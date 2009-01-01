Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какое прилагательное объединяет начало и конец династии Романовых? 40 + Ссылка Михаил Романов с матерью с осени 1612 года жили в Ипатьевском монастыре в Костроме. Сюда же в марте следующего года прибыло посольство, которое объявило о его призвании на царство. По странному совпадению, в Ипатьевском доме в Екатеринбурге был расстрелян последний император династии Романовых Николай II со своей семьёй. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что вызвало спиральную аномалию в небе над Норвегией в 2009 году? 158 + Ссылка 9 декабря 2009 года с борта подводного ракетоносца, находившегося в Белом море, был произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты РСМ-56 «Булава». Первые две её ступени отработали в штатном режиме, однако на третьем этапе возник технический сбой. В ту же ночь норвежцы увидели в небе необычное голубое спиральное облако с белой вращающейся спиралью на конце. Предположительно, это и был наблюдаемый результат неудачного испытания. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой войне русской армии помогли боевые верблюды? 357 + Ссылка Арабы ещё с древности использовали боевых верблюдов, на которых умещались лучник и погонщик с длинным копьём. Правда, верблюды были неэффективны в наступлении на врага, так как отказывались подставляться под оружие и топтать людей, зато иногда их наличие пугало лошадей вражеской конницы. Похожая история произошла в совсем других климате и эпохе. Во время Северной войны в одном из сражений под Псковом войско калмыков верхом на верблюдах, причём двугорбых, обратило в бегство шведскую кавалерию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему бурлаки тащили судно, идя по берегу, хотя могли идти по палубе? 228 + Ссылка Бурлакам для выполнения своей работы вовсе необязательно было идти по берегу. Существовали конструкции расшив, где бурлаки шли по палубе, подтягивая судно канатом к заранее завезённому выше по течению якорю. Однако завоз якорей был слишком обременительным, поэтому бурлаки всё же предпочитали традиционный ход. В 19 веке бурлацкое судоходство на Волге было частично вытеснено конным, когда по палубе двигались и совершали работу лошади. А Иван Кулибин придумал и испытал водоход — судно, подтягиваемое к якорю за счёт вращения колёс самим течением реки, но из-за высокой стоимости широкого распространения проект не получил. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каких двух местах на планете можно посетить стеклянные пляжи? 471 + Ссылка В Калифорнии у туристов очень популярен Стеклянный пляж — когда-то здесь была свалка, но с течением времени море отполировало кусочки стекла, а непереработанный мусор убрали. Не так давно таким же образом море создало пляж рядом с Владивостоком, названный бухта Стеклянная. Разноцветные стёклышки, а также обточенные фрагменты фарфора и кирпича составляют большую часть пляжного покрытия. Неправда? Источник: grunja.blogspot.ru

Какая российская река несёт воды сразу в два океана? 302 + Ссылка Единственной российской рекой, несущей воды сразу в два океана, является Делькю. Начинаясь на леднике горы Берилл, что на севере Хабаровского края, она вскоре раздваивается. Одна часть впадает в Охоту, которая входит в бассейн Тихого океана, а другая часть — в Куйдусун, относящийся к бассейну Северного Ледовитого океана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой бассейн своим названием и улицей расположения связан с двумя утонувшими? 406 + Ссылка Один из бассейнов Омска называется «Ермак» и расположен на улице Чапаева. По иронии судьбы, и Чапаев, и Ермак погибли в воде — первый в реке Урал, второй в Иртыше. Неправда? Источник: http://ермак55.рф

В какой области искусства англичане брали псевдонимы на русский манер? 400 + Ссылка Балет Дягилева многими считается самой влиятельной балетной антрепризой 20 века. Успех постановок по всей Европе способствовал распространению моды на русскую культуру. Под её влиянием некоторые зарубежные танцоры, которых принимали в труппу Дягилева, брали себе псевдонимы на русский манер: Патрик Хили-Кей стал Антоном Долиным, Элис Маркс — Алисией Марковой, а Хильда Маннингс — Лидией Соколовой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда произошло первое столкновение космических спутников? 472 + Ссылка В 2009 году произошло первое в истории столкновение космических аппаратов. Уже давно выведенный из эксплуатации российский военный спутник «Космос-2251» не поделил орбиту с действующим американским спутником «Iridium-33». Множество обломков от столкновения теоретически угрожают другим спутникам и даже МКС, на которой в 2012 году проводился манёвр для избежания встречи с одним из таких фрагментов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где пролегает самый длинный морской путь, по которому можно проплыть без смены направления? 602 + Ссылка На нашей планете существует морской путь длиной примерно 32 000 км, что составляет 80% длины экватора, по которому можно проплыть, ни разу не поменяв направления. Линия начинается на полуострове Камчатка, проходит мимо Алеутских островов по Тихому океану, далее через пролив Дрейка по Атлантическому океану, затем между восточным побережьем Африки и Мадагаскаром и заканчивается в Пакистане. Неправда? Источник: observationdeck.kinja.com

Какая подделка под античность из Лувра сама стала объектом фальсификаций? 515 + Ссылка В конце 19 века русские торговцы Гофманы за крупную сумму продали Лувру золотую тиару Сайтаферна со сценами из древнегреческой мифологии. Многие эксперты, включая директора музея, были уверены в античном происхождении тиары, и лишь спустя несколько лет учёные стали высказывать сомнения. Украшение действительно оказалось новоделом, изготовленным одесситом Израилем Рухомовским, который не подозревал о его судьбе. Рухомовскому даже вручили медаль «Салона декоративных искусств» за мастерство, а тиара продолжает экспонироваться в Лувре и стала настолько знаменитой, что её саму неоднократно подделывали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в 19 веке лихого танцора в народе называли спинозой? 376 + Ссылка В 19 веке лихого танцора, поражающего публику мастерством, в народе называли спинозой. Это слово встречается и в литературе: «Я не Спиноза какой-нибудь, чтобы выделывать ногами кренделя» (рассказ Чехова «Свадьба») или «Он, как Спиноза, промеж ног проюркнул» (рассказ Лескова «Шерамур»). Виновником же появления эпитета является не знаменитый голландский философ Бенедикт Спиноза, а танцовщик труппы Большого театра в 1869—1872 годах Леон Эспиноса, приехавший из Испании. Неправда? Источник: dic.academic.ru

Какую курицу воины-мусульмане русской императорской армии попросили заменить на джигита? 456 + Ссылка «Дикая дивизия» русской императорской армии состояла в основном из кавказских мусульман. На государственных наградах для этой категории солдат изображения святых, в том числе Георгия, были заменены на двуглавого орла. Однако горцам не понравилось, что их награждают «курицей», и они попросили вернуть «джигита», поэтому орден Святого Георгия и Георгиевский крест снова стали вручаться воинам Дикой дивизии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится улица, которая и параллельна самой себе, и пересекает саму себя? 775 + Ссылка Одна из самых странных улиц называется Планировочная и находится в Новосибирске. Две ветви этой улицы сначала параллельны друг другу, затем одна поворачивается и пересекает другую. Неправда? Источник: yandex.ru

Какой металл может заболеть чумой? 700 + Ссылка При комнатной температуре олово — это серебристо-белый металл, но при опускании температуры до 13,2 °C и ниже начинается его переход в другое фазовое состояние — так называемое серое олово в виде порошка. Соприкосновение серого и белого олова ускоряет процесс перекристаллизации последнего, поэтому данный процесс именуют «оловянной чумой». Она стала одной из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу, потому что хранившееся в запаянных оловом баках топливо просочилось наружу. Есть также мнение, что она способствовала поражению армии Наполеона в России, так как в сильные морозы раскрошились оловянные пуговицы на мундирах солдат. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «Иван, не помнящий родства»? 451 + Ссылка Пойманные беглые каторжники в эпоху крепостного права часто притворялись, что не знают ни своего имени, ни своей семьи, ни откуда они родом. Поэтому их записывали как «Иван, родства не помнящий». Позже это выражение стало употребляться в адрес тех, кто не уважает свою историю и культуру, или тех, кто быстро забывает сделанное ему добро. Неправда? Источник: www.bibliotekar.ru

Что стало причиной смерти аферистки, называвшей себя княжной Таракановой? 530 + Ссылка На знаменитой картине Флавицкого «Княжна Тараканова» героиня изображена перед гибелью во время петербургского наводнения 1777 года. Однако настоящая аферистка, именовавшаяся княжной Таракановой и выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны и сестру Емельяна Пугачёва, умерла в заточении от чахотки двумя годами ранее. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой момент звона часов на Спасской башне соответствует наступлению Нового Года? 658 + Ссылка Непременный атрибут телетрансляции в новогоднюю ночь — звон часов на Спасской башне. Многие думают, что момент наступления Нового Года связан с первым или последним ударом колокола. На самом деле первая секунда года соответствует началу перезвона, к 20-й секунде начинает бить колокол, а его последний двенадцатый удар приходится на окончание первой минуты. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на Таймыре есть бухта Марии Прончищевой, хотя исследовательницу звали Татьяной? 368 + Ссылка Татьяна Прончищева была первой русской исследовательницей Арктики в составе Ленско—Енисейского отряда Великой Северной экспедиции 1730-х годов. Во время плаваний вскоре после смерти своего мужа Василия Прончищева, начальника отряда, умерла и Татьяна. В 1913 году один из мысов на восточном побережье Таймыра назвали её именем, однако надпись «м. Прончищевой» при подготовке к изданию карт ошибочно отнесли к бухте, посчитав, что «М» — это первая буква имени Мария. Впоследствии истинная биография Татьяны была восстановлена, но на картах по сей день значится бухта Марии Прончищевой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем внешне отличался Бородин от других композиторов «Могучей кучки»? 707 + Ссылка Четверо из пяти композиторов «Могучей кучки» — Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков и Кюи — носили бороды. По иронии судьбы, только Бородин на прижизненных портретах бороды не имел, хотя изображён бородатым на могильном камне. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой миф дал начало крылатому выражению, означающему показуху? 407 + Ссылка В 1787 году Екатерина II со своей свитой и представителями иностранных дворов совершила полугодовое путешествие по отвоёванным у Османской империи Новороссии и Крыму, которые управлялись князем Потёмкиным. Через несколько лет за границей начали появляться публикации о так называемых потёмкинских деревнях — якобы на пути следования императрицы возводились бутафорные сооружения, где жили и работали процветающие крестьяне, а после проезда всё это сворачивалось. Сегодня большинство историков считают эти сообщения ничем не подтверждённым мифом и преувеличением, говоря, что если в каких-то местах реальные поселения украшались декорациями, для участников процессии это не было секретом. Тем не менее, выражение «потёмкинская деревня» как синоним показухи закрепилось во многих языках мира. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой космонавт сыграл свадьбу, находясь на МКС? 411 + Ссылка Космонавт Юрий Маленченко незадолго до полёта на МКС в 2003 году сделал предложение американке российского происхождения Екатерине Дмитриевой, мать которой работала в НАСА. Находясь на станции, он получил уведомление из Центра управления полётами, что его миссия продлевается на несколько месяцев. Молодожёны решили не дожидаться возвращения жениха и устроили свадьбу, глядя друг на друга через мониторы. В Роскосмосе такой поступок не одобрили, так как имеющий доступ к гостайне Маленченко должен был получить разрешение на брак с гражданкой другого государства в установленном порядке на земле, однако впоследствии он ещё не раз участвовал в космических экспедициях. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как относительно друг друга расположены ростовские улицы Вертикальная и Горизонтальная? 549 + Ссылка В Ростове-на-Дону есть расположенные неподалёку улицы Вертикальная и Горизонтальная. Они не пересекаются, как можно было ожидать, а идут параллельно друг другу. Неправда? Источник: maps.yandex.ru

Кто является главным героем пушкинской «Сказки о попе» в цензурированной церковью версии? 468 + Ссылка Пушкинская «Сказка о попе и о работнике его Балде» при жизни поэта не издавалась, да и после смерти долгое время печаталась в редакции Жуковского, заменившего попа на купца Кузьму Остолопа. Без этих изменений у сказки вообще не было шансов быть пропущенной церковной цензурой. Авторский текст стал известен широким массам в 20 веке, но вариант про купца не забыт. В 2011 году настоятель из Армавира с одобрения руководства РПЦ выпустил его небольшим тиражом для распространения в воскресных школах и церковных магазинах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему «Чёрный квадрат» висит в Третьяковской галерее вверх ногами? 674 + Ссылка Исследования «Чёрного квадрата» Малевича с помощью микроскопа и рентгена выявили, что под ним спрятаны сразу две более ранние работы, написанные цветными красками — одна относится к кубофутуристическому периоду творчества художника, вторая — к протосупрематическому. Также под слоем краски обнаружена сделанная Малевичем надпись «Битва негров ночью», отсылающая к абсолютно чёрному шуточному полотну Альфонса Алле, написанному 30 годами ранее. А расположение и направление надписи свидетельствует о том, что картина висит в Третьяковской галерее вверх ногами. Неправда? Источник: meduza.io

