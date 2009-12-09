Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким рекурсивным законом описывается сложность планирования?
Американский физик и информатик Дуглас Хофштадтер, рассуждая о трудностях в планировании и оценке времени выполнения сложных задач, сформулировал рекурсивный принцип, известный ныне как закон Хофштадтера: «Любое дело всегда длится дольше, чем ожидается, даже если учесть закон Хофштадтера».
Источник: en.wikipedia.org
Почему канадское исследование о влиянии просмотра порнографии на сексуальную жизнь не было завершено?
В 2009 году учёные из Университета Монреаля попытались провести исследование о том, как влияет просмотр порнографии на сексуальную жизнь мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. В его рамках было проинтервьюировано 20 мужчин. Однако поставленной цели достичь не удалось, так как учёные не смогли найти ни одного мужчины, ни разу не видевшего порно, чтобы сделать сравнения.
Источник: www.sciencedaily.com
Кто пригласил физика Ханса Бете в соавторы научной работы только для красоты списка?
Физики Ральф Альфер и Георгий Гамов перед публикацией работы о первичном нуклеосинтезе — образовании химических элементов в ходе Большого взрыва — пригласили в соавторы Ханса Бете только для того, чтобы их фамилии образовали красивое сочетание из трёх первых букв греческого алфавита. Эту статью научное сообщество для краткости так и называет — «αβγ paper». Некоторые вычисления для работы были произведены на ЭВМ Ральфом Херманом, которому предложили сменить фамилию на Дельтер и тоже попасть в список авторов, но он отказался.
Источник: en.wikipedia.org
В каком учреждении блокадного Ленинграда сотрудники умирали от голода, имея доступ к хлебу и картофелю?
Основанный Николаем Вавиловым Всесоюзный институт растениеводства к началу Второй Мировой войны обладал самой обширной в мире коллекцией семян из более чем ста тысяч образцов растений. Во время блокады Ленинграда сотрудники института героическими усилиями сохранили коллекцию при отсутствии электричества и перебоях с отоплением. Только зимой 1941—1942 годов от голода умерло пятеро вировцев, отказавшихся рассматривать запасы злаков и картофеля в качестве еды. А летом сотрудники умудрялись высеивать необходимые образцы под артиллерийскими обстрелами. В некоторые ящики проникали крысы, случались и хищения через выбитые окна, но в целом для коллекции эти потери оказались незначительными.
Источник: www.vir.nw.ru
Какая концепция пропагандирует отсутствие противоречий между верой и теорией эволюции?
Среди последователей самых разных конфессий немало приверженцев теистического эволюционизма. Эта концепция признаёт научный взгляд на возникновение Вселенной, зарождение жизни на Земле и эволюцию, но движущей силой этих процессов объявляет Бога. Нестыковки в религиозных текстах (например, творение мира Богом за 6 дней) теистические эволюционисты объясняют тем, что в свете неоспоримых доказательств современных научных теорий религиозные тексты нужно трактовать не буквально, но аллегорически. Из всех конфессий наиболее последовательную и официальную поддержку теистический эволюционизм получил от католической церкви: ещё в середине 20 века папа Пий XII заявил, что эволюцию нужно считать серьёзной гипотезой, а в 1996 году Иоанн Павел II сказал, что это больше чем гипотеза, и что между теорией эволюции и доктриной веры нет противоречий.
Источник: ru.wikipedia.org
Какие католические священники сделали научные открытия, противоречащие религиозным догматам?
Среди католиков немало учёных, сделавших открытия, которые прямо противоречили религиозным догматам. Причём они были не просто верующими людьми, но и служили священниками. Самый известный такой человек — Николай Коперник, он служил каноником в епархии Вармии и прославился своей теорией гелиоцентрической системы мироздания. Католическая церковь впоследствии запретила его учение и подвергла труды цензуре. Другой пример уже из 20 века — бельгиец Жорж Леметр, получивший сан аббата и работавший во многих университетах. Он стал автором теории расширяющейся вселенной независимо от советского математика Фридмана, и впоследствии его рассуждения легли в основу теории «Большого взрыва».
Источник: en.wikipedia.org
Что исследуется в самом длинном непрерывном лабораторном эксперименте в истории?
В 1927 году Томас Парнелл, профессор австралийского университета Квинсленда, поставил эксперимент по демонстрации студентам жидкостных свойств битумной смолы — вещества, твёрдого в обычном состоянии. Нагрев смолу, он залил её в закупоренную стеклянную воронку и закрыл сверху, а через три года отрезал нижнюю часть воронки, позволив формироваться каплям. Первая капля упала в 1938 году, следующие падали примерно с таким же интервалом — всего на сегодняшний день зафиксировано 9 капель. Этот опыт считается самым длинным непрерывным лабораторным экспериментом в истории.
Источник: en.wikipedia.org
Кто и как доказал, что описанный в Ветхом Завете исход евреев из Египта теоретически возможен?
