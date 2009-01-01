Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем немецкие военные дирижабли комплектовались спускаемой на длинном тросе корзине?
Военные дирижабли во время Первой Мировой войны часто летали на больших высотах, чтобы быть недосягаемыми для вражеской артиллерии. На случай полёта в облаках немцы изобрели спускаемую на тросе длиной до километра корзину. Находящийся в ней офицер по телефонной связи корректировал курс судна и отдавал команды на сброс бомб. Члены экипажа, как правило, очень любили такую работу, потому что корзина была единственным местом, где разрешалось курить.
Источник: en.wikipedia.org
Почему производителей электрических автомобилей заставляют искусственно повышать их шумность?
Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей, создаёт угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины, и особенно для незрячих. В Японии и Евросоюзе уже приняты законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума. В США обязательная комплектация подобными системами с автоматическим включением шума при движении со скоростью до 30 км/ч будет введена в 2019 году.
Источник: en.wikipedia.org
Сколько аудиокассет производится в настоящее время в США?
Фирма-производитель аудиокассет National Audio Company была открыта в 1969 году и осталась одной из немногих в США, кто сохранил оборудование после появления сначала компакт-дисков, а затем mp3. Сейчас она является лидером на этом рынке, производя более 10 миллионов кассет с записями в год. В 2015 году компания продала больше кассет, чем когда-либо в своей истории, поставляя их как для мэйджор-лейблов, так и для инди-групп. Президент компании объясняет этот успех ностальгией по аналоговым вещам, которые можно подержать в руках.
Источник: www.bloomberg.com
Какой жанр фотографии обязан своему появлению недостаткам советской камеры?
В 1983 году Ленинградское оптико-механическое объединение выпустило малоформатный фотоаппарат «ЛОМО Компакт-Автомат», оснащённый автоматическим электронным затвором-диафрагмой. Он был довольно прост в использовании, однако экспонометр не всегда срабатывал корректно, кадры нередко получались в неестественных цветах и с заметным виньетированием. Однако эти недостатки сыграли ключевую роль в зарождении особого жанра фотографии — ломографии, основанном двумя австрийскими студентами, которые привезли эти камеры из туристической поездки. Основной принцип ломографии — фиксирование жизни с необычных ракурсов такой, какая она есть, не обращая особого внимания на качество снимков. Энтузиасты наладили выпуск «ЛОМО Компакт-Автоматов» и других специально разработанных для ломографии камер за рубежом, производят фотоплёнку и регулярно организуют фотовыставки.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему поезд сдаёт назад перед началом движения вперёд?
Если машинист тяжёлого грузового поезда попытается начать его движение резко вперёд, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колёса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колёс локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок. И только затем ехать вперёд, приводя в движение вагоны один за другим.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Почему скорость кораблей измеряется в узлах?
Долгое время для определения скорости кораблей использовали секторный лаг — треугольную доску с привязанной к ней верёвкой, на которой через одинаковое расстояние были завязаны узелки. Доску выбрасывали за борт, засекали время (обычно полминуты) и считали, на сколько узелков размотается увлекаемая лагом верёвка, пока судно движется вперёд. Если расстояние между узелками кратно морской миле (например, 1/120 мили), то можно сразу определить скорость в милях в час. Эта единица измерения и получила название «узел». Современные приборы измерения скорости кораблей более совершенны и работают на других принципах, однако указывают её по-прежнему в узлах.
Источник: ru.wikipedia.org
Каким образом компьютерные игры и программы скачивали из бумажных журналов и радиопередач?
В 1980-х и начале 1990-х годов большой популярностью в Европе, а затем и странах бывшего СССР, пользовались компьютеры ZX Spectrum. Их дешевизна была обусловлена использованием в качестве экрана обычного телевизора, а в качестве внешнего накопителя — бытового магнитофона. В него вставлялись аудиокассеты с записанными играми и программами, звук которых компьютер интерпретировал как последовательность битов и загружал в память. Часто программы можно было «скачать» в специальных радиопередачах, записав на кассету. Также небольшие программы печатались в посвящённых «Спектрумам» журналах в виде исходного кода — его нужно было набрать на клавиатуре, запустить и опять же сохранить на аудионоситель.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему жёсткий диск называют винчестером?
В 1973 году IBM выпустила жёсткий диск модели 3340, в который при разработке были заложены два модуля ёмкостью по 30 МБ. Хотя в финальной версии память была увеличена до 70 МБ, ассоциация чисел 30/30 с популярным охотничьим патроном .30-30 Winchester дала накопителю кодовое имя «винчестер». Это название стало нарицательным для всех жёстких дисков, причём в английском языке уже вышло из употребления, а в русском активно используется.
Источник: ru.wikipedia.org
Для продажи чего был сконструирован первый в мире торговый автомат?
Первый торговый автомат был сконструирован инженером Героном ещё в 1 веке в Александрии. Опущенная в прорезь монета ударяла рычаг, который смещал задвижку и позволял вытечь некоторому количеству жидкости. Предназначена же эта машина была для раздачи святой воды в храме.
Источник: en.wikipedia.org
Для связи с какими объектами может потребоваться использование ядра Земли в качестве антенны?
Связь с подводными лодками в погружённом состоянии обычными средствами осложняется из-за так называемого скин-эффекта, который выражается в уменьшении амплитуды электромагнитных волн при движении через проводящую среду. Одним из решений этой проблемы является передача очень длинных волн через ядро Земли в качестве антенны. Для этого на расстоянии в десятки километров друг от друга в почву заглубляются электроды, а для генерации сигнала используется мощность в несколько мегаватт. Из-за крайне низкого КПД мощность выходного сигнала падает до нескольких ватт, зато он может быть принят практически в любой точке планеты. Подобные системы были построены только тремя странами — советский «ЗЕВС» на Кольском полуострове, американский «Project ELF» и индийский «INS Kattabomman».
