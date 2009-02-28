Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой стране граждане могут свободно узнавать доходы любых других граждан? 12 + Ссылка Шведские власти большое внимание уделяют открытости и прозрачности общественных отношений. Любой гражданин может обратиться в налоговую службу и получить налоговую декларацию любого другого гражданина, то есть узнать уровень его доходов. При этом человек, чью декларацию запросили, получает уведомление, в котором указывается имя интересующегося. Неправда? Источник: www.businessinsider.com

В какой войне русской армии помогли боевые верблюды? 282 + Ссылка Арабы ещё с древности использовали боевых верблюдов, на которых умещались лучник и погонщик с длинным копьём. Правда, верблюды были неэффективны в наступлении на врага, так как отказывались подставляться под оружие и топтать людей, зато иногда их наличие пугало лошадей вражеской конницы. Похожая история произошла в совсем других климате и эпохе. Во время Северной войны в одном из сражений под Псковом войско калмыков верхом на верблюдах, причём двугорбых, обратило в бегство шведскую кавалерию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда критиков впечатлили картины авангардиста, которые нарисовал шимпанзе? 374 + Ссылка В шведском Гётеборге в 1964 году на художественной выставке были выставлены четыре картины авангардиста Пьера Брассо. Они вызвали восторг у критиков, однако затем выяснилось, что их автором является шимпанзе Питер из зоопарка, которого обучили работе с кистью и красками. Преобладающим цветом в произведениях Питера был синий, так как ему понравился запах синего кобальта. Один критик даже после разоблачения заявил, что эти картины были лучшими на выставке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в названиях товаров IKEA нет цифр? 480 + Ссылка Основатель компании IKEA Ингвар Кампрад подвержен дислексии. Ещё в ранние годы существования бизнеса он обнаружил, что не может запомнить названия продуктов, где есть цифры, но гораздо легче запоминает простые слова. Поэтому все товары ассортимента IKEA названы самыми разными словами из шведского языка, мужскими и женскими именами, топонимами Швеции и соседних стран. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как в разных языках называется бросание камушков в воду? 420 + Ссылка Бросание камушков в воду с многочисленными отскоками в большинстве языков называется запусканием или прыганием лягушек. Также встречаются варианты с рыбами, например, в норвежском это бросание камбалы. Поляки и венгры запускают уток, монголы — кроликов. Ближе всего к нашему печению блинчиков шведы и финны — они мечут бутерброды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком городе находится гостиница, предлагающая для ночлега места, где спят бездомные? 463 + Ссылка В шведском Гётеборге можно остановиться в гостинице Faktum Hotels. Правда, у неё нет своего здания и номеров: постояльцам предлагается на выбор одно из десяти мест, где спят бездомные. Например, можно забронировать место в спальнике под деревом в городском парке, или под мостом, или в заброшенной фабрике. Полученный доход администрация «отеля» направляет на помощь настоящим бездомным. Неправда? Источник: en.faktumhotels.com

Какая из нобелевских премий была учреждена вопреки воле Альфреда Нобеля? 469 + Ссылка Альфред Нобель в своём завещании не указывал необходимость выдавать премию за достижения в области экономических наук. Нобелевскую премию по экономике учредил Банк Швеции только в 1969 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране можно увидеть рекламные ролики, ставшие телесериалом? 778 + Ссылка Сеть супермаркетов ICA крутит по шведскому телевидению рекламные ролики, объединённые общим сюжетом, с 2001 года по сей день. Каждый ролик представляет собой юмористическую зарисовку о работниках магазина длиной 30—45 секунд, а обновляются они примерно раз в две недели. Многие шведы привыкли к этому мини-сериалу, следят за судьбой героев и ждут выхода новых роликов. Неправда? Источник: sv.wikipedia.org

