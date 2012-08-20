Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Король какой страны однажды изменил её девиз на прямо противоположный? 37 + Ссылка По древней легенде, на Геркулесовых столбах была предостерегающая моряков надпись «Non plus ultra», то есть «Дальше некуда», символизирующая край мира. В конце 15 века по завершении Реконкисты Геркулесовы столбы стали территорией Испании, а надпись поместили на испанский герб. Однако вскоре Колумб открыл Америку, и король Карл V убрал из девиза частицу, превратив его в «Plus ultra» — «За пределы». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Первым королём какой страны стал русский эмигрант? 269 + Ссылка Родившийся в Российской империи авантюрист Борис Скосырев в 1934 году прибыл в Андорру и предложил Генеральному Совету план реформ. Андорра была провозглашена королевством, а новоиспечённый король Борис I начал издавать прогрессивные для своего времени указы и подготовил проект конституции. Однако его намерения сделать Андорру игорной зоной по примеру Монако вызвали недовольство епископа Урхельского, соправителя Андорры от Испании. Борис объявил епископу войну и менее чем через две недели восхождения на трон был арестован пятью испанскими гвардейцами. Его судили и приговорили только к одному году тюрьмы за незаконное пересечение границы, так как иных законов своими действиями он не нарушил. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему мексиканцы называют американцев «гринго»? 343 + Ссылка Одно из прозвищ американцев — гринго, особенно часто их так называют в Мексике и других странах Латинской Америки. Этот термин пришёл из Испании, где употреблялся в отношении любых иностранцев, плохо говорящих по-испански. По всей вероятности, слово «gringo» произошло от «griego», то есть «грек», что сближает его с английской идиомой относительно непонятной речи «Greek to me». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в 19 веке лихого танцора в народе называли спинозой? 407 + Ссылка В 19 веке лихого танцора, поражающего публику мастерством, в народе называли спинозой. Это слово встречается и в литературе: «Я не Спиноза какой-нибудь, чтобы выделывать ногами кренделя» (рассказ Чехова «Свадьба») или «Он, как Спиноза, промеж ног проюркнул» (рассказ Лескова «Шерамур»). Виновником же появления эпитета является не знаменитый голландский философ Бенедикт Спиноза, а танцовщик труппы Большого театра в 1869—1872 годах Леон Эспиноса, приехавший из Испании. Неправда? Источник: dic.academic.ru

Где и когда состоялось сражение, которое одна из сторон приняла за военный салют? 694 + Ссылка Во время испано-американской войны 1898 года бронепалубный крейсер «Чарлстон» получил приказ захватить остров Гуам в Тихом океане, принадлежавший Испании. Подойдя к острову, американцы обнаружили в гавани только один торговый корабль и сделали несколько залпов по старой крепости. По-видимому, ни один снаряд не достиг цели, так как не знавший о начале войны командир испанского гарнизона решил, что крейсер им салютует. Он послал гонца к губернатору, чтобы попросить разрешения на ответный салют, а сам вместе с несколькими помощниками сел в лодку и отправился поприветствовать гостей. Только на палубе американцы сообщили им о войне, взяли в плен и договорились о сдаче острова без боя и жертв. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какого знаменитого велогонщика пульс равен 28 ударам в минуту? 657 + Ссылка Велогонщик Мигель Индурайн, пять раз подряд выигравший Тур де Франс, обладает уникальными физиологическими особенностями. Если пульс обычного человека составляет 60—70 ударов в минуту, у Индурайна этот показатель равен 28. Объём его лёгких — 8 литров, в то время как средний объём равен 6 литрам. Его система кровообращения прокачивает 7 литров кислорода за минуту при норме 3—4 литра у обычного человека и 5—6 литров у профессиональных велосипедистов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится театр, в котором оплата представления зависит от количества улыбок зрителей? 832 + Ссылка Комедийный театр «Teatreneu» в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинки кресел в зрительном зале вмонтированы планшеты с установленной программой по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 €, то есть после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра, чьи доходы выросли. Неправда? Источник: www.bbc.com

