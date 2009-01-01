Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Интересные факты о технике

Зачем немецкие военные дирижабли комплектовались спускаемой на длинном тросе корзине?

Зачем немецкие военные дирижабли комплектовались спускаемой на длинном тросе корзине?

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Военные дирижабли во время Первой Мировой войны часто летали на больших высотах, чтобы быть недосягаемыми для вражеской артиллерии. На случай полёта в облаках немцы изобрели спускаемую на тросе длиной до километра корзину. Находящийся в ней офицер по телефонной связи корректировал курс судна и отдавал команды на сброс бомб. Члены экипажа, как правило, очень любили такую работу, потому что корзина была единственным местом, где разрешалось курить.

Неправда?

Метки: техника, германия, дирижабли, курение, первая мировая война

Источник: en.wikipedia.org

Почему производителей электрических автомобилей заставляют искусственно повышать их шумность?

Почему производителей электрических автомобилей заставляют искусственно повышать их шумность?

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Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей, создаёт угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины, и особенно для незрячих. В Японии и Евросоюзе уже приняты законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума. В США обязательная комплектация подобными системами с автоматическим включением шума при движении со скоростью до 30 км/ч будет введена в 2019 году.

Неправда?

Метки: автомобили, европа, звук, слепые, сша, техника, япония

Источник: en.wikipedia.org

Сколько аудиокассет производится в настоящее время в США?

Сколько аудиокассет производится в настоящее время в США?

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Фирма-производитель аудиокассет National Audio Company была открыта в 1969 году и осталась одной из немногих в США, кто сохранил оборудование после появления сначала компакт-дисков, а затем mp3. Сейчас она является лидером на этом рынке, производя более 10 миллионов кассет с записями в год. В 2015 году компания продала больше кассет, чем когда-либо в своей истории, поставляя их как для мэйджор-лейблов, так и для инди-групп. Президент компании объясняет этот успех ностальгией по аналоговым вещам, которые можно подержать в руках.

Неправда?

Метки: техника, аудиокассеты, бизнес, музыка, сша

Источник: www.bloomberg.com

Какой жанр фотографии обязан своему появлению недостаткам советской камеры?

Какой жанр фотографии обязан своему появлению недостаткам советской камеры?

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В 1983 году Ленинградское оптико-механическое объединение выпустило малоформатный фотоаппарат «ЛОМО Компакт-Автомат», оснащённый автоматическим электронным затвором-диафрагмой. Он был довольно прост в использовании, однако экспонометр не всегда срабатывал корректно, кадры нередко получались в неестественных цветах и с заметным виньетированием. Однако эти недостатки сыграли ключевую роль в зарождении особого жанра фотографии — ломографии, основанном двумя австрийскими студентами, которые привезли эти камеры из туристической поездки. Основной принцип ломографии — фиксирование жизни с необычных ракурсов такой, какая она есть, не обращая особого внимания на качество снимков. Энтузиасты наладили выпуск «ЛОМО Компакт-Автоматов» и других специально разработанных для ломографии камер за рубежом, производят фотоплёнку и регулярно организуют фотовыставки.

Неправда?

Метки: фотография, австрия, искусство, ссср, техника

Источник: ru.wikipedia.org

Почему поезд сдаёт назад перед началом движения вперёд?

Почему поезд сдаёт назад перед началом движения вперёд?

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Если машинист тяжёлого грузового поезда попытается начать его движение резко вперёд, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колёса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колёс локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок. И только затем ехать вперёд, приводя в движение вагоны один за другим.

Неправда?

Метки: железные дороги, техника, физика

Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему скорость кораблей измеряется в узлах?

Почему скорость кораблей измеряется в узлах?

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Долгое время для определения скорости кораблей использовали секторный лаг — треугольную доску с привязанной к ней верёвкой, на которой через одинаковое расстояние были завязаны узелки. Доску выбрасывали за борт, засекали время (обычно полминуты) и считали, на сколько узелков размотается увлекаемая лагом верёвка, пока судно движется вперёд. Если расстояние между узелками кратно морской миле (например, 1/120 мили), то можно сразу определить скорость в милях в час. Эта единица измерения и получила название «узел». Современные приборы измерения скорости кораблей более совершенны и работают на других принципах, однако указывают её по-прежнему в узлах.

Неправда?

Метки: корабли, измерения, техника, узлы

Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом компьютерные игры и программы скачивали из бумажных журналов и радиопередач?

Каким образом компьютерные игры и программы скачивали из бумажных журналов и радиопередач?

526 +

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В 1980-х и начале 1990-х годов большой популярностью в Европе, а затем и странах бывшего СССР, пользовались компьютеры ZX Spectrum. Их дешевизна была обусловлена использованием в качестве экрана обычного телевизора, а в качестве внешнего накопителя — бытового магнитофона. В него вставлялись аудиокассеты с записанными играми и программами, звук которых компьютер интерпретировал как последовательность битов и загружал в память. Часто программы можно было «скачать» в специальных радиопередачах, записав на кассету. Также небольшие программы печатались в посвящённых «Спектрумам» журналах в виде исходного кода — его нужно было набрать на клавиатуре, запустить и опять же сохранить на аудионоситель.

Неправда?

Метки: компьютеры, zx spectrum, аудиокассеты, компьютерные игры, магнитофоны, программирование, радио, техника

Источник: ru.wikipedia.org

Почему жёсткий диск называют винчестером?

Почему жёсткий диск называют винчестером?

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В 1973 году IBM выпустила жёсткий диск модели 3340, в который при разработке были заложены два модуля ёмкостью по 30 МБ. Хотя в финальной версии память была увеличена до 70 МБ, ассоциация чисел 30/30 с популярным охотничьим патроном .30-30 Winchester дала накопителю кодовое имя «винчестер». Это название стало нарицательным для всех жёстких дисков, причём в английском языке уже вышло из употребления, а в русском активно используется.

Неправда?

Метки: компьютеры, winchester, жёсткие диски, названия, оружие, техника

Источник: ru.wikipedia.org

Для продажи чего был сконструирован первый в мире торговый автомат?

Для продажи чего был сконструирован первый в мире торговый автомат?

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Первый торговый автомат был сконструирован инженером Героном ещё в 1 веке в Александрии. Опущенная в прорезь монета ударяла рычаг, который смещал задвижку и позволял вытечь некоторому количеству жидкости. Предназначена же эта машина была для раздачи святой воды в храме.

Неправда?

Метки: техника, александрия, античность, святая вода, торговые автоматы, храмы

Источник: en.wikipedia.org

Для связи с какими объектами может потребоваться использование ядра Земли в качестве антенны?

Для связи с какими объектами может потребоваться использование ядра Земли в качестве антенны?

515 +

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Связь с подводными лодками в погружённом состоянии обычными средствами осложняется из-за так называемого скин-эффекта, который выражается в уменьшении амплитуды электромагнитных волн при движении через проводящую среду. Одним из решений этой проблемы является передача очень длинных волн через ядро Земли в качестве антенны. Для этого на расстоянии в десятки километров друг от друга в почву заглубляются электроды, а для генерации сигнала используется мощность в несколько мегаватт. Из-за крайне низкого КПД мощность выходного сигнала падает до нескольких ватт, зато он может быть принят практически в любой точке планеты. Подобные системы были построены только тремя странами — советский «ЗЕВС» на Кольском полуострове, американский «Project ELF» и индийский «INS Kattabomman».

