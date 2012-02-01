Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где во время Второй Мировой войны англичане сражались против французов? 37 + Ссылка После заключения перемирия между Францией и Германией в 1940 году Великобритания опасалась попадания французского флота под управление немцев, что могло коренным образом изменить расклад сил на морском театре военных действий. 3 июля британское соединение «Н» подошло к базе Мерс-Эль-Кебир в Алжире, где часть французской атлантической эскадры уже приступила к демобилизации, и выдвинуло ультиматум. Среди предложенных вариантов было присоединиться к британскому флоту, либо уплыть в американские порты, либо просто затопить корабли, но французы предпочли принять бой. В результате их потери составили около 1300 человек и несколько кораблей, англичане же потеряли только двух лётчиков. В дальнейшем французские моряки не допустили передачи флота немцам — так, в 1942 году они затопили 77 кораблей при попытке их захвата в порту Тулона. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему нидерландский корабль плыл в Австралию, замаскировавшись под остров? 154 + Ссылка После поражения от японцев в сражении в Яванском море всем оставшимся кораблям союзников было приказано убыть в Австралию. Нидерландский миноносец «Абрахам Крийнссен» оказался в пути один. Чтобы пройти незаметно, было решено замаскировать корабль под остров, для чего экипаж нарубил тропических деревьев и веток и распределил по палубе, а тем выступающим частям, которые не получалось закрыть листвой, краской придал сходство со скалами. Днём миноносец оставался неподвижным недалеко от берега и только ночью снимался с якоря. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему американский пилот Второй Мировой гордился сбитым американским транспортником? 869 + Ссылка Американский пилот Второй Мировой войны Луис Кёрдс подбил десять самолётов, о чём говорили нанесённые на борт его «Мустанга» знаки. Помимо символов стран гитлеровской коалиции среди этих знаков был и флаг США. Лётчик заработал его во время разведывательной миссии: заметив держащий курс на аэродром острова Батан американский транспортник, Кёрдс попытался предупредить его пилотов, что объект контролируется японцами, но те не реагировали. Зная о жестоком обращении японцев с пленными, Кёрдс аккуратно подбил оба двигателя транспортника, который упал в воду. Все находящиеся на борту сумели выбраться на спасательные плотики и были подобраны гидросамолётом. Неправда? Источник: historyporn.dirty.ru

Какая страна производила бронеавтомобиль, который мог двигаться как на гусеницах, так и по рельсам? 651 + Ссылка Планируя экспансию в Китай и Сибирь, японцы в 1930-х годах разработали особый бронеавтомобиль Тип 2595 «Со-Ки». Его отличительным преимуществом была возможность движения как на гусеничном ходу, так и по железным дорогам. Перевод машины с гусениц на колёса занимал три минуты, обратно — всего минуту. Вооружение состояло из одного пулемёта в конической башне. «Со-Ки», будучи способным развивать скорость по рельсам до 72 км/ч, широко использовался в Китае для транспортировки и патрулирования. Неправда? Источник: www.aviarmor.net

В чём заключается систематическая ошибка выжившего? 763 + Ссылка В статистике существует понятие систематической ошибки выжившего, когда исследователи ищут общие черты среди «выживших», не уделяя должного внимания информации о «погибших». Классическим примером служит задача поиска места укрепления брони английских бомбардировщиков, поставленная перед математиком Абрахамом Вальдом во время Второй Мировой войны. У возвратившихся на базу самолётов пробоины были в основном на крыльях и хвосте, но Вальд рассудил, что укреплять нужно кабину и топливный бак, ведь бомбардировщики с попавшими туда снарядами не возвращаются. Тот же принцип применим к литературе с секретами успехов предпринимателей — слепое следование приведённым в них советам не означает повторение успеха, полезнее анализировать ошибки разорившихся компаний. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой монарх технически находился в состоянии войны с самим собой? 748 + Ссылка Король Георг VI, как глава Великобритании, был в состоянии войны с Германией. Однако технически он оставался и главой нейтральной Ирландии и был вынужден подписывать верительные грамоты немецких послов. А в 1947 году во время индийско-пакистанского конфликта Георг VI вообще оказался в состоянии войны с самим собой, так как являлся главой и этих двух государств. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком учреждении блокадного Ленинграда сотрудники умирали от голода, имея доступ к хлебу и картофелю? 770 + Ссылка Основанный Николаем Вавиловым Всесоюзный институт растениеводства к началу Второй Мировой войны обладал самой обширной в мире коллекцией семян из более чем ста тысяч образцов растений. Во время блокады Ленинграда сотрудники института героическими усилиями сохранили коллекцию при отсутствии электричества и перебоях с отоплением. Только зимой 1941—1942 годов от голода умерло пятеро вировцев, отказавшихся рассматривать запасы злаков и картофеля в качестве еды. А летом сотрудники умудрялись высеивать необходимые образцы под артиллерийскими обстрелами. В некоторые ящики проникали крысы, случались и хищения через выбитые окна, но в целом для коллекции эти потери оказались незначительными. Неправда? Источник: www.vir.nw.ru

