Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о теннисе

Кто победил в матче, когда Федерер играл на половине с травяным покрытием, а Надаль — с грунтовым?

Кто победил в матче, когда Федерер играл на половине с травяным покрытием, а Надаль — с грунтовым?

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В 2007 году состоялся теннисный матч на корте, одна из половин которого имела травяное покрытие, а другая — грунтовое. Соперниками были лидеры мирового рейтинга Роджер Федерер, который уже пять лет не проигрывал на траве, и Рафаэль Надаль, три года не знавший поражений на грунте. По итогам трёх сетов сильнее оказался Надаль.

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Метки: теннис, надаль, спорт, федерер

Источник: ru.wikipedia.org

В каком языке для обозначения нулевого счёта в теннисном сете используют слово «любовь»?

В каком языке для обозначения нулевого счёта в теннисном сете используют слово «любовь»?

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Счёт в теннисном сете начинается с нуля, однако англоязычные теннисисты говорят не «zero», а «love». Никто не может точно сказать, откуда взялось такое странное обозначение. На этот счёт существует множество теорий, и одна из них связывает это с переделанным французским «l'œuf», что значит «яйцо», так как ноль похож на яйцо.

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Метки: теннис, английский язык, любовь, спорт, французский язык, яйца

Источник: en.wikipedia.org

С каким местом мужского рейтинга способны соревноваться лучшие теннисистки?

С каким местом мужского рейтинга способны соревноваться лучшие теннисистки?

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Во время Australian Open 1998 года сёстры Серена и Винус Уильямс заявили, что могут обыграть любого мужчину, который занимает в рейтинге ATP не выше 200 места. Карстен Браш, бывший в то время 203-й ракеткой, принял вызов. В первом сете он выиграл у Винус 6-2, во втором у Серены 6-1. После матча он добавил, что особо не напрягался и играл примерно на уровне 600 места рейтинга.

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Метки: теннис, австралия, винус уильямс, женщины, мужчины, серена уильямс, спорт

Источник: en.wikipedia.org

Какие спортсмены изначально стали носить рубашки поло?

Какие спортсмены изначально стали носить рубашки поло?

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Рубашки поло изначально появились в среде теннисистов — а именно у десятикратного победителя турниров Большого шлема француза Рене Лакоста в 1926 году. Через год Лакост поместил на грудь своих рубашек изображение крокодила, а после окончания теннисной карьеры основал под той же эмблемой свой бренд одежды Lacoste. Однако новые рубашки стали носить не только теннисисты, но и другие спортсмены, особенно игроки в поло. Именно под таким названием новая одежда постепенно закрепилась в общем лексиконе.

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Метки: одежда, lacoste, крокодилы, названия, поло, рене лакост, спорт, теннис, франция

Источник: en.wikipedia.org

Где и когда состоялся теннисный матч, продолжавшийся более 11 часов?

Где и когда состоялся теннисный матч, продолжавшийся более 11 часов?

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По правилам турниров Большого шлема, если матч доходит до пятой партии, то она продолжается до победы одного из теннисистов с перевесом минимум в два гейма без тай-брейка. Рекорд по продолжительности такой партии установили на Уимблдоне-2010 Джон Изнер и Николя Маю, закончившие её со счётом 70:68. Всего матч продолжался более 11 часов.

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Метки: спорт, англия, рекорды, теннис, уимблдон

Источник: ru.wikipedia.org

Почему покерную комбинацию из туза и короля иногда называют «Анна Курникова»?

Почему покерную комбинацию из туза и короля иногда называют «Анна Курникова»?

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Анна Курникова за свою спортивную карьеру не выиграла ни одного взрослого профессионального турнира в одиночном разряде. Игроки в покер назвали в её честь комбинацию из туза и короля (АК), так как она красиво выглядит, но редко выигрывает.

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Метки: азартные игры, карты, курникова, покер, спорт, теннис

Источник: ru.wikipedia.org

Какой известный спортсмен в детстве специально переучивался на левшу?

Какой известный спортсмен в детстве специально переучивался на левшу?

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Теннисист Рафаэль Надаль играет левой рукой, хотя в реальной жизни он с рождения правша. Держать ракетку в левой его приучил дядя, когда Надалю было 12 лет, обосновав это тем, что левши имеют дополнительное преимущество, так как могут бить правшам (которых большинство) под неудобную руку и придавать мячу необычное вращение.

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Метки: спорт, левши, надаль, теннис

Источник: en.wikipedia.org

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