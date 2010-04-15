Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Благодаря кому магазины перестали продавать товары разным клиентам по разным ценам и внедрили ценники?
Вплоть до середины 19 века при совершении покупок нужно было спрашивать цену у продавца, которую он мог называть в зависимости от внешнего вида покупателя, и торговаться с ним. Ситуация, когда за один и тот же товар разные люди платят разную цену, представлялась неправильной американским квакерам. Они активно способствовали тому, чтобы магазины стали вешать ценники. Довольно скоро владельцы магазинов ощутили выгоду не только с точки зрения морали: с ценниками уменьшилось время на обучение новых сотрудников, которым теперь не нужно было заучивать допустимый диапазон цен для каждого товара, а продажи в целом возросли за счёт увеличения скорости обслуживания клиентов.
Источник: news.slashdot.org
Как назвал свой магазин футбольный клуб «Эвертон», пошутив над главным соперником?
Футбольный клуб «Эвертон» имеет два фирменных магазина в центре города. Второй расположен в торговом центре «Liverpool One», и его полный адрес можно прочитать как желаемый для «Эвертона» результат дерби: «Everton Two, Liverpool One».
Источник: www.mirror.co.uk
Почему Marvel боролась за то, чтобы фигурки Людей Икс признали не куклами, а игрушками?
В 2003 году подразделение Marvel по выпуску игрушек Toy Biz подало в Суд по международной торговле США жалобу на незаконные таможенные сборы. В прошении указывалось, что Люди Икс и Фантастическая четвёрка — это нечеловеческие создания, поэтому должны относиться к категории игрушек, а не кукол. Toy Biz имела явный экономический интерес, ведь тарифы на ввоз кукол в США выше, чем тарифы на ввоз игрушек, и судья жалобу удовлетворил. Этот факт вызвал негативную реакцию фанатского сообщества, ведь одной из центральных тем комиксов про мутантов Людей Икс является их борьба за признание своей человечности.
Источник: en.wikipedia.org
Зачем датчане установили право выкупить товар любого корабля, проходящего через Датские проливы?
В 16—17 веках большую часть доходов бюджета Дании составляли сборы пошлин с торговых кораблей, проходящих через Датские проливы — Эресунн, Большой и Малый Бельты. Размер пошлины, в зависимости от вида товара, устанавливался в 1—2% его стоимости. Кроме этого, датчане оставляли за собой право выкупить весь груз по заявленной стоимости — это было сделано для того, чтобы капитаны судов её не занижали, так как проверять каждый корабль не было возможности.
Источник: en.wikipedia.org
Зачем после ввоза в США с некоторых автомобилей Ford удаляют сиденья и стёкла?
В 1960-х годах Франция и Германия ввели высокие пошлины на импорт мяса птицы из США, которые в ответ установили так называемый «куриный налог» в размере 25% на ввоз некоторых европейских товаров, включая лёгкие грузовики. Чтобы его обойти, компания Ford перевозит автомобили Ford Transit Connect с турецкого завода в США под видом легковых. Сразу же после растаможивания задние сиденья снимаются и вместе со стёклами, которые заменяются металлическими панелями, идут на переработку.
Источник: ru.wikipedia.org
Где можно купить настоящий автомобиль в торговом автомате?
Американский стартап Carvana предлагает купить автомобиль и оформить все документы в онлайн-режиме. Клиент может заказать доставку на дом или забрать машину сам, причём с недавних пор это можно сделать в пятиэтажном торговом автомате. Покупателю выдаётся большая бутафорская монета, которую он вставляет в автомат и ждёт, пока выбранный автомобиль в полностью роботизированном режиме спускается и доставляется на парковку, после чего может сразу сесть и поехать домой.
Источник: www.popmech.ru
Какой физический закон помог уличить биржевых игроков в незаконной инсайдерской торговле?
