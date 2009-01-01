Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем немецкие военные дирижабли комплектовались спускаемой на длинном тросе корзине? 69 + Ссылка Военные дирижабли во время Первой Мировой войны часто летали на больших высотах, чтобы быть недосягаемыми для вражеской артиллерии. На случай полёта в облаках немцы изобрели спускаемую на тросе длиной до километра корзину. Находящийся в ней офицер по телефонной связи корректировал курс судна и отдавал команды на сброс бомб. Члены экипажа, как правило, очень любили такую работу, потому что корзина была единственным местом, где разрешалось курить. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему производителей электрических автомобилей заставляют искусственно повышать их шумность? 90 + Ссылка Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей, создаёт угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины, и особенно для незрячих. В Японии и Евросоюзе уже приняты законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума. В США обязательная комплектация подобными системами с автоматическим включением шума при движении со скоростью до 30 км/ч будет введена в 2019 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько аудиокассет производится в настоящее время в США? 446 + Ссылка Фирма-производитель аудиокассет National Audio Company была открыта в 1969 году и осталась одной из немногих в США, кто сохранил оборудование после появления сначала компакт-дисков, а затем mp3. Сейчас она является лидером на этом рынке, производя более 10 миллионов кассет с записями в год. В 2015 году компания продала больше кассет, чем когда-либо в своей истории, поставляя их как для мэйджор-лейблов, так и для инди-групп. Президент компании объясняет этот успех ностальгией по аналоговым вещам, которые можно подержать в руках. Неправда? Источник: www.bloomberg.com

Какой жанр фотографии обязан своему появлению недостаткам советской камеры? 412 + Ссылка В 1983 году Ленинградское оптико-механическое объединение выпустило малоформатный фотоаппарат «ЛОМО Компакт-Автомат», оснащённый автоматическим электронным затвором-диафрагмой. Он был довольно прост в использовании, однако экспонометр не всегда срабатывал корректно, кадры нередко получались в неестественных цветах и с заметным виньетированием. Однако эти недостатки сыграли ключевую роль в зарождении особого жанра фотографии — ломографии, основанном двумя австрийскими студентами, которые привезли эти камеры из туристической поездки. Основной принцип ломографии — фиксирование жизни с необычных ракурсов такой, какая она есть, не обращая особого внимания на качество снимков. Энтузиасты наладили выпуск «ЛОМО Компакт-Автоматов» и других специально разработанных для ломографии камер за рубежом, производят фотоплёнку и регулярно организуют фотовыставки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему поезд сдаёт назад перед началом движения вперёд? 644 + Ссылка Если машинист тяжёлого грузового поезда попытается начать его движение резко вперёд, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колёса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колёс локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок. И только затем ехать вперёд, приводя в движение вагоны один за другим. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему скорость кораблей измеряется в узлах? 548 + Ссылка Долгое время для определения скорости кораблей использовали секторный лаг — треугольную доску с привязанной к ней верёвкой, на которой через одинаковое расстояние были завязаны узелки. Доску выбрасывали за борт, засекали время (обычно полминуты) и считали, на сколько узелков размотается увлекаемая лагом верёвка, пока судно движется вперёд. Если расстояние между узелками кратно морской миле (например, 1/120 мили), то можно сразу определить скорость в милях в час. Эта единица измерения и получила название «узел». Современные приборы измерения скорости кораблей более совершенны и работают на других принципах, однако указывают её по-прежнему в узлах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом компьютерные игры и программы скачивали из бумажных журналов и радиопередач? 526 + Ссылка В 1980-х и начале 1990-х годов большой популярностью в Европе, а затем и странах бывшего СССР, пользовались компьютеры ZX Spectrum. Их дешевизна была обусловлена использованием в качестве экрана обычного телевизора, а в качестве внешнего накопителя — бытового магнитофона. В него вставлялись аудиокассеты с записанными играми и программами, звук которых компьютер интерпретировал как последовательность битов и загружал в память. Часто программы можно было «скачать» в специальных радиопередачах, записав на кассету. Также небольшие программы печатались в посвящённых «Спектрумам» журналах в виде исходного кода — его нужно было набрать на клавиатуре, запустить и опять же сохранить на аудионоситель. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему жёсткий диск называют винчестером? 592 + Ссылка В 1973 году IBM выпустила жёсткий диск модели 3340, в который при разработке были заложены два модуля ёмкостью по 30 МБ. Хотя в финальной версии память была увеличена до 70 МБ, ассоциация чисел 30/30 с популярным охотничьим патроном .30-30 Winchester дала накопителю кодовое имя «винчестер». Это название стало нарицательным для всех жёстких дисков, причём в английском языке уже вышло из употребления, а в русском активно используется. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для продажи чего был сконструирован первый в мире торговый автомат? 527 + Ссылка Первый торговый автомат был сконструирован инженером Героном ещё в 1 веке в Александрии. Опущенная в прорезь монета ударяла рычаг, который смещал задвижку и позволял вытечь некоторому количеству жидкости. Предназначена же эта машина была для раздачи святой воды в храме. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для связи с какими объектами может потребоваться использование ядра Земли в качестве антенны? 515 + Ссылка Связь с подводными лодками в погружённом состоянии обычными средствами осложняется из-за так называемого скин-эффекта, который выражается в уменьшении амплитуды электромагнитных волн при движении через проводящую среду. Одним из решений этой проблемы является передача очень длинных волн через ядро Земли в качестве антенны. Для этого на расстоянии в десятки километров друг от друга в почву заглубляются электроды, а для генерации сигнала используется мощность в несколько мегаватт. Из-за крайне низкого КПД мощность выходного сигнала падает до нескольких ватт, зато он может быть принят практически в любой точке планеты. Подобные системы были построены только тремя странами — советский «ЗЕВС» на Кольском полуострове, американский «Project ELF» и индийский «INS Kattabomman». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом копиры и принтеры могут узнавать, что на них хотят распечатать банкноты? 986 + Ссылка Многие банкноты, включая доллары и евро, содержат геометрические узоры из колец диаметром приблизительно 1 мм для предотвращения бытового фальшивомонетничества. В копиры и принтеры ведущих производителей встроены программы, которые при обнаружении этих колец каким-либо образом искажают изображение. Часто разработчики купюр используют эти кольца как элементы графического дизайна — например, на 20-долларовой банкноте они вместе с двойкой образуют повторяющиеся числа 20. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему скорость движения эскалатора в метро может отличаться от скорости поручней? 400 + Ссылка Эскалатор в метро приводится в действие электродвигателем через редуктор, от него же через дополнительный приводной блок движутся поручни. Со временем он снашивается, его диаметр уменьшается, и скорость поручней увеличивается — поэтому иногда они обгоняют эскалатор. А чтобы увеличить ресурс приводного блока, его изготавливают с большим диаметром — поэтому при новом блоке поручни отстают от эскалатора. В любом случае скорость поручней для обеспечения безопасности пассажиров не должна отличаться в ту или иную сторону от скорости эскалатора более чем на 2%. Неправда? Источник: www.the-village.ru

