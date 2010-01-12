Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Что вызвало спиральную аномалию в небе над Норвегией в 2009 году? 20 + Ссылка 9 декабря 2009 года с борта подводного ракетоносца, находившегося в Белом море, был произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты РСМ-56 «Булава». Первые две её ступени отработали в штатном режиме, однако на третьем этапе возник технический сбой. В ту же ночь норвежцы увидели в небе необычное голубое спиральное облако с белой вращающейся спиралью на конце. Предположительно, это и был наблюдаемый результат неудачного испытания. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом король Йемена показывал своим подданным, что его не берут пули? 246 + Ссылка Король Ахмед ибн Яхъя, правивший Северным Йеменом в середине 20 века, держал у себя в комнате спортивные стартовые пистолеты. Он иногда стрелял в себя из них при охране, чтобы показать, что его не берут никакие пули. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким фруктом прозвали американскую гранату, похожую на нашу лимонку? 185 + Ссылка Советская ручная граната Ф-1 была скопирована с французских гранат F-1, но снабжена более надёжным запалом. Происхождение её сленгового названия «лимонка» достоверно неизвестно — возможно, от английской гранаты системы Лемона, хотя та была гладкой, возможно, просто из-за сходства формы снаряда с лимоном. А вот американскую гранату Mk 2 похожей ребристой формы прозвали «pineapple» — «ананас». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чья улыбка стала свидетелем первого индийского ядерного испытания? 263 + Ссылка Первое успешное испытание ядерного оружия индийцами состоялось в 1974 году. Операция получила кодовое имя «Улыбающийся Будда». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда атаковал наземные цели с самолётов дротиками? 523 + Ссылка В боевой авиации против наземных целей применялись не только бомбы и ракеты. Во время Первой Мировой войны широкое использование получили флешетты, или металлические дротики. Заострённые стрелки размером с карандаш, будучи выброшенными из специальных кассет, при подлёте к земле развивали убойную скорость и силу и эффективно поражали скопления пехоты или кавалерии, а сопутствующий их приближению свист был своего рода психической атакой на людей и лошадей. Флешетты были изобретены французами и были также приняты на вооружение в германской и российской армиях. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему жители Чечено-Ингушской АССР массово хотели дать взятку Никите Михалкову? 641 + Ссылка При съёмках фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» в Чечено-Ингушской АССР местных жителей пригласили участвовать в массовых сценах. Условия объявили так: «Нужно приходить с паспортом, конный — 10 рублей в день, пеший — 5». Речь шла о гонораре, но жители поняли всё наоборот и вложили купюры в паспорта, в результате чего на режиссёра Никиту Михалкова чуть было не завели дело о взяточничестве. Кроме того, актёры массовки всерьёз спрашивали: «Оружие вы будете давать, или нам своё принести?». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая страна производила бронеавтомобиль, который мог двигаться как на гусеницах, так и по рельсам? 580 + Ссылка Планируя экспансию в Китай и Сибирь, японцы в 1930-х годах разработали особый бронеавтомобиль Тип 2595 «Со-Ки». Его отличительным преимуществом была возможность движения как на гусеничном ходу, так и по железным дорогам. Перевод машины с гусениц на колёса занимал три минуты, обратно — всего минуту. Вооружение состояло из одного пулемёта в конической башне. «Со-Ки», будучи способным развивать скорость по рельсам до 72 км/ч, широко использовался в Китае для транспортировки и патрулирования. Неправда? Источник: www.aviarmor.net

В каком языке есть слово, обозначающее нападение воина на случайного прохожего для обкатки оружия? 543 + Ссылка В японском языке есть отдельное слово «цудзигири» для обозначения ситуации, когда самурай после получения новой катаны или обучения новому стилю боя тестирует эффективность оружия на случайном прохожем, обычно в тёмное время суток. Эта практика распространилась в период Сэнгоку, когда Япония была раздроблена, однако попала под запрет под страхом смертной казни после установления сёгуната Токугава. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему жёсткий диск называют винчестером? 