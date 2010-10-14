Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Сколько времени занимает самый короткий регулярный авиарейс? 187 + Ссылка Самый короткий авиарейс осуществляется компанией Loganair между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей в Шотландии. Восьмиместный самолёт преодолевает данный маршрут примерно за 2 минуты, а при попутном ветре время может сократиться до 47 секунд. Если говорить о международном авиасообщении, кратчайшим является рейс из швейцарского Санкт-Галлена в немецкий Фридрихсхафен. Время в пути составляет 8 минут вместо часа с небольшим вокруг Боденского озера на автомобиле или через него на пароме. Неправда? Источник: lenta.ru

Почему американский пилот Второй Мировой гордился сбитым американским транспортником? 537 + Ссылка Американский пилот Второй Мировой войны Луис Кёрдс подбил десять самолётов, о чём говорили нанесённые на борт его «Мустанга» знаки. Помимо символов стран гитлеровской коалиции среди этих знаков был и флаг США. Лётчик заработал его во время разведывательной миссии: заметив держащий курс на аэродром острова Батан американский транспортник, Кёрдс попытался предупредить его пилотов, что объект контролируется японцами, но те не реагировали. Зная о жестоком обращении японцев с пленными, Кёрдс аккуратно подбил оба двигателя транспортника, который упал в воду. Все находящиеся на борту сумели выбраться на спасательные плотики и были подобраны гидросамолётом. Неправда? Источник: historyporn.dirty.ru

На чьих самолётах в 1916 году опознавательными знаками были красные звёзды? 269 + Ссылка Самым первым символом на военных самолётах США была красная пятиконечная звезда. Её можно было увидеть на аэропланах, принимавших участие в экспедиции 1916 года против войск мексиканских повстанцев под предводительством Панчо Вильи. Ко времени вступления США в Первую Мировую войну знак поменялся на белую звезду в синем круге. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда атаковал наземные цели с самолётов дротиками? 412 + Ссылка В боевой авиации против наземных целей применялись не только бомбы и ракеты. Во время Первой Мировой войны широкое использование получили флешетты, или металлические дротики. Заострённые стрелки размером с карандаш, будучи выброшенными из специальных кассет, при подлёте к земле развивали убойную скорость и силу и эффективно поражали скопления пехоты или кавалерии, а сопутствующий их приближению свист был своего рода психической атакой на людей и лошадей. Флешетты были изобретены французами и были также приняты на вооружение в германской и российской армиях. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем один пилот дважды сажал самолёт прямо возле нью-йоркских баров? 432 + Ссылка В 1956 году Томас Фицпатрик напился в нью-йоркском баре и побился об заклад, что сможет добраться сюда из Нью-Джерси за 15 минут. Он отправился в Нью-Джерси, угнал небольшой самолёт из лётной школы и без огней и радио аккуратно приземлился прямо напротив бара. Фицпатрик легко отделался — его лишили лицензии пилота и оштрафовали всего на 100$, так как владелец самолёта не стал выдвигать обвинения. Это не помешало ему повторить то же самое через два года, когда в другом заведении бармен отказался поверить в правдивость истории. Чтобы доказать её, Фицпатрик угнал другой самолёт из той же школы и снова удачно посадил его в Нью-Йорке, но в этот раз суд дал ему полгода тюрьмы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что было предметом спора командира и экипажа, вызвавшего крушение советского самолёта? 359 + Ссылка 20 октября 1986 года самолёт Ту-134, совершавший рейс из Свердловска в Грозный, должен был произвести промежуточную посадку в Куйбышеве. Командир поспорил с экипажем, что сможет посадить самолёт вслепую, ориентируясь только на показания приборов. Сделав ошибку в расчётах, он приземлился под неправильным углом, в результате чего самолёт проехал без шасси по взлётно-посадочной полосе, сошёл на грунт, перевернулся и загорелся. У второго пилота обзорное окно не было закрыто металлической шторкой, но он не мешал действиям первого. Из 94 пассажиров и членов экипажа выжило только 24. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему японских лётчиков-смертников называют камикадзе? 326 + Ссылка Монгольский хан Хубилай, уже будучи императором государства Юань, дважды планировал вторжения в Японию, и оба раза решающим фактором в отражении атак стали сильные тайфуны. Японцы увидели в этом помощь свыше и назвали их «камикадзе», что означает «божественный ветер». А во Вторую Мировую войну этим термином стали обозначать пилотов-смертников. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «как фанера над Парижем»? 377 + Ссылка Выражение «Как фанера над Парижем» встречается в литературных источниках с середины 1970-х годов. Вероятнее всего, своим появлением оно обязано фильму 1975 года «Воздухоплаватель» — биографической драме о борце и артисте цирка Иване Заикине, который решил бросить всё и стать авиатором. Он отправляется учиться в Париж, и в одном из эпизодов ему удаётся подняться в небо на фанерном аэроплане. Фильм заканчивается крушением самолёта и другими неудачами главного героя. Неправда? Источник: story.dirty.ru