Какое устройство, по совету Данелии, американский режиссёр хотел получить от советских военных? 1036 + Ссылка Режиссёр Георгий Данелия рассказал, что после выхода «Кин-дза-дза!» к нему обратился американский режиссёр с предложением делать спецэффекты, так как ему понравился полёт пепелаца. Данелия ответил, что никаких спецэффектов тут не было, а гравицаппу ему дали в Министерстве Обороны. Через какое-то время Данелии позвонили военные и сказали не валять дурака, потому что американец на полном серьёзе запрашивал у них гравицаппу. Неправда? Источник: www.newsru.com

В какой стране производят оружие с нарезкой, отличающейся от нарезки оружия остального мира? 503 + Ссылка Во время полёта выпущенная из нарезного оружия пуля вращается, и её траектория отклоняется от прямой линии, что называют деривацией. В подавляющем большинстве современных моделей оружия нарезка делается по часовой стрелке, если смотреть с задней части ствола, поэтому деривационное отклонение пули происходит вправо. Нарезка против часовой стрелки, и, соответственно, деривационное отклонение пули влево, применяется только в японском оружии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком здании можно прокатиться в лифте, едущем без остановок? 401 + Ссылка Помимо привычных всем лифтов с остановками существуют так называемые патерностеры, или лифты непрерывного действия. Кабинки без дверей перемещаются вверх и вниз благодаря вращению блоков, а скорость их движения обычно составляет 30 см в секунду. Такие лифты до сих пор можно встретить по всей Европе — например, в Германии их больше 200 — хотя установка новых патерностеров практически везде запрещена из-за их опасности для детей, пожилых и инвалидов. В Москве лифт непрерывного действия работает в здании Наркомзема, где располагается Министерство сельского хозяйства. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в приборах ночного видения всё окрашено в зелёные тона? 485 + Ссылка В традиционных приборах ночного видения (не тепловизорах) поступающий на линзы свет преобразуется в оттенки чёрного и белого, и, только попадая на фосфорный экран, приобретает зеленоватые тона. Зелёная гамма выбрана по двум причинам: во-первых, человеческий глаз наиболее восприимчив к волнам именно такой длины, а, во-вторых, она меньше других утомляет глаза при длительном воздействии. По той же причине были зелёными и ранние монохромные мониторы. Неправда? Источник: www.explainthatstuff.com

Где находится театр, в котором оплата представления зависит от количества улыбок зрителей? 758 + Ссылка Комедийный театр «Teatreneu» в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинки кресел в зрительном зале вмонтированы планшеты с установленной программой по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 €, то есть после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра, чьи доходы выросли. Неправда? Источник: www.bbc.com

Каким образом нью-йоркский метрополитен решил проблему воровства лампочек? 611 + Ссылка В нью-йоркском метро используют лампы с нестандартным цоколем: резьба на нём сделана против часовой стрелки вместо обычного варианта по часовой. Так задумано для того, чтобы лампы не воровали, ведь использовать их со стандартными разъёмами не получится. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему братья Люмьер считаются родоначальниками кино, хотя кинокамеру изобрели до них? 631 + Ссылка Братья Люмьер считаются изобретателями кино, так как демонстрация их фильмов в подвале «Гран-кафе» на парижском бульваре Капуцинок в 1895 году стала первой коммерчески успешной. Однако сконструированный ими «Синематограф» не был первым киносъёмочным аппаратом. Ещё за семь лет до него Луи Лепренс снял на кинокамеру фильм «Сцена в саду Раундхэй» длительностью 1,66 секунды, но не получил патент, так как внезапно исчез. Уильяму Фрис-Грину получить патент удалось, но затем он был аннулирован из-за финансовой несостоятельности изобретателя. В лаборатории Эдисона в 1891 году создали и запатентовали «Кинетограф», который был хорош с технической точки зрения, но демонстрировал фильмы только одному зрителю через окуляр и в итоге проиграл «Синематографу», проецировавшему ленты на экран для нескольких человек. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему немое кино обычно показывается в ускоренном темпе? 540 + Ссылка С появлением звукового кино устоялся стандарт на скорость съёмки и воспроизведения фильмов — 24 кадра в секунду. Однако в эру немого кино единого стандарта не существовало, и ленты записывались на камеру со скоростью от 12 до 26 кадров. Именно поэтому при воспроизведении на современном оборудовании большинство немых фильмов проигрываются в ускоренном темпе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую опасность несли лошади для машин на заре развития автомобильного транспорта? 867 + Ссылка Когда автомобили только начинали колесить по дорогам, самой большой проблемой и опасностью для водителей были гвозди и другой металлический мусор, легко прокалывающий шины. Его основным источником были отвалившиеся подковы лошадей. Для сбора металла долгое время использовали специальные машины, снаряжённые большими электромагнитами, пока проблема с лошадьми не решилась сама собой. Неправда? Источник: www.oldtimer.ru

