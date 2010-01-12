Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Что вызвало спиральную аномалию в небе над Норвегией в 2009 году?
9 декабря 2009 года с борта подводного ракетоносца, находившегося в Белом море, был произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты РСМ-56 «Булава». Первые две её ступени отработали в штатном режиме, однако на третьем этапе возник технический сбой. В ту же ночь норвежцы увидели в небе необычное голубое спиральное облако с белой вращающейся спиралью на конце. Предположительно, это и был наблюдаемый результат неудачного испытания.
Источник: ru.wikipedia.org
Каким образом король Йемена показывал своим подданным, что его не берут пули?
Король Ахмед ибн Яхъя, правивший Северным Йеменом в середине 20 века, держал у себя в комнате спортивные стартовые пистолеты. Он иногда стрелял в себя из них при охране, чтобы показать, что его не берут никакие пули.
Источник: ru.wikipedia.org
Каким фруктом прозвали американскую гранату, похожую на нашу лимонку?
Советская ручная граната Ф-1 была скопирована с французских гранат F-1, но снабжена более надёжным запалом. Происхождение её сленгового названия «лимонка» достоверно неизвестно — возможно, от английской гранаты системы Лемона, хотя та была гладкой, возможно, просто из-за сходства формы снаряда с лимоном. А вот американскую гранату Mk 2 похожей ребристой формы прозвали «pineapple» — «ананас».
Источник: en.wikipedia.org
Чья улыбка стала свидетелем первого индийского ядерного испытания?
Первое успешное испытание ядерного оружия индийцами состоялось в 1974 году. Операция получила кодовое имя «Улыбающийся Будда».
Источник: en.wikipedia.org
Кто и когда атаковал наземные цели с самолётов дротиками?
В боевой авиации против наземных целей применялись не только бомбы и ракеты. Во время Первой Мировой войны широкое использование получили флешетты, или металлические дротики. Заострённые стрелки размером с карандаш, будучи выброшенными из специальных кассет, при подлёте к земле развивали убойную скорость и силу и эффективно поражали скопления пехоты или кавалерии, а сопутствующий их приближению свист был своего рода психической атакой на людей и лошадей. Флешетты были изобретены французами и были также приняты на вооружение в германской и российской армиях.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему жители Чечено-Ингушской АССР массово хотели дать взятку Никите Михалкову?
При съёмках фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» в Чечено-Ингушской АССР местных жителей пригласили участвовать в массовых сценах. Условия объявили так: «Нужно приходить с паспортом, конный — 10 рублей в день, пеший — 5». Речь шла о гонораре, но жители поняли всё наоборот и вложили купюры в паспорта, в результате чего на режиссёра Никиту Михалкова чуть было не завели дело о взяточничестве. Кроме того, актёры массовки всерьёз спрашивали: «Оружие вы будете давать, или нам своё принести?».
Источник: ru.wikipedia.org
Какая страна производила бронеавтомобиль, который мог двигаться как на гусеницах, так и по рельсам?
Планируя экспансию в Китай и Сибирь, японцы в 1930-х годах разработали особый бронеавтомобиль Тип 2595 «Со-Ки». Его отличительным преимуществом была возможность движения как на гусеничном ходу, так и по железным дорогам. Перевод машины с гусениц на колёса занимал три минуты, обратно — всего минуту. Вооружение состояло из одного пулемёта в конической башне. «Со-Ки», будучи способным развивать скорость по рельсам до 72 км/ч, широко использовался в Китае для транспортировки и патрулирования.
Источник: www.aviarmor.net
В каком языке есть слово, обозначающее нападение воина на случайного прохожего для обкатки оружия?
В японском языке есть отдельное слово «цудзигири» для обозначения ситуации, когда самурай после получения новой катаны или обучения новому стилю боя тестирует эффективность оружия на случайном прохожем, обычно в тёмное время суток. Эта практика распространилась в период Сэнгоку, когда Япония была раздроблена, однако попала под запрет под страхом смертной казни после установления сёгуната Токугава.
Источник: en.wikipedia.org
Почему жёсткий диск называют винчестером?
