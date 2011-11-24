Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие животные настолько территориальны, что могут умереть из-за простого соседства с сородичем? 46 + Ссылка Арктические бурозубки из семейства землеройковых — в крайней степени территориальные млекопитающие. В одном эксперименте двух таких бурозубок оставляли вместе в клетке, и каждый раз через несколько дней одну из них обнаруживали мёртвой. При этом никаких видимых повреждений на умершем животном не находили. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы могут песней управлять развитием птенцов в яйцах? 300 + Ссылка Зебровые амадины, птицы семейства вьюрковых ткачиков, могут песней управлять развитием птенцов в яйцах, адаптируя их к жаркому климату. Если температура окружающего воздуха превышает 26 °C, высиживающий яйца родитель в последние дни перед вылуплением время от времени издаёт специальный крик. Он способствует замедлению роста птенцов, которые оказываются более устойчивыми к высоким температурам относительно своих собратьев нормального размера. Те же результаты учёные получили и в лаборатории, проигрывая яйцам записанную песню. Адаптация проявляется также во втором поколении, когда самки, весившие меньше в раннем возрасте, производят больше птенцов. Неправда? Источник: nplus1.ru

Какие рыбы могут ходить по суше и взбираться по стенам? 271 + Ссылка Некоторые рыбы приспособились к передвижению по суше. Например, илистые прыгуны и лягушковые клариевые сомы делают это с помощью развитых грудных плавников и отталкивания задней частью тела, причём прыгуны во время приливов могут даже заползать на мангровые деревья. Но наиболее совершенный механизм к «ходьбе», в том числе по вертикальным поверхностям, обнаружен у обитающего в Таиланде вида Cryptotora thamicola, известного как пещерный ангел. Его тазовый пояс соединён с позвоночником гипертрофированным ребром седьмого позвонка, что позволяет ангелу двигаться диагональной походкой как некоторые четвероногие и взбираться по стенам пещер, цепляясь особыми крючками на плавниках. Неправда? Источник: nplus1.ru

Сколько инструментов использует комар в ходе одного укуса? 487 + Ссылка Комары и другие кровососущие насекомые производят укус не одним хоботком, а целым арсеналом средств. Кончик хоботка используется в начальной фазе для поиска хорошего места на коже жертвы, причём точный механизм этого процесса пока не ясен. Дальше в дело идут две мандибулы, которые прокалывают кожу и используются в качестве распорок, и две максиллы с зубцами на концах, служащие для расширения раны путём пиления. Затем настаёт черёд двух полых игл: через гипофаринкс вводится слюна с антикоагулянтом, препятствующим свёртыванию крови, а через лабрум происходит непосредственное всасывание крови. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какому животному для питания каждый раз приходится разрывать ротовое отверстие? 361 + Ссылка У гидры не имеется ротового отверстия как такового. Каждый раз после акта питания клетки вокруг ротового конуса плотно смыкаются, образуя слой эктодермы, аналогичный слоям других участков тела. Чтобы начать новый приём пищи, гидре приходится разрывать этот участок за счёт мышечного усилия. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие позвоночные животные способны оплодотворять сами себя? 300 + Ссылка Самооплодотворение широко распространено у растений, гельминтов, гидр и моллюсков. Среди позвоночных такой механизм обнаружен всего у нескольких рыб, например, мангрового киллифиша. Внутри него созревают и яйцеклетки, и сперматозоиды, что через семь поколений приводит к появлению генетически идентичных потомков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем самки белок собирают ртом испражнения детёнышей? 567 + Ссылка Маленькие бельчата до определённого возраста испражняются не самопроизвольно, а только когда мать стимулирует их языком. Самки собирают ртом продукты жизнедеятельности своих детёнышей и уносят в сторону от гнезда, чтобы хищники не могли легко найти его местоположение по запаху. К такой же тактике прибегают самки оленей. Неправда? Источник: www.washingtonpost.com

С какими птицами находятся в симбиозе некоторые грибы? 394 + Ссылка Дятлы чаще пытаются добыть насекомых из-под коры деревьев, где уже есть продолбленные отверстия, так как видят в этом свидетельство того, что древесина здесь мягче. Такие деревья с большей вероятностью бывают заражены дереворазрушающими грибками, которые образуют своеобразный симбиоз с птицами, переносящими их на новые деревья. Неправда? Источник: nplus1.ru

Какие животные спариваются ещё в утробе матери, после чего пожирают её изнутри? 450 + Ссылка Самка клеща Adactylidium вынашивает потомство из 5—8 самок и одного самца. Они полностью формируются в утробе, где самец уже оплодотворяет своих сестёр, которые затем пожирают мать изнутри. Выбравшись из тела, самец умирает в течение нескольких часов, а беременные самки — через четыре дня, будучи съеденными уже собственным потомством. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Могут ли существовать две идентичные снежинки? 584 + Ссылка Формирование снежинок зависит от температуры и влажности воздуха внутри ледяного облака, а также траектории их движения, при котором постоянно меняются очертания их лучей. Поэтому во многих источниках утверждается, что одинаковых снежинок в природе не существует. Однако целенаправленные поиски Центра атмосферных исследований США в 1988 году опровергли эту гипотезу — специалистам удалось обнаружить два одинаковых кристалла снега. А в 2015 году физик Кеннет Либбрехт получил таковые в лаборатории, обеспечив им идентичные начальные условия роста. Стоит заметить, что в обоих случаях, несмотря на внешнее сходство, атомная структура кристаллов всё же была различной. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Каким образом может выжить дерево-альбинос? 558 + Ссылка Растения из-за генетических мутаций тоже могут быть альбиносами. Правда, если животные-альбиносы могут существовать более или менее успешно, растения без зелёного пигмента хлорофилла неспособны к фотосинтезу и, как правило, нежизнеспособны. Исключением являются те из них, что могут паразитировать на других растениях. К примеру, секвойя-альбинос с белой хвоей может присоединить свои корни к корневой системе здоровых деревьев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие одноклеточные организмы являются потомками медуз? 508 + Ссылка Эволюция далеко не всегда означает усложнение организмов. Примером экстремального упрощения можно считать одноклеточных паразитов Myxozoa, которые являются родственниками медуз. Их связь заподозрили из-за сходства полярных капсул Myxozoa со стрекающими клетками кишечнополостных и доказали путём анализа ДНК. В ходе специализации геном этих паразитов уменьшился больше чем на 95%, из него исчезли в том числе гены, отвечающие за формирование многоклеточных особей. Неправда? Источник: nplus1.ru

Каким образом внутри одного вида улиток могут существовать особи с разносторонними раковинами? 412 + Ссылка У разных видов улиток раковина может размещаться с правой или с левой стороны от тела. Но есть также виды, в которых возможны оба варианта — например, правостороннее размещение превалирует, а левостороннее, обусловленное рецессивным геном, распространено менее. Спаривание между разносторонними особями сильно затруднено, однако левосторонние не исчезают из популяции благодаря другим преимуществам. В случае с японскими улитками рода сацума таким фактором является повышенная сопротивляемость змеям, которые атакуют жертву слева. Правосторонние улитки становятся их лёгкой добычей, но левосторонние благодаря аномальному расположению раковины выживают гораздо чаще. Неправда? Источник: phys.org

Какая особенность поведения при выборе из нескольких альтернатив роднит людей и лягушек? 387 + Ссылка Исследование тунгарских лягушек выявило иррациональный подход самок в выборе брачного партнёра, который обычно происходит по более низкому тону и большей длительности издаваемых самцом звуков. Если самкам давали слушать из динамиков звуки только двух самцов А и Б, то они всегда выбирали по описанным выше критериям самца А. Однако при введении в эксперимент звука самца В, который хуже первых двух, самки в большинстве случаев подходили к динамику Б. Аналогичное поведение известно и у людей в процессе принятия решения о покупке товара — его называют «эффектом приманки». Неправда? Источник: elementy.ru

Каким образом форма зрачка животного зависит от его образа жизни? 582 + Ссылка Сравнение форм зрачков у более чем 200 видов животных выявило явную закономерность. Как правило, у травоядных зрачки вытянуты горизонтально, у активных хищников они круглые, а у хищников, охотящихся из засады — вытянуты вертикально. Это, вероятно, объясняется тем, что хищникам требуется в первую очередь концентрироваться на жертве, которая часто является вертикальным объектом, а фон по сторонам не так важен и может оставаться размытым. Жертвам же важно обозревать широкие окрестности, чтобы вовремя заметить угрозу, а также определять направление, куда бежать. Неправда? Источник: elementy.ru

Какие черви могут регенерировать, если разрезать исходную особь на части? 582 + Ссылка Если разрезать дождевого червя пополам, двух новых червей не получится. Регенерирует и сможет дать потомство только первая половина, где изначально была голова, а вторая неминуемо погибнет. А вот плоские черви семейства планарий действительно могут восстанавливаться в полноценную особь из очень маленькой части исходной. В одном эксперименте планарию разрезали на 279 кусков, и все они регенерировали. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Самцы каких животных облегчают себе задачу спаривания с помощью ультразвука? 537 + Ссылка Один из главных врагов молей — это летучие мыши, поэтому моли в ходе эволюции научились воспринимать ультразвуковые сигналы. В то же время, самцы многих видов молей сами продуцируют похожие сигналы путём трения чешуек друг о друга для облегчения спаривания. Заслышав такой звук и желая остаться незамеченной летучей мышью, самка моли сидит неподвижно, чем и пользуется самец. Неправда? Источник: www.the-scientist.com

Какие морские животные, засыпая, держатся лапками друг за друга? 670 + Ссылка Иногда каланы, засыпая, попарно держатся лапками. Зоологи объясняют такое поведение морских выдр тем, что они боятся потерять друг друга из-за течения. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

У какой бабочки прозрачные крылья? 916 + Ссылка Некоторые виды чешуекрылых распространённого в Америке рода Грета обладают почти полностью прозрачными крыльями, и самый известный пример — бабочка Грета Ото. Такой эффект достигается благодаря наличию особых наноструктур в тканях крыла, сильно понижающих светоотражающую способность. Вкупе с низкими показателями поглощения и рассеяния проходящего через крыло света это и обеспечивает прозрачность. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные могут меняться домами по цепочке? 663 + Ссылка Когда рак-отшельник вырастает из своей раковины и отправляется на поиски нового жилища, может возникнуть ситуация переездов его сородичей по цепочке. Другие раки-отшельники инспектируют покинутую раковину, и, если находят её чересчур большой, остаются в ожидании. Причём по мере прибытия новых кандидатов формируется очередь, упорядоченная по размеру особей. Когда какой-то рак находит первую раковину подходящей, он оставляет свою самому крупному раку после себя и запускает цепочку перемещений. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем объясняется существование бабочек, у которых рисунки крыльев совершенно различны? 630 + Ссылка Организм, которой содержит одновременно мужские и женские признаки из-за аномалии развития, называется гинандроморфом. Особенно заметно проявление такой аномалии бывает у видов с ярко выраженным половым диморфизмом, то есть заметными внешними отличиями самцов от самок. Например, у бабочки-гинандроморфа одно крыло выглядит как типичное мужское, а другое — как типичное женское. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая рыба не является холоднокровной? 485 + Ссылка Рыбы — холоднокровные животные, но отдельные виды могут временно повышать температуру некоторых органов, например, глаз или плавников. Единственная рыба, которая является полным эндотермом — это краснопёрый опах. Хотя его способность нельзя приравнять к теплокровности млекопитающих, ведь те поддерживают одинаковую температуру тела независимо от внешних условий, а опах может разогреться только на 5 градусов выше температуры окружающей воды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У каких насекомых выявлено поведение, напоминающее человеческую вакцинацию? 837 + Ссылка Если муравьи видят, что их сородич заразился спорами грибка-паразита, они не изолируют его, а проводят процедуру вакцинации сообщества. Инфицированный муравей передаёт здоровым небольшое количество спор, которое недостаточно для полноценного заражения, но стимулирует работу иммунной системы. Неправда? Источник: ria.ru

Для чего самцы некоторых пауков откусывают сами себе половые органы? 691 + Ссылка Самцы пауков накапливают сперму в последних члениках педипальп и через них же вводят сперму в половые отверстия самок. Некоторые пауки после спаривания откусывают от себя эти членики, чтобы оставить их в самке как пробку, которая предотвращает как выливание спермы, так и возможность оплодотворения другим самцом. Исследование подобного поведения у пауков Herennia multipuncta также показало, что после избавления от своих половых органов самец становится более подвижным и приобретает преимущество в схватках с другими самцами, которых он должен отгонять от оплодотворённой самки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие хищники обездвиживают жертву с помощью инсулина? 562 + Ссылка Брюхоногие моллюски семейства конусов считаются одними из самых ядовитых морских обитателей. Некоторые из них выстреливают в добычу «гарпуном» — преобразованным зубом из ротового аппарата, а виды Conus geographus и Conus tulipa просто выбрасывают в воду смесь токсинов, обездвиживая жертву. Лишь недавно обнаружили, что два токсина из этой смеси очень похожи на гормон инсулин, регулирующий уровень сахара в крови. Когда рыба оказывается в облаке яда конуса, она погружается в гипогликемический шок и почти теряет способность двигаться. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какой организм возрастом 30 000 лет сумели возродить российские учёные? 952 + Ссылка Российские учёные сумели получить растение вида смолёвки узколистной из найденных в вечной мерзлоте семян, чей возраст оценивается в 30 000 лет. Прорастить непосредственно семена не получилось, зато биологам удалась культивация побегов из клеток зародышевой ткани в пробирке, и затем побеги стали полноценными растениями, которые уже дали потомство. На момент проведения эксперимента эту смолёвку можно считать древнейшим живым организмом на планете. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Почему не у всех деревьев есть годичные кольца? 769 + Ссылка Широко известно, что возраст дерева можно определить по годичным кольцам на спиле, появление которых обусловлено сменой времён года и сопутствующим ускорением или замедлением роста тканей дерева. Но этот феномен справедлив только для растений умеренного пояса. В тропических регионах, где климат примерно одинаков в течение всего года и отсутствуют чётко выраженные периоды похолодания или засухи, на большинстве деревьев видимые годовые кольца не образуются. Чтобы узнать их возраст, нужно делать анализ концентрации в древесине тех или иных химических элементов. Неправда? Источник: www.nature.com

