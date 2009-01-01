Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой корабль был потоплен кораблём, под который он маскировался? 46 + Ссылка В начале Первой Мировой войны находящийся в Южной Америке немецкий пассажирский лайнер «Кап Трафальгар» был вооружён и переквалифицирован во вспомогательный крейсер. Кораблю поставили задачу уничтожать британские торговые суда, для этого его замаскировали под британский крейсер «Кармания». Однако первым встреченным вражеским кораблём оказалась настоящая «Кармания», которая потопила «Кап Трафальгар» в бою. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему бурлаки тащили судно, идя по берегу, хотя могли идти по палубе? 158 + Ссылка Бурлакам для выполнения своей работы вовсе необязательно было идти по берегу. Существовали конструкции расшив, где бурлаки шли по палубе, подтягивая судно канатом к заранее завезённому выше по течению якорю. Однако завоз якорей был слишком обременительным, поэтому бурлаки всё же предпочитали традиционный ход. В 19 веке бурлацкое судоходство на Волге было частично вытеснено конным, когда по палубе двигались и совершали работу лошади. А Иван Кулибин придумал и испытал водоход — судно, подтягиваемое к якорю за счёт вращения колёс самим течением реки, но из-за высокой стоимости широкого распространения проект не получил. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем на кораблях британского флота в экипаж записывали «мёртвые души»? 267 + Ссылка В 18 и начале 19 веков на кораблях Королевского военно-морского флота Великобритании числились так называемые «вдовьи моряки» — погибшие члены экипажа, которым продолжали начислять жалованье. Эта мера была введена как социальная гарантия — нанимаясь на службу в военно-морской вместо торгового флота, моряки знали, что их семьи не останутся жить в бедности в случае смерти кормильца. Количество разрешённых «мёртвых душ» варьировалось по размеру судна и могло достигать 18 человек на кораблях первого ранга. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем викинги остригали и сжигали ногти покойников? 334 + Ссылка Согласно скандинавской мифологии, в Рагнарёк армия ётунов поплывёт на битву с богами-асами на Нагльфаре — корабле из ногтей мертвецов. Поэтому у викингов существовал обычай остригать и сжигать ногти покойников, чтобы предотвратить создание Нагльфара. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему скорость кораблей измеряется в узлах? 586 + Ссылка Долгое время для определения скорости кораблей использовали секторный лаг — треугольную доску с привязанной к ней верёвкой, на которой через одинаковое расстояние были завязаны узелки. Доску выбрасывали за борт, засекали время (обычно полминуты) и считали, на сколько узелков размотается увлекаемая лагом верёвка, пока судно движется вперёд. Если расстояние между узелками кратно морской миле (например, 1/120 мили), то можно сразу определить скорость в милях в час. Эта единица измерения и получила название «узел». Современные приборы измерения скорости кораблей более совершенны и работают на других принципах, однако указывают её по-прежнему в узлах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем датчане установили право выкупить товар любого корабля, проходящего через Датские проливы? 516 + Ссылка В 16—17 веках большую часть доходов бюджета Дании составляли сборы пошлин с торговых кораблей, проходящих через Датские проливы — Эресунн, Большой и Малый Бельты. Размер пошлины, в зависимости от вида товара, устанавливался в 1—2% его стоимости. Кроме этого, датчане оставляли за собой право выкупить весь груз по заявленной стоимости — это было сделано для того, чтобы капитаны судов её не занижали, так как проверять каждый корабль не было возможности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как расшифровывается сигнал бедствия SOS? 296 + Ссылка Существует множество вариантов расшифровок сигнала бедствия SOS — «Save Our Souls», «Save Our Ship», «Swim Or Sink», «Stop Other Signals», «Спасите От Смерти». Но все они являются лишь мнемониками, придуманными для лучшего запоминания, тогда как во время принятия этого сигнала в качестве стандартного на Международной радиотелеграфной конференции 1906 года никакого смысла в аббревиатуру не закладывалось. Даже сами буквы SOS к последовательности азбуки Морзе (. . . — — — . . .) можно отнести весьма условно, ведь в ней нет межбуквенных интервалов. А приняли эту комбинацию точек и тире из-за того, что она оказалась удобнее других для распознавания и выделения в общем потоке сигналов благодаря достаточной длине и симметричности. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой военный корабль повторил судьбу человека, в честь которого был назван? 536 + Ссылка Спущенный на воду в 1934 году немецкий тяжёлый крейсер назвали «Адмирал граф Шпее» в честь погибшего во время Первой Мировой войны в Фолклендском сражении Максимилиана фон Шпее. По иронии судьбы, сам корабль затонул тоже у берегов Южной Америки и тоже после сражения с английской эскадрой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда состоялось сражение, которое одна из сторон приняла за военный салют? 630 + Ссылка Во время испано-американской войны 1898 года бронепалубный крейсер «Чарлстон» получил приказ захватить остров Гуам в Тихом океане, принадлежавший Испании. Подойдя к острову, американцы обнаружили в гавани только один торговый корабль и сделали несколько залпов по старой крепости. По-видимому, ни один снаряд не достиг цели, так как не знавший о начале войны командир испанского гарнизона решил, что крейсер им салютует. Он послал гонца к губернатору, чтобы попросить разрешения на ответный салют, а сам вместе с несколькими помощниками сел в лодку и отправился поприветствовать гостей. Только на палубе американцы сообщили им о войне, взяли в плен и договорились о сдаче острова без боя и жертв. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую информацию несёт поднятие белого флага на корабле в ходе сражения? 684 + Ссылка Когда на корабле поднимают белый флаг, это не обязательно означает «мы сдаёмся». Данным знаком капитан говорит, что хочет начать переговоры, и с этого момента противник, согласно международным конвенциям, должен прекратить сражение и вступить в эти переговоры. А вот для демонстрации безоговорочной капитуляции на корабле просто спускают все знамёна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда во время Второй Мировой войны американцы участвовали в парусной битве? 733 + Ссылка Последняя морская битва во Второй Мировой войне для американцев оказалась весьма необычной. Уже после объявления Японией о своей капитуляции частям китайско-американской разведывательной организации был дан приказ прибыть в Шанхай для дальнейшей отправки домой. Двое лейтенантов решили добраться до Шанхая по морю, наняв китайские джонки с экипажами, но 20 августа 1945 года встретились с другим парусным судном, на котором оказались японцы, первыми открывшие огонь. Американцы ответили из пулемётов, а затем сблизились с врагом, чтобы обстрелять его из базуки. В конечном счёте японцы были взяты на абордаж — 43 человека погибло, 39 взяты в плен. Неправда? Источник: www.cracked.com

Какой президент обещал никогда не извиняться за свою страну, несмотря ни на какие факты? 731 + Ссылка 3 июля 1988 года американский ракетный крейсер «Vincennes» сбил иранский пассажирский лайнер Airbus, когда тот летел над Персидским заливом в территориальных водах Ирана. Все 290 человек на борту погибли. Правительство США позже заявило, что экипаж крейсера ошибочно распознал самолёт как военный истребитель, который к тому же не отвечал на запросы, и не извинилось за инцидент. Джордж Буш-старший, бывший тогда вице-президентом и баллотировавшийся на пост президента, неоднократно говорил на встречах с избирателями: «Я никогда не буду извиняться за Соединённые Штаты Америки, несмотря ни на какие факты». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда пилот Sea Harrier потерял свой авианосец, но совершил посадку на грузовое судно? 860 + Ссылка Британский самолёт Sea Harrier, в настоящее время уже снятый с вооружения армии Соединённого Королевства, обладал возможностью вертикального взлёта и посадки. В 1983 году это свойство помогло пилоту Иану Ватсону в критической ситуации. Во время учебного полёта Ватсон потерял связь с авианосцем, однако обнаружил с помощью радара другое судно. Им оказался испанский грузовой корабль, и пилот, видя почти полное исчерпание запасов горючего, удачно приземлился на контейнеры. Неправда? Источник: www.airspacemag.com

