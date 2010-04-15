Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Благодаря кому магазины перестали продавать товары разным клиентам по разным ценам и внедрили ценники? 61 + Ссылка Вплоть до середины 19 века при совершении покупок нужно было спрашивать цену у продавца, которую он мог называть в зависимости от внешнего вида покупателя, и торговаться с ним. Ситуация, когда за один и тот же товар разные люди платят разную цену, представлялась неправильной американским квакерам. Они активно способствовали тому, чтобы магазины стали вешать ценники. Довольно скоро владельцы магазинов ощутили выгоду не только с точки зрения морали: с ценниками уменьшилось время на обучение новых сотрудников, которым теперь не нужно было заучивать допустимый диапазон цен для каждого товара, а продажи в целом возросли за счёт увеличения скорости обслуживания клиентов. Неправда? Источник: news.slashdot.org

Как назвал свой магазин футбольный клуб «Эвертон», пошутив над главным соперником? 271 + Ссылка Футбольный клуб «Эвертон» имеет два фирменных магазина в центре города. Второй расположен в торговом центре «Liverpool One», и его полный адрес можно прочитать как желаемый для «Эвертона» результат дерби: «Everton Two, Liverpool One». Неправда? Источник: www.mirror.co.uk

Почему Marvel боролась за то, чтобы фигурки Людей Икс признали не куклами, а игрушками? 404 + Ссылка В 2003 году подразделение Marvel по выпуску игрушек Toy Biz подало в Суд по международной торговле США жалобу на незаконные таможенные сборы. В прошении указывалось, что Люди Икс и Фантастическая четвёрка — это нечеловеческие создания, поэтому должны относиться к категории игрушек, а не кукол. Toy Biz имела явный экономический интерес, ведь тарифы на ввоз кукол в США выше, чем тарифы на ввоз игрушек, и судья жалобу удовлетворил. Этот факт вызвал негативную реакцию фанатского сообщества, ведь одной из центральных тем комиксов про мутантов Людей Икс является их борьба за признание своей человечности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем датчане установили право выкупить товар любого корабля, проходящего через Датские проливы? 549 + Ссылка В 16—17 веках большую часть доходов бюджета Дании составляли сборы пошлин с торговых кораблей, проходящих через Датские проливы — Эресунн, Большой и Малый Бельты. Размер пошлины, в зависимости от вида товара, устанавливался в 1—2% его стоимости. Кроме этого, датчане оставляли за собой право выкупить весь груз по заявленной стоимости — это было сделано для того, чтобы капитаны судов её не занижали, так как проверять каждый корабль не было возможности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем после ввоза в США с некоторых автомобилей Ford удаляют сиденья и стёкла? 499 + Ссылка В 1960-х годах Франция и Германия ввели высокие пошлины на импорт мяса птицы из США, которые в ответ установили так называемый «куриный налог» в размере 25% на ввоз некоторых европейских товаров, включая лёгкие грузовики. Чтобы его обойти, компания Ford перевозит автомобили Ford Transit Connect с турецкого завода в США под видом легковых. Сразу же после растаможивания задние сиденья снимаются и вместе со стёклами, которые заменяются металлическими панелями, идут на переработку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно купить настоящий автомобиль в торговом автомате? 692 + Ссылка Американский стартап Carvana предлагает купить автомобиль и оформить все документы в онлайн-режиме. Клиент может заказать доставку на дом или забрать машину сам, причём с недавних пор это можно сделать в пятиэтажном торговом автомате. Покупателю выдаётся большая бутафорская монета, которую он вставляет в автомат и ждёт, пока выбранный автомобиль в полностью роботизированном режиме спускается и доставляется на парковку, после чего может сразу сесть и поехать домой. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Какой физический закон помог уличить биржевых игроков в незаконной инсайдерской торговле? 579 + Ссылка В 2013 году власти США начали расследование в отношении некоторых игроков на Чикагской фондовой бирже. Они были уличены в незаконном использовании инсайдерских сведений, когда начали торговать фьючерсами на совершенно других, чем прежде, условиях уже через 2 миллисекунды после важного объявления от Федеральной резервной системы. Однако простейший расчёт показал, что для прохождения информации между Вашингтоном и Чикаго даже на скорости света потребовалось бы 7 миллисекунд. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем менеджер Элвиса Пресли распространял значки с надписью «I hate Elvis»? 697 + Ссылка Американский продюсер Том Паркер распознал экстраординарный талант Элвиса Пресли, когда тот был ещё малоизвестным и несовершеннолетним, и во многом способствовал его продвижению и обретению статуса суперзвезды. Для максимизации доходов Элвиса Паркер применил много нестандартных методов. Например, он выпустил большим тиражом значки с надписью «I hate Elvis» («Я ненавижу Элвиса»), чтобы извлечь деньги из тех, кто никогда бы не купил его пластинки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем в 1980-х миллиардеру Петерффи понадобился робот, умеющий печатать на клавиатуре? 478 + Ссылка Миллиардер Томас Петерффи был первым игроком на бирже, кто ещё в 1970-х годах задумался об использовании ЭВМ для оптимизации совершения сделок. В то время брокеры делали все операции вручную в общем зале, поэтому инженеры Петерффи разработали планшеты, но они были слишком медленными и не принесли эффекта. В конце 1980-х, когда игроки биржи NASDAQ уже вводили все команды через компьютер, его команда нелегально подключила терминал биржи к своей машине с программой автоматической торговли по заданным алгоритмам. После запрета такого новшества Петерффи дал инженерам указание сделать робота, способного печатать нужные команды на клавиатуре терминала. Неправда? Источник: www.npr.org

