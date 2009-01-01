Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Как можно защититься от нападения огромных хищных коал? 58 + Ссылка Зная о том, что туристы очень остерегаются австралийской флоры и фауны, местные жители любят пугать их свисающими медведями. Якобы в лесах на верхушках деревьев обитают огромные хищные коалы, прыгающие на головы проходящих путников. Чтобы не стать жертвой, туристам советуют носить вилку в волосах, мочиться на себя и говорить по-английски только с австралийским акцентом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие обстоятельства победы на Олимпиаде закрепились в австралийской идиоме? 321 + Ссылка Первое золото для Австралии на зимних Олимпийских играх завоевал шорт-трекист Стивен Брэдбери в 2002 году. На всех предыдущих Олимпиадах спортсмен не проходил дальше предварительного этапа, но здесь в четвертьфинале занял третье место и вышел в следующий круг благодаря дисквалификации победителя забега. В полуфинале он шёл последним, однако финишировал вторым из-за столкновений и падений впереди идущих. Похожая история повторилась и в финале, где упали уже все его конкуренты, благодаря чему Брэдбери одержал победу. Успех, для достижения которого не нужно предпринимать усилий, закрепился в австралийском выражении «doing a Bradbury». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой эпизод сериала «Свинка Пеппа» запрещён к показу в Австралии? 330 + Ссылка В 47 эпизоде мультсериала «Свинка Пеппа» герои находят в раковине паука, и Пеппа пугается его, пока не приходит к выводу, что с ним можно дружить. Эта серия была запрещена к показу в Австралии, так как призывать детей не бояться пауков на континенте, славящемся многими опасными ядовитыми видами, сочли плохой идеей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком месте можно встретить Новый год трижды за один час? 404 + Ссылка Из-за того, что только часть австралийских штатов и территорий переходит на летнее время, в этот период почти каждый регион живёт по отличному от соседних времени. Поэтому в нескольких местах, являющихся точками пересечения границ трёх регионов, можно встречать Новый Год по три раза за одну ночь, просто делая несколько шагов в ту или другую сторону. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Желание побить какой рекорд в большинстве случаев ведёт к смерти соревнующегося? 334 + Ссылка Текущий рекорд скорости на воде — 511 км/ч — установлен в 1978 году австралийцем Кеном Уорби. Соревнования за первенство в этом показателе считаются одним из самых опасных занятий в мире. С 1940 года 85% попыток побить рекорд заканчивались смертью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто спас от самоубийства более 150 человек с помощью простой беседы и чая? 825 + Ссылка В Сиднее на берегу Тасманова моря есть крутой обрыв, который стал популярным местом для сведения счётов с жизнью. Рядом с ним находится дом, в котором жил Дон Ритчи, спасший от самоубийства только по официальным данным 164 человека. Дон имел привычку наблюдать за гуляющими около обрыва и, видя признаки готовящегося суицида, подходил к человеку с вопросом: «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?», после чего приглашал домой на чашку чая. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой оркестр и почему первым в мире отказался от дирижёра? 531 + Ссылка С момента обособления роли руководителя музыкантов во время концерта все мировые оркестры на протяжении 19 века выступали с дирижёром. Первым оркестром, снова отказавшимся от дирижёра, стал в 1922 году московский Персимфанс (сокращение от Первый симфонический ансамбль). Главной причиной его создания стала идеология нового государства, возвеличивающая коллективный труд. Персимфанс имел признание и просуществовал десять лет. Позже его пример переняли другие ансамбли, и сегодня оркестры без дирижёра успешно существуют в Праге, Нью-Йорке, Австралии и других уголках планеты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране появилось слово «селфи»? 743 + Ссылка В австралийском варианте английского языка существует тенденция к образованию слов с суффиксом «-ie», придающим словам неформальный оттенок. Например, «barbie» вместо «barbecue» («барбекю»), «firie» вместо «firefighter» («пожарный»), «tinnie» вместо «tin» для обозначения металлической банки с пивом. Именно в Австралии появилось слово «selfie», причём первое его употребление в Интернете зафиксировано ещё в 2002 году. Хотя повсеместное распространение термина «селфи» сначала в англоговорящем мире, а затем и в остальных странах, случилось только спустя десять лет. Неправда? Источник: www.theguardian.com

У каких водных обитателей обнаружен ритуал ухаживания? 575 + Ссылка Многолетние наблюдения за речными дельфинами в бассейне Амазонки выявили наличие у них ритуала ухаживания. Некоторые самцы преподносят самкам пучки морской травы, палочки или просто куски глины, чтобы произвести на них хорошее впечатление. Анализ ДНК особей показал, что у таких самцов в стае больше детёнышей. Вкупе с зафиксированным у берегов Австралии умением дельфинов надевать на нос морских губок, чтобы не пораниться при ощупывании морского дна, данное открытие позволяет говорить о наличии у этих млекопитающих развитой системы социального обучения. Неправда? Источник: www.newsru.com

