Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где и когда можно было купить ванну-качалку? 89 + Ссылка В викторианской Англии были в моде альтернативные направления медицины, в том числе гидротерапия. Одним из продаваемых лечебных средств были ванна-качалка, сконструированная таким образом, чтобы находящийся внутри человек двигал её и получал эффект воздействия морских волн. Неправда? Источник: www.gizmodo.com.au

Как назвал свой магазин футбольный клуб «Эвертон», пошутив над главным соперником? 106 + Ссылка Футбольный клуб «Эвертон» имеет два фирменных магазина в центре города. Второй расположен в торговом центре «Liverpool One», и его полный адрес можно прочитать как желаемый для «Эвертона» результат дерби: «Everton Two, Liverpool One». Неправда? Источник: www.mirror.co.uk

В какой стране существовали сосуды для сбора слёз скорбящих? 131 + Ссылка В викторианской Англии особые ритуалы сложились и вокруг человеческой смерти. Скорбящие по близким, как женщины, так и мужчины, часто собирали свои слёзы в особые сосуды. Когда жидкость из сосуда испарялась, период траура можно было считать оконченным. Неправда? Источник: www.lachrymatory.com

Почему многие английские слова читаются не так, как пишутся? 223 + Ссылка Изучающим английский язык непросто привыкнуть к тому, что большинство слов читаются не так, как пишутся. Во многом эта разница объясняется так называемым великим сдвигом гласных, происходившим в 14—16 веках, когда многие гласные звуки постепенно изменялись в речи англичан. Например, слово «time» до сдвига читалось как «тим», а сейчас — «тайм», а «moon» эволюционировало из «моон» в «мун». Путаница усугубляется тем, что один звук в некоторых словах изменился, а в других остался прежним — можно сравнить «bear» и «meat». В это же время распространились печатные станки, благодаря которым укоренилось принятое в тот момент написание, поэтому речевые изменения не сумели повлиять на текст. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких состязаниях неофициальным трофеем служит урна с прахом? 173 + Ссылка В 1882 году сборная Англии по крикету на своём поле проиграла Австралии. По этому поводу газета The Sporting Times опубликовала сатирический некролог, в котором говорилось: «Английский крикет умер, тело будет кремировано, а прах перевезён в Австралию». В следующих матчах, проводившихся на австралийских полях, англичане были сильнее и получили в подарок от мельбурнских женщин небольшую терракотовую урну с прахом уже австралийского крикета. Эта урна, получившая название «The Ashes», стоит в музее, но победители англо-австралийских противостояний неоднократно поднимали её копию над головой после победы как трофей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом венгерский химик уличил работников столовой в повторном использовании остатков пищи? 233 + Ссылка Венгерский химик Дьёрдь де Хевеши, будущий нобелевский лауреат, в 1911 году работал в Манчестере над применением изотопных индикаторов. Не располагая большими средствами, Хевеши жил в общежитии и питался в столовой. Заподозрив работников в использовании недоеденных остатков для приготовления новых блюд, учёный добавил небольшое количество радиоактивных материалов в свою тарелку. Через несколько дней он взял образец подобного блюда и подтвердил свои опасения, обнаружив радиоактивность еды с помощью электроскопа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем на кораблях британского флота в экипаж записывали «мёртвые души»? 252 + Ссылка В 18 и начале 19 веков на кораблях Королевского военно-морского флота Великобритании числились так называемые «вдовьи моряки» — погибшие члены экипажа, которым продолжали начислять жалованье. Эта мера была введена как социальная гарантия — нанимаясь на службу в военно-морской вместо торгового флота, моряки знали, что их семьи не останутся жить в бедности в случае смерти кормильца. Количество разрешённых «мёртвых душ» варьировалось по размеру судна и могло достигать 18 человек на кораблях первого ранга. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на флаге островов недалеко от Антарктиды можно увидеть северного оленя? 385 + Ссылка Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова — это заморская британская территория недалеко от Антарктиды, на гербе и флаге которой можно увидеть северного оленя. Ошибки здесь нет: оленей на архипелаг Южная Георгия привезли в начале 20 века норвежские китобои для охоты и употребления в пищу. Когда китобойный промысел сошёл на нет, постоянного населения на островах почти не осталось, а олени размножились до нескольких тысяч особей и стали представлять угрозу местной экосистеме. В 2013 году было принято решение о полном истреблении популяции, и сейчас в Южной Георгии оленей почти не осталось. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком советском мультфильме были процитированы психоделические кадры с Джоном Ленноном? 325 + Ссылка Владимир Тарасов, режиссёр множества советских фантастических мультфильмов, мог позволить себе различные эксперименты, которые не были бы пропущены в других жанрах. Например, главный герой мультфильма «Контакт» списан с образа Джона Леннона из психоделического мультфильма «Жёлтая подводная лодка», и несколько кадров с художником являются прямой цитатой отрезка, где Леннон поёт «Lucy in the Sky with Diamonds». Неправда? Источник: www.animator.ru

В чём заключается мудрость толпы? 508 + Ссылка На сельской ярмарке 1906 года в Плимуте 800 человек участвовали в конкурсе, где нужно было угадать вес убитого и освежёванного быка. Назывались самые разные числа, а после ярмарки статистик Фрэнсис Гальтон посчитал медиану всех вариантов и получил 547 кг, тогда как действительный вес составлял 543 кг, то есть коллективная ошибка составила менее 1%. Подобная точность в оценке параметров или количества каких-либо предметов ещё не раз наблюдалась в экспериментах в разных странах, а феномену дали название «мудрость толпы». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого мальчика в театре зачастую играют женщины? 375 + Ссылка Питера Пэна в театральных постановках чаще играют не мальчики, а женщины миниатюрного телосложения. Одной из причин этого стало то, что в Англии начала 20 века, когда Джеймс Барри написал произведение, действовал закон, запрещающий детям до 14 лет работать после 21 часа. Неправда? Источник: www.people.com

В чём заключается систематическая ошибка выжившего? 678 + Ссылка В статистике существует понятие систематической ошибки выжившего, когда исследователи ищут общие черты среди «выживших», не уделяя должного внимания информации о «погибших». Классическим примером служит задача поиска места укрепления брони английских бомбардировщиков, поставленная перед математиком Абрахамом Вальдом во время Второй Мировой войны. У возвратившихся на базу самолётов пробоины были в основном на крыльях и хвосте, но Вальд рассудил, что укреплять нужно кабину и топливный бак, ведь бомбардировщики с попавшими туда снарядами не возвращаются. Тот же принцип применим к литературе с секретами успехов предпринимателей — слепое следование приведённым в них советам не означает повторение успеха, полезнее анализировать ошибки разорившихся компаний. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким способом Артур Конан Дойл искал исчезнувшую Агату Кристи? 492 + Ссылка В 1926 году, после того как её муж признался в неверности и попросил развода, исчезла писательница Агата Кристи. Вскоре был найден её автомобиль с верхней одеждой, а через 10 дней и сама писательница в небольшом спа-отеле, где она зарегистрировалась под именем любовницы мужа. Причина её поведения достоверно не выяснена — кто-то считает, что это было психическое расстройство, например, травматическая амнезия, а другие утверждают, что это была расчётливая месть мужу, которого полиция должна была заподозрить в убийстве. Среди тысяч волонтёров, принимавших участие в поисках, был и сэр Артур Конан Дойл — правда, он не использовал методы Шерлока Холмса, а просто посетил медиума, которому дал перчатку Агаты Кристи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какое слово сократилась английская фраза «Да пребудет с тобой Бог»? 473 + Ссылка Английское прощание «goodbye» в древности звучало более развёрнуто: «God be with you», что значит «Да пребудет с тобой Бог». Со временем фраза в устной речи стала короче, а к слогу «god» добавилась лишняя «o» из-за влияния приветствий «good morning» и «good day». Неправда? Источник: en.wiktionary.org

Какой монарх технически находился в состоянии войны с самим собой? 641 + Ссылка Король Георг VI, как глава Великобритании, был в состоянии войны с Германией. Однако технически он оставался и главой нейтральной Ирландии и был вынужден подписывать верительные грамоты немецких послов. А в 1947 году во время индийско-пакистанского конфликта Георг VI вообще оказался в состоянии войны с самим собой, так как являлся главой и этих двух государств. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему для марафонской дистанции выбрали некруглое число? 500 + Ссылка На первых семи Олимпиадах длина марафона всё время менялась в пределах от 40 до 42,75 км. Современный стандарт в 42 километра 195 метров был установлен по дистанции Лондонских игр 1908 года. Некруглое число даже не связано с переводом единиц: в британской системе оно равняется 26 милям и 385 ярдам. Организаторы изначально ориентировались на 26 миль от Виндзорского замка до Олимпийского стадиона, а оставшиеся ярды — это путь по самому стадиону до королевской ложи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой человек, придя на собеседование на должность IT-специалиста, стал телезвездой? 451 + Ссылка 8 мая 2006 года в прямой эфир новостного канала BBC попал эмигрант из Республики Конго по имени Гай Гома, хотя пришёл он в телецентр на собеседование на должность IT-специалиста. Эксперт Гай Кьюни, который на самом деле должен был дать интервью, находился в ещё одной комнате ожидания, но из-за ошибочных подсказок ассистента сотрудник BBC пригласил в студию Гома. Тот понял, что произошла ошибка, когда ведущая уже представила его как Кьюни, однако не растерялся и ответил на все вопросы о скачивании музыки из Интернета. После этого случая Гома стал местной телезвездой и принял участие во многих телешоу на разных каналах, но работу на BBC так и не получил. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой объект из шекспировской пьесы в русском переводе стал вдвое меньше? 418 + Ссылка Широко известна крылатая фраза из трагедии Шекспира «Ричард III»: «Коня! Коня! Полцарства за коня!». В оригинале король предлагает ровно вдвое больше, то бишь всё королевство: «A horse, a horse! My kingdom for a horse!». Относительно происхождения этой неточности в переводе актёра Якова Брянского есть два мнения. Возможно, она связана с тем, что Брянский использовал не английский текст, а французский прозаический перевод. Либо же он сознательно изменил размер под влиянием русских сказок, где за подвиги часто обещают руку царской дочери и полцарства в придачу. Неправда? Источник: www.bibliotekar.ru

Где и когда кашель стал причиной обвинения и судебного приговора? 397 + Ссылка В 2001 году Чарльз Ингрэм победил на британском телешоу «Who Wants To Be A Millionaire?», выиграв миллион фунтов стерлингов. Однако выплату отложили, когда его, а также его жену и сообщника Теквена Виттока, которые присутствовали на съёмках, заподозрили в жульничестве. Оказалось, что Витток кашлял каждый раз, когда ведущий, перечисляя ответы, произносил правильный. Все трое отрицали злой умысел, но были признаны судом виновными и оштрафованы, а также получили условные сроки от 12 до 18 месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как связан Бэтмен с английской идиомой о глуповатых людях? 373 + Ссылка В Англии есть деревня Готэм, известная благодаря идиоме «Wise Men of Gotham», означающей простоватых и глуповатых людей. Согласно легенде, жители Готэма, узнав о планах короля поселиться неподалёку и прикинув свои расходы на содержание его двора, решили притвориться дураками перед королевскими послами. Для этого селяне предавались бестолковой работе, например, топили угря в луже воды или строили изгородь вокруг сидящей на кусте кукушки, и король в итоге выбрал другое место для домика. Прозвищем Нью-Йорка Готэм стал благодаря сравнению в сатирическом рассказе Вашингтона Ирвинга. Позже оно было выбрано для названия города, где живёт Бэтмен. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая существует традиция в изображении монархов на британских монетах? 552 + Ссылка На аверсе британских монет традиционно изображается действующий монарх. Причём каждая последующая королевская особа смотрит в противоположную предыдущей стороне. Ожидается, что профиль преемника Елизаветы II будет печататься со взглядом влево. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Количество каких птиц в качестве домашних питомцев резко возросло в Англии в 2000-х годах? 269 + Ссылка Фильмы о Гарри Поттере резко увеличили популярность заведения сов в качестве домашних питомцев в Великобритании. Однако многие их владельцы изначально не осознают, что эти птицы плохо предназначены для содержания в домашних условиях и скверно пахнут. Часто родители просто не могут отказать детям, ставшим фанатами Гарри Поттера. В итоге от значительной части сов затем отказываются, и те попадают либо в специальные приюты, которые подтверждают значительный прирост питомцев в последние годы, либо в дикую природу, где чаще всего погибают, так как выращены в неволе. Неправда? Источник: www.bbc.com

Где можно купить нетающее мороженое? 333 + Ссылка В британском парке развлечений Alton Towers можно купить нетающее мороженое. Способ его приготовления, разработанный шеф-поваром Хестоном Блюменталем, держится в секрете. Известно лишь, что для сохранения консистенции длительное время даже на сильной жаре такое мороженое подвергают специальной температурной обработке, не влияющей на вкусовые качества. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Какое историческое событие дало рождение английской идиоме «повернуться слепым глазом»? 756 + Ссылка В ходе Копенгагенского сражения главнокомандующий британским флотом сэр Хайд Паркер-младший отдал приказ об отступлении. Заметив поступающие через семафорную азбуку команды, вице-адмирал Горацио Нельсон приложил подзорную трубу к своему незрячему глазу и сказал: «Я не вижу никаких сигналов», после чего силы под его командованием продолжили бой и в итоге одержали победу над датским флотом. В следующей морской битве британцами командовал уже сам Нельсон, а в английском языке закрепилась идиома «turning a blind eye». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему «Ливерпуль», выиграв Лигу Чемпионов, смог защищать титул только в виде исключения? 497 + Ссылка Футбольный клуб «Ливерпуль» выиграл Лигу Чемпионов сезона 2004-2005, но занял лишь пятое место в английской премьер-лиге при том, что на тот момент Англия имела максимально возможные четыре места в Лиге Чемпионов. Правила УЕФА разрешали клубу отстаивать титул в главном европейском турнире, даже если он не пробился в него через национальное первенство, но Английская футбольная ассоциация категорически отказалась лишать право участия занявший 4-е место «Эвертон» и отдавать его «Ливерпулю». Под давлением общественности УЕФА сделал исключение и позволил «Ливерпулю» играть с самого первого квалификационного раунда. Клуб благополучно прошёл отбор и стал участником группового этапа Лиги. В 2013 году УЕФА изменил регламент, увеличив максимум мест от одной страны до пяти в случае повторного возникновения подобных коллизий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чей девиз на татуировке превратился после операции в зловещее пророчество? 850 + Ссылка Гимном футбольного клуба «Ливерпуль» является песня «You'll never walk alone». Эти же слова были вытатуированы на ноге у морского пехотинца Энди Гранта, который был отправлен в Афганистан и подорвался на мине. Ему ампутировали ногу ниже колена, и при операции последнее слово татуировки было отсечено, из-за чего она превратилась в «You'll never walk» («Ты никогда не будешь ходить»). Сам Грант относится к этой истории с юмором — он научился ходить с протезом, участвует в спортивных соревнованиях и часто рассказывает об этом случае в мотивационных речах перед другими ветеранами-инвалидами. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какой военный корабль повторил судьбу человека, в честь которого был назван? 535 + Ссылка Спущенный на воду в 1934 году немецкий тяжёлый крейсер назвали «Адмирал граф Шпее» в честь погибшего во время Первой Мировой войны в Фолклендском сражении Максимилиана фон Шпее. По иронии судьбы, сам корабль затонул тоже у берегов Южной Америки и тоже после сражения с английской эскадрой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое множество чисел равняется единице в Великобритании в юридическом смысле? 475 + Ссылка В Великобритании в юридическом смысле к единице отнесены все числа, большие 0,5 и меньшие 1,5. Поводом для такого решения стало судебное разбирательство между двумя фармацевтическими компаниями. Одна из них владеет патентом на средство для заживления ран с содержанием ионов серебра от 1 до 25% массы лекарства, а другая выпустила подобное средство, которое включает 0,77% таких ионов. Ранее в подобных случаях за единицу принимались числа, большие 0,95, однако суд при рассмотрении дела обнаружил асимметрию в определении, постановил считать единицей всё в интервале от 0,5 до 1,5 и тем самым удовлетворил иск о нарушении патента. Неправда? Источник: nplus1.ru

Где можно увидеть «модель модели модели модели деревни»? 742 + Ссылка Внутри английской деревни Бертон-он-Уотер, что в графстве Глостершир, выстроена её модель в масштабе 1:9, где воссозданы большинство зданий и домов, посажены карликовые деревья и сконструирована текущая река. Местоположение этой миниатюры в деревне внутри самой модели представлено моделью второго уровня — те же самые здания в ещё меньшем масштабе, только уже без реки и деревьев. Но на этом создатели не остановились: рекурсия продолжена ещё на два уровня, то есть самым мелким объектом здесь является «модель модели модели модели деревни». Неправда? Источник: imgur.com

