Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

К какой хитрости прибегнул Дарий, чтобы стать персидским царём? 40 + Ссылка Восхождение Дария на персидский престол началось с участия в заговоре против самозванца Гауматы. После его убийства шестерым заговорщикам нужно было решить, кто из них станет царём. Сделать выбор договорились на рассвете — победить должен был тот, чей конь заржёт раньше других при виде восходящего солнца. Дарий прибегнул к хитрости, приказав своему рабу потереть руку о гениталии кобылы. Когда претенденты собрались, тот поднёс руку к ноздрям коня Дария, который и заржал от возбуждения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом король Йемена показывал своим подданным, что его не берут пули? 145 + Ссылка Король Ахмед ибн Яхъя, правивший Северным Йеменом в середине 20 века, держал у себя в комнате спортивные стартовые пистолеты. Он иногда стрелял в себя из них при охране, чтобы показать, что его не берут никакие пули. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто потерял шансы стать руководителем государства, захотев посетить диснейленд? 297 + Ссылка Ким Чен Нам, старший сын Ким Чен Ира, получил образование в Швейцарии, затем работал на высоких государственных должностях и считался наследником поста Великого Руководителя. Его отношения с отцом испортились в 2001 году, когда Ким Чен Нам в сопровождении двух женщин и маленького мальчика (вероятно, своего сына) пытался попасть в Японию по поддельному доминиканскому паспорту. Предположительной целью визита было посещение токийского диснейленда. После этого несостоявшийся преемник обосновался в Китае, а власть в КНДР с 2011 года перешла к его сводному брату Ким Чен Ыну. В 2017 году Ким Чен Нам был убит неизвестной женщиной, которая накинула ему на голову отравленный платок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом гаитянский диктатор модифицировал бюллетени для выборов и референдума? 348 + Ссылка Гаитянский диктатор Франсуа Дювалье пришёл к власти в 1957 году и сделал так, чтобы вновь избранный парламент состоял почти полностью из его сторонников. Но через четыре года Дювалье досрочно распустил его и провёл выборы в новый. На каждом бюллетене присутствовала малозаметная надпись «Доктор Франсуа Дювалье — президент», и впоследствии гаитянам было объявлено, что они своей волей переизбрали президента на следующие шесть лет. Спустя ещё три года был организован референдум, где жителей страны спрашивали, согласны ли они на пожизненное президентство Дювалье. На бюллетенях был напечатан только утвердительный ответ, а вписавшие слово «Нет» от руки сразу подвергались преследованиям. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему шутка президента Картера вызвала гипертрофированный смех японской аудитории? 557 + Ссылка Выступая однажды перед японской аудиторией, президент США Джимми Картер начал речь с шутки. Когда зрители все как один засмеялись, впечатлённый Картер спросил переводчика, как ему удалось настолько хорошо передать юмор. Тот сознался, что перевёл таким образом: «Президент рассказал смешную историю. Все должны смеяться». Неправда? Источник: www.huffingtonpost.com