У каких животных, кроме птиц, выявлена сезонная миграция по воздуху? 465 + Ссылка Миграция по воздуху присуща не только птицам, но и некоторым видам бабочек, самым известным примером которых является данаида монарх. Наиболее изучена миграция у особей, обитающих в Канаде и на севере США. Они перелетают на многие тысячи километров для зимовки в южные штаты и Мексику, а обратно возвращаются уже их потомки во втором, третьем или четвёртом поколениях. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У какого насекомого обнаружен механизм преобразования солнечной энергии в электричество? 1129 + Ссылка Осы и шершни обычно наиболее активны ранним утром, но восточный шершень является исключением — его пик активности приходится на полдень. Учёные изучали его строение, пытаясь понять, как это насекомое может использовать дневной свет. Оказалось, что внешняя текстура коричневых и жёлтых полос их панцирей, а также содержащиеся в них пигменты способствуют эффективному поглощению солнечной энергии. Более того, между внешним и внутренним слоями жёлтой полосы существует разность потенциалов, увеличивающаяся при воздействии света, то есть можно предположить способность восточного шершня к преобразованию солнечной энергии в электричество. Как именно оно используется телом насекомого, пока неясно — или напрямую увеличивает мышечную активность, или запасается днём и тратится на метаболические процессы в тёмное время суток. Неправда? Источник: www.asknature.org

Какие животные питаются кровью своих детей? 1056 + Ссылка Обитающих на Мадагаскаре муравьёв вида Adetomyrma venatrix за специфичный образ питания прозвали «муравьями-дракулами». Из-за особенностей анатомии взрослые особи не могут усваивать твёрдую пищу, поэтому принесённую в колонию добычу поедают и переваривают личинки. А взрослые муравьи затем прокусывают кожу личинок и пьют их гемолимфу (аналог крови у насекомых). Неправда? Источник: antclub.ru

Кто может прыгать на расстояния в несколько раз длиннее себя, не используя мышцы? 981 + Ссылка Пауки-скакунчики могут прыгать на расстояния в несколько раз больше собственных размеров. Однако в отличие, например, от кузнечиков, прыжки этих пауков совершаются не за счёт мускульной силы ног. Вместо неё скакунчики используют принципы гидравлики — они отталкиваются от поверхности за счёт резкого притока жидкости тела (гемолимфы) к своим ножкам. Прыгают пауки не наобум, а страхуются, прикрепляясь своей нитью к месту начала прыжка — если он окажется неудачным, паук может быстро вернуться по нити обратно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кожа каких животных может менять окраску автономно, без участия основного зрения? 774 + Ссылка Многие виды гекконов обладают способностью к камуфляжу — их кожа темнеет или светлеет в зависимости от освещённости окружающей среды. В ходе экспериментов со стенными гекконами им закрывали глаза, однако те продолжали менять окраску по привычному алгоритму. Но если ящерицам закрывали зоны по бокам тела, они справлялись с задачей камуфляжа гораздо хуже. В этих зонах также обнаружили большое количество светочувствительных белков опсинов, поэтому, по всей вероятности, кожа гекконов приспосабливается к окружающей среде без участия основного зрения. Подобные механизмы автономной регуляции окраски тела ранее были обнаружены и у некоторых рыб. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Каким образом пауки перемещаются по воздуху на огромные расстояния? 765 + Ссылка Пауки, особенно молодые лёгкие особи, способны заниматься воздухоплаванием. Выйдя на открытую площадку, паук задирает брюшко вверх и выпускает несколько нитей, из которых обычно он делает паутину. Но в данном случае нити образуют подобие парашюта и позволяют пауку планировать в воздушных потоках. Обычно дальность такого путешествия не превышает нескольких метров, однако иногда пауков может заносить очень далеко, что позволило им колонизировать любые уголки суши на планете и самые отдалённые острова. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каких сумчатых животных почти не действует любой змеиный яд? 903 + Ссылка Ядовитые змеи составляют существенную часть диеты многих видов опоссумов, на которых яд почти не действует. Учёные выделили в крови опоссумов ответственный за это белок, назвав его нейтрализующим летальные токсины фактором, или LTNF. Проводились эксперименты с мышами, которым вводили этот белок, а затем смертельные дозы различных ядов. LTNF успешно нейтрализовывал змеиные яды, причём даже от азиатских и австралийских змей, с которыми североамериканские опоссумы никак не сталкиваются. Также LTNF успешно противостоял яду скорпиона, рицину и ботулотоксину — всё это даёт надежду на создание универсального противоядия для человека на основе этого вещества опоссумов. Неправда? Источник: web.missouri.edu

Где обитают пауки, способные передвигаться наподобие выполняющих сальто акробатов? 834 + Ссылка Обитающие в марокканских пустынях пауки вида Cebrennus rechenbergi известны уникальным способом передвижения. Помимо обычного шага, они могут развивать скорость до 2 м/с, отталкиваясь конечностями и переворачиваясь через голову наподобие выполняющих сальто акробатов. Такие кувырки пауки умеют делать даже вверх по песчаным склонам с углом наклона до 40°. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое растение может копировать листья многих других растений на одном и том же побеге? 1015 + Ссылка Вьющееся растение бокила, которое можно встретить в тропических лесах Чили, тянется вверх по стеблям других кустов и деревьев и обладает уникальной способностью к имитации чужих листьев. На одном и том же побеге бокилы могут вырасти листья разного цвета и размера, которые зависят от вида ближайших листьев других растений. Бокиле удаётся почти точно скопировать их в трёх случаях из четырёх. Пока неизвестно, для чего бокиле нужна такая способность, а также как именно реализуется механизм множественной мимикрии. Возможно, этому способствуют испускаемые каждым растением химические сигналы, либо же здесь замешан горизонтальный перенос генов. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Какой узор позволяет кукушатам получать больше пищи от приёмных родителей? 732 + Ссылка Птенцы кукушек, подброшенные в чужие гнёзда, обычно больше и сильнее собственных птенцов хозяев гнезда, поэтому кукушатам требуется больше пищи. У птенцов вида Cuculus fugax при развитии на крыльях появляется особый узор в виде раскрытого клюва, что и позволяет получать им за счёт этой иллюзии больше еды от приёмных родителей. Неправда? Источник: www.sciencemag.org

Какие овощи имеют соцветия в виде фракталов? 1095 + Ссылка Соцветия капусты сорта романеско представляют собой фракталы. Бутоны растения описываются логарифмической спиралью и состоят из более мелких бутонов, тоже закрученных подобным образом. Эта самоподобная структура повторяется несколько раз. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое растение способно запоминать тип воздействия внешних раздражителей? 861 + Ссылка Растение мимоза стыдливая известно тем, что реагирует на прикосновения быстрым складыванием листочков, а через некоторое время снова раскрывает их. Эксперименты показали, что мимоза стыдливая может адаптироваться к воздействиям, каким-то образом запоминая различные типы раздражителей. Если на растение капать водой с одинаковым интервалом, спустя несколько повторений оно перестаёт сворачиваться. Причём мимоза демонстрирует спокойствие при таком же воздействии воды даже спустя месяц и будучи пересаженной в другую почву. Неправда? Источник: www.sci-news.com

Чем объясняются случаи убийства носорогов африканскими слонами? 869 + Ссылка Самцы слонов периодически проходят через состояние так называемого «муста», когда уровень тестостерона в крови до 60 раз выше обычного. В это время слоны крайне агрессивны, причём это не связано однозначно с потребностью в спаривании в период гона. В африканских заповедниках неоднократно выявлялись случаи, когда молодые слоны беспричинно убивали носорогов. Наблюдения показали, что чаще это случалось тогда, когда молодняк вырастал в стаде без взрослых самцов, что позволяет предположить в качестве причины муста природные механизмы установления доминации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие моллюски способны скрываться от хищников, передвигаясь по суше? 1087 + Ссылка Некоторые виды осьминогов способны на некоторое время покидать воду и передвигаться по суше, отталкиваясь щупальцами. Целью их выхода из родной стихии может быть как поиск добычи в мелких лужах, которые остаются после морского отлива, так и бегство от более крупных хищников. Неправда? Источник: blogs.scientificamerican.com

Каким образом грибы могут менять погоду в местах своего произрастания? 618 + Ссылка Обычно наземные грибы распространяют свои споры в пассивном режиме — они разносятся с движением воздуха. Однако в условиях полнейшего безветрия грибы сами могут менять погоду. Наблюдения с помощью высокоскоростных камер за произрастанием вёшенок и шиитаке и последующее математическое моделирование показали, что грибы выделяют водяной пар, который за счёт охлаждения воздуха создаёт конвекционные потоки. Такой миниатюрный ветер способен поднять споры и переместить их на некоторое расстояние. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Зачем мухам Goniurellia tridens нужен узор на крыльях в виде жучков? 1418 + Ссылка Узор на крыльях мух вида Goniurellia tridens семейства пестрокрылок напоминает жучков с различимыми лапками, антеннами, головой и брюшком. Зачем именно мухи обзавелись таким узором, точно неизвестно. По одной гипотезе, он сбивает с толку хищников, по другой — делает муху более привлекательной для особей другого пола. Некоторые учёные и вовсе считают, что данный узор не несёт никакой смысловой нагрузки, а различение в нём жучка — лишь одно из проявлений парейдолии, психологического феномена, который заставляет нас видеть знакомые фигуры в облаках или человеческое лицо в марсианском холме. Неправда? Источник: www.huffingtonpost.com

У каких животных самка имеет пенис, а самец — вагину? 808 + Ссылка У насекомых рода Neotrogla отряда сеноедов, обитающих в бразильских пещерах, обнаружено инвертированное внешнее строение половых органов. Самки имеют так называемую гиносому, которая выглядит как пенис самца у других подобных насекомых и имеет на конце отверстие канала для хранения спермы, полученной от самца. В процессе спаривания самка садится сверху и вводит гиносому в «вагину» — углубление на конце брюшка самца, забирая оттуда сперму. Неправда? Источник: elementy.ru

Каким образом растения могут передавать сигналы друг другу под землёй? 637 + Ссылка Растения могут «общаться» друг с другом с помощью химических сигналов, однако воздушным путём их возможности коммуникации не ограничиваются. Предупреждения от одного растения к другому, например, о заражении вредителями, могут передаваться через микоризу — симбиотические грибы, структуры которых оплетают корни растений и позволяют им получать гораздо больше питательных веществ и воды из почвы. Когда ещё незаражённое растение принимает сигнал тревоги, оно заранее начинает выделять репелленты против конкретных вредителей или другие вещества, привлекающие врагов этих вредителей. Неправда? Источник: www.bbc.com

Какие насекомые ремонтируют повреждения в доме буквально своими телами? 980 + Ссылка Обитая на растении, тли способствуют формированию на листьях или других органах патологических наростов под названием галлы, которые служат насекомым укрытием. Если по какой-то причине галл повреждается, тли вида Nipponaphis monzeni ремонтируют его буквально своими телами. Насекомые продуцируют особую клейкую жидкость и теряют до двух третей своего веса, вследствие чего многие умирают от истощения. Другие погибают, увязнув в этой жидкости и став частью «заплаты». Таким образом колония галла выживает в целом, жертвуя частью своих членов. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