Где и когда летали изюмные бомбардировщики? 703 + Ссылка После начала блокады Западного Берлина в 1948 году единственным путём его снабжения стал воздушный транспорт. Американский лётчик Гейл Хелворсен придумал перед заходом на посадку в аэропорт Темпельхоф сбрасывать для детей пакеты со сладостями на маленьких парашютах. Вскоре его пример подхватили другие пилоты, а сладости покупались на пожертвования жителей США и Великобритании. В пакетах обычно находились шоколад, жвачка и изюм, поэтому все доставлявшие грузы для Западного Берлина самолёты стали называть «изюмными бомбардировщиками». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой американский самолёт-разведчик был сделан из советского титана? 668 + Ссылка Самолёты Lockheed SR-71 Blackbird, введённые в эксплуатацию в 1966 году, более чем на 90% состояли из титана. Соединённые Штаты в то время не имели достаточных запасов титановых руд для постройки этих машин и организовали их закупку в СССР через сеть подставных фирм в странах третьего мира. Примечательно, что значительная часть разведывательных полётов SR-71 проходила над территорией Советского Союза на Кольском полуострове. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом пилот сверхзвукового истребителя подстрелил самого себя? 846 + Ссылка В 1956 году пилот американского сверхзвукового истребителя F-11 «Тайгер» Том Этридж отправился в испытательный полёт. Его заданием было набрать высоту 6 км и начать снижение, затем дать залп из орудий на отметке 4 км и повторить залп на высоте 2 км. Спустя несколько секунд после второго выстрела Этридж ощутил удар, ещё через некоторое время двигатели отключились, однако пилот уже подлетал к аэродрому и сумел совершить аварийную посадку и выжить. Расследование инцидента выявило, что в самолёт попали его же пули, выпущенные в первом залпе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент обещал никогда не извиняться за свою страну, несмотря ни на какие факты? 682 + Ссылка 3 июля 1988 года американский ракетный крейсер «Vincennes» сбил иранский пассажирский лайнер Airbus, когда тот летел над Персидским заливом в территориальных водах Ирана. Все 290 человек на борту погибли. Правительство США позже заявило, что экипаж крейсера ошибочно распознал самолёт как военный истребитель, который к тому же не отвечал на запросы, и не извинилось за инцидент. Джордж Буш-старший, бывший тогда вице-президентом и баллотировавшийся на пост президента, неоднократно говорил на встречах с избирателями: «Я никогда не буду извиняться за Соединённые Штаты Америки, несмотря ни на какие факты». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда пилот Sea Harrier потерял свой авианосец, но совершил посадку на грузовое судно? 856 + Ссылка Британский самолёт Sea Harrier, в настоящее время уже снятый с вооружения армии Соединённого Королевства, обладал возможностью вертикального взлёта и посадки. В 1983 году это свойство помогло пилоту Иану Ватсону в критической ситуации. Во время учебного полёта Ватсон потерял связь с авианосцем, однако обнаружил с помощью радара другое судно. Им оказался испанский грузовой корабль, и пилот, видя почти полное исчерпание запасов горючего, удачно приземлился на контейнеры. Неправда? Источник: www.airspacemag.com