С каким местом мужского рейтинга способны соревноваться лучшие теннисистки? 905 + Ссылка Во время Australian Open 1998 года сёстры Серена и Винус Уильямс заявили, что могут обыграть любого мужчину, который занимает в рейтинге ATP не выше 200 места. Карстен Браш, бывший в то время 203-й ракеткой, принял вызов. В первом сете он выиграл у Винус 6-2, во втором у Серены 6-1. После матча он добавил, что особо не напрягался и играл примерно на уровне 600 места рейтинга. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Мэр какого города произнёс олимпийскую речь с поддельным факелом из ножки стула в руке? 919 + Ссылка Церемония эстафеты олимпийского огня была придумана нацистами для Олимпиады-1936 в Берлине. Группа австралийцев, не согласных с укоренением этой традиции, устроила розыгрыш в 1956 году, когда путь факела к Мельбурну пролегал через Сидней. Вымоченную в керосине тряпку приделали к обычной ножке стула, подожгли и отдали это Барри Ларкину. Тот, принимаемый полицией за атлета Гарри Диллона, пробежал через весь город к Таун-холлу и вручил «факел» мэру. Не заметив подвоха, мэр с ножкой в руке произнёс речь, в то время как шутник незаметно исчез. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы могут имитировать звуки бензопилы, выстрела ружья и плача ребёнка? 1041 + Ссылка Австралийская птица лирохвост имеет самый сложный голосовой орган среди воробьинообразных. Это позволяет ей имитировать пение любой другой птицы и крики многих животных, например, коал или динго. Кроме того, существуют многочисленные свидетельства мастерского подражания лирохвостов звукам искусственного происхождения: бензопилы, автомобильного двигателя и клаксона, выстрела из ружья, плача ребёнка и многих других. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно услышать шёпот собеседника на расстоянии более 100 метров? 867 + Ссылка Недалеко от австралийского города Аделаида находится водохранилище Баросса, которое ограждает полукруглая плотина, построенная на рубеже 19—20 веков. За свои акустические свойства дамба получила прозвище «Шепчущая стена». Дело в том, что произнесённые даже шёпотом слова около одного конца стены будут хорошо слышны на другом конце, находящемся на расстоянии более 100 метров. Неправда? Источник: www.southaustralia.com

Где растёт орхидея, которая весь жизненный цикл проводит под землёй? 1111 + Ссылка Ризантелла Гарднера, эндемичное для Австралии растение семейства орхидных, цветёт небольшими тёмно-бордовыми цветками. Его уникальность в том, что все жизненные стадии растение проводит под землёй. Опыляют его тоже подземные насекомые — такие, как термиты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

За что лишили медалей победителей турнира по баскетболу на Паралимпиаде 2000 года? 832 + Ссылка В финале баскетбольного турнира среди спортсменов с расстройством интеллекта на Параолимпийских играх 2000 года в Сиднее сборная Испании выиграла у россиян. Через некоторое время один из обладателей золотых медалей журналист Карлос Рибагорда рассказал о том, что только двое из двенадцати участников той команды действительно были инвалидами, а остальные, как и он сам, просто притворялись. МОК лишил испанцев медалей и присудил первое место сборной России, а затем вообще запретил соревнования для инвалидов со слабым интеллектом. Только на Паралимпиаде 2012 года в Лондоне эта группа была допущена к участию в некоторых видах спорта, а контроль со стороны МОК за возможным жульничеством стал гораздо жёстче. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой спортсмен и для чего сменил своё имя на Вискас? 929 + Ссылка Когда в 1999 году команда по австралийскому футболу из города Джелонг столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, она заключила необычный рекламный контракт. Капитан клуба Гарри Хокинг сменил имя на Вискас, и телекомментаторы, говоря о действиях игрока, невольно рекламировали кошачий корм. После некоторого времени футболист вернул себе старое имя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком языке не существует концепций «лево» и «право»? 1400 + Ссылка Для нас привычно ориентироваться в пространстве и давать указания, используя слова «лево», «право», «вперёд» и «назад», что называется эгоцентрическими координатами. Однако существуют языки, например, язык австралийских аборигенов гуугу йимитир, в которых направления указываются только по географическим координатам — и на открытой местности, и в помещениях. Так, носитель этого языка может попросить больше места в машине, сказав: «Передвинься немного на восток». Гуугу йимитир в любой момент и на бессознательном уровне точно знают, где находятся стороны света. Этот навык у них нарабатывается с младенческого возраста — мозг учится замечать природные факторы и тщательно запоминать перемещения и повороты, чтобы в нужный момент человек без усилий мог сказать правильное направление. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какие животные причастны к появлению кругов на полях? 773 + Ссылка Подавляющее большинство кругов на посевных полях, появление которых любят связывать с посадками НЛО или другими паранормальными явлениями, делаются шутниками. Однако иногда их образуют животные, в частности, валлаби. По словам губернатора австралийского острова Тасмания, эти сумчатые не раз были замечены на полях опийного мака, выращиваемого для медицинских целей. Наевшись маковых зёрен, валлаби меняют поведение и начинают прыгать по кругу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как удача улыбнулась австралийскому водителю после 14 минут клинической смерти? 1098 + Ссылка Австралийский водитель Билл Морган попал в 1999 году в аварию, следствием чего стала клиническая смерть в течение 14 минут. Затем были двенадцать дней в коме, после чего Морган полностью восстановил своё здоровье. Примерно через год счастливчик купил лотерейный билет и выиграл автомобиль стоимостью 17 000 $. Местное телевидение захотело снять сюжет об этой неслыханной удаче, и в ходе съёмок Моргану нужно было стереть защитный слой с другого лотерейного билета на камеру. Оказалось, что в этот раз он выиграл джекпот размером 170 000 $. Неправда? Источник: www.cnn.com

