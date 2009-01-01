Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В честь какого неудачного покорителя космоса назван лунный кратер? 39 + Ссылка По легенде, первая попытка исследования космоса китайцами была совершена много веков назад. Некий чиновник Вань Ху захотел покинуть планету в кресле с привязанными к нему воздушными змеями, и для запуска его слуги одновременно подожгли 47 пороховых ракет. По одной версии, Вань Ху сгорел тут же, по другой, всё же оторвался от земли, и его никто больше не видел. Хотя китаеведы признают эту историю вымышленной, в честь отважного чиновника назван лунный кратер Ван-Гу. Ссылка на легенду есть и в мультфильме «Кунг-фу панда», где для попадания на церемонию По, вместо преодоления ступенек лестницы, успешно совершает полёт на стуле с помощью ракет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой астронавт потерял и нашёл свадебное кольцо во время лунной миссии? 245 + Ссылка Во второй день лунной миссии «Аполлон-16» пилот командного модуля Томас Маттингли потерял свадебное кольцо. В свободное время он безуспешно пытался найти его на корабле. На девятый день Маттингли, будучи соединённым с кораблём трёхметровым шестом, проводил эксперимент в открытом космосе. Наблюдающий за ним у шлюза Чарльз Дьюк заметил, как что-то маленькое и блестящее — это и было кольцо — медленно уплывает от двери, и попытался схватить его, но не смог. Однако кольцо ударилось прямо в шлем Маттингли, отскочило назад, и через три минуты Дьюк сумел его поймать. Неправда? Источник: www.wired.com

Как изначально звали Белку и Стрелку? 266 + Ссылка Космические собаки Белка и Стрелка получили эти имена только за шесть дней до полёта. До этого Белка была Вильной, а Стрелка — Каплей, а ещё раньше то ли Сильвой, то ли Марсианкой. Эти данные обнаружены в архивной тетради Олега Газенко, руководившего физиологической подготовкой этих и многих других собак советской космической программы. Неправда? Источник: www.facebook.com

