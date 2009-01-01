Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В каком театре до сих пор на представления ходят клакеры? 51 + Ссылка Традиция присутствия театральных зрителей, искусственно обеспечивающих овацию, восходит ещё к считавшему себя великим артистом Нерону, которого с трибун восхваляли солдаты. В Европе аплодирующие наёмники, или клакеры, широко распространились в 19 веке. Их услугами пользовались большинство театров и оперных домов, причём со временем клакеры стали требовать вознаграждение под угрозой освистывания актёров. С течением времени почти везде клаки исчезли как явление, однако до сих пор сохранились в Большом Театре. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие психические проявления называют прямым и обратным эффектами Динь-Динь? 354 + Ссылка В театральных постановках «Питера Пэна» фею Динь-Динь предлагают спасать от смерти зрителям: их просят хлопать, если они верят в фей, и тогда Динь-Динь оживает. Поэтому существование вещей и явлений только из-за того, что люди верят в них, иногда называют эффектом Динь-Динь. Выделяют также обратный эффект Динь-Динь, когда чем больше люди верят в нечто, тем больше вероятность его исчезновения. Например, при укреплении в массовом сознании стереотипа о том, что вождение безопасно, водители начинают управлять машинами более легкомысленно, тем самым повышая опасность на дорогах. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого мальчика в театре зачастую играют женщины? 447 + Ссылка Питера Пэна в театральных постановках чаще играют не мальчики, а женщины миниатюрного телосложения. Одной из причин этого стало то, что в Англии начала 20 века, когда Джеймс Барри написал произведение, действовал закон, запрещающий детям до 14 лет работать после 21 часа. Неправда? Источник: www.people.com

Откуда взялось выражение «шут гороховый»? 701 + Ссылка Ещё со времён Древнего Рима принадлежностью паяцев была погремушка из бычьего пузыря, в который насыпали горох. В средневековом театре шуты били такой погремушкой других актёров и даже зрителей. Когда традиция добралась до Руси, наши скоморохи стали дополнительно украшать себя гороховой соломой, отсюда в языке и закрепилось выражение «шут гороховый». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему оркестры американских театров не исполняют национальный марш? 606 + Ссылка «Звёзды и полосы навсегда» — это самый известный патриотический марш США. Тем не менее, в американских театрах и цирках оркестр никогда не исполнит эту мелодию просто так. Она зарезервирована в качестве сигнала бедствия о чрезвычайной ситуации, например, пожаре, чтобы персонал мог начать эвакуацию зрителей без паники. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится театр, в котором оплата представления зависит от количества улыбок зрителей? 811 + Ссылка Комедийный театр «Teatreneu» в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинки кресел в зрительном зале вмонтированы планшеты с установленной программой по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 €, то есть после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра, чьи доходы выросли. Неправда? Источник: www.bbc.com

Какой рекламный трюк превратил неудачный бродвейский мюзикл в успешный? 490 + Ссылка Продюсер Дэвид Меррик в 1961 году выпустил на Бродвее мюзикл «Метро для спящих». Представление получило не самые лестные отзывы, что сподвигло Меррика на хитроумный рекламный трюк. Он нашёл в Нью-Йорке полных тёзок семерых самых влиятельных театральных критиков (Ховарда Таубмана, Уолтера Керра и других), пригласил на мюзикл и купил у них разрешение на использование фото. Затем Меррик подал объявление в газеты, в котором были имена «критиков», эти фото и отзывы типа «Одна из лучших музыкальных комедий за последние 30 лет» или «Великолепный мюзикл. Мне понравилось». Хотя рекламу опубликовали только в одном выпуске «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», её эффекта хватило на продолжение показов в течение ещё шести месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего на древнеримских похоронах за гробом шёл клоун? 697 + Ссылка В Древнем Риме на похороны знатных людей приглашали старшего клоуна из театра — архимима. В процессии архимим шёл сразу за гробом, а его работа заключалась в имитации жестов и поведения покойного. Для усиления эффекта актёр мог облачаться в одежду покойного и надевать изображавшую его маску. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой актёр своему успеху отчасти обязан заиканию в детстве? 1956 + Ссылка Когда Брюс Уиллис стал старшеклассником, у него развилось заикание. Попав в театральный кружок, он обнаружил, что во время игры на сцене он перестаёт заикаться, что подстегнуло Брюса к усиленной активности в этом направлении. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком театре зрителей поощряли спать? 2754 + Ссылка В июле 2011 года в лондонском театре Barbican каждый вечер устраивали необычный театральный перфоманс под названием «Колыбельная». Зрителям предлагалось вместо сидения в креслах лежать на одно-, двух- и трёхспальных кроватях, а главной целью шоу было расположить людей к хорошему сну. Утренний завтрак также входил в программу представления. Неправда? Источник: www.guardian.co.uk