612 + Ссылка В 1973 году IBM выпустила жёсткий диск модели 3340, в который при разработке были заложены два модуля ёмкостью по 30 МБ. Хотя в финальной версии память была увеличена до 70 МБ, ассоциация чисел 30/30 с популярным охотничьим патроном .30-30 Winchester дала накопителю кодовое имя «винчестер». Это название стало нарицательным для всех жёстких дисков, причём в английском языке уже вышло из употребления, а в русском активно используется. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «гол как сокол»? 473 + Ссылка Когда человек крайне беден, про него могут сказать: «Гол как сокол». Сокол (с ударением на второй слог) здесь — это не птица, а древнее стенобитное орудие, которое применялось при осаде крепостей. Оно было гладкоотёсанным деревянным или вылитым из чугуна, без выступающих частей, поэтому его и назвали голым. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране производят оружие с нарезкой, отличающейся от нарезки оружия остального мира? 514 + Ссылка Во время полёта выпущенная из нарезного оружия пуля вращается, и её траектория отклоняется от прямой линии, что называют деривацией. В подавляющем большинстве современных моделей оружия нарезка делается по часовой стрелке, если смотреть с задней части ствола, поэтому деривационное отклонение пули происходит вправо. Нарезка против часовой стрелки, и, соответственно, деривационное отклонение пули влево, применяется только в японском оружии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой участник Второй Мировой сражался луком и мечом, сопровождая это игрой на волынке? 972 + Ссылка Одним из самых экстравагантных британских офицеров во время Второй Мировой войны был Джек Черчилль. Он командовал операциями коммандос и вёл их в атаку, будучи вооружённым длинным луком и шотландским палашом и сопровождая наступление игрой на волынке. Ещё в мае 1940 года, находясь со своим подразделением во Франции, он дал сигнал к атаке, застрелив немца из лука. Это единственный известный случай успешного применения подобного оружия во Второй Мировой войне среди британцев, а возможно и среди всех наций. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой убийца заранее позаботился о музейном виде орудия преступления? 868 + Ссылка Шарль Гито, совершивший в 1881 году покушение на президента США Джеймса Гарфилда, отчего тот впоследствии скончался, выбрал орудием преступления револьвер «Бульдог». Причём он предпочёл купить модель с рукоятью из слоновой кости, а не обычной деревянной, так как считал, что такой пистолет будет лучше смотреться в музее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой пистолет получил название от выражения «Хочешь мира — готовься к войне»? 1317 + Ссылка Популярное выражение «Хочешь мира — готовься к войне» имеет древнеримское происхождение и по-латински звучит как «Si vis pacem, para bellum». Два последних слова были выбраны Георгом Люгером в качестве названия своего пистолета, известного нам как парабеллум. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Можно ли стрелять ядерными снарядами из артиллерийских установок? 550 + Ссылка Под ядерным оружием обычно подразумеваются ракеты или бомбы, сбрасываемые с самолёта. Однако существуют и ядерные артиллерийские снаряды, запускаемые артиллерийскими установками. Такие системы интенсивно разрабатывали и в США, и в СССР, но после окончания Холодной войны практически всё ядерное оружие для артиллерии обе стороны ликвидировали. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой музыкант сумел уговорить маньяка выбросить пистолет в озеро? 667 + Ссылка Однажды к музыканту Фрэнку Заппе пришёл гость. Он представился: «Меня зовут Рэйвен. Я принёс тебе подарок», после чего вручил пакет с кровью и направил на Заппу пистолет. Используя харизму и красноречие, Фрэнк уговорил Рэйвена и других находившихся в доме людей прогуляться к ближайшему озеру, где предложил всем бросать в воду любые предметы. Несостоявшийся убийца кинул в озеро свой пистолет, после чего Заппа отпустил его, не став вызывать полицию. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Каким образом английские лётчики заставляли падать ракеты Фау-1 в нужном им месте? 2644 + Ссылка Когда немцы стали массово атаковать Англию крылатыми ракетами Фау-1, британская авиация пыталась активно противодействовать новому оружию. Немало ракет было сбито выстрелами истребителей, но некоторые лётчики применяли альтернативный метод, которому дали название «coup de wing». Пилот подлетал вплотную к летящей ракете, помещал крыло своего самолёта под короткое крыло Фау-1 и ловким движением переворачивал ракету, отчего та теряла стабильность полёта и падала вниз. Этот манёвр совершали над морем или безлюдной местностью, таким образом, взрыв ракеты не причинял никакого вреда. Неправда? Источник: books.google.ru