В 2013 году власти США начали расследование в отношении некоторых игроков на Чикагской фондовой бирже. Они были уличены в незаконном использовании инсайдерских сведений, когда начали торговать фьючерсами на совершенно других, чем прежде, условиях уже через 2 миллисекунды после важного объявления от Федеральной резервной системы. Однако простейший расчёт показал, что для прохождения информации между Вашингтоном и Чикаго даже на скорости света потребовалось бы 7 миллисекунд.
Источник: en.wikipedia.org
Зачем менеджер Элвиса Пресли распространял значки с надписью «I hate Elvis»?
Американский продюсер Том Паркер распознал экстраординарный талант Элвиса Пресли, когда тот был ещё малоизвестным и несовершеннолетним, и во многом способствовал его продвижению и обретению статуса суперзвезды. Для максимизации доходов Элвиса Паркер применил много нестандартных методов. Например, он выпустил большим тиражом значки с надписью «I hate Elvis» («Я ненавижу Элвиса»), чтобы извлечь деньги из тех, кто никогда бы не купил его пластинки.
Источник: en.wikipedia.org
Зачем в 1980-х миллиардеру Петерффи понадобился робот, умеющий печатать на клавиатуре?
Миллиардер Томас Петерффи был первым игроком на бирже, кто ещё в 1970-х годах задумался об использовании ЭВМ для оптимизации совершения сделок. В то время брокеры делали все операции вручную в общем зале, поэтому инженеры Петерффи разработали планшеты, но они были слишком медленными и не принесли эффекта. В конце 1980-х, когда игроки биржи NASDAQ уже вводили все команды через компьютер, его команда нелегально подключила терминал биржи к своей машине с программой автоматической торговли по заданным алгоритмам. После запрета такого новшества Петерффи дал инженерам указание сделать робота, способного печатать нужные команды на клавиатуре терминала.
Источник: www.npr.org
Какой вклад в разоружение СССР внесла компания Пепси?
Компания Пепси имела в СССР множество заводов по розливу газировки, а прибыль вкладывала в покупку водки «Столичная» и последующую её продажу на американском рынке, на что имела эксклюзивное право. Однако водочный рынок имел лимит, поэтому в 1989 году Пепси осуществила крупную сделку, купив у советского правительства 17 подводных лодок и несколько военных кораблей. Затем суда были перепроданы на металлолом. Также в рамках сделки были куплены несколько новых нефтяных танкеров, которые у Пепси приобрела норвежская компания. Глава Пепси в шутку сказал по этому поводу советнику президента США по безопасности: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы».
Источник: www.nytimes.com
Кто и когда сумел продать в интернете миллион пикселей по цене доллар за штуку?
В 2005 году британскому студенту Алексу Тью не хватало денег на оплату обучения, в связи с чем он придумал продавать пиксели. Алекс создал сайт milliondollarhomepage.com, куда поместил изображение размером 1000×1000. Каждый желающий мог купить его кусок по цене 1$ за точку и разместить рекламу со ссылкой на свой сайт. Менее чем за полгода все пиксели были распроданы, и Алекс заработал миллион долларов. Вскоре появилось множество последователей, пытавшихся таким же образом собрать деньги на разные цели, но им удалось выручить куда меньшие суммы.
Источник: ru.wikipedia.org
В какой стране есть рынок, прямо посередине которого проходит железная дорога?
Прямо посередине рынка Меклонг в Таиланде проходит железнодорожный путь, по которому каждый день ходит поезд. Предупреждённые сиреной продавцы умеют очень быстро сворачивать навесы и убирать товар, а потом так же быстро возвращают всё обратно, и торговля продолжается. Многие овощи и фрукты остаются лежать на земле прямо около рельсов, так как состав их не задевает. Когда дорогу прокладывали в 1905 году, хотели переместить рынок в сторону, однако его работники предпочли остаться и приспособиться.
Источник: lifeglobe.net
Почему день больших распродаж и скидок в США называется «Чёрной пятницей»?
