Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким животным третий глаз помогает ориентироваться в пространстве? 233 + Ссылка Третий глаз, или теменной глаз, — это распространённый светочувствительный орган у некоторых бесчелюстных, рыб, земноводных и рептилий. Он располагается между основными глазами и намного меньше их в размере, а также затянут кожей, хоть и более прозрачной. В нём есть сетчатка, нерв и аналог хрусталика, что позволяет воспринимать направление солнечного света, поляризацию света от неба и, по некоторым гипотезам, силовые линии магнитного поля Земли. Для многих видов экспериментально подтверждена необходимость теменного глаза для нормальной ориентации в пространстве. У птиц и млекопитающих от третьего глаза остался только пинеальный орган — так называемое шишковидное тело, которое является частью эндокринной системы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем объясняется милое поведение медленных лори при щекотке? 351 + Ссылка Популярность обитающих в Малайзии и Индонезии медленных лори как домашних питомцев резко возросла после появления видеороликов, где они якобы получают большое удовольствие от щекотки. На самом деле лори чувствуют угрозу и вскидывают лапы, чтобы всосать особый секрет из железы около локтя, который, смешиваясь со слюной, обеспечивает защитный ядовитый укус. Но приматы не могут это сделать, так как перед продажей торговцы вырывают им зубы. Операция обычно проходит в кустарных условиях, поэтому многие лори умирают ещё до продажи от занесённых инфекций. Неправда? Источник: www.ticklingistorture.org

Какого представителя кошачьих можно обучить охоте с человеком и езде на лошади? 318 + Ссылка Гепарды довольно легко приручаются и помогают людям в охоте ещё со времён Древнего Египта. Широкое распространение гепардовая охота имела в средние века у правителей Ближнего Востока. Хищников приучали держаться на лошади позади всадника и отпускали преследовать добычу, когда приближались к ней на приемлемое расстояние. Убив жертву, гепард ждал охотника и получал в награду её внутренности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране станционным смотрителем работала кошка и привлекла много новых клиентов? 431 + Ссылка В 2006 году японская железнодорожная компания в префектуре Вакаяма с целью оптимизации расходов наняла на должность смотрителей небольших станций совместителей. Одна из новых сотрудниц взяла на попечение несколько бродячих кошек, и вскоре одну из них по имени Тама решили официально назначить станционным смотрителем. Основной её обязанностью было приветствие пассажиров в фирменной фуражке, а новость об этом существенно увеличила их поток. Было подсчитано, что назначение Тамы принесло в местную экономику более миллиарда иен. За эти заслуги Тама была повышена до исполнительного директора и работала в компании до самой смерти в 2015 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каких обезьян французский учёный назвал по фамилии своих кредиторов? 405 + Ссылка Французский естествоиспытатель Жорж-Луи Леклерк де Бюффон имел напряжённые отношения с кредиторами, в том числе с семьёй Бабуин. В своей «Естественной истории» он обыграл сходство фамилии со старофранцузским словом «babine» («маска с рогами и бородой») и назвал один из родов обезьян бабуинами. В русском языке этот род называется павианы, а бабуин — один из его видов. Неправда? Источник: fr.wikipedia.org

Почему на флаге островов недалеко от Антарктиды можно увидеть северного оленя? 317 + Ссылка Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова — это заморская британская территория недалеко от Антарктиды, на гербе и флаге которой можно увидеть северного оленя. Ошибки здесь нет: оленей на архипелаг Южная Георгия привезли в начале 20 века норвежские китобои для охоты и употребления в пищу. Когда китобойный промысел сошёл на нет, постоянного населения на островах почти не осталось, а олени размножились до нескольких тысяч особей и стали представлять угрозу местной экосистеме. В 2013 году было принято решение о полном истреблении популяции, и сейчас в Южной Георгии оленей почти не осталось. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем самки белок собирают ртом испражнения детёнышей? 531 + Ссылка Маленькие бельчата до определённого возраста испражняются не самопроизвольно, а только когда мать стимулирует их языком. Самки собирают ртом продукты жизнедеятельности своих детёнышей и уносят в сторону от гнезда, чтобы хищники не могли легко найти его местоположение по запаху. К такой же тактике прибегают самки оленей. Неправда? Источник: www.washingtonpost.com

Кто такие крысиные короли? 499 + Ссылка Крысиным королём называют множество крыс, которые срослись хвостами. Задокументированных случаев наблюдения живых крысиных королей нет, но в различных музеях экспонируются их мумифицированные останки. Есть предположение, что иногда в тесных норах хвосты у крысят переплетаются во время копошения или смерзаются во время сна, а потом такой «король» может жить довольно долго, если другие сородичи приносят ему пищу. Другие исследователи говорят, что все музейные «короли» — это результат манипуляции, когда кто-то специально связывает мёртвых крыс. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное считается лучшим бегуном на длительных дистанциях? 506 + Ссылка Некоторые бушмены до сих пор практикуют способ охоты, при котором они просто изматывают жертву многочасовым бегом. Животное (например, антилопа) легко убегает от охотника вначале, но тот выслеживает жертву и приближается снова и снова, пока она не обессиливает. Существует теория, по которой именно выносливость к длительному бегу позволили ставшим прямоходящими предкам людей перейти от собирания падали к добыванию свежего мяса. Помимо скелетно-мышечных адаптаций, ключевым фактором успеха людей называется терморегуляция во время бега посредством выделения пота, тогда как многие животные вынуждены делать остановки, чтобы отдышаться. Согласно этой теории, именно человек является самым лучшим бегуном на планете на стайерских дистанциях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое отношение морские свинки имеют к морю и свиньям? 355 + Ссылка Морская свинка — это грызун, не имеющий отношения ни к морю, ни к свиньям. Относительно возникновения ассоциации с последними есть несколько версий: у этих зверьков большая относительно тела голова и плотная шея, они могут долгое время жить в небольших загончиках, а издаваемые ими звуки чем-то напоминают свиной визг. А эпитет «морская», видимо, появился потому, что зверьков завозили в Европу из-за моря, ведь их родиной являются Перу и соседние страны Южной Америки. Этих грызунов не стоит путать с морскими свиньями — семейством подотряда зубатых китов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие одноклеточные организмы являются потомками медуз? 472 + Ссылка Эволюция далеко не всегда означает усложнение организмов. Примером экстремального упрощения можно считать одноклеточных паразитов Myxozoa, которые являются родственниками медуз. Их связь заподозрили из-за сходства полярных капсул Myxozoa со стрекающими клетками кишечнополостных и доказали путём анализа ДНК. В ходе специализации геном этих паразитов уменьшился больше чем на 95%, из него исчезли в том числе гены, отвечающие за формирование многоклеточных особей. Неправда? Источник: nplus1.ru

Нужна ли волкам луна, чтобы выть? 369 + Ссылка Распространено поверье, что волки воют на луну, хотя в действительности волку не важно, есть или нет на небе луна и в какой фазе она находится. Вой для этих хищников — важное средство коммуникации и социального поведения, с помощью которого они могут передавать стае сведения о добыче, координировать действия при охоте и заявлять о своих правах на территорию. При вое волки поднимают голову просто для того, чтобы обеспечить распространение звука во все стороны. А людям может казаться, что они воют именно на луну, потому, что в лунные ночи погода обычно ясная и безветренная. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

В каком российском регионе есть Долина смерти, где в больших количествах гибнут животные? 479 + Ссылка У подножия камчатского вулкана Кихлиныч есть небольшой участок местности, где регулярно гибнут животные из-за выходящих на поверхность ядовитых газов. Гибель наступает не мгновенно, а тела из-за подавленной деятельности бактерий разлагаются очень медленно, из-за чего в этой Долине смерти образуются цепочки трупов. Например, сначала отравляется небольшая птица, затем привлечённая ею лиса, потом — привлечённая уже лисьим трупом росомаха или медведь. Сотрудники Кроноцкого заповедника регулярно чистят долину от трупов, прерывая эти цепочки и снижая общую смертность. Неправда? Источник: www.kronoki.ru

Какие животные не имеют иммунитета к собственному яду? 431 + Ссылка Среди млекопитающих ядовитых видов не так много — это утконосы, некоторые землеройки и щелезубы. У последних отсутствует иммунитет к собственному яду, о чём свидетельствуют частые случаи гибели щелезубов даже от лёгких ран во время боёв друг с другом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом форма зрачка животного зависит от его образа жизни? 552 + Ссылка Сравнение форм зрачков у более чем 200 видов животных выявило явную закономерность. Как правило, у травоядных зрачки вытянуты горизонтально, у активных хищников они круглые, а у хищников, охотящихся из засады — вытянуты вертикально. Это, вероятно, объясняется тем, что хищникам требуется в первую очередь концентрироваться на жертве, которая часто является вертикальным объектом, а фон по сторонам не так важен и может оставаться размытым. Жертвам же важно обозревать широкие окрестности, чтобы вовремя заметить угрозу, а также определять направление, куда бежать. Неправда? Источник: elementy.ru

Какие животные могут спать стоя? 511 + Ссылка Лошади, коровы, слоны, жирафы и некоторые другие крупные млекопитающие могут спать стоя благодаря особому строению коленного сустава, кости которого «запираются» в определённом положении и позволяют животному расслабить остальные мышцы тела. Такое поведение обусловлено эволюционными причинами: из стоячего положения можно сразу же пуститься в бег в случае опасности от хищников. Но если перечисленные животные чувствуют себя в безопасности, они могут спать и лёжа, достигая полного расслабления и глубокой фазы сна. Ещё одним примером научившихся спать стоя, причём только на одной ноге и прямо в воде, являются фламинго. Неправда? Источник: sleep.org

Какие морские животные, засыпая, держатся лапками друг за друга? 658 + Ссылка Иногда каланы, засыпая, попарно держатся лапками. Зоологи объясняют такое поведение морских выдр тем, что они боятся потерять друг друга из-за течения. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

С каким человеком в течение 20 лет дружил дикий крокодил? 1301 + Ссылка В 1991 году костариканец Гильберто Седден обнаружил на берегу реки умирающего крокодила, подстреленного в левый глаз. Он увёз его в лодке и выхаживал в течение шести месяцев у себя дома, где не только кормил и давал лекарства, но и обнимал рептилию, которую назвал Почо. Когда Почо выздоровел, Гильберто вывез его к реке, но тот вернулся за ним в дом и стал жить в пруду неподалёку. Они стали каждый день плавать вместе, играть и обниматься, а позже Гильберто стал устраивать из этого представления для туристов. В 2011 году Почо умер от старости. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

От какого животного произошло слово «кожа»? 668 + Ссылка Слово «кожа» в древности звучало как «козья» и означало конкретно шкуру козы. Впоследствии значение слова расширилось и стало обозначать покров тела как любого животного, так и человека. Неправда? Источник: www.pochemyneinache.com

Где выращивают «протестную» породу свиней, рисунком напоминающую национальный флаг? 737 + Ссылка В начале 20 века датчанам, проживающим в северных районах немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн, запретили вывешивать датский флаг. В ответ они попытались воплотить его рисунок в свиньях и вывели новую породу с вертикальной белой полосой, получившую название «датская протестная». В 1968 году породу стали считать вымершей, но затем снова обнаружились свиньи с похожим фенотипом. Сегодня власти Шлезвиг-Гольштейна поощряют их разведение, отмечая культурную ценность породы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая обезьяна умеет проходить первый уровень Pac-Man? 730 + Ссылка Одна из самых известных обезьян, участвующих в исследовательских программах по обучению приматов языку — это карликовый шимпанзе по имени Канзи. Он может сопоставлять несколько сотен слов с символами на специальной клавиатуре, и через них же выражает свои просьбы, когда ему что-то требуется. Среди документально зафиксированных умений Канзи — зажигание огня спичками и поджаривание зефира на костре. Также его обучили играть в Pac-Man, и Канзи сумел пройти первый уровень. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое домашнее животное обитает в Афганистане только в одном экземпляре? 602 + Ссылка В Афганистане, мусульманской стране с более чем 30-миллионным населением, живёт только одна свинья. Её зовут Ханзир, и находится она в кабульском зоопарке. Несмотря на изолированность животного, в 2009 году во время мировой пандемии «свиного» гриппа Ханзир был отправлен на карантин. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой правитель сам любил участвовать в гладиаторских боях? 561 + Ссылка Римский император Коммод любил выступать на арене в качестве гладиатора, несмотря на то что такие бои считались уделом рабов. Сам себя он считал воплощением Геркулеса и облачался в львиную шкуру. Коммод хорошо владел оружием и одержал на арене более 700 побед, хотя особо рисковать жизнью не стремился: часто ему в соперники приводили уже раненых солдат или инвалидов. Император также обожал убивать луком и дротиками экзотических животных: львов, страусов, слонов и даже жирафов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На сколько видов делятся современные слоны? 885 + Ссылка На протяжении долгого времени зоологи выделяли среди современных слонов два рода — индийских и африканских, и в каждом из них был только один вид. Однако после детального анализа ДНК учёные пришли к выводу, что африканских слонов нужно разделить на два вида: саванного слона и лесного слона, ранее считавшегося подвидом первого. У лесного слона, по сравнению с саванным, гуще волосяной покров, более округлые уши и значительно меньшая высота в холке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

От какого животного, обучаемого языку, учёные услышали осмысленный вопрос? 1102 + Ссылка Известны несколько многолетних программ по обучению высших приматов языку жестов, в ходе которых они в той или иной степени демонстрировали обучаемость и понимание. Однако, успешно отвечая на вопросы учёных, обезьяны ни в одном из экспериментов не задавали вопросы сами. Некоторые исследователи даже предположили, что именно постановка вопросов является главным отличием когнитивных способностей человека и животных. Тем не менее, учёные слышали вопрос от попугая Алекса, который за 30 лет жизни выучил 100 слов, включая несколько цветов, форм и пространственных концепций. Однажды он спросил, какого цвета он сам, на что получил ответ «серый» и запомнил это слово. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране действует закон, запрещающий держать дома только одну морскую свинку? 702 + Ссылка В Швейцарии действует закон, запрещающий держать в качестве питомца только одну морскую свинку в силу их социальности. Однако в случае смерти одной свинки законопослушный владелец должен купить к ней пару и рискует таким образом попасть в бесконечную петлю. Для решения такой проблемы существует сервис аренды морских свинок — можно купить животное по обычной цене и вернуть его за половину стоимости в любое время. Неправда? Источник: www.spiegel.de