Источник: en.wikipedia.org
Каким образом копиры и принтеры могут узнавать, что на них хотят распечатать банкноты?
Многие банкноты, включая доллары и евро, содержат геометрические узоры из колец диаметром приблизительно 1 мм для предотвращения бытового фальшивомонетничества. В копиры и принтеры ведущих производителей встроены программы, которые при обнаружении этих колец каким-либо образом искажают изображение. Часто разработчики купюр используют эти кольца как элементы графического дизайна — например, на 20-долларовой банкноте они вместе с двойкой образуют повторяющиеся числа 20.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему скорость движения эскалатора в метро может отличаться от скорости поручней?
Эскалатор в метро приводится в действие электродвигателем через редуктор, от него же через дополнительный приводной блок движутся поручни. Со временем он снашивается, его диаметр уменьшается, и скорость поручней увеличивается — поэтому иногда они обгоняют эскалатор. А чтобы увеличить ресурс приводного блока, его изготавливают с большим диаметром — поэтому при новом блоке поручни отстают от эскалатора. В любом случае скорость поручней для обеспечения безопасности пассажиров не должна отличаться в ту или иную сторону от скорости эскалатора более чем на 2%.
Источник: www.the-village.ru
Какое устройство, по совету Данелии, американский режиссёр хотел получить от советских военных?
Режиссёр Георгий Данелия рассказал, что после выхода «Кин-дза-дза!» к нему обратился американский режиссёр с предложением делать спецэффекты, так как ему понравился полёт пепелаца. Данелия ответил, что никаких спецэффектов тут не было, а гравицаппу ему дали в Министерстве Обороны. Через какое-то время Данелии позвонили военные и сказали не валять дурака, потому что американец на полном серьёзе запрашивал у них гравицаппу.
Источник: www.newsru.com
В какой стране производят оружие с нарезкой, отличающейся от нарезки оружия остального мира?
Во время полёта выпущенная из нарезного оружия пуля вращается, и её траектория отклоняется от прямой линии, что называют деривацией. В подавляющем большинстве современных моделей оружия нарезка делается по часовой стрелке, если смотреть с задней части ствола, поэтому деривационное отклонение пули происходит вправо. Нарезка против часовой стрелки, и, соответственно, деривационное отклонение пули влево, применяется только в японском оружии.
Источник: ru.wikipedia.org
В каком здании можно прокатиться в лифте, едущем без остановок?
Помимо привычных всем лифтов с остановками существуют так называемые патерностеры, или лифты непрерывного действия. Кабинки без дверей перемещаются вверх и вниз благодаря вращению блоков, а скорость их движения обычно составляет 30 см в секунду. Такие лифты до сих пор можно встретить по всей Европе — например, в Германии их больше 200 — хотя установка новых патерностеров практически везде запрещена из-за их опасности для детей, пожилых и инвалидов. В Москве лифт непрерывного действия работает в здании Наркомзема, где располагается Министерство сельского хозяйства.
Источник: en.wikipedia.org
Почему в приборах ночного видения всё окрашено в зелёные тона?
В традиционных приборах ночного видения (не тепловизорах) поступающий на линзы свет преобразуется в оттенки чёрного и белого, и, только попадая на фосфорный экран, приобретает зеленоватые тона. Зелёная гамма выбрана по двум причинам: во-первых, человеческий глаз наиболее восприимчив к волнам именно такой длины, а, во-вторых, она меньше других утомляет глаза при длительном воздействии. По той же причине были зелёными и ранние монохромные мониторы.
Источник: www.explainthatstuff.com
Где находится театр, в котором оплата представления зависит от количества улыбок зрителей?
Комедийный театр «Teatreneu» в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинки кресел в зрительном зале вмонтированы планшеты с установленной программой по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 €, то есть после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра, чьи доходы выросли.
Источник: www.bbc.com
Каким образом нью-йоркский метрополитен решил проблему воровства лампочек?
В нью-йоркском метро используют лампы с нестандартным цоколем: резьба на нём сделана против часовой стрелки вместо обычного варианта по часовой. Так задумано для того, чтобы лампы не воровали, ведь использовать их со стандартными разъёмами не получится.
Источник: en.wikipedia.org
Почему братья Люмьер считаются родоначальниками кино, хотя кинокамеру изобрели до них?
Братья Люмьер считаются изобретателями кино, так как демонстрация их фильмов в подвале «Гран-кафе» на парижском бульваре Капуцинок в 1895 году стала первой коммерчески успешной. Однако сконструированный ими «Синематограф» не был первым киносъёмочным аппаратом. Ещё за семь лет до него Луи Лепренс снял на кинокамеру фильм «Сцена в саду Раундхэй» длительностью 1,66 секунды, но не получил патент, так как внезапно исчез. Уильяму Фрис-Грину получить патент удалось, но затем он был аннулирован из-за финансовой несостоятельности изобретателя. В лаборатории Эдисона в 1891 году создали и запатентовали «Кинетограф», который был хорош с технической точки зрения, но демонстрировал фильмы только одному зрителю через окуляр и в итоге проиграл «Синематографу», проецировавшему ленты на экран для нескольких человек.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему немое кино обычно показывается в ускоренном темпе?
