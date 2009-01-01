Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Сколько минут было в одном часе у древних римлян? 47 + Ссылка Древние римляне, как и мы, делили сутки на 24 часа. Однако сами часы не были постоянными величинами: 12 часов распределялись от рассвета до заката, и ещё 12 — ночью. Из-за меняющейся продолжительности светового дня один римский час в светлое время суток летом достигал 75 минут, а зимой сокращался до 45 минут. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом свечи использовали в качестве часов и будильника? 321 + Ссылка В Китае издавна пользовались свечными часами. Зная скорость горения свечи из определённого материала, её размечали делениями, соответствующими единицам измерения времени. Такой прибор легко превращался в будильник: для этого около нужного деления вбивали гвоздик или подвешивали металлический шарик, которые, падая, издавали звон. Существовал также другой способ невизуального информирования о времени, для чего в разные отрезки фитиля добавляли различные пахучие травы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком месте можно встретить Новый год трижды за один час? 489 + Ссылка Из-за того, что только часть австралийских штатов и территорий переходит на летнее время, в этот период почти каждый регион живёт по отличному от соседних времени. Поэтому в нескольких местах, являющихся точками пересечения границ трёх регионов, можно встречать Новый Год по три раза за одну ночь, просто делая несколько шагов в ту или другую сторону. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что имел в виду Алексей Михайлович, когда написал: «Делу время, потехе час»? 932 + Ссылка Выражение «делу время, потехе час» впервые было употреблено в сборнике правил соколиной охоты, изданном по указанию Алексея Михайловича. Царь лично сделал эту приписку к предисловию, имея в виду, что нужно уделять время и работе, и потехе — отдыху. При этом слово «час» здесь использовано не в значении 60 минут, а как синоним самого понятия «время» для избежания повторения. В наше время эта пословица зачастую трактуется буквально: работе следует посвящать гораздо больше времени, чем развлечениям. Неправда? Источник: www.bibliotekar.ru

Что означает аббревиатура для обозначения всемирного координированного времени UTC? 638 + Ссылка Время в каждом часовом поясе обозначается относительно всемирного координированного времени UTC — например, UTC+4:00. Однако у самой этой аббревиатуры нет никакой официальной расшифровки. Международный союз электросвязи принимал данный стандарт в 1970 году и рассматривал варианты CUT (английское Coordinated Universal Time) и TUC (французское Temps Universel Coordonné). Не признав ни один из них подходящим, решили остановиться на нейтральном варианте UTC. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем два века назад специальные люди в Англии плевались горохом в окна домов? 897 + Ссылка С началом промышленной революции во второй половине 18 века многие горожане получили работу на фабриках с жёстким графиком, однако далеко не все могли позволить себе иметь часы, чтобы вовремя просыпаться. В Англии и Ирландии эту проблему решали так называемые «будильщики», или knocker-ups. Это были специальные люди, которые за небольшую плату каждое утро проходили по улицам и будили своих клиентов стуком палок в двери до тех пор, пока не убеждались, что клиент разбужен. Если рабочий жил на втором этаже, его будили стуком длинной палки или плеванием гороха из духовой трубки в окно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда день делился на 10 часов, час — на 100 минут, а минута — на 100 секунд? 1148 + Ссылка После свершения Великой французской революции в 1793 году Национальный конвент провёл реформу календаря и единиц измерения времени. Год был разделён на 12 месяцев строго по 30 дней каждый, а месяц состоял из 3 декад по 10 дней, из которых для госслужащих только один день был выходным. Оставшиеся 5 или 6 дней в году, так называемые санкюлотиды, не относились ни к одному месяцу. День по новым правилам делился на 10 часов, час — на 100 минут, а минута — на 100 секунд, и, таким образом, каждая новая секунда соответствовала 0,864 старой секунды. С 1 января 1806 года Наполеон отменил эту систему и вернул привычный нам календарь. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой эксперимент Стивена Хокинга показал невозможность путешествий во времени? 1496 + Ссылка Стивен Хокинг полагает, что переместиться во времени невозможно. Более того, он заявил, что получил экспериментальное подтверждение этому заявлению. 28 июня 2009 года Хокинг организовал вечеринку для путешественников во времени, однако объявление об этом событии сделал только на следующий день в Интернете. На встречу в указанное время никто не явился. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Какое семейство более 100 лет жило на доходы от продажи времени? 1711 + Ссылка Семейство Бельвиль из Лондона более 100 лет единственным источником дохода имело бизнес по продаже времени. После смерти отца и матери в 1892 году это занятие перешло по наследству дочери Рут Бельвиль. Каждое утро она отправлялась к Гринвичской обсерватории, сверяла свой хронограф, а затем объезжала клиентов и ставила точное время на их часах. В 1926 году, когда сигналы точного времени начала передавать радиостанция BBC, многие заказчики перестали нуждаться в её услугах, однако часть клиентов у госпожи Бельвиль оставалась вплоть до её решения оставить бизнес из-за старости в 1940 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем до 1873 года японское деление суток на часы отличалось от западного? 1091 + Ссылка В Японии день традиционно делился не на равномерные часы, а по особому методу, зависящему от времени года. В сутках выделяли два больших отрезка — от восхода до заката и от заката до восхода, каждый из которых состоял из шести часов. Таким образом, летом дневные часы были гораздо длиннее, чем зимой, а ночные — наоборот. В 16 веке японские мастера научились мастерству изготовления часов от западных торговцев, и впоследствии придумали, как адаптировать равномерный европейский циферблат к меняющемуся японскому, хотя подстройка осуществлялась не автоматически, а вручную. Только в 1873 году японское правительство утвердило в стране григорианский календарь вместе с равномерным делением суток. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком языке концепция временной оси противоположна привычной нам «будущее спереди, прошлое сзади»? 1743 + Ссылка В языке аймара — одноимённого народа, живущего в Андах — концепция временной оси коренным образом отличается от той, что наблюдается во всех остальных языках планеты. Привычная нам проекция времени на пространство предполагает, что будущее находится впереди, а прошлое — сзади, но в языке аймара всё наоборот. Слово, обозначающее в нём прошлое, имеет другое значение «спереди», и даже жестикуляция носителей аймара, особенно пожилых и незнакомых с грамматикой испанского языка, подчёркивает это. Хотя многие молодые аймара, свободно говорящие по-испански, пользуются традиционными для нас жестами, что свидетельствует о переориентации их способа думать о времени. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