Какой правитель запретил людям своей национальности заключать браки друг с другом? 260 + Ссылка Вскоре после освобождения от испанской колониальной зависимости в Парагвае к власти пришёл диктатор Хосе Гаспар Родригес де Франсия. Его главной идеей стало создание закрытого однородного общества, для чего были практически полностью ограничены въезд и выезд из страны, а также ввоз иностранных товаров. Испаноязычному населению запретили заключать браки друг с другом, предписав жениться и выходить замуж за местных индейцев гуарани, чернокожих или мулатов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом французский инженер спас Великие Пирамиды от разборки на стройматериалы? 459 + Ссылка Луи Линан де Бельфон до того, как стать главным инженером строительства Суэцкого канала, командовал возведением плотин и прокладкой ирригационных каналов на Ниле. Для оптимизации работ правитель Египта Мухаммед Али-паша предложил использовать камень из Великих Пирамид. Бельфон был против, но понимал, что в случае отказа паша наймёт другого инженера. Чтобы спасти Пирамиды, он предоставил фиктивные расчёты, по которым выходило, что добыча материала из каменоломен будет обходиться дешевле. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую шутку адресовал хирургам Рейган с пулей в лёгком? 546 + Ссылка После покушения на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года президента с пулей в лёгком доставили в больницу. Уже на операционном столе Рейган снял кислородную маску и шутливо сказал врачам: «Надеюсь, вы все республиканцы». Один из хирургов, который придерживался либерально-демократических позиций, ответил: «Сегодня, господин президент, мы все республиканцы». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой президент издал указ, запрещающий шутки по поводу его фамилии? 431 + Ссылка Первым президентом независимого Зимбабве в 1980 году был избран Канаан Банана. Через два года он инициировал закон, запрещающий гражданам шутить по поводу его фамилии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой король создал целый полк из специально отобранных очень высоких солдат? 781 + Ссылка Прусский король Фридрих Вильгельм I создал особый полк, куда зачисляли только солдат выше 188 см, которых прозвали «Потсдамскими гигантами». Их нанимали не только в Пруссии, но и других европейских странах, а многие монархи, в том числе Пётр I, специально посылали своих высоких подданных в этот полк для укрепления дружеских отношений с королём. Тех верзил, кто отказывался поступить на службу, иногда просто похищали. Фридрих Вильгельм лично муштровал свой полк каждый день, но при его жизни «гиганты» не приняли участия ни в одной войне. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое трагическое событие случилось на улице Вязов за двадцать лет до выхода фильма ужасов? 590 + Ссылка Название фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» является отсылкой к судьбе Джона Кеннеди, который был убит в Далласе именно на улице Вязов. Хотя в остальном сюжет фильма с погибшим президентом никак не связан. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой правитель сам любил участвовать в гладиаторских боях? 587 + Ссылка Римский император Коммод любил выступать на арене в качестве гладиатора, несмотря на то что такие бои считались уделом рабов. Сам себя он считал воплощением Геркулеса и облачался в львиную шкуру. Коммод хорошо владел оружием и одержал на арене более 700 побед, хотя особо рисковать жизнью не стремился: часто ему в соперники приводили уже раненых солдат или инвалидов. Император также обожал убивать луком и дротиками экзотических животных: львов, страусов, слонов и даже жирафов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой игрушкой американским производителям не удалось заменить плюшевого мишку? 597 + Ссылка 27-м президентом США стал Уильям Тафт, сменив на этом посту Теодора Рузвельта. Видя огромный успех плюшевого мишки «Teddy Bear», названного в честь прежнего главы государства, производители игрушек решили заработать, создав героя теперь уже в честь Тафта. Фабрики изготовили тысячи плюшевых опоссумов под названием «Billy Possum», в СМИ была запущена мощная кампания по их раскрутке с упором на то, что скоро все американские дети выбросят мишек и будут играть только с опоссумами. Однако всё это обернулось полным провалом: спрос на «Billy Possum» не продержался и года, а «Teddy Bear» со временем только упрочил свою популярность. Неправда? Источник: mentalfloss.com

Почему королева Виктория дала одной из коров на ферме при дворе имя своей дочери? 729 + Ссылка На протяжении многих веков королевские особы делегировали работу по вскармливанию детей няням-кормилицам. Королева Виктория, родившая девятерых, также считала кормить грудью постыдным для себя занятием. Она была очень расстроена, когда её дочь Вики решила отказаться от нянечек, а затем её примеру последовала и вторая дочь Элис. Виктория сравнила их с коровами и даже назвала одну из молочных коров на ферме при дворе Элис. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Мэр какого города перед победой на выборах обыграл своих конкурентов в SimCity? 691 + Ссылка Во время кампании по выборам мэра Варшавы 2002 года кандидатам предложили посоревноваться в управлении городом в игре SimCity 3000. Для этого с некоторыми допущениями была смоделирована карта Варшавы, и каждому участнику выдана одинаковая сумма в игровой валюте. Правда, большинство участников предпочло поручить развитие компьютерного города членам своей команды, а сами в это время общались со зрителями, но такая ситуация как раз хорошо отражает суть работы мэра. Лучшего результата добился Лех Качиньский, который затем и победил на выборах, а впоследствии был избран президентом Польши. Неправда? Источник: www.citymetric.com