Чем схожи судьбы Ленина и Керенского? 503 + Ссылка Александр Керенский и Владимир Ульянов родились в одном городе в один день — Симбирск (ныне Ульяновск), 22 апреля, только с разницей в 11 лет. Их семьи дружили, а отцы занимали руководящие должности в сфере образования. Оба выучились на юристов, пришли в политику и со временем стали первыми лицами государства: Керенский с июля по октябрь 1917 года возглавлял Временное правительство, а Ленин сменил его на этом посту после Октябрьской революции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая река — Волга или Кама — должна считаться притоком с научной точки зрения? 809 + Ссылка Волга немного превосходит Каму по площади водосбора к месту их слияния, но Кама длиннее и обладает большим водорасходом. Исследования илистых отложений рек показывают, что Кама значительно старше Волги и сама впадала в Каспийское море. Даже по снимкам местности видно, что Волга после слияния меняет направление течения на 90°, а Кама бы не меняла. Поэтому по совокупности гидрологических признаков именно Волга является притоком Камы, однако историческая роль Волги как объединяющего фактора русских земель оставляет первенство за ней. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как в разных языках называется бросание камушков в воду? 430 + Ссылка Бросание камушков в воду с многочисленными отскоками в большинстве языков называется запусканием или прыганием лягушек. Также встречаются варианты с рыбами, например, в норвежском это бросание камбалы. Поляки и венгры запускают уток, монголы — кроликов. Ближе всего к нашему печению блинчиков шведы и финны — они мечут бутерброды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком российском регионе есть Долина смерти, где в больших количествах гибнут животные? 520 + Ссылка У подножия камчатского вулкана Кихлиныч есть небольшой участок местности, где регулярно гибнут животные из-за выходящих на поверхность ядовитых газов. Гибель наступает не мгновенно, а тела из-за подавленной деятельности бактерий разлагаются очень медленно, из-за чего в этой Долине смерти образуются цепочки трупов. Например, сначала отравляется небольшая птица, затем привлечённая ею лиса, потом — привлечённая уже лисьим трупом росомаха или медведь. Сотрудники Кроноцкого заповедника регулярно чистят долину от трупов, прерывая эти цепочки и снижая общую смертность. Неправда? Источник: www.kronoki.ru

Какой известный памятник весом 600 тонн никак не прикреплён к пьедесталу? 1052 + Ссылка Александровская колонна на Дворцовой площади Санкт-Петербурга весит 600 тонн и стоит на пьедестале только за счёт собственной силы тяжести. Несмотря на авторитет архитектора Огюста Монферрана, многие горожане все равно боялись, что она упадёт. Возможно, желая вселить в них уверенность, сам Монферран ежедневно гулял с собакой вокруг колонны. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличается детская дразнилка «Жадина-говядина» в разных регионах? 987 + Ссылка Детская дразника «Жадина-говядина» сильно варьируется в разных регионах. В Москве и Московской области наиболее распространено продолжение «... турецкий барабан, кто на нём играет, тот рыжий таракан». В Санкт-Петербурге, близких к нему областях и в Эстонии — «... пустая шоколадина», в Удмуртии и на Урале — «... большая шоколадина», в некоторых областях Украины — «... в доме шоколадина», и все эти вариации могут оканчиваться строками «... сосисками набитая, на меня сердитая». Наконец, в неназванных выше регионах и странах ближнего зарубежья чаще встречается продолжение «... солёный огурец, на полу валяется, никто его не ест». Неправда? Источник: forum.lingvo.ru

Кто изначально описывался строчкой «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»? 763 + Ссылка Критика самодержавия и российской действительности, которая является центральной темой «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, была начата уже в эпиграфе: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Это выражение впоследствии стало крылатым и употребляется для характеристики любого негативного общественного явления. Данная строка взята из поэмы Тредиаковского «Телемахида» и представляет собой комбинацию двух фрагментов «Энеиды» Вергилия — про циклопа Полифема и про пса Цербера. Получившегося «монстра в квадрате» Радищев изуродовал ещё сильнее, превратив из «тризевного» в «стозевное», чтобы подчеркнуть многоликость описанного в романе зла. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой организм возрастом 30 000 лет сумели возродить российские учёные? 1036 + Ссылка Российские учёные сумели получить растение вида смолёвки узколистной из найденных в вечной мерзлоте семян, чей возраст оценивается в 30 000 лет. Прорастить непосредственно семена не получилось, зато биологам удалась культивация побегов из клеток зародышевой ткани в пробирке, и затем побеги стали полноценными растениями, которые уже дали потомство. На момент проведения эксперимента эту смолёвку можно считать древнейшим живым организмом на планете. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Какой цифре было кратно жалованье доносчиков в дореволюционной России? 929 + Ссылка В дореволюционной России базовое жалованье тайных сотрудников полиции, то есть доносчиков, составляло 30 рублей в год. Ценным кадрам платили и больше, в особых случаях сумма доходила до 30 000 в год, но она всегда была кратна 30. Хотя причина этого нигде не была зафиксирована, аналогия с Иудой и 30 сребренниками была всем понятна. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

У какого дворянина на гербе была изображена рука с оспиной? 1252 + Ссылка Узнав о появившихся в Европе прививках от оспы, Екатерина II пригласила в Россию английского врача Томаса Димсдейла и попросила привить её первой, подав тем самым пример подданным. Донором материала стал уже переболевший оспой крестьянский мальчик Александр Марков. За эту услугу он впоследствии был произведён в дворянский чин с фамилией Марков-Оспенный. А на его гербе была изображена рука с видимой зрелой оспиной. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие обидные слова о России Мадлен Олбрайт никогда не произносила? 634 + Ссылка Российская пресса и официальные лица часто приписывают бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт слова о том, что единоличное обладание Россией Сибирью и её огромными природными ресурсами — несправедливо. Однако ни в одном документальном источнике подобные высказывания Олбрайт не были обнаружены. Самое раннее упоминание об этой «цитате» встречается в интервью Никиты Михалкова в 2005 году. Годом позже один генерал-майор запаса Федеральной службы охраны РФ заявил, что они занимались прослушиванием мыслей западных политиков, и в ходе сеанса «подключения» к Олбрайт засекли такие рассуждения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно увидеть 176 фонтанов, работающих без насосов? 1023 + Ссылка В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотёком по специально сооружённым каналам из родников Ропшинских высот. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким дополнительным совпадением связаны два города, носивших имя Калининград? 1121 + Ссылка Город Калининград до 1946 года назывался Кёнигсберг, что в переводе с немецкого означает «королевская гора». Соседние народы обычно называли крепость на свой манер, сохраняя корень «король», а в русских летописях неоднократно встречается название Королевец. По забавному совпадению, ещё один Калининград, расположенный в Московской области, в 1996 году был переименован в Королёв — правда, не в честь абстрактного короля, а в честь знаменитого космического конструктора Сергея Королёва. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

За что лишили медалей победителей турнира по баскетболу на Паралимпиаде 2000 года? 897 + Ссылка В финале баскетбольного турнира среди спортсменов с расстройством интеллекта на Параолимпийских играх 2000 года в Сиднее сборная Испании выиграла у россиян. Через некоторое время один из обладателей золотых медалей журналист Карлос Рибагорда рассказал о том, что только двое из двенадцати участников той команды действительно были инвалидами, а остальные, как и он сам, просто притворялись. МОК лишил испанцев медалей и присудил первое место сборной России, а затем вообще запретил соревнования для инвалидов со слабым интеллектом. Только на Паралимпиаде 2012 года в Лондоне эта группа была допущена к участию в некоторых видах спорта, а контроль со стороны МОК за возможным жульничеством стал гораздо жёстче. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему один из островов недалеко от Магадана назван Островом Недоразумения? 1667 + Ссылка Гидрографическая экспедиция, работавшая в конце 1910-х годов в Охотском море недалеко от Магадана, не заметила и не нанесла на карту маленький остров в трёх километрах от берега. Ошибку вскоре исправили, а острову дали название Остров Недоразумения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой номер объединяет Олимпиады в Москве и Сочи? 1921 + Ссылка Олимпийские игры в Сочи являются двадцать вторыми по счёту зимними играми в истории. Примечательно то, что в 1980 году в Москве проводили двадцать вторую летнюю Олимпиаду. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему документ императора Александра III народ прозвал «ананасным манифестом»? 1654 + Ссылка Вступив на российский престол в 1881 году, император Александр III вскоре принял «Манифест о незыблемости самодержавия». Его первая строчка заканчивалась фразой: «а на Нас возложить Священный долг Самодержавнаго Правления». Поскольку народу его чаще всего зачитывали вслух, в неуклюжей фразе люди слышали слово «ананас», и в массах документ стал известен как «ананасный манифест». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему открытому в 2013 году российскому острову дали название Яя? 1812 + Ссылка Списки географических объектов России обычно замыкает река Яя, но с 2013 года у неё появился тёзка-остров площадью 500 квадратных метров. Его случайно обнаружили в архипелаге Новосибирских островов с вертолёта. Сначала географическому объекту хотели дать имя Баунти, так как очертаниями он похож на остров из рекламы шоколада. Однако когда стали выяснять, кто именно первым его заметил, все наперебой заговорили: «Я, я, я!», поэтому остров и получил имя Яя. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем занимается учреждённая с участием «Газпрома» компания Nigaz? 927 + Ссылка В 2009 году «Газпром» и Нигерийская государственная нефтяная компания подписали договор о создании совместного предприятия, которое планирует инвестировать большие суммы в строительство объектов газовой промышленности на территории Нигерии. Организация получила название Nigaz, что вызвало много недоумений в англоязычной прессе из-за сходства с грубым жаргонизмом в отношении негров — «niggaz». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда построил русскую крепость на Гавайях? 788 + Ссылка Помимо освоения Аляски и других территорий тихоокеанского побережья Северной Америки, Российско-американская компания предприняла попытку закрепления на Гавайях. В 1816 году сотрудник компании Георг Шеффер подписал тайный договор с Каумуалии, королём острова Кауаи, который хотел освободиться от вассальной зависимости от короля всех островов Камехамехи. По договору Каумуалии просил у российского императора протектората и выделял колонистам землю под фактории и плантации, на которой Шеффер построил три форта. Однако агрессивные действия американцев вынудили русских уплыть с острова, да и император отказал в прошении, опасаясь осложнять отношения с США и признавая Гавайи сферой их влияния. Сейчас о событиях тех дней напоминают только руины Елизаветинской крепости на острове Кауаи, объявленные национальным историческим памятником. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой известный детский персонаж сначала выглядел как белая собачка? 1009 + Ссылка Мурзилка не всегда был жёлтым существом в берете и с шарфом. Ещё в конце 19 века писательница Анна Хвольсон выпустила серию рассказов про маленьких лесных человечков по мотивам стихов канадца Палмера Хокса. Главный герой носил имя Мурзилка, а на иллюстрациях был изображён во фраке, с тросточкой и моноклем. Когда в 1924 году был основан журнал «Мурзилка», наш герой стал маленькой белой собачкой с хозяином, мальчиком Петей. Но эта собачка особо не нравилась ни читателям, ни авторам журнала, и в 1937 году художник Каневский придумал знакомый нам классический образ Мурзилки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Обязаны ли американские астронавты изучать русский язык? 1402 + Ссылка В Международной космической станции изначально были запланированы американский и российский сегменты, но для американских и европейских астронавтов владение русским языком не было обязательным. В 2003 году произошла катастрофа шаттла «Колумбия», и с 2011 года НАСА полностью прекратило эксплуатацию космических челноков, после чего полёты астронавтов стали возможны только на российских космических аппаратах «Союз». В связи с этим НАСА и Европейское космическое агентство включили в программы по подготовке кандидатов курсы русского языка. Успешная сдача итогового теста стала одним из условий завершения обучения астронавтов, а те из них, кого отбирают для реального полёта на МКС, обязательно живут продолжительное время в российской семье. Неправда? Источник: www.universetoday.com