После Дня благодарения в США следует «Чёрная пятница», когда магазины предлагают большие скидки и бьют рекорды продаж. В ситуации, когда довольны и продавцы, и покупатели, кажется странным эпитет «чёрная» — обычно он достаётся дням чрезвычайных событий. Дело в том, что термин запустили в оборот ещё в 1960-х годах полицейские Филадельфии. В этот день сложность их работы возрастала в разы из-за огромных пробок и людских толп.
Источник: en.wikipedia.org
Какое государство долгое время получало большую часть доходов от продажи почтовых марок?
Королевство Бутан получило полную независимость от Великобритании в 1949 году, но до 1962 года не имело собственной почты. Когда она появилась, американский бизнесмен Берт Тодд, ставший советником короля и во многом способствовавший модернизации этого государства, предложил сделать ставку на почтовые марки. Бутан первым в мире выпустил множество необычных марок — стереоскопических, с запахом, на стальной фольге, марок-барельефов и даже марок-грампластинок. Они печатались в количестве, гораздо превышающем внутренние нужды, и предназначались для коллекционеров по всему миру, у которых и пользовались заслуженной популярностью. В 1970-х годах продажа марок была самым большим источником доходов Бутана.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто занимает второе место после США по выручке от экспорта сельскохозяйственной продукции?
Нидерланды находятся на 134 месте в мире по территории и 63 месте по населению, но являются вторым в мире после США экспортёром сельскохозяйственной продукции, если считать по выручке. При этом в агропромышленном комплексе страны занято 4% от общего числа работающих жителей.
Источник: en.wikipedia.org
Где находится кофейня с самообслуживанием без всякого контроля?
В американском городке Вэлли Сити, что в штате Северная Дакота, открылась кофейня «The Vault», действующая по принципу самообслуживания и без всякого контроля. Посетителям предлагается выбрать напиток, выпечку, сосчитать сумму к оплате и расплатиться наличными или картой. Здесь же выставлены на продажу картины, тоже по принципу честности клиентов, и размещено множество полок с книгами для чтения за чашкой кофе.
Источник: en.wikipedia.org
Почему на протяжении 70 лет цена бутылки Кока-Колы в США была неизменной?
C 1886 по 1959 годы цена бутылки Кока-Колы объёмом 6,5 унций (около 200 мл) практически во всех торговых точках США была неизменной — 5 центов. Помимо низкой инфляции, выделяется несколько причин такого постоянства. Во-первых, это заключённый в 1899 году президентом компании Асой Кэндлером бессрочный контракт, согласно которому права на продажу бутилированной колы приобрели другие лица, покупающие сам напиток по фиксированной цене. Вторая причина — массивные рекламные кампании, на протяжении многих лет сформировавшие устойчивую связь колы, будь то стакана на розлив или бутылки, с пятицентовой монетой. Ещё одним существенным фактором было повсеместное распространение автоматов с Кока-Колой, жёстко завязанных на приём только этих монет.
Источник: en.wikipedia.org
Какое похищение стало основой процветания Византийской империи?
В середине 6 века н. э. византийский император Юстиниан I отправил двух монахов в Китай, чтобы они похитили секрет производства шёлка. Монахи разобрались во всём технологическом процессе и поняли, что взрослых особей тутового шелкопряда невозможно увезти с собой, так как они быстро умирают при сильных отклонениях температуры окружающей среды. Вместо них монахи привезли Юстиниану личинок шелкопряда и успешно высадили их на тутовые деревья. Эта операция привела к отмене монополии Китая и Персии на производство шёлка, ставшее основой экономики Византийской империи и во многом способствовавшее её процветанию на несколько столетий вперёд.
Источник: en.wikipedia.org
Каким образом производитель Кока-Колы приобретает экстракт листьев коки?