Что обеспечивало работу омывателя лобового стекла в автомобиле «Фольксваген „Жук“»? 1014 + Ссылка В знаменитом автомобиле «Фольксваген „Жук“» омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему клавиши на клавиатуре располагаются в последовательности QWERTY? 814 + Ссылка На первых американских печатных машинках клавиши обычно располагались по алфавиту. Из-за несовершенства конструкции нажатие соседних клавиш часто приводило к защемлениям и ошибкам набора, которые к тому же оставались незамеченными оператором до перевода каретки на следующую строку. Поэтому конструкторы стали экспериментировать с разнесением часто встречающихся комбинаций букв в разные части клавиатуры, чтобы увеличить продуктивность операторов. В 1878 году окончательно оформилась раскладка QWERTY, помещённая на машину Ремингтон № 2, и сохранилась до наших дней в почти неизменном виде. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в Японии существуют две энергосети с разными частотами? 739 + Ссылка Обычно в пределах одного государства сетевое напряжение имеет строго определённую частоту — либо 50 Гц, либо 60 Гц. А в Японии существуют две системы — в западной части частота составляет 60 Гц, в восточной — 50 Гц, и между ними действуют четыре конвертера частоты. Такое положение дел возникло из-за того, что для энергосистемы Токио в 1895 году закупили генераторы немецкой компании AEG, а для Осаки год спустя — американские генераторы General Electric. С тех пор каждая из этих сетей развивалась по своим стандартам, и проводить унификацию оказалось слишком затратно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом вели обнаружение вражеских самолётов до изобретения радара? 635 + Ссылка До изобретения радара обнаружением приближающихся самолётов противника занимались специальные «слухачи». Их оборудование варьировалось в разных армиях, но принцип был один: большие микрофоны, позицию которых в пространстве можно было настраивать, передавали звук в уши оператора. Другими словами, определение положения воздушных объектов велось с помощью огромных стетоскопов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда была создана первая кукла-робот, умеющая писать произвольно заданный текст? 1156 + Ссылка Швейцарец Пьер Жаке-Дроз во второй половине 18 века для рекламы собственной марки часов создал несколько «автоматонов», самых совершенных роботов того времени. Автоматон «Музыкант» представляет собой девушку, играющую на органе — музыка действительно создаётся касанием клавиш инструмента пальцами куклы, которая следит глазами за движениями своих рук и даже «дышит». «Художник» может рисовать три довольно сложных картинки: портрет Людовика XIV с собакой, портрет королевской четы и сцену с Купидоном и бабочками. Самый сложный автоматон «Каллиграф» состоит из 6 000 деталей и умеет писать фразу длиной до 40 букв гусиным пером, которое он макает в чернильницу. Причём текст фразы можно задавать произвольно на специальном колёсике. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Деталь какой игрушки была использована в первом электрокардиографе? 516 + Ссылка Первый вариант конструкции электрокардиографа был разработан в 1887 году сотрудником лондонского госпиталя Августусом Уоллером и включал в себя платформу от игрушечной железной дороги. На ней была расположена подвижная фотопластинка, на которой регистрировалась кардиограмма. Однако из-за слабой чувствительности используемого электрометра аппарат Уоллера ещё не был пригоден для полноценной диагностики. Неправда? Источник: www.bcs.com

Почему на болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы? 1212 + Ссылка Для Гран-при Швеции 1978 года конструкторы команды Parmalat подготовили болид Brabham BT46C. Он получил прозвище «пылесос» за то, что сзади был оснащён большим вентилятором, высасывающим воздух из-под днища машины, тем самым понижая давление и увеличивая прижимную силу. Сами же конструкторы заявляли организаторам, что вентилятор необходим для охлаждения двигателя. Ники Лауда сразу же обогнал всех на этой машине, а после гонки признался, что ещё никогда победа не давалась ему так легко. Под нажимом других команд данный болид и любые другие с подобной конструкцией запретили для участия в следующих гонках. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего перед съёмкой каждого дубля фильма специальный человек щёлкает хлопушкой? 1103 + Ссылка В процессе создания фильма специальный человек перед съёмкой каждого дубля щёлкает хлопушкой. Исторически её главным назначением была синхронизация звука с изображением при последующем монтаже, которая чётко устанавливалась исходя из звука щелчка и кадрика, где хлопушка смыкалась. И хотя современные технологии позволяют производить синхронизацию другими методами, хлопушки все равно продолжают использоваться для систематизации отснятого материала, ведь на них пишут номера или названия каждой сцены и дубля, а также другую служебную информацию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для прослушивания какого альбома нужно иметь четыре аудиосистемы? 751 + Ссылка Восьмой студийный альбом альтернативной группы The Flaming Lips под названием Zaireeka был выпущен на 4 CD. Особенность альбома в том, что каждая композиция разделена на четыре составляющих, и для того чтобы прослушать песни в полной версии, нужно включить одновременно все диски на четырёх разных аудиосистемах. Слушатели также могут экспериментировать, проигрывая не все диски сразу, а в любой комбинации из двух или трёх штук. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую табличку прикрепили к гробу изобретателя бортового самописца? 993 + Ссылка На бортовых самописцах, более известных как «чёрные ящики», обычно размещена надпись: «Flight Recorder; Do Not Open» («Бортовой самописец; Не открывать»). Когда в 2010 году умер австралиец Дэвид Уоррен, изобретатель этого устройства, к его гробу прикрепили табличку: «Flight Recorder Inventor; Do Not Open». Неправда? Источник: blogs.wsj.com

