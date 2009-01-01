Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой спортсмен стал лучшим на континенте, обучаясь по роликам на Youtube? 46 + Ссылка Кениец Джулиус Йего научился метать копьё, используя в качестве учебника ролики на Youtube с выступлениями олимпийских чемпионов. Только после победы на Всеафриканских играх спортсмен стал заниматься с тренером, хотя большую часть года продолжает совершенствоваться самостоятельно. В 2015 году Йего выиграл чемпионат мира, а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие обстоятельства победы на Олимпиаде закрепились в австралийской идиоме? 319 + Ссылка Первое золото для Австралии на зимних Олимпийских играх завоевал шорт-трекист Стивен Брэдбери в 2002 году. На всех предыдущих Олимпиадах спортсмен не проходил дальше предварительного этапа, но здесь в четвертьфинале занял третье место и вышел в следующий круг благодаря дисквалификации победителя забега. В полуфинале он шёл последним, однако финишировал вторым из-за столкновений и падений впереди идущих. Похожая история повторилась и в финале, где упали уже все его конкуренты, благодаря чему Брэдбери одержал победу. Успех, для достижения которого не нужно предпринимать усилий, закрепился в австралийском выражении «doing a Bradbury». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой спортсмен обогнал мирового рекордсмена, пробежав дистанцию на соседнем стадионе? 368 + Ссылка На Олимпийских играх 1924 года в Париже финский бегун Пааво Нурми выиграл все забеги, в которых участвовал. Он стал первым в личном и командном кроссе, в командном беге на 3000 м, а также на дистанциях 1500 и 5000 м, финалы которых прошли с разницей всего в час. Нурми был сильно огорчён тем, что бежать десятикилометровку финская делегация выставила не его, а Вилле Ритолу. Тот победил с мировым рекордом, но на соседнем разминочном стадионе Нурми стартовал одновременно с участниками и финишировал раньше. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Откуда возникла фамилия футболиста Яна Веннегора оф Хесселинка? 269 + Ссылка В современном европейском футболе самой длинной фамилией обладает бывший игрок сборной Нидерландов Ян Веннегор оф Хесселинк, в настоящее время завершивший карьеру. Эта фамилия появилась в 17 веке, когда породнились представители двух фермерских семейств — Веннегоров и Хесселинков. Поскольку семьи были равны по социальному положению и достатку, было решено объединить две фамилии в одну. Причём не через дефис, а через союз «of», что по-нидерландски означает «или». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой знаменитый футболист был назван в честь американского президента? 400 + Ссылка Криштиану Роналду — это не имя и фамилия, а двойное имя. Причём имя Роналду для Португалии довольно редкое, а досталось оно мальчику потому, что отец был поклонником бывшего в тот момент президентом США Рональда Рейгана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда баскетболистка забросила мяч в свою корзину, обеспечив команде выход в следующий раунд? 518 + Ссылка В 1/8 финала розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1962 года баскетболистки ленинградского СКА выиграли дома у польского «Академика» и проводили ответный матч в гостях. Перед концом встречи счёт был 70:70, и по регламенту команд ждал дополнительный тайм. Опасаясь растерять преимущество, тренер СКА дал указание Нине Познанской забросить мяч в свою корзину, что она и сделала, и по сумме двух игр ленинградки прошли дальше. Протест «Академика» в ФИБА был отклонён, однако в международные правила баскетбола ввели правило, запрещающее атаковать собственное кольцо. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем футболист «Интера» рисовал плюсик между цифрами своего игрового номера? 566 + Ссылка Перейдя в 1998 году в «Интер», Роберто Баджо попросил себе любимый 10 номер. Роналдо уступил его, но потребовал майку с 9 номером, под которым выступал чилиец Иван Саморано. Тот взял номер 18, однако нарисовал на майках плюсик между единицей и восьмёркой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой футболист выступал в майке с номером 0? 408 + Ссылка Когда шотландский футбольный клуб «Абердин» подписал марокканца Хишама Зеруали, болельщики сразу дали ему прозвище по первым буквам фамилии «Zero». Именно поэтому Зеруали стал играть в майке под номером 0, чего раньше никогда не случалось. В следующем сезоне футбольные федерации Шотландии и Англии наложили запрет на выступление с таким номером. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каком инструменте можно спускаться по горнолыжным склонам в соревнованиях на скорость? 415 + Ссылка В 1970-х годах работники горнолыжных курортов Нью-Мексико придумали быстрый способ перемещения между локациями. Они скатывались по склонам верхом на лопатах, управляя движением путём наклона черенка в ту или иную сторону. Со временем эта забава стала привлекать всё больше людей, став даже видом спорта, включённым в Зимние Экстремальные игры. Однако высокий риск травматизма, усугубляющийся модифицированием лопат для придания им лучших скоростных характеристик, привёл к тому, что соревнования по спуску на лопатах почти везде попали под запрет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему для марафонской дистанции выбрали некруглое число? 446 + Ссылка На первых семи Олимпиадах длина марафона всё время менялась в пределах от 40 до 42,75 км. Современный стандарт в 42 километра 195 метров был установлен по дистанции Лондонских игр 1908 года. Некруглое число даже не связано с переводом единиц: в британской системе оно равняется 26 милям и 385 ярдам. Организаторы изначально ориентировались на 26 миль от Виндзорского замка до Олимпийского стадиона, а оставшиеся ярды — это путь по самому стадиону до королевской ложи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

За счёт чего футбольные поля выглядят полосатыми? 702 + Ссылка Чтобы сделать футбольное поле полосатым, не требуется сеять траву разных сортов. Полосы возникают оттого, что траву подстригают в разных направлениях газонокосилками, которые не только её срезают, но и приминают. Если трава наклонена в сторону от зрителя, этот участок газона кажется светлее за счёт более высокой площади отражения от целых стеблей, и наоборот. Полосы нужны не только для красоты — они помогают боковым судьям в определении офсайдов. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

В каком государстве футбольная сборная обновляется почти каждый год из-за сбежавших спортсменов? 569 + Ссылка Эритрея — одно из беднейших государств мира, отличающееся суровым режимом даже на фоне остальных африканских стран. В 2009 году во время турнира в Кении 12 футболистов сборной Эритреи совершили побег из стана команды, через два года ещё 13 сборников последовали их примеру уже в Танзании. В 2012 году исчезла вообще вся команда вместе с доктором, на следующий год ещё 11 футболистов и главный тренер, и череда побегов не прекращается. Несмотря на это, футбольная ассоциация Эритреи не хочет сдаваться и постоянно набирает новых игроков в сборную. Неправда? Источник: www.bloomberg.com

