё больше в военное время. Многие из них затем успешно переквалифицировались в программисты. Так, среди шести ведущих программистов ЭНИАКа, первого электронного компьютера общего назначения, не было ни одного мужчины. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где мексиканцы и туристы могут потренироваться в незаконном пересечении границы с США? 487 + Ссылка В мексиканском штате Идальго туристы могут посетить парк отдыха ЭкоАльберто, одним из самых популярных развлечений в котором является имитация незаконного пересечения границы с США под названием «Caminata Nocturna». За плату в 20$ участникам предлагается ночное путешествие на 12 км длительностью несколько часов. В ходе его «эмигрантам» придётся бегать, продираться сквозь заросли и горные тропы, проползать под заграждениями из колючей проволоки, а также прятаться от пеших и автомобильных патрулей «пограничников», которые даже стреляют холостыми патронами. Хотя критики говорят, что такой аттракцион могут использовать для подготовки будущие перебежчики, его организаторы уверяют, что настоящее пересечение границы несравнимо сложнее и опаснее. Неправда? Источник: www.latimes.com

Какая валюта стала обозначаться знаком $ раньше, чем доллар? 1599 + Ссылка Знак доллара $ старше американской валюты. Он появился в деловой корреспонденции с 1770-х годов и употреблялся в отношении песо — валюты, выпускаемой Испанией для своих колоний и имевшей также хождение на территории будущих США. Изучение документов той эпохи показало, что знак образовался слиянием букв P и S в аббревиатуре Ps, употреблявшейся для песо во множественном числе. Сначала буквы просто накладывались друг на друга, а потом от P осталась только вертикальная линия. По сей день $ является также официальным символом мексиканского и всех других латиноамериканских песо. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой индейский вождь выполнил требования к своей должности во время Второй Мировой войны? 1035 + Ссылка Чтобы стать вождём индейского племени кроу, требовалось выполнить четыре обязательных условия: дотронуться до врага без убийства, завладеть оружием врага, украсть лошадь врага, а также возглавить успешную военную операцию. Последним, кто сделал всё это, был Джо Мэдисин Кроу, родившийся в 1913 году. Все его достижения по списку пришлись на Вторую Мировую войну, когда он служил разведчиком в американской дивизии после открытия второго фронта. Джо всегда покрывал тело боевой краской и надевал орлиные перья, хотя всё это было скрыто под униформой и шлемом, а возвращаясь с угнанными от немцев лошадьми, распевал традиционную песню доблести кроу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Из какого вида спорта американцы взяли наибольшее число сленговых выражений о сексе? 537 + Ссылка Спорт, который дал наибольшее число метафор для секса американским подросткам — это бейсбол. Первой базой («first base») они называют простые поцелуи, ласкание груди — это уже «second base», взаимное трогание половых органов — «third base», а полноценный половой акт — «home run». Умеющим отбивать битой в обе стороны («switch hitter») называют бисексуала, играющим за другую команду — гомосексуала. Последние могут быть активными, то есть в позиции подающего («pitching»), и пассивными — в позиции приёма мяча, поданного питчером («catching»). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие слова повторяют актёры массовки, чтобы создать эффект гула толпы? 601 + Ссылка Существует специальное слово «walla», которое голливудские актёры массовки повторяют, чтобы создать эффект гула толпы. В английском кино принято повторять другое слово — «rhubarb» (оно переводится как «ревень»), в японском — «gaya». Правда, в наши дни такие простые приёмы встречаются реже, а участники массовки часто получают задание произносить нормальные повседневные фразы, импровизируя на ходу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом пилот сверхзвукового истребителя подстрелил самого себя? 846 + Ссылка В 1956 году пилот американского сверхзвукового истребителя F-11 «Тайгер» Том Этридж отправился в испытательный полёт. Его заданием было набрать высоту 6 км и начать снижение, затем дать залп из орудий на отметке 4 км и повторить залп на высоте 2 км. Спустя несколько секунд после второго выстрела Этридж ощутил удар, ещё через некоторое время двигатели отключились, однако пилот уже подлетал к аэродрому и сумел совершить аварийную посадку и выжить. Расследование инцидента выявило, что в самолёт попали его же пули, выпущенные в первом залпе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой убийца заранее позаботился о музейном виде орудия преступления? 806 + Ссылка Шарль Гито, совершивший в 1881 году покушение на президента США Джеймса Гарфилда, отчего тот впоследствии скончался, выбрал орудием преступления револьвер «Бульдог». Причём он предпочёл купить модель с рукоятью из слоновой кости, а не обычной деревянной, так как считал, что такой пистолет будет лучше смотреться в музее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое изменение в составе бензина строго коррелирует со снижением уровня преступности? 672 + Ссылка В 20 веке при производстве бензина широко использовалась присадка тетраэтилсвинец для повышения октанового числа топлива. Однако начиная с 1970-х годов в США и странах Европы стали вводиться запреты на её использование. Недавно обнаружена строгая корреляция: после начала снижения производства этилированного бензина число насильственных преступлений стало соответствующим образом уменьшаться, но с временной задержкой в 20 лет. Это объясняют в первую очередь токсическим воздействием свинца на детей. Статистически доказано, что чем выше содержание свинца в организме, тем выше вероятность замедления интеллектуального развития и появления антисоциального поведения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему мэры Филадельфии часто отказывались от должности, предпочитая заплатить штраф? 429 + Ссылка В 1701 году Филадельфия получила городской устав, по которому каждый год Городской совет избирал из своего состава мэра города. Однако ему не полагалось никакого жалования, поэтому многие избранные мэры отказывались от должности, предпочитая заплатить немалый штраф. Зарплата главы города была утверждена только в 1747 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком кроссворде был зашифрован любой исход президентских выборов в США? 857 + Ссылка Накануне президентских выборов в США в 1996 году New York Times опубликовала кроссворд. В его центре по горизонтали было два слова с общим заданием: «Lead story in tomorrow's newspaper» («Главная тема завтрашней газеты»). Кроссворд был составлен так, чтобы ответом могло стать как «CLINTON ELECTED», так и «BOBDOLE ELECTED» («Клинтон избран» и «Боб Доул избран»). Для этого формулировки семи заданий по вертикали допускали по два равнозначных ответа. Например, для первой буквы было задание: «Black Halloween animal» («Чёрное хэллоуинское животное») с возможными ответами «BAT» и «CAT» («Летучая мышь» и «Кошка»). Неправда? Источник: www.dailydot.com

Почему кролик во всём мире рекламирует батарейки Duracell, а в США — Energizer? 576 + Ссылка Антропоморфным символом батареек Duracell по всему миру является розовый кролик, и только в США похожий кролик рекламирует Energizer. Так случилось потому, что Duracell забыл вовремя продлить действие торговой марки, описывающей данный символ, чем Energizer не преминул воспользоваться. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким редким словом воспользовался владелец музея для избавления от медленных посетителей? 661 + Ссылка Однажды Финеас Тейлор Барнум, крупнейший американский шоумен 19 века, решил, что посетители его «Американского музея» в Нью-Йорке слишком долго разглядывают экспозиции. Он приказал развесить указатели с надписями «This Way to the Egress», что переводится как «Это путь к выходу». Соль была в том, что слово «egress» — довольно редкое, гораздо чаще выход обозначается как «exit». Большинство посетителей думали, что эти таблички ведут к самой интересной выставке, но, следуя по ним, оказывались на улице. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему день больших распродаж и скидок в США называется «Чёрной пятницей»? 467 + Ссылка После Дня благодарения в США следует «Чёрная пятница», когда магазины предлагают большие скидки и бьют рекорды продаж. В ситуации, когда довольны и продавцы, и покупатели, кажется странным эпитет «чёрная» — обычно он достаётся дням чрезвычайных событий. Дело в том, что термин запустили в оборот ещё в 1960-х годах полицейские Филадельфии. В этот день сложность их работы возрастала в разы из-за огромных пробок и людских толп. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая рекламная кампания провалилась из-за математической неграмотности американцев? 1665 + Ссылка В начале 1980-х годов сеть ресторанов быстрого питания A&W запустила масштабную рекламную кампанию своего гамбургера. В отличие от похожего сэндвича в 1/4 фунта из Макдоналдс, гамбургер A&W весил 1/3 фунта и стоил чуть дешевле, а покупатели говорили, что он вкуснее. Несмотря на всё это, кампания провалилась. Позже A&W провела исследование и выявила причину: многие клиенты не понимали истинного значения дробных чисел. Предложение казалось им невыгодным, так как 3 меньше 4. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какие обидные слова о России Мадлен Олбрайт никогда не произносила? 594 + Ссылка Российская пресса и официальные лица часто приписывают бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт слова о том, что единоличное обладание Россией Сибирью и её огромными природными ресурсами — несправедливо. Однако ни в одном документальном источнике подобные высказывания Олбрайт не были обнаружены. Самое раннее упоминание об этой «цитате» встречается в интервью Никиты Михалкова в 2005 году. Годом позже один генерал-майор запаса Федеральной службы охраны РФ заявил, что они занимались прослушиванием мыслей западных политиков, и в ходе сеанса «подключения» к Олбрайт засекли такие рассуждения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой рекламный трюк превратил неудачный бродвейский мюзикл в успешный? 426 + Ссылка Продюсер Дэвид Меррик в 1961 году выпустил на Бродвее мюзикл «Метро для спящих». Представление получило не самые лестные отзывы, что сподвигло Меррика на хитроумный рекламный трюк. Он нашёл в Нью-Йорке полных тёзок семерых самых влиятельных театральных критиков (Ховарда Таубмана, Уолтера Керра и других), пригласил на мюзикл и купил у них разрешение на использование фото. Затем Меррик подал объявление в газеты, в котором были имена «критиков», эти фото и отзывы типа «Одна из лучших музыкальных комедий за последние 30 лет» или «Великолепный мюзикл. Мне понравилось». Хотя рекламу опубликовали только в одном выпуске «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», её эффекта хватило на продолжение показов в течение ещё шести месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая церковь была перенесена наводнением к месту, которое для неё изначально выбрали? 586 + Ссылка Жители деревни Суон Квортер в штате Северная Каролина в 1870-х годах решили построить новую церковь. Они выбрали для неё самое высокое в округе место, но владелец земли отказался её продавать. Церковь начали строить на другом участке и работы были близки к завершению, когда случились сильный ураган и наводнение. Здание было сорвано со свай и перенесено водным потоком точно к желанному прихожанами месту, где и «причалило». Через несколько лет они всё-таки сумели выкупить землю под церковью у собственника. Неправда? Источник: www.snopes.com

Где и когда для вырубки тополя потребовалось участие множества военных с поддержкой авиации? 633 + Ссылка Объединённая зона безопасности — это участок в пограничной зоне между двумя Кореями, где проходят все переговоры и действуют строгие ограничения на число вооружённых людей с обеих сторон. 18 августа 1976 года американцы и южнокорейцы решили обрубить ветки тополя, которые загораживали летом обзор между контрольным и наблюдательным пунктами. Вскоре после начала операции появились северокорейские солдаты и потребовали прекратить работу, так как это дерево якобы посадил и вырастил лично Ким Ир Сен. Получив отказ, они перешли в нападение и убили двух американских офицеров дубинками и топорами. Через три дня американский инженерный взвод и южнокорейский спецназ, поддерживаемые с воздуха вертолётами и самолётами, провели внезапную масштабную спецоперацию по вырубке тополя, занявшую 42 минуты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой выдуманный город в США стал реальным географическим объектом? 805 + Ссылка Издатели географических карт иногда помещают на них выдуманные города или другие объекты, которые служат так называемыми «копирайтными ловушками», то есть могут быть доказательством воровства карт другими компаниями. В 1920-х годах одной из таких ловушек стало местечко Agloe в штате Нью-Йорк, появившееся на картах от General Drafting Company. Однако уже через пять лет виртуальный объект стал реальным, так как здесь построили рыбацкий домик, который так и назвали — Agloe. Впоследствии этот факт помог издательству Rand McNally выиграть иск о нарушении авторских прав от General Drafting. После того, как домик пришёл в негодность, Agloe долгое время сохранялось в различных путеводителях и даже присутствовало в Google Maps. Неправда? Источник: www.nytimes.com

У каких животных, кроме птиц, выявлена сезонная миграция по воздуху? 464 + Ссылка Миграция по воздуху присуща не только птицам, но и некоторым видам бабочек, самым известным примером которых является данаида монарх. Наиболее изучена миграция у особей, обитающих в Канаде и на севере США. Они перелетают на многие тысячи километров для зимовки в южные штаты и Мексику, а обратно возвращаются уже их потомки во втором, третьем или четвёртом поколениях. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему фильм «Побег из Шоушенка» не получил ни одного «Оскара» и других престижных наград? 1140 + Ссылка Фильм «Побег из Шоушенка» уже много лет возглавляет самый известный интернет-рейтинг IMDB Top-250. Однако лента не получила ни одной награды самых престижных кинопремий — «Оскар», «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактёров США. Дело в том, что 1994 год был очень богат на удачные фильмы, и награды достались таким картинам, как «Форрест Гамп» и «Криминальное чтиво». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто остался жив благодаря многочисленным укусам огненных муравьёв? 1151 + Ссылка В 1999 году американка Джоан Мюррей, увлекавшаяся парашютным спортом, совершала очередной прыжок с высоты 4,4 км. Её основной парашют не сработал, а запасной раскрылся очень поздно и не особо затормозил падение. Так получилось, что Джоан приземлилась на муравейник огненных муравьёв и осталась жива. Врачи полагают, что более 200 их укусов вызвали чрезмерный приток адреналина, который заставил биться сердце женщины. Перенеся кому и многочисленные операции, Джоан впоследствии вернулась в парашютизм. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая группа была вынуждена сменить название после атаки на Всемирный торговый центр? 748 + Ссылка Американская синтпоп-группа «I Am the World Trade Center» (что в переводе значит «Я — Всемирный торговый центр») выпустила дебютный альбом в июле 2001 года. Трек № 11 назывался «September». После известных событий 11 сентября того же года группа попала в щекотливую ситуацию и, чтобы не привлекать лишнего внимания, выступала некоторое время под сокращённым названием «I Am the World...». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда во время Второй Мировой войны американцы участвовали в парусной битве? 683 + Ссылка Последняя морская битва во Второй Мировой войне для американцев оказалась весьма необычной. Уже после объявления Японией о своей капитуляции частям китайско-американской разведывательной организации был дан приказ прибыть в Шанхай для дальнейшей отправки домой. Двое лейтенантов решили добраться до Шанхая по морю, наняв китайские джонки с экипажами, но 20 августа 1945 года встретились с другим парусным судном, на котором оказались японцы, первыми открывшие огонь. Американцы ответили из пулемётов, а затем сблизились с врагом, чтобы обстрелять его из базуки. В конечном счёте японцы были взяты на абордаж — 43 человека погибло, 39 взяты в плен. Неправда? Источник: www.cracked.com

В каком фильме актёры-индейцы полностью изменили свои диалоги без ведома режиссёра? 1079 + Ссылка В 1964 году Джон Форд снял вестерн «Осень шайеннов» о конфликте между индейским племенем, не желающим больше жить в отведённой резервации, и отрядом правительственных войск. Играть шайеннов были приглашены другие индейцы — навахо. В фильме они общались на своём языке, а зрители видели перевод в субтитрах. Однако во время съёмок никто не контролировал, что на самом деле говорят индейцы, которые воспользовались этим и вставили в свои диалоги ругань и похабные выражения. Зачастую их речь была вообще оторвана от событий фильма — например, в сцене подписания мира вождь индейцев вместо торжественных слов по сценарию высмеял размер пениса командира американцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая книга американского еврея была использована нацистской пропагандой? 1197 + Ссылка Летом 1941 года в США была издана книга Теодора Кауфмана «Германия должна погибнуть!». Малоизвестный автор, еврей по национальности, высказал в ней идею стерилизовать всех немцев, а территорию Германии разделить между соседними государствами. В Третьем Рейхе брошюру тут же широко растиражировали как доказательство еврейского заговора, записав Кауфмана в советники американского президента. Многие критики отмечали, что данная книга сделала больше для мобилизации немецкого населения и оправдания уничтожения евреев, чем другие тщательно разработанные образцы нацистской пропаганды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая страна внесла наибольший вклад в помощь голодающим в Поволжье в начале 1920-х годов? 625 + Ссылка Во время разразившегося в 1921 году голода в Поволжье и других контролируемых большевиками территориях советское правительство было вынуждено обратиться за помощью к международному сообществу. На призыв откликнулись несколько европейских благотворительных организаций, однако больше половины всего объёма продовольствия предоставила Американская администрация помощи (АРА), причём треть средств на программу были выделены непосредственно правительством США. На пике активности в августе 1922 года столовые АРА кормили свыше 10 миллионов человек в 38 губерниях. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что случится со зрением, если человек наденет очки, которые переворачивают изображение? 583 + Ссылка Изображение внешнего мира на сетчатку глаза попадает в перевёрнутом виде, и уже после этого корректируется мозгом с учётом сигналов от других органов чувств. В 1897 году американский психолог Джордж Стрэттон сконструировал инвертоскоп — очки, которые инвертировали картинку до поступления света в глаз. Сначала учёный был сильно дезориентирован, но уже через несколько дней у него образовались новые зрительно-моторные ассоциации, и он всё меньше осознавал, что мир перевёрнут. Когда Стрэттон снял очки, его восприятие снова нарушилось, но в этот раз адаптация к привычному зрению прошла гораздо быстрее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие две страны опережают Голливуд по числу производимых фильмов в год? 774 + Ссылка По числу производимых фильмов в год США и Голливуд в частности занимают только третье место в мире. На втором месте — так называемый Нолливуд, кинематограф Нигерии, а лидирует индийская киноиндустрия, которую часто именуют Болливудом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда компания Bayer намеренно продавала лекарства, которые могли быть заражены ВИЧ? 455 + Ссылка В начале 1980-х в США, после того как появились свидетельства существования СПИД, болезнь стали регистрировать не только у наиболее подверженных риску людей из числа гомосексуалистов и наркоманов, но и у больных гемофилией. Оказалось, что вирус передавался через лекарственные препараты для улучшения свёртываемости крови, которые содержали плазму от заражённых доноров. После разразившегося скандала Bayer и другие ведущие фармацевтические компании начали производить безопасную термически обработанную версию лекарства, однако её поставки начались только в пределах страны. А в азиатских и латиноамериканских странах ещё несколько лет продолжались продажи старых препаратов, так как корпорации не горели желанием уничтожать их запасы, произведённые в больших количествах. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где курсирует поезд, в который можно сесть автостопом в любой точке его маршрута? 535 + Ссылка Поезд «Hurricane Turn» курсирует на Аляске между посёлком Талкитна и местечком Hurricane Gulch. Длина маршрута составляет чуть менее 93 км, и на этой дистанции нет промежуточных станций. Но в любой точке пути желающие сесть на поезд могут остановить его, подав сигнал размахиванием белой тканью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится кофейня с самообслуживанием без всякого контроля? 594 + Ссылка В американском городке Вэлли Сити, что в штате Северная Дакота, открылась кофейня «The Vault», действующая по принципу самообслуживания и без всякого контроля. Посетителям предлагается выбрать напиток, выпечку, сосчитать сумму к оплате и расплатиться наличными или картой. Здесь же выставлены на продажу картины, тоже по принципу честности клиентов, и размещено множество полок с книгами для чтения за чашкой кофе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем один художник дал возможность стрелять по себе из пейнтбольного ружья через Интернет? 738 + Ссылка Американский художник иракского происхождения Вафаа Билал осуществил в 2007 году проект «Domestic Tension», заперевшись на месяц в маленькой комнате. Эта акция стала протестом художника против войны в Ираке, хотя сам он подвергался аресту за диссидентство ещё при режиме Саддама Хусейна. По словам Билала, множество иракцев, в том числе его родственники, были убиты американцами, которые даже не находились там — им было достаточно удалённо нажать кнопку для запуска ракеты, как будто в компьютерной игре. Именно поэтому художник позволил всем наблюдать за собой, а также стрелять в него из дистанционно управляемого пейнтбольного ружья через Интернет. За месяц посетители его сайта произвели около 60 тысяч выстрелов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на протяжении 70 лет цена бутылки Кока-Колы в США была неизменной? 303 + Ссылка C 1886 по 1959 годы цена бутылки Кока-Колы объёмом 6,5 унций (около 200 мл) практически во всех торговых точках США была неизменной — 5 центов. Помимо низкой инфляции, выделяется несколько причин такого постоянства. Во-первых, это заключённый в 1899 году президентом компании Асой Кэндлером бессрочный контракт, согласно которому права на продажу бутилированной колы приобрели другие лица, покупающие сам напиток по фиксированной цене. Вторая причина — массивные рекламные кампании, на протяжении многих лет сформировавшие устойчивую связь колы, будь то стакана на розлив или бутылки, с пятицентовой монетой. Ещё одним существенным фактором было повсеместное распространение автоматов с Кока-Колой, жёстко завязанных на приём только этих монет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая деталь в тщательно подделанных советских паспортах выдавала немецких шпионов? 4411 + Ссылка Во время Второй Мировой войны нескольких немецких агентов разоблачили из-за маленькой детали. Шпионы были очень тщательно подготовлены и обладали безукоризненно подделанными советскими паспортами. Однако скрепки паспортов были сделаны из нержавеющей стали, и при проверке сразу было заметно отсутствие характерной для советских документов ржавчины в местах скрепления страниц. По этой же причине в период Холодной войны был пойман не один американский шпион. Неправда? Источник: listverse.com