Неправда?

Метки: связь, индия, подводные лодки, ссср, сша, техника, флот

Источник: en.wikipedia.org

Каким образом копиры и принтеры могут узнавать, что на них хотят распечатать банкноты?

Каким образом копиры и принтеры могут узнавать, что на них хотят распечатать банкноты?

986 +

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Многие банкноты, включая доллары и евро, содержат геометрические узоры из колец диаметром приблизительно 1 мм для предотвращения бытового фальшивомонетничества. В копиры и принтеры ведущих производителей встроены программы, которые при обнаружении этих колец каким-либо образом искажают изображение. Часто разработчики купюр используют эти кольца как элементы графического дизайна — например, на 20-долларовой банкноте они вместе с двойкой образуют повторяющиеся числа 20.

Неправда?

Метки: деньги, дизайн, доллар, копиры, принтеры, техника, фальшивомонетничество

Источник: ru.wikipedia.org

Почему скорость движения эскалатора в метро может отличаться от скорости поручней?

Почему скорость движения эскалатора в метро может отличаться от скорости поручней?

400 +

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Эскалатор в метро приводится в действие электродвигателем через редуктор, от него же через дополнительный приводной блок движутся поручни. Со временем он снашивается, его диаметр уменьшается, и скорость поручней увеличивается — поэтому иногда они обгоняют эскалатор. А чтобы увеличить ресурс приводного блока, его изготавливают с большим диаметром — поэтому при новом блоке поручни отстают от эскалатора. В любом случае скорость поручней для обеспечения безопасности пассажиров не должна отличаться в ту или иную сторону от скорости эскалатора более чем на 2%.

Неправда?

Метки: метро, техника, эскалаторы

Источник: www.the-village.ru

Какое устройство, по совету Данелии, американский режиссёр хотел получить от советских военных?

Какое устройство, по совету Данелии, американский режиссёр хотел получить от советских военных?

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Режиссёр Георгий Данелия рассказал, что после выхода «Кин-дза-дза!» к нему обратился американский режиссёр с предложением делать спецэффекты, так как ему понравился полёт пепелаца. Данелия ответил, что никаких спецэффектов тут не было, а гравицаппу ему дали в Министерстве Обороны. Через какое-то время Данелии позвонили военные и сказали не валять дурака, потому что американец на полном серьёзе запрашивал у них гравицаппу.

Неправда?

Метки: кинематограф, армия, данелия, кин-дза-дза, ссср, сша, техника

Источник: www.newsru.com

В какой стране производят оружие с нарезкой, отличающейся от нарезки оружия остального мира?

В какой стране производят оружие с нарезкой, отличающейся от нарезки оружия остального мира?

503 +

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Во время полёта выпущенная из нарезного оружия пуля вращается, и её траектория отклоняется от прямой линии, что называют деривацией. В подавляющем большинстве современных моделей оружия нарезка делается по часовой стрелке, если смотреть с задней части ствола, поэтому деривационное отклонение пули происходит вправо. Нарезка против часовой стрелки, и, соответственно, деривационное отклонение пули влево, применяется только в японском оружии.

Неправда?

Метки: оружие, техника, япония

Источник: ru.wikipedia.org

В каком здании можно прокатиться в лифте, едущем без остановок?

В каком здании можно прокатиться в лифте, едущем без остановок?

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Помимо привычных всем лифтов с остановками существуют так называемые патерностеры, или лифты непрерывного действия. Кабинки без дверей перемещаются вверх и вниз благодаря вращению блоков, а скорость их движения обычно составляет 30 см в секунду. Такие лифты до сих пор можно встретить по всей Европе — например, в Германии их больше 200 — хотя установка новых патерностеров практически везде запрещена из-за их опасности для детей, пожилых и инвалидов. В Москве лифт непрерывного действия работает в здании Наркомзема, где располагается Министерство сельского хозяйства.

Неправда?

Метки: лифты, германия, москва, техника

Источник: en.wikipedia.org

Почему в приборах ночного видения всё окрашено в зелёные тона?

Почему в приборах ночного видения всё окрашено в зелёные тона?

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В традиционных приборах ночного видения (не тепловизорах) поступающий на линзы свет преобразуется в оттенки чёрного и белого, и, только попадая на фосфорный экран, приобретает зеленоватые тона. Зелёная гамма выбрана по двум причинам: во-первых, человеческий глаз наиболее восприимчив к волнам именно такой длины, а, во-вторых, она меньше других утомляет глаза при длительном воздействии. По той же причине были зелёными и ранние монохромные мониторы.

Неправда?

Метки: оптика, глаза, зрение, техника, цвета

Источник: www.explainthatstuff.com

Где находится театр, в котором оплата представления зависит от количества улыбок зрителей?

Где находится театр, в котором оплата представления зависит от количества улыбок зрителей?

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Комедийный театр «Teatreneu» в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинки кресел в зрительном зале вмонтированы планшеты с установленной программой по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 €, то есть после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра, чьи доходы выросли.

Неправда?

Метки: театр, барселона, испания, компьютеры, смех, техника, юмор

Источник: www.bbc.com

Каким образом нью-йоркский метрополитен решил проблему воровства лампочек?

Каким образом нью-йоркский метрополитен решил проблему воровства лампочек?

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В нью-йоркском метро используют лампы с нестандартным цоколем: резьба на нём сделана против часовой стрелки вместо обычного варианта по часовой. Так задумано для того, чтобы лампы не воровали, ведь использовать их со стандартными разъёмами не получится.

Неправда?

Метки: техника, воровство, лампочки, метро, нью-йорк, сша

Источник: en.wikipedia.org

Почему братья Люмьер считаются родоначальниками кино, хотя кинокамеру изобрели до них?

Почему братья Люмьер считаются родоначальниками кино, хотя кинокамеру изобрели до них?

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Братья Люмьер считаются изобретателями кино, так как демонстрация их фильмов в подвале «Гран-кафе» на парижском бульваре Капуцинок в 1895 году стала первой коммерчески успешной. Однако сконструированный ими «Синематограф» не был первым киносъёмочным аппаратом. Ещё за семь лет до него Луи Лепренс снял на кинокамеру фильм «Сцена в саду Раундхэй» длительностью 1,66 секунды, но не получил патент, так как внезапно исчез. Уильяму Фрис-Грину получить патент удалось, но затем он был аннулирован из-за финансовой несостоятельности изобретателя. В лаборатории Эдисона в 1891 году создали и запатентовали «Кинетограф», который был хорош с технической точки зрения, но демонстрировал фильмы только одному зрителю через окуляр и в итоге проиграл «Синематографу», проецировавшему ленты на экран для нескольких человек.

Неправда?

Метки: кинематограф, братья люмьер, париж, техника, франция, эдисон

Источник: ru.wikipedia.org

Почему немое кино обычно показывается в ускоренном темпе?

Почему немое кино обычно показывается в ускоренном темпе?

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С появлением звукового кино устоялся стандарт на скорость съёмки и воспроизведения фильмов — 24 кадра в секунду. Однако в эру немого кино единого стандарта не существовало, и ленты записывались на камеру со скоростью от 12 до 26 кадров. Именно поэтому при воспроизведении на современном оборудовании большинство немых фильмов проигрываются в ускоренном темпе.

