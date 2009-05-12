Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему производителей электрических автомобилей заставляют искусственно повышать их шумность? 74 + Ссылка Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей, создаёт угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины, и особенно для незрячих. В Японии и Евросоюзе уже приняты законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума. В США обязательная комплектация подобными системами с автоматическим включением шума при движении со скоростью до 30 км/ч будет введена в 2019 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в Джакарте многие бедняки работали пассажирами автомобилей? 488 + Ссылка Столица Индонезии Джакарта — один из самых проблемных городов мира по интенсивности дорожных пробок. В 1992 году власти приняли закон, запрещавший проезд в часы пик по нескольким центральным улицам машинам, в которых менее трёх человек. Постепенно в городе сложилась целая индустрия пассажиров по найму, называвших себя «жокеями» и зарабатывавших до 15$ в день. Среди жокеев было много женщин с грудными детьми, ведь нанять их было дешевле, чем двух людей по отдельности. В 2016 году закон отменили. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Зачем после ввоза в США с некоторых автомобилей Ford удаляют сиденья и стёкла? 437 + Ссылка В 1960-х годах Франция и Германия ввели высокие пошлины на импорт мяса птицы из США, которые в ответ установили так называемый «куриный налог» в размере 25% на ввоз некоторых европейских товаров, включая лёгкие грузовики. Чтобы его обойти, компания Ford перевозит автомобили Ford Transit Connect с турецкого завода в США под видом легковых. Сразу же после растаможивания задние сиденья снимаются и вместе со стёклами, которые заменяются металлическими панелями, идут на переработку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно купить настоящий автомобиль в торговом автомате? 620 + Ссылка Американский стартап Carvana предлагает купить автомобиль и оформить все документы в онлайн-режиме. Клиент может заказать доставку на дом или забрать машину сам, причём с недавних пор это можно сделать в пятиэтажном торговом автомате. Покупателю выдаётся большая бутафорская монета, которую он вставляет в автомат и ждёт, пока выбранный автомобиль в полностью роботизированном режиме спускается и доставляется на парковку, после чего может сразу сесть и поехать домой. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Почему нам иногда кажется, что у едущего автомобиля колёса вращаются в обратную сторону? 474 + Ссылка При наблюдении за едущим автомобилем на некоторых видео нам кажется, что его колёса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Можно подобрать такую скорость езды, чтобы за время 1/24 секунды (стандартная длительность одного кадра фильма) колесо делало несколько оборотов, но чуть-чуть не доходило до своего прежнего положения. Так как человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, у нас возникает ощущение, что оно медленно вращается в обратную сторону. Это явление можно наблюдать и в реальной жизни — например, ночью на улице, которая освещается фонарями с низкочастотной пульсацией. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему модель Porshce 901 пришлось переименовать в 911? 483 + Ссылка Porsche 911 изначально был выпущен под индексом 901. Поменять номер пришлось после возражения компании Peugeot, заявившей, что владеет правами на способ именования моделей для массового рынка тремя цифрами с нулём посередине. При этом претензии Peugeot не распространялись на гоночные модели Porsche, такие, как 907 или 908. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда в автомобилях была доступна навигационная система без GPS? 694 + Ссылка Первая коммерчески востребованная навигационная система для автомобилей была представлена в США в 1985 году под названием Etak и работала без GPS. При начале работы с системой пользователь вводил текущее местоположение и совершал калибровочный заезд. Далее перемещение машины определялось по установленным на колёсах магнитным датчикам и показаниям компаса, и местоположение отображалось на векторной карте в монохромном экране. Данные карт хранились на специальных кассетах, которые нужно было периодически менять в силу их ограниченного объёма. Например, карта Лос-Анджелеса поставлялась на четырёх кассетах, однако система их переустановки была достаточно продумана для того, чтобы водитель мог сделать это без остановки автомобиля. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком городе средняя скорость движения автомобилей равна скорости лошадей век назад? 587 + Ссылка После введения платного проезда для машин в центре Лондона средняя их скорость в дневное время возросла незначительно — с 14 до 16 км/ч. Примерно такая же средняя скорость была у конных экипажей в Лондоне век назад. Неправда? Источник: www.thisislocallondon.co.uk

