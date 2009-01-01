Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В каком театре до сих пор на представления ходят клакеры?
Традиция присутствия театральных зрителей, искусственно обеспечивающих овацию, восходит ещё к считавшему себя великим артистом Нерону, которого с трибун восхваляли солдаты. В Европе аплодирующие наёмники, или клакеры, широко распространились в 19 веке. Их услугами пользовались большинство театров и оперных домов, причём со временем клакеры стали требовать вознаграждение под угрозой освистывания актёров. С течением времени почти везде клаки исчезли как явление, однако до сих пор сохранились в Большом Театре.
Источник: en.wikipedia.org
Какие психические проявления называют прямым и обратным эффектами Динь-Динь?
В театральных постановках «Питера Пэна» фею Динь-Динь предлагают спасать от смерти зрителям: их просят хлопать, если они верят в фей, и тогда Динь-Динь оживает. Поэтому существование вещей и явлений только из-за того, что люди верят в них, иногда называют эффектом Динь-Динь. Выделяют также обратный эффект Динь-Динь, когда чем больше люди верят в нечто, тем больше вероятность его исчезновения. Например, при укреплении в массовом сознании стереотипа о том, что вождение безопасно, водители начинают управлять машинами более легкомысленно, тем самым повышая опасность на дорогах.
Источник: en.wikipedia.org
Какого мальчика в театре зачастую играют женщины?
Питера Пэна в театральных постановках чаще играют не мальчики, а женщины миниатюрного телосложения. Одной из причин этого стало то, что в Англии начала 20 века, когда Джеймс Барри написал произведение, действовал закон, запрещающий детям до 14 лет работать после 21 часа.
Источник: www.people.com
Откуда взялось выражение «шут гороховый»?
Ещё со времён Древнего Рима принадлежностью паяцев была погремушка из бычьего пузыря, в который насыпали горох. В средневековом театре шуты били такой погремушкой других актёров и даже зрителей. Когда традиция добралась до Руси, наши скоморохи стали дополнительно украшать себя гороховой соломой, отсюда в языке и закрепилось выражение «шут гороховый».
Источник: www.vokrugsveta.ru
Почему оркестры американских театров не исполняют национальный марш?
«Звёзды и полосы навсегда» — это самый известный патриотический марш США. Тем не менее, в американских театрах и цирках оркестр никогда не исполнит эту мелодию просто так. Она зарезервирована в качестве сигнала бедствия о чрезвычайной ситуации, например, пожаре, чтобы персонал мог начать эвакуацию зрителей без паники.
Источник: en.wikipedia.org
Где находится театр, в котором оплата представления зависит от количества улыбок зрителей?
Комедийный театр «Teatreneu» в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинки кресел в зрительном зале вмонтированы планшеты с установленной программой по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 €, то есть после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра, чьи доходы выросли.
Источник: www.bbc.com
Какой рекламный трюк превратил неудачный бродвейский мюзикл в успешный?
Продюсер Дэвид Меррик в 1961 году выпустил на Бродвее мюзикл «Метро для спящих». Представление получило не самые лестные отзывы, что сподвигло Меррика на хитроумный рекламный трюк. Он нашёл в Нью-Йорке полных тёзок семерых самых влиятельных театральных критиков (Ховарда Таубмана, Уолтера Керра и других), пригласил на мюзикл и купил у них разрешение на использование фото. Затем Меррик подал объявление в газеты, в котором были имена «критиков», эти фото и отзывы типа «Одна из лучших музыкальных комедий за последние 30 лет» или «Великолепный мюзикл. Мне понравилось». Хотя рекламу опубликовали только в одном выпуске «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», её эффекта хватило на продолжение показов в течение ещё шести месяцев.
Источник: en.wikipedia.org
Для чего на древнеримских похоронах за гробом шёл клоун?
В Древнем Риме на похороны знатных людей приглашали старшего клоуна из театра — архимима. В процессии архимим шёл сразу за гробом, а его работа заключалась в имитации жестов и поведения покойного. Для усиления эффекта актёр мог облачаться в одежду покойного и надевать изображавшую его маску.
Источник: en.wikipedia.org
Какой актёр своему успеху отчасти обязан заиканию в детстве?
Когда Брюс Уиллис стал старшеклассником, у него развилось заикание. Попав в театральный кружок, он обнаружил, что во время игры на сцене он перестаёт заикаться, что подстегнуло Брюса к усиленной активности в этом направлении.
Источник: en.wikipedia.org
В каком театре зрителей поощряли спать?
