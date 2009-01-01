Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Кто победил в матче, когда Федерер играл на половине с травяным покрытием, а Надаль — с грунтовым? 25 + Ссылка В 2007 году состоялся теннисный матч на корте, одна из половин которого имела травяное покрытие, а другая — грунтовое. Соперниками были лидеры мирового рейтинга Роджер Федерер, который уже пять лет не проигрывал на траве, и Рафаэль Надаль, три года не знавший поражений на грунте. По итогам трёх сетов сильнее оказался Надаль. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком языке для обозначения нулевого счёта в теннисном сете используют слово «любовь»? 402 + Ссылка Счёт в теннисном сете начинается с нуля, однако англоязычные теннисисты говорят не «zero», а «love». Никто не может точно сказать, откуда взялось такое странное обозначение. На этот счёт существует множество теорий, и одна из них связывает это с переделанным французским «l'œuf», что значит «яйцо», так как ноль похож на яйцо. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С каким местом мужского рейтинга способны соревноваться лучшие теннисистки? 919 + Ссылка Во время Australian Open 1998 года сёстры Серена и Винус Уильямс заявили, что могут обыграть любого мужчину, который занимает в рейтинге ATP не выше 200 места. Карстен Браш, бывший в то время 203-й ракеткой, принял вызов. В первом сете он выиграл у Винус 6-2, во втором у Серены 6-1. После матча он добавил, что особо не напрягался и играл примерно на уровне 600 места рейтинга. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие спортсмены изначально стали носить рубашки поло? 798 + Ссылка Рубашки поло изначально появились в среде теннисистов — а именно у десятикратного победителя турниров Большого шлема француза Рене Лакоста в 1926 году. Через год Лакост поместил на грудь своих рубашек изображение крокодила, а после окончания теннисной карьеры основал под той же эмблемой свой бренд одежды Lacoste. Однако новые рубашки стали носить не только теннисисты, но и другие спортсмены, особенно игроки в поло. Именно под таким названием новая одежда постепенно закрепилась в общем лексиконе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда состоялся теннисный матч, продолжавшийся более 11 часов? 5212 + Ссылка По правилам турниров Большого шлема, если матч доходит до пятой партии, то она продолжается до победы одного из теннисистов с перевесом минимум в два гейма без тай-брейка. Рекорд по продолжительности такой партии установили на Уимблдоне-2010 Джон Изнер и Николя Маю, закончившие её со счётом 70:68. Всего матч продолжался более 11 часов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему покерную комбинацию из туза и короля иногда называют «Анна Курникова»? 6351 + Ссылка Анна Курникова за свою спортивную карьеру не выиграла ни одного взрослого профессионального турнира в одиночном разряде. Игроки в покер назвали в её честь комбинацию из туза и короля (АК), так как она красиво выглядит, но редко выигрывает. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org