Какая валюта стала обозначаться знаком $ раньше, чем доллар? 1763 + Ссылка Знак доллара $ старше американской валюты. Он появился в деловой корреспонденции с 1770-х годов и употреблялся в отношении песо — валюты, выпускаемой Испанией для своих колоний и имевшей также хождение на территории будущих США. Изучение документов той эпохи показало, что знак образовался слиянием букв P и S в аббревиатуре Ps, употреблявшейся для песо во множественном числе. Сначала буквы просто накладывались друг на друга, а потом от P осталась только вертикальная линия. По сей день $ является также официальным символом мексиканского и всех других латиноамериканских песо. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как для испанских зрителей перевели фразу Терминатора «Hasta la vista, baby»? 619 + Ссылка Когда «Терминатор» переводили на испанский язык, знаменитое «Hasta la vista, baby» решили изменить, чтобы сохранить эффект смены языка для фразы со значением «До свидания». Выбрали японский эквивалент, и зрители слышали «Sayonara, baby». Хотя в другой испаноязычной версии для латиноамериканских стран переводчики решили оставить оригинальное выражение как есть. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где применяли пытки, источником вдохновения для которых были работы Дали и Кандинского? 1052 + Ссылка Работы Дали и Кандинского вдохновили республиканцев на создание особых пыточных камер для пленных франкистов во время Гражданской войны в Испании. В них были кровати с поверхностью под углом 20°, пол с хаотично приделанными кирпичами, на стенах висели картины от представителей абстракционизма и сюрреализма. Пытки включали также просмотр фильма Бунюэля «Андалузский пёс». Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Каким образом в начале 19 века доставили вакцину от оспы в Америку? 897 + Ссылка В конце 18 века европейские врачи убедились в том, что прививание коровьей оспы обеспечивает человеку иммунитет от более тяжёлой натуральной оспы, которая ежегодно уносила более миллиона жизней. Вскоре вакцину захотели переправить в Новый Свет, однако в то время не было холодильников. В 1803 году стартовала экспедиция под руководством испанского доктора Франсиско Хавьера де Бальмиса. Он использовал 22 мальчиков-сирот в возрасте от 8 до 10 лет в качестве живой цепочки: примерно каждые десять дней из созревших на их руках пузырьков забиралась лимфа и прививалась следующим мальчикам. Таким образом вакцина была доставлена в Мексику, страны Центральной и Южной Америки, а затем с помощью новой партии мальчиков в Филиппины и Китай. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и зачем два миллиона человека выстроились в цепь длиной 600 км? 562 + Ссылка 23 августа 1989 года около двух миллионов жителей Литвы, Латвии и Эстонии (примерно 25% населения этих республик на тот момент) выстроились в живую цепь длиной 600 км, соединив столицы Вильнюс, Ригу и Таллин. Акция мирного протеста, получившая название «Балтийский путь», была приурочена к 50-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа, согласно которому страны Прибалтики вошли в сферу влияния Советского Союза и позже были присоединены к нему. В 2013 году вдохновлённые этой акцией сторонники независимости Каталонии организовали похожую цепь из 1,6 миллиона человек длиной 480 км. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