У каких птиц внутривидовая конкуренция происходит в гнёздах других птиц? 705 + Ссылка Птицы вида большой медоуказчик, хоть и не относятся к кукушкам, тоже подкладывают яйца в чужие гнёзда — их жертвами являются в основном карликовые щурки. Подкинув яйцо, медоуказчики клювом надкалывают другие яйца в гнезде, в результате чего некоторые птенцы щурков умирают сразу, а другие вылупляются недоразвитыми, что даёт преимущество птенцам-паразитам. Медоуказчики стараются нести яйца как можно более похожими на яйца щурков, однако учёные выяснили, что щурки совершенно безразличны к внешнему виду яиц. Оказалось, что медоуказчики конкурируют с другими особями своего же вида. Увидев в гнезде щурка непохожие на остальные яйца, они стараются причинить им больше вреда, так что чем ближе яйца медоуказчиков к оригинальным, тем больше шансов выжить у птенцов. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Каким образом пауки используют силу электричества для ловли жертв? 1168 + Ссылка Клей, которым пауки покрывают нити паутины, не просто удерживает пролетающих насекомых. Благодаря своим электростатическим свойствам он способствует ещё и тому, что нити паутины сами вытягиваются к насекомым, которые в процессе полёта и трения о воздух накопили на себе статический заряд (неважно, положительный или отрицательный). Нити могут отклоняться до 2 мм, но с огромной скоростью — 2 м/с. Также было обнаружено, что клейкие спирали паутины деформируют электростатическое поле Земли на расстоянии нескольких миллиметров. Могут ли насекомые, например, пчёлы, заблаговременно чувствовать эту деформацию и корректировать свой курс, чтобы не стать жертвой паука, ещё предстоит выяснить. Неправда? Источник: nauka21vek.ru

Зачем кроликам нужен яркий белый хвост? 766 + Ссылка Профессор Гёттингенского университета Дирк Земманн разработал теорию о том, зачем кроликам нужен яркий белый хвост. Преследующий кролика хищник концентрирует внимание на этом контрастном пятне, игнорируя туловище жертвы. Когда кролик совершает резкий и непредсказуемый поворот, хищнику зачастую не удаётся быстро сориентироваться, и погоня заканчивается неудачей. Подтверждением гипотезы стала компьютерная игра, в которой людям было предложено «влезть в шкуру» хищника и нажимать клавиши, соответствующие изменению курса бегущего впереди кролика. В первом варианте игроки гнались за кроликом сплошного цвета, во втором — за кроликом с белым хвостом, и в этом случае количество ошибок значительно увеличивалось. Неправда? Источник: nauka21vek.ru

Какие насекомые способны заставлять пауков строить необычную паутину? 1072 + Ссылка Паразитические наездники вида Hymenoepimecis argyraphaga способны парализовать пауков и откладывать яйца на их брюшко. Вылупившись, личинки паразита начинают сосать кровь паука, который продолжает привычную жизнь. Однако перед окукливанием личинки впускают в тело жертвы химикаты, меняющие поведение паука таким образом, что он начинает строить сильно укреплённые нити своей паутины в несколько слоёв. Превратившись в куколку, наездник убивает паука ядом и формирует кокон, для удержания которого на весу и необходимы усиленные нити. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие хищные птицы перед съедением жертвы действуют как шашлычники? 764 + Ссылка Хищные птички американские жуланы, охотящиеся на насекомых, ящериц и более мелких птиц, не имеют достаточно больших когтей. Поэтому чтобы съесть свою добычу, они насаживают её на что-нибудь острое — например, шипы кустарника акации или торчащие концы колючей проволоки, за что получили прозвище «птицы-мясники». Для привлечения самок самцы жуланов иногда украшают приколотый подарок яркими перьями. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего у одного вида гадюк на кончике хвоста имеется образование в виде паука? 1082 + Ссылка В горных районах западного Ирана обитает вид ложнорогатых гадюк, который назвали паукохвостым. На кончике хвоста этих змей находится образование, сильно похожее на паукообразное членистоногое. Совершая движения хвостом, змеи имитируют движение паука и тем самым приманивают птиц, которых затем съедают. Неправда? Источник: snakesarelong.blogspot.ru

Какие животные, удирая от хищника, пытаются подсунуть ему своих сородичей? 768 + Ссылка Изучая, как можно избавиться от проблемы попадания рыбы в оборудование гидроэлектростанций, бразильские ихтиологи столкнулись с интересным проявлением крайней эгоистичности рыбок астианаксов. Видя приближение имитации хищника, они пытались «подставить» сородичей, чтобы спасти свою шкуру. Наблюдение подтвердилось в контролируемом эксперименте группы из восьми особей астианаксов. Заметив угрозу, рыбки выбирали одну жертву, осыпали её ударами и быстро уплывали. Неправда? Источник: www.newscientist.com

Какие не двоякодышащие рыбы могут проводить более двух месяцев на суше? 674 + Ссылка В мангровых зарослях Америки обитают рыбки мангровые ривулусы, способные до 66 дней проводить вне водной среды, при этом они не относятся к надотряду двоякодышащих. Когда в месте их обитания случается засуха, ривулусы прячутся в сделанных насекомыми полостях в поваленных стволах деревьев, где сохраняется влажная среда. Для этого рыбки перестраивают свой организм, приобретая способность сохранять в жабрах воду с питательными веществами и выводить азотистые отходы через кожу. При возвращении в воду они снова перестраиваются к исходному состоянию. Для передвижения по суше мангровые ривулусы совершают прыжки, отталкиваясь от земли хвостом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

К какой хитрости при охоте на обезьян прибегают амазонские длиннохвостые кошки? 1364 + Ссылка Хищники семейства кошачьих способны имитировать голоса своих жертв с целью выманивания. Первое наблюдение такого плана сделали бразильские биологи в 2005 году — они увидели длиннохвостую кошку, издающую звуки, похожие на плач детёнышей обезьян-тамаринов. Взрослые тамарины попытались исследовать источник звука, но, заметив хищника, успели скрыться. По свидетельству коренных жителей Амазонии, подобную стратегию охоты применяют также ягуары, пумы и другие кошачьи. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

В Конституции какой страны закреплены права природы? 662 + Ссылка Эквадор стал первой в мире страной, закрепившей права природы на уровне Конституции. Мировой кризис 2008 года осложнил и без того непростую ситуацию в экономике страны, опирающуюся главным образом на добычу нефти, что повлекло за собой политические изменения и принятие нового основного закона. Теперь Конституция Эквадора гарантирует природе и экосистемам право на существование, воспроизводство и восстановление. Эти положения уже стали основой для нескольких судебных дел — например, иска местных жителей к властям одного из муниципалитетов, решивших расширить дорогу и сбросить мусор в реку. Так как это повлекло бы сужение русла и могло негативно сказаться на её экосистеме, суд постановил отменить работы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что обусловило способность кузнечиковых хомячков охотиться на ядовитых скорпионов? 1093 + Ссылка Обитающие в США кузнечиковые хомячки известны тем, что могут охотиться на ядовитых скорпионов. Исследователи проверили механизм воздействия яда на чувствительные к боли клетки этих хомячков и обычных мышей. Оказалось, что у хомячков эти клетки имеют отличную структуру ионных каналов и не активируются, а блокируются ядом. Более того, после укуса скорпиона хомячок вообще перестаёт чувствовать любую боль. Предположительно, развитию такой способности предшествовала всего одна мутация, сделавшая ранее неприступных скорпионов хорошим источником пищи для этих грызунов. Неправда? Источник: lenta.ru

Каким образом растения для защиты от травоядных привлекают хищников? 2238 + Ссылка Многие растения в ходе эволюции научились вырабатывать химические вещества, которые вредны или смертельно опасны для травоядных. Однако у некоторых растений химическая защита имеет не прямое, а косвенное воздействие по принципу «враг моего врага — мой друг». В этом случае выделяемые летучие вещества привлекают хищников, которые регулируют численность травоядных и тем самым способствуют выживанию растения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких животных некрофилия является распространённой стратегией размножения? 1484 + Ссылка У амазонских лягушек Rhinella proboscidea численность самцов в 10 раз превышает численность самок. Во время брачного сезона самцы, сражаясь за самок, образуют большие клубки, под которыми самки иногда тонут. Некоторых самцов этот факт не останавливает — вместо того чтобы сражаться за живых, они извлекают яйца из тел уже погибших самок и оплодотворяют их. Биологи назвали такое уникальное поведение «функциональной некрофилией». Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Какие интеллектуальные способности выявлены у слизевиков? 1331 + Ссылка Слизевики — это организмы царства простейших. На разных стадиях развития они либо имеют вид слизи из одной многоядерной клетки, либо принимают более твёрдую форму, схожую с плодовым телом грибов, но в любом случае не обладают даже намёком на нервную систему. Тем не менее, несколько исследований выявили «интеллектуальные» способности слизевиков Physarum polycephalum. Например, они могут проходить кратчайшим путём через лабиринт, на входе и выходе которого положены кусочки пищи. В другой работе учёные разложили овсяные хлопья так, чтобы они размером и положением соответствовали японской столице Токио и его 36 пригородам, и слизевик выстроил структуру, схожую с существующей сетью железных дорог. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие моллюски лишаются пениса после спаривания, но имеют два запасных? 1389 + Ссылка Голожаберные моллюски Chromodoris reticulata — гермафродиты, и спаривание двух особей происходит путём одновременного проникновения пенисов в вагины друг друга. После завершения процесса пенис каждого моллюска отваливается, однако у них есть ещё два запасных. Дело в том, что общая длина органа примерно 3 см, но в одном акте используется только 1 см длины, а остальная часть остаётся свёрнутой внутри тела. Примерно через день следующая часть пениса готова к новым спариваниям. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

В теле каких животных обнаружены аналоги шестерёнок, формирующие зубчатую передачу? 1105 + Ссылка В строении задних ног личинок цикадок вида Issus coleoptratus обнаружены выросты, которые формируют зубчатую передачу. «Шестерёнка» на каждой конечности состоит из 12 зубцов — в момент прыжка насекомого эти структуры сцепляются и проворачиваются, синхронизируя таким образом отталкивание ног от поверхности. При этом разница во времени начала движения ног не превышает 30 микросекунд, а такой точности было бы невозможно добиться, если бы синхронизацией управляла нервная система через нейроны. У взрослых особей этих цикадок шестерёнки исчезают. Неправда? Источник: www.infox.ru

Кто может улететь дальше: летучие рыбы или летучие кальмары? 2069 + Ссылка Помимо широко известных летучих рыб, существуют и летучие кальмары, обитающие в Тихом океане, но способы их полёта совершенно различны. Рыбы для выскакивания из воды используют быстрые и сильные удары хвостом, а затем парят с помощью широких плавников, в то время как кальмары и в воде, и над её поверхностью движутся за счёт реактивной тяги, то есть в противоположную выбрасываемой струе воды сторону. Однако по дальности полёта кальмары сильно уступают: их максимальная дистанция по наблюдениям не превышает 30 метров, а рекорд летучей рыбы равен 400 метрам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные размножаются через оральный секс? 1414 + Ссылка Обитающие в Южной Америке золотистые сомики обладают уникальным механизмом размножения через оральный секс. Во время спаривания самка подносит рот к половым органам самца и всасывает сперму, которая проходит через её кишечник. После этого сперма вместе с икринками попадает в сумочку, образованную анальным плавником, где и происходит оплодотворение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каких животных изучают немецкие биологи в рамках программы «Проект Анджелина Джоли»? 1277 + Ссылка В нескольких изолированных озёрах Африки и Америки замечены виды цихлид, у которых в ходе параллельной эволюции выделились две популяции: тонкогубые и толстогубые. Рыбки с толстыми губами приспособились добывать пищу из расщелин камней, обволакивая их губами и всасывая добычу. Тонкогубые же цихлиды обычно ищут жертву в открытой воде. В вулканическом озере Апоеке, что в Никарагуа, цихлиды появились чуть более ста лет назад из расположенного неподалёку озера Манагуа, но за это время самостоятельно успели разделиться по признаку толщины губ. Аксель Майер из Констарнцского университета в Германии, вместе с коллегами изучающий эволюционные изменения в этих рыбах, шуточно называет программу исследований «Проект Анджелина Джоли». Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Какие рыбы демонстрируют гомосексуальное поведение как хитрость для привлечения самок? 1039 + Ссылка Самцы тропических рыб Poecilia mexicana, проигрывающие конкуренцию более крупным особям, прибегают к хитрой тактике. Чтобы добиться внимания самки, они демонстрируют ухаживание за другими рыбами, что выражается в покусывании брюшка в области половых органов. Причём пол рыбы значения не имеет — самец может таким образом заигрывать и с другим самцом. Видя подобное поведение, самки с большей вероятностью уступают самцам, казавшимся им ранее непривлекательными. Неправда? Источник: lenta.ru