Когда произошло первое столкновение космических спутников? 315 + Ссылка В 2009 году произошло первое в истории столкновение космических аппаратов. Уже давно выведенный из эксплуатации российский военный спутник «Космос-2251» не поделил орбиту с действующим американским спутником «Iridium-33». Множество обломков от столкновения теоретически угрожают другим спутникам и даже МКС, на которой в 2012 году проводился манёвр для избежания встречи с одним из таких фрагментов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой награды был удостоен Гагарин сразу после первого космического полёта? 452 + Ссылка Первой полученной Гагариным после космического полёта наградой стала медаль «За освоение целинных земель». Её вручили после посадки подобравшего его вертолёта. Впоследствии и другим космонавтам при посадке стали вручать аналогичную медаль. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой фильм помог принять правильные решения по спасению экипажа «Аполлона-13»? 343 + Ссылка По сюжету фильма «Потерянные» 1969 года НАСА разрабатывает чрезвычайный план спасения трёх астронавтов, оказавшихся на орбите с ограниченным запасом кислорода. Когда картина вышла на экраны, на Луне уже побывали «Аполлон-11» и «Аполлон-12», а через несколько месяцев полетел «Аполлон-13», на борту которого тоже были трое членов экипажа и тоже произошла авария. Инженер из команды наземной технической поддержки Джерри Вудфил посмотрел «Потерянных» всего за пару часов до неё и позже вспоминал, что события фильма непосредственно повлияли на ход рассуждений и помогли принять правильные решения. Например, как и в кино, астронавтам передали инструкции подзарядить батареи от запасного комплекта, что было недокументированной возможностью. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что находится в американском округе, телефонный код которого — 321? 313 + Ссылка Космический центр Кеннеди, с которого запускались в том числе корабли программы «Аполлон» и шаттлы, территориально расположен в округе Бревард, штат Флорида. Телефонный код округа — 321. Это число было специально выбрано как ассоциация с обратным отсчётом перед стартом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что болталось на ноге у Гагарина во время его торжественной встречи в Москве? 803 + Ссылка Кадры кинохроники запечатлели встречу Гагарина после первого космического полёта в Москве, а больше всего многим запомнился его развязавшийся шнурок. На самом деле эта тесёмка была отцепившейся подтяжкой для носков, которые раньше делали без резинки. Из-за сползшего носка Гагарина по ноге больно била пряжка, но он не остановился и дошагал по дорожке до конца. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Какой космонавт сыграл свадьбу, находясь на МКС? 371 + Ссылка Космонавт Юрий Маленченко незадолго до полёта на МКС в 2003 году сделал предложение американке российского происхождения Екатерине Дмитриевой, мать которой работала в НАСА. Находясь на станции, он получил уведомление из Центра управления полётами, что его миссия продлевается на несколько месяцев. Молодожёны решили не дожидаться возвращения жениха и устроили свадьбу, глядя друг на друга через мониторы. В Роскосмосе такой поступок не одобрили, так как имеющий доступ к гостайне Маленченко должен был получить разрешение на брак с гражданкой другого государства в установленном порядке на земле, однако впоследствии он ещё не раз участвовал в космических экспедициях. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Израиль запускает космические ракеты на запад, а все остальные — на восток? 585 + Ссылка Ракеты и космические аппараты с почти всех космодромов в мире запускаются на восток, по направлению вращения Земли. Только израильтяне делают запуски на запад, затрачивая дополнительное горючее. Дело в том, что с востока Израиль окружён недружелюбными государствами, падение ступеней ракет на территорию которых может спровоцировать военный конфликт. А если ракета летит на запад, ступени падают в Средиземное море. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что подразумевало НАСА, отправив к Юпитеру исследовательскую станцию «Юнона»? 363 + Ссылка Спутники Юпитера называют в честь мифологических персонажей, связанных c богом Юпитером или соответствующим ему Зевсом, причём самые крупные спутники носят имена его возлюбленных. Согласно мифам, Зевс окутал себя облаками, чтобы скрыть прелюбодеяния, однако его жена Гера, она же Юнона, все равно увидела их с Олимпа. Подразумевая этот сюжет, НАСА в 2011 году отправило к Юпитеру автоматическую исследовательскую станцию «Юнона». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто купил покоящийся «Луноход-2» через 20 лет после его остановки? 483 + Ссылка Советский аппарат для исследования Луны «Луноход-2» проработал пять месяцев в 1973 году и с тех пор находится в состоянии покоя. Его возвращение на Землю никогда не подразумевалось и не предполагается теперь. Это не помешало НПО имени Лавочкина продать «Луноход-2» в 1993 году на аукционе. Покупателем стал американец Ричард Гэрриот, сын астронавта, который и сам впоследствии летал на МКС в качестве туриста. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие бактерии сумели выжить в стерильных комнатах, где собираются космические аппараты? 566 + Ссылка Бактерия Tersicoccus phoenicis была обнаружена в 2013 году в помещениях, где меньше всего её ожидали найти — стерильных комнатах НАСА и Европейского космического агентства. Причём между собой они никак не связаны: одна находится во Флориде, там собирался космический аппарат «Феникс», а другая — на космодроме Куру в Южной Америке. В таких помещениях поддерживается избыточное давление воздуха, их очищают сильнейшими химикатами и ультрафиолетом, но бактериям эти условия вполне подходят. Возможно, они уже попали на Марс на «Фениксе» или каком-нибудь другом аппарате. Неправда? Источник: www.vesti.ru