Как английским ополченцам предписывалось уничтожать танки с помощью молотка? 2683 + Ссылка В 1940 году англичане, опасаясь возможного сухопутного вторжения немцев и многократного их превосходства в танках, искали все возможные способы противостоять им. В одной из инструкций ополченцам для борьбы с танками рекомендовалось использовать молоток или топор. Бойцу следовало выбрать возвышение, например, дерево или второй этаж здания, и там поджидать вражескую машину, а затем спрыгнуть на неё и начать бить молотком по башне. И когда оттуда покажется голова удивлённого немца, бросить внутрь танка гранату. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Где и когда котлы для производства пива были переоборудованы в бронемашины? 1281 + Ссылка В 1916 году в Ирландии вспыхнуло «Пасхальное восстание» против англичан. Мятежники быстро захватили большинство правительственных зданий Дублина, однако британская армия прислала дополнительный контингент, превосходивший по численности восставших в 20 раз, и приступила к подавлению мятежа. Не имея бронетехники, англичане решили проблему передвижения по городу, собрав импровизированные бронемашины из шасси грузовиков Даймлер и паровых котлов с завода Гиннесс, в которых прорезали бойницы. Так как у повстанцев не было тяжёлого оружия, толщина стали котлов было достаточной защитой для находившихся внутри солдат, а цилиндрическая форма ещё и обеспечивала частые рикошеты пуль. После подавления восстания эти машины были разобраны, возвращены заводу и продолжали использоваться по прямому назначению. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая марка автомобилей дала название целой войне? 1700 + Ссылка В 1986—1987 годах между Чадом и Ливией произошёл военный конфликт за право контроля узкой полосы на границе этих государств. Войска Чада были гораздо слабее оснащены технически, но одержали итоговую победу. Одним из решающих факторов успеха была поставка в Чад из Франции 400 внедорожников Toyota, оборудованных пулемётами и противотанковыми ракетными комплексами. Под названием Toyota War этот конфликт и вошёл в историю — это единственная война, получившая название от марки автомобилей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой правитель ещё в 17 веке отказался производить и применять биологическое оружие? 1967 + Ссылка Однажды к французскому королю Людовику XIV обратился итальянский химик, предложив принять на вооружение изобретённое им бактериологическое оружие. Король не только отказался от предложения, но и выплачивал химику пожизненную пенсию для того, чтобы он не пытался продать свой секрет другим государствам. Неправда? Источник: books.google.ru

Какой вид спорта повлиял на форму и размер одного из видов американских гранат? 1901 + Ссылка Ближе к окончанию Второй Мировой войны в США была разработана граната T13 Beano, которая по форме, весу и размеру была максимально приближена к обыкновенному бейсбольному мячу. Так как почти все американские солдаты в детстве играли в бейсбол, предполагалось, что они смогут метать эту гранату без специальных тренировок. T13 применялись в Нормандской операции, но какова оказалась их боевая эффективность, доподлинно неизвестно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой город на языке жестов изображается двумя направленными друг на друга пистолетами? 2903 + Ссылка Город Пятигорск в русском жестовом языке показывается как два пистолета, смотрящие друг на друга. Это является прямой отсылкой к дуэли между Лермонтовым и Мартыновым, произошедшей здесь в 1841 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

При производстве какого оружия погибло больше людей, чем от его применения? 1911 + Ссылка Нацистская Германия затратила большие ресурсы на разработку и производство первых в мире баллистических ракет дальнего действия Фау-2, однако их боевая эффективность оказалось очень слабой. На ракетных заводах широко использовался труд заключённых концлагерей в тяжёлых условиях, и установлено, что больше людей погибло при производстве ракет Фау-2, чем от бомбардировки этим оружием. Неправда? Источник: www.v2rocket.com