Какой гимнаст принёс своей команде золото Олимпиады со сломанным коленом? 976 + Ссылка На Олимпиаде 1976 года в Монреале во время командных соревнований по гимнастике японец Сун Фудзимото сломал колено. Не сказав ни слова, он продолжил выступления на коне и на кольцах, идеально приземлившись в финале на обе ноги, и только после этого упал, корчась от боли. Благодаря его оценкам Япония обошла советских гимнастов и заняла первое место. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой хоккеист выжил после того, как соперник перерезал ему горло коньком? 823 + Ссылка В 1989 году вратарю «Баффало Сейбрз» Клинту Маларчуку нападающий соперников в падении случайно попал лезвием конька в горло, перерезав яремную вену. Кровь сразу же хлынула на лёд, но Маларчук был спасён благодаря умелым действиям физиотерапевта Джима Пиззателли, который схватил вратаря за шею, пережал вену и увёз того в раздевалку. Там Пиззателли до приезда реанимации помимо перекрытия вены надавил коленями на ключицу Маларчука. Вратарь потерял полтора литра крови, но выжил и вернулся на лёд уже через неделю. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком языке для обозначения нулевого счёта в теннисном сете используют слово «любовь»? 377 + Ссылка Счёт в теннисном сете начинается с нуля, однако англоязычные теннисисты говорят не «zero», а «love». Никто не может точно сказать, откуда взялось такое странное обозначение. На этот счёт существует множество теорий, и одна из них связывает это с переделанным французским «l'œuf», что значит «яйцо», так как ноль похож на яйцо. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему «Ливерпуль», выиграв Лигу Чемпионов, смог защищать титул только в виде исключения? 447 + Ссылка Футбольный клуб «Ливерпуль» выиграл Лигу Чемпионов сезона 2004-2005, но занял лишь пятое место в английской премьер-лиге при том, что на тот момент Англия имела максимально возможные четыре места в Лиге Чемпионов. Правила УЕФА разрешали клубу отстаивать титул в главном европейском турнире, даже если он не пробился в него через национальное первенство, но Английская футбольная ассоциация категорически отказалась лишать право участия занявший 4-е место «Эвертон» и отдавать его «Ливерпулю». Под давлением общественности УЕФА сделал исключение и позволил «Ливерпулю» играть с самого первого квалификационного раунда. Клуб благополучно прошёл отбор и стал участником группового этапа Лиги. В 2013 году УЕФА изменил регламент, увеличив максимум мест от одной страны до пяти в случае повторного возникновения подобных коллизий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто был убит за автогол на Чемпионате мира по футболу? 540 + Ссылка Защитник сборной Колумбии по футболу Андрес Эскобар на Чемпионате мира-1994 в матче против США забил автогол. Проиграв эту встречу, колумбийцы не смогли выйти из группы и улетели домой. Через несколько дней Эскобар был расстрелян, когда находился в своём автомобиле. Каждый выстрел киллер сопровождал криком: «Гол!». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какого знаменитого велогонщика пульс равен 28 ударам в минуту? 566 + Ссылка Велогонщик Мигель Индурайн, пять раз подряд выигравший Тур де Франс, обладает уникальными физиологическими особенностями. Если пульс обычного человека составляет 60—70 ударов в минуту, у Индурайна этот показатель равен 28. Объём его лёгких — 8 литров, в то время как средний объём равен 6 литрам. Его система кровообращения прокачивает 7 литров кислорода за минуту при норме 3—4 литра у обычного человека и 5—6 литров у профессиональных велосипедистов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем была выпущена газета, в которой почти все слова были заменены на «blá blá blá»? 645 + Ссылка 26 ноября 2014 года, в преддверии финала Кубка Бразилии по футболу между «Крузейро» и «Атлетико Минейро», газета «Estado de Minas» вышла с большим анонсом события на первой полосе. В газете были и другие новости с фотографиями, однако все не имеющие к футболу отношения слова печатать не стали, поместив вместо них строки из «blá blá blá». Неправда? Источник: babb.telegraph.co.uk

Какой инвалид с протезом выиграл шесть олимпийских медалей, соревнуясь с обычными атлетами? 574 + Ссылка Американский спортсмен Джордж Эйсер на Олимпийских играх 1904 года в Сент-Луисе в течение одного дня выиграл шесть медалей: три золотых (на параллельных брусьях, в опорном прыжке и в лазании по канату), две серебряных (в первенстве на семи снарядах и на коне), а также бронзу на перекладине. При всём этом Эйсер был инвалидом — вместо левой ноги у него был деревянный протез. Стоит отметить, что в каждой из перечисленных дисциплин соревновалось не больше пяти атлетов, и все они представляли США. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие обстоятельства привели к гибели 38 человек, которые играли в петанк? 523 + Ссылка В провансальской национальной игре петанк, которая заключается в бросании шаров, очень сложно получить травму. Но известен случай, когда в одной игре погибли сразу 38 человек. Это случилось в 1792 году в Марселе: участники партии вздумали провести её в монастыре, на территории которого находился пороховой склад, а в качестве шаров использовали пушечные ядра. По одной версии, причиной взрыва стала высеченная ядром искра, по другой — то, что один из шаров оказался пороховой гранатой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой футболист в один день сыграл и за сборную своей страны, и за клуб в официальных матчах? 726 + Ссылка Уникальный пример самоотдачи в футболе показал 13 ноября 1985 года капитан сборной Дании Сёрен Лербю. В середине дня он вышел на поле в отборочном матче чемпионата мира против сборной Ирландии и, когда игра была сделана, уговорил тренера отпустить его. После чего сел на самолёт в Германию и этим же вечером помог своему клубу «Бавария» в матче кубка Германии против «Бохума». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему чемпионке по стендовой стрельбе не дали защитить титул на следующей Олимпиаде? 502 + Ссылка Соревнования по стендовой стрельбе на Олимпийских играх проводятся с 1968 года, и женщины принимали в них участие наравне с мужчинами. Однако ни одна из них не могла выиграть медаль, поэтому ещё до Олимпиады-1992 в Барселоне МОК решил ограничить женщинам участие в данной дисциплине на Олимпиаде-1996. Но именно в Барселоне золото взяла китаянка Чжан Шань. Несмотря на поднявшуюся шумиху, решение не было изменено, поэтому Чжан не смогла защитить свой титул четыре года спустя. Только с 2000 года женщины вернулись в олимпийскую стендовую стрельбу, но уже отдельно от мужчин. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С каким местом мужского рейтинга способны соревноваться лучшие теннисистки? 905 + Ссылка Во время Australian Open 1998 года сёстры Серена и Винус Уильямс заявили, что могут обыграть любого мужчину, который занимает в рейтинге ATP не выше 200 места. Карстен Браш, бывший в то время 203-й ракеткой, принял вызов. В первом сете он выиграл у Винус 6-2, во втором у Серены 6-1. После матча он добавил, что особо не напрягался и играл примерно на уровне 600 места рейтинга. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему сборная Литвы по баскетболу поместила скелет на свою официальную символику? 759 + Ссылка В 1992 году Литве катастрофически не хватало денег для отправки спортсменов на Олимпийские игры в Барселоне, и звезда НБА Шарунас Марчюлёнис сам занимался поиском спонсоров, чтобы баскетбольная команда смогла туда поехать. Самым неожиданным откликом был чек на 5 тыс. $ от рок-группы Grateful Dead. Но ещё более важным её подарком стали права на использование футболок с изображением скелета, выполняющего слэм-данк. Они не были игровой формой, но именно в них литовцы вышли на вручение бронзовых медалей. Футболки стали культовым товаром на тех играх, принеся 450 тыс. $, которые были потрачены на дальнейшее развитие баскетбола в Литве и благотворительность. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто пробежал более 5000 км с ампутированной ногой с целью помощи больным раком? 1092 + Ссылка У канадца Терри Фокса в 19 лет диагностировали рак кости и ампутировали ногу выше колена. Тогда он задумал проект для помощи всем больным раком «Марафон надежды», намереваясь пересечь всю страну и собрать хотя бы по доллару с каждого канадца. После трёх лет тренировок Терри с протезом стартовал от Атлантического океана и пробегал в среднем по 42 км в день. Однако после 143 дней бега и преодолённых 5373 км он остановился, так как его болезнь прогрессировала, и вскоре умер. Не добежав до Тихого океана, Терри достиг другой цели: его кампания привлекла более 24 миллионов долларов пожертвований, а население Канады тогда составляло как раз 24 миллиона человек. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда стычка спортивных фанатов привела к бунту и гибели 35 тысяч человек? 497 + Ссылка Группировки спортивных фанатов и стычки между ними существовали задолго до современной эпохи. В Римской, а затем и Византийской империях армии преданных болельщиков были у состязавшихся в скорости колесниц. В 532 году, во время правления Юстиниана I, самыми влиятельными группировками были «зелёные» и «голубые» — вторым покровительствовал и сам император. На одном из соревнований конфликт между фанатами вылился в то, что «зелёные» потребовали от Юстиниана отречься от престола, но тот приказал схватить и казнить зачинщиков. Тогда две группировки объединились и организовали восстание, вошедшее в историю под именем «Ника» и повлекшее существенное разрушение Константинополя, а также гибель 35 тысяч человек. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему команда по крикету из английских писателей называлась «Аллахакбарриз»? 840 + Ссылка С 1890 по 1913 годы в Англии существовала любительская команда по крикету, в которой поиграли Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс, Артур Конан Дойл, Пэлем Вудхауз, Джером Клапка Джером, Алан Милн и множество других литераторов. Основателем команды был автор «Питера Пэна» Джеймс Барри, выбравший для неё название «Allahakbarries». Барри ошибочно полагал, что фраза «Аллаху Акбар» переводится как «Небо поможет нам», хотя на самом деле она означает «Аллах — великий». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На защите чьей диссертации присутствовало больше футбольных болельщиков, чем учёных? 1365 + Ссылка Знаменитый датский физик Нильс Бор увлекался футболом и был вратарём клуба «Академиск». Его брат Харальд также был доктором наук — он специализировался в математике — и выступал в том же клубе, но привлекался ещё и в сборную Дании. Харальд Бор был настолько популярен у публики, что на защите его диссертации присутствовало больше футбольных болельщиков, чем математиков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