Что мог делать автомат 1912 года, считающийся первой в мире компьютерной игрой? 1248 + Ссылка В 1912 году, задолго до появления прообразов современных компьютеров, испанский инженер Леонардо Торрес-и-Кеведо сконструировал электромеханический автомат «El Ajedrecista», который считается первой в истории компьютерной игрой. Устройство представляло собой шахматную доску с передвигаемыми машиной с помощью электромагнитов королём и ладьёй, а также королём другого цвета, которого перемещал человек. Автомат, пусть и не за минимальное количество ходов, гарантированно завершал этот шахматный эндшпиль матом оппоненту. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В теле каких животных обнаружены аналоги шестерёнок, формирующие зубчатую передачу? 1136 + Ссылка В строении задних ног личинок цикадок вида Issus coleoptratus обнаружены выросты, которые формируют зубчатую передачу. «Шестерёнка» на каждой конечности состоит из 12 зубцов — в момент прыжка насекомого эти структуры сцепляются и проворачиваются, синхронизируя таким образом отталкивание ног от поверхности. При этом разница во времени начала движения ног не превышает 30 микросекунд, а такой точности было бы невозможно добиться, если бы синхронизацией управляла нервная система через нейроны. У взрослых особей этих цикадок шестерёнки исчезают. Неправда? Источник: www.infox.ru

Какое событие сподвигло Морзе оставить живопись и начать разработку телеграфа? 2073 + Ссылка Сэмюэл Морзе до 34 лет был художником и не интересовался техникой. В 1825 году посыльный доставил ему письмо от отца, в котором говорилось, что его жена умирает. Морзе немедленно покинул Вашингтон и отправился в Нью-Хейвен, где жило его семейство, но к его прибытию супругу уже похоронили. Этот случай заставил Морзе оставить живопись и углубиться в изучение способов быстрой доставки сообщений на длинные расстояния, что привело к разработке азбуки Морзе и электрического телеграфа в 1838 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда пытались доставлять почту с помощью ракет? 1066 + Ссылка По мере бурного развития современного ракетостроения предлагалось множество проектов использования ракет для быстрой доставки почты. В 1930-х годах энтузиасты развивали такие программы в Германии, Великобритании и даже Индии. В 1959 году американская почтовая служба сделала успешный запуск ракеты, у которой ядерная боеголовка была заменена специальным почтовым контейнером, с подводной лодки Barbero, а уже в 1990-е российские военные несколько раз отправляли почту с подводных лодок через всю страну. Несмотря на все эти попытки, данная технология никогда не была и вряд ли будет использоваться массово в связи с её относительной дороговизной. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда котлы для производства пива были переоборудованы в бронемашины? 1278 + Ссылка В 1916 году в Ирландии вспыхнуло «Пасхальное восстание» против англичан. Мятежники быстро захватили большинство правительственных зданий Дублина, однако британская армия прислала дополнительный контингент, превосходивший по численности восставших в 20 раз, и приступила к подавлению мятежа. Не имея бронетехники, англичане решили проблему передвижения по городу, собрав импровизированные бронемашины из шасси грузовиков Даймлер и паровых котлов с завода Гиннесс, в которых прорезали бойницы. Так как у повстанцев не было тяжёлого оружия, толщина стали котлов было достаточной защитой для находившихся внутри солдат, а цилиндрическая форма ещё и обеспечивала частые рикошеты пуль. После подавления восстания эти машины были разобраны, возвращены заводу и продолжали использоваться по прямому назначению. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем изначально занимались шофёры? 1897 + Ссылка Словом «шофёр» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, chauffeur означает «кочегар, истопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось её растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть шофёрами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где в конце 19 века были установлены газовые фонари, в которых можно было купить горячий кофе? 2073 + Ссылка В 1897 году в нескольких точках Лондона установили газовые фонари Pluto Lamp. Эти аппараты занимались не только освещением улиц, но и работали как вендинговые машины, предлагая горячий кофе, чай и какао. Помимо этого, в фонарях-автоматах можно было купить сигареты и почтовые открытки. В одной из моделей даже был установлен телеграф, подключенный для передачи сообщений в Скотланд-Ярд — и всё это работало на газу. Неправда? Источник: www.ianvisits.co.uk

Каким образом можно превратить наушники в микрофон? 3513 + Ссылка Если подключить обычные наушники ко входу микрофона, их можно использовать как микрофон. Упрощённо конструкция наушников и микрофона одинакова: мембрана подключена к катушке с проводом, находящейся в магнитном поле постоянного магнита. В наушниках при обычном использовании подаваемый на катушку ток преобразуется в колебания мембраны, а в микрофоне — наоборот. Неправда? Источник: www.mentalfloss.com