Неправда?

Метки: кинематограф, немое кино, техника, технологии

Источник: en.wikipedia.org

Какую опасность несли лошади для машин на заре развития автомобильного транспорта?

Какую опасность несли лошади для машин на заре развития автомобильного транспорта?

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Когда автомобили только начинали колесить по дорогам, самой большой проблемой и опасностью для водителей были гвозди и другой металлический мусор, легко прокалывающий шины. Его основным источником были отвалившиеся подковы лошадей. Для сбора металла долгое время использовали специальные машины, снаряжённые большими электромагнитами, пока проблема с лошадьми не решилась сама собой.

Неправда?

Метки: автомобили, гвозди, дорожное движение, лошади, магниты, техника

Источник: www.oldtimer.ru

Что обеспечивало работу омывателя лобового стекла в автомобиле «Фольксваген „Жук“»?

Что обеспечивало работу омывателя лобового стекла в автомобиле «Фольксваген „Жук“»?

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В знаменитом автомобиле «Фольксваген „Жук“» омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.

Неправда?

Метки: автомобили, wolksvagen, техника, фольксваген жук

Источник: en.wikipedia.org

Почему клавиши на клавиатуре располагаются в последовательности QWERTY?

Почему клавиши на клавиатуре располагаются в последовательности QWERTY?

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На первых американских печатных машинках клавиши обычно располагались по алфавиту. Из-за несовершенства конструкции нажатие соседних клавиш часто приводило к защемлениям и ошибкам набора, которые к тому же оставались незамеченными оператором до перевода каретки на следующую строку. Поэтому конструкторы стали экспериментировать с разнесением часто встречающихся комбинаций букв в разные части клавиатуры, чтобы увеличить продуктивность операторов. В 1878 году окончательно оформилась раскладка QWERTY, помещённая на машину Ремингтон № 2, и сохранилась до наших дней в почти неизменном виде.

Неправда?

Метки: компьютеры, печатные машинки, сша, техника

Источник: en.wikipedia.org

Почему в Японии существуют две энергосети с разными частотами?

Почему в Японии существуют две энергосети с разными частотами?

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Обычно в пределах одного государства сетевое напряжение имеет строго определённую частоту — либо 50 Гц, либо 60 Гц. А в Японии существуют две системы — в западной части частота составляет 60 Гц, в восточной — 50 Гц, и между ними действуют четыре конвертера частоты. Такое положение дел возникло из-за того, что для энергосистемы Токио в 1895 году закупили генераторы немецкой компании AEG, а для Осаки год спустя — американские генераторы General Electric. С тех пор каждая из этих сетей развивалась по своим стандартам, и проводить унификацию оказалось слишком затратно.

Неправда?

Метки: электричество, general electric, осака, техника, токио, япония

Источник: en.wikipedia.org

Каким образом вели обнаружение вражеских самолётов до изобретения радара?

Каким образом вели обнаружение вражеских самолётов до изобретения радара?

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До изобретения радара обнаружением приближающихся самолётов противника занимались специальные «слухачи». Их оборудование варьировалось в разных армиях, но принцип был один: большие микрофоны, позицию которых в пространстве можно было настраивать, передавали звук в уши оператора. Другими словами, определение положения воздушных объектов велось с помощью огромных стетоскопов.

Неправда?

Метки: авиация, радары, техника

Источник: en.wikipedia.org

Когда была создана первая кукла-робот, умеющая писать произвольно заданный текст?

Когда была создана первая кукла-робот, умеющая писать произвольно заданный текст?

1156 +

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Швейцарец Пьер Жаке-Дроз во второй половине 18 века для рекламы собственной марки часов создал несколько «автоматонов», самых совершенных роботов того времени. Автоматон «Музыкант» представляет собой девушку, играющую на органе — музыка действительно создаётся касанием клавиш инструмента пальцами куклы, которая следит глазами за движениями своих рук и даже «дышит». «Художник» может рисовать три довольно сложных картинки: портрет Людовика XIV с собакой, портрет королевской четы и сцену с Купидоном и бабочками. Самый сложный автоматон «Каллиграф» состоит из 6 000 деталей и умеет писать фразу длиной до 40 букв гусиным пером, которое он макает в чернильницу. Причём текст фразы можно задавать произвольно на специальном колёсике.

Неправда?

Метки: техника, искусство, каллиграфия, куклы, музыка, органная музыка, роботы, часы, швейцария

Источник: ru.wikipedia.org

Деталь какой игрушки была использована в первом электрокардиографе?

Деталь какой игрушки была использована в первом электрокардиографе?

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Первый вариант конструкции электрокардиографа был разработан в 1887 году сотрудником лондонского госпиталя Августусом Уоллером и включал в себя платформу от игрушечной железной дороги. На ней была расположена подвижная фотопластинка, на которой регистрировалась кардиограмма. Однако из-за слабой чувствительности используемого электрометра аппарат Уоллера ещё не был пригоден для полноценной диагностики.

Неправда?

Метки: техника, англия, железные дороги, игрушки, медицина

Источник: www.bcs.com

Почему на болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы?

Почему на болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы?

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Для Гран-при Швеции 1978 года конструкторы команды Parmalat подготовили болид Brabham BT46C. Он получил прозвище «пылесос» за то, что сзади был оснащён большим вентилятором, высасывающим воздух из-под днища машины, тем самым понижая давление и увеличивая прижимную силу. Сами же конструкторы заявляли организаторам, что вентилятор необходим для охлаждения двигателя. Ники Лауда сразу же обогнал всех на этой машине, а после гонки признался, что ещё никогда победа не давалась ему так легко. Под нажимом других команд данный болид и любые другие с подобной конструкцией запретили для участия в следующих гонках.

Неправда?

Метки: формула 1, автогонки, автомобили, вентиляторы, техника, швеция

Источник: ru.wikipedia.org

Для чего перед съёмкой каждого дубля фильма специальный человек щёлкает хлопушкой?

Для чего перед съёмкой каждого дубля фильма специальный человек щёлкает хлопушкой?

1103 +

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В процессе создания фильма специальный человек перед съёмкой каждого дубля щёлкает хлопушкой. Исторически её главным назначением была синхронизация звука с изображением при последующем монтаже, которая чётко устанавливалась исходя из звука щелчка и кадрика, где хлопушка смыкалась. И хотя современные технологии позволяют производить синхронизацию другими методами, хлопушки все равно продолжают использоваться для систематизации отснятого материала, ведь на них пишут номера или названия каждой сцены и дубля, а также другую служебную информацию.

Неправда?

Метки: кинематограф, техника

Источник: ru.wikipedia.org

Для прослушивания какого альбома нужно иметь четыре аудиосистемы?

Для прослушивания какого альбома нужно иметь четыре аудиосистемы?

751 +

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Восьмой студийный альбом альтернативной группы The Flaming Lips под названием Zaireeka был выпущен на 4 CD. Особенность альбома в том, что каждая композиция разделена на четыре составляющих, и для того чтобы прослушать песни в полной версии, нужно включить одновременно все диски на четырёх разных аудиосистемах. Слушатели также могут экспериментировать, проигрывая не все диски сразу, а в любой комбинации из двух или трёх штук.

