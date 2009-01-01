Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой стране распространён обычай похищения женихов? 16 + Ссылка В некоторых районах индийских штатов Бихар и Уттар-Прадеш жертвами похищения иногда становятся не невесты, а женихи. К такой мере прибегают отцы девочек, которые не могут собрать денег для довольно большого приданого. Похищенных зачастую приводят на церемонию бракосочетания под дулом пистолета и связанными, а после подписания документов требовать приданое уже нельзя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом женщины из индуистского племени неварцев избегали участи самосожжения? 459 + Ссылка Самосожжение вдов издавна практиковалось не только в Индии, но и среди индуистов Непала. Однако в племени неварцев придумали, как избежать этого. Девочек в возрасте десяти лет символически отдавали замуж за дерево, считающееся воплощением бога Вишну. Если в будущем муж неварки умирал, никто не мог заставить идти вдову на костёр, так как Вишну оставался её полноценным супругом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой правитель запретил людям своей национальности заключать браки друг с другом? 380 + Ссылка Вскоре после освобождения от испанской колониальной зависимости в Парагвае к власти пришёл диктатор Хосе Гаспар Родригес де Франсия. Его главной идеей стало создание закрытого однородного общества, для чего были практически полностью ограничены въезд и выезд из страны, а также ввоз иностранных товаров. Испаноязычному населению запретили заключать браки друг с другом, предписав жениться и выходить замуж за местных индейцев гуарани, чернокожих или мулатов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой космонавт сыграл свадьбу, находясь на МКС? 491 + Ссылка Космонавт Юрий Маленченко незадолго до полёта на МКС в 2003 году сделал предложение американке российского происхождения Екатерине Дмитриевой, мать которой работала в НАСА. Находясь на станции, он получил уведомление из Центра управления полётами, что его миссия продлевается на несколько месяцев. Молодожёны решили не дожидаться возвращения жениха и устроили свадьбу, глядя друг на друга через мониторы. В Роскосмосе такой поступок не одобрили, так как имеющий доступ к гостайне Маленченко должен был получить разрешение на брак с гражданкой другого государства в установленном порядке на земле, однако впоследствии он ещё не раз участвовал в космических экспедициях. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую традицию нарушили при оформлении сувениров для свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон? 2032 + Ссылка На свадебных сувенирах, которые изготавливают по случаю бракосочетаний в королевской семье Великобритании, помещают эмблему из первых букв имён жениха и невесты. Традиционно мужская буква предшествует женской, однако на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон решили сделать наоборот. Причиной стало то, что при следовании традициям инициалы новобрачных сложились бы в аббревиатуру WC, которой в Англии принято обозначать туалеты. Неправда? Источник: www.mirror.co.uk

В какой стране находится дуб, который имеет свой почтовый адрес? 3868 + Ссылка В конце 19 века один немецкий лесник запретил своей дочери видеться с ухажёром. Парочка стала обмениваться любовными записками через дупло дуба, и вскоре лесник, видя тщетность своего запрета, разрешил молодым людям пожениться, причём свадьбу отмечали под этим деревом. С течением времени народная молва разнесла новости о дубе, в который стали присылать письма желающие найти свою вторую половинку люди сначала из Германии, а потом и других стран мира. Дерево даже обзавелось официальным почтовым адресом: Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin, и любой желающий может прочитать все послания, которые в него приносит почтальон, а затем ответить на них. За всё время существования этой службы знакомств было заключено более 100 браков. Неправда? Источник: de.wikipedia.org