На что указывают огромные бетонные стрелки, разбросанные по всей территории США? 1030 + Ссылка На просторах США, удалённых от городов, нередко можно встретить стрелки из бетона длиной 25 метров. Это остатки навигационной системы для авиапочты, сооружённой в 1920-х годах, когда в самолётах ещё не было радиосвязи. Пилотам приходилось определять координаты по наземным ориентирам, а в плохую погоду и ночью летать было вообще нельзя. Поэтому между тихоокеанским и атлантическим побережьями были построены тысячи маяков-прожекторов, снабжённых автономными генераторами. Со временем система утратила свою актуальность, вышки были разобраны, и только бетонные стрелки служат напоминанием о её существовании. Неправда? Источник: avia.d3.ru

Почему на дне Великих озёр покоится свыше 200 американских самолётов? 846 + Ссылка Вступив во Вторую Мировую войну, американцы столкнулись с проблемой тренировки пилотов для боевых действий на Тихом океане. Отрабатывать взлёт и посадку на авианосцы в открытом океане было опасно из-за угрозы со стороны немецких подлодок, поэтому лётчиков было решено тренировать на Великих озёрах, для чего военные переоборудовали два парохода. В общей сложности подготовку получили около 18 000 пилотов, однако в ходе учений до 300 самолётов было потеряно из-за аварий. Почти все они до сих пор лежат на дне Великих озёр. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом вели обнаружение вражеских самолётов до изобретения радара? 601 + Ссылка До изобретения радара обнаружением приближающихся самолётов противника занимались специальные «слухачи». Их оборудование варьировалось в разных армиях, но принцип был один: большие микрофоны, позицию которых в пространстве можно было настраивать, передавали звук в уши оператора. Другими словами, определение положения воздушных объектов велось с помощью огромных стетоскопов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится взлётно-посадочная полоса, заканчивающаяся на самом краю пропасти? 729 + Ссылка В южноафриканском королевстве Лесото есть взлётно-посадочная полоса Матекане длиной 400 метров, конец которой совпадает с обрывом в 600-метровую пропасть. При проектировании полосы предполагалось, что самолёт не отрывается при движении по ней, а добирает необходимую скорость в свободном падении. Однако в 2009 году полосу всё же закрыли для местных и международных перевозок, и ею пользуются только частные небольшие самолёты. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом крокодил стал причиной авиакатастрофы? 1502 + Ссылка В 2010 в Демократической Республике Конго разбился самолёт Let L-410 чешского производства, 20 человек погибли. Единственный оставшийся в живых человек рассказал причину катастрофы: один из пассажиров решил провезти в большой сумке крокодила, который выбрался из неё вскоре после взлёта. Все пассажиры вместе со стюардессой в панике устремились по направлению к кабине пилота, в результате чего самолёт потерял баланс и рухнул на землю. Виновнику аварии крокодилу удалось выжить. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Каким образом английские лётчики заставляли падать ракеты Фау-1 в нужном им месте? 2522 + Ссылка Когда немцы стали массово атаковать Англию крылатыми ракетами Фау-1, британская авиация пыталась активно противодействовать новому оружию. Немало ракет было сбито выстрелами истребителей, но некоторые лётчики применяли альтернативный метод, которому дали название «coup de wing». Пилот подлетал вплотную к летящей ракете, помещал крыло своего самолёта под короткое крыло Фау-1 и ловким движением переворачивал ракету, отчего та теряла стабильность полёта и падала вниз. Этот манёвр совершали над морем или безлюдной местностью, таким образом, взрыв ракеты не причинял никакого вреда. Неправда? Источник: books.google.ru