Какой врач Освенцима проводил опыты над людьми, но в ходе них спасал заключённых от смерти? 886 + Ссылка Единственным оправданным на первом Освенцимском процессе в 1947 году был доктор Ханс Мюнх. Он был членом НСДАП и СС, но оказался единственным сотрудником Освенцима, кто не стал участвовать в делении прибывающих узников на рабочих, подопытных и «смертников». Хотя Мюнх проводил эксперименты над заключёнными, он старался прибегать к различным ухищрениям, чтобы растянуть опыты на как можно больший срок, а вреда причинить как можно меньше. Тем самым он спас немало жизней, так как подопытных, которые уже не могли принести пользы, отправляли в газовые камеры. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой военный корабль повторил судьбу человека, в честь которого был назван? 605 + Ссылка Спущенный на воду в 1934 году немецкий тяжёлый крейсер назвали «Адмирал граф Шпее» в честь погибшего во время Первой Мировой войны в Фолклендском сражении Максимилиана фон Шпее. По иронии судьбы, сам корабль затонул тоже у берегов Южной Америки и тоже после сражения с английской эскадрой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Из солдат какой национальности был составлен самый награждаемый полк за всю историю США? 626 + Ссылка Воевавший на европейском фронте Второй Мировой войны американский пехотный полк № 442 был целиком составлен из японцев, главным образом уже родившихся в США детей японских эмигрантов. По оценке Министерства обороны США, этот полк является лидером по числу награждённых, если считать отношение общего количества наград к числу солдат подразделения, за всю историю американской армии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Носил ли кто-нибудь из европейских правителей жёлтую звезду в знак солидарности с евреями? 531 + Ссылка После оккупации Дании нацистами король Кристиан X остался в стране, став символом сопротивления датчан. Он ежедневно ездил верхом по улицам Копенгагена без охраны, а также, якобы, носил на одежде жёлтую звезду Давида в знак солидарности с евреями. На самом деле второго не было, так как именно в Дании нацисты никогда не издавали подобный приказ в отношении евреев. Но из опубликованных позднее дневников короля видно, что в случае появления приказа он намеревался повесить на себя звезду и агитировать всех датчан последовать его примеру. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком штате США во время Второй Мировой войны циркулировали особые доллары? 1477 + Ссылка Через месяц после нападения японцев на Пёрл-Харбор американское правительство провело операцию по замене всех наличных денег на Гавайях. У компаний и населения забрали доллары и выдали взамен то же количество, но специально напечатанными банкнотами с большой надписью «HAWAII». Всё это было сделано на случай захвата островов японской армией: если бы оккупанты решили изъять деньги у гавайцев, полученные ими купюры не обладали бы никакой ценностью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой индейский вождь выполнил требования к своей должности во время Второй Мировой войны? 1268 + Ссылка Чтобы стать вождём индейского племени кроу, требовалось выполнить четыре обязательных условия: дотронуться до врага без убийства, завладеть оружием врага, украсть лошадь врага, а также возглавить успешную военную операцию. Последним, кто сделал всё это, был Джо Мэдисин Кроу, родившийся в 1913 году. Все его достижения по списку пришлись на Вторую Мировую войну, когда он служил разведчиком в американской дивизии после открытия второго фронта. Джо всегда покрывал тело боевой краской и надевал орлиные перья, хотя всё это было скрыто под униформой и шлемом, а возвращаясь с угнанными от немцев лошадьми, распевал традиционную песню доблести кроу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой участник Второй Мировой сражался луком и мечом, сопровождая это игрой на волынке? 1029 + Ссылка Одним из самых экстравагантных британских офицеров во время Второй Мировой войны был Джек Черчилль. Он командовал операциями коммандос и вёл их в атаку, будучи вооружённым длинным луком и шотландским палашом и сопровождая наступление игрой на волынке. Ещё в мае 1940 года, находясь со своим подразделением во Франции, он дал сигнал к атаке, застрелив немца из лука. Это единственный известный случай успешного применения подобного оружия во Второй Мировой войне среди британцев, а возможно и среди всех наций. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда во время Второй Мировой войны американцы участвовали в парусной битве? 757 + Ссылка Последняя морская битва во Второй Мировой войне для американцев оказалась весьма необычной. Уже после объявления Японией о своей капитуляции частям китайско-американской разведывательной организации был дан приказ прибыть в Шанхай для дальнейшей отправки домой. Двое лейтенантов решили добраться до Шанхая по морю, наняв китайские джонки с экипажами, но 20 августа 1945 года встретились с другим парусным судном, на котором оказались японцы, первыми открывшие огонь. Американцы ответили из пулемётов, а затем сблизились с врагом, чтобы обстрелять его из базуки. В конечном счёте японцы были взяты на абордаж — 43 человека погибло, 39 взяты в плен. Неправда? Источник: www.cracked.com

Какой канадский город во время Второй Мировой войны был атакован войсками в немецкой форме? 1029 + Ссылка Утром 19 февраля 1942 года канадский город Виннипег был атакован войсками в немецкой форме. Сопротивление гарнизона было быстро «подавлено», и захватчики распространились по всему городу, переименовав его в Гиммлерштадт и заменив государственные флаги на зданиях свастиками. «Нацисты» арестовали множество официальных лиц, установили оккупационные законы, запустили в обращение рейхсмарки и даже начали грабить дома и магазины. Вечером инсценировка прекратилась, и организаторы акции провели на улицах Виннипега парад с лозунгами «Это не должно повториться» и «Покупайте военные облигации». В итоге власти провинции Манитоба перевыполнили план по привлечению от населения средств через эти самые облигации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая книга американского еврея была использована нацистской пропагандой? 1332 + Ссылка Летом 1941 года в США была издана книга Теодора Кауфмана «Германия должна погибнуть!». Малоизвестный автор, еврей по национальности, высказал в ней идею стерилизовать всех немцев, а территорию Германии разделить между соседними государствами. В Третьем Рейхе брошюру тут же широко растиражировали как доказательство еврейского заговора, записав Кауфмана в советники американского президента. Многие критики отмечали, что данная книга сделала больше для мобилизации немецкого населения и оправдания уничтожения евреев, чем другие тщательно разработанные образцы нацистской пропаганды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая деталь в тщательно подделанных советских паспортах выдавала немецких шпионов? 4825 + Ссылка Во время Второй Мировой войны нескольких немецких агентов разоблачили из-за маленькой детали. Шпионы были очень тщательно подготовлены и обладали безукоризненно подделанными советскими паспортами. Однако скрепки паспортов были сделаны из нержавеющей стали, и при проверке сразу было заметно отсутствие характерной для советских документов ржавчины в местах скрепления страниц. По этой же причине в период Холодной войны был пойман не один американский шпион. Неправда? Источник: listverse.com

