Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В каком слове в древнерусских текстах внутри буквы «о» добавляли точку? 16 + Ссылка В древнерусских текстах в слове «око», то есть глаз, иногда ставили точку внутри первой буквы: «ꙩко». Во множественном числе этого слова в первой букве могли поставить две точки или удвоить её: «ꙫчи», «ꙭчи». В одном Псалтире, что хранится сейчас в Троице-Сергиевой лавре, для обозначения многоокого серафима применена многократно размноженная буква: «серафими многоꙮчитїи». Все эти символы включены в Юникод. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком языке вводные предложения «Я видел» или «Мне сказали» можно передать лишь окончанием глагола? 277 + Ссылка В некоторых языках существуют грамматические конструкции, с помощью которых сообщается источник сведений говорящего. Например, в индейском языке тариана с помощью окончаний глагола можно выразить четыре способа получения информации. Фраза «Сесилия бранила собаку», когда говорящий сам это видел, будет звучать как «Ceci tʃinu-nuku du-kwisa-ka». Если он только слышал процесс ругательства, глагол изменится на «du-kwisa-mahka», если не слышал, но увидел испуганную собаку и предположил, на «du-kwisa-sika», а если узнал об этом от кого-то ещё, на «du-kwisa-pidaka». В русском языке эвиденциальность выражается лишь вводными предложениями типа «Я видел», «Мне сказали», либо частицами «мол» и «дескать». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько эвфемизмов для обозначения отхожего места сменилось в русском языке? 407 + Ссылка В нашей речи зачастую слова, что неприлично произносить вслух, заменяются эвфемизмами, которые со временем тоже становятся «стыдными» и уступают место новым эвфемизмам. Например, когда-то вместо традиционного русского слова «нужник» отхожее место стали называть заимствованным из французского «сортиром». Затем в лексиконе появился «ватерклозет», а приблизительно в начале 20 века вошло в употребление слово «уборная», которым ранее называли только комнату для одевания и мытья. Наконец, пришло время «туалета», до этого означавшего наряд или столик с зеркалом. Сначала туалетом стали именовать уборную в некоторых общественных местах (театрах, ресторанах), а затем и любую комнату с унитазом. Неправда? Источник: books.google.ru

Чем отличается детская дразнилка «Жадина-говядина» в разных регионах? 892 + Ссылка Детская дразника «Жадина-говядина» сильно варьируется в разных регионах. В Москве и Московской области наиболее распространено продолжение «... турецкий барабан, кто на нём играет, тот рыжий таракан». В Санкт-Петербурге, близких к нему областях и в Эстонии — «... пустая шоколадина», в Удмуртии и на Урале — «... большая шоколадина», в некоторых областях Украины — «... в доме шоколадина», и все эти вариации могут оканчиваться строками «... сосисками набитая, на меня сердитая». Наконец, в неназванных выше регионах и странах ближнего зарубежья чаще встречается продолжение «... солёный огурец, на полу валяется, никто его не ест». Неправда? Источник: forum.lingvo.ru

Чьё отчество в советской печати склонялось вопреки правилам русского языка? 520 + Ссылка Отчество «Ильич» в творительном падеже правильно писать «Ильичом». Однако в советское время для данного правила в печати существовало негласное исключение: отчество Ленина склоняли не иначе, как «Ильичем». Такое написание встречается в одном из писем Крупской — возможно, именно отсюда пошла данная традиция. Больше ни на кого, даже на Брежнева в годы его нахождения у власти, исключение не распространялось. Неправда? Источник: www.gramota.ru

Какое французское слово, оказавшись в русском, было обратно заимствовано французами? 1913 + Ссылка Слово «шапка» пришло в русский язык из французского через немецкий или польский. Позднее произошло обратное заимствование, и теперь у французов помимо слова «chapeau» в значении любого головного убора есть калькированное «chapka», относящееся только к меховой шапке-ушанке русского образца. Неправда? Источник: Плунгян В. А. Почему языки такие разные.

Сколько падежей в русском языке? 3061 + Ссылка В школе изучают шесть падежей русского языка, однако различные нюансы словообразования позволяют сказать, что в русском языке как минимум десять падежей. Во фразе «Чего тебе надобно, старче?» последнее слово — это звательный падеж слова «старик». «Кусочек сахару», «головка чесноку» — это примеры употребления слов в количественно-отделительном, или втором родительном падеже. У ряда слов есть две формы предложного падежа, например, «о шкафе» и «в шкафу» — для второго случая говорят о местном падеже. Также у некоторых слов может образовываться исходный падеж, когда речь идёт о месте начала движения — например, «вышел из лесу». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое правило русского языка нарушает героиня «Иронии судьбы» Надя? 3297 + Ссылка Для запоминания употребления глаголов «одеть» и «надеть» существует известное мнемоническое правило: «Одевают Надежду, а надевают одежду». Забавно, что в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» главная героиня Надя, учительница русского языка, произносит фразу с оговоркой: «Моё платье, я забыла одеть праздничное платье». Неправда? Источник: funtick5.livejournal.com