Какой убийца заранее позаботился о музейном виде орудия преступления? 816 + Ссылка Шарль Гито, совершивший в 1881 году покушение на президента США Джеймса Гарфилда, отчего тот впоследствии скончался, выбрал орудием преступления револьвер «Бульдог». Причём он предпочёл купить модель с рукоятью из слоновой кости, а не обычной деревянной, так как считал, что такой пистолет будет лучше смотреться в музее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой монарх был изгнан, но спустя десятилетия вернулся и выиграл демократические выборы? 409 + Ссылка С 1943 по 1946 годы болгарским царём был Симеон II, хотя ввиду его малого возраста страной правил регентский совет. После коммунистического переворота его семья эмигрировала в Египет, а затем в Испанию. Спустя десятилетия Симеон вернулся в Болгарию, сформировал партию и выиграл с ней парламентские выборы, став премьер-министром республики в 2001—2005 годах. Причём во время нахождения у власти Симеон добился реституции собственности царской семьи, экспроприированной коммунистами, и стал крупным землевладельцем. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему одному древнеримскому преступнику соперником для битвы в Колизее выбрали курицу? 1651 + Ссылка В Древнем Риме преступника могли наказать поединком в Колизее с диким зверем, например, львом. Именно такую судьбу уготовил император Галлиен купцу, который продал жене монарха поддельные драгоценности. И когда купец стоял на арене, из клетки вместо льва вышла курица, вызвав всеобщее веселье. Галлиен объявил: «Он обманывал и был обманут сам», после чего отпустил торговца домой. Неправда? Источник: www.smithsonianmag.com

Какой президент обещал никогда не извиняться за свою страну, несмотря ни на какие факты? 701 + Ссылка 3 июля 1988 года американский ракетный крейсер «Vincennes» сбил иранский пассажирский лайнер Airbus, когда тот летел над Персидским заливом в территориальных водах Ирана. Все 290 человек на борту погибли. Правительство США позже заявило, что экипаж крейсера ошибочно распознал самолёт как военный истребитель, который к тому же не отвечал на запросы, и не извинилось за инцидент. Джордж Буш-старший, бывший тогда вице-президентом и баллотировавшийся на пост президента, неоднократно говорил на встречах с избирателями: «Я никогда не буду извиняться за Соединённые Штаты Америки, несмотря ни на какие факты». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем обусловлено то, что 2/3 английских земель находятся в собственности у 0,3% населения? 505 + Ссылка 2/3 английских земель находятся в собственности у 0,3% населения страны. Причиной тому служат события тысячелетней давности: после воцарения на английском престоле в 1066 году первым указом Вильгельма Завоевателя стало присвоение всех земель монарху. Затем Вильгельм раздал владения своим сподвижникам, участвовавшим в завоевательном походе и сражении при Гастингсе. Именно из этих родов произошла аристократия, которая до сих пор владеет большей частью английских земель. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Где и когда 150 человек были расстреляны солдатами, одетыми в костюмы Санта Клауса? 481 + Ссылка Одним из самых одиозных диктаторов Африки был Франсиско Масиас Нгема, правивший с 1968 по 1979 годы в Экваториальной Гвинее. В результате развязанного им террора была убита примерно четверть населения страны. Казни были не всегда банальными — например, на Рождество 1975 года 150 оппонентов Нгемы были расстреляны солдатами, одетыми в костюмы Санта Клауса. Фоном звучала песня Мэри Хопкин «Those Were the Days» на мелодию русского романса «Дорогой длинною». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где на Рождество можно купить фигурку папы римского, справляющего большую нужду? 569 + Ссылка Одной из рождественских традиций у каталонцев является изготовление так называемых каганеров — раскрашенных фигурок человечков, справляющих большую нужду. Одного каганера обязательно добавляют в композицию рождественского вертепа, сцены рождения Христа, причём католическая церковь не возражает против этого. Фигурки могут изображать не только простых жителей, но и знаменитостей, включая президентов и папу римского. Считается, что народная сатира воплощает в каганерах концепцию равенства всех людей независимо от их общественного положения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой президент любил разыгрывать своих гостей, падая с ними на автомобиле в озеро? 1216 + Ссылка В 1960-х годах в ФРГ серийно производился гражданский автомобиль-амфибия Amphicar. Одним из его владельцев был американский президент Линдон Джонсон, любивший разыгрывать своих гостей. Приглашая их на автопрогулку по ранчо, президент заезжал на возвышение около озера, а затем пускал машину под откос и кричал про отказавшие тормоза. Когда машина оказывалась в воде, но оставалась на плаву, Джонсон наблюдал за реакцией пассажиров и хохотал. Неправда? Источник: www.nps.gov