Для кого сделано исключение из запрета на алкоголь в Палате общин Великобритании? 790 + Ссылка В зале заседаний Палаты общин британского парламента запрещено употребление алкоголя как депутатам, так и любым другим приглашённым лицам. Единственное исключение сделано для Канцлера казначейства Великобритании — он может пить что угодно во время ежегодного выступления перед депутатами с проектом бюджета на следующий год. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком городе средняя скорость движения автомобилей равна скорости лошадей век назад? 586 + Ссылка После введения платного проезда для машин в центре Лондона средняя их скорость в дневное время возросла незначительно — с 14 до 16 км/ч. Примерно такая же средняя скорость была у конных экипажей в Лондоне век назад. Неправда? Источник: www.thisislocallondon.co.uk

Какая известная физическая теория получила название от её критика? 671 + Ссылка Термин «Большой взрыв» для характеристики раннего развития Вселенной впервые употребил британский астроном Фред Хойл в лекции, которая была посвящена критике этой модели. Тем не менее, термин прижился, войдя в обиход и сторонников теории Большого взрыва. Кстати, с английского «Big Bang» уместнее переводить как «Большой хлопок», что точнее передаёт негативный оттенок, подразумеваемый Хойлом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда летали изюмные бомбардировщики? 762 + Ссылка После начала блокады Западного Берлина в 1948 году единственным путём его снабжения стал воздушный транспорт. Американский лётчик Гейл Хелворсен придумал перед заходом на посадку в аэропорт Темпельхоф сбрасывать для детей пакеты со сладостями на маленьких парашютах. Вскоре его пример подхватили другие пилоты, а сладости покупались на пожертвования жителей США и Великобритании. В пакетах обычно находились шоколад, жвачка и изюм, поэтому все доставлявшие грузы для Западного Берлина самолёты стали называть «изюмными бомбардировщиками». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему королева Виктория дала одной из коров на ферме при дворе имя своей дочери? 766 + Ссылка На протяжении многих веков королевские особы делегировали работу по вскармливанию детей няням-кормилицам. Королева Виктория, родившая девятерых, также считала кормить грудью постыдным для себя занятием. Она была очень расстроена, когда её дочь Вики решила отказаться от нянечек, а затем её примеру последовала и вторая дочь Элис. Виктория сравнила их с коровами и даже назвала одну из молочных коров на ферме при дворе Элис. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Какой заключённый организовал своё освобождение, выслав поддельное электронное письмо? 709 + Ссылка В 2014 году англичанин Нил Мур, находившийся под следствием за мошенничество в особо крупном размере, раздобыл смартфон и зарегистрировал домен, очень похожий на один из официальных доменов судебной системы. Создав почтовый ящик в этом домене, он отправил с него руководству тюрьмы письмо, в котором были указания освободить Мура в связи с внесением залога. Для большей убедительности он создал поддельный сайт детектива, занимавшегося его делом, ссылку на который также прикрепил к письму. Пропажа Мура из тюрьмы была обнаружена только через три дня его адвокатом, а ещё через несколько дней мошенник сам сдался властям. Неправда? Источник: geektimes.ru

Какое решение подсказала английскому поэту монета, упавшая в грязь на ребро? 778 + Ссылка Английский барочный композитор Джеремайя Кларк, решившись на самоубийство из-за безответной любви, захотел выбрать способ — повеситься или утопиться — с помощью броска монетки. Та упала в грязь на ребро, но Кларк не увидел в этом знака, что стоит продолжать жить, а предпочёл застрелиться. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кого и каким образом спас от судебной ошибки Артур Конан Дойл? 425 + Ссылка В 1907 году Артур Конан Дойл узнал о «деле Эдалджи», сфабрикованному против молодого человека, которого обвинили в убийстве домашнего скота и осудили. Писатель сам превратился в своего рода сыщика, разобрался в тонкостях дела и добился его пересмотра посредством нескольких статей в прессе. Для повторных слушаний в Англии был впервые создан апелляционный суд, что тоже стало косвенным достижением Конан Дойла. Вскоре он принял участие в кампании по оправданию приговорённого к пожизненному заключения Оскара Слейтера, снова приведя многочисленные аргументы в газетных публикациях, но на этот раз быстрого успеха добиться не удалось. Слейтер был освобождён и помилован лишь спустя 18 лет. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где в самолёте можно найти антимакассар? 491 + Ссылка Бумажная или тканевая салфетка, помещаемая на верхнюю часть кресел самолётов, поездов и автобусов, имеет название — антимакассар. Оно происходит от масла макассар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали причёски. По мере распространения моды на эту мазь хозяйки домов стали накрывать кресла и диваны кусками моющейся ткани, чтобы не маралась обивка мебели. Вскоре антимакассары появились в театрах, а затем и в общественном транспорте. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого музыканта после прыжка со сцены толпа не подхватила, а затем ограбила? 691 + Ссылка Во время выступления рэпера Coolio в Стаффордширском университете в 2009 году он решил нырнуть со сцены в толпу. Однако английские студенты не захотели его подхватывать и расступились. Одним ушибом об пол исполнитель не отделался: зрители тут же обступили его и успели стащить часы, цепочки, бандану и очки, прежде чем охрана клуба вмешалась и вернула рэпера на сцену. Неправда? Источник: hub.contactmusic.com

Какой участник Второй Мировой сражался луком и мечом, сопровождая это игрой на волынке? 950 + Ссылка Одним из самых экстравагантных британских офицеров во время Второй Мировой войны был Джек Черчилль. Он командовал операциями коммандос и вёл их в атаку, будучи вооружённым длинным луком и шотландским палашом и сопровождая наступление игрой на волынке. Ещё в мае 1940 года, находясь со своим подразделением во Франции, он дал сигнал к атаке, застрелив немца из лука. Это единственный известный случай успешного применения подобного оружия во Второй Мировой войне среди британцев, а возможно и среди всех наций. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда сумел продать в интернете миллион пикселей по цене доллар за штуку? 1366 + Ссылка В 2005 году британскому студенту Алексу Тью не хватало денег на оплату обучения, в связи с чем он придумал продавать пиксели. Алекс создал сайт milliondollarhomepage.com, куда поместил изображение размером 1000×1000. Каждый желающий мог купить его кусок по цене 1$ за точку и разместить рекламу со ссылкой на свой сайт. Менее чем за полгода все пиксели были распроданы, и Алекс заработал миллион долларов. Вскоре появилось множество последователей, пытавшихся таким же образом собрать деньги на разные цели, но им удалось выручить куда меньшие суммы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему лондонцы считали, что причиной Великого пожара 1666 года стал грех чревоугодия? 540 + Ссылка В Лондоне на углу Глитспур-стрит и Кок-лейн есть небольшой памятник «Золотой мальчик на Пай-корнер». В этом месте, по преданию, закончился Великий лондонский пожар 1666 года. Мальчик изображён пухленьким, а в стихах под ним говорится, что причиной бедствия стал грех чревоугодия. Такой вывод лондонцы сделали потому, что пожар начался на Паддинг-лейн («улочка Пудинга»), а завершился здесь, на Пай-корнер («угол Пирога»). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие слова повторяют актёры массовки, чтобы создать эффект гула толпы? 653 + Ссылка Существует специальное слово «walla», которое голливудские актёры массовки повторяют, чтобы создать эффект гула толпы. В английском кино принято повторять другое слово — «rhubarb» (оно переводится как «ревень»), в японском — «gaya». Правда, в наши дни такие простые приёмы встречаются реже, а участники массовки часто получают задание произносить нормальные повседневные фразы, импровизируя на ходу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каком празднике англичане в 17 веке заживо сжигали кошек? 484 + Ссылка В ночь на 5 ноября англичане запускают фейерверки и сжигают чучело католика Гая Фокса — участника неудавшегося Порохового заговора 1605 года, целью которого был взрыв здания парламента вместе с выступавшим там протестантским королём. Однако в том же 17 веке, когда традиции праздника ещё только формировались, обычно вымещали злобу на образах папы римского и дьявола. В 1677 году их чучела для большего эффекта набили живыми кошками, чьи крики при горении произвели неизгладимое впечатление на толпу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему после крупных и затяжных военных конфликтов рождается больше мальчиков, чем обычно? 770 + Ссылка «Феноменом вернувшегося солдата» называют всплеск рождаемости мальчиков после крупных и затяжных военных конфликтов. Этот эффект подтверждён статистически на больших выборках участников обеих мировых войн, однако общепринятого научного объяснения ему нет. Одна из гипотез связывает феномен с ростом солдат. На примере британцев, воевавших в Первой Мировой, показано, что вернувшиеся с фронта солдаты в среднем на 3 см выше, чем погибшие. В свою очередь, у высоких родителей выявлена большая вероятность рождения мальчика, поэтому лучшая выживаемость высоких отцов и объясняет вышеописанный гендерный сдвиг. Неправда? Источник: www.psychologytoday.com

У какого дворянина на гербе была изображена рука с оспиной? 1149 + Ссылка Узнав о появившихся в Европе прививках от оспы, Екатерина II пригласила в Россию английского врача Томаса Димсдейла и попросила привить её первой, подав тем самым пример подданным. Донором материала стал уже переболевший оспой крестьянский мальчик Александр Марков. За эту услугу он впоследствии был произведён в дворянский чин с фамилией Марков-Оспенный. А на его гербе была изображена рука с видимой зрелой оспиной. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На каком языке говорит сатана в переводе Нового Завета на шотландский? 570 + Ссылка Библия пока что не переведена на шотландский язык. Однако существует перевод Нового Завета под авторством Уильяма Лоримера. Он примечателен тем, что речь сатаны передана обычным английским языком. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто вдохновил сына Пола Маккартни научиться играть на гитаре? 755 + Ссылка Джеймс Маккартни — английский музыкант-мультиинструменталист, сын Пола и Линды Маккартни. Он и принимал участие в записи некоторых альбомов родителей, и выпустил несколько своих сольных дисков. Сам он признавался, что научиться играть на гитаре в детстве его вдохновил не отец, а главный герой фильма «Назад в будущее» Марти Макфлай. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой хирургический метод был улучшен в 21 веке под влиянием работ Леонардо? 916 + Ссылка Леонардо да Винчи получил разрешение на диссекцию трупов и составил подробные рисунки с описаниями многих человеческих органов. Просматривая их, британский кардиохирург Фрэнсис Уэллс переосмыслил метод оперирования митрального клапана сердца, который предотвращает обратный кровоток в левое предсердие. Традиционно при нарушении нормального функционирования клапана хирурги уменьшали его диаметр, однако это ограничивало в дальнейшем максимальный ток крови. Уэллс же, вдохновлённый работами Леонардо, придумал новые протезы, лишённые таких недостатков, и успешно прооперировал свыше двух тысяч пациентов. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Чем занимаются британские объединения, получившие прозвище «Кровавые байки»? 430 + Ссылка В Великобритании и Ирландии существует множество независимых объединений, которые обобщённо называются «Blood bikes». В них участвуют владеющие мотоциклами волонтёры, помогающие больницам в экстренной транспортировке донорской крови, органов для пересадки и других вещей, необходимых для спасения жизней. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как нужно анатомически правильно изображать распятие Христа? 2509 + Ссылка В 1801 году английский скульптор Томас Бэнкс вместе с художниками Бенджамином Уэстом и Ричардом Косвеем решили экспериментально проверить, насколько правильно с точки зрения анатомии в мировом искусстве изображается сцена распятия Христа. Они приобрели право на использование тела повешенного преступника, которое прибили гвоздями к кресту. Когда труп окоченел, с него был сделан гипсовый слепок. По нему видно, что распятие корректнее изображать со свисающей кожей в области подмышечных впадин, выпуклым животом и руками под углом 45° к перекладине. Этот слепок периодически выставляется в лондонской Королевской Академии художеств. Неправда? Источник: www.racollection.org.uk

Зачем некоторые лондонские телефонные будки перекрашивают из красного в зелёный цвет? 731 + Ссылка Знаменитые лондонские красные телефонные будки используются прохожими всё реже и реже. Один из проектов, как снова сделать их функциональными, называется Solarbox. Будку красят в зелёный цвет, а на крышу устанавливают солнечную панель, и за счёт вырабатываемой ею энергии любой желающий может подзарядить своё мобильное устройство. Обслуживание таких будок окупается за счёт показываемой внутри них рекламы. Неправда? Источник: www.bbc.com

Зачем англичанки в конце 18 века давали ложные сообщения о том, что стали жертвами маньяка? 688 + Ссылка В 1788 году появились сообщения, что в Лондоне орудует преступник, который наносит женщинам проколы ножом или булавкой — как правило, в ягодицы — а затем скрывается. За два года о покушениях сообщили свыше 50 жертв, но сколько их было на самом деле, никто не знает. Дело в том, что «Лондонский монстр» нападал преимущественно на красивых дам, поэтому многие женщины из желания большей известности и общественного сострадания фальсифицировали факт нападения, раня самих себя. В конце концов был пойман и осужден некий Ринвик Уильямс, хотя историки сомневаются в его причастности к описанным преступлениям, а некоторые вообще ставят под вопрос существование «монстра», говоря о массовой истерии на пустом месте. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что означало английское сленговое выражение 19 века «tom and jerry»? 881 + Ссылка Английский писатель Пирс Иган, творивший в первой половине 19 века, издал сборник очерков «Жизнь в Лондоне». Её героями были представители «золотой молодёжи», прожигавшие жизнь в увеселениях, а главных персонажей звали Том и Джерри. Благодаря им даже возникло сленговое выражение «tom and jerry», означающее «драться, выпивать и создавать проблемы окружающим». Есть предположение, что именно этот факт повлиял на выбор имён героев мультсериала, однако доподлинно это неизвестно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое влияние на соблюдение установленных социальных норм оказывают изображения глаз? 805 + Ссылка Учёные Университета Ньюкасла на протяжении месяца исследовали поведение студентов в столовой, проверяя гипотезу о том, что изображение глаз заставляет людей вести себя более ответственно и меньше нарушать установленные правила. Для этого в случайное время и в случайных местах столовой размещались плакаты с лицами на одном уровне с глазами сидящих за столами. Оказалось, что в дни, когда такие плакаты висели, студенты в два раза чаще уносили подносы с посудой после еды, чем в дни, когда плакатов не было или на плакатах были нейтральные изображения без глаз. Неправда? Источник: www.scientificamerican.com

Где встретились первый и последний погибшие британские солдаты в Первой Мировой войне? 739 + Ссылка Последним британским солдатом, погибшим в бою Первой Мировой войны, был Джордж Эллисон. Его похоронили неподалёку от места смерти на военном кладбище к востоку от бельгийского города Монс. По случайному совпадению, могила Эллисона оказалась расположенной напротив могилы Джона Парра — первого погибшего в этой войне британца. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему только в английском языке местоимение «я» пишется с заглавной буквы? 913 + Ссылка Английский язык — единственный, в котором принято писать местоимение «я» с заглавной буквы. Однако это не связано с каким-то особым эгоцентризмом англичан, а объясняется, судя по всему, чистой случайностью. В древне- и среднеанглийском языках местоимение первого лица писалось как «ic», но со временем согласный звук редуцировался. А так как одинокая буква «i» была слишком малозаметной в текстах, её начали увеличивать и постепенно пришли к её постоянной капитализации. Неправда? Источник: blog.dictionary.com

Почему команда по крикету из английских писателей называлась «Аллахакбарриз»? 851 + Ссылка С 1890 по 1913 годы в Англии существовала любительская команда по крикету, в которой поиграли Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс, Артур Конан Дойл, Пэлем Вудхауз, Джером Клапка Джером, Алан Милн и множество других литераторов. Основателем команды был автор «Питера Пэна» Джеймс Барри, выбравший для неё название «Allahakbarries». Барри ошибочно полагал, что фраза «Аллаху Акбар» переводится как «Небо поможет нам», хотя на самом деле она означает «Аллах — великий». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом английское слово, означающее завтрак, постепенно стало обозначать ужин? 892 + Ссылка Английское слово dinner происходит от старофранцузского disner, что означает «завтрак». Постепенно и в континентальной Европе, и в Англии этим термином стали называть главный приём пищи, который случался в районе полудня, даже если до этого человек уже завтракал. В 18 веке употребление главного блюда сдвигается всё дальше и дальше, и dinner может приходиться уже на 7 часов вечера. В настоящее время англичане под этим словом подразумевают именно ужин, даже если в обед они съедают больше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем обусловлено то, что 2/3 английских земель находятся в собственности у 0,3% населения? 530 + Ссылка 2/3 английских земель находятся в собственности у 0,3% населения страны. Причиной тому служат события тысячелетней давности: после воцарения на английском престоле в 1066 году первым указом Вильгельма Завоевателя стало присвоение всех земель монарху. Затем Вильгельм раздал владения своим сподвижникам, участвовавшим в завоевательном походе и сражении при Гастингсе. Именно из этих родов произошла аристократия, которая до сих пор владеет большей частью английских земель. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Где и когда пилот Sea Harrier потерял свой авианосец, но совершил посадку на грузовое судно? 860 + Ссылка Британский самолёт Sea Harrier, в настоящее время уже снятый с вооружения армии Соединённого Королевства, обладал возможностью вертикального взлёта и посадки. В 1983 году это свойство помогло пилоту Иану Ватсону в критической ситуации. Во время учебного полёта Ватсон потерял связь с авианосцем, однако обнаружил с помощью радара другое судно. Им оказался испанский грузовой корабль, и пилот, видя почти полное исчерпание запасов горючего, удачно приземлился на контейнеры. Неправда? Источник: www.airspacemag.com