Чьё тело, сожжённое уже после смерти, распрямилось и село в костре? 1727 + Ссылка После Февральской революции группа рабочих выкопала из могилы тело убитого в конце 1916 года Григория Распутина, чтобы сжечь его. По свидетельствам очевидцев, лежащее в огне тело распрямилось и приняло сидячее положение, что сильно напугало присутствующих и только усилило мистический ореол вокруг фигуры Распутина. Данное происшествие может быть объяснено тем, что перед сожжением на теле не перерезали сухожилия, которые сократились от нагревания и согнули тело в пояснице, а ноги в коленях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая европейская страна находилась в состоянии войны с Японией больше века? 2123 + Ссылка В 1904 году, поддержав Российскую Империю, войну Японии объявило Княжество Черногория. Хотя существенную помощь Черногория оказать не смогла, и фактически она заключалась в небольшом отряде добровольцев, влившихся в российскую армию. Когда в 1905 году подписывался Портсмутский мирный договор, про Черногорию забыли, и в течение 20 века к этому вопросу не возвращались, так как Черногория вскоре перестала быть самостоятельным государством. Лишь в 2006 году Япония, признав независимость отделившейся от Сербии Черногории, заявила о прекращении состояния войны, которая, таким образом, формально длилась 102 года. Примечательно, что первый международный матч сборная Черногории по футболу сыграла именно с японцами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой войне 19 века российский флот помог американцам? 1441 + Ссылка Во время Гражданской войны в США в 1863 году российские эскадры Атлантического и Тихоокеанского флотов были отправлены на помощь северянам и перезимовали в портах Нью-Йорка и Сан-Франциско соответственно. Некоторые историки считают, что этот шаг был решающим фактором, остановившим вмешательство в войну Англии и Франции на стороне южан. Кроме того, присутствие российских кораблей вблизи английских и французских торговых путей было дополнительным козырем в случае поддержки этими державами Польского восстания 1863 года. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда пытались доставлять почту с помощью ракет? 1076 + Ссылка По мере бурного развития современного ракетостроения предлагалось множество проектов использования ракет для быстрой доставки почты. В 1930-х годах энтузиасты развивали такие программы в Германии, Великобритании и даже Индии. В 1959 году американская почтовая служба сделала успешный запуск ракеты, у которой ядерная боеголовка была заменена специальным почтовым контейнером, с подводной лодки Barbero, а уже в 1990-е российские военные несколько раз отправляли почту с подводных лодок через всю страну. Несмотря на все эти попытки, данная технология никогда не была и вряд ли будет использоваться массово в связи с её относительной дороговизной. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в США и Европе не обрабатывают раны зелёнкой? 1596 + Ссылка Раствор красителя бриллиантового зелёного, в народе известный как «зелёнка», применяют в качестве антисептика только в России и странах постсоветского пространства. В США и странах Европы зелёнка разрешена, но её никто не использует. Российские врачи предполагают несколько причин этого: от неэстетичного вида пациента после обработки зелёнкой до неопределённости в отношении её возможных канцерогенных свойств, так как соответствующие исследования никто не проводил. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда первым предложил использовать боевых тюленей? 1974 + Ссылка Широко известны как советские, так и американские программы по использованию дельфинов, тюленей и морских львов в военных целях — для обнаружения подводных мин или обезвреживания аквалангистов-диверсантов. Однако первые опыты такого рода проводились ещё в Российской империи в 1915 году. В Генеральный штаб ВМФ обратился не кто иной, как знаменитый дрессировщик Владимир Дуров, предложив научить тюленей искать мины. Было обучено 20 животных, но в один из дней все они были отравлены — предположительно, немецкой разведкой. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Какой русский писатель способствовал обретению независимости Индии? 1857 + Ссылка В 1908 году Лев Толстой получил письмо от индийского революционного деятеля Таракната Даса, ищущего поддержки идее независимости Индии. В ответ Толстой написал «Письмо к индусу», опубликованное в журнале Free Hindustan, в котором высказал мнение, что обретение независимости от Англии возможно только ненасильственными методами. Идеи непротивления злу насилием, изложенные в этой работе и в другой статье писателя «Царство Божие внутри вас», оказали сильное влияние на молодого Махатму Ганди, который впоследствии возглавил националистическое движение Индии и добился её мирного отделения от Англии в 1947 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем Суворов прыгал через стулья, узнав о получении звания фельдмаршала? 2132 + Ссылка После подавления польского восстания и взятия Варшавы Екатерина II произвела Суворова в фельдмаршалы, хотя в русской армии девять генералов имели более высокий ранг, и обычно никто не повышался в звании через головы старших. Узнав об этом, Суворов с детской непосредственностью расставил стулья и стал прыгать через них. При этом с каждым прыжком он называл фамилию генерала, приговаривая: «Такого-то перескочил». Неправда? Источник: rusvestnik.ru

Чей символ вместо государственного герба располагался на российской рублёвой монете? 5935 + Ссылка В дореволюционной России на одной из сторон монет чеканился государственный герб в виде двуглавого орла. В советские времена герб был другой, но закрепившееся за этой стороной название «орёл» не исчезло. На современных российских рублёвых монетах снова поместили двуглавого орла, однако это был не герб, а всего лишь символ Банка России — крылья у этого орла опущены. Гербовый орёл с поднятыми крыльями, а также со скипетром и державой, был восстановлен на рублёвых монетах в 2016 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране две половинки порванной купюры равняются по стоимости целой купюре? 5776 + Ссылка Если порвать любую российскую купюру на две части, она будет являться законным платёжным средством, только будучи склеенной. Другие правила в Австралии: стоимость части любой купюры, площадь которой не меньше 20% и не больше 80% от оригинальной купюры, пропорциональна стоимости оригинальной купюры. Иными словами, если разорвать 10 австралийских долларов пополам, то каждую половину можно законно использовать как 5 долларов. Неправда? Источник: banknotes.rba.gov.au

Кто публично заявил, что его самого должны были уничтожить за революционные взгляды? 1153 + Ссылка После одной из лекций о Февральской революции 1917 года российский политик Пётр Струве заявил, что у него лишь одна претензия к Николаю II — излишняя мягкость с революционерами, которых нужно было безжалостно уничтожать. Когда Струве сказали, что в таком случае он и сам должен был быть уничтожен, тот, разволновавшись, ответил: «Да, и меня первого! Именно так! Как только какой-нибудь революционер поднимал голову свою — бац! — прикладом по черепу!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом появилась фамилия контр-адмирала Иванова-Тринадцатого? 1737 + Ссылка В 1895 году выпускник морского кадетского корпуса Иванов был произведён в мичманы и отправлен служить на Чёрное море. В то время флотским офицерам с одинаковыми фамилиями присваивались порядковые номера, и данному Иванову достался номер 13. В 1904 году в чине лейтенанта он был назначен вахтенным офицером на крейсер «Рюрик», который затонул в неравном бою во время русско-японской войны. Во время боя погиб капитан крейсера, также погибали или получали ранения сменявшие его офицеры, пока очередь не дошла до Иванова, который отдал приказ о затоплении корабля и последним сошёл с борта. За проявленную доблесть император наградил офицера орденом Святого Георгия IV степени, а также повелел изменить фамилию Константина Петровича на «Иванов-Тринадцатый». Неправда? Источник: militera.lib.ru

Какую болезнь французы называли «итальянской», а итальянцы — «французской»? 2045 + Ссылка Болезни сифилис такое название дал итальянский поэт и врач Джироламо Фракасторо в 1530 году. До этого времени в Италии она была известна как «французская болезнь», а во Франции, наоборот, как «итальянская болезнь». В Нидерландах сифилис называли «испанской болезнью», в России — «польской болезнью», в Османской империи — «христианской болезнью». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране побег из тюрьмы как таковой не наказывается законом? 2737 + Ссылка Уголовный кодекс РФ предусматривает дополнительные тюремные сроки для лиц, которые совершили или предприняли попытку совершить побег из мест лишения свободы. А вот в Германии сам акт побега никак не наказывается, так как ещё в 1880 году суд посчитал, что его оправдывает стремление к свободе — один из главных инстинктов человека. Правда, пойманных беглецов в большинстве случаев ждёт дополнительное наказание по смежным статьям: причинение ущерба имуществу (например, распиливание решёток), кража (так как беглец уносит на себе тюремную одежду), насилие (если в процессе побега заключённый напал на охранников) или взяточничество. Неправда? Источник: de.wikipedia.org

Сколько лет в изоляции уже в 20 веке прожила семья староверов в сибирской тайге? 2518 + Ссылка В 1978 году советские геологи в глухой сибирской тайге на территории Хакасской АССР нашли семью староверов Лыковых, которые жили отшельниками свыше 40 лет. Изначально в семье было шесть человек — муж с женой и четверо детей, двое из которых ни разу в жизни не видели других людей, но к моменту контакта с геологами мать уже умерла. Лыковы жили в избушке на берегу горной речки и занимались натуральным хозяйством, хотя не знали хлеба и не имели соли. Мать научила всех детей читать и писать по Псалтири, и семья строго соблюдала все религиозные обряды, ведя для этого строгий учёт дней календаря. На сегодня в живых осталась только одна дочь Агафья, 1945 года рождения, которая по-прежнему живёт в этом труднодоступном месте, правда, в новой избе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какому утонувшему моряку поставили памятник с пьедесталом из утонувшей скалы? 1575 + Ссылка Вице-адмирал Степан Макаров вскоре после назначения командующим тихоокеанским флотом в 1904 году погиб вместе с подорвавшимся на мине броненосцем «Петропавловск» во время русско-японской войны. Через девять лет в Кронштадте был открыт памятник Макарову, а пьдесталом ему послужила 160-тонная гранитная скала, которую подняли со дна Выборгского залива. Примечательно то, что эту скалу веком раньше везла баржа для памятника Павлу I, но не выдержала веса и затонула. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто стал инициатором смертельной для Пушкина дуэли? 2206 + Ссылка Дуэль, на которой Пушкин получил смертельное ранение, не была инициирована поэтом. Пушкин посылал вызов Дантесу в ноябре 1836 года, толчком к чему послужило распространение анонимных пасквилей, выставлявших его рогоносцем. Однако ту дуэль удалось отменить благодаря стараниям друзей поэта и предложению, сделанному Дантесом сестре Натальи Гончаровой. Но конфликт не был исчерпан, распространение шуток про Пушкина и его семью продолжалось, и тогда поэт отправил приёмному отцу Дантеса Геккерну в феврале 1837 года крайне оскорбительное письмо, зная, что это повлечёт за собой вызов уже от Дантеса. Так и случилось, и эта дуэль стала для Пушкина последней. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Георг I стал королём Греции, заняв на выборах лишь 18 место? 2325 + Ссылка В 1862 году греки свергли короля Оттона, но от самой идеи монархии отказываться не захотели, решив выбрать нового монарха на всеобщем референдуме. Бюллетеней с кандидатами не было, и любой подданный мог предлагать свою кандидатуру. Убедительную победу с 230 тысячами голосов (более 95%) одержал сын королевы Виктории принц Альфред, но королём стать не смог, так как задолго до этого Великобритания, Франция и Россия подписали договор, по которому ни один член их монарших фамилий не мог занять греческий трон. По этой же причине от трона отказалось множество других кандидатур, и лишь датский принц Вильгельм, набравший только 6 голосов и занявший 18 место, не имел возражений. Именно он под именем Георг правил Грецией следующие 50 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой город на языке жестов изображается двумя направленными друг на друга пистолетами? 2933 + Ссылка Город Пятигорск в русском жестовом языке показывается как два пистолета, смотрящие друг на друга. Это является прямой отсылкой к дуэли между Лермонтовым и Мартыновым, произошедшей здесь в 1841 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

По какому показателю российская почтовая служба занимает одно из последних мест в мире? 2622 + Ссылка Один из самых цитируемых экономистов мира американец Андрей Шлейфер в 2012 году представил результаты экспериментального исследования работы почтовых служб различных государств. Шлейфер вместе с коллегами отправил по 2 письма в 5 крупнейших городов каждой из 159 стран, подписавших международные почтовые соглашения, которые обязывают доставлять письма с адресами на латинице и возвращать их отправителю, если доставить не удалось. В адресах на конвертах специально допускались ошибки, поэтому в идеале все письма должны были вернуться назад. В итоге 100% показатель возврата был зафиксирован у почтовых служб 10 государств, среди которых США, Канада, Финляндия, Норвегия, Чехия. А Россия вместе с такими странами, как Нигерия, Таджикистан и Камбоджа, попала в группу аутсайдеров — из этих государств не вернулось ни одного письма. Неправда? Источник: slon.ru

Для чего на боевом посту командира дежурных сил РВСН находится кувалда? 3039 + Ссылка В 1980 году центральный командный пункт ракетных войск стратегического назначения СССР посетила инспекция, и дежурного генерала спросили: что он намерен делать, если после команды запуска ракет кодовый замок сейфа с боевыми документами не откроется с трёх попыток. Офицер ответил, что на этот случай он за сейфом хранит кувалду, которой собьёт замок. Большинство членов комиссии такой ответ возмутил, однако начальник восьмого управления Генштаба убедил их, что данный боевой приказ должен быть доставлен в войска без промедления и наличие запасного варианта в виде кувалды оправдано. Тогда же кувалду узаконили, и с тех пор она обязательно находится на посту командира дежурных сил РВСН. Неправда? Источник: ria.ru

Какие птицы северного полушария отправляются на зимовку на север? 1526 + Ссылка Не все перелётные птицы северного полушария зимой улетают на юг. Розовая чайка, обитающая на северо-востоке Сибири и в Гренландии, при наступлении морозов летит, наоборот, на север. На берегу Северного Ледовитого океана много мест, где сохраняется открытая вода, не покрывающаяся льдом полностью, и здесь розовые чайки зимуют, питаясь рыбой и рачками. Неправда? Источник: naturall.ru

Президент какой страны пытался ночью в Вашингтоне купить пиццу, будучи в одних трусах? 5197 + Ссылка В 1995 году Борис Ельцин приехал с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Биллом Клинтоном. Как сообщается в автобиографической книге последнего, поздно вечером охранник Секретной службы США обнаружил пьяного Ельцина в трусах за пределами резиденции на Пенсильвания-авеню. Выяснилось, что президент пытался поймать такси, чтобы съездить за пиццей. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Где и когда воюющие стороны заключили перемирие, чтобы истребить атакующих обе армии волков? 3962 + Ссылка В зиму 1916—1917 годов на восточном фронте Первой Мировой войны в районе Литвы и Белоруссии голодающие волки сильно увеличились в численности около городов и стоянок армий и начали атаковать небольшие группы солдат. Видя это, командование русской и немецкой армий договорилось о временном перемирии и направило силы на истребление волков. После того, как было убито несколько сотен зверей, и угроза с их стороны миновала, военные действия возобновились. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто является автором фразы «Все мы вышли из гоголевской шинели»? 2143 + Ссылка Известна фраза «Все мы вышли из гоголевской шинели», которая употребляется для выражения гуманистических традиций русской литературы. Часто авторство этого выражения приписывают Достоевскому, однако на самом деле первым сказавшим его был французский критик Эжен Вогюэ, рассуждавший об истоках творчества Достоевского. Сам Фёдор Михайлович привёл эту цитату в беседе с другим французским литератором, который понял её как собственные слова писателя и опубликовал их в таком свете в своём труде. Неправда? Источник: dic.academic.ru