Чем отличалось применение первого прообраза пулемёта против христиан от применения против турок? 2529 + Ссылка Работоспособный прообраз пулемёта был представлен ещё в 1718 году англичанином Джеймсом Паклом. Ружьё Пакла устанавливалось на треногу и оснащалось 11-зарядным барабаном, а его механизм позволял достигать скорострельности 9 выстрелов в минуту, что было значительно выше показателя мушкетов того времени. Несмотря на это, ружьё Пакла не нашло применения для вооружения армий из-за сложности производства и небольшой надёжности конструкции. Наиболее интересной особенностью этого пулемёта была способность стрелять как круглыми, так и квадратными пулями. Круглые, по замыслу Пакла, предназначались для врагов-христиан, а квадратные, считавшиеся приносящими больше увечий жертве — для турок, исповедовавших ислам. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему слова «гранат» и «граната» так похожи? 2668 + Ссылка Слова «гранат» и «граната» созвучны неслучайно. Перенос названия фрукта на название метательного оружия восходит к 16 веку, когда это оружие появилось во французской армии. Солдаты стали именовать его именно так (по-французски оба слова одинаковы — grenade) из-за сходства формы гранаты и граната, а также из-за того, что разрыв гранаты на мелкие кусочки напоминал многочисленные семена фрукта в его открытом виде. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое популярное представление об экипировке викингов является мифом? 2411 + Ссылка Не существует никаких исторических свидетельств того, что викинги сражались в рогатых шлемах. Такие головные уборы они носили только в ритуальных целях или в качестве украшения за особые заслуги. В битве же рогатый шлем непрактичен, так как не позволяет соскользнуть мечу противника. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как европейцы скрестили два индейских символа войны и мира? 3236 + Ссылка Самым известным оружием индейцев является томагавк, который они умели и метать, и применять в ближнем бою. Помимо этого, ритуальные томагавки служили символом войны и мира — именно от индейцев происходит выражение «закопать топор войны». Узнав эти обычаи, европейцы скрестили это оружие с ещё одним символом — трубкой мира. Для этого рукоятку томагавка делали полой, превращая её в мундштук, а чашка трубки находилась с другой стороны от лезвия. Такие подарки были очень востребованы индейскими вождями, поддержкой которых хотели заручиться колонисты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент ездил на гангстерском автомобиле? 4602 + Ссылка В 1933 году президент США Франклин Делано Рузвельт был с визитом в Чикаго. Там его машину обстреляли — сам президент не пострадал, но ехавший с ним мэр города был смертельно ранен. После этого случая служба безопасности озаботилась поиском защищённого автомобиля, в качестве которого был выбран конфискованный двумя годами ранее у Аль Капоне бронированный Кадиллак. Кроме брони по всему корпусу и пуленепробиваемых стёкол, эта машина была оборудована скрытыми бойницами в дверях, а через откидывающееся заднее стекло можно было вести огонь даже из пулемёта. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какие места в автомобиле американцы называют «шотган» и «кобейн»? 3788 + Ссылка В США существует традиция — когда компания садится в машину, право занять переднее место рядом с водителем получает тот, кто крикнул: «Shotgun!» (по-английски — ружьё). Истоки традиции уходят в 19 век, когда люди, перемещаясь в конных дилижансах на новые земли вглубь Америки, вынуждены были защищаться от грабителей и индейцев — для этого рядом с кучером обязательно сидел человек с ружьём. А место в машине позади «шотгана» с недавних пор называется «кобейн» — в память о Курте Кобейне, который застрелился из ружья. Неправда? Источник: www.urbandictionary.com

Кто и когда разрабатывал и строил летающую подводную лодку? 3480 + Ссылка В 1930-х в Советском Союзе существовал проект создания летающей подводной лодки, который не был завершён. Американцы в 1960-х годах продвинулись дальше: был построен реально работающий самолёт, способный сначала сесть на воду, а затем погрузиться в неё. Скорость его полёта в воздухе составляла 130 км/ч, скорость хода под водой — 8 узлов. Правда, в конструкции не была предусмотрена возможность снова взлетать из подводного положения. По задумке военных, такие аппараты могли пригодиться в ходе возможной войны против СССР, неожиданно атакуя корабли в акваториях Чёрного, Азовского и Каспийского морей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и кем применялись подводные и воздушные авианосцы? 