В каком году был обнаружен первый в истории хакер? 1641 + Ссылка Хакеры существовали задолго до появления первых компьютеров. Первым их представителем можно считать англичанина Невила Маскелина, который был профессиональным фокусником, а также отлично разбирался в технике. После успешных опытов Маркони по передаче за океан сообщений посредством беспроводного телеграфа в 1901 году, одна из проводных телеграфных компаний наняла Маскелина и поставила задачу дискредитировать новую технологию. Фокусник соорудил 50-метровую радиомачту для прослушивания сигналов, которыми обмениваются суда с берегом, и обнаружил, что в системе Маркони не было никакой защиты, если не считать таковой настройку передатчика на определённую частоту. Свою находку Маскелин предъявил на публичной демонстрации беспроводного телеграфа в Королевском институте Лондона — ещё до начала показа аппарат неожиданно заработал и передал текст о том, что Маркони вешает людям лапшу на уши. Неправда? Источник: science.compulenta.ru

За счёт чего живёт человек, у которого вообще нет пульса? 4094 + Ссылка Человек может нормально функционировать, если кровь по сосудам будет идти не толчками, а непрерывным потоком. Это доказали врачи американца Крейга Льюиса, умиравшего от сердечного недуга — его жизнь не мог спасти даже электронный кардиостимулятор. В итоге пациенту удалили сердце, но подключили к устройству другого типа, помогающему крови непрерывно циркулировать по его организму. Льюис прожил пять недель в буквальном смысле без пульса, а на его ЭКГ всё это время была прямая линия. Причиной его смерти стал отказ печени из-за амилоидоза, что не было связано с внедрённым аппаратом. Неправда? Источник: www.popsci.com

Каким образом по напечатанным листам бумаги можно установить серийный номер принтера, дату и время печати? 4303 + Ссылка Значительная часть современных цветных принтеров печатает на каждом листе бумаги свой серийный номер, а также дату и время печати в закодированном виде жёлтыми точками, едва видимыми невооружённым глазом. Эти данные были опубликованы правозащитной организацией Electronic Frontier Foundation в 2005 году, после чего производители принтеров признали, что такая мера была внедрена по соглашению между ними, крупнейшими банками и правительством США для борьбы с фальшивомонетничеством. Из крупнейших производителей только принтеры Samsung не печатают жёлтые точки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На каких самолётах и для чего устанавливали перископ? 3370 + Ссылка Советский сверхзвуковой бомбардировщик Т-4 разрабатывался как эффективное оружие против американских авианосцев. При полёте на высоте до 24 км он мог развивать скорость 3000 км/ч, чтобы радиолокационные станции противника не успевали навести на самолёт зенитную ракету. Такие технические требования потребовали от конструкторов нескольких неординарных решений, среди которых — отклоняемая носовая часть. На предельных высотах и скоростях носовая часть поднималась для уменьшения сопротивления, и пилот мог управлять самолётом только по приборам, но при взлёте и посадке нос отклонялся и предоставлял обзор. А на случай аварийного отказа носовой части Т-4 был снабжён выдвигающимся вверх над кабиной пилота перископом. Неправда? Источник: www.popmech.ru

У каких животных ноги крепятся к телу с помощью винтового соединения? 2695 + Ссылка Ноги жуков-долгоносиков крепятся к телу с помощью винтового соединения: ножка напоминает винт, а сустав — гайку. Когда мускулы на конечности насекомого натягиваются, винт «проворачивается». Такое крепление обеспечивает жуку большую гибкость — его передние ноги могут вращаться на 90°, а задние на 130°. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кому принадлежит корабль, который может занимать вертикальное положение в море? 4928 + Ссылка На балансе военно-морского министерства США имеется уникальное исследовательское судно RP FLIP. Его буксируют к месту назначения, а затем корабль в результате заполнения балластных цистерн водой наклоняется на 90° и занимает вертикальное положение. В таком виде гораздо удобнее использовать специфическое навесное оборудование, а ещё одним плюсом для учёных является минимальная качка, ведь массивная подводная часть придаёт большую устойчивость. Все каюты спроектированы так, чтобы оставаться одинаково функциональными в обоих положениях судна. После выполнения работ в балластные цистерны подаётся сжатый воздух, и корабль возвращается в горизонтальное положение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие комплектующие для шаттлов НАСА в 2002 году покупало через eBay? 3402 + Ссылка Космический челнок шаттл был разработан НАСА в конце 1970-х годов и оснащён передовой на то время микропроцессорной техникой, включая процессор Intel 8086. В 2002 году агентство столкнулось с серьёзной проблемой — нужно было произвести масштабную замену комплектующих согласно нормам их старения на наземном оборудовании по обслуживанию шаттлов, но Intel подобные процессоры уже не производил. Поэтому их, а также устаревшие материнские платы и восьмидюймовые флоппи-дисководы НАСА было вынуждено покупать в интернете, в основном через аукцион eBay. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Где ходят поезда с наклоняющимися при повороте вагонами? 2960 + Ссылка В 1973 году на железной дороге в Японии были впервые использованы поезда с наклоняющимися при повороте вагонами, позволяющими проходить повороты на большей скорости. Первоначальная технология была несовершенной и вызывала морскую болезнь у пассажиров, потому не была широко внедрена. Современные системы, основанные на цифровой обработке сигналов и позволяющие активно управлять наклоном каждого вагона, устранили эту проблему, и сейчас такие поезда используются в полутора десятках стран от Австралии до Норвегии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда разрабатывал и строил летающую подводную лодку? 3459 + Ссылка В 1930-х в Советском Союзе существовал проект создания летающей подводной лодки, который не был завершён. Американцы в 1960-х годах продвинулись дальше: был построен реально работающий самолёт, способный сначала сесть на воду, а затем погрузиться в неё. Скорость его полёта в воздухе составляла 130 км/ч, скорость хода под водой — 8 узлов. Правда, в конструкции не была предусмотрена возможность снова взлетать из подводного положения. По задумке военных, такие аппараты могли пригодиться в ходе возможной войны против СССР, неожиданно атакуя корабли в акваториях Чёрного, Азовского и Каспийского морей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое техническое изделие является самым массовым за всю историю человечества? 3128 + Ссылка К настоящему времени на каждого жителя Земли произведено примерно 10 миллиардов кремниевых полевых транзисторов, которые входят в состав микросхем. Именно транзисторы являются самым массовым техническим изделием за всю историю человечества, обгоняя, к примеру, гвозди. Неправда? Источник: www.computerra.ru