Почему на дне Великих озёр покоится свыше 200 американских самолётов? 943 + Ссылка Вступив во Вторую Мировую войну, американцы столкнулись с проблемой тренировки пилотов для боевых действий на Тихом океане. Отрабатывать взлёт и посадку на авианосцы в открытом океане было опасно из-за угрозы со стороны немецких подлодок, поэтому лётчиков было решено тренировать на Великих озёрах, для чего военные переоборудовали два парохода. В общей сложности подготовку получили около 18 000 пилотов, однако в ходе учений до 300 самолётов было потеряно из-за аварий. Почти все они до сих пор лежат на дне Великих озёр. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране массово тренировались собаки-смертники для уничтожения вражеских танков? 1364 + Ссылка Во время Великой Отечественной войны в советской армии готовили собак-смертников, предназначенных для уничтожения вражеских танков. Голодных собак приучали к тому, что еду можно найти под макетом боевой машины. В условиях боя натренированных таким образом животных обвязывали вьюком с тротилом и взрывным устройством и выпускали под надвигающиеся танки, где собаки должны были погибнуть. Эффективность таких самоходных мин до сих пор остаётся под вопросом: одни источники говорят о 300 подбитых немецких танках, другие называют такие цифры сильно завышенными в целях пропаганды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой битве Второй Мировой войны немцы и американцы сражались на одной стороне? 1214 + Ссылка 5 мая 1945 года состоялась битва, в которой солдаты Вермахта сражались на одной стороне с американцами, защищая расположенный в Австрии замок Иттер, где содержались высокопоставленные французские пленные. Днём ранее начальник охраны замка и его подчинённые из СС сбежали, и заключённые взяли замок под свой контроль. Они сумели сообщить о ситуации в расположенную неподалёку американскую роту, где организовали спасательную операцию. К ней присоединились и десять немецких солдат под руководством майора Йозефа Гангля, которые незадолго до этого сдались американцам. Объединённые силы из 25 человек, а также помогавшие им бывшие пленные были атакованы танками СС, но сумели отбить нападение, а затем и разбить врага с помощью вызванного подкрепления. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда евреи могли получить в мечети поддельные свидетельства о рождении? 1777 + Ссылка Во время Второй Мировой войны, когда Франция была оккупирована войсками Третьего Рейха, Парижская соборная мечеть спасала евреев от преследования. Её имам организовал для евреев прибежище и выдачу поддельных мусульманских свидетельств о рождении. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом верблюжий навоз был использован против немецких танкистов? 2926 + Ссылка Находясь на североафриканском театре действий Второй Мировой войны, немецкие танкисты завели традицию переезжать кучки верблюжьего навоза «на удачу». Видя это, союзники изготовили противотанковые мины, замаскированные под эти кучки. После того, как несколько из них сработало, немцы стали избегать нетронутый навоз. Тогда союзники сделали мины, которые выглядели как кучки навоза со следами уже переехавших их гусениц. Неправда? Источник: mentalfloss.com

Какая военная песня стала широко известной только спустя 30 лет после написания? 1556 + Ссылка Песня «Смуглянка» была написана Анатолием Новиковым в 1940 году для танцевальной сюиты, а воспевалась в ней молдавская партизанка времён Гражданской войны. Однако чиновники отказали в её записи, и песня по разным причинам лежала на полке до 1944 года, когда Ансамбль песни и пляски Александрова исполнил её на всесоюзном конкурсе песен о войне. Несмотря на то что «Смуглянка» понравилась зрителям, и многие ансамбли на фронте и в тылу стали включать её в репертуар, песню снова не пустили в широкое вещание. Возможно, причиной этому стало то, что в оккупированной немцами Молдавии практически не было партизанского движения. Народное признание и популярность «Смуглянка» получила только в 1974 году после выхода фильма «В бой идут одни „старики“». Неправда? Источник: old.redstar.ru

В какой стране придумали китайские печенюшки с предсказаниями? 1013 + Ссылка В китайских ресторанах США и многих других стран на десерт подают печенье с предсказаниями — вложенными внутрь бумажками, содержащими мудрые фразы на китайском языке с переводом или числа, которые многие затем переносят в лотерейные билеты. Однако в самом Китае эти печенюшки практически неизвестны, и к их происхождению китайцы отношения не имеют. Прототип этих сладостей возник ещё в 19 веке в японских храмах, и именно японские иммигранты адаптировали печенье для американского рынка. По одной из версий, оно начало прочно ассоциироваться с Китаем, когда во время Второй Мировой войны японо-американцы массово переселялись в концентрационные лагеря, и производство печенья подхватили китайцы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда дети организовали серию демонстраций против повышения цен на сладости? 1167 + Ссылка После Второй Мировой войны в Канаде разморозили фиксированные военные цены на потребительские товары, что привело к инфляции. Весной 1947 года цена шоколадного батончика в магазинах подскочила с 5 сразу до 8 центов, что привело к массовому недовольству детей. Сначала несколько школьников устроили протест у магазинчика в небольшом городе на востоке страны, а затем эстафету бойкотов и демонстраций подхватили сотни и тысячи детей по всей Канаде. Производители сладостей ответили на это газетными статьями, где утверждалось, что эти акции являются происками коммунистов, которые завербовали детских лидеров, чтобы сеять хаос в обществе. Расчёт оказался верным: если сначала взрослые поддерживали инициативы детей, так как сами были недовольны инфляцией, то после публикаций в СМИ родители и учителя стали запрещать молодёжи участие в демонстрациях. Неправда? Источник: www.travestyproductions.com

Каким образом английские лётчики заставляли падать ракеты Фау-1 в нужном им месте? 2690 + Ссылка Когда немцы стали массово атаковать Англию крылатыми ракетами Фау-1, британская авиация пыталась активно противодействовать новому оружию. Немало ракет было сбито выстрелами истребителей, но некоторые лётчики применяли альтернативный метод, которому дали название «coup de wing». Пилот подлетал вплотную к летящей ракете, помещал крыло своего самолёта под короткое крыло Фау-1 и ловким движением переворачивал ракету, отчего та теряла стабильность полёта и падала вниз. Этот манёвр совершали над морем или безлюдной местностью, таким образом, взрыв ракеты не причинял никакого вреда. Неправда? Источник: books.google.ru

Каким образом двое польских врачей обманули нацистов и спасли 8 000 евреев? 3016 + Ссылка Двое польских врачей, Евгениуш Лазовский и Станислав Матулевич, во время немецкой оккупации спасли 8 000 евреев с помощью «биологического оружия». Они открыли, что после прививки мёртвой бактерии Proteus OX19 забор крови даёт ложноположительный результат теста на тиф. Зная это, врачи решили тайно привить польское население городка Розвадов и его окрестностей, отослав нацистам пробы крови. Сделав анализ, немцы решили, что в городе бушует эпидемия тифа, объявили его зоной карантина и не решались туда наведываться. Таким образом проживающие здесь еврейские семьи избежали участи и быть убитыми сразу (как это происходило с заражёнными тифом евреями в других местах), и быть отправленными в концлагеря. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как английским ополченцам предписывалось уничтожать танки с помощью молотка? 2718 + Ссылка В 1940 году англичане, опасаясь возможного сухопутного вторжения немцев и многократного их превосходства в танках, искали все возможные способы противостоять им. В одной из инструкций ополченцам для борьбы с танками рекомендовалось использовать молоток или топор. Бойцу следовало выбрать возвышение, например, дерево или второй этаж здания, и там поджидать вражескую машину, а затем спрыгнуть на неё и начать бить молотком по башне. И когда оттуда покажется голова удивлённого немца, бросить внутрь танка гранату. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Какую символическую роль сыграла река Эльба в космонавтике? 1985 + Ссылка 17 июля 1975 года состоялась стыковка советского космического корабля «Союз» и американского «Аполлон». Было запланировано, что в момент стыковки корабли должны были пролетать над Москвой, но расчёты оказались не совсем верны, и космонавты обменялись рукопожатием, пролетая над рекой Эльбой. Символично, что за 30 лет до этого на Эльбе состоялась встреча советских и американских солдат, союзников во Второй Мировой войне. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Почему накануне высадки в Нормандии кодовые слова операции появились в кроссвордах? 2724 + Ссылка Операция по высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года готовилась в условиях строгой секретности. Незадолго до неё британская разведка была сильно озадачена кроссвордами в газете Telegraph, в которых то и дело появлялись кодовые слова операции. Среди них были Utah и Omaha — кодовые названия пляжей, куда была запланирована высадка, а также Mulberry, Neptune и даже Overlord — кодовое имя всей операции. Редактор кроссвордов на допросе заявил, что это обычные слова, и их выбор не был продиктован какими-то особыми обстоятельствами. Позже выяснилось, что редактор был по совместительству учителем и часто спрашивал своих учеников, какие слова они бы хотели включить в кроссворд, а эти пять слов мальчишки услышали в разговорах американских солдат, расквартированных неподалёку от школы. Неправда? Источник: www.historic-uk.com