У каких водных обитателей обнаружен ритуал ухаживания? 554 + Ссылка Многолетние наблюдения за речными дельфинами в бассейне Амазонки выявили наличие у них ритуала ухаживания. Некоторые самцы преподносят самкам пучки морской травы, палочки или просто куски глины, чтобы произвести на них хорошее впечатление. Анализ ДНК особей показал, что у таких самцов в стае больше детёнышей. Вкупе с зафиксированным у берегов Австралии умением дельфинов надевать на нос морских губок, чтобы не пораниться при ощупывании морского дна, данное открытие позволяет говорить о наличии у этих млекопитающих развитой системы социального обучения. Неправда? Источник: www.newsru.com

Какое направление мысленной числовой линии является врождённым? 922 + Ссылка Взрослые люди располагают числа по возрастанию на мысленной числовой линии так, как привыкли писать: мы — слева направо, а, например, арабы — справа налево. Однако эксперименты с ещё не владеющими письмом младенцами показывают, что врождённое представление об ориентации числовой оси — всё-таки слева направо. Более того, эта же ориентация, видимо, свойственна и для других животных. Маленьких цыплят научили находить пищу за экраном с 5 квадратиками, а потом предлагали два других одинаковых экрана. Если на них было по 2 квадрата, большинство цыплят шли к левому экрану, а если по 8 — к правому, и результаты эксперимента подтвердились также для чисел 20, 8 и 32. Неправда? Источник: elementy.ru

Почему у броненосцев, ленивцев и муравьедов очень плохое зрение? 511 + Ссылка Броненосцы, ленивцы и муравьеды объединены в надотряд неполнозубых. Существует множество наблюдений, описывающих плохое зрение этих животных. Например, дерущиеся самцы ленивцев могут пытаться боднуть соперника, находясь в метре от него. Выяснилось, что у неполнозубых не функционирует должным образом ген, отвечающий за формирование колбочек в глазах, поэтому они видят мир чёрно-белым и очень плохо ориентируются при ярком свете. Учёные выдвинули гипотезу о том, что неполнозубые произошли от общего предка, ведущего подземный образ жизни и утратившего колбочки за отсутствием необходимости. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Чьи крики при спаривании стали звуком общения велоцирапторов в «Парке Юрского периода»? 706 + Ссылка Для озвучки динозавров в фильме «Парк Юрского периода» Гэри Райдстром записал и смикшировал множество естественных звуков реальных животных. По его признанию, звук общения велоцирапторов друг с другом базируется на криках спаривающихся черепах. Неправда? Источник: www.vulture.com

Каким образом летучие мыши могут мешать друг другу охотиться без физического контакта? 560 + Ссылка При охоте летучая мышь сканирует пространство вокруг себя сериями ультразвуковых криков, а при обнаружении жертвы издаёт ещё более быструю серию криков для точного определения её местоположения. В этот самый момент другая мышь-конкурент может произвести специальный звук, названный учёными sinFM. Он накладывается на крик первой мыши, от чего та в большинстве случаев промахивается мимо жертвы. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Какие млекопитающие уличены в изнасиловании пингвинов? 1261 + Ссылка Южноафриканские исследователи начиная с 2006 года зафиксировали несколько случаев изнасилования королевских пингвинов морскими котиками на субантарктическом острове Марион. В одном эпизоде после акта копуляции котик убил и съел птицу. Назвать причины такого необычного поведения ластоногих, ищущих сексуального контакта с представителями другого класса животного мира, учёные пока затрудняются. Неправда? Источник: lenta.ru

Почему серые киты спариваются в группах по трое особей? 543 + Ссылка Спаривание у серых китов часто случается в группах из одной самки и двух самцов. Существует две точки зрения для объяснения такого поведения. Согласно первой, самцы до последнего момента конкурируют за самку с равными шансами, и один из китов выигрывает право на завершение процесса случайно. Согласно другому мнению, так как животным таких размеров и массы производить акт зачатия довольно сложно, второй недоминантный самец выступает в роли ассистента, помогая самке занять нужное положение и поддерживая её. Неправда? Источник: www.marinebio.net

Каких животных финские фермеры покрывают светоотражающей краской? 1162 + Ссылка Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей, особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого числа с недавних пор оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становится светоотражающим покрытием. Неправда? Источник: www.bbc.com

Каким образом число доступных для спаривания самок влияет на сексуальную активность самцов? 711 + Ссылка Самцы млекопитающих проявляют высокую активность по отношению к каждой новой доступной для спаривания самке, даже если находятся в состоянии сексуального пресыщения. Экспериментально этот феномен, названный эффектом Кулиджа, был доказан на крысах. Самец помещался в закрытое пространство с несколькими самками в период течки и сразу же начинал поочерёдно с ними спариваться до тех пор, пока окончательно не выдыхался, оставаясь безучастным к призывам партнёрш. Но если в этот момент в клетку помещали новую самку, самец находил силы на ещё один акт. Для самок эффект Кулиджа тоже эмпирически доказан, хотя выражен в меньшей степени. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что делал Гитлер, когда видел в фильме сцену жестокого обращения с животным? 1046 + Ссылка Гитлер, по крайней мере в последние годы жизни, был убеждённым вегетарианцем. Если Гитлер смотрел фильм, в котором встречалась сцена жестокого обращения с животным или его смерти, он закрывал глаза и открывал их только после предупреждения соседа, что сцена закончилась. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким животным и для чего фермеры дают проглатывать магниты? 907 + Ссылка Коровы могут легко проглотить гвозди и проволоку, которые попадаются им на пастбищах или в плохо очищенных кормах. Эти острые предметы могут проколоть стенки желудка и вызвать воспаление или другие болезни внутренних органов животного. Для предотвращения таких случаев многие фермеры ещё в начале жизни коров подсовывают в их пищу небольшой магнит. Он попадает в рубец или сетку желудка и собирает металл, никак не мешая перевариванию другой пищи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каких животных койоты используют как союзников при охоте на норных грызунов? 635 + Ссылка Койоты и американские барсуки часто охотятся вместе на норных животных, таких, как белки или луговые собачки. Койоты эффективны в погоне за добычей на открытой местности, однако жертва может спрятаться в нору, которую барсук может тут же разрыть и поймать жертву. В свою очередь, койот может выжидать у входа в нору, когда барсук ведёт свою работу. Если испуганный грызун не выдерживает и убегает из норы, он сразу же может стать добычей койота. Неправда? Источник: animals.howstuffworks.com

Как дышат бегемоты, когда спят полностью погружёнными в воду? 799 + Ссылка Бегемоты большую часть времени проводят в воде. Они часто спят либо на отмели, выставив верхнюю часть головы, либо полностью погружёнными в воду. Во втором случае бегемоты рефлекторно, не просыпаясь, всплывают на поверхность каждые 3—5 минут и делают вдох. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

От чего зависит сила обнимания коал с деревьями? 629 + Ссылка В жаркое время коалы чаще и сильнее обнимают деревья, на которых обитают, и предпочитают проводить время на нижней части ствола. Максимально распластавшись по стволу эвкалипта, коалы спасаются от перегрева, так как температура поверхности дерева всегда на несколько градусов ниже температуры воздуха. В зимнее же время, наоборот, коалы предпочитают находиться на верхушках деревьев, где больше листьев. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какое наземное млекопитающее первым колонизировало Новую Зеландию? 860 + Ссылка До появления первых поселенцев на территории Новой Зеландии в 13 веке из млекопитающих здесь обитали только тюлени, морские львы и летучие мыши. Таким образом, человек стал первым наземным млекопитающим, колонизировавшим эти острова. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные могут делать запасы из консервированных дождевых червей? 735 + Ссылка Большую часть рациона кротов составляют дождевые черви. В слюне крота есть особый токсин, который не убивает червяка, но парализует его. Поэтому крот может надкусывать червей и делать запасы в специальных «кладовках» в своих туннелях. Счёт законсервированных в таких складах особей может идти на сотни и тысячи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каких сумчатых животных почти не действует любой змеиный яд? 890 + Ссылка Ядовитые змеи составляют существенную часть диеты многих видов опоссумов, на которых яд почти не действует. Учёные выделили в крови опоссумов ответственный за это белок, назвав его нейтрализующим летальные токсины фактором, или LTNF. Проводились эксперименты с мышами, которым вводили этот белок, а затем смертельные дозы различных ядов. LTNF успешно нейтрализовывал змеиные яды, причём даже от азиатских и австралийских змей, с которыми североамериканские опоссумы никак не сталкиваются. Также LTNF успешно противостоял яду скорпиона, рицину и ботулотоксину — всё это даёт надежду на создание универсального противоядия для человека на основе этого вещества опоссумов. Неправда? Источник: web.missouri.edu

Как влияет пол учёного на результаты экспериментов с лабораторными мышами? 731 + Ссылка Пол учёного может влиять на результаты экспериментов с лабораторными мышами и крысами, которые составляют более 95% всех подопытных животных. Присутствие одного мужчины в лаборатории или даже просто мужской футболки резко поднимает в крови грызуна уровень кортикостерона, так называемого гормона стресса. Так как этот гормон действует как анальгетик, подопытные меньше реагируют на боль. Если же в кабинете есть женщина или грызуну подносят мужскую футболку вместе с женской, изменений уровня гормона не наблюдается. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какие динозавры по времени ближе к человеку, чем к стегозаврам? 794 + Ссылка Человечество от тираннозавров, которые обитали 66–67 млн. лет назад, отделяет меньше времени, чем тираннозавров от стегозавров, ходивших по планете 150–155 млн. лет назад. Однако во многих произведениях массовой культуры эти динозавры существуют в одном временном промежутке и даже соперничают друг с другом. Неправда? Источник: www.smithsonianmag.com

Где и когда люди укрывались от непогоды в панцирях броненосцев? 659 + Ссылка В эпоху плейстоцена в Южной и Центральной Америке обитали глиптодоны — гигантские родственники современных броненосцев. Своими размерами и габаритами глиптодон походил на «Фольксваген „Жук“». Существуют свидетельства, что индейцы охотились на них и использовали панцири глиптодонов как укрытие от непогоды. Предположительно, люди полностью истребили глиптодонов примерно 10 000 лет назад. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая шутка в статье Википедии о животном семейства енотовых продержалась 6 лет? 836 + Ссылка В 2008 году один пользователь Википедии внёс в правку в статью о зверьке коати, дописав: «также известный как бразильский трубкозуб». Вообще коати относятся к семейству енотовых и обитают в Америке, а трубкозубы живут только в Африке. Внёсший правку пользователь увидел несколько коати на отдыхе в Бразилии, и, отметив их некоторое сходство с трубкозубами, отредактировал статью ради смеха. Он полагал, что другие редакторы заметят это и сделают откат, однако всё случилось наоборот: правка осталась, и вскоре название «бразильский трубкозуб» появилось на множестве сайтов, включая такие известные, как Independent и Daily Mail, и даже в учебнике Чикагского университета. В самой статье Википедии «бразильский трубкозуб» был «подтверждён» ссылкой на The Telegraph и удалён только в 2014 году после выхода разоблачающей статьи в New Yorker. Неправда? Источник: www.newyorker.com

Чем объясняются случаи убийства носорогов африканскими слонами? 853 + Ссылка Самцы слонов периодически проходят через состояние так называемого «муста», когда уровень тестостерона в крови до 60 раз выше обычного. В это время слоны крайне агрессивны, причём это не связано однозначно с потребностью в спаривании в период гона. В африканских заповедниках неоднократно выявлялись случаи, когда молодые слоны беспричинно убивали носорогов. Наблюдения показали, что чаще это случалось тогда, когда молодняк вырастал в стаде без взрослых самцов, что позволяет предположить в качестве причины муста природные механизмы установления доминации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему коалы способны издавать очень громкие и низкие звуки? 564 + Ссылка Звук, издаваемый млекопитающими, образуется в гортани за счёт прохождения воздуха через голосовые складки. Чем больше размер и вес складок, тем ниже может получиться звук, именно поэтому небольшие зверьки обычно пищат и не способны трубить, как слоны. Единственным исключением являются коалы — во время брачного сезона самцы могут привлекать самок очень громкими и низкими звуками вплоть до 27 Гц. Удаётся им это за счёт дополнительной пары голосовых связок, расположенных в месте слияния носоглотки и ротоглотки и значительно превосходящих гортанные складки размером и весом. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Популяции каких животных до сих пор не смешиваются из-за бывшего «железного занавеса»? 799 + Ссылка Хотя «железный занавес» на границе между Чехословакией и ФРГ, представлявший собой заграждения под напряжением с колючей проволокой, давно исчез, обитающие здесь олени за редким исключением не пересекают границу. Такой вывод был сделан после многолетних наблюдений за животными, на которых были надеты ошейники с GPS-навигаторами. Оленята с рождения следуют за матерью и вырабатывают маршруты миграции, поэтому у чешских и немецких оленей до сих пор сохраняются разные ареалы обитания, хотя в настоящее время их ничего не разделяет и все ныне живущие животные родились после падения «железного занавеса». Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какие эмоции собаки можно распознать по характеру виляния её хвоста? 743 + Ссылка Когда собака виляет хвостом, это может означать не только радость и дружелюбие. Положительные эмоции собаки наиболее явно проявляются, когда виляние асимметрично смещено вправо. А вот если движения хвоста смещаются влево, это значит, что она встретила что-либо пугающее или раздражающее. Причём собаки не только передают свои эмоции таким образом, но и распознают жесты других собак. При показе видеозаписи сородичей с левым характером виляния хвоста приборы фиксируют у собак учащённое сердцебиение и признаки тревожности, а при демонстрации виляния вправо никаких изменений в поведении подопытных не наблюдается. Неправда? Источник: www.gazeta.ru

Почему у северных оленей разный цвет глаз зимой и летом? 565 + Ссылка Эффект свечения глаз в темноте у многих животных обусловлен наличием особой структуры позади сетчатки — тапетума. Он отражает поступающий свет, заставляя его ещё раз воздействовать на рецепторы сетчатки, что значительно повышает общую светочувствительность глаза. Тапетум имеют и северные олени, у которых обнаружен феномен изменения цвета глаз: летом они золотистые, а в период полярной ночи — синие. Зимой глаза оленей остаются всегда расширенными, что увеличивает давление на сосуды и изменяет структуру тапетума. Хотя чёткость зрения из-за этих изменений снижается, за счёт сильно повышенной световосприимчивости глаз оленям легче замечать хищников в темноте. Неправда? Источник: www.nat-geo.ru

Каким образом пингвины помогали китобоям на Фолклендских островах? 769 + Ссылка Европейцы начали активно колонизировать Фолклендские острова в 18 и 19 веках, и многие поселенцы занимались китобойным промыслом. Для топления китовьего сала и получения ворвани требуется большое количество топлива, которым в те времена обычно служила древесина, однако на Фолклендах очень мало деревьев. Китобои решили эту проблему с помощью обитающих здесь же пингвинов — оказалось, что они очень хорошо горят благодаря наличию толстого слоя подкожного жира, а поймать их не составляло никакого труда. Неправда? Источник: mentalfloss.com

