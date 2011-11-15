Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какого рода застенчивость выявлена у некоторых эвкалиптов и сосен? 30 + Ссылка У некоторых видов деревьев наблюдается так называемая застенчивость кроны. Это проявляется в том, что их кроны в густом лесу не соприкасаются, образуя зигзагообразные просветы. Единого объяснения причины такого феномена нет, но есть несколько версий, среди которых препятствие распространению насекомых-вредителей или избегание повреждений при столкновениях от воздействия ветра. К деревьям с выявленной застенчивостью кроны относятся, например, дриобаланопс ароматный, сосна скрученная, несколько видов эвкалиптов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом ветер способствует росту деревьев? 84 + Ссылка С 1991 по 1994 годы в штате Аризона проводили эксперимент по моделированию замкнутой экосистемы в сети герметичных зданий под названием «Биосфера-2», длившийся в общей сложности 30 месяцев. Среди прочих научных результатов одним из самых неожиданных стало открытие важности ветра для роста деревьев. Под куполом они росли быстрее, чем в обычных условиях, однако зачастую обрушивались под собственным весом, не достигнув зрелости. Дело в том, что постоянно движущий деревья ветер способствует росту особых участков древесины, которые значительно усиливают устойчивость растения. Неправда? Источник: awesci.com

Почему подделку называют липой? 302 + Ссылка Древесина липы однородная и мягкая, из-за чего применялась в старину для изготовления поддельных царских и княжеских печатей. Опытный чиновник, однако, мог отличить оттиск деревянной поверхности от металлической и распознать «липовую» печать. Со временем слова «липовый» и «липа» стали применяться для обозначения любой подделки. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Как связаны слово «book» и название дерева бука? 358 + Ссылка Дерево бук имеет похожее название во многих европейских языках, так как оно восходит к общему праиндоевропейскому слову. От того же корня в некоторых германских языках происходит слово «книга»: «Buch» по-немецки, «book» по-английски. Это связано с тем, что именно на коре бука или вырезанных из него деревянных палочках писались первые руны. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

При каких условиях на деревьях может появиться ледяная шерсть? 352 + Ссылка В северных широколиственных лесах на гниющей древесине иногда может формироваться «волосяной лёд». Образования в форме красивых седых волос возникают при температуре чуть ниже нуля и влажном воздухе. Главным условием для появления «ледяной шерсти» является наличие в древесине грибка Exidiopsis effusa, а вот механизм формирования волосков пока неизвестен. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто стал причиной гибели дерева, посаженного в честь Джорджа Харрисона? 345 + Ссылка Гитарист «The Beatles» Джордж Харрисон последние дни жизни провёл в Лос-Анджелесе. В честь него в одном из городских парков была посажена сосна, которая росла более десяти лет, но погибла из-за нашествия жуков. В 2015 году её заменили на сосну другого вида, устойчивую ко всем жукам. Неправда? Источник: www.theguardian.com

С какими птицами находятся в симбиозе некоторые грибы? 561 + Ссылка Дятлы чаще пытаются добыть насекомых из-под коры деревьев, где уже есть продолбленные отверстия, так как видят в этом свидетельство того, что древесина здесь мягче. Такие деревья с большей вероятностью бывают заражены дереворазрушающими грибками, которые образуют своеобразный симбиоз с птицами, переносящими их на новые деревья. Неправда? Источник: nplus1.ru

Каким образом может выжить дерево-альбинос? 768 + Ссылка Растения из-за генетических мутаций тоже могут быть альбиносами. Правда, если животные-альбиносы могут существовать более или менее успешно, растения без зелёного пигмента хлорофилла неспособны к фотосинтезу и, как правило, нежизнеспособны. Исключением являются те из них, что могут паразитировать на других растениях. К примеру, секвойя-альбинос с белой хвоей может присоединить свои корни к корневой системе здоровых деревьев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какова доля наземных растений в производстве кислорода на нашей планете? 823 + Ссылка Наземные деревья и растения производят только половину кислорода в атмосфере нашей планеты. Другую половину, по грубым оценкам учёных, вырабатывают способные к фотосинтезу водоросли — фитопланктон, распределённые по мировому океану. Неправда? Источник: news.nationalgeographic.com