Какую табличку прикрепили к гробу изобретателя бортового самописца? 963 + Ссылка На бортовых самописцах, более известных как «чёрные ящики», обычно размещена надпись: «Flight Recorder; Do Not Open» («Бортовой самописец; Не открывать»). Когда в 2010 году умер австралиец Дэвид Уоррен, изобретатель этого устройства, к его гробу прикрепили табличку: «Flight Recorder Inventor; Do Not Open». Неправда? Источник: blogs.wsj.com

Какой рок-музыкант оставил сцену, но стал звездой в ЮАР, долгие годы не зная об этом? 1276 + Ссылка Американский фолк-рок-музыкант Родригез выпустил в начале 1970-х годов два альбома, которые продавались очень слабо. После решения оставить сцену он был разнорабочим, долгие годы живя на грани бедности, и только в 1996 году случайно узнал, что является знаменитостью в ЮАР. Оказалось, что права на альбомы были куплены одним австралийским лейблом, который выпустил компиляцию лучших хитов и для Южной Африки, где Родригез приобрёл культовый статус и даже стал одним из символов борьбы против апартеида. В конце 1990-х музыкант посетил ЮАР и выступил вживую перед тысячами фанатов, которые ранее были уверены, что Родригез ещё двадцать лет назад покончил жизнь самоубийством. И только в 70 лет после выхода завоевавшего «Оскар» документального фильма о Родригезе музыкант получил известность у себя на родине. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как происходят выборы нового короля у австралийских термитов? 1260 + Ссылка Австралийские термиты вида Cryptotermes secundus живут в колониях по 50—100 особей, во главе которых стоят «король» и «королева» — только эта пара занимается размножением. Когда главный термит умирает, несколько рабочих особей заявляют свои права на первенство. Иногда они выясняют отношения прямым столкновением, и проигравших в схватке съедают другие термиты. Однако чаще борьба за власть происходит гораздо более мирно: претенденты на престол действуют на манер встречающихся с избирателями политиков, тратя много времени на контакт усиками с обычными рабочими термитами и кормя их дополнительными порциями пищи. В конце концов колония выбирает новую королевскую пару с минимальным количеством жертв. Неправда? Источник: www.newscientist.com

В чью честь называли тропические циклоны в конце 19 века? 799 + Ссылка Первым именовать тропические циклоны придумал английский метеоролог Клемент Рэгг, работавший в Австралии. Сначала он называл их именами мифологических чудовищ и буквами греческого алфавита, а затем стал присваивать имена местных политиков, которые особенно его раздражали. Однако международная практика именования ураганов возникла после Второй Мировой войны, когда американцы решили использовать для этой цели женские имена. Но многочисленные протесты феминисток в итоге привели к тому, что в 1979 году Всемирная метеорологическая организация утвердила новый порядок называния тропических циклонов как женскими, так и мужскими именами. Неправда? Источник: www.history.com

Где и когда солдаты с пулемётами воевали против страусов эму? 1012 + Ссылка В 1932 году фермеры западной Австралии обратились за помощью к военным, попросив истребить страусов эму, которые портили посевы пшеницы и делали дыры в заборах, защищающих поля от кроликов. Армия выделила для операции, которую журналисты позже окрестили Великой войной с эму, майора и двух солдат с пулемётами Lewis. За полмесяца «боевых действий» удалось убить не более трёх тысяч птиц из общего количества в несколько десятков тысяч, и, в связи с низкой эффективностью, а также негативным освещением в прессе, солдаты были отозваны. Не решив таким образом проблему с эму, правительство Австралии позднее стало выдавать премии за уничтожение птиц самим фермерам. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда пилот успешно приземлил сцепку из двух самолётов? 2161 + Ссылка В 1940 году в небе над Австралией столкнулись два патрульных самолёта Avro Anson. Авария не привела к взрыву — самолёты просто сцепились друг с другом. Пилот и двое штурманов нижнего Ансона сразу выпрыгнули с парашютами, однако пилот верхнего Леонард Фуллер обнаружил, что по-прежнему может управлять машиной даже с таким балластом, тем более что двигатель нижнего самолёта продолжал работать. В результате пилот совершил успешную аварийную посадку в поле, причём оба Ансона впоследствии были отремонтированы и вернулись на вооружение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы научились защищаться от кукушек трелью-паролем? 1464 + Ссылка Австралийские птички расписные малюры выработали защитный механизм от кукушек. Ещё над кладкой они учат будущих птенцов уникальной трели, своеобразному паролю, который птенцы затем воспроизводят, чтобы получить еду. А вот чужие птенцы, которых подбросили кукушки, не успевают выучить трель, так как вылупляются на несколько дней раньше. Однако если один вид паразитирующих на малюрах кукушек полностью уязвим к такой защите, то другой вид в ходе взаимной эволюции выработал ответные меры: в большинстве случаев птенцы этого вида успешно подбирают нужную трель после нескольких попыток и тоже получают еду. Неправда? Источник: www.nature.com