За что лишили медалей победителей турнира по баскетболу на Паралимпиаде 2000 года? 937 + Ссылка В финале баскетбольного турнира среди спортсменов с расстройством интеллекта на Параолимпийских играх 2000 года в Сиднее сборная Испании выиграла у россиян. Через некоторое время один из обладателей золотых медалей журналист Карлос Рибагорда рассказал о том, что только двое из двенадцати участников той команды действительно были инвалидами, а остальные, как и он сам, просто притворялись. МОК лишил испанцев медалей и присудил первое место сборной России, а затем вообще запретил соревнования для инвалидов со слабым интеллектом. Только на Паралимпиаде 2012 года в Лондоне эта группа была допущена к участию в некоторых видах спорта, а контроль со стороны МОК за возможным жульничеством стал гораздо жёстче. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем мужчины самых разных народов имитировали роды своих жён? 880 + Ссылка Ещё древнегреческие историки описывали у жителей Корсики и Испании обряд кувады, при котором муж роженицы симулирует схватки, а после рождения ребёнка ложится с ним рядом в постель в женской одежде и принимает поздравления. В это время жена занимается обычной домашней работой, только иногда кормя ребёнка. Кувада была распространена у самых разных народов по всей планете, а не далее чем в 19 веке данный обряд описывался у белорусов и в Смоленской губернии. Главной причиной такого поведения отцов считают желание обмануть злых духов, которые приходят за слабыми роженицей и ребёнком, а вместо этого встречают сильного мужчину-охранителя. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что мог делать автомат 1912 года, считающийся первой в мире компьютерной игрой? 1293 + Ссылка В 1912 году, задолго до появления прообразов современных компьютеров, испанский инженер Леонардо Торрес-и-Кеведо сконструировал электромеханический автомат «El Ajedrecista», который считается первой в истории компьютерной игрой. Устройство представляло собой шахматную доску с передвигаемыми машиной с помощью электромагнитов королём и ладьёй, а также королём другого цвета, которого перемещал человек. Автомат, пусть и не за минимальное количество ходов, гарантированно завершал этот шахматный эндшпиль матом оппоненту. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране католическая церковь была вовлечена в похищение тысяч детей? 985 + Ссылка После победы мятежников в Гражданской войне в Испании по приказу Франко были похищены тысячи детей республиканцев и отданы на усыновление в семьи, лояльные режиму. Позже практика изъятия детей у родителей, считавшихся морально или финансово неустойчивыми, была внедрена сразу в роддомах. В цепочку были вовлечены как медики, так и католическая церковь, играющая важную роль во многих сферах испанской жизни. Священники и монахини вели списки приёмных родителей из католических семей, а проданные им дети объявлялись настоящим матерям умершими вскоре после родов. Такая практика продолжалась до 1990-х годов, но из-за отсутствия официального государственного расследования трудно назвать общую цифру похищенных детей, хотя по оценкам некоторых адвокатов это число может достигать 300 000. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какую болезнь французы называли «итальянской», а итальянцы — «французской»? 2076 + Ссылка Болезни сифилис такое название дал итальянский поэт и врач Джироламо Фракасторо в 1530 году. До этого времени в Италии она была известна как «французская болезнь», а во Франции, наоборот, как «итальянская болезнь». В Нидерландах сифилис называли «испанской болезнью», в России — «польской болезнью», в Османской империи — «христианской болезнью». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где кости мамонта почитались как мощи христианского святого? 1070 + Ссылка Один из почитаемых христианами мучеников — святой Христофор, который, согласно преданию, жил в 3 веке и был огромного роста. В православной традиции он изображался на иконах с головой пса или лошади, у католиков — в образе великана, переносящего Христа через реку. В Валенсии зуб мамонта почитался как часть его мощей, а бедренную кость мамонта в качестве руки святого Христофора торжественно проносили по улицам с молитвами о дожде. Неправда? Источник: books.google.ru

Каким островом попеременно владеют Франция и Испания? 2818 + Ссылка На границе Испании и Франции, проходящей по реке Бидасоа, расположен небольшой остров Фазанов. В 1659 году здесь был подписан мирный договор между этими государствами, положивший конец длительной войне. С тех пор остров имеет статус кондоминиума, то есть находится под управлением одновременно двух стран, причём смена фактического администратора происходит периодически. Шесть месяцев островом заведует муниципалитет испанского города Ирун, другие шесть месяцев — власти французского города Андай. На самом острове никто не живёт, посетители сюда тоже не допускаются. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой клуб по ошибке пытался купить Лионеля Месси из-за неверного истолкования слов? 1837 + Ссылка В 2008 году инвестиционная компания шейха Мансура из ОАЭ купила английский футбольный клуб «Манчестер Сити». В одном из телефонных разговоров с исполнительным директором клуба шейх сказал: «It's all getting messy» («Всё осложняется»). Директор ослышался и понял эту фразу как указание купить Лионеля Месси из «Барселоны», однако испанский клуб отклонил предложение в 30 миллионов фунтов за своего лидера. Весной следующего года «Манчестер Сити» предпринял новую попытку купить Месси и был готов заплатить в четыре раза больше, но снова получил отказ. Неправда? Источник: www.lenta.ru