Кто из жителей нашей планеты является рекордсменом по путешествиям во времени? 5315 + Ссылка Российский космонавт Геннадий Падалка провёл на орбите в общей сложности 878 дней, что является мировым рекордом. Одновременно его можно считать обладателем другого рекорда — самого продолжительного путешествия во времени среди жителей нашей планеты. Согласно теории относительности, чем больше скорость, с которой движется объект, тем сильнее для него замедляется время. Рассчитано, что благодаря космическим полётам Падалка на 1/45 секунды моложе, чем если бы он оставался всё время на Земле. Другими словами, космонавт вернулся с орбиты во временную точку на 1/45 секунды позже ожидаемого при нормальных условиях значения. Неправда? Источник: www.youtube.com

Почему направление «по часовой стрелке» именно такое, а не наоборот? 2586 + Ссылка До изобретения механических часов люди пользовались в основном солнечными часами. В простейшем случае они представляли собой гномон — вкопанный в землю шест, солнечная тень от которого указывала на текущее время. Путь движения этой тени стал основой для пути стрелок на механических часах — именно поэтому направлением «по часовой стрелке» мы считаем движение сверху направо, а не сверху налево. Однако помимо горизонтально расположенных солнечных часов встречались и вертикальные, например, на стене. В таком положении тень движется, как бы мы сейчас сказали, против часовой стрелки. Иногда конструкторы механических часов следовали именно этому принципу, а самый знаменитый пример часов с движением «против часовой стрелки» — это куранты на Мюнстерском соборе в Германии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и почему в минуте может быть 61 секунда? 3553 + Ссылка Чтобы всемирное координированное время точнее соответствовало среднему солнечному времени, в некоторые годы к 30 июня или 31 декабря Международная служба вращения Земли добавляет дополнительную секунду, которую ещё называют високосной. В такие дни после 23:59:59 идёт сначала 23:59:60, а уже потом 00:00:00 следующего дня. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой российский город до 1958 года жил сразу в двух часовых поясах? 6332 + Ссылка С момента основания Новосибирск рос двумя частями по разным берегам Оби. А так как часовой меридиан проходил прямо по реке, то в городе было два времени. На левом берегу разница с Москвой составляла 3 часа, а на правом — 4. Хотя большого неудобства это положение новосибирцам не доставляло, ведь каждая половина жила обособленно, и даже браки между жителями разных берегов города были редки. Город стал более связным в 1955 году, когда был построен первый автомобильный мост через Обь, а в 1958 году Новосибирск перешёл на единый часовой пояс. Неправда? Источник: www.molsib.info