Где и когда можно было устроиться на работу отшельником в поместье аристократа? 733 + Ссылка Среди богатых англичан 18 века было модно устраивать в своём поместье ветхую хижину или пещеру и нанимать туда человека для работы отшельником. Контракт заключался на долголетний срок, и работа довольно хорошо оплачивалась. К отшельнику предъявлялись требования не стричь волосы, бороду и ногти, а иногда и вовсе не мыться. Затворник должен был носить какие-нибудь лохмотья или, например, одежду друида. Главным предназначением таких отшельников было подчеркнуть бренность бытия и выразить популярную среди аристократов георгианской эпохи склонность к грусти и меланхолии. Неправда? Источник: www.atlasobscura.com

Где и когда существовало государство Бизония? 1014 + Ссылка С 1947 по 1949 годы на территории Европы существовало государственное образование Бизония, хотя к бизонам никакого отношения не имело. Так назвали объединённые британскую и американскую зоны оккупации Германии (приставка bi — это «два» в переводе с латыни). Когда Франция присоединила к ним свою зону оккупации, Бизония стала Тризонией, а затем её переименовали в Федеративную Республику Германии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда мужчины прицепляли к шляпам лобковые волосы своих возлюбленных? 632 + Ссылка Викторианская эпоха в Великобритании известна крайне пуританскими взглядами на семейную жизнь и проявление сексуальности людей. Тем не менее, члены высшего общества нередко демонстрировали её, причём в необычных для нас формах. Так, любовники могли обмениваться декоративными коробочками, куда вкладывали свои лобковые волосы. А мужчины иногда прицепляли пряди таких волос своих возлюбленных к шляпе на манер кокарды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие кулинарные изделия дали названия круговой диаграмме в разных языках? 828 + Ссылка Диаграмма, которую мы называем круговой или секторной, в английском и многих других языках зовётся «пироговой» диаграммой («pie chart»). Существуют и другие кулинарные названия этого графика: французы называют его «диаграммой-камамбер», а в португальском языке есть вариант «диаграмма-пицца». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом храп помог заложнику освободиться от террористов? 976 + Ссылка Во время захвата иранского посольства в Лондоне в 1980 году переговорщики от полиции согласились выпустить заявление террористов по BBC в обмен на освобождение двух заложников. Захватчики предоставили выбор самим заложникам, и те решили отпустить беременную женщину и мужчину, который раздражал всех очень громким храпом ночью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда боевые действия прерывались каждый день для того, чтобы покормить уток? 596 + Ссылка Во время Пасхального восстания 1916 года, поднятого движением за независимость Ирландии от Великобритании и длившегося шесть дней, часть боевых действий происходила в центральном парке Дублина Сант-Стивенс-Грин. Каждый день мятежники и правительственные войска устраивали кратковременное прекращение огня, чтобы смотритель парка имел возможность покормить уток. Неправда? Источник: www.irishcultureandcustoms.com

Какие небоскрёбы замечены в оплавлении панелей машин и нанесении ожогов туристам? 739 + Ссылка Архитекторы некоторых небоскрёбов неправильно просчитывают конфигурацию окон, из-за чего они в яркий солнечный день действуют как параболические зеркала. Фокусируясь и отражаясь в них, солнечные лучи могут принести существенный вред. Так, в 2013 году окна строящегося 37-этажного дома в Лондоне стали причиной расплавленных боковых панелей припаркованной неподалёку машины и поджога коврика у магазина. А в 2010 году несколько туристов в Лас-Вегасе получили ожоги и опалили волосы из-за стёкол отеля Вдара. Неправда? Источник: news.discovery.com

Зачем два века назад специальные люди в Англии плевались горохом в окна домов? 806 + Ссылка С началом промышленной революции во второй половине 18 века многие горожане получили работу на фабриках с жёстким графиком, однако далеко не все могли позволить себе иметь часы, чтобы вовремя просыпаться. В Англии и Ирландии эту проблему решали так называемые «будильщики», или knocker-ups. Это были специальные люди, которые за небольшую плату каждое утро проходили по улицам и будили своих клиентов стуком палок в двери до тех пор, пока не убеждались, что клиент разбужен. Если рабочий жил на втором этаже, его будили стуком длинной палки или плеванием гороха из духовой трубки в окно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Связано ли открытие Ньютоном теории гравитации с падением яблока? 1442 + Ссылка Популярная легенда объясняет открытие Ньютоном теории гравитации случаем, когда ему на голову упало яблоко. Однако если удар по голове действительно можно считать лишь карикатурным мифом, сам факт наблюдения падения яблока описывается как минимум двумя разными авторами. В биографии Ньютона от Уильяма Стьюкли рассказывается об их беседе в яблоневом саду в 1726 году за чашкой чая — тогда знаменитый учёный вспомнил о своих мыслях о гравитации, возникших в похожей обстановке. Ассистент Ньютона Джон Кондуит в своей книге уточняет, что инцидент с падающим яблоком имел место в 1666 году, когда учёный отдыхал в поместье своей матери. Стоит заметить, что книга «Математические начала натуральной философии», в которой и доказывается закон всемирного тяготения, вышла не сразу после этого, а двадцать лет спустя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какому учреждению завещал доходы от авторских прав на Питера Пэна его автор? 587 + Ссылка Незадолго до своей смерти автор «Питера Пэна» Джеймс Барри завещал все доходы от авторских прав на этого героя детской больнице Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне. Получаемые средства долгие годы составляли значительную часть бюджета госпиталя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Под каким названием в США известен роман Агаты Кристи «Десять негритят»? 1040 + Ссылка Детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» в США из-за зарождавшихся уже в то время требований политкорректности вышел под названием «И никого не стало» по последней строчке считалочки. В самой считалочке маленьких негритят заменили маленькими индейцами, а затем и вовсе маленькими солдатиками. В британских изданиях оригинальное название сохранялось до 1985 года, но потом тоже поменялось на американский вариант. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие отец и сын получили Нобелевские премии за разные исследования одних частиц? 1143 + Ссылка Электрон как частица был обнаружен в 1897 году английским физиком Джозефом Джоном Томсоном. Через 9 лет ему дали Нобелевскую премию с формулировкой «за исследования проводимости электричества газами». Его сын, Джордж Паджет Томсон, в 1927 году обнаружил волновые свойства электрона и впоследствии тоже удостоился Нобелевки «за экспериментальное открытие дифракции электронов на кристаллах». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Деталь какой игрушки была использована в первом электрокардиографе? 506 + Ссылка Первый вариант конструкции электрокардиографа был разработан в 1887 году сотрудником лондонского госпиталя Августусом Уоллером и включал в себя платформу от игрушечной железной дороги. На ней была расположена подвижная фотопластинка, на которой регистрировалась кардиограмма. Однако из-за слабой чувствительности используемого электрометра аппарат Уоллера ещё не был пригоден для полноценной диагностики. Неправда? Источник: www.bcs.com

Почему британское посольство в Иране в 1981 году перенесло вход на другую улицу? 472 + Ссылка В 1981 году в тюрьме в результате голодовки умер член Ирландской республиканской армии Бобби Сэндс. Известие об этом вызвало протесты во многих странах мира. Власти Ирана даже переименовали бульвар Черчилля, на котором располагалось британское посольство, в улицу Бобби Сэндса. Чтобы избежать появления его имени на почтовой корреспонденции, посольство было вынуждено сменить адрес, перенеся парадный вход на другую улицу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда существовали налоги на шляпы, перчатки, окна и обои? 816 + Ссылка В 1784 году британское правительство озаботилось привлечением дополнительных средств в казну, для чего было решено ввести новый налог, размер которого бы варьировался относительно дохода каждого человека. Решение было найдено в виде налога на мужские шляпы, который уплачивался с каждой покупки. Соответственно, бедняки с одной шляпой в гардеробе платили немного, а с тех, кто мог себе позволить много шляп высокого качества, взималась гораздо большая сумма. Этот налог продержался 27 лет. В течение 18-19 веков в Англии существовало и множество других налогов подобного рода: на окна, обои, кирпичи, перчатки, духи и даже пудру для волос. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом был доставлен самый большой алмаз в мире из ЮАР в Англию? 1524 + Ссылка Самый больший алмаз Куллинан весом 621,35 грамма был найден в Южной Африке в 1905 году. Правительство Трансвааля решило подарить находку английскому королю Эдуарду VII, однако из-за очень высокой ценности алмаза встал вопрос, как безопасно доставить его в Лондон. В итоге было решено инсценировать перевозку Куллинана на пароходе с большим количеством охраны в сейфе капитана, а настоящий камень был отправлен обыкновенной посылкой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На что сердится Черчилль на самой знаменитой своей фотографии? 2183 + Ссылка Одно из самых известных фото Черчилля, где он запечатлён угрюмым и сердитым, сделано в 1941 году после его речи перед канадской Палатой общин. Когда Черчилля привели в комнату, он сказал фотографу, что у того есть две минуты, и закурил сигару. На просьбу фотографа убрать сигару премьер-министр ответил отказом. Тогда фотограф подошёл к Черчиллю под предлогом замерить уровень света и сам вытащил сигару из его рта, а реакция премьер-министра на эту наглость как раз была поймана на камеру. Но затем Черчилль улыбнулся и позволил сделать ещё один снимок, хотя этот благодушный фотопортрет гораздо менее известен. Неправда? Источник: iconicphotos.wordpress.com

Когда случился день, в который у радиостанции BBC не было новостей? 1587 + Ссылка 18 апреля 1930 года диктор BBC объявил, что сегодня совершенно нет новостей, о которых можно рассказать. Вместо новостей в эфире радио играла фортепианная музыка. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Каким образом английские лётчики заставляли падать ракеты Фау-1 в нужном им месте? 2633 + Ссылка Когда немцы стали массово атаковать Англию крылатыми ракетами Фау-1, британская авиация пыталась активно противодействовать новому оружию. Немало ракет было сбито выстрелами истребителей, но некоторые лётчики применяли альтернативный метод, которому дали название «coup de wing». Пилот подлетал вплотную к летящей ракете, помещал крыло своего самолёта под короткое крыло Фау-1 и ловким движением переворачивал ракету, отчего та теряла стабильность полёта и падала вниз. Этот манёвр совершали над морем или безлюдной местностью, таким образом, взрыв ракеты не причинял никакого вреда. Неправда? Источник: books.google.ru

Какое семейство более 100 лет жило на доходы от продажи времени? 1596 + Ссылка Семейство Бельвиль из Лондона более 100 лет единственным источником дохода имело бизнес по продаже времени. После смерти отца и матери в 1892 году это занятие перешло по наследству дочери Рут Бельвиль. Каждое утро она отправлялась к Гринвичской обсерватории, сверяла свой хронограф, а затем объезжала клиентов и ставила точное время на их часах. В 1926 году, когда сигналы точного времени начала передавать радиостанция BBC, многие заказчики перестали нуждаться в её услугах, однако часть клиентов у госпожи Бельвиль оставалась вплоть до её решения оставить бизнес из-за старости в 1940 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая насмешка над шотландцами была высказана в статье толкового словаря об овсе? 1312 + Ссылка Английский литератор Сэмюэл Джонсон часто пренебрежительно отзывался о шотландцах. В шестом издании своего толкового словаря английского языка от 1766 года Джонсон описал овёс как «зерно, которое в Англии дают преимущественно лошадям, но в Шотландии употребляемое людьми». Шотландский писатель Джеймс Босуэлл, выпустивший впоследствии биографию Джонсона, заметил на это: «Именно поэтому вы в Англии выращиваете прекрасных лошадей, а мы — прекрасных людей». Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Где живёт акула, перешедшая на вегетарианскую диету? 1200 + Ссылка В 2009 году английские хирурги прооперировали акулу-няньку по имени Флоренс, вытащив из её челюстей ржавый рыболовный крючок. После восстановления акула была помещена в аквариум города Бирмингем и удивила работников тем, что почти полностью перешла на вегетарианскую диету. Чтобы дать Флоренс необходимое количество белков, сотрудники аквариума прибегают к хитрости: заворачивают куски рыбы в листья сельдерея и салата или кладут внутрь выпотрошенных огурцов. Неправда? Источник: www.huffingtonpost.com

Зачем Ричард Львиное Сердце провёл ночь в одной кровати с французским королём? 1159 + Ссылка Среди историков не утихают споры о сексуальной ориентации английского короля Ричарда Львиное Сердце. Его официальный брак с Беренгарией Наваррской был бездетным, и имеется запись в летописи 1187 года о том, что в знак союза Англии и Франции Ричард провёл ночь в одной кровати с королём Франции Филиппом II. Однако противники версии о гомосексуальности Ричарда заявляют, что этот поступок не более чем политический акт, сравнимый с современной фотосессией двух лидеров, а также указывают на внебрачного сына английского короля, Филиппа де Фальконбриджа. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом курица из Англии вызвала панику о скором конце света? 1393 + Ссылка В 1806 году курица из английского города Лидс начала нести яйца, на которых была надпись «Jesus is coming» («Грядёт второе пришествие Христа»). Весть об этом быстро облетела округу, заставив людей поверить в скорый конец света. Позже выяснилось, что хозяйка курицы решила разыграть народ, вытравливая кислотой эту надпись на яйцах и засовывая их обратно в яйцевод. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для какой цели корабли в Первую Мировую войну окрашивали в узор, напоминающий зебру? 2604 + Ссылка В Первой Мировой войне для кораблей, главным образом в британском и американском флотах, широко применялся специальный камуфляж — судно раскрашивали в обрывочные, пересекающиеся полосы или узоры контрастных цветов. Целью такого камуфляжа было не скрыть корабль, но максимально затруднить противнику расчёт его курса и скорости движения. Экономическую эффективность этой защиты военные историки до сих пор определить затрудняются — из-за очень большого числа различных узоров не представляется возможным сказать, какая из них была лучше, и были ли они в принципе заметно лучше традиционной однотонной окраски. Подобный камуфляж встречался и во Второй Мировой, но появление радаров нивелировало все доводы в его поддержку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую фразу о свободе слова, приписываемую Вольтеру, он никогда не говорил? 967 + Ссылка Вольтеру часто приписывают фразу: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». На самом деле впервые она была употреблена только в 1906 году автором биографии Вольтера, английской писательницей Эвелин Холл, весьма вольно перефразировавшей некоторые мысли философа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем закончилась вековая судебная тяжба за наследство самого богатого англичанина? 3026 + Ссылка В 1798 году скончался самый богатый на тот момент англичанин Уильям Дженненс, не имевший жены и детей и не оставивший завещания. Изначально суд назначил главным наследником его внучатого племянника, который умер в юности, а затем состояние в 2 000 000 фунтов пытались распределить между другими родственниками, которых со временем объявлялось всё больше и больше. Судебные тяжбы в итоге растянулись на несколько поколений и закончились через 117 лет после смерти Дженненса из-за того, что всё наследство ушло на оплату услуг адвокатов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом пиво повлияло на изобретение газированной воды? 1359 + Ссылка Английский учёный Джозеф Пристли в 1767 году заинтересовался природой пузырьков, которые выходят на поверхность при брожении пива. Над пивным чаном он поместил чашу с водой, которую затем попробовал на вкус, и обнаружил, что она обладает освежающим действием. Пристли открыл не что иное, как углекислый газ, который и сегодня используется при изготовлении газированных напитков. Через пять лет Пристли опубликовал работу, в которой описал более совершенный метод получения углекислого газа путём реакции серной кислоты с мелом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой поэт выкопал свои стихи из могилы? 1325 + Ссылка Английский художник и поэт Данте Россетти в 1862 году похоронил жену, положив в гроб свои неопубликованные поэмы. Через несколько лет ему предложили издать книгу, но поэт не смог восстановить стихи по памяти. Тогда друзья уговорили его эксгумировать тело жены, и поэмы были опубликованы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком размере установлен налог на просмотр телевидения в Англии? 1113 + Ссылка В Великобритании существует налог на телевидение, с 2010 года он составляет 145,50 фунтов в год. Его сбор обеспечивает работу общественного телеканала BBC без рекламы. Лицензионный платёж обязаны платить все домохозяйства независимо от способа получения телесигнала (через антенну, кабель, спутник или интернет). Все продавцы телевизоров должны сообщать адреса покупателей в специальную базу данных, которую BBC использует для рассылки писем тем, кто уклоняется от уплаты налога. В случае игнорирования писем по домам разъезжают специальные инспекторы (не имеющие права проводить осмотр жилища без разрешения владельца), и нередко дело доходит до суда, который может выдать ордер на обыск и затем оштрафовать неплательщика, а в случае неуплаты штрафа посадить его в тюрьму на срок до нескольких месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На какие исторические события повлияло появление нескольких солнц на небе? 1201 + Ссылка В редких случаях на небе наряду с обычным солнцем можно увидеть несколько ложных светил, вызванных преломлением солнечного света в парящих в воздухе кристалликах льда. Такое явление называется паргелий, и в прошлом оно не раз становилось предзнаменованием важных исторических событий. Например, в «Слове о полку Игореве» описывается, как над землёй засияло четыре солнца, что стало предвестием наступления половцев и пленения князя Игоря. Три солнца перед битвой при Мортимерс-Кросс, одном из главных сражений войны Алой и Белой розы, испугали солдат армии Йорков, однако будущий король Эдуард IV убедил их, что это олицетворение Святой Троицы и Бог на их стороне. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой войне 19 века российский флот помог американцам? 1421 + Ссылка Во время Гражданской войны в США в 1863 году российские эскадры Атлантического и Тихоокеанского флотов были отправлены на помощь северянам и перезимовали в портах Нью-Йорка и Сан-Франциско соответственно. Некоторые историки считают, что этот шаг был решающим фактором, остановившим вмешательство в войну Англии и Франции на стороне южан. Кроме того, присутствие российских кораблей вблизи английских и французских торговых путей было дополнительным козырем в случае поддержки этими державами Польского восстания 1863 года. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда пытались доставлять почту с помощью ракет? 1066 + Ссылка По мере бурного развития современного ракетостроения предлагалось множество проектов использования ракет для быстрой доставки почты. В 1930-х годах энтузиасты развивали такие программы в Германии, Великобритании и даже Индии. В 1959 году американская почтовая служба сделала успешный запуск ракеты, у которой ядерная боеголовка была заменена специальным почтовым контейнером, с подводной лодки Barbero, а уже в 1990-е российские военные несколько раз отправляли почту с подводных лодок через всю страну. Несмотря на все эти попытки, данная технология никогда не была и вряд ли будет использоваться массово в связи с её относительной дороговизной. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую традицию нарушили при оформлении сувениров для свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон? 1962 + Ссылка На свадебных сувенирах, которые изготавливают по случаю бракосочетаний в королевской семье Великобритании, помещают эмблему из первых букв имён жениха и невесты. Традиционно мужская буква предшествует женской, однако на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон решили сделать наоборот. Причиной стало то, что при следовании традициям инициалы новобрачных сложились бы в аббревиатуру WC, которой в Англии принято обозначать туалеты. Неправда? Источник: www.mirror.co.uk