Неправда?

Метки: музыка, альтернативный рок, сша, техника

Источник: en.wikipedia.org

Какую табличку прикрепили к гробу изобретателя бортового самописца?

Какую табличку прикрепили к гробу изобретателя бортового самописца?

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На бортовых самописцах, более известных как «чёрные ящики», обычно размещена надпись: «Flight Recorder; Do Not Open» («Бортовой самописец; Не открывать»). Когда в 2010 году умер австралиец Дэвид Уоррен, изобретатель этого устройства, к его гробу прикрепили табличку: «Flight Recorder Inventor; Do Not Open».

Неправда?

Метки: техника, австралия, бортовые самописцы, гробы, изобретения, самолёты

Источник: blogs.wsj.com

Что мог делать автомат 1912 года, считающийся первой в мире компьютерной игрой?

Что мог делать автомат 1912 года, считающийся первой в мире компьютерной игрой?

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В 1912 году, задолго до появления прообразов современных компьютеров, испанский инженер Леонардо Торрес-и-Кеведо сконструировал электромеханический автомат «El Ajedrecista», который считается первой в истории компьютерной игрой. Устройство представляло собой шахматную доску с передвигаемыми машиной с помощью электромагнитов королём и ладьёй, а также королём другого цвета, которого перемещал человек. Автомат, пусть и не за минимальное количество ходов, гарантированно завершал этот шахматный эндшпиль матом оппоненту.

Неправда?

Метки: компьютеры, испания, компьютерные игры, техника, шахматы

Источник: en.wikipedia.org

В теле каких животных обнаружены аналоги шестерёнок, формирующие зубчатую передачу?

В теле каких животных обнаружены аналоги шестерёнок, формирующие зубчатую передачу?

1136 +

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В строении задних ног личинок цикадок вида Issus coleoptratus обнаружены выросты, которые формируют зубчатую передачу. «Шестерёнка» на каждой конечности состоит из 12 зубцов — в момент прыжка насекомого эти структуры сцепляются и проворачиваются, синхронизируя таким образом отталкивание ног от поверхности. При этом разница во времени начала движения ног не превышает 30 микросекунд, а такой точности было бы невозможно добиться, если бы синхронизацией управляла нервная система через нейроны. У взрослых особей этих цикадок шестерёнки исчезают.

Неправда?

Метки: насекомые, природа, техника

Источник: www.infox.ru

Какое событие сподвигло Морзе оставить живопись и начать разработку телеграфа?

Какое событие сподвигло Морзе оставить живопись и начать разработку телеграфа?

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Сэмюэл Морзе до 34 лет был художником и не интересовался техникой. В 1825 году посыльный доставил ему письмо от отца, в котором говорилось, что его жена умирает. Морзе немедленно покинул Вашингтон и отправился в Нью-Хейвен, где жило его семейство, но к его прибытию супругу уже похоронили. Этот случай заставил Морзе оставить живопись и углубиться в изучение способов быстрой доставки сообщений на длинные расстояния, что привело к разработке азбуки Морзе и электрического телеграфа в 1838 году.

Неправда?

Метки: морзе, азбука морзе, изобретения, искусство, сша, телеграф, техника

Источник: en.wikipedia.org

Где и когда пытались доставлять почту с помощью ракет?

Где и когда пытались доставлять почту с помощью ракет?

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По мере бурного развития современного ракетостроения предлагалось множество проектов использования ракет для быстрой доставки почты. В 1930-х годах энтузиасты развивали такие программы в Германии, Великобритании и даже Индии. В 1959 году американская почтовая служба сделала успешный запуск ракеты, у которой ядерная боеголовка была заменена специальным почтовым контейнером, с подводной лодки Barbero, а уже в 1990-е российские военные несколько раз отправляли почту с подводных лодок через всю страну. Несмотря на все эти попытки, данная технология никогда не была и вряд ли будет использоваться массово в связи с её относительной дороговизной.

Неправда?

Метки: почта, англия, германия, индия, ракеты, россия, сша, техника

Источник: en.wikipedia.org

Где и когда котлы для производства пива были переоборудованы в бронемашины?

Где и когда котлы для производства пива были переоборудованы в бронемашины?

1278 +

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В 1916 году в Ирландии вспыхнуло «Пасхальное восстание» против англичан. Мятежники быстро захватили большинство правительственных зданий Дублина, однако британская армия прислала дополнительный контингент, превосходивший по численности восставших в 20 раз, и приступила к подавлению мятежа. Не имея бронетехники, англичане решили проблему передвижения по городу, собрав импровизированные бронемашины из шасси грузовиков Даймлер и паровых котлов с завода Гиннесс, в которых прорезали бойницы. Так как у повстанцев не было тяжёлого оружия, толщина стали котлов было достаточной защитой для находившихся внутри солдат, а цилиндрическая форма ещё и обеспечивала частые рикошеты пуль. После подавления восстания эти машины были разобраны, возвращены заводу и продолжали использоваться по прямому назначению.

Неправда?

Метки: оружие, англия, восстания, гиннесс, ирландия, пиво, техника

Источник: ru.wikipedia.org

Чем изначально занимались шофёры?

Чем изначально занимались шофёры?

1897 +

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Словом «шофёр» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, chauffeur означает «кочегар, истопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось её растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть шофёрами.

Неправда?

Метки: слова, автомобили, железные дороги, паровые машины, техника

Источник: en.wikipedia.org

Где в конце 19 века были установлены газовые фонари, в которых можно было купить горячий кофе?

Где в конце 19 века были установлены газовые фонари, в которых можно было купить горячий кофе?

2073 +

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В 1897 году в нескольких точках Лондона установили газовые фонари Pluto Lamp. Эти аппараты занимались не только освещением улиц, но и работали как вендинговые машины, предлагая горячий кофе, чай и какао. Помимо этого, в фонарях-автоматах можно было купить сигареты и почтовые открытки. В одной из моделей даже был установлен телеграф, подключенный для передачи сообщений в Скотланд-Ярд — и всё это работало на газу.

Неправда?

Метки: техника, англия, лондон, фонари

Источник: www.ianvisits.co.uk

Каким образом можно превратить наушники в микрофон?

Каким образом можно превратить наушники в микрофон?

3513 +

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Если подключить обычные наушники ко входу микрофона, их можно использовать как микрофон. Упрощённо конструкция наушников и микрофона одинакова: мембрана подключена к катушке с проводом, находящейся в магнитном поле постоянного магнита. В наушниках при обычном использовании подаваемый на катушку ток преобразуется в колебания мембраны, а в микрофоне — наоборот.

Неправда?

Метки: техника, звук, магниты, микрофон, наушники, физика

Источник: www.mentalfloss.com

В каком году был обнаружен первый в истории хакер?

В каком году был обнаружен первый в истории хакер?