С появлением звукового кино устоялся стандарт на скорость съёмки и воспроизведения фильмов — 24 кадра в секунду. Однако в эру немого кино единого стандарта не существовало, и ленты записывались на камеру со скоростью от 12 до 26 кадров. Именно поэтому при воспроизведении на современном оборудовании большинство немых фильмов проигрываются в ускоренном темпе.
Источник: en.wikipedia.org
Какую опасность несли лошади для машин на заре развития автомобильного транспорта?
Когда автомобили только начинали колесить по дорогам, самой большой проблемой и опасностью для водителей были гвозди и другой металлический мусор, легко прокалывающий шины. Его основным источником были отвалившиеся подковы лошадей. Для сбора металла долгое время использовали специальные машины, снаряжённые большими электромагнитами, пока проблема с лошадьми не решилась сама собой.
Источник: www.oldtimer.ru
Что обеспечивало работу омывателя лобового стекла в автомобиле «Фольксваген „Жук“»?
В знаменитом автомобиле «Фольксваген „Жук“» омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
Источник: en.wikipedia.org
Почему клавиши на клавиатуре располагаются в последовательности QWERTY?
На первых американских печатных машинках клавиши обычно располагались по алфавиту. Из-за несовершенства конструкции нажатие соседних клавиш часто приводило к защемлениям и ошибкам набора, которые к тому же оставались незамеченными оператором до перевода каретки на следующую строку. Поэтому конструкторы стали экспериментировать с разнесением часто встречающихся комбинаций букв в разные части клавиатуры, чтобы увеличить продуктивность операторов. В 1878 году окончательно оформилась раскладка QWERTY, помещённая на машину Ремингтон № 2, и сохранилась до наших дней в почти неизменном виде.
Источник: en.wikipedia.org
Почему в Японии существуют две энергосети с разными частотами?
Обычно в пределах одного государства сетевое напряжение имеет строго определённую частоту — либо 50 Гц, либо 60 Гц. А в Японии существуют две системы — в западной части частота составляет 60 Гц, в восточной — 50 Гц, и между ними действуют четыре конвертера частоты. Такое положение дел возникло из-за того, что для энергосистемы Токио в 1895 году закупили генераторы немецкой компании AEG, а для Осаки год спустя — американские генераторы General Electric. С тех пор каждая из этих сетей развивалась по своим стандартам, и проводить унификацию оказалось слишком затратно.
Источник: en.wikipedia.org
Каким образом вели обнаружение вражеских самолётов до изобретения радара?
До изобретения радара обнаружением приближающихся самолётов противника занимались специальные «слухачи». Их оборудование варьировалось в разных армиях, но принцип был один: большие микрофоны, позицию которых в пространстве можно было настраивать, передавали звук в уши оператора. Другими словами, определение положения воздушных объектов велось с помощью огромных стетоскопов.
Источник: en.wikipedia.org
Когда была создана первая кукла-робот, умеющая писать произвольно заданный текст?
Швейцарец Пьер Жаке-Дроз во второй половине 18 века для рекламы собственной марки часов создал несколько «автоматонов», самых совершенных роботов того времени. Автоматон «Музыкант» представляет собой девушку, играющую на органе — музыка действительно создаётся касанием клавиш инструмента пальцами куклы, которая следит глазами за движениями своих рук и даже «дышит». «Художник» может рисовать три довольно сложных картинки: портрет Людовика XIV с собакой, портрет королевской четы и сцену с Купидоном и бабочками. Самый сложный автоматон «Каллиграф» состоит из 6 000 деталей и умеет писать фразу длиной до 40 букв гусиным пером, которое он макает в чернильницу. Причём текст фразы можно задавать произвольно на специальном колёсике.
Источник: ru.wikipedia.org
Деталь какой игрушки была использована в первом электрокардиографе?
Первый вариант конструкции электрокардиографа был разработан в 1887 году сотрудником лондонского госпиталя Августусом Уоллером и включал в себя платформу от игрушечной железной дороги. На ней была расположена подвижная фотопластинка, на которой регистрировалась кардиограмма. Однако из-за слабой чувствительности используемого электрометра аппарат Уоллера ещё не был пригоден для полноценной диагностики.
Источник: www.bcs.com
Почему на болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы?
Для Гран-при Швеции 1978 года конструкторы команды Parmalat подготовили болид Brabham BT46C. Он получил прозвище «пылесос» за то, что сзади был оснащён большим вентилятором, высасывающим воздух из-под днища машины, тем самым понижая давление и увеличивая прижимную силу. Сами же конструкторы заявляли организаторам, что вентилятор необходим для охлаждения двигателя. Ники Лауда сразу же обогнал всех на этой машине, а после гонки признался, что ещё никогда победа не давалась ему так легко. Под нажимом других команд данный болид и любые другие с подобной конструкцией запретили для участия в следующих гонках.
Источник: ru.wikipedia.org
Для чего перед съёмкой каждого дубля фильма специальный человек щёлкает хлопушкой?
В процессе создания фильма специальный человек перед съёмкой каждого дубля щёлкает хлопушкой. Исторически её главным назначением была синхронизация звука с изображением при последующем монтаже, которая чётко устанавливалась исходя из звука щелчка и кадрика, где хлопушка смыкалась. И хотя современные технологии позволяют производить синхронизацию другими методами, хлопушки все равно продолжают использоваться для систематизации отснятого материала, ведь на них пишут номера или названия каждой сцены и дубля, а также другую служебную информацию.
Источник: ru.wikipedia.org
Для прослушивания какого альбома нужно иметь четыре аудиосистемы?
