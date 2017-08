Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Футбольный клуб «Эвертон» имеет два фирменных магазина в центре города. Второй расположен в торговом центре «Liverpool One», и его полный адрес можно прочитать как желаемый для «Эвертона» результат дерби: «Everton Two, Liverpool One».

В 1882 году сборная Англии по крикету на своём поле проиграла Австралии. По этому поводу газета The Sporting Times опубликовала сатирический некролог, в котором говорилось: «Английский крикет умер, тело будет кремировано, а прах перевезён в Австралию». В следующих матчах, проводившихся на австралийских полях, англичане были сильнее и получили в подарок от мельбурнских женщин небольшую терракотовую урну с прахом уже австралийского крикета. Эта урна, получившая название «The Ashes», стоит в музее, но победители англо-австралийских противостояний неоднократно поднимали её копию над головой после победы как трофей.

В каком советском мультфильме были процитированы психоделические кадры с Джоном Ленноном?

Владимир Тарасов, режиссёр множества советских фантастических мультфильмов, мог позволить себе различные эксперименты, которые не были бы пропущены в других жанрах. Например, главный герой мультфильма «Контакт» списан с образа Джона Леннона из психоделического мультфильма «Жёлтая подводная лодка», и несколько кадров с художником являются прямой цитатой отрезка, где Леннон поёт «Lucy in the Sky with Diamonds».