Когда и для чего был изобретён первый перископ? 3091 + Ссылка Первое упоминание перископа связано отнюдь не с военным применением. В 1430 году Иоганн Гутенберг, более известный как изобретатель книгопечатания, наладил продажу перископов паломникам, которые собирались на традиционный религиозный фестиваль в Аахене, чтобы они могли смотреть поверх огромной толпы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое авиационное устройство полностью противоречит своему жаргонному названию? 3447 + Ссылка Бортовой самописец, который устанавливается на самолётах для записи информации о техническом состоянии всех устройств, а также действий и разговоров экипажа, нередко называют «чёрным ящиком». Хотя на самом деле это устройство имеет форму не ящика, а шара или цилиндра, да и цвет его не чёрный, а красный или оранжевый, чтобы было легче найти в случае аварии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое устройство было изобретено директором похоронного бюро, лишившимся клиентов? 6034 + Ссылка Автоматическая телефонная станция была изобретена директором похоронного бюро в Канзас-Сити Алмоном Строуджером. По рассказу самого изобретателя, однажды он заметил, что количество телефонных звонков в его компанию резко сократилось. Выяснилось, что местная телефонистка переводила звонки в компанию своего мужа — конкурента Строуджера. Это подтолкнуло его к мысли, что телефонисток нужно заменить автоматикой. В конце 19 века Строуджер сумел запатентовать и наладить массовый выпуск АТС. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и где голуби применялись для аэрофотосъёмки? 3955 + Ссылка Помимо известного применения голубей в доставке корреспонденции, их также успешно тренировали для аэрофотосъёмки. Первый патент на устройство фотокамеры, предназначенной для переноски голубем, получил в 1908 году немец Юлиус Нойброннер. Несмотря на приемлемое качество снимков, в Первую Мировую войну воздушная съёмка с помощью голубей так и не была использована. Во Вторую Мировую войну, по разным сообщениям, голуби-фотографы были задействованы немцами, французами и американцами. Хотя единственным вещественным доказательством можно считать лишь немецкую игрушку — фигурку солдата, выпускающего из рук голубя, несущего камеру. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на калькуляторе цифры возрастают снизу вверх, а на телефоне — сверху вниз? 3402 + Ссылка Цифры на калькуляторе возрастают снизу вверх, а на клавиатуре телефона — сверху вниз. Это объясняется тем, что калькуляторы произошли от механических счётных машин, где цифры исторически принято располагать снизу вверх. Телефоны же долгое время были снабжены диском, и когда стал возможен выпуск кнопочных аппаратов с тональным набором, расположение цифр на кнопках решили сделать по аналогии с диском — по возрастанию сверху вниз с нулём на конце. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему Черчилль однажды принял письмо Рузвельта за типографский документ? 3020 + Ссылка Обычно пишущие машинки имеют моноширинный шрифт (когда все символы одной ширины). В 1944 году IBM выпустила пишущую машинку с пропорциональным шрифтом под названием Executive и преподнесла первый экземпляр президенту Рузвельту. Люди, привыкшие к моноширинному машинописному тексту, принимали напечатанное на Executive за документы, изготовленные типографским способом. Черчилль, получив от Рузвельта первое подобное письмо, ответил: «Хотя наша переписка и важна, нет нужды печатать её в типографии». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему магнитный компас показывает на север неточно? 5900 + Ссылка Обычный магнитный компас показывает на север неточно, так как северный магнитный полюс не совпадает с географическим. Более того, он постоянно перемещается из одного места в другое. Сейчас он ещё находится в границах канадской Арктики, но движется в сторону Таймыра со скоростью 64 километра в год. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда был дан сигнал о взрыве плотины, после чего образовался Панамский канал? 4300 + Ссылка Открытие крупных технологических объектов часто сопровождается тем, что процесс запускается нажатием на символическую кнопку официальным лицом. Когда строили Панамский канал, пошли ещё дальше: кнопку разместили прямо в кабинете у президента США Вудро Вильсона. Когда он нажал её, сигнал по телеграфу ушёл в Панаму, запустив детонацию взрывчатки на плотине. После взрыва вода из искусственного озера Гатун наводнила канал Кулебра и по этому пути стало возможно пройти судам от Тихого до Атлантического океана. Неправда? Источник: www.pancanal.com