Через какого шотландского поэта гипотетически связаны родством Лермонтов и Байрон? 2906 + Ссылка Один из самых знаменитых представителей шотландского рода Лермонтов — живший в 13 веке поэт, певец и провидец Томас Лермонт, известный также как Томас-Рифмач. Хотя нельзя утверждать однозначно, был ли он реальной личностью или же просто героем легенд, его образ оказал заметное влияние на шотландскую и не только культуру. Пленный поручик Георг Лермонт в 17 веке поступил на службу в Россию, принял православие и стал Лермонтовым, а к числу его потомков относится поэт Михаил Лермонтов. Предок Джорджа Байрона по имени Гордон в 16 веке был женат на Маргарет Лермонт, что дало повод поэту причислять Томаса-Рифмача к своему генеалогическому древу. Наконец, поэзия и нравственный мир Байрона оказали заметное влияние на творчество Лермонтова, и об их родстве можно говорить не только в литературном, но и (гипотетически) в буквальном смысле. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему американцев называют пиндосами? 4163 + Ссылка В конце 18 — начале 19 веков в район Одессы прибывало большое число беженцев-греков, среди которых наиболее бедными были выходцы из горной системы Пинд. С того времени за греками Причерноморья закрепилось презрительное название «пиндосы». А по отношению к американцам слово «пиндос» или «пендос» стало употребляться только с начала 21 века. Согласно одной из теорий, причиной этому стало совместное пребывание в Косово российских и натовских миротворцев. Американцы называли «пиндосами» черноволосых и низкорослых балканцев, в том числе греков, а наши солдаты, услышав это, обратили термин против самих американцев, которые казались им слишком трусливыми. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В состав какого кулинарного блюда можно включить всю нашу планету? 3654 + Ссылка Если в двух противоположных точках нашей планеты одновременно положить на землю два куска хлеба, то получится сэндвич с земным шаром. Первый такой бутерброд изготовили в 2006 году, рассчитав координаты места в Испании и соответствующего места-антипода в Новой Зеландии. Впоследствии опыт был повторён во многих других уголках планеты. А вот жителям России сэндвич с Землёй сделать очень трудно, поскольку для подавляющей части территории страны противоположные точки находятся в Тихом и Атлантическом океанах. Неправда? Источник: www.zefrank.com

Почему император Александр III однажды сказал, что плевал на одного солдата? 5527 + Ссылка Однажды солдат Орешкин напился в кабаке и стал буянить. Его попытались остановить, показывая на висящий на стене портрет Александра III, но солдат ответил, что плевал на государя императора, после чего был арестован. К чести Александра, он не стал давать ход делу, повелев в будущем своих портретов в кабаках не вешать, а Орешкина освободить и передать ему: «Я на него тоже плевал». Неправда? Источник: www.peoples.ru

Какую европейскую монархическую династию буддисты почитали как земное воплощение женщины-бодхисаттвы? 2730 + Ссылка В буддизме Тарой называют женщину-бодхисаттву, достигшую совершенства и освобождения, но отказавшуюся от ухода в нирвану из сострадания к людям. После того, как Екатерина II учредила пост Пандита-хамбо-ламы — главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья, бурятские ламы признали её земным воплощением Белой Тары — одной из ипостасей Тары, являющейся целительницей и дарующей удачу. С тех пор буддисты почитали в виде Белой Тары каждого правителя российского государства, независимо от того, был ли он женщиной или мужчиной. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие войска на русско-турецкой войне маршировали под свадебный марш Мендельсона? 4535 + Ссылка Провожая войска на русско-турецкую войну в 1877 году, император Александр II поразился выправке солдат лейб-гвардии Казачьего полка: «На войну идут, как на свадьбу!», после чего официально назначил маршем этого полка свадебный марш Мендельсона. Неправда? Источник: strf.ru

Кто из жителей нашей планеты является рекордсменом по путешествиям во времени? 5242 + Ссылка Российский космонавт Геннадий Падалка провёл на орбите в общей сложности 878 дней, что является мировым рекордом. Одновременно его можно считать обладателем другого рекорда — самого продолжительного путешествия во времени среди жителей нашей планеты. Согласно теории относительности, чем больше скорость, с которой движется объект, тем сильнее для него замедляется время. Рассчитано, что благодаря космическим полётам Падалка на 1/45 секунды моложе, чем если бы он оставался всё время на Земле. Другими словами, космонавт вернулся с орбиты во временную точку на 1/45 секунды позже ожидаемого при нормальных условиях значения. Неправда? Источник: www.youtube.com

На каком флаге можно было увидеть трёхглавого орла? 1618 + Ссылка Когда решался вопрос о распаде СССР, Ленинградский городской совет народных депутатов принял 28 июня 1991 года проект нового устава города Ленинграда. Среди прочего в этом документе предлагалась и символика города. Описанный флаг представлял собой бело-голубо-красное полотнище с помещённым в центре трёхглавым орлом — разные головы символизировали законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Неправда? Источник: lawrussia.ru

Какой европейской страной успешно правил самозванец, выдававший себя за спасшегося императора Петра III? 3366 + Ссылка После дворцового переворота, в результате которого был убит император Пётр III, а власть досталась его жене Екатерине II, объявилось много самозванцев, объявлявших себя чудом спасшимся монархом. В России историки насчитали их около сорока, а самым известным был Емельян Пугачёв. Однако ни он, ни другие русские самозванцы успеха не добились, но были случаи появления лже-Петров и за рубежом. В 1766 году пропавшего императора «узнали» в черногорском сельском знахаре, и старейшины попросили его взойти на престол этой страны. Знахарь согласился с тем, что он Пётр III, хотя правил под именем Стефан Малый. Пребывая на троне, Стефан прекратил междоусобные распри в государстве, успешно оборонялся от венецианцев и турок, даже наладил хорошие отношения с Россией, но был убит в 1773 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая всемирно известная швейцарская торговая марка произошла от русского слова? 5885 + Ссылка Всемирно известная швейцарская торговая марка пишущих принадлежностей Caran d'Ache была названа в честь карикатуриста Эммануэля Пуаре. Он работал во Франции, но родился и закончил гимназию в Москве, а свой псевдоним Caran d'Ache образовал от простого русского слова «карандаш», записав его на французский манер. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая знаменитая русская картина была создана под впечатлением от корриды? 2883 + Ссылка На создание картины «Иван Грозный и сын его Иван» Илью Репина вдохновили несколько событий. Первое — это убийство царя Александра II от взрыва бомбы, второе — посещение в том же году Репиным концерта Римского-Корсакова, где он впечатлился музыкой симфонической сюиты «Антар» и захотел передать это настроение на холсте. А финальным стимулом для художника стало посещение корриды в Испании, после чего он писал в дневнике: «Несчастья, живая смерть, убийства и кровь составляют влекущую к себе силу... И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой, сейчас же принялся за кровавую сцену». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком городе домашним собакам запрещено лаять ночью? 5100 + Ссылка В Москве ещё с 1994 года действует постановление правительства города, согласно которому собакам запрещено лаять с 23:00 до 7:00. Хозяевам, не предпринимающим меры по соблюдению тишины их питомцами в ночное время, могут выписать штраф. Аналогичный запрет принял городской совет Херсона в 2011 году, но на больший временной интервал — с 22:00 до 8:00 — и не только на лай собак, но и на мяуканье кошек, а также звуки коз, коров, свиней и нутрий. Неправда? Источник: lenta.ru

Какие города и страны, кроме Пруссии, стали основой для названий тараканов в разных языках? 2978 + Ссылка В России было широко распространено именование рыжих тараканов прусаками (от названия государства Пруссия). Однако в других языках тоже можно встретить похожие примеры. Например, в чешском таракан называется šváb, что производится от другой области Германии — Швабии. А в средневековых итальянских городах Сиене и Флоренции, долго враждовавших между собой, для таракана были в ходу названия «флорентиец» и «сиенец» соответственно. Неправда? Источник: rousseau.livejournal.com

Какая бесконечная надпись была на подарке Маяковского Лиле Брик? 6949 + Ссылка Маяковский подарил своей возлюбленной Лиле Юрьевне Брик кольцо с её инициалами — «Л Ю Б». Будучи расположенными по кругу, эти буквы складывались в бесконечное «ЛЮБЛЮ». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие компьютерные пираты пытались засудить других пиратов за незаконное использование их марки? 3672 + Ссылка Многие любители компьютерных игр помнят, что в конце 1990-х многие нелегальные диски с играми продавались под маркой «Фаргус». Переводы от «Фаргуса» в целом были более качественными, чем у других пиратов. Однако позже качество снизилось, в том числе и потому, что для улучшения продаж не имеющие отношения к «Фаргусу» пираты стали ставить на дисках его логотип. Владельцы официально зарегистрировали название «Фаргус» и подали в 2005 году иск к одной из торговых точек за незаконное использование марки, то есть по сути одни пираты заявили в суд на других. Иск был отклонён, и других попыток уже не предпринималось. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой учёный и с какой целью срезал кожу со своих пальцев? 5984 + Ссылка Русский учёный Василий Петров, первым в мире в 1802 году описавший явление электрической дуги, не жалел себя при проведении экспериментов. В то время не было таких приборов, как амперметр или вольтметр, и Петров проверял качество работы батарей по ощущению от электрического тока в пальцах. А чтобы чувствовать очень слабые токи, учёный специально срезал верхний слой кожи с кончиков пальцев. Неправда? Источник: www.powerinfo.ru

С каким животным, кроме медведя, часто ассоциируют Россию карикатуристы? 4977 + Ссылка Хотя основным символом России из числа животных считается медведь, часто её образ ассоциируют с осьминогом. Нагляднее всего это проявляется на различных рисованных картах, где Россия, как осьминог, захватывает и удушает многочисленными щупальцами приграничные территории. А современные карикатуристы изображают в виде осьминога щупальца-трубы Газпрома с головой Владимира Путина. Неправда? Источник: ttolk.ru

В каком современном городе протекает река Стикс? 3393 + Ссылка Согласно древнегреческой мифологии, в подземном царстве Аида течёт река Стикс. В честь неё была названа и вполне реальная речка Стикс в Перми, которая в 18 веке стала отделять город от основанного Егошихинского кладбища. Сейчас её старое русло почти не видно, так как реку загнали в трубы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кого и когда официально награждали орденом «За пьянство»? 8503 + Ссылка Пётр I боролся с пьянством разными методами. Для особо отличившихся алкоголиков он велел изготовить чугунный орден «За пьянство» весом около 7 кг без учёта цепи. Его вешали на шею пьяницам в полицейском участке и крепили цепями так, чтобы нельзя было снять, заставляя ходить в таком виде неделю. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему тевтонские рыцари не могли провалиться под лёд в ходе Ледового побоища? 5350 + Ссылка Утверждение о том, что тевтонские рыцари провалились под лёд Чудского озера, и благодаря этому русские войска одержали победу в Ледовом побоище, является мифом. Ход битвы изложен как в русских, так и в тевтонских летописях, но ни в одной из них такой эпизод не описан. К тому же вес русского дружинника и орденского рыцаря в полном снаряжении был примерно одинаков, поэтому ситуации, когда одни проваливаются под лёд, а другие нет, не могло возникнуть. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая воронежская улица названа в честь никогда не существовавшего персонажа? 3140 + Ссылка В Воронеже есть улица Петра Сазонова, хотя ни революционного деятеля, ни знаменитого воронежца с такими именем и фамилией никогда не существовало. Дело в том, что раньше на этом месте пересекались две другие улицы — имени революционера Петра Алексеева и имени террориста-эсера Егора Сазонова, убившего министра Плеве. Но в 1970-е годы произвели застройку данного района, и, объединив два названия, присвоили имя Петра Сазонова оставшемуся проезжему участку. Неправда? Источник: dolboeb.livejournal.com

Чем пожертвовала Софья Ковалевская ради возможности заниматься наукой? 5118 + Ссылка Чтобы получить возможность заниматься наукой, Софье Ковалевской пришлось заключить фиктивный брак и уехать из России. В то время российские университеты просто не принимали женщин, а чтобы эмигрировать, девушка должна была иметь согласие отца или мужа. Так как отец Софьи был категорически против, она вышла замуж за молодого учёного Владимира Ковалевского. Хотя в итоге их брак стал фактическим, и у них родилась дочь. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему судовой колокол назвали рындой? 3627 + Ссылка Первоначально слово «рында» появилось в русском языке для обозначения оруженосца-телохранителя царя в походах. В значении судового колокола рында стала употребляться позднее. Это произошло в результате русификации английской корабельной команды «ring the bell» («звони в колокол»). Наши моряки превратили её в «рынду бей», поэтому колокол и стал рындой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Во время какой войны США были единственной дружественной России державой? 8551 + Ссылка Во время Крымской войны 1853-1856 годов единственной влиятельной державой, оставшейся дружественной к России, были США. Американские волонтёры, в том числе хирурги, помогали русским войскам. Когда англичане и французы после падения Севастополя устроили банкет в Сан-Франциско, туда не пришёл ни один из приглашённых американцев, а сам зал торжеств был разгромлен толпой. Неправда? Источник: www.russian-americans.org

Какую страну называют Криевия или Венемаа? 10017 + Ссылка Название России не во всех языках происходит от корня «рос-» или «рус-». Например, в Латвии её называют Криевия от племени кривичей, соседствовавших с древними латышами на востоке. Ещё одно древнее племя — венеды — дали название России в эстонском (Венемаа) и финском (Веняйя) языках. Китайцы именуют нашу страну Элосы и могут сократить до просто Э, а вьетнамцы тот же самый иероглиф читают как Нга, и называют Россию именно так. Неправда? Источник: flower53.livejournal.com