Каким был изначальный проект памятника американским президентам на горе Рашмор? 634 + Ссылка Головы американских президентов Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Теодора Рузвельта на горе Рашмор высекались с 1925 по 1941 год. После смерти главного скульптора Готзума Борглума руководство проектом перешло к его сыну, но вскоре он был прекращён из-за остановки финансирования. Памятник объявили завершённым, хотя изначально планировалось изобразить президентов до талии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком ресторане Полковник Сандерс съел худшую курицу в своей жизни? 696 + Ссылка Полковник Сандерс за 12 лет создал путём франчайзинга огромную сеть ресторанов KFC, основой которых был фирменный секрет жаренной в кляре курицы, и продал права на неё, за исключением канадских точек, в 1964 году. При этом KFC сохранила права на использование его образа на логотипе и в рекламных целях. В 1976 году Сандерсу довелось посетить KFC в Нью-Йорке, после чего он назвал отведанную курицу худшей, что он ел в своей жизни, а подливку — клеем для обоев. Неправда? Источник: books.google.com

Почему тюрьма Алькатрас была единственной, где заключённые принимали тёплый душ? 972 + Ссылка Тюрьма на острове Алькатрас, где содержались особо опасные американские преступники, работала до 1963 года и была в то время единственной федеральной тюрьмой, где заключённые принимали душ с тёплой водой. Но причиной этому были отнюдь не гуманистические соображения: администрация решила, что узники, привыкнув к комфорту, имеют меньше шансов на успешный побег вплавь через холодный залив Сан-Франциско. Неправда? Источник: www.wired.com

Какая компания расплатилась с долгами на заре существования за счёт выигрыша в казино? 585 + Ссылка На заре существования компании FedEx её основатель Фредерик Смит преодолевал многочисленные трудности. Однажды компании было необходимо оплатить топливные расходы в размере 24 000 $, а на счету лежало только 5000 $. Смит снял все деньги, поехал в Лас-Вегас и выиграл в блэкджек 27 000 $. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого сами американцы называют «янки»? 284 + Ссылка Хотя во всём мире американцев называют «янки», в пределах США термин имеет более конкретное значение. В 18 веке прозвище янки получили жители северо-восточных штатов, известных как Новая Англия. А во время Гражданской войны южане стали презрительно называть янки уже всех солдат-северян. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой президент обещал никогда не извиняться за свою страну, несмотря ни на какие факты? 682 + Ссылка 3 июля 1988 года американский ракетный крейсер «Vincennes» сбил иранский пассажирский лайнер Airbus, когда тот летел над Персидским заливом в территориальных водах Ирана. Все 290 человек на борту погибли. Правительство США позже заявило, что экипаж крейсера ошибочно распознал самолёт как военный истребитель, который к тому же не отвечал на запросы, и не извинилось за инцидент. Джордж Буш-старший, бывший тогда вице-президентом и баллотировавшийся на пост президента, неоднократно говорил на встречах с избирателями: «Я никогда не буду извиняться за Соединённые Штаты Америки, несмотря ни на какие факты». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько змей должны обвивать посох, который является символом медицины? 974 + Ссылка Издавна символом медицины является посох Асклепия, древнегреческого бога врачевания, вокруг которого обвилась змея. Однако многие медицинские организации в США и других странах ошибочно помещают на свои логотипы жезл Гермеса, который обвивают уже две змеи. Путаница началась в 1902 году, когда жезл Гермеса изобразили на эмблеме медицинской службы американской армии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему во многих мультфильмах Pixar и Disney встречается комбинация A113? 677 + Ссылка Многие студенты Калифорнийского института искусств обучались графическому дизайну и анимации персонажей в аудитории A113. Отсылка на эту комбинацию есть во всех мультфильмах студии Pixar и многих анимационных лентах компании Disney. Например, она является автомобильным номером в мультфильмах «Тачки», «История игрушек» и «Лило и Стич», моделью фотоаппарата у водолаза из «В поисках Немо», номером комнаты в «Университете монстров». Автопилот космического корабля из «ВАЛЛ-И» получает код A113, что означает директиву никогда не возвращаться на Землю. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в штате Колорадо дорожный столб «миля 420» заменили на «миля 419,99»? 686 + Ссылка Курильщикам марихуаны, особенно из Северной Америки, хорошо известно число 420. Оно связано с существующей несколько десятилетий традицией собираться в 4:20 после полудня для совместного курения. Позже оно стало причиной выбора 20 апреля в качестве дня проведения больших собраний сторонников легализации марихуаны. Сильнее других культ этого числа ощутили власти штата Колорадо: злоумышленники неоднократно похищали столбик «миля 420» на 70-й магистрали. В связи с этим было принято решение установить знак «миля 419,99». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему клавиши на клавиатуре располагаются в последовательности QWERTY? 784 + Ссылка На первых американских печатных машинках клавиши обычно располагались по алфавиту. Из-за несовершенства конструкции нажатие соседних клавиш часто приводило к защемлениям и ошибкам набора, которые к тому же оставались незамеченными оператором до перевода каретки на следующую строку. Поэтому конструкторы стали экспериментировать с разнесением часто встречающихся комбинаций букв в разные части клавиатуры, чтобы увеличить продуктивность операторов. В 1878 году окончательно оформилась раскладка QWERTY, помещённая на машину Ремингтон № 2, и сохранилась до наших дней в почти неизменном виде. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На что указывают огромные бетонные стрелки, разбросанные по всей территории США? 1030 + Ссылка На просторах США, удалённых от городов, нередко можно встретить стрелки из бетона длиной 25 метров. Это остатки навигационной системы для авиапочты, сооружённой в 1920-х годах, когда в самолётах ещё не было радиосвязи. Пилотам приходилось определять координаты по наземным ориентирам, а в плохую погоду и ночью летать было вообще нельзя. Поэтому между тихоокеанским и атлантическим побережьями были построены тысячи маяков-прожекторов, снабжённых автономными генераторами. Со временем система утратила свою актуальность, вышки были разобраны, и только бетонные стрелки служат напоминанием о её существовании. Неправда? Источник: avia.d3.ru

Какой предмет одежды получил название из-за испытаний ядерного оружия? 782 + Ссылка 1 июля 1946 года американцы провели первое испытание атомной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане. А спустя четыре дня французский инженер Луи Реар представил публике своё изобретение — раздельный женский купальник, который назвал по имени атолла. Реар пояснил выбор названия тем, что бикини должно вызвать взрывную культурную реакцию. Термин оказался удачным ещё и потому, что его первый слог «би» подразумевал два предмета купального набора. Позднее другие дизайнеры создали множество вариаций, образуя их названия по схожему принципу — так появились монокини, трикини, миникини и другие. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое знаменитое военное здание охраняется гражданскими лицами? 409 + Ссылка Несмотря на то, что Пентагон является штаб-квартирой Министерства обороны США, охраной самого здания и всех его сотрудников занимается специальное агентство PFPA, укомплектованное только гражданскими лицами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на дне Великих озёр покоится свыше 200 американских самолётов? 846 + Ссылка Вступив во Вторую Мировую войну, американцы столкнулись с проблемой тренировки пилотов для боевых действий на Тихом океане. Отрабатывать взлёт и посадку на авианосцы в открытом океане было опасно из-за угрозы со стороны немецких подлодок, поэтому лётчиков было решено тренировать на Великих озёрах, для чего военные переоборудовали два парохода. В общей сложности подготовку получили около 18 000 пилотов, однако в ходе учений до 300 самолётов было потеряно из-за аварий. Почти все они до сих пор лежат на дне Великих озёр. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая несуществующая книга попала в список бестселлеров Нью-Йорк Таймс? 887 + Ссылка В 1950-х годах в США списки книг-бестселлеров составлялись не только по фактическим продажам, но и по запросам покупателей в книжных магазинах. Радиоведущий Джин Шепард решил высмеять эту систему и попросил слушателей своего шоу спрашивать в магазинах книгу «I, Libertine» выдуманного им писателя Фредерика Юинга. Этот розыгрыш позволил книге попасть в официальный хит-парад бестселлеров газеты Нью-Йорк Таймс. Через некоторое время книга с этим названием и псевдонимом действительно была издана, правда, уже после разоблачения розыгрыша. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда существовало государство Бизония? 948 + Ссылка С 1947 по 1949 годы на территории Европы существовало государственное образование Бизония, хотя к бизонам никакого отношения не имело. Так назвали объединённые британскую и американскую зоны оккупации Германии (приставка bi — это «два» в переводе с латыни). Когда Франция присоединила к ним свою зону оккупации, Бизония стала Тризонией, а затем её переименовали в Федеративную Республику Германии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое известное средство предсказания погоды менее надёжно, чем подбрасывание монетки? 392 + Ссылка Каждый год 2 февраля в американском городе Панксатони происходит знаменитая церемония: сурок Фил вылезает из норы и предсказывает погоду. Если сурок видит свою тень и залезает обратно в нору, зима продлится ещё шесть недель, а если тени нет, это означает наступление ранней весны. Однако точность прогнозов Фила, по подсчётам климатологов, ниже всякой критики: 39% для долгой зимы и 47% для ранней весны. Простое подбрасывание монетки даст более точный прогноз. Неправда? Источник: www.livescience.com

Где и когда температура воздуха в течение двух минут поднялась от –20 °С до +7 °C? 661 + Ссылка Самое резкое изменение температуры было зафиксировано 22 ноября 1943 года в горном массиве Блэк-Хилс, штат Южная Дакота. В течение двух минут она поднялась от –20 °С до +7 °C. Пару часов спустя она упала с +12 °C до начальных –20 °C за 27 минут. Неправда? Источник: www.crh.noaa.gov

Зачем в Marvel создали нового супергероя, постоянно пользующегося слуховым аппаратом? 967 + Ссылка Сотрудники компании Marvel получили письмо с просьбой о помощи от матери 4-летнего мальчика Энтони Смита. Ребёнок почти полностью потерял слух, и ему нужно было носить слуховой аппарат, однако он отказался это делать, так как супергерои не пользуются подобными устройствами. В Marvel сразу вспомнили об одном из комиксов про Соколиного глаза, когда он был вынужден надеть слуховой аппарат из-за ранения. Художники нарисовали спецвыпуск, объединив Соколиного глаза с новым героем The Blue Ear, созданным по образу Энтони, который произносил: «Благодаря моему аппарату я могу слышать призывы о помощи от всех, кто в беде!». Получив в подарок от Marvel эти рисунки, мальчик с удовольствием стал надевать устройство. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что делал с женщинами американский маньяк, известный как Гластонберийский Щекотатель? 811 + Ссылка В середине 1990-х годов в городке Гластонбери, штат Коннектикут, орудовал Гластонберийский Щекотатель. Он прокрадывался ночью в спальни домов одиноких женщин и щекотал им ноги, а когда «жертва» просыпалась и начинала кричать, быстро убегал. «Маньяк» залезал только в те дома, которые были не заперты, ничего не похищал и не оказывал никакого другого воздействия на женщин. Всего полицией было подтверждено 11 проникновений, но поймать Щекотателя так и не удалось. Неправда? Источник: articles.courant.com

Где и когда противостояние флотов закончилось поражением обеих сторон от тайфуна? 425 + Ссылка В конце 19 века на островах Самоа в Тихом океане разразилась гражданская война, вследствие чего США и Германия, боровшиеся за влияние в регионе, прислали сюда по три больших военных корабля. Непосредственно в боевых действиях корабли не участвовали, но почти все были затоплены или повреждены из-за тайфуна, обрушившегося 15 марта 1889 года на гавань Апиа, столицы Самоа. Моряки вполне могли распознать заранее признаки приближающего бедствия и успеть отвести судна из гавани в открытое море, однако ни одна из сторон этого не сделала, руководствуясь национальной гордостью и нежеланием показать слабость. В общей сложности погибло около 150 членов экипажей кораблей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент любил разыгрывать своих гостей, падая с ними на автомобиле в озеро? 1176 + Ссылка В 1960-х годах в ФРГ серийно производился гражданский автомобиль-амфибия Amphicar. Одним из его владельцев был американский президент Линдон Джонсон, любивший разыгрывать своих гостей. Приглашая их на автопрогулку по ранчо, президент заезжал на возвышение около озера, а затем пускал машину под откос и кричал про отказавшие тормоза. Когда машина оказывалась в воде, но оставалась на плаву, Джонсон наблюдал за реакцией пассажиров и хохотал. Неправда? Источник: www.nps.gov

Зачем в нью-йоркской газете были даны ответы на кроссворд более чем 50-летней давности? 480 + Ссылка В нью-йоркском ежедневнике The Sun, выходившем с 1833 по 1950 годы, печатались одни из лучших кроссвордов в американской прессе. В 2002 году появилась газета The New York Sun, взявшая от предшественника название, девиз и некоторые элементы оформления. И в первом её номере были даны ответы на кроссворд более чем 50-летней давности из последнего номера The Sun. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

За что в штате Алабама установлен памятник сельскохозяйственному вредителю? 1231 + Ссылка В 1915 году в штате Алабама появился хлопковый жук-долгоносик и за три года почти полностью уничтожил хлопковые плантации. Тогда один из фермеров города Энтерпрайз, целиком зависящий от урожая хлопка, по совету банкира посадил на своих полях арахис. Его примеру последовали другие фермеры и за счёт этого не только вышли из кризиса, но и разбогатели сильнее, чем во времена выращивания хлопка. В знак того, что катастрофа может вызывать перемены, которые станут предвестником нового успеха, горожане установили долгоносику памятник. Он представляет собой фонтан и статую богини плодородия Цереры, а жук венчает эту композицию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Через сколько лет после изобретения консервных банок появились консервные ножи? 431 + Ссылка Метод консервирования продуктов был изобретён в 1772 году в Нидерландах, и к 1820-м годам консервные банки получили распространение в странах Европы и США. Однако открывать их полагалось подручными средствами, например, молотком и зубилом. Первый консервный нож был запатентован в 1855 году, спустя 40 лет появились ножи с вращающимся колесом, и только в 1925 году американская компания Star Can Opener добавила второе колёсико. Именно этот дизайн оказался самым удачным и используется с незначительными изменениями в большинстве современных открывалок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие небоскрёбы замечены в оплавлении панелей машин и нанесении ожогов туристам? 695 + Ссылка Архитекторы некоторых небоскрёбов неправильно просчитывают конфигурацию окон, из-за чего они в яркий солнечный день действуют как параболические зеркала. Фокусируясь и отражаясь в них, солнечные лучи могут принести существенный вред. Так, в 2013 году окна строящегося 37-этажного дома в Лондоне стали причиной расплавленных боковых панелей припаркованной неподалёку машины и поджога коврика у магазина. А в 2010 году несколько туристов в Лас-Вегасе получили ожоги и опалили волосы из-за стёкол отеля Вдара. Неправда? Источник: news.discovery.com

В офисе какой компании 1 апреля однажды потерялся настоящий питон? 456 + Ссылка 1 апреля 2007 года сотрудники нью-йоркского офиса Google получили e-mail от своего коллеги о том, что где-то в здании находится сбежавший из клетки питон по кличке Кайзер. В письме была просьба не трогать змею при её обнаружении, а сразу вызвать охрану, и специально указывалось, что всё это не розыгрыш. На следующий день Кайзера действительно обнаружили в одном из кабинетов. Неправда? Источник: googleblog.blogspot.ru

Какой объект, предназначенный для уничтожения, превратился в 100 неуничтожимых? 598 + Ссылка В 1923 году американский художник Ман Рэй создал работу «Объект, предназначенный для уничтожения». Он представлял собой обычный метроном, на маятник которого был прикреплён обрезок фотографии женского глаза. В 1957 году группа парижских студентов ворвалась в здание, где этот объект выставлялся, схватила его, а уже на улице один из похитителей выстрелил в него из пистолета. Ман Рэй получил страховку за это уничтожение и создал 100 реплик, каждая из которых была названа «Неуничтожимый объект». Их можно увидеть в различных музеях и частных коллекциях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как связаны аэропорт с кодом SQL и находящаяся неподалёку штаб-квартира Oracle? 453 + Ссылка По международной классификации аэропорт городка Сан-Карлос в Калифорнии имеет код SQL. Некоторые IT-специалисты полагают, что это как-то связано с находящейся в соседнем городе Редвуд-Сити штаб-квартирой корпорации Oracle, известной производством программного обеспечения для работы с базами данных (SQL — самый известный язык запросов к базам данных). Однако аэропорт имел данный код задолго до образования Oracle, так что данное обстоятельство объясняется простым совпадением. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой деталью своего имиджа Авраам Линкольн обязан письму 11-летней девочки? 941 + Ссылка В 1860 году, за несколько недель до того, как Линкольна выбрали президентом США, он получил письмо от 11-летней девочки Грейс Беделл. Она сообщила, что горячо поддерживает его и будет агитировать голосовать за него всех родных и знакомых, а также настоятельно посоветовала отрастить бакенбарды. Линкольн в то время имел худощавое и гладко выбритое лицо, однако, по мнению девочки, все леди любят мужчин с бакенбардами и обязательно уговорят мужей голосовать за того, кто будет нравиться им внешне. Линкольн ответил на это письмо, ничего не пообещав, однако вскоре отпустил бороду. Совершая турне по Америке после избрания, президент посетил и городок Грейс, отыскал её в толпе, поцеловал и сказал, что обязан ей своей представительной бородой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда ядерные взрывы применялись в мирных хозяйственных целях? 512 + Ссылка Ядерные взрывы ассоциируются в первую очередь с испытаниями военных ведомств, однако в период с 1965 по 1988 годы в СССР было проведено более ста ядерных взрывов в мирных целях. Они применялись для таких работ, как создание подземных емкостей и хранилищ или выявление залежей полезных ископаемых путём глубинного сейсмического зондирования земной коры. В США в рамках подобной программы с 1957 по 1973 годы было проведено 27 взрывов. В обоих проектах не обошлось без аварий: как минимум три взрыва в СССР сопровождались загрязнением территории (на территории Якутии и Ивановской области), да и в местах американских взрывов по сей день сохраняется несколько зон радиоактивного заражения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кем работала женщина, выигравшая 4 джек-пота по несколько миллионов долларов каждый? 716 + Ссылка Самым удачливым игроком в лотереи считается американка Джоан Гинтер. В 1993 году она выиграла джек-пот размером 5,4 млн. $, в 2003 — 2 млн. $, в 2005 — 3 млн. $, и, наконец, в 2008 году — 10 млн. $. Журналисты выяснили некоторые детали биографии Гинтер: во-первых, она была профессором математики со специализацией в статистике в Стэнфордском университете; во-вторых, последние три выигрыша случились после покупок билетов мгновенной лотереи со стирающимся слоем в одном и том же магазинчике техасского городка Бишоп. В этом городе прошло детство Гинтер, но она уже давно переехала в Лас-Вегас, который находится в сутках езды. Исходя из этих сведений, можно предположить, что Гинтер каким-то образом рассчитала алгоритм распределения выигрышных билетов, но доказать это невозможно. Неправда? Источник: www.forbes.com

Зачем американские учителя закрашивали украшения Джорджа Вашингтона на картине? 1253 + Ссылка На картине Эмануэля Лойце «Вашингтон переправляется через Делавэр» изображено форсирование реки на лодках отрядом повстанцев во время американской революции. У самого Джорджа Вашингтона, стоящего в позе с согнутой в колене правой ногой, можно заметить торчащие из-под полы шинели два округлых украшения красного цвета, являющихся деталью цепочки часов. Так как картина неоднократно печаталась в учебниках для американских школ, многие учителя старались закрашивать эти украшения, чтобы дети не ассоциировали их с гениталиями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда показы фильма в кинотеатрах сопровождались подачей запахов? 435 + Ссылка Для проката фильма «Запах тайны» 1960 года в нескольких американских кинотеатрах была смонтирована система Smell-O-Vision для сопровождения происходящего на экране запахами. К каждому зрительскому месту была подведена трубка, и запахи выдувались из трубок централизованно по всему залу, причём система работала без участия оператора по заранее выставленным временным интервалам. Однако первые показы вызвали много негативных откликов: одни зрители жаловались на сильное шипение во время подачи запахов, другие на то, что запахи опаздывали на несколько секунд относительно действия на экране. Позднее эти проблемы были решены, но слухи о плохой работе оборудования вкупе с отрицательными отзывами о самом фильме уже успели разлететься, и Smell-O-Vision более никогда не использовалась. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем жители канзасского города перенесли его со всеми зданиями на несколько километров? 549 + Ссылка Городок Улисс в штате Канзас был основан в 1885 году и первое время переживал бурное развитие. Через несколько лет здесь насчитывалось 1 500 жителей, были построены 4 гостиницы, 6 игорных домов, более 20 ресторанов и салунов, школа, церковь и даже оперный дом. Однако засухи и другие факторы остановили бум, и к 1908 году население Улисса сократилось до 100 человек, на плечи которых легли огромные долги. Чтобы избежать окончательного банкротства, отцы-основатели города решили купить землю в нескольких километрах западнее и перенести город на это новое место, назвав его Новый Улисс. В ходе переезда, занявшего пять месяцев, были перевезены жилые дома всех оставшихся горожан, их хозяйственные постройки, а также многие крупные здания, включая самый большой отель и тот самый оперный дом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом навыки Дэвида Копперфильда помогли ему избежать ограбления? 552 + Ссылка Дэвид Копперфильд однажды с помощью ловкости рук обманул настоящих грабителей. В 2006 году он с двумя помощницами шёл по улице после выступления, когда из остановившейся машины выбежали подростки с оружием в руках и приказали выложить все ценности. Помощницы подчинились, отдав деньги, телефоны и паспорта, однако Копперфильд не стал этого делать, хотя имел при себе всё перечисленное. Грабители увидели только его пустые вывернутые карманы и скрылись, а вскоре были пойманы полицией. Неправда? Источник: usatoday30.usatoday.com