Почему не у всех деревьев есть годичные кольца? 879 + Ссылка Широко известно, что возраст дерева можно определить по годичным кольцам на спиле, появление которых обусловлено сменой времён года и сопутствующим ускорением или замедлением роста тканей дерева. Но этот феномен справедлив только для растений умеренного пояса. В тропических регионах, где климат примерно одинаков в течение всего года и отсутствуют чётко выраженные периоды похолодания или засухи, на большинстве деревьев видимые годовые кольца не образуются. Чтобы узнать их возраст, нужно делать анализ концентрации в древесине тех или иных химических элементов. Неправда? Источник: www.nature.com

Где и когда для вырубки тополя потребовалось участие множества военных с поддержкой авиации? 738 + Ссылка Объединённая зона безопасности — это участок в пограничной зоне между двумя Кореями, где проходят все переговоры и действуют строгие ограничения на число вооружённых людей с обеих сторон. 18 августа 1976 года американцы и южнокорейцы решили обрубить ветки тополя, которые загораживали летом обзор между контрольным и наблюдательным пунктами. Вскоре после начала операции появились северокорейские солдаты и потребовали прекратить работу, так как это дерево якобы посадил и вырастил лично Ким Ир Сен. Получив отказ, они перешли в нападение и убили двух американских офицеров дубинками и топорами. Через три дня американский инженерный взвод и южнокорейский спецназ, поддерживаемые с воздуха вертолётами и самолётами, провели внезапную масштабную спецоперацию по вырубке тополя, занявшую 42 минуты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране популярным снеком являются кленовые листья? 1004 + Ссылка В некоторых регионах Японии популярным снеком являются кленовые листья во фритюре. Листья собирают, затем выдерживают примерно год в бочонках с солью, а после этого покрывают особым сладким тестом и обжаривают в масле. Производители снека уверяют, что самым подходящим занятием при поедании кленовых листьев является любование осенними красками японской природы. Неправда? Источник: kotaku.com

Где можно увидеть вишню, растущую на вершине тутового дерева? 2222 + Ссылка В итальянской области Пьемонт есть уникальное двойное дерево, которое называют Bialbero di Casorzo. Когда-то вишнёвая косточка сумела прорасти на вершине тутового дерева, а затем вишня достала корнями до земли через полый ствол своего нижнего соседа. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На какую высоту крокодилы могут лазать по деревьям? 1123 + Ссылка Крокодилы умеют лазать по деревьям и охотно это делают. Наблюдая за особями разных видов на разных континентах, зоологи замечали крокодилов, поднимающихся по деревьям на высоту до двух метров, хотя по свидетельствам некоторых местных жителей они могут забираться гораздо выше — до десяти метров. Если молодые крокодильчики могут залезать вертикально по стволу, взрослым особям покоряются только наклонённые к земле или воде ветви. Такое поведение учёные связывают с желанием крокодилов осмотреть свою территорию и погреться на солнце. Неправда? Источник: www.wired.com

У какого дерева кора может быть окрашена во все оттенки радуги? 2263 + Ссылка На островах Юго-Восточной Азии произрастает радужный эвкалипт — дерево с разноцветной корой. У молодого дерева кора ярко-зелёная, но постепенно разные её участки созревают и окрашиваются во все оттенки радуги. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно встретить мосты, выросшие естественным образом? 2394 + Ссылка На северо-востоке Индии издавна пользовались мостами, выросшими естественным образом. Для этого использовалась особенность фикуса каучуконосного, из ствола которого вырастают дополнительные корни. Их направляли в выдолбленный изнутри пальмовый ствол, который клали поперёк реки. Дорастая до противоположного берега, корни врастали в почву и начинали укрепляться, и через 10-15 лет получался готовый мост, со временем становившийся только прочнее. Известны сооружённые таким образом мосты длиной свыше 30 метров, способные выдержать одновременно 50 человек. Неправда? Источник: www.atlasobscura.com