Монарх какого государства избирается демократическим путём гражданами другой страны? 1555 + Ссылка Княжество Андорра управляется совместно Испанией и Францией. Князьями являются, соответственно, епископ Урхельской католической епархии и президент Франции. Таким образом, французский президент является единственным в мире демократически избранным монархом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой европейский город имеет девиз-ребус? 1833 + Ссылка На гербе, флаге и других символах испанского города Севилья можно увидеть её девиз-ребус — NO8DO. На самом деле в середине девиза не восьмёрка, а моток шерсти, который по-испански называется madeja. Получившаяся фраза «No madeja do» звучит так же, как «No me ha dejado», что означает «Ты не покинул меня». По легенде, эти слова городу даровал в 13 веке король Альфонсо X Мудрый после того, как его сын попытался поднять восстание и взять власть в свои руки, но севильцы остались верными правителю. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В состав какого кулинарного блюда можно включить всю нашу планету? 3678 + Ссылка Если в двух противоположных точках нашей планеты одновременно положить на землю два куска хлеба, то получится сэндвич с земным шаром. Первый такой бутерброд изготовили в 2006 году, рассчитав координаты места в Испании и соответствующего места-антипода в Новой Зеландии. Впоследствии опыт был повторён во многих других уголках планеты. А вот жителям России сэндвич с Землёй сделать очень трудно, поскольку для подавляющей части территории страны противоположные точки находятся в Тихом и Атлантическом океанах. Неправда? Источник: www.zefrank.com

Где можно съесть стейк, приготовленный над жерлом действующего вулкана? 3172 + Ссылка На испанском острове Лансароте, входящем в группу Канарских островов, есть ресторан El Diablo (в переводе с испанского — «дьявол»). Пищу здесь готовят прямо над жерлом действующего вулкана при температуре свыше 400 °C. Неправда? Источник: www.independent.co.uk

В каких странах боятся не пятницы 13-го, а вторника 13-го? 2151 + Ссылка Пятница 13-ое не везде считается самым несчастливым днём календаря. В Греции и испаноязычных странах традиционно боятся выпадающего на 13-ое число вторника. А в Италии — пятницы, но 17-го, ведь числа 17 итальянцы опасаются гораздо больше, чем 13. Однако страх перед такими числами может оказывать обратное влияние на вероятность несчастий. Например, центр страховой статистики Нидерландов подсчитал, что в приходящиеся на пятницу 13-ое дни случается меньше аварий и страховых случаев, чем в обычные дни, так как люди склонны вести себя более осторожно или вообще не выходить из дома. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая знаменитая русская картина была создана под впечатлением от корриды? 2893 + Ссылка На создание картины «Иван Грозный и сын его Иван» Илью Репина вдохновили несколько событий. Первое — это убийство царя Александра II от взрыва бомбы, второе — посещение в том же году Репиным концерта Римского-Корсакова, где он впечатлился музыкой симфонической сюиты «Антар» и захотел передать это настроение на холсте. А финальным стимулом для художника стало посещение корриды в Испании, после чего он писал в дневнике: «Несчастья, живая смерть, убийства и кровь составляют влекущую к себе силу... И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой, сейчас же принялся за кровавую сцену». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как английская разведка обманула Гитлера, чтобы союзники без помех захватили Сицилию? 6990 + Ссылка В апреле 1943 года на испанском берегу было обнаружено тело в мундире майора морской пехоты Великобритании. К его запястью наручниками был прикреплён чемоданчик с секретными документами о планах вторжения союзников в Грецию. Так как Испания была наводнена немецкими агентами, документы быстро попали к Гитлеру, и он приказал готовиться к обороне Греции и Сардинии вместо Сицилии, к чему призывал Муссолини. Однако союзники высадились именно на Сицилии и без особых усилий овладели островом. Оказалось, что именно с этой целью данную операцию с кодовым названием «Мясной фарш» провернула английская разведка, надев военную форму на тело бездомного, покончившего с собой, и доставив его в Испанию на подлодке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему бык на корриде атакует не матадора, а красный плащ? 3831 + Ссылка Бык на корриде атакует красный плащ матадора, который называется мулета, совсем не потому, что его раздражает красный цвет — ведь коровы не различают цветов. На самом деле бык реагирует на движение, когда тореро раскачивает мулету. А красный цвет исторически был выбран с той целью, чтобы кровь быка была менее заметна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть многоцветные и трёхмерные пещерные рисунки древних людей? 2788 + Ссылка Рисунки древних людей в пещерах необязательно примитивны и грубы. Например, в испанской пещере Альтамира найдены полихромные рисунки эпохи верхнего палеолита (более 10 тысяч лет назад). На стенах пещер изображены, главным образом, животные — бизоны, лошади, кабаны, причём не одним, а несколькими цветами сразу. Более того, естественные контуры стены были использованы древними художниками для создания трёхмерного эффекта. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему океан, который даёт множество штормов и цунами, назвали Тихим? 4918 + Ссылка Первым из европейцев восточную часть Тихого океана увидел испанский исследователь Васко Нуньез де Бальбоа после того, как пересёк Панамский перешеек. Правда он не подозревал, что перед ним целый океан, и назвал его Южным морем. Привычное нам название ему дал Магеллан, проплывший по нему во время задуманного кругосветного путешествия и не повстречавший ни одной бури. На самом деле Тихий океан часто служит источником тропических штормов и цунами, разрушающих города и уносящих жизни людей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему автомобиль Mitsubishi Pajero в Испании продаётся под маркой Montero? 11416 + Ссылка Автомобиль Mitsubishi Pajero на рынке Испании представили как Mitsubishi Montero, так как на местном жаргоне слово pajero (читается «пахеро») означает «онанист». Неправда? Источник: chameleon-translations.com

