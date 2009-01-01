Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой бытовой прибор получил название от разновидности ветра? 30 + Ссылка Фён — это тёплый и сухой ветер, дующий с гор в долины. Под маркой Fön c начала 20 века в Германии выпускались приборы для сушки волос. Слово стало нарицательным не только в немецком, но и в русском языке, изменившись в «фен». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой химический элемент получил название оттого, что им травили грызунов? 183 + Ссылка Оксид мышьяка издавна применялся для травли грызунов, поэтому название элемента в народной речи было образовано от слова «мышь». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «свистопляска»? 365 + Ссылка В конце 14 века вятчане по ошибке убили пришедших к ним на помощь против общего врага устюжан, и с тех пор в Вятке появилась традиция ежегодных народных гуляний с поминовением усопших. Главными атрибутами праздника были свист в глиняные игрушки и пляски, поэтому за этим днём закрепилось название «свистопляска». Позднее она стала просто «свистуньей», так как панихиду уже не справляли, а праздник стал просто ярмаркой, главными товарами которой были те же свистульки. А общеупотребительным слово стало благодаря историку Погодину, который назвал редакторов сатирического журнала «Свисток» «рыцарями свистопляски». Постепенно оно приобрело сегодняшнее значение «неразбериха, разнузданное проявление чего-либо отрицательного». Неправда? Источник: wordhist.narod.ru

Каким образом каникулы связаны с собаками? 525 + Ссылка Самую яркую звезду Сириус древние римляне называли Canicula, что значит «маленькая собачка». Период летней жары, когда Сириус становился видимым утром, именовали «dies caniculares» — «собачьими днями», откуда и происходит слово «каникулы». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в 19 веке лихого танцора в народе называли спинозой? 304 + Ссылка В 19 веке лихого танцора, поражающего публику мастерством, в народе называли спинозой. Это слово встречается и в литературе: «Я не Спиноза какой-нибудь, чтобы выделывать ногами кренделя» (рассказ Чехова «Свадьба») или «Он, как Спиноза, промеж ног проюркнул» (рассказ Лескова «Шерамур»). Виновником же появления эпитета является не знаменитый голландский философ Бенедикт Спиноза, а танцовщик труппы Большого театра в 1869—1872 годах Леон Эспиноса, приехавший из Испании. Неправда? Источник: dic.academic.ru

Сколько эвфемизмов для обозначения отхожего места сменилось в русском языке? 410 + Ссылка В нашей речи зачастую слова, что неприлично произносить вслух, заменяются эвфемизмами, которые со временем тоже становятся «стыдными» и уступают место новым эвфемизмам. Например, когда-то вместо традиционного русского слова «нужник» отхожее место стали называть заимствованным из французского «сортиром». Затем в лексиконе появился «ватерклозет», а приблизительно в начале 20 века вошло в употребление слово «уборная», которым ранее называли только комнату для одевания и мытья. Наконец, пришло время «туалета», до этого означавшего наряд или столик с зеркалом. Сначала туалетом стали именовать уборную в некоторых общественных местах (театрах, ресторанах), а затем и любую комнату с унитазом. Неправда? Источник: books.google.ru

Откуда взялось выражение «играть в бирюльки»? 325 + Ссылка Когда человек занимается ерундой и тратит время впустую, могут сказать, что он играет в бирюльки. Между тем, бирюльками в старину назывались специально изготовленные миниатюрные предметы, в которые играли представители всех сословий, взрослые и дети. Смысл игры был в том, что пальцами или специальным крючком зацепить и вытащить бирюльку из общей кучи, не задев остальных. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему сентябрь идёт в году девятым, хотя в буквальном переводе означает «седьмой»? 564 + Ссылка Сентябрь — девятый месяц, но его название образовано от латинского слова «septem», что значит «семь». Аналогично названия октября, ноября и декабря происходят от латинских чисел 8, 9 и 10. Дело в том, что в Древнем Риме год отсчитывался с первого марта, и названия месяцев соответствовали порядковым номерам. А при Юлии Цезаре начало календаря отодвинули на первое января, но переименовывать месяцы не стали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему мы называем чёрно-жёлтых птиц синицами? 455 + Ссылка Когда мы говорим о синицах, то подразумеваем прежде всего типичного представителя рода Parus major — большую синицу. Этот вид, однако, имеет чёрно-жёлтую окраску и своё название с этимологической точки зрения не оправдывает. Дело в том, что изначально синицей называли другой вид, лазоревку, которая как раз отличается заметной синей окраской, а затем это название стало собирательным для целого рода. Есть и другая версия происхождения названия от звукоподражания пению «синь-синь». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему злокачественную опухоль называют раком? 622 + Ссылка Первым в истории раковую опухоль описал Гиппократ. Он назвал её «καρκίνος», что в переводе с греческого означает «краб», так как снаружи опухоль была похожа на панцирь краба с отходящими во все стороны венами, напоминающими клешни. Термин перекочевал в лексикон римских врачей и трансформировался в «cancer» — «краб» по-латыни. Этим словом и сегодня обозначается злокачественная опухоль в английском языке, а в русском закрепился его перевод как «рак». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

От какого животного произошло слово «кожа»? 698 + Ссылка Слово «кожа» в древности звучало как «козья» и означало конкретно шкуру козы. Впоследствии значение слова расширилось и стало обозначать покров тела как любого животного, так и человека. Неправда? Источник: www.pochemyneinache.com

Как называется одна нить спагетти? 546 + Ссылка Спагетти и папарацци — это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто, фотографа-мужчину — папараццо, а женщину — папарацца. Неправда? Источник: en.wiktionary.org

Почему автомобили скорой помощи называют каретами? 667 + Ссылка Службы скорой помощи возникли в крупных городах в конце 19 века. Чтобы перевозить лежачих больных, были сконструированы специальные экипажи. Их стали называть «каретами скорой помощи», и это словосочетание осталось в языке даже после замены экипажей автомобилями. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Что означал древний корень, от которого произошли названия белого и чёрного цветов? 586 + Ссылка От праиндоевропейского корня «bhleg-», означающего «гореть, сиять», произошли названия двух противоположных цветов. Сначала возникли два прагерманских слова: «blakaz» («сгоревший») и «blankaz» («яркий», «сияющий»). Первое в итоге дало имя чёрному цвету в английском языке («black»), а второе — белому цвету во французском («blanc») и многих других европейских языках. Неправда? Источник: en.wiktionary.org