Какой космический аппарат газеты нарекли «упсником»? 1035 + Ссылка 6 декабря 1957 года, через два месяца после запуска первого в истории советского спутника, американцы попытались запустить свой аппарат Vanguard TV3. Через две секунды после старта ракета взорвалась. Эта неудача была жёстко раскритикована американскими газетами, придумавшими для аппарата множество неологизмов на основе слова «спутник», включая «упсник» и «капутник». А спустя несколько дней советский представитель в ООН участливо поинтересовался у американского коллеги, не нуждаются ли США в гуманитарной помощи, выделяемой СССР для неразвитых стран. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Под каким названием в США известен роман Агаты Кристи «Десять негритят»? 967 + Ссылка Детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» в США из-за зарождавшихся уже в то время требований политкорректности вышел под названием «И никого не стало» по последней строчке считалочки. В самой считалочке маленьких негритят заменили маленькими индейцами, а затем и вовсе маленькими солдатиками. В британских изданиях оригинальное название сохранялось до 1985 года, но потом тоже поменялось на американский вариант. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой битве Второй Мировой войны немцы и американцы сражались на одной стороне? 1086 + Ссылка 5 мая 1945 года состоялась битва, в которой солдаты Вермахта сражались на одной стороне с американцами, защищая расположенный в Австрии замок Иттер, где содержались высокопоставленные французские пленные. Днём ранее начальник охраны замка и его подчинённые из СС сбежали, и заключённые взяли замок под свой контроль. Они сумели сообщить о ситуации в расположенную неподалёку американскую роту, где организовали спасательную операцию. К ней присоединились и десять немецких солдат под руководством майора Йозефа Гангля, которые незадолго до этого сдались американцам. Объединённые силы из 25 человек, а также помогавшие им бывшие пленные были атакованы танками СС, но сумели отбить нападение, а затем и разбить врага с помощью вызванного подкрепления. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что связывает первого и последнего погибших за время строительства плотины Гувера? 652 + Ссылка За время строительства плотины Гувера на реке Колорадо погибло 112 человек. Первым из них был некто по фамилии Тирни, утонувший в процессе выбора самого подходящего места для плотины. Последним погибшим считается его сын Патрик, а случилось это ровно через 13 лет после смерти отца. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда людей разыграли, заставив поверить в извержение вулкана? 1322 + Ссылка Утром 1 апреля 1974 года жители города Ситка на Аляске заметили чёрный дым, поднимающийся над вулканом Эджком, который располагается на видимом с берега острове Крузе. Чтобы оценить серьёзность ситуации, на разведку был отправлен вертолёт береговой охраны. Когда пилот приблизился к кратеру, он увидел кучу горящих резиновых покрышек, а рядом вытоптанную на снегу надпись: «С 1 апреля!». Розыгрыш был организован группой местных шутников во главе с Оливером Бикаром и был признан прессой одним из лучших в истории. Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com

Какой город вырос на месте покинутого аэропорта? 543 + Ссылка В 1942 году в округе Натрона, штат Вайоминг, был построен военный аэропорт. Через десять лет его передислоцировали в другое место, а занимаемую им землю выкупил местный фермер, разделил на участки и продал. Постепенно бывшие взлётно-посадочные полосы превратились в улицы, и в 1970-х годах на этом месте был зарегистрирован муниципалитет Бар Нунн. В настоящее время население городка превышает 2000 человек. Неправда? Источник: www.townofbarnunn.com

Где проводилось изучение сифилиса, участники которого не знали об эффективном лечении? 534 + Ссылка С 1932 года в городе Таскиги штата Алабама медики проводили исследование сифилиса среди 600 бедных афроамериканцев. В первое время больных лечили доступными на тот момент средствами, которые были малоэффективны. Но когда к 1947 году в США стандартным лекарством против сифилиса стал пенициллин, пациентам в Таскиги специально об этом не сообщили — более того, учёные организовали недопущение их лечения в других больницах. Программа была свёрнута только в 1972 году, когда информация о ней была опубликована в прессе, и к этому времени многие участники исследований умерли от сифилиса или его осложнений. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем американцы в 1963 году вывели на орбиту около 500 миллионов иголок? 778 + Ссылка В 1950-е годы основным средством связи у военных с отдалёнными объектами были радиоволны, отражающиеся от ионосферы Земли. Чтобы повысить надёжность связи, американцы захотели дополнить её искусственной ионосферой и вывели на среднюю околоземную орбиту 480 миллионов медных иголок длиной около 2 см. Радиосигналы стали мощнее, однако большого развития это направление не получило из-за появления спутниковой связи, а также из-за протестов учёных, заявивших о недопустимости загрязнения космоса. Через несколько лет большинство игл сгорело в атмосфере планеты, однако некоторые их скопления продолжают находиться на орбите и по сей день. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая комната Белого дома названа в честь сразу двух президентов? 399 + Ссылка Одна из комнат для встреч в западном крыле Белого дома называется комнатой Рузвельта. Это имя ей дали в 1969 году в честь сразу двух бывших президентов: Теодора Рузвельта, при котором изначально было построено западное крыло, и Франклина Делано Рузвельта, который его расширил. В комнате есть портреты этих президентов, периодически меняющиеся местами. Когда у власти президент-республиканец, портрет Теодора висит над камином, а Франклина — на южной стене, а при президенте-демократе наоборот. Эта традиция нарушалась только при Клинтоне, который решил оставить Теодора Рузвельта над камином. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Можно ли стрелять ядерными снарядами из артиллерийских установок? 519 + Ссылка Под ядерным оружием обычно подразумеваются ракеты или бомбы, сбрасываемые с самолёта. Однако существуют и ядерные артиллерийские снаряды, запускаемые артиллерийскими установками. Такие системы интенсивно разрабатывали и в США, и в СССР, но после окончания Холодной войны практически всё ядерное оружие для артиллерии обе стороны ликвидировали. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и на каких условиях можно купить лицензию на отстрел рогатых зайцев? 888 + Ссылка Ещё с 16 века в европейских книгах встречаются упоминания и изображения вымышленного животного — рогатого зайца. Особенно популярной эта химера стала в США в 20 веке. Их столицей считается городок Дуглас в штате Вайоминг — здесь сувениры из тушек кроликов с приделанными рогами изготавливаются тысячами каждый год. Здесь же можно получить лицензию на отстрел рогатых зайцев, которая действительна в течение двух часов после полуночи 31 июня, а главное условие получения — IQ не выше 72 пунктов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

За что американец Джонатан Ли Ричес подал в суд на Книгу рекордов Гиннесса? 829 + Ссылка Американец Джонатан Ли Ричес с 2006 года подал более 2600 исков в окружные суды по самым разным поводам. Среди его ответчиков многие известные люди, включая Джорджа Буша-младшего, Стива Джобса и Бритни Спирс. Значительная часть исков направлена против уже умерших, например, Платона, Нострадамуса и Че Гевары, а также против неживых объектов — книги «Майн кампф», Эйфелевой башни и карликовой планеты Плутон. После того как Книга Гиннесса объявила Ричеса рекордсменом по числу исков, он подал в суд и на неё, обвинив в занижении этого числа и негативной оценке его личности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент вручал премию тем, кто заснул на государственном совещании? 881 + Ссылка Во время президентства Джорджа Буша-старшего его советником по национальной безопасности был генерал-лейтенант ВВС Брент Скоукрофт, который отличался тем, что часто засыпал на государственных совещаниях. Видя это, Буш учредил специальную премию имени Скоукрофта. Ею награждались те, кто уснул во время встречи с президентом, причём тот оценивал кандидатов на получение награды по трём показателям — продолжительности и глубине сна, а также наличию храпа. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого провозглашает главным богом Церковь Сатаны? 547 + Ссылка Церковь Сатаны, основанная Антоном Шандором ЛаВеем и официально зарегистрированная религиозная организация в США и некоторых других странах, не обожествляет Сатану или Дьявола и даже не ставит цель верить в них. Согласно доктрине Церкви, каждый сам себе «бог», а сатанизм начинается с атеизма. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько трёхочковых бросков реализовал за свою карьеру Шакил О’Нил? 777 + Ссылка За годы карьеры в НБА Шакил О’Нил набрал 28 596 очков. Но лишь один раз, в сезоне 1995-96 годов, он был точен с трёхочкового броска, причём всего О’Нил сделал только 22 попытки с дальней дистанции. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как пошутил над Нилом Армстронгом командир второй лунной миссии? 566 + Ссылка Чарльз Пит Конрад ростом 169 см был одним из самых низких астронавтов в истории. Будучи командиром второй лунной миссии «Аполлон-12», он первым из команды спустился на поверхность спутника. Иронизируя над своим ростом и знаменитыми словами Нила Армстронга про маленький шаг для него и гигантский скачок для всего человечества, Конрад произнёс свою первую фразу : «Ого! Может быть, он маленький для Нила, но большой для меня». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для прослушивания какого альбома нужно иметь четыре аудиосистемы? 731 + Ссылка Восьмой студийный альбом альтернативной группы The Flaming Lips под названием Zaireeka был выпущен на 4 CD. Особенность альбома в том, что каждая композиция разделена на четыре составляющих, и для того чтобы прослушать песни в полной версии, нужно включить одновременно все диски на четырёх разных аудиосистемах. Слушатели также могут экспериментировать, проигрывая не все диски сразу, а в любой комбинации из двух или трёх штук. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая хитрость позволила строителям сделать Крайслер-билдинг самым высоким зданием? 1009 + Ссылка В Нью-Йорке 1920-х годов строилось много небоскрёбов, и несколько зданий претендовали в итоге на звание самого высокого в мире. Одним из них была высотка на Уолл-Стрит, 40, строители которой незадолго до окончания работ изменили проект и вырвались вперёд в соревновании метров. Тогда конкурирующие архитекторы небоскрёба Крайслер-билдинг пошли на хитрость, тайно соорудив внутри строящегося здания шпиль высотой 38 метров. Операция по установке шпиля заняла всего полтора часа. Соперники оказались не готовы к такому повороту событий, а итоговая высота 319 метров позволила Крайслер-билдинг обогнать по высоте не только все небоскрёбы Нью-Йорка, но и Эйфелеву башню. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом удалось спасти атакованного акулой мальчика и откушенную ею руку? 891 + Ссылка В июле 2001 года 8-летний Джесси Арбогаст купался в море на одном из пляжей Флориды, когда на него напала акула длиной больше двух метров и откусила ему руку. Находящийся неподалёку дядя мальчика Вэнс Флосензир примчался на помощь, вытащив на берег не только Джесси, но и акулу. Из-за обильной кровопотери мальчик впал в кому, но врачи сумели спасти его жизнь, а заодно пришили спасённую дядей руку. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какой привычный нам жест является также символом геев Сан-Франциско? 970 + Ссылка Существует несколько версий происхождения жеста «High five» («Дай пять!»), но самая распространённая указывает на первое его появление в бейсбольном матче 2 октября 1977 года. Игроки «Лос-Анджелес Доджерс» Дасти Бейкер и Гленн Бёрк разыграли удачную комбинацию, после чего Бёрк восторженно поднял руку над головой. Не зная, что делать, Бейкер шлёпнул его ладонь своей. Через три года Бёрк, открытый гомосексуалист, вынужден был уйти из бейсбола, но этот жест не забыл. Он популяризовал его в районе Сан-Франциско Кастро, известном как место компактного проживания секс-меньшинств, где «High five» стал символом самоидентификации геев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему до 2013 года «Голос Америки» не имел права вещать на территории США? 546 + Ссылка В противовес нацистской пропаганде в 1942 году была создана радиостанция «Голос Америки», к концу войны вещавшая на 40 языках, а затем ставшая мощным оружием уже для американской пропаганды в Холодной войне. Опасаясь того, что и рядовые американцы могут стать мишенью для заведомо искажённых новостей, в 1948 году Конгресс принял закон Смита-Мундта, который запрещал Госдепартаменту через «Голос Америки», «Радио Свобода» и любые другие СМИ напрямую вещать для жителей США. Хотя желающие американцы все равно могли слушать передачи через коротковолновый приёмник, а с недавнего времени по Интернету. Данный закон был отменён лишь в 2013 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда построил русскую крепость на Гавайях? 723 + Ссылка Помимо освоения Аляски и других территорий тихоокеанского побережья Северной Америки, Российско-американская компания предприняла попытку закрепления на Гавайях. В 1816 году сотрудник компании Георг Шеффер подписал тайный договор с Каумуалии, королём острова Кауаи, который хотел освободиться от вассальной зависимости от короля всех островов Камехамехи. По договору Каумуалии просил у российского императора протектората и выделял колонистам землю под фактории и плантации, на которой Шеффер построил три форта. Однако агрессивные действия американцев вынудили русских уплыть с острова, да и император отказал в прошении, опасаясь осложнять отношения с США и признавая Гавайи сферой их влияния. Сейчас о событиях тех дней напоминают только руины Елизаветинской крепости на острове Кауаи, объявленные национальным историческим памятником. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто нарисовал пенис, который был послан на Луну как произведение искусства? 1239 + Ссылка Во время полётов астронавтов на Луну американец Форрест Майерс загорелся идеей послать туда какое-нибудь произведение искусства. Он изготовил маленькую керамическую пластинку, поместив на неё шесть рисунков известных американских художников того времени, сделанных специально для этого проекта. Среди них было и творение Энди Уорхола, представляющее собой его стилизованные инициалы, изначально узнаваемые как пенис. Попытки Майерса договориться официальным путём с НАСА успехом не увенчались, тогда он познакомился с одним из инженеров, и тот тайно прикрепил пластинку к лунному модулю «Аполлона-12». С тех пор данную пластинку называют «Лунным музеем» и первым объектом искусства в космосе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое заболевание вылечил 19-летний американец, выстрелив себе в голову? 1100 + Ссылка 19-летний американец по имени Джордж, не в силах вынести своё обсессивно-компульсивное расстройство, выражавшееся в навязчивых желаниях постоянно мыть руки, попытался в 1983 году покончить жизнь самоубийством. Однако выстрел в голову не причинил ему особого вреда — напротив, пуля задела лишь часть левого переднего отдела мозга, которая и была «виновной» в его мании. Эта же часть мозга иногда удаляется хирургическим путём, когда другие методы лечения обсессивно-компульсивного расстройства исчерпаны. Джордж вернулся к нормальной жизни, нашёл работу, а через несколько лет поступил в колледж. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Обязаны ли американские астронавты изучать русский язык? 1301 + Ссылка В Международной космической станции изначально были запланированы американский и российский сегменты, но для американских и европейских астронавтов владение русским языком не было обязательным. В 2003 году произошла катастрофа шаттла «Колумбия», и с 2011 года НАСА полностью прекратило эксплуатацию космических челноков, после чего полёты астронавтов стали возможны только на российских космических аппаратах «Союз». В связи с этим НАСА и Европейское космическое агентство включили в программы по подготовке кандидатов курсы русского языка. Успешная сдача итогового теста стала одним из условий завершения обучения астронавтов, а те из них, кого отбирают для реального полёта на МКС, обязательно живут продолжительное время в российской семье. Неправда? Источник: www.universetoday.com

К какому фильму написана самая короткая кинорецензия? 926 + Ссылка Самой короткой кинорецензией считается заметка Леонарда Малтина о фильме 1948 года «Разве это не романтично?». Рецензия состоит из одного слова: «Нет». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда появилось деление цвета одежды на розовый для девочек и синий для мальчиков? 1216 + Ссылка Сегодня общепринятыми цветами одежды для девочек и мальчиков являются розовый и синий соответственно. Однако такое разделение сформировалось в США и странах Европы только в 1940-е годы. До этого времени рекомендации родителям по выбору цвета одежды редко основывались на поле ребёнка: одни источники советовали выбирать по цвету волос, другие — по цвету глаз. А в случае с полом рекомендации бывали прямо противоположны современным стандартам. Например, в детском выпуске журнала Earnshow's от 1918 года говорилось: «По общепринятому правилу, розовый нужно выбирать для мальчиков, а синий для девочек, так как розовый цвет более сильный и твёрдый, а синий — более изящный и утончённый». Неправда? Источник: www.smithsonianmag.com

Каким образом жёлтые уточки помогают исследовать океанические течения? 1411 + Ссылка В начале 1992 года из Гонконга в США отправился корабль с грузом из 29 тысяч китайских пластиковых игрушек: жёлтых уточек, а также черепашек, лягушек и бобров. В середине пути судно попало в шторм, и контейнеры с игрушками смыло за борт. Уточки оказались в свободном плавании и через некоторое время стали появляться на берегах Аляски, Гавайев и в других местах. Игрушки оказали большую помощь океанографам, исследующим течения. Например, было установлено, что период круговорота между Японией, Аляской и Алеутскими островами составляет примерно три года. Неправда? Источник: www.independent.co.uk

Почему символом Демократической партии США считается осёл? 748 + Ссылка В 1828 году противники будущего американского президента Эндрю Джексона, обыгрывая фамилию, изображали его на карикатурах в виде глупого и упрямого осла (по-английски jackass означает и «осёл», и «болван»). Однако Демократическая партия, которая выдвинула Джексона, обратила это сравнение себе на пользу. Осла стали размещать на агитационных материалах, делая акцент на его трудолюбии, скромности и упорстве — качествах, присущих многим простым американцам. В 1870 году карикатурист Томас Наст дал новый виток популярности представлению демократов ослами, заодно нарисовав Республиканскую партию в образе слона. С того времени эти животные прочно закрепились в массовом сознании в качестве символов партий. Неправда? Источник: www.wisegeek.com

Какова самая низкая нота, которую может взять человек? 1478 + Ссылка Американский певец Тим Стормс обладает самым широким в мире вокальным диапазоном. Ещё один зафиксированный рекорд, принадлежащий Стормсу — самая низкая нота, взятая человеком. Эта нота частотой 0,189 Гц — соль на восемь октав ниже, чем самая низкая соль на фортепиано. Данный звук очень далеко отстоит от порога человеческого восприятия (для обычного человека — 16 Гц), а рекорд фиксировался специальными акустическими приборами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что обусловило способность кузнечиковых хомячков охотиться на ядовитых скорпионов? 1053 + Ссылка Обитающие в США кузнечиковые хомячки известны тем, что могут охотиться на ядовитых скорпионов. Исследователи проверили механизм воздействия яда на чувствительные к боли клетки этих хомячков и обычных мышей. Оказалось, что у хомячков эти клетки имеют отличную структуру ионных каналов и не активируются, а блокируются ядом. Более того, после укуса скорпиона хомячок вообще перестаёт чувствовать любую боль. Предположительно, развитию такой способности предшествовала всего одна мутация, сделавшая ранее неприступных скорпионов хорошим источником пищи для этих грызунов. Неправда? Источник: lenta.ru

Каким совпадением была отмечена смерть второго и третьего президентов США? 797 + Ссылка Второй и третий президенты США, Джон Адамс и Томас Джефферсон, были среди отцов-основателей, подписавших Декларацию независимости США. По стечению обстоятельств, оба они умерли в один день — 4 июля 1826 года, ровно в 50-ю годовщину подписания Декларации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для каких целей используется 167-метровый небоскрёб без окон в Нью-Йорке? 1022 + Ссылка На Манхеттене по адресу 33 Thomas Street расположен небоскрёб высотой 167,5 метров без единого окна. Эта высотка в стиле брутализма является автоматической телефонной станцией, два узла которой принадлежат компании AT&T, и ещё один — Verizon. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой баскетболист, сам того не желая, предсказал год своей смерти? 1175 + Ссылка В 1974 году баскетболист Пит Маравич сказал в одном из интерьвью: «Я не хочу играть в НБА 10 лет, а в 40 умереть от инфаркта». Всё так и случилось: в 1980, через 10 лет после старта карьеры в НБА, Маравич завершил её из-за травмы. А в 1988, когда Питу было именно 40 лет, он скончался от сердечного приступа во время любительской игры в спортзале с друзьями. Неправда? Источник: www.cracked.com

Каким образом Джастин Бибер помог вымогательству пожертвований в американской школе? 2274 + Ссылка В 2011 году в одной из старших школ в пригороде Чикаго захотели собрать пожертвования для местного культурного центра. Двое учеников убедили администрацию школы прибегнуть к «пыткам»: ставить по школьному радио на переменах песню Джастина Бибера «Baby» в течение недели подряд либо пока не наберётся пожертвований на 1000 $. Через три дня необходимая сумма была собрана. Неправда? Источник: www.huffingtonpost.com