Почему на дне Великих озёр покоится свыше 200 американских самолётов? 900 + Ссылка Вступив во Вторую Мировую войну, американцы столкнулись с проблемой тренировки пилотов для боевых действий на Тихом океане. Отрабатывать взлёт и посадку на авианосцы в открытом океане было опасно из-за угрозы со стороны немецких подлодок, поэтому лётчиков было решено тренировать на Великих озёрах, для чего военные переоборудовали два парохода. В общей сложности подготовку получили около 18 000 пилотов, однако в ходе учений до 300 самолётов было потеряно из-за аварий. Почти все они до сих пор лежат на дне Великих озёр. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда противостояние флотов закончилось поражением обеих сторон от тайфуна? 445 + Ссылка В конце 19 века на островах Самоа в Тихом океане разразилась гражданская война, вследствие чего США и Германия, боровшиеся за влияние в регионе, прислали сюда по три больших военных корабля. Непосредственно в боевых действиях корабли не участвовали, но почти все были затоплены или повреждены из-за тайфуна, обрушившегося 15 марта 1889 года на гавань Апиа, столицы Самоа. Моряки вполне могли распознать заранее признаки приближающего бедствия и успеть отвести судна из гавани в открытое море, однако ни одна из сторон этого не сделала, руководствуясь национальной гордостью и нежеланием показать слабость. В общей сложности погибло около 150 членов экипажей кораблей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие известные однофамильцы погибли, находясь на взорвавшихся кораблях? 703 + Ссылка Художник-баталист Василий Верещагин в поисках сюжетов для новых картин отправился на русско-японскую войну и погиб, находясь на подорвавшемся на японской мине броненосце «Петропавловск». Герой фильма «Белое солнце пустыни» Павел Верещагин в конце фильма ведёт баркас, который взрывается. Однако никаких сведений о том, получил ли таможенник такую фамилию от режиссёров и сценаристов фильма специально, или это просто совпадение, не имеется. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для какой цели корабли в Первую Мировую войну окрашивали в узор, напоминающий зебру? 2606 + Ссылка В Первой Мировой войне для кораблей, главным образом в британском и американском флотах, широко применялся специальный камуфляж — судно раскрашивали в обрывочные, пересекающиеся полосы или узоры контрастных цветов. Целью такого камуфляжа было не скрыть корабль, но максимально затруднить противнику расчёт его курса и скорости движения. Экономическую эффективность этой защиты военные историки до сих пор определить затрудняются — из-за очень большого числа различных узоров не представляется возможным сказать, какая из них была лучше, и были ли они в принципе заметно лучше традиционной однотонной окраски. Подобный камуфляж встречался и во Второй Мировой, но появление радаров нивелировало все доводы в его поддержку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая единица измерения связывает женскую красоту и количество кораблей? 2392 + Ссылка В древнегреческих мифах похищение Елены Прекрасной стало причиной начала Троянской войны, а красота Елены часто упоминается как сила, способная сдвинуть с места тысячу кораблей. Исходя из этого, математики предложили шуточную единицу измерения под названием миллиелен, которая определяется как количество женской красоты, достаточное для того, чтобы запустить один корабль. Сама Елена Прекрасная по этой трактовке обладает красотой, равной 1186 миллиеленам, так как именно столько греческих кораблей приплыло к стенам Трои, согласно тексту «Илиады» Гомера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом появилась фамилия контр-адмирала Иванова-Тринадцатого? 1678 + Ссылка В 1895 году выпускник морского кадетского корпуса Иванов был произведён в мичманы и отправлен служить на Чёрное море. В то время флотским офицерам с одинаковыми фамилиями присваивались порядковые номера, и данному Иванову достался номер 13. В 1904 году в чине лейтенанта он был назначен вахтенным офицером на крейсер «Рюрик», который затонул в неравном бою во время русско-японской войны. Во время боя погиб капитан крейсера, также погибали или получали ранения сменявшие его офицеры, пока очередь не дошла до Иванова, который отдал приказ о затоплении корабля и последним сошёл с борта. За проявленную доблесть император наградил офицера орденом Святого Георгия IV степени, а также повелел изменить фамилию Константина Петровича на «Иванов-Тринадцатый». Неправда? Источник: militera.lib.ru