Восьмой студийный альбом альтернативной группы The Flaming Lips под названием Zaireeka был выпущен на 4 CD. Особенность альбома в том, что каждая композиция разделена на четыре составляющих, и для того чтобы прослушать песни в полной версии, нужно включить одновременно все диски на четырёх разных аудиосистемах. Слушатели также могут экспериментировать, проигрывая не все диски сразу, а в любой комбинации из двух или трёх штук.
Источник: en.wikipedia.org
Какую табличку прикрепили к гробу изобретателя бортового самописца?
На бортовых самописцах, более известных как «чёрные ящики», обычно размещена надпись: «Flight Recorder; Do Not Open» («Бортовой самописец; Не открывать»). Когда в 2010 году умер австралиец Дэвид Уоррен, изобретатель этого устройства, к его гробу прикрепили табличку: «Flight Recorder Inventor; Do Not Open».
Источник: blogs.wsj.com
Что мог делать автомат 1912 года, считающийся первой в мире компьютерной игрой?
В 1912 году, задолго до появления прообразов современных компьютеров, испанский инженер Леонардо Торрес-и-Кеведо сконструировал электромеханический автомат «El Ajedrecista», который считается первой в истории компьютерной игрой. Устройство представляло собой шахматную доску с передвигаемыми машиной с помощью электромагнитов королём и ладьёй, а также королём другого цвета, которого перемещал человек. Автомат, пусть и не за минимальное количество ходов, гарантированно завершал этот шахматный эндшпиль матом оппоненту.
Источник: en.wikipedia.org
В теле каких животных обнаружены аналоги шестерёнок, формирующие зубчатую передачу?
В строении задних ног личинок цикадок вида Issus coleoptratus обнаружены выросты, которые формируют зубчатую передачу. «Шестерёнка» на каждой конечности состоит из 12 зубцов — в момент прыжка насекомого эти структуры сцепляются и проворачиваются, синхронизируя таким образом отталкивание ног от поверхности. При этом разница во времени начала движения ног не превышает 30 микросекунд, а такой точности было бы невозможно добиться, если бы синхронизацией управляла нервная система через нейроны. У взрослых особей этих цикадок шестерёнки исчезают.
Источник: www.infox.ru
Какое событие сподвигло Морзе оставить живопись и начать разработку телеграфа?
Сэмюэл Морзе до 34 лет был художником и не интересовался техникой. В 1825 году посыльный доставил ему письмо от отца, в котором говорилось, что его жена умирает. Морзе немедленно покинул Вашингтон и отправился в Нью-Хейвен, где жило его семейство, но к его прибытию супругу уже похоронили. Этот случай заставил Морзе оставить живопись и углубиться в изучение способов быстрой доставки сообщений на длинные расстояния, что привело к разработке азбуки Морзе и электрического телеграфа в 1838 году.
Источник: en.wikipedia.org
Где и когда пытались доставлять почту с помощью ракет?
По мере бурного развития современного ракетостроения предлагалось множество проектов использования ракет для быстрой доставки почты. В 1930-х годах энтузиасты развивали такие программы в Германии, Великобритании и даже Индии. В 1959 году американская почтовая служба сделала успешный запуск ракеты, у которой ядерная боеголовка была заменена специальным почтовым контейнером, с подводной лодки Barbero, а уже в 1990-е российские военные несколько раз отправляли почту с подводных лодок через всю страну. Несмотря на все эти попытки, данная технология никогда не была и вряд ли будет использоваться массово в связи с её относительной дороговизной.
Источник: en.wikipedia.org
Где и когда котлы для производства пива были переоборудованы в бронемашины?
В 1916 году в Ирландии вспыхнуло «Пасхальное восстание» против англичан. Мятежники быстро захватили большинство правительственных зданий Дублина, однако британская армия прислала дополнительный контингент, превосходивший по численности восставших в 20 раз, и приступила к подавлению мятежа. Не имея бронетехники, англичане решили проблему передвижения по городу, собрав импровизированные бронемашины из шасси грузовиков Даймлер и паровых котлов с завода Гиннесс, в которых прорезали бойницы. Так как у повстанцев не было тяжёлого оружия, толщина стали котлов было достаточной защитой для находившихся внутри солдат, а цилиндрическая форма ещё и обеспечивала частые рикошеты пуль. После подавления восстания эти машины были разобраны, возвращены заводу и продолжали использоваться по прямому назначению.
Источник: ru.wikipedia.org
Чем изначально занимались шофёры?
Словом «шофёр» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, chauffeur означает «кочегар, истопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось её растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть шофёрами.
Источник: en.wikipedia.org
Где в конце 19 века были установлены газовые фонари, в которых можно было купить горячий кофе?
В 1897 году в нескольких точках Лондона установили газовые фонари Pluto Lamp. Эти аппараты занимались не только освещением улиц, но и работали как вендинговые машины, предлагая горячий кофе, чай и какао. Помимо этого, в фонарях-автоматах можно было купить сигареты и почтовые открытки. В одной из моделей даже был установлен телеграф, подключенный для передачи сообщений в Скотланд-Ярд — и всё это работало на газу.
Источник: www.ianvisits.co.uk
Каким образом можно превратить наушники в микрофон?
Если подключить обычные наушники ко входу микрофона, их можно использовать как микрофон. Упрощённо конструкция наушников и микрофона одинакова: мембрана подключена к катушке с проводом, находящейся в магнитном поле постоянного магнита. В наушниках при обычном использовании подаваемый на катушку ток преобразуется в колебания мембраны, а в микрофоне — наоборот.
