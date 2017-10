Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Как расшифровывается сигнал бедствия SOS?

Существует множество вариантов расшифровок сигнала бедствия SOS — «Save Our Souls», «Save Our Ship», «Swim Or Sink», «Stop Other Signals», «Спасите От Смерти». Но все они являются лишь мнемониками, придуманными для лучшего запоминания, тогда как во время принятия этого сигнала в качестве стандартного на Международной радиотелеграфной конференции 1906 года никакого смысла в аббревиатуру не закладывалось. Даже сами буквы SOS к последовательности азбуки Морзе (. . . — — — . . .) можно отнести весьма условно, ведь в ней нет межбуквенных интервалов. А приняли эту комбинацию точек и тире из-за того, что она оказалась удобнее других для распознавания и выделения в общем потоке сигналов благодаря достаточной длине и симметричности.

Источник: ru.wikipedia.org