Почему пилоты на заре развития авиации массово носили шёлковые шарфы? 1361 + Ссылка На заре развития авиации у пилотов не было множества приборов для отслеживания врагов, поэтому им постоянно приходилось крутить головами, высматривая самолёты противника. Чтобы шея не натиралась о воротник, в обмундирование лётчиков были введены шёлковые шарфы. Многие лётчики носят шарфы и по сей день, хотя функционального назначения они теперь не имеют. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой слоган был разыгран между двумя компаниями в бою армрестлинга? 1255 + Ссылка В 1992 году американская авиакомпания Southwest Airlines начала использовать слоган «Plane Smart» («Летайте с умом»). Сервисная фирма Stevens Aviation, которая задолго до этого применяла девиз «Just Plane Smart», пригрозила засудить перевозчика. Однако вместо суда руководители компаний приняли решение пойти на спортивную арену и решить спор в бою армрестлинга. Выиграв матч, директор Stevens Aviation тут же разрешил использование слогана сопернику, и таким образом обе организации повысили свою репутацию. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда пилот успешно приземлил сцепку из двух самолётов? 2147 + Ссылка В 1940 году в небе над Австралией столкнулись два патрульных самолёта Avro Anson. Авария не привела к взрыву — самолёты просто сцепились друг с другом. Пилот и двое штурманов нижнего Ансона сразу выпрыгнули с парашютами, однако пилот верхнего Леонард Фуллер обнаружил, что по-прежнему может управлять машиной даже с таким балластом, тем более что двигатель нижнего самолёта продолжал работать. В результате пилот совершил успешную аварийную посадку в поле, причём оба Ансона впоследствии были отремонтированы и вернулись на вооружение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая компания и для чего постоянно держит в воздухе несколько пустых самолётов? 2162 + Ссылка Грузовая компания FedEx Express оперирует самым большим в мире парком грузовых самолётов — на сегодняшний день их более 650. Чтобы оперативно реагировать на возникающие сверхнормативные потребности в транспортировке, FedEx постоянно держит в воздухе несколько пустых самолётов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой бельгиец в 1989 году был убит советским истребителем? 2245 + Ссылка 4 июля 1989 года 19-летний бельгиец Вим Деларе погиб после того, как на его ферму посреди белого дня упал советский истребитель. МиГ-23 взлетел с аэродрома в Польше, вскоре на борту произошла внештатная ситуация, которую лётчик воспринял как отключение двигателя и катапультировался. Сразу после этого двигатель снова начал набирать обороты, самолёт прекратил снижение, улетев в сторону ГДР и упав только в Бельгии из-за того, что закончилось топливо. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится первый на Земле межгалактический космодром? 1839 + Ссылка В 1994 году появилась новость, что Юпитер может столкнуться с кометой и подвергнуться бомбардировке метеоров. В связи с этим городской совет небольшого американского городка Грин-Ривер в штате Вайоминг объявил частную взлётно-посадочную полосу около города Межгалактическим Космодромом, пригласив приземляться сюда беженцев с Юпитера. До настоящего времени ни один космический корабль не воспользовался этим космопортом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для какой практической цели многие пираты надевали повязку на глаз? 2894 + Ссылка Существует версия, что пираты и другие моряки надевали повязку на глаз из чисто практических соображений. Дело в том, что в трюме корабля очень темно, и при спуске туда с палубы глазам человека требуется несколько минут для адаптации. А если моряк носил повязку, он мог снять её в трюме и сразу хорошо видеть одним глазом — это сильно повышало эффективность его работы в опасные моменты, особенно в сражениях. Хотя подтверждающих её исторических сведений не существует, версия выглядит правдоподобной и была проверена тестами в наше время. Задокументировано аналогичное использование повязки пилотами на заре развития аэропланов, когда они пролетали над ярко освещёнными городами: одним глазом они могли смотреть наружу, а другим, освобождаемым из-под повязки, на карты и приборы в тусклой кабине. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каких самолётах и для чего устанавливали перископ? 3330 + Ссылка Советский сверхзвуковой бомбардировщик Т-4 разрабатывался как эффективное оружие против американских авианосцев. При полёте на высоте до 24 км он мог развивать скорость 3000 км/ч, чтобы радиолокационные станции противника не успевали навести на самолёт зенитную ракету. Такие технические требования потребовали от конструкторов нескольких неординарных решений, среди которых — отклоняемая носовая часть. На предельных высотах и скоростях носовая часть поднималась для уменьшения сопротивления, и пилот мог управлять самолётом только по приборам, но при взлёте и посадке нос отклонялся и предоставлял обзор. А на случай аварийного отказа носовой части Т-4 был снабжён выдвигающимся вверх над кабиной пилота перископом. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Кто и когда разрабатывал и строил летающую подводную лодку? 3413 + Ссылка В 1930-х в Советском Союзе существовал проект создания летающей подводной лодки, который не был завершён. Американцы в 1960-х годах продвинулись дальше: был построен реально работающий самолёт, способный сначала сесть на воду, а затем погрузиться в неё. Скорость его полёта в воздухе составляла 130 км/ч, скорость хода под водой — 8 узлов. Правда, в конструкции не была предусмотрена возможность снова взлетать из подводного положения. По задумке военных, такие аппараты могли пригодиться в ходе возможной войны против СССР, неожиданно атакуя корабли в акваториях Чёрного, Азовского и Каспийского морей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и кем применялись подводные и воздушные авианосцы? 5353 + Ссылка Авианосцы — это не только надводные морские суда. Существовали проекты авианосцев-субмарин, особенно преуспели в их создании японцы во время Второй Мировой войны — взлёт самолётов происходил из надводного положения судна. Именно с одной из таких субмарин японцы произвели единственную за время войны бомбардировку континентальной части США. Другой необычный тип — это воздушный авианосец, то есть самолёт, несущий другие самолёты. Они использовались в Первой Мировой войне немцами, во Второй Мировой — советскими и японскими войсками (у последних несомые самолёты доставляли к цели камикадзе). Кроме того, у американцев в 1930-е годы было два авианесущих дирижабля. Воздушные авианосцы утратили актуальность по мере развития самолётов-дозаправщиков. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где расположен аэропорт с песчаными взлётно-посадочными полосами? 2097 + Ссылка На острове Барра, входящем в территорию Шотландии, расположен уникальный аэропорт с песчаными взлётно-посадочными полосами на берегу моря. Он может принимать только особые самолёты с укороченным путём взлёта и посадки, такие как Twin Otter, причём не всё время, так как во время прилива взлётно-посадочные полосы полностью скрываются под водой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда спроектировали и провели испытания летающего танка? 4283 + Ссылка В годы Второй Мировой войны в СССР велась работа над созданием летательного аппарата на базе танка А-40. В ходе лётных испытаний танкопланер буксировался самолётом ТБ-3 и смог подняться на высоту 40 метров. Предполагалось, что после отцепления буксировочного троса танк должен самостоятельно планировать в нужную точку, сбрасывать крылья и сразу вступать в бой. Проект закрыли из-за отсутствия более мощных буксировщиков, которые были необходимы для решения более важных задач. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему полную версию «Человека дождя» показывали только на самолётах компании Qantas? 7859 + Ссылка Главный герой фильма «Человек дождя» сказал, что полетел бы только на самолётах австралийской компании Qantas, так как они ни разу не разбились. Это частично верно: аварии у этого перевозчика случались только до 1951 года и только на бипланах, а пассажирские лайнеры в аварии, которые повлекли бы смерть пассажиров, не попадали. Все авиакомпании, кроме Qantas, вырезали данную сцену из версии фильма для показа во время полёта. Неправда? Источник: www.imdb.com