За что лишили медалей победителей турнира по баскетболу на Паралимпиаде 2000 года? 821 + Ссылка В финале баскетбольного турнира среди спортсменов с расстройством интеллекта на Параолимпийских играх 2000 года в Сиднее сборная Испании выиграла у россиян. Через некоторое время один из обладателей золотых медалей журналист Карлос Рибагорда рассказал о том, что только двое из двенадцати участников той команды действительно были инвалидами, а остальные, как и он сам, просто притворялись. МОК лишил испанцев медалей и присудил первое место сборной России, а затем вообще запретил соревнования для инвалидов со слабым интеллектом. Только на Паралимпиаде 2012 года в Лондоне эта группа была допущена к участию в некоторых видах спорта, а контроль со стороны МОК за возможным жульничеством стал гораздо жёстче. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой спортсмен и для чего сменил своё имя на Вискас? 919 + Ссылка Когда в 1999 году команда по австралийскому футболу из города Джелонг столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, она заключила необычный рекламный контракт. Капитан клуба Гарри Хокинг сменил имя на Вискас, и телекомментаторы, говоря о действиях игрока, невольно рекламировали кошачий корм. После некоторого времени футболист вернул себе старое имя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой олимпийский атлет стал чемпионом, погибнув по ходу соревнований? 1463 + Ссылка Древнегреческий атлет Аррихион из Фигалии несколько раз становился олимпийским чемпионом по панкратиону — смеси бокса и борьбы. Свою последнюю победу он одержал, будучи уже мёртвым. В финальном бою соперник держал его в удушающем захвате, в то время как Аррихион сумел вывернуть противнику палец на ноге. Тот из-за страшной боли сдался, однако Аррихион в этот момент окончательно задохнулся, и его труп объявили победителем. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем объясняется особая осанка во время бега знаменитого эфиопского стайера? 1369 + Ссылка Двукратный олимпийский чемпион 1996 и 2000 годов в беге на 10 000 метров Хайле Гебреселассие из Эфиопии отличается особой осанкой во время бега. Его левая рука прижата ближе к телу, чем правая, и необычно изогнута. Атлет объясняет это тем, что в детстве каждое утро пробегал 10 километров по пути в школу, а вечером столько же обратно домой, держа учебники именно в левой руке. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие спортсмены изначально стали носить рубашки поло? 798 + Ссылка Рубашки поло изначально появились в среде теннисистов — а именно у десятикратного победителя турниров Большого шлема француза Рене Лакоста в 1926 году. Через год Лакост поместил на грудь своих рубашек изображение крокодила, а после окончания теннисной карьеры основал под той же эмблемой свой бренд одежды Lacoste. Однако новые рубашки стали носить не только теннисисты, но и другие спортсмены, особенно игроки в поло. Именно под таким названием новая одежда постепенно закрепилась в общем лексиконе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая футбольная сборная ни разу не проиграла сборной Бразилии? 1620 + Ссылка Сборная Норвегии по футболу — единственная из всех игравших со сборной Бразилии команд, что ни разу не проиграла ей. В четырёх матчах норвежцы дважды выиграли у бразильцев и дважды свели матч к ничьей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько трёхочковых бросков реализовал за свою карьеру Шакил О’Нил? 777 + Ссылка За годы карьеры в НБА Шакил О’Нил набрал 28 596 очков. Но лишь один раз, в сезоне 1995-96 годов, он был точен с трёхочкового броска, причём всего О’Нил сделал только 22 попытки с дальней дистанции. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой привычный нам жест является также символом геев Сан-Франциско? 971 + Ссылка Существует несколько версий происхождения жеста «High five» («Дай пять!»), но самая распространённая указывает на первое его появление в бейсбольном матче 2 октября 1977 года. Игроки «Лос-Анджелес Доджерс» Дасти Бейкер и Гленн Бёрк разыграли удачную комбинацию, после чего Бёрк восторженно поднял руку над головой. Не зная, что делать, Бейкер шлёпнул его ладонь своей. Через три года Бёрк, открытый гомосексуалист, вынужден был уйти из бейсбола, но этот жест не забыл. Он популяризовал его в районе Сан-Франциско Кастро, известном как место компактного проживания секс-меньшинств, где «High five» стал символом самоидентификации геев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое право получили в подарок футболисты сборной СССР за победу в Кубке Европы 1960 года? 1817 + Ссылка В июле 1960 года сборная СССР по футболу победила в финальной части первого в истории Кубка Европы, которая проходила в Париже. За победу футболистам выдали премию 400 франков, а также ордера на покупку подержанных автомобилей в комиссионном магазине за свои деньги. Дело в том, что даже имея на руках необходимую сумму, в Советском Союзе в то время нужно было много лет стоять в очереди за машиной либо получать специальное разрешение от властей. Неправда? Источник: www.sport-express.ru

Какой баскетболист, сам того не желая, предсказал год своей смерти? 1176 + Ссылка В 1974 году баскетболист Пит Маравич сказал в одном из интерьвью: «Я не хочу играть в НБА 10 лет, а в 40 умереть от инфаркта». Всё так и случилось: в 1980, через 10 лет после старта карьеры в НБА, Маравич завершил её из-за травмы. А в 1988, когда Питу было именно 40 лет, он скончался от сердечного приступа во время любительской игры в спортзале с друзьями. Неправда? Источник: www.cracked.com

Каким образом в Северной Корее изменены правила баскетбола? 811 + Ссылка В Северной Корее, по сообщениям китайских СМИ, баскетболисты играют по сильно изменённым правилам. Так, за результативный слэм-данк (забрасывание мяча сверху кольца) игрок приносит команде не 2, а 3 очка. За дальний бросок, после которого мяч влетел в корзину, не коснувшись её края — не 3, а 4. За непопадание со штрафного команде минусуется очко. А все результативные броски в последние три минуты матча оцениваются сразу в 8 очков. Неправда? Источник: nypost.com

Почему президент США никак не поздравил четырёхкратного олимпийского чемпиона? 2410 + Ссылка Олимпийские игры 1936 года в Берлине должны были, по мысли Гитлера, доказать всему миру превосходство немецких атлетов и арийской расы в целом. Эти планы нарушил американский чернокожий спортсмен Джесси Оуэнс, выигравший четыре золотые медали в беге и прыжках. Гитлер не пожал ему руки, хотя это не касалось лично Оуэнса — фюрер в принципе отказался обмениваться рукопожатием с победителями из других стран, но после Олимпиады послал всем им памятные письма со своей фотографией. А вот президент США Франклин Делано Рузвельт никак не поощрил чемпиона — ни приглашением в Белый Дом, ни даже телеграммой, боясь потерять голоса избирателей южных штатов на предстоящих выборах. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как изменилась вероятность получения мозговой травмы после внедрения боксёрских перчаток? 1094 + Ссылка Боксёрские перчатки уменьшают вероятность получения поверхностных травм, однако совершенно не снижают и даже увеличивают опасность повреждения мозга. Это связано с тем, что боксёры в перчатках гораздо чаще бьют друг друга в голову. В эпоху бокса с голыми кулаками удар в череп мог привести к травме руки атакующего, но после внедрения перчаток такой риск сошёл на нет, что и привело к смещению акцента ударов с тела на голову. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где проходит марафон, в котором люди соревнуются одновременно с лошадьми? 1505 + Ссылка Начиная с 1980 года в Уэльсе проходит ежегодный марафон по пересечённой местности длиной 35 км, в котором люди соревнуются одновременно с жокеями на лошадях. Его придумал владелец местного бара, услышавший слова одного из посетителей, что на длинной дистанции человек не уступит лошади. Поначалу люди сильно отставали, и в 1985 году к участию допустили велосипедистов, один из которых через четыре года одержал победу. Затем велосипедистам снова отказали, и только в 2004 году бегун по имени Хью Лобб сумел обогнать всех лошадей, а спустя три года его успех повторил Флориан Хальцингер. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом американский пловец заставил всю советскую сборную носить усы? 2354 + Ссылка Многократный олимпийский чемпион по плаванию Марк Спитц из США был знаменит в том числе своими неизменными усами. По рассказу самого Спитца, однажды тренер советской сборной спросил, не замедляют ли усы его движение в воде. Спортсмен в шутку ответил, что, наоборот, усы отводят воду от его рта, помогая телу быть более обтекаемым, и в конечном счёте только увеличивают скорость. На следующий год Спитц на очередных международных соревнованиях увидел всех советских пловцов с усами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая олимпийская чемпионка не знала, что участвует в Олимпиаде? 1901 + Ссылка Американка Маргарет Эббот выиграла женские соревнования по гольфу на Олимпийских играх 1900 года, став первой олимпийской чемпионкой из США. Однако по причине плохой организации той Олимпиады в Париже, Эббот не знала, что принимает в ней участие, как и многие другие гольфисты. Даже отправляясь домой, Эббот была уверена, что выиграла турнир, приуроченный к проходившей в Париже в том же году Всемирной выставке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой особенностью обладает лучник, держащий рекорд Гиннесса по дальности и меткости выстрела? 3109 + Ссылка Американец Мэтт Штуцман завоевал серебряную медаль в стрельбе из лука на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Он также является действующим обладателем рекорда Гиннесса по наиболее дальнему и меткому выстрелу. При этом Штуцман стреляет исключительно с помощью ног, так как не имеет рук. Неправда? Источник: www.npr.org