В какой стране появилось слово «селфи»? 764 + Ссылка В австралийском варианте английского языка существует тенденция к образованию слов с суффиксом «-ie», придающим словам неформальный оттенок. Например, «barbie» вместо «barbecue» («барбекю»), «firie» вместо «firefighter» («пожарный»), «tinnie» вместо «tin» для обозначения металлической банки с пивом. Именно в Австралии появилось слово «selfie», причём первое его употребление в Интернете зафиксировано ещё в 2002 году. Хотя повсеместное распространение термина «селфи» сначала в англоговорящем мире, а затем и в остальных странах, случилось только спустя десять лет. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Почему лёгкие так называются? 833 + Ссылка Если при разделке туши животного внутренности сложить в таз с водой, утонет всё, кроме лёгких. Именно этому обстоятельству орган и обязан своим названием. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким фруктом ацтеки называли мужские яички? 548 + Ссылка Название фрукта авокадо пришло из языка ацтеков. Этим же словом «ауакатль» они называли мужские яички из-за схожести формы. Никаких общих корней с происходящим из испанского языка «адвокатом» у фрукта нет, но в некоторых европейских языках эти слова стали омонимами — например, по-французски и то, и другое будет «avocat». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему сборник песен называется альбомом? 1077 + Ссылка На ранних грампластинках из-за большой толщины дорожки одна сторона вмещала только несколько минут музыки. Большой концерт продавали записанным на нескольких пластинках в коробках, похожих на фотоальбомы. Поэтому сборники песен и стали именовать «альбомами» — название осталось, даже когда благодаря технологическим усовершенствованиям эти сборники стало возможным умещать только на одну пластинку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «скрупулёзность»? 615 + Ссылка Одной из весовых единиц античности был скрупул, примерно равный 1,14 грамма. Им в основном пользовались для измерения веса серебряных монет. Позже скрупул применялся в аптекарской системе мер. Сегодня он не используется, но сохранился в слове «скрупулёзность», что значит чрезвычайную точность и аккуратность в мелочах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему обновление компьютерной программы называется патчем? 819 + Ссылка Обновление компьютерной программы, устраняющее выявленные ошибки, называется патчем, что в переводе с английского буквально означает «заплатка». Этот термин возник, когда основным носителем информации в компьютерных системах были ещё перфокарты и перфоленты — бумажные катушки с пробитыми в нужных местах дырками, которые считывались и преобразовывались в машинный код. Разработчик программы рассылал пользователям исправленный участок перфоленты, а те самостоятельно вырезали ошибочный фрагмент и вклеивали «патч». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое слово в румынском языке обозначает и сладости, и фекалии? 472 + Ссылка Турецкие сладости лукум в Румынии известны как «рахат» (оба слова являются сокращениями от арабского «рахат-лукум»). Это слово имеет в румынском языке и второе значение — «фекалии». Данная трансформация стала частью общей тенденции, когда большинство заимствованных в 17 и 18 веках румынами турецких слов стали бранными или приобрели презрительный оттенок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом английское слово, означающее завтрак, постепенно стало обозначать ужин? 881 + Ссылка Английское слово dinner происходит от старофранцузского disner, что означает «завтрак». Постепенно и в континентальной Европе, и в Англии этим термином стали называть главный приём пищи, который случался в районе полудня, даже если до этого человек уже завтракал. В 18 веке употребление главного блюда сдвигается всё дальше и дальше, и dinner может приходиться уже на 7 часов вечера. В настоящее время англичане под этим словом подразумевают именно ужин, даже если в обед они съедают больше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой предмет одежды получил название из-за испытаний ядерного оружия? 807 + Ссылка 1 июля 1946 года американцы провели первое испытание атомной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане. А спустя четыре дня французский инженер Луи Реар представил публике своё изобретение — раздельный женский купальник, который назвал по имени атолла. Реар пояснил выбор названия тем, что бикини должно вызвать взрывную культурную реакцию. Термин оказался удачным ещё и потому, что его первый слог «би» подразумевал два предмета купального набора. Позднее другие дизайнеры создали множество вариаций, образуя их названия по схожему принципу — так появились монокини, трикини, миникини и другие. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие обязанности выполняли в Русском государстве 15—18 веков губные целовальники? 743 + Ссылка В Русском государстве 15—18 веков были люди с должностью «губной целовальник», от которых, однако, не требовалось целовать кого-то в губы. Вообще целовальниками назывались лица, избиравшиеся из числа крестьян или посадских людей для выполнения финансовых или судебных обязанностей. Нанимаясь на службу, они клялись делать это честно, для чего целовали крест, отсюда и название должности. «Губными» же целовальники именовались от другого значения слова «губа» в те времена — территориальный округ, в котором местные власти во главе со старостой осуществляли судебно-полицейские функции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое слово требует убрать из словарей английского языка компания McDonald's? 927 + Ссылка Для низкооплачиваемой и малопрестижной работы без особых перспектив карьерного роста в английском языке существует термин McJob («макджоб»). Слово содержится в словаре Merriam-Webster, а также в Оксфордском словаре английского языка. Несколько публичных петиций компании McDonald's к их издателям с просьбой убрать слово были отвергнуты, так как словари призваны всего лишь фиксировать устоявшееся положение дел в языке. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое название фотографа было изначально именем киноперсонажа? 1218 + Ссылка В русском языке есть немало нарицательных существительных, которые были образованы от имён литературных персонажей: робинзон, гаврош, донжуан, донкихот, ловелас. В этот ряд можно поставить и слово «папарацци», произошедшее уже в 20 веке от персонажа кино. Папараццо — так звали докучливого фотографа из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». После выхода картины слово приклеилось ко всем фотографам, преследующим знаменитостей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чьи головы откусывали гики в 19 веке? 740 + Ссылка Значение слова «гик» как энтузиаст новых технологий или сильно увлечённый каким-либо хобби человек появилось недавно. Исторически же гиками («geek shows») в США называли участников бродячих цирков, представление которых заключалось в откусывании и проглатывании голов живых куриц. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое французское слово, оказавшись в русском, было обратно заимствовано французами? 1913 + Ссылка Слово «шапка» пришло в русский язык из французского через немецкий или польский. Позднее произошло обратное заимствование, и теперь у французов помимо слова «chapeau» в значении любого головного убора есть калькированное «chapka», относящееся только к меховой шапке-ушанке русского образца. Неправда? Источник: Плунгян В. А. Почему языки такие разные.

Сколько падежей в русском языке? 3063 + Ссылка В школе изучают шесть падежей русского языка, однако различные нюансы словообразования позволяют сказать, что в русском языке как минимум десять падежей. Во фразе «Чего тебе надобно, старче?» последнее слово — это звательный падеж слова «старик». «Кусочек сахару», «головка чесноку» — это примеры употребления слов в количественно-отделительном, или втором родительном падеже. У ряда слов есть две формы предложного падежа, например, «о шкафе» и «в шкафу» — для второго случая говорят о местном падеже. Также у некоторых слов может образовываться исходный падеж, когда речь идёт о месте начала движения — например, «вышел из лесу». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем изначально занимались шофёры? 1861 + Ссылка Словом «шофёр» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, chauffeur означает «кочегар, истопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось её растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть шофёрами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом связаны слова «нельзя» и «льгота»? 1689 + Ссылка Когда-то на Руси наряду со словом «нельзя» употреблялось слово без отрицательной приставки, читавшееся как «льзе» и являвшееся дательным падежом от «льга», что означало «свобода». Само слово «льга» до нас не дошло, но его след остался в словах «польза» и «льгота». Неправда? Источник: www.pochemyneinache.com

Какую конкретную цифру раньше означало слово «цифра»? 1488 + Ссылка Слово «цифра» восходит к арабскому «цифр», что значит «ноль, пустышка». В большинстве европейских языков, как и в русском, это слово со временем стало обозначать любой численный символ. Только в английском языке одним из значений слова cipher до сих пор является «нуль, фикция». Неправда? Источник: www.pochemyneinache.com