Какой деталью своего имиджа Авраам Линкольн обязан письму 11-летней девочки? 969 + Ссылка В 1860 году, за несколько недель до того, как Линкольна выбрали президентом США, он получил письмо от 11-летней девочки Грейс Беделл. Она сообщила, что горячо поддерживает его и будет агитировать голосовать за него всех родных и знакомых, а также настоятельно посоветовала отрастить бакенбарды. Линкольн в то время имел худощавое и гладко выбритое лицо, однако, по мнению девочки, все леди любят мужчин с бакенбардами и обязательно уговорят мужей голосовать за того, кто будет нравиться им внешне. Линкольн ответил на это письмо, ничего не пообещав, однако вскоре отпустил бороду. Совершая турне по Америке после избрания, президент посетил и городок Грейс, отыскал её в толпе, поцеловал и сказал, что обязан ей своей представительной бородой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему документ императора Александра III народ прозвал «ананасным манифестом»? 1569 + Ссылка Вступив на российский престол в 1881 году, император Александр III вскоре принял «Манифест о незыблемости самодержавия». Его первая строчка заканчивалась фразой: «а на Нас возложить Священный долг Самодержавнаго Правления». Поскольку народу его чаще всего зачитывали вслух, в неуклюжей фразе люди слышали слово «ананас», и в массах документ стал известен как «ананасный манифест». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая комната Белого дома названа в честь сразу двух президентов? 409 + Ссылка Одна из комнат для встреч в западном крыле Белого дома называется комнатой Рузвельта. Это имя ей дали в 1969 году в честь сразу двух бывших президентов: Теодора Рузвельта, при котором изначально было построено западное крыло, и Франклина Делано Рузвельта, который его расширил. В комнате есть портреты этих президентов, периодически меняющиеся местами. Когда у власти президент-республиканец, портрет Теодора висит над камином, а Франклина — на южной стене, а при президенте-демократе наоборот. Эта традиция нарушалась только при Клинтоне, который решил оставить Теодора Рузвельта над камином. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какому правителю население страны подарило одеяло из шейных воробьиных перьев? 978 + Ссылка Готовясь праздновать 80-летие Ким Ир Сена в 1992 года, его сын Ким Чен Ир задумал подарить ему одеяло из перьев воробья, но только из шейных из-за их особой мягкости. Чтобы собрать перья, он призвал на охоту за воробьями всё население КНДР. За пять месяцев было убито 700 тысяч птиц, и великий вождь получил своё одеяло. Неправда? Источник: articles.chicagotribune.com

Какой президент вручал премию тем, кто заснул на государственном совещании? 895 + Ссылка Во время президентства Джорджа Буша-старшего его советником по национальной безопасности был генерал-лейтенант ВВС Брент Скоукрофт, который отличался тем, что часто засыпал на государственных совещаниях. Видя это, Буш учредил специальную премию имени Скоукрофта. Ею награждались те, кто уснул во время встречи с президентом, причём тот оценивал кандидатов на получение награды по трём показателям — продолжительности и глубине сна, а также наличию храпа. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого зарубежного вождя в детстве звали Юрием? 920 + Ссылка По официальной версии, второй северокорейский вождь Ким Чен Ир родился 16 февраля 1942 года в партизанском лагере на самой высокой горе страны Пэктусан. Однако советские данные указывают на то, что он появился на свет годом ранее в селе Вятское Хабаровского края. Его отец Ким Ир Сен в то время командовал батальоном Красной Армии, готовясь к возвращению в Корею и продолжению партизанской деятельности. По документам новорождённый получил имя Юрий Ирсенович Ким. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чего добивался 70-летний Махатма Ганди, спя с обнажёнными молодыми девушками? 920 + Ссылка Махатма Ганди в возрасте 37 лет поклялся соблюдать воздержание от сексуальной жизни. Когда ему было за 70, он устроил «духовный эксперимент», засыпая в одной постели с молодыми обнажёнными девушками, включая свою внучатую племянницу. Таким образом, по словам Ганди, он испытывал свои идеалы — ведь тот, кто может лежать рядом с голой красавицей и побороть своё сексуальное желание, проходит самый строгий тест на соблюдение принципа ненасилия. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким совпадением была отмечена смерть второго и третьего президентов США? 799 + Ссылка Второй и третий президенты США, Джон Адамс и Томас Джефферсон, были среди отцов-основателей, подписавших Декларацию независимости США. По стечению обстоятельств, оба они умерли в один день — 4 июля 1826 года, ровно в 50-ю годовщину подписания Декларации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На что сердится Черчилль на самой знаменитой своей фотографии? 2151 + Ссылка Одно из самых известных фото Черчилля, где он запечатлён угрюмым и сердитым, сделано в 1941 году после его речи перед канадской Палатой общин. Когда Черчилля привели в комнату, он сказал фотографу, что у того есть две минуты, и закурил сигару. На просьбу фотографа убрать сигару премьер-министр ответил отказом. Тогда фотограф подошёл к Черчиллю под предлогом замерить уровень света и сам вытащил сигару из его рта, а реакция премьер-министра на эту наглость как раз была поймана на камеру. Но затем Черчилль улыбнулся и позволил сделать ещё один снимок, хотя этот благодушный фотопортрет гораздо менее известен. Неправда? Источник: iconicphotos.wordpress.com