В составе Кока-Колы присутствует экстракт листьев коки, хотя и в гораздо меньших количествах, чем это было в первые годы её продаж. Данный экстракт The Coca Cola Company покупает только у одного поставщика — Stepan Company, единственной компании на территории США, которой разрешён импорт коки. Причём для Кока-Колы поставляются листья уже после того, как из них был получен весь кокаин, который, в свою очередь, поставляется фармацевтическому заводу Mallinckrodt. Это единственный в США завод, имеющий разрешение правительства на производство кокаиносодержащих медицинских препаратов.
Источник: en.wikipedia.org
Зачем англичане построили в 19 веке живую изгородь через всю Индию?
Британская Ост-Индская компания имела торговую монополию в Индии и в числе прочего контролировала все её соляные шахты, взимая с покупки соли высокие налоги и получая с этого огромные прибыли. Для защиты от контрабандистов соли через всю страну от Гималаев до Бенгальского залива в течение 19 века была построена таможенная линия длиной 4 тысячи километров, охраняемая 14 тысячами солдат. Расстояние от каждого таможенного поста до соседнего было всего в одну милю, между ними простирались либо живые изгороди высотой не менее 2,5 метров, либо каменные стены, а на некоторых участках линии естественными преградами были широкие реки. Вся эта конструкция была упразднена в 1879 году, когда английское правительство решило ввести в Индии режим свободной торговли.
Источник: en.wikipedia.org
Какой клуб по ошибке пытался купить Лионеля Месси из-за неверного истолкования слов?
В 2008 году инвестиционная компания шейха Мансура из ОАЭ купила английский футбольный клуб «Манчестер Сити». В одном из телефонных разговоров с исполнительным директором клуба шейх сказал: «It's all getting messy» («Всё осложняется»). Директор ослышался и понял эту фразу как указание купить Лионеля Месси из «Барселоны», однако испанский клуб отклонил предложение в 30 миллионов фунтов за своего лидера. Весной следующего года «Манчестер Сити» предпринял новую попытку купить Месси и был готов заплатить в четыре раза больше, но снова получил отказ.
Источник: www.lenta.ru
Где существуют магазины без продавцов, основанные на честности покупателей?
В сельской местности Норвегии при фермах можно встретить магазины со свежими овощами и другими домашними продуктами, в которых нет продавцов. Покупатель сам выбирает, что ему нужно, подсчитывает на калькуляторе сумму и оставляет деньги, взяв при необходимости сдачу.
Источник: ivan-ku.livejournal.com
Какой неисправный предмет был продан задорого, когда только появился аукцион eBay?
Сайт онлайн-аукциона eBay, тогда ещё не имеющий такого названия, был создан Пьером Амидьяром в 1995 году. Одним из первых проданных предметов на аукционе стала сломанная лазерная указка за 14,83 $. Удивлённый Амидьяр спросил покупателя, действительно ли он понял, что предмет неисправен. Оказалось, что покупатель был коллекционером сломанных лазерных указок.
Источник: en.wikipedia.org
Какие животные воруют у людей блестящие вещи, а взамен часто оставляют что-нибудь другое?
Обитающие в Северной Америке грызуны рода лесных хомяков, или неотомы, любят обустраивать свои норы всевозможными материалами, найденными в округе. Особенно они любят блестящие предметы, которые часто воруют и в людских домах. Характерной особенностью неотом является то, что на месте украденного они часто оставляют другую вещь типа камешка или палочки, то есть «совершают обмен». Однако причина такого поведения не в добросовестности грызунов, а гораздо прозаичнее: увидев новую «добычу», хомяк просто бросает на этом же месте то, что нёс до этого.
Источник: en.wikipedia.org
Какие события привели к тому, что Венесуэла вышла на 3-е место в мире по объёмам продаж Виагры?
Во время всеобщей забастовки в Венесуэле со 2 декабря 2002 года по 2 февраля 2003 года резко возросло потребление Виагры. По объёму продаж этих таблеток Венесуэла тогда вышла на 3-е место в мире, хотя по численности населения занимает только 45-е место.
