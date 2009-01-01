Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какую всемирно известную советскую мелодию её автор считал творческой неудачей? 72 + Ссылка Песня «Подмосковные вечера» является одной из самых узнаваемых советских мелодий в мире, хотя изначально Василий Соловьёв-Седой её забраковал. Он достал её из ящика после заказа лирической песни от авторов фильма о Спартакиаде народов РСФСР, а его напарник по творческому дуэту Михаил Матусовский набросал стихи. Дело происходило на даче под Ленинградом, поэтому изначально в тексте вечера были «ленинградскими», но так как по сюжету атлеты перед стартами набирались сил на спортбазе в Подмосковье, внесли соответствующую правку. Худсовет счёл композицию неудачной и включил в фильм только потому, что написать другую уже не успевали. Картина получилась проходной, но песню однажды поставили на радио, чьи слушатели забросали студию письмами с просьбой её повторить. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая группа выпустила ремейк антивоенной песни, переделав текст в прославляющий армию? 308 + Ссылка Песня братьев Болландов «In the Army Now» получила всемирную известность в исполнении группы «Status Quo». Изначально это была антивоенная песня, однако в 2010 году музыканты выпустили ремейк, сделав её военно-патриотической и переписав все обличающие фрагменты текста. Так, «Дядя Сэм постарался на славу» превратилось в «Сейчас нужно сделать всё, что в твоих силах». А после строчки «Твой палец на спусковом крючке» вместо «Но, кажется, это неправильно» стало «Теперь время сражаться». Доходы от продажи сингла, по заверениям группы, должны были пойти в пользу организаций, помогающих раненным и реабилитирующих бывших военных. Неправда? Источник: song-story.ru

Какая мистификация лежит в основе создания песни «Город золотой»? 664 + Ссылка Советский музыкант Владимир Вавилов в 1970 году записал пластинку, вышедшую под названием «Лютневая музыка XVI—XVII веков». Авторами мелодий были указаны различные зарубежные композиторы той эпохи, и лишь после смерти Вавилова выяснилось, что он сочинил всё сам. Среди композиций была и «Сюита для лютни: канцона и танец», приписанная Франческо Канова де Милано. Анри Волохонский написал стихи для этой мелодии, а популярной песня стала в исполнении Бориса Гребенщикова. Правда, тот вместо «Над небом голубым» спел «Под небом голубым», всего одним словом, по мнению некоторых критиков, кардинально изменив смысл текста. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Мелодия какого всемирно известного хита приснилась её автору? 488 + Ссылка Пол Маккартни утверждает, что мелодия песни «Yesterday» ему приснилась. Проснувшись, он сразу сел за пианино и наиграл её. После этого он в течение месяца спрашивал у всех знакомых по музыкальному бизнесу, не знают ли они такую мелодию, опасаясь, что стал жертвой криптомнезии. Окончательно удостоверившись в том, что это его музыка, Маккартни вместе с Ленноном стал придумывать текст. В черновом варианте он начинался так: «Scrambled Eggs / Oh, my baby how I love your legs» («Яичница-болтунья / Милая моя, как я люблю твои ножки»). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой суперхит изначально не планировался к созданию и не понравился исполнительнице? 819 + Ссылка Изначально Джеймс Кэмерон не хотел включать в «Титаник» никаких песен. Однако композитор фильма Джеймс Хорнер твёрдо решил создать полноценную вокальную версию своих инструментальных наработок и сам вышел на Селин Дион с предложением спеть «My Heart Will Go On». Певице композиция совершенно не понравилась, но потом её всё же уговорили сделать одну запись, которая была показана Кэмерону. Тот утвердил песню, причём повторных записей Селин Дион не проводили, и в саундтрек была включена та самая демо-версия. В итоге она стала одним из самых продаваемых синглов в истории музыки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая песня Стинга, понимаемая многими как гимн любви, имеет противоположный смысл? 485 + Ссылка Песня «Every Breath You Take», визитная карточка группы The Police, многими воспринимается как гимн любви и даже используется как главная тема на свадьбах. Однако сочинивший песню Стинг говорил, что такое понимание в корне неверно. Он написал текст во время развода с женой, и лирический герой песни — вовсе не влюблённый романтик, а злой ревнивец, следящий за каждым шагом объекта своей страсти. В общем настроении текста, по мнению Стинга, можно даже увидеть аллегорию на Большого Брата. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая военная песня стала широко известной только спустя 30 лет после написания? 1468 + Ссылка Песня «Смуглянка» была написана Анатолием Новиковым в 1940 году для танцевальной сюиты, а воспевалась в ней молдавская партизанка времён Гражданской войны. Однако чиновники отказали в её записи, и песня по разным причинам лежала на полке до 1944 года, когда Ансамбль песни и пляски Александрова исполнил её на всесоюзном конкурсе песен о войне. Несмотря на то что «Смуглянка» понравилась зрителям, и многие ансамбли на фронте и в тылу стали включать её в репертуар, песню снова не пустили в широкое вещание. Возможно, причиной этому стало то, что в оккупированной немцами Молдавии практически не было партизанского движения. Народное признание и популярность «Смуглянка» получила только в 1974 году после выхода фильма «В бой идут одни „старики“». Неправда? Источник: old.redstar.ru