Какой народ хоронит младенцев в деревьях? 1692 + Ссылка Индонезийский народ тораджи известен особым отношением к смерти, которую родственники умершего пышно празднуют с приглашением сотен гостей. Хотя тораджи называют себя христианами, их редко хоронят в земле — в основном покойников помещают в склепы, выдолбленные в утёсах, либо в подвешиваемые на скалах деревянные гробы. Если у тораджей умирает маленький ребёнок, у которого ещё не режутся зубы, его хоронят в дупле, сделанном в большом дереве. Считается, что дерево залечивает рану и впитывает в себя тело и душу ребёнка. Неправда? Источник: www.odditycentral.com

В какой стране находится дуб, который имеет свой почтовый адрес? 3899 + Ссылка В конце 19 века один немецкий лесник запретил своей дочери видеться с ухажёром. Парочка стала обмениваться любовными записками через дупло дуба, и вскоре лесник, видя тщетность своего запрета, разрешил молодым людям пожениться, причём свадьбу отмечали под этим деревом. С течением времени народная молва разнесла новости о дубе, в который стали присылать письма желающие найти свою вторую половинку люди сначала из Германии, а потом и других стран мира. Дерево даже обзавелось официальным почтовым адресом: Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin, и любой желающий может прочитать все послания, которые в него приносит почтальон, а затем ответить на них. За всё время существования этой службы знакомств было заключено более 100 браков. Неправда? Источник: de.wikipedia.org

Какое паразитическое дерево способно перерезать подземные телефонные кабели? 2857 + Ссылка Нуйтсия обильноцветущая — это дерево из Западной Австралии, также известное как рождественское дерево благодаря своему цветению в рождественский сезон. Нуйтсия почти не имеет своей корневой системы, а ведёт паразитический образ жизни, прикрепляясь своими отростками гаусториями к корням других растений и получая таким образом воду и минералы. Цепкость отростков этого дерева настолько развита, что не раз были зафиксированы случаи перерезания ими подземных телефонных кабелей. Это вынудило австралийские телефонные компании прокладывать в местах произрастания нуйтсий более дорогие и защищённые провода. Неправда? Источник: taxusbaccata.hubpages.com

Какое дерево может останавливаться в росте на период более двадцати лет, ожидая свой шанс? 3374 + Ссылка Хлопковое дерево, или сейба, растёт в тропических районах Южной Америки и западной части Африки. Оно может достигать в высоту 60—70 метров, однако на первом этапе своей жизни, как правило, не может этого делать из-за недостатка света ввиду высокой плотности деревьев в джунглях. Достигая высоты человеческого роста, сейба сбрасывает листья и останавливается в росте до тех пор, пока не рухнет какое-нибудь старое соседнее дерево, при этом период ожидания может растянуться на срок до двадцати и более лет. Но как только появляется возможность, сейба снова начинает тянуться вверх, в большинстве случаев обгоняя другие деревья, потому что обладает изначальным преимуществом. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какие здания можно найти внутри баобабов в Африке и Австралии? 4112 + Ссылка В ЮАР, в провинции Лимпопо долгое время работал Big Baobab Pub — бар, который был расположен в естественной пустоте внутри гигантского баобаба возрастом не менее тысячи лет и рассчитан на одновременный приём 15 человек. В 2017 году бар закрылся из-за того, что дерево треснуло и расщепилось. Известны также баобабы как в Африке, так и в Австралии, используемые людьми в качестве тюрем, храмов, мавзолеев, автобусных остановок и общественных туалетов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какому правилу, выведенному Леонардо, подчиняются ствол и ветви деревьев? 5684 + Ссылка Леонардо да Винчи вывел правило, согласно которому квадрат диаметра ствола дерева равен сумме квадратов диаметров ветвей, взятых на общей фиксированной высоте. Более поздние исследования подтвердили его с одним лишь отличием — степень в формуле необязательно равняется 2, а лежит в пределах от 1,8 до 2,3. Традиционно считалось, что эта закономерность объясняется тем, что у дерева с такой структурой оптимальный механизм снабжения веток питательными веществами. Однако в 2010 году американский физик Кристоф Эллой нашёл более простое механическое объяснение феномену: если рассматривать дерево как фрактал, то закон Леонардо минимизирует вероятность слома веток под воздействием ветра. Неправда? Источник: lenta.ru