В каком виде спорта игрок однажды два раза подряд попал мячом в зрителя? 3170 + Ссылка На одном из бейсбольных матчей в 1957 году игрок Ричи Эшбёрн неудачно отбил мяч, который попал в зрительницу и разбил ей нос. Когда игра возобновилась, Эшбёрн снова сделал плохой удар, попав в эту же зрительницу, уже покидающую стадион на носилках. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каких соревнованиях победителю из Казахстана проиграли вместо гимна песню из фильма «Борат»? 2024 + Ссылка В марте 2012 года на международном турнире по стрельбе в Кувейте первое место заняла казахстанская спортсменка Мария Дмитриенко. Когда она взошла на пьедестал на церемонии награждения, то вместо гимна Казахстана услышала пародийный гимн из фильма «Борат». Оказалось, что организаторы скачали песню из фильма по ошибке, так как в некоторых поисковиках она выдаётся по запросу «гимн Казахстана» рядом с настоящим гимном. Неправда? Источник: lenta.ru

В какой стране была создана сборная по подводному хоккею исключительно в целях эмиграции? 1813 + Ссылка В 2003 году несколько молдаванок незаконно эмигрировали в Канаду, назвавшись женской сборной Молдовы по подводному хоккею. Афера была провёрнута ещё одним гражданином Молдовы, который собрал с девушек определённую сумму денег. Для того чтобы им выдали визы, липовая команда даже предварительно выезжала в Египет, где якобы проходили спортивные сборы. Как только самолёт со сборной прилетел в Канаду, где должен был состояться чемпионат мира, все «спортсменки» скрылись, а через некоторое время подали документы на статус беженцев. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Какой футбольный матч был самым результативным в истории? 2474 + Ссылка В 2002 году мадагаскарский футбольный клуб «Стад Олимпик Л'Эмирн» боролся за титул чемпиона страны, но в предпоследнем матче сыграл вничью из-за спорного пенальти на последних минутах встречи и лишился шансов на чемпионство. В знак протеста в последнем матче против клуба «АС Адема» футболисты «Стад Олимпика» с самого начала встречи стали забивать мячи в свои ворота. Итоговый счёт встречи 149:0 в пользу «АС Адема» с тех пор является мировым рекордом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом 61-летний фермер выиграл у профессиональных спортсменов в ультрамарафоне? 3398 + Ссылка В 1983 году австралийский фермер Клифф Янг в возрасте 61 год впервые принял участие в ультрамарафоне на 875 километров и выиграл его. Он пробежал эту дистанцию за 5 дней, 15 часов и 4 минуты, оставив позади профессиональных спортсменов, хотя бежал в медленном темпе и на первых порах сильно отставал от них. Секрет успеха оказался в том, что Янг не делал перерыв на шестичасовой сон каждые сутки и продолжал бежать, пока соперники спали. Фермер также признался, что ранее ему иногда приходилось работать по несколько дней подряд, сгоняя овец на своих обширных пастбищах, что помогло ему в ходе марафона. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где впервые футбол был назван соккером? 1595 + Ссылка В США привычный нам футбол называют соккером, а термином «футбол» именуют игру, которую мы зовём американским футболом. Тем не менее, слово «соккер» — это не американское изобретение, оно появилось в 1880-х годах в Англии из оксфордского сленга. Чуть раньше футбол в Англии официально назвали «association football», чтобы отличить от других игр с мячом типа регби. Сокращение слова association с добавлением суффикса -er и привело к появлению термина «soccer». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая олимпийская сборная была вынуждена продавать кофе, чтобы собрать средства на участие в играх? 4179 + Ссылка В 1932 году из-за Великой депрессии правительство Бразилии не смогло найти денег на поездку спортсменов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Выход нашли в том, чтобы посадить делегацию из 82 атлетов на корабль с кофе и заставить их продавать его на пути в Америку. По прибытию в порт Сан-Педро спортсмены столкнулись с требованием его администрации заплатить по доллару за каждого сошедшего на берег. Так как денег на всех не хватило, с корабля выпустили только тех, кто имел шансы на медаль. Затем корабль уплыл в Сан-Франциско, продал там ещё партию кофе, вернулся и высадил ещё часть атлетов, но 15 бразильских олимпийцев так и не попали в Лос-Анджелес. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для каких категорий мужчин выпускают специальные мужские бюстгальтеры? 1769 + Ссылка Представители некоторых категорий мужчин, например, гомосексуалисты, трансвеститы или фетишисты, любят носить бюстгальтеры. Однако в продаже встречаются чисто мужские лифчики, предназначенные для сугубо утилитарных целей. Их носят мужчины с увеличенными грудями, что вызвано ожирением или гинекомастией — в этом случае бюстгальтер и поддерживает грудь, и частично скрывает её, делая более плоской. Некоторые спортсмены, прежде всего бегуны, предпочитают заниматься в спортивном лифчике, исключающем вызванное натиранием об одежду раздражение сосков, которое может проявляться даже их кровотечением. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие спортсмены пилили свои олимпийские медали, чтобы сплавить их гибриды? 4024 + Ссылка На олимпийских играх 1936 года в Берлине в соревнованиях по прыжкам с шестом два японца, Сюхэй Нисида и Суэо Оэ, показали одинаковый результат 4,25 метра, что соответствовало второму месту. Серебряная медаль в итоге досталась Нисиде, а бронзовая— Оэ. По одной версии, для распределения медалей просто бросили монетку, по другой — так решила японская федерация из-за того, что Нисиде для взятия высоты понадобилась всего одна попытка, да и вообще он старше Оэ. Как бы то ни было, по возвращении домой Нисида и Оэ распилили свои медали пополам и сплавили две новые, серебряно-бронзовые. Неправда? Источник: www.sports-reference.com

Какой мировой рекордсмен спас 20 человек из троллейбуса ценой спортивной карьеры? 7786 + Ссылка 16 сентября 1976 года в Ереванское озеро сорвался троллейбус. Как раз в это время чемпион мира и неоднократный мировой рекордсмен по подводному плаванию Шаварш Карапетян со своим братом и тренером совершали утреннюю пробежку. Увидев аварию, они сразу же приступили к спасению людей — Шаварш на глубине в условиях нулевой видимости разбил стекло троллейбуса и доставал людей уже в бессознательном состоянии по одному за каждый нырок. Всего братьям удалось спасти 20 человек из 92, после чего Шаварш больше месяца тяжело болел пневмонией, осложнённой сепсисом из-за многочисленных порезов. Выздоровев, он снова начал тренироваться и даже установил свой 11-ый мировой рекорд, но в итоге был вынужден оставить спортивную карьеру из-за полученных травм. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда удар молнии убил целую футбольную команду во время матча? 7943 + Ссылка В 1998 году в Демократической Республике Конго во время футбольного матча в поле ударила молния. Все 11 игроков команды гостей погибли на месте, ещё 30 зрителей получили ожоги, но все футболисты из числа хозяев поля остались невредимыми. Неправда? Источник: www.independent.co.uk