В июле 2011 года в лондонском театре Barbican каждый вечер устраивали необычный театральный перфоманс под названием «Колыбельная». Зрителям предлагалось вместо сидения в креслах лежать на одно-, двух- и трёхспальных кроватях, а главной целью шоу было расположить людей к хорошему сну. Утренний завтрак также входил в программу представления.
Источник: www.guardian.co.uk
Какой актёр в ходе спектакля может отлучиться и провести на стадионе футбольный матч в качестве диктора?
Актёр Константин Анисимов состоит в труппе Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а также работает диктором на домашних матчах футбольного клуба «Зенит». В первые годы такого совмещения матчи и спектакли нередко накладывались друг на друга, и актёру приходилось идти на разные ухищрения. Например, роль Лаэрта в спектакле «Гамлет» подразумевала выход на сцену только в первом и третьем актах, а между ними Анисимов успевал съездить на стадион и провести матч.
Источник: ru.wikipedia.org
Чем отличался партер в театрах пушкинской эпохи от привычного нам?
Во времена Пушкина не весь партер театра занимали кресла. Они были только в нескольких первых рядах для особо знатных и состоятельных господ. За этими рядами располагалась стоячая зона партера, билеты в которую стоили значительно дешевле. Здесь обычно находились творческие люди, студенты, клерки — они были самой активной частью публики, задавая тон аплодисментам и крикам «Браво!». На особо популярные спектакли в партер набивалось очень много театралов, самые заядлые из которых приходили за 2-3 часа до начала и занимали лучшие стоячие места.
Источник: Марченко Н. Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской эпохи. — Глава «В театральных креслах»
Какой вид искусства, традиционно ассоциирующийся только с мужчинами, основала женщина?
Японский театр кабуки, где все роли, даже женские, играют мужчины, основала именно женщина. Её звали Окуни и она была служительницей святилища в 17 веке. Она и другие женщины исполняли тогда также все роли, в том числе мужские. Однако вскоре руководству страны не понравилась безнравственная атмосфера, часто царившая на таких представлениях, и женщин в театре кабуки заменили юношами, а впоследствии зрелыми мужчинами. В наше время традиции уже не столь сильны, и в некоторых труппах женские роли стали снова исполнять женщины.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему власти Омска демонтировали афишу детского спектакля под названием «Ждём тебя, весёлый гном»?
Дмитрий Медведев в феврале 2010 года посетил Омск. На пути следования его кортежа висела афиша детского спектакля под названием «Ждём тебя, весёлый гном», которую городские власти в срочном порядке демонтировали.
Источник: www.gzt.ru
Какую функцию, помимо прямого предназначения, выполняли театральные вееры?
Среди всего разнообразия вееров существовали особые театральные вееры, которые кроме своего прямого предназначения выполняли функцию помощника. На вееры для зрителей наносили сцены из спектакля, программы представлений, отрывки из пьес. А актрисы на своих веерах иногда записывали труднозапоминаемые тексты.
Источник: www.nkj.ru
Где и когда в театре совершались настоящие убийства на сцене в соответствии со сценарием?
Древнеримская публика любила кровавые зрелища не только на гладиаторских боях, но и на обычных театральных представлениях. Если по ходу действия актёр должен был погибнуть, его могли в последний момент заменить на приговорённого к казни преступника и убить прямо на сцене.
Источник: www.crystalinks.com
Какие два несвязанных между собой слова происходят от слова «выдох» по-французски?
Слова суфле и суфлёр имеют мало общего по значению, но происходят оба от французского «souffle» (выдох, дуновение). Суфле названо так потому, что оно лёгкое и воздушное, а суфлёр — потому что он должен подсказывать актёрам очень тихо.
Источник: www.slovomania.ru
Каким образом английский шутник превратил множество лысых мужчин в нецензурное слово?
Англичанин Гораций де Вир Коул прославился как знаменитый шутник. Одним из лучших его розыгрышей стала продажа билетов в театре. Раздав строго определённые места лысым мужчинам, он добился того, что вместе эти лысые черепа с балкона читались как бранное слово.
Источник: en.wikipedia.org
Откуда произошло слово «фиаско»?
Итальянский комик Бианконелли решил разыграть перед публикой весёлую пантомиму с большой бутылью в руке. По одной из версий, после его провала слово «фиаско» (по-итальянски — «бутылка») получило значение «актёрская неудача», а затем «неудача, провал» вообще.
Источник: new.gramota.ru
Какая порнографическая сцена есть в «Горе от ума»?
В 19 веке актрисы отказывались играть Софью в «Горе от ума» со словами: «Я порядочная женщина и в порнографических сценах не играю!». Такой сценой они считали ночную беседу с Молчалиным, который ещё не был мужем героини.
Источник: internet.chgk.info