В какой стране придумали китайские печенюшки с предсказаниями? 963 + Ссылка В китайских ресторанах США и многих других стран на десерт подают печенье с предсказаниями — вложенными внутрь бумажками, содержащими мудрые фразы на китайском языке с переводом или числа, которые многие затем переносят в лотерейные билеты. Однако в самом Китае эти печенюшки практически неизвестны, и к их происхождению китайцы отношения не имеют. Прототип этих сладостей возник ещё в 19 веке в японских храмах, и именно японские иммигранты адаптировали печенье для американского рынка. По одной из версий, оно начало прочно ассоциироваться с Китаем, когда во время Второй Мировой войны японо-американцы массово переселялись в концентрационные лагеря, и производство печенья подхватили китайцы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Смерть какой девочки может помочь спасти 60 тысяч африканцев? 2271 + Ссылка В 2011 году на свой 9-й день рождения девочка из Сиэтла Рэйчел Бэквис попросила своих родственников и друзей вместо подарков перечислить деньги на благотворительную страничку. Таким образом она хотела накопить 300 $ и отдать в фонд, занимающийся постройкой колодцев для жителей Африки. Рейчел собрала 220 $, а через полтора месяца попала в аварию и скончалась. Её смерть привлекла внимание общественности, и на её страничку стали приходить новые и новые пожертвования. Всего было собрано более миллиона долларов, которых должно хватить для обеспечения чистой водой 60 тысяч нуждающихся. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой рок-музыкант оставил сцену, но стал звездой в ЮАР, долгие годы не зная об этом? 1275 + Ссылка Американский фолк-рок-музыкант Родригез выпустил в начале 1970-х годов два альбома, которые продавались очень слабо. После решения оставить сцену он был разнорабочим, долгие годы живя на грани бедности, и только в 1996 году случайно узнал, что является знаменитостью в ЮАР. Оказалось, что права на альбомы были куплены одним австралийским лейблом, который выпустил компиляцию лучших хитов и для Южной Африки, где Родригез приобрёл культовый статус и даже стал одним из символов борьбы против апартеида. В конце 1990-х музыкант посетил ЮАР и выступил вживую перед тысячами фанатов, которые ранее были уверены, что Родригез ещё двадцать лет назад покончил жизнь самоубийством. И только в 70 лет после выхода завоевавшего «Оскар» документального фильма о Родригезе музыкант получил известность у себя на родине. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую роль сыграла Библия в процессе казни 14-летнего американца? 1443 + Ссылка Самым юным американцем, казнённым в 20 веке, был 14-летний чернокожий Джордж Стинни. Его арестовали в 1944 году по подозрению в убийстве двух белых девочек. Стандартный электрический стул оказался для него большим, и чтобы приподнять Джорджа, под него подложили Библию, которую он принёс с собой в камеру. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько видов животных на планете исчезли из-за кошек? 1418 + Ссылка Специалисты из Смитсоновского института охраны природы в США заявили, что кошки являются одной из главных угроз дикой природе. Только в США ежегодно они убивают до 4 миллиардов птиц и до 20 миллиардов млекопитающих, наибольшая часть которых становятся жертвами бездомных и одичавших кошек. В целом кошки ответственны за исчезновение не менее 30 видов животных на планете — в основном истребление случалось в тех местах, где кошек исторически не было, но затем они были завезены человеком и нарушили экологический баланс. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Почему президент США никак не поздравил четырёхкратного олимпийского чемпиона? 2410 + Ссылка Олимпийские игры 1936 года в Берлине должны были, по мысли Гитлера, доказать всему миру превосходство немецких атлетов и арийской расы в целом. Эти планы нарушил американский чернокожий спортсмен Джесси Оуэнс, выигравший четыре золотые медали в беге и прыжках. Гитлер не пожал ему руки, хотя это не касалось лично Оуэнса — фюрер в принципе отказался обмениваться рукопожатием с победителями из других стран, но после Олимпиады послал всем им памятные письма со своей фотографией. А вот президент США Франклин Делано Рузвельт никак не поощрил чемпиона — ни приглашением в Белый Дом, ни даже телеграммой, боясь потерять голоса избирателей южных штатов на предстоящих выборах. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каких возлюбленных мультгероев озвучивала семейная пара? 1304 + Ссылка Американский актёр Уэйн Оллвайн озвучивал Микки Мауса с 1977 года на протяжении 32 лет. В 1991 году Оллвайн взял в жёны Русси Тейлор, которая озвучивала возлюбленную мышонка Минни Маус, и прожил с ней до самой своей смерти в 2009. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В чью честь называли тропические циклоны в конце 19 века? 789 + Ссылка Первым именовать тропические циклоны придумал английский метеоролог Клемент Рэгг, работавший в Австралии. Сначала он называл их именами мифологических чудовищ и буквами греческого алфавита, а затем стал присваивать имена местных политиков, которые особенно его раздражали. Однако международная практика именования ураганов возникла после Второй Мировой войны, когда американцы решили использовать для этой цели женские имена. Но многочисленные протесты феминисток в итоге привели к тому, что в 1979 году Всемирная метеорологическая организация утвердила новый порядок называния тропических циклонов как женскими, так и мужскими именами. Неправда? Источник: www.history.com

Каким образом простой торговец был связан с началом и окончанием Гражданской войны в США? 1274 + Ссылка Первый эпизод военных действий в Гражданской войне США имел место 21 июля 1861 года в штате Виргиния, на ферме оптового торговца Уилмера МакЛина — северяне обстреляли из артиллерии дом, где размещался штаб генерала армии Конфедерации Борегара. Спустя два года МакЛин перевёз семью на 200 км южнее, а 9 апреля 1865 года в его новый дом постучали военные и попросили использовать его как место подписания акта о капитуляции южан в лице генерала Ли полководцу северян Улиссу Гранту. Это дало МакЛину основания утверждать, что Гражданская война началась в его дворе, а закончилась в его гостиной. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько голливудских киноманьяков были списаны с одного настоящего маньяка? 919 + Ссылка Образы главных героев сразу трёх знаменитых фильмов — «Психо», «Техасская резня бензопилой» и «Молчание ягнят» — были в той или иной степени списаны с американца Эда Гейна. Его злодеяния начались с того, что он раскапывал могилы и развешивал черепа по своему дому, а также делал из человеческих останков предметы одежды и утвари. Когда его арестовали, Гейн признался в убийствах двух женщин, хотя исследователи приписывают ему ещё несколько нераскрытых исчезновений. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом маркировали размеры контейнеров для мочеиспускания, используемых астронавтами? 1574 + Ссылка Американские астронавты на космических кораблях серии Аполлон справляли малую нужду в контейнеры, надевающиеся наподобие презервативов. Эти изделия были спроектированы разных размеров, изначально названных «маленький», «средний» и «большой». Однако после того, как астронавты независимо от своей анатомии выбирали только большой размер, маркировка была изменена на «большой», «гигантский» и «невероятный». Неправда? Источник: www.youtube.com

Зачем один американец отправил почтой 80 000 кирпичей небольшими посылками? 1446 + Ссылка Американская почтовая служба стала предлагать отправку посылок внутри страны с 1913 года. Через три года бизнесмен из города Вернел, штат Юта, рассчитал, что это самый дешёвый способ доставки стройматериалов на дальние расстояния. Он отправил в свой город на расстояние в 676 км 80 000 кирпичей небольшими посылками, отдельно обернув каждый из них, чтобы построить банк. Выполнив заказ, почтовое ведомство сразу же установило дневной лимит посылок на одного человека в 91 кг. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько попаданий молнии пережил мировой рекордсмен по этому показателю? 978 + Ссылка Американец Рой Салливан, служивший смотрителем национального парка в штате Виргиния, пережил семь прямых ударов молнии в период с 1942 по 1977 годы, что считается мировым рекордом. Спустя шесть лет, в возрасте 71 года, Салливан покончил жизнь самоубийством из-за неразделённой любви. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой американский президент надолго потерял код для открытия ядерного чемоданчика? 1349 + Ссылка На следующее утро после того, как скандал с Моникой Левински стал новостью международного масштаба, у Билла Клинтона была дежурная встреча с военным, ответственным за постоянное сопровождение «ядерного чемоданчика». Офицер попросил у президента карточку с кодом для открытия портфеля, чтобы поменять его на новый, на что Клинтон признался, что где-то потерял эту карточку. Причём он не смог вспомнить, как давно её потерял — возможно, с того момента прошли недели или месяцы. Неправда? Источник: www.aim.org

Кто и когда занимался сексом на лунном грунте? 1464 + Ссылка В 2002 году студент-астрофизик Тэд Робертс, проходивший практику в НАСА, вместе со своей девушкой и ещё двумя сообщниками похитил сейф с лунным грунтом и камнями из всех экспедиций программы «Аполлон». После ограбления молодые люди поселились в отеле, где Тэд с возлюбленной разложили камни на кровати и прямо на них занялись сексом. Когда они попытались продать камни через интернет одному коллекционеру, тот связался с ФБР, и в итоге похитители были арестованы и осуждены. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие заключённые сами себе невольно устроили казнь на электрическом стуле? 1157 + Ссылка В истории американских тюрем имеются два случая, когда подсудимым изменяли меру наказания со смертной казни на пожизненное заключение, но смерть от электричества все равно находила их. В 1989 году Майкл Андерсон Годвин сам себе устроил электрический стул, сидя на металлическом унитазе в своей камере и одновременно ремонтируя телевизор. Замыкание произошло, когда он перекусил проводок. В 1997 году похожее происшествие случилось с Лоуренсом Бейкером — он тоже сел на металлический унитаз, смотря телевизор в самодельных наушниках. Неправда? Источник: www.miaminewtimes.com

Какая военная организация в декабре сообщает по телефону текущие координаты Санта-Клауса? 1129 + Ссылка В 1955 году магазин из американского города Колорадо-Спрингс разместил перед Рождеством в газете объявление, предложив детям звонить Санта-Клаусу. Однако телефонный номер был указан с ошибкой, и звонки стали поступать в командный центр противовоздушной обороны, специалисты которого не стали вешать трубку, а начали говорить детям координаты места, где пролетает Санта в данный момент. С тех пор военные сделали приём звонков от детей ежегодной традицией под названием «NORAD Tracks Santa», которую помогают поддерживать множество волонтёров. В наше время с 1 декабря каждого года можно получать координаты Санта-Клауса в реальном времени на официальном сайте программы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой дефис был назван самым дорогим дефисом в истории? 1339 + Ссылка В 1962 году американцы запустили первый космический аппарат для изучения Венеры Маринер-1, потерпевший аварию через несколько минут после старта. Сначала на аппарате отказала антенна, которая получала сигнал от наводящей системы с Земли, после чего управление взял на себя бортовой компьютер. Он тоже не смог исправить отклонение от курса, так как загруженная в него программа содержала единственную ошибку — при переносе инструкций в код для перфокарт в одном из уравнений была пропущена чёрточка над буквой, отсутствие которой коренным образом поменяло математический смысл уравнения. Журналисты вскоре окрестили эту чёрточку «самым дорогим дефисом в истории» (в пересчёте на сегодняшний день стоимость утерянного аппарата составляет 135 000 000 $). Неправда? Источник: www.itworld.com

Для какой цели корабли в Первую Мировую войну окрашивали в узор, напоминающий зебру? 2580 + Ссылка В Первой Мировой войне для кораблей, главным образом в британском и американском флотах, широко применялся специальный камуфляж — судно раскрашивали в обрывочные, пересекающиеся полосы или узоры контрастных цветов. Целью такого камуфляжа было не скрыть корабль, но максимально затруднить противнику расчёт его курса и скорости движения. Экономическую эффективность этой защиты военные историки до сих пор определить затрудняются — из-за очень большого числа различных узоров не представляется возможным сказать, какая из них была лучше, и были ли они в принципе заметно лучше традиционной однотонной окраски. Подобный камуфляж встречался и во Второй Мировой, но появление радаров нивелировало все доводы в его поддержку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие грызуны пищат на Луну наподобие волков? 2145 + Ссылка В Мексике и на юге США обитает кузнечиковый хомячок — ночной хищник, сильно отличающийся поведением от большинства грызунов. Он охотится на кузнечиков, скорпионов и змей, к яду которых у него выработан иммунитет, и даже других мышей. Для обозначения своей территории хомячок периодически встаёт на задние лапы, запрокидывает голову и издаёт протяжный писк, что очень походит на волчий вой на Луну. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чьи головы откусывали гики в 19 веке? 740 + Ссылка Значение слова «гик» как энтузиаст новых технологий или сильно увлечённый каким-либо хобби человек появилось недавно. Исторически же гиками («geek shows») в США называли участников бродячих цирков, представление которых заключалось в откусывании и проглатывании голов живых куриц. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое событие сподвигло Морзе оставить живопись и начать разработку телеграфа? 1949 + Ссылка Сэмюэл Морзе до 34 лет был художником и не интересовался техникой. В 1825 году посыльный доставил ему письмо от отца, в котором говорилось, что его жена умирает. Морзе немедленно покинул Вашингтон и отправился в Нью-Хейвен, где жило его семейство, но к его прибытию супругу уже похоронили. Этот случай заставил Морзе оставить живопись и углубиться в изучение способов быстрой доставки сообщений на длинные расстояния, что привело к разработке азбуки Морзе и электрического телеграфа в 1838 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему застрелившего проститутку техасца полностью оправдало жюри присяжных? 932 + Ссылка По закону штата Техас любой человек может отстаивать свою собственность с использованием оружия в ночное время суток. Руководствуясь им, присяжные оправдали Эзекиля Гилберта, которому грозило пожизненное заключение за убийство проститутки. Гилберт отдал 150$ сутенёру и привёл женщину в дом, а когда та отказалась от секса, сначала не выпускал её, а затем выстрелил из пистолета ей в шею. Неправда? Источник: russian.rt.com

Где и когда телезрители стали свидетелями самоубийства в прямом эфире? 1619 + Ссылка В 1974 году американская тележурналистка Кристин Чаббак совершила самоубийство в прямом эфире флоридского канала WXLT-TV. Чаббак отвечала за подготовку новостей о криминале и убийствах. На восьмой минуте её очередного ток-шоу случилась накладка — в эфир не вышел сюжет о стрельбе в ресторане. Тогда журналистка произнесла: «В соответствии с политикой канала о трансляции самых жестоких сцен в ярких красках, вы станете первыми свидетелями попытки суицида», после чего [информация удалена по требованию Роскомнадзора]. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом американский пловец заставил всю советскую сборную носить усы? 2344 + Ссылка Многократный олимпийский чемпион по плаванию Марк Спитц из США был знаменит в том числе своими неизменными усами. По рассказу самого Спитца, однажды тренер советской сборной спросил, не замедляют ли усы его движение в воде. Спортсмен в шутку ответил, что, наоборот, усы отводят воду от его рта, помогая телу быть более обтекаемым, и в конечном счёте только увеличивают скорость. На следующий год Спитц на очередных международных соревнованиях увидел всех советских пловцов с усами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой писатель подстроил результаты психологического теста, чтобы затем сбежать из тюрьмы? 2594 + Ссылка Когда американского писателя и психолога Тимоти Лири осудили за хранение наркотиков, для определения места заключения ему предложили стандартный тест, который несколько лет назад был разработан самим Лири. Он заполнил тест таким образом, чтобы его типаж был определён как наиболее подходящий к садово-полевым работам. Исходя из результатов, Лири был назначен на работу садовником в тюрьме мягкого режима, откуда он сбежал полгода спустя. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда установил рекорд по одновременному участию в игре в снежки? 1141 + Ссылка Современный точно зафиксированный рекорд по одновременному участию в игре в снежки принадлежит жителям Сиэтла — 12 января 2013 года в битве приняли участие 5 834 человека. Однако история знает более масштабное сражение снежками, которое имело место во время Гражданской войны в США. В 1863 году двум подразделениям Северовирджинской армии, основной боевой силы Конфедерации, стало скучно находиться в лагере без дела, и они решили поиграть в снежки в полном боевом построении с участием кавалерии. Завязавшаяся битва быстро привлекла солдат из находившимся рядом лагерей, и общее количество участников игры оценивалось в 9 000 человек. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой войне 19 века российский флот помог американцам? 1384 + Ссылка Во время Гражданской войны в США в 1863 году российские эскадры Атлантического и Тихоокеанского флотов были отправлены на помощь северянам и перезимовали в портах Нью-Йорка и Сан-Франциско соответственно. Некоторые историки считают, что этот шаг был решающим фактором, остановившим вмешательство в войну Англии и Франции на стороне южан. Кроме того, присутствие российских кораблей вблизи английских и французских торговых путей было дополнительным козырем в случае поддержки этими державами Польского восстания 1863 года. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему длительность одной из песен Саймона и Гарфанкела указана как 2:74? 1310 + Ссылка В 1967 году дуэт Simon and Garfunkel записал сингл «Fakin' It» длиной в 3 минуты и 14 секунд. Но так как в то время большинство американских радиостанций отказывались брать в ротацию песни длиннее трёх минут, на обложке пластинки время композиции было указано как 2:74. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в одном американском городе висит светофор, у которого зелёный сигнал вверху? 1367 + Ссылка В американском городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, расположен квартал Типперэри Хилл, населённый преимущественно потомками ирландских иммигрантов. Здесь находится единственный в мире светофор, у которого зелёный сигнал вверху, а красный — внизу. Когда светофор был впервые установлен в 1925 году, дети стали выбивать в нём стёкла, потому что символизирующий Ирландию зелёный находился под британским красным. Через три года власти сдались и решили навсегда зафиксировать на этом светофоре обратное расположение сигналов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Марк Твен выбрал такой псевдоним? 1330 + Ссылка Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс объяснял происхождение своего псевдонима Марк Твен из термина речной навигации. В юности будущий писатель работал на пароходе на реке Миссисипи. Безопасная глубина для прохождения судна равнялась двум морским саженям (3,7 метра), и эта цифра после измерения лотом обычно выкрикивалась как «by the mark twain», где twain — архаичная форма числительного two. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда пытались доставлять почту с помощью ракет? 1036 + Ссылка По мере бурного развития современного ракетостроения предлагалось множество проектов использования ракет для быстрой доставки почты. В 1930-х годах энтузиасты развивали такие программы в Германии, Великобритании и даже Индии. В 1959 году американская почтовая служба сделала успешный запуск ракеты, у которой ядерная боеголовка была заменена специальным почтовым контейнером, с подводной лодки Barbero, а уже в 1990-е российские военные несколько раз отправляли почту с подводных лодок через всю страну. Несмотря на все эти попытки, данная технология никогда не была и вряд ли будет использоваться массово в связи с её относительной дороговизной. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в США и Европе не обрабатывают раны зелёнкой? 1566 + Ссылка Раствор красителя бриллиантового зелёного, в народе известный как «зелёнка», применяют в качестве антисептика только в России и странах постсоветского пространства. В США и странах Европы зелёнка разрешена, но её никто не использует. Российские врачи предполагают несколько причин этого: от неэстетичного вида пациента после обработки зелёнкой до неопределённости в отношении её возможных канцерогенных свойств, так как соответствующие исследования никто не проводил. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой серийный убийца совершал преступления в специально построенном отеле? 2194 + Ссылка Серийный убийца Генри Говард Холмс в конце 19 века построил в Чикаго отель со множеством ловушек. Во время строительства Холмс поменял несколько подрядчиков, поэтому только он сам знал настоящую планировку здания. Его жертвами были как работники гостиницы, которые принимались с условием страхования жизни, так и постояльцы, а тела убитых Холмс обычно анатомировал в модели скелетов и продавал различным учреждениям. В арсенале маньяка были звуконепроницаемые комнаты, комнаты с подачей газа, резервуары с кислотой, дыба и бутылки с ядами. На судебном процессе, предшествующем смертной казни Холмса, он сознался в 27 убийствах, хотя некоторые исследователи оценивают количество жертв в 200 и более человек. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Под каким псевдонимом был указан Шварценеггер в титрах своего кинодебюта? 941 + Ссылка Первое появление в кино Арнольда Шварценеггера состоялось в 1969 году в картине «Геркулес в Нью-Йорке», причём в титрах он был указан как Арнольд Стронг (strong по-английски — «сильный»). На это были две причины — во-первых, создателям фильма его фамилия показалась сложной для восприятия, а, во-вторых, они хотели обыграть фамилию более известного на тот момент комика Арнольда Станга, сыгравшего другого главного героя фильма. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда первым предложил использовать боевых тюленей? 1862 + Ссылка Широко известны как советские, так и американские программы по использованию дельфинов, тюленей и морских львов в военных целях — для обнаружения подводных мин или обезвреживания аквалангистов-диверсантов. Однако первые опыты такого рода проводились ещё в Российской империи в 1915 году. В Генеральный штаб ВМФ обратился не кто иной, как знаменитый дрессировщик Владимир Дуров, предложив научить тюленей искать мины. Было обучено 20 животных, но в один из дней все они были отравлены — предположительно, немецкой разведкой. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Какое напоминание о холодной войне нашли в 2006 году в Бруклинском мосте? 1247 + Ссылка В 2006 году в ходе ремонта Бруклинского моста в Нью-Йорке был обнаружен бункер времён холодной войны, о котором все забыли. Рабочие нашли замаскированный вход в тайник в опоре моста со стороны Манхэттена. В бункере находились большие запасы питьевой воды и медикаментов, одеяла, несколько сотен тысяч упаковок галет. Неправда? Источник: news.nationalgeographic.com

