Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о театре

В каком театре до сих пор на представления ходят клакеры?

В каком театре до сих пор на представления ходят клакеры?

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Традиция присутствия театральных зрителей, искусственно обеспечивающих овацию, восходит ещё к считавшему себя великим артистом Нерону, которого с трибун восхваляли солдаты. В Европе аплодирующие наёмники, или клакеры, широко распространились в 19 веке. Их услугами пользовались большинство театров и оперных домов, причём со временем клакеры стали требовать вознаграждение под угрозой освистывания актёров. С течением времени почти везде клаки исчезли как явление, однако до сих пор сохранились в Большом Театре.

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Метки: театр, аплодисменты , большой театр, древний рим, нерон, опера

Источник: en.wikipedia.org

Какие психические проявления называют прямым и обратным эффектами Динь-Динь?

Какие психические проявления называют прямым и обратным эффектами Динь-Динь?

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В театральных постановках «Питера Пэна» фею Динь-Динь предлагают спасать от смерти зрителям: их просят хлопать, если они верят в фей, и тогда Динь-Динь оживает. Поэтому существование вещей и явлений только из-за того, что люди верят в них, иногда называют эффектом Динь-Динь. Выделяют также обратный эффект Динь-Динь, когда чем больше люди верят в нечто, тем больше вероятность его исчезновения. Например, при укреплении в массовом сознании стереотипа о том, что вождение безопасно, водители начинают управлять машинами более легкомысленно, тем самым повышая опасность на дорогах.

Неправда?

Метки: питер пэн, дорожное движение, психология, театр, феи

Источник: en.wikipedia.org

Какого мальчика в театре зачастую играют женщины?

Какого мальчика в театре зачастую играют женщины?

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Питера Пэна в театральных постановках чаще играют не мальчики, а женщины миниатюрного телосложения. Одной из причин этого стало то, что в Англии начала 20 века, когда Джеймс Барри написал произведение, действовал закон, запрещающий детям до 14 лет работать после 21 часа.

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Метки: питер пэн, англия, барри, дети, женщины, театр

Источник: www.people.com

Откуда взялось выражение «шут гороховый»?

Откуда взялось выражение «шут гороховый»?

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Ещё со времён Древнего Рима принадлежностью паяцев была погремушка из бычьего пузыря, в который насыпали горох. В средневековом театре шуты били такой погремушкой других актёров и даже зрителей. Когда традиция добралась до Руси, наши скоморохи стали дополнительно украшать себя гороховой соломой, отсюда в языке и закрепилось выражение «шут гороховый».

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Метки: выражения, горох, древний рим, русь, средневековье, театр, шуты

Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему оркестры американских театров не исполняют национальный марш?

Почему оркестры американских театров не исполняют национальный марш?

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«Звёзды и полосы навсегда» — это самый известный патриотический марш США. Тем не менее, в американских театрах и цирках оркестр никогда не исполнит эту мелодию просто так. Она зарезервирована в качестве сигнала бедствия о чрезвычайной ситуации, например, пожаре, чтобы персонал мог начать эвакуацию зрителей без паники.

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Метки: музыка, марши, сша, театр, цирк

Источник: en.wikipedia.org

Где находится театр, в котором оплата представления зависит от количества улыбок зрителей?

Где находится театр, в котором оплата представления зависит от количества улыбок зрителей?

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Комедийный театр «Teatreneu» в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинки кресел в зрительном зале вмонтированы планшеты с установленной программой по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 €, то есть после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра, чьи доходы выросли.

Неправда?

Метки: театр, барселона, испания, компьютеры, смех, техника, юмор

Источник: www.bbc.com

Какой рекламный трюк превратил неудачный бродвейский мюзикл в успешный?

Какой рекламный трюк превратил неудачный бродвейский мюзикл в успешный?