Почему автомобиль ВАЗ-2121 назвали «Нивой»? 1096 + Ссылка Название автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не имеет отношения к засеянным полям. Оно получилось сложением первых букв имён детей главных конструкторов: у одного были дочери Наталья и Ирина, а у другого сыновья Вадим и Андрей. Неправда? Источник: www.itogi.ru

Чья реклама во всю высоту Эйфелевой башни размещалась на ней с 1925 по 1934 годы? 1019 + Ссылка С 1925 по 1934 годы Эйфелева башня была гигантским рекламным носителем. Её арендовал Андре Ситроен, основатель концерна Citroën, установивший на башне 125 тысяч электрических лампочек. Помимо названия компании, на высотке вспыхивали звёздный дождь, полёт комет и знаки зодиака. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое изменение в составе бензина строго коррелирует со снижением уровня преступности? 713 + Ссылка В 20 веке при производстве бензина широко использовалась присадка тетраэтилсвинец для повышения октанового числа топлива. Однако начиная с 1970-х годов в США и странах Европы стали вводиться запреты на её использование. Недавно обнаружена строгая корреляция: после начала снижения производства этилированного бензина число насильственных преступлений стало соответствующим образом уменьшаться, но с временной задержкой в 20 лет. Это объясняют в первую очередь токсическим воздействием свинца на детей. Статистически доказано, что чем выше содержание свинца в организме, тем выше вероятность замедления интеллектуального развития и появления антисоциального поведения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую опасность несли лошади для машин на заре развития автомобильного транспорта? 867 + Ссылка Когда автомобили только начинали колесить по дорогам, самой большой проблемой и опасностью для водителей были гвозди и другой металлический мусор, легко прокалывающий шины. Его основным источником были отвалившиеся подковы лошадей. Для сбора металла долгое время использовали специальные машины, снаряжённые большими электромагнитами, пока проблема с лошадьми не решилась сама собой. Неправда? Источник: www.oldtimer.ru

Почему автомобили называются Toyota, хотя фамилия основателя компании пишется как Toyoda? 925 + Ссылка «Отцом» японской промышленной революции считается Сакичи Тоёда, который изобрёл автоматический ткацкий станок и основал компанию Toyoda Automatic Loom Works. В 1933 году под руководством его сына Киитиро Тоёды было начато производство автомобилей. Сначала они продавались под маркой Toyoda, но затем было решено поменять предпоследний звук. Для записи слова Toyota японской азбукой нужно 8 движений кисти вместо 10 для слова Toyoda, а число 8 традиционно считается счастливым в восточно-азиатских странах. Ещё одним аргументом в пользу переименования было дистанцирование от ассоциаций с сельским хозяйством, так как буквальное значение Toyoda — «урожайные рисовые поля». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой баг в разработке привёл к появлению концепции игры Grand Theft Auto? 889 + Ссылка В 1995 году студия DMA Design разрабатывала гоночную игру «Race'n'Chase», в которой игрок мог выбрать роль преступника или полицейского и выполнять различные миссии, перемещаясь как на машине, так и пешком. Процесс создания был тяжёлым, и тестеры не чувствовали вовлечённость в игру, но всё поменялось после «бага» в одном из апдейтов, который позволил полицейским машинам под управлением компьютера ездить более опрометчиво и преследовать нарушителя без оглядки на скорость и правила. Тестерам это очень понравилось, они стали играть только за преступников и игнорировать миссии, просто наслаждаясь безбашенными погонями. Видя такую реакцию, разработчики поменяли концепцию проекта и переименовали его в «Grand Theft Auto». Неправда? Источник: www.gamefaqs.com