В 1973 году IBM выпустила жёсткий диск модели 3340, в который при разработке были заложены два модуля ёмкостью по 30 МБ. Хотя в финальной версии память была увеличена до 70 МБ, ассоциация чисел 30/30 с популярным охотничьим патроном .30-30 Winchester дала накопителю кодовое имя «винчестер». Это название стало нарицательным для всех жёстких дисков, причём в английском языке уже вышло из употребления, а в русском активно используется.
Источник: ru.wikipedia.org
Откуда взялось выражение «гол как сокол»?
Когда человек крайне беден, про него могут сказать: «Гол как сокол». Сокол (с ударением на второй слог) здесь — это не птица, а древнее стенобитное орудие, которое применялось при осаде крепостей. Оно было гладкоотёсанным деревянным или вылитым из чугуна, без выступающих частей, поэтому его и назвали голым.
Источник: ru.wikipedia.org
В какой стране производят оружие с нарезкой, отличающейся от нарезки оружия остального мира?
Во время полёта выпущенная из нарезного оружия пуля вращается, и её траектория отклоняется от прямой линии, что называют деривацией. В подавляющем большинстве современных моделей оружия нарезка делается по часовой стрелке, если смотреть с задней части ствола, поэтому деривационное отклонение пули происходит вправо. Нарезка против часовой стрелки, и, соответственно, деривационное отклонение пули влево, применяется только в японском оружии.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой участник Второй Мировой сражался луком и мечом, сопровождая это игрой на волынке?
Одним из самых экстравагантных британских офицеров во время Второй Мировой войны был Джек Черчилль. Он командовал операциями коммандос и вёл их в атаку, будучи вооружённым длинным луком и шотландским палашом и сопровождая наступление игрой на волынке. Ещё в мае 1940 года, находясь со своим подразделением во Франции, он дал сигнал к атаке, застрелив немца из лука. Это единственный известный случай успешного применения подобного оружия во Второй Мировой войне среди британцев, а возможно и среди всех наций.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой убийца заранее позаботился о музейном виде орудия преступления?
Шарль Гито, совершивший в 1881 году покушение на президента США Джеймса Гарфилда, отчего тот впоследствии скончался, выбрал орудием преступления револьвер «Бульдог». Причём он предпочёл купить модель с рукоятью из слоновой кости, а не обычной деревянной, так как считал, что такой пистолет будет лучше смотреться в музее.
Источник: en.wikipedia.org
Какой пистолет получил название от выражения «Хочешь мира — готовься к войне»?
Популярное выражение «Хочешь мира — готовься к войне» имеет древнеримское происхождение и по-латински звучит как «Si vis pacem, para bellum». Два последних слова были выбраны Георгом Люгером в качестве названия своего пистолета, известного нам как парабеллум.
Источник: ru.wikipedia.org
Можно ли стрелять ядерными снарядами из артиллерийских установок?
Под ядерным оружием обычно подразумеваются ракеты или бомбы, сбрасываемые с самолёта. Однако существуют и ядерные артиллерийские снаряды, запускаемые артиллерийскими установками. Такие системы интенсивно разрабатывали и в США, и в СССР, но после окончания Холодной войны практически всё ядерное оружие для артиллерии обе стороны ликвидировали.
Источник: en.wikipedia.org
Какой музыкант сумел уговорить маньяка выбросить пистолет в озеро?
Однажды к музыканту Фрэнку Заппе пришёл гость. Он представился: «Меня зовут Рэйвен. Я принёс тебе подарок», после чего вручил пакет с кровью и направил на Заппу пистолет. Используя харизму и красноречие, Фрэнк уговорил Рэйвена и других находившихся в доме людей прогуляться к ближайшему озеру, где предложил всем бросать в воду любые предметы. Несостоявшийся убийца кинул в озеро свой пистолет, после чего Заппа отпустил его, не став вызывать полицию.
Источник: www.theguardian.com
Каким образом английские лётчики заставляли падать ракеты Фау-1 в нужном им месте?
Когда немцы стали массово атаковать Англию крылатыми ракетами Фау-1, британская авиация пыталась активно противодействовать новому оружию. Немало ракет было сбито выстрелами истребителей, но некоторые лётчики применяли альтернативный метод, которому дали название «coup de wing». Пилот подлетал вплотную к летящей ракете, помещал крыло своего самолёта под короткое крыло Фау-1 и ловким движением переворачивал ракету, отчего та теряла стабильность полёта и падала вниз. Этот манёвр совершали над морем или безлюдной местностью, таким образом, взрыв ракеты не причинял никакого вреда.