Какой вклад в разоружение СССР внесла компания Пепси? 962 + Ссылка Компания Пепси имела в СССР множество заводов по розливу газировки, а прибыль вкладывала в покупку водки «Столичная» и последующую её продажу на американском рынке, на что имела эксклюзивное право. Однако водочный рынок имел лимит, поэтому в 1989 году Пепси осуществила крупную сделку, купив у советского правительства 17 подводных лодок и несколько военных кораблей. Затем суда были перепроданы на металлолом. Также в рамках сделки были куплены несколько новых нефтяных танкеров, которые у Пепси приобрела норвежская компания. Глава Пепси в шутку сказал по этому поводу советнику президента США по безопасности: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы». Неправда? Источник: www.nytimes.com

Кто и когда сумел продать в интернете миллион пикселей по цене доллар за штуку? 1471 + Ссылка В 2005 году британскому студенту Алексу Тью не хватало денег на оплату обучения, в связи с чем он придумал продавать пиксели. Алекс создал сайт milliondollarhomepage.com, куда поместил изображение размером 1000×1000. Каждый желающий мог купить его кусок по цене 1$ за точку и разместить рекламу со ссылкой на свой сайт. Менее чем за полгода все пиксели были распроданы, и Алекс заработал миллион долларов. Вскоре появилось множество последователей, пытавшихся таким же образом собрать деньги на разные цели, но им удалось выручить куда меньшие суммы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране есть рынок, прямо посередине которого проходит железная дорога? 700 + Ссылка Прямо посередине рынка Меклонг в Таиланде проходит железнодорожный путь, по которому каждый день ходит поезд. Предупреждённые сиреной продавцы умеют очень быстро сворачивать навесы и убирать товар, а потом так же быстро возвращают всё обратно, и торговля продолжается. Многие овощи и фрукты остаются лежать на земле прямо около рельсов, так как состав их не задевает. Когда дорогу прокладывали в 1905 году, хотели переместить рынок в сторону, однако его работники предпочли остаться и приспособиться. Неправда? Источник: lifeglobe.net