В какой стране официальный твиттер-аккаунт ведут обычные граждане, сменяя друг друга? 582 + Ссылка Официальный твиттер-аккаунт Швеции не ведётся чиновниками или секретарями правительства страны. Вместо этого интернет-пользователи из числа шведских подданных сменяют друг друга каждую неделю, получая доступ к публикациям от имени @sweden. Хозяин аккаунта волен писать идеи и мнения не только о политике или событиях национального масштаба, но и о жизни обычного человека, делать ретвиты, вести диалоги с подписчиками. Неправда? Источник: curatorsofsweden.com

Почему на болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы? 1225 + Ссылка Для Гран-при Швеции 1978 года конструкторы команды Parmalat подготовили болид Brabham BT46C. Он получил прозвище «пылесос» за то, что сзади был оснащён большим вентилятором, высасывающим воздух из-под днища машины, тем самым понижая давление и увеличивая прижимную силу. Сами же конструкторы заявляли организаторам, что вентилятор необходим для охлаждения двигателя. Ники Лауда сразу же обогнал всех на этой машине, а после гонки признался, что ещё никогда победа не давалась ему так легко. Под нажимом других команд данный болид и любые другие с подобной конструкцией запретили для участия в следующих гонках. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая страна импортирует мусор для перерабатывающих заводов? 1666 + Ссылка В Швеции только 4% мусора закапывается в землю, всё остальное идёт на переработку. Государственная программа по получению энергии путём сжигания мусора оказалась настолько эффективной, что в последние годы Швеция импортирует мусор из других стран в количестве 80 тысяч тонн в год, большую часть — из Норвегии. Причём норвежцы сами платят за вывоз этих отходов, шведы получают электричество, а оставшийся пепел с большим содержанием токсинов и тяжёлых металлов отправляют обратно в Норвегию на захоронение. Неправда? Источник: www.mnn.com

Какая советская песня переведена на десятки языков мира? 941 + Ссылка Песня «Пусть всегда будет солнце» была написана в 1962 году поэтом Львом Ошаниным и композитором Аркадием Островским. Тамара Миансарова стала с ней победителем международного фестиваля в польском городе Сопоте, и песня постепенно обрела известность по всему миру. Сейчас существуют её переводы на десятки языков: как и в нашей стране, особенно часто её поют детские хоры. А шведская группа Hootenanny Singers, возглавляемая будущим участником ABBA Бьорном Ульвеусом, в 1964 году попросту украла эту мелодию и записала песню «Gabrielle», где от слов про солнце, небо и маму ничего не осталось. Композиция стала хитом не только в Швеции, но и во многих других европейских странах, так как группа спела её на нескольких языках. Неправда? Источник: music.d3.ru