Чьи мысли покинули Солнечную систему? 812 + Ссылка Единственным человеком, чьи мысли покинули Солнечную систему, является продюсер и популяризатор науки Энн Друян, вдова Карла Сагана. Часовая запись её мозговых волн была включена в золотые пластинки, отправленные с аппаратами «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Во время сеанса считывания Друян старалась думать об истории нашей планеты и развитии жизни на ней, о человеческом обществе, его проблемах, насилии и бедности, а в самом конце позволила себе поразмышлять о любви. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда с МКС был выброшен списанный скафандр, ставший спутником? 461 + Ссылка 3 февраля 2006 года космонавты МКС вручную запустили экспериментальный спутник SuitSat с радиопередатчиком. Оболочкой спутника стал списанный скафандр «Орлан», так что внешнему наблюдателю запуск мог бы показаться внештатной ситуацией вылетания космонавта со станции. SuitSat транслировал голосовые сообщения членов экипажа МКС, а также студентов со всего мира. Он вошёл в земную атмосферу в сентябре того же года. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Потомки каких выживших на шаттле «Колумбия» существ были снова отправлены в космос? 313 + Ссылка После крушения шаттла «Колумбия» с семью астронавтами на борту в 2003 году учёные обнаружили среди обломков металлический контейнер с выжившими нематодами вида Caenorhabditis elegans. Некоторые потомки этих червей были доставлены в 2011 году шаттлом «Индевор» на МКС и стали участниками новых экспериментов. Неправда? Источник: www.space.com

Какой космический аппарат газеты нарекли «упсником»? 1035 + Ссылка 6 декабря 1957 года, через два месяца после запуска первого в истории советского спутника, американцы попытались запустить свой аппарат Vanguard TV3. Через две секунды после старта ракета взорвалась. Эта неудача была жёстко раскритикована американскими газетами, придумавшими для аппарата множество неологизмов на основе слова «спутник», включая «упсник» и «капутник». А спустя несколько дней советский представитель в ООН участливо поинтересовался у американского коллеги, не нуждаются ли США в гуманитарной помощи, выделяемой СССР для неразвитых стран. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем американцы в 1963 году вывели на орбиту около 500 миллионов иголок? 780 + Ссылка В 1950-е годы основным средством связи у военных с отдалёнными объектами были радиоволны, отражающиеся от ионосферы Земли. Чтобы повысить надёжность связи, американцы захотели дополнить её искусственной ионосферой и вывели на среднюю околоземную орбиту 480 миллионов медных иголок длиной около 2 см. Радиосигналы стали мощнее, однако большого развития это направление не получило из-за появления спутниковой связи, а также из-за протестов учёных, заявивших о недопустимости загрязнения космоса. Через несколько лет большинство игл сгорело в атмосфере планеты, однако некоторые их скопления продолжают находиться на орбите и по сей день. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как пошутил над Нилом Армстронгом командир второй лунной миссии? 566 + Ссылка Чарльз Пит Конрад ростом 169 см был одним из самых низких астронавтов в истории. Будучи командиром второй лунной миссии «Аполлон-12», он первым из команды спустился на поверхность спутника. Иронизируя над своим ростом и знаменитыми словами Нила Армстронга про маленький шаг для него и гигантский скачок для всего человечества, Конрад произнёс свою первую фразу : «Ого! Может быть, он маленький для Нила, но большой для меня». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто нарисовал пенис, который был послан на Луну как произведение искусства? 1239 + Ссылка Во время полётов астронавтов на Луну американец Форрест Майерс загорелся идеей послать туда какое-нибудь произведение искусства. Он изготовил маленькую керамическую пластинку, поместив на неё шесть рисунков известных американских художников того времени, сделанных специально для этого проекта. Среди них было и творение Энди Уорхола, представляющее собой его стилизованные инициалы, изначально узнаваемые как пенис. Попытки Майерса договориться официальным путём с НАСА успехом не увенчались, тогда он познакомился с одним из инженеров, и тот тайно прикрепил пластинку к лунному модулю «Аполлона-12». С тех пор данную пластинку называют «Лунным музеем» и первым объектом искусства в космосе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Обязаны ли американские астронавты изучать русский язык? 1302 + Ссылка В Международной космической станции изначально были запланированы американский и российский сегменты, но для американских и европейских астронавтов владение русским языком не было обязательным. В 2003 году произошла катастрофа шаттла «Колумбия», и с 2011 года НАСА полностью прекратило эксплуатацию космических челноков, после чего полёты астронавтов стали возможны только на российских космических аппаратах «Союз». В связи с этим НАСА и Европейское космическое агентство включили в программы по подготовке кандидатов курсы русского языка. Успешная сдача итогового теста стала одним из условий завершения обучения астронавтов, а те из них, кого отбирают для реального полёта на МКС, обязательно живут продолжительное время в российской семье. Неправда? Источник: www.universetoday.com