У каких животных можно узнать точный возраст по ушной сере? 677 + Ссылка Ушная сера некоторых китов никак не выводится из ушного канала, и по ней можно узнать много интересного. Например, каждый год у синих китов делится на два примерно равных периода: кормление, когда сера насыщена жирами и полезными веществами и поэтому окрашена в более светлые тона, и миграция, когда сера становится темнее. Если у синего кита извлечь эту пробку, можно точно определить возраст животного, как по годовым кольцам деревьев. Также по наличию в ушной сере кита гормонов или различных загрязнителей из внешней водной среды можно проанализировать его жизненный путь более детально. Неправда? Источник: www.vesti.ru

Как изменился средний размер бивней слонов за последние полтора столетия? 716 + Ссылка За последние полтора столетия средний размер бивней слонов, как африканских, так и индийских, уменьшился примерно вдвое. Исследователи напрямую связывают эти данные с браконьерством: охотники за слоновой костью убивают, как правило, самых больших особей, поэтому слоны поменьше и с меньшими по размеру бивнями получают больше шансов оставить потомство. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Каким образом слоны могут передавать друг другу информацию на расстояние до 30 км? 680 + Ссылка Слоны могут общаться друг с другом с помощью инфразвука — волн частотой ниже 20 Гц, не воспринимаемых человеческим ухом. Причём распространяются такие звуки между животными не только в воздушной среде, но и по земле. Особое строение ног позволяет слонам воспринимать сейсмические колебания этих частот на расстоянии до 30 км, принимая таким образом сигналы от своих сородичей о замеченных хищниках и другую информацию. Чтобы чётче «слышать» ногами, слоны могут принимать специальную позу, перенося вес тела на передние конечности и иногда даже касаясь земли хоботом. Учёные также исследуют гипотезы о том, что слоны могут правильно интерпретировать низкочастотные сигналы от других природных источников — например, приближающихся землетрясений или цунами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем кроликам нужен яркий белый хвост? 756 + Ссылка Профессор Гёттингенского университета Дирк Земманн разработал теорию о том, зачем кроликам нужен яркий белый хвост. Преследующий кролика хищник концентрирует внимание на этом контрастном пятне, игнорируя туловище жертвы. Когда кролик совершает резкий и непредсказуемый поворот, хищнику зачастую не удаётся быстро сориентироваться, и погоня заканчивается неудачей. Подтверждением гипотезы стала компьютерная игра, в которой людям было предложено «влезть в шкуру» хищника и нажимать клавиши, соответствующие изменению курса бегущего впереди кролика. В первом варианте игроки гнались за кроликом сплошного цвета, во втором — за кроликом с белым хвостом, и в этом случае количество ошибок значительно увеличивалось. Неправда? Источник: nauka21vek.ru

Откуда появился миф о массовых самоубийствах леммингов? 445 + Ссылка Биологи 19 века не могли объяснить внезапные сокращения численности популяции норвежских леммингов. Вкупе с наблюдениями их массовых миграций, когда некоторые зверьки не рассчитывают силы и тонут при преодолении водных преград, этот факт привёл к появлению ложной гипотезы о массовых суицидах леммингов. Миф был широко популяризован диснеевским документальным фильмом 1958 года «Белая пустошь», где было показано, как лемминги один за другим прыгают в воду с высокого обрыва. Позднее выяснилось, что съёмочная группа специально закупила несколько десятков этих животных и заставила перемещаться их в нужном направлении с помощью покрытых снегом транспортёров. Неправда? Источник: www.snopes.com

К какой хитрости при охоте на обезьян прибегают амазонские длиннохвостые кошки? 1329 + Ссылка Хищники семейства кошачьих способны имитировать голоса своих жертв с целью выманивания. Первое наблюдение такого плана сделали бразильские биологи в 2005 году — они увидели длиннохвостую кошку, издающую звуки, похожие на плач детёнышей обезьян-тамаринов. Взрослые тамарины попытались исследовать источник звука, но, заметив хищника, успели скрыться. По свидетельству коренных жителей Амазонии, подобную стратегию охоты применяют также ягуары, пумы и другие кошачьи. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

У каких млекопитающих глаза могут двигаться не синхронно, а в разные стороны? 845 + Ссылка Система зрения крыс отличает их от всех других млекопитающих. Их глаза могут двигаться в разных направлениях и способны отклоняться друг от друга до 40° по горизонтали и до 60° по вертикали, что вместе с очень подвижной головой оебспечивает почти полный обзор во все стороны. Особенно заметно этот эффект проявляется при движении крысы на большой скорости. Получается, что её мозг обрабатывает сразу две различных картинки, а не одну синхронизированную. Неправда? Источник: detalimira.com

Почему некоторые гориллы носят научное имя gorilla gorilla gorilla? 1360 + Ссылка Научное название рода горилл — gorilla, вида западная горилла — gorilla gorilla, а его подвида западная равнинная горилла — gorilla gorilla gorilla. По такому же принципу биологической классификации построено латинское имя подвида степной бизон — bison bison bison. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и на каких условиях можно купить лицензию на отстрел рогатых зайцев? 888 + Ссылка Ещё с 16 века в европейских книгах встречаются упоминания и изображения вымышленного животного — рогатого зайца. Особенно популярной эта химера стала в США в 20 веке. Их столицей считается городок Дуглас в штате Вайоминг — здесь сувениры из тушек кроликов с приделанными рогами изготавливаются тысячами каждый год. Здесь же можно получить лицензию на отстрел рогатых зайцев, которая действительна в течение двух часов после полуночи 31 июня, а главное условие получения — IQ не выше 72 пунктов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Самки каких животных могут производить одновременно два типа грудного молока? 794 + Ссылка Самки валлаби, млекопитающих семейства кенгуровых, способны производить одновременно два типа грудного молока. Из одного соска кормится недавно родившийся детёныш, а из другого — более взрослый детёныш, который уже покинул сумку. Молоко для него более жирное и с другим составом питательных веществ. Неправда? Источник: www.environmentalgraffiti.com

В какой сказке братьев Гримм все герои-животные умирают? 925 + Ссылка У братьев Гримм есть сказка «О смерти курочки», в которой все герои-животные умирают. Действие начинается с того, что курочка подавилась орехом, а петушок побежал за водой и вынужден был выполнять разные задания. Когда он вернулся назад с водой, курочка уже была мертва. Затем мыши построили повозку, чтобы похоронить её, и по дороге собрали множество лесных зверей, но при переправе через ручей все они потонули. Петушок же умер от горя, сидя на могиле курочки. Неправда? Источник: www.grimmstories.com

Каким образом дельфины помогают ловить рыбу бразильским рыбакам? 1637 + Ссылка В городке Лагуна на юге Бразилии дельфины часто помогают местным рыбакам. Группа дельфинов гонит косяк рыбы к берегу, в это время рыболовы стоят на мелководье. Затем один из дельфинов в нужный момент переворачивается, что служит знаком для рыбаков выбрасывать сети в воду. Выгода дельфинов заключается в том, что они лакомятся рыбой, избежавшей сетей и плывущей им навстречу. Такому поведению дельфинов никто специально не обучал, а первые упоминания о кооперации датируются ещё 1847 годом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему символом Демократической партии США считается осёл? 748 + Ссылка В 1828 году противники будущего американского президента Эндрю Джексона, обыгрывая фамилию, изображали его на карикатурах в виде глупого и упрямого осла (по-английски jackass означает и «осёл», и «болван»). Однако Демократическая партия, которая выдвинула Джексона, обратила это сравнение себе на пользу. Осла стали размещать на агитационных материалах, делая акцент на его трудолюбии, скромности и упорстве — качествах, присущих многим простым американцам. В 1870 году карикатурист Томас Наст дал новый виток популярности представлению демократов ослами, заодно нарисовав Республиканскую партию в образе слона. С того времени эти животные прочно закрепились в массовом сознании в качестве символов партий. Неправда? Источник: www.wisegeek.com

Почему слоны всегда ходят на цыпочках? 1322 + Ссылка Слоновья нога снаружи кажется массивным столбом с плоской подошвой. Однако можно сказать, что в действительности слоны ходят на цыпочках подобно собакам или лошадям, так как вся нагрузка ложится на передние пальцы. Пятка у слона высоко приподнята, а подошва по сути образована толстым слоем жира. Неправда? Источник: blogs.discovermagazine.com

Почему самцы шимпанзе предпочитают старых самок молодым? 994 + Ссылка Наблюдения за шимпанзе в национальном парке Уганды показали, что самцы этих приматов предпочитают спариваться со старыми самками, а на молодых обращают внимание только наиболее слабые представители мужского пола. Ведь чем старше самка, тем больше потомства она уже вырастила, и новые детёныши от неё выживут и будут успешно развиваться с большей вероятностью. Неправда? Источник: www.newsru.com

Каким образом растения для защиты от травоядных привлекают хищников? 2218 + Ссылка Многие растения в ходе эволюции научились вырабатывать химические вещества, которые вредны или смертельно опасны для травоядных. Однако у некоторых растений химическая защита имеет не прямое, а косвенное воздействие по принципу «враг моего врага — мой друг». В этом случае выделяемые летучие вещества привлекают хищников, которые регулируют численность травоядных и тем самым способствуют выживанию растения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком зоопарке можно увидеть ослов, загримированных под зебр? 915 + Ссылка В палестинском городе Газа есть небольшой зоопарк, почти все животные в котором привезены нелегально через туннель на границе с Египтом. В 2009 году из-за военного конфликта с Израилем зоопарк был сильно повреждён, и от недоедания умерли две зебры. Не имея денег и возможности ввезти новых зебр, служащие выставили в их качестве пару ослов, раскрашенных чёрными полосками. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Является ли обоняние стереоскопичным? 962 + Ссылка Давно установлено, что зрение и слух у человека и многих других животных стереоскопичны. Однако мы обладаем и стереообонянием, ведь ноздри это тоже парный орган, хоть и расположены они гораздо ближе друг к другу, чем глаза или уши. Наиболее эффектно гипотеза о стереоскопичности обоняния доказана на примере кротов, зрение и слух которых слаборазвиты. В специальной лаборатории кротам требовалось гораздо больше времени на поиск кормушки с земляными червями, если в одну из ноздрей им вставляли затычку, причём отклонение курса у всех подопытных составляло примерно одинаковую величину и всегда в сторону открытой ноздри. В другой части эксперимента кротам в левую ноздрю вставляли пластиковую трубочку, ведущую направо, а в правую — ведущую налево, и в этом случае животные были полностью дезориентированы и не могли найти пищу. Неправда? Источник: elementy.ru

Сколько видов животных на планете исчезли из-за кошек? 1418 + Ссылка Специалисты из Смитсоновского института охраны природы в США заявили, что кошки являются одной из главных угроз дикой природе. Только в США ежегодно они убивают до 4 миллиардов птиц и до 20 миллиардов млекопитающих, наибольшая часть которых становятся жертвами бездомных и одичавших кошек. В целом кошки ответственны за исчезновение не менее 30 видов животных на планете — в основном истребление случалось в тех местах, где кошек исторически не было, но затем они были завезены человеком и нарушили экологический баланс. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какой компонент духов добывается из мешочков, расположенных у анального отверстия бобров? 954 + Ссылка В состав многих элитных духов входит ароматическое вещество кастореум, или бобровая струя. Его добывают из специальных мешочков, которые расположены около анального отверстия бобров. Этой секрецией в сочетании с уриной бобры метят территорию. Ещё кастореум иногда применяют в качестве пищевой добавки, а раньше он широко использовался как лекарство. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой репеллент от комаров используют южноамериканские обезьяны-капуцины? 1819 + Ссылка Южноамериканские обезьяны вида траурных капуцинов умеют использовать натуральные репелленты от комаров. Они находят в коре деревьев многоножек, которые выделяют защитные химические вещества класса бензохинонов, и натирают ими кожу. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какие грызуны пищат на Луну наподобие волков? 2145 + Ссылка В Мексике и на юге США обитает кузнечиковый хомячок — ночной хищник, сильно отличающийся поведением от большинства грызунов. Он охотится на кузнечиков, скорпионов и змей, к яду которых у него выработан иммунитет, и даже других мышей. Для обозначения своей территории хомячок периодически встаёт на задние лапы, запрокидывает голову и издаёт протяжный писк, что очень походит на волчий вой на Луну. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и каким образом научил собак водить машину? 2018 + Ссылка Специалисты новозеландского Общества по защите животных от жестокого обращения за два месяца научили нескольких псов водить машину в рамках кампании поиска владельцев для бездомных животных и изменения пренебрежительного отношения к ним. Тренировка началась на деревянных колясках, приводимых в движение инструкторами и оборудованных рулём и рычагом для переключения передач. Затем собак учили управлять настоящим автомобилем, сделав специальные удлинители для педалей газа и тормоза, чтобы их можно было нажимать задними лапами. Финальное показательное выступление включало в себя проезд по прямой и разворот на 180 градусов, с чем собаки вполне справились, пусть и с некоторыми командами от инструкторов. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

У какого народа существует обычай кастрирования животных зубами? 1563 + Ссылка Саамы и некоторые другие северные народы издавна практиковали кастрацию оленей зубами. В отличие от полного удаления тестикул ножом, перекусывание яичек зубами делает животных стерильными, то есть послушными, но не прекращает выработку гормона тестостерона, без которого олени не могут набрать достаточную массу тела для тягания саней. К тому же, в условиях неразвитой ветеринарии техника кастрации без оставления открытых ран на теле значительно снижает риск возникновения инфекции. Неправда? Источник: www.reuters.com

Какое правило нарушают дальневосточные леопарды? 1247 + Ссылка Существует несколько законов, описывающих различия фенотипов у теплокровных животных в пределах одного вида или среди близких видов в зависимости от места обитания. Животные, которые обитают в более холодном климате, обычно имеют менее яркую окраску (правило Глогера), менее выступающие части тела, чтобы эффективнее сохранять тепло (правило Аллена), но более крупные размеры тела в целом (правило Бергмана). Хотя последний закон нередко нарушается, если образ жизни сравниваемых животных существенно отличается — например, многие лесные подвиды волка крупнее тундровых, а дальневосточный леопард существенно меньше африканского. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и за сколько можно клонировать любимую собаку? 935 + Ссылка Южнокорейский учёный Хван Усок в 2005 году стал первым, кому удалось клонировать собаку. Сейчас его компания занимается коммерческим клонированием собак, стоимость одного клона — 100 000 $. Полное совпадение характера и внешнего вида вашего любимого питомца и клонированного щенка не гарантируется — например, у далматинов расположение пятен будет разным. Сама процедура до сих пор далека от совершенства: успешность оплодотворения самки-донора составляет только 30%, и даже в этом случае щенки могут родиться больными. В этом случае компания проводит повторное клонирование, так как гарантирует клиенту здорового щенка. Неправда? Источник: www.guardian.co.uk