Каким образом морковь помогла найти утерянное много лет назад кольцо? 1832 + Ссылка Шведка Лена Паальссон в 1995 году потеряла свадебное кольцо, сняв его на кухне и не сумев найти после приготовления пищи. Через 16 лет женщина убирала урожай на своём участке и нашла кольцо, сквозь которое проросла морковка. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Может ли красиво звучать каменная скрипка? 1727 + Ссылка Шведский скульптор Ларс Виденфалк сконструировал скрипку «Чёрный дрозд» из камня. Она сделана по рисункам Страдивари, а материалом послужил чёрный диабаз. Идея такой скрипки возникла у Виденфалка, когда он оформлял большими диабазовыми блоками одно из зданий, и обрабатываемый молотком и стамеской камень красиво «пел». Скрипка звучит не хуже многих деревянных и весит всего 2 кг, так как толщина каменных стенок резонаторного ящика не более 2,5 мм. Стоит заметить, что «Чёрный дрозд» не единственный подобный инструмент в мире — скрипки из мрамора делает чех Ян Рериха. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где существует хулиганская традиция сжигать огромного рождественского козла? 1045 + Ссылка В шведском городе Евле каждый год устанавливают огромного соломенного козла, неизменного атрибута Рождества в скандинавских странах. И почти каждый год хулиганы пытаются сжечь или другим образом разрушить фигуру. Некоторые вандалы, которых удалось поймать, штрафуются или даже подвергаются небольшому аресту, однако в большинстве случаев попытки городских властей противостоять хулиганству, включая найм охранников и установку веб-камер, оказываются бесполезными. Начиная с 1966 года, выжили только 45% козлов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где припаркован лайнер Boeing, в котором можно снять номер? 1379 + Ссылка Недалеко от входа в аэропорт Стокгольм-Арланда расположен хостел, который является ничем иным, как списанным лайнером Boeing-747. На борту Jumbohostel оборудованы 27 комнат по 3 кровати в каждом с удобствами «на этаже», а также более дорогой номер в бывшей кабине пилотов с удобствами внутри номера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких странах знаком «галочка» обозначают неправильный ответ? 1499 + Ссылка Пунктуационный знак ✓ («галочка»), которым мы привыкли обозначать правильный ответ и передавать согласие, имеет противоположное значение в Швеции, Норвегии и Финляндии. Например, в шведских школах галочкой маркируют именно неправильные ответы, а корректные отмечают буквой R. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране свободный обмен файлами официально признан религией? 2532 + Ссылка В Швеции официально признано религией сообщество Миссионерская церковь копимизма, для членов которого священными актами являются копирование информации, обмен знаниями и файлообменные сети. Священные символы этой новой религии — комбинации клавиш Ctrl+C (операция «копировать») и Ctrl+V («вставить»). 28 апреля 2012 года состоялась первая свадьба, проведённая священником-копимистом, лицо которого было закрыто маской Гая Фокса, а голос искажён модулятором. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого автогонщика лишили водительских прав за превышение скорости в Швеции? 4258 + Ссылка На шведском этапе чемпионата мира по ралли 2011 года с норвежским гонщиком Петером Сольбергом случился конфуз. Когда гонщик только подъезжал к трассе по дороге общего пользования, его остановил полицейский за превышение скорости на 30 км/ч. По шведским законам это нарушение влечёт за собой временное лишение водительских прав и запрет на вождение даже на специальных трассах, правда, с отрочкой исполнения в 48 часов. Поэтому первые два дня ралли Сольберг управлял машиной сам, а в третий заключительный день посадил за руль своего штурмана Криса Паттерсона, который до этого никогда не управлял гоночным автомобилем, но, тем не менее, не опустился ниже пятой позиции. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

Какой человек сумел выжить при переохлаждении тела до 13 °C? 5859 + Ссылка Гипотермия, или переохлаждение тела, становится фатальным для обычного человека при температуре ниже 28 °C. Длительное пребывание в таком состоянии приводит сначала к сильному замедлению двигательной и психической активности, пульса и частоты дыхания, затем отказу внутренних органов и, наконец, отказу мозга. Однако в отдельных случаях люди выживали при гораздо более низком охлаждении. Текущий рекорд принадлежит 7-летней шведской девочке, которая чуть не утонула в океане. Когда её доставили в госпиталь, градусник показал температуру тела 13 °C. По словам докторов, она смогла выжить в том числе благодаря своему возрасту, так как развивающийся мозг гораздо лучше претерпевает подобные трудности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное фотографы могли использовать в качестве экспонометра до его изобретения? 4819 + Ссылка Один из пионеров художественной фотографии Оскар Густав Рейландер, родившийся в Швеции и живший в Англии, придумал использовать свою кошку для определения освещённости в студии, когда экспонометр ещё не был изобретён. Если кошачьи зрачки становились похожими на узкие щели, Рейландер ставил короткую выдержку, а если расширялись больше обычного, то и выдержку фотограф делал длиннее. Неправда? Источник: www.rleggat.com

У какого монарха обнаружили татуировку с надписью: «Смерть королям!»? 7836 + Ссылка Жан Батист Бернадот начал свою карьеру простым солдатом во французской королевской армии. Во времена революции он быстро продвинулся до командующего дивизией, а при Наполеоне стал маршалом. Следующим этапом стало приглашение в преемники шведскому королю, и в 1818 году Бернадот официально занял шведский престол под именем Карла XIV Юхана, а династия Бернадотов до сих пор остаётся правящей. В 1844 году он умер, и во время подготовки к бальзамированию на руке Бернадота обнаружили татуировку: «Смерть королям!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком городе крематорий является важным поставщиком энергии? 4866 + Ссылка Крематорий в шведском городе Хельсингборг обеспечивает теплом 60 000 домов, что составляет 10% производимой энергии местной энергетической компании. Неправда? Источник: inthelighturns.wordpress.com