Могут ли космонавты плакать? 1166 + Ссылка Космонавты не могут плакать так же, как мы на земле — выделяющиеся слёзы не стекают вниз, а остаются на глазах в виде маленьких шариков. К тому же они могут вызывать неприятное жжение, и слёзы приходится смахивать вручную. Получается, что плач как один из видов психологической разгрузки недоступен человеку в невесомости. Неправда? Источник: www.theatlantic.com

Каким образом маркировали размеры контейнеров для мочеиспускания, используемых астронавтами? 1575 + Ссылка Американские астронавты на космических кораблях серии Аполлон справляли малую нужду в контейнеры, надевающиеся наподобие презервативов. Эти изделия были спроектированы разных размеров, изначально названных «маленький», «средний» и «большой». Однако после того, как астронавты независимо от своей анатомии выбирали только большой размер, маркировка была изменена на «большой», «гигантский» и «невероятный». Неправда? Источник: www.youtube.com

Кто и когда занимался сексом на лунном грунте? 1468 + Ссылка В 2002 году студент-астрофизик Тэд Робертс, проходивший практику в НАСА, вместе со своей девушкой и ещё двумя сообщниками похитил сейф с лунным грунтом и камнями из всех экспедиций программы «Аполлон». После ограбления молодые люди поселились в отеле, где Тэд с возлюбленной разложили камни на кровати и прямо на них занялись сексом. Когда они попытались продать камни через интернет одному коллекционеру, тот связался с ФБР, и в итоге похитители были арестованы и осуждены. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой дефис был назван самым дорогим дефисом в истории? 1349 + Ссылка В 1962 году американцы запустили первый космический аппарат для изучения Венеры Маринер-1, потерпевший аварию через несколько минут после старта. Сначала на аппарате отказала антенна, которая получала сигнал от наводящей системы с Земли, после чего управление взял на себя бортовой компьютер. Он тоже не смог исправить отклонение от курса, так как загруженная в него программа содержала единственную ошибку — при переносе инструкций в код для перфокарт в одном из уравнений была пропущена чёрточка над буквой, отсутствие которой коренным образом поменяло математический смысл уравнения. Журналисты вскоре окрестили эту чёрточку «самым дорогим дефисом в истории» (в пересчёте на сегодняшний день стоимость утерянного аппарата составляет 135 000 000 $). Неправда? Источник: www.itworld.com

Какую символическую роль сыграла река Эльба в космонавтике? 1871 + Ссылка 17 июля 1975 года состоялась стыковка советского космического корабля «Союз» и американского «Аполлон». Было запланировано, что в момент стыковки корабли должны были пролетать над Москвой, но расчёты оказались не совсем верны, и космонавты обменялись рукопожатием, пролетая над рекой Эльбой. Символично, что за 30 лет до этого на Эльбе состоялась встреча советских и американских солдат, союзников во Второй Мировой войне. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какое необычное место отправления было указано в бланке таможенного осмотра 1969 года? 2853 + Ссылка Члены экипажа корабля Аполлон-11 Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз после возвращения с Луны были вынуждены проходить таможенный осмотр. В графе отправления таможенного бланка так и было написано — Луна, в графе прибытия — Гонолулу, Гавайи. Был задекларирован и груз — лунные камни и лунная пыль. Неправда? Источник: www.space.com