1641 +

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Хакеры существовали задолго до появления первых компьютеров. Первым их представителем можно считать англичанина Невила Маскелина, который был профессиональным фокусником, а также отлично разбирался в технике. После успешных опытов Маркони по передаче за океан сообщений посредством беспроводного телеграфа в 1901 году, одна из проводных телеграфных компаний наняла Маскелина и поставила задачу дискредитировать новую технологию. Фокусник соорудил 50-метровую радиомачту для прослушивания сигналов, которыми обмениваются суда с берегом, и обнаружил, что в системе Маркони не было никакой защиты, если не считать таковой настройку передатчика на определённую частоту. Свою находку Маскелин предъявил на публичной демонстрации беспроводного телеграфа в Королевском институте Лондона — ещё до начала показа аппарат неожиданно заработал и передал текст о том, что Маркони вешает людям лапшу на уши.

Неправда?

Метки: хакеры, англия, маркони, радио, телеграф, техника

Источник: science.compulenta.ru

За счёт чего живёт человек, у которого вообще нет пульса?

За счёт чего живёт человек, у которого вообще нет пульса?

4094 +

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Человек может нормально функционировать, если кровь по сосудам будет идти не толчками, а непрерывным потоком. Это доказали врачи американца Крейга Льюиса, умиравшего от сердечного недуга — его жизнь не мог спасти даже электронный кардиостимулятор. В итоге пациенту удалили сердце, но подключили к устройству другого типа, помогающему крови непрерывно циркулировать по его организму. Льюис прожил пять недель в буквальном смысле без пульса, а на его ЭКГ всё это время была прямая линия. Причиной его смерти стал отказ печени из-за амилоидоза, что не было связано с внедрённым аппаратом.

Неправда?

Метки: человек, болезни, кровь, медицина, сердце, техника

Источник: www.popsci.com

Каким образом по напечатанным листам бумаги можно установить серийный номер принтера, дату и время печати?

Каким образом по напечатанным листам бумаги можно установить серийный номер принтера, дату и время печати?

4303 +

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Значительная часть современных цветных принтеров печатает на каждом листе бумаги свой серийный номер, а также дату и время печати в закодированном виде жёлтыми точками, едва видимыми невооружённым глазом. Эти данные были опубликованы правозащитной организацией Electronic Frontier Foundation в 2005 году, после чего производители принтеров признали, что такая мера была внедрена по соглашению между ними, крупнейшими банками и правительством США для борьбы с фальшивомонетничеством. Из крупнейших производителей только принтеры Samsung не печатают жёлтые точки.

Неправда?

Метки: техника, samsung, компьютеры, принтеры, сша, фальшивомонетничество

Источник: ru.wikipedia.org

На каких самолётах и для чего устанавливали перископ?

На каких самолётах и для чего устанавливали перископ?

3370 +

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Советский сверхзвуковой бомбардировщик Т-4 разрабатывался как эффективное оружие против американских авианосцев. При полёте на высоте до 24 км он мог развивать скорость 3000 км/ч, чтобы радиолокационные станции противника не успевали навести на самолёт зенитную ракету. Такие технические требования потребовали от конструкторов нескольких неординарных решений, среди которых — отклоняемая носовая часть. На предельных высотах и скоростях носовая часть поднималась для уменьшения сопротивления, и пилот мог управлять самолётом только по приборам, но при взлёте и посадке нос отклонялся и предоставлял обзор. А на случай аварийного отказа носовой части Т-4 был снабжён выдвигающимся вверх над кабиной пилота перископом.

Неправда?

Метки: самолёты, авиация, перископ, ссср, техника

Источник: www.popmech.ru

У каких животных ноги крепятся к телу с помощью винтового соединения?

У каких животных ноги крепятся к телу с помощью винтового соединения?

2695 +

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Ноги жуков-долгоносиков крепятся к телу с помощью винтового соединения: ножка напоминает винт, а сустав — гайку. Когда мускулы на конечности насекомого натягиваются, винт «проворачивается». Такое крепление обеспечивает жуку большую гибкость — его передние ноги могут вращаться на 90°, а задние на 130°.

Неправда?

Метки: природа, жуки, насекомые, техника

Источник: en.wikipedia.org

Кому принадлежит корабль, который может занимать вертикальное положение в море?

Кому принадлежит корабль, который может занимать вертикальное положение в море?

4928 +

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На балансе военно-морского министерства США имеется уникальное исследовательское судно RP FLIP. Его буксируют к месту назначения, а затем корабль в результате заполнения балластных цистерн водой наклоняется на 90° и занимает вертикальное положение. В таком виде гораздо удобнее использовать специфическое навесное оборудование, а ещё одним плюсом для учёных является минимальная качка, ведь массивная подводная часть придаёт большую устойчивость. Все каюты спроектированы так, чтобы оставаться одинаково функциональными в обоих положениях судна. После выполнения работ в балластные цистерны подаётся сжатый воздух, и корабль возвращается в горизонтальное положение.

Неправда?

Метки: корабли, сша, техника

Источник: en.wikipedia.org

Какие комплектующие для шаттлов НАСА в 2002 году покупало через eBay?

Какие комплектующие для шаттлов НАСА в 2002 году покупало через eBay?

3402 +

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Космический челнок шаттл был разработан НАСА в конце 1970-х годов и оснащён передовой на то время микропроцессорной техникой, включая процессор Intel 8086. В 2002 году агентство столкнулось с серьёзной проблемой — нужно было произвести масштабную замену комплектующих согласно нормам их старения на наземном оборудовании по обслуживанию шаттлов, но Intel подобные процессоры уже не производил. Поэтому их, а также устаревшие материнские платы и восьмидюймовые флоппи-дисководы НАСА было вынуждено покупать в интернете, в основном через аукцион eBay.

Неправда?

Метки: космонавтика, ebay, intel, компьютеры, техника, шаттлы

Источник: www.nytimes.com

Где ходят поезда с наклоняющимися при повороте вагонами?

Где ходят поезда с наклоняющимися при повороте вагонами?

2960 +

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В 1973 году на железной дороге в Японии были впервые использованы поезда с наклоняющимися при повороте вагонами, позволяющими проходить повороты на большей скорости. Первоначальная технология была несовершенной и вызывала морскую болезнь у пассажиров, потому не была широко внедрена. Современные системы, основанные на цифровой обработке сигналов и позволяющие активно управлять наклоном каждого вагона, устранили эту проблему, и сейчас такие поезда используются в полутора десятках стран от Австралии до Норвегии.

Неправда?

Метки: железные дороги, техника, япония

Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда разрабатывал и строил летающую подводную лодку?

Кто и когда разрабатывал и строил летающую подводную лодку?

3459 +

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В 1930-х в Советском Союзе существовал проект создания летающей подводной лодки, который не был завершён. Американцы в 1960-х годах продвинулись дальше: был построен реально работающий самолёт, способный сначала сесть на воду, а затем погрузиться в неё. Скорость его полёта в воздухе составляла 130 км/ч, скорость хода под водой — 8 узлов. Правда, в конструкции не была предусмотрена возможность снова взлетать из подводного положения. По задумке военных, такие аппараты могли пригодиться в ходе возможной войны против СССР, неожиданно атакуя корабли в акваториях Чёрного, Азовского и Каспийского морей.

Неправда?

Метки: оружие, авиация, подводные лодки, самолёты, ссср, сша, техника, флот

Источник: ru.wikipedia.org

Какое техническое изделие является самым массовым за всю историю человечества?

Какое техническое изделие является самым массовым за всю историю человечества?

