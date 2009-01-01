Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Интересные факты о свадьбах

В какой стране распространён обычай похищения женихов?

В какой стране распространён обычай похищения женихов?

16 +

Ссылка

В некоторых районах индийских штатов Бихар и Уттар-Прадеш жертвами похищения иногда становятся не невесты, а женихи. К такой мере прибегают отцы девочек, которые не могут собрать денег для довольно большого приданого. Похищенных зачастую приводят на церемонию бракосочетания под дулом пистолета и связанными, а после подписания документов требовать приданое уже нельзя.

Неправда?

Метки: свадьбы, индия, обычаи, похищения

Источник: en.wikipedia.org

Каким образом женщины из индуистского племени неварцев избегали участи самосожжения?

Каким образом женщины из индуистского племени неварцев избегали участи самосожжения?

459 +

Ссылка

Самосожжение вдов издавна практиковалось не только в Индии, но и среди индуистов Непала. Однако в племени неварцев придумали, как избежать этого. Девочек в возрасте десяти лет символически отдавали замуж за дерево, считающееся воплощением бога Вишну. Если в будущем муж неварки умирал, никто не мог заставить идти вдову на костёр, так как Вишну оставался её полноценным супругом.

Неправда?

Метки: непал, вишну, женщины, индуизм, обычаи, самоубийства, свадьбы

Источник: ru.wikipedia.org

Какой правитель запретил людям своей национальности заключать браки друг с другом?

Какой правитель запретил людям своей национальности заключать браки друг с другом?

380 +

Ссылка

Вскоре после освобождения от испанской колониальной зависимости в Парагвае к власти пришёл диктатор Хосе Гаспар Родригес де Франсия. Его главной идеей стало создание закрытого однородного общества, для чего были практически полностью ограничены въезд и выезд из страны, а также ввоз иностранных товаров. Испаноязычному населению запретили заключать браки друг с другом, предписав жениться и выходить замуж за местных индейцев гуарани, чернокожих или мулатов.

Неправда?

Метки: диктаторы, законы, индейцы, парагвай, правители, свадьбы

Источник: en.wikipedia.org

Какой космонавт сыграл свадьбу, находясь на МКС?

Какой космонавт сыграл свадьбу, находясь на МКС?

491 +

Ссылка

Космонавт Юрий Маленченко незадолго до полёта на МКС в 2003 году сделал предложение американке российского происхождения Екатерине Дмитриевой, мать которой работала в НАСА. Находясь на станции, он получил уведомление из Центра управления полётами, что его миссия продлевается на несколько месяцев. Молодожёны решили не дожидаться возвращения жениха и устроили свадьбу, глядя друг на друга через мониторы. В Роскосмосе такой поступок не одобрили, так как имеющий доступ к гостайне Маленченко должен был получить разрешение на брак с гражданкой другого государства в установленном порядке на земле, однако впоследствии он ещё не раз участвовал в космических экспедициях.

Неправда?

Метки: космонавтика, мкс, орбитальные станции, россия, свадьбы, сша

Источник: ru.wikipedia.org

Какую традицию нарушили при оформлении сувениров для свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон?

Какую традицию нарушили при оформлении сувениров для свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон?

2032 +

Ссылка

На свадебных сувенирах, которые изготавливают по случаю бракосочетаний в королевской семье Великобритании, помещают эмблему из первых букв имён жениха и невесты. Традиционно мужская буква предшествует женской, однако на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон решили сделать наоборот. Причиной стало то, что при следовании традициям инициалы новобрачных сложились бы в аббревиатуру WC, которой в Англии принято обозначать туалеты.

Неправда?

Метки: свадьбы, англия, брендинг, имена, кейт миддлтон, принц уильям, туалеты

Источник: www.mirror.co.uk

В какой стране находится дуб, который имеет свой почтовый адрес?

В какой стране находится дуб, который имеет свой почтовый адрес?

3868 +

Ссылка

В конце 19 века один немецкий лесник запретил своей дочери видеться с ухажёром. Парочка стала обмениваться любовными записками через дупло дуба, и вскоре лесник, видя тщетность своего запрета, разрешил молодым людям пожениться, причём свадьбу отмечали под этим деревом. С течением времени народная молва разнесла новости о дубе, в который стали присылать письма желающие найти свою вторую половинку люди сначала из Германии, а потом и других стран мира. Дерево даже обзавелось официальным почтовым адресом: Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin, и любой желающий может прочитать все послания, которые в него приносит почтальон, а затем ответить на них. За всё время существования этой службы знакомств было заключено более 100 браков.

Неправда?

Метки: деревья, германия, дуб, любовь, письма, почта, свадьбы

Источник: de.wikipedia.org

В какой стране свободный обмен файлами официально признан религией?

В какой стране свободный обмен файлами официально признан религией?

2552 +

Ссылка

В Швеции официально признано религией сообщество Миссионерская церковь копимизма, для членов которого священными актами являются копирование информации, обмен знаниями и файлообменные сети. Священные символы этой новой религии — комбинации клавиш Ctrl+C (операция «копировать») и Ctrl+V («вставить»). 28 апреля 2012 года состоялась первая свадьба, проведённая священником-копимистом, лицо которого было закрыто маской Гая Фокса, а голос искажён модулятором.

Неправда?

Метки: религия, гай фокс, интернет, компьютеры, свадьбы, швеция

Источник: en.wikipedia.org

Где живёт пара, заключившая повторный брак после того, как муж сделал операцию по смене пола?

