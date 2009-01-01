Почему Интернет можно сравнить с чёрным лебедем? 29 + Ссылка В английском языке долгое время существовала идиома «black swan» для обозначения невозможного, так как считалось, что чёрных лебедей в природе не бывает. В конце 17 века нидерландская экспедиция обнаружила таковых в Австралии, и значение выражения постепенно поменялось на то, что не существует, но потенциально может быть обнаружено. Уже в 21 веке термин популяризовал писатель Нассим Николас Талеб — он прозвал чёрными лебедями трудно предсказуемые научными методами события, которые оказывают значительное влияние на всё человечество. К таковым можно отнести Первую Мировую войну, распад СССР, появление Интернета и теракты 11 сентября 2001 года. А вот пандемия COVID-19 чёрным лебедем не является, поскольку рано или поздно подобное событие случилось бы с высокой вероятностью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких птиц гомосексуальные пары используют суррогатных матерей? 2028 + Ссылка Примерно четверть брачных пар у чёрных лебедей образуют гомосексуальные самцы. Часто пара таких самцов временно объединяется с самкой, получает яйцо, а затем изгоняет её из гнезда. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Самка какого животного влюбилась в катамаран и провела с ним два года? 4150 + Ссылка В 2006 году самка чёрного лебедя Петра, жившая на водохранилище Аазее в Германии, влюбилась в катамаран, сделанный в форме лебедя. Петра всегда следовала за катамараном, когда на нём совершали прогулки, и даже проявляла агрессию к людям, которые подходили к пустующему судну. Зимой катамаран вместе с Петрой перевезли в зоопарк, чьи работники безуспешно пытались спарить её с самцами своего вида, а следующим летом их вернули на водохранилище. Только в 2008 году у Петры нашёлся ухажёр, который оказался неверным и переключился на других самок, после чего она провела ещё одно лето с катамараном, а о дальнейшей её судьбе ничего не известно. Неправда? Источник: www.nat-geo.ru

Что на реке Темзе принадлежит королеве Елизавете II? 6091 + Ссылка Все непомеченные лебеди-шипуны на Темзе принадлежат королеве Елизавете II. Королевская семья установила собственность на лебедей ещё в 12 веке, когда их подавали к столу в качестве деликатеса. Сейчас птиц не едят, но права согласно английским законам сохранились. Неправда? Источник: www.royal.gov.uk

Почему утки и лебеди теряют способность летать? 5879 + Ссылка Утки, гуси и лебеди во время линьки теряют все маховые перья и теряют способность летать на срок до 1,5 месяцев. В это время они собираются большими группами в труднодоступных местах — например, зарослях тростника и рогоза. Неправда? Источник: dic.academic.ru