Источник: www.mentalfloss.com
В каком году был обнаружен первый в истории хакер?
Хакеры существовали задолго до появления первых компьютеров. Первым их представителем можно считать англичанина Невила Маскелина, который был профессиональным фокусником, а также отлично разбирался в технике. После успешных опытов Маркони по передаче за океан сообщений посредством беспроводного телеграфа в 1901 году, одна из проводных телеграфных компаний наняла Маскелина и поставила задачу дискредитировать новую технологию. Фокусник соорудил 50-метровую радиомачту для прослушивания сигналов, которыми обмениваются суда с берегом, и обнаружил, что в системе Маркони не было никакой защиты, если не считать таковой настройку передатчика на определённую частоту. Свою находку Маскелин предъявил на публичной демонстрации беспроводного телеграфа в Королевском институте Лондона — ещё до начала показа аппарат неожиданно заработал и передал текст о том, что Маркони вешает людям лапшу на уши.
Источник: science.compulenta.ru
За счёт чего живёт человек, у которого вообще нет пульса?
Человек может нормально функционировать, если кровь по сосудам будет идти не толчками, а непрерывным потоком. Это доказали врачи американца Крейга Льюиса, умиравшего от сердечного недуга — его жизнь не мог спасти даже электронный кардиостимулятор. В итоге пациенту удалили сердце, но подключили к устройству другого типа, помогающему крови непрерывно циркулировать по его организму. Льюис прожил пять недель в буквальном смысле без пульса, а на его ЭКГ всё это время была прямая линия. Причиной его смерти стал отказ печени из-за амилоидоза, что не было связано с внедрённым аппаратом.
Источник: www.popsci.com
Каким образом по напечатанным листам бумаги можно установить серийный номер принтера, дату и время печати?
Значительная часть современных цветных принтеров печатает на каждом листе бумаги свой серийный номер, а также дату и время печати в закодированном виде жёлтыми точками, едва видимыми невооружённым глазом. Эти данные были опубликованы правозащитной организацией Electronic Frontier Foundation в 2005 году, после чего производители принтеров признали, что такая мера была внедрена по соглашению между ними, крупнейшими банками и правительством США для борьбы с фальшивомонетничеством. Из крупнейших производителей только принтеры Samsung не печатают жёлтые точки.
Источник: ru.wikipedia.org
На каких самолётах и для чего устанавливали перископ?
Советский сверхзвуковой бомбардировщик Т-4 разрабатывался как эффективное оружие против американских авианосцев. При полёте на высоте до 24 км он мог развивать скорость 3000 км/ч, чтобы радиолокационные станции противника не успевали навести на самолёт зенитную ракету. Такие технические требования потребовали от конструкторов нескольких неординарных решений, среди которых — отклоняемая носовая часть. На предельных высотах и скоростях носовая часть поднималась для уменьшения сопротивления, и пилот мог управлять самолётом только по приборам, но при взлёте и посадке нос отклонялся и предоставлял обзор. А на случай аварийного отказа носовой части Т-4 был снабжён выдвигающимся вверх над кабиной пилота перископом.
Источник: www.popmech.ru
У каких животных ноги крепятся к телу с помощью винтового соединения?
Ноги жуков-долгоносиков крепятся к телу с помощью винтового соединения: ножка напоминает винт, а сустав — гайку. Когда мускулы на конечности насекомого натягиваются, винт «проворачивается». Такое крепление обеспечивает жуку большую гибкость — его передние ноги могут вращаться на 90°, а задние на 130°.
Источник: en.wikipedia.org
Кому принадлежит корабль, который может занимать вертикальное положение в море?
На балансе военно-морского министерства США имеется уникальное исследовательское судно RP FLIP. Его буксируют к месту назначения, а затем корабль в результате заполнения балластных цистерн водой наклоняется на 90° и занимает вертикальное положение. В таком виде гораздо удобнее использовать специфическое навесное оборудование, а ещё одним плюсом для учёных является минимальная качка, ведь массивная подводная часть придаёт большую устойчивость. Все каюты спроектированы так, чтобы оставаться одинаково функциональными в обоих положениях судна. После выполнения работ в балластные цистерны подаётся сжатый воздух, и корабль возвращается в горизонтальное положение.
Источник: en.wikipedia.org
Какие комплектующие для шаттлов НАСА в 2002 году покупало через eBay?
Космический челнок шаттл был разработан НАСА в конце 1970-х годов и оснащён передовой на то время микропроцессорной техникой, включая процессор Intel 8086. В 2002 году агентство столкнулось с серьёзной проблемой — нужно было произвести масштабную замену комплектующих согласно нормам их старения на наземном оборудовании по обслуживанию шаттлов, но Intel подобные процессоры уже не производил. Поэтому их, а также устаревшие материнские платы и восьмидюймовые флоппи-дисководы НАСА было вынуждено покупать в интернете, в основном через аукцион eBay.
Источник: www.nytimes.com
Где ходят поезда с наклоняющимися при повороте вагонами?
В 1973 году на железной дороге в Японии были впервые использованы поезда с наклоняющимися при повороте вагонами, позволяющими проходить повороты на большей скорости. Первоначальная технология была несовершенной и вызывала морскую болезнь у пассажиров, потому не была широко внедрена. Современные системы, основанные на цифровой обработке сигналов и позволяющие активно управлять наклоном каждого вагона, устранили эту проблему, и сейчас такие поезда используются в полутора десятках стран от Австралии до Норвегии.
Источник: en.wikipedia.org
Кто и когда разрабатывал и строил летающую подводную лодку?