Какая компания перерабатывает старые кроссовки в материал для новых спортивных площадок? 4046 + Ссылка В начале 1990-х годов компания Nike запустила программу Reuse-A-Shoe, действующую по сей день. Она заключается в переработке старых кроссовок, которые принимаются специальными пунктами в США и многих других странах, в материал для спортивных площадок. Каждая из трёх частей обуви перерабатывается отдельно: измельчённые резиновые подошвы становятся беговыми дорожками, средняя часть из пеноматериала — покрытием теннисных кортов, а ткань — покрытием баскетбольных площадок. Неправда? Источник: http://www.nikereuseashoe.com

По каким правилам играют в трёхсторонний футбол? 3510 + Ссылка Датский художник Асгер Йорн ещё в начале 1990-х годов придумал трёхсторонний футбол. В него играют одновременно три команды на шестиугольном поле, а ворота команд расставлены на сторонах шестиугольника через одну. Победителем матча считается не забившая больше всех, а пропустившая меньше всех команда. Главной идеей создания такого вида спорта автор считал разрушение традиционной биполярной конфронтации в футболе и придание игре более философского подхода. Сегодня матчи по трёхстороннему футболу, как правило, несистемны и приурочены к фестивалям, выставкам или крупным политическим событиям. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

По кому стреляли вместо тарелочек на ранних Олимпийских играх? 1825 + Ссылка Стендовая стрельба — один из старейших олимпийских видов спорта, соревнования по ней проводились почти на всех играх. Однако не всегда стреляли по тарелкам — изначально стрельба велась по живым голубям, которые подбрасывались в воздух специальным приспособлением. Хотя Международный Олимпийский комитет запретил использовать живых птиц в 1910 году, вне Олимпиад подобные состязания практиковались ещё долго. Например, последний турнир серии Гран-при в Монако состоялся в 1966 году, а в некоторых штатах США по голубям стреляют до сих пор, правда, эти зрелища не пользуются популярностью. Неправда? Источник: www.sportguns.ru

По каким правилам проводятся соревнования по смеси шахмат и бокса? 2271 + Ссылка В 2003 году появился новый вид спорта под названием шахбокс — гибрид шахмат и бокса. Спортсмены выясняют отношения попеременно в 11 раундах: нечётные — за шахматным столом, чётные — на ринге. Побеждает тот, кто либо добился нокаута в боксёрских раундах, либо поставил мат в партии. Бойцы, как и в боксе, разделяются по весовым категориям, а международная ассоциация регулярно проводит отборочные турниры и бои за звание чемпиона мира. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда архитекторы или музыканты могли выиграть олимпийские медали, не занимаясь никаким спортом? 2632 + Ссылка С 1912 по 1948 год медали Олимпийских игр вручались не только спортсменам, но и деятелям искусства. Ещё в конце 19 века Пьер де Кубертен, предлагая возродить Олимпиады, высказывал идею, что соревноваться нужно как в спортивных дисциплинах, так и в различных областях искусства, при этом произведения должны иметь отношение к спорту. Всего было пять основных медальных номинаций: архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Однако после Олимпиады 1948 года стало ясно, что почти все участники таких соревнований — профессионалы, зарабатывающие искусством деньги, и было решено заменить подобные конкурсы просто культурными выставками. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие игровые виды спорта имеют подводные аналоги? 2421 + Ссылка У многих игровых видов спорта существуют подводные аналоги: подводный футбол, подводное регби, подводный хоккей — последний получил наибольшее распространение. Подобно надводным аналогам, игроки здесь должны переместить мяч или шайбу, которые тяжелее воды, в ворота соперника. Важное значение имеет способность как можно дольше задерживать дыхание, не поднимаясь на поверхность воды. Самым экстремальным видом является подлёдный хоккей — он похож на обычный, но шайба перемещается по нижней стороне слоя льда на замёрзшем водоёме или бассейне. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как появилась идея слезинки олимпийского мишки, показанной на церемонии закрытия Олимпиады-80? 9072 + Ссылка На церемонии закрытия Олимпиады-80 в Москве одним из самых эффектных элементов стало выложенное цветными щитами изображение олимпийского мишки, и особенно его слеза. Первоначально её не было в сценарии, однако на репетиции держащий один из щитов статист по ошибке поднял его вверх не тёмной, а светлой стороной. Когда руководитель сказал поменять сторону, приказ стали выполнять все статисты ряда. Прокатившаяся волна сразу всем напомнила слезинку, в таком виде её и включили в церемонию. Неправда? Источник: Первый канал, программа «Олимпиада-80. 30 лет спустя», 18.07.2010

Зачем капитан студенческой футбольной команды из Камеруна однажды вместо рукопожатия показал соперникам голый зад? 4734 + Ссылка Однажды в студенческом чемпионате Камеруна по футболу одной из команд засчитали техническое поражение 0:3. Причиной послужило то, что капитан команды отказался пожать руку капитану соперников, а вместо этого снял трусы и показал ему голый зад. Причём сделано это было преднамеренно: такой результат матча позволил команде остаться в высшей лиге, а если бы матч состоялся, команда могла проиграть с более крупным счётом и вылететь в первую лигу. Неправда? Источник: www.vmdaily.ru

Какого автогонщика лишили водительских прав за превышение скорости в Швеции? 4179 + Ссылка На шведском этапе чемпионата мира по ралли 2011 года с норвежским гонщиком Петером Сольбергом случился конфуз. Когда гонщик только подъезжал к трассе по дороге общего пользования, его остановил полицейский за превышение скорости на 30 км/ч. По шведским законам это нарушение влечёт за собой временное лишение водительских прав и запрет на вождение даже на специальных трассах, правда, с отрочкой исполнения в 48 часов. Поэтому первые два дня ралли Сольберг управлял машиной сам, а в третий заключительный день посадил за руль своего штурмана Криса Паттерсона, который до этого никогда не управлял гоночным автомобилем, но, тем не менее, не опустился ниже пятой позиции. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

Какого вратаря Ельцин назначил первым заместителем министра спорта прямо в перерыве футбольного матча? 5715 + Ссылка В 1992 году проходил футбольный матч между командами Правительства России и Правительства Москвы. Незадолго до перерыва вратарь первой команды получил травму, и в раздевалке Ельцину предложили поставить на ворота Владимира Маслаченко, знаменитого вратаря сборной СССР и футбольного комментатора. Однако Маслаченко отказался, сославшись на то, что он не входит в правительство. Ельцин тут же назначил его первым заместителем министра спорта, приказав Гайдару подготовить соответствующий указ. Маслаченко отстоял второй тайм на ноль, но от должности впоследствии отказался. Неправда? Источник: www.gordon.com.ua

Где и когда футбольный комментатор провёл полную радиотрансляцию, хотя не видел ничего на поле из-за тумана? 8799 + Ссылка В 1940 году должно было состояться очередное эдинбургское дерби между футбольными командами Хайберниан и Хартс. Из-за сильного тумана комментатор BBC Боб Кингсли со своей точки совершенно не видел игроков на поле и что там происходит, однако получил указание вести радиотрансляцию несмотря ни на что — иначе прослушивавшие эфир немцы могли догадаться о погоде и беспрепятственно бомбить город. Кингсли мог ориентироваться только на шум болельщиков, когда забивались голы, но провёл полноценный комментарий на протяжении всего матча, выдумывая опасные моменты, сейвы и нарушения правил. Матч завершился победой Хартс со счётом 6:5. Неправда? Источник: essays-eve.blogspot.ru