Как английским ополченцам предписывалось уничтожать танки с помощью молотка? 2672 + Ссылка В 1940 году англичане, опасаясь возможного сухопутного вторжения немцев и многократного их превосходства в танках, искали все возможные способы противостоять им. В одной из инструкций ополченцам для борьбы с танками рекомендовалось использовать молоток или топор. Бойцу следовало выбрать возвышение, например, дерево или второй этаж здания, и там поджидать вражескую машину, а затем спрыгнуть на неё и начать бить молотком по башне. И когда оттуда покажется голова удивлённого немца, бросить внутрь танка гранату. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Где и когда котлы для производства пива были переоборудованы в бронемашины? 1264 + Ссылка В 1916 году в Ирландии вспыхнуло «Пасхальное восстание» против англичан. Мятежники быстро захватили большинство правительственных зданий Дублина, однако британская армия прислала дополнительный контингент, превосходивший по численности восставших в 20 раз, и приступила к подавлению мятежа. Не имея бронетехники, англичане решили проблему передвижения по городу, собрав импровизированные бронемашины из шасси грузовиков Даймлер и паровых котлов с завода Гиннесс, в которых прорезали бойницы. Так как у повстанцев не было тяжёлого оружия, толщина стали котлов было достаточной защитой для находившихся внутри солдат, а цилиндрическая форма ещё и обеспечивала частые рикошеты пуль. После подавления восстания эти машины были разобраны, возвращены заводу и продолжали использоваться по прямому назначению. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему индийцы одно время усиленно разводили кобр, а затем резко перестали? 4080 + Ссылка Однажды англичане во время колониальной оккупации в Индии решили сократить численность расплодившихся кобр, для чего объявили награду за их головы. Местное население кинулось уничтожать змей, тем самым уменьшив их число, однако затем, наоборот, перешло к их разведению для лёгкого заработка. После отмены вознаграждений оставшихся кобр индийцы отпустили на волю, способствовав тому, что популяция змей только увеличилась по сравнению с исходным значением. С тех пор выражение «эффект кобры» закрепилось за любыми действиями, направленными на решение проблемы, но в результате ухудшающих её. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой русский писатель способствовал обретению независимости Индии? 1832 + Ссылка В 1908 году Лев Толстой получил письмо от индийского революционного деятеля Таракната Даса, ищущего поддержки идее независимости Индии. В ответ Толстой написал «Письмо к индусу», опубликованное в журнале Free Hindustan, в котором высказал мнение, что обретение независимости от Англии возможно только ненасильственными методами. Идеи непротивления злу насилием, изложенные в этой работе и в другой статье писателя «Царство Божие внутри вас», оказали сильное влияние на молодого Махатму Ганди, который впоследствии возглавил националистическое движение Индии и добился её мирного отделения от Англии в 1947 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему накануне высадки в Нормандии кодовые слова операции появились в кроссвордах? 2621 + Ссылка Операция по высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года готовилась в условиях строгой секретности. Незадолго до неё британская разведка была сильно озадачена кроссвордами в газете Telegraph, в которых то и дело появлялись кодовые слова операции. Среди них были Utah и Omaha — кодовые названия пляжей, куда была запланирована высадка, а также Mulberry, Neptune и даже Overlord — кодовое имя всей операции. Редактор кроссвордов на допросе заявил, что это обычные слова, и их выбор не был продиктован какими-то особыми обстоятельствами. Позже выяснилось, что редактор был по совместительству учителем и часто спрашивал своих учеников, какие слова они бы хотели включить в кроссворд, а эти пять слов мальчишки услышали в разговорах американских солдат, расквартированных неподалёку от школы. Неправда? Источник: www.historic-uk.com

Почему кавер-версия композиции Джона Леннона и Йоко Оно была сокращена ровно вдвое? 1439 + Ссылка Джон Леннон и Йоко Оно в 1969 году выпустили совместный альбом, на котором среди прочих была композиция «Две минуты тишины». Немногим менее двадцать лет спустя американская рок-группа Soundgarden сделала «кавер-версию» этого трека, правда, под названием «Одна минута тишины». Автором музыки был указан только Леннон — по словам солиста Soundgarden, они обрезали минуту Йоко Оно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой особенностью обладает лучник, держащий рекорд Гиннесса по дальности и меткости выстрела? 3149 + Ссылка Американец Мэтт Штуцман завоевал серебряную медаль в стрельбе из лука на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Он также является действующим обладателем рекорда Гиннесса по наиболее дальнему и меткому выстрелу. При этом Штуцман стреляет исключительно с помощью ног, так как не имеет рук. Неправда? Источник: www.npr.org

Какая лондонская статуя стоит на американской земле? 1917 + Ссылка Джордж Вашингтон ни разу не посещал Великобританию, и однажды публично заявил, что никогда его ноги не будет в Лондоне. Когда американцы в 1924 подарили Лондону статую Вашингтона, это пожелание не осталось без внимания. Вместе с памятником из США привезли кусок почвы, который и поместили под постамент статуи на Трафальгарской площади. Неправда? Источник: www.smittenbybritain.com

Что делали с тестом англичанки 17 века, чтобы придать хлебу свойства афродизиака? 2911 + Ссылка В Англии 17 века среди женщин был распространён обычай выпекания так называемого «cockle bread» для своих возлюбленных. Кусок теста прикладывали к вульве, чтобы на нём отпечатались все складки, а затем отправляли в печь. Считалось, что такой хлеб будет действовать как афродизиак. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем компания Lotus в 1960-х годах прилагала к автомобилям инструкцию по их разборке? 2201 + Ссылка В 1960-х годах в Великобритании действовал особый налоговый режим в отношении производимых автомобилей. Если компания продавала автомобиль не целиком, а в разобранном виде, то налог с продаж не взимался. Причём обязательным условием было отсутствие инструкции по сборке продаваемого набора. Компания Lotus придумала, как обойти это требование, вкладывая вместо неё инструкцию по разборке автомобиля. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем монетный двор Англии отчеканил серию монет для гитариста Queen? 2287 + Ссылка Гитарист группы Queen Брайан Мэй всегда использовал вместо медиатора шестипенсовую монету. По словам музыканта, медиатор слишком гибкий, а ещё одним преимуществом данной монеты являются её зазубренные края, что помогает извлекать особый скрежещущий звук из струн. И хотя официальный выпуск шестипенсовиков был прекращён в 1970 году, королевский монетный двор выпустил ещё одну их серию специально для сольного тура Мэя в 1993-м. Неправда? Источник: www.brianmaycentral.net

Почему Георг I стал королём Греции, заняв на выборах лишь 18 место? 2280 + Ссылка В 1862 году греки свергли короля Оттона, но от самой идеи монархии отказываться не захотели, решив выбрать нового монарха на всеобщем референдуме. Бюллетеней с кандидатами не было, и любой подданный мог предлагать свою кандидатуру. Убедительную победу с 230 тысячами голосов (более 95%) одержал сын королевы Виктории принц Альфред, но королём стать не смог, так как задолго до этого Великобритания, Франция и Россия подписали договор, по которому ни один член их монарших фамилий не мог занять греческий трон. По этой же причине от трона отказалось множество других кандидатур, и лишь датский принц Вильгельм, набравший только 6 голосов и занявший 18 место, не имел возражений. Именно он под именем Георг правил Грецией следующие 50 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Названия каких валют произошли от мер веса? 3707 + Ссылка Названия многих денежных единиц тесно связаны с различными мерами веса. Типичным примером является британский фунт стерлингов: стерлингами назывались серебряные монеты, и 240 таких монет весили один фунт. Аналогично происхождение валюты ряда стран под названием лира, которое является итальянским эквивалентом весовой единицы фунт. В средневековой Западной Европе для измерения веса серебра пользовались маркой, которая была чуть легче фунта — от неё произошла дойчмарка. Наконец, денежная единица гривна в Древней Руси произносилась как «гривна серебра» или «гривна кун» и обозначала определённое количество монет, имея такой же смысл, как фунт или марка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем англичане построили в 19 веке живую изгородь через всю Индию? 1013 + Ссылка Британская Ост-Индская компания имела торговую монополию в Индии и в числе прочего контролировала все её соляные шахты, взимая с покупки соли высокие налоги и получая с этого огромные прибыли. Для защиты от контрабандистов соли через всю страну от Гималаев до Бенгальского залива в течение 19 века была построена таможенная линия длиной 4 тысячи километров, охраняемая 14 тысячами солдат. Расстояние от каждого таможенного поста до соседнего было всего в одну милю, между ними простирались либо живые изгороди высотой не менее 2,5 метров, либо каменные стены, а на некоторых участках линии естественными преградами были широкие реки. Вся эта конструкция была упразднена в 1879 году, когда английское правительство решило ввести в Индии режим свободной торговли. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой природный катаклизм вернул слух и зрение одному американцу? 2775 + Ссылка Удар молнии не всегда деструктивен для человека. В 1782 году парализованный англичанин из окружения герцога Кентского попал под молнию и снова обрёл возможность двигаться. В 1980 году удар молнии частично возвратил зрение и слух Эдвину Робинсону из штата Массачусетс, который на тот момент уже девять лет был слепым и глухим из-за последствий автомобильной аварии. Неправда? Источник: books.google.ru

Какой знаменитый адмирал всю жизнь страдал от морской болезни? 1679 + Ссылка Горацио Нельсон, выигравший множество морских сражений и дослужившийся до звания главнокомандующего английского флота, всю жизнь страдал от морской болезни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем закончилась дуэль между двумя англичанами, один из которых явился на неё голым? 2957 + Ссылка В 1806 году в английском баре поссорились два джентльмена — Хамфри Ховарт и граф Берримор. На следующее утро была назначена дуэль, куда Ховарт явился абсолютно голым, шокировав собравшуюся публику. Ранее он служил армейским хирургом и знал, что зачастую смерть наступает не от самой пули, а от занесённой вместе с кусочком одежды инфекции. Граф не захотел войти в историю как человек, убивший на дуэли голого мужика, и соперники разрешили ситуацию миром. Неправда? Источник: www.cracked.com

Каким паспортом обладает королева Великобритании? 3132 + Ссылка У королевы Великобритании нет паспорта, однако она может беспрепятственно перемещаться по всему миру. На официальном сайте Британской монархии сказано, что, поскольку паспорта Соединённого Королевства выпускаются от имени Её Величества, самой королеве этот документ не нужен. Все остальные члены королевской семьи паспорта имеют. Также королева — единственный человек в Великобритании, которому позволено управлять автомобилем без прав. Неправда? Источник: www.royal.gov.uk

Как несовершенное знание английского языка помогло открыть заменитель сахара? 3096 + Ссылка Один из самых эффективных заменителей сахара — сукралоза — был открыт случайно. Профессор Лесли Хью из Королевского колледжа в Лондоне дал указание работавшему с ним студенту Шашиканту Пхаднису испытать (по-английски «test») полученное в лаборатории вещество трихлорсахароза. Студент знал английский на далёком от совершенства уровне и вместо «test» услышал «taste», немедленно попробовав вещество на вкус и найдя его очень сладким. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто, будучи не очень похож на Кубрика, долгое время успешно выдавал себя за него? 1612 + Ссылка В свои поздние годы Стенли Кубрик редко появлялся на публике, о его личной жизни было мало что известно, чем в начале 1990-х воспользовался британец Алан Конвей. Мошенник был не очень похож на режиссёра и, в отличие от того, не носил бороды, но это не помешало ему раздавать «эксклюзивные интервью» от имени Кубрика, обещать многим знаменитостям роли в следующих фильмах и позволять им расплачиваться за обеды в ресторанах, обещая, что киностудия потом компенсирует расходы. Сам Кубрик, узнав о Конвее от своего адвоката, был очарован этой идеей. Притворщик умер за несколько месяцев до смерти Кубрика, и в обоих случаях причиной летального исхода стал инфаркт. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где в конце 19 века были установлены газовые фонари, в которых можно было купить горячий кофе? 2073 + Ссылка В 1897 году в нескольких точках Лондона установили газовые фонари Pluto Lamp. Эти аппараты занимались не только освещением улиц, но и работали как вендинговые машины, предлагая горячий кофе, чай и какао. Помимо этого, в фонарях-автоматах можно было купить сигареты и почтовые открытки. В одной из моделей даже был установлен телеграф, подключенный для передачи сообщений в Скотланд-Ярд — и всё это работало на газу. Неправда? Источник: www.ianvisits.co.uk

Где впервые футбол был назван соккером? 1619 + Ссылка В США привычный нам футбол называют соккером, а термином «футбол» именуют игру, которую мы зовём американским футболом. Тем не менее, слово «соккер» — это не американское изобретение, оно появилось в 1880-х годах в Англии из оксфордского сленга. Чуть раньше футбол в Англии официально назвали «association football», чтобы отличить от других игр с мячом типа регби. Сокращение слова association с добавлением суффикса -er и привело к появлению термина «soccer». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом производители одежды манипулируют её размерами, заставляя женщин покупать больше? 2799 + Ссылка По мере роста среднего веса населения планеты производители одежды увеличивают её физические размеры, оставляя тем же размер на бирке. Например, в Великобритании 14-й размер женских брюк сегодня больше на 10 сантиметров в талии и на 7 сантиметров в бёдрах, чем 14-й размер в 1970-х годах. Такой подход обеспечивает удовлетворение женщин от покупок, создавая у них ощущение, что они влезают в тот же размер, что и много лет назад. Неправда? Источник: www.economist.com

Какая ошибка повлияла на название шотландской ткани твид? 1463 + Ссылка Шерстяную ткань твид изобрели в Шотландии, а изначально она называлась «твил». Буква в конце названия изменилась случайно: один лондонский купец, получив письмо с предложением купить партию ткани, неверно разобрал слово. Он воспринял его как торговую марку, получившую имя от шотландской реки Твид, которая протекает по региону с многочисленными текстильными фабриками. С тех пор за тканью и закрепилось название твид. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая страна и по какому поводу отчеканила более миллиона однотипных, но именных наград? 3117 + Ссылка Во время и после Первой Мировой войны Великобритания вручала родственникам всех погибших памятный медальон с надписью «Он умер за честь и свободу», который в народе прозвали «Пенни мертвеца». На нём были изображены женская персонификация страны Британния рядом с другим символом страны — львом. Два дельфина в стороне символизировали морскую мощь государства, а второй лев внизу медальона раздирал на части немецкого орла. Уникальность данной награды в том, что на каждом из более чем миллиона выпущенных медальонов отчеканены имя и фамилия конкретного человека. Причём звание или должность погибшего не указывались и не влияли на форму или размер награды — тем самым подчёркивалась равнозначность жертвы каждого для достижения общей цели. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком английском городе публично взвешивают каждого избранного мэра и для чего? 2613 + Ссылка В английском городке Хай-Вайкомб каждый избранный мэр подвергается процедуре взвешивания на городской площади. Эта традиция берёт своё начало в 1678 году, когда жители решили покончить с поведением мэров, воровавших деньги из казны, после чего толстевших от сытной жизни. После года службы мэра взвешивают снова, и глашатай кричит «Прибавилось!» или «Не прибавилось!». В старые времена горожане, услышав о наборе веса, могли освистать мэра и закидать тухлыми яйцами, сейчас эта часть традиции отменена. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каком языке был написан указ об обязательном употреблении английского языка в английских судах? 2390 + Ссылка В 1362 году английский парламент принял указ об обязательном использовании английского языка в государственных судах. В то время верхушка английского общества говорила преимущественно на французском, но представители низших сословий его не знали и не могли понять, какие вопросы им задаёт судья и в чём их обвиняют. Причём текст самого акта был написан тоже на французском. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой клуб по ошибке пытался купить Лионеля Месси из-за неверного истолкования слов? 1803 + Ссылка В 2008 году инвестиционная компания шейха Мансура из ОАЭ купила английский футбольный клуб «Манчестер Сити». В одном из телефонных разговоров с исполнительным директором клуба шейх сказал: «It's all getting messy» («Всё осложняется»). Директор ослышался и понял эту фразу как указание купить Лионеля Месси из «Барселоны», однако испанский клуб отклонил предложение в 30 миллионов фунтов за своего лидера. Весной следующего года «Манчестер Сити» предпринял новую попытку купить Месси и был готов заплатить в четыре раза больше, но снова получил отказ. Неправда? Источник: www.lenta.ru