Источник: books.google.ru
Как английским ополченцам предписывалось уничтожать танки с помощью молотка?
В 1940 году англичане, опасаясь возможного сухопутного вторжения немцев и многократного их превосходства в танках, искали все возможные способы противостоять им. В одной из инструкций ополченцам для борьбы с танками рекомендовалось использовать молоток или топор. Бойцу следовало выбрать возвышение, например, дерево или второй этаж здания, и там поджидать вражескую машину, а затем спрыгнуть на неё и начать бить молотком по башне. И когда оттуда покажется голова удивлённого немца, бросить внутрь танка гранату.
Источник: www.popmech.ru
Где и когда котлы для производства пива были переоборудованы в бронемашины?
В 1916 году в Ирландии вспыхнуло «Пасхальное восстание» против англичан. Мятежники быстро захватили большинство правительственных зданий Дублина, однако британская армия прислала дополнительный контингент, превосходивший по численности восставших в 20 раз, и приступила к подавлению мятежа. Не имея бронетехники, англичане решили проблему передвижения по городу, собрав импровизированные бронемашины из шасси грузовиков Даймлер и паровых котлов с завода Гиннесс, в которых прорезали бойницы. Так как у повстанцев не было тяжёлого оружия, толщина стали котлов было достаточной защитой для находившихся внутри солдат, а цилиндрическая форма ещё и обеспечивала частые рикошеты пуль. После подавления восстания эти машины были разобраны, возвращены заводу и продолжали использоваться по прямому назначению.
Источник: ru.wikipedia.org
Какая марка автомобилей дала название целой войне?
В 1986—1987 годах между Чадом и Ливией произошёл военный конфликт за право контроля узкой полосы на границе этих государств. Войска Чада были гораздо слабее оснащены технически, но одержали итоговую победу. Одним из решающих факторов успеха была поставка в Чад из Франции 400 внедорожников Toyota, оборудованных пулемётами и противотанковыми ракетными комплексами. Под названием Toyota War этот конфликт и вошёл в историю — это единственная война, получившая название от марки автомобилей.
Источник: en.wikipedia.org
Какой правитель ещё в 17 веке отказался производить и применять биологическое оружие?
Однажды к французскому королю Людовику XIV обратился итальянский химик, предложив принять на вооружение изобретённое им бактериологическое оружие. Король не только отказался от предложения, но и выплачивал химику пожизненную пенсию для того, чтобы он не пытался продать свой секрет другим государствам.
Источник: books.google.ru
Какой вид спорта повлиял на форму и размер одного из видов американских гранат?
Ближе к окончанию Второй Мировой войны в США была разработана граната T13 Beano, которая по форме, весу и размеру была максимально приближена к обыкновенному бейсбольному мячу. Так как почти все американские солдаты в детстве играли в бейсбол, предполагалось, что они смогут метать эту гранату без специальных тренировок. T13 применялись в Нормандской операции, но какова оказалась их боевая эффективность, доподлинно неизвестно.
Источник: en.wikipedia.org
Какой город на языке жестов изображается двумя направленными друг на друга пистолетами?
Город Пятигорск в русском жестовом языке показывается как два пистолета, смотрящие друг на друга. Это является прямой отсылкой к дуэли между Лермонтовым и Мартыновым, произошедшей здесь в 1841 году.
Источник: ru.wikipedia.org
При производстве какого оружия погибло больше людей, чем от его применения?
Нацистская Германия затратила большие ресурсы на разработку и производство первых в мире баллистических ракет дальнего действия Фау-2, однако их боевая эффективность оказалось очень слабой. На ракетных заводах широко использовался труд заключённых концлагерей в тяжёлых условиях, и установлено, что больше людей погибло при производстве ракет Фау-2, чем от бомбардировки этим оружием.
Источник: www.v2rocket.com
Чем отличалось применение первого прообраза пулемёта против христиан от применения против турок?