В 1930-х в Советском Союзе существовал проект создания летающей подводной лодки, который не был завершён. Американцы в 1960-х годах продвинулись дальше: был построен реально работающий самолёт, способный сначала сесть на воду, а затем погрузиться в неё. Скорость его полёта в воздухе составляла 130 км/ч, скорость хода под водой — 8 узлов. Правда, в конструкции не была предусмотрена возможность снова взлетать из подводного положения. По задумке военных, такие аппараты могли пригодиться в ходе возможной войны против СССР, неожиданно атакуя корабли в акваториях Чёрного, Азовского и Каспийского морей.
Источник: ru.wikipedia.org
Какое техническое изделие является самым массовым за всю историю человечества?
К настоящему времени на каждого жителя Земли произведено примерно 10 миллиардов кремниевых полевых транзисторов, которые входят в состав микросхем. Именно транзисторы являются самым массовым техническим изделием за всю историю человечества, обгоняя, к примеру, гвозди.
Источник: www.computerra.ru
Когда и для чего был изобретён первый перископ?
Первое упоминание перископа связано отнюдь не с военным применением. В 1430 году Иоганн Гутенберг, более известный как изобретатель книгопечатания, наладил продажу перископов паломникам, которые собирались на традиционный религиозный фестиваль в Аахене, чтобы они могли смотреть поверх огромной толпы.
Источник: en.wikipedia.org
Какое авиационное устройство полностью противоречит своему жаргонному названию?
Бортовой самописец, который устанавливается на самолётах для записи информации о техническом состоянии всех устройств, а также действий и разговоров экипажа, нередко называют «чёрным ящиком». Хотя на самом деле это устройство имеет форму не ящика, а шара или цилиндра, да и цвет его не чёрный, а красный или оранжевый, чтобы было легче найти в случае аварии.
Источник: ru.wikipedia.org
Какое устройство было изобретено директором похоронного бюро, лишившимся клиентов?
Автоматическая телефонная станция была изобретена директором похоронного бюро в Канзас-Сити Алмоном Строуджером. По рассказу самого изобретателя, однажды он заметил, что количество телефонных звонков в его компанию резко сократилось. Выяснилось, что местная телефонистка переводила звонки в компанию своего мужа — конкурента Строуджера. Это подтолкнуло его к мысли, что телефонисток нужно заменить автоматикой. В конце 19 века Строуджер сумел запатентовать и наладить массовый выпуск АТС.
Источник: en.wikipedia.org
Когда и где голуби применялись для аэрофотосъёмки?
Помимо известного применения голубей в доставке корреспонденции, их также успешно тренировали для аэрофотосъёмки. Первый патент на устройство фотокамеры, предназначенной для переноски голубем, получил в 1908 году немец Юлиус Нойброннер. Несмотря на приемлемое качество снимков, в Первую Мировую войну воздушная съёмка с помощью голубей так и не была использована. Во Вторую Мировую войну, по разным сообщениям, голуби-фотографы были задействованы немцами, французами и американцами. Хотя единственным вещественным доказательством можно считать лишь немецкую игрушку — фигурку солдата, выпускающего из рук голубя, несущего камеру.
Источник: en.wikipedia.org
Почему на калькуляторе цифры возрастают снизу вверх, а на телефоне — сверху вниз?
Цифры на калькуляторе возрастают снизу вверх, а на клавиатуре телефона — сверху вниз. Это объясняется тем, что калькуляторы произошли от механических счётных машин, где цифры исторически принято располагать снизу вверх. Телефоны же долгое время были снабжены диском, и когда стал возможен выпуск кнопочных аппаратов с тональным набором, расположение цифр на кнопках решили сделать по аналогии с диском — по возрастанию сверху вниз с нулём на конце.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Почему Черчилль однажды принял письмо Рузвельта за типографский документ?
Обычно пишущие машинки имеют моноширинный шрифт (когда все символы одной ширины). В 1944 году IBM выпустила пишущую машинку с пропорциональным шрифтом под названием Executive и преподнесла первый экземпляр президенту Рузвельту. Люди, привыкшие к моноширинному машинописному тексту, принимали напечатанное на Executive за документы, изготовленные типографским способом. Черчилль, получив от Рузвельта первое подобное письмо, ответил: «Хотя наша переписка и важна, нет нужды печатать её в типографии».
Источник: en.wikipedia.org
Почему магнитный компас показывает на север неточно?
Обычный магнитный компас показывает на север неточно, так как северный магнитный полюс не совпадает с географическим. Более того, он постоянно перемещается из одного места в другое. Сейчас он ещё находится в границах канадской Арктики, но движется в сторону Таймыра со скоростью 64 километра в год.
Источник: ru.wikipedia.org
Откуда был дан сигнал о взрыве плотины, после чего образовался Панамский канал?
Открытие крупных технологических объектов часто сопровождается тем, что процесс запускается нажатием на символическую кнопку официальным лицом. Когда строили Панамский канал, пошли ещё дальше: кнопку разместили прямо в кабинете у президента США Вудро Вильсона. Когда он нажал её, сигнал по телеграфу ушёл в Панаму, запустив детонацию взрывчатки на плотине. После взрыва вода из искусственного озера Гатун наводнила канал Кулебра и по этому пути стало возможно пройти судам от Тихого до Атлантического океана.
Источник: www.pancanal.com
Где и когда продавались видеопроигрыватели пластинок?
Грампластинки служили не только для передачи звуковой информации. В 1970-х годах немецкие фирмы Telefunken и Teldec представили на рынок видеопроигрыватель специальных пластинок из фольги. Диск в устройстве вращался со скоростью 1500 оборотов в минуту и мог вместить не больше 10 минут видео. Но широкого распространения такая система не получила из-за начавшейся эры VHS.