Почему привычная еда в самолёте имеет совершенно другой вкус? 5838 + Ссылка Многие пассажиры самолётов вкус привычной еды воспринимают совершенно по-другому. Причиной этому служит шум полёта. При высоком уровне шума еда кажется менее солёной и сладкой, но при этом более хрустящей. Неправда? Источник: lenta.ru

Из чего был сделан самолёт с рекордным размахом крыльев? 3032 + Ссылка Рекордный размах крыльев — 98 метров — принадлежит американскому самолёту Хьюз H-4 Геркулес. Его уместнее назвать деревянной летающей лодкой, которая предназначалась для транспортировки солдат. Она была построена в ходе Второй Мировой войны, однако совершила всего один полёт на высоте 21 метр, после чего её отправили в музей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

С какими животными скрещивают собак для получения особей, используемых в аэропорту Шереметьево? 8550 + Ссылка В аэропорту Шереметьево для поиска взрывчатки используются собаки Сулимова — гибрид собак и шакалов. Благодаря шакальим генам их обоняние более чувствительно, чем собачье. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как простая верёвочка помогала пилотам союзников наладить контакт с первобытными племенами? 9098 + Ссылка Во время Второй Мировой войны пилотам союзников, летавшим над регионами проживания первобытных племён, рекомендовали брать с собой верёвочку на случай вынужденной посадки для облегчения контакта с аборигенами. При их приближении предполагалось как бы невзначай достать верёвочку из кармана и делать из неё фигуры типа «кошачьей колыбели». Несколько раз лётчикам пришлось прибегнуть к этому занятию, и аборигены наблюдали с дружелюбным интересом, а затем просили дать верёвочку и демонстрировали известные им фигуры. Неправда? Источник: www.adrr.com

Зачем немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-87 был оборудован громкой сиреной? 8799 + Ссылка В немецком бомбардировщике времён Второй Мировой войны Юнкерс Ю-87 была предусмотрена сирена, которая приводилась в действие потоком набегавшего воздуха. Она громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника, а также для определения скорости пикирования по тону звука без необходимости смотреть на приборы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой автомобиль был разработан группой из 16 инженеров, из которых только двое имели водительские права? 6259 + Ссылка Шведская компания SAAB была основана в 1937 году, но сначала производила только военные самолёты. После Второй Мировой войны компания решила выйти на новый рынок и наладить производство автомобилей. Первый прототип, получивший название Ursaab, был разработан группой из 16 инженеров. Из них никто раньше не занимался проектированием автомобилей, и только двое имели водительские права. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему американский самолёт-разведчик SR-71 Blackbird нельзя полностью заправить на земле? 10754 + Ссылка Американский самолёт-разведчик SR-71 Blackbird при обычной температуре имеет в своей обшивке зазоры. В полёте обшивка разогревается из-за трения о воздух, и зазоры исчезают, а охлаждает обшивку топливо. Но в обычном состоянии на земле самолёт теряет, пусть и в небольших количествах, топливо через эти щели. По этой причине (а также для уменьшения взлётной скорости путём экономии массы) сначала в самолёт заправляется только небольшое количество горючего, и уже в воздухе происходит дозаправка. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие самолёты использовали войска Петра I для взятия шведских крепостей? 6248 + Ссылка Слово «самолёт» существовало задолго до появлении авиации. Например, словарь Брокгауза и Ефрона 1903-го года выпуска так описывает взятие войсками Петра I крепости Нотебург: «... флотилия блокировала её со стороны Ладожского озера; на самолёте устроена связь между обоими берегами Невы». Здесь под словом самолёт имеется ввиду самоходный паром, движимый силой речной струи. В этой же энциклопедии есть другое толкование: самолёт — ручной ткацкий станок с приспособлением для более удобной перекидки челнока. Наконец, так называли волшебные летающие предметы из сказок, например, ковёр-самолёт. Неправда? Источник: speakrus.ru