Какой играющий тренер умудрился продать сам себя в более известный клуб? 5274 + Ссылка Английский футболист Айвор Бродис до сих пор остаётся самым молодым играющим тренером в истории чемпионатов Англии. В 1946, когда он возглавил клуб Карлайл Юнайтед, ему было 23 года. А через 3 года он продал сам себя в клуб Сандерленд за 18 тысяч фунтов — очень серьёзную по тем временам трансферную сумму. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каких играх участники состязаются в перетягивании шнура ушами? 2316 + Ссылка В программу всемирных эскимосских олимпийских игр входит необычный вид спорта — перетягивание ушами. Два соперника садятся друг напротив друга, и на ухо каждому надевается петля одной верёвки. После этого соперники должны перетягивать шнур, пока он не соскочит или кто-нибудь из них не сдастся от боли. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой футбольный клуб назван в честь двух химических веществ, одно из которых — яд? 7195 + Ссылка Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ — аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией ОАО «Минеральные удобрения», создавшей клуб. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком виде спорта игрок, чтобы сделать определённый хет-трик, должен подраться? 2266 + Ссылка В спортивных играх часто встречаются специальные термины для обозначения комбинации успешных действий игрока. Если один хоккеист за матч забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке, такое «достижение» называется хет-триком Горди Хоу — в честь знаменитого канадца Горди Хоу, известного как бомбардирским качествами, так и агрессивностью. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая сборная на чемпионате мира по футболу 2010 года не проиграла ни одного матча? 4315 + Ссылка Многие специалисты перед стартом чемпионата мира по футболу 2010 года называли одним из главных аутсайдеров сборную Новой Зеландии. Однако именно эта команда не потерпела ни одного поражения, сыграв на групповом этапе три раза вничью (даже чемпионы мира — сборная Испании — один раз проиграли на этой стадии). Правда, пройти дальше такой результат тоже не позволил. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное обладало талантом предсказателя исходов футбольных матчей? 6242 + Ссылка Осьминог Пауль из океанариума в немецком городе Оберхаузен обладал необычным талантом — он предсказывал исходы матчей сборной Германии по футболу. На Чемпионате Европы 2008 года он сделал 4 верных прогноза из 6, а на Чемпионате Мира 2010 года угадал исходы всех матчей сборной Германии, а затем исход финала Испания — Нидерланды. Процедура происходила так: в аквариум опускали два контейнера с едой, на одном из которых был изображён флаг Германии, а на другом — флаг соперника. Какой контейнер Пауль выбирал первым, та сборная и должна была победить. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда состоялся теннисный матч, продолжавшийся более 11 часов? 5209 + Ссылка По правилам турниров Большого шлема, если матч доходит до пятой партии, то она продолжается до победы одного из теннисистов с перевесом минимум в два гейма без тай-брейка. Рекорд по продолжительности такой партии установили на Уимблдоне-2010 Джон Изнер и Николя Маю, закончившие её со счётом 70:68. Всего матч продолжался более 11 часов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и кем управляют роботы-жокеи? 3344 + Ссылка В восточных странах популярны верблюжьи бега. Управлять верблюдом жокею совсем несложно, поэтому решающее значение имеет вес — чем легче жокей, тем больше преимущества у пары. Это привело к повсеместной эксплуатации мальчиков от 4 лет в качестве наездников, которых, к тому же, часто морили голодом, чтобы они набирали меньше веса. Несколько лет назад в ОАЭ и Катаре детский труд запретили, что способствовало развитию миниатюрных роботов-жокеев, управляемых оператором дистанционно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком популярном виде спорта женщины могут соревноваться вместе с мужчинами? 5637 + Ссылка В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только пять женщин, из которых лишь две смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году одна из них — итальянка Лелла Ломбарди — сумела в одном из гран-при набрать очки, больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой спортсмен-инвалид выиграл Олимпиаду у здоровых атлетов? 5717 + Ссылка Новозеландский спортсмен Мюррей Халберг в юности играл в регби, но в одном из матчей получил тяжёлую травму, и его левая рука осталась навсегда парализованной. Однако Халберг не ушёл из спорта, занявшись бегом. Постепенно прогрессируя, он добился того, что выиграл золото на Олимпийских играх 1960 года в Риме на дистанции 5 000 метров. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда выиграл золотые медали в фигурном катании, не испугавшись обрыва музыкального сопровождения? 6099 + Ссылка На чемпионате мира по фигурному катанию 1973 года, проходившему в Чехословакии, в середине выступления советской пары Александра Зайцева и Ирины Родниной неожиданно остановилась музыка. Тем не менее, фигуристы не стали останавливаться и откатали программу наизусть под аплодисменты зала, выиграв золотые медали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда в футбольном матче приняло участие более 200 человек одновременно? 11420 + Ссылка 17 мая 2010 года в Испании прошёл необычный благотворительный футбольный матч — клуб Атлетик Бильбао играл против 200 детей одновременно. Дети выбрали тактику 66-80-51 с тремя вратарями, однако все равно проиграли со счётом 3:5. Неправда? Источник: trinixy.ru

Какие футболисты не получили ни одного предупреждения за свою спортивную карьеру? 10318 + Ссылка Стенли Мэтьюз несколько раз признавался лучшим футболистом Англии и один раз — лучшим футболистом Европы. За всю свою спортивную карьеру, длившуюся до 50-летнего возраста, он ни разу не был удалён с поля и даже не получил ни одного предупреждения. На прощальном матче королева Елизавета II пожаловала ему рыцарский титул, что стало первым подобным случаем среди футболистов. Такое же достижение, ни единой жёлтой карточки за всю карьеру, позже повторил Гари Линекер — правда, он ушёл из спорта раньше, в возрасте 34 лет. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Капитан какой футбольной сборной однажды добился от судьи отмены неправильно забитого его командой гола? 11921 + Ссылка На чемпионате мира по футболу 1962 года сборная СССР встречалась с командой Уругвая, и при счёте 1:1 после удара советского футболиста мяч залетел в сетку через дырку с внешней стороны. Арбитр плохо видел момент и гол засчитал, однако капитан советской команды Игорь Нетто жестами объяснил судье, что гол забит неправильно. Этот мяч в итоге отменили, но наши футболисты забили ещё и всё-таки выиграли матч. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране в 2002 году премьер-министр прямо в рабочем кабинете тренировался играть в футбол? 6810 + Ссылка В один из дней апреля 2002 года сотрудники охраны японского премьер-министра Дзюньитиро Коидзуми услышали громкие звуки ударов из его кабинета. Ворвавшись в кабинет, они увидели, что ничего страшного не произошло, а премьер пинает футбольный мяч о стенки. Коидзуми объяснил охране, что должен потренироваться в обращении с мячом, так как никогда этого не делал, а ему предстоит сделать первый символический удар по мячу на открытии чемпионата мира по футболу. Неправда? Источник: www.gazeta.ru

Какой футболист однажды играл в финале кубка Англии со сломанной шеей? 7437 + Ссылка В финале кубка Англии по футболу 1956 года вратарь «Манчестер Сити» Берт Траутманн за 15 минут до конца матча получил травму после того, как нападающий «Бирмингема» ударил его коленом по шее. Однако Траутманн решил продолжить игру и помог своей команде отстоять победный счёт. После продолжающейся боли в течение нескольких дней ему сделали рентген, и выяснилось, что он доигрывал тот матч со сломанной шеей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие две спортивные фирмы образовались в результате ссоры братьев? 16071 + Ссылка В 1924 году братья Адольф и Рудольф Дасслеры основали фирму, которая быстро стала одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви. Однако после Второй Мировой войны они поссорились и разделили компанию пополам. Адольф назвал свою фирму Adidas (от Adi Dassler), а Рудольф — RuDa (от Rudi Dassler), несколько позже переименовав её в Puma. Немецкий городок, где базируются две эти фирмы, и по сей день расколот на две половины, жители которых недолюбливают друг друга. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой спортсмен сумел выиграть золотую олимпийскую медаль, по ходу дистанции остановившись и пропустив уток? 12633 + Ссылка Двухкратный олимпийский чемпион по одиночной гребле Бобби Пирс из Австралии свою первую золотую медаль выиграл в Амстердаме в 1928 году. В четвертьфинальном заезде он сильно опережал соперника, как вдруг заметил преграждающую ему путь утку с утятами. Он решил остановиться и пропустить их, а в это время противник обошёл его на пять корпусов. Однако Пирс сумел выиграть как этот заезд, так и все последующие. Неправда? Источник: www.olympics.com.au

Почему сукно на большинстве бильярдных столов — зелёное? 3667 + Ссылка Бильярд произошёл от игр с палкой и шарами на открытом воздухе и в какой-то мере родственен гольфу и крокету. Поэтому в дань традиции сукно на большинстве бильярдных столов зелёное, как и цвет травы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какому футболисту ожидание конца света помешало сделать отличную карьеру? 6587 + Ссылка Аргентинский вратарь Карлос Роа, выступавший за испанскую «Мальорку», на пике своей карьеры объявил о её завершении, хотя им интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Своё решение он объяснил тем, что ждал конца света, который должен был прийти вместе с третьим тысячелетием. После он вернулся в футбол, но играл только в командах низших дивизионов. Неправда? Источник: www.sport-express.ru