Кто и когда первым предложил использовать боевых тюленей? 1862 + Ссылка Широко известны как советские, так и американские программы по использованию дельфинов, тюленей и морских львов в военных целях — для обнаружения подводных мин или обезвреживания аквалангистов-диверсантов. Однако первые опыты такого рода проводились ещё в Российской империи в 1915 году. В Генеральный штаб ВМФ обратился не кто иной, как знаменитый дрессировщик Владимир Дуров, предложив научить тюленей искать мины. Было обучено 20 животных, но в один из дней все они были отравлены — предположительно, немецкой разведкой. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Каким образом волосы на теле слона способствуют терморегуляции? 1190 + Ссылка Обычно мех у животных способствует термоизоляции и больше характерен для северных видов. Однако волосяной покров слонов, наоборот, помогает им поддерживать постоянную температуру тела при более высокой температуре воздуха. Дело в том, что волосы на теле слона редки, и вместо удержания тепла они выполняют функцию теплоотвода. Неправда? Источник: iscience.ru

Кто последовательно заражает улитку, лягушку и птицу, чтобы совершить жизненный цикл? 3210 + Ссылка Паразитические плоские черви рода Ribeiroia начинают свой жизненный путь внутри улиток, где развиваются до второй стадии, покидают тело и пытаются заразить рыб или лягушек. Внедряясь в головастиков, паразит вырабатывает особые вещества, которые влияют на рост конечностей, из-за чего взрослые земноводные вырастают с набором дополнительных лап. Это уменьшает их скорость и выносливость, делая более лёгкой добычей для финального хозяина паразита — птицы или млекопитающего. В их кишечнике Ribeiroia производит яйца, которые вместе с помётом могут быть снова съедены улиткой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие млекопитающие способны полностью регенерировать кожу на месте ран? 1342 + Ссылка Необычные для млекопитающих способности к регенерации тканей обнаружены у иглистых мышей, обитающих в Африке и на Ближнем Востоке. Кожа этих грызунов в 20 раз менее прочная, чем у обычных мышей, поэтому зверьки легко сбрасывают её в случае опасности. Через некоторое время на месте раны вырастает новая кожа с полноценными волосяными луковицами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое агрессивное поведение, не связанное с охотничьим инстинктом, известно у дельфинов? 1665 + Ссылка Дельфины по природе — агрессивные хищники, но иногда их агрессия совершенно не связана с охотничьим инстинктом. Существуют документальные свидетельства убийства афалинами молодых особей своего вида, а также молодняка морских свиней, и цели подобных действий дельфинов учёным пока не ясны. Помимо этого, известна сексуальная агрессия афалин — группа самцов может изолировать самку от стаи и поочерёдно спариваться с ней на протяжении нескольких недель. Неправда? Источник: www.cracked.com

У каких животных самка доступна для спаривания, ещё кормясь молоком матери? 1879 + Ссылка Если самец горностая достигает половой зрелости в возрасте 11—14 месяцев, то самка — гораздо раньше, в 2—3 месяца. Причём взрослый самец может спариться с самкой уже через 2—3 недели после её рождения, когда она ещё слепа, не имеет волосяного покрова и кормится молоком матери. Сперма сохраняется и с наступлением половой зрелости сразу оплодотворяет самку. Такая стратегия играет большую роль для выживания горностаев как вида. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где обитают белые львы? 1189 + Ссылка Среди подвида львов из южноафриканского национального парка Крюгер встречаются особи с белой окраской. Они не являются альбиносами — такой окрас обусловлен проявлением рецессивного гена. Большое количество белых львов также содержится в зоопарках по всему миру, так как многие натуралисты считают, что эти особи не могут охотиться так же эффективно, как обычные львы. Однако существуют наблюдения, которые показывают, что белые львы в диких условиях охотятся ничуть не хуже. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой поэт содержал множество животных, среди которых были медведь, крокодил и орёл? 2445 + Ссылка Лорд Байрон сильно любил животных. Учась в Кембридже, он столкнулся с запретом на содержание собак в комнатах и решил завести медвежонка. Так как медведи в запрете не упоминались, университет ничего не смог поделать с этим фактом. На протяжении жизненного пути среди питомцев Байрона были лиса, барсук, крокодил, орёл, журавль и цапля. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое позвоночное съедает за сутки в 6 раз больше собственного веса? 1661 + Ссылка Чем меньше теплокровное животное, тем интенсивнее должен быть его обмен веществ, чтобы поддерживать постоянную температуру тела. Самым маленьким наземным позвоночным является этрусская землеройка длиной не более 4 см и массой примерно 2 г. Для получения достаточного количества энергии этому зверьку приходится съедать за сутки в 6 раз больше собственного веса. При этом сердце этрусской землеройки бьётся с частотой 1500 ударов в минуту. Неправда? Источник: elementy.ru

Где живут грызуны, которые не умеют грызть? 1391 + Ссылка На индонезийском острове Сулавеси недавно обнаружен представитель семейства грызунов, который не умеет грызть. Землеройковая крыса Paucidentomys vermidax в ходе эволюции полностью утратила коренные зубы, а её резцы по сравнению с другими грызунами довольно слабы. Исследование содержимого желудка одного из представителей данного вида позволило сделать вывод, что эти зверьки питаются только дождевыми червями, всасывая их и лишь немного измельчая резцами. Неправда? Источник: elementy.ru

В какой стране был принят первый в мировой истории закон о защите прав животных? 2021 + Ссылка В конце 17 — начале 18 веков Японией правил Токугава Цунаёси, вошедший в историю под прозвищем «Собачий сёгун». Он издал указ о защите прав животных, самый ранний из известных законов такого рода в мировой истории, запретив под страхом смертной казни убивать собак, кошек и загнанных лошадей. К бродячим собакам горожане должны были ласково обращаться «высокоблагородие Собака», а неподчинившихся этому требованию подвергали телесным наказаниям. В столице Эдо было построено несколько приютов для расплодившихся собак, где им полагался рацион больше, чем для крестьян. Эти меры наряду с финансовым кризисом стали причиной роста недовольства населения, и после смерти Цунаёси его преемник сразу отменил данный закон. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где обитают медведи с белым мехом, не являющиеся родственниками полярным медведям? 1609 + Ссылка Кермодские медведи, подвид барибала, обитают около западного побережья Канады. Примерно 10% их популяции имеют белый или кремовый цвет меха, однако это не альбиносы и не родственники полярных медведей. Такая окраска — это проявление рецессивного аллеля. По мнению исследователей, особи с белым мехом менее заметны для рыбы, поэтому лучше её ловят, что подтверждено экспериментально. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Смог ли Койот хотя бы раз догнать Дорожного бегуна? 1344 + Ссылка Койот однажды догнал Дорожного бегуна в мультсериале Warner Bros. — это случилось в серии под названием «Soup or Sonic». Правда, воспользоваться этим и съесть птицу койот не смог, так как по сюжету мультфильма стал очень маленьким и едва смог обхватить лапу бегуна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные могут погибнуть от роста своих собственных клыков? 1902 + Ссылка Обитающие на некоторых индонезийских островах бабируссы из семейства свиней известны гипертрофированными нижними и верхними клыками самцов. По мере роста верхние клыки загибаются назад и у старых секачей могут врасти в кожу лба. В редких случаях направление роста клыка по каким-либо причинам может сбиться, что приводит к его проникновению в область мозга и смерти животного. Неправда? Источник: scienceblogs.com

В каком стиле играет группа, вокалистом которой является попугай? 1833 + Ссылка Единственная в мире группа, вокалистом которой является птица — попугай по кличке Вальдо, играет в стиле дэт-метал и называется Hatebeak. К настоящему времени группа выпустила три альбома, однако проект существует только в студии и концертов не даёт. Второй альбом Hatebeak записали с дэтграйнд-коллективом Caninus, в котором солировали два питбультерьера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где обитают самые медленные акулы и на кого они охотятся? 2951 + Ссылка Самая северная из акул, гренландская полярная акула, плавает очень медленно — её скорость не превышает 2 км/ч. При этом замечено, что она охотится на тюленей, которые плавают быстрее. Предполагают, что в основном её добычей становятся спящие тюлени. Они избегают засыпать на льду, чтобы не попасть в лапы белых медведей, но вместо этого становятся жертвами акул. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Почему зебры полосатые? 1856 + Ссылка Существует множество гипотез о том, для чего эволюция подарила зебрам полоски. Однако успешной экспериментальной проверке подверглась только одна из них, объясняющая подобную окраску эффективным механизмом запутывания зрительной системы кровососущих насекомых — мух цеце и слепней. Согласно данным эксперимента, светлая окраска лошадей привлекает слепней слабее, чем тёмная, но полосатый узор зебр ещё менее притягателен для насекомых. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких животных существует погребальный ритуал? 4516 + Ссылка Из всех животных, не считая человека, только у слонов существует своего рода погребальный ритуал. После смерти одного из слонов стада сородичи сначала пытаются приподнять его хоботами и сильно трубят, а спустя некоторое время замолкают и начинают набрасывать сверху тела ветки деревьев и землю. Затем ещё несколько дней животные не покидают умершего, соблюдая тишину. Известны случаи, когда слоны подобным образом пытаются хоронить и людей, причём иногда они ошибочно считают спящего человека мёртвым. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В доме-музее какого писателя живёт более 50 кошек, половина из которых с лишними пальцами? 2519 + Ссылка Эрнест Хемингуэй питал слабость к кошкам и постоянно держал несколько питомцев в своём доме. Однажды ему подарили мейн-куна по имени Снежок, который из-за генетической мутации был полидактильным, то есть имел лишние пальцы на лапах. Сегодня в доме-музее Хемингуэя живёт более 50 кошек, половина из которых тоже полидактильны, так как многие являются потомками Снежка. Значительная часть туристов посещает этот музей в первую очередь из-за кошек, а не для того чтобы приобщиться к наследию писателя. Неправда? Источник: cats.about.com

У каких животных фекалии кубической формы? 2351 + Ссылка Вомбаты испражняются фекалиями кубической формы. Они часто используют их для мечения территории, оставляя кубики на заметных камнях и ветвях. Неправда? Источник: io9.com

Самцы каких приматов могут задерживать собственного половое созревание более чем на десять лет? 1968 + Ссылка В структуре сообщества суматранских орангутанов зачастую возникает ситуация, когда один доминантный самец монополизирует всех самок. Вследствие этого другие самцы выработали своеобразную эволюционную стратегию — они могут задерживать период окончательного полового созревания, когда формируются внешние вторичные половые признаки, на срок более десяти лет. Данная уникальная среди всех приматов способность позволяет самцам набираться сил, выглядя ещё ребёнком для самок, а в нужный момент дозреть и попытаться свергнуть вожака. Как именно они осуществляют такую задержку, учёным пока неясно. Неправда? Источник: io9.com

На кого охотятся шимпанзе, используя деревянные подобия копий? 1458 + Ссылка Шимпанзе научились изготавливать из веток подобие копий, с помощью которых они охотятся на мелких приматов галаго. Они срывают ветку, очищают её от коры и листьев и заостряют конец зубами, а затем втыкают это копьё в полый ствол дерева, где часто прячутся галаго, и иногда такая охота оказывается удачной. Такое поведение шимпанзе было неоднократно зафиксировано исследователями в 2005 году в Сенегале, хотя сделать фотоснимки охоты не удалось. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Почему овечку Долли так назвали? 1508 + Ссылка Первое клонированное животное овечка Долли была воспроизведена из клетки, взятой из молочной железы. Когда пришло время выбирать имя овечке, лидер исследовательской группы Ян Вилмут пытался придумать ассоциацию к молочным железам и не вспомнил ничего более захватывающего, чем груди известной американской кантри-певицы Долли Партон. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая собака сумела победить в схватке сбежавшего из клетки зоопарка ягуара? 3330 + Ссылка В 1987 году 15-летняя немецкая овчарка по кличке Габи победила в схватке ягуара, сбежавшего из клетки в зоопарке Белграда. Охранник с двумя собаками совершал ночной обход и в темноте не заметил, что вольер ягуара пуст. Однако Габи учуяла кошку и бросилась на неё, притом что вторая собака трусливо сбежала. Это дало возможность охраннику вызвать по телефону полицию, которая не сумела поймать ягуара и вынуждена была его застрелить, чтобы уберечь людей. Габи в схватке получила многочисленные травмы, но была успешно прооперирована и вернулась к работе в зоопарке. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где, помимо Австралии, можно встретить кенгуру в диких условиях? 2936 + Ссылка Кенгуру в диких условиях встречаются не только в Австралии. Небольшие колонии рыже-серых валлаби существуют также в нескольких европейских странах, например, Англии и Шотландии. Группа примерно из 30 валлаби обитает в лесу Рамбуйе, что в 50 км от Парижа. Почти все эти колонии образовались после того, как одна или несколько пар кенгуру сбегали из зоопарков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом в поведении крыс проявляется альтруизм? 2615 + Ссылка Альтруизм характерен не только для человека, но и для многих животных в тех или иных формах. Даже крысы, как показывают эксперименты, охотно помогают своим собратьям без выгоды для себя. В первом опыте на площадку помещались две крысы, одна из которых была заперта в узком цилиндре, и свободная крыса почти всегда пыталась вызволить её из плена. В усложнённом эксперименте помимо цилиндра с крысой на площадке располагали ёмкость с шоколадной стружкой, которую свободная крыса могла легко съесть сама. Однако и в этом случае она сначала освобождала товарища, чтобы поделиться с ним лакомством. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Для чего красный перец в результате эволюции стал таким жгучим? 3572 + Ссылка Активным компонентом красного перца, который отвечает за его жгучий вкус, является алкалоид капсаицин. Биологи полагают, что высокое содержание этого вещества является результатом естественного отбора с целью поощрения поедания этого растения птицами, а не млекопитающими. Дело в том, что птицы совершенно не реагируют на жгучесть капсаицина, а зёрна красного перца проходят через их пищеварительный тракт непережёванными и могут прорастать на новом месте. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно почувствовать себя словно в зоопарке, в котором посетителями являются львы? 3589 + Ссылка Зоопарк Орана в Новой Зеландии, где животные обитают в максимально приближенных к естественным условиях на площади 80 гектаров, предлагает особую экскурсию для любителей острых ощущений. Группу вывозят в фургоне с решётками в место проживания львов, и хищники со всех сторон обследуют «вольер» с туристами. Неправда? Источник: www.oranawildlifepark.co.nz