3128 +

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К настоящему времени на каждого жителя Земли произведено примерно 10 миллиардов кремниевых полевых транзисторов, которые входят в состав микросхем. Именно транзисторы являются самым массовым техническим изделием за всю историю человечества, обгоняя, к примеру, гвозди.

Неправда?

Метки: техника, транзисторы, электроника

Источник: www.computerra.ru

Когда и для чего был изобретён первый перископ?

Когда и для чего был изобретён первый перископ?

3091 +

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Первое упоминание перископа связано отнюдь не с военным применением. В 1430 году Иоганн Гутенберг, более известный как изобретатель книгопечатания, наладил продажу перископов паломникам, которые собирались на традиционный религиозный фестиваль в Аахене, чтобы они могли смотреть поверх огромной толпы.

Неправда?

Метки: изобретения, германия, гутенберг, перископ, техника

Источник: en.wikipedia.org

Какое авиационное устройство полностью противоречит своему жаргонному названию?

Какое авиационное устройство полностью противоречит своему жаргонному названию?

3447 +

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Бортовой самописец, который устанавливается на самолётах для записи информации о техническом состоянии всех устройств, а также действий и разговоров экипажа, нередко называют «чёрным ящиком». Хотя на самом деле это устройство имеет форму не ящика, а шара или цилиндра, да и цвет его не чёрный, а красный или оранжевый, чтобы было легче найти в случае аварии.

Неправда?

Метки: техника, аварии, бортовые самописцы, названия, самолёты, цвета

Источник: ru.wikipedia.org

Какое устройство было изобретено директором похоронного бюро, лишившимся клиентов?

Какое устройство было изобретено директором похоронного бюро, лишившимся клиентов?

6034 +

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Автоматическая телефонная станция была изобретена директором похоронного бюро в Канзас-Сити Алмоном Строуджером. По рассказу самого изобретателя, однажды он заметил, что количество телефонных звонков в его компанию резко сократилось. Выяснилось, что местная телефонистка переводила звонки в компанию своего мужа — конкурента Строуджера. Это подтолкнуло его к мысли, что телефонисток нужно заменить автоматикой. В конце 19 века Строуджер сумел запатентовать и наладить массовый выпуск АТС.

Неправда?

Метки: телефоны, изобретения, похороны, сша, техника

Источник: en.wikipedia.org

Когда и где голуби применялись для аэрофотосъёмки?

Когда и где голуби применялись для аэрофотосъёмки?

3955 +

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Помимо известного применения голубей в доставке корреспонденции, их также успешно тренировали для аэрофотосъёмки. Первый патент на устройство фотокамеры, предназначенной для переноски голубем, получил в 1908 году немец Юлиус Нойброннер. Несмотря на приемлемое качество снимков, в Первую Мировую войну воздушная съёмка с помощью голубей так и не была использована. Во Вторую Мировую войну, по разным сообщениям, голуби-фотографы были задействованы немцами, французами и американцами. Хотя единственным вещественным доказательством можно считать лишь немецкую игрушку — фигурку солдата, выпускающего из рук голубя, несущего камеру.

Неправда?

Метки: птицы, вторая мировая война, германия, голуби, первая мировая война, техника, фотография

Источник: en.wikipedia.org

Почему на калькуляторе цифры возрастают снизу вверх, а на телефоне — сверху вниз?

Почему на калькуляторе цифры возрастают снизу вверх, а на телефоне — сверху вниз?

3402 +

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Цифры на калькуляторе возрастают снизу вверх, а на клавиатуре телефона — сверху вниз. Это объясняется тем, что калькуляторы произошли от механических счётных машин, где цифры исторически принято располагать снизу вверх. Телефоны же долгое время были снабжены диском, и когда стал возможен выпуск кнопочных аппаратов с тональным набором, расположение цифр на кнопках решили сделать по аналогии с диском — по возрастанию сверху вниз с нулём на конце.

Неправда?

Метки: техника, калькуляторы, телефоны, числа

Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему Черчилль однажды принял письмо Рузвельта за типографский документ?

Почему Черчилль однажды принял письмо Рузвельта за типографский документ?

3020 +

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Обычно пишущие машинки имеют моноширинный шрифт (когда все символы одной ширины). В 1944 году IBM выпустила пишущую машинку с пропорциональным шрифтом под названием Executive и преподнесла первый экземпляр президенту Рузвельту. Люди, привыкшие к моноширинному машинописному тексту, принимали напечатанное на Executive за документы, изготовленные типографским способом. Черчилль, получив от Рузвельта первое подобное письмо, ответил: «Хотя наша переписка и важна, нет нужды печатать её в типографии».

Неправда?

Метки: техника, ibm, письма, пишущие машинки, почта, франклин делано рузвельт, черчилль, шрифты

Источник: en.wikipedia.org

Почему магнитный компас показывает на север неточно?

Почему магнитный компас показывает на север неточно?

5900 +

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Обычный магнитный компас показывает на север неточно, так как северный магнитный полюс не совпадает с географическим. Более того, он постоянно перемещается из одного места в другое. Сейчас он ещё находится в границах канадской Арктики, но движется в сторону Таймыра со скоростью 64 километра в год.

Неправда?

Метки: география, канада, компас, россия, северный полюс, техника

Источник: ru.wikipedia.org

Откуда был дан сигнал о взрыве плотины, после чего образовался Панамский канал?

Откуда был дан сигнал о взрыве плотины, после чего образовался Панамский канал?

4300 +

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Открытие крупных технологических объектов часто сопровождается тем, что процесс запускается нажатием на символическую кнопку официальным лицом. Когда строили Панамский канал, пошли ещё дальше: кнопку разместили прямо в кабинете у президента США Вудро Вильсона. Когда он нажал её, сигнал по телеграфу ушёл в Панаму, запустив детонацию взрывчатки на плотине. После взрыва вода из искусственного озера Гатун наводнила канал Кулебра и по этому пути стало возможно пройти судам от Тихого до Атлантического океана.

Неправда?

Метки: география, вудро вильсон, панама, панамский канал, правители, президенты, сша, техника

Источник: www.pancanal.com

Где и когда продавались видеопроигрыватели пластинок?

Где и когда продавались видеопроигрыватели пластинок?

2379 +

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Грампластинки служили не только для передачи звуковой информации. В 1970-х годах немецкие фирмы Telefunken и Teldec представили на рынок видеопроигрыватель специальных пластинок из фольги. Диск в устройстве вращался со скоростью 1500 оборотов в минуту и мог вместить не больше 10 минут видео. Но широкого распространения такая система не получила из-за начавшейся эры VHS.

Неправда?

Метки: техника, германия, грампластинки

Источник: en.wikipedia.org

От чего может защитить человека шапочка из фольги?

От чего может защитить человека шапочка из фольги?

2837 +

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Некоторые люди носят шапочки из фольги, якобы защищающие от зомбирующих сигналов спецслужб или инопланетян. Однако тестирование популярных моделей таких шапочек показало, что они вовсе не экранируют сигнал, а могут даже его усиливать.

Неправда?

Метки: головные уборы, паранойя, техника

Источник: www.popmech.ru

Когда был изобретён механический дифференциал?

Когда был изобретён механический дифференциал?