Какая сборная на чемпионате мира по футболу 2010 года не проиграла ни одного матча? 4376 + Ссылка Многие специалисты перед стартом чемпионата мира по футболу 2010 года называли одним из главных аутсайдеров сборную Новой Зеландии. Однако именно эта команда не потерпела ни одного поражения, сыграв на групповом этапе три раза вничью (даже чемпионы мира — сборная Испании — один раз проиграли на этой стадии). Правда, пройти дальше такой результат тоже не позволил. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится ресторан, пообедать в котором удаётся только одному из 250 желающих? 4765 + Ссылка В небольшом испанском городке Росас находится ресторан El Bulli. Он пять раз за последнее десятилетие признавался лучшим рестораном мира по версии Restaurant Magazine. Сезон обслуживания составляет только полгода, и попасть сюда очень сложно: сразу после закрытия за один день бронируются все места на весь следующий сезон (а «конкурс на место» составляет примерно 250 человек). Несмотря на среднюю стоимость блюда в 250 евро, сам ресторан убыточен. Прибыль владельцы получают от продажи посвящённых ему книг и лекций шеф-повара Феррана Адрия. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда в футбольном матче приняло участие более 200 человек одновременно? 11520 + Ссылка 17 мая 2010 года в Испании прошёл необычный благотворительный футбольный матч — клуб Атлетик Бильбао играл против 200 детей одновременно. Дети выбрали тактику 66-80-51 с тремя вратарями, однако все равно проиграли со счётом 3:5. Неправда? Источник: trinixy.ru

Почему грипп 1918-1920 годов получил название «испанка»? 5341 + Ссылка Эпидемия гриппа, который получил название «испанка», началась в США. Что касается количества заболевших и умерших, Испания тоже не была лидером по этому показателю. Просто Испания была нейтральной стороной в Первой Мировой войне, и там не было цензуры военного времени. Газеты открыто писали о распространении эпидемии, а у жителей других стран создавалось впечатление, что именно Испания оказалась наиболее охваченной этим гриппом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как связаны между собой Канарские острова и канарейки? 9360 + Ссылка Ошибочно считать, что Канарские острова получили своё название от большого количества живущих там канареек. На самом деле наоборот — именно птицы были названы в честь островов. А название Канарские восходит к латинскому слову canis — собака. Так назвали остров римляне, когда столкнулись с его обитателями, обожествлявшими собак. И сегодня на гербе Канарских островов щит поддерживают именно собаки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как реагировала Монсеррат Кабалье, если кто-либо из зрителей записывал концерт на магнитофон? 11758 + Ссылка Монсеррат Кабалье иногда на своих концертах прибегала к следующей шутке. Если кто-либо из зрителей записывал концерт на магнитофон, и в какой-то момент ему надо было перевернуть кассету, Кабалье прекращала петь. Помолчав несколько секунд, она говорила: «Кивните мне, когда можно будет продолжать». Неправда? Источник: www.peoples.ru