Работоспособный прообраз пулемёта был представлен ещё в 1718 году англичанином Джеймсом Паклом. Ружьё Пакла устанавливалось на треногу и оснащалось 11-зарядным барабаном, а его механизм позволял достигать скорострельности 9 выстрелов в минуту, что было значительно выше показателя мушкетов того времени. Несмотря на это, ружьё Пакла не нашло применения для вооружения армий из-за сложности производства и небольшой надёжности конструкции. Наиболее интересной особенностью этого пулемёта была способность стрелять как круглыми, так и квадратными пулями. Круглые, по замыслу Пакла, предназначались для врагов-христиан, а квадратные, считавшиеся приносящими больше увечий жертве — для турок, исповедовавших ислам.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему слова «гранат» и «граната» так похожи?
Слова «гранат» и «граната» созвучны неслучайно. Перенос названия фрукта на название метательного оружия восходит к 16 веку, когда это оружие появилось во французской армии. Солдаты стали именовать его именно так (по-французски оба слова одинаковы — grenade) из-за сходства формы гранаты и граната, а также из-за того, что разрыв гранаты на мелкие кусочки напоминал многочисленные семена фрукта в его открытом виде.
Источник: en.wikipedia.org
Какое популярное представление об экипировке викингов является мифом?
Не существует никаких исторических свидетельств того, что викинги сражались в рогатых шлемах. Такие головные уборы они носили только в ритуальных целях или в качестве украшения за особые заслуги. В битве же рогатый шлем непрактичен, так как не позволяет соскользнуть мечу противника.
Источник: en.wikipedia.org
Как европейцы скрестили два индейских символа войны и мира?
Самым известным оружием индейцев является томагавк, который они умели и метать, и применять в ближнем бою. Помимо этого, ритуальные томагавки служили символом войны и мира — именно от индейцев происходит выражение «закопать топор войны». Узнав эти обычаи, европейцы скрестили это оружие с ещё одним символом — трубкой мира. Для этого рукоятку томагавка делали полой, превращая её в мундштук, а чашка трубки находилась с другой стороны от лезвия. Такие подарки были очень востребованы индейскими вождями, поддержкой которых хотели заручиться колонисты.
Источник: en.wikipedia.org
Какой президент ездил на гангстерском автомобиле?
В 1933 году президент США Франклин Делано Рузвельт был с визитом в Чикаго. Там его машину обстреляли — сам президент не пострадал, но ехавший с ним мэр города был смертельно ранен. После этого случая служба безопасности озаботилась поиском защищённого автомобиля, в качестве которого был выбран конфискованный двумя годами ранее у Аль Капоне бронированный Кадиллак. Кроме брони по всему корпусу и пуленепробиваемых стёкол, эта машина была оборудована скрытыми бойницами в дверях, а через откидывающееся заднее стекло можно было вести огонь даже из пулемёта.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Какие места в автомобиле американцы называют «шотган» и «кобейн»?
В США существует традиция — когда компания садится в машину, право занять переднее место рядом с водителем получает тот, кто крикнул: «Shotgun!» (по-английски — ружьё). Истоки традиции уходят в 19 век, когда люди, перемещаясь в конных дилижансах на новые земли вглубь Америки, вынуждены были защищаться от грабителей и индейцев — для этого рядом с кучером обязательно сидел человек с ружьём. А место в машине позади «шотгана» с недавних пор называется «кобейн» — в память о Курте Кобейне, который застрелился из ружья.
Источник: www.urbandictionary.com
Кто и когда разрабатывал и строил летающую подводную лодку?
В 1930-х в Советском Союзе существовал проект создания летающей подводной лодки, который не был завершён. Американцы в 1960-х годах продвинулись дальше: был построен реально работающий самолёт, способный сначала сесть на воду, а затем погрузиться в неё. Скорость его полёта в воздухе составляла 130 км/ч, скорость хода под водой — 8 узлов. Правда, в конструкции не была предусмотрена возможность снова взлетать из подводного положения. По задумке военных, такие аппараты могли пригодиться в ходе возможной войны против СССР, неожиданно атакуя корабли в акваториях Чёрного, Азовского и Каспийского морей.
Источник: ru.wikipedia.org
Когда и кем применялись подводные и воздушные авианосцы?