Какие сходные по звучанию слова из славянских языков имеют противоположные значения? 3814 + Ссылка Энантиосемия — это термин для обозначения ситуации, когда одно слово имеет два противоположных значения. Например, во фразе «прослушать лекцию» глагол «прослушать» можно понять как «воспринять», так и «отвлечься и не услышать». Существует и межъязыковая энантиосемия, которая довольно часто проявляется в славянских языках. Польское uroda означает «красота», woń — «запах, аромат», zapominać — «забывать»; в переводе с чешского čerstvý значит «свежий», potraviny — «продукты», ovoce — «фрукты», pozor! — «внимание!», úžasný — «восхитительный»; сербское «вредност» переводится как «ценность», а «понос» — «гордость». Неправда? Источник: translate.google.com

Откуда взялось приветствие «Дай пять!»? 3322 + Ссылка Словом «пясть» раньше называли кисть или ладонь. Существовало и приветственное выражение «Дай пясть!», которое позже сократилось на одну букву и трансформировалось в «Дай пять!». Сокращённая фраза, предположительно, получила особенную популярность из-за схожих идиом английского языка «High five!» и «Give me five!». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Чем отличаются фразы, которые называются спунеризмами? 3752 + Ссылка Для языковых перевёртышей типа маршаковского «вагоноуважаемый глубокоуважатый» или «посетителей не будят» вместо «победителей не судят» существует специальный термин — спунеризм. Он произошёл от фамилии английского философа и богослова Уильяма Арчибальда Спунера из Оксфордского Университета, который постоянно выдавал в устной речи подобные перлы. Например, вместо «The Lord is a loving shepherd» (Господь — любящий пастырь) он мог сказать «The Lord is a shoving leopard» (Господь — толкающийся леопард). В его честь одна из комнат колледжа названа «Rooner Spoom», что тоже является спунеризмом от «Spooner Room». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие русские омонимы являются омонимами и в немецком языке? 3089 + Ссылка Слова «зАмок» (в значении строения) и «замОк» (в значении устройства) являются омонимами в русском языке не случайно. Эти слова пришли к нам через польский и чешский языки путём лексического калькирования из немецкого, где и «зАмок», и «замОк» произносятся одинаково — «Schloß». Немецкое слово, в свою очередь, калькировано от латинского «clūsa». Возникла эта омонимия благодаря тому, что зАмок в ключевой географической точке как бы «запирает» проход вражеских войск вглубь своей территории. Неправда? Источник: ru.wiktionary.org

На каком московском памятнике имеется сразу 5 орфографических ошибок в надписи? 7489 + Ссылка В 1992 году в Москве в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры был установлен памятник Кириллу и Мефодию, которым традиционно приписывается создание кириллической азбуки. Надпись на постаменте выполнена по-старославянски и гласит: «Святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и Кириллу. Благодарная Россия». Позднее лингвисты обнаружили сразу 5 орфографических ошибок, включая 2 ошибки в слове «Россия». Неправда? Источник: www.intomoscow.ru

Каким образом этимологически связаны слова «ракета» и «ракетка»? 2599 + Ссылка Слова «ракета» и «ракетка» этимологически никак не связаны. «Ракета» появилась в русском языке при Петре I из немецкого, а в немецком, в свою очередь, от итальянского «rоссhеttа», что означает «веретено». Это объясняется тем, что ракеты-шутихи напоминали веретено внешним видом. А вот «ракетка» пришла из французского языка, где была позаимствована от арабского «rāħat» — «ладонь». Неправда? Источник: www.classes.ru

Как перевели на русский язык французский роман, в котором нет ни одной буквы e? 7058 + Ссылка В 1969 году вышел роман французского писателя Жоржа Перека «La disparition». Одной из ключевых особенностей романа стало то, что в нём не было ни одной буквы e — самой употребляемой буквы во французском языке. По такому же принципу — без буквы e — книга была переведена на английский, немецкий и итальянский языки. В 2005 году роман вышел на русском в переводе Валерия Кислова под названием «Исчезание». В этом варианте нельзя встретить букву о, так как именно она является самой частой в русском языке. Неправда? Источник: www.top-kniga.ru

Почему выражение «вернуться в родные пенаты» нужно произносить по-другому? 5625 + Ссылка Популярное выражение «вернуться в родные пенаты», означающее возвращение в свой дом, к домашнему очагу, правильнее произносить по-другому: «вернуться к родным пенатам». Дело в том, что Пенаты — это римские боги-хранители домашнего очага, и каждая семья обычно имела изображения двух Пенатов рядом с очагом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему слово «бесталанный» в сегодняшнем обиходе используется неправильно? 3549 + Ссылка Слово «бесталанный» сегодня в основном используется в значении «бездарный», не имеющий таланта. Однако в основе его лежит тюркское слово «талан», что означает «счастье, добыча». Таким образом, слово «бесталанный» в оригинале означало просто «несчастливый» и к таланту изначально отношения не имело, а современное значение возникло из-за путаницы и смешения со словом «бесталантный». Неправда? Источник: dic.academic.ru