Какой знаменитый корабль выступил в роли другого не менее известного корабля в кино? 1266 + Ссылка В 1946 году на экраны страны вышел фильм «Крейсер „Варяг“». В роли «Варяга» было решено снять не менее знаменитый корабль — крейсер «Аврора». Так как крейсеры имели разную конструкцию и внешний вид, «Аврору» пришлось «гримировать»: установить четвёртую, фальшивую трубу и несколько орудий, переделать носовую часть и выстроить командирский балкон на корме. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для какой практической цели многие пираты надевали повязку на глаз? 2938 + Ссылка Существует версия, что пираты и другие моряки надевали повязку на глаз из чисто практических соображений. Дело в том, что в трюме корабля очень темно, и при спуске туда с палубы глазам человека требуется несколько минут для адаптации. А если моряк носил повязку, он мог снять её в трюме и сразу хорошо видеть одним глазом — это сильно повышало эффективность его работы в опасные моменты, особенно в сражениях. Хотя подтверждающих её исторических сведений не существует, версия выглядит правдоподобной и была проверена тестами в наше время. Задокументировано аналогичное использование повязки пилотами на заре развития аэропланов, когда они пролетали над ярко освещёнными городами: одним глазом они могли смотреть наружу, а другим, освобождаемым из-под повязки, на карты и приборы в тусклой кабине. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом водный транспорт может пересечь реку, не заплывая в неё? 5401 + Ссылка Мосты могут служить для переправы не только наземного, но и водного транспорта. Чаще всего необходимость в сооружении такого моста возникает при строительстве водного канала на другой высоте, чем пересекаемая им река или другой канал. Самый длинный водный мост в Европе — Магдебургский, его длина составляет 918 метров, и пересекает он реку Эльба. А Бартонский водный мост недалеко от Манчестера сконструирован так, что может ещё и поворачиваться на 90° по горизонтали, пропуская идущие по Манчестерскому судоходному каналу большегрузные суда. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кому принадлежит корабль, который может занимать вертикальное положение в море? 4928 + Ссылка На балансе военно-морского министерства США имеется уникальное исследовательское судно RP FLIP. Его буксируют к месту назначения, а затем корабль в результате заполнения балластных цистерн водой наклоняется на 90° и занимает вертикальное положение. В таком виде гораздо удобнее использовать специфическое навесное оборудование, а ещё одним плюсом для учёных является минимальная качка, ведь массивная подводная часть придаёт большую устойчивость. Все каюты спроектированы так, чтобы оставаться одинаково функциональными в обоих положениях судна. После выполнения работ в балластные цистерны подаётся сжатый воздух, и корабль возвращается в горизонтальное положение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и кем применялись подводные и воздушные авианосцы? 5395 + Ссылка Авианосцы — это не только надводные морские суда. Существовали проекты авианосцев-субмарин, особенно преуспели в их создании японцы во время Второй Мировой войны — взлёт самолётов происходил из надводного положения судна. Именно с одной из таких субмарин японцы произвели единственную за время войны бомбардировку континентальной части США. Другой необычный тип — это воздушный авианосец, то есть самолёт, несущий другие самолёты. Они использовались в Первой Мировой войне немцами, во Второй Мировой — советскими и японскими войсками (у последних несомые самолёты доставляли к цели камикадзе). Кроме того, у американцев в 1930-е годы было два авианесущих дирижабля. Воздушные авианосцы утратили актуальность по мере развития самолётов-дозаправщиков. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему судовой колокол назвали рындой? 3585 + Ссылка Первоначально слово «рында» появилось в русском языке для обозначения оруженосца-телохранителя царя в походах. В значении судового колокола рында стала употребляться позднее. Это произошло в результате русификации английской корабельной команды «ring the bell» («звони в колокол»). Наши моряки превратили её в «рынду бей», поэтому колокол и стал рындой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное выжило на трёх затонувших во Вторую Мировую войну кораблях? 20916 + Ссылка Во время Второй Мировой войны немецкие матросы пронесли на борт линкора «Бисмарк» кота. Линкор был затоплен британской эскадрой через 9 дней после выхода в море, спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли на борт эсминца «Казак», который через 5 месяцев был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. Впоследствии кота, прозванного Непотопляемый Сэм, перевели на авианосец «Арк Ройял», который тоже затонул. Лишь после этого Сэма решили оставить на берегу, а сам он прожил до 1955 года. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в 1942 году французы сами затопили весь свой флот? 4816 + Ссылка В истории войн не раз встречались ситуации, когда одна из воюющих сторон топила собственный флот. В 1919 году немецкий контр-адмирал фон Ройтер, который был главным на немецких судах, стоящих в английском порту и ожидавших решения об их передаче победившим странам Антанты, провернул операцию по их внезапному затоплению: на дно ушли 52 корабля, в том числе 10 линкоров, ещё 22 судна англичане успели вывести на мель. А в 1942 году, когда уже немцы заканчивали оккупацию всей Франции, правительство Виши дало приказ затопить французский флот в Тулоне — в общей сложности немцам не досталось 77 кораблей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему маленький остров длиной 42 км прославился как «пожиратель кораблей»? 11879 + Ссылка Недалеко от Канады в Атлантическом океане расположен остров Сейбл, который называют «кладбищем Атлантики» и «пожирателем кораблей». Остров длиной 42 километра имеет узкую серповидную форму и возник благодаря встрече тёплого Гольфстрима с холодным Лабрадорским течением в этом месте. Главной опасностью для севших на мель около Сейбла кораблей являются его зыбучие пески, которые скрывали все типы кораблей от парусников до пароходов, всего здесь документально зарегистрировано свыше 350 кораблекрушений. Другим опасным фактором является перемещение острова — из-за размыва песка с одной стороны и намыва с другой Сейбл движется на восток со скоростью более 200 метров в год. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какая женщина сумела выжить в трёх авариях на лайнерах одного класса, включая «Титаник»? 13407 + Ссылка Медсестра Вайолетт Джессоп сумела выжить после того, как корабль HMHS Britannic в 1916 году подорвался на немецкой мине, а шлюпку, в которую она села для эвакуации, затянуло под вращающийся гребной винт. Четырьмя годами ранее эта же медсестра находилась на борту «Титаника» — корабля того же класса и той же компании — и также сумела выжить. А в 1911 году Вайлетт была на борту «старшего брата» этих двух лайнеров — «Олимпика», когда тот столкнулся с крейсером «Хоук», хотя в той аварии никто не пострадал. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем в 19 веке англичане документально присвоили острову статус корабля? 20440 + Ссылка В 1815 году англичане заняли необитаемый Остров Вознесения в Атлантическом океане и построили там военный гарнизон. Однако в государственной казне не нашлось денег для его содержания. Тогда остров переименовали в «Корабль Её Величества "Вознесение", стоящий на рейде», а жителей гарнизона перевели в матросы. Так как на содержание флота Англия никогда не скупилась, деньги были выделены. Неправда? Источник: www.outdoors.ru

Каким образом игроки в гольф на лайнерах могут заботиться об окружающей среде? 5638 + Ссылка На больших океанских лайнерах топ-класса есть даже поля для гольфа. Главной проблемой такой игры является то, что мячики часто улетают за борт. Одна немецкая фирма выпустила специальные мячи в виде спрессованного рыбьего корма для тех игроков, которым не чужда забота об окружающей среде. Неправда? Источник: www.welt.de

Какие самолёты использовали войска Петра I для взятия шведских крепостей? 6298 + Ссылка Слово «самолёт» существовало задолго до появлении авиации. Например, словарь Брокгауза и Ефрона 1903-го года выпуска так описывает взятие войсками Петра I крепости Нотебург: «... флотилия блокировала её со стороны Ладожского озера; на самолёте устроена связь между обоими берегами Невы». Здесь под словом самолёт имеется ввиду самоходный паром, движимый силой речной струи. В этой же энциклопедии есть другое толкование: самолёт — ручной ткацкий станок с приспособлением для более удобной перекидки челнока. Наконец, так называли волшебные летающие предметы из сказок, например, ковёр-самолёт. Неправда? Источник: speakrus.ru