Авианосцы — это не только надводные морские суда. Существовали проекты авианосцев-субмарин, особенно преуспели в их создании японцы во время Второй Мировой войны — взлёт самолётов происходил из надводного положения судна. Именно с одной из таких субмарин японцы произвели единственную за время войны бомбардировку континентальной части США. Другой необычный тип — это воздушный авианосец, то есть самолёт, несущий другие самолёты. Они использовались в Первой Мировой войне немцами, во Второй Мировой — советскими и японскими войсками (у последних несомые самолёты доставляли к цели камикадзе). Кроме того, у американцев в 1930-е годы было два авианесущих дирижабля. Воздушные авианосцы утратили актуальность по мере развития самолётов-дозаправщиков.
Источник: ru.wikipedia.org
Кому и когда медведь помогал разгружать ящики с боеприпасами?
Во время Второй Мировой войны польская Армия Андерса нашла в Иране медвежонка, взяв его на довольствие и назвав Войтеком. Солдаты очень полюбили медведя, кормили его и даже поили пивом за особые заслуги. Специальным приказом Войтек был зачислен в состав 22-й роты артиллерийского снабжения. Медведь дошёл с армией до Италии, где отличился в битве под Монте-Кассино, помогая разгружать боеприпасы и поднося снаряды к орудиям. Изображение этого процесса 22-я рота сделала своей новой эмблемой.
Источник: ru.wikipedia.org
Где производились пистолеты, встроенные в пряжку ремня?
Немцы во время Второй мировой войны производили уникальные пистолеты, вмонтированные в пряжку поясного ремня. Их делали вручную единичными экземплярами для офицеров СС высокого ранга и членов нацистской партии. Чтобы привести пистолет в действие, нужно было нажать на маленький рычаг с внутренней стороны пряжки — тогда лицевая часть отскакивала, а встроенные в основание стволы выдвигались во взведённом состоянии. Чтобы выстрелить, нужно было ещё раз нажать на другой рычажок.
Источник: www.icollector.com
Где и когда спроектировали и провели испытания летающего танка?
В годы Второй Мировой войны в СССР велась работа над созданием летательного аппарата на базе танка А-40. В ходе лётных испытаний танкопланер буксировался самолётом ТБ-3 и смог подняться на высоту 40 метров. Предполагалось, что после отцепления буксировочного троса танк должен самостоятельно планировать в нужную точку, сбрасывать крылья и сразу вступать в бой. Проект закрыли из-за отсутствия более мощных буксировщиков, которые были необходимы для решения более важных задач.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто и когда планировал осуществлять бомбардировки городов с помощью летучих мышей?
Во время Второй Мировой войны американцы разрабатывали проект бомбардировки Японии с помощью летучих мышей. При температуре в 4 °C, когда животное впадает в спячку, к его телу планировалось прикреплять зажигательную бомбу замедленного действия. Уже с самолёта тысячи рукокрылых должны были спускаться на самораскрывающихся парашютах, и после просыпания залетать в труднодоступные места различных строений, поджигая их. Хотя испытания подтвердили эффективность данного метода «бомбардировки», в итоге проект был свёрнут, в том числе из-за появления ядерной бомбы.
Источник: ru.wikipedia.org
Из чего носил доспехи Александр Македонский вместе со своей армией?
По свидетельству многочисленных античных авторов, древнегреческие солдаты часто носили особые доспехи под названием линоторакс. Даже Александр Македонский изображён в таких доспехах на мозаике из Помпей. По самой распространённой среди историков версии, линоторакс был сделан из нескольких слоёв простого льна, скреплённых между собой клеем. Учёные из Висконсинского Университета воссоздали линоторакс с учётом доступных в то время материалов и технологий и обнаружили, что такая одежда хорошо защищает от выстрелов из лука и ударов холодным оружием.
Источник: infox.ru
Каким образом тракторы были использованы во Второй Мировой войне в качестве боевых единиц?
В начале Второй Мировой войны СССР испытывал большую нехватку танков, в связи с чем было принято решение в экстренных случаях переоборудовать в танки обычные тракторы. Так, во время обороны Одессы от осаждавших город румынских частей были брошены в бой 20 подобных «танков», обшитых листами брони, а ещё 60 таких же боевых единиц были использованы в боевых действиях под селом Великий Дальник на Южном секторе обороны. Основная ставка была сделана на психологический эффект: атака производилась в ночь с включенными фарами и сиренами, и румыны обратились в бегство. За подобные случаи, а также за то, что на эти машины часто устанавливались муляжи тяжёлых орудий, солдаты прозвали их НИ-1, что расшифровывается «На испуг».
Источник: ru.wikipedia.org
Что называлось базукой ещё до появления противотанковых гранатомётов?
Изначально термином «базука» назывался музыкальный духовой инструмент, похожий на тромбон. Во время Второй Мировой войны на вооружение американской армии поступил противотанковый гранатомёт M9, который из-за внешнего сходства с тем самым инструментом, а по другой версии из-за похожего на его звучание свиста вылетающего снаряда, тоже назвали базукой.
Источник: en.wikipedia.org
Для чего аборигены изготавливали невозвращающиеся бумеранги?
Бумеранги бывают не только возвращающимися. Для охоты на крупных животных, например, кенгуру, австралийские аборигены предпочитали использовать невозвращающиеся бумеранги. Они изогнуты в меньшей степени и больше размером (до метра длиной), а бросают их почти горизонтально. При правильном броске такой бумеранг летит параллельно земле до 200 метров.
Источник: ru.wikipedia.org
Чьи зубы использовали для изготовления оружия аборигены Гавайских островов?
Аборигены Гавайских островов и другие народы Океании, не знавшие обработки железа, широко использовали мечи, копья, кастеты и другое оружие с насаженными акульими зубами, которые прикреплялись к деревянной основе. Такое оружие имело высокую эффективность в ближнем бою, оставляя на теле противника глубокие кровоточащие раны.
Источник: www.nkj.ru
Каким нелепым образом умер американский адвокат Клемент Валландигэм?
В 1871 году американский адвокат Клемент Валландигэм вёл дело, защищая человека, обвинённого в убийстве из-за ссоры в баре. Он построил доказательство невиновности на том, что пострадавший сам нечаянно застрелился, доставая пистолет из кармана в неудобном положении. Валландигэм захотел наглядно продемонстрировать такое развитие событий, положив другой пистолет себе в карман (как он думал, незаряженный). В результате адвокат, вынимая его, выстрелил в себя. От раны он скончался, а его подзащитный был оправдан.
Источник: en.wikipedia.org
У кого американцы были вынуждены выкупать подаренное ими же оружие вчетверо дороже его себестоимости?
После ввода советских войск в Афганистан американцы подарили моджахедам, по разным оценкам, от 500 до 2000 переносных ракетно-зенитных комплексов «Стингер». А после того, как советские войска ушли оттуда, американское правительство начало выкупать ракеты по 183 тысячи долларов за штуку. При этом обычная стоимость стингера равна 38 тысячам долларов.
Источник: en.wikipedia.org
Какое название доспехов было заимствовано у монголов и облагорожено?
Монгольские воины носили доспехи, которые назывались «хуяг». Во времена войн Руси с Золотой Ордой это слово проникло в русский язык, но в облагороженной форме — восточные доспехи бригантинного типа стали называть «куяк»
Источник: ru.wikipedia.org
Какой код был установлен для запуска американских ядерных ракет в 1960-70-е годы?
В 1960 году в США началось производство межконтинентальных ядерных баллистических ракет наземного базирования Минитмен. У них был предусмотрен механизм защиты от случайного запуска — с помощью цифрового табло оператор должен был ввести код. Однако командование распорядилось установить на все подобные ракеты — а их количество с течением времени дошло до 1000 — один и тот же код 00000000 (восемь нулей подряд). Такой подход должен был обеспечить быстрое реагирование при начале атомной войны. Только в 1977 году командование приняло во внимание угрозу ядерного терроризма и решило сменить лёгкий код, известный всем офицерам, на индивидуальный для каждой ракеты.
Источник: www.cdi.org
Зачем немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-87 был оборудован громкой сиреной?
В немецком бомбардировщике времён Второй Мировой войны Юнкерс Ю-87 была предусмотрена сирена, которая приводилась в действие потоком набегавшего воздуха. Она громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника, а также для определения скорости пикирования по тону звука без необходимости смотреть на приборы.
Источник: ru.wikipedia.org
Для чьей самообороны в 1984 году в СССР создали лазерный пистолет?