Почему день больших распродаж и скидок в США называется «Чёрной пятницей»? 521 + Ссылка После Дня благодарения в США следует «Чёрная пятница», когда магазины предлагают большие скидки и бьют рекорды продаж. В ситуации, когда довольны и продавцы, и покупатели, кажется странным эпитет «чёрная» — обычно он достаётся дням чрезвычайных событий. Дело в том, что термин запустили в оборот ещё в 1960-х годах полицейские Филадельфии. В этот день сложность их работы возрастала в разы из-за огромных пробок и людских толп. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое государство долгое время получало большую часть доходов от продажи почтовых марок? 638 + Ссылка Королевство Бутан получило полную независимость от Великобритании в 1949 году, но до 1962 года не имело собственной почты. Когда она появилась, американский бизнесмен Берт Тодд, ставший советником короля и во многом способствовавший модернизации этого государства, предложил сделать ставку на почтовые марки. Бутан первым в мире выпустил множество необычных марок — стереоскопических, с запахом, на стальной фольге, марок-барельефов и даже марок-грампластинок. Они печатались в количестве, гораздо превышающем внутренние нужды, и предназначались для коллекционеров по всему миру, у которых и пользовались заслуженной популярностью. В 1970-х годах продажа марок была самым большим источником доходов Бутана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто занимает второе место после США по выручке от экспорта сельскохозяйственной продукции? 740 + Ссылка Нидерланды находятся на 134 месте в мире по территории и 63 месте по населению, но являются вторым в мире после США экспортёром сельскохозяйственной продукции, если считать по выручке. При этом в агропромышленном комплексе страны занято 4% от общего числа работающих жителей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится кофейня с самообслуживанием без всякого контроля? 626 + Ссылка В американском городке Вэлли Сити, что в штате Северная Дакота, открылась кофейня «The Vault», действующая по принципу самообслуживания и без всякого контроля. Посетителям предлагается выбрать напиток, выпечку, сосчитать сумму к оплате и расплатиться наличными или картой. Здесь же выставлены на продажу картины, тоже по принципу честности клиентов, и размещено множество полок с книгами для чтения за чашкой кофе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на протяжении 70 лет цена бутылки Кока-Колы в США была неизменной? 335 + Ссылка C 1886 по 1959 годы цена бутылки Кока-Колы объёмом 6,5 унций (около 200 мл) практически во всех торговых точках США была неизменной — 5 центов. Помимо низкой инфляции, выделяется несколько причин такого постоянства. Во-первых, это заключённый в 1899 году президентом компании Асой Кэндлером бессрочный контракт, согласно которому права на продажу бутилированной колы приобрели другие лица, покупающие сам напиток по фиксированной цене. Вторая причина — массивные рекламные кампании, на протяжении многих лет сформировавшие устойчивую связь колы, будь то стакана на розлив или бутылки, с пятицентовой монетой. Ещё одним существенным фактором было повсеместное распространение автоматов с Кока-Колой, жёстко завязанных на приём только этих монет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое похищение стало основой процветания Византийской империи? 1067 + Ссылка В середине 6 века н. э. византийский император Юстиниан I отправил двух монахов в Китай, чтобы они похитили секрет производства шёлка. Монахи разобрались во всём технологическом процессе и поняли, что взрослых особей тутового шелкопряда невозможно увезти с собой, так как они быстро умирают при сильных отклонениях температуры окружающей среды. Вместо них монахи привезли Юстиниану личинок шелкопряда и успешно высадили их на тутовые деревья. Эта операция привела к отмене монополии Китая и Персии на производство шёлка, ставшее основой экономики Византийской империи и во многом способствовавшее её процветанию на несколько столетий вперёд. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом производитель Кока-Колы приобретает экстракт листьев коки? 1863 + Ссылка В составе Кока-Колы присутствует экстракт листьев коки, хотя и в гораздо меньших количествах, чем это было в первые годы её продаж. Данный экстракт The Coca Cola Company покупает только у одного поставщика — Stepan Company, единственной компании на территории США, которой разрешён импорт коки. Причём для Кока-Колы поставляются листья уже после того, как из них был получен весь кокаин, который, в свою очередь, поставляется фармацевтическому заводу Mallinckrodt. Это единственный в США завод, имеющий разрешение правительства на производство кокаиносодержащих медицинских препаратов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем англичане построили в 19 веке живую изгородь через всю Индию? 1034 + Ссылка Британская Ост-Индская компания имела торговую монополию в Индии и в числе прочего контролировала все её соляные шахты, взимая с покупки соли высокие налоги и получая с этого огромные прибыли. Для защиты от контрабандистов соли через всю страну от Гималаев до Бенгальского залива в течение 19 века была построена таможенная линия длиной 4 тысячи километров, охраняемая 14 тысячами солдат. Расстояние от каждого таможенного поста до соседнего было всего в одну милю, между ними простирались либо живые изгороди высотой не менее 2,5 метров, либо каменные стены, а на некоторых участках линии естественными преградами были широкие реки. Вся эта конструкция была упразднена в 1879 году, когда английское правительство решило ввести в Индии режим свободной торговли. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой клуб по ошибке пытался купить Лионеля Месси из-за неверного истолкования слов? 1816 + Ссылка В 2008 году инвестиционная компания шейха Мансура из ОАЭ купила английский футбольный клуб «Манчестер Сити». В одном из телефонных разговоров с исполнительным директором клуба шейх сказал: «It's all getting messy» («Всё осложняется»). Директор ослышался и понял эту фразу как указание купить Лионеля Месси из «Барселоны», однако испанский клуб отклонил предложение в 30 миллионов фунтов за своего лидера. Весной следующего года «Манчестер Сити» предпринял новую попытку купить Месси и был готов заплатить в четыре раза больше, но снова получил отказ. Неправда? Источник: www.lenta.ru

Где существуют магазины без продавцов, основанные на честности покупателей? 3195 + Ссылка В сельской местности Норвегии при фермах можно встретить магазины со свежими овощами и другими домашними продуктами, в которых нет продавцов. Покупатель сам выбирает, что ему нужно, подсчитывает на калькуляторе сумму и оставляет деньги, взяв при необходимости сдачу. Неправда? Источник: ivan-ku.livejournal.com