5395 + Ссылка Авианосцы — это не только надводные морские суда. Существовали проекты авианосцев-субмарин, особенно преуспели в их создании японцы во время Второй Мировой войны — взлёт самолётов происходил из надводного положения судна. Именно с одной из таких субмарин японцы произвели единственную за время войны бомбардировку континентальной части США. Другой необычный тип — это воздушный авианосец, то есть самолёт, несущий другие самолёты. Они использовались в Первой Мировой войне немцами, во Второй Мировой — советскими и японскими войсками (у последних несомые самолёты доставляли к цели камикадзе). Кроме того, у американцев в 1930-е годы было два авианесущих дирижабля. Воздушные авианосцы утратили актуальность по мере развития самолётов-дозаправщиков. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кому и когда медведь помогал разгружать ящики с боеприпасами? 6800 + Ссылка Во время Второй Мировой войны польская Армия Андерса нашла в Иране медвежонка, взяв его на довольствие и назвав Войтеком. Солдаты очень полюбили медведя, кормили его и даже поили пивом за особые заслуги. Специальным приказом Войтек был зачислен в состав 22-й роты артиллерийского снабжения. Медведь дошёл с армией до Италии, где отличился в битве под Монте-Кассино, помогая разгружать боеприпасы и поднося снаряды к орудиям. Изображение этого процесса 22-я рота сделала своей новой эмблемой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где производились пистолеты, встроенные в пряжку ремня? 9528 + Ссылка Немцы во время Второй мировой войны производили уникальные пистолеты, вмонтированные в пряжку поясного ремня. Их делали вручную единичными экземплярами для офицеров СС высокого ранга и членов нацистской партии. Чтобы привести пистолет в действие, нужно было нажать на маленький рычаг с внутренней стороны пряжки — тогда лицевая часть отскакивала, а встроенные в основание стволы выдвигались во взведённом состоянии. Чтобы выстрелить, нужно было ещё раз нажать на другой рычажок. Неправда? Источник: www.icollector.com

Где и когда спроектировали и провели испытания летающего танка? 4333 + Ссылка В годы Второй Мировой войны в СССР велась работа над созданием летательного аппарата на базе танка А-40. В ходе лётных испытаний танкопланер буксировался самолётом ТБ-3 и смог подняться на высоту 40 метров. Предполагалось, что после отцепления буксировочного троса танк должен самостоятельно планировать в нужную точку, сбрасывать крылья и сразу вступать в бой. Проект закрыли из-за отсутствия более мощных буксировщиков, которые были необходимы для решения более важных задач. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда планировал осуществлять бомбардировки городов с помощью летучих мышей? 5819 + Ссылка Во время Второй Мировой войны американцы разрабатывали проект бомбардировки Японии с помощью летучих мышей. При температуре в 4 °C, когда животное впадает в спячку, к его телу планировалось прикреплять зажигательную бомбу замедленного действия. Уже с самолёта тысячи рукокрылых должны были спускаться на самораскрывающихся парашютах, и после просыпания залетать в труднодоступные места различных строений, поджигая их. Хотя испытания подтвердили эффективность данного метода «бомбардировки», в итоге проект был свёрнут, в том числе из-за появления ядерной бомбы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Из чего носил доспехи Александр Македонский вместе со своей армией? 5806 + Ссылка По свидетельству многочисленных античных авторов, древнегреческие солдаты часто носили особые доспехи под названием линоторакс. Даже Александр Македонский изображён в таких доспехах на мозаике из Помпей. По самой распространённой среди историков версии, линоторакс был сделан из нескольких слоёв простого льна, скреплённых между собой клеем. Учёные из Висконсинского Университета воссоздали линоторакс с учётом доступных в то время материалов и технологий и обнаружили, что такая одежда хорошо защищает от выстрелов из лука и ударов холодным оружием. Неправда? Источник: infox.ru

Каким образом тракторы были использованы во Второй Мировой войне в качестве боевых единиц? 9805 + Ссылка В начале Второй Мировой войны СССР испытывал большую нехватку танков, в связи с чем было принято решение в экстренных случаях переоборудовать в танки обычные тракторы. Так, во время обороны Одессы от осаждавших город румынских частей были брошены в бой 20 подобных «танков», обшитых листами брони, а ещё 60 таких же боевых единиц были использованы в боевых действиях под селом Великий Дальник на Южном секторе обороны. Основная ставка была сделана на психологический эффект: атака производилась в ночь с включенными фарами и сиренами, и румыны обратились в бегство. За подобные случаи, а также за то, что на эти машины часто устанавливались муляжи тяжёлых орудий, солдаты прозвали их НИ-1, что расшифровывается «На испуг». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что называлось базукой ещё до появления противотанковых гранатомётов? 4674 + Ссылка Изначально термином «базука» назывался музыкальный духовой инструмент, похожий на тромбон. Во время Второй Мировой войны на вооружение американской армии поступил противотанковый гранатомёт M9, который из-за внешнего сходства с тем самым инструментом, а по другой версии из-за похожего на его звучание свиста вылетающего снаряда, тоже назвали базукой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего аборигены изготавливали невозвращающиеся бумеранги? 3858 + Ссылка Бумеранги бывают не только возвращающимися. Для охоты на крупных животных, например, кенгуру, австралийские аборигены предпочитали использовать невозвращающиеся бумеранги. Они изогнуты в меньшей степени и больше размером (до метра длиной), а бросают их почти горизонтально. При правильном броске такой бумеранг летит параллельно земле до 200 метров. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чьи зубы использовали для изготовления оружия аборигены Гавайских островов? 4834 + Ссылка Аборигены Гавайских островов и другие народы Океании, не знавшие обработки железа, широко использовали мечи, копья, кастеты и другое оружие с насаженными акульими зубами, которые прикреплялись к деревянной основе. Такое оружие имело высокую эффективность в ближнем бою, оставляя на теле противника глубокие кровоточащие раны. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Каким нелепым образом умер американский адвокат Клемент Валландигэм? 12735 + Ссылка В 1871 году американский адвокат Клемент Валландигэм вёл дело, защищая человека, обвинённого в убийстве из-за ссоры в баре. Он построил доказательство невиновности на том, что пострадавший сам нечаянно застрелился, доставая пистолет из кармана в неудобном положении. Валландигэм захотел наглядно продемонстрировать такое развитие событий, положив другой пистолет себе в карман (как он думал, незаряженный). В результате адвокат, вынимая его, выстрелил в себя. От раны он скончался, а его подзащитный был оправдан. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У кого американцы были вынуждены выкупать подаренное ими же оружие вчетверо дороже его себестоимости? 10471 + Ссылка После ввода советских войск в Афганистан американцы подарили моджахедам, по разным оценкам, от 500 до 2000 переносных ракетно-зенитных комплексов «Стингер». А после того, как советские войска ушли оттуда, американское правительство начало выкупать ракеты по 183 тысячи долларов за штуку. При этом обычная стоимость стингера равна 38 тысячам долларов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое название доспехов было заимствовано у монголов и облагорожено? 7114 + Ссылка Монгольские воины носили доспехи, которые назывались «хуяг». Во времена войн Руси с Золотой Ордой это слово проникло в русский язык, но в облагороженной форме — восточные доспехи бригантинного типа стали называть «куяк» Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой код был установлен для запуска американских ядерных ракет в 1960-70-е годы? 4264 + Ссылка В 1960 году в США началось производство межконтинентальных ядерных баллистических ракет наземного базирования Минитмен. У них был предусмотрен механизм защиты от случайного запуска — с помощью цифрового табло оператор должен был ввести код. Однако командование распорядилось установить на все подобные ракеты — а их количество с течением времени дошло до 1000 — один и тот же код 00000000 (восемь нулей подряд). Такой подход должен был обеспечить быстрое реагирование при начале атомной войны. Только в 1977 году командование приняло во внимание угрозу ядерного терроризма и решило сменить лёгкий код, известный всем офицерам, на индивидуальный для каждой ракеты. Неправда? Источник: www.cdi.org