Источник: www.inauka.ru
Что сделал президент Кеннеди перед подписанием указа о торговом эмбарго против Кубы?
Перед принятием решения о расширении торгового эмбарго против Кубы Джон Кеннеди попросил своего секретаря достать как можно больше кубинских сигар, страстным любителем которых он был. На следующее утро секретарь принёс президенту 1200 сигар, и только тогда указ был подписан.
Источник: en.wikipedia.org
Какое отношение к России имеет популярная в Тунисе марка газированной воды «Boga»?
Одной из популярных марок газированной воды в Тунисе является «Boga». Её история восходит к появлению в этой стране кораблей Черноморского флота с русскими эмигрантами — остатками армии Врангеля. Первое время русским вообще запретили сходить на берег под предлогом карантина, и местные жители наладили бизнес по доставке продуктов на корабли. Увидев корабельные бочки с надписью «Вода», торговцы решили, что это привычные им латинские буквы «Boga», и под таким названием стали поставлять пресную воду.
Источник: www.geo.ru
Кому в 2010 году продали душу 7 500 британцев?
1 апреля 2010 года британский онлайн-продавец компьютерных игр GameStation внёс в пользовательское соглашение, которое покупатели должны прочитать перед совершением оплаты, пункт, согласно которому покупатель также отдаёт свою душу в вечное пользование магазину. В результате 7 500 человек, или 88% от общего числа пользователей, согласились с данным пунктом. Это показало, как легко подавляющее большинство пользователей, что не читают подобные документы, могут юридически согласиться с самым безумным требованием продавца.
Источник: www.foxnews.com
Почему на флаге Челябинской области изображён верблюд, хотя они там не водятся?
В Челябинской области верблюды не водятся, однако на флаге и гербе Челябинска, а также на флаге Челябинской области изображён именно верблюд. Это объясняется тем, что в 19 веке основным источником доходов города была торговля, благодаря которой здесь проходило множество верблюдов в составе караванов.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему обложку музыкального сборника ‘Electric 80s’ пришлось заменить из-за сканеров штрих-кодов?
В 2005 году Sony BMG выпустила музыкальный сборник ‘Electric 80s’. В оформлении обложки диска был использован большой штрих-код. Некоторые супермаркеты потерпели убытки после того, как их продавцы считывали сканерами именно этот штрих-код вместо обычного, располагающегося на обратной стороне диска. Сканеры распознавали по коду другой товар, который стоил дешевле. Во второй партии дисков обложка была изменена.
Источник: www.snopes.com
Зачем в Англии продаются баллончики с обычной деревенской грязью?
В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
Источник: gazeta.aif.ru
Где и когда футбольным фанатам продавали воздух?
В 1999 итальянский футбольный клуб «Фиорентина» продавала в своих фирменных магазинах банки с воздухом. В коллекцию входили «Дух трибун», «Эссенция победы» и «Атмосфера раздевалки».
Источник: www.guardian.co.uk
Почему России было выгодно продать Аляску?
Аляска была продана Соединённым Штатам в 1867 году за сумму чуть больше 100 миллионов долларов в пересчёте на сегодняшний день. Через 30 лет после продажи там открыли месторождения золота и началась знаменитая «золотая лихорадка», а в 20 веке были открыты и крупные месторождения нефти и газа с общими запасами на сумму в 100—180 миллиардов долларов. Однако если бы мы не продавали Аляску, существовал большой риск потерять её вообще без компенсации. Британская империя, с которой у нас были враждебные отношения, могла оккупировать Аляску и присоединить к Канаде.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему в средние века пряности в Европе ценились очень дорого?
В средневековой Европе в преддверие зимы начинались массовый убой скота и заготовка мяса. Если мясо просто солить, оно теряет свой изначальный вкус. Сохранить его почти в первозданном виде помогают пряности, которые привозили в основном из Азии. Но так как турки монополизировали почти всю торговлю пряностями, их цена была запредельной. Этот фактор был одним из мотивов бурного развития мореплавания и начала эпохи великих географических открытий. А на Руси из-за суровых зим острой необходимости в пряностях не было.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Когда на Руси одна кошка ценилась как стадо баранов?