В какой стране две половинки порванной купюры равняются по стоимости целой купюре? 5631 + Ссылка Если порвать любую российскую купюру на две части, она будет являться законным платёжным средством, только будучи склеенной. Другие правила в Австралии: стоимость части любой купюры, площадь которой не меньше 20% и не больше 80% от оригинальной купюры, пропорциональна стоимости оригинальной купюры. Иными словами, если разорвать 10 австралийских долларов пополам, то каждую половину можно законно использовать как 5 долларов. Неправда? Источник: banknotes.rba.gov.au

У каких народов существует запрет на произнесение имени умерших? 1585 + Ссылка У многих народов существует запрет на упоминание имени умершего человека из опасения вызвать его дух или призрак. Вместо оригинального имени используют какую-нибудь нейтральную характеристику или присваивают другое имя, как африканское племя масаи. У южноамериканских индейцев гуахиро назвавший покойника по имени мог сам понести смертельное наказание. В некоторых племенах австралийских аборигенов данное табу настолько сильно, что даже живые тёзки умершего вынуждены менять имена. Из уважения к обычаям аборигенов в начале многих австралийских фильмов и телепередач встречается предупреждение о том, что зритель может увидеть изображения или услышать голоса умерших. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом 61-летний фермер выиграл у профессиональных спортсменов в ультрамарафоне? 3408 + Ссылка В 1983 году австралийский фермер Клифф Янг в возрасте 61 год впервые принял участие в ультрамарафоне на 875 километров и выиграл его. Он пробежал эту дистанцию за 5 дней, 15 часов и 4 минуты, оставив позади профессиональных спортсменов, хотя бежал в медленном темпе и на первых порах сильно отставал от них. Секрет успеха оказался в том, что Янг не делал перерыв на шестичасовой сон каждые сутки и продолжал бежать, пока соперники спали. Фермер также признался, что ранее ему иногда приходилось работать по несколько дней подряд, сгоняя овец на своих обширных пастбищах, что помогло ему в ходе марафона. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и для чего построен забор длиной более 5000 километров? 1752 + Ссылка В юго-восточной части Австралии находится самый длинный в мире сетчатый забор длиной 5614 километров, прерываемый только в местах пересечения шоссейных дорог. Он был построен в 1885 году для защиты овец на пастбищах от охотящихся на них динго. В целом забор свою задачу выполняет — потери овец от динго действительно сократились. В то же время, на этих территориях увеличились популяции кенгуру и кроликов, конкурирующих с овцами за пастбища. Ещё один забор на западе Австралии, протянувшийся на 3253 километра и в настоящее время не поддерживаемый, был возведён уже для защиты от кроликов, представляющих собой одно время сильнейшую экологическую угрозу для континента. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое паразитическое дерево способно перерезать подземные телефонные кабели? 2774 + Ссылка Нуйтсия обильноцветущая — это дерево из Западной Австралии, также известное как рождественское дерево благодаря своему цветению в рождественский сезон. Нуйтсия почти не имеет своей корневой системы, а ведёт паразитический образ жизни, прикрепляясь своими отростками гаусториями к корням других растений и получая таким образом воду и минералы. Цепкость отростков этого дерева настолько развита, что не раз были зафиксированы случаи перерезания ими подземных телефонных кабелей. Это вынудило австралийские телефонные компании прокладывать в местах произрастания нуйтсий более дорогие и защищённые провода. Неправда? Источник: taxusbaccata.hubpages.com

Где можно наблюдать вытянутые облака цилиндрической формы до километра длиной? 2257 + Ссылка Редкое явление под названием «Утренняя глория» представляет собой вытянутые облака цилиндрической формы до километра длиной, перемещающиеся со скоростью до 60 км/ч. Периодически такие облака встречаются в разных уголках планеты, но наиболее часто их можно наблюдать в Австралии, в заливе Карпентария. Характерная форма образуется из-за того, что на переднем крае происходит быстрое перемещение воздуха вертикально вверх, а в середине и задней части облака воздушная масса опускается вниз, таким образом как бы закручивая облако. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где, помимо Австралии, можно встретить кенгуру в диких условиях? 2950 + Ссылка Кенгуру в диких условиях встречаются не только в Австралии. Небольшие колонии рыже-серых валлаби существуют также в нескольких европейских странах, например, Англии и Шотландии. Группа примерно из 30 валлаби обитает в лесу Рамбуйе, что в 50 км от Парижа. Почти все эти колонии образовались после того, как одна или несколько пар кенгуру сбегали из зоопарков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком государстве пропустили 30 декабря 2011 года и почему? 2805 + Ссылка В тихоокеанском государстве Самоа не было целого дня — 30 декабря 2011 года. Такое решение приняли его власти, чтобы сменить часовой пояс с UTC–11 на UTC+13. Дело в том, что раньше Самоа в своих торговых отношениях было ориентировано на США и Великобританию, но в последнее время произошла переориентация деловых связей на Австралию и Новую Зеландию, к которым Самоа ближе географически. Скачок в календаре позволил ликвидировать суточную разницу во времени с этими странами. Неправда? Источник: lenta.ru