Каким образом производитель Кока-Колы приобретает экстракт листьев коки? 1782 + Ссылка В составе Кока-Колы присутствует экстракт листьев коки, хотя и в гораздо меньших количествах, чем это было в первые годы её продаж. Данный экстракт The Coca Cola Company покупает только у одного поставщика — Stepan Company, единственной компании на территории США, которой разрешён импорт коки. Причём для Кока-Колы поставляются листья уже после того, как из них был получен весь кокаин, который, в свою очередь, поставляется фармацевтическому заводу Mallinckrodt. Это единственный в США завод, имеющий разрешение правительства на производство кокаиносодержащих медицинских препаратов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие писатели и музыканты нарезали тексты на кусочки и перемешивали их? 1006 + Ссылка Французский поэт-дадаист Тристан Тцара изобрёл «метод нарезок», когда текст нарезается ножницами, а затем из полученных фрагментов составляется новый текст, который может сильно отличаться от исходного. Эта техника была популяризована писателем-битником Уильямом Берроузом, написавшем с её помощью несколько романов, хотя, в отличие от дадаистов, Берроуз склеивал куски в новый текст не в произвольном порядке, а более осмысленно. Метод нарезок нашёл широкое применение и среди музыкантов. Например, именно таким способом написал тексты некоторых песен Дэвид Боуи, а лидер Radiohead Том Йорк перемешивал в шляпе строки для сочинения лирики ко всем песням альбома «Kid A». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие насекомые склонны компенсировать любовные неудачи алкоголем? 1931 + Ссылка Американские биологи, исследуя брачное поведение самцов плодовой мушки, предлагали им на выбор две кормушки — в одной был обычный сахарный сироп, в другой он же, но разбавленный спиртом. Те самцы, чьи ухаживания были отвергнуты самками, пили из кормушки с алкоголем гораздо чаще. Причиной этому была пониженная концентрация в их организме белка под названием нейропептид F, который действует на центр удовольствий насекомого — не получая его из-за отсутствия спаривания, мушки пытались восполнить пробел потреблением алкоголя. Неправда? Источник: elementy.ru

Какую символическую роль сыграла река Эльба в космонавтике? 1871 + Ссылка 17 июля 1975 года состоялась стыковка советского космического корабля «Союз» и американского «Аполлон». Было запланировано, что в момент стыковки корабли должны были пролетать над Москвой, но расчёты оказались не совсем верны, и космонавты обменялись рукопожатием, пролетая над рекой Эльбой. Символично, что за 30 лет до этого на Эльбе состоялась встреча советских и американских солдат, союзников во Второй Мировой войне. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какой способ расположения чисел на числовой оси является интуитивным для человека? 2326 + Ссылка Расположение чисел на числовой оси равномерно — это приобретённая способность человека, обусловленная воспитанием и образованием, в то время как врождённо-интуитивным подходом является расположение чисел по логарифмической шкале. Такие выводы сделаны на основании работы с индейцами племени мундуруку, живущими в бассейне Амазонки, большинство из которых не имеют никакого образования. Им показывали некоторое количество точек или проигрывали несколько одинаковых звуков, а затем просили показать это число на оси от 1 до 10 или от 10 до 100. Чем меньше было число, тем больше пространства отводили для него испытуемые, что как раз соответствует логарифмической шкале. Сходные результаты демонстрировали и маленькие дети из США, ещё не умеющие считать, а вот взрослые американцы и образованные мундуруку были склонны располагать числа более равномерно. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

Почему накануне высадки в Нормандии кодовые слова операции появились в кроссвордах? 2595 + Ссылка Операция по высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года готовилась в условиях строгой секретности. Незадолго до неё британская разведка была сильно озадачена кроссвордами в газете Telegraph, в которых то и дело появлялись кодовые слова операции. Среди них были Utah и Omaha — кодовые названия пляжей, куда была запланирована высадка, а также Mulberry, Neptune и даже Overlord — кодовое имя всей операции. Редактор кроссвордов на допросе заявил, что это обычные слова, и их выбор не был продиктован какими-то особыми обстоятельствами. Позже выяснилось, что редактор был по совместительству учителем и часто спрашивал своих учеников, какие слова они бы хотели включить в кроссворд, а эти пять слов мальчишки услышали в разговорах американских солдат, расквартированных неподалёку от школы. Неправда? Источник: www.historic-uk.com

Какая олимпийская чемпионка не знала, что участвует в Олимпиаде? 1901 + Ссылка Американка Маргарет Эббот выиграла женские соревнования по гольфу на Олимпийских играх 1900 года, став первой олимпийской чемпионкой из США. Однако по причине плохой организации той Олимпиады в Париже, Эббот не знала, что принимает в ней участие, как и многие другие гольфисты. Даже отправляясь домой, Эббот была уверена, что выиграла турнир, приуроченный к проходившей в Париже в том же году Всемирной выставке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему кавер-версия композиции Джона Леннона и Йоко Оно была сокращена ровно вдвое? 1425 + Ссылка Джон Леннон и Йоко Оно в 1969 году выпустили совместный альбом, на котором среди прочих была композиция «Две минуты тишины». Немногим менее двадцать лет спустя американская рок-группа Soundgarden сделала «кавер-версию» этого трека, правда, под названием «Одна минута тишины». Автором музыки был указан только Леннон — по словам солиста Soundgarden, они обрезали минуту Йоко Оно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой особенностью обладает лучник, держащий рекорд Гиннесса по дальности и меткости выстрела? 3109 + Ссылка Американец Мэтт Штуцман завоевал серебряную медаль в стрельбе из лука на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Он также является действующим обладателем рекорда Гиннесса по наиболее дальнему и меткому выстрелу. При этом Штуцман стреляет исключительно с помощью ног, так как не имеет рук. Неправда? Источник: www.npr.org

Каким образом американские агентства недвижимости получали выгоду от расовой вражды? 762 + Ссылка В 1948 году Верховный суд США признал незаконными коллективные договоры собственников недвижимости, которые поддерживали расовую сегрегацию. Однако опасения белого населения перед цветным никуда не делись, чем умело пользовались агентства недвижимости. Как только в один из домов квартала вьезжала чёрная семья, белые соседи стремились продавать свои дома дешевле рыночной стоимости, опасаясь скорого обвала цен. Агенты скупали эту недвижимость и продавали цветным по ценам уже выше рынка, так как в большинстве случаев цветные покупатели не удовлетворяли требованиям банков по ипотечным кредитам и были вынуждены покупать дома в рассрочку. Эта схема, именуемая блокбастингом, была распространена вплоть до 1980-х годов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой писатель умер от рака псевдонима? 2058 + Ссылка В 1970-х годах американские издатели считали нежелательным для авторов выпускать в свет более одной книги в год. Стивен Кинг, желавший издаваться больше, начал писать некоторые произведения под псевдонимом Ричард Бахман. В 1984 году один продавец книжного магазина заподозрил сходство литературных стилей авторов и обнаружил в Библиотеке Конгресса запись о том, что автором одного из романов Бахмана является Кинг, уведомив издателей Кинга о своей находке. Писатель сам позвонил этому продавцу и предложил написать разоблачающую статью, дав согласие на интервью. Его итогом стал пресс-релиз, сообщивший о смерти Ричарда Бахмана от «рака псевдонима». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая лондонская статуя стоит на американской земле? 1856 + Ссылка Джордж Вашингтон ни разу не посещал Великобританию, и однажды публично заявил, что никогда его ноги не будет в Лондоне. Когда американцы в 1924 подарили Лондону статую Вашингтона, это пожелание не осталось без внимания. Вместе с памятником из США привезли кусок почвы, который и поместили под постамент статуи на Трафальгарской площади. Неправда? Источник: www.smittenbybritain.com

В каком виде спорта игрок однажды два раза подряд попал мячом в зрителя? 3167 + Ссылка На одном из бейсбольных матчей в 1957 году игрок Ричи Эшбёрн неудачно отбил мяч, который попал в зрительницу и разбил ей нос. Когда игра возобновилась, Эшбёрн снова сделал плохой удар, попав в эту же зрительницу, уже покидающую стадион на носилках. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какого преступника было выявлено 24 личности в одном человеке? 1861 + Ссылка В 1977 году американец Билли Миллиган, ранее осужденный за изнасилование и вооружённый грабёж, был снова арестован по подозрению в изнасиловании трёх женщин. В ходе судебного процесса выяснилось, что Миллиган страдает расстройством множественной личности. Работавшие с ним психологи выявили в пациенте 24 личности, среди которых была 3-летняя англичанка Кристина, 23-летний югославский коммунист Рейджен, толкающий Билли на грабежи, и 19-летняя лесбиянка Адалана — именно она была инициаторшей изнасилований. Миллигана отправили в психбольницу и через 10 лет выпустили на свободу. С конца 1990-х годов знакомые потеряли с ним связь, и о его текущем местонахождении ничего неизвестно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое необычное место отправления было указано в бланке таможенного осмотра 1969 года? 2850 + Ссылка Члены экипажа корабля Аполлон-11 Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз после возвращения с Луны были вынуждены проходить таможенный осмотр. В графе отправления таможенного бланка так и было написано — Луна, в графе прибытия — Гонолулу, Гавайи. Был задекларирован и груз — лунные камни и лунная пыль. Неправда? Источник: www.space.com

Каким образом американский морпех в одиночку взял в плен около тысячи японских солдат? 3193 + Ссылка Летом 1944 года американские войска захватили один из Марианских островов под названием Сайпан, который был оккупирован японцами. Из 30-тысячного контингента японцев 24 тысячи были убиты, ещё 5 тысяч совершили самоубийства в последние дни боёв, и лишь чуть менее тысячи сдались в плен. Почти все пленники стали результатом работы 18-летнего морпеха Гая Габалдона, который в детстве несколько лет прожил в японо-американской семье и использовал свои знания о традициях и психологических особенностях японцев. Габалдон действовал ночью в одиночку: он убивал или обездвиживал часовых возле пещер, после чего уговаривал находящихся внутри врагов сдаться. В свой самый удачный рейд он привёл обратно на базу 800 японцев, после чего сослуживцы прозвали его Сайпанским крысоловом по аналогии с Гамельнским крысоловом из средневековой легенды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какой знаменитости звезда на Аллее Славы расположена не на тротуаре, а на стене? 2141 + Ссылка На Голливудской «Аллее Славы» все звёзды вмонтированы в тротуар. Единственным исключением является звезда боксёра Мохаммеда Али, расположенная на стене театра «Долби». Об этом попросил сам Али, так как не хотел, чтобы имя пророка Мухаммеда прохожие топтали ногами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто потерял более 300 человек в военной операции при полном отсутствии сопротивления? 2819 + Ссылка В августе 1943 года американские и канадские войска провели операцию «Коттедж» по освобождению оккупированного японцами острова Кыска в Тихом океане. Разведка докладывала, что гарнизон японцев на острове может составлять до 10 000 человек, но американцы не знали, что весь гарнизон был эвакуирован под покровом тумана за две недели до старта операции. В высадке участвовало более 8 000 морских пехотинцев, которые за девять дней обследования острова убедились, что он пуст. Несмотря на отсутствие сопротивления, потери американцев и канадцев составили более 300 человек — большая часть стали жертвами огня по своим, остальные подорвались на минах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего американские бутлегеры привязывали деревяшки к подошвам ботинок? 1676 + Ссылка Во времена сухого закона в США бутлегеры, нелегальные торговцы спиртным, для запутывания полицейских носили специальную обувь. К подошве ботинок привязывались деревяшки, которые оставляли на земле следы, в точности похожие на следы коровьих копыт. Неправда? Источник: www.newyorker.com

Какой вид спорта повлиял на форму и размер одного из видов американских гранат? 1871 + Ссылка Ближе к окончанию Второй Мировой войны в США была разработана граната T13 Beano, которая по форме, весу и размеру была максимально приближена к обыкновенному бейсбольному мячу. Так как почти все американские солдаты в детстве играли в бейсбол, предполагалось, что они смогут метать эту гранату без специальных тренировок. T13 применялись в Нормандской операции, но какова оказалась их боевая эффективность, доподлинно неизвестно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему рекламный анонс фильмов называется «трейлером»? 2151 + Ссылка Рекламный анонс будущего фильма называется «трейлер». Однако в английском языке главным значением глагола trail является «идти по следу», то есть по логике трейлеры должны не предварять основной фильм, как это происходит в современных кинотеатрах, а следовать в конце него. Именно так и обстояли дела в 1912 году, когда появились первые трейлеры, но вскоре прокатчики поняли бесперспективность такого подхода, так как в основной массе зрители покидали места после финальных титров и не желали смотреть анонсы. Тогда было решено показывать трейлеры в начале сеанса, а сам термин уже закрепился в языке. Неправда? Источник: www.straightdope.com

Почему первый альбом Electric Light Orchestra назывался «No answer»? 1405 + Ссылка Первый альбом группы Electric Light Orchestra вышел в США в 1972 году под названием «No answer» («Нет ответа»). Этот заголовок стал результатом недопонимания: секретарь выпускающего лейбла хотел дозвониться до менеджера группы и узнать название пластинки, но не смог этого сделать и записал в карточку «no answer». Руководство же посчитало, что эта фраза и была ответом на вопрос секретаря. По схожей причине девятый альбом рок-группы The Byrds был издан под названием «(Untitled)». Неправда? Источник: www.snopes.com

В какой стране один из депутатов обязан постоянно наполнять ящик своего стола конфетами? 1074 + Ссылка Республиканец Джордж Мёрфи, избравшийся в Сенат США в 1965 году, очень любил сладкое и стал хранить в своём столе запас конфет. Этими конфетами угощались и многие другие сенаторы, часть которых спонсировала пополнение запасов. После отставки Мёрфи традиция не была забыта, и каждый сидящий за ним сенатор обязан следить за своевременной загрузкой сладостей в конфетный столик. Только один депутат — Рик Санторум — отказался от этой обязанности в 1997 году, после чего право пополнения столика на десять лет приобрели компании Hershey и Just Born. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая кошачья порода является аналогом таксы? 1938 + Ссылка Кошки породы манчкин отличаются непропорционально короткими лапами — то, как они выглядят по сравнению с обычными кошками, ставит их в один ряд с таксами на фоне других собак. Манчкины появились в США в 1983 году из-за генетической мутации, причём отвечающий за коротколапость ген является доминантным, то есть у манчкина и обычной кошки рождаются коротколапые котята. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая компания и для чего постоянно держит в воздухе несколько пустых самолётов? 2162 + Ссылка Грузовая компания FedEx Express оперирует самым большим в мире парком грузовых самолётов — на сегодняшний день их более 650. Чтобы оперативно реагировать на возникающие сверхнормативные потребности в транспортировке, FedEx постоянно держит в воздухе несколько пустых самолётов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком виде маршалу Жукову американцы поставляли кока-колу? 4653 + Ссылка Когда маршал Жуков встречался с Дуайтом Эйзенхауэром, командовавшим американскими войсками в Европе во время Второй Мировой войны, тот угостил его кока-колой. Напиток Жукову понравился, и он попросил Эйзенхауэра организовать его поставку в свой штаб, но только в обесцвеченном варианте, чтобы никто не заподозрил маршала в поклонении символу американского империализма. Через президента Трумана просьба была передана на завод Coca-Cola, химики которого сумели убрать цвет красителя. Газировку разлили в простые бутылки с белой крышкой, на которой была напечатана красная звезда, и как минимум 50 ящиков было отправлено Жукову. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

По какому показателю российская почтовая служба занимает одно из последних мест в мире? 2563 + Ссылка Один из самых цитируемых экономистов мира американец Андрей Шлейфер в 2012 году представил результаты экспериментального исследования работы почтовых служб различных государств. Шлейфер вместе с коллегами отправил по 2 письма в 5 крупнейших городов каждой из 159 стран, подписавших международные почтовые соглашения, которые обязывают доставлять письма с адресами на латинице и возвращать их отправителю, если доставить не удалось. В адресах на конвертах специально допускались ошибки, поэтому в идеале все письма должны были вернуться назад. В итоге 100% показатель возврата был зафиксирован у почтовых служб 10 государств, среди которых США, Канада, Финляндия, Норвегия, Чехия. А Россия вместе с такими странами, как Нигерия, Таджикистан и Камбоджа, попала в группу аутсайдеров — из этих государств не вернулось ни одного письма. Неправда? Источник: slon.ru

Какой актёр своему успеху отчасти обязан заиканию в детстве? 1919 + Ссылка Когда Брюс Уиллис стал старшеклассником, у него развилось заикание. Попав в театральный кружок, он обнаружил, что во время игры на сцене он перестаёт заикаться, что подстегнуло Брюса к усиленной активности в этом направлении. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой американец в одном и том же году был признан и худшим актёром, и худшей актрисой? 1529 + Ссылка Фильм «Такие разные близнецы» 2011 года, в котором Адам Сэндлер сыграл две главные роли — брата Джека и сестры Джил — был очень негативно воспринят критиками. На вручении анти-наград «Золотая малина» фильм победил во всех 10 номинациях, включая «Худший актёр» и «Худшая актриса», доставшихся Сэндлеру. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой фотограф продолжал снимать извержение вулкана, зная, что умрёт? 4120 + Ссылка В 1980 году произошло мощное извержение вулкана Сент-Хеленс, расположенного на северо-западе США. Фотограф Роберт Ландсбург, заранее зная о приближающейся активизации вулкана, в течение нескольких недель посещал местность вокруг, чтобы запечатлеть фазы его изменения. Утром 18 мая, когда началось само извержение, он был в нескольких километрах от вершины и понял по быстро приближающемуся облаку дыма, что не успеет спастись. Безо всякой паники Ландсбург продолжил делать снимки, затем упаковал камеру в рюкзак и накрыл его своим телом, которое под слоем пепла обнаружили через 17 дней. С камерой ничего не случилось, и сделанные кадры помогли геологам составить полное документальное описание извержения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В доме-музее какого писателя живёт более 50 кошек, половина из которых с лишними пальцами? 2519 + Ссылка Эрнест Хемингуэй питал слабость к кошкам и постоянно держал несколько питомцев в своём доме. Однажды ему подарили мейн-куна по имени Снежок, который из-за генетической мутации был полидактильным, то есть имел лишние пальцы на лапах. Сегодня в доме-музее Хемингуэя живёт более 50 кошек, половина из которых тоже полидактильны, так как многие являются потомками Снежка. Значительная часть туристов посещает этот музей в первую очередь из-за кошек, а не для того чтобы приобщиться к наследию писателя. Неправда? Источник: cats.about.com

Какой природный катаклизм вернул слух и зрение одному американцу? 2741 + Ссылка Удар молнии не всегда деструктивен для человека. В 1782 году парализованный англичанин из окружения герцога Кентского попал под молнию, и снова обрёл возможность двигаться. В 1980 году удар молнии частично возвратил зрение и слух Эдвину Робинсону из штата Массачусетс, который на тот момент уже девять лет был слепым и глухим из-за последствий автомобильной аварии. Неправда? Источник: books.google.ru