Каких животных финские фермеры покрывают светоотражающей краской? 1252 + Ссылка Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей, особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого числа с недавних пор оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становится светоотражающим покрытием. Неправда? Источник: www.bbc.com

Названия каких автомобильных брендов означают одно и то же на немецком и на латыни? 1075 + Ссылка Август Хорьх, инженер и основатель автомобилестроительной компании Horch, был вынужден покинуть её в 1909 году из-за расхождений с акционерами. Хорьх тут же организовал другое предприятие, но суд запретил ему использовать для названия свою фамилию. Тогда сын его партнёра просто перевёл созвучное ей немецкое слово «höre», что означает «слушай», на латынь — и получилось «audi». А в 1932 году Audi объединилась и с Horch, и с ещё двумя заводами в концерн Auto Union. Это слияние стало мотивом появления известной эмблемы из четырёх колец, которая уже после войны стала логотипом только бренда Audi. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что обеспечивало работу омывателя лобового стекла в автомобиле «Фольксваген „Жук“»? 994 + Ссылка В знаменитом автомобиле «Фольксваген „Жук“» омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент любил разыгрывать своих гостей, падая с ними на автомобиле в озеро? 1260 + Ссылка В 1960-х годах в ФРГ серийно производился гражданский автомобиль-амфибия Amphicar. Одним из его владельцев был американский президент Линдон Джонсон, любивший разыгрывать своих гостей. Приглашая их на автопрогулку по ранчо, президент заезжал на возвышение около озера, а затем пускал машину под откос и кричал про отказавшие тормоза. Когда машина оказывалась в воде, но оставалась на плаву, Джонсон наблюдал за реакцией пассажиров и хохотал. Неправда? Источник: www.nps.gov

Какая компания является мировым лидером по выпуску шин в единицах готовой продукции? 785 + Ссылка Компанию Lego можно назвать мировым лидером по выпуску автомобильных шин, если считать именно единицы готовой продукции. Согласно данным 2011 года, Lego произвела 381 миллион шин, что более чем в два раза превосходит показатели каждой из компаний Bridgestone, Michelin и Goodyear. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему составленный из шин символ компании Michelin Бибендум белый, а не чёрный? 733 + Ссылка Изначально автомобильные шины были белыми или бежевыми, и только в 1912 году приобрели привычный нам чёрный цвет, так как производители начали добавлять к резиновой основе углерод как консервирующий и стабилизирующий элемент. Именно поэтому Бибендум — один из старейших всемирно известных торговых знаков, символ компании Michelin с конца 19 века — является белым, а не чёрным. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы? 1212 + Ссылка Для Гран-при Швеции 1978 года конструкторы команды Parmalat подготовили болид Brabham BT46C. Он получил прозвище «пылесос» за то, что сзади был оснащён большим вентилятором, высасывающим воздух из-под днища машины, тем самым понижая давление и увеличивая прижимную силу. Сами же конструкторы заявляли организаторам, что вентилятор необходим для охлаждения двигателя. Ники Лауда сразу же обогнал всех на этой машине, а после гонки признался, что ещё никогда победа не давалась ему так легко. Под нажимом других команд данный болид и любые другие с подобной конструкцией запретили для участия в следующих гонках. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое право получили в подарок футболисты сборной СССР за победу в Кубке Европы 1960 года? 1865 + Ссылка В июле 1960 года сборная СССР по футболу победила в финальной части первого в истории Кубка Европы, которая проходила в Париже. За победу футболистам выдали премию 400 франков, а также ордера на покупку подержанных автомобилей в комиссионном магазине за свои деньги. Дело в том, что даже имея на руках необходимую сумму, в Советском Союзе в то время нужно было много лет стоять в очереди за машиной либо получать специальное разрешение от властей. Неправда? Источник: www.sport-express.ru