Какого декабриста сослали из Сибири обратно в Европейскую часть России? 3199 + Ссылка В 1856 году всех ссыльных декабристов помиловали, и многие из них вернулись в Москву. Однако Дмитрий Завалишин, бывший морской офицер, возвращаться не торопился — живя в Забайкалье, он активно печатался на политические темы, разоблачая злоупотребления местной администрации. В связи с этим по просьбе генерал-губернатора Муравьёва царским указом Завалишин в 1863 году был сослан из Читы обратно — в Европейскую часть России. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На каком московском памятнике имеется сразу 5 орфографических ошибок в надписи? 7545 + Ссылка В 1992 году в Москве в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры был установлен памятник Кириллу и Мефодию, которым традиционно приписывается создание кириллической азбуки. Надпись на постаменте выполнена по-старославянски и гласит: «Святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и Кириллу. Благодарная Россия». Позднее лингвисты обнаружили сразу 5 орфографических ошибок, включая 2 ошибки в слове «Россия». Неправда? Источник: www.intomoscow.ru

Какой актёр в ходе спектакля может отлучиться и провести на стадионе футбольный матч в качестве диктора? 2792 + Ссылка Актёр Константин Анисимов состоит в труппе Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а также работает диктором на домашних матчах футбольного клуба «Зенит». В первые годы такого совмещения матчи и спектакли нередко накладывались друг на друга, и актёру приходилось идти на разные ухищрения. Например, роль Лаэрта в спектакле «Гамлет» подразумевала выход на сцену только в первом и третьем актах, а между ними Анисимов успевал съездить на стадион и провести матч. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какого вратаря Ельцин назначил первым заместителем министра спорта прямо в перерыве футбольного матча? 5776 + Ссылка В 1992 году проходил футбольный матч между командами Правительства России и Правительства Москвы. Незадолго до перерыва вратарь первой команды получил травму, и в раздевалке Ельцину предложили поставить на ворота Владимира Маслаченко, знаменитого вратаря сборной СССР и футбольного комментатора. Однако Маслаченко отказался, сославшись на то, что он не входит в правительство. Ельцин тут же назначил его первым заместителем министра спорта, приказав Гайдару подготовить соответствующий указ. Маслаченко отстоял второй тайм на ноль, но от должности впоследствии отказался. Неправда? Источник: www.gordon.com.ua

Какому русскому художнику император высочайшим указом подарил букву «в» в конец фамилии? 3560 + Ссылка До 19 века фамилии Брюллов не существовало. Карл Брюллов, знаменитый русский художник, родился в семье академика орнаментной скульптуры Павла Брюлло, предки которого были родом из Франции. Буква «в» в конец фамилии была пожалована Карлу и его брату Александру, архитектору по профессии, высочайшим императорским указом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие обстоятельства привели к тому, что математик Александр Волков стал писателем? 7917 + Ссылка В конце 1930-х годов Александр Волков, который по образованию был математиком и преподавал эту науку в одном из московских институтов, стал изучать английский язык и для практики решил перевести сказку «Мудрец из страны Оз» американского писателя Фрэнка Баума, чтобы пересказать её своим детям. Им очень понравилось, они стали требовать продолжения, и Волков помимо перевода начал придумывать что-то от себя. Так было положено начало его литературному пути, результатом которого стал «Волшебник Изумрудного города» и много других сказок о Волшебной стране. А «Мудрец из страны Оз» в простом переводе на русский не издавался до 1991 года. Неправда? Источник: 80-e.ru

Где и когда выпускались деньги, обеспеченные опиумом? 6507 + Ссылка В 1918 году, когда в условиях Гражданской войны поступление денежной массы из России было прервано, Совнарком Семиречья — исторической области в Казахстане — принял решение напечатать свои банкноты. Причём обеспечением этим деньгам стало не золото, которого просто не было, а опиум, хранящийся в подвалах Государственного банка города Верного (сейчас — Алма-Ата). Выпущенные купюры были изъяты из оборота в конце 1919 года. Неправда? Источник: www.vodyanoyznak.ru

Откуда взялось выражение «малиновый звон»? 5413 + Ссылка Выражение «малиновый звон», которым обозначают мелодичное пение колоколов, не имеет отношения ни к птице малиновке, ни к ягоде малине, а происходит от названия бельгийского города Мехелен (или Малин во французской транскрипции). Именно этот город считается европейским центром колокольного литья и музыки. Мехеленскому стандарту соответствовал первый российский карильон (музыкальный инструмент для исполнения мелодии на нескольких колоколах), заказанный Петром I во Фландрии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как зовут главного героя повести Пушкина «Пиковая дама»? 4574 + Ссылка Главного героя повести Пушкина «Пиковая дама» зовут не Герман. Его имя вообще неизвестно, а Германн (именно с двумя н) — это фамилия героя, немца по происхождению, которая довольно распространена в Германии. А вот в опере «Пиковая дама» автор либретто Модест Чайковский, младший брат Петра Чайковского, убрал одну н, превратив фамилию Германн в имя Герман. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему одна ярославская газета за 4 года сменила 42 названия? 3237 + Ссылка Ярославская областная газета «Северный край» впервые появилась в 1898 году, а в 1905 её закрыли за оппозиционные публикации и критику властей. Однако коллектив газеты продолжал её выпуск, постоянно меняя её названия, в которых почти всегда сохранялось слово «Северный»: «Северная газета», «Северная молва», «Северные вести» и т.д. — всего за 4 года было сменено 42 названия. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто в России имеет официальное право именоваться вождём? 3726 + Ссылка В России существует официальная должность под названием вождь. Так именуется глава сельского поселения Олёринский Суктул в Якутии, основное население которого составляют юкагиры. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что называли субботником до прихода советской власти? 5398 + Ссылка До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которую устраивало им начальство за проступки, совершённые в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины 19 века. Неправда? Источник: www.ukrmap.kiev.ua

Чем отличался партер в театрах пушкинской эпохи от привычного нам? 2736 + Ссылка Во времена Пушкина не весь партер театра занимали кресла. Они были только в нескольких первых рядах для особо знатных и состоятельных господ. За этими рядами располагалась стоячая зона партера, билеты в которую стоили значительно дешевле. Здесь обычно находились творческие люди, студенты, клерки — они были самой активной частью публики, задавая тон аплодисментам и крикам «Браво!». На особо популярные спектакли в партер набивалось очень много театралов, самые заядлые из которых приходили за 2-3 часа до начала и занимали лучшие стоячие места. Неправда? Источник: Марченко Н. Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской эпохи. — Глава «В театральных креслах»

Как Пётр III однажды превратил утилизацию мусора из дорогостоящей в бесплатную? 7862 + Ссылка После завершения строительства Зимнего дворца вся площадь была завалена строительным мусором. Император Пётр III решил избавиться от него оригинальным способом — он приказал объявить народу, что каждый желающий может взять с площади всё, что угодно, и бесплатно. Через несколько часов весь мусор был расчищен. Неправда? Источник: walkspb.ru

Какое отношение к России имеет популярная в Тунисе марка газированной воды «Boga»? 5652 + Ссылка Одной из популярных марок газированной воды в Тунисе является «Boga». Её история восходит к появлению в этой стране кораблей Черноморского флота с русскими эмигрантами — остатками армии Врангеля. Первое время русским вообще запретили сходить на берег под предлогом карантина, и местные жители наладили бизнес по доставке продуктов на корабли. Увидев корабельные бочки с надписью «Вода», торговцы решили, что это привычные им латинские буквы «Boga», и под таким названием стали поставлять пресную воду. Неправда? Источник: www.geo.ru

Почему в московском метро в одних случаях станции объявляются мужским голосом, а в другом — женским? 11813 + Ссылка Если в московском метро ехать по направлению к центру города, станции будут объявляться мужским голосом, а при движении от центра — женским. На кольцевой линии мужской голос можно услышать при движении по часовой стрелке, а женский — против часовой. Сделано это для удобства ориентирования слепых пассажиров. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что появилось раньше — телефон или факс? 2839 + Ссылка Факс появился раньше телефона. Прототип факсимильного аппарата был изобретён ещё в 1843 году, а в 1865 на линиях во Франции и между Москвой и Петербургом началось коммерческое использование устройства итальянца Джованни Казелли. В этом аппарате, названном пантелеграфом, изображение для передачи нужно было наносить специальным изолирующим лаком на свинцовую фольгу. Однако данная технология не была успешной и уступила место другим способам связи. Массовое развитие факсимильной связи стало возможно в 20 веке благодаря появлению более доступных каналов — сначала телеграфного, а затем телефонного и радио. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как зовут аналога русского Колобка из английской народной сказки? 5412 + Ссылка Существует английская народная сказка — аналог русского «Колобка» — в которой главного героя зовут Джонни-пончик. Сюжет сказок практически совпадает за исключением того, что вместо зайца Джонни-пончик сначала уходит от двух рабочих. Неправда? Источник: www.velib.com

Кто обладает как Нобелевской, так и Шнобелевской премиями? 7680 + Ссылка Голландский физик российского происхождения Андрей Гейм в 2010 году получил Нобелевскую премию за опыты, которые помогли изучить свойства графена. А 10 годами раньше он получил ироничную Шнобелевскую премию за эксперимент по диамагнитной левитации лягушек. Таким образом, Гейм стал первым человеком в мире, который владеет как Нобелевской, так и Шнобелевской премиями. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в России 18 века цинга считалась «благородной болезнью»? 4050 + Ссылка В России 18 века цинга считалась «благородной болезнью». Она чаще встречалась у дворян и богатых купцов, нежели чем у простых людей. Причина заключалась в рационе питания — у низших сословий в нём было много овощей: лука, моркови, капусты, а люди богаче брезговали такой простой пищей. Неправда? Источник: mega.km.ru

Какой футбольный клуб назван в честь двух химических веществ, одно из которых — яд? 7306 + Ссылка Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ — аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией ОАО «Минеральные удобрения», создавшей клуб. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как называется улица в Ставрополе, которая проходит точно по 45-й параллели? 7879 + Ссылка В Ставрополе есть улица под названием «45-я параллель», так как точно по этой параллели и проходит. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На спутниковых снимках какого украинского города можно увидеть число 666? 19159 + Ссылка В 522 микрорайоне Харькова по плану должны были построить блок жилых домов, чтобы с воздуха они образовывали буквы СССР. Однако после постройки трёх букв С и вертикальной черты буквы Р в план внесли изменения. В результате сейчас эти дома можно увидеть как число 666. Аналогичное число из домов можно наблюдать в городах Брест (микрорайон Ковалёво) и Обнинск (проспект Маркса). Неправда? Источник: realt.onliner.by

Какая страна первой в мире приравняла свою денежную единицу к 100 монетам? 8529 + Ссылка Ещё несколько веков назад ни в одном государстве основная денежная единица не равнялась 100 монетам. Первой в мире децимализацию провела Россия. После денежной реформы Елены Глинской в 16 веке рубль стал равен десяти гривенникам, а гривенник — десяти копейкам. Правда, до начала 18 века рубль оставался лишь счётной единицей, и уже при Петре Первом отчеканили серебряный рубль, который остался равным 100 копейкам. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране обитали колокола Свято-Даниловского монастыря между 1931 и 2007 годом? 3685 + Ссылка Когда в 1930-х годах разрушали Свято-Даниловский монастырь, советское правительство планировало отправить колокола на переплавку. Узнав об этом, американский промышленник выкупил их по цене бронзы, увёз за океан и подарил Гарвардскому университету. В 2007 году Гарвард согласился вернуть колокола в возрождённый монастырь с условием, что российские мастера отольют взамен оригинальных колоколов их точные копии. Неправда? Источник: www.rg.ru

Какой француз пожертвовал все свои сбережения на защиту Одессы от войска Наполеона? 6018 + Ссылка В 1803 году градоначальником Одессы был назначен француз Арман Эммануэль дю Плесси, герцог де Ришельё, бывший ранее на военной службе в России. Через 9 лет он призвал всех жителей города и Новороссийского края «явить себя истинными русскими» в борьбе с нашествием французов и пожертвовал на цели обороны все свои личные сбережения. А после свержения Наполеона и восстановления монархии герцог по настоянию российского императора Александра I стал премьер-министром правительства Франции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему магнитный компас показывает на север неточно? 5930 + Ссылка Обычный магнитный компас показывает на север неточно, так как северный магнитный полюс не совпадает с географическим. Более того, он постоянно перемещается из одного места в другое. Сейчас он ещё находится в границах канадской Арктики, но движется в сторону Таймыра со скоростью 64 километра в год. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное снималось и в «Кавказской пленнице», и в «9 роте»? 13688 + Ссылка Для съёмок сцены со стариком-афганцем в фильме «9 рота» понадобилась ослица. Съёмочная группа обратилась в Ялтинский зоопарк, объяснив, что нужно животное, которое не боится камеры и громких звуков. Работники зоопарка сразу посоветовали ослицу Люсю, которая почти 40 лет назад снималась в «Кавказской пленнице», возя на себе Шурика. Роль в «9 роте» она сыграла также отлично. Неправда? Источник: www.kinopoisk.ru

