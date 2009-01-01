Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

На создание какого пищевого продукта изобретателя сподвигло ранение жены?
Раньше сахар продавали большими кусками — так называемыми сахарными головами. В 1841 году жена Якоба Кристофа Рада, управляющего австрийской сахарной мануфакторой, сильно порезала палец при попытке отколоть кусок от головы. Приняв во внимание этот инцидент, Рад вскоре придумал и запатентовал производство сахара-рафинада в маленьких кубиках.
Источник: www.popmech.ru
Как несовершенное знание английского языка помогло открыть заменитель сахара?
Один из самых эффективных заменителей сахара — сукралоза — был открыт случайно. Профессор Лесли Хью из Королевского колледжа в Лондоне дал указание работавшему с ним студенту Шашиканту Пхаднису испытать (по-английски «test») полученное в лаборатории вещество трихлорсахароза. Студент знал английский на далёком от совершенства уровне и вместо «test» услышал «taste», немедленно попробовав вещество на вкус и найдя его очень сладким.
Источник: en.wikipedia.org
Почему Франсуа Рабле однажды арестовали за намерение отравить короля?
Однажды у Франсуа Рабле не было денег, чтобы добраться из Лиона в Париж. Тогда он приготовил три пакетика с надписями «Яд для короля», «Яд для королевы» и «Яд для дофина» и оставил их в гостиничном номере на видном месте. Узнав об этом, хозяин гостиницы тут же доложил властям. Рабле схватили и с конвоем доставили в столицу прямо к королю Франциску I, чтобы тот решил судьбу писателя. Оказалось, что в пакетах был сахар, который Рабле тут же и выпил со стаканом воды, а затем рассказал королю, с которым они были друзьями, как он решил свою проблему.
Источник: www.historyextra.com
Каким образом жена Людовика XIV каталась летом на санях?
Однажды жена французского короля Людовика XIV мадам Ментенон захотела посреди лета прокатиться на санях. На следующее утро ей устроили многокилометровую «снежную» трассу из соли и сахара по дорогам Версаля.
Источник: classiclit.about.com
Когда в моде были чёрные зубы?
В 16—18 веках и в России, и в Европе у аристократов и зажиточных людей существовала мода на чернение зубов. Существует два объяснения этой традиции. Согласно первой версии, модницы использовали особые белила для зубов на основе ртути, чем ещё больше их разрушали. В итоге чтобы скрыть разницу между здоровыми зубами и почерневшими, все зубы покрывали чёрной краской. По другой версии, демонстрацией чёрных зубов женщины показывали свой достаток — ведь кариес и последующее потемнение зубов часто вызываются большим потреблением сахара, который в то время был доступен не каждому.
Источник: ru.wikipedia.org