В каком городе наступление весны объявляется специальным указом, зависящим от распускания каштана? 2287 + Ссылка В Женеве уже 2 века существует традиция специальным указом объявлять наступление весны тогда, когда распускается первый листок на «официальном каштане», растущем под окнами здания кантонального правительства. По статистике, чаще всего весна объявлялась в марте, хотя нередко и раньше, а в 2002 году каштан и вовсе распустился 29 декабря. Самым парадоксальным годом был 2006-й: сначала весну объявили в марте, а затем ещё раз в октябре, так как дерево неожиданно зацвело снова. Неправда? Источник: nashagazeta.ch

Чей язык содержит названия деревьев в соответствии со звуком, который издаёт ветер, дуя сквозь них? 5648 + Ссылка На языке индейцев микмаков некоторые деревья названы в соответствии со звуком, который издаёт ветер, дуя сквозь них осенью через час после заката. Причём с изменением этого звука изменяются и названия деревьев. Неправда? Источник: www.princeton.edu

Какой юридический термин в древности означал просто «кусок дерева»? 5806 + Ссылка Латинское слово codex означало «кусок дерева». Именно на деревянных дощечках, смазанных воском, были изготовлены первые книги в привычном нам формате, а не в форме свитка. Позже вместо дерева римляне для кодексов стали использовать пергамент. В 3 веке в виде кодекса было издано собрание императорских конституций. Сегодня в русском языке слово «кодекс» используется именно для названий сводов законов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где растут скрученные в петлю деревья? 21144 + Ссылка На Куршской косе, что в Калининградской области, есть уникальное место, которое называется «Танцующий лес» либо «Пьяный лес». На участке примерно в 1 кв. км растут посаженные в 1980-х годах сосны. Большая часть деревьев причудливо изогнута, а некоторые в нижней части даже «скручены» в петлю. Науке точно неизвестна причина этого феномена, есть только множество гипотез: природные факторы, генетические особенности, воздействие вирусов или вредителей, и даже особая космическая энергетика данного места. Похожее место под названием «Лес Троллей» есть в Дании, и тоже на побережье Балтийского моря. Другой аналог — парк «Танцующие берёзы» — расположен на берегу озера Боровое в Казахстане. Неправда? Источник: community.livejournal.com

Какое дерево имеет листья, которые сначала жёлтые или красные, а потом зеленеют? 4203 + Ссылка У цейлонского железного дерева новые листья имеют жёлтый, розовый или красноватый цвет, и только потом зеленеют. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое дерево может разрастись на площади в несколько гектаров? 8105 + Ссылка Дерево бенгальский фикус отличается особой жизненной формой, которую называют баньян. На крупных горизонтальных ветвях взрослого дерева формируются воздушные корни, растущие вниз. Дорастая до земли, они укореняются в ней и становятся новыми стволами. Таким образом баньян может разрастаться на площади в несколько гектаров. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой пищевой продукт является настоящей корой деревьев? 4106 + Ссылка Пряность корица — это не семена, листья или коренья какого-нибудь растения, а именно молотая кора дерева, растущего в Шри-Ланке и южной Индии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное имеет годовые кольца как у деревьев? 6773 + Ссылка Панцирь черепахи состоит из щитков, на каждом из которых растут годовые концентрические кольца. По ним, подобно кольцам деревьев, можно определить возраст черепахи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org