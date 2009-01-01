Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие ящерицы и в какой период временно перестают быть холоднокровными?
Ящерицы — холоднокровные животные, однако наблюдения за ящерицами вида аргентинский чёрно-белый тегу показали, что во время сезона размножения с сентября по декабрь температура их тела выше температуры окружающей среды примерно на 10 °C. Такая же особенность, названная репродуктивной эндотермией, была замечена у некоторых видов питонов. Зоологи предполагают, что постоянная теплокровность птиц и млекопитающих тоже изначально возникла как временное приспособление для повышения устойчивости именно в репродуктивный период.
Источник: en.wikipedia.org
Какие животные впадают в спячку сразу после рождения?
Детёныши серого варана, обитающего в пустынях Африки и Азии, вылупляются из яиц во второй половине осени. Однако они не пробиваются на поверхность из закупоренной их матерью норы, а сразу же вместе со взрослыми особями впадают в спячку до весны.
Источник: ru.wikipedia.org
Какие цвета крови, кроме красного, распространены в животном мире?
Кровь позвоночных красная за счёт белка гемоглобина, который при соединении с кислородом приобретает красный цвет. Единственным исключением являются ящерицы зеленокровные сцинки, у которых из-за аномально высокой концентрации жёлчного пигмента биливердина кровь зелёная. Того же цвета она у некоторых кольчатых и многощетинковых червей, но уже по другой причине — они используют для связывания кислорода белок хлорокруорин. Остальные цвета крови в животном мире также образуются из-за других белков: гемоцианин окрашивает кровь моллюсков в голубой цвет, гемэритрин — кровь некоторых морских беспозвоночных в фиолетовый, а гемованадин — кровь асцидий в горчично-жёлтый.
Источник: en.wikipedia.org
Кожа каких животных может менять окраску автономно, без участия основного зрения?
Многие виды гекконов обладают способностью к камуфляжу — их кожа темнеет или светлеет в зависимости от освещённости окружающей среды. В ходе экспериментов со стенными гекконами им закрывали глаза, однако те продолжали менять окраску по привычному алгоритму. Но если ящерицам закрывали зоны по бокам тела, они справлялись с задачей камуфляжа гораздо хуже. В этих зонах также обнаружили большое количество светочувствительных белков опсинов, поэтому, по всей вероятности, кожа гекконов приспосабливается к окружающей среде без участия основного зрения. Подобные механизмы автономной регуляции окраски тела ранее были обнаружены и у некоторых рыб.
Источник: phenomena.nationalgeographic.com
Какие морские и наземные рептилии способны спариваться и производить потомство?
На Галапагосских островах обитают как морские игуаны, питающиеся в основном водорослями, так и наземные, которые называются конолофами и едят в основном кактусы и опунции. Несмотря на то, что эти ящерицы принадлежат не только к разным видам, но даже родам, они способны спариваться и производить жизнеспособное потомство. Гибридные игуаны одинаково хорошо чувствуют себя под водой и на земле, а за счёт более острых когтей могут взбираться вверх по кактусам в отличие от конолофов, которые только подбирают опавшие плоды. Однако размножаться гибриды уже не способны.
Источник: en.wikipedia.org
У каких животных самцы соревнуются между собой за самок по типу игры «камень, ножницы, бумага»?
У обитающих в Северной Америке ящериц вида Uta stansburiana существует три типа самцов, конкурирующих между собой за самок по типу игры «камень, ножницы, бумага». Самцы с оранжевой окраской горла являются ультрадоминантными — они охраняют большую территорию с гаремом самок и часто похищают в него новых самок у самцов с синей окраской горла. «Синие» менее агрессивны и охраняют территорию только с одной подругой. Третий тип, самцы с жёлтой окраской горла, внешним видом напоминают женских особей, поэтому могут проникать на территорию «оранжевых» и спариваться с самками из их гарема. А вот обмануть таким образом «синих», внимание которых сосредоточено только на одной самке, им практически никогда не удаётся.
Источник: en.wikipedia.org
Какие животные и в каких случаях едят свой хвост?