Кто из жителей нашей планеты является рекордсменом по путешествиям во времени? 5173 + Ссылка Российский космонавт Геннадий Падалка провёл на орбите в общей сложности 878 дней, что является мировым рекордом. Одновременно его можно считать обладателем другого рекорда — самого продолжительного путешествия во времени среди жителей нашей планеты. Согласно теории относительности, чем больше скорость, с которой движется объект, тем сильнее для него замедляется время. Рассчитано, что благодаря космическим полётам Падалка на 1/45 секунды моложе, чем если бы он оставался всё время на Земле. Другими словами, космонавт вернулся с орбиты во временную точку на 1/45 секунды позже ожидаемого при нормальных условиях значения. Неправда? Источник: www.youtube.com

Какие комплектующие для шаттлов НАСА в 2002 году покупало через eBay? 3382 + Ссылка Космический челнок шаттл был разработан НАСА в конце 1970-х годов и оснащён передовой на то время микропроцессорной техникой, включая процессор Intel 8086. В 2002 году агентство столкнулось с серьёзной проблемой — нужно было произвести масштабную замену комплектующих согласно нормам их старения на наземном оборудовании по обслуживанию шаттлов, но Intel подобные процессоры уже не производил. Поэтому их, а также устаревшие материнские платы и восьмидюймовые флоппи-дисководы НАСА было вынуждено покупать в интернете, в основном через аукцион eBay. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Каким совпадением ознаменовался день смерти главного конструктора космических систем Валентина Глушко? 1814 + Ссылка Советские беспилотные спутники «Космос» начали запускаться с 1962 года и нумеровались по возрастающей. Порядковый номер спутника совпал с номером года 10 января 1989 — на орбиту был отправлен «Космос-1989». В этот же день умер главный конструктор космических систем Валентин Петрович Глушко. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом корабль Аполлон-13, на борту которого произошла авария, был дополнительно связан с числом 13? 5445 + Ссылка Из всех американских кораблей, летавших к Луне, серьёзная авария произошла только на Аполлоне-13, а случилось это 13 апреля. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему советская собака была принята в семью Кеннеди и родила щенят от президентского пса Чарли? 6100 + Ссылка Один из щенков советской космической собаки Стрелки был назван Пушинкой и подарен Хрущёвым дочери президента Кеннеди Каролине. У Пушинки случился роман с псом семьи Кеннеди по имени Чарли, и она родила четверых щенков, которых Джон Кеннеди прозвал пупниками (скрестив слова pup и sputnik). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где, параллельно со строительством Байконура, был построен ложный деревянный космодром? 3884 + Ссылка Когда в 1950-х годах было принято решение строить космодром в казахских степях, для введения вероятного противника в заблуждение построили ещё один космодром — деревянный — в посёлке Байконур Карагандинской области. После старта корабля «Восток-1» с Гагариным на борту это название в печати перешло к настоящему космодрому, находящемуся в 300 км от этого посёлка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чему посвящён памятник, установленный на Луне? 8423 + Ссылка Существует памятник, установленный на Луне. Это алюминиевая фигурка в скафандре, посвящённая памяти космонавтов, которые уже погибли. На табличке рядом с фигуркой перечислены имена 14-ти погибших, включая Юрия Гагарина. Памятник установил экипаж Аполлона-15 в 1971 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем Черепашки-ниндзя постоянно летают на МКС? 3756 + Ссылка Многоцелевые модули снабжения для МКС названы в честь итальянских деятелей Возрождения: «Леонардо», «Рафаэль» и «Донателло». Они периодически доставляют на станцию необходимое научное оборудование и другие грузы. Несмотря на официальную версию названия, на логотипе проекта, нанесённом на каждый модуль, изображён Черепашка-ниндзя в скафандре. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто придумал использовать обратный отсчёт для старта космических ракет? 6030 + Ссылка Обратный отсчёт, который неизменно сопровождает запуск космических ракет, был придуман не учёными и не космонавтами, а кинематографистами. Впервые обратный отсчёт был показан в немецком фильме «Женщина на луне» 1929 года для нагнетания напряжения. Впоследствии при запуске настоящих ракет конструкторы просто переняли этот приём. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем пахнет лунная пыль? 4728 + Ссылка Хотя американские астронавты тщательно очищали скафандры перед возвращением с Луны на корабль, на них все равно оставалось немного лунной пыли. В корабле астронавты определили, что лунная пыль пахнет порохом. Неправда? Источник: collectspace.com