Каким образом выжила американка, выпрыгнувшая с 86 этажа небоскрёба? 3575 + Ссылка В 1979 году американка Эльвита Адамс решила свести счёты с жизнью, выпрыгнув с 86 этажа Эмпайр-стейт-билдинг. Однако сильный порыв ветра задул её обратно к зданию, и она приземлилась на карниз 85 этажа, отделавшись только переломом бедра. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда показания привидения стали причиной тюремного срока для подсудимого? 2356 + Ссылка В 1897 году американка Зона Хистер была найдена мёртвой около своего дома, где жила с мужем Эдвардом Шу. Через четыре недели после похорон к матери Зоны якобы явился призрак дочери и рассказал, что в её смерти виновен муж, который задушил её, сломав шею. Мать уговорила прокурора произвести эксгумацию тела, и вскрытие показало, что у Зоны действительно сломана шея, а на горле присутствуют следы пальцев, вследствие чего Шу был арестован. В ходе судебного процесса мать Зоны настолько уверенно давала показания, что судья не нашёл способа убедить присяжных не принимать решение, основываясь на словах привидения, и в результате Шу угодил в тюрьму. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где существует религия, последователи которой поклоняются фаллосу? 2390 + Ссылка В 1980-х годах в Монреале была основана Церковь Святого Приапа, которая в настоящее время имеет последователей в Канаде и США, главным образом из числа гомосексуалистов. Приверженцы этой религии обожествляют фаллос, считая его первоисточником жизни, радости и наслаждений. На церковных службах нередко проводятся акты групповой мастурбации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто, будучи не очень похож на Кубрика, долгое время успешно выдавал себя за него? 1572 + Ссылка В свои поздние годы Стенли Кубрик редко появлялся на публике, о его личной жизни было мало что известно, чем в начале 1990-х воспользовался британец Алан Конвей. Мошенник был не очень похож на режиссёра и, в отличие от того, не носил бороды, но это не помешало ему раздавать «эксклюзивные интервью» от имени Кубрика, обещать многим знаменитостям роли в следующих фильмах и позволять им расплачиваться за обеды в ресторанах, обещая, что киностудия потом компенсирует расходы. Сам Кубрик, узнав о Конвее от своего адвоката, был очарован этой идеей. Притворщик умер за несколько месяцев до смерти Кубрика, и в обоих случаях причиной летального исхода стал инфаркт. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой актёр вышел из комы только после обращения к нему как к Багзу Банни? 2745 + Ссылка Американец Мэл Бланк, известный как «человек тысячи голосов», озвучивал Багза Банни и множество других героев мультфильмов Warner Bros. Однажды он попал в автомобильную аварию и с переломом черепа впал в кому на три недели. Попытки обращения к Бланку в коме ни к чему не приводили, но как только доктор спросил: «Как дела, Багз Банни?», актёр тут же ответил голосом кролика. На могиле Бланка написана известная фраза, которую в завершении многих мультфильмов произносит его другой персонаж поросёнок Порки Пиг: «That's All Folks» (в русском переводе она обычно звучала как «Вот и всё, ребята!»). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где впервые футбол был назван соккером? 1595 + Ссылка В США привычный нам футбол называют соккером, а термином «футбол» именуют игру, которую мы зовём американским футболом. Тем не менее, слово «соккер» — это не американское изобретение, оно появилось в 1880-х годах в Англии из оксфордского сленга. Чуть раньше футбол в Англии официально назвали «association football», чтобы отличить от других игр с мячом типа регби. Сокращение слова association с добавлением суффикса -er и привело к появлению термина «soccer». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где произошла авария на АЭС через несколько дней после выхода фильма, описывающего похожие события? 1772 + Ссылка 16 марта 1979 года в американский прокат вышел фильм «Китайский синдром», повествующий об аварии на атомной электростанции. Всего через 12 дней произошла реальная авария на АЭС Три-Майл-Айленд, считавшаяся крупнейшей в истории ядерной энергетики до Чернобыльской катастрофы. В одном эпизоде фильма оператор отключает аварийную подачу воды в активную зону из-за неисправного датчика, что едва не приводит к расплавлению станции — примерно то же произошло и на Три-Майл-Айленд. Ещё один персонаж фильма говорит, что такая авария может привести к эвакуации людей с территории размером с Пенсильванию, а именно в Пенсильвании располагается Три-Майл-Айленд. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда квашеную капусту называли капустой свободы? 1345 + Ссылка Квашеная капуста очень популярна в немецкой кухне и именно под немецким названием Sauerkraut известна в Англии и США. Во время Первой Мировой войны потребители стали негативно относиться ко всему немецкому, что сподвигло американских торговцев переименовать этот продукт в «Капусту свободы». Нечто похожее случилось уже в 2003 году, когда американские войска вторглись в Ирак, а Франция резко осудила эти действия. Начавшиеся кампании по бойкоту французских товаров привели даже к тому, что во всех кафе Палаты представителей США блюдо French fries (картофель фри) переименовали в «Картофель свободы», а French toast (гренки) в «Тосты свободы». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Президент какой страны пытался ночью в Вашингтоне купить пиццу, будучи в одних трусах? 5095 + Ссылка В 1995 году Борис Ельцин приехал с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Биллом Клинтоном. Как сообщается в автобиографической книге последнего, поздно вечером охранник Секретной службы США обнаружил пьяного Ельцина в трусах за пределами резиденции на Пенсильвания-авеню. Выяснилось, что президент пытался поймать такси, чтобы съездить за пиццей. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Какая олимпийская сборная была вынуждена продавать кофе, чтобы собрать средства на участие в играх? 4178 + Ссылка В 1932 году из-за Великой депрессии правительство Бразилии не смогло найти денег на поездку спортсменов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Выход нашли в том, чтобы посадить делегацию из 82 атлетов на корабль с кофе и заставить их продавать его на пути в Америку. По прибытию в порт Сан-Педро спортсмены столкнулись с требованием его администрации заплатить по доллару за каждого сошедшего на берег. Так как денег на всех не хватило, с корабля выпустили только тех, кто имел шансы на медаль. Затем корабль уплыл в Сан-Франциско, продал там ещё партию кофе, вернулся и высадил ещё часть атлетов, но 15 бразильских олимпийцев так и не попали в Лос-Анджелес. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда жокей умер прямо во время забега, но его лошадь пришла к финишу первой? 2341 + Ссылка В 1923 году в Нью-Йорке проводились лошадиные скачки. Прямо во время забега у одного из жокеев по имени Фрэнк Хейз случился инфаркт. Его лошадь, тем не менее, пришла к финишу первой уже с мёртвым телом жокея на спине, причём перед стартом лошадь считалась одним из аутсайдеров — на неё принимались ставки 20:1. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая женщина выжила и родила после падения из-за неудачно раскрывшегося парашюта? 2295 + Ссылка В 2005 году американка Шейна Ричардсон совершала свой первый одиночный парашютный прыжок. И основной, и запасной парашюты раскрылись неправильно, что вызвало её неконтролируемое вращение с последующим падением на асфальт лицом вперёд на скорости 80 км/ч. Шейна получила многочисленные переломы костей черепа и других частей тела, но сумела выжить. Более того, в больнице она узнала, что беременна, в итоге ребёнок родился совершенно здоровым. Неправда? Источник: www.cbsnews.com

Какая обувная компания за каждую проданную пару туфель дарит ещё одну пару детям из бедных семей? 2762 + Ссылка Американский предприниматель Блейк Майкоски, будучи на отдыхе в Аргентине, столкнулся с тем, что многие дети из бедных семей ходили по улице без обуви. Этот факт подарил ему идею для нового проекта: вместо того, чтобы основать очередной благотворительный фонд, он организовал предприятие по производству обуви Toms Shoes, выбрав за основу для дизайна туфель традиционные латиноамериканские плетёные сандалии альпаргаты. С момента начала производства в 2006 году марка Toms придерживается строгого правила: за каждую проданную пару туфель компания дарит ещё одну пару детям из бедных семей по всему миру. По состоянию на 2012 год, туфли Toms получили более миллиона детей из 25 стран. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой учёный брал плату с желающих получить его автограф? 2123 + Ссылка Во время своей поездки в США в 1930 году Альберт Эйнштейн брал плату с желающих получить его автограф. Простая роспись стоила 1$, автограф на каком-нибудь памятном предмете — 5$. Собранные средства учёный тратил на благотворительность. Неправда? Источник: books.google.ru

В чём заключался эксперимент 1973 года, показавший ненадёжность психиатрической диагностики в США? 2891 + Ссылка Американский психолог Дэвид Розенхан в 1973 году провёл эксперимент, в ходе которого в психбольницы разных штатов приходили участники, симулировавшие слуховые галлюцинации, и всех их госпитализировали. После этого псевдобольные вели себя адекватно и сообщали врачам о прекращении галлюцинаций, но ни одного их них не заподозрили в симуляции и заставляли принимать антипсихотические препараты, которые пациенты сливали в унитаз. Все они были в итоге выписаны с диагнозом «шизофрения в стадии ремиссии», а средний срок пребывания в лечебнице составил 19 дней. После широкой огласки результатов начался второй этап эксперимента Розенхана: он договорился с очень известной клиникой, что в течение трёх месяцев туда будут приходить псевдопациенты, но никого не отправил. В итоге 20% настоящих больных были признаны симулянтами, ещё 20% были охарактеризованы как вероятные симулянты. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится первый на Земле межгалактический космодром? 1839 + Ссылка В 1994 году появилась новость, что Юпитер может столкнуться с кометой и подвергнуться бомбардировке метеоров. В связи с этим городской совет небольшого американского городка Грин-Ривер в штате Вайоминг объявил частную взлётно-посадочную полосу около города Межгалактическим Космодромом, пригласив приземляться сюда беженцев с Юпитера. До настоящего времени ни один космический корабль не воспользовался этим космопортом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему американцев называют пиндосами? 4014 + Ссылка В конце 18 — начале 19 веков в район Одессы прибывало большое число беженцев-греков, среди которых наиболее бедными были выходцы из горной системы Пинд. С того времени за греками Причерноморья закрепилось презрительное название «пиндосы». А по отношению к американцам слово «пиндос» или «пендос» стало употребляться только с начала 21 века. Согласно одной из теорий, причиной этому стало совместное пребывание в Косово российских и натовских миротворцев. Американцы называли «пиндосами» черноволосых и низкорослых балканцев, в том числе греков, а наши солдаты, услышав это, обратили термин против самих американцев, которые казались им слишком трусливыми. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чья шутка спровоцировала трёхнедельный дефицит туалетной бумаги в США? 2546 + Ссылка Популярный американский телеведущий Джонни Карсон в 1973 году в эфире своего шоу пошутил, что в стране кризис производства туалетной бумаги и что её запасы в магазинах стремительно сокращаются. Это спровоцировало действительный дефицит туалетной бумаги — хотя Карсон извинился на следующий день, было уже поздно. Острая нехватка этого изделия в продаже ощущалась ещё три недели. Неправда? Источник: www.thedailylegend.com

Чего добился американец, которого многие считали самым умным человеком в истории? 4411 + Ссылка Родившийся в 1898 году американец Уильям Джеймс Сидис уже в полтора года мог прочесть «New York Times», к восьми годам знал восемь языков и изобрёл ещё один самостоятельно, а в 11 лет поступил в Гарвард, где уже через год читал лекции по четырёхмерным телам в математическом кружке. Его IQ оценивался в 250—300 единиц, хотя эти цифры могут быть преувеличены, потому что тест на IQ Сидис никогда не проходил. Однако столь ранний старт не принёс ему славы — получив степень бакалавра в 16 лет и поработав какое-то время преподавателем, он отошёл от публичной жизни. Работая простым бухгалтером и на других не требующих особой квалификации должностях, Сидис посвятил себя коллекционированию и изучению транспортных систем, а иногда публиковал работы в самых разных областях знаний: антропологии, филологии, космологии и истории индейцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится самый маленький небоскрёб в мире? 3904 + Ссылка В 1912 году рядом с американским городком Уичито-Фоллс нашли нефть, что обеспечило ему приток переселенцев и экономический рост. В городе стало не хватать офисных помещений, и инженер МакМэхон задумал строительство небоскрёба высотой 480 футов (около 146 метров), найдя для проекта инвесторов. Однако в контракте на постройку высота была указана не в футах, а в дюймах, чего заказчики не заметили. В результате получилось 4-этажное здание высотой 12 метров, а инвесторы не смогли доказать в суде факт мошенничества. Сейчас это здание именуют самым маленьким небоскрёбом в мире. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой крик можно услышать более чем в 200 фильмах и компьютерных играх? 2537 + Ссылка В вестерне 1951 года «Далёкие барабаны» для озвучки был использован короткий крик, названный «Человека кусает аллигатор и он кричит». Второе появление этого крика зафиксировано в фильме «Атаки у реки Фезер», где его издаёт раненный стрелой из лука рядовой Вильгельм. Далее этот звук появлялся ещё в нескольких фильмах Warner Bros., а в 1970-х звукорежиссёр Бен Бёрт позаимствовал его и стал применять в качестве своего профессионального знака во многих фильмах, включая серии «Звёздные войны» и «Индиана Джонс». Вскоре эту традицию подхватили и другие звукорежиссёры — на данный момент крик Вильгельма можно услышать более чем в 200 фильмах и компьютерных играх. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком государстве пропустили 30 декабря 2011 года и почему? 2792 + Ссылка В тихоокеанском государстве Самоа не было целого дня — 30 декабря 2011 года. Такое решение приняли его власти, чтобы сменить часовой пояс с UTC–11 на UTC+13. Дело в том, что раньше Самоа в своих торговых отношениях было ориентировано на США и Великобританию, но в последнее время произошла переориентация деловых связей на Австралию и Новую Зеландию, к которым Самоа ближе географически. Скачок в календаре позволил ликвидировать суточную разницу во времени с этими странами. Неправда? Источник: lenta.ru

Когда и за что банковский компьютер оштрафовали, изъяв постоянную и оперативную память? 2773 + Ссылка Одна американская супружеская пара в 1992 году прошла процедуру банкротства, однако из банка снова пришло напоминание о долге. Банк извинился, списав ошибку на автоматическую программу компьютера, но после извинений рассылка напоминаний не прекратилась. Рассмотрев жалобу супругов, судья по банкротству вынес решение оштрафовать компьютер, изъяв 50 МБ постоянной и 10 МБ оперативной памяти. В этом же решении было сказано, что штраф может быть отменён, как только компьютер прекратит выписку новых напоминаний. Неправда? Источник: www.futilitycloset.com

Почему сливочному сыру дали название «Филадельфия», хотя изобрели его совсем в другом месте? 919 + Ссылка Хотя первые упоминания о сливочном сыре относятся к Англии и Франции 17—18 веков, похожий на современный продукт впервые был получен в 1872 году Уильямом Лоуренсом, жителем городка Честер в штате Ньй-Йорк. Несмотря на происхождение изобретателя, в 1880 году этому сыру дали название «Филадельфия», так как именно этот город в то время считался местом, где производят продукты самого высокого качества. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая женщина дала начало бессмертной линии клеток? 2515 + Ссылка В 1951 году американке Генриетте Лакс был поставлен диагноз — рак шейки матки, в этом же году она скончалась. Врачи в госпитале взяли у неё образцы здоровой и поражённой ткани, которые попали к исследователю Джорджу Гею. Тот обнаружил неведомый прежде феномен: клетки опухоли Лакс были способны выживать и делиться бесчисленное число раз. Они положили начало клеточной линии HeLa, которая была использована для создания вакцины против полиомиелита, в исследованиях рака, ВИЧ, воздействия радиации и множестве других испытаний учёными по всеми миру. Подсчитано, что с тех пор выращено более 20 тонн клеток HeLa, что превышает вес Генриетты при жизни в 400 раз. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком городе есть мечеть, в которой свои службы совершают также иудеи? 2453 + Ссылка В Бронксе, знаменитом районе Нью-Йорка, в течение многих лет наблюдается снижение еврейского населения. Уменьшающееся число прихожан оставило в 2007 году без средств к существованию синагогу Хабад, которую посещали ультраортодоксальные иудеи. Однако прихожане не остались без места для молитв — их приютил имам местной мечети Аль-Иман. Мусульмане отвели евреям большую комнату, где те устроили временную синагогу, пока не нашли возможность устроить новый собственный приход. Неправда? Источник: www.tabletmag.com

Какой деликатес до середины 19 века считался пищей американских бедняков? 2316 + Ссылка До середины 19 века омары считались пищей американских бедняков, использовались как удобрение и приманка для рыбы. Но затем интерес гурманов к этим ракообразным стал быстро расти, и теперь омары — признанный деликатес. Интересно то, что более вкусные омары с мягким панцирем стоят дешевле особей с жёстким панцирем, мясо которых уже не такое нежное. Это связано с тем, что мягкотелых омаров нельзя перевозить на большие расстояния, а отведать можно только в районах непосредственной ловли. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «последнее китайское предупреждение»? 3703 + Ссылка В 1950—1960-х годах американские самолёты нередко нарушали воздушное пространство Китая с целью разведки. Китайские власти фиксировали каждое нарушение и всякий раз высылали по дипломатическим каналам «предупреждение» США, хотя никаких реальных действий за ними не следовало, а счёт таким предупреждениям вёлся на сотни. Такая политика стала причиной появления выражения «последнее китайское предупреждение», означающего угрозы без последствий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какую группу взяли гитариста главным образом для того, чтобы он мог покупать спиртное остальным музыкантам? 3246 + Ссылка Когда Декстер Холланд и Грег Крисел, будучи учениками выпускного класса школы, создали группу Offspring, они пригласили в неё гитариста Кевина «Нудлс» Вассермана. Тот был старше на три года, работал школьным уборщиком и уже имел опыт игры в рок-группе. Но главной причиной приглашения стало то, что Вассерман был совершеннолетним и мог покупать спиртное Холланду и Криселу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране виновника ДТП засудили за то, что пострадавший после аварии стал геем? 2244 + Ссылка Одному американскому водителю из штата Мичиган пришлось заплатить 200 тысяч долларов ущерба через 4 года после того, как он «стукнул» другую машину, получившую только незначительную вмятину. Выплату его обязал произвести суд после рассмотренного иска от пострадавшего водителя. В иске было указано, что недавно тот ушёл от жены по причине прекращения сексуальных отношений, начал посещать гей-бары и читать гей-журналы — другими словами, ответчик своими действиями вызвал не только ДТП, но и необратимые изменения сексуальной ориентации потерпевшего. Неправда? Источник: www.lawsuit.no

Какой продюсер публично попросил зрителей не смотреть его только что снятый фильм? 1804 + Ссылка Вышедший в 1987 году фильм «Леонард шестой», пародирующий кино про шпионов, оказался очень плохим. Билл Косби, который выступил продюсером и соавтором сценария, а также сыграл главную роль в фильме, сам был настолько разочарован, что публично попросил зрителей не тратить деньги и не смотреть его. При этом вину за провал Косби возложил на Пола Вейланда, который впервые стал режиссёром полнометражной картины. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему газеты с сенсационными новостями называют жёлтой прессой? 2647 + Ссылка Термин «жёлтая пресса» возник в США в конце 19 века. К этому времени большую популярность приобрели две газеты — New York World и New York Journal, которые сделали ставку не на обычное освещение новостей, а на преподнесение читателям сенсаций и эмоциональную подачу материала. В 1895 году New York World стала публиковать комиксы Ричарда Ауткалта, полные сатиры и язвительных комментариев о политике, главным героем которых был мальчик в жёлтой рубахе. Через год Ауткалта переманили в New York Journal, и теперь уже обе газеты стали публиковать похожие комиксы. Именно поэтому журналисты более серьёзных изданий прозвали подобные газеты жёлтыми. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким возмездием обернулось для техасской радиостанции публичное сожжение пластинок Beatles? 4202 + Ссылка Однажды Джон Леннон на пике славы сказал, что The Beatles популярнее Иисуса Христа. Возмущённая этим заявлением радиостанция KLUE из небольшого техасского городка провела акцию публичного сожжения пластинок и других символов The Beatles, в которой приняли участие многие её слушатели. На следующий день здание радиостанции поразила молния, после чего оборудование было выведено из строя, а диктор упал в обморок. Неправда? Источник: www.beatlesbible.com

Какое здание в Нью-Йорке обошлось американцам из-за коррупции в полтора раза дороже, чем покупка Аляски? 1487 + Ссылка Строительство трёхэтажного здания суда округа Нью-Йорк на Чамберс-стрит, 52 обошлось в полтора раза дороже покупки Аляски у России из-за тотальной коррумпированности властей, возникшей благодаря лидеру организации демократической партии штата Нью-Йорк Уильяму Твиду. В конце концов он стал настолько компрометировать демократов, что однопартийцы стали главными разоблачителями Твида. После судебного приговора Твид умер в тюрьме Ладлоу, на строительстве которой он также незаконно обогатился. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какому правилу, выведенному Леонардо, подчиняются ствол и ветви деревьев? 5515 + Ссылка Леонардо да Винчи вывел правило, согласно которому квадрат диаметра ствола дерева равен сумме квадратов диаметров ветвей, взятых на общей фиксированной высоте. Более поздние исследования подтвердили его с одним лишь отличием — степень в формуле необязательно равняется 2, а лежит в пределах от 1,8 до 2,3. Традиционно считалось, что эта закономерность объясняется тем, что у дерева с такой структурой оптимальный механизм снабжения веток питательными веществами. Однако в 2010 году американский физик Кристоф Эллой нашёл более простое механическое объяснение феномену: если рассматривать дерево как фрактал, то закон Леонардо минимизирует вероятность слома веток под воздействием ветра. Неправда? Источник: lenta.ru

Зачем Стив Джобс менял автомобиль каждые полгода, причём брал всегда одну и ту же марку? 4933 + Ссылка Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz SL 55 AMG, причём без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров даётся целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый SL 55, а старый возвращал обратно. Выгода автосалона заключалась в том, что побывавший под управлением Джобса автомобиль можно было продать дороже, чем новый. Неправда? Источник: auto.newsru.com

Чем прославился трёхногий американец Фрэнк Лентини? 6667 + Ссылка Американец итальянского происхождения Фрэнк Лентини родился с тремя ногами разной длины и двумя комплектами половых органов из-за недосформировавшегося брата-близнеца. Это не помешало ему научиться играть в футбол и ездить на велосипеде, а затем стать цирковым артистом, жениться и вырастить четырёх здоровых детей. Лентини не только развлекал публику своим «уродством», например, набивая мяч одной ногой во время ходьбы на двух других, но был также интересным собеседником с хорошим чувством юмора. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом по напечатанным листам бумаги можно установить серийный номер принтера, дату и время печати? 4230 + Ссылка Значительная часть современных цветных принтеров печатает на каждом листе бумаги свой серийный номер, а также дату и время печати в закодированном виде жёлтыми точками, едва видимыми невооружённым глазом. Эти данные были опубликованы правозащитной организацией Electronic Frontier Foundation в 2005 году, после чего производители принтеров признали, что такая мера была внедрена по соглашению между ними, крупнейшими банками и правительством США для борьбы с фальшивомонетничеством. Из крупнейших производителей только принтеры Samsung не печатают жёлтые точки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Благодаря какой собаке было спасено более 900 бездомных кошек? 4934 + Ссылка Собака Джинни, ушедшая из жизни в 2005 году, прославилась тем, что очень любила кошек. Как только Джинни взяли из приюта, она принялась выискивать и спасать их, после чего приносила хозяину. Собака находила брошенных или заблудившихся кошек в трубах, мусорных контейнерах, коробках. Джинни быстро стала популярной в округе, и владелец Филипп Гонсалес основал фонд помощи кошкам её имени, куда жители приносили бездомных животных уже сами. Всего благодаря Джинни и её фонду было спасено более 900 кошек, а в 1998 году Уэстчестерский фелинологический клуб присвоил ей звание «Кошка года». Неправда? Источник: www.ginnyfanclub.org