Каким образом американский морпех в одиночку взял в плен около тысячи японских солдат? 3290 + Ссылка Летом 1944 года американские войска захватили один из Марианских островов под названием Сайпан, который был оккупирован японцами. Из 30-тысячного контингента японцев 24 тысячи были убиты, ещё 5 тысяч совершили самоубийства в последние дни боёв, и лишь чуть менее тысячи сдались в плен. Почти все пленники стали результатом работы 18-летнего морпеха Гая Габалдона, который в детстве несколько лет прожил в японо-американской семье и использовал свои знания о традициях и психологических особенностях японцев. Габалдон действовал ночью в одиночку: он убивал или обездвиживал часовых возле пещер, после чего уговаривал находящихся внутри врагов сдаться. В свой самый удачный рейд он привёл обратно на базу 800 японцев, после чего сослуживцы прозвали его Сайпанским крысоловом по аналогии с Гамельнским крысоловом из средневековой легенды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто потерял более 300 человек в военной операции при полном отсутствии сопротивления? 2888 + Ссылка В августе 1943 года американские и канадские войска провели операцию «Коттедж» по освобождению оккупированного японцами острова Кыска в Тихом океане. Разведка докладывала, что гарнизон японцев на острове может составлять до 10 000 человек, но американцы не знали, что весь гарнизон был эвакуирован под покровом тумана за две недели до старта операции. В высадке участвовало более 8 000 морских пехотинцев, которые за девять дней обследования острова убедились, что он пуст. Несмотря на отсутствие сопротивления, потери американцев и канадцев составили более 300 человек — большая часть стали жертвами огня по своим, остальные подорвались на минах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой вид спорта повлиял на форму и размер одного из видов американских гранат? 1921 + Ссылка Ближе к окончанию Второй Мировой войны в США была разработана граната T13 Beano, которая по форме, весу и размеру была максимально приближена к обыкновенному бейсбольному мячу. Так как почти все американские солдаты в детстве играли в бейсбол, предполагалось, что они смогут метать эту гранату без специальных тренировок. T13 применялись в Нормандской операции, но какова оказалась их боевая эффективность, доподлинно неизвестно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком виде маршалу Жукову американцы поставляли кока-колу? 4793 + Ссылка Когда маршал Жуков встречался с Дуайтом Эйзенхауэром, командовавшим американскими войсками в Европе во время Второй Мировой войны, тот угостил его кока-колой. Напиток Жукову понравился, и он попросил Эйзенхауэра организовать его поставку в свой штаб, но только в обесцвеченном варианте, чтобы никто не заподозрил маршала в поклонении символу американского империализма. Через президента Трумана просьба была передана на завод Coca-Cola, химики которого сумели убрать цвет красителя. Газировку разлили в простые бутылки с белой крышкой, на которой была напечатана красная звезда, и как минимум 50 ящиков было отправлено Жукову. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

При производстве какого оружия погибло больше людей, чем от его применения? 1923 + Ссылка Нацистская Германия затратила большие ресурсы на разработку и производство первых в мире баллистических ракет дальнего действия Фау-2, однако их боевая эффективность оказалось очень слабой. На ракетных заводах широко использовался труд заключённых концлагерей в тяжёлых условиях, и установлено, что больше людей погибло при производстве ракет Фау-2, чем от бомбардировки этим оружием. Неправда? Источник: www.v2rocket.com

На каком участке фронта за силы нацистской коалиции воевали сотни еврейских солдат? 3169 + Ссылка Во время Второй Мировой войны сотни еврейских солдат и офицеров сражались за финскую армию, которая входила в зону влияния нацистской Германии. Финляндия решительно отказалась помогать нацистам в «решении еврейского вопроса», не став лишать своих граждан-евреев никаких прав и свобод и мобилизуя их на фронт наравне с обычными финнами. Трёх финских евреев за отличную службу даже наградили немецким Железным крестом, но они отказались принимать это поощрение. Неправда? Источник: shaon.livejournal.com

Каким образом финская полька помогла разминированию Выборга? 3869 + Ссылка В августе 1941 года, отступая, советские войска оставили в Выборге радиомины Ф-10, которые приводились в действие по радио с помощью специальной мелодии. Вступившие в город финны, найдя одну из таких мин с невзорвавшимся зарядом, через несколько дней смогли разобраться в механизме взрывателя и с целью глушения сигнала стали транслировать в эфир другую мелодию — «Сяккиярвен полька». Она была похожа на советскую диапазоном частот, а также почти не имела пауз. Полька звучала по радио в течение двух месяцев, пока гарантированно не разрядились батареи радиомин. Из 25 снарядов финнам удалось обезвредить 8, оставив в сохранности некоторые исторические здания и достопримечательности Выборга. Неправда? Источник: zalizyaka.livejournal.com