5543 +

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Когда автомобиль поворачивает, для уменьшения износа колёс нужно, чтобы едущее по внутреннему радиусу колесо вращалось медленнее. Для того чтобы колёса на одной оси вращались с разными угловыми скоростями, применяется механическое устройство — дифференциал. Несмотря на его сложность, подобное устройство было известно ещё древним китайцам задолго до нашей эры. Они знали прибор под названием «Колесница, указывающая на юг» — маленькая модель колесницы с человечком-указателем. Этот указатель был связан дифференциальной передачей с колёсами и сохранял заданное ему направление вне зависимости от направления движения.

Неправда?

Метки: техника, автомобили, изобретения, китай, колесо

Источник: ru.wikipedia.org

Какое изобретение 20 века японцы считают самым важным?

Какое изобретение 20 века японцы считают самым важным?

8813 +

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В 2000 году в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого японцам задали вопрос: какое изобретение 20 века они считают самым важным? В пятёрке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный плеер, компьютерные игры, миниатюрная видеокамера и караоке. Но первое место японцы отдали лапше быстрого приготовления.

Неправда?

Метки: изобретения, кулинария, лапша, продукты, техника, япония

Источник: news.bbc.co.uk

Почему для фильмов с Брюсом Ли иногда приходилось применять нестандартный режим съёмки?

Почему для фильмов с Брюсом Ли иногда приходилось применять нестандартный режим съёмки?

11082 +

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Движения и удары Брюса Ли были настолько быстрыми, что иногда обычный режим съёмки — 24 кадра в секунду — не позволял уловить их, и приходилось использовать специальный режим в 32 кадра в секунду.

Неправда?

Метки: кинематограф, брюс ли, техника, боевые искусства

Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «попасть впросак»?

Откуда взялось выражение «попасть впросак»?

6773 +

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Просаком раньше назывался специальный станок для плетения канатов и верёвок. Он имел сложную конструкцию и настолько сильно скручивал пряди, что попадание в него одежды, волос, бороды могло стоить человеку жизни. Именно от подобных случаев произошло выражение «попасть впросак», что сегодня означает оказаться в неловком положении.

Неправда?

Метки: выражения, верёвки, русь, техника

Источник: www.gramma.ru

Откуда произошло слово «баг» в значении «неисправность»?

Откуда произошло слово «баг» в значении «неисправность»?

5727 +

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9 сентября 1947 года инженеры Гарвардского университета обнаружили причину неисправности ЭВМ Mark II — застрявшего между контактами реле мотылька. Один из них задокументировал происшествие под названием «Первый случай обнаружения бага» (по-английски «bug» означает «насекомое»). Однако слово «баг» для обозначения технических неисправностей начали использовать ещё задолго до этого, например, оно встречается в дневнике Эдисона. Слово «дебаггинг» в значении «отладка, исправление ошибок» возникло тоже раньше — Оксфордский словарь 1945 года описывал его в отношении ремонта авиационных двигателей.

Неправда?

Метки: слова, английский язык, гарвард, компьютеры, насекомые, ошибки, техника, эдисон

Источник: en.wikipedia.org

Зачем немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-87 был оборудован громкой сиреной?

Зачем немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-87 был оборудован громкой сиреной?

8849 +

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В немецком бомбардировщике времён Второй Мировой войны Юнкерс Ю-87 была предусмотрена сирена, которая приводилась в действие потоком набегавшего воздуха. Она громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника, а также для определения скорости пикирования по тону звука без необходимости смотреть на приборы.

Неправда?

Метки: авиация, вторая мировая война, германия, оружие, самолёты, техника

Источник: ru.wikipedia.org

Кто в советское время был удостоен премии за изобретение машины времени?

Кто в советское время был удостоен премии за изобретение машины времени?

13002 +

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«Машину времени» для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» изначально заказывали в конструкторском бюро, которое представило слишком сложный проект. Так как по сценарию её изобретает Шурик в одиночку, проект не подошёл, и тогда для работы пригласили скульптора по дереву Вячеслава Почечуева. Его вариант машины в конечном счёте устроил Гайдая, а сам Почечуев получил премию и справку от Мосфильма с надписью без всяких кавычек: «Деньги выданы за изобретение машины времени».

Неправда?

Метки: кинематограф, гайдай, иван васильевич меняет профессию, машины времени, ссср, техника

Источник: www.gorodfm.ru

Чем отличаются кошерные телефоны от обычных?

Чем отличаются кошерные телефоны от обычных?

9134 +

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Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам, нельзя писать СМС и выходить в Интернет. Звонок в субботу — священный день, когда нельзя работать — возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении.

Неправда?

Метки: религия, интернет, ислам, иудаизм, мекка, суббота, телефоны, техника, технологии

Источник: techdude.ru

Как без всяких приманок работает мышеловка фирмы Rentokil?

Как без всяких приманок работает мышеловка фирмы Rentokil?

6891 +

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Британская компания Rentokil выпустила мышеловку без приманки, но с двумя маленькими отверстиями по типу входа в нору. Принцип работы устройства заключается в природном любопытстве мышей. После того как зверёк забегает в эту ловушку, дверка блокируется и внутрь из баллончика подаётся углекислый газ, убивающий мышь.

Неправда?

Метки: животные, англия, ловушки, мыши, техника

Источник: www.membrana.ru

Что представляли собой военные бронедрезины?

Что представляли собой военные бронедрезины?

6280 +

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Известно, что в войнах 19 века, а также Первой и Второй Мировых войнах многие страны использовали бронепоезда. Однако кроме этого пытались вести бой и с помощью отдельных боевых единиц — бронедрезин. Это были почти что танки, но ограниченные в движении только рельсами.

Неправда?

Метки: техника, войны, вторая мировая война, железные дороги, оружие, первая мировая война

Источник: ru.wikipedia.org

Какой российский транспорт выпускался под серией Ы?

Какой российский транспорт выпускался под серией Ы?

6168 +

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С 1910 по 1920 год в России серийно выпускались грузовые паровозы серии Ы.

Неправда?

Метки: техника, железные дороги, россия, русский язык

Источник: ru.wikipedia.org

Почему обложку музыкального сборника ‘Electric 80s’ пришлось заменить из-за сканеров штрих-кодов?

Почему обложку музыкального сборника ‘Electric 80s’ пришлось заменить из-за сканеров штрих-кодов?

6713 +

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В 2005 году Sony BMG выпустила музыкальный сборник ‘Electric 80s’. В оформлении обложки диска был использован большой штрих-код. Некоторые супермаркеты потерпели убытки после того, как их продавцы считывали сканерами именно этот штрих-код вместо обычного, располагающегося на обратной стороне диска. Сканеры распознавали по коду другой товар, который стоил дешевле. Во второй партии дисков обложка была изменена.

Неправда?

Метки: музыка, техника, торговля

Источник: www.snopes.com

Какое слово предлагал для телефонного приветствия изобретатель телефона?

Какое слово предлагал для телефонного приветствия изобретатель телефона?

7047 +

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Изобретатель телефона Александр Белл предложил в качестве телефонного приветствия использовать слово «Ahoy» из лексикона немецких моряков. Позднее Томас Эдисон предложил более традиционное «Нullo» (вариация «Hello»), которое проникло и в русский язык, изменившись на «Алло!».

Неправда?

Метки: слова, белл, изобретения, телефоны, техника, учёные, эдисон

Источник: ru.wikipedia.org

Какие самолёты использовали войска Петра I для взятия шведских крепостей?