Откуда произошло слово «похерить» и каково его первоначальное значение? 9457 + Ссылка В древнерусском алфавите буква Х называлась «хер». Отсюда произошло слово «похерить» в значении «перечеркнуть что-то на бумаге крестом». И лишь впоследствии это слово приобрело современное значение: «испортить», «потерять». Неправда? Источник: wordhist.narod.ru

Когда осуществлялись попытки перевода русского языка на латиницу? 4568 + Ссылка В 1920-х годах началась масштабная кампания по переводу письменности народов СССР на латиницу. К концу 1930-х годов было латинизировано 66 языков, включая даже такие, что уже имели письменность на кириллице — якутский и коми. Было разработано и несколько схем латинской записи для русского языка, но до реализации плана дело не дошло. А затем повернули вспять и решение для других советских языков, и к 1940 году почти все они получили письменность на основе кириллицы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое слово в русском языке самое длинное? 8866 + Ссылка В разных источниках можно встретить разные варианты самого длинного слова в русском языке. Например, в Книге рекордов Гиннесса это слово — «превысокомногорассмотрительствующий», а в орфографическом словаре РАН — «водогрязеторфопарафинолечение». Однако все эти рекорды безосновательны, ведь некоторые правила русского языка позволяют теоретически легко их побить. Так, для обозначения возраста человека самым длинным словом будет «восьмидесятичетырёхлетний», но по этому же принципу можно строить гораздо более длинные прилагательные для возраста деревьев или даже космических объектов. Также в русском языке нет ограничений на количество приставок «пра-» в терминах, обозначающих родство, то есть слово для обозначения самого далёкого потомка будет содержать огромное число букв. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое название доспехов было заимствовано у монголов и облагорожено? 7096 + Ссылка Монгольские воины носили доспехи, которые назывались «хуяг». Во времена войн Руси с Золотой Ордой это слово проникло в русский язык, но в облагороженной форме — восточные доспехи бригантинного типа стали называть «куяк» Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько есть существительных русского происхождения, начинающихся с буквы «а»? 12889 + Ссылка Почти все слова русского языка, начинающиеся с буквы «а», — заимствованные. Существительных русского происхождения на «а» в современной речи очень мало — это слова «азбука», «аз», «авось». Неправда? Источник: www.speakrus.ru

Какая знаменитая англоязычная литературная антиутопия содержит много слов русского происхождения? 7980 + Ссылка В антиутопии «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесс вложил в уста героев-подростков выдуманный им жаргон под названием Надсат. Большинство слов надсата имело русское происхождение — например, droog (друг), litso (лицо), viddy (видеть). Само слово Nadsat образовано от окончания русских числительных от 11 до 19, его смысл тот же, что и у слова teenager («надцатилетник»). Переводчики романа на русский язык столкнулись с трудностью, как адекватно передать этот сленг. В одном варианте перевода такие слова были заменены английскими словами, записанными кириллицей (мэн, фэйс и т.д.). В другом варианте слова жаргона были оставлены в исходном виде латинскими буквами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой российский транспорт выпускался под серией Ы? 6158 + Ссылка С 1910 по 1920 год в России серийно выпускались грузовые паровозы серии Ы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему слова «бык» и «пчела» — однокоренные? 15951 + Ссылка Слова бык и пчела — однокоренные. Дело в том, что в произведениях древнерусской литературы слово пчела писалось как «бъчела». Чередование гласных ъ / ы объясняется происхождением обоих звуков из одного индоевропейского звука U. Если вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий значения «реветь, гудеть, жужжать» и этимологически родственный словам пчела, букашка и бык, то становится ясным, каково же было общее значение этих существительных — производящий определённый звук. Неправда? Источник: www.gramma.ru

Какие два несвязанных между собой слова происходят от слова «выдох» по-французски? 7167 + Ссылка Слова суфле и суфлёр имеют мало общего по значению, но происходят оба от французского «souffle» (выдох, дуновение). Суфле названо так потому, что оно лёгкое и воздушное, а суфлёр — потому что он должен подсказывать актёрам очень тихо. Неправда? Источник: www.slovomania.ru

Откуда произошло слово «зонт»? 5334 + Ссылка Слово «зонтик» появилось в русском языке из голландского именно в таком виде. Уже потом оно было воспринято в народе как уменьшительно-ласкательное, и для больших зонтиков стали употреблять слово «зонт». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое значение имеет слово мир в «Войне и мире»? 8450 + Ссылка В названии романа Льва Толстого «Война и мир» слово мир употреблено как антоним войне (дореволюционное «миръ»), а не в значении «окружающий мир» (дореволюционное «мiръ»). Все прижизненные издания романа выходили именно под названием «Война и миръ», и сам Толстой писал название романа по-французски как «La guerre et la paix». Однако из-за опечаток в разных изданиях в разное время, где слово написали как «мiръ», до сих пор не утихают споры об истинном значении названия романа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто употреблял «албанский язык» в начале 20 века? 6705 + Ссылка В 1916 году футурист Зданевич написал пьесу без соблюдения нормативных правил орфографии и с применением «албанскава изыка». Появившийся в 2000-е годы язык падонков, орфография которого построена по схожим принципам, иногда называется и «албанским языком», но совпадение с опытом Зданевича случайно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org