Почему Летняя Олимпиада 1956 года проходила не только в Мельбурне, но и в Стокгольме? 3559 + Ссылка Мельбурн, в котором проходила Летняя Олимпиада 1956 года, не смог принять все виды спорта. Из-за австралийских карантинных норм было невозможно ввезти туда лошадей, поэтому конные соревнования проводились параллельно основным играм в Стокгольме. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каких высот добился слепой альпинист Эрик Вейенмайер? 4861 + Ссылка Эрик Вейенмайер в 2001 году покорил Эверест, а в 2002 году завершил программу «Семь вершин» (покорение самых высоких вершин всех частей света). Среди всех прочих альпинистов, добившихся тех же результатов, Вейенмайер отличается тем, что он слепой. Кроме альпинизма Эрик занимается дайвингом, лыжами, бегает марафонские дистанции. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем бразильский футболист Джоване Элбер однажды заклеил себе рот скотчем? 7664 + Ссылка Бразильский футболист Джоване Элбер, будучи игроком «Штутгарта», однажды получил в первом тайме жёлтую карточку за разговоры с судьёй. На второй тайм он вышел, демонстративно заклеив рот красным скотчем. Неправда? Источник: www.sport-express.ru

Каким спортсменам нельзя желать попутного ветра? 3664 + Ссылка Прыгунам с трамплина на лыжах нельзя желать попутного ветра — он им только вредит. Гораздо лучше встречный ветер, благодаря которому перед лыжником в полёте создаётся воздушная подушка, и он летит дальше. Для начала прыжка спортсменам отводится определённое время, в течение которого тренеры пытаются выбрать оптимальный момент старта с учётом ветра. Смена ветра по ходу соревнований может сделать условия для участников неравными: если лыжнику достался только попутный ветер, его шансы на медали даже с самой лучшей техникой резко снижаются. Хотя в 2010 году в правила соревнований внесены поправки, которые учитывают силу ветра в формуле итоговой оценки прыжка. Неправда? Источник: ski.ru

Где проходили Олимпийские игры, на эмблеме которых год проведения был обозначен пятью цифрами? 5043 + Ссылка На эмблемах Олимпийских игр год обычно обозначается двумя (например, Барселона-92) или четырьмя цифрами (например, Пекин-2008). Но один раз год был обозначен пятью цифрами. Это случилось в 1960 году, когда Олимпиада проходила в Риме — число 1960 было записано как MCMLX. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто нашёл украденный трофей для чемпионата мира по футболу 1966 года? 8538 + Ссылка Незадолго до чемпионата мира по футболу 1966 года в Англии главный его трофей был украден с публичного показа. К поискам подключили полицию и Скотланд-Ярд, но обнаружили кубок через семь дней в зарослях кустарника одного из лондонских садов благодаря собаке по кличке Пиклз, гулявшей там с хозяином. После победы на чемпионате сборной Англии собака была приглашена на банкет и получила право облизать тарелки футболистов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему покерную комбинацию из туза и короля иногда называют «Анна Курникова»? 6348 + Ссылка Анна Курникова за свою спортивную карьеру не выиграла ни одного взрослого профессионального турнира в одиночном разряде. Игроки в покер назвали в её честь комбинацию из туза и короля (АК), так как она красиво выглядит, но редко выигрывает. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто для футбольной карьеры воспользовался славой своего брата? 7022 + Ссылка В 1912 году на службу в Москву был направлен британский дипломат Роберт Брюс Локхарт. В Москве были наслышаны об известном футболисте того времени Локхарте и немедленно пригласили его в команду Морозовской текстильной фабрики. Дипломат принял предложение и выиграл с командой чемпионат Москвы, хотя до этого играл только на уровне любителей, а спортивной знаменитостью был его брат Джон. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где производится большинство футбольных мячей в мире? 8851 + Ссылка 80% всех футбольных мячей в мире производятся в Пакистане, причём три четверти из них — в городе Сиялкот. Значительное число этих мячей изготавливаются с привлечением детского труда, хотя в последние годы эта проблема решается. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая игра обрела вторую жизнь благодаря цветному телевидению? 5018 + Ссылка Бильярдная игра снукер пришла в упадок в середине 20 века. Однако интерес к ней снова сильно возрос после того, как телеканал BBC выбрал её для демонстрации преимуществ цветного телевидения и начал транслировать все чемпионаты. Зелёный стол и разноцветные шары снукера как нельзя лучше подходили для этой цели. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом игроки в гольф на лайнерах могут заботиться об окружающей среде? 5583 + Ссылка На больших океанских лайнерах топ-класса есть даже поля для гольфа. Главной проблемой такой игры является то, что мячики часто улетают за борт. Одна немецкая фирма выпустила специальные мячи в виде спрессованного рыбьего корма для тех игроков, которым не чужда забота об окружающей среде. Неправда? Источник: www.welt.de