Самки каких млекопитающих имеют три вагины? 3179 + Ссылка Репродуктивная система сумчатых отличается от органов плацентарных тем, что у самок сумчатых половое отверстие разветвляется на две вагины, ведущие к двум разным маткам. Существует и третья вагина, через которую появляются на свет детёныши. Самцы большинства сумчатых имеют раздвоенный пенис, соответствующий вагинам самки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких млекопитающих гомосексуализм часто превалирует над гетеросексуализмом? 4911 + Ссылка Наблюдения за стадами жирафов показали, что самцы этих животных спариваются с другими самцами с чрезвычайно высокой частотой. Во многих группах гомосексуальных контактов совершается даже больше, чем гетеросексуальных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких сумчатых зверей нет сумки? 1731 + Ссылка Главным отличием сумчатых зверей от плацентарных является слишком простое строение или вообще отсутствие плаценты, которая могла бы защитить эмбрион от иммунной системы матери. Именно поэтому детёныши сумчатых появляются на свет сильно недоношенными, забираются в сумку и продолжают развиваться, получая молоко из сосков матери. Однако не у всех самок животных когорты сумчатых есть эта самая сумка — к таковым относятся сумчатые муравьеды и некоторые виды опоссумов. Их детёныши повисают на сосках, цепляясь за шерсть матери. Неправда? Источник: www.weblearneng.com

В каком направлении обычно ориентируются коровы и олени на пастбищах? 2449 + Ссылка Исследование пастбищ крупного рогатого скота и популяций диких оленей по фотографиям на Google Earth показало, что эти животные обычно выстраиваются по линиям север-юг, то есть их головы обращены или к северу, или к югу. Причём зачастую в одну и ту же сторону смотрит почти всё стадо. Учёные из Германии и Чехии, проводившие этот анализ, предполагают, что такое поведение может объяснить только ориентация по линиям магнитного поля Земли. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Для каких целей в античных армиях использовали боевых свиней? 3871 + Ссылка По свидетельству нескольких античных авторов, против боевых слонов неоднократно с успехом применялись боевые свиньи, иногда специально обмазанные горючим веществом и подожжённые. Поросячий визг приводил слонов в ужас, после чего они могли обратиться в бегство, затаптывая солдат из своего же войска. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем отличаются поссумы от опоссумов? 1882 + Ссылка Поссумы и опоссумы — это разные млекопитающие, хотя вместе относятся к инфраклассу сумчатых. Технически правильнее называть поссумами все виды семейства кускусовых, обитающие в Австралии, Новой Гвинее и ряде островов Океании, а опоссумами — все виды семейства опоссумовых, обитающие в Америке. Путаница в названиях возникла со времён экспедиции Джеймса Кука, биолог которой описал увиденного австралийского зверька как животное из племени опоссумов, и сохраняется по сей день: английские слова possum и opossum с одинаковым успехом применяются и к американским, и к австралийским млекопитающим. Неправда? Источник: hotword.dictionary.com

Каким образом дельфины могут играть с китами? 5564 + Ссылка Дельфины и киты способны играть друг с другом. Учёные не раз наблюдали одно из таких взаимодействий между афалинами и горбатыми китами: обнаружив кита, дельфин подплывал и занимал положение над ним, влекомый создаваемой волной. Через некоторое время кит поднимался вверх, чтобы сделать вдох, заодно поднимая дельфина на своём носу. При этом кит выпрямлялся в нехарактерное для него вертикальное положение, после чего дельфин соскальзывал по его телу обратно в воду словно с горки. Неправда? Источник: animalwise.org

Каким образом растения могут помогать в разминировании? 4015 + Ссылка Для разминирования территорий без участия человека уже давно привлекаются специально обученные животные — пчёлы, крысы, мангусты, а также морские львы и дельфины, если речь идёт об обезвреживании морских мин. Однако помощь в разминировании могут оказывать и растения, например, цветок под названием резуховидка Таля. Это растение известно тем, что краснеет в суровых условиях, а его генетически модифицированная версия краснеет от присутствия оксида азота, который испаряется из взрывчатых веществ. Таким образом, после распыления семян над минными полями и ожидания всхода этого растения, можно чётко определить, в каких местах находятся мины. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем парижане в 1870 году съели двух слонов из зоопарка? 6078 + Ссылка Когда в ходе франко-прусской войны немцы в 1870 году осадили Париж на пять месяцев, в городе быстро возникла нехватка продовольствия. По мере того как обычные продукты стали заканчиваться, парижане стали есть конину, а затем кошек, собак и крыс. Когда и это мясо подошло к концу, повара начали закупать животных в зоопарках, предлагая богатым клиентам экзотические блюда из них. После антилоп, верблюдов и зебр очередь дошла и до двух парижских слонов — Кастора и Поллукса, чьё мясо, по общему мнению, было невкусным. Для сравнения, за время более чем двухлетней блокады Ленинграда его жители не тронули ни одно животное из зоосада. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное изображено на логотипе браузера Mozilla Firefox? 3222 + Ссылка Название браузера Mozilla Firefox не связано с лисой, так как firefox по-английски — это малая панда, животное семейства пандовых размером чуть больше кошки. Однако на логотипе браузера изображена всё же не панда, а лиса, потому что дизайнер посчитал невозможным воплотить узнаваемый образ малой панды в малой форме. Неправда? Источник: hicksdesign.co.uk

Какие млекопитающие имеют социальную организацию наподобие муравьиной? 2735 + Ссылка Известно, что некоторым насекомым — муравьям, пчёлам, осам, термитам — присуща эусоциальность, то есть социальная организация жизни в колониях, где происходит разделение труда, в том числе репродуктивного. Однако существует и эусоциальные млекопитающие — дамарский землекоп и голый землекоп, чьи подземные колонии с туннелями имеют много общего с муравейниками. У них выделяется матка, которую оплодотворяют 2 — 3 фертильных самца, остальные особи, хоть и могут физически, не участвуют в размножении и делятся на касты рабочих и солдат. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные способны узнавать себя в зеркале? 4603 + Ссылка Для проверки наличия у животных самосознания применяют зеркальный тест. Подопытному животному ставятся две метки краской: одна видима естественным образом, а другая — только через зеркало. Если животное демонстрирует понимание, что зеркало можно использовать для того, чтобы увидеть вторую метку, это свидетельствует о его способности отделить своё «я» от окружающего мира. Данный тест проходят все высшие приматы, афалины и косатки из семейства дельфиновых, слоны, а также единственные немлекопитающие — сороки. Кроме того, способность использовать зеркало для нахождения предметов без узнавания в нём себя демонстрировали макаки, голуби и свиньи. Человеческие детёныши способны пройти тест с возраста примерно 18 месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая героиня русской литературы дала название принципу, объясняющему способность экономических систем к адаптации? 3324 + Ссылка Роман Льва Толстого «Анна Каренина» начинается фразой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». На основании этого афоризма выведен так называемый принцип Анны Карениной, который применяют для описания систем в разных науках. Например, Джаред Даймонд с его помощью объясняет, почему человеком было приручено так мало животных — для успешного приручения необходимо совпадение нескольких факторов, а отсутствие одного из них делает одомашнивание невозможным. Экономисты используют принцип Анны Карениной, говоря об адаптации систем к внешней среде и их поведении в период кризиса: все хорошо приспособленные системы имеют одинаковые черты, а все неприспособленные системы не справляются с адаптацией каждая по-своему. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какого зверя Дарвин считал самым вкусным? 2923 + Ссылка Чарльз Дарвин был любознательным во всём, что касалось животных, в том числе каковы они на вкус. Будучи студентом Кембриджа, Дарвин вступил в клуб гурманов, который собирался каждую неделю для поедания чего-то необычного. Там он попробовал ястреба и выпь, но прекратил своё членство после того, как отведал мясо старой совы. Однако через некоторое время Дарвин продолжил свои гастрономические изыскания в экспедиции на корабле «Бигль». Среди его обедов были пума, броненосец, агути (чьё мясо он признал самым вкусным), птица нанду и галапагосские черепахи. Неправда? Источник: www.neatorama.com

К какому типу относились динозавры — холоднокровным или теплокровным? 2128 + Ссылка Температура тела динозавров была 36—38 °C, то есть примерно такой же, как у современных млекопитающих. Этот вывод сделали палеонтологи на основании анализа зубной эмали ископаемых ящеров, а именно по содержанию и взаимным связям тяжёлых изотопов кислорода в ней. Таким образом, динозавры имели температуру тела выше, чем температура окружающей среды, в отличие от современных холоднокровных. Но утверждать, что динозавры были настоящими теплокровными, пока тоже преждевременно. Неправда? Источник: elementy.ru

За что ценятся коровы породы бельгийская голубая с крайне высокой мышечной массой? 2988 + Ссылка Коровы породы бельгийская голубая, которых называют также коровами-монстрами, отличаются крайне высокой мышечной массой. Эта порода появилась благодаря случайной мутации в гене, отвечающем за миостатин — белок, препятствующий избыточному росту мускулов. Бельгийские голубые коровы ценятся за постное мясо, содержащее минимальное количество жира, и разводятся путём лайнбридинга, то есть скрещивания особей со своими прямыми предками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем песни китов похожи на хиты поп-музыки? 2796 + Ссылка Киты известны тем, что издают звуки, благодаря своей мелодичности и повторяемости складывающиеся в подобие человеческих песен. Наиболее выразительны, а поэтому тщательнее изучены исследователями, песни горбатых китов. Выявлено, что в одной популяции самцы поют одну и ту же песню, но с течением времени она видоизменяется. Более того, определённые песни могут заимствоваться китами других популяций и тем самым распространяться на тысячи километров в океане словно хиты поп-музыки. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Где и когда использовался труд собак в колесе? 3204 + Ссылка В старые времена, до повсеместной механизации, в английских домах использовался труд собак, бегущих в колесе и тем самым вращающих вертел, на котором выпекалось мясо. Для этой работы специально разводили длиннотелых и коротколапых собак. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких оленей вместо рогов — клыки? 3232 + Ссылка Почти все роды и виды оленей имеют рога. Единственным исключением является обитающий в Китае и Корее водяной олень, у которого рога не растут, зато есть выступающие клыки, что делает его похожим на представителя другого семейства — кабаргу. Во время гона водяные олени вступают в схватки и пытаются клыками порезать противнику шею. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каких частей скелета у колибри в два раза больше, чем у жирафа? 2300 + Ссылка Почти у всех млекопитающих количество шейных позвонков — ровно семь, а у птиц это число может доходить до 25. У разных видов колибри 14 или 15 шейных позвонков, то есть в два раза больше, чем в шее жирафа, которая может достигать трёх метров в длину. Неправда? Источник: www.worldofhummingbirds.com

Сколько процентов биологических видов нашей планеты открыто и классифицировано? 4527 + Ссылка Общее количество биологических видов, обитающих на нашей планете, оценивается учёными в 8,7 млн., а открыто и классифицировано из них на данный момент не более 20% от этого числа. Причём если число описанных наземных растений составляет 72% от максимума, то у наземных животных этот показатель равен 12%, а у грибов — 7%. Неправда? Источник: www.membrana.ru

На какого американского президента однажды напал дикий кролик? 2547 + Ссылка Однажды президент США Джимми Картер рыбачил, и в это время к его лодке подплыл водяной кролик, который угрожающе шипел и пытался забраться на борт. Картер отбился от него веслом, после чего кролик развернулся и уплыл. Эта история попала в газеты с заголовками вида «Президент атакован кроликом», а критики Картера стали считать это происшествие символом его слабой политики и будущего разгромного поражения на выборах от Рейгана через год. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие хомяки могут отравить нападающих на них хищников, заранее собирая яд? 2794 + Ссылка В лесах Восточной Африки можно встретить косматых хомяков — необычных грызунов семейства мышиных, больше напоминающих дикобразов, так как при угрозе нападения их шерсть из чёрно-белых полосок встаёт дыбом. Однако главную опасность для хищника представляет отравление ядом косматых хомяков. Причём грызуны не вырабатывают яд сами, а получают его, обкусывая содержащую яд уабаин кору дерева акокантеры абиссинской. Измельчённая кора образует со слюной густую смесь, которую хомяк втирает в подшёрсток, и благодаря особой пористой структуре волосы пропитываются ядом даже изнутри. Сами же косматые хомяки выработали иммунитет к действию уабаина. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Могут ли собаки диагностировать рак на ранних стадиях и каким образом? 3838 + Ссылка Собаки могут диагностировать заболевание различными формами рака на ранних стадиях. Это доказали японские учёные, натренировав для этой цели самку лабрадора. Несмотря на то, что задача осложнялась наличием у части тестируемых пациентов доброкачественных опухолей или болезней кишечника, собака на 95% успешно справилась с определением рака по пробам дыхания и на 98% — по пробам испражнений. Это подтвердило гипотезу медиков о том, что рак меняет запах организма, хотя пока неясно, какие именно химические соединения ответственны за это. Определив их, можно будет создать «электронный нос» для диагностики этой болезни, так как использование собак хоть и эффективно, но в конечном счёте очень дорого. Неправда? Источник: www.gazeta.ru

Каким образом некоторые растения помогают найти себя летучим мышам? 2862 + Ссылка Некоторые летучие мыши питаются нектаром растений, которые используют это для своего опыления. Однако в густом лесу найти нужные цветки для летучих мышей непросто, так как они имеют плохое зрение и больше полагаются на эхолокацию. Растение Marcgravia evenia из семейства маркгравиевых имеет листья особой формы, похожие на спутниковую тарелку, что помогает летучим мышам найти их, ведь такая форма эффективнее отражает эхо. Неправда? Источник: news.sciencemag.org