Каким образом метеорология связана с метеорами? 1137 + Ссылка Метеорит — это небесное тело, которое упало на землю, а яркий след от него в небе называют метеором. Однако ещё в начале 20 века метеором обозначали любое погодное явление, будь то дождь, ветер, радуга, туман и так далее. Именно от этого значения слова происходит название метеорологии — науки о земной атмосфере и прогнозировании погоды. Неправда? Источник: www.newslab.ru

Почему рекламный анонс фильмов называется «трейлером»? 2174 + Ссылка Рекламный анонс будущего фильма называется «трейлер». Однако в английском языке главным значением глагола trail является «идти по следу», то есть по логике трейлеры должны не предварять основной фильм, как это происходит в современных кинотеатрах, а следовать в конце него. Именно так и обстояли дела в 1912 году, когда появились первые трейлеры, но вскоре прокатчики поняли бесперспективность такого подхода, так как в основной массе зрители покидали места после финальных титров и не желали смотреть анонсы. Тогда было решено показывать трейлеры в начале сеанса, а сам термин уже закрепился в языке. Неправда? Источник: www.straightdope.com

Где впервые футбол был назван соккером? 1618 + Ссылка В США привычный нам футбол называют соккером, а термином «футбол» именуют игру, которую мы зовём американским футболом. Тем не менее, слово «соккер» — это не американское изобретение, оно появилось в 1880-х годах в Англии из оксфордского сленга. Чуть раньше футбол в Англии официально назвали «association football», чтобы отличить от других игр с мячом типа регби. Сокращение слова association с добавлением суффикса -er и привело к появлению термина «soccer». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое отношение вязаные шапки с прорезями для глаз и рта имеют к городу Балаклаве? 2993 + Ссылка Во время Крымской войны в боях под городом Балаклавой английские войска столкнулись с непривычным для себя сильным холодом. Чтобы решить эту проблему, для солдат были изготовлены вязаные шапки с прорезями для глаз и рта. Впоследствии эти шапки так и прозвали балаклавами, или balaclava по-английски. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему американцев называют пиндосами? 4051 + Ссылка В конце 18 — начале 19 веков в район Одессы прибывало большое число беженцев-греков, среди которых наиболее бедными были выходцы из горной системы Пинд. С того времени за греками Причерноморья закрепилось презрительное название «пиндосы». А по отношению к американцам слово «пиндос» или «пендос» стало употребляться только с начала 21 века. Согласно одной из теорий, причиной этому стало совместное пребывание в Косово российских и натовских миротворцев. Американцы называли «пиндосами» черноволосых и низкорослых балканцев, в том числе греков, а наши солдаты, услышав это, обратили термин против самих американцев, которые казались им слишком трусливыми. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие сходные по звучанию слова из славянских языков имеют противоположные значения? 3826 + Ссылка Энантиосемия — это термин для обозначения ситуации, когда одно слово имеет два противоположных значения. Например, во фразе «прослушать лекцию» глагол «прослушать» можно понять как «воспринять», так и «отвлечься и не услышать». Существует и межъязыковая энантиосемия, которая довольно часто проявляется в славянских языках. Польское uroda означает «красота», woń — «запах, аромат», zapominać — «забывать»; в переводе с чешского čerstvý значит «свежий», potraviny — «продукты», ovoce — «фрукты», pozor! — «внимание!», úžasný — «восхитительный»; сербское «вредност» переводится как «ценность», а «понос» — «гордость». Неправда? Источник: translate.google.com

Какое изначальное значение имело слово «идиот» у древних греков? 3241 + Ссылка Слово «идиот» имеет греческое происхождение, изначально оно служило обозначением человека, который не интересуется политикой. Когда в Афинах начала развиваться демократия, ораторы стали употреблять это слово в презрительном контексте, подразумевая, что идиоты поступают так не просто из личных предпочтений, а от недостатка ума. Таким образом слово «идиот» постепенно приобрело современное значение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Название какой фигуры речи само по себе является этой фигурой речи? 2312 + Ссылка Оксюморон — это фигура речи, в которой намеренно соединяются два слова с противоположным значением для создания стилистического эффекта, например, «живой труп» или «обыкновенное чудо». Слово «оксюморон» само по себе является оксюмороном, потому что оно образовано от греческих корней ὀξύς («проницательный») и μωρός («тупой»). Иначе говоря, оксюморон можно перевести примерно как «умная глупость». Неправда? Источник: en.wiktionary.org

В чём заключается психическое состояние, противоположное дежавю? 4672 + Ссылка Существует психический феномен, обратный дежавю, под названием жамевю. Он заключается во внезапном ощущении того, что ты сталкиваешься с ситуацией или человеком первый раз, хотя на самом деле они хорошо тебе знакомы. Но если дежавю испытывал хотя бы раз почти каждый из нас, жамевю встречается гораздо реже и может служить признаком серьёзного психического расстройства. В один ряд с ними можно поставить феномен прескевю — хорошо знакомое многим состояние, когда ты не можешь вспомнить знакомое слово, которое «вертится на языке». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему слова «гранат» и «граната» так похожи? 2646 + Ссылка Слова «гранат» и «граната» созвучны неслучайно. Перенос названия фрукта на название метательного оружия восходит к 16 веку, когда это оружие появилось во французской армии. Солдаты стали именовать его именно так (по-французски оба слова одинаковы — grenade) из-за сходства формы гранаты и граната, а также из-за того, что разрыв гранаты на мелкие кусочки напоминал многочисленные семена фрукта в его открытом виде. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему во многих европейских языках галстук назван в честь хорватов? 2236 + Ссылка В 1630-х годах во французской армии появились хорватские наёмники, в обмундирование которых входили особые платки вокруг шеи — предвестники современного галстука. Новинка стала популярной среди французских модников, а назвали её производным от «хорвата» словом «cravate». Позднее мода на галстук распространилась дальше по Европе, а с ней многие европейские языки заимствовали и его название. Например, в украинском галстук называют «краватка». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что немецкие мужчины метафорично называют кормом дракона? 5744 + Ссылка В немецком языке существует слово Drachenfutter, что буквально переводится как «корм дракона». Этим термином немецкие мужья называют подарок своей жене — коробку конфет или букет цветов — который они вынуждены преподносить, провинившись в чём-нибудь, например, возвращаясь поздно домой пьяными. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Почему карманные ножи называют перочинными? 2274 + Ссылка Стальные перьевые ручки стали широко применяться в середине 19 века, а до этого писали преимущественно гусиными перьями. Такие перья требовалось периодически затачивать, что называлось очинкой. Соответственно, специальный нож для этой процедуры назывался перочинным. Позже слово «перочинный» стало применяться ко всем карманным ножам. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая всемирно известная швейцарская торговая марка произошла от русского слова? 5821 + Ссылка Всемирно известная швейцарская торговая марка пишущих принадлежностей Caran d'Ache была названа в честь карикатуриста Эммануэля Пуаре. Он работал во Франции, но родился и закончил гимназию в Москве, а свой псевдоним Caran d'Ache образовал от простого русского слова «карандаш», записав его на французский манер. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему карточный туз превратился из единицы в самую старшую карту? 4742 + Ссылка Туз по-английски называется «ace», что, в свою очередь, происходит от старофранцузского слова «as» со значением «единица». Исторически туз в игральной колоде имел самое низшее значение и обозначался знаком 1, однако со временем он, наоборот, стал доминирующей картой. А в таких играх, как покер или блэкджек, игрок сам может выбирать значение туза — как самое старшее или как единицу. Большое влияние на продвижение туза вверх оказала французская революция — он стал символизировать главенство обычного человека над королями. Помимо карт, слово «ас» стало применяться и к людям, достигшим высшей степени мастерства в своей профессии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем отличаются фразы, которые называются спунеризмами? 3752 + Ссылка Для языковых перевёртышей типа маршаковского «вагоноуважаемый глубокоуважатый» или «посетителей не будят» вместо «победителей не судят» существует специальный термин — спунеризм. Он произошёл от фамилии английского философа и богослова Уильяма Арчибальда Спунера из Оксфордского Университета, который постоянно выдавал в устной речи подобные перлы. Например, вместо «The Lord is a loving shepherd» (Господь — любящий пастырь) он мог сказать «The Lord is a shoving leopard» (Господь — толкающийся леопард). В его честь одна из комнат колледжа названа «Rooner Spoom», что тоже является спунеризмом от «Spooner Room». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие места в автомобиле американцы называют «шотган» и «кобейн»? 3765 + Ссылка В США существует традиция — когда компания садится в машину, право занять переднее место рядом с водителем получает тот, кто крикнул: «Shotgun!» (по-английски — ружьё). Истоки традиции уходят в 19 век, когда люди, перемещаясь в конных дилижансах на новые земли вглубь Америки, вынуждены были защищаться от грабителей и индейцев — для этого рядом с кучером обязательно сидел человек с ружьём. А место в машине позади «шотгана» с недавних пор называется «кобейн» — в память о Курте Кобейне, который застрелился из ружья. Неправда? Источник: www.urbandictionary.com

