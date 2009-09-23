Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Самцы каких животных активно помогают самкам съесть себя во время спаривания? 23 + Ссылка У многих видов пауков самка после, во время или вместо процесса спаривания может съесть самца. В подавляющем большинстве случаев тот старается избежать такой участи, но у вида австралийских вдов самцы активно помогают акту полового каннибализма. Вставив педипальпу в половое отверстие самки, самец совершает сальто и располагает свой живот напротив её рта. Самопожертвование преследует две цели: трапеза увеличивает время спаривания, что приводит к оплодотворению большего числа яиц, а сытая самка с высокой вероятностью отвергнет других ухажёров. Согласно исследованиям, менее 20% самцов австралийских вдов в принципе находят себе партнёршу за время жизни, поэтому оставить свои гены потомкам, пусть и с предрешённым финалом, для них большая удача. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой эпизод сериала «Свинка Пеппа» запрещён к показу в Австралии? 511 + Ссылка В 47 эпизоде мультсериала «Свинка Пеппа» герои находят в раковине паука, и Пеппа пугается его, пока не приходит к выводу, что с ним можно дружить. Эта серия была запрещена к показу в Австралии, так как призывать детей не бояться пауков на континенте, славящемся многими опасными ядовитыми видами, сочли плохой идеей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего самцы некоторых пауков откусывают сами себе половые органы? 710 + Ссылка Самцы пауков накапливают сперму в последних члениках педипальп и через них же вводят сперму в половые отверстия самок. Некоторые пауки после спаривания откусывают от себя эти членики, чтобы оставить их в самке как пробку, которая предотвращает как выливание спермы, так и возможность оплодотворения другим самцом. Исследование подобного поведения у пауков Herennia multipuncta также показало, что после избавления от своих половых органов самец становится более подвижным и приобретает преимущество в схватках с другими самцами, которых он должен отгонять от оплодотворённой самки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как связаны друг с другом танец тарантелла и паук тарантул? 671 + Ссылка Итальянский город Таранто (в древности — Тарент) дал название и танцу тарантелле, и пауку тарантулу. В средние века местные жители верили, что этот паук ядовит и его укус вызывает смертельную болезнь. Единственным способом излечения они считали танец, исполнение которого могло длиться несколько часов. Движения такой тарантеллы были экстатичными и почти конвульсивными, что символизировало агонию от укуса. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто может прыгать на расстояния в несколько раз длиннее себя, не используя мышцы? 981 + Ссылка Пауки-скакунчики могут прыгать на расстояния в несколько раз больше собственных размеров. Однако в отличие, например, от кузнечиков, прыжки этих пауков совершаются не за счёт мускульной силы ног. Вместо неё скакунчики используют принципы гидравлики — они отталкиваются от поверхности за счёт резкого притока жидкости тела (гемолимфы) к своим ножкам. Прыгают пауки не наобум, а страхуются, прикрепляясь своей нитью к месту начала прыжка — если он окажется неудачным, паук может быстро вернуться по нити обратно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом пауки перемещаются по воздуху на огромные расстояния? 771 + Ссылка Пауки, особенно молодые лёгкие особи, способны заниматься воздухоплаванием. Выйдя на открытую площадку, паук задирает брюшко вверх и выпускает несколько нитей, из которых обычно он делает паутину. Но в данном случае нити образуют подобие парашюта и позволяют пауку планировать в воздушных потоках. Обычно дальность такого путешествия не превышает нескольких метров, однако иногда пауков может заносить очень далеко, что позволило им колонизировать любые уголки суши на планете и самые отдалённые острова. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где обитают пауки, способные передвигаться наподобие выполняющих сальто акробатов? 849 + Ссылка Обитающие в марокканских пустынях пауки вида Cebrennus rechenbergi известны уникальным способом передвижения. Помимо обычного шага, они могут развивать скорость до 2 м/с, отталкиваясь конечностями и переворачиваясь через голову наподобие выполняющих сальто акробатов. Такие кувырки пауки умеют делать даже вверх по песчаным склонам с углом наклона до 40°. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом пауки используют силу электричества для ловли жертв? 1168 + Ссылка Клей, которым пауки покрывают нити паутины, не просто удерживает пролетающих насекомых. Благодаря своим электростатическим свойствам он способствует ещё и тому, что нити паутины сами вытягиваются к насекомым, которые в процессе полёта и трения о воздух накопили на себе статический заряд (неважно, положительный или отрицательный). Нити могут отклоняться до 2 мм, но с огромной скоростью — 2 м/с. Также было обнаружено, что клейкие спирали паутины деформируют электростатическое поле Земли на расстоянии нескольких миллиметров. Могут ли насекомые, например, пчёлы, заблаговременно чувствовать эту деформацию и корректировать свой курс, чтобы не стать жертвой паука, ещё предстоит выяснить. Неправда? Источник: nauka21vek.ru