Что символизирует звезда на логотипе Мерседес-Бенц? 8417 + Ссылка Трёхлучевая звезда на логотипе Мерседес-Бенц, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компания Даймлер производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Куда пошли семь тонн стали, извлечённой из завалов разрушенного Всемирного торгового центра? 4658 + Ссылка Носовая часть нового военного транспортного корабля «Нью-Йорк» изготовлена из семи тонн стали, извлечённой из завалов от разрушенного после атаки 11 сентября Всемирного торгового центра. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая война длилась всего 38 минут? 7415 + Ссылка 27 августа 1896 года новый султан Занзибара захотел избавиться от британского колониального господства, в ответ англичане выдвинули ультиматум, призвав его отказаться от трона и спустить флаг. У занзибарцев в наличии была старинная бронзовая пушка, которую они погрузили на единственную яхту и вышли в море против пяти британских кораблей. Те быстро потопили яхту и разрушили береговые укрепления. Через 38 минут флага уже не было видно и англичане прекратили огонь, расценив это как капитуляцию. Эта война, в ходе которой был ранен один английский матрос и погибли более 500 повстанцев, вероятно, является самой короткой войной в истории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится канал, часть пути на котором суда преодолевают по суше? 3585 + Ссылка В 19 веке в Польше задумали построить канал, который соединил бы Мазурские озёра с Балтийским морем. Трудность заключалась в том, что на небольшом десятикилометровом участке перепад высот составлял почти 100 метров, и шлюзы было строить невозможно. Решение нашли в системе из пяти судоподъёмников, которые на этом участке перевозят суда по суше. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему все флаги, за исключением непальского, имеют прямоугольную форму? 3634 + Ссылка До начала эры мореплавания государственные флаги имели самую разную форму. Прямоугольная форма с соотношением сторон 2 к 1 или 3 к 2 была наиболее практичной для установки на мачтах кораблей. Постепенно такая форма флагов стала стандартной, сначала в Европе, а затем и по всему миру. Единственный в настоящее время государственный флаг непрямоугольной формы (за исключением квадратных знамён Швейцарии и Ватикана) — флаг Непала. Возможно, это объясняется тем, что это горное королевство без выхода к морю не имело потребности в изменении формы знамени для установки на кораблях. Неправда? Источник: flagspot.net

Какой затонувший корабль стал источником металла для космических спутников? 11240 + Ссылка Сталь для американских спутников, измеряющих космическую радиацию, пришлось добывать из затопленного в 1919 году корабля «Кронпринц Вильгельм», поскольку радиационный фон от стали, изготовленной после 1945 года, слишком велик. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где строили авианосцы изо льда? 8353 + Ссылка Когда союзники готовились к высадке в Европе, они в условиях дефицита металла всерьёз рассматривали проект постройки флота огромных авианосцев изо льда. Дело дошло до реального прототипа — уменьшенной копии авианосца из замороженной смеси воды и опилок, однако большие подобные корабли так и не были построены. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Где и когда строили круглые броненосцы? 6969 + Ссылка После поражения в Крымской войне 1853-1856 годов России по условиям мирного договора было запрещено строить новые военные корабли для Черноморского флота. В 1871 году Россия добилась отмены данных ограничений, однако возрождение флота путём постройки крупных броненосцев было невозможно из-за слабой производственной базы. Было решено строить плавучие батареи прежде всего в оборонительных целях, причём от судов требовалось превосходить толщиной брони любые иностранные броненосцы, а также иметь осадку не более 14 футов. Этим требованиям удовлетворил только проект вице-адмирала Попова — круглые в плане корабли класса мониторов, которые так и назвали «поповками». Две таких батареи прослужили флоту до начала 20 века. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «тариф»? 5249 + Ссылка Слово «тариф» происходит от названия небольшого города Тарифы близ Гибралтарского пролива. Во время владычества здесь арабы взимали сбор со всех судов, проходивших через пролив, соответственно качеству и количеству груза. Впоследствии таблицы для взимания сборов стали применяться и в других странах, и слово тариф вошло во всеобщее употребление. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто предсказал гибель Титаника в литературном произведении? 9709 + Ссылка За 14 лет до гибели «Титаника» Морган Робертсон опубликовал рассказ, ставший её предсказанием. В рассказе корабль «Титан», сильно походивший по размерам на «Титаник», также столкнулся с айсбергом апрельской ночью, и большая часть пассажиров погибла. Неправда? Источник: themystery.narod.ru