Американские учёные на компьютерной модели доказали теоретическую возможность исхода евреев из Египта. Как описано в книге Исход, Моисей провёл свой народ в месте, где расступились морские воды. Компьютерные расчёты показали, что в одном месте в дельте Нила может образоваться проход со стенами воды по сторонам, если ветер будет дуть в определённом направлении со скоростью 100 км/ч на протяжении 12 часов.
Источник: lenta.ru
Как Менделеев открыл периодический закон?
Широко распространена легенда, что мысль о периодической таблице химических элементов пришла к Менделееву во сне. Однажды его спросили, так ли это, на что учёный ответил: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».
Источник: ru.wikipedia.org
Почему шпинату приписывают завышенную пользу от содержания железа?
По содержанию железа — 2,7 мг на 100 граммов — шпинат не является рекордсменом среди овощей. Однако долгое время считалось, что шпинат исключительно богат железом. Это заблуждение родилось в конце 19 века из двух источников. Один американский исследователь вывел цифру 2,9 мг, но забыл поставить запятую, и в опубликованном исследовании стояло 29 мг. Независимо от него учёный из Швейцарии заявил о ещё большей цифре — 35 мг, но получил он такой результат на основании анализа сухого шпината. Ошибка была выявлена только через полвека.
Источник: www.ruscourier.ru
Какую науку часто называют «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах»?
Психологию иногда называют «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах», поскольку много экспериментов ставятся именно на этих двух категориях. Большинство психологов-исследователей работает в вузах, поэтому легче всего им для исследований привлечь именно студентов.
Источник: ru.wikipedia.org
Чьи нобелевские медали были спрятаны от нацистов в растворённом виде?
В нацистской Германии было запрещено принятие Нобелевской премии после того, как в 1935 году премию мира вручили противнику национал-социализма Карлу фон Осецкому. Немецкие физики Макс фон Лауэ и Джеймс Франк доверили хранение своих золотых медалей Нильсу Бору. Когда в 1940 году немцы оккупировали Копенгаген, химик де Хевеши растворил эти медали в царской водке. После окончания войны де Хевеши экстрагировал спрятанное в царской водке золото и передал его Шведской королевской академии наук. Там изготовили новые медали и повторно вручили их фон Лауэ и Франку.
Источник: ru.wikipedia.org
Чем опасно использование монооксида дигидрогена?
С 1990-х годов на веб-сайтах и в почтовых рассылках нередко появляются призывы запретить использование монооксида дигидрогена. В них перечисляются многочисленные опасности, которое вызывает это вещество: оно является главным компонентом кислотных дождей, ускоряет коррозию металлов, может вызывать короткое замыкание и т. п. Несмотря на опасность, вещество активно применяется в качестве промышленного растворителя, добавки к пищевым продуктам, на атомных станциях, а предприятия сбрасывают его в огромных количествах в реки и моря. Эта шутка — ведь монооксид дигидрогена есть не что иное, как вода — должна учить критическому восприятию информации. В 2007 году на неё купился новозеландский депутат. Ему пришло подобное письмо от избирателя, и он перенаправил его в правительство, потребовав запретить опасный химикат.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой народ пользовался сложными линзами тысячу лет назад?
В кладе, зарытом около тысячи лет назад викингами на шведском острове Готланд, найдены линзы сложной асферической формы из горного хрусталя. Рене Декарт рассчитал такую форму линз только в 17 веке, но так и не смог их изготовить.
Источник: www.nkj.ru
Каким парадоксальным способом можно увеличить скорость замерзания воды в морозилке?
В 1963 году школьник из Танзании Эрасто Мпемба обнаружил, что горячая вода замерзает в морозильной камере быстрее, чем холодная. В честь него этот феномен назвали эффектом Мпембы. До сих пор учёные не смогли точно объяснить причину феномена, да и эксперимент удаётся не всегда: для него нужны определённые условия.
Источник: en.wikipedia.org
Почему Нобелевская премия не вручается за достижения в математике?
Бытует мнение, что Альфред Нобель не включил математику в список дисциплин своей премии из-за того, что его жена изменила ему с математиком. На самом деле Нобель никогда не был женат. Настоящая причина игнорирования математики Нобелем неизвестна, но есть несколько предположений. Например, на тот момент уже существовала премия по математике от шведского короля. Другое — математики не делают важных изобретений для человечества, так как эта наука имеет чисто теоретический характер.
Источник: www.snopes.com
Почему девятипоясные броненосцы особенно интересны науке?
Девятипоясные броненосцы представляют большой интерес для науки тем, что у них обычно рождаются 4 однояйцевых близнеца. Из-за полной идентичности группа из четырёх броненосцев является отличным объектом для медицинских, генетических, психологических и иных исследований, требующих однородного состава тестируемых.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто обещает крупную премию экстрасенсам за доказательство их способностей?
Образовательный Фонд Джеймса Рэнди занимается исследованиями мистификаций и экстрасенсорики и гарантирует премию в миллион долларов любому, кто сможет продемонстрировать сверхъестественные способности в условиях корректно поставленного эксперимента. С 1996 года ни один претендент не смог добиться получения премии.
Источник: ru.wikipedia.org