Каким образом дизайнеры концепт-кара Mako Shark обхитрили начальника? 1877 + Ссылка В 1961 году General Motors разработала концепт-кар XP-755 Mako Shark, ставший позднее прототипом для третьего поколения Chevrolet Corvette. Характерные формы автомобиля были во многом вдохновлены акулой-мако, что отражено в названии. Руководитель дизайнеров Билл Митчелл распорядился покрасить его так же, как чучело настоящей акулы-мако, пойманной им на рыбалке и висящей на стене в кабинете: чтобы тёмная серо-голубая верхняя часть плавно переходила в более светлый низ. Не сумев в точности выполнить это задание, дизайнеры похитили чучело из кабинета и перекрасили его так, как смогли выкрасить машину. Митчелл не заметил подвоха и остался доволен работой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и каким образом научил собак водить машину? 2064 + Ссылка Специалисты новозеландского Общества по защите животных от жестокого обращения за два месяца научили нескольких псов водить машину в рамках кампании поиска владельцев для бездомных животных и изменения пренебрежительного отношения к ним. Тренировка началась на деревянных колясках, приводимых в движение инструкторами и оборудованных рулём и рычагом для переключения передач. Затем собак учили управлять настоящим автомобилем, сделав специальные удлинители для педалей газа и тормоза, чтобы их можно было нажимать задними лапами. Финальное показательное выступление включало в себя проезд по прямой и разворот на 180 градусов, с чем собаки вполне справились, пусть и с некоторыми командами от инструкторов. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Чем изначально занимались шофёры? 1887 + Ссылка Словом «шофёр» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, chauffeur означает «кочегар, истопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось её растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть шофёрами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких странах можно проехать на автомобиле по музыкальной дороге? 4396 + Ссылка В нескольких местах Японии можно проехать на автомобиле по музыкальным дорогам. На участке шоссе размещаются бороздки разной глубины и на разном расстоянии друг от друга. При проезде по этому участку на определённой скорости вибрация от бороздок через колёса передаётся в салон машины, где превращается в какую-нибудь мелодию. Если в Японии музыкальные дороги делают главным образом для туристов, то в Южной Корее подобные отрезки конструируют на особо монотонных шоссе, чтобы привлечь внимание водителей и не дать им заснуть. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая марка автомобилей дала название целой войне? 1688 + Ссылка В 1986—1987 годах между Чадом и Ливией произошёл военный конфликт за право контроля узкой полосы на границе этих государств. Войска Чада были гораздо слабее оснащены технически, но одержали итоговую победу. Одним из решающих факторов успеха была поставка в Чад из Франции 400 внедорожников Toyota, оборудованных пулемётами и противотанковыми ракетными комплексами. Под названием Toyota War этот конфликт и вошёл в историю — это единственная война, получившая название от марки автомобилей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем компания Lotus в 1960-х годах прилагала к автомобилям инструкцию по их разборке? 2211 + Ссылка В 1960-х годах в Великобритании действовал особый налоговый режим в отношении производимых автомобилей. Если компания продавала автомобиль не целиком, а в разобранном виде, то налог с продаж не взимался. Причём обязательным условием было отсутствие инструкции по сборке продаваемого набора. Компания Lotus придумала, как обойти это требование, вкладывая вместо неё инструкцию по разборке автомобиля. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким паспортом обладает королева Великобритании? 3132 + Ссылка У королевы Великобритании нет паспорта, однако она может беспрепятственно перемещаться по всему миру. На официальном сайте Британской монархии сказано, что, поскольку паспорта Соединённого Королевства выпускаются от имени Её Величества, самой королеве этот документ не нужен. Все остальные члены королевской семьи паспорта имеют. Также королева — единственный человек в Великобритании, которому позволено управлять автомобилем без прав. Неправда? Источник: www.royal.gov.uk