Главные лица какой нейтральной страны лично выразили соболезнования немецкому послу после смерти Гитлера? 2444 + Ссылка Во время Второй Мировой войны Ирландия сохраняла нейтралитет. Однако это единственная нейтральная страна, премьер-министр которой Имон де Валера, равно как и президент Дуглас Хайд, лично явились в немецкое посольство и выразили соболезнования послу по случаю смерти Гитлера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему история о подвиге 28 героев-панфиловцев — всего лишь легенда? 4409 + Ссылка В советской литературе и учебниках была широко представлена история о 28 героях-панфиловцах, которые во время наступления немцев на Москву в 1941 году совершили подвиг, уничтожив 18 вражеских танков ценой собственных жизней. Позже военная прокуратура СССР признала эту версию литературным вымыслом, так как не было найдено ни одного документального свидетельства о таком сражении, хотя факт тяжёлых боёв 316-й стрелковой дивизии против двух вражеских танковых дивизий на данном участке фронта сомнений не вызывает. Легендарная фраза входившего в число 28 панфиловцев политрука Клочкова — «Россия велика, а отступать некуда — позади Москва» — тоже оказалась выдумкой, сочинённой журналистом газеты «Красная звезда». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом национальный гимн Норвегии спас одного еврея от захвата нацистами? 4004 + Ссылка В 1941 году во время концерта филармонического оркестра в Норвегии в зал ворвалась группа нацистов. Их целью было схватить скрипача с еврейскими корнями Эрнста Глазера и передать его немецким оккупационным властям. Однако дирижёр Харальд Хейде тут же велел музыкантам исполнять национальный гимн Норвегии, что вызвало растерянность у нападавших и позволило Глазеру скрыться через кулисы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и кем применялись подводные и воздушные авианосцы? 5454 + Ссылка Авианосцы — это не только надводные морские суда. Существовали проекты авианосцев-субмарин, особенно преуспели в их создании японцы во время Второй Мировой войны — взлёт самолётов происходил из надводного положения судна. Именно с одной из таких субмарин японцы произвели единственную за время войны бомбардировку континентальной части США. Другой необычный тип — это воздушный авианосец, то есть самолёт, несущий другие самолёты. Они использовались в Первой Мировой войне немцами, во Второй Мировой — советскими и японскими войсками (у последних несомые самолёты доставляли к цели камикадзе). Кроме того, у американцев в 1930-е годы было два авианесущих дирижабля. Воздушные авианосцы утратили актуальность по мере развития самолётов-дозаправщиков. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как связано нападение Германии на СССР с раскопками могилы Тамерлана? 4030 + Ссылка 21 июня 1941 года группа советских учёных вскрыла могилу Тамерлана в Самарканде. Существует несколько легенд о связанных с этим пророчествах, документально не подтверждённых. Согласно одной, на самом могильном камне была надпись о запрете вскрытия и наказания тому, кто нарушит запрет. Другой рассказ повествует о трёх старцах, предупреждавших экспедицию о том, что если раскопать могилу Тамерлана, начнётся война. Как известно, 22 июня фашистская Германия напала на СССР. Однако соседство этих событий является не более чем совпадением, ведь план нападения был утверждён Гитлером задолго до июня 1941 года. Неправда? Источник: www.e-samarkand.narod.ru

Кому и когда медведь помогал разгружать ящики с боеприпасами? 6813 + Ссылка Во время Второй Мировой войны польская Армия Андерса нашла в Иране медвежонка, взяв его на довольствие и назвав Войтеком. Солдаты очень полюбили медведя, кормили его и даже поили пивом за особые заслуги. Специальным приказом Войтек был зачислен в состав 22-й роты артиллерийского снабжения. Медведь дошёл с армией до Италии, где отличился в битве под Монте-Кассино, помогая разгружать боеприпасы и поднося снаряды к орудиям. Изображение этого процесса 22-я рота сделала своей новой эмблемой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как английская разведка обманула Гитлера, чтобы союзники без помех захватили Сицилию? 6968 + Ссылка В апреле 1943 года на испанском берегу было обнаружено тело в мундире майора морской пехоты Великобритании. К его запястью наручниками был прикреплён чемоданчик с секретными документами о планах вторжения союзников в Грецию. Так как Испания была наводнена немецкими агентами, документы быстро попали к Гитлеру, и он приказал готовиться к обороне Греции и Сардинии вместо Сицилии, к чему призывал Муссолини. Однако союзники высадились именно на Сицилии и без особых усилий овладели островом. Оказалось, что именно с этой целью данную операцию с кодовым названием «Мясной фарш» провернула английская разведка, надев военную форму на тело бездомного, покончившего с собой, и доставив его в Испанию на подлодке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем помогли верблюды советской армии во Второй Мировой войне? 9841 + Ссылка В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я резервная армия, в которой тягловой силой для пушек были верблюды. Она была сформирована в Астрахани во время боёв под Сталинградом: нехватка машин и лошадей вынудила выловить в окрестностях диких верблюдов и приручить их. Большинство из 350 животных погибло на поле боя в разных сражениях, а выживших постепенно переводили в хозяйственные части и «демобилизовывали» в зоопарки. Двое верблюдов по имени Яшка и Машка дошли с солдатами до Берлина. Неправда? Источник: spb.mk.ru

Где производились пистолеты, встроенные в пряжку ремня? 9563 + Ссылка Немцы во время Второй Мировой войны производили уникальные пистолеты, вмонтированные в пряжку поясного ремня. Их делали вручную единичными экземплярами для офицеров СС высокого ранга и членов нацистской партии. Чтобы привести пистолет в действие, нужно было нажать на маленький рычаг с внутренней стороны пряжки — тогда лицевая часть отскакивала, а встроенные в основание стволы выдвигались во взведённом состоянии. Чтобы выстрелить, нужно было ещё раз нажать на другой рычажок. Неправда? Источник: www.icollector.com

Где и когда футбольный комментатор провёл полную радиотрансляцию, хотя не видел ничего на поле из-за тумана? 8968 + Ссылка В 1940 году должно было состояться очередное эдинбургское дерби между футбольными командами Хайберниан и Хартс. Из-за сильного тумана комментатор BBC Боб Кингсли со своей точки совершенно не видел игроков на поле и что там происходит, однако получил указание вести радиотрансляцию несмотря ни на что — иначе прослушивавшие эфир немцы могли догадаться о погоде и беспрепятственно бомбить город. Кингсли мог ориентироваться только на шум болельщиков, когда забивались голы, но провёл полноценный комментарий на протяжении всего матча, выдумывая опасные моменты, сейвы и нарушения правил. Матч завершился победой Хартс со счётом 6:5. Неправда? Источник: essays-eve.blogspot.ru