Каким образом НАСА страховало жизнь лунных астронавтов, если страховые компании отказались делать это? 4244 + Ссылка Когда НАСА готовило к запуску лунные миссии, ни одна страховая компания не взялась застраховать жизнь астронавтов, так как риски были слишком велики. Чтобы компенсировать семьям астронавтов расходы после возможной гибели последних, НАСА выпускало специальные открытки, на которых члены экипажа расписывались перед самым вылетом. Если бы кто-то из астронавтов погиб, их семьи смогли бы продать открытки коллекционерам по хорошей цене, однако все лунные полёты от Аполлона-11 до Аполлона-16 в итоге обошлись без жертв. Неправда? Источник: www.ukinsurancenet.com

Какая глупая ошибка в расчётах привела к аварии космического аппарата Mars Climate Orbiter? 6376 + Ссылка В 1999 году аппарат НАСА Mars Climate Orbiter прилетел к Марсу. Однако вместо расчётных 140 он прошёл над поверхностью планеты на высоте всего 57 км и просто сгорел в атмосфере. Позже установили причину аварии: одна группа специалистов при расчётах использовала британские единицы измерения (фунт-сила), а другая — метрические (ньютон). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие птицы в 1995 году заставили НАСА отложить запуск шаттла Дискавери? 10018 + Ссылка Дятлы могут безболезненно долбить кору деревьев благодаря особому строению черепа. В отличие от других птиц, клюв у дятлов не соединён напрямую с остальной частью черепа. Между ними имеется специальная ткань, выполняющая ту же функцию, что и амортизатор в автомобиле. В 1995 году пара дятлов принесла значительный ущерб НАСА, продолбив множество дырок в изоляции топливного бака шаттла Дискавери. Американцы были вынуждены перенести старт на два месяца. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Для чьей самообороны в 1984 году в СССР создали лазерный пистолет? 10818 + Ссылка В 1984 году в СССР был разработан лазерный пистолет несмертельного действия. Он предназначался для самообороны космонавтов. Поражающее действие этого пистолета заключалось в выведении из строя чувствительных элементов оптических систем, в том числе глаз человека. А важным преимуществом по сравнению с обычным пистолетом в условиях невесомости было отсутствие отдачи. Сейчас лазерный пистолет является памятником науки и техники и экспонируется в Музее истории военной академии РВСН. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему два германо-американских спутника получили имена Том и Джерри? 9438 + Ссылка В 2002 году Германия совместно с США запустила систему из двух космических спутников для измерения гравитации Земли под названием GRACE. Они летают по одной орбите на высоте около 450 километров один за другим, с промежутком 220 километров. Когда первый спутник подлетает к области с повышенной гравитацией, например, большому горному массиву, он ускоряется и удаляется от второго спутника. А через некоторое время сюда долетает и второй аппарат, тоже ускоряется и тем самым восстанавливает исходную дистанцию. За подобную игру в «догонялки» спутникам дали имена Том и Джерри. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какие рукотворные объекты на Земле видны из космоса? 10285 + Ссылка Долгое время бытовал миф о том, что единственным рукотворным объектом, видимым из космоса, является Великая Китайская стена. Однако как раз эту стену увидеть трудно, особенно если не знаешь где именно её искать. Это подтвердил даже первый китайский тайконавт Ян Ливэй. Что касается других объектов, то из космоса хорошо видны египетские Пирамиды. Внимательный взгляд космонавта также может различить многие большие города и шоссе, аэропорты и плотины. Неправда? Источник: www.nasa.gov