В русском своде законов 14 века «Правосудье митрополичье» встречается описание стоимости домашних животных: «За голубя платить 9 кун, за утку 30 кун, за гуся 30 кун, за лебедя 30 кун, за журавля 30 кун, за кошку 3 гривны, за собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун, за вола 3 гривны, за корову 40 кун, за теля 5 кун, за овцу 5 кун, за жеребца гривна». Учитывая, что гривна равнялась 50 кунам, получается, что кошки и собаки ценились как один вол, 3 лошади или стадо баранов.
Источник: kraevushka.livejournal.com
Где существовал магазин, в котором товары продавались за работу?
Американский анархист Джосайя Уоррен в 1827 году открыл магазин Cincinnati Time Store, где можно было купить товары по их себестоимости с наценкой 7% — намного дешевле чем у конкурентов. Причём рассчитывались покупатели не деньгами, а обязательствами выполнить эквивалентную этой сумме работу. Стандартной ценой был один рабочий час за 5 кг зерна. Такими обязательствами люди могли оплатить не только товары, но и услуги других людей по объявлениям на доске в этом магазине.
Источник: en.wikipedia.org
Почему Майкл Джексон получал половину доходов от продаж песен Beatles?
В 1984 году на аукционе продавались издательские права на песни Beatles. Его выиграл Майкл Джексон, заплатив почти 50 миллионов долларов — больше, чем предлагал сам Пол Маккартни. С этого времени Джексон получал половину доходов от продаж Beatles (другую половину получали авторы песен, главным образом Маккартни). В 1995 году компания Sony выкупила у Джексона половину его прав, так что в последнее время он получал только четверть доходов.
Источник: www.snopes.com
Какой футболист был обменян на футбольную форму?
В 1992 году футболист Сергей Бодак перешёл из самарских «Крыльев Советов» во владикавказский «Спартак» в обмен на комплект бордовой футбольной формы для команды.
Источник: www.kc-camapa.ru
Где пиво «Балтика» стоит дороже «Гиннесса»?
Продажи пива «Балтика» в Великобритании начались в 2003 году, при этом данная марка позиционировалась на рынке как суперпремиальная и продавалась по цене $6-7 за пол-литровую бутылку, на 15% дороже бутылки пива «Гиннесс».
Источник: ru.wikipedia.org
Откуда произошло слово «тариф»?
Слово «тариф» происходит от названия небольшого города Тарифы близ Гибралтарского пролива. Во время владычества здесь арабы взимали сбор со всех судов, проходивших через пролив, соответственно качеству и количеству груза. Впоследствии таблицы для взимания сборов стали применяться и в других странах, и слово тариф вошло во всеобщее употребление.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой континент обладает самой большой популяцией диких верблюдов?
Самым большим поголовьем диких верблюдов обладает Австралия, куда их завезли в 19 веке. Она даже экспортирует их на Ближний Восток.
Источник: en.wikipedia.org
Откуда взялось выражение «семь пятниц на неделе»?
Раньше пятница была свободным от работы днём, а, как следствие, базарным. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят: «У него семь пятниц на неделе».
Источник: www.vokrugsveta.ru
Где производится больше всего бразильских орехов?
Наиболее крупным экспортёром бразильских орехов является Боливия.
Источник: ru.wikipedia.org
Как Великобритания пыталась защитить свой рынок от низкокачественных немецких товаров?
В конце 19 века правительство Великобритании, пытаясь защитить английский рынок от низкокачественных импортных товаров, впервые в истории ввело обязательную маркировку для товаров из Германии — «Made in Germany». Однако уже в 1920-е годы качество немецких товаров настолько возросло, что эта маркировка превратилась фактически в знак качества.
Источник: ru.wikipedia.org