Каким клонированным животным учёные сумели внедрить гены свечения, действие которых можно включать и выключать? 2691 + Ссылка Южнокорейские генетики экспериментально доказали возможность управляемого «перепрограммирования» сложных организмов. Они вывели линию клонированных собак, которые светятся под воздействием ультрафиолета, если в их организме присутствует специальное вещество. В ДНК собаки был вставлен ген eGFP, отвечающий за синтез усовершенствованного зелёного флуоресцентного белка, причём он работал только если в пищу животного добавляли включающий его препарат. Эта способность передалась от самки некоторым её щенятам уже без всякого вмешательства генетиков. Данные исследования имеют большие перспективы для борьбы с заболеваниями человека, такими как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, ведь собакам тоже присущи многие из них, а ген свечения может быть заменён любым другим геном. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Какой тип коммуникации взрослые кошки используют только для привлечения человека? 7925 + Ссылка Взрослые домашние кошки не мяукают, общаясь между собой. Звук «мяу» характерен для котят, подзывающих свою маму, а взрослые кошки научились использовать этот звук для привлечения человека. Для взрослых диких кошек мяуканье вообще не характерно ни в каких ситуациях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные, кроме человека, обладают чувством ритма? 6086 + Ссылка Раньше считалось, что чувство ритма присуще только человеку. В 2011 году внимание учёных привлекли видеозаписи с попугаем Снежком, который танцевал под музыку. Если темп композиции замедлялся или ускорялся, движения попугая чётко изменялись соответствующим образом. Тщательный анализ 1000 других роликов с танцующими животными выявил 14 других попугаев, которые обладают чувством ритма, а также одного слона. В то же время у шимпанзе, кошек и собак таких способностей не выявлено. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Почему тигры иногда рождаются с белым мехом? 3204 + Ссылка Бытует мнение, что изредка встречающиеся белые тигры являются альбиносами, однако это неверно. Белый мех с тёмными полосами вкупе с голубыми глазами появляется у бенгальских тигров в результате мутации, которая случается в одном случае на 10 000 особей. Белые тигры хорошо размножаются в неволе, сейчас в зоопарках мира их уже более 100, и все они являются потомками одного тигрёнка, найденного охотником в 1951 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое значение для полового акта имеют крики самок обезьян? 4395 + Ссылка Крики во время совокупления характерны только для самок некоторых приматов, в том числе человека. Наблюдения за маготами, видом макак, показали, что издаваемые самкой звуки побуждают самца двигаться энергичнее и гораздо чаще завершать половой акт успехом. С криками самцы эякулируют в 59% случаев, а без них — только в 2%. Неправда? Источник: www.livescience.com

В каком городе домашним собакам запрещено лаять ночью? 4973 + Ссылка В Москве ещё с 1994 года действует постановление правительства города, согласно которому собакам запрещено лаять с 23:00 до 7:00. Хозяевам, не предпринимающим меры по соблюдению тишины их питомцами в ночное время, могут выписать штраф. Аналогичный запрет принял городской совет Херсона в 2011 году, но на больший временной интервал — с 22:00 до 8:00 — и не только на лай собак, но и на мяуканье кошек, а также звуки коз, коров, свиней и нутрий. Неправда? Источник: lenta.ru

Какое животное притворяется мёртвым, чтобы привлечь к себе будущую добычу? 3763 + Ссылка В природе у самых разных живых организмов нередко встречается поведение, когда они притворяются мёртвыми, чтобы избежать нападения хищника. Наиболее известный пример — опоссум, который при опасности падает на бок, открыв глаза и рот, и впадает в каталептическое состояние, ещё и выделяя из анального отверстия зловонную секрецию. Однако есть и обратные примеры — когда животные притворяются мёртвыми, чтобы привлечь добычу. Так делает рыба отряда цихлидовых Haplochromis livingstoni: она ложится на дно, покрываясь похожими на трупные пятнами, и ждёт мелких падальщиков, после чего резко «оживает» и ловит их. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные воруют у людей блестящие вещи, а взамен часто оставляют что-нибудь другое? 4061 + Ссылка Обитающие в Северной Америке грызуны рода лесных хомяков, или неотомы, любят обустраивать свои норы всевозможными материалами, найденными в округе. Особенно они любят блестящие предметы, которые часто воруют и в людских домах. Характерной особенностью неотом является то, что на месте украденного они часто оставляют другую вещь типа камешка или палочки, то есть «совершают обмен». Однако причина такого поведения не в добросовестности грызунов, а гораздо прозаичнее: увидев новую «добычу», хомяк просто бросает на этом же месте то, что нёс до этого. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные содержат в своём организме натуральный крем от загара? 2537 + Ссылка Бегемоты умеют выделять два особых кожных пигмента с выраженными красным и оранжевым цветом. Пигменты выполняют двойную функцию: препятствуют росту болезнетворных бактерий и защищают от солнечных лучей. Другими словами, у бегеметов в организме уже содержится натуральный крем от загара. Иногда проявленный на коже животного данный пигмент называют кровавым потом, хотя ни к поту, ни к крови он отношения не имеет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких животных доминирующий самец определяется частотой электрического сигнала? 2910 + Ссылка Самцы разных видов животных вырабатывают условные сигналы, позволяющие выявить доминирующего самца без проведения боя. Например, у лосей показателем доминанты служит размер рогов. А у слабо электрических рыб отряда гимнотообразных, обитающих в Южной Америке, самцы заявляют о своём превосходстве электрическим сигналом с более высокой, чем у конкурентов, частотой. Неправда? Источник: rsbl.royalsocietypublishing.org

У каких животных еда в желудке может составлять 2/3 общего веса? 1862 + Ссылка Основу рациона ленивцев составляют древесные листья, которые обладают очень низкой калорийностью и питательной ценностью. Поэтому, чтобы наесться, ленивцу нужно очень много таких листьев. У сытой особи еда в желудке может составлять 2/3 общего веса. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Возможен ли естественный партеногенез у людей? 3677 + Ссылка Партеногенез — это половое размножение с участием только материнских клеток, то есть развитие зародыша из неоплодотворённой яйцеклетки. Кроме простейших организмов, типа дафний и нематод, партеногенез замечен и у более сложных животных — таких, как комодские вараны и отдельные виды акул. У млекопитающих в дикой природе партеногенез невозможен из-за так называемого геномного импринтинга. Только в лабораторных условиях с помощью генной инженерии удалось вырастить из неоплодотворённой яйцеклетки мышь (один удачный исход из около 500 попыток). Подобные операции с человеческими клетками имеют смысл только для получения стволовых клеток в медицинских целях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные являются обладателями наибольшего числа генов? 4519 + Ссылка Среди всех многоклеточных животных, у которых расшифровывался и изучался геном, лидером по числу генов являются дафнии — микроскопические рачки. Если в геноме человека около 20-25 тысяч генов, то у дафний их — более 30 тысяч. А более трети из этого числа не имеют аналогов у других организмов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем помогли верблюды советской армии во Второй Мировой войне? 9670 + Ссылка В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я резервная армия, в которой тягловой силой для пушек были верблюды. Она была сформирована в Астрахани во время боёв под Сталинградом: нехватка машин и лошадей вынудила выловить в окрестностях диких верблюдов и приручить их. Большинство из 350 животных погибло на поле боя в разных сражениях, а выживших постепенно переводили в хозяйственные части и «демобилизовывали» в зоопарки. Двое верблюдов по имени Яшка и Машка дошли с солдатами до Берлина. Неправда? Источник: spb.mk.ru

Почему бык на корриде атакует не матадора, а красный плащ? 3780 + Ссылка Бык на корриде атакует красный плащ матадора, который называется мулета, совсем не потому, что его раздражает красный цвет — ведь коровы не различают цветов. На самом деле бык реагирует на движение, когда тореро раскачивает мулету. А красный цвет исторически был выбран с той целью, чтобы кровь быка была менее заметна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое позвоночное может питаться прямо через кожу? 3175 + Ссылка Долгое время считалось, что все позвоночные питаются исключительно через рот и пищеварительную систему. Недавно было обнаружено, что тихоокеанский пиявкорот — простейшее позвоночное, имеющее хордоподобный орган под названием нотохорд — может поглощать питательные вещества прямо через кожу. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Какое животное выжило на трёх затонувших во Вторую Мировую войну кораблях? 20803 + Ссылка Во время Второй Мировой войны немецкие матросы пронесли на борт линкора «Бисмарк» кота. Линкор был затоплен британской эскадрой через 9 дней после выхода в море, спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли на борт эсминца «Казак», который через 5 месяцев был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. Впоследствии кота, прозванного Непотопляемый Сэм, перевели на авианосец «Арк Ройял», который тоже затонул. Лишь после этого Сэма решили оставить на берегу, а сам он прожил до 1955 года. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему советская собака была принята в семью Кеннеди и родила щенят от президентского пса Чарли? 6084 + Ссылка Один из щенков советской космической собаки Стрелки был назван Пушинкой и подарен Хрущёвым дочери президента Кеннеди Каролине. У Пушинки случился роман с псом семьи Кеннеди по имени Чарли, и она родила четверых щенков, которых Джон Кеннеди прозвал пупниками (скрестив слова pup и sputnik). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие растения питаются фекалиями млекопитающих? 4801 + Ссылка Хищные растения рода непентес живут не только за счёт ловли насекомых. Некоторые виды непентесов приспособились к тому, чтобы питаться фекалиями млекопитающих. Например, летучие мыши во время своих перелётов садятся отдохнуть на кувшинчики Nepenthes rafflesiana elongata и используют их как туалет. А Nepenthes rajah производит специальный сладкий нектар, который очень любят тупайи — но чтобы достичь его, зверьки должны взобраться на растение и устроиться словно на унитазе. Из фекалий тупайи растение получает вещества, необходимые для производства новой партии нектара. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Кто из современных млекопитающих является ближайшим родственником слонов? 3590 + Ссылка Многие биологи называют ближайшими родственниками слонов даманов — травоядных млекопитающих, обитающих в Африке и на Среднем Востоке. Они имеют длину тела от 30 до 65 см и внешне напоминают грызунов. Хотя другие учёные на основании недавних морфологических и молекулярных исследований более близкими родственниками слонов называют отряд сирен — дюгоней и ламантинов, которые живут в воде. По размерам тела они вполне сравнимы со слонами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему популяция гепардов в мире сокращается? 6448 + Ссылка Численность гепардов во всём мире постоянно сокращается. Связано это в первую очередь с очень малым генетическим разнообразием среди их особей. Если у большинства исследуемых генетиками животных гены совпадают примерно на 80%, у гепардов этот показатель доходит до 99%. Такая уникальная идентичность объясняется тем, что во время последнего ледникового периода популяция гепардов прошла через так называемое «бутылочное горлышко» — возможно, все живущие ныне гепарды являются потомками всего одной пары. Следствием кровосмешения стала повышенная восприимчивость вида к малейшим изменениям окружающей среды и вирусам. Неправда? Источник: www.cheetah.org

Каких животных природа плохо «спроектировала» для размножения? 7443 + Ссылка Большие панды признаны исчезающим видом и имеют низкий уровень рождаемости. Китайские учёные из исследовательского центра панд в Ченгду пришли к выводу, что плохая рождаемость обусловлена в том числе и тем, что природа плохо «спроектировала» животных. Самки больших панд готовы размножаться только один раз в год на протяжении 72 часов, причём только от 12 до 24 часов в этом периоде они могут быть успешно оплодотворены. Самцы же имеют непропорционально маленькие пенисы, из-за чего половой акт возможен только в строго определённой позиции, и это положение самцы знают плохо. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Как называются гибриды львов и тигров, а также гибриды этих гибридов? 10318 + Ссылка Гибрид льва и тигрицы называется лигр, а гибрид тигра и львицы — тигролев, или на английский манер тайгон (tiger + lion = tigon). Долгое время считалось, что такие гибриды стерильны, однако впоследствии выяснилось, что стерильны только самцы. А самки обоих гибридов могут спариваться и со львами, и с тиграми. Потомки от них даже имеют свои названия: например, гибрид льва и самки тайгона, — li-tigon, другие — по аналогии — ti-tigon, li-liger и ti-liger. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На меху какого животного растут сине-зелёные водоросли? 5485 + Ссылка Мех ленивца представляет собой целую экосистему. У большинства ленивцев на волосках обитают сине-зелёные водоросли, которые обеспечивают ему камуфляж среди листьев. В свою очередь, сотни жуков и других насекомых обитают в мехе ленивца, питаясь этими водорослями. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зебра — чёрная в белую полосу или наоборот? 6286 + Ссылка Многие полагают, что зебра — это белая лошадь в чёрную полосу, так как у зебр белые животы. Однако исследования зебр на эмбриональной стадии показывают, что фоновый цвет животного — именно чёрный, поэтому зебру правильнее считать чёрной в белую полосу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем отличается механизм лакания воды у кошек и собак? 11042 + Ссылка В процессе лакания кошки не погружают язык в воду, а, слегка коснувшись изогнутым кончиком поверхности, тут же втягивают его обратно вверх. При этом образуется столбик жидкости благодаря тончайшему балансу гравитации, которая тянет воду вниз, и силы инерции, заставляющей воду продолжать движение вверх. Похожий механизм лакания используют собаки — хотя наблюдателю может показаться, что собака зачерпывает жидкость языком, сложенным в лопатку, рентгеновский анализ показал, что внутри рта эта «лопатка» разворачивается, а создаваемый собакой водяной столбик аналогичен кошачьему. Неправда? Источник: lenta.ru

Как выглядит кожа тигра? 9500 + Ссылка У тигра не только полосатый мех, но и полосатая кожа под ним. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где расположен мост, известный частыми самоубийствами собак? 15444 + Ссылка В Шотландии есть мост над водопадом под названием Овертаун, получивший дурную славу из-за того, что здесь часто совершают самоубийства собаки. С 1950-х годов с периодичностью примерно раз в год какая-нибудь собака прыгает с моста в воду, и почти всегда это кончается смертью животного. Некоторые собаки, которые прыгнули и выжили, приходят сюда и прыгают с моста снова. Большей «популярностью» такие прыжки пользуются у пород с длинными носами. По сей день никто не может убедительно объяснить причину такого поведения собак. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого могут убить самые крупные пиявки на планете? 6380 + Ссылка Самые крупные пиявки вида Haementeria ghilianii, обитающие в Южной Америке, достигают до 45 см в длину, а их хобот — 15 см. Эти пиявки могут нападать на кайманов, анаконд и других крупных животных, в том числе людей. Известен случай, когда несколько крупных особей убили корову. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие навыки из игры World of Warcraft помогли мальчику спастись от рассерженного лося? 16727 + Ссылка 12-летний норвежец Ганс Йорген Ольсен спас себя и свою сестру от рассерженного лося во время прогулки в лесу. Мальчик применил навыки, увиденные им в игре World of Warcraft. Сначала он подразнил лося, чтобы отвлечь его от сестры. Когда животное пошло за ним, он лёг на землю и притворился мёртвым — такая уловка доступна игрокам-охотникам 30-го уровня. Неправда? Источник: www.wired.com