Какое отношение вязаные шапки с прорезями для глаз и рта имеют к городу Балаклаве? 3007 + Ссылка Во время Крымской войны в боях под городом Балаклавой английские войска столкнулись с непривычным для себя сильным холодом. Чтобы решить эту проблему, для солдат были изготовлены вязаные шапки с прорезями для глаз и рта. Впоследствии эти шапки так и прозвали балаклавами, или balaclava по-английски. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где, помимо Австралии, можно встретить кенгуру в диких условиях? 3002 + Ссылка Кенгуру в диких условиях встречаются не только в Австралии. Небольшие колонии рыже-серых валлаби существуют также в нескольких европейских странах, например, Англии и Шотландии. Группа примерно из 30 валлаби обитает в лесу Рамбуйе, что в 50 км от Парижа. Почти все эти колонии образовались после того, как одна или несколько пар кенгуру сбегали из зоопарков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком государстве пропустили 30 декабря 2011 года и почему? 2858 + Ссылка В тихоокеанском государстве Самоа не было целого дня — 30 декабря 2011 года. Такое решение приняли его власти, чтобы сменить часовой пояс с UTC–11 на UTC+13. Дело в том, что раньше Самоа в своих торговых отношениях было ориентировано на США и Великобританию, но в последнее время произошла переориентация деловых связей на Австралию и Новую Зеландию, к которым Самоа ближе географически. Скачок в календаре позволил ликвидировать суточную разницу во времени с этими странами. Неправда? Источник: lenta.ru

В каком году был обнаружен первый в истории хакер? 1641 + Ссылка Хакеры существовали задолго до появления первых компьютеров. Первым их представителем можно считать англичанина Невила Маскелина, который был профессиональным фокусником, а также отлично разбирался в технике. После успешных опытов Маркони по передаче за океан сообщений посредством беспроводного телеграфа в 1901 году, одна из проводных телеграфных компаний наняла Маскелина и поставила задачу дискредитировать новую технологию. Фокусник соорудил 50-метровую радиомачту для прослушивания сигналов, которыми обмениваются суда с берегом, и обнаружил, что в системе Маркони не было никакой защиты, если не считать таковой настройку передатчика на определённую частоту. Свою находку Маскелин предъявил на публичной демонстрации беспроводного телеграфа в Королевском институте Лондона — ещё до начала показа аппарат неожиданно заработал и передал текст о том, что Маркони вешает людям лапшу на уши. Неправда? Источник: science.compulenta.ru

Где живёт пара, заключившая повторный брак после того, как муж сделал операцию по смене пола? 2162 + Ссылка Англичане Барри и Энн Уотсон поженились в 2002 году, однако через 6 лет муж признался, что хочет сменить пол. Он ещё с детства чувствовал себя не в своей тарелке, имел привычку одеваться в женские платья, и даже брак не смог подавить его желание изменить себя. Сначала огорчившись, Энн, тем не менее, приняла решение мужа, который стал Джейн, и они зарегистрировали свой теперь уже однополый брак во второй раз в 2011 году. Неправда? Источник: www.mirror.co.uk

Какой европейский принц катается на машине, заправляемой переработанным вином? 2054 + Ссылка Наследник британского престола принц Чарльз в 2008 году перевёл весь свой автопарк на биодизельное топливо. Теперь почти все его машины работают на топливе, получаемом из переработанного масла для приготовления пищи после его использования. Ещё один автомобиль, Астон-Мартин 1970 года выпуска, подаренный ему королевой на 21-летие, работает на биотопливе из вина. Однако упрекнуть принца Чарльза в расточительности трудно: для переработки берут только то вино, которое произведено английскими виноделами сверх установленного Евросоюзом лимита. Неправда? Источник: articles.cnn.com

Где производится водка чёрного цвета? 1955 + Ссылка Британец Марк Дорман в 1996 году придумал идею чёрной водки и стал первым, которому удалось её осуществить. Водка марки Blavod имеет чёрный цвет благодаря красителю «чёрный катеху», при этом по всем остальным показателям и органолептическим тестам остаётся обычной прозрачной водкой и не окрашивает полость рта. Особенно часто Blavod можно увидеть на праздновании Хэллоуина. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как долго в одном из графств Ирландии существовала советская республика? 1166 + Ссылка 9 апреля 1919 года из-за демонстраций и массовых беспорядков английские власти закрыли ирландский город Лимерик, разрешив въезд и выезд из него только по пропускам. При этом от рабочих мест в городе осталось отрезано множество жителей рабочих посёлков в его округе. В ответ на это профсоюзы объявили о всеобщей забастовке в графстве Лимерик, а 15 апреля при поддержке работодателей объявили его территорию Советской республикой. Забастовочный комитет начал печатать деньги и газеты, распределять продукты и регулировать цены на них. Это заставило власти пойти на уступки, а так как остальные ирландцы социалистические начинания Лимерика не поддержали, 27 апреля было объявлено о прекращении забастовки и отмене советской власти. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На каком континенте есть скала, названная в честь женской груди? 3759 + Ссылка В Антарктиде около входа в канал Лемэра стоит скала с двумя пиками, которая официально на картах обозначена как Una's Tits, что значит «груди Уны». Названы они в честь уроженки Фолклендских островов по имени Уна, которая одно время работала в британской антарктической экспедиции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличалось применение первого прообраза пулемёта против христиан от применения против турок? 2517 + Ссылка Работоспособный прообраз пулемёта был представлен ещё в 1718 году англичанином Джеймсом Паклом. Ружьё Пакла устанавливалось на треногу и оснащалось 11-зарядным барабаном, а его механизм позволял достигать скорострельности 9 выстрелов в минуту, что было значительно выше показателя мушкетов того времени. Несмотря на это, ружьё Пакла не нашло применения для вооружения армий из-за сложности производства и небольшой надёжности конструкции. Наиболее интересной особенностью этого пулемёта была способность стрелять как круглыми, так и квадратными пулями. Круглые, по замыслу Пакла, предназначались для врагов-христиан, а квадратные, считавшиеся приносящими больше увечий жертве — для турок, исповедовавших ислам. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая современная монаршая особа почитается в религиозном культе? 1714 + Ссылка На острове Танна тихоокеанского государства Вануату распространён религиозный культ, в котором почитается супруг английской королевы Филипп, герцог Эдинбургский. Согласно древнему преданию островитян, однажды бледнолицый сын горного духа отправится в путешествие за моря, женится на богатой женщине и вернётся к ним. Так как Вануату долгое время находилось в составе Британской империи, этим легендарным сыном и был признан Филипп, а усилился культ после посещения государства королевской четой в 1974 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом в 18 и 19 веке людям на пляжах помогали купальные машины? 1747 + Ссылка Общественная мораль в Великобритании и её колониях, да и во многих других странах Европы и Америки в 18 и 19 веке не позволяла купаться или загорать на пляже, будучи видимым людьми другого пола. В связи с этим широкое распространение получили купальные машины — крытые повозки, перевозимые лошадьми с берега в водоём и обратно. Купальщик заходил в неё одетым, переодевался в купальник и сходил в воду по ступеням, причём так, чтобы никто не увидел его с берега. На популярных курортах для таких машин сооружали специальные рельсы, а кое-где их передвигали даже без лошадей с помощью паровых машин. Популярность купальных машин быстро сошла на нет в начале 20 века после разрешения смешанного купания на пляжах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом водный транспорт может пересечь реку, не заплывая в неё? 5391 + Ссылка Мосты могут служить для переправы не только наземного, но и водного транспорта. Чаще всего необходимость в сооружении такого моста возникает при строительстве водного канала на другой высоте, чем пересекаемая им река или другой канал. Самый длинный водный мост в Европе — Магдебургский, его длина составляет 918 метров, и пересекает он реку Эльба. А Бартонский водный мост недалеко от Манчестера сконструирован так, что может ещё и поворачиваться на 90° по горизонтали, пропуская идущие по Манчестерскому судоходному каналу большегрузные суда. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что означают звуки «Йо-хо-хо» в пиратской песне из романа «Остров сокровищ»? 5293 + Ссылка В знаменитой песне из романа Стивенсона «Остров сокровищ» поётся: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!». Логично предположить, что «Йо-хо-хо» — это хохот пиратов, однако это не так. Такой возглас использовался английскими моряками, когда им нужно было вместе одновременно приложить усилия в какой-нибудь работе — в русском языке ему соответствует фраза «Раз, два, взяли!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда использовался труд собак в колесе? 3221 + Ссылка В старые времена, до повсеместной механизации, в английских домах использовался труд собак, бегущих в колесе и тем самым вращающих вертел, на котором выпекалось мясо. Для этой работы специально разводили длиннотелых и коротколапых собак. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему марка одежды Lonsdale популярна у неонацистов? 3661 + Ссылка В начале 2000-х британская марка одежды Lonsdale стала популярна у неонацистов: надевая куртку на футболку с логотипом, они располагали её так, чтобы оставались видны только буквы NSDA, что только одним символом короче аббревиатуры нацистской партии времён Гитлера NSDAP. Такой способ ношения позволял неонацистам обходить законы, запрещающие публичную демонстрацию нацистской символики. Компания Lonsdale всячески боролась с этим эффектом, поддерживая антирасистские мероприятия. Зато его взял на вооружение другой специально придуманный бренд Consdaple, где посередине читаются уже все буквы NSDAP, а сверху логотипа помещён орёл с герба Третьего Рейха. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько флагов путём наложения сформировали единый флаг Соединённого Королевства? 7243 + Ссылка Флаг Соединённого Королевства имеет такую сложную форму неслучайно. Его история началась после объявления унии Англии и Шотландии в 1603 году. Общий флаг получили путём наложения английского флага Святого Георгия (красный крест на белом фоне) на шотландский флаг Святого Андрея (белый диагональный крест на синем фоне). Когда в 1801 году к королевству присоединили Ирландию, наложили ещё и флаг Святого Патрика (красный диагональный крест на белом фоне). Стоит заметить, что некоторые валлийцы призывают поместить на это общее полотно и свой символ — красного дракона, но это случится вряд ли. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое по счёту издательство согласилось издать первую книгу о Гарри Поттере? 5785 + Ссылка Свою первую книгу «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг закончила в 1995 году. Литературный агент, который согласился её представлять, посылал рукопись в 12 издательств, но везде её отклонили. Только через год рукопись была принята маленьким лондонским издательством Bloomsbury, хотя его главный редактор даже после одобрения книги был уверен, что Роулинг не заработает много на детских книгах, и советовал найти ей постоянную работу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком театре зрителей поощряли спать? 2728 + Ссылка В июле 2011 года в лондонском театре Barbican каждый вечер устраивали необычный театральный перфоманс под названием «Колыбельная». Зрителям предлагалось вместо сидения в креслах лежать на одно-, двух- и трёхспальных кроватях, а главной целью шоу было расположить людей к хорошему сну. Утренний завтрак также входил в программу представления. Неправда? Источник: www.guardian.co.uk

Какие чипсы производящая их компания безуспешно требовала не считать чипсами? 2688 + Ссылка Чипсы Pringles только на 42% состоят из картофеля, остальной объём занимают пшеничный крахмал, кукурузная и рисовая мука, растительные масла. В 2008 году владелец этой торговой марки компания Procter&Gamble обратилась в британский суд с требованием, чтобы Pringles официально не считали чипсами — это позволило бы компании не платить налог на добавленную стоимость в размере 17,5% и тем самым сократить издержки. В первичной инстанции иск был удовлетворён, однако апелляционный суд отменил это решение и вернул продукту наименование чипсов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого музыканта обвинили в нарушении авторских прав на исполнение тишины? 2594 + Ссылка В 2001 году английский певец и композитор Майк Батт выпустил альбом кавер-версий классических произведений, в числе которых был трек «A One Minute Silence» — он представлял собой одну минуту тишины. Вскоре владельцы авторских прав на произведения Джона Кейджа, известного своей пьесой «4′33″», которая также состоит из одной тишины, заявили о намерении подать в суд на Батта за нарушение копирайта. Батт заявил, что его тишина — совсем другая и не имеет никакого отношения к тишине Кейджа, однако был вынужден договориться о внесудебном урегулировании вопроса, заплатив в качестве отступных шестизначную сумму. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Как связан логотип Apple со смертью Алана Тьюринга? 3728 + Ссылка Когда в 1952 году английская полиция обнаружила, что гениальный математик и один из создателей информатики Алан Тьюринг — гомосексуалист, ему по действовавшим тогда законам вынесли приговор и предложили либо сесть в тюрьму, либо делать инъекции гормона эстрогена. Тьюринг выбрал второе, а спустя два года его нашли мёртвым, причиной чему стало надкушенное яблоко с цианидом. Существуют три версии, объясняющие эту смерть: самоубийство, происки недоброжелателей или банальная неосторожность. Бытует мнение, что именно этот случай лежит в основе появления логотипа корпорации Apple. Однако его создатель Роб Джанофф опроверг данный слух, сказав, что яблоко на эмблеме не содержит никаких аллюзий, а надкушенным оно нарисовано с той целью, чтобы его не путали с томатом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем в Англии 19 века писали письма, исписывая листок вдоль и поперёк? 4439 + Ссылка В 19 веке в Англии тариф на почтовое отправление рассчитывался из количества листов бумаги. Поэтому письма ради экономии часто слали без конвертов — адрес получателя писали на свёрнутом листке. А чтобы уместить больше текста, часто прибегали к так называемому пересечённому письму, когда при достижении конца страницы её поворачивали на 90° и писали новые строки поперёк написанных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда возникла английская традиция пятичасового чаепития? 3082 + Ссылка В течение 18 века главный приём пищи в Англии отодвигался на всё более позднее время, пока не закрепился на отметке в 19—20 часов. Именно поэтому слово dinner, которое исторически означало «обед», нам привычнее переводить как «ужин». Вместо «динера» в дневное время англичане стали употреблять «ланч», но он был слишком лёгким и не утолял чувство голода до вечера. Это стало причиной новой привычки, которую придумала Анна Рассел, герцогиня Бедфорд: примерно в 17 часов она стала приглашать друзей с закусками, чтобы попить чаю. Из её дома традиция пятичасового чаепития, или Five o’clock Tea, распространилась по всей Англии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая привычная нам одежда получила название от армейских окопов? 2164 + Ссылка Пальто под названием тренчкот появилось в начале 20 века и предназначалось для пехоты британской армии. Именно фронтовики, часто находившиеся в окопах в годы Первой Мировой войны, прозвали этот вид одежды «траншейным пальто» (так буквально переводится trench coat). Уже после войны солдаты и офицеры способствовали появлению тренчкотов в массовой моде, причём мода на различные вариации данных пальто не спадает до сих пор. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличаются фразы, которые называются спунеризмами? 3758 + Ссылка Для языковых перевёртышей типа маршаковского «вагоноуважаемый глубокоуважатый» или «посетителей не будят» вместо «победителей не судят» существует специальный термин — спунеризм. Он произошёл от фамилии английского философа и богослова Уильяма Арчибальда Спунера из Оксфордского Университета, который постоянно выдавал в устной речи подобные перлы. Например, вместо «The Lord is a loving shepherd» (Господь — любящий пастырь) он мог сказать «The Lord is a shoving leopard» (Господь — толкающийся леопард). В его честь одна из комнат колледжа названа «Rooner Spoom», что тоже является спунеризмом от «Spooner Room». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой президент присвоил своему псу армейское звание полковника? 2520 + Ссылка Известна история о том, что древнеримский император Калигула сделал своего коня Инцитата сенатором, хотя большинство историков считают её недостоверной. Однако параллели с ней можно провести даже из 20 века. Румынский президент-диктатор Николае Чаушеску настолько обожал подаренного ему в Англии лабрадора по кличке Корбу, что присвоил ему армейское звание полковника. Пса возили в отдельном лимузине с закреплённым водителем, а кормили специальным собачьим печеньем, которое румынский посол в Лондоне покупал в местном супермаркете и отправлял на родину дипломатической почтой. Неправда? Источник: www.historyhouse.com

