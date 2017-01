Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какую табличку прикрепили к гробу изобретателя бортового самописца?

На бортовых самописцах, более известных как «чёрные ящики», обычно размещена надпись: «Flight Recorder; Do Not Open» («Бортовой самописец; Не открывать»). Когда в 2010 году умер австралиец Дэвид Уоррен, изобретатель этого устройства, к его гробу прикрепили табличку: «Flight Recorder Inventor; Do Not Open».

Источник: blogs.wsj.com