Какое время действует на Северном и Южном полюсах? 5143 + Ссылка На Северном и Южном полюсах все меридианы сходятся в точку, и их нельзя отнести ни к одному часовому поясу. Поэтому принято считать, что там действует всемирное время (по Гринвичу). Однако на американской антарктической станции Амундсен — Скотт, расположенной точно на Южном полюсе, действует время Новой Зеландии, так как именно оттуда осуществляются авиарейсы на станцию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что главным образом обусловило переход на систему часовых поясов в 19 веке? 4598 + Ссылка До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, везде определяли время по Солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу. А затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему фразы «нашей эры» и «от Рождества Христова» нельзя считать эквивалентными? 4291 + Ссылка Считается, что наша эра ведёт отсчёт от Рождества Христова. Год, когда родился Христос, вычислял в 6 веке римский игумен Дионисий Малый, и сделал ошибку. Точное значение ошибки определить не удаётся, но рождение произошло примерно на 4-8 лет раньше начала нашей эры. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чему равняется разница во времени между самыми крайними часовыми поясами? 8102 + Ссылка Логично предположить, что разница во времени между самым западным от Гринвича часовым поясом и самым восточным составляет 24 часа. Однако кроме пояса UTC +12 существуют также UTC +13 (в королевстве Тонга) и UTC +14 (на принадлежащих государству Кирибати островах Лайн), что делает эту разницу равной 26 часов. Это объясняется тем, что на островах, ранее принадлежавших Великобритании, время прибавляли от австралийского, а на островах, принадлежавших США, убавляли от континентального американского. Поэтому сложилась парадоксальная ситуация: острова Лайн расположены на 10-20° восточнее Американского Самоа, но разница во времени между ними 25 часов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как страна живёт по времени, превосходящим гринвичское на дробное число — 5 часов и 45 минут? 5331 + Ссылка Наша планета разделена на часовые пояса, каждый из которых отстоит на один час от предыдущего. Однако некоторые территории, например, Индия или канадский остров Ньюфаундленд, живут по «половинчатому» времени, где смещение относительно соседей составляет не целый час, а полчаса. Самой уникальной страной в этом отношении является Непал — там смещение относительно Гринвича равно 5 часам и 45 минутам. Похожая ситуация на принадлежащем Новой Зеландии архипелаге Чатем, где разница с Гринвичем 12 часов 45 минут. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая страна ввела на всей территории одинаковое время, отказавшись от четырёх часовых поясов? 6474 + Ссылка Территория Китая простирается с востока на запад на 60° долготы, что соответствует четырём часовым поясам. Однако постановлением правительства во всей стране действует одинаковое время, как в столице Пекине. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где церемонию открытия Национальной недели пунктуальности задержали на час? 5336 + Ссылка В 1998 году на Филиппинах была проведена Национальная неделя пунктуальности. Её задачей было приучить филиппинцев прибывать вовремя на деловые встречи и другие мероприятия. Однако президент страны Фидель Рамос опоздал на церемонию открытия недели на час. Неправда? Источник: old.nkj.ru

Какие республики разделяет только река и 2 часа разницы во времени? 11902 + Ссылка На всей территории Татарстана действует московское время, а в соседней Башкирии время уже на два часа больше. Поэтому несколько постоянно действующих мостов через приграничную между этими республиками реку Ик шутя называют «самыми длинными». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему компания 1С имеет такое название? 7802 + Ссылка Название компании 1С было вначале названием её собственной поисковой программы: не более 1С (одной секунды) требовалось для получения требуемой информации. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в Швеции переход на григорианский календарь занял полвека? 3392 + Ссылка В 1699 году в Швеции решили перейти с юлианского календаря на григорианский. Однако шведы не стали прыгать на 11 накопившихся к тому времени дней вперёд, а решили делать переход постепенно, пропуская високосные годы в течение 40 лет. Однако, несмотря на принятый план 1704 и 1708 годы были високосными. Из-за этого в течение 11 лет шведский календарь опережал на один день юлианский календарь, но отставал на десять дней от григорианского. В 1711 году король Карл XII решил отказаться от реформы календаря и вернуться к юлианскому календарю. Для этого в феврале были добавлены два дня, и таким образом в 1712 году было 30 февраля. Окончательно Швеция перешла на григорианский календарь в 1753 году обычным для всех стран способом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда один момент был равен полутора минутам? 5272 + Ссылка Средневековая английская мера времени, равная полутора минутам, называлась момент. 40 моментов составляли один час на солнечных часах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где в Солнечной системе сутки длятся немногим меньше года? 3801 + Ссылка За один меркурианский год Меркурий успевает повернуться вокруг своей оси ровно на полтора оборота. Другими словами, за 2 года на этой планете проходит всего 3 суток. А на Венере сутки вообще длятся больше года, то есть вокруг своей оси Венера вертится медленнее, чем вокруг Солнца. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «неделя»? 8042 + Ссылка Словом «неделя» раньше обозначалось воскресенье — нерабочий день, когда «не делают», а потом стала называться семидневка. Во многих славянских языках такое название сохранилось до сих пор. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org