Где до сих пор работает элитная проститутка, рождённая в 1915 году? 3551 + Ссылка Англичанка Милли Купер, рождённая в 1915 году и позже эмигрировавшая в США, стала зарабатывать проституцией с середины 1940-х. После накопления капитала она стала хозяйкой борделя, но в возрасте 64 года вдобавок к этому решила вернуться к собственной практике, чем занимается и по сей день. Милли Купер относится к проституткам элитного класса, зарабатывая за один сеанс 1250 $, а возраст её клиентов разнится от 29 до 92 лет. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

В каком всемирно известном спортивном трофее можно крестить детей? 1314 + Ссылка Начиная с 1993 года каждый игрок команды-обладательницы Кубка Стэнли имеет право провести с ним целый день. Традиционно хоккеисты привозят его в родные города, показывают друзьям и родным, но иногда кубок используется нестандартным образом. Например, кто-то принимает с ним душ, другие спят с ним в одной кровати или едят из него попкорн в кино. Два раза в Кубке Стэнли спортсмены крестили детей: в 1996 году это сделал игрок «Колорадо» Сильвен Лефевр, а в 2007 году Томас Хольстрём из «Детройта» позволил провести обряд над дочерью своей кузины. Неправда? Источник: bleacherreport.com

Какая компания перерабатывает старые кроссовки в материал для новых спортивных площадок? 4043 + Ссылка В начале 1990-х годов компания Nike запустила программу Reuse-A-Shoe, действующую по сей день. Она заключается в переработке старых кроссовок, которые принимаются специальными пунктами в США и многих других странах, в материал для спортивных площадок. Каждая из трёх частей обуви перерабатывается отдельно: измельчённые резиновые подошвы становятся беговыми дорожками, средняя часть из пеноматериала — покрытием теннисных кортов, а ткань — покрытием баскетбольных площадок. Неправда? Источник: http://www.nikereuseashoe.com

Какое чрезвычайное происшествие дало мощный толчок развитию хип-хопа? 4932 + Ссылка В ночь с 13 на 14 июля 1977 года в Нью-Йорке вследствие ударов молний произошел блэкаут — массовое отключение электричества. Началось мародёрство и разграбление магазинов. Из салонов электроники было украдено множество дорогих диджейских установок, которые были не по карману негритянскому населению. Благодаря этому появилось большое количество новых диджеев, играющих в недавно зародившемся стиле хип-хоп, что дало мощный толчок в его развитии и популяризации за пределами Бронкса. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая актриса опоздала на собственные похороны? 2782 + Ссылка Элизабет Тейлор славилась своим качеством постоянно опаздывать. Зная об этом, она пожелала проявить свою натуру и после смерти. Её похороны начались на 15 минут позже заявленного заранее времени, а агент церемонии зачитал объявление: «Она желала опоздать даже на собственные похороны». Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Сколько человек похоронено на Луне? 4115 + Ссылка Американский учёный Юджин Шумейкер, который занимался геологией и планетологией и был одним из открывателей врезавшейся в Юпитер кометы Шумейкера-Леви 9, является единственным на данный момент человеком, похороненным на Луне. Капсула с частью его пепла была помещена на межпланетную исследовательскую станцию Lunar Prospector, которая закончила свою миссию, упав на наш спутник, в 1999 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто умеет определять музыку на пластинках без её прослушивания? 3844 + Ссылка Американский врач Артур Линтген обладает уникальной задокументированной способностью — он умеет определять классическое оркестровое музыкальное произведение на виниловой пластинке без её прослушивания. Сначала он по контурам и впадинам дорожки распознаёт места, где музыка тише или громче, а также длительность каждой части произведения, а затем сопоставляет результат с обширной базой знаний европейской классической музыки из своей головы. Способности Линтгена не безграничны — по его словам, он плохо определяет музыку добетховенской эпохи, так как она слишком однородна по своей структуре. Неправда? Источник: www.snopes.com

Почему символ США называется дядей Сэмом? 2377 + Ссылка В 1812 году Сэмюэл Уилсон заключил с армией США контракт на поставку солёного мяса в бочках, на которые ставил клеймо US — сокращение от United States. Солдаты же в шутку стали расшифровывать аббревиатуру как Uncle Sam, что в переводе значит «дядя Сэм», а потом это выражение перенеслось и на другие товары с маркировкой US. Таким образом Сэмюэл Уилсон стал прототипом символа Америки, что впоследствии изображался на многих плакатах, самый знаменитый среди которых вербовал американцев для армейской службы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком виде выходит журнал Playboy для слепых? 2074 + Ссылка С 1970 года американская национальная библиотечная служба выпускает журнал Playboy с шрифтом Брайля для слепых. Правда, туда входят только статьи из оригинального журнала, а рельефных картинок нет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На какого американского президента однажды напал дикий кролик? 2547 + Ссылка Однажды президент США Джимми Картер рыбачил, и в это время к его лодке подплыл водяной кролик, который угрожающе шипел и пытался забраться на борт. Картер отбился от него веслом, после чего кролик развернулся и уплыл. Эта история попала в газеты с заголовками вида «Президент атакован кроликом», а критики Картера стали считать это происшествие символом его слабой политики и будущего разгромного поражения на выборах от Рейгана через год. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Могут ли у человека с рождения отсутствовать отпечатки пальцев? 5397 + Ссылка Редкая мутация в гене SMARCAD1 может привести к адерматоглифии — генетическому нарушению, выражающемуся в отсутствии у человека отпечатков пальцев. Недавно женщина из Швейцарии с такой особенностью не смогла пройти таможенный контроль и въехать в США. В настоящее время во всём мире задокументированы только 4 семьи, у которых выявлена адерматоглифия. Неправда? Источник: www.science20.com

Зачем группа Van Halen в своём райдере требовала предоставить M&M's, но убрать все коричневые конфеты? 3931 + Ссылка Американская хард-рок группа Van Halen выезжала на гастроли с большим количеством сценического оборудования, так как их шоу были одними из самых сложных в техническом отношении и насыщены множеством спецэффектов. В райдере группы одним из требований было поставить на стол в гримёрке блюдо с M&M's, из которого должны быть убраны все коричневые конфеты. Объяснялся этот пункт вовсе не повышенной капризностью рокеров — если организаторы концерта не выполняли требование об M&M's, это говорило об их невнимательном отношении к деталям райдера. Значит, и другие его пункты могли быть проигнорированы, что могло создать проблемы с качественным проведением шоу и его безопасностью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая легенда «вдохновила» писателя Уильяма Берроуза на убийство своей жены? 3178 + Ссылка Широко известна легенда о средневековом швейцарском лучнике Вильгельме Телле, которого за непослушание германскому наместнику заставили стрелять в яблоко на голове собственного сына, и Телль не промахнулся. Вдохновившись этой историей, американский писатель Уильям Берроуз на одной из вечеринок захотел удивить гостей. Он поставил стакан на голову своей жене Джоан Воллмер и выстрелил из пистолета — от попадания в голову жена скончалась. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой однофамилец Ницше умер ровно через 100 лет после его смерти? 4233 + Ссылка Американский композитор Джек Ницше, написавший музыку к таким фильмам, как «Пролетая над гнездом кукушки» и «9 1/2 недель», умер 25 августа 2000 года. По странному совпадению, ровно 100 лет назад, 25 августа 1900 года, умер его однофамилец Фридрих Ницше. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой политик выступал перед избирателями полтора часа с пулей в груди? 5253 + Ссылка Когда Теодор Рузвельт в 1912 году баллотировался в президенты, во время одной из встреч с избирателями в него выстрелили. Пуля попала в грудь, пробив футляр от очков и толстую рукопись с речью, которую он хотел произнести. Однако Рузвельт не покинул места — он привлёк внимание публики к тому, что в него только что стреляли, и говорил затем полтора часа. Понять то, что ранение неопасно для жизни, помог охотничий опыт — так как он не кашлял кровью, значит, пуля не пробила лёгкое. Впоследствии подтвердилось, что пуля вошла глубоко в грудь, но извлекать её было даже рискованнее, чем оставить как есть, и Рузвельт носил её всю жизнь. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему один американский городок называется Идиотвилль? 3495 + Ссылка В американском штате Орегон есть заброшенный населённый пункт под названием Идиотвилль (Idiotville). В 1970-х годах здесь был лагерь для рабочих по заготовке леса, расположенный так далеко от ближайших городков, что их жители иногда говорили: «Только идиоты могут работать там». Отсюда и повелось звать данное место Идиотвиллем, а протекающий неподалёку ручей — Идиотским ручьём (Idiot Creek), Последнее название даже занесено в официальный справочник топонимов США. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кому принадлежит корабль, который может занимать вертикальное положение в море? 4859 + Ссылка На балансе военно-морского министерства США имеется уникальное исследовательское судно RP FLIP. Его буксируют к месту назначения, а затем корабль в результате заполнения балластных цистерн водой наклоняется на 90° и занимает вертикальное положение. В таком виде гораздо удобнее использовать специфическое навесное оборудование, а ещё одним плюсом для учёных является минимальная качка, ведь массивная подводная часть придаёт большую устойчивость. Все каюты спроектированы так, чтобы оставаться одинаково функциональными в обоих положениях судна. После выполнения работ в балластные цистерны подаётся сжатый воздух, и корабль возвращается в горизонтальное положение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой писатель страдал паранойей, впоследствии оказавшейся обоснованной? 7164 + Ссылка В последние годы жизни Эрнест Хемингуэй стал депрессивным и раздражительным, уверяя родных и друзей, что за ним повсюду следят агенты ФБР. Несколько раз писателя лечили в психиатрической клинике, откуда он тоже звонил друзьям, говоря, что в палате расставлены жучки, а их разговор прослушивают. Под воздействием электрошока он утратил способность писать и формулировать свои мысли, как мог делать это раньше. Наконец, 2 июля 1961 года Хемингуэй застрелился из ружья в своём доме. Несколько десятилетий спустя в ФБР был сделан официальный запрос о деле писателя, на что пришёл ответ: слежка и прослушивание имели место, в том числе в той психбольнице, так как властям показалась подозрительной его активность на Кубе. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Каким образом мотоциклист, протестующий против использования шлемов, нехотя доказал свою неправоту? 3635 + Ссылка В 2011 году в штате Нью-Йорк проходила демонстрация байкеров, протестующих против закона об обязательном использовании шлемов при езде на мотоциклах. Один из участников по имени Филип Контос потерял управление, ударился головой об асфальт и умер. Врачи и полицейские констатировали, что он бы выжил, будучи в шлеме. Неправда? Источник: articles.cnn.com

Какой президент ездил на гангстерском автомобиле? 4534 + Ссылка В 1933 году президент США Франклин Делано Рузвельт был с визитом в Чикаго. Там его машину обстреляли — сам президент не пострадал, но ехавший с ним мэр города был смертельно ранен. После этого случая служба безопасности озаботилась поиском защищённого автомобиля, в качестве которого был выбран конфискованный двумя годами ранее у Аль Капоне бронированный Кадиллак. Кроме брони по всему корпусу и пуленепробиваемых стёкол, эта машина была оборудована скрытыми бойницами в дверях, а через откидывающееся заднее стекло можно было вести огонь даже из пулемёта. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему болельщики хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» бросают на лёд осьминогов? 1803 + Ссылка У болельщиков хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» существует традиция бросать замороженных осьминогов на лёд после забитых их командой шайб во время матчей плей-офф. Обычай возник в 1952 году — тогда путь к Кубку Стэнли был меньше, и для его взятия нужно было одержать восемь побед. Именно осьминог, как нельзя лучше символизировавший это число, был брошен на арену владельцем одного детройтского магазина, который потом способствовал закреплению традиции среди других фанатов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой неисправный предмет был продан задорого, когда только появился аукцион eBay? 3857 + Ссылка Сайт онлайн-аукциона eBay, тогда ещё не имеющий такого названия, был создан Пьером Амидьяром в 1995 году. Одним из первых проданных предметов на аукционе стала сломанная лазерная указка за 14,83 $. Удивлённый Амидьяр спросил покупателя, действительно ли он понял, что предмет неисправен. Оказалось, что покупатель был коллекционером сломанных лазерных указок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится ресторан быстрого питания, который рекламирует себя как самый вредный в мире? 4695 + Ссылка В Лас-Вегасе есть ресторан быстрого питания, который позиционирует себя как самый вредный в мире. Его название — Heart Attack Grill — означает «Гриль-бар сердечного приступа». Хит его меню — 900-граммовый бургер Quadruple Bypass Burger, энергетическая ценность которого равняется 8000 килокалорий. А питьевой крем ButterFat Shake, как написано в меню, содержит рекордное в мире количество холестерина. Официантки заведения ходят в униформе медсестёр со стетоскопами, а тем, кто заказал большой бургер, предоставляется право покататься в инвалидном кресле. Неправда? Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Heart_Attack_Grill

Где находится кладбище мороженого? 3081 + Ссылка В штате Вермонт есть кладбище мороженого. Его построила компания Ben & Jerry's, один из самых знаменитых брендов мороженого в США. Там установлены настоящие надгробия, на которых размещены утратившие популярность или просто неудачные вкусы этого продукта. Среди них, например, вкус «White Russian», напоминающий одноимённый коктейль из водки и кофейного ликёра. Специально для фанатов похороненных вкусов Ben & Jerry's на своём официальном сайте сделала возможность голосовать за их воскрешение, пообещав при наборе определённого количества голосов вернуть их в продажу. Неправда? Источник: www.odditycentral.com

Какие места в автомобиле американцы называют «шотган» и «кобейн»? 3734 + Ссылка В США существует традиция — когда компания садится в машину, право занять переднее место рядом с водителем получает тот, кто крикнул: «Shotgun!» (по-английски — ружьё). Истоки традиции уходят в 19 век, когда люди, перемещаясь в конных дилижансах на новые земли вглубь Америки, вынуждены были защищаться от грабителей и индейцев — для этого рядом с кучером обязательно сидел человек с ружьём. А место в машине позади «шотгана» с недавних пор называется «кобейн» — в память о Курте Кобейне, который застрелился из ружья. Неправда? Источник: www.urbandictionary.com

Где можно увидеть пожар, который не удаётся потушить с 1962 года? 3001 + Ссылка В американском городе Централия с 1962 года непрерывно горит подземная часть. Пожар начался с того, что пожарные подожгли расположенные в заброшенном шурфе открытой шахты мусорные кучи, затем потушив их. Однако сделали это плохо, и через тлеющие нижние слои мусора огонь распространился на другие заброшенные шахты. Потушить пожар пытались, но опять же неудачно, и вследствие повышающейся концентрации угарного газа и опасности для жизни горожан с 1984 года их начали переселять. Сейчас в Централии из 1000 человек прежнего населения осталось всего 9. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Может ли человек состоять из тканей с различными ДНК? 7853 + Ссылка В 2002 году американка Лидия Фэйрчайлд при разводе с мужем проходила процедуру анализа ДНК, которая показала, что она не является матерью двум её детям. В то время она уже была беременна третьим, пробы крови которого после рождения показали, что она не является матерью и ему. Дальнейшие исследования выявили, что Лидия — химера, то есть организм, развившийся из слияния на очень ранней стадии развития двух оплодотворённых разными сперматозоидами яйцеклеток, и имеющий разные последовательности ДНК в разных тканях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда толкиеновского «Хоббита» издали с рисунками льва и страусов эму на обложке? 3339 + Ссылка В 1965 году толкиеновского «Хоббита» впервые издавали в США в мягкой обложке. Иллюстратор обложки Барбара Ремингтон совершенно не читала текст. В результате на обложке книги появились лев, два страуса эму и непонятные деревья с луковичными розовыми фруктами. Неправда? Источник: www.tolkiencollector.com

Возможно ли рождение млекопитающих от генетического материала двух самцов без генов матери? 3579 + Ссылка В 2010 году группа американских учёных с помощью стволовых клеток вырастила потомство из генетического материала двух мышей-самцов. Самки мышей тоже были задействованы в эксперименте, но только как суррогатные матери и промежуточные звенья, а получившиеся мышата имели Х-хромосому от одного самца и Y-хромосому от другого. Ещё раньше научились выращивать мышей из материнских генов без участия отца. Такие исследования, в частности, могут помочь в будущем однополым парам генетически заводить своих детей. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Существуют ли люди, которые помнят абсолютно все события своей жизни с определённого возраста? 6871 + Ссылка Американка Джилл Прайс обладает очень редкой способностью, названной гипертимезия. Она помнит абсолютно все события своей жизни, начиная с 14 лет — если назвать произвольную дату, Джилл воспроизведёт, что случилось с ней в тот день, какая была погода, какие важные события произошли в мире. Её феноменальные способности были подтверждены учёными Калифорнийского университета в Ирвайне в 2006 году. С тех пор благодаря возросшему интересу к исследованиям в этой области гипертимезия была подтверждена ещё у пятерых человек. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему власти Австрии разрешили сфотографироваться одному жителю на водительские права с дуршлагом на голове? 4137 + Ссылка В 2005 году американец Бобби Хендерсон придумал новую религию — пастафарианство, главное божество в которой — Летающий Макаронный Монстр. Это было сделано в знак протеста против введения в школах Канзаса изучения концепции «Разумного замысла» как альтернативе эволюционному учению. Согласно религии, невидимый Летающий Макаронный Монстр создал Вселенную и преднамеренно встроил все доказательства эволюции, испытывая веру своих адептов. Например, каждый раз, когда учёный проводит измерение возраста какого-либо предмета методом радиоуглеродного анализа, Монстр изменяет результаты своей Макароннейшей Десницей. В 2011 году австриец Нико Альм добился права сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове, обосновав такой головной убор принадлежностью к пастафарианству. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком фильме актрисе не пришлось играть, чтобы издать панический крик? 4003 + Ссылка В фильме «Муха» 1958 года есть сцена, когда главный герой — учёный Андре Деламбре — срывает с лица полотенце, а его жена, видя лицо мухи вместо человеческого, истошно кричит. Сыгравшая её Патрисия Оуэнс в жизни сильно боялась насекомых. Зная об этом, режиссёр фильма специально не показывал ей лицо человека-мухи до съёмок данного эпизода, чтобы добиться максимально искреннего и правдоподобного крика. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В честь кого учёные назвали ген, удаление которого делает мышей умнее? 6261 + Ссылка В 2010 году американские учёные из Университета Эмори обнаружили у мышей ген, удаление которого повышало их умственные способности. Мыши без этого гена быстрее находили выход из лабиринта и лучше запоминали предметы. Такой же ген есть и у человека, однако пока нельзя говорить о пользе его удаления как у людей, так и у мышей, ведь он может оказывать пока неизученное влияние на другие виды активности мозга. Учёные дали ему неофициальное прозвище — «ген Гомера Симпсона». Неправда? Источник: top.rbc.ru

Кто и когда разрабатывал и строил летающую подводную лодку? 3413 + Ссылка В 1930-х в Советском Союзе существовал проект создания летающей подводной лодки, который не был завершён. Американцы в 1960-х годах продвинулись дальше: был построен реально работающий самолёт, способный сначала сесть на воду, а затем погрузиться в неё. Скорость его полёта в воздухе составляла 130 км/ч, скорость хода под водой — 8 узлов. Правда, в конструкции не была предусмотрена возможность снова взлетать из подводного положения. По задумке военных, такие аппараты могли пригодиться в ходе возможной войны против СССР, неожиданно атакуя корабли в акваториях Чёрного, Азовского и Каспийского морей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая песня, часто приписываемая Элвису Пресли, никогда им не записывалась? 2835 + Ссылка Песню «Only You» часто приписывают Элвису Пресли, хотя на самом деле наиболее известными её исполнителями является группа «The Platters». Элвис пел «Only You» на некоторых концертах, но не существует ни одной аудио- или видеозаписи этой композиции в его исполнении. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и кем применялись подводные и воздушные авианосцы? 5353 + Ссылка Авианосцы — это не только надводные морские суда. Существовали проекты авианосцев-субмарин, особенно преуспели в их создании японцы во время Второй Мировой войны — взлёт самолётов происходил из надводного положения судна. Именно с одной из таких субмарин японцы произвели единственную за время войны бомбардировку континентальной части США. Другой необычный тип — это воздушный авианосец, то есть самолёт, несущий другие самолёты. Они использовались в Первой Мировой войне немцами, во Второй Мировой — советскими и японскими войсками (у последних несомые самолёты доставляли к цели камикадзе). Кроме того, у американцев в 1930-е годы было два авианесущих дирижабля. Воздушные авианосцы утратили актуальность по мере развития самолётов-дозаправщиков. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему американский жест для фразы «I Love You» можно спутать с рокерской «козой»? 5449 + Ссылка В американском языке жестов — амслене — знак для фразы «I Love You» образуется путём одновременного показывания знаков букв I, L и Y. Из этой комбинации получается жест с тремя разогнутыми пальцами (большим, указательным и мизинцем) и двумя прижатыми (средним и безымянным). Непосвящённые могут принять этот жест глухих за рокерскую «козу», хотя в классической козе большой палец тоже прижат к ладони. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему американская полиция однажды решила, что одну из радиостанций захватили террористы Саддама Хусейна? 4872 + Ссылка В 1991 году радиостанция KLSK FM в американском городе Альбукерке решила сменить формат на классический рок, в связи с чем 24 часа подряд в эфире звучала песня Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Дважды на станцию по просьбе взволнованных слушателей приезжала полиция: один человек заявил, что ди-джей, видимо, получил инфаркт, а другой — что радио захватили террористы, ведь фанатом Led Zeppelin является Саддам Хусейн. Неправда? Источник: www.superseventies.com