Где живёт пара, заключившая повторный брак после того, как муж сделал операцию по смене пола?

2197 +

Ссылка

Англичане Барри и Энн Уотсон поженились в 2002 году, однако через 6 лет муж признался, что хочет сменить пол. Он ещё с детства чувствовал себя не в своей тарелке, имел привычку одеваться в женские платья, и даже брак не смог подавить его желание изменить себя. Сначала огорчившись, Энн, тем не менее, приняла решение мужа, который стал Джейн, и они зарегистрировали свой теперь уже однополый брак во второй раз в 2011 году.

Неправда?

Метки: семья, англия, свадьбы, смена пола

Источник: www.mirror.co.uk

В какой стране существуют заведения, где женщины могут набрать вес перед свадьбой?

В какой стране существуют заведения, где женщины могут набрать вес перед свадьбой?

4268 +

Ссылка

В Нигерии стройность женщины свидетельствует о её низком материальном достатке, а тучность считается признаком здоровья. Ведь если женщина недостаточно толста, значит, муж мало зарабатывает и плохо её кормит. Богатые и знатные женихи даже отправляют своих невест, если они мало весят, в специальные заведения с высококалорийной диетой. Практика открамливания девушек, иногда задолго до свадьбы, распространена и в других странах Африки и Ближнего Востока.

Неправда?

Метки: обычаи, женщины, нигерия, свадьбы

Источник: news.bbc.co.uk

В какой стране можно официального выйти замуж за покойника?

В какой стране можно официального выйти замуж за покойника?

3986 +

Ссылка

Во Франции можно официально жениться или выйти замуж за умершего, хотя закон в этом случае не даёт права наследования за покойным супругом. В основном такие браки заключаются, чтобы узаконить детей беременной невесты. Каждую заявку на посмертный брак одобряет президент Франции. Во время церемонии жених или невеста стоит рядом с фото покойного, а церемониймейстер произносит фразу «пока смерть не разлучит вас» в прошедшем времени. Похожая традиция, которая называется призрачным браком, существует в Китае и Судане.

Неправда?

Метки: свадьбы, китай, смерть, судан, франция

Источник: ru.wikipedia.org

Откуда пришла народная примета о том, что лучше не жениться в мае?

Откуда пришла народная примета о том, что лучше не жениться в мае?

3477 +

Ссылка

Известна народная примета — лучше не жениться в мае, иначе затем всю жизнь маяться. Однако этот обычай гораздо старше славянской культуры, так как существовал ещё в Древнем Риме, о чём писал Плутарх. Правда, он не знает истинной причины такого обычая, делая несколько предположений. По одному из них, в мае не женятся, так как он помещается между апрелем, посвящённым Венере, и июнем, посвящённым Юноне, а именно эти две богини покровительствуют браку. По другой гипотезе Плутарха, название «май» происходит от слова maiores – «старейшины», а «июнь» от слова iuvenes – «юные», поэтому молодые и дожидаются июня.

Неправда?

Метки: обычаи, древний рим, июнь, май, плутарх, русь, свадьбы

Источник: www.ancientrome.ru

Что означал поцелуй в древнеримской церемонии бракосочетания?

Что означал поцелуй в древнеримской церемонии бракосочетания?

5178 +

Ссылка

Обычай поцелуя новобрачных в конце церемонии бракосочетания пришёл к нам из Древнего Рима. Тогда он имел несколько другой смысл — свадьба рассматривалась как контракт, а поцелуй служил своеобразной печатью, скрепляющей договор.

Неправда?

Метки: свадьбы, античность, древний рим, поцелуи, семья

Источник: www.explore-italian-culture.com

Где можно увидеть танцы в полуобнажённом виде десятков тысяч девственниц?

Где можно увидеть танцы в полуобнажённом виде десятков тысяч девственниц?

5555 +

Ссылка

Мсвати III, король африканского королевства Эсватини (бывший Свазиленд), имеет 15 жён и 23 ребёнка. Для церемонии выбора новой жены со всей страны съезжаются десятки тысяч девственниц, которые в полуобнажённом виде исполняют для монарха ритуальный «тростниковый танец».

Неправда?

Метки: обычаи, монархи, правители, свадьбы, эсватини

Источник: en.wikipedia.org

В какой стране жених дарит невесте белые тапочки?

В какой стране жених дарит невесте белые тапочки?

3968 +

Ссылка

В Тунисе существует традиция, по которой жених перед свадьбой дарит невесте белые тапочки. Наряду с ними в подарочный набор входят белые свеча, подушка и перчатки. Пока горит подаренная свеча, невеста украшает свои руки, лежащие на подушке, хной. После этого на её руки надеваются перчатки, а на ноги — белые тапочки.

Неправда?

Метки: обычаи, обувь, свадьбы, семья, тунис

Источник: ihnravy.ru

Почему древнерусские невесты венчались в траурном одеянии?

Почему древнерусские невесты венчались в траурном одеянии?

9079 +

Ссылка

Привычные нам свадебные гуляния в древней Руси были только второй частью ритуала — «красным столом». В первой же части, которая называлась «чёрный стол», невеста ехала в церковь в траурном одеянии. Так совершались ритуальные похороны невесты, потому как свадьба была для неё чем-то похожим на обряд инициации наших далёких предков во взрослую жизнь, который можно было пройти только через мир мёртвых.

Неправда?

Метки: обряды, похороны, русь, свадьбы, семья

Источник: www.vokrugsveta.ru

Спасибо! Ваше опровержение отправлено администратору сайта.