Какие самолёты использовали войска Петра I для взятия шведских крепостей?

6288 +

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Слово «самолёт» существовало задолго до появлении авиации. Например, словарь Брокгауза и Ефрона 1903-го года выпуска так описывает взятие войсками Петра I крепости Нотебург: «... флотилия блокировала её со стороны Ладожского озера; на самолёте устроена связь между обоими берегами Невы». Здесь под словом самолёт имеется ввиду самоходный паром, движимый силой речной струи. В этой же энциклопедии есть другое толкование: самолёт — ручной ткацкий станок с приспособлением для более удобной перекидки челнока. Наконец, так называли волшебные летающие предметы из сказок, например, ковёр-самолёт.

Неправда?

Метки: слова, авиация, корабли, паромы, пётр первый, самолёты, сказки, техника, энциклопедии

Источник: speakrus.ru

Чем пишут в условиях невесомости американские и российские космонавты?

Чем пишут в условиях невесомости американские и российские космонавты?

16563 +

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Согласно распространённому мифу, НАСА вложило несколько миллионов долларов в разработку ручки, которой можно писать в космосе, а русские космонавты пользовались простыми карандашами. В действительности американцы на первых порах писали тоже карандашами, только механическими, или фломастерами. Недостаток их использования заключался в том, что в случае поломки мелкие детали карандаша могли причинить вред космонавтам. Во второй половине 1960-х годов изобретатель Пол Фишер сконструировал ручку, способную писать в любых условиях, и предложил её в том числе НАСА по цене 6 $ за штуку. Впоследствии эти ручки закупались и советским (а затем и российским) космическими агентствами.

Неправда?

Метки: космонавтика, изобретения, карандаши, ручки, ссср, сша, техника

Источник: ru.wikipedia.org

Почему на заре эпохи телевидения дикторши красились зелёной помадой?

Почему на заре эпохи телевидения дикторши красились зелёной помадой?

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В эпоху чёрно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего красная помада делала губы на экранах телевизоров бледными. Поэтому дикторш и актрис гримировали зелёными румянами и помадой.

Неправда?

Метки: телевидение, губы, женщины, помада, техника, цвета

Источник: blog.modernmechanix.com

Где в начале 21 века запатентовали колесо?

Где в начале 21 века запатентовали колесо?

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В июле 2001 года австралийский юрист Джон Кэо получил инновационный патент на колесо с формулировкой «круглое устройство, применяемое для транспортировки грузов». Этим он обратил внимание общества на несовершенство австралийского патентного закона.

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Метки: изобретения, австралия, законы, колесо, патенты, техника

Источник: ru.wikipedia.org

Где находится канал, часть пути на котором суда преодолевают по суше?

Где находится канал, часть пути на котором суда преодолевают по суше?

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В 19 веке в Польше задумали построить канал, который соединил бы Мазурские озёра с Балтийским морем. Трудность заключалась в том, что на небольшом десятикилометровом участке перепад высот составлял почти 100 метров, и шлюзы было строить невозможно. Решение нашли в системе из пяти судоподъёмников, которые на этом участке перевозят суда по суше.

Неправда?

Метки: корабли, каналы, польша, техника

Источник: ru.wikipedia.org

Почему многие россияне употребляют слова «ксерить» и «канонить»?

Почему многие россияне употребляют слова «ксерить» и «канонить»?

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Копировальный аппарат в России часто называют ксероксом, потому что именно машины Xerox были впервые представлены на российском рынке (кстати, это название в оригинале произносится «зирокс»). Появился даже глагол «ксерить» в значении «снимать копию». А в некоторых областях Дальнего Востока первенствовала компания Canon, и там более распространён глагол «канонить».

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Метки: слова, canon, xerox, дальний восток, офис, россия, техника

Источник: teenslang.su

Какое изобретение англичане считают величайшим в истории?

Какое изобретение англичане считают величайшим в истории?

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В 2005 году в Великобритании по итогам опроса общественного мнения на тему величайшего технического изобретения с 1800 года победителем был признан велосипед. Он не только обошёл такие изобретения, как интернет и двигатель внутреннего сгорания, но и набрал больше голосов, чем все остальные изобретения, вместе взятые.

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Метки: изобретения, англия, велосипеды, интернет, техника, транспорт

Источник: www.mignews.com

Какую защиту от невменяемости Гагарина предусмотрели инженеры космического корабля?

Какую защиту от невменяемости Гагарина предусмотрели инженеры космического корабля?

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В начале эры космонавтики никто не мог представить, как скажется пребывание в космосе на здоровье человека, в частности, не сойдёт ли он с ума. Поэтому для перевода корабля с автоматического на ручной режим управления была предусмотрена защита со вводом специального цифрового кода, который находился в запечатанном конверте. Предполагалось, что в состоянии невменяемости Гагарин не сможет открыть конверт и понять код. Правда, перед самым началом полёта код ему всё-таки сказали.

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Метки: космонавтика, гагарин, ссср, сумасшедшие, техника, человек

Источник: ru.wikipedia.org

Кто поставил свой «Роллс-Ройс» на гусеницы, чтобы ездить на охоту?

Кто поставил свой «Роллс-Ройс» на гусеницы, чтобы ездить на охоту?

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Для зимних поездок Ленина в Горки и на охоту один из его «Роллс-Ройсов» был поставлен на гусеничный ход. Конструирование подобных автомобилей началось ещё до революции служившим в царском автопарке Адольфом Кегрессом. Он ставил на гусеницы Мерседесы, Паккарды и Руссо-Балты.

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Метки: автомобили, rolls-royce, зима, ленин, мерседес-бенц, техника

Источник: www.tsar-auto-club.spb.ru

Почему технология Bluetooth так называется?

Почему технология Bluetooth так называется?

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Технология Bluetooth получила название в честь датского короля Харальда I Синезубого. В 10 веке этот король объединил разрозненные датские племена, а Bluetooth был призван сделать то же самое с протоколами связи, объединив их в один универсальный стандарт.

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Метки: компьютеры, дания, монархи, названия, правители, техника

Источник: ru.wikipedia.org

Почему длительность звучания и диаметр компакт-диска выбрали именно такими?

Почему длительность звучания и диаметр компакт-диска выбрали именно такими?

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Согласно официальной версии компании Philips, вместимость компакт-диска была выбрана японскими разработчиками так, чтобы на нём полностью поместилась девятая симфония Бетховена — любимое произведение вице-президента Sony. Однако по свидетельству одного из инженеров, непосредственно причастного к созданию нового носителя, итоговый диаметр 12 см стал результатом простого компромисса между Philips и Sony, а легенду про Бетховена придумали позднее.

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Метки: музыка, philips, sony, бетховен, классическая музыка, техника, япония

Источник: en.wikipedia.org

Кто изобрёл азбуку Морзе?

Кто изобрёл азбуку Морзе?

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Азбуку Морзе в привычном нам виде изобрёл не Морзе, а немецкий инженер Герке. Оригинальная азбука Морзе была неудобной, хотя и использовалась на некоторых американских железных дорогах вплоть до 1960-х годов.

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Метки: языки, азбука морзе, германия, железные дороги, изобретения, морзе, сша, техника

Источник: en.wikipedia.org

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