Почему в 1969 году прямо у пирса затонула американская атомная подводная лодка? 2463 + Ссылка В 1969 году американская атомная подводная лодка Guitarro SSN-665 затонула на глубине 10 метров прямо у пирса. Авария произошла в результате несогласованности действий двух групп специалистов: одна из них заполняла водой носовые балластные полости, а другая — кормовые. Каждая из этих стандартных операций была нужна для калибровки инструментов, однако одновременное их выполнение бригадами, не подозревающими друг о друге, привело к затоплению. Операция по подъёму и восстановлению лодки обошлась в 20 млн. $. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему фуллерены не были названы в честь футбольного мяча? 4612 + Ссылка В 1985 году группа американских и английских исследователей открыли молекулярные соединения из углерода, сильно напоминающие своей формой футбольный мяч. В честь него и хотели назвать открытие, однако учёные не договорились, какой термин использовать — football или soccer (как зовут футбол в США). В итоге соединения назвали фуллеренами в честь архитектора Фуллера, который придумал геодезический купол, составленный из тетраэдров. Неправда? Источник: Nature, vol. 438, p. 1094

Кто завещал похоронить свой прах в банке из-под чипсов Pringles? 5934 + Ссылка Американский химик Фред Бор знаменит тем, что создал банку-тубус для чипсов Pringles и запатентовал эту форму. Он сильно гордился своим детищем и даже завещал похоронить свой прах в одной из таких банок, что и было исполнено его потомками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие овощи изначально были основой фонарей для Хэллоуина? 2376 + Ссылка В Ирландии и Британии фонари для Хэллоуина в виде светящейся изнутри головы традиционно делали из репы, свеклы или брюквы. Более привычные нам тыквы для фонарей стали использовать американские иммигранты в 19 веке. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Во время какой войны США были единственной дружественной России державой? 8430 + Ссылка Во время Крымской войны 1853-1856 годов единственной влиятельной державой, оставшейся дружественной к России, были США. Американские волонтёры, в том числе хирурги, помогали русским войскам. Когда англичане и французы после падения Севастополя устроили банкет в Сан-Франциско, туда не пришёл ни один из приглашённых американцев, а сам зал торжеств был разгромлен толпой. Неправда? Источник: www.russian-americans.org

Кто закончил университет и написал 12 книг, будучи слепым и глухонемым? 4656 + Ссылка Американка Хелен Келлер ещё в младенчестве полностью лишилась слуха и зрения, однако благодаря своей силе воли и мастерству специального педагога научилась воспринимать речь, ощущая вибрацию губ говорящего человека. После этого Хелен обучилась чтению по методу Брайля на пяти языках, закончила школу, а затем и университет. Впоследствии она посвятила свою жизнь политике, общественной деятельности и защите прав людей с ограниченными способностями, а также написала 12 книг. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда выиграл джек-пот лотереи, просто перебрав все возможные комбинации чисел? 7810 + Ссылка В феврале 1992 года состоялся розыгрыш лотереи Вирджинии «6 из 44», где джек-пот составлял 27 миллионов долларов. Число всех возможных комбинаций в таком виде лотереи было чуть выше 7 миллионов, а каждый билет стоил 1 доллар. Предприимчивые люди из Австралии создали фонд, собрав по 3 тысячи долларов от 2500 человек, купили нужное число бланков и вручную заполнили их различными комбинациями цифр, получив после выплаты налогов тройную прибыль. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Где находятся часы судного дня и сколько времени они показывают? 3550 + Ссылка На обложках журнала «Bulletin of Atomic Scientists», который основали создатели первой атомной бомбы, время от времени публикуется изображение часов судного дня. Эти часы показывают, сколько минут осталось человечеству до глобального ядерного конфликта, тем самым символизируя напряжённость международной обстановки. Последнее изменение часов было в 2012 году — они показывают 11:55. Самое близкое к полночи значение на часах судного дня было в 1953 году и составляло 11:58 — в тот год СССР и США испытали термоядерные бомбы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в США в 1942 году поменяли жест при произнесении клятвы верности флагу? 3454 + Ссылка Во многих штатах США дети в школах и детских садах ежедневно произносят клятву верности американскому флагу, положа правую руку на сердце. Однако до 1942 года процедура была иной: сначала ладонь обращалась к груди, а затем рука резко вскидывалась вверх, и в таком положении произносилась клятва. Так как этот жест под названием «салют Беллами» сильно походил на нацистское приветствие, его упразднили. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Можно ли сшить одежду из паутины? 4886 + Ссылка Шить одежду из паутины возможно, только это на несколько порядков труднее и дороже, чем из обыкновенного шёлка, получаемого от тутового шелкопряда. Первое задокументированное упоминание такой одежды датируется 1710 годом, когда французский учёный и предприниматель де Сё Хилер изготовил перчатки и носки из «паучьего шёлка» и подарил их королю Людовику XIV. А совсем недавно в Американском музее естественной истории выставлялся кусок ткани размером чуть больше 3 квадратных метров. Для её получения несколько десятков рабочих в течение 4 лет ловили на Мадагаскаре пауков-золотопрядов, затем аккуратно вынимали из них нити и отпускали обратно в природу. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Каким образом корабль Аполлон-13, на борту которого произошла авария, был дополнительно связан с числом 13? 5442 + Ссылка Из всех американских кораблей, летавших к Луне, серьёзная авария произошла только на Аполлоне-13, а случилось это 13 апреля. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто из секс-символов большую часть жизни не мог испытывать оргазм? 5136 + Ссылка Секс-символ середины 20 века Мэрилин Монро большую часть своей жизни не испытывала оргазм ни с одним из её любовников. Только в беседе со своим психиатром за несколько дней до смерти она выразила ему благодарность за решение её проблемы. Неправда? Источник: www.latimes.com

Что сделал президент Кеннеди перед подписанием указа о торговом эмбарго против Кубы? 3734 + Ссылка Перед принятием решения о расширении торгового эмбарго против Кубы Джон Кеннеди попросил своего секретаря достать как можно больше кубинских сигар, страстным любителем которых он был. На следующее утро секретарь принёс президенту 1200 сигар, и только тогда указ был подписан. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Теодор Рузвельт не доверял Жиллетту и отказался от выгодного предложения? 4913 + Ссылка В 1910 году изобретатель безопасной бритвы Кинг Кэмп Жиллетт предложил бывшему президенту США Теодору Рузвельту большую сумму денег за то, чтобы он возглавил его корпорацию в штате Аризона. Рузвельт отказал под предлогом того, что не доверяет человеку, которые делает бритвы и носит усы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое время действует на Северном и Южном полюсах? 5026 + Ссылка На Северном и Южном полюсах все меридианы сходятся в точку, и их нельзя отнести ни к одному часовому поясу. Поэтому принято считать, что там действует всемирное время (по Гринвичу). Однако на американской антарктической станции Амундсен — Скотт, расположенной точно на Южном полюсе, действует время Новой Зеландии, так как именно оттуда осуществляются авиарейсы на станцию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие обстоятельства привели к тому, что математик Александр Волков стал писателем? 7802 + Ссылка В конце 1930-х годов Александр Волков, который по образованию был математиком и преподавал эту науку в одном из московских институтов, стал изучать английский язык и для практики решил перевести сказку «Мудрец из страны Оз» американского писателя Фрэнка Баума, чтобы пересказать её своим детям. Им очень понравилось, они стали требовать продолжения, и Волков помимо перевода начал придумывать что-то от себя. Так было положено начало его литературному пути, результатом которого стал «Волшебник Изумрудного города» и много других сказок о Волшебной стране. А «Мудрец из страны Оз» в простом переводе на русский не издавался до 1991 года. Неправда? Источник: 80-e.ru

Где и когда жил и издавал указы император США? 4040 + Ссылка В 19 веке в Сан-Франциско жил предприниматель Джошуа Нортон. После финансовых неудач он, видимо, сошёл с ума и присвоил себе титул Его Императорское Величество император Соединённых Штатов Нортон I и Протектор Мексики. Однако горожане отнеслись к его чудачеству с юмором — подписанные «императором» денежные знаки принимались в ресторанах и магазинах, при встрече люди отдавали ему почести. Нортон издавал множество указов и декретов, которые охотно печатались в газетах. Самым известным среди них является указ о роспуске Конгресса США, по понятным причинам он был проигнорирован Конгрессом. После смерти Нортона в 1880 году было обнаружено, что у него нет никаких накоплений, однако горожане быстро собрали необходимую для похорон сумму, а на сами похороны пришло больше 10 тысяч человек. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему советская собака была принята в семью Кеннеди и родила щенят от президентского пса Чарли? 6084 + Ссылка Один из щенков советской космической собаки Стрелки был назван Пушинкой и подарен Хрущёвым дочери президента Кеннеди Каролине. У Пушинки случился роман с псом семьи Кеннеди по имени Чарли, и она родила четверых щенков, которых Джон Кеннеди прозвал пупниками (скрестив слова pup и sputnik). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как помог синтез игральных и топографических карт американским пленникам в немецких тюрьмах? 7193 + Ссылка Известная американская компания-производитель игральных карт Bicycle во время Второй Мировой войны по заказу правительства США делала специальные колоды, которые отправлялись пленным американцам в немецкие тюрьмы. При намокании на картах проступали кусочки топографической карты, на которой были показаны маршруты побега. Неправда? Источник: www.bicyclecards.com

С какими двумя докторами, помимо доктора Ватсона, тесно связан персонаж Шерлока Холмса? 6251 + Ссылка Артура Конан Дойла на создание Шерлока Холмса вдохновил доктор Джозеф Белл, который работал в королевском госпитале Эдинбурга и отличался способностью делать тонкие умозаключения из мельчайших наблюдений. В свою очередь, Шерлок Холмс стал одной из основ для создания характера Грегори Хауса, гениального врача из одноимённого телесериала. Как и Холмс, Хаус любит только сложные дела, циничен, питает страсть к музыке и зависим от наркотиков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое устройство было изобретено директором похоронного бюро, лишившимся клиентов? 6000 + Ссылка Автоматическая телефонная станция была изобретена директором похоронного бюро в Канзас-Сити Алмоном Строуджером. По рассказу самого изобретателя, однажды он заметил, что количество телефонных звонков в его компанию резко сократилось. Выяснилось, что местная телефонистка переводила звонки в компанию своего мужа — конкурента Строуджера. Это подтолкнуло его к мысли, что телефонисток нужно заменить автоматикой. В конце 19 века Строуджер сумел запатентовать и наладить массовый выпуск АТС. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в английском языке о положительном результате теста на беременность говорят «кролик умер»? 5180 + Ссылка Тест на беременность, основанный на определении наличия в моче гормона под названием хорионический гонадотропин, был изобретён в 1927 году. Однако тогда ещё не было методов исследования самой урины, поэтому её вводили самкам животных — мышам, лягушкам, и особенно часто кроликам, из-за чего такой тест получил в английском языке название ‘rabbit test’ («тест кролика»). Через несколько дней самку убивали и по изменению её яичников определяли, беременна женщина или нет. Долгое время было популярным заблуждение, что кролик умирал, только если результат был положительным — отсюда распространённый в английском языке эвфемизм для состояния беременности ‘the rabbit died’ («кролик умер»). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой музыкант одобрил пытки заключённых в Гуантанамо своей музыкой? 5236 + Ссылка Для пыток заключённых в американской тюрьме на базе Гуантанамо нередко применяли композиции группы Metallica. Вокалист группы Джеймс Хэтфилд в интервью заявил, что не против такого использования музыки: «Мы мучили своих родителей и жён нашей музыкой много лет. Почему бы и не иракцев?». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом история журнала Life оказалась связана с историей жизни простого американца? 7205 + Ссылка В первом номере знаменитого журнала Life, вышедшем в 1936 году, был помещён снимок новорожденного по имени Джордж Стори и заголовок «Life Begins!». Затем в журнале периодически публиковались очерки из жизни Джорджа: как он рос, женился, завёл детей и продвигался по карьерной лестнице. В марте 2000 года журнал сообщил о своём предстоящем закрытии, а через месяц Джордж Стори умер от сердечной недостаточности. Последний выпуск журнала вышел с заголовком «A Life Ends». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда на вечеринке по поводу закрытия купального сезона без утонувших утонул человек? 3866 + Ссылка В 1985 году спасатели Нового Орлеана устроили вечеринку в честь того, что купальный сезон первый раз на их памяти прошёл без утонувших. После неё в бассейне департамента отдыха было обнаружен утонувший гость праздника Джером Муди, причём в тот вечер четверо спасателей находились на дежурстве у бассейна. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Когда и где неуправляемый поезд проехал более 100 км, разогнавшись до скорости 76 км/ч? 3887 + Ссылка 15 мая 2001 года в штате Огайо, США, железнодорожная бригада перетаскивала состав из 47 вагонов с одного пути на другой. Из-за технической ошибки никем не управляемый поезд под названием CSX 8888 набрал ход и отправился в самостоятельное путешествие, в ходе которого разгонялся до скорости 76 км/ч. Проехав более 100 км, состав был остановлен машинистом догнавшего его тепловоза, который сцепился с последним вагоном и применил реостатное торможение. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему отметки на Гарвардском мосту сделаны в малораспространённой единице длины? 5143 + Ссылка В 1958 году американские студенты решили измерить длину Гарвардского моста с помощью одного из своей компании — студента по имени Оливер Смут, которого в лежачем положении перемещали дальше и дальше, делая краской отметки. Общая длина моста составила «364,4 смута и еще одно ухо», а сама единица смут равна примерно 170 сантиметрам. После реконструкции моста в 1988 году городские власти стёрли все отметки, которые студенты постоянно обновляли. Однако вмешались полицейские, которым было удобно сообщать о происшествиях на мосту, ориентируясь по смутам, и линии восстановили. Сам Оливер Смут в ходе карьерного роста возглавил Международную организацию стандартов ISO. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько лет икал рекордсмен по длительности икания, ведя при этом нормальную жизнь? 4789 + Ссылка Американец Чарльз Осборн начал икать в 1922 году, когда ему было 28, и продолжал это делать в течение 68 лет. При этом он вёл нормальную жизнь, женился и родил восьмерых детей. Через год после окончания затянувшегося приступа икоты Осборн умер. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как связан бывший логотип Procter&Gamble с сатанизмом? 2028 + Ссылка В Откровении Иоанна Богослова 12:1 сказано: «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд». В 1980-х годах распространились слухи, что логотип компании Procter&Gamble, на котором было изображено мужское лицо в виде месяца и 13 звёзд — это сатанистский символ, так как является насмешкой над данной цитатой из Библии. Явных доказательств связи Procter&Gamble с сатанизмом никто не предоставил, более того, компании даже удалось отсудить крупную сумму у дистрибьюторов Amway за распространение ложных слухов. Тем не менее, от логотипа пришлось отказаться и заменить его на простое сочетание букв P&G. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда планировал осуществлять бомбардировки городов с помощью летучих мышей? 5783 + Ссылка Во время Второй Мировой войны американцы разрабатывали проект бомбардировки Японии с помощью летучих мышей. При температуре в 4 °C, когда животное впадает в спячку, к его телу планировалось прикреплять зажигательную бомбу замедленного действия. Уже с самолёта тысячи рукокрылых должны были спускаться на самораскрывающихся парашютах, и после просыпания залетать в труднодоступные места различных строений, поджигая их. Хотя испытания подтвердили эффективность данного метода «бомбардировки», в итоге проект был свёрнут, в том числе из-за появления ядерной бомбы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем пахнет лунная пыль? 4724 + Ссылка Хотя американские астронавты тщательно очищали скафандры перед возвращением с Луны на корабль, на них все равно оставалось немного лунной пыли. В корабле астронавты определили, что лунная пыль пахнет порохом. Неправда? Источник: collectspace.com

Как Хьюлетт и Паккард выбирали название для своей компании? 4652 + Ссылка Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард, когда выбирали название своей компании, подкинули монетку для определения, чья фамилия будет стоять первой. И хотя выиграл Паккард, он все равно остановился на варианте «Хьюлетт-Паккард». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда мир оказывался на пороге ядерной войны из-за технических ошибок? 13373 + Ссылка За время Холодной войны было немало случаев, когда мир стоял на пороге ядерной войны из-за неверных показаний систем обнаружения запусков ракет. Так, в 1979 году в США была поднята тревога из-за того, что на одном из компьютеров по ошибке была загружена учебная программа массированного ядерного удара. Однако спутники не обнаружили стартов ракет, и тревога была отменена. А в 1983 году дала сбой советская система спутникового обнаружения, передав сигнал о старте нескольких американских ракет. Сидящий на пульте подполковник Станислав Петров взял на себя ответственность не передавать информацию высшему руководству страны, решив, что вряд ли США будут наносить первый удар столь малыми силами. В 2006 году ООН наградила Петрова как «человека, предотвратившего ядерную войну». Неправда? Источник: www.popmech.ru

Что спрятано в логотипе компании FedEx? 5965 + Ссылка В логотипе службы доставки FedEx есть скрытый элемент: между буквами E и x пустое пространство образует стрелку. По замыслу дизайнера логотипа Линдона Лидера, эта стрелка должна ассоциировать компанию с высокой скоростью доставки на подсознательном уровне. Неправда? Источник: logodesignerblog.com

Какой наркотик официально выдавался солдатам Вермахта? 7833 + Ссылка Наркотик первитин (производное метамфетамина) широко использовался для стимуляции солдат Вермахта — его таблетки официально входили в паёк лётчиков и танкистов. Употребляли его и гражданские лица — в продаже были шоколадные конфеты с начинкой из первитина, хотя впоследствии министерство здравоохранения распознало его опасность и запретило производство. Фармацевты, создавшие первитин, после войны были вывезены в США и участвовали в создании препаратов, применявшихся уже американской армией в Корее и во Вьетнаме. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое общество в Африке создали переселённые туда из Америки бывшие рабы? 2510 + Ссылка В 1822 году Американское колонизационное общество приступило к реализации плана освобождения чёрных рабов и возвращения их в Африку. Для этого были куплены земли на западном берегу Африки, и в 1847 году переселенцы провозгласили новое государство — Либерию. Его конституция и законы были переняты у США, однако «американо-либерийцы» не стремились интегрировать в своё общество коренных негров этих земель. Они считали их людьми второго сорта, а общественная модель государства была по сути такой же, как в рабовладельческих южных штатах США до Гражданской войны. Ещё несколько десятков лет коренные жители не имели гражданства Либерии и права голоса. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему северокорейцы позволяли пленным американцам показывать на фото средние пальцы? 4656 + Ссылка В 1968 войска КНДР захватили американский разведывательный корабль «Пуэбло» и стали заставлять моряков работать на корейскую пропаганду. Те заметили, что в некоторых корейских фильмах про запад не вырезан жест поднятого вверх среднего пальца. Убедившись, что северокорейцы просто не знают его значения, моряки стали демонстрировать средние пальцы на всех фотографиях, объясняя, что этот жест означает пожелание удачи у гавайцев. Неправда? Источник: www.usspueblo.org

Какой закон распределения цифр позволяет проверять на достоверность финансовые данные? 9957 + Ссылка Существует математический закон Бенфорда, который гласит, что распределение первых цифр в числах каких-либо наборов данных из реального мира неравномерно. Цифры от 1 до 4 в таких наборах (а именно статистика рождаемости или смертности, номера домов и т.п.) на первой позиции встречаются гораздо чаще, чем цифры от 5 до 9. Практическое применение этого закона заключается в том, что по нему можно проверять на достоверность бухгалтерские и финансовые данные, результаты выборов и многое другое. В некоторых штатах США несоответствие данных закону Бенфорда даже является формальной уликой в суде. Неправда? Источник: www.empatika.com

Кто и как доказал, что описанный в Ветхом Завете исход евреев из Египта теоретически возможен? 4334 + Ссылка Американские учёные на компьютерной модели доказали теоретическую возможность исхода евреев из Египта. Как описано в книге Исход, Моисей провёл свой народ в месте, где расступились морские воды. Компьютерные расчёты показали, что в одном месте в дельте Нила может образоваться проход со стенами воды по сторонам, если ветер будет дуть в определённом направлении со скоростью 100 км/ч на протяжении 12 часов. Неправда? Источник: lenta.ru

Кого безуспешно пытались убить 638 раз? 5487 + Ссылка По словам Фабиана Эскаланте, долгое время руководившего охраной Фиделя Кастро, на кубинского лидера было совершено 638 покушений, главным образом ЦРУ. Способы убийства выбирались самые разные: отравление, взрывающаяся сигара в подарок, инфицирование грибком костюма для дайвинга, но каждый раз они заканчивались неудачей благодаря либо действиям кубинских спецслужб, либо счастливому случаю. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org