Для чего множество видов насекомых и пауков мимикрируют под муравьёв? 3024 + Ссылка Муравьи в силу своей агрессивности и малой питательности в большинстве случаев являются непривлекательной добычей для птиц или хищных ос. Из-за этого широко распространена мимикрия под муравьёв среди других насекомых — жуков, клопов, клещей, мух, богомолов. Но лидером в этом отношении являются ещё одни представители членистоногих, пауки, более 100 видов которых так похожи на разные виды муравьёв, что визуально отличить их можно только по количеству ног (8 вместо 6). Причём некоторые их них, например, пауки-муравьеды, мимикрируют не с целью защиты, а с целью охоты на самих муравьёв. Они заходят в муравейник на шести задних ногах, поднимая две передних на манер муравьиных антенн, а когда ловят добычу, то подражают поведению обычных муравьёв, выносящих наружу своих умерших товарищей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких животных самцы соревнуются между собой за самок по типу игры «камень, ножницы, бумага»? 2312 + Ссылка У обитающих в Северной Америке ящериц вида Uta stansburiana существует три типа самцов, конкурирующих между собой за самок по типу игры «камень, ножницы, бумага». Самцы с оранжевой окраской горла являются ультрадоминантными — они охраняют большую территорию с гаремом самок и часто похищают в него новых самок у самцов с синей окраской горла. «Синие» менее агрессивны и охраняют территорию только с одной подругой. Третий тип, самцы с жёлтой окраской горла, внешним видом напоминают женских особей, поэтому могут проникать на территорию «оранжевых» и спариваться с самками из их гарема. А вот обмануть таким образом «синих», внимание которых сосредоточено только на одной самке, им практически никогда не удаётся. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое социальное поведение может возникать у пауков? 1658 + Ссылка Большинство видов пауков ориентировано на одиночный образ жизни, но есть виды, которые в той или иной степени можно назвать социальными. Группа пауков строит общую паутину, что позволяет увеличить пойманную биомассу в расчёте на одного паука. Иногда общие сети бывают настолько крупными и прочными, что в них попадаются птицы и летучие мыши. Некоторые виды, например, Anelosimus eximius, по ряду признаков приближаются к эусоциальному поведению пчёл или муравьёв. В колонии таких пауков появляется доминирующая самка, в то время как остальные самки нерепродуктивны и только ухаживают за общим потомством, также замечен механизм наподобие роения, когда группа самок отделяется от колонии и эмигрирует в новое место. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы научились защищаться от кукушек трелью-паролем? 1466 + Ссылка Австралийские птички расписные малюры выработали защитный механизм от кукушек. Ещё над кладкой они учат будущих птенцов уникальной трели, своеобразному паролю, который птенцы затем воспроизводят, чтобы получить еду. А вот чужие птенцы, которых подбросили кукушки, не успевают выучить трель, так как вылупляются на несколько дней раньше. Однако если один вид паразитирующих на малюрах кукушек полностью уязвим к такой защите, то другой вид в ходе взаимной эволюции выработал ответные меры: в большинстве случаев птенцы этого вида успешно подбирают нужную трель после нескольких попыток и тоже получают еду. Неправда? Источник: www.nature.com

Кто последовательно заражает улитку, лягушку и птицу, чтобы совершить жизненный цикл? 3280 + Ссылка Паразитические плоские черви рода Ribeiroia начинают свой жизненный путь внутри улиток, где развиваются до второй стадии, покидают тело и пытаются заразить рыб или лягушек. Внедряясь в головастиков, паразит вырабатывает особые вещества, которые влияют на рост конечностей, из-за чего взрослые земноводные вырастают с набором дополнительных лап. Это уменьшает их скорость и выносливость, делая более лёгкой добычей для финального хозяина паразита — птицы или млекопитающего. В их кишечнике Ribeiroia производит яйца, которые вместе с помётом могут быть снова съедены улиткой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные, кроме кукушки, занимаются гнездовым паразитизмом? 1991 + Ссылка Самый известный представитель животного мира, занимающийся гнездовым паразитизмом, то есть подкладыванием яиц в чужие гнёзда — это кукушка. Но она далеко не единственная — гнездовой паразитизм обнаружен как минимум у 80 видов птиц. Также это явление широко распространено у некоторых видов социальных насекомых — шмелей, пчёл и муравьёв, самки которых проникают в чужую колонию, убивают матку и откладывают свои яйца. Гнездовой паразитизм существует и у рыб, например, у сомов из африканского озера Танганьика, которые подбрасывают икринки другим рыбам, инкубирующим икру у себя во рту. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие виды муравьёв не могут даже самостоятельно питаться без помощи других муравьёв-рабов? 1370 + Ссылка Среди других видов социальных отношений среди муравьёв существует и так называемое «рабовладельчество». Оно заключается в том, что муравьи похищают куколок из другого муравейника и воспитывают из них особей, которые, в свою очередь, затем выращивают расплод чужого вида. Причём если многие виды муравьёв могут заботиться о потомстве и без «рабов», то некоторые виды, например, муравьи-амазонки, умеют только добывать чужих куколок и не способны даже самостоятельно питаться. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У каких животных самка доступна для спаривания, ещё кормясь молоком матери? 1900 + Ссылка Если самец горностая достигает половой зрелости в возрасте 11—14 месяцев, то самка — гораздо раньше, в 2—3 месяца. Причём взрослый самец может спариться с самкой уже через 2—3 недели после её рождения, когда она ещё слепа, не имеет волосяного покрова и кормится молоком матери. Сперма сохраняется и с наступлением половой зрелости сразу оплодотворяет самку. Такая стратегия играет большую роль для выживания горностаев как вида. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие пауки умеют делать собственные копии? 2798 + Ссылка Пауки вида Cyclosa mulmeinensis из Сингапура умеют делать свою копию из попавшего в сеть мусора и остатков жертв. Муляж имеет «лапки» и отражает свет подобно своему прототипу, а дуновение ветра может создать впечатление, что он шевелится. Таким образом эти пауки обманывают охотящихся на них ос, так как муляж располагается на самом видном месте паутины, и в большинстве случаев хищники атакуют именно его, позволяя настоящему пауку скрыться. Неправда? Источник: www.nat-geo.ru

Зачем клопы Acanthaspis petax таскают на своей спине множество трупов муравьёв? 3407 + Ссылка Клопы вида Acanthaspis petax обычно охотятся на муравьёв, причём после убийства жертвы и высасывания её внутренностей не оставляют трупы. Из множества тел муравьёв клоп сооружает своеобразный щит, который носит на своей спине для защиты от пауков, которые являются хищниками уже по отношению к Acanthaspis petax. Паук принимает этот панцирь за живых муравьёв, умеющих собираться вместе и противостоять паукам ядовитыми веществами, поэтому не решается напасть на клопа. А если всё-таки нападает, Acanthaspis petax может сбросить свою ношу и убежать, сбив паука с толку. Неправда? Источник: www.nat-geo.ru

Где обитают самые медленные акулы и на кого они охотятся? 2981 + Ссылка Самая северная из акул, гренландская полярная акула, плавает очень медленно — её скорость не превышает 2 км/ч. При этом замечено, что она охотится на тюленей, которые плавают быстрее. Предполагают, что в основном её добычей становятся спящие тюлени. Они избегают засыпать на льду, чтобы не попасть в лапы белых медведей, но вместо этого становятся жертвами акул. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Каким образом самцы водомерок запугивают самок и принуждают их к спариванию? 2387 + Ссылка Водомерки общаются друг с другом, вызывая небольшие волны на поверхности водоёма. Различная частота колебаний ряби соответствует разным типам сигналов, например, сообщению об опасности, брачному призыву или угрозе другой водомерке, пришедшей на чужую территорию. Данные волны распознают и охотящиеся на них хищники, но даже это обстоятельство самцы водомерок обратили в свою пользу. Если самец желает спариться и взбирается сверху на самку, а та противится, самец начинает энергично бить ножками по воде, привлекая таким образом хищников. Как правило, при такой стратегии время сопротивления самки сильно уменьшается, так как первой жертвой подплывшего снизу хищника будет именно самка. Неправда? Источник: blogs.discovermagazine.com

Самцы каких приматов могут задерживать собственного половое созревание более чем на десять лет? 1986 + Ссылка В структуре сообщества суматранских орангутанов зачастую возникает ситуация, когда один доминантный самец монополизирует всех самок. Вследствие этого другие самцы выработали своеобразную эволюционную стратегию — они могут задерживать период окончательного полового созревания, когда формируются внешние вторичные половые признаки, на срок более десяти лет. Данная уникальная среди всех приматов способность позволяет самцам набираться сил, выглядя ещё ребёнком для самок, а в нужный момент дозреть и попытаться свергнуть вожака. Как именно они осуществляют такую задержку, учёным пока неясно. Неправда? Источник: io9.com

Какой паук выработал способность перемещаться на манер колеса? 3624 + Ссылка В южноафриканской пустыне Намиб обитает Carparachne aureoflava — катящийся паук. Его главным врагом является дорожная оса, которая своим жалом парализует паука, а затем откладывает в его тело яйца. Для защиты эти пауки роют глубокие норы, однако, если оса настигает паука вдали от убежища, он встаёт на бок и катится вниз по песчаной дюне словно колесо, развивая скорость до 1 м/с и делая за секунду до 44 оборотов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое растение-паразит ищет растение-жертву по запаху? 2078 + Ссылка Повилика — это растение-паразит, не имеющее корней и листьев и питающееся только соками хозяина, стебель которого оно обвивает. Когда отросток повилики появляется из земли, он ищет стебель жертвы по запаху и целенаправленно растёт в его направлении. Летучие органические вещества от одних растений повилике нравятся больше, чем от других, а самым любимым хозяином для неё является томат. То, что именно запах является для паразита главным химическим раздражителем, доказывает тот факт, что росток тянется и к искусственному источнику привлекательных для него летучих веществ. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С какими растениями муравьи образуют симбиоз? 1736 + Ссылка Муравьи вида Pseudomyrmex ferruginea образуют мутуалистические отношения с акациями Acacia cornigera. Они начинаются, когда растение запахом привлекает матку, которая откладывает яйца в одно из вздутий у оснований массивных шипов. По мере разрастания колонии муравьи заселяют другие шипы, получая от растения ещё и пищу: у оснований листьев выделяется богатый сахарами и аминокислотами нектар, а на самих листьях — содержащие масла и протеины белтовы тельца. Взамен муравьи отгоняют от акации других насекомых, жалят пытающихся есть её листья животных и уничтожают ростки растений-конкурентов вокруг. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему мимозу стыдливую так назвали? 2882 + Ссылка Растение мимоза стыдливая известно тем, что его листья складываются после чьего-нибудь прикосновения, а через некоторое время опять распрямляются. Этот механизм обусловлен тем, что специфические области на стебле растения при внешнем раздражении выделяют химические вещества, в том числе ионы калия. Они воздействуют на клетки листьев, из которых начинается отток воды. Из-за этого падает внутреннее давление в клетках, и, как следствие, черешок и лепестки на листьях сворачиваются, причём данное воздействие может передаваться по цепочке и другим листьям. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие морские обитатели используют актиний словно боксёрские перчатки? 1870 + Ссылка Маленькие крабы рода Lybia больше известны как крабы-боксёры. Такое прозвище они получили за мутуалистические отношения с актиниями, которые охотятся с помощью стрекательных клеток. Крабы подбирают актиний и держат их в клешнях с целью защиты. Актинии, в свою очередь, благодаря крабам получают мобильность, ведь самостоятельно передвигаться они не могут. Это даёт им возможность захватывать своими щупальцами большее количество пищи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему ящерицы, размножающиеся путём партеногенеза, все равно вовлечены в брачные игры? 2668 + Ссылка Многие виды ящериц способны размножаться с помощью партеногенеза, то есть без участия самца. Наиболее хорошо изучен партеногенез в популяции ящериц Cnemidophorus neomexicanus. Несмотря на полное отсутствие среди них самцов, рептилии все равно вовлечены в брачные ритуалы. Сразу после кладки яиц у самки сохраняется повышенный уровень прогестерона, что побуждает её играть роль самца, взбираясь на других самок, у которых кладка ещё впереди. Исследования показали, что продуктивность ящериц после такого «спаривания» из-за выброса гормонов выше, чем у изолированных особей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких пауков брюшко заканчивается диском, похожим на печать? 2757 + Ссылка Пауки рода циклокосмия, обитающие в Азии и Северной Америке, имеют оригинальный вид: их брюшко заканчивается твёрдой поверхностью в форме диска, на котором многочисленные канавки формируют замысловатый узор. У вида Cyclocosmia truncata, например, этот узор напоминает печать. Когда этому пауку угрожает опасность, он уползает в свою норку и затыкает вход своим диском, который совпадает со входным отверстием по диаметру. Неправда? Источник: ianimal.ru

Какие способности к запоминанию и вычислениям демонстрируют растения? 1559 + Ссылка Исследования, проведённые на резуховидке Таля, показали, что внутри растений существует механизм передачи информации о количестве и составе падающего света, чем-то похожий на нервную систему животных. Когда учёные облучали светом только один лист, во всех листьях растения начинались определённые химические реакции. Что более удивительно, растения проявляли разное химическое реагирование на различный свет (красный, синий или белый), как будто у них есть механизм извлечения информации о свойствах света. Например, определённое облучение, а затем заражение растения патогенными бактериями резко повышало сопротивляемость этим бактериям по сравнению с другим, необлучённым растением. Это свидетельствует о том, что растения обладают специфической памятью и могут исходя из свойств света определять наиболее опасные инфекции для текущего времени года, подстраивая под них свой иммунитет. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