В 1984 году в СССР был разработан лазерный пистолет несмертельного действия. Он предназначался для самообороны космонавтов. Поражающее действие этого пистолета заключалось в выведении из строя чувствительных элементов оптических систем, в том числе глаз человека. А важным преимуществом по сравнению с обычным пистолетом в условиях невесомости было отсутствие отдачи. Сейчас лазерный пистолет является памятником науки и техники и экспонируется в Музее истории военной академии РВСН.
Источник: ru.wikipedia.org
Чем катапульта отличается от баллисты?
Изначально в античные времена термином «катапульта» называли орудие, которое метало стрелы по настильной траектории, а термином «баллиста» — орудие, метающее камни или ядра по навесной траектории. К закату Римской империи значения поменялись: теперь баллистами стали называть стреломёты, а катапультами вообще любые метательные машины с торсионным принципом действия. Эта путаница с названиями и пониманием книг о древнем оружии царит по сей день.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто и когда пытался плавать на подлодке с парусом?
В 1942 году советская подлодка Щ-421 подорвалась на немецкой противолодочной мине, потеряв ход и возможность погружаться. Чтобы судно не снесло к берегу противника, было принято решение сшить парус и поднять его на перископе. Однако доплыть на парусе до базы уже не получилось, как не получилось даже отбуксировать подлодку при помощи других кораблей. После появления немецких торпедных катеров экипаж эвакуировали, а субмарину затопили.
Источник: ru.wikipedia.org
Что представляли собой военные бронедрезины?
Известно, что в войнах 19 века, а также Первой и Второй Мировых войнах многие страны использовали бронепоезда. Однако кроме этого пытались вести бой и с помощью отдельных боевых единиц — бронедрезин. Это были почти что танки, но ограниченные в движении только рельсами.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему индуисты и мусульмане в 1857 году объединились и восстали против англичан?
В 1857 году англичане привезли дальнобойные винтовки «Энфилд» для вооружения индийской армии. При этом они не учли возможных проблем с животным жиром, который применялся для смазки винтовки и пропитки картонных патронов. Ведь для индуистов корова является священным животным, а для мусульман грех дотрагиваться до свиньи. В армии были и те, и другие, и каждая группа решила, что англичане не считаются именно с её религией. Индусы и мусульмане объединились и организовали восстание, в результате которого погибло много как военных, так и гражданских лиц родом из Англии.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Как пыталась скрыться наследница Оливера Винчестера от душ людей, убитых из ружей его фирмы?
В американском городе Сан-Хосе расположен загадочный дом Винчестеров. Его построила наследница оружейного магната Сара Винчестер, чтобы избежать проклятия, висевшего над их родом за тысячи смертей, причинённых оружием покойного мужа. По задумке Сары, если дом навестят души убитых, они должны заблудиться и не найти её. В доме множество дверей, открывающихся в стены или просто на улицу с верхних этажей. Здесь есть лестницы, упирающиеся в потолок, и окна, расположенные в полу.
Источник: ru.wikipedia.org
Зачем танк Т-28 по техническому заданию должен был преодолевать лунные ландшафты?
В техническом задании к танку Т-28, который был создан в 1930-х годах, есть пункт, согласно которому танк должен преодолевать лунные ландшафты. Никакой мистики и фантастики здесь нет: дело в том, что в то время лунным ландшафтом называлась местность, пострадавшая от бомбовых и артиллерийских ударов.
Источник: militera.lib.ru
Сколько раз в среднем стреляет за свою карьеру американский полицейский?
По данным статистики, средний американский полицейский за свою карьеру использует табельное оружие раз в 27 лет. А в телесериалах средний полицейский стреляет на поражение не меньше 10 раз.
Источник: nauka.relis.ru
Что повлияло на решение Нобеля завещать своё состояние для учреждения научной премии?
Изобретатель динамита Альфред Нобель называл себя пацифистом и считал, что если у противников появится оружие, которое может моментально уничтожить друг друга, то они поймут, что ничего не выиграют от войны, и прекратят конфликт. В 1888 году по ошибке опубликовали сообщение о смерти Нобеля и некролог, в котором его называли «миллионером на крови» и «торговцем взрывчатой смертью». Не захотев остаться в памяти человечества злодеем, Нобель завещал своё состояние на учреждение научной премии.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему первые танки в России называли лоханями?