Какой человек в 2011 году входил в рейтинги и лучших мужских моделей, и самых красивых женщин? 4781 + Ссылка Самым известным примером андрогинности, то есть обладания в равной степени мужскими и женскими чертами (что не стоит путать с гермафродитизмом), был австралийский манекенщик Андрей Пежич. Благодаря своей внешности он более пяти лет участвовал в показах и мужских, и женских модных коллекций. В 2011 году он вошёл как в Топ-50 мужских моделей на сайте models.com, так и в Топ-100 самых красивых женщин по версии читателей журнала FHM. В 2014 году Пежич всё-таки сделал операцию по смене пола. Под именем Андрея она сосредоточилась только на женской моде. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличаются поссумы от опоссумов? 1895 + Ссылка Поссумы и опоссумы — это разные млекопитающие, хотя вместе относятся к инфраклассу сумчатых. Технически правильнее называть поссумами все виды семейства кускусовых, обитающие в Австралии, Новой Гвинее и ряде островов Океании, а опоссумами — все виды семейства опоссумовых, обитающие в Америке. Путаница в названиях возникла со времён экспедиции Джеймса Кука, биолог которой описал увиденного австралийского зверька как животное из племени опоссумов, и сохраняется по сей день: английские слова possum и opossum с одинаковым успехом применяются и к американским, и к австралийским млекопитающим. Неправда? Источник: hotword.dictionary.com

Почему памятник первому лейтенант-губернатору колонии Виктория стоит вверх ногами? 1928 + Ссылка В Мельбурне установлен памятник Чарльзу Ла Троубу — обычный монумент на пьедестале, вот только стоит он вверх ногами. Ла Троуб был первым лейтенант-губернатором колонии Виктория, впоследствии ставшей одним из штатов Австралии, и сделал большой вклад в развитие города и региона, но до 2006 года не было установлено хотя бы бюста в его память. Скульптор Чарльз Робб, выполнивший композицию, захотел исправить это недоразумение, а заодно поднять вопрос о значении подобных памятников в современном обществе. Неправда? Источник: www.whitehat.com.au

Какие насекомые умеют запасать мёд в сильно растягивающихся желудках для своих сородичей? 3989 + Ссылка У некоторых видов муравьёв существует специально развитые особи, предназначение которых — быть хранилищами еды, обычно мёда, благодаря способности их желудков сильно растягиваться. Рабочие муравьи наполняют их мёдом, когда наблюдается избыток пищи, а в менее благоприятные времена толкают их антеннами и получают мёд обратно небольшими порциями. Как правило, эти живые бочки прячут в самую глубь муравейника, потому как муравьи из чужих колоний запросто могут их украсть. Австралийские аборигены собирают медовых муравьёв, чтобы есть их словно конфеты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему власти Австралии поменяли имена пиков Косцюшко и Таунсенд друг с другом? 2636 + Ссылка Самая высокая вершина Австралии — это гора Косцюшко, названная в честь польского героя Тадеуша Костюшко. Однако изначально она носила имя Таунсенд, а соседний пик — как раз Косцюшко. Дело в том, что оригинальный пик Косцюшко, как показали более точные измерения, чем сделанные изначально, оказался ниже Таунсенда на 20 метров. Чтобы сохранить за Косцюшко титул высочайшей вершины, власти просто поменяли имена этих двух пиков. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие здания можно найти внутри баобабов в Африке и Австралии? 3994 + Ссылка В ЮАР, в провинции Лимпопо находится Big Baobab Pub — бар, который расположен в естественной пустоте внутри гигантского баобаба возрастом шесть тысяч лет и рассчитан на одновременный приём 15 человек. Известны также баобабы как в Африке, так и в Австралии, используемые людьми в качестве тюрем, храмов, мавзолеев, автобусных остановок и общественных туалетов. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Где расположено озеро, вода в котором по невыясненной причине розового цвета? 7586 + Ссылка На Среднем острове архипелага Решерш в западной Австралии расположено озеро Хиллер, примечательное водой розового цвета. Причина такой аномалии до сих пор не установлена: предполагалось, что цвет воде придают вырабатывающие красный пигмент водоросли, однако учёные, исследовавшие пробы воды из озера, не обнаружили следов жизнедеятельности таких водорослей. Похожее озеро с цветом воды, колеблющимся от фиолетового до алого, находится в Сенегале и называется Ретба. Здесь причины окраски установлены точнее: виноваты в этом цианобактерии и большое количество растворённой в воде соли. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких странах участие в выборах обязательно? 2673 + Ссылка Более чем в двадцати странах мира законом предусмотрено обязательное участие в выборах для всех, имеющих право голоса. Хотя в некоторых из этих стран за несоблюдение этого закона взыскание не предусмотрено, в других, например, в Австралии, за неявку на выборы придётся заплатить штраф. В Перу и Греции несознательным гражданам может быть отказано в получении государственных услуг в различных ведомствах. А если бразилец старше 18 лет пропустит выборы без уважительной причины, ему не выдадут паспорт до тех пор, пока он не проголосует на следующих. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие лягушки способны сами для себя производить питьевую воду? 2247 + Ссылка Некоторые земноводные в засушливых районах способны сами производить жидкость в виде росы. Например, коралловопалая литория — лягушка, обитающая в Австралии — может выбираться ночью из тёплого укрытия наружу. Там она охлаждается, а затем возвращается обратно, после чего на её теле образуется конденсат, который лягушка впитывает всей поверхностью кожи. Неправда? Источник: lenta.ru