Какой вратарь мог стать великим хоккеистом, но предпочёл футбол? 9714 + Ссылка Лев Яшин был не только футбольным вратарём, но и хоккейным. В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призёром чемпионата СССР. Яшина уже хотели позвать в хоккейную сборную на чемпионат мира, но он решил сконцентрироваться на футболе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что случилось с изобретателем роликовых коньков на первой их демонстрации? 6703 + Ссылка Изобретателем роликовых коньков принято считать бельгийца Жан-Жозефа Мерлена. Он продемонстрировал их на лондонском бале-маскараде в 1760 году, катаясь среди публики в дорогих туфлях с маленькими металлическими колесиками и играя на скрипке. Однако эти ролики были ещё настолько несовершенны, что Мерлен не смог вовремя затормозить и врезался в стену, разбив очень дорогое зеркало. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какой спортсмен неоднократно выиграл всевозможные международные титулы, но не смог стать чемпионом России? 9504 + Ссылка Российский фигурист Алексей Ягудин стал четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы и Олимпийским чемпионом 2002 года. Однако за свою карьеру ему ни разу не удалось выиграть чемпионат России. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой вратарь за свою карьеру забил больше, чем многие полевые игроки? 9738 + Ссылка Некоторые футбольные вратари помогают своей команде не только сохранить ворота «сухими», но и забивать голы, исполняя пенальти и штрафные. Особенно часто такой стиль игры исповедуют южноамериканские голкиперы. Больше всех преуспел за всю историю футбола бразилец Рожерио Сени, забив более 100 мячей. Широко известен также экстравагантный вратарь из Парагвая Хосе Луис Чилаверт. Он забил 62 гола, но остаётся единственным голкипером, кому удалось сделать хет-трик в одном матче. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая рок-певица была капитаном женской юниорской сборной России по баскетболу? 6263 + Ссылка Во время учёбы в старших классах школы Земфира была капитаном женской юниорской сборной России по баскетболу. Хотя её рост только 172 см. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой известный спортсмен в детстве специально переучивался на левшу? 4681 + Ссылка Теннисист Рафаэль Надаль играет левой рукой, хотя в реальной жизни он с рождения правша. Держать ракетку в левой его приучил дядя, когда Надалю было 12 лет, обосновав это тем, что левши имеют дополнительное преимущество, так как могут бить правшам (которых большинство) под неудобную руку и придавать мячу необычное вращение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и где состоялся футбольный матч, в котором был зафиксирован счёт 2:2, а все мячи забил один игрок? 18596 + Ссылка 20 марта 1976 года игрок «Астон Виллы» Крис Николл в матче против «Лестер Сити» забил по два мяча и в ворота противника, и в собственные ворота. Матч закончился со счётом 2:2. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие предметы изначально выполняли роль теннисных шарика и ракетки? 6140 + Ссылка Настольный теннис появился как развлечение для высшего английского общества в 1880-х годах. Роль сетки сначала выполняли составленные в ряд книги, шариком служили пробки от шампанского, а ракетками — портсигары. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой царь изобрёл коньки с твёрдо прикреплёнными к обуви полозьями? 11442 + Ссылка Изначально коньки привязывались к обуви верёвками и ремнями. Привычные нам коньки с намертво прикреплёнными к подошве полозьями изобрёл Пётр I, находившийся в Голландии по корабельным делам и увлёкшийся катанием по льду. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Когда и почему в боулинге появилась десятая кегля? 5802 + Ссылка В 19 веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили, тогда игроки для обхода запрета добавили десятую кеглю и дали игре новое название — боулинг. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какой спортсмен, начав тренироваться в 23 года, выиграл медали на следующей Олимпиаде? 7119 + Ссылка Советский баскетболист Янис Круминьш, уроженец Латвии, начал заниматься баскетболом только в 23 года. Уже через два года он стал чемпионом СССР, а ещё через год выиграл серебро Олимпиады-1956 в Мельбурне. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой вид спорта включает в себя подражание пьяному человеку? 7382 + Ссылка Среди имитационных стилей ушу, таких как стиль обезьяны, стиль змеи, стиль богомола и других, особняком стоит стиль пьяного, или «пьяный кулак». Он основан на подражании пьяному человеку с резкими изменениями направления движения и падениями и считается одним из самых сложных для изучения стилей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда получил премию за гол в свои ворота? 10616 + Ссылка На чемпионате мира по футболу 1974 года сборная Нидерландов до финала забила 14 голов, а пропустила один, и тот от своего же защитника Рууда Крола. Команда потребовала у спонсора выплатить Кролу премию, так как в контракте не было оговорено исключений для автоголов, которые в протоколе футбольного матча записываются на счёт их авторов наряду с обычными голами. После этого турнира спонсоры всегда особо оговаривают отсутствие премий для подобных случаев. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Когда на Олимпийских играх спортсмены состязались в плавании с препятствиями? 5177 + Ссылка На первых Олимпиадах было немало странных по сегодняшним меркам видов спорта. Например, метание копья обеими руками и толкание булыжника. На играх 1900 года в Париже было плавание с препятствиями на 200 метров — пловцам надо было пробираться среди погруженных в воду брёвен и нырять под поставленные на якорь лодки. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Чем Терминатор отличается от Херминатора? 2847 + Ссылка Двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный обладатель Кубка мира по горным лыжам австриец Херманн Майер имеет прозвище Херминатор. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что не разрешалось первым баскетболистам? 3326 + Ссылка Первые правила баскетбола разрешали только пасоваться или бросать мяч в корзину, а дриблинг появился только через несколько лет. Также вначале баскетболисты кидали мяч в корзины из-под персиков, у которых было дно, и каждый раз было необходимо залезать на лестницу, чтобы вытащить мяч. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда забил в одном матче сразу три мяча в свои ворота? 11172 + Ссылка Бельгийский футболист Стэн ван ден Байс в матче национального чемпионата между «Жерминаль Экерен» и «Андерлехтом» сезона 1995-96 забил сразу 3 автогола, что является рекордом. «Андерлехт» победил 3:2, не забив самостоятельно ни разу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая олимпийская чемпионка скрыла, что является гермафродитом? 22092 + Ссылка Польская спортсменка Станислава Валасевич выиграла на олимпиаде 1932 года забег на 100 метров, установив мировой рекорд. Только после её смерти в 1980 году при вскрытии обнаружили, что она была гермафродитом. Станислава обладала и мужской, и женской парами хромосом, а также имела недоразвитые половые органы обоих полов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой футбольной сборной для выхода в следующий раунд пришлось защищать не только свои, но и чужие ворота? 20337 + Ссылка В 1994 году в рамках Shell Caribbean Cup встречались футбольные сборные Барбадоса и Гренады. Барбадосу для выхода в следующий раунд была нужна победа с перевесом в 2 мяча. За 5 минут до конца матча счёт был 2:1, и в этот момент барбадосцы специально забили мяч в свои ворота. По регламенту соревнований в случае ничьей назначалось дополнительное время, и первой забившей в нём команде присуждалась победа 2:0. Последние минуты основного времени барбадосцам пришлось защищать как собственные ворота, так и ворота соперника, чтобы он тоже не забил автогол. В итоге Барбадос перевёл игру в овертайм и всё же добился успеха. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какая фраза Фридриха Великого помогла шахматистам добиться налоговых льгот? 10898 + Ссылка В 1982 году шахматная федерация ФРГ после многолетних попыток добилась от министерства финансов признания шахмат «полезным видом спорта, имеющим воспитательное значение» (что позволило федерации получить налоговые льготы). Решающим аргументом явилась цитата из письма прусского короля Фридриха Великого: «Шахматы воспитывают склонность к самостоятельному мышлению». Конец этой фразы, который федерация предпочла не приводить, гласил: «... а потому не следует их поощрять». Неправда? Источник: www.freechess.ru

Как сами шведы называют шведские стол и стенку? 12700 + Ссылка Шведский стол сами шведы называют закусочным или бутербродным. Термин, обозначающий в шведском языке шведскую стенку, переводится как «рама с перекладинами». Ничего не знают в этой стране и о шведской семье — мнение о том, что шведы гораздо чаще других народов практикуют совместное сожительство трёх и более человек, является заблуждением. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

Когда хоккейная шайба была деревянной? 1965 + Ссылка В начале развития современного хоккея в течение четырёх лет с 1875 по 1879 играли деревянной шайбой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какого футболиста выкупили болельщики родного клуба? 9299 + Ссылка Гуус Хиддинк начинал профессиональную карьеру футболиста в клубе «Де Графсхап». Через 3 года его выкупил ПСВ, но после сезона в Эйндховене болельщики «Де Графсхап», за неимением у клуба нужной суммы, самостоятельно собрали 40 тысяч гульденов и вернули Хиддинка. Неправда? Источник: sport.rbc.ru

Какой рекламный контракт заставил Майкла Джордана завернуться в американский флаг? 9456 + Ссылка Майкл Джордан на церемонии награждения американской баскетбольной сборной золотыми медалями Олимпиады 1992 года в Барселоне стоял на пьедестале, завернувшись в американский флаг. Это было вызвано не только патриотическими чувствами, но и контрактом спортсмена с компанией Nike, так как на форме сборной стоял логотип Reebok. Неправда? Источник: espn.go.com

Какое животное подсказало бегунам начинать с низкого старта? 12944 + Ссылка До 1887 года все бегуны стояли на старте в полный рост, ожидая команды начать бег. Низкий старт придумал американский спринтер Шерилл после наблюдений за кенгуру, которые перед началом движения пригибаются к земле. Когда он несмотря на протест судьи и насмешки зрителей применил новый способ, сразу же выиграл забег. Неправда? Источник: spo.1september.ru

Какая страна, не имеющая гор, славится самым титулованным горнолыжником? 2831 + Ссылка Самый титулованный горнолыжник в истории Кубка мира Марк Жирарделли выступал за Люксембург — страну, в которой нет сколь-нибудь высоких гор. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая война началась после поражения в футбольном матче? 12079 + Ссылка Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа Чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в 1969 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие философы были чемпионами по боевым единоборствам? 15691 + Ссылка Многие древнегреческие мыслители, включая Демосфена, Демокрита, Сократа, Аристотеля и Гиппократа, участвовали в Олимпийских играх. Пифагор был чемпионом по кулачному бою, а Платон выигрывал соревнования по древнему единоборству панкратиону. Неправда? Источник: www.krugosvet.ru

Какой испанский футбольный клуб принципиально не приглашает иностранцев? 4902 + Ссылка Испанский футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао — центра Страны Басков на севере Испании — комплектуется только местными футболистами или игроками из других стран с баскскими корнями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как одевались древние греки для занятий спортом? 6894 + Ссылка Древние греки занимались физическими упражнениями, а также соревновались на Олимпиадах обнажёнными. Неправда? Источник: www.ng.ru

Какие арбитры показывали красную карточку самим себе? 13230 + Ссылка Известны два случая, когда арбитры показывали красную карточку самим себе: Энди Уэйн, судивший матч «Питерборо Норт Энд» — «Роял Мэйл», и Мелвин Силвестр на матче «Саутгемптон Армс» — «Херстборн Таррант Бритиш Легион». Первый подбежал к голкиперу после очередного его протеста, но вовремя остановился и решил удалить себя, чтобы не доводить дело до рукоприкладства. А второй нанёс несколько ударов игроку после толчка от него. Неправда? Источник: www.sport-express.ru

Кто приносил проигравших в спортивном матче в жертву? 4354 + Ссылка В командных играх ацтеков с резиновым мячом существовала традиция приносить игроков одной из команд в жертву. Насчёт того, какая это была команда — победившая или проигравшая — историки спорят до сих пор. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как боксёр зарабатывал на рекламе во время нокдаунов? 7651 + Ссылка Перед боксёрским поединком 2000 года между Майком Тайсоном и Джулиусом Френсисом публика была заранее уверена в победе первого. Английская газета The Mirror даже заплатила за рекламу на подошвах обуви Френсиса, чтобы она попала в кадры фото- и видеокамер во время нокдаунов. Неправда? Источник: www.peoples.ru