Откуда произошло слово «снайпер»? 5937 + Ссылка Птица бекас имеет отличную камуфляжную окраску для болотистой местности, а небольшие размеры и особенный стиль полёта делают её очень трудной мишенью для охотников. Тех же, кому удавалось подстрелить бекаса из простого кремневого ружья, с конца 18 века стали называть снайперами, так как «бекас» по-английски и есть «snipe». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком языке существовало слово lol задолго до появления интернета? 3907 + Ссылка Задолго до того, как в интернете возникла и стала популярной аббревиатура LOL («Laughing out loud», в переводе «Смеюсь очень громко»), в голландском языке существовало вполне литературное слово lol со значением «смех, веселье». Неправда? Источник: en.wiktionary.org

Откуда произошло слово «куролесить»? 4611 + Ссылка Молитва «Господи, помилуй!» на греческом языке произносится как «Кирие Элейсон». Когда христианство появилось на Руси из Византии, все богослужения проходили именно на греческом, что было непонятно простым людям. Особо часто повторяемая фраза «Кирие Элейсон» трансформировалась народом в слово «куролесить» в значении «делать что-то бессмысленное и загадочное». Позже смысл этого слова изменился, и сейчас оно означает «озорничать, проказничать». Неправда? Источник: slovari.yandex.ru

Какие русские омонимы являются омонимами и в немецком языке? 3089 + Ссылка Слова «зАмок» (в значении строения) и «замОк» (в значении устройства) являются омонимами в русском языке не случайно. Эти слова пришли к нам через польский и чешский языки путём лексического калькирования из немецкого, где и «зАмок», и «замОк» произносятся одинаково — «Schloß». Немецкое слово, в свою очередь, калькировано от латинского «clūsa». Возникла эта омонимия благодаря тому, что зАмок в ключевой географической точке как бы «запирает» проход вражеских войск вглубь своей территории. Неправда? Источник: ru.wiktionary.org

Почему колготки получили такое название по ошибке? 5559 + Ссылка Женские колготки появились в СССР в 1950-х годах. Их поставляли из Чехословакии с надписью «калготы пунчохове», и в народе название колготки для этого предмета одежды быстро вытеснило официальное «чулковые рейтузы». Причём при заимствовании случилась ошибка, ведь по-чешски «калготы» — это штаны в общем смысле, а «пунчохаче» — конкретно колготки. Ещё один казус случался с просившими их в чешских магазинах советскими туристами, так как «калготки» по-чешски — это женские трусики. Неправда? Источник: nazdarru.livejournal.com

Почему судовой колокол назвали рындой? 3585 + Ссылка Первоначально слово «рында» появилось в русском языке для обозначения оруженосца-телохранителя царя в походах. В значении судового колокола рында стала употребляться позднее. Это произошло в результате русификации английской корабельной команды «ring the bell» («звони в колокол»). Наши моряки превратили её в «рынду бей», поэтому колокол и стал рындой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом этимологически связаны слова «ракета» и «ракетка»? 2599 + Ссылка Слова «ракета» и «ракетка» этимологически никак не связаны. «Ракета» появилась в русском языке при Петре I из немецкого, а в немецком, в свою очередь, от итальянского «rоссhеttа», что означает «веретено». Это объясняется тем, что ракеты-шутихи напоминали веретено внешним видом. А вот «ракетка» пришла из французского языка, где была позаимствована от арабского «rāħat» — «ладонь». Неправда? Источник: www.classes.ru

Откуда происходит слово «миниатюра»? 2642 + Ссылка Слово «миниатюра» происходит от латинского названия красной краски «minium» и в оригинале обозначает античные или средневековые картины в жанре иллюминированного манускрипта. Из-за небольшого размера этих картин и наличия в слове приставки «мини» позже случилась этимологическая метаморфоза, в результате чего миниатюрами стали называть любые маленькие рисунки, особенно портретные миниатюры. Из живописи термин проник и в литературу, где им обозначают произведения небольшого формата. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что называли субботником до прихода советской власти? 5366 + Ссылка До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которую устраивало им начальство за проступки, совершённые в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины 19 века. Неправда? Источник: www.ukrmap.kiev.ua

Почему слово «бесталанный» в сегодняшнем обиходе используется неправильно? 3551 + Ссылка Слово «бесталанный» сегодня в основном используется в значении «бездарный», не имеющий таланта. Однако в основе его лежит тюркское слово «талан», что означает «счастье, добыча». Таким образом, слово «бесталанный» в оригинале означало просто «несчастливый» и к таланту изначально отношения не имело, а современное значение возникло из-за путаницы и смешения со словом «бесталантный». Неправда? Источник: dic.academic.ru

Откуда произошло слово «силуэт»? 3286 + Ссылка В 1759 году французский министр Этьен де Силуэт ввёл жёсткие экономические ограничения из-за финансового кризиса, вызванного Семилетней войной. Именно от его фамилии произошло название силуэтов — портретов, вырезанных из чёрной бумаги — так как, во-первых, они были гораздо дешевле картин, а во-вторых, сам министр увлекался изготовлением таких портретов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло английское слово guy? 4844 + Ссылка В 1605 году группа английских католиков попыталась взорвать здание парламента — эти события получили название Порохового заговора, а самым знаменитым его участником стал Гай Фокс. Ему было поручено зажечь фитиль, но сделать это не удалось, а самого Фокса арестовали. Его имя было увековечено в празднествах, посвящённых спасению короля — сначала словом guy стали называть чучело, сжигаемое в годовщину заговора, затем чучело вообще, затем плохо одетого человека. Сейчас в разговорном американском английском этим словом может быть назван любой мужчина. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему творческая элита получила название «богема»? 3754 + Ссылка В Средние века очень много цыган жило на территории современной Чехии в области Богемия, и попавшие во Францию цыгане стали называться богемцами. Их уклад стал основой для сравнения с цыганами творческой элиты, ведущей столь же беспорядочную и эксцентричную жизнь. Именно поэтому такая прослойка общества получила название «богема». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «похерить» и каково его первоначальное значение? 9478 + Ссылка В древнерусском алфавите буква Х называлась «хер». Отсюда произошло слово «похерить» в значении «перечеркнуть что-то на бумаге крестом». И лишь впоследствии это слово приобрело современное значение: «испортить», «потерять». Неправда? Источник: wordhist.narod.ru