У каких насекомых самки выбирают самцов для спаривания строго по длине глазных стебельков? 1798 + Ссылка Стебельчатоглазые мухи хорошо узнаваемы по наличию расходящихся в сторону от головы стебельков, на концах которых находятся их глаза. От размера стебельков у самцов однозначно зависит половой отбор этих насекомых. Во время брачного периода самцы садятся друг напротив друга и глотают воздух ротовой полостью, вследствие чего стебельки начинают удлиняться. Самка выбирает самца с самыми длинными стебельками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Самки каких млекопитающих имеют три вагины? 3195 + Ссылка Репродуктивная система сумчатых отличается от органов плацентарных тем, что у самок сумчатых половое отверстие разветвляется на две вагины, ведущие к двум разным маткам. Существует и третья вагина, через которую появляются на свет детёныши. Самцы большинства сумчатых имеют раздвоенный пенис, соответствующий вагинам самки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Гусеницы каких бабочек вынуждены проводить в спячке до 13 зим перед превращением в куколку? 1773 + Ссылка Гусеницы многих бабочек, живущих в северных широтах, не успевают превратиться в куколку за одно лето, из-за чего вынуждены впадать в спячку до следующего лета. Встречающаяся в Гренландии и Канаде Gynaephora groenlandica из семейства волнянок в этом отношении рекордсмен — жизненный цикл гусеницы может длиться до 14 лет. Другой уникальной способностью этих гусениц является способность во время зимовок выдерживать температуры до –70 °C. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы могут спать на лету? 3110 + Ссылка Аисты во время перелётов могут периодически засыпать, не опускаясь на землю, на время до десяти минут. Уставший аист перемещается в центр косяка, закрывает глаза и дремлет, а сохранять направление и высоту полёта в это время ему помогает обострившийся слух. Способность ко сну во время полёта орнитологи также отмечали у чёрных стрижей и тёмных крачек. Неправда? Источник: www.glubinnaya.info

В каком направлении обычно ориентируются коровы и олени на пастбищах? 2468 + Ссылка Исследование пастбищ крупного рогатого скота и популяций диких оленей по фотографиям на Google Earth показало, что эти животные обычно выстраиваются по линиям север-юг, то есть их головы обращены или к северу, или к югу. Причём зачастую в одну и ту же сторону смотрит почти всё стадо. Учёные из Германии и Чехии, проводившие этот анализ, предполагают, что такое поведение может объяснить только ориентация по линиям магнитного поля Земли. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Каким образом дельфины могут играть с китами? 5596 + Ссылка Дельфины и киты способны играть друг с другом. Учёные не раз наблюдали одно из таких взаимодействий между афалинами и горбатыми китами: обнаружив кита, дельфин подплывал и занимал положение над ним, влекомый создаваемой волной. Через некоторое время кит поднимался вверх, чтобы сделать вдох, заодно поднимая дельфина на своём носу. При этом кит выпрямлялся в нехарактерное для него вертикальное положение, после чего дельфин соскальзывал по его телу обратно в воду словно с горки. Неправда? Источник: animalwise.org

Какое растение длиной с человеческий палец состоит только из одной клетки? 5670 + Ссылка Стебелёк водоросли ацетабулярии достигает в длину 6 см, а шляпка — диаметра 1 см. При этом ацетабулярия состоит из единственной клетки с одним клеточным ядром. Водоросль часто повреждается прибоем, но может регенерировать все свои части, кроме ядра, которое расположено в прикреплённой к камням ножке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему паук не прилипает к собственной паутине? 2061 + Ссылка Пауки не прилипают к липким нитям своей собственной паутины благодаря особым волоскам на лапах. Они, во-первых, уменьшают площадь соприкосновения конечности с каплями клея на нитях, а, во-вторых, покрыты особым веществом, резко понижающим липучие свойства клея. Когда паук ставит лапу на нить, капля клея окутывает именно волоски, соскальзывая обратно, как только паук переставляет лапу. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Каких морских животных способен имитировать осьминог вида Thaumoctopus mimicus? 3298 + Ссылка Для того, чтобы скрываться от врагов, все осьминоги могут подстраиваться под цвет воды или грунта, изменяя цвет и текстуру своей кожи. А осьминоги вида Thaumoctopus mimicus способны ещё и имитировать морских организмов — медуз, скатов, креветок, крабов и многих других. Выбор объекта для мимикрии эти осьминоги делают на основании того, какого хищника они заметили. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какому правилу, выведенному Леонардо, подчиняются ствол и ветви деревьев? 5535 + Ссылка Леонардо да Винчи вывел правило, согласно которому квадрат диаметра ствола дерева равен сумме квадратов диаметров ветвей, взятых на общей фиксированной высоте. Более поздние исследования подтвердили его с одним лишь отличием — степень в формуле необязательно равняется 2, а лежит в пределах от 1,8 до 2,3. Традиционно считалось, что эта закономерность объясняется тем, что у дерева с такой структурой оптимальный механизм снабжения веток питательными веществами. Однако в 2010 году американский физик Кристоф Эллой нашёл более простое механическое объяснение феномену: если рассматривать дерево как фрактал, то закон Леонардо минимизирует вероятность слома веток под воздействием ветра. Неправда? Источник: lenta.ru

Какие млекопитающие имеют социальную организацию наподобие муравьиной? 2764 + Ссылка Известно, что некоторым насекомым — муравьям, пчёлам, осам, термитам — присуща эусоциальность, то есть социальная организация жизни в колониях, где происходит разделение труда, в том числе репродуктивного. Однако существует и эусоциальные млекопитающие — дамарский землекоп и голый землекоп, чьи подземные колонии с туннелями имеют много общего с муравейниками. У них выделяется матка, которую оплодотворяют 2 — 3 фертильных самца, остальные особи, хоть и могут физически, не участвуют в размножении и делятся на касты рабочих и солдат. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Могут ли растения влиять на темп развития других растений? 1875 + Ссылка Канадские учёные из университета Макмастера на примере цветка Cakile edentula из семейства крестоцветных показали, что растения могут менять ход своего развития в зависимости от окружения. Когда цветок высаживали в горшок с растениями других видов, он очень активно развивал корневую систему, стремясь захватить больше питательных веществ из почвы. Если же Cakile edentula рос вместе с себе подобными, их корни развивались спокойно и не конкурировали между собой. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Какие насекомые охотятся на тараканов путём их зомбирования? 3775 + Ссылка Изумрудная тараканья оса охотится на тараканов, размер которых может сильно превосходить размер самой осы, путём их зомбирования. Они жалят их особым ядом, блокирующим нейромедиатор октопамин, в результате чего таракан теряет способность передвигаться по своей воле. Пользуясь этим, оса ведёт таракана за усики к своей норе, после чего откладывает на него яйца, а появившиеся личинки затем съедают его. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие рыбы подкладывают свою икру для выращивания другим рыбам, словно кукушки? 2378 + Ссылка Существует несколько видов рыб, которые вынашивают оплодотворённые икринки в своём рту. На этом механизме научилась паразитировать рыба Synodontis multipunctata, или сом-кукушка. Чувствуя запах, когда его жертвы мечут икру, этот сом быстро подплывает к ним, съедает часть икринок и тут же мечет свои, и затем «приёмная мать» берёт их в свой рот. Более того, мальки сома-кукушки вылупляются раньше и поедают оставшиеся родные икринки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие рыбы могут заглатывать добычу в несколько раз длиннее и тяжелее себя самих? 3252 + Ссылка Рыба чёрный живоглот, обитающая на глубинах от 700 метров и ниже, приспособилась поглощать добычу, которая может быть в 2 раза длиннее и в 10 раз тяжелее её самой. Это возможно благодаря сильно растягивающемуся желудку чёрного живоглота. Иногда жертва настолько большая, что начинает разлагаться прежде, чем будет переварена, и выделяющиеся в этом процессе газы выталкивают живоглота на поверхность океана. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Самцы каких животных в процессе размножения не разбирают, самец или самка перед ними? 2687 + Ссылка Кальмарам Octopoteuthis deletron, живущим на глубине до 800 метров, присущ очень недолгий период половой зрелости. Поэтому у самцов сложилась стратегия размножения, при которой они не разбирают, кто перед ними — самка или другой самец. Встречая в темноте кальмара своего вида любого пола, они нападают на него и измазывают сперматофорами, то есть капсулами со сперматозоидами. Неправда? Источник: lenta.ru

Дети каких животных в четыре раза больше родителей? 4658 + Ссылка Обитающие в Южной Америке парадоксальные лягушки имеют обычные размеры тела — порядка 6 см в длину. Однако их головастики достигают в длину 25 см, а потом уменьшаются, развиваясь во взрослую особь. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные могут питаться выращенными на своём же теле бактериями? 3480 + Ссылка Некоторые виды ракообразных питаются бактериями, которые выращивают на своём же теле. Например, краб Kiwa puravida, которого называют также йети-крабом, живёт на глубинах более 2000 метров и обитает около щелей, откуда наружу выходят метан и сернистые соединения, что служат источником энергии для бактерий. Краб активно помогает росту бактерий, подставляя ворсистые клешни с ними под питательные потоки, словно танцуя. Неправда? Источник: www.nature.com

У каких животных внутренние часы настроены на 47-часовой цикл жизнедеятельности? 3515 + Ссылка Все животные соблюдают так называемый циркадный ритм, то есть циклическую смену биологических процессов в организме, привязанную к 24-часовой длине земных суток. Необходимость соблюдения циркадного ритма заложена генетически, так как даже слепые существа могут воспринимать изменения освещения фоторецепторами на коже. Однако недавно была обнаружена безглазая рыба Phreatichthys andruzzii, живущая в подземных пещерах, у которой внутренние часы настроены не на 24, а на 47 часов. Виновата в этом мутация, которая отключила все светочувствительные рецепторы на теле этих рыб. Неправда? Источник: lenta.ru

Каким образом тли в одной популяции могут рождаться как красными, так и зелёными? 2046 + Ссылка Жёлто-красная окраска животных в большинстве случаев объясняется получаемыми ими через пищу особыми веществами — каротиноидами. Обычно их синтезируют растения, грибы, бактерии и археи, однако недавно было обнаружено, что вырабатывать каротиноиды может обыкновенная тля. Отдельные особи этих насекомых могут быть зелёными или красными в пределах одной популяции, причём превалирующий цвет определяется количеством их естественных врагов в конкретном месте обитания. Если среди врагов больше паразитических ос, которые любят откладывать яйца в зелёных насекомых, рождается больше красных тлей, а если больше божьих коровок, предпочитающих охотиться на красных — то рождается больше зелёных. Неправда? Источник: elementy.ru

Какие грибы могут превращать муравьёв в зомби? 7785 + Ссылка Некоторые паразиты способны для достижения своих целей кардинально изменять поведение своего хозяина, превращая его в зомби. К ним относится гриб кордицепс однобокий, который проникает в организм муравья через дыхательную систему, а затем каким-то образом заставляет насекомое следовать к месту, оптимальному для развития паразита. Муравей находит растение, забирается на высоту 20—30 см, находит лист с определённой температурой и влажностью и впивается в центральную жилу с нижней части листа. После этого паразит его убивает и начинает созревать в его теле, а через несколько дней из затылка муравья выходит отросток с сотнями тысяч спор. Затем споры распространяются под растением и заражают новых муравьёв, которые будут проходить в том месте. Неправда? Источник: ianimal.ru

Зачем самцам уховёрток два пениса? 4137 + Ссылка У самцов нескольких видов уховёрток есть два одинаковых пениса, длина которых больше длины тела насекомого. Для совокупления они используют правый пенис, однако если он сломается и останется в теле самки, они могут продолжать осеменение других самок запасным левым. Неправда? Источник: www.abc.net.au

Какой естественный объект на Земле в 5 раз горячее, чем поверхность Солнца? 5025 + Ссылка Температура в молнии может достигать 30 000 К, что в пять раз выше, чем температура поверхности Солнца — 6 000 К. Неправда? Источник: news.discovery.com

Какой последовательностью описывается расположение листьев на ветках растений? 4519 + Ссылка Листья на ветке растения всегда располагаются в строгом порядке, отстоя друг от друга на определённый угол по или против часовой стрелки. Величина угла разная у различных растений, но её всегда можно описать дробью, в числителе и знаменателе которой — числа из ряда Фибоначчи. Например, у бука этот угол равен 1/3, или 120°, у дуба и абрикоса — 2/5, у груши и тополя — 3/8, у ивы и миндаля — 5/13 и т.д. Такое расположение позволяет листьям наиболее эффективно получать влагу и солнечный свет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько процентов биологических видов нашей планеты открыто и классифицировано? 4558 + Ссылка Общее количество биологических видов, обитающих на нашей планете, оценивается учёными в 8,7 млн., а открыто и классифицировано из них на данный момент не более 20% от этого числа. Причём если число описанных наземных растений составляет 72% от максимума, то у наземных животных этот показатель равен 12%, а у грибов — 7%. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Из чего состояла атмосфера Земли при зарождении первой жизни? 3163 + Ссылка Жизнь на Земле уже существовала 3,4 млрд. лет назад, когда в атмосфере преобладали углекислый газ и метан и практически не было кислорода. Такой вывод учёные сделали, анализируя найденные в Австралии окаменелости. Они оказались микроорганизмами, существующими не за счёт кислорода, а за счёт сернистых соединений. Похожие на них серные бактерии и в наши дни обитают в гейзерах, вулканах и горячих источниках. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какие хомяки могут отравить нападающих на них хищников, заранее собирая яд? 2808 + Ссылка В лесах Восточной Африки можно встретить косматых хомяков — необычных грызунов семейства мышиных, больше напоминающих дикобразов, так как при угрозе нападения их шерсть из чёрно-белых полосок встаёт дыбом. Однако главную опасность для хищника представляет отравление ядом косматых хомяков. Причём грызуны не вырабатывают яд сами, а получают его, обкусывая содержащую яд уабаин кору дерева акокантеры абиссинской. Измельчённая кора образует со слюной густую смесь, которую хомяк втирает в подшёрсток, и благодаря особой пористой структуре волосы пропитываются ядом даже изнутри. Сами же косматые хомяки выработали иммунитет к действию уабаина. Неправда? Источник: www.popmech.ru