Какое животное выжило на трёх затонувших во Вторую Мировую войну кораблях? 20991 + Ссылка Во время Второй Мировой войны немецкие матросы пронесли на борт линкора «Бисмарк» кота. Линкор был затоплен британской эскадрой через 9 дней после выхода в море, спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли на борт эсминца «Казак», который через 5 месяцев был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. Впоследствии кота, прозванного Непотопляемый Сэм, перевели на авианосец «Арк Ройял», который тоже затонул. Лишь после этого Сэма решили оставить на берегу, а сам он прожил до 1955 года. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как помог синтез игральных и топографических карт американским пленникам в немецких тюрьмах? 7323 + Ссылка Известная американская компания-производитель игральных карт Bicycle во время Второй Мировой войны по заказу правительства США делала специальные колоды, которые отправлялись пленным американцам в немецкие тюрьмы. При намокании на картах проступали кусочки топографической карты, на которой были показаны маршруты побега. Неправда? Источник: www.bicyclecards.com

Где и когда спроектировали и провели испытания летающего танка? 4383 + Ссылка В годы Второй Мировой войны в СССР велась работа над созданием летательного аппарата на базе танка А-40. В ходе лётных испытаний танкопланер буксировался самолётом ТБ-3 и смог подняться на высоту 40 метров. Предполагалось, что после отцепления буксировочного троса танк должен самостоятельно планировать в нужную точку, сбрасывать крылья и сразу вступать в бой. Проект закрыли из-за отсутствия более мощных буксировщиков, которые были необходимы для решения более важных задач. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и где голуби применялись для аэрофотосъёмки? 3983 + Ссылка Помимо известного применения голубей в доставке корреспонденции, их также успешно тренировали для аэрофотосъёмки. Первый патент на устройство фотокамеры, предназначенной для переноски голубем, получил в 1908 году немец Юлиус Нойброннер. Несмотря на приемлемое качество снимков, в Первую Мировую войну воздушная съёмка с помощью голубей так и не была использована. Во Вторую Мировую войну, по разным сообщениям, голуби-фотографы были задействованы немцами, французами и американцами. Хотя единственным вещественным доказательством можно считать лишь немецкую игрушку — фигурку солдата, выпускающего из рук голубя, несущего камеру. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в 1942 году французы сами затопили весь свой флот? 4866 + Ссылка В истории войн не раз встречались ситуации, когда одна из воюющих сторон топила собственный флот. В 1919 году немецкий контр-адмирал фон Ройтер, который был главным на немецких судах, стоящих в английском порту и ожидавших решения об их передаче победившим странам Антанты, провернул операцию по их внезапному затоплению: на дно ушли 52 корабля, в том числе 10 линкоров, ещё 22 судна англичане успели вывести на мель. А в 1942 году, когда уже немцы заканчивали оккупацию всей Франции, правительство Виши дало приказ затопить французский флот в Тулоне — в общей сложности немцам не досталось 77 кораблей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На чьей стороне во Второй Мировой войне, кроме Третьего Рейха, воевал Гитлер? 10542 + Ссылка В Великой Отечественной войне принимал участие красноармеец-пулемётчик Семён Константинович Гитлер, еврей по национальности. Сохранился наградной лист, согласно которому Гитлер был представлен к медали «За боевые заслуги» за совершение подвига. Правда, в базе данных «Подвиг народа» сообщается, что медалью «За отвагу» награждён Семён Константинович Гитлев — случайно или намеренно была изменена фамилия, неизвестно. Неправда? Источник: blog.dp.ru

Кто и когда планировал осуществлять бомбардировки городов с помощью летучих мышей? 5833 + Ссылка Во время Второй Мировой войны американцы разрабатывали проект бомбардировки Японии с помощью летучих мышей. При температуре в 4 °C, когда животное впадает в спячку, к его телу планировалось прикреплять зажигательную бомбу замедленного действия. Уже с самолёта тысячи рукокрылых должны были спускаться на самораскрывающихся парашютах, и после просыпания залетать в труднодоступные места различных строений, поджигая их. Хотя испытания подтвердили эффективность данного метода «бомбардировки», в итоге проект был свёрнут, в том числе из-за появления ядерной бомбы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом тракторы были использованы во Второй Мировой войне в качестве боевых единиц? 9859 + Ссылка В начале Второй Мировой войны СССР испытывал большую нехватку танков, в связи с чем было принято решение в экстренных случаях переоборудовать в танки обычные тракторы. Так, во время обороны Одессы от осаждавших город румынских частей были брошены в бой 20 подобных «танков», обшитых листами брони, а ещё 60 таких же боевых единиц были использованы в боевых действиях под селом Великий Дальник на Южном секторе обороны. Основная ставка была сделана на психологический эффект: атака производилась в ночь с включенными фарами и сиренами, и румыны обратились в бегство. За подобные случаи, а также за то, что на эти машины часто устанавливались муляжи тяжёлых орудий, солдаты прозвали их НИ-1, что расшифровывается «На испуг». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой наркотик официально выдавался солдатам Вермахта? 7897 + Ссылка Наркотик первитин (производное метамфетамина) широко использовался для стимуляции солдат Вермахта — его таблетки официально входили в паёк лётчиков и танкистов. Употребляли его и гражданские лица — в продаже были шоколадные конфеты с начинкой из первитина, хотя впоследствии министерство здравоохранения распознало его опасность и запретило производство. Фармацевты, создавшие первитин, после войны были вывезены в США и участвовали в создании препаратов, применявшихся уже американской армией в Корее и во Вьетнаме. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кого Гитлер считал своим главным врагом в СССР? 9780 + Ссылка Гитлер считал своим главным врагом в СССР не Сталина, а диктора Юрия Левитана. За его голову он объявил награду в 250 тысяч марок. Советские власти тщательно охраняли Левитана, а через прессу запускалась дезинформация о его внешности. Неправда? Источник: www.kp.ru

Что называлось базукой ещё до появления противотанковых гранатомётов? 4688 + Ссылка Изначально термином «базука» назывался музыкальный духовой инструмент, похожий на тромбон. Во время Второй Мировой войны на вооружение американской армии поступил противотанковый гранатомёт M9, который из-за внешнего сходства с тем самым инструментом, а по другой версии из-за похожего на его звучание свиста вылетающего снаряда, тоже назвали базукой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как красноармеец Дмитрий Овчаренко сумел победить отряд немцев из 50 человек? 22780 + Ссылка Согласно описанию подвига красноармейца Дмитрия Овчаренко из указа о вручении ему звания Героя Советского Союза, 13 июля 1941 года он доставлял боеприпасы в свою роту и был окружён отрядом солдат и офицеров противника численностью 50 человек. Несмотря на то, что у него отобрали винтовку, Овчаренко не растерялся и, выхватив из повозки топор, отрубил допрашивавшему его офицеру голову. Затем он бросил в немецких солдат три гранаты, уничтожив 21 человека. Остальные в панике разбежались, кроме ещё одного офицера, которого красноармеец догнал и также отрубил ему голову. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как простая верёвочка помогала пилотам союзников наладить контакт с первобытными племенами? 9191 + Ссылка Во время Второй Мировой войны пилотам союзников, летавшим над регионами проживания первобытных племён, рекомендовали брать с собой верёвочку на случай вынужденной посадки для облегчения контакта с аборигенами. При их приближении предполагалось как бы невзначай достать верёвочку из кармана и делать из неё фигуры типа «кошачьей колыбели». Несколько раз лётчикам пришлось прибегнуть к этому занятию, и аборигены наблюдали с дружелюбным интересом, а затем просили дать верёвочку и демонстрировали известные им фигуры. Неправда? Источник: www.adrr.com