В какой стране пожилые водители обязаны наклеивать на автомобиль специальный знак? 1871 + Ссылка Для начинающих водителей в Японии, как и в большинстве других стран, установлен специальный знак Shoshinsha. Его нужно наклеить на автомобиль, а своим видом он напоминает молодой росток. Однако только в Японии предусмотрена специальная маркировка для пожилых людей — знак Koreisha, обязательный для водителей старше 75 лет. Его ввели в 1997 году в виде осеннего увядающего листа. Некоторые водители отказывались его клеить, избегая ассоциирования себя с мёртвым листом, поэтому в 2011 году форма знака Koreisha была изменена на четырёхлистник. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой автопроизводитель планировал обивать салон кожей крайней плоти китового пениса? 1848 + Ссылка Компания Dartz Motorz из Риги производит самые дорогие в мире бронированные внедорожники под маркой Prombron. В 2009 году компания объявила, что в отделке салона модели Dartz Prombron Monaco Red Diamond Edition SUV будет использоваться кожа крайней плоти китового пениса. После протестов экологических организаций Dartz Motorz отказалась от этих планов, при этом заявив, что такая кожа была выбрана не из-за желания истреблять китов, а как самый дорогой материал подобного рода. Неправда? Источник: www.kolesa.ru

Какой европейский принц катается на машине, заправляемой переработанным вином? 2054 + Ссылка Наследник британского престола принц Чарльз в 2008 году перевёл весь свой автопарк на биодизельное топливо. Теперь почти все его машины работают на топливе, получаемом из переработанного масла для приготовления пищи после его использования. Ещё один автомобиль, Астон-Мартин 1970 года выпуска, подаренный ему королевой на 21-летие, работает на биотопливе из вина. Однако упрекнуть принца Чарльза в расточительности трудно: для переработки берут только то вино, которое произведено английскими виноделами сверх установленного Евросоюзом лимита. Неправда? Источник: articles.cnn.com

Зачем Стив Джобс менял автомобиль каждые полгода, причём брал всегда одну и ту же марку? 4995 + Ссылка Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz SL 55 AMG, причём без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров даётся целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый SL 55, а старый возвращал обратно. Выгода автосалона заключалась в том, что побывавший под управлением Джобса автомобиль можно было продать дороже, чем новый. Неправда? Источник: auto.newsru.com

Сколько дней длилась крупнейшая в мировой истории автомобильная пробка? 4644 + Ссылка В 2010 году на 110-м китайском шоссе государственного значения была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней, а всего затор длился с 14 по 25 августа. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции Внутренняя Монголия в Пекин, в сочетании с автодорожными работами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент ездил на гангстерском автомобиле? 4579 + Ссылка В 1933 году президент США Франклин Делано Рузвельт был с визитом в Чикаго. Там его машину обстреляли — сам президент не пострадал, но ехавший с ним мэр города был смертельно ранен. После этого случая служба безопасности озаботилась поиском защищённого автомобиля, в качестве которого был выбран конфискованный двумя годами ранее у Аль Капоне бронированный Кадиллак. Кроме брони по всему корпусу и пуленепробиваемых стёкол, эта машина была оборудована скрытыми бойницами в дверях, а через откидывающееся заднее стекло можно было вести огонь даже из пулемёта. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какие места в автомобиле американцы называют «шотган» и «кобейн»? 3778 + Ссылка В США существует традиция — когда компания садится в машину, право занять переднее место рядом с водителем получает тот, кто крикнул: «Shotgun!» (по-английски — ружьё). Истоки традиции уходят в 19 век, когда люди, перемещаясь в конных дилижансах на новые земли вглубь Америки, вынуждены были защищаться от грабителей и индейцев — для этого рядом с кучером обязательно сидел человек с ружьём. А место в машине позади «шотгана» с недавних пор называется «кобейн» — в память о Курте Кобейне, который застрелился из ружья. Неправда? Источник: www.urbandictionary.com