Какие животные первыми облетели вокруг Луны? 10638 + Ссылка Первыми животными, возвратившимися на Землю живыми после полёта в космос, были, как известно, собаки. А вот первенство в облёте Луны принадлежит черепахам. Это случилось в 1968 году: в советский космический корабль Зонд-5 посадили среднеазиатских степных черепах. Выбор был обоснован тем, что им не требуется большого запаса кислорода, они могут полторы недели ничего не есть и длительное время находиться как бы в летаргическом сне. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кого предложили посылать в космос вместо собак сердобольные американские женщины? 30726 + Ссылка Собаку Лайку отправили в космос, заранее зная, что она погибнет. После этого в ООН пришло письмо от группы женщин из штата Миссисипи. Они потребовали осудить бесчеловечное отношение к собакам в СССР и выдвинули предложение: если для развития науки необходимо посылать в космос живых существ, в нашем городе для этого есть сколько угодно негритят. Неправда? Источник: Лауринчюкас А. Третья сторона доллара. — М., 1968, стр. 27.

Почему космонавты смотрят перед отлётом фильм «Белое солнце пустыни»? 16906 + Ссылка После гибели трёх космонавтов корабля «Союз-11» экипаж «Союза-12» был сокращён до двух человек. Перед стартом они посмотрели фильм «Белое солнце пустыни», а после удачной миссии говорили, что товарищ Сухов стал незримым третьим членом экипажа и помогал им в трудные минуты. С тех пор просмотр этой ленты стал традицией для всех советских, а затем и российских космонавтов. Ритуалу нашли и практическое применение: на примерах из фильма космонавтов учат работе с камерой и построению плана съёмки. Неправда? Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Белое_солнце_пустыни

Как на Международной космической станции озвучивают смену капитана? 4167 + Ссылка На Международной космической станции есть колокол. В него бьют каждый раз, когда происходит смена командира. Неправда? Источник: www.federalspace.ru

Каким образом арбузы помогли при испытаниях советской авиационно-космической системы? 7193 + Ссылка В 1960-70-х годах в СССР разрабатывалась авиационно-космическая система «Спираль», состоящая из орбитального самолёта, который должен был выводиться в космос гиперзвуковым самолётом-разгонщиком, а затем ракетной ступенью на орбиту. Для испытаний был сконструирован аналог орбитального самолёта, оборудованный шасси с лыжно-тарельчатыми опорами. Однажды во время испытаний тяги двигателей было недостаточно, чтобы сдвинуть с места эти лыжи по грунтовой полосе. Было решено пригнать два грузовика с арбузами, которые равномерно разбили на протяжении 70 метров. Это обеспечило необходимое скольжение и самолёт сумел тронуться с места и разогнаться. Неправда? Источник: www.buran.ru