Почему про аристократов говорят, что у них голубая кровь? 10364 + Ссылка Испанская королевская семья и дворянство гордились тем, что ведут свою родословную от вест-готов и никогда не смешивались с маврами, проникшими в Испанию из Африки. В отличие от смуглокожих простолюдинов, на бледной коже представителей высшего сословия выделялись синие вены, и поэтому они называли себя «sangre azul», что значит «голубая кровь». Отсюда это выражение для обозначения аристократии проникло во многие европейские языки, в том числе и в русский. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где местные жители разговаривают на языке, основанном на свисте? 5844 + Ссылка На острове Гомера из группы Канарских островов местные жители говорят на диалекте испанского языка, но не только обычным голосом, а ещё и с помощью свиста. Своим возникновением язык обязан скалистой местности острова и малому количеству дорог (поэтому вместо того, чтобы дойти из одной деревни в другую, люди предпочитали просвистеть сообщение, а дальность передачи составляла 5—6 км). «Говорящие» на этом языке прижимают кончик языка к зубам и начинают свистеть, одновременно произнося слова приблизительно так, как это делается во время обычного разговора. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какой футболист стал известным музыкантом «благодаря» автокатастрофе? 14671 + Ссылка Хулио Иглесиас в молодости был футбольным вратарём и выступал за мадридский «Реал». Однако его футбольная карьера прервалась в возрасте 20 лет, когда он попал в автокатастрофу и пролежал в больнице два года. Так как руки в аварии не повредились, Иглесиас научился играть на гитаре и впоследствии стал известным музыкантом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом испанские чиновники использовали Фрэнсиса Дрейка для прикрытия коррупции? 8310 + Ссылка Английский пират и мореплаватель Фрэнсис Дрейк прославился своими набегами на испанские колонии в Южной Америке, награбив много золота. Однако его злодеяния преувеличены в несколько раз. Сами испанские чиновники пользовались удобным случаем и списывали на Дрейка всё наворованное у королевской казны. Неправда? Источник: militera.lib.ru

Почему платина сначала была дешевле серебра, а теперь гораздо дороже? 7023 + Ссылка Платина в переводе с испанского буквально означает «серебришко». Объясняется такое пренебрежительное название, данное этому металлу конкистадорами, исключительной тугоплавкостью платины, которая не поддавалась переплавке, долгое время не находила применения и ценилась вдвое ниже, чем серебро. Сейчас на мировых биржах платина дороже серебра примерно в 100 раз. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую цель ставил Магеллан перед кругосветным плаванием? 2643 + Ссылка Магеллан совершенно не предполагал совершить кругосветную экспедицию — он лишь хотел найти западный путь к Молуккским островам и возвратиться назад. Лишь угроза нападения португальцев заставила один из кораблей продолжать следовать на запад и в итоге обогнуть земной шар, сам же Магеллан погиб в сражении на Филиппинах в ходе плавания. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой рекламный контракт заставил Майкла Джордана завернуться в американский флаг? 9556 + Ссылка Майкл Джордан на церемонии награждения американской баскетбольной сборной золотыми медалями Олимпиады 1992 года в Барселоне стоял на пьедестале, завернувшись в американский флаг. Это было вызвано не только патриотическими чувствами, но и контрактом спортсмена с компанией Nike, так как на форме сборной стоял логотип Reebok. Неправда? Источник: espn.go.com

Почему на резьбе испанского собора 12 века изображён космонавт в скафандре? 8706 + Ссылка В резьбе кафедрального собора города Саламанка (Испания), построенном в 12 веке, можно обнаружить фигуру космонавта в скафандре. Никакой мистики здесь нет: фигура была добавлена в 1992 году при реставрации одним из мастеров в качестве подписи (он выбрал космонавта как символ 20 века). Неправда? Источник: www.snopes.com

Какие языки не имеют родственных себе языков? 5555 + Ссылка Язык басков, живущих на севере Испании и юге Франции, не родственен ни с одним из живых языков и не входит ни в одну языковую группу. Такими же характеристиками обладает корейский язык. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Венесуэла так называется? 12327 + Ссылка Прибыв к северному побережью Южной Америки, в лагуне Маракайбо конкистадоры увидели построенные на сваях и соединённые между собой мостиками индейские хижины. Уроженцу Италии Америго Веспуччи, прибывшему с испанцами, они напомнили Венецию, и он назвал свайный посёлок маленькой Венецией, по-итальянски Венесуэлой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой испанский футбольный клуб принципиально не приглашает иностранцев? 4942 + Ссылка Испанский футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао — центра Страны Басков на севере Испании — комплектуется только местными футболистами или игроками из других стран с баскскими корнями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org