Какие насекомые способны заставлять пауков строить необычную паутину? 1085 + Ссылка Паразитические наездники вида Hymenoepimecis argyraphaga способны парализовать пауков и откладывать яйца на их брюшко. Вылупившись, личинки паразита начинают сосать кровь паука, который продолжает привычную жизнь. Однако перед окукливанием личинки впускают в тело жертвы химикаты, меняющие поведение паука таким образом, что он начинает строить сильно укреплённые нити своей паутины в несколько слоёв. Превратившись в куколку, наездник убивает паука ядом и формирует кокон, для удержания которого на весу и необходимы усиленные нити. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего у одного вида гадюк на кончике хвоста имеется образование в виде паука? 1090 + Ссылка В горных районах западного Ирана обитает вид ложнорогатых гадюк, который назвали паукохвостым. На кончике хвоста этих змей находится образование, сильно похожее на паукообразное членистоногое. Совершая движения хвостом, змеи имитируют движение паука и тем самым приманивают птиц, которых затем съедают. Неправда? Источник: snakesarelong.blogspot.ru

Для чего множество видов насекомых и пауков мимикрируют под муравьёв? 3062 + Ссылка Муравьи в силу своей агрессивности и малой питательности в большинстве случаев являются непривлекательной добычей для птиц или хищных ос. Из-за этого широко распространена мимикрия под муравьёв среди других насекомых — жуков, клопов, клещей, мух, богомолов. Но лидером в этом отношении являются ещё одни представители членистоногих, пауки, более 100 видов которых так похожи на разные виды муравьёв, что визуально отличить их можно только по количеству ног (8 вместо 6). Причём некоторые их них, например, пауки-муравьеды, мимикрируют не с целью защиты, а с целью охоты на самих муравьёв. Они заходят в муравейник на шести задних ногах, поднимая две передних на манер муравьиных антенн, а когда ловят добычу, то подражают поведению обычных муравьёв, выносящих наружу своих умерших товарищей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое социальное поведение может возникать у пауков? 1669 + Ссылка Большинство видов пауков ориентировано на одиночный образ жизни, но есть виды, которые в той или иной степени можно назвать социальными. Группа пауков строит общую паутину, что позволяет увеличить пойманную биомассу в расчёте на одного паука. Иногда общие сети бывают настолько крупными и прочными, что в них попадаются птицы и летучие мыши. Некоторые виды, например, Anelosimus eximius, по ряду признаков приближаются к эусоциальному поведению пчёл или муравьёв. В колонии таких пауков появляется доминирующая самка, в то время как остальные самки нерепродуктивны и только ухаживают за общим потомством, также замечен механизм наподобие роения, когда группа самок отделяется от колонии и эмигрирует в новое место. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие пауки умеют делать собственные копии? 2823 + Ссылка Пауки вида Cyclosa mulmeinensis из Сингапура умеют делать свою копию из попавшего в сеть мусора и остатков жертв. Муляж имеет «лапки» и отражает свет подобно своему прототипу, а дуновение ветра может создать впечатление, что он шевелится. Таким образом эти пауки обманывают охотящихся на них ос, так как муляж располагается на самом видном месте паутины, и в большинстве случаев хищники атакуют именно его, позволяя настоящему пауку скрыться. Неправда? Источник: www.nat-geo.ru

Зачем клопы Acanthaspis petax таскают на своей спине множество трупов муравьёв? 3437 + Ссылка Клопы вида Acanthaspis petax обычно охотятся на муравьёв, причём после убийства жертвы и высасывания её внутренностей не оставляют трупы. Из множества тел муравьёв клоп сооружает своеобразный щит, который носит на своей спине для защиты от пауков, которые являются хищниками уже по отношению к Acanthaspis petax. Паук принимает этот панцирь за живых муравьёв, умеющих собираться вместе и противостоять паукам ядовитыми веществами, поэтому не решается напасть на клопа. А если всё-таки нападает, Acanthaspis petax может сбросить свою ношу и убежать, сбив паука с толку. Неправда? Источник: www.nat-geo.ru

