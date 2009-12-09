Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким рекурсивным законом описывается сложность планирования? 42 + Ссылка Американский физик и информатик Дуглас Хофштадтер, рассуждая о трудностях в планировании и оценке времени выполнения сложных задач, сформулировал рекурсивный принцип, известный ныне как закон Хофштадтера: «Любое дело всегда длится дольше, чем ожидается, даже если учесть закон Хофштадтера». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему канадское исследование о влиянии просмотра порнографии на сексуальную жизнь не было завершено? 332 + Ссылка В 2009 году учёные из Университета Монреаля попытались провести исследование о том, как влияет просмотр порнографии на сексуальную жизнь мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. В его рамках было проинтервьюировано 20 мужчин. Однако поставленной цели достичь не удалось, так как учёные не смогли найти ни одного мужчины, ни разу не видевшего порно, чтобы сделать сравнения. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

Кто пригласил физика Ханса Бете в соавторы научной работы только для красоты списка? 324 + Ссылка Физики Ральф Альфер и Георгий Гамов перед публикацией работы о первичном нуклеосинтезе — образовании химических элементов в ходе Большого взрыва — пригласили в соавторы Ханса Бете только для того, чтобы их фамилии образовали красивое сочетание из трёх первых букв греческого алфавита. Эту статью научное сообщество для краткости так и называет — «αβγ paper». Некоторые вычисления для работы были произведены на ЭВМ Ральфом Херманом, которому предложили сменить фамилию на Дельтер и тоже попасть в список авторов, но он отказался. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком учреждении блокадного Ленинграда сотрудники умирали от голода, имея доступ к хлебу и картофелю? 595 + Ссылка Основанный Николаем Вавиловым Всесоюзный институт растениеводства к началу Второй Мировой войны обладал самой обширной в мире коллекцией семян из более чем ста тысяч образцов растений. Во время блокады Ленинграда сотрудники института героическими усилиями сохранили коллекцию при отсутствии электричества и перебоях с отоплением. Только зимой 1941—1942 годов от голода умерло пятеро вировцев, отказавшихся рассматривать запасы злаков и картофеля в качестве еды. А летом сотрудники умудрялись высеивать необходимые образцы под артиллерийскими обстрелами. В некоторые ящики проникали крысы, случались и хищения через выбитые окна, но в целом для коллекции эти потери оказались незначительными. Неправда? Источник: www.vir.nw.ru

Какая концепция пропагандирует отсутствие противоречий между верой и теорией эволюции? 977 + Ссылка Среди последователей самых разных конфессий немало приверженцев теистического эволюционизма. Эта концепция признаёт научный взгляд на возникновение Вселенной, зарождение жизни на Земле и эволюцию, но движущей силой этих процессов объявляет Бога. Нестыковки в религиозных текстах (например, творение мира Богом за 6 дней) теистические эволюционисты объясняют тем, что в свете неоспоримых доказательств современных научных теорий религиозные тексты нужно трактовать не буквально, но аллегорически. Из всех конфессий наиболее последовательную и официальную поддержку теистический эволюционизм получил от католической церкви: ещё в середине 20 века папа Пий XII заявил, что эволюцию нужно считать серьёзной гипотезой, а в 1996 году Иоанн Павел II сказал, что это больше чем гипотеза, и что между теорией эволюции и доктриной веры нет противоречий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие католические священники сделали научные открытия, противоречащие религиозным догматам? 2414 + Ссылка Среди католиков немало учёных, сделавших открытия, которые прямо противоречили религиозным догматам. Причём они были не просто верующими людьми, но и служили священниками. Самый известный такой человек — Николай Коперник, он служил каноником в епархии Вармии и прославился своей теорией гелиоцентрической системы мироздания. Католическая церковь впоследствии запретила его учение и подвергла труды цензуре. Другой пример уже из 20 века — бельгиец Жорж Леметр, получивший сан аббата и работавший во многих университетах. Он стал автором теории расширяющейся вселенной независимо от советского математика Фридмана, и впоследствии его рассуждения легли в основу теории «Большого взрыва». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что исследуется в самом длинном непрерывном лабораторном эксперименте в истории? 4361 + Ссылка В 1927 году Томас Парнелл, профессор австралийского университета Квинсленда, поставил эксперимент по демонстрации студентам жидкостных свойств битумной смолы — вещества, твёрдого в обычном состоянии. Нагрев смолу, он залил её в закупоренную стеклянную воронку и закрыл сверху, а через три года отрезал нижнюю часть воронки, позволив формироваться каплям. Первая капля упала в 1938 году, следующие падали примерно с таким же интервалом — всего на сегодняшний день зафиксировано 9 капель. Этот опыт считается самым длинным непрерывным лабораторным экспериментом в истории. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и как доказал, что описанный в Ветхом Завете исход евреев из Египта теоретически возможен? 4340 + Ссылка Американские учёные на компьютерной модели доказали теоретическую возможность исхода евреев из Египта. Как описано в книге Исход, Моисей провёл свой народ в месте, где расступились морские воды. Компьютерные расчёты показали, что в одном месте в дельте Нила может образоваться проход со стенами воды по сторонам, если ветер будет дуть в определённом направлении со скоростью 100 км/ч на протяжении 12 часов. Неправда? Источник: lenta.ru