Как перевели на язык эскимосов слово «интернет»? 6252 + Ссылка В начале 21 века эскимосы познакомились с интернетом, и этот термин понадобилось перевести на их язык. Эксперты выбрали слово ‘ikiaqqivik’ — «путешествие сквозь слои». Раньше это слово употреблялось для описания действий шамана, который для поиска ответа на какой-либо вопрос «путешествовал» сквозь время и пространство. Неправда? Источник: www.cjc-online.ca

Откуда взялось выражение «тихой сапой»? 5551 + Ссылка Слово sape в переводе с французского означает «мотыга». В 16-19 веках термином «сапа» у нас обозначали способ отрытия траншеи, рва или тоннеля для приближения к укреплениям. В подкопы к стенам замков иногда закладывали бомбы из пороха, а специалисты, обученные это делать, получили название сапёров. А от скрытного рытья подкопов произошло выражение «тихой сапой», которое сегодня употребляют для обозначения осторожных и незаметных действий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На спутниковых снимках какого украинского города можно увидеть число 666? 18988 + Ссылка В 522 микрорайоне Харькова по плану должны были построить блок жилых домов, чтобы с воздуха они образовывали буквы СССР. Однако после постройки трёх букв С и вертикальной черты буквы Р в план внесли изменения. В результате сейчас эти дома можно увидеть как число 666. Аналогичное число из домов можно наблюдать в городах Брест (микрорайон Ковалёво) и Обнинск (проспект Маркса). Неправда? Источник: realt.onliner.by

Что называлось базукой ещё до появления противотанковых гранатомётов? 4647 + Ссылка Изначально термином «базука» назывался музыкальный духовой инструмент, похожий на тромбон. Во время Второй Мировой войны на вооружение американской армии поступил противотанковый гранатомёт M9, который из-за внешнего сходства с тем самым инструментом, а по другой версии из-за похожего на его звучание свиста вылетающего снаряда, тоже назвали базукой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло слово «юмор»? 6544 + Ссылка Слово «юмор» родом из Древней Греции, но там оно употреблялось в медицинском смысле. Античные врачи считали, что состояние человека складывалось из соотношения жидкостей в его теле — крови, лимфы, жёлтой и чёрной желчи. Каждая такая жидкость называлась «гумор». Если все четыре гумора находились в идеальном балансе, человека можно было считать здоровым и счастливым. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему футбольные болельщики кричат: «Шай-бу! Шай-бу!»? 5351 + Ссылка Клич болельщиков: «Шай-бу! Шай-бу!» можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему автомобиль Mitsubishi Pajero в Испании продаётся под маркой Montero? 11336 + Ссылка Автомобиль Mitsubishi Pajero на рынке Испании представили как Mitsubishi Montero, так как на местном жаргоне слово pajero (читается «пахеро») означает «онанист». Неправда? Источник: chameleon-translations.com

В каких языках встречаются слова без гласных звуков? 6458 + Ссылка В сербском и хорватском языках встречаются слова без гласных звуков. Например, в Адриатическом море есть остров Крк. Ещё труднее в этом отношении чехам и словакам. У них самым длинным из слов без гласных звуков является čtvrthrst, что значит «четверть горсти». Более того, из подобных слов могут складываться предложения, например Strč prst skrz krk — «просунь палец через горло». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло слово «монета»? 10258 + Ссылка Римская богиня Юнона имела титул Монета, что в переводе с латыни означает «предостерегающая» или «советница». Возле храма Юноны на Капитолии находились мастерские, где чеканили металлические деньги. Именно поэтому мы называем их монетами, а в английском языке от этого титула произошло общее название денег — ‘money’. Кстати, первоначальное значение слова «монета» вступает в силу, когда мы подбрасываем её в поисках совета. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Название какого овоща происходит от слова «незрелый»? 5389 + Ссылка Слово «огурец» заимствовано из греческого языка, в котором оно было образовано от слова, означающего «незрелый». Причина этого в том, что огурцы употребляются в пищу именно недозревшими. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое слово в русском языке самое длинное? 8876 + Ссылка В разных источниках можно встретить разные варианты самого длинного слова в русском языке. Например, в Книге рекордов Гиннесса это слово — «превысокомногорассмотрительствующий», а в орфографическом словаре РАН — «водогрязеторфопарафинолечение». Однако все эти рекорды безосновательны, ведь некоторые правила русского языка позволяют теоретически легко их побить. Так, для обозначения возраста человека самым длинным словом будет «восьмидесятичетырёхлетний», но по этому же принципу можно строить гораздо более длинные прилагательные для возраста деревьев или даже космических объектов. Также в русском языке нет ограничений на количество приставок «пра-» в терминах, обозначающих родство, то есть слово для обозначения самого далёкого потомка будет содержать огромное число букв. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто придумал слово «робот» и от какого слова его образовал? 4314 + Ссылка Термин «робот» ввёл в обиход чешский писатель Карел Чапек. Хотя сначала в своей пьесе он назвал человекоподобных механизмов «лаборами» (от латинского «labor» — работа), это слово ему не понравилось. Тогда по совету брата Йозефа он переименовал их в роботов. Кстати, по-чешски исходное для этого неологизма слово «robota» означает не просто работу, а тяжёлую работу или каторгу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло слово школа? 5198 + Ссылка Слово «школа» первоначально возникло в Древней Греции, но его значение было совсем другим — «досуг, отдых». Однако этот досуг не был праздным — он подразумевал философские беседы в свободное от работы время. Постепенно у философов появились постоянные ученики, и это понятие стало обозначать учебный процесс. А когда возникла необходимость в специальных помещениях для обучения детей, их в дань этой традиции тоже назвали школами. Неправда? Источник: slovari.yandex.ru