Где и когда продавались видеопроигрыватели пластинок? 2379 + Ссылка Грампластинки служили не только для передачи звуковой информации. В 1970-х годах немецкие фирмы Telefunken и Teldec представили на рынок видеопроигрыватель специальных пластинок из фольги. Диск в устройстве вращался со скоростью 1500 оборотов в минуту и мог вместить не больше 10 минут видео. Но широкого распространения такая система не получила из-за начавшейся эры VHS. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

От чего может защитить человека шапочка из фольги? 2837 + Ссылка Некоторые люди носят шапочки из фольги, якобы защищающие от зомбирующих сигналов спецслужб или инопланетян. Однако тестирование популярных моделей таких шапочек показало, что они вовсе не экранируют сигнал, а могут даже его усиливать. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Когда был изобретён механический дифференциал? 5543 + Ссылка Когда автомобиль поворачивает, для уменьшения износа колёс нужно, чтобы едущее по внутреннему радиусу колесо вращалось медленнее. Для того чтобы колёса на одной оси вращались с разными угловыми скоростями, применяется механическое устройство — дифференциал. Несмотря на его сложность, подобное устройство было известно ещё древним китайцам задолго до нашей эры. Они знали прибор под названием «Колесница, указывающая на юг» — маленькая модель колесницы с человечком-указателем. Этот указатель был связан дифференциальной передачей с колёсами и сохранял заданное ему направление вне зависимости от направления движения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое изобретение 20 века японцы считают самым важным? 8813 + Ссылка В 2000 году в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого японцам задали вопрос: какое изобретение 20 века они считают самым важным? В пятёрке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный плеер, компьютерные игры, миниатюрная видеокамера и караоке. Но первое место японцы отдали лапше быстрого приготовления. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Почему для фильмов с Брюсом Ли иногда приходилось применять нестандартный режим съёмки? 11082 + Ссылка Движения и удары Брюса Ли были настолько быстрыми, что иногда обычный режим съёмки — 24 кадра в секунду — не позволял уловить их, и приходилось использовать специальный режим в 32 кадра в секунду. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «попасть впросак»? 6773 + Ссылка Просаком раньше назывался специальный станок для плетения канатов и верёвок. Он имел сложную конструкцию и настолько сильно скручивал пряди, что попадание в него одежды, волос, бороды могло стоить человеку жизни. Именно от подобных случаев произошло выражение «попасть впросак», что сегодня означает оказаться в неловком положении. Неправда? Источник: www.gramma.ru

Откуда произошло слово «баг» в значении «неисправность»? 5727 + Ссылка 9 сентября 1947 года инженеры Гарвардского университета обнаружили причину неисправности ЭВМ Mark II — застрявшего между контактами реле мотылька. Один из них задокументировал происшествие под названием «Первый случай обнаружения бага» (по-английски «bug» означает «насекомое»). Однако слово «баг» для обозначения технических неисправностей начали использовать ещё задолго до этого, например, оно встречается в дневнике Эдисона. Слово «дебаггинг» в значении «отладка, исправление ошибок» возникло тоже раньше — Оксфордский словарь 1945 года описывал его в отношении ремонта авиационных двигателей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-87 был оборудован громкой сиреной? 8849 + Ссылка В немецком бомбардировщике времён Второй Мировой войны Юнкерс Ю-87 была предусмотрена сирена, которая приводилась в действие потоком набегавшего воздуха. Она громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника, а также для определения скорости пикирования по тону звука без необходимости смотреть на приборы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто в советское время был удостоен премии за изобретение машины времени? 13002 + Ссылка «Машину времени» для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» изначально заказывали в конструкторском бюро, которое представило слишком сложный проект. Так как по сценарию её изобретает Шурик в одиночку, проект не подошёл, и тогда для работы пригласили скульптора по дереву Вячеслава Почечуева. Его вариант машины в конечном счёте устроил Гайдая, а сам Почечуев получил премию и справку от Мосфильма с надписью без всяких кавычек: «Деньги выданы за изобретение машины времени». Неправда? Источник: www.gorodfm.ru

Чем отличаются кошерные телефоны от обычных? 9134 + Ссылка Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам, нельзя писать СМС и выходить в Интернет. Звонок в субботу — священный день, когда нельзя работать — возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении. Неправда? Источник: techdude.ru

Как без всяких приманок работает мышеловка фирмы Rentokil? 6891 + Ссылка Британская компания Rentokil выпустила мышеловку без приманки, но с двумя маленькими отверстиями по типу входа в нору. Принцип работы устройства заключается в природном любопытстве мышей. После того как зверёк забегает в эту ловушку, дверка блокируется и внутрь из баллончика подаётся углекислый газ, убивающий мышь. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Что представляли собой военные бронедрезины? 6280 + Ссылка Известно, что в войнах 19 века, а также Первой и Второй Мировых войнах многие страны использовали бронепоезда. Однако кроме этого пытались вести бой и с помощью отдельных боевых единиц — бронедрезин. Это были почти что танки, но ограниченные в движении только рельсами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой российский транспорт выпускался под серией Ы? 6168 + Ссылка С 1910 по 1920 год в России серийно выпускались грузовые паровозы серии Ы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему обложку музыкального сборника ‘Electric 80s’ пришлось заменить из-за сканеров штрих-кодов? 6713 + Ссылка В 2005 году Sony BMG выпустила музыкальный сборник ‘Electric 80s’. В оформлении обложки диска был использован большой штрих-код. Некоторые супермаркеты потерпели убытки после того, как их продавцы считывали сканерами именно этот штрих-код вместо обычного, располагающегося на обратной стороне диска. Сканеры распознавали по коду другой товар, который стоил дешевле. Во второй партии дисков обложка была изменена. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какое слово предлагал для телефонного приветствия изобретатель телефона? 7047 + Ссылка Изобретатель телефона Александр Белл предложил в качестве телефонного приветствия использовать слово «Ahoy» из лексикона немецких моряков. Позднее Томас Эдисон предложил более традиционное «Нullo» (вариация «Hello»), которое проникло и в русский язык, изменившись на «Алло!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие самолёты использовали войска Петра I для взятия шведских крепостей? 6288 + Ссылка Слово «самолёт» существовало задолго до появлении авиации. Например, словарь Брокгауза и Ефрона 1903-го года выпуска так описывает взятие войсками Петра I крепости Нотебург: «... флотилия блокировала её со стороны Ладожского озера; на самолёте устроена связь между обоими берегами Невы». Здесь под словом самолёт имеется ввиду самоходный паром, движимый силой речной струи. В этой же энциклопедии есть другое толкование: самолёт — ручной ткацкий станок с приспособлением для более удобной перекидки челнока. Наконец, так называли волшебные летающие предметы из сказок, например, ковёр-самолёт. Неправда? Источник: speakrus.ru