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Продюсер Дэвид Меррик в 1961 году выпустил на Бродвее мюзикл «Метро для спящих». Представление получило не самые лестные отзывы, что сподвигло Меррика на хитроумный рекламный трюк. Он нашёл в Нью-Йорке полных тёзок семерых самых влиятельных театральных критиков (Ховарда Таубмана, Уолтера Керра и других), пригласил на мюзикл и купил у них разрешение на использование фото. Затем Меррик подал объявление в газеты, в котором были имена «критиков», эти фото и отзывы типа «Одна из лучших музыкальных комедий за последние 30 лет» или «Великолепный мюзикл. Мне понравилось». Хотя рекламу опубликовали только в одном выпуске «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», её эффекта хватило на продолжение показов в течение ещё шести месяцев.

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Метки: реклама, бродвей, критика, мюзиклы, нью-йорк, сша, театр

Источник: en.wikipedia.org

Для чего на древнеримских похоронах за гробом шёл клоун?

Для чего на древнеримских похоронах за гробом шёл клоун?

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В Древнем Риме на похороны знатных людей приглашали старшего клоуна из театра — архимима. В процессии архимим шёл сразу за гробом, а его работа заключалась в имитации жестов и поведения покойного. Для усиления эффекта актёр мог облачаться в одежду покойного и надевать изображавшую его маску.

Неправда?

Метки: театр, античность, древний рим, похороны

Источник: en.wikipedia.org

Какой актёр своему успеху отчасти обязан заиканию в детстве?

Какой актёр своему успеху отчасти обязан заиканию в детстве?

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Когда Брюс Уиллис стал старшеклассником, у него развилось заикание. Попав в театральный кружок, он обнаружил, что во время игры на сцене он перестаёт заикаться, что подстегнуло Брюса к усиленной активности в этом направлении.

Неправда?

Метки: актёры, заикание, сша, театр, уиллис

Источник: en.wikipedia.org

В каком театре зрителей поощряли спать?

В каком театре зрителей поощряли спать?

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В июле 2011 года в лондонском театре Barbican каждый вечер устраивали необычный театральный перфоманс под названием «Колыбельная». Зрителям предлагалось вместо сидения в креслах лежать на одно-, двух- и трёхспальных кроватях, а главной целью шоу было расположить людей к хорошему сну. Утренний завтрак также входил в программу представления.

Неправда?

Метки: театр, англия, лондон, сны

Источник: www.guardian.co.uk

Какой актёр в ходе спектакля может отлучиться и провести на стадионе футбольный матч в качестве диктора?

Какой актёр в ходе спектакля может отлучиться и провести на стадионе футбольный матч в качестве диктора?

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Актёр Константин Анисимов состоит в труппе Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а также работает диктором на домашних матчах футбольного клуба «Зенит». В первые годы такого совмещения матчи и спектакли нередко накладывались друг на друга, и актёру приходилось идти на разные ухищрения. Например, роль Лаэрта в спектакле «Гамлет» подразумевала выход на сцену только в первом и третьем актах, а между ними Анисимов успевал съездить на стадион и провести матч.

Неправда?

Метки: актёры, гамлет, зенит, россия, санкт-петербург, театр

Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличался партер в театрах пушкинской эпохи от привычного нам?

Чем отличался партер в театрах пушкинской эпохи от привычного нам?

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Во времена Пушкина не весь партер театра занимали кресла. Они были только в нескольких первых рядах для особо знатных и состоятельных господ. За этими рядами располагалась стоячая зона партера, билеты в которую стоили значительно дешевле. Здесь обычно находились творческие люди, студенты, клерки — они были самой активной частью публики, задавая тон аплодисментам и крикам «Браво!». На особо популярные спектакли в партер набивалось очень много театралов, самые заядлые из которых приходили за 2-3 часа до начала и занимали лучшие стоячие места.

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Метки: театр, россия

Источник: Марченко Н. Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской эпохи. — Глава «В театральных креслах»

Какой вид искусства, традиционно ассоциирующийся только с мужчинами, основала женщина?

Какой вид искусства, традиционно ассоциирующийся только с мужчинами, основала женщина?