Где и когда можно было пожертвовать кошку на корм львам, чтобы попасть в зоопарк? 4801 + Ссылка В 18 веке плата за посещение коллекции экзотических животных в Лондонском Тауэре составляла либо полтора пенни, либо кошку или собаку на корм львам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране строят целые кварталы, почти полностью скопированные с европейских городов? 3910 + Ссылка В Китае можно встретить целые кварталы, скопированные с европейских городов. Например, в 30 километрах от Шанхая выстроен «типичный немецкий город» со стилизованными домами, уличными фонарями, памятниками Гёте и Шиллеру, а в городе Чэнду — почти точная копия английского Дорчестера. Также недалеко от Шанхая есть «мини-версии» Венеции и Барселоны. В ближайших планах — «клонирование» австрийского Хальштатта, занесённого ЮНЕСКО в список мирового наследия, включая его знаменитое живописное озеро. Неправда? Источник: www.spiegel.de

Почему фуллерены не были названы в честь футбольного мяча? 4674 + Ссылка В 1985 году группа американских и английских исследователей открыли молекулярные соединения из углерода, сильно напоминающие своей формой футбольный мяч. В честь него и хотели назвать открытие, однако учёные не договорились, какой термин использовать — football или soccer (как зовут футбол в США). В итоге соединения назвали фуллеренами в честь архитектора Фуллера, который придумал геодезический купол, составленный из тетраэдров. Неправда? Источник: Nature, vol. 438, p. 1094

Почему судовой колокол назвали рындой? 3585 + Ссылка Первоначально слово «рында» появилось в русском языке для обозначения оруженосца-телохранителя царя в походах. В значении судового колокола рында стала употребляться позднее. Это произошло в результате русификации английской корабельной команды «ring the bell» («звони в колокол»). Наши моряки превратили её в «рынду бей», поэтому колокол и стал рындой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Могут ли собаки-поводыри помогать не только людям, но и слепым животным? 3806 + Ссылка Собаки-поводыри могут быть обучены для сопровождения не только людей. У англичанина Грэма Веспа служил поводырём пёс Эдвард, но ослеп сам после развития катаракты. Весп не стал расставаться с псом, а запросил ещё одного. Теперь поводырь Опал помогает передвигаться не только человеку, но и старому поводырю Эдварду. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Какие овощи изначально были основой фонарей для Хэллоуина? 2397 + Ссылка В Ирландии и Британии фонари для Хэллоуина в виде светящейся изнутри головы традиционно делали из репы, свеклы или брюквы. Более привычные нам тыквы для фонарей стали использовать американские иммигранты в 19 веке. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Во время какой войны США были единственной дружественной России державой? 8487 + Ссылка Во время Крымской войны 1853-1856 годов единственной влиятельной державой, оставшейся дружественной к России, были США. Американские волонтёры, в том числе хирурги, помогали русским войскам. Когда англичане и французы после падения Севастополя устроили банкет в Сан-Франциско, туда не пришёл ни один из приглашённых американцев, а сам зал торжеств был разгромлен толпой. Неправда? Источник: www.russian-americans.org

В какой стране чёрная кошка, перебежавшая дорогу, приносит удачу? 5518 + Ссылка В большинстве культур существует примета, что перешедшая тебе дорогу чёрная кошка сулит несчастье. Совсем наоборот в Великобритании — там аналогичная ситуация приносит удачу. Более того, согласно шотландскому поверью, встретить бездомную чёрную кошку на крыльце своего дома — к процветанию. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая книга выходила под разными названиями в разных странах, образованных исходя из обменных курсов валют? 6725 + Ссылка В 2000 году вышел роман Фредерика Бегбедера «99 франков», рекомендованный к продаже во Франции именно по такой цене. Этот же принцип послужил причиной того, что издания в других странах выходили под другим названием, соответствующим обменному курсу: «39,90 марок» в Германии, «9,99 фунтов» в Великобритании, «999 иен» в Японии и т.д. В 2002 году книга была переиздана в связи с введением евро и получила название «14,99 евро». Спустя некоторое время пик популярности книги прошёл, и её уценили до названия и соответствующей стоимости «6 евро». Неправда? Источник: definite.livejournal.com

Существует ли профессия переворачивателя пингвинов? 6278 + Ссылка После военного конфликта 1982 года между Англией и Аргентиной появилась история о пингвинах Фолклендских островов, которые падают на спину от задирания головы на летящие низко самолёты или вертолёты и не в силах подняться обратно на ноги. С течением времени слух обрастал деталями, включая появление новой профессии под названием «переворачиватель пингвинов» — специального военнослужащего, который спасает опрокинутых птиц от умирания. Опасения общественности стали настолько высоки, что в 2001 году группа британских учёных провела долговременное исследование в Антарктиде, в течение которого не зафиксировала ни одного случая падения пингвинов при приближении вертолёта. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Для чего края монет делают ребристыми? 10273 + Ссылка Долгое время ценность монет была эквивалентна содержащемуся в них количеству металла. В связи с этим существовала проблема — мошенники срезали небольшие кусочки металла с краёв, чтобы делать из них новые монеты. Решение проблемы предложил Исаак Ньютон, который был по совместительству сотрудником Британского Королевского монетного двора. Его идея была очень простой — прорезать в краях монеты маленькие линии, из-за которых стёсанные края были бы сразу заметны. Эта часть на монетах оформляется таким образом по сей день и носит название гурт. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой король изменил религию страны, чтобы развестись с женой? 3480 + Ссылка Чтобы жениться на Анне Болейн, король Англии Генрих VIII должен был развестись с Екатериной Арагонской, но папа римский этого не позволил. Тогда король внёс на утверждение в парламент Акт об ограничении апелляций. Этот акт запретил все обращения к папе римскому, провозгласил Английское королевство империей, а императора наделил абсолютной властью. Ещё один акт через год сделал Генриха VIII высшим главой Церкви Англии, по сути положив начало отделению её от католицизма. Впоследствии в Англии установилась своя форма христианства, наделённая как католическими, так и реформационно-протестантскими атрибутами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто стал профессором математики, не имея математического образования после средней школы? 9657 + Ссылка Стивен Хокинг — один из крупнейших физиков-теоретиков и популяризатор науки. В рассказе о себе Хокинг упомянул, что стал профессором математики, не получая никакого математического образования со времён средней школы. Когда Хокинг начал преподавать математику в Оксфорде, он читал учебник, опережая собственных студентов на две недели. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на английских подводных лодках иногда поднимаются пиратские флаги? 4762 + Ссылка Когда подводные лодки только начинали использоваться, английский адмирал Артур Вильсон заявил, что субмарины — это нечестно и не по-английски, а пленников с вражеских подлодок нужно вешать как пиратов. Помня эти слова, командир английской субмарины E9 после затопления немецкого крейсера в начавшейся Первой Мировой войне поднял пиратский флаг «Весёлый Роджер» и вошёл в порт. Эту традицию подхватили другие командиры — в обеих мировых войнах, в военном конфликте с Аргентиной 1982 года и даже недавней войне с Ираком английские подлодки, возвращаясь на базу после успешной атаки, поднимали Весёлого Роджера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное выжило на трёх затонувших во Вторую Мировую войну кораблях? 20896 + Ссылка Во время Второй Мировой войны немецкие матросы пронесли на борт линкора «Бисмарк» кота. Линкор был затоплен британской эскадрой через 9 дней после выхода в море, спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли на борт эсминца «Казак», который через 5 месяцев был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. Впоследствии кота, прозванного Непотопляемый Сэм, перевели на авианосец «Арк Ройял», который тоже затонул. Лишь после этого Сэма решили оставить на берегу, а сам он прожил до 1955 года. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько дней наблюдался рекордный приступ непрерывного чихания? 5634 + Ссылка Длиннейший зафиксированный приступ непрерывного чихания наблюдался у 12-летней Донны Гриффитс из Англии. Начав чихать в январе 1981 года, она делала это 977 дней. За первый год она чихнула приблизительно миллион раз, то есть в среднем два раза в минуту, во второй и третий годы интервалы между чиханиями увеличились. Неправда? Источник: www.guinnessworldrecords.com

Какое животное фотографы могли использовать в качестве экспонометра до его изобретения? 4784 + Ссылка Один из пионеров художественной фотографии Оскар Густав Рейландер, родившийся в Швеции и живший в Англии, придумал использовать свою кошку для определения освещённости в студии, когда экспонометр ещё не был изобретён. Если кошачьи зрачки становились похожими на узкие щели, Рейландер ставил короткую выдержку, а если расширялись больше обычного, то и выдержку фотограф делал длиннее. Неправда? Источник: www.rleggat.com

В какой версии Библии одна из заповедей звучит как «Прелюбодействуй»? 4396 + Ссылка В 1631 году в одном английском издательстве вышла Библия с грубейшей опечаткой. В одной из десяти заповедей была пропущена частица «не», из-за чего она стала звучать как «Прелюбодействуй». Издатели были оштрафованы и лишены лицензии, а почти весь тираж удалось изъять и уничтожить, однако несколько экземпляров сохранились в частных коллекциях и крупных библиотеках. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Можно ли прыгать с парашютом, который начертил Леонардо да Винчи? 5750 + Ссылка Среди множества изобретений Леонардо да Винчи есть и чертёж парашюта, сделанный за несколько веков до его современного появления. Британец Адриан Николас в 2000 году доказал работоспособность задумки Леонардо, успешно совершив прыжок с изготовленным по этому макету парашютом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую маску заставляли носить сварливых женщин несколько веков назад в Англии? 6335 + Ссылка Несколько веков назад в Англии и Шотландии применялось особое наказание к женщинам — им на лицо надевали особую маску, от которой в рот отходил железный кляп с шипами, делающий болезненным любое шевеление языком. В такой клетке женщину выставляли в общественном месте. Среди наказуемых чаще всего встречались сварливые жёны и те, в которых подозревали ведьм, — не имея возможности говорить, они не могли и колдовать. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С какими двумя докторами, помимо доктора Ватсона, тесно связан персонаж Шерлока Холмса? 6294 + Ссылка Артура Конан Дойла на создание Шерлока Холмса вдохновил доктор Джозеф Белл, который работал в королевском госпитале Эдинбурга и отличался способностью делать тонкие умозаключения из мельчайших наблюдений. В свою очередь, Шерлок Холмс стал одной из основ для создания характера Грегори Хауса, гениального врача из одноимённого телесериала. Как и Холмс, Хаус любит только сложные дела, циничен, питает страсть к музыке и зависим от наркотиков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и где ездил трамвай по рельсам, проложенным на дне моря? 3982 + Ссылка В 1896 году между английскими городами Брайтон и Роттингдин начало курсировать необычное транспортное средство под названием Daddy Long Legs — помесь трамвая и парома. Прокладка железной дороги по суше на этом маршруте требовала множества инженерных конструкций, и инженер Магнус Волк предложил проложить рельсы прямо по дну моря — общая длина пути составила 4,5 км. Платформа с пассажирами возвышалась над рельсами на четырёх опорах длиной по 7 метров и имела флаг, спасательную шлюпку и другие морские атрибуты, так как формально считалась судном. Сообщение было отменено в 1901 году, когда около Брайтона решили поставить новые волноломы, а перенос пути сочли слишком затратным. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и где ограничение скорости для автомобилей в черте города было равно 3 км/ч? 4456 + Ссылка В 1865 году в Англии приняли закон ограничения скорости для всех самодвижущихся повозок, включая ранние автомобили. Согласно ему, в городской черте устройства могли двигаться не быстрее 3 км/ч, за городом — 6 км/ч. Экипаж машины должен был состоять из трёх человек, из которых один был обязан идти в 50 метрах впереди неё с красным флагом (или красным фонарём ночью). Лишь спустя 31 год эти ограничения были существенно смягчены. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какую эпоху пиво было наиболее массовым напитком в Европе? 4652 + Ссылка В средневековой Европе, особенно северных и восточных её частях, пиво было поистине массовым напитком — его употребляли люди всех классов и возрастов. Например, в Англии потребление пива на душу населения доходило до 300 литров в год, хотя сейчас этот показатель составляет около 100 литров, и даже в лидирующей по этому параметру Чехии — чуть больше 150 литров. Главной причиной этого было низкое качество воды, что устранялось в процессе брожения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Во сколько лошадиных сил может развивать мощность одна лошадь? 3840 + Ссылка Когда Джеймс Уатт продвигал на рынке свою паровую машину, ему потребовалось наглядно представить её преимущество над традиционными источниками энергии. Он рассчитал, сколько в среднем в минуту поднимает груза обычная лошадь, приводя в действие водяной насос, и обозначил эту единицу мощности как лошадиную силу. Тогда мощность паровых машин, выраженная в лошадиных силах, сразу стала обозначать, во сколько раз машина эффективнее лошади. Кстати, согласно расчётам учёных, кратковременно лошадь может работать с максимальной нагрузкой, равной почти 15 лошадиным силам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как зовут аналога русского Колобка из английской народной сказки? 5382 + Ссылка Существует английская народная сказка — аналог русского «Колобка» — в которой главного героя зовут Джонни-пончик. Сюжет сказок практически совпадает за исключением того, что вместо зайца Джонни-пончик сначала уходит от двух рабочих. Неправда? Источник: www.velib.com

Какое число социальных связей для человека оптимально? 6464 + Ссылка Английский антрополог Роберт Данбар выявил взаимосвязь между размером новой коры больших полушарий головного мозга приматов и размером их стаи. На основании этих данных он определил оптимальный размер социальных связей для человека — 150. Такое число находит подтверждение в самых разных исторических периодах и локациях: например, это оценочное число жителей неолитического поселения или размер базового подразделения римской армии. В 2010 году Данбар начал исследование социальной сети Facebook и пришёл к выводу, что его число действует и там: несмотря на то, что некоторые люди имеют в социальных сетях сотни и тысячи друзей, эффективно взаимодействовать средний человек способен не более чем со 150 контактами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С какого времени устрицы стали деликатесом и почему? 4884 + Ссылка Ещё в начале 19 века и во Франции, и в Англии устрицы считались пищей бедняков, которым не хватало денег на мясо. Однако бесконтрольный вылов устриц привёл к их резкому сокращению в природе, и во второй половине 19 века они сильно подорожали, став деликатесом. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Откуда произошло английское слово guy? 4854 + Ссылка В 1605 году группа английских католиков попыталась взорвать здание парламента — эти события получили название Порохового заговора, а самым знаменитым его участником стал Гай Фокс. Ему было поручено зажечь фитиль, но сделать это не удалось, а самого Фокса арестовали. Его имя было увековечено в празднествах, посвящённых спасению короля — сначала словом guy стали называть чучело, сжигаемое в годовщину заговора, затем чучело вообще, затем плохо одетого человека. Сейчас в разговорном американском английском этим словом может быть назван любой мужчина. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой играющий тренер умудрился продать сам себя в более известный клуб? 5299 + Ссылка Английский футболист Айвор Бродис до сих пор остаётся самым молодым играющим тренером в истории чемпионатов Англии. В 1946, когда он возглавил клуб Карлайл Юнайтед, ему было 23 года. А через 3 года он продал сам себя в клуб Сандерленд за 18 тысяч фунтов — очень серьёзную по тем временам трансферную сумму. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится колокольчик, непрерывно звенящий уже более 150 лет? 6756 + Ссылка В Оксфордском университете имеется электрический колокольчик, который непрерывно звонит с 1840 года. Он использует электростатическое притяжение, поэтому потребляет очень малый ток. Сухие элементы, питающие его, облиты серой для герметичности, и никто точно не знает, как именно они устроены. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что изобрели раньше — спички или зажигалку? 5291 + Ссылка Первая зажигалка, похожая на привычные нам, была изобретена в 1823 году немецким химиком Иоганном Вольфгангом Дёберейнером — на 3 года раньше, чем современные спички, воспламеняющиеся от трения о черкаш. Их случайно получил в 1826 году английский химик Джон Уолкер. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем сенбернаров изображают с бочонками бренди на шее? 4014 + Ссылка Сенбернары на фотографиях часто изображаются с бочонком бренди на шее. Якобы, этот алкоголь используется для приведения в чувство людей, найденных под снежным завалом в горах. На самом деле монахи из монастыря Святого Бернарда, которые и придумали использовать собак этой породы для поиска попавших в лавину, утверждают, что такого никогда не было, ведь алкоголь только способствует оттоку тепла и никак не помогает замерзающему. По всей видимости, первым бочонок бренди на шее собак изобразил английский художник Эдвин Лэндсир на картине «Альпийские мастиффы спасают увязшего путника». Неправда? Источник: www.cracked.com