Какой паук выработал способность перемещаться на манер колеса? 3657 + Ссылка В южноафриканской пустыне Намиб обитает Carparachne aureoflava — катящийся паук. Его главным врагом является дорожная оса, которая своим жалом парализует паука, а затем откладывает в его тело яйца. Для защиты эти пауки роют глубокие норы, однако, если оса настигает паука вдали от убежища, он встаёт на бок и катится вниз по песчаной дюне словно колесо, развивая скорость до 1 м/с и делая за секунду до 44 оборотов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких пауков брюшко заканчивается диском, похожим на печать? 2784 + Ссылка Пауки рода циклокосмия, обитающие в Азии и Северной Америке, имеют оригинальный вид: их брюшко заканчивается твёрдой поверхностью в форме диска, на котором многочисленные канавки формируют замысловатый узор. У вида Cyclocosmia truncata, например, этот узор напоминает печать. Когда этому пауку угрожает опасность, он уползает в свою норку и затыкает вход своим диском, который совпадает со входным отверстием по диаметру. Неправда? Источник: ianimal.ru

Укус какого животного вызывает болезненную эрекцию, длящуюся несколько часов? 1991 + Ссылка Самым ядовитым пауком считается бразильский странствующий паук — его яд, введённый внутривенно, более чем в 10 раз токсичнее яда чёрной вдовы. Для человека укус этого паука редко смертелен, но часто вызывает приапизм — болезненную эрекцию, длящуюся несколько часов, что в итоге может привести к импотенции. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему паук не прилипает к собственной паутине? 2074 + Ссылка Пауки не прилипают к липким нитям своей собственной паутины благодаря особым волоскам на лапах. Они, во-первых, уменьшают площадь соприкосновения конечности с каплями клея на нитях, а, во-вторых, покрыты особым веществом, резко понижающим липучие свойства клея. Когда паук ставит лапу на нить, капля клея окутывает именно волоски, соскальзывая обратно, как только паук переставляет лапу. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какие животные на Гавайях имеют окраску в виде улыбающегося человеческого лица? 6631 + Ссылка Пауки вида Theridion grallator, обитающие только на Гавайских островах, имеют удивительную окраску тела, напоминающую улыбающееся человеческое лицо, причём окраска каждой особи уникальна. Предположительно, такой рисунок должен отпугивать их единственных врагов, птиц. Хотя другие зоологи подвергают это сомнению, ведь паучки обычно прячутся днём, выходя из укрытия только ночью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Можно ли сшить одежду из паутины? 4958 + Ссылка Шить одежду из паутины возможно, только это на несколько порядков труднее и дороже, чем из обыкновенного шёлка, получаемого от тутового шелкопряда. Первое задокументированное упоминание такой одежды датируется 1710 годом, когда французский учёный и предприниматель де Сё Хилер изготовил перчатки и носки из «паучьего шёлка» и подарил их королю Людовику XIV. А совсем недавно в Американском музее естественной истории выставлялся кусок ткани размером чуть больше 3 квадратных метров. Для её получения несколько десятков рабочих в течение 4 лет ловили на Мадагаскаре пауков-золотопрядов, затем аккуратно вынимали из них нити и отпускали обратно в природу. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какие пауки питаются преимущественно растительной пищей? 4445 + Ссылка Все известные биологам пауки — хищники. Однако питание вида Bagheera kiplingi на 90% состоит из растительной пищи. Эти пауки обитают на акациях и питаются белтовыми тельцами — особыми структурами на кончиках листьев, богатых липидами и белками. Обычно белтовы тельца входят в рацион муравьёв, которые «культивируют» их и защищают растение, а пауки просто воруют их. Только во время засухи Bagheera kiplingi могут переходить к каннибализму, поедая друг друга. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где живут пауки, которые сами набрасывают паутину на своих жертв? 3605 + Ссылка Живущие в Австралии пауки-гладиаторы, как и другие пауки, плетут паутину, однако способ охоты с её помощью у гладиаторов совершенно иной. Они сооружают паутину в виде небольшого квадрата из очень эластичных нитей, а затем высматривают насекомое-жертву, держа этот квадрат между двух пар передних ног. Когда жертва оказывается в подходящем месте, паук-гладиатор накрывает её резким броском своей сети. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные способны переваривать пищу снаружи своего организма? 4138 + Ссылка Морская звезда может питаться, не заглатывая пищу. Например, встречая двустворчатого моллюска, она обхватывает его и выворачивает наизнанку нижний желудок. Тот проникает в раковину, обволакивает мягкие части моллюска и переваривает, а затем морская звезда просто втягивает в себя разжиженный раствор. Похожим образом действуют и пауки — правда, выворачивать желудок они не умеют, а просто впрыскивают в жертву пищеварительный сок. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org