Откуда произошло слово «баг» в значении «неисправность»? 5724 + Ссылка 9 сентября 1947 года инженеры Гарвардского университета обнаружили причину неисправности ЭВМ Mark II — застрявшего между контактами реле мотылька. Один из них задокументировал происшествие под названием «Первый случай обнаружения бага» (по-английски «bug» означает «насекомое»). Однако слово «баг» для обозначения технических неисправностей начали использовать ещё задолго до этого, например, оно встречается в дневнике Эдисона. Слово «дебаггинг» в значении «отладка, исправление ошибок» возникло тоже раньше — Оксфордский словарь 1945 года описывал его в отношении ремонта авиационных двигателей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие праздничные украшения изначально были сладкими и съедобными? 4682 + Ссылка С давних времён существовала традиция осыпать участников балов, карнавалов, свадеб сладостями. Они получили название «конфетти» от итальянского слова «засахаренный» (отсюда также получили своё название конфеты). Позже придумали заменить сладости маленькими кусочками бумаги, однако слово для их обозначения — конфетти — осталось тем же. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое название доспехов было заимствовано у монголов и облагорожено? 7100 + Ссылка Монгольские воины носили доспехи, которые назывались «хуяг». Во времена войн Руси с Золотой Ордой это слово проникло в русский язык, но в облагороженной форме — восточные доспехи бригантинного типа стали называть «куяк» Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что за голубой шар крутится-вертится над головой в популярной песне? 11269 + Ссылка В популярной песне, прозвучавшей в фильме 1934 года «Юность Максима», есть строки: «Крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой». Очевидная нелогичность текста (что за шар может крутиться над головой?) объясняется просто. В изначальном варианте этой песни, возникшей ещё в середине 19 века, пелось не «шар», а «шарф». Но так как буква «ф» на стыке слов в быстром темпе пелась очень трудно, она впоследствии редуцировалась. Неправда? Источник: a-pesni.org

Сколько есть существительных русского происхождения, начинающихся с буквы «а»? 12900 + Ссылка Почти все слова русского языка, начинающиеся с буквы «а», — заимствованные. Существительных русского происхождения на «а» в современной речи очень мало — это слова «азбука», «аз», «авось». Неправда? Источник: www.speakrus.ru

Каким своим детям русские аристократы иногда давали усечённые фамилии? 7479 + Ссылка Русские аристократы и члены императорской семьи часто давали своим внебрачным детям фамилии, образованные путём усечения. Например, внебрачные дети Трубецких могли получить фамилию Бецкой, а Голицыных — Лицын или даже просто Го. Другой интересный способ заключался в использовании анаграмм. Так, фамилия Луначарский произошла от фамилии Чарналуский. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему копилки для денег принято делать в форме свиньи? 9932 + Ссылка В средневековой Англии словом «pygg» назывался сорт глины, из которого делали домашнюю утварь. В горшках из такой глины люди часто хранили сбережения и называли их «pygg jar». Со временем термин превратился в «pig bank», и благодаря такому созвучию копилки стали делать исключительно в форме свиньи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько ножек у сороконожек? 6065 + Ссылка Сороконожка — это бытовое название разных видов членистоногих, объединённых по-научному в надкласс многоножек. У разных видов многоножек от 30 до 354 ног, причём это число может быть разным даже у особей одного вида. Более того, у любой многоножки обязательно нечётное количество пар конечностей, поэтому их может быть 38 или 42, но не 40. В английском же языке устоялись два названия для этих животных — centipede («стоножка» в переводе с латыни) и millipede («тысяченожка»). Причём разница между ними существенна — тысяченожки не опасны для человека, а стоножки очень больно кусаются. Неправда? Источник: shininghappypeople.net

Почему милиционеров называют «мусорами»? 14901 + Ссылка Милиционеры получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до революции Московский Уголовный Розыск назывался Московским Уголовным Сыском. От аббревиатуры МУС и произошло обидное прозвище. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в одно из первых изданий словаря Ожегова не включены названия жителей городов, кроме слова «ленинградец»? 9113 + Ссылка В одно из первых изданий толкового словаря Ожегова решили не включать названия жителей городов, чтобы лишний раз не увеличивать его размер. Исключение было сделано только для слова «ленинградец», но не в знак особого уважения жителям Ленинграда. Просто было необходимо разделить слова «ленивый» и «ленинец», которые стояли рядом, дабы не порочить образ юных ленинцев. Неправда? Источник: www.rg.ru

Где в небе расположена Прикол-звезда? 9557 + Ссылка Раньше на Руси было распространено альтернативное название созвездия Большой медведицы вместе с Полярной звездой — Конь на приколе (имеется в виду пасущийся конь, привязанный верёвкой к колышку). А Полярную звезду, соответственно, называли Прикол-звездой. Неправда? Источник: dic.academic.ru

Какое слово предлагал для телефонного приветствия изобретатель телефона? 7022 + Ссылка Изобретатель телефона Александр Белл предложил в качестве телефонного приветствия использовать слово «Ahoy» из лексикона немецких моряков. Позднее Томас Эдисон предложил более традиционное «Нullo» (вариация «Hello»), которое проникло и в русский язык, изменившись на «Алло!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «ублюдок»? 9534 + Ссылка Слово «ублюдок» произошло от глагола «блудить» и первоначально означало только незаконнорожденного потомка чистокровного животного. Со временем в биологии это слово было вытеснено термином «гибрид», зато стало ругательным в отношении людей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой юридический термин в древности означал просто «кусок дерева»? 5703 + Ссылка Латинское слово codex означало «кусок дерева». Именно на деревянных дощечках, смазанных воском, были изготовлены первые книги в привычном нам формате, а не в форме свитка. Позже вместо дерева римляне для кодексов стали использовать пергамент. В 3 веке в виде кодекса было издано собрание императорских конституций. Сегодня в русском языке слово «кодекс» используется именно для названий сводов законов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие самолёты использовали войска Петра I для взятия шведских крепостей? 6288 + Ссылка Слово «самолёт» существовало задолго до появлении авиации. Например, словарь Брокгауза и Ефрона 1903-го года выпуска так описывает взятие войсками Петра I крепости Нотебург: «... флотилия блокировала её со стороны Ладожского озера; на самолёте устроена связь между обоими берегами Невы». Здесь под словом самолёт имеется ввиду самоходный паром, движимый силой речной струи. В этой же энциклопедии есть другое толкование: самолёт — ручной ткацкий станок с приспособлением для более удобной перекидки челнока. Наконец, так называли волшебные летающие предметы из сказок, например, ковёр-самолёт. Неправда? Источник: speakrus.ru