Какой неисправный предмет был продан задорого, когда только появился аукцион eBay? 3894 + Ссылка Сайт онлайн-аукциона eBay, тогда ещё не имеющий такого названия, был создан Пьером Амидьяром в 1995 году. Одним из первых проданных предметов на аукционе стала сломанная лазерная указка за 14,83 $. Удивлённый Амидьяр спросил покупателя, действительно ли он понял, что предмет неисправен. Оказалось, что покупатель был коллекционером сломанных лазерных указок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные воруют у людей блестящие вещи, а взамен часто оставляют что-нибудь другое? 4083 + Ссылка Обитающие в Северной Америке грызуны рода лесных хомяков, или неотомы, любят обустраивать свои норы всевозможными материалами, найденными в округе. Особенно они любят блестящие предметы, которые часто воруют и в людских домах. Характерной особенностью неотом является то, что на месте украденного они часто оставляют другую вещь типа камешка или палочки, то есть «совершают обмен». Однако причина такого поведения не в добросовестности грызунов, а гораздо прозаичнее: увидев новую «добычу», хомяк просто бросает на этом же месте то, что нёс до этого. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие события привели к тому, что Венесуэла вышла на 3-е место в мире по объёмам продаж Виагры? 2938 + Ссылка Во время всеобщей забастовки в Венесуэле со 2 декабря 2002 года по 2 февраля 2003 года резко возросло потребление Виагры. По объёму продаж этих таблеток Венесуэла тогда вышла на 3-е место в мире, хотя по численности населения занимает только 45-е место. Неправда? Источник: www.inauka.ru

Что сделал президент Кеннеди перед подписанием указа о торговом эмбарго против Кубы? 3826 + Ссылка Перед принятием решения о расширении торгового эмбарго против Кубы Джон Кеннеди попросил своего секретаря достать как можно больше кубинских сигар, страстным любителем которых он был. На следующее утро секретарь принёс президенту 1200 сигар, и только тогда указ был подписан. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое отношение к России имеет популярная в Тунисе марка газированной воды «Boga»? 5652 + Ссылка Одной из популярных марок газированной воды в Тунисе является «Boga». Её история восходит к появлению в этой стране кораблей Черноморского флота с русскими эмигрантами — остатками армии Врангеля. Первое время русским вообще запретили сходить на берег под предлогом карантина, и местные жители наладили бизнес по доставке продуктов на корабли. Увидев корабельные бочки с надписью «Вода», торговцы решили, что это привычные им латинские буквы «Boga», и под таким названием стали поставлять пресную воду. Неправда? Источник: www.geo.ru

Кому в 2010 году продали душу 7 500 британцев? 12751 + Ссылка 1 апреля 2010 года британский онлайн-продавец компьютерных игр GameStation внёс в пользовательское соглашение, которое покупатели должны прочитать перед совершением оплаты, пункт, согласно которому покупатель также отдаёт свою душу в вечное пользование магазину. В результате 7 500 человек, или 88% от общего числа пользователей, согласились с данным пунктом. Это показало, как легко подавляющее большинство пользователей, что не читают подобные документы, могут юридически согласиться с самым безумным требованием продавца. Неправда? Источник: www.foxnews.com

Почему на флаге Челябинской области изображён верблюд, хотя они там не водятся? 5912 + Ссылка В Челябинской области верблюды не водятся, однако на флаге и гербе Челябинска, а также на флаге Челябинской области изображён именно верблюд. Это объясняется тем, что в 19 веке основным источником доходов города была торговля, благодаря которой здесь проходило множество верблюдов в составе караванов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему обложку музыкального сборника ‘Electric 80s’ пришлось заменить из-за сканеров штрих-кодов? 6753 + Ссылка В 2005 году Sony BMG выпустила музыкальный сборник ‘Electric 80s’. В оформлении обложки диска был использован большой штрих-код. Некоторые супермаркеты потерпели убытки после того, как их продавцы считывали сканерами именно этот штрих-код вместо обычного, располагающегося на обратной стороне диска. Сканеры распознавали по коду другой товар, который стоил дешевле. Во второй партии дисков обложка была изменена. Неправда? Источник: www.snopes.com

Зачем в Англии продаются баллончики с обычной деревенской грязью? 8300 + Ссылка В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин. Неправда? Источник: gazeta.aif.ru

Где и когда футбольным фанатам продавали воздух? 4834 + Ссылка В 1999 итальянский футбольный клуб «Фиорентина» продавала в своих фирменных магазинах банки с воздухом. В коллекцию входили «Дух трибун», «Эссенция победы» и «Атмосфера раздевалки». Неправда? Источник: www.guardian.co.uk