Почему президент США никак не поздравил четырёхкратного олимпийского чемпиона? 2430 + Ссылка Олимпийские игры 1936 года в Берлине должны были, по мысли Гитлера, доказать всему миру превосходство немецких атлетов и арийской расы в целом. Эти планы нарушил американский чернокожий спортсмен Джесси Оуэнс, выигравший четыре золотые медали в беге и прыжках. Гитлер не пожал ему руки, хотя это не касалось лично Оуэнса — фюрер в принципе отказался обмениваться рукопожатием с победителями из других стран, но после Олимпиады послал всем им памятные письма со своей фотографией. А вот президент США Франклин Делано Рузвельт никак не поощрил чемпиона — ни приглашением в Белый Дом, ни даже телеграммой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком французском городе почти 70 лет правили римские папы? 592 + Ссылка Римские папы не всегда пребывали в Риме. В конце 13 века французский король Филипп IV Красивый обложил налогами духовенство без согласования этого вопроса с папой Бонифацием VIII, что вылилось в долгий конфликт и смерть понтифика. В 1309 году Филипп предоставил папам новую резиденцию во французском городе Авиньоне, куда переехал новоизбранный Климент V. Всего в период «Авиньонского пленения пап» правило семеро пап, и все они были французами. Вскоре после возвращения Григория XI в Рим в 1377 году и его смерти на следующий год произошёл раскол католической церкви — преемник остался в Риме, а выбранный недовольными кардиналами антипапа снова уехал в Авиньон, но в конце концов римские победили авиньонских. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой американский президент надолго потерял код для открытия ядерного чемоданчика? 1370 + Ссылка На следующее утро после того, как скандал с Моникой Левински стал новостью международного масштаба, у Билла Клинтона была дежурная встреча с военным, ответственным за постоянное сопровождение «ядерного чемоданчика». Офицер попросил у президента карточку с кодом для открытия портфеля, чтобы поменять его на новый, на что Клинтон признался, что где-то потерял эту карточку. Причём он не смог вспомнить, как давно её потерял — возможно, с того момента прошли недели или месяцы. Неправда? Источник: www.aim.org