Кто из чемпионов Формулы-1 учился ездить на «Ладе»? 4463 + Ссылка Первой в жизни машиной автогонщика Кими Райкконена была советская «Лада», которую он с отцом нашёл подготовленной к утилизации. После починки и перекраски Райкконен проникся обожанием к этому автомобилю. По его словам, он почти никогда не ломался. Неправда? Источник: www.avtika.ru

Почему отсек двигателя и капот суперкара McLaren F1 покрыты золотом? 2765 + Ссылка Легендарный суперкар McLaren F1 до 2005 года удерживал рекорд скорости (386 км/ч) среди серийных автомобилей и продавался по цене 1,2 млн. $. Капот этой машины изнутри покрыт золотой фольгой. Сделано это, однако, не для роскоши, а потому, что золото является одним из лучших отражателей, защищая от выделяемой двигателем тепловой энергии корпусные панели автомобиля из углеродного волокна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого автогонщика лишили водительских прав за превышение скорости в Швеции? 4208 + Ссылка На шведском этапе чемпионата мира по ралли 2011 года с норвежским гонщиком Петером Сольбергом случился конфуз. Когда гонщик только подъезжал к трассе по дороге общего пользования, его остановил полицейский за превышение скорости на 30 км/ч. По шведским законам это нарушение влечёт за собой временное лишение водительских прав и запрет на вождение даже на специальных трассах, правда, с отрочкой исполнения в 48 часов. Поэтому первые два дня ралли Сольберг управлял машиной сам, а в третий заключительный день посадил за руль своего штурмана Криса Паттерсона, который до этого никогда не управлял гоночным автомобилем, но, тем не менее, не опустился ниже пятой позиции. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

Когда и где ограничение скорости для автомобилей в черте города было равно 3 км/ч? 4456 + Ссылка В 1865 году в Англии приняли закон ограничения скорости для всех самодвижущихся повозок, включая ранние автомобили. Согласно ему, в городской черте устройства могли двигаться не быстрее 3 км/ч, за городом — 6 км/ч. Экипаж машины должен был состоять из трёх человек, из которых один был обязан идти в 50 метрах впереди неё с красным флагом (или красным фонарём ночью). Лишь спустя 31 год эти ограничения были существенно смягчены. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая деталь автомобиля была изобретена случайно? 8926 + Ссылка Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась плёнка нитроцеллюлозы. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чём дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стёкла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где живёт женщина, которая сдала экзамен на водительские права с 960-й попытки? 6948 + Ссылка 69-летняя Чха Са Сун из Южной Кореи в 2010 году получила водительские права. Первую попытку сдать экзамены она предприняла в 2005 году, но неудачно. С тех пор теоретическую часть экзамена она сдавала почти каждый день, и ей удалось преодолеть минимальный барьер с 950-го раза. Ещё 10 попыток она затратила на практическую часть. Несгибаемость характера сделали эту женщину национальной героиней, а компания Hyundai после успешного завершения истории подарила ей автомобиль. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Почему автомобиль Mitsubishi Pajero в Испании продаётся под маркой Montero? 11336 + Ссылка Автомобиль Mitsubishi Pajero на рынке Испании представили как Mitsubishi Montero, так как на местном жаргоне слово pajero (читается «пахеро») означает «онанист». Неправда? Источник: chameleon-translations.com

