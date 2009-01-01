Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о сахаре

На создание какого пищевого продукта изобретателя сподвигло ранение жены?

На создание какого пищевого продукта изобретателя сподвигло ранение жены?

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Раньше сахар продавали большими кусками — так называемыми сахарными головами. В 1841 году жена Якоба Кристофа Рада, управляющего австрийской сахарной мануфакторой, сильно порезала палец при попытке отколоть кусок от головы. Приняв во внимание этот инцидент, Рад вскоре придумал и запатентовал производство сахара-рафинада в маленьких кубиках.

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Метки: сахар, австрия, изобретения

Источник: www.popmech.ru

Как несовершенное знание английского языка помогло открыть заменитель сахара?

Как несовершенное знание английского языка помогло открыть заменитель сахара?

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Один из самых эффективных заменителей сахара — сукралоза — был открыт случайно. Профессор Лесли Хью из Королевского колледжа в Лондоне дал указание работавшему с ним студенту Шашиканту Пхаднису испытать (по-английски «test») полученное в лаборатории вещество трихлорсахароза. Студент знал английский на далёком от совершенства уровне и вместо «test» услышал «taste», немедленно попробовав вещество на вкус и найдя его очень сладким.

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Метки: открытия, английский язык, англия, сахар, случайности, химия

Источник: en.wikipedia.org

Почему Франсуа Рабле однажды арестовали за намерение отравить короля?

Почему Франсуа Рабле однажды арестовали за намерение отравить короля?

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Однажды у Франсуа Рабле не было денег, чтобы добраться из Лиона в Париж. Тогда он приготовил три пакетика с надписями «Яд для короля», «Яд для королевы» и «Яд для дофина» и оставил их в гостиничном номере на видном месте. Узнав об этом, хозяин гостиницы тут же доложил властям. Рабле схватили и с конвоем доставили в столицу прямо к королю Франциску I, чтобы тот решил судьбу писателя. Оказалось, что в пакетах был сахар, который Рабле тут же и выпил со стаканом воды, а затем рассказал королю, с которым они были друзьями, как он решил свою проблему.

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Метки: писатели, монархи, рабле, сахар, франциск i, франция, яды

Источник: www.historyextra.com

Каким образом жена Людовика XIV каталась летом на санях?

Каким образом жена Людовика XIV каталась летом на санях?

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Однажды жена французского короля Людовика XIV мадам Ментенон захотела посреди лета прокатиться на санях. На следующее утро ей устроили многокилометровую «снежную» трассу из соли и сахара по дорогам Версаля.

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Метки: монархи, сахар, снег, соль, франция

Источник: classiclit.about.com

Когда в моде были чёрные зубы?

Когда в моде были чёрные зубы?

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В 16—18 веках и в России, и в Европе у аристократов и зажиточных людей существовала мода на чернение зубов. Существует два объяснения этой традиции. Согласно первой версии, модницы использовали особые белила для зубов на основе ртути, чем ещё больше их разрушали. В итоге чтобы скрыть разницу между здоровыми зубами и почерневшими, все зубы покрывали чёрной краской. По другой версии, демонстрацией чёрных зубов женщины показывали свой достаток — ведь кариес и последующее потемнение зубов часто вызываются большим потреблением сахара, который в то время был доступен не каждому.

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Метки: кулинария, зубы, кариес, россия, сахар

Источник: ru.wikipedia.org

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