Какой объект в Лондоне изначально был назван Биг-Беном? 4756 + Ссылка Биг-Бен — это название не башни и даже не часов на ней. Изначально такое название получил колокол в этих часах. А уже затем это имя расширили на часы и на саму башню, которая официально называется Башней Елизаветы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где, помимо Англии, есть город Лондон на реке Темзе? 6661 + Ссылка Лондон есть не только в Англии: в США 8 городов с таким именем, также имеется Лондон в государстве Кирибати. А канадский Лондон в провинции Онтарио расположен, как и английский, на реке под названием Темза. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему раньше на гербе тропических островов Тёркс и Кайкос были изображены иглу? 4858 + Ссылка На старых гербе и флаге Островов Тёркс и Кайкос, входящих в состав Великобритании, был изображён парусник, местный житель на берегу и две кучки соли, что отражало роль колонии как крупного пункта добычи соли. Однако английский дизайнер, получив изображения, перепутал насыпи из соли с постройками и пририсовал к ним чёрные «двери». Таким образом национальные жилища эскимосов — иглу появились на гербе тропических островов, который был в употреблении до 1968 года. Неправда? Источник: www.tcgov.tc

Носил ли адмирал Нельсон чёрную повязку на глазу? 3817 + Ссылка Есть много портретов адмирала Горацио Нельсона, на котором он изображён с чёрной повязкой на глазу. Это не соответствует исторической действительности — хотя Нельсон был ранен в глаз и почти перестал им видеть, внешне глаз никак не был повреждён, и необходимости носить повязку не было, что подтверждают все прижизненные портреты адмирала. Только после его смерти начали пририсовывать повязку для придания большего пафоса национальному герою. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Кто похоронен в могиле, которая является самой посещаемой в Израиле? 9330 + Ссылка На одном из кладбищ в Израиле есть могила Гарри Поттера. Это был 17-летний рядовой армии Великобритании, который погиб в 1939 году в столкновении с повстанцами. С недавних пор эта могила стала самой посещаемой в Израиле и была внесена в список местных достопримечательностей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда состоялся теннисный матч, продолжавшийся более 11 часов? 5244 + Ссылка По правилам турниров Большого шлема, если матч доходит до пятой партии, то она продолжается до победы одного из теннисистов с перевесом минимум в два гейма без тай-брейка. Рекорд по продолжительности такой партии установили на Уимблдоне-2010 Джон Изнер и Николя Маю, закончившие её со счётом 70:68. Всего матч продолжался более 11 часов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего предназначался первый в мире пазл? 7430 + Ссылка Первый в мире пазл был изобретён английским картографом Джоном Спилсбури около 1760 года. Но предназначался он не для развлечения, а для образовательных целей, так как представлял собой нарезанную на государства карту Европы. Такой метод обучения был весьма наглядным и очень понравился детям, и только спустя много лет другие люди придумали выпускать игровые пазлы. Неправда? Источник: www.jigsaw-puzzle.org

Почему Робин Гуд получил такое прозвище? 4887 + Ссылка По легенде, Робин Гуд отбирал у богатых и раздавал награбленное бедным. Однако прозвище Гуд вовсе не означает «хороший», как может показаться на первый взгляд, ведь по-английски оно пишется Hood и переводится как «капюшон, скрывать капюшоном» (который является традиционным элементом одежды Робина Гуда). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «уйти по-английски»? 9218 + Ссылка Когда кто-то уходит, не прощаясь, мы употребляем выражение «ушёл по-английски». Хотя в оригинале эту идиому придумали сами англичане, а звучала она как «to take French leave» («уйти по-французски»). Появилась она в период Семилетней войны в 18 веке в насмешку над французскими солдатами, самовольно покидавшими расположение части. Тогда же французы скопировали это выражение, но уже в отношении англичан, и в этом виде оно закрепилось в русском языке. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какая женщина сумела выжить в трёх авариях на лайнерах одного класса, включая «Титаник»? 13406 + Ссылка Медсестра Вайолетт Джессоп сумела выжить после того, как корабль HMHS Britannic в 1916 году подорвался на немецкой мине, а шлюпку, в которую она села для эвакуации, затянуло под вращающийся гребной винт. Четырьмя годами ранее эта же медсестра находилась на борту «Титаника» — корабля того же класса и той же компании — и также сумела выжить. А в 1911 году Вайлетт была на борту «старшего брата» этих двух лайнеров — «Олимпика», когда тот столкнулся с крейсером «Хоук», хотя в той аварии никто не пострадал. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто сыграл ключевую роль в популяризации шампанского? 6768 + Ссылка Изобретателем шампанского многие считают французского монаха Пьера Дом Периньона, однако это далеко от истины. Он разработал много техник, которые и сейчас применяются производителями шампанского в процессе изготовления начального вина, однако пузырьки в вине считал признаком брака. А ключевую роль в популяризации пузырящегося вина сыграли англичане. Они импортировали вина из провинции Шампань, а затем переливали их из бочек в бутылки с пробкой из пробкового дерева (чего французы тогда не знали). После возобновления процесса ферментации в бутылках начинал образовываться углекислый газ, и вино в открытых бутылках пузырилось, что очень понравилось англичанам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что на реке Темзе принадлежит королеве Елизавете II? 5982 + Ссылка Все непомеченные лебеди-шипуны на Темзе принадлежат королеве Елизавете II. Королевская семья установила собственность на лебедей ещё в 12 веке, когда их подавали к столу в качестве деликатеса. Сейчас птиц не едят, но права согласно английским законам сохранились. Неправда? Источник: www.royal.gov.uk

Кто из наших правителей сватался к английской королеве? 6113 + Ссылка Иван Грозный сватался к английской королеве Елизавете I, но получил отказ. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие футболисты не получили ни одного предупреждения за свою спортивную карьеру? 10338 + Ссылка Стенли Мэтьюз несколько раз признавался лучшим футболистом Англии и один раз — лучшим футболистом Европы. За всю свою спортивную карьеру, длившуюся до 50-летнего возраста, он ни разу не был удалён с поля и даже не получил ни одного предупреждения. На прощальном матче королева Елизавета II пожаловала ему рыцарский титул, что стало первым подобным случаем среди футболистов. Такое же достижение, ни единой жёлтой карточки за всю карьеру, позже повторил Гари Линекер — правда, он ушёл из спорта раньше, в возрасте 34 лет. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой футболист однажды играл в финале кубка Англии со сломанной шеей? 7467 + Ссылка В финале кубка Англии по футболу 1956 года вратарь «Манчестер Сити» Берт Траутманн за 15 минут до конца матча получил травму после того, как нападающий «Бирмингема» ударил его коленом по шее. Однако Траутманн решил продолжить игру и помог своей команде отстоять победный счёт. После продолжающейся боли в течение нескольких дней ему сделали рентген, и выяснилось, что он доигрывал тот матч со сломанной шеей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая держава внушила страх Новой Зеландии и заставила её создать систему береговых фортификаций? 5899 + Ссылка В 1873 году одна новозеландская газета опубликовала утку о якобы начавшейся войне между Россией и Англией, вследствие чего русский военный корабль зашёл в порт Окленда, атаковал английский корабль и взял в плен высокопоставленных лиц. Эта статья подняла в стране панику, которая вкупе с объявлением Россией войны Турции через несколько лет заставила правительство создать систему береговых фортификаций. Благодаря этому «страху перед русскими» Новая Зеландия обзавелась семнадцатью фортами с новейшим вооружением. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в любом современном цирке диаметр арены равен 13 метрам? 3550 + Ссылка Цирк в современном виде появился в 18 веке, а его «отцом» считается англичанин Филип Астли. Именно он опытным путём установил, что для лошадей наиболее удобно в полном галопе бежать по кругу диаметром 13 метров. Такой диаметр арены сегодня соблюдается во всех цирках мира. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в английском хит-параде 1965 года песню «Yesterday» исполняли не Beatles? 6856 + Ссылка Когда Пол Маккартни записывал песню «Yesterday», профессиональные музыканты из аккомпанирующего ему струнного квартета назвали композицию семитактным неквадратным построением и сказали, что музыку так не пишут. После записи другие участники группы сомневались, стоит ли вообще включать её в альбом, и настояли, чтобы песню не выпускали отдельно. В итоге в британский хит-парад она вошла в исполнении певца Метта Монро, выпустившего свою версию хита. В других странах песня была издана как сингл и почти везде взлетела на верхние строчки хит-парадов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего в английском парламенте используется телячья кожа? 4729 + Ссылка Английский и ирландский парламенты по сей день печатают принятые ими акты на велене — бумаге из телячьей кожи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему знак Пацифик имеет такую форму? 5348 + Ссылка Знак Пацифик получил свой вид неслучайно. Он был разработан британским художником Джеральдом Холтомом в 1958 году для движения за ядерное разоружение (по английски «Nuclear Disarmament»). Холтом взял первые буквы этих слов — N и D — и объединил их семафорные обозначения. В семафорной азбуке буква N передаётся флагами, вытянутыми вниз и в стороны, а буква D — одним флагом вверх, другим вниз. Наложение этих линий друг на друга и определило форму знака. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что главным образом обусловило переход на систему часовых поясов в 19 веке? 4542 + Ссылка До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, везде определяли время по Солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу. А затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто нашёл украденный трофей для чемпионата мира по футболу 1966 года? 8570 + Ссылка Незадолго до чемпионата мира по футболу 1966 года в Англии главный его трофей был украден с публичного показа. К поискам подключили полицию и Скотланд-Ярд, но обнаружили кубок через семь дней в зарослях кустарника одного из лондонских садов благодаря собаке по кличке Пиклз, гулявшей там с хозяином. После победы на чемпионате сборной Англии собака была приглашена на банкет и получила право облизать тарелки футболистов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чему равняется разница во времени между самыми крайними часовыми поясами? 7981 + Ссылка Логично предположить, что разница во времени между самым западным от Гринвича часовым поясом и самым восточным составляет 24 часа. Однако кроме пояса UTC +12 существуют также UTC +13 (в королевстве Тонга) и UTC +14 (на принадлежащих государству Кирибати островах Лайн), что делает эту разницу равной 26 часов. Это объясняется тем, что на островах, ранее принадлежавших Великобритании, время прибавляли от австралийского, а на островах, принадлежавших США, убавляли от континентального американского. Поэтому сложилась парадоксальная ситуация: острова Лайн расположены на 10-20° восточнее Американского Самоа, но разница во времени между ними 25 часов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему копилки для денег принято делать в форме свиньи? 9949 + Ссылка В средневековой Англии словом «pygg» назывался сорт глины, из которого делали домашнюю утварь. В горшках из такой глины люди часто хранили сбережения и называли их «pygg jar». Со временем термин превратился в «pig bank», и благодаря такому созвучию копилки стали делать исключительно в форме свиньи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как без всяких приманок работает мышеловка фирмы Rentokil? 6890 + Ссылка Британская компания Rentokil выпустила мышеловку без приманки, но с двумя маленькими отверстиями по типу входа в нору. Принцип работы устройства заключается в природном любопытстве мышей. После того как зверёк забегает в эту ловушку, дверка блокируется и внутрь из баллончика подаётся углекислый газ, убивающий мышь. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Кто для футбольной карьеры воспользовался славой своего брата? 7059 + Ссылка В 1912 году на службу в Москву был направлен британский дипломат Роберт Брюс Локхарт. В Москве были наслышаны об известном футболисте того времени Локхарте и немедленно пригласили его в команду Морозовской текстильной фабрики. Дипломат принял предложение и выиграл с командой чемпионат Москвы, хотя до этого играл только на уровне любителей, а спортивной знаменитостью был его брат Джон. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему индуисты и мусульмане в 1857 году объединились и восстали против англичан? 6798 + Ссылка В 1857 году англичане привезли дальнобойные винтовки «Энфилд» для вооружения индийской армии. При этом они не учли возможных проблем с животным жиром, который применялся для смазки винтовки и пропитки картонных патронов. Ведь для индуистов корова является священным животным, а для мусульман грех дотрагиваться до свиньи. В армии были и те, и другие, и каждая группа решила, что англичане не считаются именно с её религией. Индусы и мусульмане объединились и организовали восстание, в результате которого погибло много как военных, так и гражданских лиц родом из Англии. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему глухонемые из разных стран могут не понять друг друга? 11434 + Ссылка Языки жестов, которыми пользуются глухонемые, как и обычные языки, различаются территориально. Более того, они могут различаться в тех странах, где говорят на одинаковом обычном языке. Например, совершенно непохожи друг на друга жестовые языки в США и Великобритании или, например, в Германии и Австрии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем в 19 веке англичане документально присвоили острову статус корабля? 20409 + Ссылка В 1815 году англичане заняли необитаемый Остров Вознесения в Атлантическом океане и построили там военный гарнизон. Однако в государственной казне не нашлось денег для его содержания. Тогда остров переименовали в «Корабль Её Величества "Вознесение", стоящий на рейде», а жителей гарнизона перевели в матросы. Так как на содержание флота Англия никогда не скупилась, деньги были выделены. Неправда? Источник: www.outdoors.ru

Какое количество марихуаны по сравнению с другими странами потребляют голландцы? 7234 + Ссылка Несмотря на то, что в Нидерландах легализовано курение марихуаны, уровень её потребления голландцами один из самых низких в Европе. Также в Нидерландах один из самых низких показателей смертности, связанной с приёмом наркотиков — восемь случаев на миллион жителей (например, в Великобритании этот показатель равен 50). Неправда? Источник: medportal.ru

Зачем в Англии продаются баллончики с обычной деревенской грязью? 8269 + Ссылка В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин. Неправда? Источник: gazeta.aif.ru

Какая игра обрела вторую жизнь благодаря цветному телевидению? 5046 + Ссылка Бильярдная игра снукер пришла в упадок в середине 20 века. Однако интерес к ней снова сильно возрос после того, как телеканал BBC выбрал её для демонстрации преимуществ цветного телевидения и начал транслировать все чемпионаты. Зелёный стол и разноцветные шары снукера как нельзя лучше подходили для этой цели. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда существовала государственная должность откупорщика океанских бутылок с письмами? 9092 + Ссылка В 17-18 веках в Англии существовала должность королевского откупорщика океанских бутылок с письмами. Всем остальным, кто открывал бутылки самостоятельно, полагалась смертная казнь. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом голуби помогают медикам и наркодельцам? 10790 + Ссылка Сейчас почтовые голуби уже редко используются для доставки писем, однако успешно справляются с другими заданиями. Например, в удалённых районах Англии и Франции голуби доставляют в больницу пробы крови. А наркодельцы запускают целые стаи голубей для доставки героина из Афганистана в Пакистан. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Где находится электростанция, работающая на кофейной гуще? 6913 + Ссылка Компания-производитель продуктов питания Kraft Foods использует в технологическом процессе кофейной фабрики английского города Банбери электростанцию, топливом для которой служит кофейная гуща. Неправда? Источник: www.kraftfoods.co.uk

Когда и где состоялся футбольный матч, в котором был зафиксирован счёт 2:2, а все мячи забил один игрок? 18667 + Ссылка 20 марта 1976 года игрок «Астон Виллы» Крис Николл в матче против «Лестер Сити» забил по два мяча и в ворота противника, и в собственные ворота. Матч закончился со счётом 2:2. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится бар, в котором алкоголь не пьют, а вдыхают? 6324 + Ссылка В 2009 году в Лондоне открылся бар ‘Alcoholic Architecture’, где напитки употребляют, вдыхая их пары. За 5 фунтов в час вам выдают защитный костюм поверх одежды и пускают в зал, где специальные установки испаряют джин с тоником, а обстановка создаёт ощущение погружения в коктейль. Неправда? Источник: www.sostav.ru