Чем опасны обычные городские улицы для гоночных болидов? 6705 + Ссылка Когда гоночный болид едет по трассе, между его днищем и дорогой может создаваться очень низкое давление, достаточное для поднятия крышки канализационного люка. Так произошло, например, в Монреале в 1990 году на гонке спортпрототипов — крышка, поднятая одним из болидов, ударила следующий за ним болид, из-за чего начался пожар и гонка была остановлена. Поэтому сейчас во всех гонках болидов по городским улицам крышки привариваются к ободу люка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда был изобретён механический дифференциал? 5543 + Ссылка Когда автомобиль поворачивает, для уменьшения износа колёс нужно, чтобы едущее по внутреннему радиусу колесо вращалось медленнее. Для того чтобы колёса на одной оси вращались с разными угловыми скоростями, применяется механическое устройство — дифференциал. Несмотря на его сложность, подобное устройство было известно ещё древним китайцам задолго до нашей эры. Они знали прибор под названием «Колесница, указывающая на юг» — маленькая модель колесницы с человечком-указателем. Этот указатель был связан дифференциальной передачей с колёсами и сохранял заданное ему направление вне зависимости от направления движения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком популярном виде спорта женщины могут соревноваться вместе с мужчинами? 5670 + Ссылка В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только пять женщин, из которых лишь две смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году одна из них — итальянка Лелла Ломбарди — сумела в одном из гран-при набрать очки, больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой автомобиль был разработан группой из 16 инженеров, из которых только двое имели водительские права? 6269 + Ссылка Шведская компания SAAB была основана в 1937 году, но сначала производила только военные самолёты. После Второй Мировой войны компания решила выйти на новый рынок и наладить производство автомобилей. Первый прототип, получивший название Ursaab, был разработан группой из 16 инженеров. Из них никто раньше не занимался проектированием автомобилей, и только двое имели водительские права. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем было уникально автомобильное путешествие Чарльза Крейтона и Джеймса Харгиса через все США? 4567 + Ссылка В 1930 году американцы Чарльз Крейтон и Джеймс Харгис совершили путешествие на автомобиле из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и обратно. Изюминка была в том, что весь путь (более 11 тысяч километров) они преодолели на заднем ходе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой советский автомобиль выпускался в том числе с правым рулём и автоматической коробкой передач? 6210 + Ссылка У автомобиля ГАЗ-21 существовало множество модификаций. В 1965 году была даже выпущена модель ГАЗ-21П — экспортный вариант с правым рулём. И в том же году сделали ГАЗ-21ПЕ — такую же модель с правым рулём плюс автоматической коробкой передач. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем в Англии продаются баллончики с обычной деревенской грязью? 8269 + Ссылка В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин. Неправда? Источник: gazeta.aif.ru

Что символизирует звезда на логотипе Мерседес-Бенц? 8397 + Ссылка Трёхлучевая звезда на логотипе Мерседес-Бенц, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компания Даймлер производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что подтолкнуло Ферруччо Ламборгини к решению сконструировать свой автомобиль? 11534 + Ссылка Ферруччо Ламборгини начал свой бизнес с производства тракторов. Он очень увлекался автомобилями и имел в своём гараже несколько разных машин, в том числе Ferrari 250GT, в которой постоянно возникали проблемы со сцеплением. Однажды Ламборгини пришёл к Энцо Феррари и сказал, что его машины — хлам, на что Феррари ответил: «Может ты и хорошо разбираешься в тракторах, но ничего не понимаешь в спортивных автомобилях». Тогда Ламборгини решил производить свой автомобиль, начав с того, что разобрал со своими рабочими ту самую Ferrari и улучшил все комплектующие. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему раньше автомобили изображались в мультфильмах с овальными колёсами? 8057 + Ссылка В ранних фотокамерах скорость работы центральных затворов была низкой, поэтому для съёмок движущихся объектов применяли затворы с движущимися шторками. Из-за этого фотографии едущих автомобилей получались с овальными колёсами. Однако это не воспринималось как дефект — считалось, что подобные снимки как нельзя лучше подчёркивают стремительность и скорость. Позже именно поэтому художники комиксов и мультфильмов часто изображали автомобили с овальными колёсами. Неправда? Источник: autodrome.over-blog.com

