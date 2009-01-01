Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой стране число 39 считается оскорбительным? 54 + Ссылка В Афганистане относительно недавно распространилось суеверное неприятие числа 39 из-за приписанной ему связи с проституцией и сутенёрством, что считается тяжким оскорблением. Автомобиль, в номере которого присутствует 39, можно продать только с большой скидкой, а владельцы таких номеров зачастую подкрашивают их, чтобы избежать насмешек. Также очень сложно продать или сдать в аренду квартиру с номером 39. Афганские власти и религиозные деятели пытаются бороться с суеверием, приводя примеры из Корана, в которых упоминается данное число. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким модифицированным календарём пользовались в компании Kodak большую часть 20 века? 497 + Ссылка В начале 20 века был разработан проект международной реформы календаря: разделить год на 13 месяцев по 28 дней, а один оставшийся день плюс ещё один в високосные годы сделать праздничными и обособленными. Главными плюсами такого календаря назывались чёткое соответствие числа дню недели (так как в месяце было бы всегда четыре недели) и более точное сравнение экономико-статистических показателей по месяцам. Одним из недостатков суеверные люди считали то, что пятница всегда будет приходиться на 13-е, однако эта проблема решалась, если неделю начинать не с воскресенья, как принято в США и некоторых других странах, а с понедельника. Проект был даже внесён на рассмотрение в Лигу Наций, но в 1937 году его отклонили. Горячим поклонником реформы был Джордж Истмен, основатель компании Kodak, где подобное исчисление дней для внутреннего планирования применялось с 1928 по 1989 годы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Жители какой страны боятся ночного духа-насильника по имени Попобава? 945 + Ссылка С 1960-х годов на островах архипелага Занзибар распространена легенда о злом духе по имени Попобава, который является в дом ночью и насилует как женщин, так и мужчин. Помимо этого, Попобава требует рассказать о совершённом акте насилия, грозя в противном случае повторным визитом. Само имя Попобава переводится с языка суахили как «крыло летучей мыши», что характеризует мистическую и ночную сущность духа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где распространено поверье об излечении сексом от смертельного действия укуса насекомого? 3686 + Ссылка Fulgora laternaria — насекомое отряда полужесткокрылых, обитающее в Центральной и Южной Америке. Из-за характерной формы головы его называют фонарницей или жуком-аллигатором. В Эквадоре, Колумбии и Венесуэле распространено поверье о том, что укус этого насекомого смертелен для человека, если он в течение 24 часов после укуса не займётся сексом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких странах боятся не пятницы 13-го, а вторника 13-го? 2178 + Ссылка Пятница 13-ое не везде считается самым несчастливым днём календаря. В Греции и испаноязычных странах традиционно боятся выпадающего на 13-ое число вторника. А в Италии — пятницы, но 17-го, ведь числа 17 итальянцы опасаются гораздо больше, чем 13. Однако страх перед такими числами может оказывать обратное влияние на вероятность несчастий. Например, центр страховой статистики Нидерландов подсчитал, что в приходящиеся на пятницу 13-ое дни случается меньше аварий и страховых случаев, чем в обычные дни, так как люди склонны вести себя более осторожно или вообще не выходить из дома. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране большинство жителей допускают существование эльфов? 2470 + Ссылка Самые известные представители исландского фольклора — это хулдуфолк, или скрытый народ, который часто отождествляют с эльфами. Согласно поверьям, эти существа прячутся в горах, хотя некоторые исландцы строят для них маленькие домики в своих садах и даже маленькие церкви, чтобы обратить эльфов в христианство. Иногда в Исландии проекты строительства зданий или коммуникаций меняют, чтобы не нарушить предполагаемые места обитания эльфов, а в 2004 году корпорации Alcoa даже пришлось получить сертификат от правительственного эксперта о том, что выбранное место для строительства завода по выплавке алюминия свободно от скрытого народа. Опросы показывают, что число допускающих или уверенных в его существовании исландцев больше, чем тех, что сомневаются или полностью отрицают эльфов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране несчастливым считается число 17? 2640 + Ссылка В Италии, кроме привычного для европейцев страха перед числом 13, несчастливым считается также число 17. Возможное объяснение этому кроется ещё в могилах древних римлян, на которых были нередки надписи VIXI, что в переводе означает «Я жил» или «Моя жизнь кончена». Если выразить надпись римскими цифрами, то и получится VI + XI = 6 + 11 = 17. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой композитор умер отчасти из-за боязни числа 13? 3204 + Ссылка Одним из тех, кто сильно боялся числа 13, был австрийский композитор Арнольд Шёнберг, и эта фобия стала косвенной причиной его смерти. В 1950 году его личный астролог сказал, что скоро композитору будет 76, и следующий год поэтому будет для него критическим (7 + 6 = 13). 13 июля 1951 года, в пятницу, Шёнберг сказался больным и с утра лёг в постель. Он пролежал почти весь день, но за 15 минут до полуночи с ним внезапно случился приступ, и врач зафиксировал смерть. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране чёрная кошка, перебежавшая дорогу, приносит удачу? 5631 + Ссылка В большинстве культур существует примета, что перешедшая тебе дорогу чёрная кошка сулит несчастье. Совсем наоборот в Великобритании — там аналогичная ситуация приносит удачу. Более того, согласно шотландскому поверью, встретить бездомную чёрную кошку на крыльце своего дома — к процветанию. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С какой космической аварией дважды связано число 13? 5538 + Ссылка Из всех американских кораблей, летавших к Луне, серьёзная авария произошла только на «Аполлоне-13», а случилось это 13 апреля. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как Юлий Цезарь при падении с трапа корабля обратил этот дурной знак в свою пользу? 6397 + Ссылка При вторжении в Африку войско Юлия Цезаря с самого начала постигали неудачи. Сильные штормы рассеяли корабли в Средиземном море, и к африканским берегам Цезарь прибыл только с одним легионом. Сходя с корабля, полководец споткнулся и упал лицом вниз, что было веским знаком вернуться обратно для его суеверных солдат. Однако Цезарь не растерялся и, схватив пригоршни песка, воскликнул: «Я держу тебя в своих руках, Африка!». Позже он со своим войском триумфально завоевал Египет. Неправда? Источник: books.google.ru