Какой примат может уместиться на человеческой ладони? 5063 + Ссылка Отряд приматов включает в себя не только человека и больших обезьян, но и таких маленьких существ, как карликовая игрунка. Они обитают в лесах Южной Америки, а их размер составляет от 11 до 15 сантиметров, не считая хвоста длиной от 17 до 22 сантиметров. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом и насколько успешно в Австралии борются с кроликами? 7125 + Ссылка В 1859 году австралийский фермер завёз из Англии кроликов, чтобы создать небольшую популяцию и охотиться на них. Отсутствие естественных врагов и идеальные условия для жизни и размножения круглый год стали причиной для неконтролируемого роста популяции кроликов, что привело к исчезновению многих видов местных растений. С кроликами пробовали бороться отстрелом, взрывом нор, ядами, строительством сетчатых заграждений, но всё бесполезно. Наконец, в середине 20 века среди них распространили вирус миксоматоза, что снизило популяцию с 600 миллионов до 100 миллионов. Однако выжившие особи приобрели генетическую устойчивость к вирусу и снова начали активно размножаться. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие млекопитающие, кроме человека, могут заниматься сексом в «миссионерской» позиции? 8155 + Ссылка На нашей планете есть три вида млекопитающих, которые могут заниматься сексом в «миссионерской» позиции: это люди, карликовые шимпанзе и броненосцы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные могут чистить свои уши языком? 4965 + Ссылка У жирафов и окапи очень длинный язык. Они могут чистить им свои глаза и уши. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему обморочные козы получили такое название? 7940 + Ссылка Существует порода домашних коз под названием обморочные, или миотонические козы. Из-за генетического отклонения при испуге или сильном удивлении у них парализует мышцы ног, из-за чего животное падает на бок и лежит примерно 10 секунд. При этом козы остаются в полном сознании, так что обмороком данное состояние назвать нельзя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого в 1916 году казнили через повешение на подъёмном кране? 6887 + Ссылка В начале 20 века в США состоялось несколько казней слонов. Например, цирковую слониху Топси в 1903 году приговорили к смертной казни через разряд переменного тока за то, что она раздавила трёх человек. А в 1916 году слониху по имени Большая Мэри за аналогичное «преступление» после нескольких неудачных попыток застрелить казнили через повешение на подъёмном кране. Неправда? Источник: www.rootsweb.ancestry.com

Самки каких животных могут задерживать рождение детёныша в ожидании лучших условий? 6628 + Ссылка Самки больших рыжих кенгуру могут спариваться в любое время года и обычно постоянно беременны. Однако они обладают способностью задерживать рождение детёныша, пока другой новорождённый ещё растёт в сумке и не может её покинуть. Обычно они прибегают к такой заморозке развития эмбриона при неблагоприятных внешних условиях, например, засухе. Также самки этого вида кенгуру могут одновременно вырабатывать молоко разной жирности для детёнышей разного возраста. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

За что собаке-инвалиду присвоили звание сержанта армии США? 17190 + Ссылка Собака по кличке Фэйт родилась без одной передней лапы, а вторую ей пришлось ампутировать. Несмотря на это, собаку выходили и научили передвигаться только на задних лапах. А затем её хозяйка стала демонстрировать способности Фэйт в больницах, где проходили лечение американские военные с тяжёлыми травмами, тем самым вдохновляя и поддерживая ветеранов. За эти заслуги Фэйт присвоили звание сержанта армии США. Неправда? Источник: lenta.ru

Сколько времени выдержал в работающей стиральной машине котёнок Кимба из Австралии? 10909 + Ссылка Маленький котёнок персидской породы из Австралии по кличке Кимба выжил после 30-минутного нахождения в работающей стиральной машине, включая заключительный режим отжима. Единственной проблемой для котёнка после стирки стали слезящиеся от порошка глаза, но это быстро вылечили. Неправда? Источник: lenta.ru

Какие животные используют инструменты и каким образом? 3921 + Ссылка Зафиксировано множество случаев использования животными инструментов. Лидерство в этом умении удерживают приматы: например, шимпанзе охотятся с помощью заострённых палок и раскалывают орехи камнями. Гориллы с помощью палки меряют глубину воды. Не отстают и птицы: например, стервятники приносят в клюве камни и бросают их, чтобы расколоть страусиные яйца. Даже водные обитатели замечены в использовании инструментов — это каланы, которые разбивают ракушки с помощью камней. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С какими животными скрещивают собак для получения особей, используемых в аэропорту Шереметьево? 8550 + Ссылка В аэропорту Шереметьево для поиска взрывчатки используются собаки Сулимова — гибрид собак и шакалов. Благодаря шакальим генам их обоняние более чувствительно, чем собачье. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему возвратный гортанный нерв человека и млекопитающих имеет нецелесообразную длину? 7349 + Ссылка У человека и всех млекопитающих есть возвратный гортанный нерв, обеспечивающий двигательную функцию и чувствительность структур гортани. Он отходит от идущего из мозга блуждающего нерва, огибает дугу аорты или иную крупную артерию и возвращается обратно к гортани. Особенно длинным — до четырёх метров — оказывается этот маршрут у жирафа, хотя расстояние от мозга до гортани составляет всего несколько сантиметров. Такая нецелесообразная траектория используется как доказательство теории эволюции её сторонниками — ведь это строение млекопитающие унаследовали от рыб, у которых отсутствует шея, и нерв идёт по оптимальной траектории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему самку гиены легко можно спутать с самцом? 10260 + Ссылка Многие натуралисты, изучавшие гиен, первоначально полагали, что эти животные являются гермафродитами или практикуют гомосексуальную связь. Это объясняется тем, что клитор самок пятнистой гиены достигает до 15 см в длину и его можно легко перепутать с половым органом самца. Кроме того, у самок нет влагалища как такового, поэтому спариваются и рожают они именно через эту трубку-клитор. Из-за того, что он довольно узкий, 60% щенят гиены при родах погибают от удушья. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто, помимо людей, регулярно принимает участие в уличных беспорядках в Греции? 11166 + Ссылка Несколько последних лет в акциях протеста и уличных беспорядках в Греции активно принимает участие бездомный пёс по кличке Loukanikos (что в переводе означает «Сосиска»). Он часто оказывается в самой гуще событий и регулярно попадает в кадры информационных агентств. Неправда? Источник: drugoi.livejournal.com

Какому советскому животному удалось получить водительские права в Германии? 16428 + Ссылка Однажды медвежий цирк Валентина Филатова был на гастролях в Штутгарте, и немцы,впечатлённые вождением мотоцикла медведицей по имени Девочка, выдали ей настоящие водительские права. Через 10 лет цирк снова приехал в этот город, и администратор решил устроить рекламную акцию, выпустив Девочку на мотоцикле на улицы города. Медведица проехала несколько кварталов, остановившись один раз на красном сигнале светофора, а затем всё-таки ударила в бампер «Мерседес» администратора, хотя авария случилась по вине какого-то лихача на «Фольксвагене». Неправда? Источник: readr.ru

Как дельфины решают проблемы дыхания атмосферным кислородом во время сна? 12490 + Ссылка Дельфинам требуется постоянно дышать атмосферным кислородом, для этого они регулярно всплывают. Чтобы обеспечить такое дыхание во время сна, полушария мозга дельфина спят по очереди. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где жил самый знаменитый холостяк в мире? 12358 + Ссылка В 2012 году на одной из исследовательских станций Галапагосских островов скончался самец черепахи по имени Одинокий Джордж, которого называли самым знаменитым холостяком мира. Он считался последним представителем подвида Абингдонских слоновых черепах. Несколько десятков лет учёные пытались найти для него генетически схожую самку из родственных подвидов, но все попытки спаривания заканчивались кладкой нежизнеспособных яиц. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие птицы замечены в занятии проституцией? 17938 + Ссылка Пингвины Адели строят гнёзда для кладки яиц из гальки. Когда соседние пары отвлекаются, эти пингвины не стесняются воровать их камни. А некоторые самки ради камней занимаются проституцией, хотя имеют постоянного партнёра. Они находят одиноких самцов, которые тоже делают гнёзда в надежде завести свою семью, позволяют им спариться с ними и после этого уносят один или несколько камней в своё гнездо. Неправда? Источник: www.nwf.org

Какие млекопитающие по своей природе холоднокровны? 7901 + Ссылка Не все млекопитающие теплокровны. Голый землекоп — грызун, обитающий в Восточной Африке — холоднокровен. Он имеет ещё одну удивительную особенность — клетки его кожи лишены нейротрансмиттера, который отвечает за передачу болевых импульсов в центральную нервную систему. Поэтому голые землекопы не чувствуют порезов и ожогов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные в момент опасности могут сделать себе когти из подкожных костей? 15415 + Ссылка Африканская лягушка Trichobatrachus robustus имеет уникальный механизм защиты. В момент опасности её подкожные кости на лапах протыкают кожу и высовываются наружу, словно кошачьи когти. Как происходит обратное «втягивание», пока неизвестно — предположительно, порванная ткань регенерирует, а кости вновь срастаются. Неправда? Источник: www.newscientist.com

Сколько времени нужно дельфину, чтобы обновить верхний слой кожи? 8596 + Ссылка Кожа дельфина обеспечивает очень малое трение с водой. Для большей обтекаемости чешуйки верхнего слоя кожи обновляются в среднем за каждые два часа. Неправда? Источник: library.thinkquest.org

Где находится озеро с солёной водой, обитатели которого заключены в ловушку? 15308 + Ссылка Озеро Могильное в Мурманской области уникально наличием четырёх слоёв различной степени солёности. В самом верхнем слое с пресной водой обитают дафнии и рачки. В самом нижнем слое, где солёность достигает 3,3%, обитают лишь пурпурные бактерии. В средних слоях живут типичные морские обитатели, например, морские звёзды. Они находятся в своеобразной ловушке, так как не способны жить ни в верхнем, ни в нижнем слое. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что можно делать в японских кошачьих кафе? 13096 + Ссылка В крупных городах Японии многие домовладельцы запрещают иметь домашних животных. Поэтому с недавних пор большой популярностью у японцев пользуются «кошачьи кафе». Только в Токио подобных кафе несколько десятков. За почасовую оплату здесь можно поиграть с любой понравившейся кошкой и погладить её. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные первыми облетели вокруг Луны? 10634 + Ссылка Первыми животными, возвратившимися на Землю живыми после полёта в космос, были, как известно, собаки. А вот первенство в облёте Луны принадлежит черепахам. Это случилось в 1968 году: в советский космический корабль Зонд-5 посадили среднеазиатских степных черепах. Выбор был обоснован тем, что им не требуется большого запаса кислорода, они могут полторы недели ничего не есть и длительное время находиться как бы в летаргическом сне. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему талисманом операционной системы Linux стал пингвин? 10784 + Ссылка Однажды Линуса Торвальдса, ещё до того, как он создал операционную систему Linux, в зоопарке укусил пингвин. Это стало одной из причин выбора талисмана Линукса — пингвина Такса. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую доходность показал инвестиционный портфель, составленный цирковой обезьянкой? 13543 + Ссылка В конце 2008 года российский журнал «Финанс.» затеял эксперимент. Перед цирковой обезьянкой положили 30 кубиков с названиями компаний, размещающих акции на бирже. Она выбрала 8 кубиков, и из этих акций был сформирован инвестиционный портфель. По итогам года этот портфель показал более высокую доходность, чем инвестиции 94% российских коллективных управляющих. Неправда? Источник: www.finansmag.ru

Какую работу выполняла шведка Сив Густавсон, подражавшая лаю собак на улицах? 14567 + Ссылка В 1970-х годах в столице Швеции Стокгольме на муниципальной службе состояла Сив Густавсон, которая умела лаять большим количеством способов, соответствующих разным породам собак. Её работа заключалась в лаянии на городских улицах, чтобы вызвать ответный лай собак. Таким образом она собирала информацию о домах, владельцы которых не платили налог на собак. Неправда? Источник: www.outdoors.ru

Как без всяких приманок работает мышеловка фирмы Rentokil? 6877 + Ссылка Британская компания Rentokil выпустила мышеловку без приманки, но с двумя маленькими отверстиями по типу входа в нору. Принцип работы устройства заключается в природном любопытстве мышей. После того как зверёк забегает в эту ловушку, дверка блокируется и внутрь из баллончика подаётся углекислый газ, убивающий мышь. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Откуда взялось выражение «реветь белугой»? 7782 + Ссылка Молчаливая рыба белуга не имеет никакого отношения к выражению «реветь белугой», что значит громко и сильно кричать, плакать. Раньше белугой называли не только рыбу, но и полярного дельфина, который сегодня известен нам как белуха и отличается громким рёвом. Неправда? Источник: www.gramma.ru

Где живут зелёные светящиеся поросята? 8681 + Ссылка В 2006 году тайваньские учёные вывели зелёных светящихся поросят. Для этого в ДНК-цепочку эмбриона ввели ген зелёного флуоресцентного белка, позаимствованного у флуоресцирующей медузы. Светится у свинок не только кожа, но и все внутренние органы. Основная цель такого эксперимента — возможность визуального наблюдения за развитием тканей при пересадке стволовых клеток. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «ублюдок»? 9514 + Ссылка Слово «ублюдок» произошло от глагола «блудить» и первоначально означало только незаконнорожденного потомка чистокровного животного. Со временем в биологии это слово было вытеснено термином «гибрид», зато стало ругательным в отношении людей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Куда уходят умирать африканские слоны? 8913 + Ссылка Долгое время существовала легенда, будто слоны уходят умирать на таинственные и неприступные слоновьи кладбища. Она возникла потому, что в африканских саваннах и джунглях никто не находил бивни умерших слонов. Только в 20 веке было установлено, что эти бивни съедают африканские дикобразы, стараясь таким образом утолить минеральный голод. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие пресмыкающиеся способны бегать по поверхности воды? 10620 + Ссылка Ящерицы из рода василисков способны бегать по поверхности воды, удерживаясь за счёт частых ударов задних ног. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда в судах обвиняемыми могли стать не только люди, но и животные? 10434 + Ссылка В средневековье были нередки случаи церковных судов над животными по всем правилам — с обвинителями, адвокатами и свидетелями. Обвиняемыми могли стать любые животные от крупных домашних до саранчи и майских жуков. Домашних животных, как правило, судили за колдовство и приговаривали к смерти, а диких за вредительство могли отлучить от церкви или предписать покинуть территорию страны. Последний подобный приговор корове был вынесен в 1740 году. Неправда? Источник: absentis.org

Для чего католическая церковь причислила бобра, капибару и ондатру к рыбам? 14555 + Ссылка В 17 веке по просьбе архиепископа Квебека католическая церковь классифицировала бобров как рыб, чтобы их можно было есть в пятницу, когда у католиков действует запрет на употребление в пищу мяса. По той же причине к числу рыб в разное время были причислены другие полуводные грызуны — капибара и ондатра. Неправда? Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Beaver

Зачем к некоторым овцам привязывают сзади тележки и кладут на них овечьи хвосты? 4895 + Ссылка Классификация овец строится по типу их хвоста. У длинножирнохвостых овец хвосты очень длинные и накапливают большие запасы жира при хорошем питании. Пастухам иногда приходится приспосабливать к такому хвосту маленькие тележки или салазки, чтобы он не обдирался о землю. Неправда? Источник: www.krugosvet.ru

Каких животных древние китайцы использовали в целях самообороны? 13731 + Ссылка В древнем Китае пекинесов использовали в том числе для самообороны. Маленькие собачки легко помещались в рукаве. В случае опасности они выскакивали и бросались на обидчика. Неправда? Источник: Журнал GEO, сентябрь 2007, с. 82.