Какой напиток изобрели немцы, лишившись поставок ингредиентов для Кока-Колы? 8338 + Ссылка В начале Второй Мировой войны немецкая фабрика по розливу Кока-Колы лишилась поставок ингредиентов из США. Тогда немцы приняли решение производить другой напиток из отходов пищевого производства — яблочного жмыха и молочной сыворотки — и назвали его «Фанта» (сокращение от слова «фантазия»). Директор этого завода Макс Кейт не был нацистом, поэтому распространённое мнение о том, что «Фанту» изобрели нацисты — это заблуждение. После войны Кейт связался с головной компанией, Кока-Кола восстановила свою собственность над фабрикой и не стала отказываться от нового напитка, уже успевшего завоевать популярность. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какой фактор оказался решающим в выборе Нагасаки для ядерного удара американских войск? 10513 + Ссылка Если город Хиросима был изначально выбран американцами главной целью первого атомного удара по Японии, то городу Нагасаки, можно сказать, не повезло. Целью второго сброса бомбы был городок Кокура, однако из-за сильной облачности американский пилот принял решение действовать по запасному варианту и атаковать Нагасаки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в здании Пентагона изначально туалетов было в два раза больше, чем необходимо? 10448 + Ссылка В некоторых голливудских фильмах о Второй Мировой войне можно увидеть, что американские солдаты разных рас сражаются бок о бок. Это не соответствует действительности, так как расовую сегрегацию в армии США отменили только в 1948 году. Деление по расовому признаку сыграло роль и в строительстве Пентагона, происходившем в 1942 году — там были построены отдельные туалеты для белых и для чёрных, и общее количество туалетов было в два раза больше нужного. Правда, таблички «для белых» и «для чёрных» повешены так и не были благодаря вмешательству президента Рузвельта. Неправда? Источник: www.snopes.com

Зачем немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-87 был оборудован громкой сиреной? 8879 + Ссылка В немецком бомбардировщике времён Второй Мировой войны Юнкерс Ю-87 была предусмотрена сирена, которая приводилась в действие потоком набегавшего воздуха. Она громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника, а также для определения скорости пикирования по тону звука без необходимости смотреть на приборы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой эпизод в «Операции "Ы"» был снят Гайдаем на основе личного армейского опыта? 16480 + Ссылка Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал военком для набора пополнения в действующую армию. На вопрос офицера: «Кто в артиллерию?» — Гайдай ответил: «Я!». Так же он отвечал на другие вопросы: «Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», чем вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай, — сказал военком, — Дайте огласить весь список». Позже режиссёр адаптировал этот эпизод для фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Неправда? Источник: www.pravda.ru

Каким евреям дозволялось служить в армии нацистской Германии? 10682 + Ссылка В нацистской Германии евреями считались люди, у которых не менее трёх бабушек или дедушек были евреями. Они были лишены гражданства, права занимать государственные посты и служить в армии. Однако если еврейских бабушек и дедушек было только 1 или 2, человек считался полукровкой и назывался мишлингом. К этой категории относился и голубоглазый блондин Вернер Голдберг, сын еврея и немки, который служил в вермахте и чья фотография была помещена в газетах с подписью «идеальный немецкий солдат». Но в 1940 году вышел новый закон об увольнении из армии всех мишлингов первой степени, и Вернеру пришлось вернуться к работе на фабрике по пошиву одежды. Неправда? Источник: nvo.ng.ru

Кто и когда пытался плавать на подлодке с парусом? 6398 + Ссылка В 1942 году советская подлодка Щ-421 подорвалась на немецкой противолодочной мине, потеряв ход и возможность погружаться. Чтобы судно не снесло к берегу противника, было принято решение сшить парус и поднять его на перископе. Однако доплыть на парусе до базы уже не получилось, как не получилось даже отбуксировать подлодку при помощи других кораблей. После появления немецких торпедных катеров экипаж эвакуировали, а субмарину затопили. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую сказочную роль Георгий Милляр сыграл почти без грима? 16879 + Ссылка Георгий Милляр сыграл почти всю нечисть в советских сказочных фильмах, и всякий раз ему накладывали сложный грим. Почти не понадобился он Милляру только для роли Кащея Бессмертного. Актёр был худым от природы, вдобавок к этому во время Второй Мировой войны заразился малярией в эвакуации в Душанбе, превратившись в живой скелет весом 45 килограммов. Неправда? Источник: gazeta.aif.ru

Что представляли собой военные бронедрезины? 6294 + Ссылка Известно, что в войнах 19 века, а также Первой и Второй Мировых войнах многие страны использовали бронепоезда. Однако кроме этого пытались вести бой и с помощью отдельных боевых единиц — бронедрезин. Это были почти что танки, но ограниченные в движении только рельсами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда были сделаны записи сводок о Второй Мировой войне, продиктованных Левитаном? 3806 + Ссылка Сводки и сообщения Левитана во время Великой Отечественной войны не записывались. Только в 1950-х годах была организована специальная их запись для истории. Неправда? Источник: www.hronograf.narod.ru

