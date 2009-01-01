Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Сколько процентов производимого в мире вина улучшается с возрастом? 48 + Ссылка Далеко не всё вино улучшается с возрастом. По оценкам экспертов, только у 5–10 % производимых в мире бутылок вина вкус становится лучше через год, и лишь у 1% — спустя 5–10 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом виноделы США пытались обходить запрет на продажу во время Сухого закона? 745 + Ссылка Во время Сухого закона в США запрещалось производить, продавать и транспортировать алкоголь, однако домашнее его потребление запрещено не было. Поэтому виноделы прибегали к ухищрениям, чтобы выжить в новых условиях. Так, они стали продавать виноградные концентраты в брикетах, помещая на этикетках надписи наподобие: «После растворения содержимого в галлоне воды не помещайте жидкость в кувшине в закрытый шкаф, потому что через двадцать дней она превратится в вино». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда из-под кранов вместо воды шло вино? 761 + Ссылка В итальянской коммуне Марино ежегодно проходит фестиваль винограда. Его самое яркое событие — подача в фонтаны на главной площади вина вместо воды. В 2008 году из-за технической ошибки вино вместо фонтанов пошло в водопровод и стало литься из кранов нескольких близлежащих домов. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Каким существам приписывается потребление потерянного из-за усушки вина? 895 + Ссылка Вино и более крепкие спиртные напитки, такие как коньяк или виски, традиционно выдерживают в дубовых бочках, так как древесина дуба очень хорошо пропускает необходимый напитку кислород. В процессе старения каждый год испаряется несколько процентов объёма напитка — точная цифра зависит от температуры и влажности помещения, а также плотности, размера и возраста бочки. Виноделы поэтично называют испаряющуюся часть «долей ангелов». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как с помощью стены и газеты можно открыть бутылку вина в отсутствии штопора? 3025 + Ссылка Чтобы открыть бутылку вина без штопора, потребуется твёрдая поверхность, например, стена, а также смягчающий предмет — книга, газета или просто ботинок. Прислонив газету к стене, нужно взять бутылку и ударить её донышком строго перпендикулярно стене один или несколько раз, пока пробка не выйдет на достаточное расстояние, чтобы вынуть её остаток рукой. Это явление объясняется тем, что при столкновении скорость потока жидкости внутри бутылки резко меняется, отчего возникает воздействующий на пробку гидроудар. Стоит заметить, что при неумелом обращении бутылка может разбиться, так что эксперимент лучше проводить, замотав её полотенцем. Неправда? Источник: www.esquire.com

Какой европейский принц катается на машине, заправляемой переработанным вином? 2031 + Ссылка Наследник британского престола принц Чарльз в 2008 году перевёл весь свой автопарк на биодизельное топливо. Теперь почти все его машины работают на топливе, получаемом из переработанного масла для приготовления пищи после его использования. Ещё один автомобиль, Астон-Мартин 1970 года выпуска, подаренный ему королевой на 21-летие, работает на биотопливе из вина. Однако упрекнуть принца Чарльза в расточительности трудно: для переработки берут только то вино, которое произведено английскими виноделами сверх установленного Евросоюзом лимита. Неправда? Источник: articles.cnn.com