Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Кто и когда заключил перемирие, чтобы передать главнокомандующему противника потерянную собаку? 57 + Ссылка В битве при Джермантауне 4 октября 1777 года, одном из сражений Войны за независимость США, революционеры потерпели поражение от британцев. Двумя днями позже стороны заключили временное перемирие. Дело было в том, что на поле боя нашли терьера, принадлежавшего лично командующему британскими войсками генералу Уильяму Хау. По приказу Джорджа Вашингтона собака была вымыта, вычищена, накормлена и транспортирована в лагерь англичан специальным конвоем. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой корабль был потоплен кораблём, под который он маскировался? 442 + Ссылка В начале Первой Мировой войны находившийся в Южной Америке немецкий пассажирский лайнер «Кап Трафальгар» был вооружён и переквалифицирован во вспомогательный крейсер. Кораблю поставили задачу уничтожать британские торговые суда, для чего его замаскировали под британский крейсер «Кармания». Однако первым встреченным вражеским кораблём оказалась настоящая «Кармания», которая потопила «Кап Трафальгар» в бою. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой войне русской армии помогли боевые верблюды? 450 + Ссылка Арабы ещё с древности использовали боевых верблюдов, на которых умещались лучник и погонщик с длинным копьём. Правда, верблюды были неэффективны в наступлении на врага, так как отказывались подставляться под оружие и топтать людей, зато иногда их наличие пугало лошадей вражеской конницы. Похожая история произошла в совсем других климате и эпохе. Во время Северной войны в одном из сражений под Псковом войско калмыков верхом на верблюдах, причём двугорбых, обратило в бегство шведскую кавалерию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему американский пилот Второй Мировой гордился сбитым американским транспортником? 942 + Ссылка Американский пилот Второй Мировой войны Луис Кёрдс подбил десять самолётов, о чём говорили нанесённые на борт его «Мустанга» знаки. Помимо символов стран гитлеровской коалиции среди этих знаков был и флаг США. Лётчик заработал его во время разведывательной миссии: заметив держащий курс на аэродром острова Батан американский транспортник, Кёрдс попытался предупредить его пилотов, что объект контролируется японцами, но те не реагировали. Зная о жестоком обращении японцев с пленными, Кёрдс аккуратно подбил оба двигателя транспортника, который упал в воду. Все находящиеся на борту сумели выбраться на спасательные плотики и были подобраны гидросамолётом. Неправда? Источник: historyporn.dirty.ru

Почему взявший Порт-Артур японский генерал совершил харакири? 737 + Ссылка Несмотря на удачный для японцев итог осады Порт-Артура, командующий армией Ноги Марэсукэ в докладе императору Мэйдзи не смог сдержать слёз из-за больших потерь. Он попросил разрешения сделать харакири, но получил отказ, так как действовал согласно императорским приказам. После смерти правителя Марэсукэ счёл себя свободным от данного обещания и совершил харакири вместе с женой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом шотландский вождь отомстил победившему его викингу, будучи уже мёртвым? 508 + Ссылка В одном из сражений 9 века викинг Сигурд Эйстейнссон, ярл Оркнейских островов, разбил войско шотландского вождя Маэля Бригте. Согласно «Саге об оркнейцах», Сигурд отрубил Маэлю голову и привязал её к своему седлу. Болтавшаяся во время скачки голова исцарапала зубами ногу ярла, и Сигурд умер через несколько дней от попавшей в рану инфекции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой монарх технически находился в состоянии войны с самим собой? 823 + Ссылка Король Георг VI, как глава Великобритании, был в состоянии войны с Германией. Однако технически он оставался и главой нейтральной Ирландии и был вынужден подписывать верительные грамоты немецких послов. А в 1947 году во время индийско-пакистанского конфликта Георг VI вообще оказался в состоянии войны с самим собой, так как являлся главой и этих двух государств. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда состоялось сражение, которое одна из сторон приняла за военный салют? 725 + Ссылка Во время испано-американской войны 1898 года бронепалубный крейсер «Чарлстон» получил приказ захватить остров Гуам в Тихом океане, принадлежавший Испании. Подойдя к острову, американцы обнаружили в гавани только один торговый корабль и сделали несколько залпов по старой крепости. По-видимому, ни один снаряд не достиг цели, так как не знавший о начале войны командир испанского гарнизона решил, что крейсер им салютует. Он послал гонца к губернатору, чтобы попросить разрешения на ответный салют, а сам вместе с несколькими помощниками сел в лодку и отправился поприветствовать гостей. Только на палубе американцы сообщили им о войне, взяли в плен и договорились о сдаче острова без боя и жертв. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда существовало реальное крупное воинское формирование целиком из женщин? 815 + Ссылка Известен миф о воинственных амазонках, которые жили в государстве без мужчин. А в западноафриканском королевстве Дагомея существовало реальное воинское формирование целиком из женщин, отличавшееся строгой дисциплиной. В дагомейские амазонки часто попадали жёны или дочери, на поведение которых жаловались королю, но многие становились воительницами добровольно. Эти отряды сыграли заметную роль во франко-дагомейских войнах в ходе колонизации Африки. Сначала многие французские солдаты отказывались стрелять в амазонок, из-за чего несли большие потери, но в итоге истребили тех почти полностью. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой индейский вождь выполнил требования к своей должности во время Второй Мировой войны? 1364 + Ссылка Чтобы стать вождём индейского племени кроу, требовалось выполнить четыре обязательных условия: дотронуться до врага без убийства, завладеть оружием врага, украсть лошадь врага, а также возглавить успешную военную операцию. Последним, кто сделал всё это, был Джо Мэдисин Кроу, родившийся в 1913 году. Все его достижения по списку пришлись на Вторую Мировую войну, когда он служил разведчиком в американской дивизии после открытия второго фронта. Джо всегда покрывал тело боевой краской и надевал орлиные перья, хотя всё это было скрыто под униформой и шлемом, а возвращаясь с угнанными от немцев лошадьми, распевал традиционную песню доблести кроу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой участник Второй Мировой сражался луком и мечом, сопровождая это игрой на волынке? 1084 + Ссылка Одним из самых экстравагантных британских офицеров во время Второй Мировой войны был Джек Черчилль. Он командовал операциями коммандос и вёл их в атаку, будучи вооружённым длинным луком и шотландским палашом и сопровождая наступление игрой на волынке. Ещё в мае 1940 года, находясь со своим подразделением во Франции, он дал сигнал к атаке, застрелив немца из лука. Это единственный известный случай успешного применения подобного оружия во Второй Мировой войне среди британцев, а возможно и среди всех наций. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему после крупных и затяжных военных конфликтов рождается больше мальчиков, чем обычно? 892 + Ссылка «Феноменом вернувшегося солдата» называют всплеск рождаемости мальчиков после крупных и затяжных военных конфликтов. Этот эффект подтверждён статистически на больших выборках участников обеих мировых войн, однако общепринятого научного объяснения ему нет. Одна из гипотез связывает феномен с ростом солдат. На примере британцев, воевавших в Первой Мировой, показано, что вернувшиеся с фронта солдаты в среднем на 3 см выше, чем погибшие. В свою очередь, у высоких родителей выявлена большая вероятность рождения мальчика, поэтому лучшая выживаемость высоких отцов и объясняет вышеописанный гендерный сдвиг. Неправда? Источник: www.psychologytoday.com

