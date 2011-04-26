Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В каком году Первой леди США стала лесбиянка? 38 + Ссылка В случае отсутствия жены у президента США обязанности Первой леди исполняет другая его родственница. Для Гровера Кливленда, избранного президентом в 1885 году, чуть больше года Первой леди была его сестра Роуз, пока Гровер не женился. Ещё через несколько лет Роуз Кливленд вступила в открытые лесбийские отношения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой автопроизводитель сумел исправить падение продаж, сделав ставку на лесбиянок? 390 + Ссылка Когда в 1990-х продажи Subaru в США начали падать, компания провела исследование с целью найти нишевые группы покупателей. Выяснилось, что в четыре раза чаще других эти автомобили покупали лесбиянки. Хотя в те годы рекламировать товары напрямую для ЛГБТ-сообщества даже в западных странах решались немногие, Subaru решила сделать ставку на это направление наряду с другими группами — путешественниками и медицинскими работниками — и тем самым выправила финансовые показатели. Неправда? Источник: www.sostav.ru

Как связаны гомофобия и латентная гомосексуальность? 666 + Ссылка Латентная, то есть неосознаваемая или сознательно подавляемая гомосексуальность чаще проявляется у гомофобов, чем у обычных гетеросексуалов, не испытывающих неприязни к геям. Проведённое учёными Университета Джорджии в 1996 году исследование показало, что у 54% испытуемых гомофобов наблюдалась эрекция при просмотре гей-порно, а среди не-гомофобов эта цифра составила только 24%. Существует другая интерпретация этих данных исходя из теории, рассматривающей тревогу как сексуальный стимул. Согласно ей, негативные эмоции от гей-порно и есть причина возбуждения гомофобов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каком континенте был распространён особый культовый статус людей третьего пола? 1038 + Ссылка Практически во всех индейских племенах Северной Америки существовали так называемые бердаши, или люди с двумя душами, которых относили к третьему полу. Мужчины-бердаши зачастую выполняли только женские функции — готовили, занимались сельским хозяйством, а женщины-бердаши принимали участие в охоте. Из-за особого статуса бердашей вступавшие с ними в половую связь мужчины не считались гомосексуалистами, а вот самим бердашам не разрешалось строить отношения друг с другом. В некоторых племенах им отводился культовый статус, так как считалось, что они ближе обычных людей к миру духов и богов, поэтому бердаши часто становились шаманами или знахарями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой привычный нам жест является также символом геев Сан-Франциско? 1250 + Ссылка Существует несколько версий происхождения жеста «High five» («Дай пять!»), но самая распространённая указывает на первое его появление в бейсбольном матче 2 октября 1977 года. Игроки «Лос-Анджелес Доджерс» Дасти Бейкер и Гленн Бёрк разыграли удачную комбинацию, после чего Бёрк восторженно поднял руку над головой. Не зная, что делать, Бейкер шлёпнул его ладонь своей. Через три года Бёрк, открытый гомосексуалист, вынужден был уйти из бейсбола, но этот жест не забыл. Он популяризовал его в районе Сан-Франциско Кастро, известном как место компактного проживания секс-меньшинств, где «High five» стал символом самоидентификации геев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких птиц гомосексуальные пары используют суррогатных матерей? 2039 + Ссылка Примерно четверть брачных пар у чёрных лебедей образуют гомосексуальные самцы. Часто пара таких самцов временно объединяется с самкой, получает яйцо, а затем изгоняет её из гнезда. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем Ричард Львиное Сердце провёл ночь в одной кровати с французским королём? 1199 + Ссылка Среди историков не утихают споры о сексуальной ориентации английского короля Ричарда Львиное Сердце. Его официальный брак с Беренгарией Наваррской был бездетным, и имеется запись в летописи 1187 года о том, что в знак союза Англии и Франции Ричард провёл ночь в одной кровати с королём Франции Филиппом II. Однако противники версии о гомосексуальности Ричарда заявляют, что этот поступок не более чем политический акт, сравнимый с современной фотосессией двух лидеров, а также указывают на внебрачного сына английского короля, Филиппа де Фальконбриджа. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие рыбы демонстрируют гомосексуальное поведение как хитрость для привлечения самок? 1124 + Ссылка Самцы тропических рыб Poecilia mexicana, проигрывающие конкуренцию более крупным особям, прибегают к хитрой тактике. Чтобы добиться внимания самки, они демонстрируют ухаживание за другими рыбами, что выражается в покусывании брюшка в области половых органов. Причём пол рыбы значения не имеет — самец может таким образом заигрывать и с другим самцом. Видя подобное поведение, самки с большей вероятностью уступают самцам, казавшимся им ранее непривлекательными. Неправда? Источник: lenta.ru

Где существует религия, последователи которой поклоняются фаллосу? 2522 + Ссылка В 1980-х годах в Монреале была основана Церковь Святого Приапа, которая в настоящее время имеет последователей в Канаде и США, главным образом из числа гомосексуалистов. Приверженцы этой религии обожествляют фаллос, считая его первоисточником жизни, радости и наслаждений. На церковных службах нередко проводятся акты групповой мастурбации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему ящерицы, размножающиеся путём партеногенеза, всё равно вовлечены в брачные игры? 2764 + Ссылка Многие виды ящериц способны размножаться с помощью партеногенеза, то есть без участия самца. Наиболее хорошо изучен партеногенез в популяции ящериц Cnemidophorus neomexicanus. Несмотря на полное отсутствие среди них самцов, рептилии всё равно вовлечены в брачные ритуалы. Сразу после кладки яиц у самки сохраняется повышенный уровень прогестерона, что побуждает её играть роль самца, взбираясь на других самок, у которых кладка ещё впереди. Исследования показали, что продуктивность ящериц после такого «спаривания» из-за выброса гормонов выше, чем у изолированных особей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой культуре существует третий пол из мальчиков, воспитанных как девочек? 5807 + Ссылка На островах Самоа некоторых мальчиков с самого детства воспитывают как девочек. Такие люди считаются третьим полом под названием «фаафафина». Они носят женские платья и занимаются женской работой, впоследствии целиком посвящают себя большой самоанской семье и воспитанию детей. Почти всегда они состоят в любовных отношениях с мужским полом, а не с женщинами или другими фаафафина, и это положение настолько привычно для самоанской культуры, что не считается гомосексуализмом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких млекопитающих гомосексуализм часто превалирует над гетеросексуализмом? 5069 + Ссылка Наблюдения за стадами жирафов показали, что самцы этих животных спариваются с другими самцами с чрезвычайно высокой частотой. Во многих группах гомосексуальных контактов совершается даже больше, чем гетеросексуальных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране виновника ДТП засудили за то, что пострадавший после аварии стал геем? 2334 + Ссылка Владельцу грузовика из США пришлось заплатить 200 тысяч долларов через 4 года после того, как он «стукнул» другую машину, получившую только незначительную вмятину. Выплату его обязал произвести суд после рассмотрения иска от пострадавшего водителя из Мичигана. В иске было указано, что недавно тот ушёл от жены по причине прекращения сексуальных отношений, начал посещать гей-бары и читать гей-журналы — другими словами, ответчик своими действиями вызвал не только ДТП, но и необратимые изменения сексуальной ориентации потерпевшего. Жене потерпевшего тоже присудили компенсацию, правда, поменьше — только 25 тысяч долларов. Неправда? Источник: www.lawsuit.no

Как связан логотип Apple со смертью Алана Тьюринга? 3801 + Ссылка Когда в 1952 году английская полиция обнаружила, что гениальный математик и один из создателей информатики Алан Тьюринг — гомосексуалист, ему по действовавшим тогда законам вынесли приговор и предложили либо сесть в тюрьму, либо делать инъекции гормона эстрогена. Тьюринг выбрал второе, а спустя два года его нашли мёртвым, причиной чему стало надкушенное яблоко с цианидом. Существуют три версии, объясняющие эту смерть: самоубийство, происки недоброжелателей или банальная неосторожность. Бытует мнение, что именно этот случай лежит в основе появления логотипа корпорации Apple. Однако его создатель Роб Джанофф опроверг данный слух, сказав, что яблоко на эмблеме не содержит никаких аллюзий, а надкушенным оно нарисовано с той целью, чтобы его не путали с томатом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Возможно ли рождение млекопитающих от генетического материала двух самцов без генов матери? 3691 + Ссылка В 2010 году группа американских учёных с помощью стволовых клеток вырастила потомство из генетического материала двух мышей-самцов. Самки мышей тоже были задействованы в эксперименте, но только как суррогатные матери и промежуточные звенья, а получившиеся мышата имели Х-хромосому от одного самца и Y-хромосому от другого. Ещё раньше научились выращивать мышей из материнских генов без участия отца. Такие исследования, в частности, могут помочь в будущем однополым парам генетически заводить своих детей. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где полицейские могут ходить, держась за руки, выражая таким образом простую мужскую дружбу? 8064 + Ссылка В Непале и в Индии часто можно увидеть гуляющих по улице мужчин, включая даже полицейских, которые держатся за руки. В таком поведении здесь не видят ничего предосудительного — мужчины просто обозначают свою дружбу, а вовсе не гомосексуальные отношения. Неправда? Источник: todayilearned.co.uk

Какая статья нацистского уголовного кодекса продолжала действовать после Второй Мировой войны? 5840 + Ссылка Ещё в 1871 году в Германии был принят закон о запрете гомосексуализма. Когда к власти пришли нацисты, такие «преступления» стали ещё более тяжкими — наказание могло последовать даже за простой поцелуй между двумя мужчинами, а всего за годы существования Третьего Рейха по этой статье было осуждено более 50 000 человек. Причём после окончания Второй Мировой войны статью не отменили, и осуждённые продолжали сидеть в тюрьмах. Только в 1969 году нацистская редакция закона была упразднена. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему у самураев был в большом почёте гомосексуализм? 15154 + Ссылка У японских самураев особым уважением пользовалась практика сюдо — гомосексуализм между опытным мужчиной и юношей. Считалось, что это учит юношей достоинству, честности, чувству прекрасного. Сюдо противопоставлялось женской любви, которую обвиняли в «размягчении» мужчины. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где гомосексуалистов призывали в армию и формировали из них элитные отряды? 11051 + Ссылка В Древней Греции, особенно в Фивах, гомосексуализм не считался зазорным. Из влюблённых друг в друга мужчин было составлено элитное войско численностью в 300 человек, получившее название Священный отряд из Фив. В 338 году до н. э. весь отряд погиб в битве при Херонее. По словам Плутарха, никто из солдат не отступил, предпочтя смерть позору перед своим возлюбленным. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

За что авторы «South Park» грозились подать в суд на режиссёра фильма «Горбатая гора»? 11992 + Ссылка Эрик Картман в одном из эпизодов мультфильма South Park сказал: «Независимое кино — это когда ковбои-педики едят пудинг и познают свою сексуальность». Авторы мультфильма заявили перед премьерой фильма «Горбатая гора», что подадут в суд на его режиссёра, если ковбои в фильме едят пудинг. Однако герои «Горбатой горы» ели в основном консервированные бобы — поэтому процесса не состоялось. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org