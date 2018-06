Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Британский комик Томми Купер умер во время прямой трансляции шоу «Live from Her Majesty's» по телевидению. В ходе выступления с ним случился инфаркт, отчего он сначала сел на сцену, а затем завалился на спину. Зрители в зале продолжали смеяться, а помощница — улыбаться, считая, что это часть номера. Лишь спустя полминуты режиссёр трансляции включил незапланированную рекламную паузу.

Где и когда кашель стал причиной обвинения и судебного приговора?

В 2001 году Чарльз Ингрэм победил на британском телешоу «Who Wants To Be A Millionaire?», выиграв миллион фунтов стерлингов. Однако выплату отложили, когда его, а также его жену и сообщника Теквена Виттока, которые присутствовали на съёмках, заподозрили в жульничестве. Оказалось, что Витток кашлял каждый раз, когда ведущий, перечисляя ответы, произносил правильный. Все трое отрицали злой умысел, но были признаны судом виновными и оштрафованы, а также получили условные сроки от 12 до 18 месяцев.

Источник: en.wikipedia.org