Почему России было выгодно продать Аляску? 13167 + Ссылка Аляска была продана Соединённым Штатам в 1867 году за сумму чуть больше 100 миллионов долларов в пересчёте на сегодняшний день. Через 30 лет после продажи там открыли месторождения золота и началась знаменитая «золотая лихорадка», а в 20 веке были открыты и крупные месторождения нефти и газа с общими запасами на сумму в 100—180 миллиардов долларов. Однако если бы мы не продавали Аляску, существовал большой риск потерять её вообще без компенсации. Британская империя, с которой у нас были враждебные отношения, могла оккупировать Аляску и присоединить к Канаде. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в средние века пряности в Европе ценились очень дорого? 5069 + Ссылка В средневековой Европе в преддверие зимы начинались массовый убой скота и заготовка мяса. Если мясо просто солить, оно теряет свой изначальный вкус. Сохранить его почти в первозданном виде помогают пряности, которые привозили в основном из Азии. Но так как турки монополизировали почти всю торговлю пряностями, их цена была запредельной. Этот фактор был одним из мотивов бурного развития мореплавания и начала эпохи великих географических открытий. А на Руси из-за суровых зим острой необходимости в пряностях не было. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Когда на Руси одна кошка ценилась как стадо баранов? 14553 + Ссылка В русском своде законов 14 века «Правосудье митрополичье» встречается описание стоимости домашних животных: «За голубя платить 9 кун, за утку 30 кун, за гуся 30 кун, за лебедя 30 кун, за журавля 30 кун, за кошку 3 гривны, за собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун, за вола 3 гривны, за корову 40 кун, за теля 5 кун, за овцу 5 кун, за жеребца гривна». Учитывая, что гривна равнялась 50 кунам, получается, что кошки и собаки ценились как один вол, 3 лошади или стадо баранов. Неправда? Источник: kraevushka.livejournal.com

Где существовал магазин, в котором товары продавались за работу? 6777 + Ссылка Американский анархист Джосайя Уоррен в 1827 году открыл магазин Cincinnati Time Store, где можно было купить товары по их себестоимости с наценкой 7% — намного дешевле чем у конкурентов. Причём рассчитывались покупатели не деньгами, а обязательствами выполнить эквивалентную этой сумме работу. Стандартной ценой был один рабочий час за 5 кг зерна. Такими обязательствами люди могли оплатить не только товары, но и услуги других людей по объявлениям на доске в этом магазине. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Майкл Джексон получал половину доходов от продаж песен Beatles? 10408 + Ссылка В 1984 году на аукционе продавались издательские права на песни Beatles. Его выиграл Майкл Джексон, заплатив почти 50 миллионов долларов — больше, чем предлагал сам Пол Маккартни. С этого времени Джексон получал половину доходов от продаж Beatles (другую половину получали авторы песен, главным образом Маккартни). В 1995 году компания Sony выкупила у Джексона половину его прав, так что в последнее время он получал только четверть доходов. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какой футболист был обменян на футбольную форму? 7503 + Ссылка В 1992 году футболист Сергей Бодак перешёл из самарских «Крыльев Советов» во владикавказский «Спартак» в обмен на комплект бордовой футбольной формы для команды. Неправда? Источник: www.kc-camapa.ru

Где пиво «Балтика» стоит дороже «Гиннесса»? 11819 + Ссылка Продажи пива «Балтика» в Великобритании начались в 2003 году, при этом данная марка позиционировалась на рынке как суперпремиальная и продавалась по цене $6-7 за пол-литровую бутылку, на 15% дороже бутылки пива «Гиннесс». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «тариф»? 5279 + Ссылка Слово «тариф» происходит от названия небольшого города Тарифы близ Гибралтарского пролива. Во время владычества здесь арабы взимали сбор со всех судов, проходивших через пролив, соответственно качеству и количеству груза. Впоследствии таблицы для взимания сборов стали применяться и в других странах, и слово тариф вошло во всеобщее употребление. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой континент обладает самой большой популяцией диких верблюдов? 5957 + Ссылка Самым большим поголовьем диких верблюдов обладает Австралия, куда их завезли в 19 веке. Она даже экспортирует их на Ближний Восток. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «семь пятниц на неделе»? 7965 + Ссылка Раньше пятница была свободным от работы днём, а, как следствие, базарным. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят: «У него семь пятниц на неделе». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где производится больше всего бразильских орехов? 710 + Ссылка Наиболее крупным экспортёром бразильских орехов является Боливия. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org