Чем занимались педагоги в Древней Греции? 13148 + Ссылка Слово «педагог» родом из Древней Греции и означает дословно «ведущий ребёнка». Но называли так не учителя, а раба, который уводил ребёнка в школу и приводил обратно. Обычно в педагоги выбирали рабов, непригодных ни для какой другой работы, но отличавшихся верностью дому. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чья склонность к краткости послужила причиной возникновения слова «лаконичность»? 19058 + Ссылка Термин «лаконичность» образовался от названия древнегреческого региона Лакония, жители которого отличались немногословностью и краткостью. В Лаконии находился и город Спарта. Классический пример лаконичности спартанцев относится к легенде о письме царя Македонии Филиппа II, завоевавшего многие греческие города. В этом послании Филипп призвал спартанцев немедленно сдаться, потому что «если я захвачу Спарту силой, то беспощадно уничтожу всё население и сравняю город с землёй!». На это спартанские эфоры ответили одним словом: «Если». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где появились первые варвары? 6392 + Ссылка Слово «варвар» возникло в Древней Греции. Им называли всех чужаков, не говорящих по-гречески (для греков непонятная речь этих чужаков сливалась в звуки «вар-вар»). Римляне заимствовали это слово, называя варварами все народы, кроме себя и греков. Хотя арабы тоже попадали в данный список, они адаптировали это слово и прозвали всех не-арабов Северной Африки берберами. Позднее слово «варвар» вошло во множество других языков в аналогичном значении — для обозначения иностранцев, представителей чужой и непонятной культуры. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло слово «зек»? 8122 + Ссылка В молодом советском государстве создавались Трудармии. Военных, совершивших преступления, называли «заключёнными красноармейцами», а в документах это словосочетание сокращали «з/к». Позже, во время строительства Беломорканала, это сокращение стало расшифровываться «заключённый каналоармеец». От «з/к» и произошло слово зек. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким насекомым на самом деле является стрекоза из басни Крылова? 16758 + Ссылка В басне Крылова «Стрекоза и муравей» есть строки: «Попрыгунья стрекоза лето красное пропела». Однако известно, что стрекоза не издаёт звуков. Дело в том, что в то время слово «стрекоза» служило обобщённым названием для нескольких видов насекомых. Настоящим героем басни в изложении Эзопа, а позднее Лафонтена, является цикада, которую Крылов и адаптировал в стрекозу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем объясняется близость слов «швейцар» и «швейцарец»? 4724 + Ссылка В России до 19 века жителей Швейцарии звали швейцарами, до тех пор, пока словом «швейцар» не начали повсеместно называть привратников и сторожей подъездов. Из-за постоянной путаницы и решили для жителей горной страны употреблять новое слово — «швейцарец». Исторически близость этих слов объясняется тем, что в своё время западноевропейские владетельные особы, в том числе папы римские, предпочитали набирать свою гвардию телохранителей из швейцарцев. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Откуда произошло слово «сморозить»? 12581 + Ссылка В дореволюционных гимназиях учителя называли ответы нерадивых учеников греческим словом «морос» (глупость). Гимназисты переделали его в жаргонное словечко «сморозить». Неправда? Источник: rus.1september.ru

В каких языках нет различий между синим и зелёным цветами? 13575 + Ссылка Изначально в японском языке не было различий между синим и зелёным цветом, и для их обозначения применялось одно слово — аой. Отличать синий и зелёный в образовательных пособиях начали только в середине 20 века, но даже сегодня словом аой могут обозначать цвет растительности. И во многих других азиатских языках даже если имеются отдельные слова для этих цветов, природные объекты, например листья, обозначаются синим, и только рукотворные зелёные предметы собственно зелёным. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько слов для обозначения разных видов любви использовали древние греки? 15222 + Ссылка Греки ещё с античных времён для разных значений любви употребляют разные слова: «эрос» — стихийная, восторженная влюблённость, в форме почитания, направленного на объект любви; «филиа» — любовь-дружба или любовь-приязнь по осознанному выбору; «сторгэ» — любовь-нежность, особенно семейная; «людус» — любовь-игра, допускающая измену; «агапэ» — жертвенная любовь; «прагма» — любовь по расчёту, поддающаяся контролю рассудка и «мания» — иррациональная любовь-одержимость. Неправда? Источник: www.psychologos.ru

Какой цветок носит одинаковое по смыслу название в большинстве европейских языков? 11616 + Ссылка Незабудка в большинстве европейских и многих неевропейских языках носит одинаковое по смыслу название. Например, forget-me-not в английском, Vergissmeinnicht в немецком. А вот легенд о происхождении такого названия очень много, почти в каждой стране своя. Одна из легенд рассказывает о том, что Бог дал имена всем растениям кроме маленького цветка, и тот сказал: «Не забудь меня!». «Это и будет твоим именем», — ответил Бог. Неправда? Источник: flower.onego.ru

Почему многие россияне употребляют слова «ксерить» и «канонить»? 9627 + Ссылка Копировальный аппарат в России часто называют ксероксом, потому что именно машины Xerox были впервые представлены на российском рынке (кстати, это название в оригинале произносится «зирокс»). Появился даже глагол «ксерить» в значении «снимать копию». А в некоторых областях Дальнего Востока первенствовала компания Canon, и там более распространён глагол «канонить». Неправда? Источник: teenslang.su

Каким образом существовал спам, когда ещё не было компьютеров? 16653 + Ссылка Слово SPAM появилось в 1936 году — под такой маркой американская компания выпустила острые мясные консервы («SPiced hAM»). Чтобы сбыть их запасы не первой свежести после Второй Мировой войны, была проведена массированная рекламная кампания, ставшая эталоном назойливости после скетча труппы «Монти Пайтон». В 1986 году в конференциях Usenet появилось множество одинаковых сообщений от некоего Дэйва Родеса, который рекламировал новую финансовую пирамиду. Кто-то провёл аналогию между такой рассылкой и консервами, и с тех пор слово спам закрепилось в новом значении. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошли слова «объего­рить» и «подкузьмить»? 4696 + Ссылка Крестьяне до вве­дения крепостного права на Руси могли переходить от одного барина к другому. Они нанимались на работу весной, «на Егория», а расчёт получали осенью, в «Кузьминки». Во время сделок стороны нередко пускались на всякие ухищрения, а порой и на обман. Отсюда появились слова «объего­рить» и «подкузьмить». Неправда? Источник: www.otrezal.ru

Почему слова «бык» и «пчела» — однокоренные? 15964 + Ссылка Слова бык и пчела — однокоренные. Дело в том, что в произведениях древнерусской литературы слово пчела писалось как «бъчела». Чередование гласных ъ / ы объясняется происхождением обоих звуков из одного индоевропейского звука U. Если вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий значения «реветь, гудеть, жужжать» и этимологически родственный словам пчела, букашка и бык, то становится ясным, каково же было общее значение этих существительных — производящий определённый звук. Неправда? Источник: www.gramma.ru

Какие два несвязанных между собой слова происходят от слова «выдох» по-французски? 7177 + Ссылка Слова суфле и суфлёр имеют мало общего по значению, но происходят оба от французского «souffle» (выдох, дуновение). Суфле названо так потому, что оно лёгкое и воздушное, а суфлёр — потому что он должен подсказывать актёрам очень тихо. Неправда? Источник: www.slovomania.ru