Почему Льюиса Кэрролла незаслуженно обвиняют в педофилии? 9270 + Ссылка Льюис Кэрролл любил общаться и дружить с маленькими девочками, но не был педофилом, как утверждают многие его биографы. Часто его подруги занижали свой возраст, или он сам называл взрослых дам девочками. Причина была в том, что мораль той эпохи в Англии строго осуждала общение с молодой женщиной наедине, а девочки до 14 лет считались асексуальными, и дружба с ними совершенно невинной. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Канада дала одной из палат роддома в Оттаве статус вне канадской юрисдикции? 8291 + Ссылка Во время Второй мировой войны немцы оккупировали Нидерланды, а королевская семья была эвакуирована в Канаду. Там у наследной принцессы Юлианы родилась третья дочь Маргрит. Палата в роддоме, где состоялись роды, специальным указом канадского правительства была объявлена вне канадской юрисдикции. Это было сделано для того, чтобы принцесса Маргрит в будущем могла претендовать на трон Нидерландов, ведь, получив чужое гражданство при рождении, она бы лишилась этого права. В благодарность канадцам после возвращения на родину королевская семья Нидерландов посылает каждый год тысячи луковиц тюльпанов в Оттаву, где проходит ежегодный фестиваль тюльпанов. Похожий случай имел место в Лондоне в 1945 году: Уинстон Черчилль провозгласил территорией Королевства Югославии комнату отеля, где родился наследник сербского престола Александр Карагеоргиевич, хотя королём ему стать было уже не суждено. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что поётся в самой короткой в мире песне? 7682 + Ссылка Песня английской группы Napalm Death ‘You Suffer’ длится 1,316 секунды и считается самой короткой в мире. В ней поётся только одна фраза: ‘You suffer — but why?’ («Вы страдаете — но зачем?»), и её очень трудно разобрать. Сначала песня была издана на альбоме Scum, а в 1989 году как сингл на отдельном диске. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие предметы изначально выполняли роль теннисных шарика и ракетки? 6189 + Ссылка Настольный теннис появился как развлечение для высшего английского общества в 1880-х годах. Роль сетки сначала выполняли составленные в ряд книги, шариком служили пробки от шампанского, а ракетками — портсигары. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая война длилась всего 38 минут? 7405 + Ссылка 27 августа 1896 года новый султан Занзибара захотел избавиться от британского колониального господства, в ответ англичане выдвинули ультиматум, призвав его отказаться от трона и спустить флаг. У занзибарцев в наличии была старинная бронзовая пушка, которую они погрузили на единственную яхту и вышли в море против пяти британских кораблей. Те быстро потопили яхту и разрушили береговые укрепления. Через 38 минут флага уже не было видно и англичане прекратили огонь, расценив это как капитуляцию. Эта война, в ходе которой был ранен один английский матрос и погибли более 500 повстанцев, вероятно, является самой короткой войной в истории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом моряк продержался на плоту в океане 133 дня, не имея запасов воды и пищи? 26735 + Ссылка В 1942 году немецкая подлодка потопила британский торговый корабль. Служивший на нём моряк китайского происхождения Линь Пэн успел выпрыгнуть за борт в спасжилете, а потом в воде нашёл свободный плот. Небольшие запасы воды и печенья на плоте быстро кончились. Моряк, дрейфуя на плоту по Атлантическому океану, собирал дождевую воду и ел сырую рыбу, которую ловил импровизированной удочкой, а однажды ему удалось поймать чайку и высосать из неё кровь. Так он плавал 133 дня, пока плот не прибило к бразильскому берегу. Линь Пэн похудел всего на 9 кг и сразу мог ходить без посторонней помощи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое место в Англии недоступно для входа королевы? 4657 + Ссылка Единственным местом в Великобритании, куда не может войти король или королева, является Палата Общин. Эту традицию ввели депутаты после того, как в 1642 году король Карл Первый попытался арестовать пятерых членов Палаты Общин за антироялистские взгляды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «проходить красной нитью»? 10770 + Ссылка По приказу английского адмиралтейства с 1776 года при производстве канатов для военного флота в них должна вплетаться красная нить, чтобы её нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. По всей видимости, эта мера была призвана сократить воровство канатов. Отсюда происходит выражение «проходить красной нитью» о главной мысли автора на протяжении всего литературного произведения, а первым его употребил Гёте в романе «Родственные натуры». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какое неанглийское имя чаще других дают лондонским мальчикам? 21739 + Ссылка В 2008 году имя Мухаммед стало самым популярным для новорожденных мальчиков в Лондоне. В целом Мухаммед сегодня является наиболее распространённым именем в мире. Неправда? Источник: www.vesti.ru

Почему России было выгодно продать Аляску? 13137 + Ссылка Аляска была продана Соединённым Штатам в 1867 году за сумму чуть больше 100 миллионов долларов в пересчёте на сегодняшний день. Через 30 лет после продажи там открыли месторождения золота и началась знаменитая «золотая лихорадка», а в 20 веке были открыты и крупные месторождения нефти и газа с общими запасами на сумму в 100—180 миллиардов долларов. Однако если бы мы не продавали Аляску, существовал большой риск потерять её вообще без компенсации. Британская империя, с которой у нас были враждебные отношения, могла оккупировать Аляску и присоединить к Канаде. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где ещё недавно находилось общество, члены которого придерживались модели плоской Земли? 6332 + Ссылка Английский изобретатель Самюэль Роуботэм издал в 19 веке книгу, в которой доказывал, что Земля на самом деле плоская, как сказано в некоторых библейских текстах. Его последователи как 19-го, так и 20-го века предлагали множество опровержений фактов, свидетельствующих, что наша планета это сфера, а спутниковые фотографии Земли называли подделками. Созданное в 1956 году Общество плоской Земли в момент своего расцвета насчитывало 3000 членов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда российскими гимнами были «Боже, храни короля» и «Марсельеза»? 6526 + Ссылка В 1816 году государственным гимном России стал английский гимн «Боже, храни короля», переведённый Жуковским и дополненный Пушкиным. Более привычный для нас «Боже, царя храни» был написан в 1833 году. После Февральской революции 1917 года гимном России стала «Марсельеза», а после Октябрьской — «Интернационал». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Каким образом испанские чиновники использовали Фрэнсиса Дрейка для прикрытия коррупции? 8277 + Ссылка Английский пират и мореплаватель Фрэнсис Дрейк прославился своими набегами на испанские колонии в Южной Америке, награбив много золота. Однако его злодеяния преувеличены в несколько раз. Сами испанские чиновники пользовались удобным случаем и списывали на Дрейка всё наворованное у королевской казны. Неправда? Источник: militera.lib.ru

Как связано слово «бедлам» с городом Вифлеемом? 6971 + Ссылка В 1547 году открылась психиатрическая клиника в Лондоне — Бетлемская королевская больница, в честь библейского города Вифлеема. Её сокращённое название Бедлам стало именем нарицательным, вначале — синонимом сумасшедшего дома, а позже — словом для обозначения крайней неразберихи и беспорядка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое изобретение англичане считают величайшим в истории? 10720 + Ссылка В 2005 году в Великобритании по итогам опроса общественного мнения на тему величайшего технического изобретения с 1800 года победителем был признан велосипед. Он не только обошёл такие изобретения, как интернет и двигатель внутреннего сгорания, но и набрал больше голосов, чем все остальные изобретения, вместе взятые. Неправда? Источник: www.mignews.com

Кто считается первым в мире программистом? 17212 + Ссылка Первым в мире программистом была женщина — англичанка Ада Лавлэйс. В середине 19 века она составила план операций для прообраза современной ЭВМ — аналитической машины Чарльза Беббиджа, с помощью которых можно было решить уравнение Бернулли, выражающее закон сохранения энергии движущейся жидкости. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему первые танки в России называли лоханями? 15889 + Ссылка При отправке на фронт первых танков британская контрразведка пустила слух, что российское правительство заказало у Англии партию цистерн для питьевой воды. И танки отправились по железной дороге под видом цистерн (благо, гигантские размеры и форма первых танков вполне соответствовали этой версии). Именно поэтому танки так называются (от английского tank — бак, цистерна). Интересно, что у нас сперва перевели это слово и называли новую боевую машину «лохань». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая страна имеет право не подписывать свои почтовые марки? 6480 + Ссылка На любой почтовой марке должно стоять название выпустившей её страны латинскими буквами. Если названия не обнаружится — значит, это марка Великобритании. Она освобождена от такой обязанности как первая в истории страна, использовавшая марки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое государство территориально располагается на заброшенной военной платформе в море? 30515 + Ссылка В 1966 году отставной майор британской армии Пэдди Рой Бэйтс самовольно завладел заброшенной военной платформой Рафс-Тауэр, которая находилась за пределами британских территориальных вод, объявил о создании суверенного государства Силенд и провозгласил себя князем Роем I. Через 2 года британские власти попытались оккупировать молодое государство. К платформе подошли патрульные катера, и княжеская семья ответила предупредительными выстрелами в воздух. В ходе судебного процесса по этому поводу против Бэйтса как британского гражданина судья признал, что дело находится вне британской юрисдикции. Сейчас Силенд имеет свои флаг, герб, конституцию, монеты, почтовые марки, но не признан ни одним другим государством. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «мальчик для битья»? 26381 + Ссылка Мальчиками для битья в Англии и других европейских странах 15-18 веков называли мальчиков, которые воспитывались вместе с принцами и получали телесное наказание за провинности принца. Эффективность такого метода была не хуже непосредственной порки виновника, так как принц не имел возможности играть с другими детьми, кроме мальчика, с которым у него устанавливалась сильная эмоциональная связь. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто умер, спрыгнув с символа Голливуда? 9824 + Ссылка Британская актриса Пег Энтуисл, не добившись признания в Голливуде, покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с буквы «H» знака Голливуда. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где раньше брали материал для искусственных зубов? 8784 + Ссылка Во время бурного развития стоматологии в 17-19 веках одним из самых популярных источников для искусственных зубов были зубы павших на поле битвы. За особое качество материала в историю вошёл бренд «Зубы Ватерлоо», ведь в том сражении погибло много молодых солдат со здоровыми зубами. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Где пиво «Балтика» стоит дороже «Гиннесса»? 11799 + Ссылка Продажи пива «Балтика» в Великобритании начались в 2003 году, при этом данная марка позиционировалась на рынке как суперпремиальная и продавалась по цене $6-7 за пол-литровую бутылку, на 15% дороже бутылки пива «Гиннесс». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом английский шутник превратил множество лысых мужчин в нецензурное слово? 26360 + Ссылка Англичанин Гораций де Вир Коул прославился как знаменитый шутник. Одним из лучших его розыгрышей стала продажа билетов в театре. Раздав строго определённые места лысым мужчинам, он добился того, что вместе эти лысые черепа с балкона читались как бранное слово. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой посол разыграл журналистов, сообщив о боевом применении ядерного оружия? 19612 + Ссылка 20 марта 2003 года началась операция американских войск в Ираке. 1 апреля Посол Ирака в России Аббас Халаф Кунфуд созвал пресс-конференцию и зачитал журналистам якобы только что полученную новость от Рейтерс: «Американцы по ошибке поразили британские войска ядерной ракетой. Погибло семеро». И через несколько секунд в полной тишине заявил шокированной аудитории: «С первым апреля!». Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com

Когда было ослаблено гравитационное поле Земли? 26984 + Ссылка 1 апреля 1976 года английский астроном Патрик Мур в эфире радио BBC разыграл слушателей, объявив, что в 9:47 случится редкий астрономический эффект: Плутон пройдёт позади Юпитера, вступит с ним в гравитационное взаимодействие и немного ослабит гравитационное поле Земли. Если слушатели подпрыгнут в этот момент, они должны испытать странное чувство. Начиная с 9:47 BBC получило сотни звонков с рассказами о странном чувстве, а одна женщина даже заявила, что вместе со своими друзьями оторвалась от стульев и летала по комнате. Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com

Где строили авианосцы изо льда? 8343 + Ссылка Когда союзники готовились к высадке в Европе, они в условиях дефицита металла всерьёз рассматривали проект постройки флота огромных авианосцев изо льда. Дело дошло до реального прототипа — уменьшенной копии авианосца из замороженной смеси воды и опилок, однако большие подобные корабли так и не были построены. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Кто научно описан как типичный представитель вида Homo Sapiens? 5619 + Ссылка Карл Линней описал множество лектотипов — типичных представителей биологических видов. Однако лектотипа вида Homo Sapiens долгое время не было. В 1959 году английский ботаник Уильям Стирн в качестве него описал самого Линнея. Неправда? Источник: books.google.ru

Каким языком написан девиз на гербе Великобритании? 4434 + Ссылка Девиз на гербе Великобритании написан на французском языке: «Dieu et mon droit» («Бог и моё право»). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какими иностранными каторжниками хотели заселять российские просторы? 4711 + Ссылка Граф Потёмкин предлагал Екатерине II выписать у английского правительства каторжников для освоения причерноморских степей. Царица всерьёз увлеклась этой идеей, но сбыться ей было не суждено, а английских каторжников стали отправлять в Австралию. Неправда? Источник: vivovoco.rsl.ru

Зачем в Англии 19 века надевали чехлы на ножки роялей? 9333 + Ссылка В пуританской Англии 19 века из общественной жизни старательно изгонялось всё, что могло показаться хоть сколько-нибудь эротичным. Так, во время концертов на ножки роялей надевали чехлы, чтобы никто, глядя на эти голые ножки, не задумался о чём-нибудь непристойном. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

Где посетители церкви утонули в пиве? 9295 + Ссылка 17 октября 1814 года в Лондоне произошла авария на хранилище пивоваренного завода. Волна из больше чем 500 тысяч литров пива захлестнула прихожан в церковном приходе, утопив 9 человек. Неправда? Источник: www.snopes.com

Солдаты каких стран устроили на фронте перемирие и совместно встретили Рождество? 12841 + Ссылка В Рождество 1914 года, во время Первой Мировой войны, немецкие и английские солдаты на линии фронта устроили незапланированное перемирие. Они пели рождественские гимны, обменивались присланными из тыла подарками и играли в футбол. В следующие годы войны организовать подобные перемирия уже не получилось. Неправда? Источник: www.snopes.com

Зачем англичане распространили убеждение, что морковь прямо улучшает зрение? 11419 + Ссылка Витамин А, содержащийся в моркови, важен для здоровых кожи, роста, зрения. Однако прямой связи между поеданием моркови и хорошим зрением нет. Начало такой вере было положено во Вторую Мировую войну. Англичане разработали новый радар, позволяющий пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть существование этой технологии, британские воздушные силы распространили публикации в прессе о том, что подобное видение — результат морковной диеты пилотов. Неправда? Источник: www.snopes.com

Почему Дирак хотел отказаться от Нобелевской премии? 10515 + Ссылка Когда английского физика Поля Дирака в 1933 году наградили Нобелевской премией, он хотел отказаться от неё, так как ненавидел рекламу. Однако Резерфорд всё же уговорил коллегу получить награду, так как отказ стал бы ещё большей рекламой. Неправда? Источник: А. Абрагам. Время вспять. М., Наука, 1991, с. 251.

Почему считают, что Наполеон был маленького роста? 8380 + Ссылка Принято считать, что Наполеон был очень маленького роста — 157 см. Такая цифра получается, если перевести в метрическую систему величину 5 футов 2 дюйма. Однако в то время футы были не только английскими, практически в каждой стране футы отличались. Если перевести из французских футов, рост Наполеона составляет 169 см и является средним для его эпохи. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Чем страдал Дальтон? 8209 + Ссылка Цветовая слепота была названа дальтонизмом в честь английского учёного Джона Дальтона, впервые описавшего этот дефект. Дальтон сам был дальтоником, но не знал об этом до 26 лет. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда один момент был равен полутора минутам? 5220 + Ссылка Moment — так называлась средневековая английская мера времени, равная полутора минутам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

День рождения какого человека празднуют в разных странах в разные дни и месяцы? 2153 + Ссылка Официальный день рождения британского монарха празднуется в Великобритании и странах Содружества независимо от фактического дня его появления на свет. Например, в Англии праздник назначают на первую, вторую или третью субботу июня, в Австралии — на первый или второй понедельник июня, хотя разные штаты могут решать по-своему. Так, с 2012 года в штате Квинсленд день рождения королевы празднуют в октябре (хотя сама Елизавета II родилась 21 апреля). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как французы называют французский поцелуй? 6837 + Ссылка Французский поцелуй некоторые французы называют английским поцелуем. Неправда? Источник: www.urbandictionary.com

Как Андрей Битов узнал о новом слове в своём творчестве? 10806 + Ссылка По признанию Андрея Битова, впервые он узнал о дзен-буддизме в тридцатилетнем возрасте, ознакомившись с диссертацией одного английского литературоведа под названием «Дзен-буддизм в раннем творчестве Андрея Битова». Неправда? Источник: А. Битов «Последовательность текстов». «Звезда», N 9, 1998 г., с. 29

Когда додумались использовать зонт для защиты от дождя? 2627 + Ссылка Первоначально зонт служил для защиты от солнца. Как укрытие от дождя зонт впервые применил англичанин Джонас Хенвей в 1750 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где почтового голубя произвели в полковники? 6820 + Ссылка За большие заслуги в Первой мировой войне звание полковника английской армии было присвоено почтовому голубю № 888, который был похоронен после смерти со всеми воинскими почестями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Винни-Пух был так назван? 8884 + Ссылка Винни-Пух получил первую часть своего имени от одной из реальных игрушек Кристофера Робина, сына писателя Милна. Игрушка же была названа в честь медведицы лондонского зоопарка по имени Виннипег, которая попала туда из Канады. Вторая часть — Пух — была позаимствована от имени лебедя знакомых семьи Милнов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие арбитры показывали красную карточку самим себе? 13230 + Ссылка Известны два случая, когда арбитры показывали красную карточку самим себе: Энди Уэйн, судивший матч «Питерборо Норт Энд» — «Роял Мэйл», и Мелвин Силвестр на матче «Саутгемптон Армс» — «Херстборн Таррант Бритиш Легион». Первый подбежал к голкиперу после очередного его протеста, но вовремя остановился и решил удалить себя, чтобы не доводить дело до рукоприкладства. А второй нанёс несколько ударов игроку после толчка от него. Неправда? Источник: www.sport-express.ru

Как Великобритания пыталась защитить свой рынок от низкокачественных немецких товаров? 4331 + Ссылка В конце 19 века правительство Великобритании, пытаясь защитить английский рынок от низкокачественных импортных товаров, впервые в истории ввело обязательную маркировку для товаров из Германии — «Made in Germany». Однако уже в 1920-е годы качество немецких товаров настолько возросло, что эта маркировка превратилась фактически в знак качества. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как англичанам запомнить фразу «Я люблю вас»? 16231 + Ссылка Изучающие русский язык англичане для успешного усвоения трудной фразы «Я люблю вас» могут пользоваться мнемоникой «Yellow-blue bus». Неправда? Источник: answers.yahoo.com