В какой стране свободный обмен файлами официально признан религией? 2552 + Ссылка В Швеции официально признано религией сообщество Миссионерская церковь копимизма, для членов которого священными актами являются копирование информации, обмен знаниями и файлообменные сети. Священные символы этой новой религии — комбинации клавиш Ctrl+C (операция «копировать») и Ctrl+V («вставить»). 28 апреля 2012 года состоялась первая свадьба, проведённая священником-копимистом, лицо которого было закрыто маской Гая Фокса, а голос искажён модулятором. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где живёт пара, заключившая повторный брак после того, как муж сделал операцию по смене пола? 2197 + Ссылка Англичане Барри и Энн Уотсон поженились в 2002 году, однако через 6 лет муж признался, что хочет сменить пол. Он ещё с детства чувствовал себя не в своей тарелке, имел привычку одеваться в женские платья, и даже брак не смог подавить его желание изменить себя. Сначала огорчившись, Энн, тем не менее, приняла решение мужа, который стал Джейн, и они зарегистрировали свой теперь уже однополый брак во второй раз в 2011 году. Неправда? Источник: www.mirror.co.uk

В какой стране существуют заведения, где женщины могут набрать вес перед свадьбой? 4268 + Ссылка В Нигерии стройность женщины свидетельствует о её низком материальном достатке, а тучность считается признаком здоровья. Ведь если женщина недостаточно толста, значит, муж мало зарабатывает и плохо её кормит. Богатые и знатные женихи даже отправляют своих невест, если они мало весят, в специальные заведения с высококалорийной диетой. Практика открамливания девушек, иногда задолго до свадьбы, распространена и в других странах Африки и Ближнего Востока. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

В какой стране можно официального выйти замуж за покойника? 3986 + Ссылка Во Франции можно официально жениться или выйти замуж за умершего, хотя закон в этом случае не даёт права наследования за покойным супругом. В основном такие браки заключаются, чтобы узаконить детей беременной невесты. Каждую заявку на посмертный брак одобряет президент Франции. Во время церемонии жених или невеста стоит рядом с фото покойного, а церемониймейстер произносит фразу «пока смерть не разлучит вас» в прошедшем времени. Похожая традиция, которая называется призрачным браком, существует в Китае и Судане. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда пришла народная примета о том, что лучше не жениться в мае? 3477 + Ссылка Известна народная примета — лучше не жениться в мае, иначе затем всю жизнь маяться. Однако этот обычай гораздо старше славянской культуры, так как существовал ещё в Древнем Риме, о чём писал Плутарх. Правда, он не знает истинной причины такого обычая, делая несколько предположений. По одному из них, в мае не женятся, так как он помещается между апрелем, посвящённым Венере, и июнем, посвящённым Юноне, а именно эти две богини покровительствуют браку. По другой гипотезе Плутарха, название «май» происходит от слова maiores – «старейшины», а «июнь» от слова iuvenes – «юные», поэтому молодые и дожидаются июня. Неправда? Источник: www.ancientrome.ru

Что означал поцелуй в древнеримской церемонии бракосочетания? 5178 + Ссылка Обычай поцелуя новобрачных в конце церемонии бракосочетания пришёл к нам из Древнего Рима. Тогда он имел несколько другой смысл — свадьба рассматривалась как контракт, а поцелуй служил своеобразной печатью, скрепляющей договор. Неправда? Источник: www.explore-italian-culture.com

Где можно увидеть танцы в полуобнажённом виде десятков тысяч девственниц? 5555 + Ссылка Мсвати III, король африканского королевства Эсватини (бывший Свазиленд), имеет 15 жён и 23 ребёнка. Для церемонии выбора новой жены со всей страны съезжаются десятки тысяч девственниц, которые в полуобнажённом виде исполняют для монарха ритуальный «тростниковый танец». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране жених дарит невесте белые тапочки? 3968 + Ссылка В Тунисе существует традиция, по которой жених перед свадьбой дарит невесте белые тапочки. Наряду с ними в подарочный набор входят белые свеча, подушка и перчатки. Пока горит подаренная свеча, невеста украшает свои руки, лежащие на подушке, хной. После этого на её руки надеваются перчатки, а на ноги — белые тапочки. Неправда? Источник: ihnravy.ru