Что исследуется в самом длинном непрерывном лабораторном эксперименте в истории? 4359 + Ссылка В 1927 году Томас Парнелл, профессор австралийского университета Квинсленда, поставил эксперимент по демонстрации студентам жидкостных свойств битумной смолы — вещества, твёрдого в обычном состоянии. Нагрев смолу, он залил её в закупоренную стеклянную воронку и закрыл сверху, а через три года отрезал нижнюю часть воронки, позволив формироваться каплям. Первая капля упала в 1938 году, следующие падали примерно с таким же интервалом — всего на сегодняшний день зафиксировано 9 капель. Этот опыт считается самым длинным непрерывным лабораторным экспериментом в истории. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится современный город, большинство жителей которого живут в пещерах? 8374 + Ссылка Австралийский город Кубер-Педи, который является одним из крупнейших мировых центров по добыче опалов, расположен в пустынной и очень жаркой местности. Из 2 000 человек населения большинство живёт в подземных пещерах, которые остаются после выработки шахт. Там сделаны полноценные квартиры, проложены коммуникации. Кроме того, в пещерах расположены многие городские объекты, включая кладбище и церкви. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Музыка какой рок-группы привлекает акул? 5671 + Ссылка Австралиец Мэтт Уоллер занимается организацией подводных туров для любителей посмотреть на акул. Традиционно для приманки хищников он использовал рыбу, однако недавно случайно обнаружил, что акул привлекает музыка рок-группы AC/DC. Предположительно, акулы реагируют на вибрацию низких частот, так как у них нет ушей. Сейчас компания Уоллера — единственный туроператор в мире, использующий музыку для приманки, однако он полагает, что конкуренты вскоре последуют его примеру. Неправда? Источник: www.australiangeographic.com.au

Кто и когда выиграл джек-пот лотереи, просто перебрав все возможные комбинации чисел? 7830 + Ссылка В феврале 1992 года состоялся розыгрыш лотереи Вирджинии «6 из 44», где джек-пот составлял 27 миллионов долларов. Число всех возможных комбинаций в таком виде лотереи было чуть выше 7 миллионов, а каждый билет стоил 1 доллар. Предприимчивые люди из Австралии создали фонд, собрав по 3 тысячи долларов от 2500 человек, купили нужное число бланков и вручную заполнили их различными комбинациями цифр, получив после выплаты налогов тройную прибыль. Неправда? Источник: www.nytimes.com

В какой стране популярны сувениры со слоганом «Здесь кенгуру нет»? 3427 + Ссылка Туристы часто путают Австрию с Австралией — поэтому в Австрии очень популярен слоган «В Австрии кенгуру нет», наносимый на уличные знаки и сувениры. Однако эта путаница возникает и на высоком уровне. Однажды на заседании ООН Австрия выдвигала свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности. Один из голосов был подан в пользу Австралии, хотя её в списке кандидатов вообще не было. А бывший президент США Джордж Буш-младший в 2007 году поблагодарил австралийского премьер-министра за то, что он посетил свой «австрийский» контингент в Ираке. Неправда? Источник: www.reuters.com

На скольких материках можно встретить средиземноморский климат? 2460 + Ссылка Средиземноморский климат — с умеренной температурой, мягкими зимами и очень редкими осадками летом, как можно догадаться из названия, присущ территориям на берегу Средиземного моря. Однако не только им: по международной классификации средиземноморский климат также присущ калифорнийскому берегу, западным берегам ЮАР и Чили, юго-западному берегу Австралии, а также некоторым местам на Чёрном море — например, Анапе или Туапсе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где живут пауки, которые сами набрасывают паутину на своих жертв? 3592 + Ссылка Живущие в Австралии пауки-гладиаторы, как и другие пауки, плетут паутину, однако способ охоты с её помощью у гладиаторов совершенно иной. Они сооружают паутину в виде небольшого квадрата из очень эластичных нитей, а затем высматривают насекомое-жертву, держа этот квадрат между двух пар передних ног. Когда жертва оказывается в подходящем месте, паук-гладиатор накрывает её резким броском своей сети. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные способны удалять инородные предметы из своего тела через мочевой пузырь? 5898 + Ссылка Лягушки способны удалять инородные предметы из своего тела через мочевой пузырь. Это открытие было сделано австралийскими учёными случайно. В ходе экспериментов они вживляли в тела лягушек передатчики. Через несколько недель лягушек выловили и обнаружили, что большая часть устройств переместилась в мочевые пузыри. Оказалось, что при появлении инородного тела к нему начинают прорастать мягкие ткани, которые постепенно обволакивают предмет и втягивают в пузырь. Неправда? Источник: science.compulenta.ru