Зачем Ричард Львиное Сердце провёл ночь в одной кровати с французским королём? 1134 + Ссылка Среди историков не утихают споры о сексуальной ориентации английского короля Ричарда Львиное Сердце. Его официальный брак с Беренгарией Наваррской был бездетным, и имеется запись в летописи 1187 года о том, что в знак союза Англии и Франции Ричард провёл ночь в одной кровати с королём Франции Филиппом II. Однако противники версии о гомосексуальности Ричарда заявляют, что этот поступок не более чем политический акт, сравнимый с современной фотосессией двух лидеров, а также указывают на внебрачного сына английского короля, Филиппа де Фальконбриджа. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой политик победил на выборах с девизом, в котором признавался в убийстве граждан страны? 1283 + Ссылка C 1989 по 1996 год Либерия была в состоянии гражданской войны с участием нескольких противоборствующих сторон, одной из которых были повстанцы под командованием Чарльза Тейлора. После прекращения военных действий при участии миротворческих сил из других стран Африки в 1997 году в Либерии прошли президентские выборы. Тейлор баллотировался с девизом «Он убил мою маму. Он убил моего папу. Я голосую за него» и победил с результатом 75%. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Президент какой страны пытался ночью в Вашингтоне купить пиццу, будучи в одних трусах? 5115 + Ссылка В 1995 году Борис Ельцин приехал с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Биллом Клинтоном. Как сообщается в автобиографической книге последнего, поздно вечером охранник Секретной службы США обнаружил пьяного Ельцина в трусах за пределами резиденции на Пенсильвания-авеню. Выяснилось, что президент пытался поймать такси, чтобы съездить за пиццей. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Монарх какого государства избирается демократическим путём гражданами другой страны? 1477 + Ссылка Княжество Андорра управляется совместно Испанией и Францией. Князьями являются, соответственно, епископ Урхельской католической епархии и президент Франции. Таким образом, французский президент является единственным в мире демократически избранным монархом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой европейский город имеет девиз-ребус? 1748 + Ссылка На гербе, флаге и других символах испанского города Севилья можно увидеть её девиз-ребус — NO8DO. На самом деле в середине девиза не восьмёрка, а моток шерсти, который по-испански называется madeja. Получившаяся фраза «No madeja do» звучит так же, как «No me ha dejado», что означает «Ты не покинул меня». По легенде, эти слова городу даровал в 13 веке король Альфонсо X Мудрый после того, как его сын попытался поднять восстание и взять власть в свои руки, но севильцы остались верными правителю. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему император Александр III однажды сказал, что плевал на одного солдата? 5444 + Ссылка Однажды солдат Орешкин напился в кабаке и стал буянить. Его попытались остановить, показывая на висящий на стене портрет Александра III, но солдат ответил, что плевал на государя императора, после чего был арестован. К чести Александра, он не стал давать ход делу, повелев в будущем своих портретов в кабаках не вешать, а Орешкина освободить и передать ему: «Я на него тоже плевал». Неправда? Источник: www.peoples.ru

Какую европейскую монархическую династию буддисты почитали как земное воплощение женщины-бодхисаттвы? 2695 + Ссылка В буддизме Тарой называют женщину-бодхисаттву, достигшую совершенства и освобождения, но отказавшуюся от ухода в нирвану из сострадания к людям. После того, как Екатерина II учредила пост Пандита-хамбо-ламы — главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья, бурятские ламы признали её земным воплощением Белой Тары — одной из ипостасей Тары, являющейся целительницей и дарующей удачу. С тех пор буддисты почитали в виде Белой Тары каждого правителя российского государства, независимо от того, был ли он женщиной или мужчиной. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие войска на русско-турецкой войне маршировали под свадебный марш Мендельсона? 4431 + Ссылка Провожая войска на русско-турецкую войну в 1877 году, император Александр II поразился выправке солдат лейб-гвардии Казачьего полка: «На войну идут, как на свадьбу!», после чего официально назначил маршем этого полка свадебный марш Мендельсона. Неправда? Источник: strf.ru

Какой европейской страной успешно правил самозванец, выдававший себя за спасшегося императора Петра III? 3314 + Ссылка После дворцового переворота, в результате которого был убит император Пётр III, а власть досталась его жене Екатерине II, объявилось много самозванцев, объявлявших себя чудом спасшимся монархом. В России историки насчитали их около сорока, а самым известным был Емельян Пугачёв. Однако ни он, ни другие русские самозванцы успеха не добились, но были случаи появления лже-Петров и за рубежом. В 1766 году пропавшего императора «узнали» в черногорском сельском знахаре, и старейшины попросили его взойти на престол этой страны. Знахарь согласился с тем, что он Пётр III, хотя правил под именем Стефан Малый. Пребывая на троне, Стефан прекратил междоусобные распри в государстве, успешно оборонялся от венецианцев и турок, даже наладил хорошие отношения с Россией, но был убит в 1773 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На какого американского президента однажды напал дикий кролик? 2554 + Ссылка Однажды президент США Джимми Картер рыбачил, и в это время к его лодке подплыл водяной кролик, который угрожающе шипел и пытался забраться на борт. Картер отбился от него веслом, после чего кролик развернулся и уплыл. