Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему некоторые открытия Эйлера названы именами других учёных? 43 + Ссылка Леонард Эйлер сделал огромное множество открытий. В его честь названо большое количество физических и математических объектов, причём не по одному разу: существует несколько формул Эйлера, уравнений Эйлера, теорем Эйлера, чисел Эйлера. Чтобы избежать слишком сильной многозначности, некоторые подобные открытия и теоремы названы в честь учёных, которые совершили или доказали их первыми после Эйлера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто посвятил свою жизнь доказательству гипотезы о том, что гениев можно вырастить? 764 + Ссылка Венгерский педагог Ласло Полгар ещё в студенческом возрасте вознамерился вырастить детей-гениев и даже жену — учительницу иностранных языков из Украины по имени Клара — выбрал, согласовав с ней эти цели. Проанализировав биографии многих выдающихся людей, Полгар пришёл к выводу, что любого здорового ребёнка можно сделать гением, если обучать его с младенчества методично и интенсивно. Ласло и Клара родили трёх дочерей и решили посвятить их жизнь шахматам, так как успехи в этой игре можно всегда объективно оценить. Чтобы как можно сильнее сконцентрироваться на шахматах, родители вытребовали от венгерского правительства разрешение на домашнее обучение девочек. Все трое добились больших успехов: София стала гроссмейстером среди женщин, а Жужа и Юдит — гроссмейстерами среди мужчин и одними из сильнейших шахматисток в истории. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чьи ноты могут читаться как сверху вниз, так и снизу вверх, образуя дуэт двух скрипок? 3950 + Ссылка Среди произведений Моцарта есть необычный дуэт для двух скрипок. Музыканты должны встать друг к другу лицом и положить страницу с нотами между собой. Каждая скрипка играет свою партию, но обе партии записаны на одной и той же странице. Скрипачи начинают читать ноты с разных концов листа, затем встречаются в середине и снова удаляются друг от друга, а в целом получается красивая мелодия. Неправда? Источник: missjacobsonsmusic.blogspot.ru

Чего добился американец, которого многие считали самым умным человеком в истории? 4532 + Ссылка Родившийся в 1898 году американец Уильям Джеймс Сидис уже в полтора года мог прочесть «New York Times», к восьми годам знал восемь языков и изобрёл ещё один самостоятельно, а в 11 лет поступил в Гарвард, где уже через год читал лекции по четырёхмерным телам в математическом кружке. Его IQ оценивался в 250—300 единиц, хотя эти цифры могут быть преувеличены, потому что тест на IQ Сидис никогда не проходил. Однако столь ранний старт не принёс ему славы — получив степень бакалавра в 16 лет и поработав какое-то время преподавателем, он отошёл от публичной жизни. Работая простым бухгалтером и на других не требующих особой квалификации должностях, Сидис посвятил себя коллекционированию и изучению транспортных систем, а иногда публиковал работы в самых разных областях знаний: антропологии, филологии, космологии и истории индейцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто стал профессором математики, не имея математического образования после средней школы? 9785 + Ссылка Стивен Хокинг — один из крупнейших физиков-теоретиков и популяризатор науки. В рассказе о себе Хокинг упомянул, что стал профессором математики, не получая никакого математического образования со времён средней школы. Когда Хокинг начал преподавать математику в Оксфорде, он читал учебник, опережая собственных студентов на две недели. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

С какой целью итальянский кардинал Джузеппе Меццофанти выучил за одну ночь новый язык? 11242 + Ссылка Один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества живший в 18—19 веках итальянский кардинал Джузеппе Меццофанти бегло говорил на 39 языках, ещё почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределы Италии. Однажды он выучил новый язык за одну ночь только для того, чтобы утром принять исповедь от чужеземного преступника, приговорённого к смертной казни. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Кому в университете выдали рекомендательное письмо со строчкой: «Он — гений математики»? 11758 + Ссылка Одно из самых лаконичных рекомендательных писем из университета получил математик Джон Нэш, прототип героя фильма «Игры разума». Помимо шаблонных фраз, там содержалось только одно утверждение: «Он — гений математики». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какими уникальными способностями обладал прототип главного героя фильма «Человек дождя»? 12559 + Ссылка У главного героя фильма «Человек дождя» был прототип — американец по имени Ким Пик. Этот человек имел феноменальную память, запоминая до 98% прочитанной информации. Аутизмом он не страдал, но имел непропорционально большую голову, а в его мозгу отсутствовало мозолистое тело и был повреждён мозжечок. Ким выработал особую технику чтения: правым глазом он читал правую страницу и одновременно левым — левую. Чтение стандартного книжного разворота занимало у него 8-10 секунд. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем Ньютон запускал себе в глаз инородный предмет? 14897 + Ссылка Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так: вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонд, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникающие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Почему можно считать, что курение спасло жизнь Пикассо? 10948 + Ссылка Акушерка посчитала Пабло Пикассо мертворождённым. Спас ребёнка его дядя, который курил сигары. Увидев младенца, лежащего на столе, он пустил дым ему в лицо, после чего Пабло заревел. Таким образом, можно сказать, что курение спасло Пикассо жизнь. Неправда? Источник: books.google.ru

Кто и когда назвал Эйнштейна великим скрипачом? 16599 + Ссылка Эйнштейн любил играть на скрипке и однажды принял участие в благотворительном концерте в Германии. Восхищённый его игрой местный журналист узнал имя «артиста» и на следующий день опубликовал в газете заметку о выступлении великого музыканта, несравненного виртуоза-скрипача Альберта Эйнштейна. Тот сохранил эту заметку и с гордостью показывал её знакомым, говоря, что он на самом деле знаменитый скрипач, а не учёный. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какого всемирно известного изобретателя в школе называли тупицей? 7442 + Ссылка Томас Эдисон учился в общеобразовательной школе всего 3 месяца. Он совершенно не показывал успехов, и учительница даже назвала его тупицей. После этого мать Эдисона решила обучать Томаса на дому. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что повлияло на решение Нобеля завещать своё состояние для учреждения научной премии? 8303 + Ссылка Изобретатель динамита Альфред Нобель называл себя пацифистом и считал, что если у противников появится оружие, которое может моментально уничтожить друг друга, то они поймут, что ничего не выиграют от войны, и прекратят конфликт. В 1888 году по ошибке опубликовали сообщение о смерти Нобеля и некролог, в котором его называли «миллионером на крови» и «торговцем взрывчатой смертью». Не захотев остаться в памяти человечества злодеем, Нобель завещал своё состояние на учреждение научной премии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какому знаменитому физику вручили Нобелевскую премию в области химии? 11455 + Ссылка Эрнест Резерфорд занимался исследованиями в основном в области физики и однажды заявил, что «все науки можно разделить на две группы — на физику и коллекционирование марок». Однако Нобелевскую премию ему вручили по химии, что стало неожиданностью как для него, так и для других учёных. Впоследствии он замечал, что из всех превращений, которые ему удалось наблюдать, «самым неожиданным стало собственное превращение из физика в химика». Неправда? Источник: science.ng.ru

Что написал Эйнштейн на обороте своей фотографии с высунутым языком? 11131 + Ссылка Знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком была сделана в 1951 году после празднования дня рождения физика. Уставший Эйнштейн в ответ на очередную просьбу попозировать высунул язык, но фотограф успел сделать кадр. Фото очень понравилось учёному, и он подарил одну копию ведущему научно-популярных передач Говарду Смиту, а на обратной стороне карточки написал: «Вам понравится этот жест, потому что он предназначен всему человечеству». Неправда? Источник: www.boston.com

Кто хотел создать вертолёт, работающий на порохе? 7044 + Ссылка Томас Эдисон пытался разработать вертолёт, который должен был работать на порохе. Серия взрывов, разрушивших часть фабрики Эдисона, заставила его прекратить эксперименты. Неправда? Источник: www.centennialofflight.gov

Кто первым в мире спроектировал робота? 4628 + Ссылка Среди многочисленных изобретений Леонардо нашлись также чертежи робота, который был запрограммирован имитировать человеческие движения (приподниматься и садиться, двигать руками и шеей) и имел анатомически правильное строение челюсти. Неизвестно, была ли разработка осуществлена. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто решил сложную математическую проблему, приняв её за домашнее задание? 35302 + Ссылка Американский математик Джордж Данциг, будучи аспирантом университета, однажды опоздал на урок и принял написанные на доске уравнения за домашнее задание. Оно показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней он смог его выполнить. Оказалось, что он решил две «нерешаемые» проблемы в статистике, над которыми бились многие учёные. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем Сальвадор Дали засыпал с ключом в руке? 5953 + Ссылка Сальвадор Дали часто прибегал ко сну с ключом в руке. Сидя на стуле, он засыпал с зажатым между пальцами тяжёлым ключом. Постепенно хватка ослабевала, ключ падал и ударялся о лежащую на полу тарелку. Возникшие во время дремоты мысли могли быть новыми идеями или решениями сложных проблем. Неправда? Источник: s-dali.ru

Почему до нас не дошли последние слова Эйнштейна? 12764 + Ссылка В заключительный период жизни Эйнштейн жил и работал в американском Принстоне. В 1955 году его здоровье резко ухудшилось, а непосредственной причиной смерти стала аневризма аорты. Последние слова, произнесённые умирающим учёным, остались неизвестны, так как сиделка не понимала по-немецки. Неправда? Источник: vivovoco.astronet.ru

Какой композитор писал музыку, будучи глухим? 10801 + Ссылка Бетховен начал терять слух в возрасте 26 лет. На момент написания знаменитой симфонии № 9 композитор был абсолютно глух. Он присутствовал на её первом исполнении, но не услышал оваций в свой адрес, так как стоял спиной к залу. Только после того, как одна из певиц его развернула, Бетховен увидел рукоплескания публики. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую проблему Менделеев считал самой актуальной для 20 века? 7794 + Ссылка Менделеев, исходя из того, что поголовье лошадей должно прирастать прежними темпами, считал самой сложной технической проблемой 20 века утилизацию огромного количества навоза. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто начал писать музыку в пять лет? 7924 + Ссылка Вольфганг Амадей Моцарт в возрасте трёх лет не только с интересом наблюдал за уроками игры на клавесине, которые отец давал его семилетней сестре, но и сам пытался подобрать созвучия, садясь за инструмент. Впечатлённый отец вскоре начал разучивать небольшие произведения и с сыном. А в пять лет Моцарт начал сам сочинять небольшие пьесы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org