Как связано слово «бедлам» с городом Вифлеемом? 6969 + Ссылка В 1547 году открылась психиатрическая клиника в Лондоне — Бетлемская королевская больница, в честь библейского города Вифлеема. Её сокращённое название Бедлам стало именем нарицательным, вначале — синонимом сумасшедшего дома, а позже — словом для обозначения крайней неразберихи и беспорядка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличаются белые носороги от чёрных носорогов? 6653 + Ссылка Чёрные и белые носороги получили такие названия неоправданно — все они могут быть и тёмно-серыми, и светло-серыми, и коричневыми. Ошибка возникла из-за того, что британские колонисты приняли голландское ‘wijd’ за слово ‘white’ — «белый», а надо было ‘wide’ — «широкий», так как у этого вида широкая пасть. А раз уж появились белые носороги, то вид с узкой пастью назвали чёрным носорогом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как слово «сланцы» превратилось из собственного в нарицательное? 13923 + Ссылка В Советском Союзе известным производителем резиновых шлёпанцев был завод «Полимер» в городе Сланцы Ленинградской области. Многие покупатели полагали, что выдавленное на подошвах слово «Сланцы» это название обуви. Далее слово вошло в активный словарный запас и превратилось в синоним слова «шлёпанцы». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему первые танки в России называли лоханями? 15879 + Ссылка При отправке на фронт первых танков британская контрразведка пустила слух, что российское правительство заказало у Англии партию цистерн для питьевой воды. И танки отправились по железной дороге под видом цистерн (благо, гигантские размеры и форма первых танков вполне соответствовали этой версии). Именно поэтому танки так называются (от английского tank — бак, цистерна). Интересно, что у нас сперва перевели это слово и называли новую боевую машину «лохань». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой фрукт раньше называли китайским крыжовником? 8013 + Ссылка Символ Новой Зеландии — фрукт киви — привезли туда из Китая и прозвали китайским крыжовником. Когда в 1950-х годах новозеландцы начали экспортировать его в США, это название было неприемлемым по причине Холодной войны и высоких пошлин на ягоды. Тогда было придумано название «kiwifruit» в честь другого символа страны — птицы киви. Так как кивифрут зарегистрировали в качестве торговой марки, другие страны-экспортёры называют его просто киви. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое слово является самым ёмким? 18530 + Ссылка Одним из самых ёмких и труднопереводимых является слово ‘mamihlapinatapai’ из яганского языка. Оно приблизительно означает «смотреть друг на друга в надежде, что один из двух предложит выполнить то, чего хотят обе стороны, не расположенные это делать». Интересно, что сегодня в Чили, где был в употреблении яганский, в живых остался только один носитель языка. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло слово «зонт»? 5334 + Ссылка Слово «зонтик» появилось в русском языке из голландского именно в таком виде. Уже потом оно было воспринято в народе как уменьшительно-ласкательное, и для больших зонтиков стали употреблять слово «зонт». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «пасквиль»? 2729 + Ссылка Одну из римских статуй, получившую в народе прозвище Пасквино, ещё с 16 века начали обклеивать листками с сатирой на определённых лиц. Из этой традиции родилось слово «пасквиль». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой город прославился на весь мир своей ароматной водой? 6619 + Ссылка В переводе с французского одеколон буквально означает «кёльнская вода», так как его изобрёл живущий в Кёльне итальянец Джованни Мария Фарина (в 1709 году). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как связана английская заработная плата с солью? 5929 + Ссылка Английские слова «salary» (заработная плата) и «salad» (салат) произошли от латинского «sal» (соль). Первое слово возникло виду того, что римским солдатам выдавали разрешение на покупку соли, а второе из-за того, что римляне любили солить зелень. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно прощаться так же, как здороваться? 3847 + Ссылка Итальянское слово «чао» используется одновременно и как «здравствуйте», и как «до свидания». Существуют аналоги и в других языках: можно сказать и «привет», и «пока» польским словом «чещч» или венгерским «сия». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло слово «халява»? 11720 + Ссылка Халявой раньше называлось голенище сапога. Нижняя часть сапога — головка — изнашивалась куда быстрей, чем голенище халява. Предприимчивые «холодные сапожники» пришивали к голенищу новую головку. Такие сапоги — пришитые «на халяву» — были намного дешевле новых. Неправда? Источник: new.gramota.ru

Какое слово считается самым труднопереводимым? 13236 + Ссылка Согласно публикации британской компании Today’s Translations, в африканском языке луба существует самое труднопереводимое слово в мире — ilunga, что означает: «человек, готовый простить любое зло первый раз, вытерпеть его во второй раз, но не простить в третий раз». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «неделя»? 7991 + Ссылка Словом «неделя» раньше обозначалось воскресенье — нерабочий день, когда «не делают», а потом стала называться семидневка. Во многих славянских языках такое название сохранилось до сих пор. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «тариф»? 5219 + Ссылка Слово «тариф» происходит от названия небольшого города Тарифы близ Гибралтарского пролива. Во время владычества здесь арабы взимали сбор со всех судов, проходивших через пролив, соответственно качеству и количеству груза. Впоследствии таблицы для взимания сборов стали применяться и в других странах, и слово тариф вошло во всеобщее употребление. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «гетто»? 5619 + Ссылка Первое гетто появилось в Венеции в 16 веке. Городские власти решили поселить всех евреев на острове, где также находился литейный завод, от работы которого оставались залежи шлака. Именно от названия шлака на венецианском языке («gheto»), по наиболее распространённой версии, место районирования евреев и получило своё название. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое уникальное оскорбление есть в итальянском языке? 8292 + Ссылка Одно из самых сильных оскорблений для итальянца — «рогоносец» (Cornuto). Кроме того, в итальянском есть специальное слово для ещё более обидного оскорбления — «рогоносец, который об этом знает» (Becco). Неправда? Источник: www.speakrus.ru

Откуда произошло словo «гривна»? 6793 + Ссылка Название украинской валюты «гривна» происходит от украшения из золота или серебра в виде обруча, которое носили на шее (на «загривке»). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто начал носить лосины? 6108 + Ссылка Лосины раньше носили исключительно мужчины, это была часть парадной одежды. Первоначально они делались из кожи лося, откуда и название. Неправда? Источник: www.radioc.ru

Откуда произошло слово «фиаско»? 5221 + Ссылка Итальянский комик Бианконелли решил разыграть перед публикой весёлую пантомиму с большой бутылью в руке. По одной из версий, после его провала слово «фиаско» (по-итальянски — «бутылка») получило значение «актёрская неудача», а затем «неудача, провал» вообще. Неправда? Источник: new.gramota.ru

Почему штаны и брюки в большинстве языков существуют только во множественном числе? 4974 + Ссылка Изначально каждая штанина была отдельным предметом и крепилась к верхней одежде верёвками, поэтому в большинстве языков штаны и брюки являются существительными множественного или двойственного числа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто ввёл високосный год? 5943 + Ссылка Високосный год ввёл Гай Юлий Цезарь. 24-ое февраля называлось «шестой день перед мартовскими календами», а дополнительный день пришёлся на следующие сутки и стал «вторым шестым днём», по-латински «bis sextus», откуда и произошло слово «високосный». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «копейка»? 8578 + Ссылка В ходе денежной реформы 1535 года на Руси изображение всадника с саблей на монетах было заменено на изображение великого князя с копьём. Позже такие монеты прозвали копейками. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему мама и папа звучат похоже в большинстве языков мира? 7671 + Ссылка В большинстве языков мира слова «мама» и «папа» имеют сходное звучание. Это объясняется не единым происхождением всех языков, а тем, что эти слова — первые похожие на слова звуки, которые произносят лепечущие дети. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая буква была 27-ой в английском алфавите? 6505 + Ссылка Раньше амперсанд (&) входил в состав английского алфавита и располагался в его конце после буквы Z. Сам термин «амперсанд» возник в результате смешения слов. В английских школах при проговаривании алфавита к некоторым буквам, которые являются также самостоятельными словами (A или I), добавляли латинское выражение «per se», что означает «сама собой». Конечный символ алфавита & произносился как «and per se and», что и трансформировалось в «амперсанд». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло слово «бойкот»? 4750 + Ссылка В 1880 году управляющий ирландского имения Чарльз Бойкотт боролся с забастовкой рабочих против несправедливой арендной платы. В ответ общество подвергло его изоляции: соседи перестали с ним разговаривать, магазины отказывались обслуживать его, а в церкви люди не садились рядом и не разговаривали с ним. Такой метод сопротивления в большинстве языков мира сегодня называется бойкотированием. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org