Зачем немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-87 был оборудован громкой сиреной? 8859 + Ссылка В немецком бомбардировщике времён Второй Мировой войны Юнкерс Ю-87 была предусмотрена сирена, которая приводилась в действие потоком набегавшего воздуха. Она громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника, а также для определения скорости пикирования по тону звука без необходимости смотреть на приборы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чьей самообороны в 1984 году в СССР создали лазерный пистолет? 10939 + Ссылка В 1984 году в СССР был разработан лазерный пистолет несмертельного действия. Он предназначался для самообороны космонавтов. Поражающее действие этого пистолета заключалось в выведении из строя чувствительных элементов оптических систем, в том числе глаз человека. А важным преимуществом по сравнению с обычным пистолетом в условиях невесомости было отсутствие отдачи. Сейчас лазерный пистолет является памятником науки и техники и экспонируется в Музее истории военной академии РВСН. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем катапульта отличается от баллисты? 6133 + Ссылка Изначально в античные времена термином «катапульта» называли орудие, которое метало стрелы по настильной траектории, а термином «баллиста» — орудие, метающее камни или ядра по навесной траектории. К закату Римской империи значения поменялись: теперь баллистами стали называть стреломёты, а катапультами вообще любые метательные машины с торсионным принципом действия. Эта путаница с названиями и пониманием книг о древнем оружии царит по сей день. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда пытался плавать на подлодке с парусом? 6351 + Ссылка В 1942 году советская подлодка Щ-421 подорвалась на немецкой противолодочной мине, потеряв ход и возможность погружаться. Чтобы судно не снесло к берегу противника, было принято решение сшить парус и поднять его на перископе. Однако доплыть на парусе до базы уже не получилось, как не получилось даже отбуксировать подлодку при помощи других кораблей. После появления немецких торпедных катеров экипаж эвакуировали, а субмарину затопили. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что представляли собой военные бронедрезины? 6281 + Ссылка Известно, что в войнах 19 века, а также Первой и Второй Мировых войнах многие страны использовали бронепоезда. Однако кроме этого пытались вести бой и с помощью отдельных боевых единиц — бронедрезин. Это были почти что танки, но ограниченные в движении только рельсами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему индуисты и мусульмане в 1857 году объединились и восстали против англичан? 6842 + Ссылка В 1857 году англичане привезли дальнобойные винтовки «Энфилд» для вооружения индийской армии. При этом они не учли возможных проблем с животным жиром, который применялся для смазки винтовки и пропитки картонных патронов. Ведь для индуистов корова является священным животным, а для мусульман грех дотрагиваться до свиньи. В армии были и те, и другие, и каждая группа решила, что англичане не считаются именно с её религией. Индусы и мусульмане объединились и организовали восстание, в результате которого погибло много как военных, так и гражданских лиц родом из Англии. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Как пыталась скрыться наследница Оливера Винчестера от душ людей, убитых из ружей его фирмы? 21944 + Ссылка В американском городе Сан-Хосе расположен загадочный дом Винчестеров. Его построила наследница оружейного магната Сара Винчестер, чтобы избежать проклятия, висевшего над их родом за тысячи смертей, причинённых оружием покойного мужа. По задумке Сары, если дом навестят души убитых, они должны заблудиться и не найти её. В доме множество дверей, открывающихся в стены или просто на улицу с верхних этажей. Здесь есть лестницы, упирающиеся в потолок, и окна, расположенные в полу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем танк Т-28 по техническому заданию должен был преодолевать лунные ландшафты? 6532 + Ссылка В техническом задании к танку Т-28, который был создан в 1930-х годах, есть пункт, согласно которому танк должен преодолевать лунные ландшафты. Никакой мистики и фантастики здесь нет: дело в том, что в то время лунным ландшафтом называлась местность, пострадавшая от бомбовых и артиллерийских ударов. Неправда? Источник: militera.lib.ru

Сколько раз в среднем стреляет за свою карьеру американский полицейский? 5764 + Ссылка По данным статистики, средний американский полицейский за свою карьеру использует табельное оружие раз в 27 лет. А в телесериалах средний полицейский стреляет на поражение не меньше 10 раз. Неправда? Источник: nauka.relis.ru