Каким образом Эдит Пиаф помогала бежать из немецких лагерей французским военнопленным? 19486 + Ссылка Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, после которых фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и где вёл партизанскую деятельность до 1974 года, не зная об окончании Второй Мировой войны? 26218 + Ссылка В 1944 году младшему лейтенанту японской армии Онода Хиро был отдан приказ возглавить партизанский отряд на филиппинском острове Лубанг. Потеряв в боях своих солдат, Онода сумел уцелеть и скрылся в джунглях. В 1974 году Онода Хиро был найден на том же острове, где до сих пор вёл партизанскую деятельность, убив около 30 филиппинцев. Не поверив в окончание войны, лейтенант отказался сложить оружие. И лишь когда на остров прибыл непосредственный командир Оноды и приказал сдаться, тот вышел из джунглей, признав поражение Японии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чьи нобелевские медали были спрятаны от нацистов в растворённом виде? 12304 + Ссылка В нацистской Германии было запрещено принятие Нобелевской премии после того, как в 1935 году премию мира вручили противнику национал-социализма Карлу фон Осецкому. Немецкие физики Макс фон Лауэ и Джеймс Франк доверили хранение своих золотых медалей Нильсу Бору. Когда в 1940 году немцы оккупировали Копенгаген, химик де Хевеши растворил эти медали в царской водке. После окончания войны де Хевеши экстрагировал спрятанное в царской водке золото и передал его Шведской королевской академии наук. Там изготовили новые медали и повторно вручили их фон Лауэ и Франку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на Параде Победы одну собаку несли на сталинской шинели? 39356 + Ссылка Во время Второй Мировой войны разминировать объекты сапёрам активно помогали дрессированные собаки. Одна из них по кличке Джульбарс обнаружила при разминировании участков в европейских странах в последний год войны более 7000 мин и более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своём кителе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Канада дала одной из палат роддома в Оттаве статус вне канадской юрисдикции? 8351 + Ссылка Во время Второй Мировой войны немцы оккупировали Нидерланды, а королевская семья была эвакуирована в Канаду. Там у наследной принцессы Юлианы родилась третья дочь Маргрит. Палата в роддоме, где состоялись роды, специальным указом канадского правительства была объявлена вне канадской юрисдикции. Это было сделано для того, чтобы принцесса Маргрит в будущем могла претендовать на трон Нидерландов, ведь, получив чужое гражданство при рождении, она бы лишилась этого права. В благодарность канадцам после возвращения на родину королевская семья Нидерландов посылает каждый год тысячи луковиц тюльпанов в Оттаву, где проходит ежегодный фестиваль тюльпанов. Похожий случай имел место в Лондоне в 1945 году: Уинстон Черчилль провозгласил территорией Королевства Югославии комнату отеля, где родился наследник сербского престола Александр Карагеоргиевич, хотя королём ему стать было уже не суждено. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом моряк продержался на плоту в океане 133 дня, не имея запасов воды и пищи? 26776 + Ссылка В 1942 году немецкая подлодка потопила британский торговый корабль. Служивший на нём моряк китайского происхождения Линь Пэн успел выпрыгнуть за борт в спасжилете, а потом в воде нашёл свободный плот. Небольшие запасы воды и печенья на плоте быстро кончились. Моряк, дрейфуя на плоту по Атлантическому океану, собирал дождевую воду и ел сырую рыбу, которую ловил импровизированной удочкой, а однажды ему удалось поймать чайку и высосать из неё кровь. Так он плавал 133 дня, пока плот не прибило к бразильскому берегу. Линь Пэн похудел всего на 9 кг и сразу мог ходить без посторонней помощи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой японец сумел пережить две атомные бомбардировки подряд? 26450 + Ссылка 6 августа 1945 года японский инженер Цутому Ямагути был среди тех, кто находился в Хиросиме во время атомной бомбардировки города. Проведя ночь в бомбоубежище, на следующий день он вернулся в свой родной город, Нагасаки, и подвергся воздействию второго атомного взрыва. Ямагути до начала 2010 года оставался последним живым человеком, официально признанным жертвой сразу двух упомянутых бомбардировок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие солдаты из восточных мусульманских стран воевали на стороне гитлеровской армии? 5444 + Ссылка В составе гитлеровской армии было несколько соединений, составленных из мусульман. Наиболее экзотичным был легион «Свободная Индия» (‘Freies Indien’), большинство солдат которого были выходцами из мусульманских частей Индии и территорий современного Пакистана и Бангладеша, попавшими в плен нацистам в Северной Африке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Исаакиевский собор почти не пострадал в войне? 8096 + Ссылка За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был подвергнут прямому артобстрелу — только однажды снаряд попал в западный угол собора. По предположениям военных причина в том, что немцы использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. Неизвестно, руководствовалось ли этим предположением руководство города, когда решило спрятать в подвале собора ценности из других музеев, которые не успели вывезти до начала блокады. Но в результате и здание, и ценности благополучно сохранились. Неправда? Источник: www.hotel-flat.ru

Где строили авианосцы изо льда? 8393 + Ссылка Когда союзники готовились к высадке в Европе, они в условиях дефицита металла всерьёз рассматривали проект постройки флота огромных авианосцев изо льда. Дело дошло до реального прототипа — уменьшенной копии авианосца из замороженной смеси воды и опилок, однако большие подобные корабли так и не были построены. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Зачем англичане распространили убеждение, что морковь прямо улучшает зрение? 11469 + Ссылка Витамин А, содержащийся в моркови, важен для здоровых кожи, роста, зрения. Однако прямой связи между поеданием моркови и хорошим зрением нет. Начало такой вере было положено во Вторую Мировую войну. Англичане разработали новый радар, позволяющий пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть существование этой технологии, британские воздушные силы распространили публикации в прессе о том, что подобное видение — результат морковной диеты пилотов. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какое село является родиной двух маршалов и двенадцати генералов? 10107 + Ссылка Расположенное в Азербайджане село Чанлибель до 1991 года называлось Чардахлу и имело армянское население, покинувшее эти места в ходе Карабахского конфликта. В годы Великой Отечественной войны на фронт из села ушло 1250 человек. Из них двое стали маршалами, двенадцать — генералами, семеро — Героями Советского Союза. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные предупреждали солдат о газовой атаке? 7861 + Ссылка Во время Первой Мировой войны кошек держали в окопах, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй Мировой их брали на борт субмарин в качестве живых детекторов качества воздуха. Неправда? Источник: www.redstar.ru

Когда статуэтки Оскара делали из гипса? 7908 + Ссылка Во время Второй Мировой войны статуэтки Оскара изготавливались из гипса. После окончания войны все обладатели гипсовых наград смогли заменить их на обычные металлические с позолотой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто использовал индейцев в качестве радистов-шифровальщиков? 11707 + Ссылка В обеих мировых войнах американцы использовали в качестве радистов индейцев разных племён. Немцы и японцы, перехватывая радиосообщения, не могли расшифровать их. Во Второй Мировой для этих же целей американцы применяли язык басков, который очень мало распространён в Европе за исключением исторического региона Страны Басков на севере Испании и юге Франции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org