У каких животных ноги крепятся к телу с помощью винтового соединения? 2678 + Ссылка Ноги жуков-долгоносиков крепятся к телу с помощью винтового соединения: ножка напоминает винт, а сустав — гайку. Когда мускулы на конечности насекомого натягиваются, винт «проворачивается». Такое крепление обеспечивает жуку большую гибкость — его передние ноги могут вращаться на 90°, а задние на 130°. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом некоторые растения помогают найти себя летучим мышам? 2887 + Ссылка Некоторые летучие мыши питаются нектаром растений, которые используют это для своего опыления. Однако в густом лесу найти нужные цветки для летучих мышей непросто, так как они имеют плохое зрение и больше полагаются на эхолокацию. Растение Marcgravia evenia из семейства маркгравиевых имеет листья особой формы, похожие на спутниковую тарелку, что помогает летучим мышам найти их, ведь такая форма эффективнее отражает эхо. Неправда? Источник: news.sciencemag.org

Какие беспозвоночные считаются самыми умными? 4831 + Ссылка Осьминоги считаются самыми умными среди всех беспозвоночных и умнее даже некоторых позвоночных животных. Например, они могут различать геометрические фигуры, привыкают к кормящим их людям, поддаются дрессировке и даже становятся ручными. Осьминоги тщательно заботятся о чистоте своих жилищ, «подметая» их струёй воды и складывая отходы снаружи в мусорную кучу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое значение для полового акта имеют крики самок обезьян? 4418 + Ссылка Крики во время совокупления характерны только для самок некоторых приматов, в том числе человека. Наблюдения за маготами, видом макак, показали, что издаваемые самкой звуки побуждают самца двигаться энергичнее и гораздо чаще завершать половой акт успехом. С криками самцы эякулируют в 59% случаев, а без них — только в 2%. Неправда? Источник: www.livescience.com

Какие птицы имеют сложные спиралевидные гениталии? 5136 + Ссылка Утки и гуси обладают очень сложным строением гениталий. Фаллос самцов образует спиралевидную форму и может достигать в длину размера всего тела. Аналогичная спиралеобразная форма присуща и яичнику самок этих птиц, причём она тем изощрённее, чем сложнее пенис селезня. У некоторых видов уток и гусей самец и самка образуют постоянную пару, но самки подвергаются опасности быть «изнасилованными» другими самцами. Для того, чтобы не выводить от чужаков потомство, полость яичника этих птиц может иметь несколько ложных карманов, где блокируется нежелательная сперма. Неправда? Источник: www.nytimes.com

У каких птиц присутствует деление на расы? 2067 + Ссылка Для кукушек характерен гнездовой паразитизм, то есть самки подбрасывают яйца в гнёзда других птиц, обычно из отряда воробьинообразных. При этом даже в пределах одного вида кукушки формируют несколько генетических линий, или рас. Каждой расе присуща кладка яиц определённого цвета и размера, чтобы максимально соответствовать яйцам тех или иных приёмных родителей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные могут оплодотворять самку с помощью самостоятельно путешествующей части тела? 4452 + Ссылка Самцы осьминогов оплодотворяют самку с помощью гектокотиля — специального щупальца, которое переносит сперматофоры из своей мантийной полости в мантийную полость самки. Наиболее интересен такой процесс у осьминогов-аргонавтов: их гектокотиль отрывается от тела самца и самостоятельно проникает в самку. Первоначально такое щупальце было принято за паразита и описано как отдельный вид. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное притворяется мёртвым, чтобы привлечь к себе будущую добычу? 3779 + Ссылка В природе у самых разных живых организмов нередко встречается поведение, когда они притворяются мёртвыми, чтобы избежать нападения хищника. Наиболее известный пример — опоссум, который при опасности падает на бок, открыв глаза и рот, и впадает в каталептическое состояние, ещё и выделяя из анального отверстия зловонную секрецию. Однако есть и обратные примеры — когда животные притворяются мёртвыми, чтобы привлечь добычу. Так делает рыба отряда цихлидовых Haplochromis livingstoni: она ложится на дно, покрываясь похожими на трупные пятнами, и ждёт мелких падальщиков, после чего резко «оживает» и ловит их. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные на Гавайях имеют окраску в виде улыбающегося человеческого лица? 6605 + Ссылка Пауки вида Theridion grallator, обитающие только на Гавайских островах, имеют удивительную окраску тела, напоминающую улыбающееся человеческое лицо, причём окраска каждой особи уникальна. Предположительно, такой рисунок должен отпугивать их единственных врагов, птиц. Хотя другие зоологи подвергают это сомнению, ведь паучки обычно прячутся днём, выходя из укрытия только ночью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких животных доминирующий самец определяется частотой электрического сигнала? 2922 + Ссылка Самцы разных видов животных вырабатывают условные сигналы, позволяющие выявить доминирующего самца без проведения боя. Например, у лосей показателем доминанты служит размер рогов. А у слабо электрических рыб отряда гимнотообразных, обитающих в Южной Америке, самцы заявляют о своём превосходстве электрическим сигналом с более высокой, чем у конкурентов, частотой. Неправда? Источник: rsbl.royalsocietypublishing.org

Какие животные являются рекордсменами по громкости издаваемых звуков относительно размера своего тела? 4400 + Ссылка Водяные клопы Micronecta scholtzi, обитающие в водоёмах Европы, издают исключительно громкие звуки до 99,2 дБ, что сравнимо с грохотом проходящего поезда. Эти клопы являются рекордсменами в животном мире по соотношению громкости и размеров тела. Примечательно ещё и то, каким образом издаются эти звуки — это делает самец для привлечения самки, проводя своим половым органом по брюшку. В обычных природных условиях человек не может слышать звуки этих клопов, потому что 99% громкости теряются при переходе из воды в воздух. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем совы селят в своих гнёздах змей? 5042 + Ссылка Совы иногда селят в своих гнёздах маленьких змей. Они питаются мелкими насекомыми, конкурирующими с совятами за принесённую совой добычу. Птенцы в результате такого симбиоза быстрее растут и меньше болеют. Неправда? Источник: www.audubonmagazine.org

У каких насекомых самец перед спариванием должен проткнуть самку своим половым органом? 3982 + Ссылка Постельные клопы спариваются путём травматического осеменения. Это значит, что у самки в принципе нет полового отверстия, и самцу приходится протыкать своим половым органом её брюшко, вводя туда сперму. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие насекомые способны формировать своими телами плот на воде? 6975 + Ссылка Если огненный муравей попадёт в воду, через несколько часов он утонет. Однако если в воду смывает много огненных муравьёв из одной колонии, они образуют из своих тел единый плот — каждое насекомое зацепляется челюстями за конечности другого. Этот плот не содержит щелей, хорошо гнётся и может оставаться на плаву неделями. Неправда? Источник: lenta.ru

Какие лягушки умели вынашивать потомство в своём желудке? 4508 + Ссылка Лягушка Rheobatrachus silus, обитавшая в Австралии и считающаяся вымершей с 1980-х годов, отличалась уникальным методом вынашивания потомства. После откладывания яиц и оплодотворения их самцом, самка заглатывает яйца в свой желудок. Окружающее их вещество простагландин мешает вырабатываться желудочному соку, поэтому во время вынашивания желудок не выполняет свою основную функцию. Когда подходит срок, лягушка просто выплёвывает головастиков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные откладывают яйца, в которых вместе с эмбрионом живут зелёные водоросли? 4674 + Ссылка В яйца, откладываемые саламандрами, проникают зелёные водоросли. Они снабжают эмбрион кислородом, а взамен получают азот от отходов эмбриона. Недавно было обнаружено, что такой симбиоз передаётся по наследству, так как ДНК водорослей содержится непосредственно в репродуктивных органах взрослых саламандр. Неправда? Источник: rnd.cnews.ru

Какой паразит замещает собой целый орган хозяина? 7904 + Ссылка Паразит Cymothoa exigua, или «мокрица, пожирающая язык» — единственный известный науке паразит, который замещает собой целый орган хозяина. Мокрица проникает через жабры в тело пятнистого розового люциана, затем высасывает кровь из языка рыбы и после его атрофии сама начинает выполнять функции языка. Попутно паразит питается кровью и слизью хозяина, но к смерти рыбы это не приводит. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему рыбы в огромных стаях двигаются и поворачиваются синхронно? 4123 + Ссылка Помимо привычных нам органов чувств все рыбы имеют ещё один — боковую линию. Она проходит от жаберных щелей до основания хвоста и позволяет воспринимать движение и вибрацию окружающей воды. Именно боковая линия позволяет огромным стаям рыб двигаться и поворачиваться синхронно. А у некоторых рыб — акул, скатов и химерообразных — развито ещё одно чувство. Они способны воспринимать электрические поля других обитателей подводного мира, которые создаются работой дыхательных мышц и сердца, и тем самым обнаруживать жертв в укрытиях. Сами электрорецепторы расположены на коже в виде капсул и трубочек и называются ампулами Лоренцини. Неправда? Источник: fishworld.narod.ru

Какие пауки питаются преимущественно растительной пищей? 4432 + Ссылка Все известные биологам пауки — хищники. Однако питание вида Bagheera kiplingi на 90% состоит из растительной пищи. Эти пауки обитают на акациях и питаются белтовыми тельцами — особыми структурами на кончиках листьев, богатых липидами и белками. Обычно белтовы тельца входят в рацион муравьёв, которые «культивируют» их и защищают растение, а пауки просто воруют их. Только во время засухи Bagheera kiplingi могут переходить к каннибализму, поедая друг друга. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое позвоночное может питаться прямо через кожу? 3188 + Ссылка Долгое время считалось, что все позвоночные питаются исключительно через рот и пищеварительную систему. Недавно было обнаружено, что тихоокеанский пиявкорот — простейшее позвоночное, имеющее хордоподобный орган под названием нотохорд — может поглощать питательные вещества прямо через кожу. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Какие растения питаются фекалиями млекопитающих? 4812 + Ссылка Хищные растения рода непентес живут не только за счёт ловли насекомых. Некоторые виды непентесов приспособились к тому, чтобы питаться фекалиями млекопитающих. Например, летучие мыши во время своих перелётов садятся отдохнуть на кувшинчики Nepenthes rafflesiana elongata и используют их как туалет. А Nepenthes rajah производит специальный сладкий нектар, который очень любят тупайи — но чтобы достичь его, зверьки должны взобраться на растение и устроиться словно на унитазе. Из фекалий тупайи растение получает вещества, необходимые для производства новой партии нектара. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Какие животные способны удалять инородные предметы из своего тела через мочевой пузырь? 5946 + Ссылка Лягушки способны удалять инородные предметы из своего тела через мочевой пузырь. Это открытие было сделано австралийскими учёными случайно. В ходе экспериментов они вживляли в тела лягушек передатчики. Через несколько недель лягушек выловили и обнаружили, что большая часть устройств переместилась в мочевые пузыри. Оказалось, что при появлении инородного тела к нему начинают прорастать мягкие ткани, которые постепенно обволакивают предмет и втягивают в пузырь. Неправда? Источник: science.compulenta.ru

