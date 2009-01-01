Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

На создание какого пищевого продукта изобретателя сподвигло ранение жены? 49 + Ссылка Раньше сахар продавали большими кусками — так называемыми сахарными головами. В 1841 году жена Якоба Кристофа Рада, управляющего австрийской сахарной мануфакторой, сильно порезала палец при попытке отколоть кусок от головы. Приняв во внимание этот инцидент, Рад вскоре придумал и запатентовал производство сахара-рафинада в маленьких кубиках. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Как несовершенное знание английского языка помогло открыть заменитель сахара? 3188 + Ссылка Один из самых эффективных заменителей сахара — сукралоза — был открыт случайно. Профессор Лесли Хью из Королевского колледжа в Лондоне дал указание работавшему с ним студенту Шашиканту Пхаднису испытать (по-английски «test») полученное в лаборатории вещество трихлорсахароза. Студент знал английский на далёком от совершенства уровне и вместо «test» услышал «taste», немедленно попробовав вещество на вкус и найдя его очень сладким. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Франсуа Рабле однажды арестовали за намерение отравить короля? 5824 + Ссылка Однажды у Франсуа Рабле не было денег, чтобы добраться из Лиона в Париж. Тогда он приготовил три пакетика с надписями «Яд для короля», «Яд для королевы» и «Яд для дофина» и оставил их в гостиничном номере на видном месте. Узнав об этом, хозяин гостиницы тут же доложил властям. Рабле схватили и с конвоем доставили в столицу прямо к королю Франциску I, чтобы тот решил судьбу писателя. Оказалось, что в пакетах был сахар, который Рабле тут же и выпил со стаканом воды, а затем рассказал королю, с которым они были друзьями, как он решил свою проблему. Неправда? Источник: www.historyextra.com

Каким образом жена Людовика XIV каталась летом на санях? 4322 + Ссылка Однажды жена французского короля Людовика XIV мадам Ментенон захотела посреди лета прокатиться на санях. На следующее утро ей устроили многокилометровую «снежную» трассу из соли и сахара по дорогам Версаля. Неправда? Источник: classiclit.about.com