Откуда в лесу берутся ведьмины круги из грибов? 3649 + Ссылка В лесу можно встретить круги диаметром до нескольких метров, образованные грибами. Традиционно в народе их возникновение связывают с нечистой силой, называя ведьмиными кругами. Хотя этому имеется вполне разумное объяснение: при одинаковых условиях мицелий гриба растёт от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность. Со временем центральная часть грибницы отмирает из-за недостатка питания, а крайняя продолжает плодоносить. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как пыталась скрыться наследница Оливера Винчестера от душ людей, убитых из ружей его фирмы? 22041 + Ссылка В американском городе Сан-Хосе расположен загадочный дом Винчестеров. Его построила наследница оружейного магната Сара Винчестер, чтобы избежать проклятия, висевшего над их родом за тысячи смертей, причинённых оружием покойного мужа. По задумке Сары, если дом навестят души убитых, они должны заблудиться и не найти её. В доме множество дверей, открывающихся в стены или просто на улицу с верхних этажей. Здесь есть лестницы, упирающиеся в потолок, и окна, расположенные в полу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что значил жест «коза» до эпохи рока и металла? 11253 + Ссылка Жест «коза» существовал долгое время как магический знак против злых духов. Главным популяризатором этого жеста в среде рокеров и металлистов считается Ронни Джеймс Дио, солист групп Rainbow и Black Sabbath, который систематически показывал его во время концертов. По словам Дио, его бабушка-итальянка часто складывала пальцы в козу для защиты от сглаза. Впрочем, и до Дио многие музыканты показывали данный жест — например, есть много фотографий, где это делает Джон Леннон. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему большинство японских абитуриентов берут на экзамен шоколадки KitKat? 13209 + Ссылка Шоколадки KitKat берут с собой на экзамен как талисман японские абитуриенты вузов. Это объясняется созвучием названия шоколадки и японского выражения «kitto katsu» («непременно победить»). Неправда? Источник: www.snopes.com

Кто верит, что можно умереть ночью от включенного вентилятора? 4462 + Ссылка Среди жителей Южной Кореи широко распространён миф о том, что человек может умереть ночью в комнате с работающим вентилятором. Объясняя это, корейцы часто считают непосредственной причиной смерти гипертермию — якобы при температуре воздуха выше температуры тела вентилятор направляет на человека тепловой удар. Другая версия говорит об удушье, вызванной повышением концентрации углекислого газа в комнате с закрытым окном. Несмотря на отсутствие достоверных данных о фатальности вентиляторов, корейские производители снабжают их таймерами на отключение и предупреждениями об опасности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая игра связана с числом дьявола? 16131 + Ссылка Сумма всех чисел на рулетке в казино равняется числу зверя — 666. Из-за этого факта рулетку иногда называют «чёртовым колесом». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «типун тебе на язык»? 12553 + Ссылка Небольшой роговой бугорок на кончике языка у птиц, который помогает им склёвывать пищу, называется типун. Разрастание такого бугорка может быть признаком болезни. Твёрдые прыщики на языке человека названы типунами по аналогии с этими птичьими бугорками. По суеверным представлениям, типун обычно появляется у лживых людей. Отсюда и недоброе пожелание «типун тебе на язык». Неправда? Источник: new.gramota.ru

Почему в некоторых странах в домах нет 13-го этажа? 2881 + Ссылка Из-за боязни числа 13 во многих странах в домах отсутствует 13-ый этаж (после 12-го идёт сразу 14-ый), либо обозначается по другому, например 12А или M (13-ая буква алфавита). Неправда? Источник: en.wikipedia.org