Почему полную версию «Человека дождя» показывали только на самолётах компании Qantas? 7877 + Ссылка Главный герой фильма «Человек дождя» сказал, что полетел бы только на самолётах австралийской компании Qantas, так как они ни разу не разбились. Это частично верно: аварии у этого перевозчика случались только до 1951 года и только на бипланах, а пассажирские лайнеры в аварии, которые повлекли бы смерть пассажиров, не попадали. Все авиакомпании, кроме Qantas, вырезали данную сцену из версии фильма для показа во время полёта. Неправда? Источник: www.imdb.com

Какой вид ящериц бывает и яйцекладущим, и живородящим? 5734 + Ссылка Австралийская ящерица под названием желтобрюхий трёхпалый сцинк известна разным способом деторождения в пределах одного вида. В популяциях, живущих на морском берегу, детёныши вылупляются из яиц, а в холодных горных областях эти ящерицы — живородящие. Подобными свойствами обладают и встречающийся в наших широтах род лесных ящериц — они откладывают яйца только на юго-западе своего ареала. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом и насколько успешно в Австралии борются с кроликами? 7135 + Ссылка В 1859 году австралийский фермер завёз из Англии кроликов, чтобы создать небольшую популяцию и охотиться на них. Отсутствие естественных врагов и идеальные условия для жизни и размножения круглый год стали причиной для неконтролируемого роста популяции кроликов, что привело к исчезновению многих видов местных растений. С кроликами пробовали бороться отстрелом, взрывом нор, ядами, строительством сетчатых заграждений, но всё бесполезно. Наконец, в середине 20 века среди них распространили вирус миксоматоза, что снизило популяцию с 600 миллионов до 100 миллионов. Однако выжившие особи приобрели генетическую устойчивость к вирусу и снова начали активно размножаться. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько времени выдержал в работающей стиральной машине котёнок Кимба из Австралии? 10925 + Ссылка Маленький котёнок персидской породы из Австралии по кличке Кимба выжил после 30-минутного нахождения в работающей стиральной машине, включая заключительный режим отжима. Единственной проблемой для котёнка после стирки стали слезящиеся от порошка глаза, но это быстро вылечили. Неправда? Источник: lenta.ru

Для чего аборигены изготавливали невозвращающиеся бумеранги? 3838 + Ссылка Бумеранги бывают не только возвращающимися. Для охоты на крупных животных, например, кенгуру, австралийские аборигены предпочитали использовать невозвращающиеся бумеранги. Они изогнуты в меньшей степени и больше размером (до метра длиной), а бросают их почти горизонтально. При правильном броске такой бумеранг летит параллельно земле до 200 метров. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное может напиться, просто зарывшись во влажный песок? 8059 + Ссылка Ящерица Молох, живущая в пустынях Австралии, обладает уникальной способностью собирать воду своей кожей. Попавшая на кожу жидкость не впитывается сразу, но попадает по микроскопическим каналам между чешуйками в пасть ящерицы. Молох способен извлекать воду даже из влажного песка, просто зарывшись в него брюхом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где живут рыбы, которые любят ходить по дну вместо плавания? 8074 + Ссылка В 2010 году у берегов Австралии были найдены новые виды рыб отряда удильщикообразных. Вместо плавания эти рыбы предпочитают «гулять» по дну, передвигая своими грудными плавниками, которые внешне напоминают лапы животных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой спортсмен сумел выиграть золотую олимпийскую медаль, по ходу дистанции остановившись и пропустив уток? 12643 + Ссылка Двухкратный олимпийский чемпион по одиночной гребле Бобби Пирс из Австралии свою первую золотую медаль выиграл в Амстердаме в 1928 году. В четвертьфинальном заезде он сильно опережал соперника, как вдруг заметил преграждающую ему путь утку с утятами. Он решил остановиться и пропустить их, а в это время противник обошёл его на пять корпусов. Однако Пирс сумел выиграть как этот заезд, так и все последующие. Неправда? Источник: www.olympics.com.au