Что повлияло на решение Нобеля завещать своё состояние для учреждения научной премии? 8212 + Ссылка Изобретатель динамита Альфред Нобель называл себя пацифистом и считал, что если у противников появится оружие, которое может моментально уничтожить друг друга, то они поймут, что ничего не выиграют от войны, и прекратят конфликт. В 1888 году по ошибке опубликовали сообщение о смерти Нобеля и некролог, в котором его называли «миллионером на крови» и «торговцем взрывчатой смертью». Не захотев остаться в памяти человечества злодеем, Нобель завещал своё состояние на учреждение научной премии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему первые танки в России называли лоханями? 15919 + Ссылка При отправке на фронт первых танков британская контрразведка пустила слух, что российское правительство заказало у Англии партию цистерн для питьевой воды. И танки отправились по железной дороге под видом цистерн (благо, гигантские размеры и форма первых танков вполне соответствовали этой версии). Именно поэтому танки так называются (от английского tank — бак, цистерна). Интересно, что у нас сперва перевели это слово и называли новую боевую машину «лохань». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто построил царь-танк? 6412 + Ссылка Во время Первой Мировой войны инженер Лебеденко спроектировал и построил бронированную боевую машину с колёсами диаметром 9 м, способную нести на себе пулемёты и пушки и названную позже Царь-танком. Повышенная проходимость была доказана на испытаниях — машина ломала берёзы, как спички. Однако задний управляемый каток, в силу своих малых размеров и неверного распределения веса машины в целом, почти сразу после начала испытаний увяз в мягком грунте. Также испытания выявили значительную уязвимость машины при артиллерийском обстреле. Вплоть до 1917 года танк стоял под охраной на месте испытаний, но затем о машине забыли, а в 1923 году разобрали на металлолом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где построили храм лысой Венере? 13536 + Ссылка В древнеримском городе Аквилея был построен храм Венере, уникальный в своём роде — в нём размещалась статуя лысой Венеры. Этот храм стал благодарностью женщинам города, пожертвовавшим свои волосы для луков и катапульт во время длительной осады города, в результате чего удалось удержать оборону. Неправда? Источник: everything2.com

Какая армия забрасывали противника гнёздами шершней? 6849 + Ссылка Воины майя использовали в качестве метательного оружия гнёзда шершней («шершневые бомбы») для создания паники в рядах противника. Неправда? Источник: www.civ3.com

Какой флаг несёт на себе рисунок автомата Калашникова? 4972 + Ссылка Флаг Мозамбика — единственный в мире государственный флаг, на котором есть изображение автомата Калашникова. Автомат также помещён на герб Мозамбика, а ещё на гербы Зимбабве и Восточного Тимора. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой объект можно считать самым большим, что создал человек? 8166 + Ссылка Самым большим искусственным материальным объектом на Земле можно считать «гриб» от советской термоядерной бомбы АН602 по прозвищу «Царь-бомба», испытанной в 1961 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на западе испугались хрущёвской «кузькиной матери»? 26370 + Ссылка Знаменитую фразу Хрущёва «Я вам покажу кузькину мать!» на ассамблее ООН перевели буквально — «Kuzma’s mother». Смысл фразы был совершенно непонятен и от этого угроза приобрела совершенно зловещий характер. Впоследствии выражение «кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб СССР. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно защищать автомобиль от угона с помощью огнемёта? 10434 + Ссылка Законодательство ЮАР допускает любую степень самообороны, если речь идет об угрозе жизни или имуществу человека. Для защиты автомобилей от угона здесь популярны капканы, электрошокеры и даже огнемёты. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Кто впервые сказал: «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет»? 12232 + Ссылка Выражение «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет» не принадлежит Александру Невскому. Его автор — сценарист одноимённого фильма Павленко, переделавший фразу из Евангелия «Взявшие меч — мечом погибнут». Неправда? Источник: slova.ndo.ru

Как появился «коктейль Молотова»? 7620 + Ссылка Во время советско-финской войны 1939 года министр иностранных дел Молотов говорил, что советские войска сбрасывают не бомбы, а грузы с продовольствием для голодающих финнов. В Финляндии такие бомбы окрестили «Молотовскими хлебными корзинами», а потом стали называть устройства с зажигательной смесью против советских танков «Коктейлем для Молотова». У нас название подобного оружия сократилось до просто «Коктейля Молотова» Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные предупреждали солдат о газовой атаке? 7841 + Ссылка Во время Первой мировой войны кошек держали в окопах, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали на борт субмарин в качестве живых детекторов качества воздуха. Неправда? Источник: www.redstar.ru