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Японский театр кабуки, где все роли, даже женские, играют мужчины, основала именно женщина. Её звали Окуни и она была служительницей святилища в 17 веке. Она и другие женщины исполняли тогда также все роли, в том числе мужские. Однако вскоре руководству страны не понравилась безнравственная атмосфера, часто царившая на таких представлениях, и женщин в театре кабуки заменили юношами, а впоследствии зрелыми мужчинами. В наше время традиции уже не столь сильны, и в некоторых труппах женские роли стали снова исполнять женщины.

Неправда?

Метки: театр, женщины, искусство, кабуки, мужчины, япония

Источник: ru.wikipedia.org

Почему власти Омска демонтировали афишу детского спектакля под названием «Ждём тебя, весёлый гном»?

Почему власти Омска демонтировали афишу детского спектакля под названием «Ждём тебя, весёлый гном»?

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Дмитрий Медведев в феврале 2010 года посетил Омск. На пути следования его кортежа висела афиша детского спектакля под названием «Ждём тебя, весёлый гном», которую городские власти в срочном порядке демонтировали.

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Метки: политика, гномы, медведев, омск, театр

Источник: www.gzt.ru

Какую функцию, помимо прямого предназначения, выполняли театральные вееры?

Какую функцию, помимо прямого предназначения, выполняли театральные вееры?

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Среди всего разнообразия вееров существовали особые театральные вееры, которые кроме своего прямого предназначения выполняли функцию помощника. На вееры для зрителей наносили сцены из спектакля, программы представлений, отрывки из пьес. А актрисы на своих веерах иногда записывали труднозапоминаемые тексты.

Неправда?

Метки: театр, актёры, вееры, мода

Источник: www.nkj.ru

Где и когда в театре совершались настоящие убийства на сцене в соответствии со сценарием?

Где и когда в театре совершались настоящие убийства на сцене в соответствии со сценарием?

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Древнеримская публика любила кровавые зрелища не только на гладиаторских боях, но и на обычных театральных представлениях. Если по ходу действия актёр должен был погибнуть, его могли в последний момент заменить на приговорённого к казни преступника и убить прямо на сцене.

Неправда?

Метки: театр, античность, гладиаторы, древний рим, казни, убийства

Источник: www.crystalinks.com

Какие два несвязанных между собой слова происходят от слова «выдох» по-французски?

Какие два несвязанных между собой слова происходят от слова «выдох» по-французски?

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Слова суфле и суфлёр имеют мало общего по значению, но происходят оба от французского «souffle» (выдох, дуновение). Суфле названо так потому, что оно лёгкое и воздушное, а суфлёр — потому что он должен подсказывать актёрам очень тихо.

Неправда?

Метки: слова, кулинария, русский язык, театр, французский язык

Источник: www.slovomania.ru

Каким образом английский шутник превратил множество лысых мужчин в нецензурное слово?

Каким образом английский шутник превратил множество лысых мужчин в нецензурное слово?

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Англичанин Гораций де Вир Коул прославился как знаменитый шутник. Одним из лучших его розыгрышей стала продажа билетов в театре. Раздав строго определённые места лысым мужчинам, он добился того, что вместе эти лысые черепа с балкона читались как бранное слово.

Неправда?

Метки: розыгрыши, англия, лысые, театр

Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло слово «фиаско»?

Откуда произошло слово «фиаско»?

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Итальянский комик Бианконелли решил разыграть перед публикой весёлую пантомиму с большой бутылью в руке. По одной из версий, после его провала слово «фиаско» (по-итальянски — «бутылка») получило значение «актёрская неудача», а затем «неудача, провал» вообще.

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Метки: слова, италия, посуда, театр

Источник: new.gramota.ru

Какая порнографическая сцена есть в «Горе от ума»?

Какая порнографическая сцена есть в «Горе от ума»?

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В 19 веке актрисы отказывались играть Софью в «Горе от ума» со словами: «Я порядочная женщина и в порнографических сценах не играю!». Такой сценой они считали ночную беседу с Молчалиным, который ещё не был мужем героини.

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Метки: театр, литература, россия, эротика

Источник: internet.chgk.info

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