Чем пишут в условиях невесомости американские и российские космонавты? 16513 + Ссылка Согласно распространённому мифу, НАСА вложило несколько миллионов долларов в разработку ручки, которой можно писать в космосе, а русские космонавты пользовались простыми карандашами. В действительности американцы на первых порах писали тоже карандашами, только механическими, или фломастерами. Недостаток их использования заключался в том, что в случае поломки мелкие детали карандаша могли причинить вред космонавтам. Во второй половине 1960-х годов изобретатель Пол Фишер сконструировал ручку, способную писать в любых условиях, и предложил её в том числе НАСА по цене 6 $ за штуку. Впоследствии эти ручки закупались и советским (а затем и российским) космическими агентствами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему договор о мирном использовании Луны не имеет фактической силы? 5470 + Ссылка В 1979 году в рамках ООН было заключено соглашение, которое провозглашает принцип исключительно мирного использования Луны и всех других небесных тел, кроме Земли, и недопустимости претензии со стороны любого государства на распространение своего суверенитета на какое-либо небесное тело. Соглашение ратифицировали всего 13 стран, причём среди них нет ни одного государства, обладающего существенной собственной космической программой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую защиту от невменяемости Гагарина предусмотрели инженеры космического корабля? 17537 + Ссылка В начале эры космонавтики никто не мог представить, как скажется пребывание в космосе на здоровье человека, в частности, не сойдёт ли он с ума. Поэтому для перевода корабля с автоматического на ручной режим управления была предусмотрена защита со вводом специального цифрового кода, который находился в запечатанном конверте. Предполагалось, что в состоянии невменяемости Гагарин не сможет открыть конверт и понять код. Правда, перед самым началом полёта код ему всё-таки сказали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какому туристу жена запретила слетать в космос ещё раз? 6380 + Ссылка Чарльз Симони стал первым двукратным космическим туристом, слетав на МКС в 2007 и 2009 годах. Недавно он женился, и его брачный контракт, помимо всего прочего, содержит запрет лететь в космос в третий раз. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как открыли твёрдость поверхности Луны? 7342 + Ссылка При разработке аппарата для посадки на поверхность Луны возникло много споров: что именно она из себя представляет? Общепринятая в то время гипотеза астронома Томаса Голда гласила, что наш спутник покрыт толстым слоем пыли из-за микрометеоритной бомбардировки. Проблему решил Сергей Королёв, который был знаком с другой гипотезой советского вулканолога Генриха Штейнберга и лично приказал считать поверхность Луны твёрдой. Его правоту подтвердила успешная мягкая посадка аппарата «Луна-9» в 1966 году. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какой затонувший корабль стал источником металла для космических спутников? 11190 + Ссылка Сталь для американских спутников, измеряющих космическую радиацию, пришлось добывать из затопленного в 1919 году корабля «Кронпринц Вильгельм», поскольку радиационный фон от стали, изготовленной после 1945 года, слишком велик. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на резьбе испанского собора 12 века изображён космонавт в скафандре? 8646 + Ссылка В резьбе кафедрального собора города Саламанка (Испания), построенном в 12 веке, можно обнаружить фигуру космонавта в скафандре. Никакой мистики здесь нет: фигура была добавлена в 1992 году при реставрации одним из мастеров в качестве подписи (он выбрал космонавта как символ 20 века). Неправда? Источник: www.snopes.com

Какой прибор показал, что на Земле жизни нет? 10153 + Ссылка Во время подготовки запуска советской автоматической станции к одной из планет возникли проблемы с излишком веса исследовательской аппаратуры. Королёв, изучив чертежи, захотел проверить прибор, который должен был сообщить по радио о наличии или отсутствии органической жизни на планете. Прибор был вывезен в выжженную степь недалеко от космодрома, а затем передал, что жизни на Земле нет, что и послужило причиной его исключения из миссии. Неправда? Источник: militera.lib.ru

Почему изменяли фамилии космонавтов дружественных стран? 6467 + Ссылка Фамилии космонавтов, которые казались советским властям неблагозвучными, изменяли. Болгарину Какалову пришлось стать Ивановым, а поляку Хермашевскому — Гермашевским. Дублёр монгольского космонавта Жугдэрдэмиди́йна Гуррагча́ изначально носил фамилию Ганхуяг, но по настоянию советской стороны сменил её на Ганзориг. Неправда? Источник: bibliotekar.ru

Почему Гагарину дали именной автомобильный номер? 12503 + Ссылка После полёта в космос Гагарин был награждён чёрной «Волгой» с номерами 12-04 ЮАГ (дата полёта и инициалы). Причём буквы были законно произведены от индекса Московской области (где и находился Звёздный городок) — ЮА. У следующих космонавтов на именных машинах сохранились буквы ЮАГ, а цифрами обозначалась также дата полёта. Неправда? Источник: www.mk.ru