Где нарушать правила дорожного движения выгоднее в состоянии опьянения? 11619 + Ссылка Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какой футболист стал известным музыкантом «благодаря» автокатастрофе? 14601 + Ссылка Хулио Иглесиас в молодости был футбольным вратарём и выступал за мадридский «Реал». Однако его футбольная карьера прервалась в возрасте 20 лет, когда он попал в автокатастрофу и пролежал в больнице два года. Так как руки в аварии не повредились, Иглесиас научился играть на гитаре и впоследствии стал известным музыкантом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на логотипе BMW изображён пропеллер самолёта? 7855 + Ссылка Логотип компании BMW унаследован от её «родителя» — компании Rapp Motorenwerke, а сегменты круга были раскрашены в белый и синий потому, что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображён стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолётов и только через 10 лет начала выпуск автомобилей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на российских автомобильных номерах используется только 12 букв? 5724 + Ссылка На автомобильных номерных знаках в России используются только те буквы, которые присутствуют и в кириллице, и в латинице. Таких букв только 12 — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х (буква У принята условно соответствующей букве Y). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в автомобилях Порше ключ зажигания находится слева от руля? 6371 + Ссылка В автомобилях Порше ключ зажигания обычно располагается слева от руля. Эта традиция восходит к первым 24-часовым гонкам Ле Мана. Тогда водители должны были сначала добежать до своих машин, запрыгнуть в них и начать движение. Нахождение ключа зажигания слева обеспечивало более быстрый старт. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится престижный район, в котором запрещены автомобили? 5674 + Ссылка В немецком Фрайбурге есть престижный жилой район Фаубан, в котором полностью запрещены автомобили, однако недвижимость здесь пользуется большим спросом. На границе района есть специальные гаражи, где можно оставлять машины, а внутри жители передвигаются пешком или на велосипедах. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Кто поставил свой «Роллс-Ройс» на гусеницы, чтобы ездить на охоту? 4046 + Ссылка Для зимних поездок Ленина в Горки и на охоту один из его «Роллс-Ройсов» был поставлен на гусеничный ход. Конструирование подобных автомобилей началось ещё до революции служившим в царском автопарке Адольфом Кегрессом. Он ставил на гусеницы Мерседесы, Паккарды и Руссо-Балты. Неправда? Источник: www.tsar-auto-club.spb.ru

Как в Австралии спасают коал от гибели под колёсами? 15803 + Ссылка В Австралии для предотвращения гибели коал под колёсами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Почему Лада Калина в Финляндии имеет другое название? 24923 + Ссылка Экспортное название автомобиля Лада Калина для Финляндии — Lada 119, так как в переводе с финского kalina означает треск, грохот, дребезжание и стук. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой город-миллионер имеет всего 9 светофоров? 11018 + Ссылка По состоянию на май 2008 года в агломерации столицы Египта Каира, где проживает больше 18 миллионов человек, насчитывалось 9 светофоров. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где рабочим разрешают ездить на велосипедах по территории завода? 5269 + Ссылка На заводе Мерседес-Бенц в немецком Зиндельфингене рабочие передвигаются по территории завода на велосипедах. У каждого отдела — велосипеды своего цвета. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое отношение к первым правилам дорожного движения имел человек, никогда не водивший автомобиль? 6280 + Ссылка Американец Уильям Фелпс Ино, разработавший первые правила дорожного движения, никогда не водил автомобиль сам. Неправда? Источник: www.snopes.com

Почему Гагарину дали именной автомобильный номер? 12553 + Ссылка После полёта в космос правительство подарило Гагарину чёрную «Волгу» с номерами 78-78 МОД. Но была у него и другая «Волга», светло-бежевая, со знаком 12-04 ЮАГ (дата полёта и инициалы). Причём буквы были законно произведены от индекса Московской области (где и находился Звёздный городок) — ЮА. У следующих космонавтов на именных машинах сохранились буквы ЮАГ, а цифрами обозначалась также дата полёта. Неправда? Источник: 5koleso.ru

Где можно защищать автомобиль от угона с помощью огнемёта? 10434 + Ссылка Законодательство ЮАР допускает любую степень самообороны, если речь идет об угрозе жизни или имуществу человека. Для защиты автомобилей от угона здесь популярны капканы, электрошокеры и даже огнемёты. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru