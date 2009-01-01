Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой стране пытались не допустить развития цветного телевидения из-за опасений социального расслоения? 66 + Ссылка Когда в 1970-х в Израиле появились цветные телевизоры, правительство посчитало их неоправданной роскошью, способствующей социальному расслоению, и дало указание телеканалам продолжать вести вещание в чёрно-белом формате, а из импортных передач и фильмов удалять цветную составляющую. Для этого на телестанциях подавлялся так называемый синхроимпульс, из-за чего специальный модуль в телеприёмниках интерпретировал цвет как шум и убирал его. Однако инженеры тут же придумали устройство «антиподавитель», продававшийся в магазинах за 10% от цены нового телевизора. Неудобство состояло в том, что примерно раз в 15 минут цвет исчезал, и зрителям приходилось крутить специальную ручку для его восстановления. Через несколько лет чиновники выявили, что подавляющее большинство зрителей купили антиподавители, и сняли запрет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой комик умер прямо на сцене под смех зрителей? 224 + Ссылка Британский комик Томми Купер умер во время прямой трансляции шоу «Live from Her Majesty's» по телевидению. В ходе выступления с ним случился инфаркт, отчего он сначала сел на сцену, а затем завалился на спину. Зрители в зале продолжали смеяться, а помощница — улыбаться, считая, что это часть номера. Лишь спустя полминуты режиссёр трансляции включил незапланированную рекламную паузу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком государстве до 21 века почти никто не знал, что марихуану можно курить? 551 + Ссылка В Королевстве Бутан марихуана растёт повсеместно, но очень долго использовалась только как корм для свиней. Только после 1999 года, когда в стране был снят запрет на телевидение, бутанцы узнали, что её можно употреблять как наркотик. В это же время стал фиксироваться рост уровня преступности, хотя он остаётся одним из самых низких в мире. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой человек, придя на собеседование на должность IT-специалиста, стал телезвездой? 504 + Ссылка 8 мая 2006 года в прямой эфир новостного канала BBC попал эмигрант из Республики Конго по имени Гай Гома, хотя пришёл он в телецентр на собеседование на должность IT-специалиста. Эксперт Гай Кьюни, который на самом деле должен был дать интервью, находился в ещё одной комнате ожидания, но из-за ошибочных подсказок ассистента сотрудник BBC пригласил в студию Гома. Тот понял, что произошла ошибка, когда ведущая уже представила его как Кьюни, однако не растерялся и ответил на все вопросы о скачивании музыки из Интернета. После этого случая Гома стал местной телезвездой и принял участие во многих телешоу на разных каналах, но работу на BBC так и не получил. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда кашель стал причиной обвинения и судебного приговора? 445 + Ссылка В 2001 году Чарльз Ингрэм победил на британском телешоу «Who Wants To Be A Millionaire?», выиграв миллион фунтов стерлингов. Однако выплату отложили, когда его, а также его жену и сообщника Теквена Виттока, которые присутствовали на съёмках, заподозрили в жульничестве. Оказалось, что Витток кашлял каждый раз, когда ведущий, перечисляя ответы, произносил правильный. Все трое отрицали злой умысел, но были признаны судом виновными и оштрафованы, а также получили условные сроки от 12 до 18 месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каков, по мнению Брэдбери, смысл романа «451 градус по Фаренгейту»? 917 + Ссылка Главной темой романа «451 градус по Фаренгейту» большинство читателей считают подавление индивидуальности через правительственную цензуру, однако сам Рэй Брэдбери заявляет, что такое восприятие неверно. Основной посыл автора заключается в опасности телевидения, которое уничтожает интерес к чтению литературы, заменяя его развлечениями, а глубокие знания — поверхностными «фактоидами». Неправда? Источник: www.laweekly.com

В какой стране можно увидеть рекламные ролики, ставшие телесериалом? 788 + Ссылка Сеть супермаркетов ICA крутит по шведскому телевидению рекламные ролики, объединённые общим сюжетом, с 2001 года по сей день. Каждый ролик представляет собой юмористическую зарисовку о работниках магазина длиной 30—45 секунд, а обновляются они примерно раз в две недели. Многие шведы привыкли к этому мини-сериалу, следят за судьбой героев и ждут выхода новых роликов. Неправда? Источник: sv.wikipedia.org

В какой стране зрители выбирали участника реалити-шоу, кому достанется донорская почка? 743 + Ссылка 1 июля 2007 года на нидерландском канале BNN в эфир вышло реалити-шоу «De Grote Donorshow». Его главной героиней была смертельно больная 37-летняя женщина, которая хотела отдать свою почку. Кому из 25 претендентов достанется эта почка, решали зрители с помощью SMS-голосования. В конце шоу было объявлено, что женщина была актрисой, и никакой болезни у неё нет, а целью передачи было обратить внимание общества на нехватку доноров органов в Нидерландах. И хотя авторы шоу получили шквал критики в свой адрес за аморальность, число зарегистрированных доноров в стране резко увеличилось. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие заключённые сами себе невольно устроили казнь на электрическом стуле? 1228 + Ссылка В истории американских тюрем имеются два случая, когда подсудимым изменяли меру наказания со смертной казни на пожизненное заключение, но смерть от электричества все равно находила их. В 1989 году Майкл Андерсон Годвин сам себе устроил электрический стул, сидя на металлическом унитазе в своей камере и одновременно ремонтируя телевизор. Замыкание произошло, когда он перекусил проводок. В 1997 году похожее происшествие случилось с Лоуренсом Бейкером — он тоже сел на металлический унитаз, смотря телевизор в самодельных наушниках. Неправда? Источник: www.miaminewtimes.com

Где и когда телезрители стали свидетелями самоубийства в прямом эфире? 1658 + Ссылка В 1974 году американская тележурналистка Кристин Чаббак совершила самоубийство в прямом эфире флоридского канала WXLT-TV. Чаббак отвечала за подготовку новостей о криминале и убийствах. На восьмой минуте её очередного ток-шоу случилась накладка — в эфир не вышел сюжет о стрельбе в ресторане. Тогда журналистка произнесла: «В соответствии с политикой канала о трансляции самых жестоких сцен в ярких красках, вы станете первыми свидетелями попытки суицида», после чего [информация удалена по требованию Роскомнадзора]. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком размере установлен налог на просмотр телевидения в Англии? 1144 + Ссылка В Великобритании существует налог на телевидение, с 2010 года он составляет 145,50 фунтов в год. Его сбор обеспечивает работу общественного телеканала BBC без рекламы. Лицензионный платёж обязаны платить все домохозяйства независимо от способа получения телесигнала (через антенну, кабель, спутник или интернет). Все продавцы телевизоров должны сообщать адреса покупателей в специальную базу данных, которую BBC использует для рассылки писем тем, кто уклоняется от уплаты налога. В случае игнорирования писем по домам разъезжают специальные инспекторы (не имеющие права проводить осмотр жилища без разрешения владельца), и нередко дело доходит до суда, который может выдать ордер на обыск и затем оштрафовать неплательщика, а в случае неуплаты штрафа посадить его в тюрьму на срок до нескольких месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чья шутка спровоцировала трёхнедельный дефицит туалетной бумаги в США? 2603 + Ссылка Популярный американский телеведущий Джонни Карсон в 1973 году в эфире своего шоу пошутил, что в стране кризис производства туалетной бумаги и что её запасы в магазинах стремительно сокращаются. Это спровоцировало действительный дефицит туалетной бумаги — хотя Карсон извинился на следующий день, было уже поздно. Острая нехватка этого изделия в продаже ощущалась ещё три недели. Неправда? Источник: www.thedailylegend.com

Почему берлинцы называют городскую телебашню «местью папы»? 2602 + Ссылка Чуть выше середины построенной в 1965 году берлинской телебашни расположен шар из нержавеющей стали. Когда его освещает солнце, на шаре появляется отражение в виде креста. В связи с этим берлинцы дали несколько остроумных прозвищ вышке, намекая на преследование церкви и культивирование атеизма в годы существования ГДР. Среди них — «месть папы», ещё один вариант — церковь Святого Вальтера — ироничная отсылка к имени Вальтера Ульбрихта, в течение двадцати лет руководившего ГДР. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой сюрприз преподнесла группа Muse, когда её вынудили играть под фонограмму? 11724 + Ссылка Однажды группу Muse пригласили выступать на итальянском телевидении, но вынудили делать это под фонограмму. Музыканты не стали бойкотировать выступление, однако поменялись ролями. Солист и гитарист Мэттью Беллами сел за ударные, ударник Доминик Ховард встал с бас-гитарой за микрофон, а бас-гитарист Крис Уолстенхолм взял гитару и встал за клавишные. А после исполнения песни ударник ещё и ответил на вопросы в качестве фронтмена. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему при встрече Нового 1992 года бой курантов по телевидению был задержан на минуту? 23450 + Ссылка В конце 1991 года с новогодним обращением к народу была полная неразбериха. Горбачёв формально был президентом СССР, но уже ничего не решал, а Ельцин тоже не смог поздравить по неизвестным причинам. Почётную роль предложили Михаилу Задорнову, который был ведущим «Голубого огонька». Сатирик выступал в прямом эфире и так увлёкся, что проговорил на минуту дольше. Ради него задержали бой курантов. Неправда? Источник: www.rian.ru

Сколько раз в среднем стреляет за свою карьеру американский полицейский? 5774 + Ссылка По данным статистики, средний американский полицейский за свою карьеру использует табельное оружие раз в 27 лет. А в телесериалах средний полицейский стреляет на поражение не меньше 10 раз. Неправда? Источник: nauka.relis.ru

Какая игра обрела вторую жизнь благодаря цветному телевидению? 5081 + Ссылка Бильярдная игра снукер пришла в упадок в середине 20 века. Однако интерес к ней снова сильно возрос после того, как телеканал BBC выбрал её для демонстрации преимуществ цветного телевидения и начал транслировать все чемпионаты. Зелёный стол и разноцветные шары снукера как нельзя лучше подходили для этой цели. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое государство получает стабильный доход от регистрации сайтов телеканалов? 5860 + Ссылка Домен .tv, в котором любят регистрироваться сайты телеканалов, это не общий домен наподобие .com или .org. Изначально он достался маленькому государству Тувалу, которое расположено в Океании. Правительство Тувалу решило продать права на домен и теперь получает за право его использования больше 2 миллионов долларов в год, что составляет примерно десятую часть всех доходов этого государства. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на заре эпохи телевидения дикторши красились зелёной помадой? 10514 + Ссылка В эпоху чёрно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего красная помада делала губы на экранах телевизоров бледными. Поэтому дикторш и актрис гримировали зелёными румянами и помадой. Неправда? Источник: blog.modernmechanix.com

Почему телесериалы называют «мыльными операми»? 17341 + Ссылка В 1930-х годах на американском радио появились многосерийные программы с незатейливыми слезоточивыми сюжетами. Их спонсорами выступали производители мыла и других моющих средств, так как основной аудиторией этих программ были домохозяйки. Поэтому за радио-, а впоследствии и телесериалами закрепилось выражение «мыльная опера». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как перевести чёрно-белый телевизор в цветной режим? 7610 + Ссылка В 1962 году в Швеции был только один телеканал, который вещал в чёрно-белом режиме. 1 апреля технический эксперт канала сообщил зрителям, что благодаря новой технологии они могут легко переключиться в цветной режим. Для этого на телевизор следовало надеть нейлоновый чулок, что он продемонстрировал в прямом эфире. Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com