Зачем в странах обитания носорогов им отпиливают рог под наркозом? 6893 + Ссылка Рог у носорога нельзя назвать рогом в строгом смысле этого слова: в отличие, например, от бычьего рога, он не содержит костной ткани, а состоит из склеенных щетинообразных волос. Из-за того, что эти рога высоко ценятся в восточной медицине, носороги в данное время находятся под угрозой вымирания. Для защиты от браконьеров власти некоторых стран, где обитают популяции носорогов, отлавливают животных и под наркозом отпиливают рог. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как по расположению глаз можно отличить хищника от травоядного? 11928 + Ссылка Отличить травоядных зверей от хищников можно по расположению глаз. У хищников глаза находятся на передней части морды, что позволяет им точно фокусироваться на жертве во время выслеживания и погони. У травоядных глаза обычно разведены по разным сторонам морды, что увеличивает радиус обзора для заблаговременного обнаружения опасности от хищника. К исключениям можно отнести обезьян, которые имеют бинокулярное зрение и не являются хищниками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким кошкам для продолжения рода нужно скрещиваться с другой породой? 11791 + Ссылка В 1961 году была выведена новая порода кошек — шотландская вислоухая. Причиной загнутых вперёд и вниз ушей явилась генная мутация. Спаривание кошек этой породы вызывает нарушения опорно-двигательного аппарата у потомства, поэтому для получения новых вислоухих котят нужно скрещивать вислоухих кошек с нормальными особями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находятся конские широты? 5604 + Ссылка Районы мирового океана между 30° и 35° как северной, так и южной широты, иногда называют конскими широтами. Дело в том, что здесь преобладают антициклоны и часто бывают штили, которые вызывали задержки парусных судов. И во время особо длительных задержек из-за нехватки воды и пищи приходилось выбрасывать за борт лошадей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где ежегодно устраивают банкет для обезьян? 5867 + Ссылка В таиландской провинции Лопбури существует ежегодная традиция устраивать обезьяний банкет. В храм приглашают более 2 000 обезьян и обильно угощают тысячами килограммов фруктов и овощей. Обезьян здесь так любят за то, что, по преданию, их армия помогла богу Раме одержать победу над врагами. Неправда? Источник: fun.1001chudo.ru

Какого цвета пантеры? 19331 + Ссылка Пантера — это не отдельное животное, а название биологического рода, куда входят четыре вида: львы, тигры, леопарды и ягуары. Часто термин «пантера» употребляют по отношению к большим кошкам чёрного цвета — это генетический вариант окраски леопардов или ягуаров, проявление меланизма. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на Параде Победы одну собаку несли на сталинской шинели? 39151 + Ссылка Во время Второй Мировой войны разминировать объекты сапёрам активно помогали дрессированные собаки. Одна из них по кличке Джульбарс обнаружила при разминировании участков в европейских странах в последний год войны более 7000 мин и более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своём кителе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где крокодилов использовали для охраны дома вместо собак? 8751 + Ссылка В Китае издавна любили лакомиться крокодильим мясом. На берегах Янцзы ловили маленьких крокодилов и откармливали их, пока хвост не достигал нужной длины. Таким образом, рептилия становилась домашним животным, притом выполнявшим и функции сторожевого пса. Дело в том, что крокодила держали у входа во двор в ящике вроде собачьей будки, где он был крепко прикован за заднюю ногу довольно длинной цепочкой. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Каких животных назвали так же, как называли привидений в Древнем Риме? 10192 + Ссылка В Древнем Риме лемурами называли души умерших, не нашедших покоя в царстве мёртвых и возвращавшихся по ночам в мир живых, пугая и преследуя людей. Когда в 16 веке первые европейцы попали на Мадагаскар и встретили небольших зверьков с огромными светящимися в темноте глазами, то вспомнили о римских суевериях и тоже назвали их лемурами. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какие животные имеют прямоугольные зрачки? 16663 + Ссылка У коз, овец, мангустов и осьминогов прямоугольные зрачки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким языком пользуются дельфины? 21742 + Ссылка Дельфины пользуются весьма развитым языком, состоящим из разных свистов, писков, воплей, жужжания и т.п. — всего 180 коммуникационных знаков. Каждый дельфин при рождении получает имя, на которое он откликается, когда к нему обращаются сородичи. Полностью дельфиний язык пока не расшифрован. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему ежи вопреки детским рисункам не носят яблоки на спине? 6399 + Ссылка Миф о ёжике, запасающем яблоки и грибы, придумал Плиний Старший. По его словам, ёж умеет «обдуманно» цеплять на себя виноградные ягоды, а в некоторых случаях и яблоки. В действительности ёж физически не способен кататься на спине, протыкая при этом плоды. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какую функцию выполняет «гусиная кожа»? 13620 + Ссылка Рефлекс, приводящий к возникновению «гусиной кожи», достался нам в наследство от животных. Мышцы волосяных фолликулов сокращаются и приподнимают волоски — в результате шерсть животного встаёт «дыбом». При реакции на холод это помогает дольше удерживать тепло тела, при реакции на опасность — делает зверя более массивным и устрашающим. У людей же в процессе эволюции волос на теле осталось мало, и этот рефлекс не имеет практического смысла. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

С какой целью собаки виляют хвостом или поджимают его? 12110 + Ссылка Под хвостом у собаки находится специальная железа, отвечающая за индивидуальный запах. При знакомстве собаки нюхают друг друга именно там и запоминают запахи. Виляют хвостом собаки, когда хотят «представиться», показать своё расположение и распространить запах как можно больше. А при испуге, наоборот, поджимают хвост. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему слова «бык» и «пчела» — однокоренные? 15886 + Ссылка Слова бык и пчела — однокоренные. Дело в том, что в произведениях древнерусской литературы слово пчела писалось как «бъчела». Чередование гласных ъ / ы объясняется происхождением обоих звуков из одного индоевропейского звука U. Если вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий значения «реветь, гудеть, жужжать» и этимологически родственный словам пчела, букашка и бык, то становится ясным, каково же было общее значение этих существительных — производящий определённый звук. Неправда? Источник: www.gramma.ru

Что общего между нашей собакой и зарубежными обезьяной и улиткой? 19564 + Ссылка Только в русском языке и некоторых языках бывших советских республик знак @ называют собачкой. В других языках чаще всего @ называют обезьянкой или улиткой, встречаются и такие экзотические варианты как штрудель (на иврите), сельдь под маринадом (в чешском и словацком), лунное ухо (в казахском). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные в процессе эволюции вышли из воды и вернулись обратно? 6902 + Ссылка Киты, дельфины и другие китообразные называются также вторичноводными: их предки в процессе эволюции сначала вышли из воды, а потом вернулись туда снова. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где живут крокодилы, которых можно погладить? 5174 + Ссылка В деревне Сабу в африканском государстве Буркина-Фасо есть пруд с «ручными» священными крокодилами. Местные жители закармливают их курятиной, а те спокойно позволяют им и туристам тягать себя за хвост и сидеть на своей спине. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какие кошки любят плавать и не боятся воды? 8999 + Ссылка Большинство кошек боится воды. Однако многие кошки пород Турецкий Ван, курильский бобтейл и Мейн-Кун с удовольствием плавают. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличаются белые носороги от чёрных носорогов? 6630 + Ссылка Чёрные и белые носороги получили такие названия неоправданно — все они могут быть и тёмно-серыми, и светло-серыми, и коричневыми. Ошибка возникла из-за того, что британские колонисты приняли голландское ‘wijd’ за слово ‘white’ — «белый», а надо было ‘wide’ — «широкий», так как у этого вида широкая пасть. А раз уж появились белые носороги, то вид с узкой пастью назвали чёрным носорогом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное является лучшим источником слоновой кости? 6688 + Ссылка Лучшая по качеству «слоновая кость» добывается не из бивней слонов, а из клыков бегемотов. Помимо прочего под категорию «слоновая кость» попадают клыки кабанов, бивни мамонтов, клыки моржей и зубы кашалотов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда на Руси одна кошка ценилась как стадо баранов? 14483 + Ссылка В русском своде законов 14 века «Правосудье митрополичье» встречается описание стоимости домашних животных: «За голубя платить 9 кун, за утку 30 кун, за гуся 30 кун, за лебедя 30 кун, за журавля 30 кун, за кошку 3 гривны, за собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун, за вола 3 гривны, за корову 40 кун, за теля 5 кун, за овцу 5 кун, за жеребца гривна». Учитывая, что гривна равнялась 50 кунам, получается, что кошки и собаки ценились как один вол, 3 лошади или стадо баранов. Неправда? Источник: kraevushka.livejournal.com

Каким образом укротители слонов добиваются их покорности? 14915 + Ссылка Укротители слонов добиваются их покорности путём хитрости. В юном возрасте ногу слонёнка привязывают к стволу дерева. Будучи не в состоянии освободиться, он постепенно начинает думать, что это невозможно. Когда слон вырастает и становится гораздо сильнее, достаточно привязать его тесёмкой к молодому деревцу, и он даже не будет пытаться освободить себя. Неправда? Источник: lib.ru

Каким образом ежи повлияли на форму стаканчиков для мороженого в Макдоналдсе? 22634 + Ссылка В 2006 году Макдоналдс изменил форму стаканчиков для мороженого McFlurry под давлением активистов по защите ежей. Дело в том, что ежи, слизывая остатки мороженого в выброшенных стаканчиках, иногда засовывали голову внутрь, а обратно высунуть не могли и умирали от голода. Отверстие в крышке стаканчика было уменьшено, чтобы ежи не смогли больше попасться в западню. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой сорт кофе получается путём переваривания плодов кофейного дерева азиатскими зверьками? 8823 + Ссылка Один из самых дорогих в мире сортов кофе Копи Лювак производится с помощью небольших зверьков — азиатских пальмовых циветт. Они поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают окружающую кофейные зёрна мякоть и экскретируют «косточки» — зёрнышки кофе, которые затем собираются людьми, моются и сушатся на солнце. Особая яркость вкуса кофе Копи Лювак объясняется свойствами желудочного сока циветт, в состав которого входит цибетин. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как в Австралии спасают коал от гибели под колёсами? 15753 + Ссылка В Австралии для предотвращения гибели коал под колёсами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Почему девятипоясные броненосцы особенно интересны науке? 6279 + Ссылка Девятипоясные броненосцы представляют большой интерес для науки тем, что у них обычно рождаются 4 однояйцевых близнеца. Из-за полной идентичности группа из четырёх броненосцев является отличным объектом для медицинских, генетических, психологических и иных исследований, требующих однородного состава тестируемых. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где проводились опыты по скрещиванию шимпанзе и человека? 16397 + Ссылка В конце 1920-х годов профессор Илья Иванов проводил опыты по скрещиванию шимпанзе и человека, но не добился результатов, подтверждающих принципиальную возможность этого. Опыты должны были продолжиться в Сухумском зоопарке, и даже нашлись женщины-добровольцы для осеменения спермой обезьян. Однако из-за ареста Иванова в 1930 и последующей его смерти в 1932 году эксперименты были прерваны. Неправда? Источник: vivovoco.rsl.ru

Каким образом ежей используют для учёта клещей? 8784 + Ссылка Ежи из-за своих игл собирают клещей больше, чем любые другие зверьки. Этот же иглистый покров мешает ежам избавляться от клещей. Специалисты-паразитологи даже стали использовать ежей для количественного учёта клещей в природных очагах энцефалита и ввели особую единицу учёта «еже-час», означающую количество клещей, собранных ежом на себя за один час пробега по лесу. Неправда? Источник: floranimal.ru

Какие животные, кроме людей, занимаются сексом ради удовольствия? 26208 + Ссылка Большинство животных занимаются сексом исключительно с целью оплодотворения, принципиальная возможность которого, то есть фертильность самки, выражается ею через различного рода сигналы. Таким образом, регулярные и обоюдно осознанные совокупления между мужской и женской особями, при которых вероятность оплодотворения исключена, можно назвать сексом ради удовольствия. Кроме людей, активность такого рода присуща только дельфинам и карликовым шимпанзе. Неправда? Источник: www.snopes.com

Как выглядят щенки далматинцев при рождении? 7853 + Ссылка Щенки далматинов рождаются полностью белыми. Неправда? Источник: dogs.ru

Какие собаки не умеют лаять? 11043 + Ссылка Собаки африканской породы басенджи не умеют лаять. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как определяется пол эмбриона у рептилий? 9003 + Ссылка У многих рептилий пол растущего в яйце эмбриона определяется не хромосомами родителей, а температурой окружающего воздуха. Неправда? Источник: www.lenta.ru

Какие животные не могут ходить назад? 10476 + Ссылка По распространённому мнению кенгуру и страус эму не могут ходить назад. Именно поэтому эти животные изображены на гербе Австралии как символ движения вперёд, прогресса. Неправда? Источник: www.itsanhonour.gov.au

Какого цвета кожа у белого медведя? 14953 + Ссылка У белого медведя под мехом чёрная кожа. Сами щетинки шубы прозрачные и полые, поэтому в различных условиях окраска медведя может изменяться от белой до желтоватой. В жарких странах в неволе белый медведь может вообще позеленеть, если в щетинках начнут расти водоросли. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой континент обладает самой большой популяцией диких верблюдов? 5867 + Ссылка Самым большим поголовьем диких верблюдов обладает Австралия, куда их завезли в 19 веке. Она даже экспортирует их на Ближний Восток. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие новорожденные падают на землю с двух метров? 7779 + Ссылка При родах жираф падает на землю почти с двухметровой высоты. Неправда? Источник: www.zooclub.ru

Какое животное теоретически бессмертно? 26243 + Ссылка Полип гидра обладает высокой регенерационной способностью. Если рассечь гидру на две части, то они обе регенерируют до взрослой гидры. Доказано, что гидры теоретически бессмертны. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное имеет годовые кольца как у деревьев? 6692 + Ссылка Панцирь черепахи состоит из щитков, на каждом из которых растут годовые концентрические кольца. По ним, подобно кольцам деревьев, можно определить возраст черепахи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное имеет отпечатки пальцев как у человека? 26563 + Ссылка Отпечатки пальцев коалы неотличимы от отпечатков пальца человека даже под электронным микроскопом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая ошибка привела к появлению на гербе Иркутской области мифического животного? 10690 + Ссылка На старинном гербе Иркутска был изображён бабр (так раньше называли уссурийского тигра), держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 года в описании герба была допущена ошибка — вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем крокодилы глотают камни? 6133 + Ссылка Крокодилы глотают камни, чтобы глубже нырять и лучше переваривать пищу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org