С какими животными скрещивают собак для получения особей, используемых в аэропорту Шереметьево? 8610 + Ссылка В аэропорту Шереметьево для поиска взрывчатки используются собаки Сулимова — гибрид собак и шакалов. Благодаря шакальим генам их обоняние более чувствительно, чем собачье. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого российского императора короновали через 34 года после его смерти? 4101 + Ссылка Пётр III был провозглашён императором в 1761 году, однако правил только полгода — его убили в результате дворцового переворота, возглавляемого будущей императрицей Екатериной II. Так как Петра даже не успели короновать, он не имел права быть похороненным в императорской усыпальнице в Петропавловском соборе, поэтому его похоронили без всяких почестей в Александро-Невской лавре. Только в 1796 году, после смерти Екатерины, их сын и новый император Павел I перезахоронил отца в Петропавловском соборе и лично произвёл обряд коронования праха Петра III. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда жил барон Мюнхгаузен? 7024 + Ссылка Барон Мюнхгаузен был вполне реальным историческим лицом. В юности он уехал из немецкого городка Боденвердер в Россию на службу пажом. Затем он начал карьеру в армии и дослужился до звания ротмистра, после чего уехал обратно в Германию. Там он прославился тем, что рассказывал необычайные истории о службе в России: например, въезд в Петербург на волке, запряженном в сани, конь, разрезанный пополам в Очакове, взбесившиеся шубы или вишнёвое дерево, выросшее на голове у оленя. Эти истории, а также совершенно новые, приписанные барону другими авторами, и привели к появлению Мюнхгаузена как литературного персонажа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой знаменитый россиянин составил своё имя из начальных букв имён своих детей? 4760 + Ссылка Предприниматель и меценат Савва Мамонтов назвал своих пятерых детей так, чтобы их инициалы составляли имя отца: Сергей, Андрей, Всеволод, Вера и Александра. Неправда? Источник: www.vesti.ru

Чем, помимо предводительства крестьянских восстаний, связаны Разин и Пугачёв? 7549 + Ссылка Два предводителя крупнейших крестьянских войн в России, Степан Разин и Емельян Пугачёв, родились с разницей примерно в 110 лет в одной и той же маленькой станице — Зимовейской. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

С какого года правители России чередуются по принципу «лысый-волосатый»? 9242 + Ссылка В декабре 1825 года на царский трон Российской Империи взошёл обладавший не самой пышной шевелюрой Николай I. С тех пор прослеживается чёткое чередование лысых и волосатых первых лиц государства — сначала царей, затем генсеков, а теперь президентов. Этот парадокс нарушают только Андропов и Черненко, каждый из которых обладал начальной стадией облысения, но из-за короткого времени нахождения у власти ими можно пренебречь. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На ордене какого прославленного военачальника изображён другой человек? 7718 + Ссылка Орден Александра Невского вручался проявившим отвагу и мужество армейским командирам. Однако изображение на ордене — это совсем не Александр Невский. Так как ни одного прижизненного портрета великого князя не сохранилось, на орден поместили лицо сыгравшего его актёра — Николая Черкасова. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем Пётр I приказал пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира? 10761 + Ссылка Среди указов Петра I был такой, в котором повелевалось пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. На первый взгляд, они там бесполезны, но в то время указ имел ясную цель: отучить солдат, большинство из которых набирались из крестьянской среды, вытирать рукавом рот после еды, чтобы дольше сохранить дорогое сукно. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему на флаге Челябинской области изображён верблюд, хотя они там не водятся? 5922 + Ссылка В Челябинской области верблюды не водятся, однако на флаге и гербе Челябинска, а также на флаге Челябинской области изображён именно верблюд. Это объясняется тем, что в 19 веке основным источником доходов города была торговля, благодаря которой здесь проходило множество верблюдов в составе караванов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой русский писатель ласково называл свою жену крокодилом? 9569 + Ссылка Антон Павлович Чехов в переписке со своей женой Ольгой Леонардовной Книппер употреблял к ней помимо стандартных комплиментов и ласковых слов весьма необычные: «актрисулька», «собака», «змея» и — почувствуйте лиричность момента — «крокодил души моей». Неправда? Источник: www.zakharov.ru

Какая держава внушила страх Новой Зеландии и заставила её создать систему береговых фортификаций? 5919 + Ссылка В 1873 году одна новозеландская газета опубликовала утку о якобы начавшейся войне между Россией и Англией, вследствие чего русский военный корабль зашёл в порт Окленда, атаковал английский корабль и взял в плен высокопоставленных лиц. Эта статья подняла в стране панику, которая вкупе с объявлением Россией войны Турции через несколько лет заставила правительство создать систему береговых фортификаций. Благодаря этому «страху перед русскими» Новая Зеландия обзавелась семнадцатью фортами с новейшим вооружением. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что за голубой шар крутится-вертится над головой в популярной песне? 11319 + Ссылка В популярной песне, прозвучавшей в фильме 1934 года «Юность Максима», есть строки: «Крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой». Очевидная нелогичность текста (что за шар может крутиться над головой?) объясняется просто. В изначальном варианте этой песни, возникшей ещё в середине 19 века, пелось не «шар», а «шарф». Но так как буква «ф» на стыке слов в быстром темпе пелась очень трудно, она впоследствии редуцировалась. Неправда? Источник: a-pesni.org

Откуда взялось выражение «идти в гору»? 6707 + Ссылка В начале 19 века в народе была популярна карточная игра «горка», чем-то напоминающая покер. Когда игрок начинал делать ставки, вынуждая партнёров пасовать, про него говорили, что он «идёт в гору». Позднее это выражение проникло в повседневную речь и сейчас употребляется для обозначения человека, который неуклонно повышает своё положение и добивается успехов. Неправда? Источник: wordhist.narod.ru

Какой художник экономил деньги на отправке писем, просто рисуя марки на конвертах? 9340 + Ссылка Художник Владислав Коваль во время учёбы в Москве посылал письма родным. При этом марки на конверты он не наклеивал, а рисовал, и все письма дошли в таком виде. Когда министерство печати объявило конкурс на эскизы новых марок, студент Коваль принёс организаторам пачку конвертов и стал победителем. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Каким своим детям русские аристократы иногда давали усечённые фамилии? 7503 + Ссылка Русские аристократы и члены императорской семьи часто давали своим внебрачным детям фамилии, образованные путём усечения. Например, внебрачные дети Трубецких могли получить фамилию Бецкой, а Голицыных — Лицын или даже просто Го. Другой интересный способ заключался в использовании анаграмм. Так, фамилия Луначарский произошла от фамилии Чарналуский. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится озеро с солёной водой, обитатели которого заключены в ловушку? 15376 + Ссылка Озеро Могильное в Мурманской области уникально наличием четырёх слоёв различной степени солёности. В самом верхнем слое с пресной водой обитают дафнии и рачки. В самом нижнем слое, где солёность достигает 3,3%, обитают лишь пурпурные бактерии. В средних слоях живут типичные морские обитатели, например, морские звёзды. Они находятся в своеобразной ловушке, так как не способны жить ни в верхнем, ни в нижнем слое. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой всемирно известный косметолог открыл свой первый магазин в Рязани? 9557 + Ссылка Max Factor — всемирно известную косметическую компанию — основал Максимилиан Факторович, который родился в 1877 году в Польше, которая тогда была частью Российской Империи. Свой первый магазин он открыл в городе Рязани, постепенно добился статуса поставщика царской семьи, а в 1904 году эмигрировал в США. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему жителей Кирова не следует называть вятичами? 3794 + Ссылка Жителей Вятки (это историческое название Кирова и Кировской области) часто ошибочно называют вятичами, тогда как правильно будет «вятчане». Исторически население Вятской земли формировалось переселенцами из Новгородской земли, а вятичи — это название славянского племени, жившего на берегах Оки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как Центробанк России уничтожает старые деньги? 7023 + Ссылка Средний срок жизни российских купюр составляет 2,5 года. В советское время старые деньги обрабатывали паром, перерабатывая в бумажную массу для нового использования. Но этот способ был слишком дорогостоящим и грязным с точки зрения экологии, поэтому было решено разработать другой способ. Можно предположить, что лучше всего просто сжигать ветхие деньги, но от сжигания тоже отказались в силу многих причин. В итоге Центробанк выбрал технологию резки банкнот на мелкие кусочки с последующим захоронением на свалках. Операция резки выполняется автоматически, когда специальная машина в процессе сортировки обнаруживает плохую купюру. Неправда? Источник: finance.rambler.ru

Какие здания располагаются в Москве на месте бывшего дома помещицы-садистки Салтычихи? 7574 + Ссылка Знаменитая помещица-садистка Дарья Салтыкова, убившая и замучившая десятки крестьян и дворовых людей, имела, помимо прочего имущества, и дом в Москве. Располагался он на углу улиц Большая Лубянка и Кузнецкий Мост. По иронии судьбы, теперь там находятся здания ФСБ, в подвалах которых замучили в 1930-х годах многих людей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что делали барышни в дореволюционной России для достижения бледности лица? 6113 + Ссылка В отличие от современной моды на загар дореволюционные барышни предпочитали «интересную бледность» лица, особенно это ценилось на балах. Для достижения этой цели за день до бала девушки почти ничего не кушали, максимально затягивали корсеты, ели мел и даже пили разведённый уксус. Неправда? Источник: cbs.irkipedia.ru

Почему персы решили подарить России алмаз «Шах»? 6953 + Ссылка Александр Грибоедов был не только поэтом, но и дипломатом. В 1829 году он погиб в Персии вместе со всей дипломатической миссией от рук религиозных фанатиков. Во искупление вины персидская делегация прибыла в Петербург с богатыми дарами, среди которых был знаменитый алмаз «Шах» весом 88,7 карата. Другой целью визита посольства было смягчение контрибуции, наложенной на Персию по условиям Туркманчайского мирного договора. Император Николай I пошёл навстречу персам и произнёс: «Я предаю вечному забвению злополучно­е тегеранское происшеств­ие!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую доходность показал инвестиционный портфель, составленный цирковой обезьянкой? 13683 + Ссылка В конце 2008 года российский журнал «Финанс.» затеял эксперимент. Перед цирковой обезьянкой положили 30 кубиков с названиями компаний, размещающих акции на бирже. Она выбрала 8 кубиков, и из этих акций был сформирован инвестиционный портфель. По итогам года этот портфель показал более высокую доходность, чем инвестиции 94% российских коллективных управляющих. Неправда? Источник: www.finansmag.ru

Как правильно называется аргентинская провинция Жужуй? 16706 + Ссылка В Аргентине есть провинция Jujuy, что по правилам испанского языка читается как «Хухуй». Однако во всех российских атласах и энциклопедиях это название пишут как «Жужуй» ввиду неблагозвучности правильного варианта. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда научил весь мир есть в ресторанах по русской системе? 8150 + Ссылка До середины 19 века в ресторанах подавали сразу все заказанные блюда — такой способ обслуживания носит название «service à la française» («французская система»). В начале 19 века Францию посетил русский князь Александр Куракин и научил рестораторов другому способу — подавать блюда постепенно, в порядке их расположения в меню. В современных ресторанах такая система наиболее популярна и называется «service à la russe». Неправда? Источник: www.cuisinenet.com

Где ходит автобус № 0? 5705 + Ссылка В Москве до 2002 года действовало правило — на время ремонта троллейбусных или трамвайных линий пускать по этому маршруту автобус с номером 0. В 1995 году был начат ремонт линии на Проспекте Мира, но затем её закрыли навсегда. А вот временный автобус № 0 ходит до сих пор по маршруту Рижский вокзал — метро Белорусская. Неправда? Источник: community.livejournal.com

Почему при встрече Нового 1992 года бой курантов по телевидению был задержан на минуту? 23430 + Ссылка В конце 1991 года с новогодним обращением к народу была полная неразбериха. Горбачёв формально был президентом СССР, но уже ничего не решал, а Ельцин тоже не смог поздравить по неизвестным причинам. Почётную роль предложили Михаилу Задорнову, который был ведущим «Голубого огонька». Сатирик выступал в прямом эфире и так увлёкся, что проговорил на минуту дольше. Ради него задержали бой курантов. Неправда? Источник: www.rian.ru

Где расположены два острова, жители которых могут встретить Новый Год два раза? 14268 + Ссылка В Беринговом проливе, посередине между Чукоткой и Аляской, расположены Острова Диомида. Большой Диомид (или остров Ратманова) принадлежит России, а Малый Диомид (или остров Крузенштерна) — США. Между островами проходит не только государственная граница, но и линия перемены дат. Таким образом солдаты заставы на Большом острове могут встретить Новый Год, затем пройти 4 км до Малого и встретить его ещё раз, тем более сделать это можно без всякой визы благодаря особому договору между странами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что однажды Ельцин приказал сделать с его пресс-секретарём Костиковым? 8062 + Ссылка Летом 1994 года Борис Ельцин посетил Красноярск, где ему устроили катание на теплоходе по Енисею. Во время него подвыпивший пресс-секретарь президента Вячеслав Костиков стал приставать к Ельцину с шутками. Тот отдал команду стоящим рядом помощникам выбросить Костикова за борт, что и было выполнено. Неправда? Источник: lib.ru