Какие цветы напоминают в Сараеве о войне спустя много лет после её завершения? 967 + Ссылка Когда Сараево в 1990-х годах находилось под осадой, в городе то и дело разрывались снаряды. Но воронки на асфальте в местах, где от снарядов погибли люди, заливались не новым асфальтом, а красной смолой. Поэтому даже спустя много лет после окончания войны можно видеть шрамы от неё, прозванные «сараевскими розами», хотя с каждым годом их число уменьшается. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда во время Второй Мировой войны американцы участвовали в парусной битве? 800 + Ссылка Последняя морская битва во Второй Мировой войне для американцев оказалась весьма необычной. Уже после объявления Японией о своей капитуляции частям китайско-американской разведывательной организации был дан приказ прибыть в Шанхай для дальнейшей отправки домой. Двое лейтенантов решили добраться до Шанхая по морю, наняв китайские джонки с экипажами, но 20 августа 1945 года встретились с другим парусным судном, на котором оказались японцы, первыми открывшие огонь. Американцы ответили из пулемётов, а затем сблизились с врагом, чтобы обстрелять его из базуки. В конечном счёте японцы были взяты на абордаж — 43 человека погибло, 39 взяты в плен. Неправда? Источник: www.cracked.com

Где встретились первый и последний погибшие британские солдаты в Первой Мировой войне? 775 + Ссылка Последним британским солдатом, погибшим в бою Первой Мировой войны, был Джордж Эллисон. Его похоронили неподалёку от места смерти на военном кладбище к востоку от бельгийского города Монс. По случайному совпадению, могила Эллисона оказалась расположенной напротив могилы Джона Парра — первого погибшего в этой войне британца. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем один художник дал возможность стрелять по себе из пейнтбольного ружья через Интернет? 826 + Ссылка Американский художник иракского происхождения Вафаа Билал осуществил в 2007 году проект «Domestic Tension», заперевшись на месяц в маленькой комнате. Эта акция стала протестом художника против войны в Ираке, хотя сам он подвергался аресту за диссидентство ещё при режиме Саддама Хусейна. По словам Билала, множество иракцев, в том числе его родственники, были убиты американцами, которые даже не находились там — им было достаточно удалённо нажать кнопку для запуска ракеты, как будто в компьютерной игре. Именно поэтому художник позволил всем наблюдать за собой, а также стрелять в него из дистанционно управляемого пейнтбольного ружья через Интернет. За месяц посетители его сайта произвели около 60 тысяч выстрелов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем обусловлено то, что 2/3 английских земель находятся в собственности у 0,3% населения? 597 + Ссылка 2/3 английских земель находятся в собственности у 0,3% населения страны. Причиной тому служат события тысячелетней давности: после воцарения на английском престоле в 1066 году первым указом Вильгельма Завоевателя стало присвоение всех земель монарху. Затем Вильгельм раздал владения своим сподвижникам, участвовавшим в завоевательном походе и сражении при Гастингсе. Именно из этих родов произошла аристократия, которая до сих пор владеет большей частью английских земель. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Какой пистолет получил название от выражения «Хочешь мира — готовься к войне»? 1477 + Ссылка Популярное выражение «Хочешь мира — готовься к войне» имеет древнеримское происхождение и по-латински звучит как «Si vis pacem, para bellum». Два последних слова были выбраны Георгом Люгером в качестве названия своего пистолета, известного нам как парабеллум. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда противостояние флотов закончилось поражением обеих сторон от тайфуна? 495 + Ссылка В конце 19 века на островах Самоа в Тихом океане разразилась гражданская война, вследствие чего США и Германия, боровшиеся за влияние в регионе, прислали сюда по три больших военных корабля. Непосредственно в боевых действиях корабли не участвовали, но почти все были затоплены или повреждены из-за тайфуна, обрушившегося 15 марта 1889 года на гавань Апиа, столицы Самоа. Моряки вполне могли распознать заранее признаки приближающего бедствия и успеть отвести судна из гавани в открытое море, однако ни одна из сторон этого не сделала, руководствуясь национальной гордостью и нежеланием показать слабость. В общей сложности погибло около 150 членов экипажей кораблей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране с многомиллионным населением нет постоянно действующей армии? 896 + Ссылка В мире существуют порядка 20 стран без постоянно действующей армии. В основном это карликовые государства, однако в этом списке выделяется Коста-Рика — государство в Центральной Америке с населением более 4,5 миллиона человек. Решение о ликвидации армии было принято после окончания гражданской войны в 1949 году и закреплено в конституции. С того времени Коста-Рика является почти единственной страной своего региона, где не было гражданских войн и военных переворотов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой битве Второй Мировой войны немцы и американцы сражались на одной стороне? 1256 + Ссылка 5 мая 1945 года состоялась битва, в которой солдаты Вермахта сражались на одной стороне с американцами, защищая расположенный в Австрии замок Иттер, где содержались высокопоставленные французские пленные. Днём ранее начальник охраны замка и его подчинённые из СС сбежали, и заключённые взяли замок под свой контроль. Они сумели сообщить о ситуации в расположенную неподалёку американскую роту, где организовали спасательную операцию. К ней присоединились и десять немецких солдат под руководством майора Йозефа Гангля, которые незадолго до этого сдались американцам. Объединённые силы из 25 человек, а также помогавшие им бывшие пленные были атакованы танками СС, но сумели отбить нападение, а затем и разбить врага с помощью вызванного подкрепления. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто одержал пиррову победу задолго до царя Пирра? 1333 + Ссылка Выражение «пиррова победа», означающее победу, равносильную поражению, обязано происхождением Пирру, царю древнегреческого государства Эпир. В 279 году до н. э. его армия выиграла сражение у римлян, но видя понесённые потери, Пирр произнёс: «Ещё одна такая победа, и я останусь без войска». Однако ещё до этой битвы у античных авторов встречалось синонимичное выражение «кадмейская победа». Оно отсылает к аналогичной тяжёлой победе армии Кадма, легендарного основателя города Фивы, в войне против аргивян. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом английские лётчики заставляли падать ракеты Фау-1 в нужном им месте? 2726 + Ссылка Когда немцы стали массово атаковать Англию крылатыми ракетами Фау-1, британская авиация пыталась активно противодействовать новому оружию. Немало ракет было сбито выстрелами истребителей, но некоторые лётчики применяли альтернативный метод, которому дали название «coup de wing». Пилот подлетал вплотную к летящей ракете, помещал крыло своего самолёта под короткое крыло Фау-1 и ловким движением переворачивал ракету, отчего та теряла стабильность полёта и падала вниз. Этот манёвр совершали над морем или безлюдной местностью, таким образом, взрыв ракеты не причинял никакого вреда. Неправда? Источник: books.google.ru

Кто и когда использовал поп-музыку для передачи сообщения азбукой Морзе? 1625 + Ссылка Большое число колумбийских солдат и полицейских взяты в плен и удерживаются в лагерях повстанческих сил. Некоторые из них находятся в заточении свыше десяти лет и не имеют доступа к новостям. Однако музыкальные радиостанции им слушать, как правило, не запрещено, чем в 2011 году воспользовались правительственные силы. Они привлекли популярных музыкантов к созданию хита, в который битом было вставлено сообщение на азбуке Морзе, рассказывающее о том, сколько человек военным уже удалось вызволить из плена, и призывающее не терять надежду. Песня была в ротации большинства колумбийских радиостанций в течение двух месяцев. Неправда? Источник: www.youtube.com

Кто приказал построить вокруг осаждаемого города ещё одни стены для собственной защиты? 1529 + Ссылка В 52 году до н. э. войска Юлия Цезаря осадили город Алезию, где укрылась армия восставших против римского господства галлов под командованием Верцингеторикса. Цезарь рассчитывал на длительную осаду и, предвидя угрозу появления подкрепления галлов, приказал построить ещё одну стену по всему периметру на некотором расстоянии от городских стен Алезии. В решающей битве галлы атаковали расположенных между двумя стенами римлян с обеих сторон, но потерпели неудачу, и вскоре после этого Галлия окончательно покорилась Риму. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом простой торговец был связан с началом и окончанием Гражданской войны в США? 1384 + Ссылка Первый эпизод военных действий в Гражданской войне США имел место 21 июля 1861 года в штате Виргиния, на ферме оптового торговца Уилмера МакЛина — северяне обстреляли из артиллерии дом, где размещался штаб генерала армии Конфедерации Борегара. Спустя два года МакЛин перевёз семью на 200 км южнее, а 9 апреля 1865 года в его новый дом постучали военные и попросили использовать его как место подписания акта о капитуляции южан в лице генерала Ли полководцу северян Улиссу Гранту. Это дало МакЛину основания утверждать, что Гражданская война началась в его дворе, а закончилась в его гостиной. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для какой цели корабли в Первую Мировую войну окрашивали в узор, напоминающий зебру? 2699 + Ссылка В Первой Мировой войне для кораблей, главным образом в британском и американском флотах, широко применялся специальный камуфляж — судно раскрашивали в обрывочные, пересекающиеся полосы или узоры контрастных цветов. Целью такого камуфляжа было не скрыть корабль, но максимально затруднить противнику расчёт его курса и скорости движения. Экономическую эффективность этой защиты военные историки до сих пор определить затрудняются — из-за очень большого числа различных узоров не представляется возможным сказать, какая из них была лучше, и были ли они в принципе заметно лучше традиционной однотонной окраски. Подобный камуфляж встречался и во Второй Мировой, но появление радаров нивелировало все доводы в его поддержку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая европейская страна находилась в состоянии войны с Японией больше века? 2193 + Ссылка В 1904 году, поддержав Российскую Империю, войну Японии объявило Княжество Черногория. Хотя существенную помощь Черногория оказать не смогла, и фактически она заключалась в небольшом отряде добровольцев, влившихся в российскую армию. Когда в 1905 году подписывался Портсмутский мирный договор, про Черногорию забыли, и в течение 20 века к этому вопросу не возвращались, так как Черногория вскоре перестала быть самостоятельным государством. Лишь в 2006 году Япония, признав независимость отделившейся от Сербии Черногории, заявила о прекращении состояния войны, которая, таким образом, формально длилась 102 года. Примечательно, что первый международный матч сборная Черногории по футболу сыграла именно с японцами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда установил рекорд по одновременному участию в игре в снежки? 1221 + Ссылка Современный точно зафиксированный рекорд по одновременному участию в игре в снежки принадлежит жителям Сиэтла — 12 января 2013 года в битве приняли участие 5 834 человека. Однако история знает более масштабное сражение снежками, которое имело место во время Гражданской войны в США. В 1863 году двум подразделениям Северовирджинской армии, основной боевой силы Конфедерации, стало скучно находиться в лагере без дела, и они решили поиграть в снежки в полном боевом построении с участием кавалерии. Завязавшаяся битва быстро привлекла солдат из находившимся рядом лагерей, и общее количество участников игры оценивалось в 9 000 человек. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой войне 19 века российский флот помог американцам? 1482 + Ссылка Во время Гражданской войны в США в 1863 году российские эскадры Атлантического и Тихоокеанского флотов были отправлены на помощь северянам и перезимовали в портах Нью-Йорка и Сан-Франциско соответственно. Некоторые историки считают, что этот шаг был решающим фактором, остановившим вмешательство в войну Англии и Франции на стороне южан. Кроме того, присутствие российских кораблей вблизи английских и французских торговых путей было дополнительным козырем в случае поддержки этими державами Польского восстания 1863 года. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда солдаты с пулемётами воевали против страусов эму? 1083 + Ссылка В 1932 году фермеры западной Австралии обратились за помощью к военным, попросив истребить страусов эму, которые портили посевы пшеницы и делали дыры в заборах, защищающих поля от кроликов. Армия выделила для операции, которую журналисты позже окрестили Великой войной с эму, майора и двух солдат с пулемётами Lewis. За полмесяца «боевых действий» удалось убить не более трёх тысяч птиц из общего количества в несколько десятков тысяч, и, в связи с низкой эффективностью, а также негативным освещением в прессе, солдаты были отозваны. Не решив таким образом проблему с эму, правительство Австралии позднее стало выдавать премии за уничтожение птиц самим фермерам. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая марка автомобилей дала название целой войне? 1775 + Ссылка В 1986—1987 годах между Чадом и Ливией произошёл военный конфликт за право контроля узкой полосы на границе этих государств. Войска Чада были гораздо слабее оснащены технически, но одержали итоговую победу. Одним из решающих факторов успеха была поставка в Чад из Франции 400 внедорожников Toyota, оборудованных пулемётами и противотанковыми ракетными комплексами. Под названием Toyota War этот конфликт и вошёл в историю — это единственная война, получившая название от марки автомобилей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом появилась фамилия контр-адмирала Иванова-Тринадцатого? 1753 + Ссылка В 1895 году выпускник морского кадетского корпуса Иванов был произведён в мичманы и отправлен служить на Чёрное море. В то время флотским офицерам с одинаковыми фамилиями присваивались порядковые номера, и данному Иванову достался номер 13. В 1904 году в чине лейтенанта он был назначен вахтенным офицером на крейсер «Рюрик», который затонул в неравном бою во время русско-японской войны. Во время боя погиб капитан крейсера, также погибали или получали ранения сменявшие его офицеры, пока очередь не дошла до Иванова, который отдал приказ о затоплении корабля и последним сошёл с борта. За проявленную доблесть император наградил офицера орденом Святого Георгия IV степени, а также повелел изменить фамилию Константина Петровича на «Иванов-Тринадцатый». Неправда? Источник: militera.lib.ru

Какой полководец не проиграл ни одного сражения, будучи полностью слепым? 2145 + Ссылка В ходе гражданской войны в Богемии начала 15 века вождь гуситов и чешский национальный герой Ян Жижка, будучи уже слепым на один глаз, лишился и второго. Однако он продолжил командовать своей армией ещё в течение трёх лет до смерти от чумы, не проиграв ни одного сражения. Согласно одному из летописцев тех времён, последним желанием умирающего Жижки было, чтобы его кожу натянули на барабан, и он таким образом мог бы даже после смерти воодушевлять своих солдат. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом некоторые авторы Википедии разыгрывают читателей? 1731 + Ссылка В Википедии иногда появляются статьи-мистификации, частично или полностью выдуманные их авторами. Одним из самых показательных примеров стала статья о Биколимском конфликте — якобы имевшей место в 17 веке войне между Португалией и Государством маратхов, снабжённая большим количеством ссылок на выдуманные источники и оформленная по всем стилистическим правилам. Появившись в 2007 году, статья получила звание хорошей и просуществовала более пяти лет, прежде чем надувательство было раскрыто. Справедливости ради нужно заметить, что в Википедии создана специальная страница, на которой подробно описываются все выявленные мистификации, а суммарное число возможных фейковых статей по сравнению с общим объёмом энциклопедии крайне незначительно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом американский морпех в одиночку взял в плен около тысячи японских солдат? 3310 + Ссылка Летом 1944 года американские войска захватили один из Марианских островов под названием Сайпан, который был оккупирован японцами. Из 30-тысячного контингента японцев 24 тысячи были убиты, ещё 5 тысяч совершили самоубийства в последние дни боёв, и лишь чуть менее тысячи сдались в плен. Почти все пленники стали результатом работы 18-летнего морпеха Гая Габалдона, который в детстве несколько лет прожил в японо-американской семье и использовал свои знания о традициях и психологических особенностях японцев. Габалдон действовал ночью в одиночку: он убивал или обездвиживал часовых возле пещер, после чего уговаривал находящихся внутри врагов сдаться. В свой самый удачный рейд он привёл обратно на базу 800 японцев, после чего сослуживцы прозвали его Сайпанским крысоловом по аналогии с Гамельнским крысоловом из средневековой легенды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто потерял более 300 человек в военной операции при полном отсутствии сопротивления? 2929 + Ссылка В августе 1943 года американские и канадские войска провели операцию «Коттедж» по освобождению оккупированного японцами острова Кыска в Тихом океане. Разведка докладывала, что гарнизон японцев на острове может составлять до 10 000 человек, но американцы не знали, что весь гарнизон был эвакуирован под покровом тумана за две недели до старта операции. В высадке участвовало более 8 000 морских пехотинцев, которые за девять дней обследования острова убедились, что он пуст. Несмотря на отсутствие сопротивления, потери американцев и канадцев составили более 300 человек — большая часть стали жертвами огня по своим, остальные подорвались на минах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой политик победил на выборах с девизом, в котором признавался в убийстве граждан страны? 1293 + Ссылка C 1989 по 1996 год Либерия была в состоянии гражданской войны с участием нескольких противоборствующих сторон, одной из которых были повстанцы под командованием Чарльза Тейлора. После прекращения военных действий при участии миротворческих сил из других стран Африки в 1997 году в Либерии прошли президентские выборы. Тейлор баллотировался с девизом «Он убил мою маму. Он убил моего папу. Я голосую за него» и победил с результатом 75%. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда квашеную капусту называли капустой свободы? 1405 + Ссылка Квашеная капуста очень популярна в немецкой кухне и именно под немецким названием Sauerkraut известна в Англии и США. Во время Первой Мировой войны потребители стали негативно относиться ко всему немецкому, что сподвигло американских торговцев переименовать этот продукт в «Капусту свободы». Нечто похожее случилось уже в 2003 году, когда американские войска вторглись в Ирак, а Франция резко осудила эти действия. Начавшиеся кампании по бойкоту французских товаров привели даже к тому, что во всех кафе Палаты представителей США блюдо French fries (картофель фри) переименовали в «Картофель свободы», а French toast (гренки) в «Тосты свободы». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда воюющие стороны заключили перемирие, чтобы истребить атакующих обе армии волков? 4027 + Ссылка В зиму 1916—1917 годов на восточном фронте Первой Мировой войны в районе Литвы и Белоруссии голодающие волки сильно увеличились в численности около городов и стоянок армий и начали атаковать небольшие группы солдат. Видя это, командование русской и немецкой армий договорилось о временном перемирии и направило силы на истребление волков. После того, как было убито несколько сотен зверей, и угроза с их стороны миновала, военные действия возобновились. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С какой легендой связан выбор длины марафонской дистанции в беге? 2851 + Ссылка Согласно легенде, после битвы при Марафоне греческий воин Филиппид добежал до Афин, чтобы возвестить о победе афинян над персами, и умер от перенапряжения. А так как преодолённое им расстояние составило примерно 40 километров, именно такую дистанцию стали называть марафонской. На самом деле эта легенда стала смешением двух разных эпизодов. Филиппид (по другим источникам Фидиппид) преодолел бегом всего за сутки гораздо большее расстояние — 225 километров от Афин до Спарты — чтобы попросить военной помощи. Но афиняне в битве при Марафоне в итоге справились сами, а затем совершили очень быстрый марш-бросок в 40 километров до своего города, чтобы не допустить туда другую часть персидской армии, плывущую по морю, и тем самым закрепили свою победу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое отношение вязаные шапки с прорезями для глаз и рта имеют к городу Балаклаве? 3102 + Ссылка Во время Крымской войны в боях под городом Балаклавой английские войска столкнулись с непривычным для себя сильным холодом. Чтобы решить эту проблему, для солдат были изготовлены вязаные шапки с прорезями для глаз и рта. Впоследствии эти шапки так и прозвали балаклавами, или balaclava по-английски. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом финская полька помогла разминированию Выборга? 3900 + Ссылка В августе 1941 года, отступая, советские войска оставили в Выборге радиомины Ф-10, которые приводились в действие по радио с помощью специальной мелодии. Вступившие в город финны, найдя одну из таких мин с невзорвавшимся зарядом, через несколько дней смогли разобраться в механизме взрывателя и с целью глушения сигнала стали транслировать в эфир другую мелодию — «Сяккиярвен полька». Она была похожа на советскую диапазоном частот, а также почти не имела пауз. Полька звучала по радио в течение двух месяцев, пока гарантированно не разрядились батареи радиомин. Из 25 снарядов финнам удалось обезвредить 8, оставив в сохранности некоторые исторические здания и достопримечательности Выборга. Неправда? Источник: zalizyaka.livejournal.com

Для каких целей в античных армиях использовали боевых свиней? 4005 + Ссылка По свидетельству нескольких античных авторов, против боевых слонов неоднократно с успехом применялись боевые свиньи, иногда специально обмазанные горючим веществом и подожжённые. Поросячий визг приводил слонов в ужас, после чего они могли обратиться в бегство, затаптывая солдат из своего же войска. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем парижане в 1870 году съели двух слонов из зоопарка? 6234 + Ссылка Когда в ходе франко-прусской войны немцы в 1870 году осадили Париж на пять месяцев, в городе быстро возникла нехватка продовольствия. По мере того как обычные продукты стали заканчиваться, парижане стали есть конину, а затем кошек, собак и крыс. Когда и это мясо подошло к концу, повара начали закупать животных в зоопарках, предлагая богатым клиентам экзотические блюда из них. После антилоп, верблюдов и зебр очередь дошла и до двух парижских слонов — Кастора и Поллукса, чьё мясо, по общему мнению, было невкусным. Для сравнения, за время более чем двухлетней блокады Ленинграда его жители не тронули ни одно животное из зоосада. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие войска на русско-турецкой войне маршировали под свадебный марш Мендельсона? 4640 + Ссылка Провожая войска на русско-турецкую войну в 1877 году, император Александр II поразился выправке солдат лейб-гвардии Казачьего полка: «На войну идут, как на свадьбу!», после чего официально назначил маршем этого полка свадебный марш Мендельсона. Неправда? Источник: strf.ru

Зачем некоторым индийским коням в средние века привязывали хоботы? 4444 + Ссылка В средние века в Индии существовала область Марвар, которую населяла этно-сословная группа раджпутов. Они славились тем, что вывели особую породу лошадей, предназначенных для сражений в пустыне. Одна из военных хитростей раджпутов заключалась в надевании на своих коней фальшивых хоботов. Сражающиеся против них боевые слоны нередко принимали таких коней за слонят и отказывались их атаковать. В этот момент обученная лошадь становилась передними ногами на лоб слона, а всадник поражал копьём его погонщика. Неправда? Источник: www.cnngo.com

Почему история о подвиге 28 героев-панфиловцев — всего лишь легенда? 4423 + Ссылка В советской литературе и учебниках была широко представлена история о 28 героях-панфиловцах, которые во время наступления немцев на Москву в 1941 году совершили подвиг, уничтожив 18 вражеских танков ценой собственных жизней. Позже военная прокуратура СССР признала эту версию литературным вымыслом, так как не было найдено ни одного документального свидетельства о таком сражении, хотя факт тяжёлых боёв 316-й стрелковой дивизии против двух вражеских танковых дивизий на данном участке фронта сомнений не вызывает. Легендарная фраза входившего в число 28 панфиловцев политрука Клочкова — «Россия велика, а отступать некуда — позади Москва» — тоже оказалась выдумкой, сочинённой журналистом газеты «Красная звезда». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое популярное представление об экипировке викингов является мифом? 2431 + Ссылка Не существует никаких исторических свидетельств того, что викинги сражались в рогатых шлемах. Такие головные уборы они носили только в ритуальных целях или в качестве украшения за особые заслуги. В битве же рогатый шлем непрактичен, так как не позволяет соскользнуть мечу противника. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда взошедшие на трон монархи имели привычку убивать всех своих братьев? 2565 + Ссылка В 15 веке в Османской империи разразилась гражданская война между претендентами на престол, по итогам которой султаном, объединившим воедино все земли, стал Мехмед I. Его внук Мехмед II для избежания подобных разрушительных междоусобиц ввёл практику убийства братьев, которые тоже могли иметь виды на трон. Самым кровавым в этом аспекте было правление Мехмеда III, умертвившего 19 родных и сводных братьев. Традицию отменил в 17 веке султан Ахмед I, заменив убийство заключением под стражу в так называемые «кафесы», где узники были полностью изолированы от внешнего мира, но имели слуг, наложниц и развлечения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему тевтонские рыцари не могли провалиться под лёд в ходе Ледового побоища? 5372 + Ссылка Утверждение о том, что тевтонские рыцари провалились под лёд Чудского озера, и благодаря этому русские войска одержали победу в Ледовом побоище, является мифом. Ход битвы изложен как в русских, так и в тевтонских летописях, но ни в одной из них такой эпизод не описан. К тому же вес русского дружинника и орденского рыцаря в полном снаряжении был примерно одинаков, поэтому ситуации, когда одни проваливаются под лёд, а другие нет, не могло возникнуть. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Во время какой войны США были единственной дружественной России державой? 8593 + Ссылка Во время Крымской войны 1853-1856 годов единственной влиятельной державой, оставшейся дружественной к России, были США. Американские волонтёры, в том числе хирурги, помогали русским войскам. Когда англичане и французы после падения Севастополя устроили банкет в Сан-Франциско, туда не пришёл ни один из приглашённых американцев, а сам зал торжеств был разгромлен толпой. Неправда? Источник: www.russian-americans.org

Как английская разведка обманула Гитлера, чтобы союзники без помех захватили Сицилию? 7014 + Ссылка В апреле 1943 года на испанском берегу было обнаружено тело в мундире майора морской пехоты Великобритании. К его запястью наручниками был прикреплён чемоданчик с секретными документами о планах вторжения союзников в Грецию. Так как Испания была наводнена немецкими агентами, документы быстро попали к Гитлеру, и он приказал готовиться к обороне Греции и Сардинии вместо Сицилии, к чему призывал Муссолини. Однако союзники высадились именно на Сицилии и без особых усилий овладели островом. Оказалось, что именно с этой целью данную операцию с кодовым названием «Мясной фарш» провернула английская разведка, надев военную форму на тело бездомного, покончившего с собой, и доставив его в Испанию на подлодке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем помогли верблюды советской армии во Второй Мировой войне? 9851 + Ссылка В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я резервная армия, в которой тягловой силой для пушек были верблюды. Она была сформирована в Астрахани во время боёв под Сталинградом: нехватка машин и лошадей вынудила выловить в окрестностях диких верблюдов и приручить их. Большинство из 350 животных погибло на поле боя в разных сражениях, а выживших постепенно переводили в хозяйственные части и «демобилизовывали» в зоопарки. Двое верблюдов по имени Яшка и Машка дошли с солдатами до Берлина. Неправда? Источник: spb.mk.ru

Какому советскому маршалу иностранное правительство предъявило иск за убийство проститутки? 6050 + Ссылка В ходе советско-китайского вооружённого конфликта на Китайско-восточной железной дороге 1929 года советским снарядом была случайно убита проститутка в японском публичном доме. Консульство Японии предъявило советскому командующему Блюхеру иск на 22 500 иен. Эта сумма была подсчитана исходя из того, сколько лет могла бы прожить эта проститутка, сколько обслужить клиентов за это время и какой доход принести бюджету Японии. Блюхер иск отклонил. Неправда? Источник: www.hrono.ru

Почему на английских подводных лодках иногда поднимаются пиратские флаги? 4809 + Ссылка Когда подводные лодки только начинали использоваться, английский адмирал Артур Вильсон заявил, что субмарины — это нечестно и не по-английски, а пленников с вражеских подлодок нужно вешать как пиратов. Помня эти слова, командир английской субмарины E9 после затопления немецкого крейсера в начавшейся Первой Мировой войне поднял пиратский флаг «Весёлый Роджер» и вошёл в порт. Эту традицию подхватили другие командиры — в обеих мировых войнах, в военном конфликте с Аргентиной 1982 года и даже недавней войне с Ираком английские подлодки, возвращаясь на базу после успешной атаки, поднимали Весёлого Роджера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное выжило на трёх затонувших во Вторую Мировую войну кораблях? 21052 + Ссылка Во время Второй Мировой войны немецкие матросы пронесли на борт линкора «Бисмарк» кота. Линкор был затоплен британской эскадрой через 9 дней после выхода в море, спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли на борт эсминца «Казак», который через 5 месяцев был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. Впоследствии кота, прозванного Непотопляемый Сэм, перевели на авианосец «Арк Ройял», который тоже затонул. Лишь после этого Сэма решили оставить на берегу, а сам он прожил до 1955 года. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и где красноармейцы и белогвардейцы сражались на одной стороне в одинаковой форме? 4318 + Ссылка В 1931 году в китайской провинции Синьцзян вспыхнуло восстание тюрко-мусульманского населения. В правительственные войска были мобилизованы русские эмигранты — как белогвардейцы, кто жил в Синьцзяне ещё со времён Гражданской войны в России, так и те, кто бежал от голода и коллективизации в СССР. Ещё через два года генерал-губернатор провинции Шэн Шицай сумел договориться с Советским Союзом о помощи в подавлении восстания. В Китай был переброшены 13-й Алма-Атинский и 10-й Ташкентский полки ОГПУ, солдаты которых были одеты в белогвардейскую форму. Кроме того, СССР напрямую финансировал уже сражавшиеся части, составленные из русских эмигрантов. Таким образом, «красные» и «белые» участвовали в этом конфликте на одной стороне. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в 1942 году французы сами затопили весь свой флот? 4886 + Ссылка В истории войн не раз встречались ситуации, когда одна из воюющих сторон топила собственный флот. В 1919 году немецкий контр-адмирал фон Ройтер, который был главным на немецких судах, стоящих в английском порту и ожидавших решения об их передаче победившим странам Антанты, провернул операцию по их внезапному затоплению: на дно ушли 52 корабля, в том числе 10 линкоров, ещё 22 судна англичане успели вывести на мель. А в 1942 году, когда уже немцы заканчивали оккупацию всей Франции, правительство Виши дало приказ затопить французский флот в Тулоне — в общей сложности немцам не досталось 77 кораблей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда Германия завершила выплату репараций за Первую Мировую войну? 10207 + Ссылка Только в октябре 2010 года Германия завершила выплату репараций за Первую Мировую войну, наложенных на неё согласно условиям Версальского договора. Неправда? Источник: www.newsru.com

Какой француз пожертвовал все свои сбережения на защиту Одессы от войска Наполеона? 6028 + Ссылка В 1803 году градоначальником Одессы был назначен француз Арман Эммануэль дю Плесси, герцог де Ришельё, бывший ранее на военной службе в России. Через 9 лет он призвал всех жителей города и Новороссийского края «явить себя истинными русскими» в борьбе с нашествием французов и пожертвовал на цели обороны все свои личные сбережения. А после свержения Наполеона и восстановления монархии герцог по настоянию российского императора Александра I стал премьер-министром правительства Франции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто похоронен в могиле, которая является самой посещаемой в Израиле? 9438 + Ссылка На одном из кладбищ в Израиле есть могила Гарри Поттера. Это был 17-летний рядовой армии Великобритании, который погиб в 1939 году в столкновении с повстанцами. С недавних пор эта могила стала самой посещаемой в Израиле и была внесена в список местных достопримечательностей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как красноармеец Дмитрий Овчаренко сумел победить отряд немцев из 50 человек? 22820 + Ссылка Согласно описанию подвига красноармейца Дмитрия Овчаренко из указа о вручении ему звания Героя Советского Союза, 13 июля 1941 года он доставлял боеприпасы в свою роту и был окружён отрядом солдат и офицеров противника численностью 50 человек. Несмотря на то, что у него отобрали винтовку, Овчаренко не растерялся и, выхватив из повозки топор, отрубил допрашивавшему его офицеру голову. Затем он бросил в немецких солдат три гранаты, уничтожив 21 человека. Остальные в панике разбежались, кроме ещё одного офицера, которого красноармеец догнал и также отрубил ему голову. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая война формально длилась более 2000 лет? 4928 + Ссылка Третья Пуническая война между Римом и Карфагеном закончилась полным разрушением последнего, и мирный договор не был подписан. В 1985 году это сделал мэр Рима Уго Ветере, когда посещал Тунис с официальным визитом. Таким образом, формально эта война длилась 2131 год. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У кого американцы были вынуждены выкупать подаренное ими же оружие вчетверо дороже его себестоимости? 10536 + Ссылка После ввода советских войск в Афганистан американцы подарили моджахедам, по разным оценкам, от 500 до 2000 переносных ракетно-зенитных комплексов «Стингер». А после того, как советские войска ушли оттуда, американское правительство начало выкупать ракеты по 183 тысячи долларов за штуку. При этом обычная стоимость стингера равна 38 тысячам долларов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая держава внушила страх Новой Зеландии и заставила её создать систему береговых фортификаций? 5929 + Ссылка В 1873 году одна новозеландская газета опубликовала утку о якобы начавшейся войне между Россией и Англией, вследствие чего русский военный корабль зашёл в порт Окленда, атаковал английский корабль и взял в плен высокопоставленных лиц. Эта статья подняла в стране панику, которая вкупе с объявлением Россией войны Турции через несколько лет заставила правительство создать систему береговых фортификаций. Благодаря этому «страху перед русскими» Новая Зеландия обзавелась семнадцатью фортами с новейшим вооружением. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой фактор оказался решающим в выборе Нагасаки для ядерного удара американских войск? 10533 + Ссылка Если город Хиросима был изначально выбран американцами главной целью первого атомного удара по Японии, то городу Нагасаки, можно сказать, не повезло. Целью второго сброса бомбы был городок Кокура, однако из-за сильной облачности американский пилот принял решение действовать по запасному варианту и атаковать Нагасаки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и где флот противника был захвачен кавалерийской атакой? 5893 + Ссылка В 1795 году французская армия провела уникальную операцию — кавалерийскую атаку на флот противника. Во время военных действий в Нидерландах французы заметили, что до стоящих на рейде голландских кораблей можно дойти по льду из-за необычайно холодной зимы. Разработанный план штурма был выполнен одним гусарским полком, захватившим 14 линейных кораблей и несколько торговых судов без единого выстрела. Неправда? Источник: fr.wikipedia.org

Каким образом провинциальный французский адвокат в 19 веке стал королём государства в Южной Америке? 7244 + Ссылка Француз Орели-Антуан де Тунан, живший в 19 веке, с детства мечтал о приключениях, путешествиях в дальние страны и правлении собственным королевством. Получив образование и работая адвокатом в провинциальном городке, он не отказался от своих фантазий и тщательно готовился к осуществлению плана. Найдя спонсора, Тунан с двумя товарищами отправился в Южную Америку на земли, где жили индейцы-арауканы. Формально эти территории входили в состав государства Чили, но индейцы успешно боролись с колонизаторами. Француз вдохновил своими речами индейцев на провозглашение нового государства — Араукании, стал править им под именем Антуан I и успел провести войну с Чили. Хотя в итоге арауканов разгромили, а самого Антуана арестовали и выслали обратно во Францию. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Кто и когда пытался плавать на подлодке с парусом? 6409 + Ссылка В 1942 году советская подлодка Щ-421 подорвалась на немецкой противолодочной мине, потеряв ход и возможность погружаться. Чтобы судно не снесло к берегу противника, было принято решение сшить парус и поднять его на перископе. Однако доплыть на парусе до базы уже не получилось, как не получилось даже отбуксировать подлодку при помощи других кораблей. После появления немецких торпедных катеров экипаж эвакуировали, а субмарину затопили. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится край летающих верблюдов? 5086 + Ссылка Со времён израильско-египетских войн в пограничных пустынных районах до сих пор остались заминированные поля. Местные жители называют эту зону «краем летающих верблюдов». Неправда? Источник: www.kp.ru

Что представляли собой военные бронедрезины? 6294 + Ссылка Известно, что в войнах 19 века, а также Первой и Второй Мировых войнах многие страны использовали бронепоезда. Однако кроме этого пытались вести бой и с помощью отдельных боевых единиц — бронедрезин. Это были почти что танки, но ограниченные в движении только рельсами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем перед сражением с русскими бухарские солдаты вставали на руки? 18288 + Ссылка Во время войны России против Бухарского эмирата в 1868 г. пехота генерала Головачёва прямо на глазах у неприятеля по грудь в воде перешла реку Зеравшан и в штыковой атаке заняла высоту Чапан-Ата. Манёвр был стремительным, разуваться и выливать воду было некогда. Поэтому солдаты становились на руки, а товарищи при этом трясли их за ноги. Через месяц в бою при Зарабулаке передние ряды бухарцев, подойдя на ружейный выстрел, встали на руки, а задние стали добросовестно трясти их за ноги. Они были твёрдо уверены, что разгадали ритуал русских, приносящий победу. Неправда? Источник: militera.lib.ru

Какой средневековый король воевал как рыцарь, даже будучи слепым? 6593 + Ссылка Иоанн Люксембургский в 14 веке почти сорок лет был чешским королём. Но в Чехии почти не был, вместо этого разъезжал по Европе и участвовал в разных сражениях то за французских, то за немецких рыцарей. Даже ослепнув, он принял участие в битве при Креси, привязав свои поводья к поводьям двух других рыцарей. В этой битве он и погиб. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и где вёл партизанскую деятельность до 1974 года, не зная об окончании Второй Мировой войны? 26268 + Ссылка В 1944 году младшему лейтенанту японской армии Оноде Хироо был отдан приказ возглавить партизанский отряд на филиппинском острове Лубанг. Потеряв в боях своих солдат, Онода сумел уцелеть и скрылся в джунглях. В 1974 году он был найден на том же острове, где до сих пор вёл партизанскую деятельность, убив около 30 филиппинцев. Не поверив в окончание войны, лейтенант отказался сложить оружие. И лишь когда на остров прибыл непосредственный командир Оноды и приказал сдаться, тот вышел из джунглей, признав поражение Японии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что, помимо вооружённой борьбы, включает в себя джихад? 5384 + Ссылка Джихад — это совсем не обязательно вооружённая борьба мусульман против неверных. Это понятие в исламе гораздо шире, и в первую очередь означает духовную борьбу с собственными недостатками на пути Всевышнего Аллаха. Участник джихада называется моджахедом, и это не только воин, но также и учитель, и мулла, и мать, воспитывающая своего ребёнка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему полосы на флаге Филиппин могут меняться местами? 8098 + Ссылка Флаг Филиппин состоит из белого треугольника, в который заключены солнце и звёзды, и двух полос — синей и красной. Это единственный государственный флаг, у которого есть два равноправных варианта: в мирное время синяя полоса сверху, а красная снизу, а когда Филиппины в состоянии войны, то наоборот. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на Параде Победы одну собаку несли на сталинской шинели? 39424 + Ссылка Во время Второй Мировой войны разминировать объекты сапёрам активно помогали дрессированные собаки. Одна из них по кличке Джульбарс обнаружила при разминировании участков в европейских странах в последний год войны более 7000 мин и более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своём кителе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая война длилась всего 38 минут? 7455 + Ссылка 27 августа 1896 года новый султан Занзибара захотел избавиться от британского колониального господства, в ответ англичане выдвинули ультиматум, призвав его отказаться от трона и спустить флаг. У занзибарцев в наличии была старинная бронзовая пушка, которую они погрузили на единственную яхту и вышли в море против пяти британских кораблей. Те быстро потопили яхту и разрушили береговые укрепления. Через 38 минут флага уже не было видно и англичане прекратили огонь, расценив это как капитуляцию. Эта война, в ходе которой был ранен один английский матрос и погибли более 500 повстанцев, вероятно, является самой короткой войной в истории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое предсказание оракула стало губительным для царя, не понявшего его значения? 5851 + Ссылка Лидийский царь Крёз перед тем, как напасть на персов, решил спросить о необходимости этого у дельфийского оракула. Тот ответил, что если Крёз нападёт, то разрушит великое царство. В результате лидийцы потерпели поражение в войне, а предсказание всё же сбылось — только по отношению к собственному государству Крёза. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда Рим более 40 дней был совершенно пустым? 6486 + Ссылка В 547 году готы под предводительством вождя Тотилы разрушили Рим и выгнали всех его жителей. Более 40 дней Рим был совершенно пустым. Неправда? Источник: books.google.ru

Где и когда крестоносцы были уличены в каннибализме? 5195 + Ссылка Захватив арабский город Маарат в 1098 году, умирающие от голода крестоносцы стали есть умерших мусульман. По сей день во многих ближневосточных языках крестоносцы называются каннибалами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто в средние века, не сумев завоевать замок, купил его? 9735 + Ссылка В 1456 году Тевтонский орден успешно защитил крепость Мариенбург, выдержав осаду поляков. Однако у Ордена кончились деньги, и стало нечем расплачиваться с богемскими солдатами-наёмниками. В качестве зарплаты наёмникам передали эту крепость, а те продали Мариенбург тем самым полякам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой русский царь для взятия вражеского города приказал перенести по реке деревянный кремль? 6790 + Ссылка Для подготовки к завоеванию Казанского ханства Иван Грозный провёл уникальную военную операцию, перенеся деревянный кремль. Крепость разобрали в городе Мышкине рядом с Угличем, пометили каждое бревно, сплавили по Волге и выловили около устья реки Свияги, где заняли позиции русские войска. За 24 дня 75 тысяч человек собрали из тех брёвен крепость, сравнимую с московским Кремлём. Она получила название Свияжск и стала плацдармом для взятия Казани. Неправда? Источник: www.geo.ru

Где раньше брали материал для искусственных зубов? 8834 + Ссылка Во время бурного развития стоматологии в 17-19 веках одним из самых популярных источников для искусственных зубов были зубы павших на поле битвы. За особое качество материала в историю вошёл бренд «Зубы Ватерлоо», ведь в том сражении погибло много молодых солдат со здоровыми зубами. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Кто сделал Таиланд туристической страной? 3591 + Ссылка Массовый туризм в Таиланде зародился благодаря войне во Вьетнаме, когда страна стала играть роль тыла для американских солдат. Здесь располагались крупные военные базы, а также места для отдыха военнослужащих США, находившихся в отпуске. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая война сделала Рим союзником Карфагена? 3741 + Ссылка Первая пуническая война завершилась поражением Карфагена от Рима и Сиракуз. Сразу после неё вспыхнуло восстание карфагенских наёмников, которым перестали платить жалованье. По разным причинам и Рим, и Сиракузы оказали недавнему врагу помощь в подавлении восстания. А ещё через 20 лет они вступили с Карфагеном в новую войну. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой посол разыграл журналистов, сообщив о боевом применении ядерного оружия? 19622 + Ссылка 20 марта 2003 года началась операция американских войск в Ираке. 1 апреля Посол Ирака в России Аббас Халаф Кунфуд созвал пресс-конференцию и зачитал журналистам якобы только что полученную новость от Рейтерс: «Американцы по ошибке поразили британские войска ядерной ракетой. Погибло семеро». И через несколько секунд в полной тишине заявил шокированной аудитории: «С первым апреля!». Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com

Зачем французский лётчик сбросил на немцев мяч вместо бомбы? 27418 + Ссылка 1 апреля 1915 года в разгар Первой Мировой войны над немецким лагерем появился французский самолёт и сбросил огромную бомбу. Солдаты кинулись врассыпную, но взрыва не дождались. Вместо бомбы приземлился большой мяч с надписью «С первым апреля!». Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com

Какую реакцию американцев вызвала радиопостановка «Войны миров» в 1938 году? 21577 + Ссылка 30 октября 1938 года в США по радио CBS транслировалась постановка романа Герберта Уэллса «Война миров» в виде пародии на репортаж с места событий. Многие слушатели не поняли, что им читают художественное произведение, и звонили на радио с вопросом, действительно ли произошло вторжение марсиан. На следующий день некоторые газеты написали про массовую панику на улицах городов и толпы беженцев, покинувших свои дома. Однако это было большим преувеличением — если многочисленные звонки от отдельных перепуганных американцев имели место, никакого массового психоза не наблюдалось. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Солдаты каких стран устроили на фронте перемирие и совместно встретили Рождество? 12891 + Ссылка В Рождество 1914 года, во время Первой Мировой войны, немецкие и английские солдаты на линии фронта устроили незапланированное перемирие. Они пели рождественские гимны, обменивались присланными из тыла подарками и играли в футбол. В следующие годы войны организовать подобные перемирия уже не получилось. Неправда? Источник: www.snopes.com

Когда солдаты по ошибке убивали своих офицеров за французскую речь? 12306 + Ссылка Во время Отечественной войны 1812 года были нередки случаи убийства и ранения офицеров русской армии от своих же солдат, особенно вечером и ночью, из-за привычки офицеров говорить между собой по-французски. Неправда? Источник: lib.rus.ec

Где и когда строили круглые броненосцы? 7009 + Ссылка После поражения в Крымской войне 1853-1856 годов России по условиям мирного договора было запрещено строить новые военные корабли для Черноморского флота. В 1871 году Россия добилась отмены данных ограничений, однако возрождение флота путём постройки крупных броненосцев было невозможно из-за слабой производственной базы. Было решено строить плавучие батареи прежде всего в оборонительных целях, причём от судов требовалось превосходить толщиной брони любые иностранные броненосцы, а также иметь осадку не более 14 футов. Этим требованиям удовлетворил только проект вице-адмирала Попова — круглые в плане корабли класса мониторов, которые так и назвали «поповками». Две таких батареи прослужили флоту до начала 20 века. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом римляне переманивали чужих богов? 6631 + Ссылка При войнах с другими народами древние римляне нередко проводили обряд эвокации. Он заключался в обращении к богам соперника с предложением оставить этот народ и перейти на сторону римлян, которые обязуются установить необходимую службу этим богам. Неправда? Источник: www.hrono.info

Сколько лет длилась Столетняя война? 4087 + Ссылка Столетняя война длилась 116 лет — с 1337 по 1453 годы. Война между Англией и Францией не была непрерывной: активные действия чередовались с периодами затишья, перемирий и официального мира. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как можно было заставить множество самураев одновременно убить себя? 6827 + Ссылка Согласно бусидо — кодексу чести самурая — его жизнь всецело принадлежала хозяину. В средневековых войнах достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи совершили «самоубийство вослед» («дзюнси»). Неправда? Источник: leit.ru

Какому богу объявил войну Калигула? 9615 + Ссылка Римский император Калигула однажды объявил войну богу морей Нептуну, после чего привёл войско к берегу и приказал солдатам бросать свои копья в воду. Неправда? Источник: www.randomfaq.com

Какая война началась после поражения в футбольном матче? 12249 + Ссылка Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа Чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в 1969 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто строил пирамиды из черепов? 4652 + Ссылка Великий завоеватель Тамерлан строил после побед пирамиды из черепов убитых им людей. Самая высокая из них, сооружённая после взятия города Исфахана, насчитывала 70 000 черепов. Неправда? Источник: www.gumer.info

Как появился «коктейль Молотова»? 7680 + Ссылка Во время советско-финской войны 1939 года министр иностранных дел Молотов говорил, что советские войска сбрасывают не бомбы, а грузы с продовольствием для голодающих финнов. В Финляндии такие бомбы окрестили «Молотовскими хлебными корзинами», а потом стали называть устройства с зажигательной смесью против советских танков «Коктейлем для Молотова». У нас название подобного оружия сократилось до просто «Коктейля Молотова» Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему лестницы в башнях средневековых замках были закручены по часовой стрелке? 10708 + Ссылка Винтовые лестницы в башнях средневековых замков строились таким образом, чтобы подъём по ним осуществлялся по часовой стрелке. Это делалось для того, чтобы в случае осады замка защитники башни имели преимущество во время рукопашной схватки, так как наиболее сильный удар правой рукой можно нанести только справа налево, что было недоступно атакующим. Однако если большинство мужчин в роду были левшами, то они строили замки с обратной закруткой — например, крепость графов Валленштейнов в Германии или замок Фернихерст в Шотландии. Неправда? Источник: www.mirf.ru

Кто использовал индейцев в качестве радистов-шифровальщиков? 11757 + Ссылка В обеих мировых войнах американцы использовали в качестве радистов индейцев разных племён. Немцы и японцы, перехватывая радиосообщения, не могли расшифровать их. Во Второй Мировой для этих же целей американцы применяли язык басков, который очень мало распространён в Европе за исключением исторического региона Страны Басков на севере Испании и юге Франции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую страну оккупировали за удар мухобойкой по лицу? 5927 + Ссылка В 1827 году правитель Алжира ударил французского посла мухобойкой по лицу во время жаркой дискуссии по поводу неуплаченных долгов. Это послужило поводом для французского вторжения в Алжир через 3 года и последующей более чем столетней оккупации. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org