Источник: en.wikipedia.org
От чего может защитить человека шапочка из фольги?
Некоторые люди носят шапочки из фольги, якобы защищающие от зомбирующих сигналов спецслужб или инопланетян. Однако тестирование популярных моделей таких шапочек показало, что они вовсе не экранируют сигнал, а могут даже его усиливать.
Источник: www.popmech.ru
Когда был изобретён механический дифференциал?
Когда автомобиль поворачивает, для уменьшения износа колёс нужно, чтобы едущее по внутреннему радиусу колесо вращалось медленнее. Для того чтобы колёса на одной оси вращались с разными угловыми скоростями, применяется механическое устройство — дифференциал. Несмотря на его сложность, подобное устройство было известно ещё древним китайцам задолго до нашей эры. Они знали прибор под названием «Колесница, указывающая на юг» — маленькая модель колесницы с человечком-указателем. Этот указатель был связан дифференциальной передачей с колёсами и сохранял заданное ему направление вне зависимости от направления движения.
Источник: ru.wikipedia.org
Какое изобретение 20 века японцы считают самым важным?
В 2000 году в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого японцам задали вопрос: какое изобретение 20 века они считают самым важным? В пятёрке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный плеер, компьютерные игры, миниатюрная видеокамера и караоке. Но первое место японцы отдали лапше быстрого приготовления.
Источник: news.bbc.co.uk
Почему для фильмов с Брюсом Ли иногда приходилось применять нестандартный режим съёмки?
Движения и удары Брюса Ли были настолько быстрыми, что иногда обычный режим съёмки — 24 кадра в секунду — не позволял уловить их, и приходилось использовать специальный режим в 32 кадра в секунду.
Источник: ru.wikipedia.org
Откуда взялось выражение «попасть впросак»?
Просаком раньше назывался специальный станок для плетения канатов и верёвок. Он имел сложную конструкцию и настолько сильно скручивал пряди, что попадание в него одежды, волос, бороды могло стоить человеку жизни. Именно от подобных случаев произошло выражение «попасть впросак», что сегодня означает оказаться в неловком положении.
Источник: www.gramma.ru
Откуда произошло слово «баг» в значении «неисправность»?
9 сентября 1947 года инженеры Гарвардского университета обнаружили причину неисправности ЭВМ Mark II — застрявшего между контактами реле мотылька. Один из них задокументировал происшествие под названием «Первый случай обнаружения бага» (по-английски «bug» означает «насекомое»). Однако слово «баг» для обозначения технических неисправностей начали использовать ещё задолго до этого, например, оно встречается в дневнике Эдисона. Слово «дебаггинг» в значении «отладка, исправление ошибок» возникло тоже раньше — Оксфордский словарь 1945 года описывал его в отношении ремонта авиационных двигателей.
Источник: en.wikipedia.org
Зачем немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-87 был оборудован громкой сиреной?
В немецком бомбардировщике времён Второй Мировой войны Юнкерс Ю-87 была предусмотрена сирена, которая приводилась в действие потоком набегавшего воздуха. Она громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника, а также для определения скорости пикирования по тону звука без необходимости смотреть на приборы.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто в советское время был удостоен премии за изобретение машины времени?
«Машину времени» для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» изначально заказывали в конструкторском бюро, которое представило слишком сложный проект. Так как по сценарию её изобретает Шурик в одиночку, проект не подошёл, и тогда для работы пригласили скульптора по дереву Вячеслава Почечуева. Его вариант машины в конечном счёте устроил Гайдая, а сам Почечуев получил премию и справку от Мосфильма с надписью без всяких кавычек: «Деньги выданы за изобретение машины времени».
Источник: www.gorodfm.ru
Чем отличаются кошерные телефоны от обычных?
Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам, нельзя писать СМС и выходить в Интернет. Звонок в субботу — священный день, когда нельзя работать — возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении.
Источник: techdude.ru
Как без всяких приманок работает мышеловка фирмы Rentokil?
Британская компания Rentokil выпустила мышеловку без приманки, но с двумя маленькими отверстиями по типу входа в нору. Принцип работы устройства заключается в природном любопытстве мышей. После того как зверёк забегает в эту ловушку, дверка блокируется и внутрь из баллончика подаётся углекислый газ, убивающий мышь.
Источник: www.membrana.ru
Что представляли собой военные бронедрезины?
Известно, что в войнах 19 века, а также Первой и Второй Мировых войнах многие страны использовали бронепоезда. Однако кроме этого пытались вести бой и с помощью отдельных боевых единиц — бронедрезин. Это были почти что танки, но ограниченные в движении только рельсами.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой российский транспорт выпускался под серией Ы?
С 1910 по 1920 год в России серийно выпускались грузовые паровозы серии Ы.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему обложку музыкального сборника ‘Electric 80s’ пришлось заменить из-за сканеров штрих-кодов?
В 2005 году Sony BMG выпустила музыкальный сборник ‘Electric 80s’. В оформлении обложки диска был использован большой штрих-код. Некоторые супермаркеты потерпели убытки после того, как их продавцы считывали сканерами именно этот штрих-код вместо обычного, располагающегося на обратной стороне диска. Сканеры распознавали по коду другой товар, который стоил дешевле. Во второй партии дисков обложка была изменена.
Источник: www.snopes.com
Какое слово предлагал для телефонного приветствия изобретатель телефона?