Почему космонавты смотрят перед отлётом фильм «Белое солнце пустыни»? 17076 + Ссылка После гибели трёх космонавтов корабля «Союз-11» экипаж «Союза-12» был сокращён до двух человек. Перед стартом они посмотрели фильм «Белое солнце пустыни», а после удачной миссии говорили, что товарищ Сухов стал незримым третьим членом экипажа и помогал им в трудные минуты. С тех пор просмотр этой ленты стал традицией для всех советских, а затем и российских космонавтов. Ритуалу нашли и практическое применение: на примерах из фильма космонавтов учат работе с камерой и построению плана съёмки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему милиционеров называют «мусорами»? 14990 + Ссылка Милиционеры получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до революции Московский Уголовный Розыск назывался Московским Уголовным Сыском. От аббревиатуры МУС и произошло обидное прозвище. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто для футбольной карьеры воспользовался славой своего брата? 7099 + Ссылка В 1912 году на службу в Москву был направлен британский дипломат Роберт Брюс Локхарт. В Москве были наслышаны об известном футболисте того времени Локхарте и немедленно пригласили его в команду Морозовской текстильной фабрики. Дипломат принял предложение и выиграл с командой чемпионат Москвы, хотя до этого играл только на уровне любителей, а спортивной знаменитостью был его брат Джон. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему жителей города Торжок называют новоторами? 5327 + Ссылка Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть «новоторы». Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял своё название. Сначала он был просто Торгом, затем стал Новым Торгом. И с того времени слово «новоторы» уже не менялось при очередной смене названия города. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем перед сражением с русскими бухарские солдаты вставали на руки? 18247 + Ссылка Во время войны России против Бухарского эмирата в 1868 г. пехота генерала Головачёва прямо на глазах у неприятеля по грудь в воде перешла реку Зеравшан и в штыковой атаке заняла высоту Чапан-Ата. Манёвр был стремительным, разуваться и выливать воду было некогда. Поэтому солдаты становились на руки, а товарищи при этом трясли их за ноги. Через месяц в бою при Зарабулаке передние ряды бухарцев, подойдя на ружейный выстрел, встали на руки, а задние стали добросовестно трясти их за ноги. Они были твёрдо уверены, что разгадали ритуал русских, приносящий победу. Неправда? Источник: militera.lib.ru

Какой российский транспорт выпускался под серией Ы? 6198 + Ссылка С 1910 по 1920 год в России серийно выпускались грузовые паровозы серии Ы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где растут скрученные в петлю деревья? 21056 + Ссылка На Куршской косе, что в Калининградской области, есть уникальное место, которое называется «Танцующий лес» либо «Пьяный лес». На участке примерно в 1 кв. км растут посаженные в 1980-х годах сосны. Большая часть деревьев причудливо изогнута, а некоторые в нижней части даже «скручены» в петлю. Науке точно неизвестна причина этого феномена, есть только множество гипотез: природные факторы, генетические особенности, воздействие вирусов или вредителей, и даже особая космическая энергетика данного места. Похожее место под названием «Лес Троллей» есть в Дании, и тоже на побережье Балтийского моря. Другой аналог — парк «Танцующие берёзы» — расположен на берегу озера Боровое в Казахстане. Неправда? Источник: community.livejournal.com

Какой спортсмен неоднократно выиграл всевозможные международные титулы, но не смог стать чемпионом России? 9584 + Ссылка Российский фигурист Алексей Ягудин стал четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы и Олимпийским чемпионом 2002 года. Однако за свою карьеру ему ни разу не удалось выиграть чемпионат России. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему прямая железная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом имела в одном месте криволинейный изгиб? 7445 + Ссылка Октябрьская железная дорога, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, сейчас является совокупностью прямых линий, хотя раньше существовал небольшой криволинейный изгиб между Окуловкой и Малой Вишерой. Существует легенда, что при проектировании дороги император Николай I лично начертил прямую линию между двумя столицами, а изгиб возник из-за того, что карандаш обогнул приложенный к линейке палец. На самом деле в том месте был перепад высот, что затрудняло движение составов, движимых маломощными паровозами. Для того, чтобы не вцеплять дополнительный локомотив, и был создан объезд. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой русский император считал, что американцы едят человеческое мясо? 7664 + Ссылка В 19 веке жители России мало что знали о США, а о нравах американцев имели искажённые представления. Когда в 1853 году Министерство народного просвещения направило Иосифа Гамеля в Америку для ознакомления с состоянием науки, Николай I утвердил эту командировку с указанием: «Обязать его секретным предписанием отнюдь не сметь в Америке употреблять в пищу человеческое мясо». Неправда? Источник: n-t.ru

Откуда взялось выражение «дать добро»? 13207 + Ссылка В дореволюционной азбуке буква Д называлась «добро». Флаг, соответствующий этой букве, в своде сигналов военного-морского флота имеет значение «да, согласен, разрешаю». Именно это стало причиной возникновения выражения «дать добро». Производное от него выражение «Таможня даёт добро» впервые появилось в фильме «Белое солнце пустыни». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько стоит производство российских копеек? 15502 + Ссылка Расходы на производство всех российских монет до 5 рублей включительно превышают номинал этих монет. Например, стоимость чеканки 5-копеечной монеты составляет 71 копейку. Неправда? Источник: www.metalbulletin.ru

Каким насекомым на самом деле является стрекоза из басни Крылова? 16907 + Ссылка В басне Крылова «Стрекоза и муравей» есть строки: «Попрыгунья Стрекоза лето красное пропела». Однако известно, что стрекоза не издаёт звуков. Дело в том, что в то время слово «стрекоза» служило обобщённым названием для нескольких видов насекомых. Настоящим героем басни в изложении Эзопа, а позднее Лафонтена, является цикада, которую Крылов и адаптировал в стрекозу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда Репин чуть не испортил свою картину «Иван Грозный и сын его Иван»? 8701 + Ссылка В 1913 году душевнобольной иконописец изрезал ножом картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Благодаря своевременным работам реставраторов картину удалось восстановить в первоначальном виде. Сам Репин приезжал в Москву и переписал голову Грозного в неприятной лиловой гамме, не вязавшейся с остальной гаммой картины, — взгляды на живопись у художника сильно изменились за 20 лет. Реставраторы убрали эти исправления и привели картину к точному соответствию её детальным фотографиям. А Репин, увидев восстановленную картину позже, ничего не заметил. Неправда? Источник: ilya-repin.ru

Как выглядит памятник человеку-невидимке? 7470 + Ссылка В Екатеринбурге установлен памятник человеку-невидимке, герою романа Герберта Уэллса. Он представляет собой отпечатки босых ног на бронзовом постаменте. Отпечатки несимметричные оттого, что авторов памятника — двое, и каждый захотел оставить свой след. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Чем объясняется близость слов «швейцар» и «швейцарец»? 4762 + Ссылка В России до 19 века жителей Швейцарии звали швейцарами, до тех пор, пока словом «швейцар» не начали повсеместно называть привратников и сторожей подъездов. Из-за постоянной путаницы и решили для жителей горной страны употреблять новое слово — «швейцарец». Исторически близость этих слов объясняется тем, что в своё время западноевропейские владетельные особы, в том числе папы римские, предпочитали набирать свою гвардию телохранителей из швейцарцев. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какой герой вместо Самсона изначально должен был украшать Петергофские фонтаны? 6926 + Ссылка По задумке Петра Первого в центре большого каскада Петергофских фонтанов должна была находиться фигура Геракла, побеждающего Лернейскую гидру, что символизировало бы победу России в Северной войне. Однако его преемники нашли более удачную символику. Ключевая в той войне Полтавская битва состоялась в день святого Самсония Странноприимца, в связи с этим вспомнили библейскую легенду о Самсоне, голыми руками победившем льва, а ведь именно львы являются ключевыми фигурами на шведском гербе. Так и появился знаменитый фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Копенгаген можно перепутать с Саранском? 4828 + Ссылка В международной авиации каждый аэропорт имеет трёхбуквенный код на латинице, а в России применяется дополнительная внутренняя система трёхбуквенных кодов на кириллице. Единственным городом в мире, код которого совпадает с его названием в обеих системах, является Уфа (УФА и UFA). А Копенгаген иногда путают с Саранском, поскольку международный код первого совпадает по начертанию с внутренним кодом второго — СРН. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто помогал Шишкину рисовать медведей на картине «Утро в сосновом лесу»? 8424 + Ссылка Картину «Утро в сосновом лесу» Иван Шишкин написал не один, а в соавторстве с Константином Савицким (который рисовал медведей). Однако коллекционер Павел Третьяков после приобретения картины стёр подпись Савицкого, так что сейчас автором картины указывается один Шишкин. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как можно было устроиться на работу в дореволюционный аналог Гознака? 7043 + Ссылка В дореволюционной России чтобы устроиться в «Экспедицию заготовления государственных бумаг» — аналог сегодняшнего «Гознака» — требовалось поручительство двух работников, знающих новичка лично. Если новичок не оправдывал доверия, увольнялись все трое. Неправда? Источник: Таранов П. «Управление без тайн». — Симферополь, «Таврида», 1993. — стр. 26

Каким растением можно поцарапать сталь? 9176 + Ссылка Хвощ зимующий, растущий в средней полосе России, обладает чрезвычайной жёсткостью. В стенках его наружных клеток накапливается кремнезём, и его зелёным стеблем можно поцарапать стальную поверхность. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Откуда взялось выражение «всыпать по первое число»? 16761 + Ссылка В старые времена учеников школы часто пороли, нередко даже без какой-либо вины наказуемого. Если наставник проявлял особое усердие, и ученику доставалось особенно сильно, его могли освободить от дальнейших порок в текущем месяце, вплоть до первого числа следующего месяца. Именно так возникло выражение «всыпать по первое число». Неправда? Источник: www.comics.ru

Откуда произошло слово «сморозить»? 12641 + Ссылка В дореволюционных гимназиях учителя называли ответы нерадивых учеников греческим словом «морос» (глупость). Гимназисты переделали его в жаргонное словечко «сморозить». Неправда? Источник: rus.1september.ru

Почему России было выгодно продать Аляску? 13177 + Ссылка Аляска была продана Соединённым Штатам в 1867 году за сумму чуть больше 100 миллионов долларов в пересчёте на сегодняшний день. Через 30 лет после продажи там открыли месторождения золота и началась знаменитая «золотая лихорадка», а в 20 веке были открыты и крупные месторождения нефти и газа с общими запасами на сумму в 100—180 миллиардов долларов. Однако если бы мы не продавали Аляску, существовал большой риск потерять её вообще без компенсации. Британская империя, с которой у нас были враждебные отношения, могла оккупировать Аляску и присоединить к Канаде. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему у нас сложилась традиция подписывать корешки книг снизу вверх, а в Европе наоборот? 11106 + Ссылка В Западной Европе и Америке корешки книг подписывают сверху вниз. Эта традиция уходит корнями в те времена, когда книг было мало: если книга лежит на столе (или в небольшой стопке), читателю должно быть удобно прочесть название. А в Восточной Европе и России прижилась традиция подписывать корешки снизу вверх, потому что так удобнее читать, когда книги стоят на полке. Неправда? Источник: www.artlebedev.ru

Какой российский религиозный деятель добился сохранности своего тела после смерти? 24981 + Ссылка Даши-Доржо Итигэлов был верховным ламой русских буддистов с 1911 по 1917 год. Умер он в 1927 году во время медитации в позе лотоса. Согласно его завещанию, в 2002 году саркофаг с телом был вскрыт. Обнаружилось, что тело не имеет никаких признаков разложения, и даже обладает некоторыми свойствами живого организма. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему многие россияне употребляют слова «ксерить» и «канонить»? 9667 + Ссылка Копировальный аппарат в России часто называют ксероксом, потому что именно машины Xerox были впервые представлены на российском рынке (кстати, это название в оригинале произносится «зирокс»). Появился даже глагол «ксерить» в значении «снимать копию». А в некоторых областях Дальнего Востока первенствовала компания Canon, и там более распространён глагол «канонить». Неправда? Источник: teenslang.su

Какой традиционный салат в оригинале готовился с икрой, рябчиками и раками? 8307 + Ссылка Оригинальный рецепт салата «оливье», изобретённого в 19 веке жившим в Москве французским поваром Люсьеном Оливье, утерян. В 1904 году рецептура приготовления салата была примерно воспроизведена: 2 рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои кабуль, два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Откуда взялось выражение «втирать очки»? 7124 + Ссылка В 19 веке шулеры-картёжники прибегали к хитрости: в процессе игры при помощи особого клейкого состава они наносили на карты дополнительные очки (красные или чёрные знаки) из порошка, а при необходимости могли стереть эти очки. Отсюда происходит выражение «втирать очки», означающее представление чего-нибудь в выгодном свете. Неправда? Источник: new.gramota.ru