Что символизирует звезда на логотипе Мерседес-Бенц? 8357 + Ссылка Трёхлучевая звезда на логотипе Мерседес-Бенц, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компания Даймлер производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом арбузы помогли при испытаниях советской авиационно-космической системы? 7191 + Ссылка В 1960-70-х годах в СССР разрабатывалась авиационно-космическая система «Спираль», состоящая из орбитального самолёта, который должен был выводиться в космос гиперзвуковым самолётом-разгонщиком, а затем ракетной ступенью на орбиту. Для испытаний был сконструирован аналог орбитального самолёта, оборудованный шасси с лыжно-тарельчатыми опорами. Однажды во время испытаний тяги двигателей было недостаточно, чтобы сдвинуть с места эти лыжи по грунтовой полосе. Было решено пригнать два грузовика с арбузами, которые равномерно разбили на протяжении 70 метров. Это обеспечило необходимое скольжение и самолёт сумел тронуться с места и разогнаться. Неправда? Источник: www.buran.ru

Где переход на метрическую систему чуть было не привёл к авиакатастрофе? 5128 + Ссылка В 1983 году Канада переходила на метрическую систему мер, и компания Air Canada заказала новые Боинги-767, индикаторы которых были настроены на литры и килограммы вместо галлонов и фунтов. Неверное применение новых единиц измерения экипажем одного из самолётов привело к тому, что количество заправленного топлива оказалось гораздо меньше требуемого для полёта. В результате этой ошибки, а также ошибок бортового оборудования, посреди полёта на высоте 12 000 метров топливо закончилось и двигатели остановились. К чести экипажа, пилотам удалось спланировать на посадочную полосу бывшей военной базы, а пассажиры отделались лишь лёгкими травмами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Копенгаген можно перепутать с Саранском? 4761 + Ссылка В международной авиации каждый аэропорт имеет трёхбуквенный код на латинице, а в России применяется дополнительная внутренняя система трёхбуквенных кодов на кириллице. Единственным городом в мире, код которого совпадает с его названием в обеих системах, является Уфа (УФА и UFA). А Копенгаген иногда путают с Саранском, поскольку международный код первого совпадает по начертанию с внутренним кодом второго — СРН. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на логотипе BMW изображён пропеллер самолёта? 7795 + Ссылка Логотип компании BMW унаследован от её «родителя» — компании Rapp Motorenwerke, а сегменты круга были раскрашены белый и синий потому, что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображён стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолётов, и только через 10 лет начала выпуск автомобилей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что кричат американские десантники при прыжке из самолёта? 9345 + Ссылка Индеец по имени Джеронимо в течение второй половины 19 века с небольшим отрядом воинов был постоянной проблемой для американской и мексиканской армий и прославился своими отвагой и неуловимостью. В фильме 1939 года его герой, скрываясь от погони, прыгнул с крутого обрыва в реку со своим именем на устах. Посмотревшие фильм американские десантники решили для удачи выкрикивать «Джеронимо!» в момент прыжка из самолёта, и эта традиция сохраняется до сих пор. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто хотел создать вертолёт, работающий на порохе? 6943 + Ссылка Томас Эдисон пытался разработать вертолёт, который должен был работать на порохе. Серия взрывов, разрушивших часть фабрики Эдисона, заставила его прекратить эксперименты. Неправда? Источник: www.centennialofflight.gov

Зачем французский лётчик сбросил на немцев мяч вместо бомбы? 27320 + Ссылка 1 апреля 1915 года в разгар Первой Мировой войны над немецким лагерем появился французский самолёт и сбросил огромную бомбу. Солдаты кинулись врассыпную, но взрыва не дождались. Вместо бомбы приземлился большой мяч с надписью «С первым апреля!». Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com

Зачем англичане распространили убеждение, что морковь прямо улучшает зрение? 11359 + Ссылка Витамин А, содержащийся в моркови, важен для здоровых кожи, роста, зрения. Однако прямой связи между поеданием моркови и хорошим зрением нет. Начало такой вере было положено во Вторую Мировую войну. Англичане разработали новый радар, позволяющий пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть существование этой технологии, британские воздушные силы распространили публикации в прессе о том, что подобное видение — результат морковной диеты пилотов. Неправда? Источник: www.snopes.com