У каких животных-гермафродитов брачный ритуал проходит в виде фехтования пенисами? 6307 + Ссылка У некоторых видов плоских червей, например Pseudobiceros hancockanus, брачный ритуал проходит в виде фехтования кинжаловидными пенисами. Являясь гермафродитами, оба участника поединка стремятся проткнуть кожу соперника и впрыснуть туда сперму, став, таким образом, отцом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На меху какого животного растут сине-зелёные водоросли? 5485 + Ссылка Мех ленивца представляет собой целую экосистему. У большинства ленивцев на волосках обитают сине-зелёные водоросли, которые обеспечивают ему камуфляж среди листьев. В свою очередь, сотни жуков и других насекомых обитают в мехе ленивца, питаясь этими водорослями. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких рыб самцы паразитируют на самках? 7533 + Ссылка У некоторых семейств глубоководных удильщиков самцы паразитируют на самках. Самец впивается в самку зубами, а затем срастается с ней губами и языком, а также кровеносной системой. Остальное тело самца превращается в придаток, вырабатывающий сперму. Причём на одной самке может паразитировать до трёх самцов одновременно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На какую многоразовую наживку можно ловить морских черепах? 4819 + Ссылка Жители Мозамбика и Мадагаскара издавна ловят морских черепах с помощью рыб-прилипал. Рыба привязывается за хвост к верёвке и бросается рядом с увиденной черепахой, к которой и присасывается. Если же черепаха большая, то бросают сразу несколько прилипал, так как «грузоподъёмность» одной рыбы не больше 30 кг. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где обитают черепахи с мягким панцирем? 5755 + Ссылка Не все черепахи имеют твёрдый панцирь. У черепах надсемейства мягкотелых полностью отсутствуют роговые щитки, поэтому их панцирь на ощупь мягкий и кожистый. У большинства видов этого таксона также сильно редуцирован костный панцирь. Это объясняется тем, что такие черепахи проводят большую часть времени неподвижно, зарывшись в песок на дне водоёма и поджидая добычу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой вид ящериц бывает и яйцекладущим, и живородящим? 5749 + Ссылка Австралийская ящерица под названием желтобрюхий трёхпалый сцинк известна разным способом деторождения в пределах одного вида. В популяциях, живущих на морском берегу, детёныши вылупляются из яиц, а в холодных горных областях эти ящерицы — живородящие. Подобными свойствами обладают и встречающийся в наших широтах род лесных ящериц — они откладывают яйца только на юго-западе своего ареала. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие членистоногие могут убить рыбу с помощью звука? 7467 + Ссылка Стреляющие креветки имеют специальные приспособления на клешнях, позволяющие делать громкий щелчок. Мощность звука — 218 децибел — ставит их в один ряд с ревущими китами. Креветки используют эту способность для охоты — звук такой силы позволяет убить находящуюся рядом небольшую рыбу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные используют инструменты и каким образом? 3921 + Ссылка Зафиксировано множество случаев использования животными инструментов. Лидерство в этом умении удерживают приматы: например, шимпанзе охотятся с помощью заострённых палок и раскалывают орехи камнями. Гориллы с помощью палки меряют глубину воды. Не отстают и птицы: например, стервятники приносят в клюве камни и бросают их, чтобы расколоть страусиные яйца. Даже водные обитатели замечены в использовании инструментов — это каланы, которые разбивают ракушки с помощью камней. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное может напиться, просто зарывшись во влажный песок? 8078 + Ссылка Ящерица Молох, живущая в пустынях Австралии, обладает уникальной способностью собирать воду своей кожей. Попавшая на кожу жидкость не впитывается сразу, но попадает по микроскопическим каналам между чешуйками в пасть ящерицы. Молох способен извлекать воду даже из влажного песка, просто зарывшись в него брюхом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему крокодилы, поедая мясо, плачут? 4289 + Ссылка Согласно легенде, крокодил, поедая человека, плачет «крокодиловыми слезами». Действительно, выделение слёз при поедании мяса крокодилами было экспериментально подтверждено американскими учёными. Правда, объясняется это отнюдь не чувством вины — таким образом крокодилы через специальные железы возле глаз выводят избыток солей из организма. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные способны переваривать пищу снаружи своего организма? 4138 + Ссылка Морская звезда может питаться, не заглатывая пищу. Например, встречая двустворчатого моллюска, она обхватывает его и выворачивает наизнанку нижний желудок. Тот проникает в раковину, обволакивает мягкие части моллюска и переваривает, а затем морская звезда просто втягивает в себя разжиженный раствор. Похожим образом действуют и пауки — правда, выворачивать желудок они не умеют, а просто впрыскивают в жертву пищеварительный сок. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем птицы-шалашники строят беседки, не выполняющие никакой полезной функции? 6602 + Ссылка Самцы птиц-шалашников для привлечения внимания самок строят изящные беседки из прутьев, украшая их цветами, ракушками, ягодами, крыльями бабочек и другими красивыми предметами. Эти беседки не выполняют никакой полезной функции. При этом шалашники не гнушаются разорять постройки других самцов или воровать из них украшения для своей беседки. Поэтому по количеству украшений самка может определить силу самца и способность защищать своё имущество. Неправда? Источник: elementy.ru

Какие моллюски могут менять свой пол несколько раз в течение жизни? 6780 + Ссылка Устрицы в течение жизни могут неоднократно менять свой пол. Поэтому даже возможна ситуация, когда устрица оплодотворит свои собственные яйца. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где живут рыбы, которые любят ходить по дну вместо плавания? 8074 + Ссылка В 2010 году у берегов Австралии были найдены новые виды рыб отряда удильщикообразных. Вместо плавания эти рыбы предпочитают «гулять» по дну, передвигая своими грудными плавниками, которые внешне напоминают лапы животных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть летающих змей? 6009 + Ссылка В азиатских странах можно встретить летающих змей. Они могут взбираться на верхушки деревьев и оттуда парить вниз, расправляя рёбра в стороны и превращаясь в подобие плоской ленты. Некоторые особи могут покрывать таким образом расстояния до 100 метров. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какими рождаются личинки камбалы? 5814 + Ссылка Личинки камбалы плавают как обычные рыбы, спиной вверх, а их глаза расположены на обеих сторонах головы. В процессе развития они постепенно опускаются в более глубокие слои воды и ложатся на дно. При этом один из боков развивается интенсивнее, и глаз с другого бока «переползает» на него, в это же время у камбалы исчезает плавательный пузырь. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы помогают людям искать мёд и почему? 8749 + Ссылка Птицы из семейства медоуказчиков любят полакомиться пчелиным воском, однако не способны сами проникнуть в улей. Вместо этого они ищут людей или других млекопитающих, которые едят мёд, подлетают к ним и своеобразным поведением просят следовать за собой, приводя в итоге к пчёлам. После вскрытия улья, когда человек забирает мёд, эти птицы получают доступ к воску. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные способны защищаться от хищников, стреляя в них своей кровью? 8842 + Ссылка Некоторые виды жабовидных ящериц при крайней опасности от хищника задействуют уникальный защитный механизм: стреляют в него своей кровью из уголков глаз на расстояние до полутора метров. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть и попробовать природный арбузный снег? 14686 + Ссылка В некоторых высокогорных районах, например, калифорнийском хребте Сьерра-Невада, летом можно увидеть арбузный снег. Он розового цвета и обладает запахом и вкусом арбуза. Этот феномен обусловлен присутствием в снеге водорослей Chlamydomonas nivalis, содержащих красный пигмент астаксантин. Данные водоросли служат также пищей для некоторых организмов, среди которых ледяные черви. Они могут жить только в ледниках при низких температурах, а при нагревании хотя бы до 5 °C распадаются и погибают. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто может выворачивать желудок через рот наизнанку для его очистки? 12265 + Ссылка Чтобы прочистить свой желудок, некоторые виды акул иногда выворачивают его через рот наизнанку. При этом они умудряются не повредить желудок зубами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие существа виновны в цвете Кровавого водопада в Антарктиде? 15645 + Ссылка В Антарктиде из ледника Тейлора временами выходит Кровавый водопад. Вода в нём содержит двухвалентное железо, которое, соединяясь с атмосферным воздухом, окисляется и образует ржавчину. Это и придаёт водопаду кроваво-рыжий цвет. Однако двухвалентное железо в воде возникает не просто так — его производят бактерии, живущие в изолированном от внешнего мира водоёме глубоко подо льдом. Эти бактерии сумели организовать жизненный цикл при полном отсутствии солнечного света и кислорода. Они перерабатывают остатки органики, а «дышат» трёхвалентным железом из окружающих пород. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Какие насекомые могут питаться слезами других животных? 8019 + Ссылка В природе существуют моли, которые восполняют потери жидкости, высасывая слёзы у спящих животных. Так, мадагаскарская моль Hemiceratoides hieroglyphica пьёт ночью слёзы у птиц, а моль Mecistoptera griseifusa и вовсе у крокодилов и других крупных животных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие насекомые способны вести себя аналогично камикадзе для обороны своего жилища? 9046 + Ссылка У некоторых видов муравьёв-древоточцев отдельные особи имеют сильно увеличенные челюстные железы, содержащие сильный яд. Когда муравейнику угрожает опасность, например его пытаются захватить другие муравьи, эти «камикадзе» подходят к врагу и разрывают своё тело путём сильного сокращения мышц. Яд распрыскивается во все стороны и убивает противников. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как дельфины решают проблемы дыхания атмосферным кислородом во время сна? 12512 + Ссылка Дельфинам требуется постоянно дышать атмосферным кислородом, для этого они регулярно всплывают. Чтобы обеспечить такое дыхание во время сна, полушария мозга дельфина спят по очереди. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какой вещественный след может оставить молния в земле? 9435 + Ссылка Если мощная молния ударяет в поверхность земли, она может оставить свой след — полую стеклянную трубку под названием фульгурит. Такая трубка состоит из переплавленного по действием электрического тока молнии кремнезёма (или песка). Вглубь земли фульгуриты могут уходить на несколько метров, хотя из-за хрупкости выкопать их полностью очень трудно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные выжили после пребывания в открытом космосе в течение 10 дней? 11286 + Ссылка Членистоногие под названием тихоходки распространены по всей планете: от горных вершин до морских глубин. Они имеют феноменальную выносливость, при неблагоприятных условиях впадая в анабиоз и практически полностью высыхая при этом. Над тихоходками проводили разнообразные эксперименты: они выдерживали охлаждение до -271 °C; излучение, превышающее смертельное для человека в 1000 раз; нахождение в вакууме и даже в открытом космосе в течение 10 дней. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие птицы замечены в занятии проституцией? 17938 + Ссылка Пингвины Адели строят гнёзда для кладки яиц из гальки. Когда соседние пары отвлекаются, эти пингвины не стесняются воровать их камни. А некоторые самки ради камней занимаются проституцией, хотя имеют постоянного партнёра. Они находят одиноких самцов, которые тоже делают гнёзда в надежде завести свою семью, позволяют им спариться с ними и после этого уносят один или несколько камней в своё гнездо. Неправда? Источник: www.nwf.org

Какие млекопитающие по своей природе холоднокровны? 7908 + Ссылка Не все млекопитающие теплокровны. Голый землекоп — грызун, обитающий в Восточной Африке — холоднокровен. Он имеет ещё одну удивительную особенность — клетки его кожи лишены нейротрансмиттера, который отвечает за передачу болевых импульсов в центральную нервную систему. Поэтому голые землекопы не чувствуют порезов и ожогов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные в момент опасности могут сделать себе когти из подкожных костей? 15455 + Ссылка Африканская лягушка Trichobatrachus robustus имеет уникальный механизм защиты. В момент опасности её подкожные кости на лапах протыкают кожу и высовываются наружу, словно кошачьи когти. Как происходит обратное «втягивание», пока неизвестно — предположительно, порванная ткань регенерирует, а кости вновь срастаются. Неправда? Источник: www.newscientist.com

Какое стихийное бедствие благоприятно для размножения жуков Melanophila acuminate? 6634 + Ссылка Жуку Melanophila acuminate для размножения нужен лесной пожар. Когда он находит горелую древесину, то откладывает туда яйца. Преимущество такого способа заключается в том, что в этот момент его природные враги не могут ему помешать, так как сами спасаются от пожара. А для обнаружения пожара на расстоянии нескольких километров данный жук имеет миниатюрный инфракрасный рецептор. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Какие птицы в 1995 году заставили НАСА отложить запуск шаттла Дискавери? 10038 + Ссылка Дятлы могут безболезненно долбить кору деревьев благодаря особому строению черепа. В отличие от других птиц, клюв у дятлов не соединён напрямую с остальной частью черепа. Между ними имеется специальная ткань, выполняющая ту же функцию, что и амортизатор в автомобиле. В 1995 году пара дятлов принесла значительный ущерб НАСА, продолбив множество дырок в изоляции топливного бака шаттла Дискавери. Американцы были вынуждены перенести старт на два месяца. Неправда? Источник: www.nytimes.com

У каких рыб потомство вместо самок вынашивают самцы? 5777 + Ссылка Потомство морских коньков вынашивает самец, а не самка. На теле самца есть специальный карман, куда самка вбрасывает яйца. Эта выводковая камера обильно снабжается кровью и играет роль матки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Насколько сложно рыбам плыть против течения? 6401 + Ссылка Когда рыбы плывут против течения, они тратят меньше энергии, чем при плавании в спокойной воде. Это объясняется умением рыб улавливать возникающие водовороты, лавируя из стороны в сторону с минимальным напряжением основных мышц. Такой способ плавания можно сравнить с движением парусной яхты против ветра. Неправда? Источник: www.newscientist.com

Сколько времени нужно дельфину, чтобы обновить верхний слой кожи? 8619 + Ссылка Кожа дельфина обеспечивает очень малое трение с водой. Для большей обтекаемости чешуйки верхнего слоя кожи обновляются в среднем за каждые два часа. Неправда? Источник: library.thinkquest.org

