Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему в бирманской письменности так много округлых букв? 49 + Ссылка В письменности бирманского языка почти все линии букв округлые. Это объясняется тем, что в Бирме традиционно писали на пальмовых листьях. Они удобны своим размером и доступностью в большом количестве, однако не слишком прочны, поэтому палочка для письма может легко порвать лист прямой линией. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое направление мысленной числовой линии является врождённым? 1007 + Ссылка Взрослые люди располагают числа по возрастанию на мысленной числовой линии так, как привыкли писать: мы — слева направо, а, например, арабы — справа налево. Однако эксперименты с ещё не владеющими письмом младенцами показывают, что врождённое представление об ориентации числовой оси — всё-таки слева направо. Более того, эта же ориентация, видимо, свойственна и для других животных. Маленьких цыплят научили находить пищу за экраном с 5 квадратиками, а потом предлагали два других одинаковых экрана. Если на них было по 2 квадрата, большинство цыплят шли к левому экрану, а если по 8 — к правому, и результаты эксперимента подтвердились также для чисел 20, 8 и 32. Неправда? Источник: elementy.ru

Что означает самый сложный японский иероглиф, состоящий из 84 чёрточек? 749 + Ссылка В японской письменности используются как элементы слоговой азбуки (хирагана и катакана), так и иероглифы (кандзи). Самым долгим для написания кандзи является «тайто», что приблизительно переводится как «дракон в полёте». Чтобы изобразить этот иероглиф, нужно сделать 84 черты. Хотя запомнить его не так сложно, как кажется на первый взгляд, поскольку «тайто» состоит из шести более мелких иероглифов: трёх «драконов» и трёх «облаков». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему карманные ножи называют перочинными? 2311 + Ссылка Стальные перьевые ручки стали широко применяться в середине 19 века, а до этого писали преимущественно гусиными перьями. Такие перья требовалось периодически затачивать, что называлось очинкой. Соответственно, специальный нож для этой процедуры назывался перочинным. Позже слово «перочинный» стало применяться ко всем карманным ножам. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего китаянки уезда Цзянъюн с давних времён пользовались письменностью, скрываемой от мужчин? 4210 + Ссылка С давних времён у китаянок, живущих в уезде Цзянъюн провинции Хунань, существовала особая система письменности под названием Нюй-шу, тщательно скрываемая от мужчин. Так как женщинам запрещалось изучение официальной грамоты, они изобрели свой набор знаков, соответствующих отдельным слогам, а передавалось это знание девочкам только от матери или сестёр. Чтобы тайнопись не обнаружили мужчины, знаки нюй-шу чаще всего вплетали в орнамент — сама их форма была оптимальна для вышивания на ткани. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем в Англии 19 века писали письма, исписывая листок вдоль и поперёк? 4461 + Ссылка В 19 веке в Англии тариф на почтовое отправление рассчитывался из количества листов бумаги. Поэтому письма ради экономии часто слали без конвертов — адрес получателя писали на свёрнутом листке. А чтобы уместить больше текста, часто прибегали к так называемому пересечённому письму, когда при достижении конца страницы её поворачивали на 90° и писали новые строки поперёк написанных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Во сколько раз стандартная японская клавиатура больше, чем привычная европейцам? 4438 + Ссылка В японском языке помимо иероглифического письма кандзи, заимствованного из Китая, есть также две слоговые азбуки — хирагана и катакана — в которых один знак соответствует не слову, а отдельному слогу. Традиционно они применяются для записи слов, к которым нет иероглифов: катакана — для заимствованных терминов из европейских языков, а хирагана — для отдельных японских частиц и суффиксов, или когда читатель может не знать какого-то иероглифа. Именно 47 знаков хираганы располагаются на клавиатурах, так что японские клавиатуры ничем не отличаются от привычных нам. Кроме того, специальное программное обеспечение может отслеживать ввод знаков и автоматически предлагать замену нескольких знаков на соответствующий иероглиф. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда осуществлялись попытки перевода русского языка на латиницу? 4618 + Ссылка В 1920-х годах началась масштабная кампания по переводу письменности народов СССР на латиницу. К концу 1930-х годов было латинизировано 66 языков, включая даже такие, что уже имели письменность на кириллице — якутский и коми. Было разработано и несколько схем латинской записи для русского языка, но до реализации плана дело не дошло. А затем повернули вспять и решение для других советских языков, и к 1940 году почти все они получили письменность на основе кириллицы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему знак Пацифик имеет такую форму? 5378 + Ссылка Знак Пацифик получил свой вид неслучайно. Он был разработан британским художником Джеральдом Холтомом в 1958 году для движения за ядерное разоружение (по английски «Nuclear Disarmament»). Холтом взял первые буквы этих слов — N и D — и объединил их семафорные обозначения. В семафорной азбуке буква N передаётся флагами, вытянутыми вниз и в стороны, а буква D — одним флагом вверх, другим вниз. Наложение этих линий друг на друга и определило форму знака. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой язык содержит в себе всего 12 букв? 11232 + Ссылка Жители острова Бугенвиль в Тихом океане говорят на языке ротокас, в котором насчитывается всего 12 букв. Алфавит этого языка создан на основе латиницы и содержит буквы a, e, g, i, k, o, p, r, s, t, u, v. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Как арабы пишут и читают цифры? 3955 + Ссылка Арабы пользуются собственными знаками для записи цифр, хотя арабы Европы и Северной Африки применяют привычные нам «арабские» цифры. Однако какими бы не были знаки цифр, арабы пишут их, как и буквы, справа налево, но начиная с младших разрядов. Получается, что если мы встретим знакомые цифры в арабском тексте и прочитаем число привычным образом слева направо, то не ошибёмся. Неправда? Источник: en.wikipedia.org