Хвост, который ящерица отбрасывает в случае опасности, для привлечения к себе внимания «танцует» долгое время, а у некоторых видов даже издаёт звуки благодаря трению чешуек друг о друга. Североамериканская сцинцелла после отбрасывания хвоста через некоторое время возвращается к этому месту, и если хищник не полакомился хвостом, съедает его сама, так как в нём содержится большое количество питательных веществ. В редких случаях хвост надламывается, но не обрывается совсем — тогда у ящерицы в месте обрыва позвонков возможно вырастание ещё одного хвоста.
Источник: bio.1september.ru
Почему ящерицы, размножающиеся путём партеногенеза, все равно вовлечены в брачные игры?
Многие виды ящериц способны размножаться с помощью партеногенеза, то есть без участия самца. Наиболее хорошо изучен партеногенез в популяции ящериц Cnemidophorus neomexicanus. Несмотря на полное отсутствие среди них самцов, рептилии все равно вовлечены в брачные ритуалы. Сразу после кладки яиц у самки сохраняется повышенный уровень прогестерона, что побуждает её играть роль самца, взбираясь на других самок, у которых кладка ещё впереди. Исследования показали, что продуктивность ящериц после такого «спаривания» из-за выброса гормонов выше, чем у изолированных особей.
Источник: en.wikipedia.org
Какие животные собирают влагу на своих глазах, чтобы затем напиться ей?
У ящериц-гекконов отсутствуют веки, поэтому они вынуждены периодически смачивать специальную прозрачную мембрану на глазах своим языком. А перепончатолапые гекконы, обитающие в пустынях Намибии, используют эту особенность и для обратного процесса. Почти каждое утро на дюны здесь опускается туман, после которого на глазах ящерицы конденсируется жидкость. Затем геккон её слизывает, чтобы утолить жажду.
Источник: www.dailymail.co.uk
Какой вид ящериц бывает и яйцекладущим, и живородящим?
Австралийская ящерица под названием желтобрюхий трёхпалый сцинк известна разным способом деторождения в пределах одного вида. В популяциях, живущих на морском берегу, детёныши вылупляются из яиц, а в холодных горных областях эти ящерицы — живородящие. Подобными свойствами обладают и встречающийся в наших широтах род лесных ящериц — они откладывают яйца только на юго-западе своего ареала.
Источник: en.wikipedia.org
Какое животное может напиться, просто зарывшись во влажный песок?
Ящерица Молох, живущая в пустынях Австралии, обладает уникальной способностью собирать воду своей кожей. Попавшая на кожу жидкость не впитывается сразу, но попадает по микроскопическим каналам между чешуйками в пасть ящерицы. Молох способен извлекать воду даже из влажного песка, просто зарывшись в него брюхом.
Источник: ru.wikipedia.org
Какие животные способны защищаться от хищников, стреляя в них своей кровью?
Некоторые виды жабовидных ящериц при крайней опасности от хищника задействуют уникальный защитный механизм: стреляют в него своей кровью из уголков глаз на расстояние до полутора метров.
Источник: en.wikipedia.org
Какие пресмыкающиеся способны бегать по поверхности воды?
Ящерицы из рода василисков способны бегать по поверхности воды, удерживаясь за счёт быстрой перестановки задних ног. Плёнка воды не успевает прорваться весом тела из--за горизонтальной постановки ноги и времени контакта, не превышающего 0,1 секунды.
Источник: ru.wikipedia.org
У каких животных самая необычная форма зрачков?
У коз, овец, мангустов и осьминогов горизонтально вытянутые, почти прямоугольные зрачки. У некоторых скатов форма зрачков напоминает полумесяц. Зрачки некоторых гекконов состоят из вертикально соединённых утолщений. Пожалуй, самые оригинальные зрачки у каракатиц — они напоминают гладко изогнутую букву W.
Источник: en.wikipedia.org
Какая рыба уникальна зелёными костями?
Кости у рыбы саргана необычно зелёного цвета. Такая окраска обусловлена повышенным содержанием в организме рыбы пигмента желчи под названием биливердин. Он же ответственен за зелёный цвет крови, костей и внутренних органов одного из видов ящериц-сцинков с острова Новая Гвинея.
Источник: en.wikipedia.org
От чего зависит пол эмбриона у рептилий?
У многих рептилий пол растущего в яйце эмбриона определяется не хромосомами родителей, а температурой окружающего воздуха. При этом зависимость у разных видов может быть противоположной. У черепах при температуре ниже определённого значения вылупляются только самцы, а у ящериц — только самки.
Источник: www.lenta.ru