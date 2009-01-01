Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой продукт за рубежом называют «папиной бородой» или «дыханием призрака»? 30 + Ссылка Французы называют сахарную вату «папиной бородой». В Греции прижилось название «бабушкины волосы». На языке африкаанс эта сладость именуется «дыханием призрака». Неправда? Источник: culinarylore.com

Откуда среди американских полицейских пошла традиция есть пончики? 240 + Ссылка Согласно стереотипу, прежде всего киношному, американские полицейские больше всего любят пончики. Эта традиция берёт начало в послевоенные годы. Полицейским зачастую приходится работать в ночную смену, а в то время почти единственными работавшими в это время заведениями общепита были как раз кафе с пончиками. Владельцы некоторых таких точек даже предлагали особые условия для стражей порядка, так как их периодическое присутствие придавало спокойствие ночному персоналу. Неправда? Источник: time.com

Где и когда летали изюмные бомбардировщики? 908 + Ссылка После начала блокады Западного Берлина в 1948 году единственным путём его снабжения стал воздушный транспорт. Американский лётчик Гейл Хелворсен придумал перед заходом на посадку в аэропорт Темпельхоф сбрасывать для детей пакеты со сладостями на маленьких парашютах. Вскоре его пример подхватили другие пилоты, а сладости покупались на пожертвования жителей США и Великобритании. В пакетах обычно находились шоколад, жвачка и изюм, поэтому все доставлявшие грузы для Западного Берлина самолёты стали называть «изюмными бомбардировщиками». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое слово в румынском языке обозначает и сладости, и фекалии? 528 + Ссылка Турецкие сладости лукум в Румынии известны как «рахат» (оба слова являются сокращениями от арабского «рахат-лукум»). Это слово имеет в румынском языке и второе значение — «фекалии». Данная трансформация стала частью общей тенденции, когда большинство заимствованных в 17 и 18 веках румынами турецких слов стали бранными или приобрели презрительный оттенок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие кулинарные изделия дали названия круговой диаграмме в разных языках? 963 + Ссылка Диаграмма, которую мы называем круговой или секторной, в английском и многих других языках зовётся «пироговой» диаграммой («pie chart»). Существуют и другие кулинарные названия этого графика: французы называют его «диаграммой-камамбер», а в португальском языке есть вариант «диаграмма-пицца». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране придумали китайские печенюшки с предсказаниями? 1045 + Ссылка В китайских ресторанах США и многих других стран на десерт подают печенье с предсказаниями — вложенными внутрь бумажками, содержащими мудрые фразы на китайском языке с переводом или числа, которые многие затем переносят в лотерейные билеты. Однако в самом Китае эти печенюшки практически неизвестны, и к их происхождению китайцы отношения не имеют. Прототип этих сладостей возник ещё в 19 веке в японских храмах, и именно японские иммигранты адаптировали печенье для американского рынка. По одной из версий, оно начало прочно ассоциироваться с Китаем, когда во время Второй Мировой войны японо-американцы массово переселялись в концентрационные лагеря, и производство печенья подхватили китайцы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда дети организовали серию демонстраций против повышения цен на сладости? 1178 + Ссылка После Второй Мировой войны в Канаде разморозили фиксированные военные цены на потребительские товары, что привело к инфляции. Весной 1947 года цена шоколадного батончика в магазинах подскочила с 5 сразу до 8 центов, что привело к массовому недовольству детей. Сначала несколько школьников устроили протест у магазинчика в небольшом городе на востоке страны, а затем эстафету бойкотов и демонстраций подхватили сотни и тысячи детей по всей Канаде. Производители сладостей ответили на это газетными статьями, где утверждалось, что эти акции являются происками коммунистов, которые завербовали детских лидеров, чтобы сеять хаос в обществе. Расчёт оказался верным: если сначала взрослые поддерживали инициативы детей, так как сами были недовольны инфляцией, то после публикаций в СМИ родители и учителя стали запрещать молодёжи участие в демонстрациях. Неправда? Источник: www.travestyproductions.com

В какой стране один из депутатов обязан постоянно наполнять ящик своего стола конфетами? 1110 + Ссылка Республиканец Джордж Мёрфи, избравшийся в Сенат США в 1965 году, очень любил сладкое и стал хранить в своём столе запас конфет. Этими конфетами угощались и многие другие сенаторы, часть которых спонсировала пополнение запасов. После отставки Мёрфи традиция не была забыта, и каждый сидящий за ним сенатор обязан следить за своевременной загрузкой сладостей в конфетный столик. Только один депутат — Рик Санторум — отказался от этой обязанности в 1997 году, после чего право пополнения столика на десять лет приобрели компании Hershey и Just Born. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие праздничные украшения изначально были сладкими и съедобными? 4771 + Ссылка С давних времён существовала традиция осыпать участников балов, карнавалов, свадеб сладостями. Они получили название «конфетти» от итальянского слова «засахаренный» (отсюда также получили своё название конфеты). Позже придумали заменить сладости маленькими кусочками бумаги, однако слово для их обозначения — конфетти — осталось тем же. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему большинство японских абитуриентов берут на экзамен шоколадки Kit Kat? 13158 + Ссылка Шоколадки Kit Kat берут с собой на экзамен как талисман японские абитуриенты вузов. Это объясняется созвучием названия шоколадки и японского выражения «kitto katsu» («непременно победить»). Неправда? Источник: www.snopes.com