Когда российскими гимнами были «Боже, храни короля» и «Марсельеза»? 6571 + Ссылка В 1816 году государственным гимном России стал английский гимн «Боже, храни короля», переведённый Жуковским и дополненный Пушкиным. Более привычный для нас «Боже, царя храни» был написан в 1833 году. После Февральской революции 1917 года гимном России стала «Марсельеза», а после Октябрьской — «Интернационал». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какую трассу имела в виду группа «Алиса» под E95? 7616 + Ссылка Трасса «Москва — Санкт-Петербург» обозначается M10 или E105, а раньше называлась E95. Именно её воспела группа «Алиса» в 1997 году. Сейчас E95 соединяет Санкт-Петербург с Турцией через Белоруссию, Украину и паром по Чёрному морю. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что общего между нашей собакой и зарубежными обезьяной и улиткой? 19594 + Ссылка Только в русском языке и некоторых языках бывших советских республик знак @ называют собачкой. В других языках чаще всего @ называют обезьянкой или улиткой, встречаются и такие экзотические варианты как штрудель (на иврите), сельдь под маринадом (в чешском и словацком), лунное ухо (в казахском). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие притоки Дона текут рядом и имеют одинаковое название? 5994 + Ссылка В Воронежской области протекают две реки с именем Девица, обе впадают в Дон, и обе имеют притоком реки с именем Россошка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится горный массив, имеющий форму почти идеального кольца? 15903 + Ссылка Горный массив Кондёр в Хабаровском крае — это единственный массив в мире, имеющий форму почти идеального кольца. При этом он является не кратером вулкана, а следствием магматической интрузии — выхода магматических пород из глубинных слоёв земли. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой русский поп-певец имеет самую большую армию поклонников? 12565 + Ссылка Витас — самый популярный современный русский исполнитель в Китае, что ставит его на первое место среди всех русских исполнителей по общему числу поклонников в мире. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько цветов нужно дарить европейским девушкам? 4116 + Ссылка В США, Европе и некоторых восточных странах считается, что чётное количество даримых цветов приносит счастье. В России чётное количество цветов принято приносить лишь на похороны умершим. В случаях, когда в букете много цветов, чётность или нечётность их количества уже не играет такой роли. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой из российских регионов Тайвань считает своей территорией? 9558 + Ссылка Республика Тыва полноправно вошла в состав СССР и РСФСР только в 1944 году. До 1912 года она была регионом Китая, но отделилась после свержения маньчжурской династии. В 1914 году Тыва была принята под российский протекторат, но с 1921 снова стала независимой. Однако Китай не признавал независимости Тывы, а сейчас её считает своей территорией Тайвань, куда бежало правительство Китайской Республики после поражения от Мао Цзэдуна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему первые танки в России называли лоханями? 15930 + Ссылка При отправке на фронт первых танков британская контрразведка пустила слух, что российское правительство заказало у Англии партию цистерн для питьевой воды. И танки отправились по железной дороге под видом цистерн (благо, гигантские размеры и форма первых танков вполне соответствовали этой версии). Именно поэтому танки так называются (от английского tank — бак, цистерна). Интересно, что у нас сперва перевели это слово и называли новую боевую машину «лохань». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой русский музыкальный инструмент мы называем цыганским? 5822 + Ссылка Гитару с семью струнами и строем «d¹, h, g, d, H, G, D» во всём мире называют русской гитарой. У нас больше принято её называть просто семиструнной, или же цыганской гитарой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой враг России пытался служить в русской армии? 8806 + Ссылка В 1788 году Наполеон, будучи поручиком, пытался поступить на русскую службу, но получил отказ руководившего набором волонтёров для участия в войне с Турцией генерал-поручика Заборовского. Буквально за месяц до прошения Наполеона был издан указ о принятии иноземцев на службу чином ниже, на что Наполеон не согласился. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто построил царь-танк? 6422 + Ссылка Во время Первой Мировой войны инженер Лебеденко спроектировал и построил бронированную боевую машину с колёсами диаметром 9 м, способную нести на себе пулемёты и пушки и названную позже Царь-танком. Повышенная проходимость была доказана на испытаниях — машина ломала берёзы, как спички. Однако задний управляемый каток, в силу своих малых размеров и неверного распределения веса машины в целом, почти сразу после начала испытаний увяз в мягком грунте. Также испытания выявили значительную уязвимость машины при артиллерийском обстреле. Вплоть до 1917 года танк стоял под охраной на месте испытаний, но затем о машине забыли, а в 1923 году разобрали на металлолом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Лада Калина в Финляндии имеет другое название? 24963 + Ссылка Экспортное название автомобиля Лада Калина для Финляндии — Lada 119, так как в переводе с финского kalina означает треск, грохот, дребезжание и стук. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Малая Вишера больше Большой Вишеры? 5886 + Ссылка В новгородской области есть населённые пункты Большая Вишера и Малая Вишера, причём Большая в несколько раз меньше Малой. Всё дело в том, что обе Вишеры одноимённы рекам, на которых стоят. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой футболист был обменян на футбольную форму? 7513 + Ссылка В 1992 году футболист Сергей Бодак перешёл из самарских «Крыльев Советов» во владикавказский «Спартак» в обмен на комплект бордовой футбольной формы для команды. Неправда? Источник: www.kc-camapa.ru

Какое значение имеет слово мир в «Войне и мире»? 8500 + Ссылка В названии романа Льва Толстого «Война и мир» слово мир употреблено как антоним войне (дореволюционное «миръ»), а не в значении «окружающий мир» (дореволюционное «мiръ»). Все прижизненные издания романа выходили именно под названием «Война и миръ», и сам Толстой писал название романа по-французски как «La guerre et la paix». Однако из-за опечаток в разных изданиях в разное время, где слово написали как «мiръ», до сих пор не утихают споры об истинном значении названия романа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие республики разделяет только река и 2 часа разницы во времени? 11881 + Ссылка На всей территории Татарстана действует московское время, а в соседней Башкирии время уже на два часа больше. Поэтому несколько постоянно действующих мостов через приграничную между этими республиками реку Ик шутя называют «самыми длинными». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой посол разыграл журналистов, сообщив о боевом применении ядерного оружия? 19622 + Ссылка 20 марта 2003 года началась операция американских войск в Ираке. 1 апреля Посол Ирака в России Аббас Халаф Кунфуд созвал пресс-конференцию и зачитал журналистам якобы только что полученную новость от Рейтерс: «Американцы по ошибке поразили британские войска ядерной ракетой. Погибло семеро». И через несколько секунд в полной тишине заявил шокированной аудитории: «С первым апреля!». Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com

Какую должность в России мог занять Виктор Пиписькин? 8543 + Ссылка В ночь с 12 на 13 сентября 2007 года на новостном портале Лента.Ру появилась запись, что на должность премьер-министра России выдвинут Виктор Пиписькин. Шутку одного из журналистов не заметил редактор и опубликовал статью. Через несколько дней редактор был уволен. Неправда? Источник: www.compromat.ru

Как германский посол догадался об успехах пугачёвского восстания? 5101 + Ссылка Когда Пугачёв вышел на Волгу, информацию об этом русское правительство тщательно скрывало от иностранных дипломатов. Однако прусский посол граф Сольмс догадался об этом по отсутствию в торговых лавках свежей чёрной икры. Неправда? Источник: www.ekaterina2.com

Откуда появился кефир? 4013 + Ссылка Кефир родом с Кавказа, а его закваска передавалась с давних времён по наследству. По одной из версий, только в начале 20 века русским молокозаводчикам удалось выманить несколько горошин и начать производство своего кефира. Основная микрофлора кефирного грибка представляет собой сложный симбиоз нескольких микроорганизмов, и до сих пор его не удалось повторить искусственно. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какими иностранными каторжниками хотели заселять российские просторы? 4741 + Ссылка Граф Потёмкин предлагал Екатерине II выписать у английского правительства каторжников для освоения причерноморских степей. Царица всерьёз увлеклась этой идеей, но сбыться ей было не суждено, а английских каторжников стали отправлять в Австралию. Неправда? Источник: vivovoco.rsl.ru

Как назвали город, где Анна Каренина бросилась под поезд? 9226 + Ссылка В романе Льва Толстого Анна Каренина бросилась под поезд на подмосковной станции Обираловка. В советское время этот посёлок стал городом и был переименован в Железнодорожный. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда солдаты по ошибке убивали своих офицеров за французскую речь? 12256 + Ссылка Во время Отечественной войны 1812 года были нередки случаи убийства и ранения офицеров русской армии от своих же солдат, особенно вечером и ночью, из-за привычки офицеров говорить между собой по-французски. Неправда? Источник: lib.rus.ec

Где и когда строили круглые броненосцы? 6999 + Ссылка После поражения в Крымской войне 1853-1856 годов России по условиям мирного договора было запрещено строить новые военные корабли для Черноморского флота. В 1871 году Россия добилась отмены данных ограничений, однако возрождение флота путём постройки крупных броненосцев было невозможно из-за слабой производственной базы. Было решено строить плавучие батареи прежде всего в оборонительных целях, причём от судов требовалось превосходить толщиной брони любые иностранные броненосцы, а также иметь осадку не более 14 футов. Этим требованиям удовлетворил только проект вице-адмирала Попова — круглые в плане корабли класса мониторов, которые так и назвали «поповками». Две таких батареи прослужили флоту до начала 20 века. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто написал песню «Во поле берёза стояла»? 4318 + Ссылка Многие источники утверждают, что песню «Во поле берёза стояла» написал татарский поэт Нигмат Ибрагимов. Однако эта песня всё-таки является русской народной. Самая ранняя публикация текста песни относится к 1790 году, а вариация Ибрагимова «Русская песня» напечатана лишь в 1825 году. Из его стихотворения в современный текст песни вошли только припевные формы «Люли-люли стояла». Путаницу с авторством усилило и стихотворение, которое приписывается Евтушенко: «К сожалению, мало известно // Но достоин тот факт пьедестала, // Что татарином создана песня. // „Во поле берёзонька стояла“». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая торжественная таиландская песня написана на музыку русского композитора? 4462 + Ссылка Гимн королевской семьи Таиланда, который был официальным гимном страны до 1932 года, написан на музыку русского композитора Петра Щуровского. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему царь Алексей Михайлович запретил курение? 6601 + Ссылка Царь Алексей Михайлович запретил курение под страхом смертной казни. Правда, не из-за вреда для здоровья, а из-за пожароопасности (считали, что именно курение вызвало московский пожар 1634 года). Неправда? Источник: www.istorya.ru

Какие выражения произошли от указа клеймить лбы преступникам? 9227 + Ссылка Ещё с 14 века на Руси закрепилась практика клеймить лбы и щёки преступникам. Отсюда ведут происхождение многие крылатые выражения: «на лбу написано», «заклеймить позором» и «прожжённый преступник». Неправда? Источник: rus.1september.ru

Какой математик постигал основы науки по обоям в комнате? 11331 + Ссылка Софья Ковалевская познакомилась с математикой в раннем детстве, когда на её комнату не хватило обоев, вместо которых были наклеены листы с лекциями Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении. Неправда? Источник: www.internet-school.ru

Сколько времени провёл Робинзон Крузо в России? 12092 + Ссылка Роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как Андрей Битов узнал о новом слове в своём творчестве? 10836 + Ссылка По признанию Андрея Битова, впервые он узнал о дзен-буддизме в тридцатилетнем возрасте, ознакомившись с диссертацией одного английского литературоведа под названием «Дзен-буддизм в раннем творчестве Андрея Битова». Неправда? Источник: А. Битов «Последовательность текстов». «Звезда», N 9, 1998 г., с. 29

Как изобрели пожарские котлеты? 8479 + Ссылка Однажды русский царь завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мяса, и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились, он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни. Неправда? Источник: www.1001recept.com

Где изобрели молниеотвод задолго до Франклина? 5764 + Ссылка Невьянская наклонная башня, расположенная на территории нынешней Свердловской области, была оснащена молниеотводом за четверть века до того, как он был сконструирован Бенджамином Франклином. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая ошибка привела к появлению на гербе Иркутской области мифического животного? 10760 + Ссылка На старинном гербе Иркутска был изображён бабр (так раньше называли уссурийского тигра), держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 года в описании герба была допущена ошибка — вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую проблему Менделеев считал самой актуальной для 20 века? 7752 + Ссылка Менделеев, исходя из того, что поголовье лошадей должно прирастать прежними темпами, считал самой сложной технической проблемой 20 века утилизацию огромного количества навоза. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто придумал имя Светлана? 8678 + Ссылка Имя Светлана не является исконно славянским. Оно было придумано и впервые использовано поэтом Востоковым в романсе «Светлана и Мстислав», а широкую популярность получило после выхода в свет баллады Жуковского «Светлана» в 1813 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой писатель написал рассказ о религиозном подвиге на основе истории о походе за водкой? 9748 + Ссылка В повести Лескова «Запечатленный ангел» старовер проходит с одного берега реки на другой по цепям недостроенного моста во время бурного ледохода, чтобы вернуть из монастыря конфискованную у старообрядцев икону. По утверждению автора, сюжет основан на реальных событиях, только там фигурирует каменщик, а ходил он не за иконой, а за более дешёвой водкой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая порнографическая сцена есть в «Горе от ума»? 14455 + Ссылка В 19 веке актрисы отказывались играть Софью в «Горе от ума» со словами: «Я порядочная женщина и в порнографических сценах не играю!». Такой сценой они считали ночную беседу с Молчалиным, который ещё не был мужем героини. Неправда? Источник: internet.chgk.info

Откуда взялось выражение «верста коломенская»? 4371 + Ссылка В 17 веке по распоряжению царя Алексея Михай­ловича между Москвой и летней царской резиденцией в селе Коломенском было заново произведено измерение расстояний и установлены очень высокие верстовые столбы. С тех пор высоких и худощавых людей называют «верстой коломенской». Неправда? Источник: www.otrezal.ru

Кто отправлял в ссылку колокола? 4414 + Ссылка В 1681 году набатный колокол Кремля был заключен в Никольско-Карельский монастырь за то, что своим звоном нарушил сон царя Фёдора Алексеевича. В 1591 году по приказу Бориса Годунова отрубили уши и вырвали язык Угличскому колоколу, сообщившему народу о гибели царевича Димитрия; затем его сослали в Тобольск. Неправда? Источник: www.rusarch.ru