Изобретатель телефона Александр Белл предложил в качестве телефонного приветствия использовать слово «Ahoy» из лексикона немецких моряков. Позднее Томас Эдисон предложил более традиционное «Нullo» (вариация «Hello»), которое проникло и в русский язык, изменившись на «Алло!».
Источник: ru.wikipedia.org
Какие самолёты использовали войска Петра I для взятия шведских крепостей?
Слово «самолёт» существовало задолго до появлении авиации. Например, словарь Брокгауза и Ефрона 1903-го года выпуска так описывает взятие войсками Петра I крепости Нотебург: «... флотилия блокировала её со стороны Ладожского озера; на самолёте устроена связь между обоими берегами Невы». Здесь под словом самолёт имеется ввиду самоходный паром, движимый силой речной струи. В этой же энциклопедии есть другое толкование: самолёт — ручной ткацкий станок с приспособлением для более удобной перекидки челнока. Наконец, так называли волшебные летающие предметы из сказок, например, ковёр-самолёт.
Источник: speakrus.ru
Чем пишут в условиях невесомости американские и российские космонавты?
Согласно распространённому мифу, НАСА вложило несколько миллионов долларов в разработку ручки, которой можно писать в космосе, а русские космонавты пользовались простыми карандашами. В действительности американцы на первых порах писали тоже карандашами, только механическими, или фломастерами. Недостаток их использования заключался в том, что в случае поломки мелкие детали карандаша могли причинить вред космонавтам. Во второй половине 1960-х годов изобретатель Пол Фишер сконструировал ручку, способную писать в любых условиях, и предложил её в том числе НАСА по цене 6 $ за штуку. Впоследствии эти ручки закупались и советским (а затем и российским) космическими агентствами.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему на заре эпохи телевидения дикторши красились зелёной помадой?
В эпоху чёрно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего красная помада делала губы на экранах телевизоров бледными. Поэтому дикторш и актрис гримировали зелёными румянами и помадой.
Источник: blog.modernmechanix.com
Где в начале 21 века запатентовали колесо?
В июле 2001 года австралийский юрист Джон Кэо получил инновационный патент на колесо с формулировкой «круглое устройство, применяемое для транспортировки грузов». Этим он обратил внимание общества на несовершенство австралийского патентного закона.
Источник: ru.wikipedia.org
Где находится канал, часть пути на котором суда преодолевают по суше?
В 19 веке в Польше задумали построить канал, который соединил бы Мазурские озёра с Балтийским морем. Трудность заключалась в том, что на небольшом десятикилометровом участке перепад высот составлял почти 100 метров, и шлюзы было строить невозможно. Решение нашли в системе из пяти судоподъёмников, которые на этом участке перевозят суда по суше.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему многие россияне употребляют слова «ксерить» и «канонить»?
Копировальный аппарат в России часто называют ксероксом, потому что именно машины Xerox были впервые представлены на российском рынке (кстати, это название в оригинале произносится «зирокс»). Появился даже глагол «ксерить» в значении «снимать копию». А в некоторых областях Дальнего Востока первенствовала компания Canon, и там более распространён глагол «канонить».
Источник: teenslang.su
Какое изобретение англичане считают величайшим в истории?
В 2005 году в Великобритании по итогам опроса общественного мнения на тему величайшего технического изобретения с 1800 года победителем был признан велосипед. Он не только обошёл такие изобретения, как интернет и двигатель внутреннего сгорания, но и набрал больше голосов, чем все остальные изобретения, вместе взятые.
Источник: www.mignews.com
Какую защиту от невменяемости Гагарина предусмотрели инженеры космического корабля?
В начале эры космонавтики никто не мог представить, как скажется пребывание в космосе на здоровье человека, в частности, не сойдёт ли он с ума. Поэтому для перевода корабля с автоматического на ручной режим управления была предусмотрена защита со вводом специального цифрового кода, который находился в запечатанном конверте. Предполагалось, что в состоянии невменяемости Гагарин не сможет открыть конверт и понять код. Правда, перед самым началом полёта код ему всё-таки сказали.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто поставил свой «Роллс-Ройс» на гусеницы, чтобы ездить на охоту?
Для зимних поездок Ленина в Горки и на охоту один из его «Роллс-Ройсов» был поставлен на гусеничный ход. Конструирование подобных автомобилей началось ещё до революции служившим в царском автопарке Адольфом Кегрессом. Он ставил на гусеницы Мерседесы, Паккарды и Руссо-Балты.
Источник: www.tsar-auto-club.spb.ru
Почему технология Bluetooth так называется?
Технология Bluetooth получила название в честь датского короля Харальда I Синезубого. В 10 веке этот король объединил разрозненные датские племена, а Bluetooth был призван сделать то же самое с протоколами связи, объединив их в один универсальный стандарт.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему длительность звучания и диаметр компакт-диска выбрали именно такими?
Согласно официальной версии компании Philips, вместимость компакт-диска была выбрана японскими разработчиками так, чтобы на нём полностью поместилась девятая симфония Бетховена — любимое произведение вице-президента Sony. Однако по свидетельству одного из инженеров, непосредственно причастного к созданию нового носителя, итоговый диаметр 12 см стал результатом простого компромисса между Philips и Sony, а легенду про Бетховена придумали позднее.
Источник: en.wikipedia.org
Кто изобрёл азбуку Морзе?
Азбуку Морзе в привычном нам виде изобрёл не Морзе, а немецкий инженер Герке. Оригинальная азбука Морзе была неудобной, хотя и использовалась на некоторых американских железных дорогах вплоть до 1960-х годов.
Источник: en.wikipedia.org