Какая советская песня переведена на десятки языков мира? 921 + Ссылка Песня «Пусть всегда будет солнце» была написана в 1962 году поэтом Львом Ошаниным и композитором Аркадием Островским. Тамара Миансарова стала с ней победителем международного фестиваля в польском городе Сопоте, и песня постепенно обрела известность по всему миру. Сейчас существуют её переводы на десятки языков: как и в нашей стране, особенно часто её поют детские хоры. А шведская группа Hootenanny Singers, возглавляемая будущим участником ABBA Бьорном Ульвеусом, в 1964 году попросту украла эту мелодию и записала песню «Gabrielle», где от слов про солнце, небо и маму ничего не осталось. Композиция стала хитом не только в Швеции, но и во многих других европейских странах, так как группа спела её на нескольких языках. Неправда? Источник: music.d3.ru

Почему длительность одной из песен Саймона и Гарфанкела указана как 2:74? 1311 + Ссылка В 1967 году дуэт Simon and Garfunkel записал сингл «Fakin' It» длиной в 3 минуты и 14 секунд. Но так как в то время большинство американских радиостанций отказывались брать в ротацию песни длиннее трёх минут, на обложке пластинки время композиции было указано как 2:74. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой группе бек-вокалисткой невольно стала Алла Пугачёва? 1310 + Ссылка Алла Пугачёва невольно стала бек-вокалисткой группы «Наутилус Помпилиус», когда та записывала альбом «Князь тишины» в её студии. Однажды она зашла к музыкантам и предложила добавить вокальную партию шёпотом в песню «Доктор твоего тела». Идея всем понравилась, однако Бутусов не смог нормально изобразить шёпот, и тогда Пугачёва подошла к микрофону и принялась его учить. Никому не говоря, звукорежиссёр записал её партию и предложил вставить в трек, причём группа сделала это без явного согласия Аллы Борисовны. Неправда? Источник: www.ytime.com.ua

Каким образом молодёжный дезодорант повлиял на создание хита группы Nirvana? 2053 + Ссылка Кэтлин Ханна, подруга Курта Кобейна, однажды написала на стене его дома: «Kurt smells like teen spirit». Так как Курт и Кэтлин часто беседовали о панк-роке и анархизме, лидер Нирваны принял эту фразу за некий девиз и, вдохновлённый им, сочинил один из главных своих хитов «Smells like teen spirit». Только через несколько месяцев после выхода сингла Кобейн узнал, что Teen Spirit — это марка молодёжного дезодоранта, которым пользовалась его девушка Тоби Вэйл. Популярность песни резко увеличила продажи Teen Spirit, сделав его самым популярным в своей категории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что означают звуки «Йо-хо-хо» в пиратской песне из романа «Остров сокровищ»? 5220 + Ссылка В знаменитой песне из романа Стивенсона «Остров сокровищ» поётся: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!». Логично предположить, что «Йо-хо-хо» — это хохот пиратов, однако это не так. Такой возглас использовался английскими моряками, когда им нужно было вместе одновременно приложить усилия в какой-нибудь работе — в русском языке ему соответствует фраза «Раз, два, взяли!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая песня, часто приписываемая Элвису Пресли, никогда им не записывалась? 2835 + Ссылка Песню «Only You» часто приписывают Элвису Пресли, хотя на самом деле наиболее известными её исполнителями является группа «The Platters». Элвис пел «Only You» на некоторых концертах, но не существует ни одной аудио- или видеозаписи этой композиции в его исполнении. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом антиалкогольная кампания повлияла на тексты песен «Машины времени»? 5098 + Ссылка Во время горбачёвской антиалкогольной кампании цензуре подверглись многие произведения искусства. Например, Андрей Макаревич изменил текст в песне «Разговор в поезде»: после строки «Вагонные споры — последнее дело» вместо «когда больше нечего пить» он стал петь «и каши из них не сварить». Неправда? Источник: www.ytime.com.ua

Что за голубой шар крутится-вертится над головой в популярной песне? 11248 + Ссылка В популярной песне, прозвучавшей в фильме 1934 года «Юность Максима», есть строки: «Крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой». Очевидная нелогичность текста (что за шар может крутиться над головой?) объясняется просто. В изначальном варианте этой песни, возникшей ещё в середине 19 века, пелось не «шар», а «шарф». Но так как буква «ф» на стыке слов в быстром темпе пелась очень трудно, она впоследствии редуцировалась. Неправда? Источник: a-pesni.org

Почему в английском хит-параде 1965 года песню «Yesterday» исполняли не Beatles? 6838 + Ссылка Когда Пол Маккартни записывал песню «Yesterday», профессиональные музыканты из аккомпанирующего ему струнного квартета назвали композицию семитактным неквадратным построением и сказали, что музыку так не пишут. После записи другие участники группы сомневались, стоит ли вообще включать её в альбом, и настояли, чтобы песню не выпускали отдельно. В итоге в британский хит-парад она вошла в исполнении певца Метта Монро, выпустившего свою версию хита. В других странах песня была издана как сингл и почти везде взлетела на верхние строчки хит-парадов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org