При отправке на фронт первых танков британская контрразведка пустила слух, что российское правительство заказало у Англии партию цистерн для питьевой воды. И танки отправились по железной дороге под видом цистерн (благо, гигантские размеры и форма первых танков вполне соответствовали этой версии). Именно поэтому танки так называются (от английского tank — бак, цистерна). Интересно, что у нас сперва перевели это слово и называли новую боевую машину «лохань».
Источник: ru.wikipedia.org
Кто построил царь-танк?
Во время Первой Мировой войны инженер Лебеденко спроектировал и построил бронированную боевую машину с колёсами диаметром 9 м, способную нести на себе пулемёты и пушки и названную позже Царь-танком. Повышенная проходимость была доказана на испытаниях — машина ломала берёзы, как спички. Однако задний управляемый каток, в силу своих малых размеров и неверного распределения веса машины в целом, почти сразу после начала испытаний увяз в мягком грунте. Также испытания выявили значительную уязвимость машины при артиллерийском обстреле. Вплоть до 1917 года танк стоял под охраной на месте испытаний, но затем о машине забыли, а в 1923 году разобрали на металлолом.
Источник: ru.wikipedia.org
Где построили храм лысой Венере?
В древнеримском городе Аквилея был построен храм Венере, уникальный в своём роде — в нём размещалась статуя лысой Венеры. Этот храм стал благодарностью женщинам города, пожертвовавшим свои волосы для луков и катапульт во время длительной осады города, в результате чего удалось удержать оборону.
Источник: everything2.com
Какая армия забрасывали противника гнёздами шершней?
Воины майя использовали в качестве метательного оружия гнёзда шершней («шершневые бомбы») для создания паники в рядах противника.
Источник: www.civ3.com
Какой флаг несёт на себе рисунок автомата Калашникова?
Флаг Мозамбика — единственный в мире государственный флаг, на котором есть изображение автомата Калашникова. Автомат также помещён на герб Мозамбика, а ещё на гербы Зимбабве и Восточного Тимора.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой объект можно считать самым большим, что создал человек?
Самым большим искусственным материальным объектом на Земле можно считать «гриб» от советской термоядерной бомбы АН602 по прозвищу «Царь-бомба», испытанной в 1961 году.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему на западе испугались хрущёвской «кузькиной матери»?
Знаменитую фразу Хрущёва «Я вам покажу кузькину мать!» на ассамблее ООН перевели буквально — «Kuzma’s mother». Смысл фразы был совершенно непонятен и от этого угроза приобрела совершенно зловещий характер. Впоследствии выражение «кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб СССР.
Источник: ru.wikipedia.org
Где можно защищать автомобиль от угона с помощью огнемёта?
Законодательство ЮАР допускает любую степень самообороны, если речь идет об угрозе жизни или имуществу человека. Для защиты автомобилей от угона здесь популярны капканы, электрошокеры и даже огнемёты.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Кто впервые сказал: «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет»?
Выражение «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет» не принадлежит Александру Невскому. Его автор — сценарист одноимённого фильма Павленко, переделавший фразу из Евангелия «Взявшие меч — мечом погибнут».
Источник: slova.ndo.ru
Как появился «коктейль Молотова»?
Во время советско-финской войны 1939 года министр иностранных дел Молотов говорил, что советские войска сбрасывают не бомбы, а грузы с продовольствием для голодающих финнов. В Финляндии такие бомбы окрестили «Молотовскими хлебными корзинами», а потом стали называть устройства с зажигательной смесью против советских танков «Коктейлем для Молотова». У нас название подобного оружия сократилось до просто «Коктейля Молотова»
Источник: en.wikipedia.org
Какие животные предупреждали солдат о газовой атаке?
Во время Первой мировой войны кошек держали в окопах, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали на борт субмарин в качестве живых детекторов качества воздуха.
Источник: www.redstar.ru
Откуда произошло слово «копейка»?
В ходе денежной реформы 1535 года на Руси изображение всадника с саблей на монетах было заменено на изображение великого князя с копьём. Позже такие монеты прозвали копейками.
Источник: ru.wikipedia.org