Почему шведский химик Шееле должен был стать графом, но не стал? 5242 + Ссылка Во время посещения Парижа шведским королём Густавом III к нему явилась делегация французских учёных и высказала почтение в связи с работой в Швеции выдающегося химика Карла Вильгельма Шееле, открывшего многие органические и неорганические вещества. Так как король никогда не слышал о Шееле, он отделался общими фразами, а затем немедленно издал приказ возвести химика в рыцарское достоинство. Однако премьер-министр тоже не знал учёного, и в результате титул графа достался другому Шееле — лейтенанту артиллерии, а химик так и остался неизвестным для короля и придворных. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Чья сатирическая статья привела к поражению на выборах партии, правившей 40 лет? 3883 + Ссылка В 1976 году прогрессивный налог на доходы шведской писательницы Астрид Линдгрен составил 102%. Написанная ею сатирическая статья вызвала ожесточённые дебаты, которые, как считается, послужили причиной непопадания в правительство членов Шведской социал-демократической партии после очередных выборов впервые за 40 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое море в одних языках зовётся Восточным, а в других — Западным? 5599 + Ссылка Балтийское море имеет такое название не везде. В языках германской группы, кроме английского, оно зовётся Восточным морем, а вот в эстонском — Западным, что логично с точки зрения географии. Несовпадение проявляется в финском языке: здесь море тоже Восточное, хотя расположено к югу и западу от Финляндии. Это объясняется тем, что Финляндия долгое время была частью Швеции, и название моря утвердилось как калька со шведского языка. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране жил бомж, оставивший в завещании более миллиона долларов? 12678 + Ссылка Шведский бомж Курт Дегерман оставил после себя состояние более миллиона долларов. Заработанные от сдачи жестяных банок деньги он более 30 лет вкладывал в акции успешных шведских компаний, а также хранил в банковской ячейке 124 золотых слитка. Дегерман завещал все средства двоюродному брату, который изредка его навещал, но другие родственники оспорили завещание через суд. Неправда? Источник: www.gzt.ru

Почему Летняя Олимпиада 1956 года проходила не только в Мельбурне, но и в Стокгольме? 3619 + Ссылка Мельбурн, в котором проходила Летняя Олимпиада 1956 года, не смог принять все виды спорта. Из-за австралийских карантинных норм было невозможно ввезти туда лошадей, поэтому конные соревнования проводились параллельно основным играм в Стокгольме. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой автомобиль был разработан группой из 16 инженеров, из которых только двое имели водительские права? 6289 + Ссылка Шведская компания SAAB была основана в 1937 году, но сначала производила только военные самолёты. После Второй Мировой войны компания решила выйти на новый рынок и наладить производство автомобилей. Первый прототип, получивший название Ursaab, был разработан группой из 16 инженеров. Из них никто раньше не занимался проектированием автомобилей, и только двое имели водительские права. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую работу выполняла шведка Сив Густавсон, подражавшая лаю собак на улицах? 14657 + Ссылка В 1970-х годах в столице Швеции Стокгольме на муниципальной службе состояла Сив Густавсон, которая умела лаять большим количеством способов, соответствующих разным породам собак. Её работа заключалась в лаянии на городских улицах, чтобы вызвать ответный лай собак. Таким образом она собирала информацию о домах, владельцы которых не платили налог на собак. Неправда? Источник: www.outdoors.ru

Кто пытался выяснить сравнительный вред чая и кофе на подопытных близнецах? 13045 + Ссылка Шведский король Густав III однажды решил лично проверить, что является более вредным для человека — чай или кофе. Для этого отобрали двух близнецов, приговорённых к смертной казни. Первому три раза в день давали большую чашку чая, второму — кофе. Сам король до окончания эксперимента не дожил, будучи убитым. Близнецы жили долго, но первым в возрасте 83 лет умер всё-таки тот, кто пил чай. Неправда? Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov

Какой герой вместо Самсона изначально должен был украшать Петергофские фонтаны? 6906 + Ссылка По задумке Петра Первого в центре большого каскада Петергофских фонтанов должна была находиться фигура Геракла, побеждающего Лернейскую гидру, что символизировало бы победу России в Северной войне. Однако его преемники нашли более удачную символику. Ключевая в той войне Полтавская битва состоялась в день святого Самсония Странноприимца, в связи с этим вспомнили библейскую легенду о Самсоне, голыми руками победившем льва, а ведь именно львы являются ключевыми фигурами на шведском гербе. Так и появился знаменитый фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой народ пользовался сложными линзами тысячу лет назад? 4405 + Ссылка В кладе, зарытом около тысячи лет назад викингами на шведском острове Готланд, найдены линзы сложной асферической формы из горного хрусталя. Рене Декарт рассчитал такую форму линз только в 17 веке, но так и не смог их изготовить. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какое растение Линней назвал в честь женского полового органа? 7741 + Ссылка Шведский учёный Карл Линней назвал одно из растений «клитория» — он нашёл лодочку в венчике этого растения похожей на соответствующий интимный женский орган. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как перевести чёрно-белый телевизор в цветной режим? 7600 + Ссылка В 1962 году в Швеции был только один телеканал, который вещал в чёрно-белом режиме. 1 апреля технический эксперт канала сообщил зрителям, что благодаря новой технологии они могут легко переключиться в цветной режим. Для этого на телевизор следовало надеть нейлоновый чулок, что он продемонстрировал в прямом эфире. Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com

Кто научно описан как типичный представитель вида Homo Sapiens? 5649 + Ссылка Карл Линней описал множество лектотипов — типичных представителей биологических видов. Однако лектотипа вида Homo Sapiens долгое время не было. В 1959 году английский ботаник Уильям Стирн в качестве него описал самого Линнея. Неправда? Источник: books.google.ru

Как сами шведы называют шведские стол и стенку? 12770 + Ссылка Шведский стол сами шведы называют закусочным или бутербродным. Термин, обозначающий в шведском языке шведскую стенку, переводится как «рама с перекладинами». Ничего не знают в этой стране и о шведской семье — мнение о том, что шведы гораздо чаще других народов практикуют совместное сожительство трёх и более человек, является заблуждением. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

Где едят протухшую рыбу? 5471 + Ссылка В скандинавских странах распространены блюда из протухшей или забродившей рыбы. Например, исландское блюдо хакарл готовится из протухшего мяса акулы, а шведское сюрстрёмминг — из прокисшей сельди. Неправда? Источник: www.chaskor.ru

Почему в Швеции переход на григорианский календарь занял полвека? 3372 + Ссылка В 1699 году в Швеции решили перейти с юлианского календаря на григорианский. Однако шведы не стали прыгать на 11 накопившихся к тому времени дней вперёд, а решили делать переход постепенно, пропуская високосные годы в течение 40 лет. Однако, несмотря на принятый план 1704 и 1708 годы были високосными. Из-за этого в течение 11 лет шведский календарь опережал на один день юлианский календарь, но отставал на десять дней от григорианского. В 1711 году король Карл XII решил отказаться от реформы календаря и вернуться к юлианскому календарю. Для этого в феврале были добавлены два дня, и таким образом в 1712 году было 30 февраля. Окончательно Швеция перешла на григорианский календарь в 1753 году обычным для всех стран способом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая деревня дала название четырём химическим элементам? 8130 + Ссылка Множество химических элементов получили своё название в честь стран или других географических объектов. Сразу 4 элемента — иттрий, иттербий, тербий и эрбий — были названы в честь шведской деревни Иттербю, около которой обнаружили крупное месторождение редкоземельных металлов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org