Чем пишут в условиях невесомости американские и российские космонавты? 16563 + Ссылка Согласно распространённому мифу, НАСА вложило несколько миллионов долларов в разработку ручки, которой можно писать в космосе, а русские космонавты пользовались простыми карандашами. В действительности американцы на первых порах писали тоже карандашами, только механическими, или фломастерами. Недостаток их использования заключался в том, что в случае поломки мелкие детали карандаша могли причинить вред космонавтам. Во второй половине 1960-х годов изобретатель Пол Фишер сконструировал ручку, способную писать в любых условиях, и предложил её в том числе НАСА по цене 6 $ за штуку. Впоследствии эти ручки закупались и советским (а затем и российским) космическими агентствами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на заре эпохи телевидения дикторши красились зелёной помадой? 10443 + Ссылка В эпоху чёрно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего красная помада делала губы на экранах телевизоров бледными. Поэтому дикторш и актрис гримировали зелёными румянами и помадой. Неправда? Источник: blog.modernmechanix.com

Где в начале 21 века запатентовали колесо? 7292 + Ссылка В июле 2001 года австралийский юрист Джон Кэо получил инновационный патент на колесо с формулировкой «круглое устройство, применяемое для транспортировки грузов». Этим он обратил внимание общества на несовершенство австралийского патентного закона. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится канал, часть пути на котором суда преодолевают по суше? 3585 + Ссылка В 19 веке в Польше задумали построить канал, который соединил бы Мазурские озёра с Балтийским морем. Трудность заключалась в том, что на небольшом десятикилометровом участке перепад высот составлял почти 100 метров, и шлюзы было строить невозможно. Решение нашли в системе из пяти судоподъёмников, которые на этом участке перевозят суда по суше. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему многие россияне употребляют слова «ксерить» и «канонить»? 9647 + Ссылка Копировальный аппарат в России часто называют ксероксом, потому что именно машины Xerox были впервые представлены на российском рынке (кстати, это название в оригинале произносится «зирокс»). Появился даже глагол «ксерить» в значении «снимать копию». А в некоторых областях Дальнего Востока первенствовала компания Canon, и там более распространён глагол «канонить». Неправда? Источник: teenslang.su

Какое изобретение англичане считают величайшим в истории? 10740 + Ссылка В 2005 году в Великобритании по итогам опроса общественного мнения на тему величайшего технического изобретения с 1800 года победителем был признан велосипед. Он не только обошёл такие изобретения, как интернет и двигатель внутреннего сгорания, но и набрал больше голосов, чем все остальные изобретения, вместе взятые. Неправда? Источник: www.mignews.com

Какую защиту от невменяемости Гагарина предусмотрели инженеры космического корабля? 17577 + Ссылка В начале эры космонавтики никто не мог представить, как скажется пребывание в космосе на здоровье человека, в частности, не сойдёт ли он с ума. Поэтому для перевода корабля с автоматического на ручной режим управления была предусмотрена защита со вводом специального цифрового кода, который находился в запечатанном конверте. Предполагалось, что в состоянии невменяемости Гагарин не сможет открыть конверт и понять код. Правда, перед самым началом полёта код ему всё-таки сказали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто поставил свой «Роллс-Ройс» на гусеницы, чтобы ездить на охоту? 4046 + Ссылка Для зимних поездок Ленина в Горки и на охоту один из его «Роллс-Ройсов» был поставлен на гусеничный ход. Конструирование подобных автомобилей началось ещё до революции служившим в царском автопарке Адольфом Кегрессом. Он ставил на гусеницы Мерседесы, Паккарды и Руссо-Балты. Неправда? Источник: www.tsar-auto-club.spb.ru

Почему технология Bluetooth так называется? 14223 + Ссылка Технология Bluetooth получила название в честь датского короля Харальда I Синезубого. В 10 веке этот король объединил разрозненные датские племена, а Bluetooth был призван сделать то же самое с протоколами связи, объединив их в один универсальный стандарт. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему длительность звучания и диаметр компакт-диска выбрали именно такими? 23863 + Ссылка Согласно официальной версии компании Philips, вместимость компакт-диска была выбрана японскими разработчиками так, чтобы на нём полностью поместилась девятая симфония Бетховена — любимое произведение вице-президента Sony. Однако по свидетельству одного из инженеров, непосредственно причастного к созданию нового носителя, итоговый диаметр 12 см стал результатом простого компромисса между Philips и Sony, а легенду про Бетховена придумали позднее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org