Как Менделеев открыл периодический закон? 8941 + Ссылка Широко распространена легенда, что мысль о периодической таблице химических элементов пришла к Менделееву во сне. Однажды его спросили, так ли это, на что учёный ответил: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему шпинату приписывают завышенную пользу от содержания железа? 2908 + Ссылка По содержанию железа — 2,7 мг на 100 граммов — шпинат не является рекордсменом среди овощей. Однако долгое время считалось, что шпинат исключительно богат железом. Это заблуждение родилось в конце 19 века из двух источников. Один американский исследователь вывел цифру 2,9 мг, но забыл поставить запятую, и в опубликованном исследовании стояло 29 мг. Независимо от него учёный из Швейцарии заявил о ещё большей цифре — 35 мг, но получил он такой результат на основании анализа сухого шпината. Ошибка была выявлена только через полвека. Неправда? Источник: www.ruscourier.ru

Какую науку часто называют «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах»? 4261 + Ссылка Психологию иногда называют «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах», поскольку много экспериментов ставятся именно на этих двух категориях. Большинство психологов-исследователей работает в вузах, поэтому легче всего им для исследований привлечь именно студентов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чьи нобелевские медали были спрятаны от нацистов в растворённом виде? 12185 + Ссылка В нацистской Германии было запрещено принятие Нобелевской премии после того, как в 1935 году премию мира вручили противнику национал-социализма Карлу фон Осецкому. Немецкие физики Макс фон Лауэ и Джеймс Франк доверили хранение своих золотых медалей Нильсу Бору. Когда в 1940 году немцы оккупировали Копенгаген, химик де Хевеши растворил эти медали в царской водке. После окончания войны де Хевеши экстрагировал спрятанное в царской водке золото и передал его Шведской королевской академии наук. Там изготовили новые медали и повторно вручили их фон Лауэ и Франку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем опасно использование монооксида дигидрогена? 20542 + Ссылка С 1990-х годов на веб-сайтах и в почтовых рассылках нередко появляются призывы запретить использование монооксида дигидрогена. В них перечисляются многочисленные опасности, которое вызывает это вещество: оно является главным компонентом кислотных дождей, ускоряет коррозию металлов, может вызывать короткое замыкание и т. п. Несмотря на опасность, вещество активно применяется в качестве промышленного растворителя, добавки к пищевым продуктам, на атомных станциях, а предприятия сбрасывают его в огромных количествах в реки и моря. Эта шутка — ведь монооксид дигидрогена есть не что иное, как вода — должна учить критическому восприятию информации. В 2007 году на неё купился новозеландский депутат. Ему пришло подобное письмо от избирателя, и он перенаправил его в правительство, потребовав запретить опасный химикат. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой народ пользовался сложными линзами тысячу лет назад? 4355 + Ссылка В кладе, зарытом около тысячи лет назад викингами на шведском острове Готланд, найдены линзы сложной асферической формы из горного хрусталя. Рене Декарт рассчитал такую форму линз только в 17 веке, но так и не смог их изготовить. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Каким парадоксальным способом можно увеличить скорость замерзания воды в морозилке? 17436 + Ссылка В 1963 году школьник из Танзании Эрасто Мпемба обнаружил, что горячая вода замерзает в морозильной камере быстрее, чем холодная. В честь него этот феномен назвали эффектом Мпембы. До сих пор учёные не смогли точно объяснить причину феномена, да и эксперимент удаётся не всегда: для него нужны определённые условия. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Нобелевская премия не вручается за достижения в математике? 8449 + Ссылка Бытует мнение, что Альфред Нобель не включил математику в список дисциплин своей премии из-за того, что его жена изменила ему с математиком. На самом деле Нобель никогда не был женат. Настоящая причина игнорирования математики Нобелем неизвестна, но есть несколько предположений. Например, на тот момент уже существовала премия по математике от шведского короля. Другое — математики не делают важных изобретений для человечества, так как эта наука имеет чисто теоретический характер. Неправда? Источник: www.snopes.com

Почему девятипоясные броненосцы особенно интересны науке? 6279 + Ссылка Девятипоясные броненосцы представляют большой интерес для науки тем, что у них обычно рождаются 4 однояйцевых близнеца. Из-за полной идентичности группа из четырёх броненосцев является отличным объектом для медицинских, генетических, психологических и иных исследований, требующих однородного состава тестируемых. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org