Каким образом австралиец способствовал спасению более 2 миллионов новорожденных? 27556 + Ссылка Австралиец Джеймс Харрисон за свою жизнь сдал кровь более 1000 раз. Антитела в его редкой группе крови помогают выжить новорожденным с тяжёлой формой анемии. Всего благодаря донорству Харрисона, по приблизительным подсчётам, удалось спасти более 2 миллионов младенцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Летняя Олимпиада 1956 года проходила не только в Мельбурне, но и в Стокгольме? 3569 + Ссылка Мельбурн, в котором проходила Летняя Олимпиада 1956 года, не смог принять все виды спорта. Из-за австралийских карантинных норм было невозможно ввезти туда лошадей, поэтому конные соревнования проводились параллельно основным играм в Стокгольме. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Канберра стала столицей Австралии? 6559 + Ссылка При подготовке объединений английских колоний в Австралийский Союз долго не могли решить, какой город станет столицей. Самые большие города Сидней и Мельбурн претендовали на это звание и нисколько не хотели уступать друг другу. Поэтому было принято решение построить в качестве столицы совершенно новый город — Канберру — на значительном расстоянии как от Сиднея, так и от Мельбурна. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое слово нельзя произносить депутатам парламента штата Южная Австралия? 2553 + Ссылка В 2003 году депутат парламента штата Южная Австралия Кэрлин Мэйуолд обратилась к министру с вопросом по проблеме ограничения потребления воды: «Пожалуйста, расскажите нам, как вы собираетесь доводить свои планы до широкой общественности?». Спикер парламента не дал ответить министру, сообщив, что слово «пожалуйста» употреблять здесь нельзя, так как депутаты не должны никого упрашивать или просить. Оказалось, что это правило было записано ещё в первом регламенте данного парламента. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

Где находится музей, в котором можно ходить внутри гигантского дождевого червя? 6332 + Ссылка Австралийские гигантские дождевые черви, живущие в холмах Юго-Западного Гипсленда, могут достигать 4 метров в длину. Недалеко от города Басс в Австралии находится музей-аттракцион в виде 100-метрового дождевого червя. Здесь можно совершать путешествия «внутри» самого червя и по червячным ходам на четвереньках. Неправда? Источник: www.seu.ru

Где в начале 21 века запатентовали колесо? 7268 + Ссылка В июле 2001 года австралийский юрист Джон Кэо получил инновационный патент на колесо с формулировкой «круглое устройство, применяемое для транспортировки грузов». Этим он обратил внимание общества на несовершенство австралийского патентного закона. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на картах север изображается вверху и где эту традицию пытаются нарушить? 9005 + Ссылка Ранним картографам для составления географических карт было необходимо иметь фиксированное направление, связанное с неподвижным объектом. Таким объектом является Полярная звезда, которая в наше время указывает север. Именно поэтому на картах север традиционно стали изображать вверху, а юг внизу. С недавнего времени в странах южного полушария, например Австралии или Новой Зеландии, популярны перевёрнутые карты, с югом вверху. Они также используются в других частях мира, как инструменты для обучения критическому мышлению. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой спортсмен, начав тренироваться в 23 года, выиграл медали на следующей Олимпиаде? 7129 + Ссылка Советский баскетболист Янис Круминьш, уроженец Латвии, начал заниматься баскетболом только в 23 года. Уже через два года он стал чемпионом СССР, а ещё через год выиграл серебро Олимпиады-1956 в Мельбурне. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как в Австралии спасают коал от гибели под колёсами? 15763 + Ссылка В Австралии для предотвращения гибели коал под колёсами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какими иностранными каторжниками хотели заселять российские просторы? 4691 + Ссылка Граф Потёмкин предлагал Екатерине II выписать у английского правительства каторжников для освоения причерноморских степей. Царица всерьёз увлеклась этой идеей, но сбыться ей было не суждено, а английских каторжников стали отправлять в Австралию. Неправда? Источник: vivovoco.rsl.ru

День рождения какого человека празднуют в разных странах в разные дни и месяцы? 2153 + Ссылка Официальный день рождения британского монарха празднуется в Великобритании и странах Содружества независимо от фактического дня его появления на свет. Например, в Англии праздник назначают на первую, вторую или третью субботу июня, в Австралии — на первый или второй понедельник июня, хотя разные штаты могут решать по-своему. Так, с 2012 года в штате Квинсленд день рождения королевы празднуют в октябре (хотя сама Елизавета II родилась 21 апреля). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные не могут ходить назад? 10496 + Ссылка По распространённому мнению кенгуру и страус эму не могут ходить назад. Именно поэтому эти животные изображены на гербе Австралии как символ движения вперёд, прогресса. Неправда? Источник: www.itsanhonour.gov.au

Какой континент обладает самой большой популяцией диких верблюдов? 5907 + Ссылка Самым большим поголовьем диких верблюдов обладает Австралия, куда их завезли в 19 веке. Она даже экспортирует их на Ближний Восток. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где деньги делают из пластика вместо бумаги? 5967 + Ссылка Купюры австралийских долларов сделаны не из бумаги, а из специального пластика. В 1996 году Австралия первой в мире полностью перешла на пластиковые банкноты, а к настоящему времени её примеру последовали Румыния, Вьетнам, Новая Зеландия, Бруней, Бермудские острова и Папуа — Новая Гвинея. Ещё 20 стран выпускают из пластика отдельные номиналы или ограниченные партии памятных купюр. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где девочек выдают замуж при рождении? 6783 + Ссылка Женщины североавстралийского племени Тиви выдаются замуж при рождении. Неправда? Источник: www.wannabe-anthropologist.com