Какой актёр в ходе спектакля может отлучиться и провести на стадионе футбольный матч в качестве диктора? 2772 + Ссылка Актёр Константин Анисимов состоит в труппе Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а также работает диктором на домашних матчах футбольного клуба «Зенит». В первые годы такого совмещения матчи и спектакли нередко накладывались друг на друга, и актёру приходилось идти на разные ухищрения. Например, роль Лаэрта в спектакле «Гамлет» подразумевала выход на сцену только в первом и третьем актах, а между ними Анисимов успевал съездить на стадион и провести матч. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличался партер в театрах пушкинской эпохи от привычного нам? 2726 + Ссылка Во времена Пушкина не весь партер театра занимали кресла. Они были только в нескольких первых рядах для особо знатных и состоятельных господ. За этими рядами располагалась стоячая зона партера, билеты в которую стоили значительно дешевле. Здесь обычно находились творческие люди, студенты, клерки — они были самой активной частью публики, задавая тон аплодисментам и крикам «Браво!». На особо популярные спектакли в партер набивалось очень много театралов, самые заядлые из которых приходили за 2-3 часа до начала и занимали лучшие стоячие места. Неправда? Источник: Марченко Н. Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской эпохи. — Глава «В театральных креслах»

Какой вид искусства, традиционно ассоциирующийся только с мужчинами, основала женщина? 4855 + Ссылка Японский театр кабуки, где все роли, даже женские, играют мужчины, основала именно женщина. Её звали Окуни и она была служительницей святилища в 17 веке. Она и другие женщины исполняли тогда также все роли, в том числе мужские. Однако вскоре руководству страны не понравилась безнравственная атмосфера, часто царившая на таких представлениях, и женщин в театре кабуки заменили юношами, а впоследствии зрелыми мужчинами. В наше время традиции уже не столь сильны, и в некоторых труппах женские роли стали снова исполнять женщины. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему власти Омска демонтировали афишу детского спектакля под названием «Ждём тебя, весёлый гном»? 9044 + Ссылка Дмитрий Медведев в феврале 2010 года посетил Омск. На пути следования его кортежа висела афиша детского спектакля под названием «Ждём тебя, весёлый гном», которую городские власти в срочном порядке демонтировали. Неправда? Источник: www.gzt.ru

Какую функцию, помимо прямого предназначения, выполняли театральные вееры? 3221 + Ссылка Среди всего разнообразия вееров существовали особые театральные вееры, которые кроме своего прямого предназначения выполняли функцию помощника. На вееры для зрителей наносили сцены из спектакля, программы представлений, отрывки из пьес. А актрисы на своих веерах иногда записывали труднозапоминаемые тексты. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Где и когда в театре совершались настоящие убийства на сцене в соответствии со сценарием? 11372 + Ссылка Древнеримская публика любила кровавые зрелища не только на гладиаторских боях, но и на обычных театральных представлениях. Если по ходу действия актёр должен был погибнуть, его могли в последний момент заменить на приговорённого к казни преступника и убить прямо на сцене. Неправда? Источник: www.crystalinks.com

Какие два несвязанных между собой слова происходят от слова «выдох» по-французски? 7235 + Ссылка Слова суфле и суфлёр имеют мало общего по значению, но происходят оба от французского «souffle» (выдох, дуновение). Суфле названо так потому, что оно лёгкое и воздушное, а суфлёр — потому что он должен подсказывать актёрам очень тихо. Неправда? Источник: www.slovomania.ru

Каким образом английский шутник превратил множество лысых мужчин в нецензурное слово? 26395 + Ссылка Англичанин Гораций де Вир Коул прославился как знаменитый шутник. Одним из лучших его розыгрышей стала продажа билетов в театре. Раздав строго определённые места лысым мужчинам, он добился того, что вместе эти лысые черепа с балкона читались как бранное слово. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло слово «фиаско»? 5261 + Ссылка Итальянский комик Бианконелли решил разыграть перед публикой весёлую пантомиму с большой бутылью в руке. По одной из версий, после его провала слово «фиаско» (по-итальянски — «бутылка») получило значение «актёрская неудача», а затем «неудача, провал» вообще. Неправда? Источник: new.gramota.ru