Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие ящерицы и в какой период временно перестают быть холоднокровными? 28 + Ссылка Ящерицы — холоднокровные животные, однако наблюдения за ящерицами вида аргентинский чёрно-белый тегу показали, что во время сезона размножения с сентября по декабрь температура их тела выше температуры окружающей среды примерно на 10 °C. Такая же особенность, названная репродуктивной эндотермией, была замечена у некоторых видов питонов. Зоологи предполагают, что постоянная теплокровность птиц и млекопитающих тоже изначально возникла как временное приспособление для повышения устойчивости именно в репродуктивный период. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные впадают в спячку сразу после рождения? 141 + Ссылка Детёныши серого варана, обитающего в пустынях Африки и Азии, вылупляются из яиц во второй половине осени. Однако они не пробиваются на поверхность из закупоренной их матерью норы, а сразу же вместе со взрослыми особями впадают в спячку до весны. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие цвета крови, кроме красного, распространены в животном мире? 172 + Ссылка Кровь позвоночных красная за счёт белка гемоглобина, который при соединении с кислородом приобретает красный цвет. Единственным исключением являются ящерицы зеленокровные сцинки, у которых из-за аномально высокой концентрации жёлчного пигмента биливердина кровь зелёная. Того же цвета она у некоторых кольчатых и многощетинковых червей, но уже по другой причине — они используют для связывания кислорода белок хлорокруорин. Остальные цвета крови в животном мире также образуются из-за других белков: гемоцианин окрашивает кровь моллюсков в голубой цвет, гемэритрин — кровь некоторых морских беспозвоночных в фиолетовый, а гемованадин — кровь асцидий в горчично-жёлтый. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кожа каких животных может менять окраску автономно, без участия основного зрения? 819 + Ссылка Многие виды гекконов обладают способностью к камуфляжу — их кожа темнеет или светлеет в зависимости от освещённости окружающей среды. В ходе экспериментов со стенными гекконами им закрывали глаза, однако те продолжали менять окраску по привычному алгоритму. Но если ящерицам закрывали зоны по бокам тела, они справлялись с задачей камуфляжа гораздо хуже. В этих зонах также обнаружили большое количество светочувствительных белков опсинов, поэтому, по всей вероятности, кожа гекконов приспосабливается к окружающей среде без участия основного зрения. Подобные механизмы автономной регуляции окраски тела ранее были обнаружены и у некоторых рыб. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Какие морские и наземные рептилии способны спариваться и производить потомство? 954 + Ссылка На Галапагосских островах обитают как морские игуаны, питающиеся в основном водорослями, так и наземные, которые называются конолофами и едят в основном кактусы и опунции. Несмотря на то, что эти ящерицы принадлежат не только к разным видам, но даже родам, они способны спариваться и производить жизнеспособное потомство. Гибридные игуаны одинаково хорошо чувствуют себя под водой и на земле, а за счёт более острых когтей могут взбираться вверх по кактусам в отличие от конолофов, которые только подбирают опавшие плоды. Однако размножаться гибриды уже не способны. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких животных самцы соревнуются между собой за самок по типу игры «камень, ножницы, бумага»? 2419 + Ссылка У обитающих в Северной Америке ящериц вида Uta stansburiana существует три типа самцов, конкурирующих между собой за самок по типу игры «камень, ножницы, бумага». Самцы с оранжевой окраской горла являются ультрадоминантными — они охраняют большую территорию с гаремом самок и часто похищают в него новых самок у самцов с синей окраской горла. «Синие» менее агрессивны и охраняют территорию только с одной подругой. Третий тип, самцы с жёлтой окраской горла, внешним видом напоминают женских особей, поэтому могут проникать на территорию «оранжевых» и спариваться с самками из их гарема. А вот обмануть таким образом «синих», внимание которых сосредоточено только на одной самке, им практически никогда не удаётся. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные и в каких случаях едят свой хвост? 2413 + Ссылка Хвост, который ящерица отбрасывает в случае опасности, для привлечения к себе внимания «танцует» долгое время, а у некоторых видов даже издаёт звуки благодаря трению чешуек друг о друга. Североамериканская сцинцелла после отбрасывания хвоста через некоторое время возвращается к этому месту, и если хищник не полакомился хвостом, съедает его сама, так как в нём содержится большое количество питательных веществ. В редких случаях хвост надламывается, но не обрывается совсем — тогда у ящерицы в месте обрыва позвонков возможно вырастание ещё одного хвоста. Неправда? Источник: bio.1september.ru

Почему ящерицы, размножающиеся путём партеногенеза, все равно вовлечены в брачные игры? 2743 + Ссылка Многие виды ящериц способны размножаться с помощью партеногенеза, то есть без участия самца. Наиболее хорошо изучен партеногенез в популяции ящериц Cnemidophorus neomexicanus. Несмотря на полное отсутствие среди них самцов, рептилии все равно вовлечены в брачные ритуалы. Сразу после кладки яиц у самки сохраняется повышенный уровень прогестерона, что побуждает её играть роль самца, взбираясь на других самок, у которых кладка ещё впереди. Исследования показали, что продуктивность ящериц после такого «спаривания» из-за выброса гормонов выше, чем у изолированных особей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные собирают влагу на своих глазах, чтобы затем напиться ей? 4339 + Ссылка У ящериц-гекконов отсутствуют веки, поэтому они вынуждены периодически смачивать специальную прозрачную мембрану на глазах своим языком. А перепончатолапые гекконы, обитающие в пустынях Намибии, используют эту особенность и для обратного процесса. Почти каждое утро на дюны здесь опускается туман, после которого на глазах ящерицы конденсируется жидкость. Затем геккон её слизывает, чтобы утолить жажду. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Какой вид ящериц бывает и яйцекладущим, и живородящим? 5822 + Ссылка Австралийская ящерица под названием желтобрюхий трёхпалый сцинк известна разным способом деторождения в пределах одного вида. В популяциях, живущих на морском берегу, детёныши вылупляются из яиц, а в холодных горных областях эти ящерицы — живородящие. Подобными свойствами обладают и встречающийся в наших широтах род лесных ящериц — они откладывают яйца только на юго-западе своего ареала. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное может напиться, просто зарывшись во влажный песок? 8167 + Ссылка Ящерица Молох, живущая в пустынях Австралии, обладает уникальной способностью собирать воду своей кожей. Попавшая на кожу жидкость не впитывается сразу, но попадает по микроскопическим каналам между чешуйками в пасть ящерицы. Молох способен извлекать воду даже из влажного песка, просто зарывшись в него брюхом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные способны защищаться от хищников, стреляя в них своей кровью? 8917 + Ссылка Некоторые виды жабовидных ящериц при крайней опасности от хищника задействуют уникальный защитный механизм: стреляют в него своей кровью из уголков глаз на расстояние до полутора метров. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие пресмыкающиеся способны бегать по поверхности воды? 10691 + Ссылка Ящерицы из рода василисков способны бегать по поверхности воды, удерживаясь за счёт быстрой перестановки задних ног. Плёнка воды не успевает прорваться весом тела из--за горизонтальной постановки ноги и времени контакта, не превышающего 0,1 секунды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У каких животных самая необычная форма зрачков? 16801 + Ссылка У коз, овец, мангустов и осьминогов горизонтально вытянутые, почти прямоугольные зрачки. У некоторых скатов форма зрачков напоминает полумесяц. Зрачки некоторых гекконов состоят из вертикально соединённых утолщений. Пожалуй, самые оригинальные зрачки у каракатиц — они напоминают гладко изогнутую букву W. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая рыба уникальна зелёными костями? 5869 + Ссылка Кости у рыбы саргана необычно зелёного цвета. Такая окраска обусловлена повышенным содержанием в организме рыбы пигмента желчи под названием биливердин. Он же ответственен за зелёный цвет крови, костей и внутренних органов одного из видов ящериц-сцинков с острова Новая Гвинея. Неправда? Источник: en.wikipedia.org