Чем пугает хищников глубоководный моллюск адский вампир? 7500 + Ссылка Многие головоногие моллюски защищаются от хищников, выпуская из себя чернильное облако и скрываясь под покровом наступившей темноты. А глубоководный моллюск адский вампир таким способом воспользоваться не может, потому что на его глубинах и так царит тьма. Вместо этого он выпускает из кончиков щупалец липкое облако биолюминесцентной слизи, содержащей множество голубых светящихся шариков. Световая завеса ошеломляет хищника и позволяет адскому вампиру скрыться. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится озеро с солёной водой, обитатели которого заключены в ловушку? 15332 + Ссылка Озеро Могильное в Мурманской области уникально наличием четырёх слоёв различной степени солёности. В самом верхнем слое с пресной водой обитают дафнии и рачки. В самом нижнем слое, где солёность достигает 3,3%, обитают лишь пурпурные бактерии. В средних слоях живут типичные морские обитатели, например, морские звёзды. Они находятся в своеобразной ловушке, так как не способны жить ни в верхнем, ни в нижнем слое. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные служат объектом охоты плотоядных грибов? 6287 + Ссылка Широко известны плотоядные растения, например цветы, заманивающие внутрь себя насекомых. Но существуют также плотоядные грибы. Большинство их видов охотятся на червей-нематод, заманивая их в ловушку и стягивая своей грибницей. Существуют также хищные грибы, жертвой которых становятся амёбы или ногохвостки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого выбрали себе в качестве корма морские ангелы? 6500 + Ссылка Брюхоногие моллюски вида морских ангелов специализируются на охоте на моллюсков лимацинов, которых называют также морскими чертями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой пол светлячков летает и светится у многих их видов? 4521 + Ссылка У многих видов светлячков летают и светятся только самцы. Самки же бескрылы и червеобразны, похожи на личинок. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему добыча сама идёт в рот грифовым черепахам? 6127 + Ссылка Грифовой черепахе для пропитания почти не нужно трудиться. Она зарывается в ил на дне водоёма и, широко разинув пасть, высовывает тонкий червеобразный кончик языка, окрашенный в ярко-розовый цвет. Это служит отличной приманкой для рыб, которые пытаются схватить «червяка» и сразу попадают в пасть черепахи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где живут прыгающие бобы? 6647 + Ссылка У мексиканских кустарников рода Sebastiania вырастают семена — прыгающие бобы. Внутрь этих бобов откладывает личинки моль вида Cydia deshaisiana. После вылупления из яйца личинка поедает внутренность боба и создаёт внутри него для себя пустое пространство, прикрепляя затем себя к бобу множеством шёлковых нитей. Если боб подвергается воздействию тепла — например, на него светит солнечный луч или кто-то взял его в руку — то он начинает «прыгать». Это вызвано тем, что личинки начинают дёргать за нити — двигая боб, они стараются уйти от источника тепла, который может привести их к обезвоживанию и убить. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что дарят своим подругам самцы мух-толкунчиков во время брачных игр? 6300 + Ссылка У мух-толкунчиков, как у многих других насекомых, существует брачный ритуал: перед спариванием самец преподносит самке пойманное им насекомое. И пока она ест его, самец может безбоязненно оплодотворять самку. У одного из североамериканских видов самец не дарит просто насекомое, а оборачивает его в красивый белый шарик. А самцы мавританского толкунчика ткут развевающуюся вуаль, в которую даже не всегда вплетают что-нибудь съедобное. Неправда? Источник: flogiston.ru

Где растут скрученные в петлю деревья? 20948 + Ссылка На Куршской косе, что в Калининградской области, есть уникальное место, которое называется «Танцующий лес» либо «Пьяный лес». На участке примерно в 1 кв. км растут посаженные в 1980-х годах сосны. Большая часть деревьев причудливо изогнута, а некоторые в нижней части даже «скручены» в петлю. Науке точно неизвестна причина этого феномена, есть только множество гипотез: природные факторы, генетические особенности, воздействие вирусов или вредителей, и даже особая космическая энергетика данного места. Похожее место под названием «Лес Троллей» есть в Дании, и тоже на побережье Балтийского моря. Другой аналог — парк «Танцующие берёзы» — расположен на берегу озера Боровое в Казахстане. Неправда? Источник: community.livejournal.com

Какие пресмыкающиеся способны бегать по поверхности воды? 10640 + Ссылка Ящерицы из рода василисков способны бегать по поверхности воды, удерживаясь за счёт частых ударов задних ног. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как защищает свои глаза рыба Macropinna microstoma? 17044 + Ссылка Глубоководная рыба под названием малоротая макропинна имеет интересный механизм защиты глаз. Её трубчатые глаза находятся внутри прозрачной головы. Причём то, что по фотографии можно принять за глаза, на самом деле — органы обоняния, а цилиндрические глаза зелёного цвета спрятаны именно внутри оболочки. Рыба может перемещать их из вертикального в горизонтальное положение и наоборот для того, чтобы высматривать разные виды добычи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как муравьи помогают птицам избавляться от паразитов? 8800 + Ссылка Если ворошить муравейник, муравьи начинают брызгать в обидчика кислотой. Этим пользуются птицы, которые с помощью муравьиной кислоты избавляются от кожных паразитов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие медузы теоретически бессмертны? 15763 + Ссылка Упрощённо жизненный цикл медузы можно представить так: они рождаются в виде полипов, затем переходят в медузоидную стадию, а затем взрослые медузы после размножения обычно погибают. Однако существует уникальный вид Turritopsis nutricula, медузы которого после размножения оборачивают свой жизненный цикл вспять и превращаются опять в полипов, чтобы затем снова развиваться в медузу. Таким образом, эти медузы теоретически бессмертны (умирают только по внешним причинам). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как по расположению глаз можно отличить хищника от травоядного? 11951 + Ссылка Отличить травоядных зверей от хищников можно по расположению глаз. У хищников глаза находятся на передней части морды, что позволяет им точно фокусироваться на жертве во время выслеживания и погони. У травоядных глаза обычно разведены по разным сторонам морды, что увеличивает радиус обзора для заблаговременного обнаружения опасности от хищника. К исключениям можно отнести обезьян, которые имеют бинокулярное зрение и не являются хищниками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Чёрное море иногда светится ночью? 9766 + Ссылка Долгое время свечение моря в тёмное время суток было одной из самых загадочных морских тайн для учёных. Оказалось, что оно вызвано люминесцентными свойствами некоторых морских организмов. В Чёрном море, например, иногда светящемся в осеннее время, таким организмом является водоросль под названием ночесветка. Неправда? Источник: krym.sarov.info

Какое дерево имеет листья, которые сначала жёлтые или красные, а потом зеленеют? 4097 + Ссылка У цейлонского железного дерева новые листья имеют жёлтый, розовый или красноватый цвет, и только потом зеленеют. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каких животных разводят и доят муравьи? 9926 + Ссылка У муравьёв есть своё «животноводство» — они разводят тлей, которые сосут из растений сок и выделяют его избыток в виде обогащённых сахаром капелек. Тля выбрызгивает такое «молочко» прямо в рот муравья, после того как он помассирует ей брюшко усиками. Для «стада» тлей муравьи строят укрытия, которые защищают их от непогоды и нападения других насекомоядных. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где можно поймать рыбу-свечу? 13883 + Ссылка Рыба-свеча, обитающая в водах Тихого океана, получила своё название потому, что обладает исключительно высоким содержанием жира. Индейцы Северной Америки помимо употребления этой рыбы в пищу высушивали её, продевали сквозь неё фитиль и жгли как обычную свечу. Неправда? Источник: books.google.ru

Чьи детёныши могут сожрать своих потенциальных братьев и сестёр ещё в утробе матери? 6344 + Ссылка Разные виды акул рожают детей по-разному. Существуют яйцекладущие и живородящие акулы, а также промежуточный вариант — яйцеживородящие. У них развитие яиц и вылупление из них молоди происходят внутри нижней расширенной части яйцевода, обычно называемой маткой. Некоторые личинки акул после вылупления могут оставаться в матке и питаться неоплодотворёнными яйцами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое известное выражение о рыбах сами они нередко опровергают? 9145 + Ссылка Выражение «нем, как рыба» не совсем соответствует действительности, так как многие рыбы издают разнообразные звуки. Они могут крякать, кудахтать, каркать, щебетать, пищать и стучать. Все эти звуки возникают при колебании стенок плавательного пузыря, при скрежетании зубами или при трении жаберных пластинок друг о друга. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какая память доступна бактериям? 4088 + Ссылка Условные рефлексы у бактерий неизвестны, но опредёленного рода примитивная память у них есть. Плавая, они сравнивают воспринимаемую интенсивность стимула (температуру, освещённость или концентрацию определённого вещества) с её прежним значением, то есть определяют, стала она больше или меньше. Исходя из этого, бактерия сохраняет направление движения или изменяет его. Неправда? Источник: www.krugosvet.ru

Как можно заставить муравьёв считать своего живого сородича мёртвым? 26294 + Ссылка Муравьи общаются с помощью запахов — их железы вырабатывают феромоны в разной концентрации для разных сообщений. Когда муравей умирает, ещё несколько дней с ним обращаются, как с живым, пока запах продуктов разложения не перебивает феромоны. Если веществами, входящими в запах разложения, смазать живого муравья, то его обязательно отнесут на кладбище, и будут относить снова, сколько бы он оттуда ни возвращался. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где ловят рыбу с помощью сетей из паутины? 8880 + Ссылка Паутина — один из самых прочных природных материалов. В Южной Америке мосты из паутины через ущелья могут быть такими прочными, что по ним перебираются обезьяны. А в Новой Гвинее распространена ловля рыбы паутиной. Неправда? Источник: www.cih.ru

Какое дерево может разрастись на площадь нескольких гектаров? 8040 + Ссылка Дерево бенгальский фикус отличается особой жизненной формой, которую называют баньян. На крупных горизонтальных ветвях взрослого дерева формируются воздушные корни, растущие вниз. Дорастая до земли, они укореняются в ней и становятся новыми стволами. Таким образом баньян может разрастаться на площадь нескольких гектаров. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как определить температуру воздуха по частоте стрекотания сверчков? 13194 + Ссылка Звуки сверчков вызваны трением их крыльев или ножек друг об друга — так самцы призывают самок. По частоте стрекотания можно определить температуру воздуха. Для этого надо сосчитать количество звуков за 25 секунд, разделить на 3 и прибавить к результату 4 — получится температура в градусах Цельсия. Формула работает корректно только выше 10 °C, потому что при более низкой температуре сверчки редко расположены к любовным играм. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какие рыбы сбивают насекомых плевками? 7209 + Ссылка Рыбы-брызгуны для охоты на насекомых высовывают рот над поверхностью водоёма и сбивают их плевком воды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где на рыбалку ходят с лопатами? 11058 + Ссылка Африканские двоякодышащие рыбы протоптеры могут несколько месяцев жить вне воды в норах под затвердевшим слоем грязи. Местные жители ходят на рыбалку на протоптеров с лопатами и мотыгами. Выкопанную рыбу они могут снова закапывать около своих домов, и в таком виде протоптеры ещё долго не портятся. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Самцы каких животных могут притворяться самками? 7330 + Ссылка Некоторые самцы гигантской австралийской каракатицы притворяются самками, чтобы приблизиться к настоящей самке-каракатице, охраняемой крупным доминирующим самцом, и спариться с нею. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные могут стрелять кипящей струёй? 7388 + Ссылка Жуки-бомбардиры защищаются от хищников, выстреливая нагретую до температуры кипения смесь токсичных веществ из специальных желез в их задней части. Как минимум у одного вида эта смесь извергается в виде пульсирующей струи. Такое сложное устройство жука часто приводится креационистами как доказательство невозможности появления этой системы в ходе эволюции. Неправда? Источник: warrax.net

Почему страусы иногда насиживают яйца избирательно? 5847 + Ссылка Яйца страусов большую часть суток насиживают самцы, причём сразу от многих самок из стаи. Однако распределением яиц занимается главная самка — свои кладёт в центр, яйца других самок по краям. Однажды в Кении была найдена кладка страусов, состоящая из 78 яиц, из которых насижено было только 21. Подобная расточительность имеет глубокий биологический смысл: многочисленные хищники в первую очередь подбирают яйца, разбросанные вокруг гнезда, не трогая те, что лежат в его центре. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Самки какой рыбы могут превращаться в самцов? 18373 + Ссылка Рыбы-чистильщики живут семьями по 6-8 особей — самец и «гарем» самок. Когда самец умирает, сильнейшая самка начинает меняться и постепенно превращается в самца. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как определяется пол эмбриона у рептилий? 9013 + Ссылка У многих рептилий пол растущего в яйце эмбриона определяется не хромосомами родителей, а температурой окружающего воздуха. Неправда? Источник: www.lenta.ru

Какое растение может служить барометром? 4886 + Ссылка Растение очный цвет полевой может предсказывать погоду: когда становится пасмурно и приближаются осадки, его цветок закрывается, а при улучшении погоды вновь раскрывается. За это он получил название «барометр для бедных». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему утки и лебеди теряют способность летать? 5828 + Ссылка Утки, гуси и лебеди во время линьки теряют все маховые перья и не могут летать. Неправда? Источник: www.kniga.es

Почему фламинго розовые? 9466 + Ссылка Розовая окраска фламинго дана им не с рождения, а происходит от употребляемых в пищу маленьких красных рачков или водорослей, в которых содержится каротиноид. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное теоретически бессмертно? 26313 + Ссылка Полип гидра обладает высокой регенерационной способностью. Если рассечь гидру на две части, то они обе регенерируют до взрослой гидры. Доказано, что гидры теоретически бессмертны. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное имеет годовые кольца как у деревьев? 6692 + Ссылка Панцирь черепахи состоит из щитков, на каждом из которых растут годовые концентрические кольца. По ним, подобно кольцам деревьев, можно определить возраст черепахи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая птица умеет летать назад? 10432 + Ссылка Колибри — это единственная птица, способная летать назад. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org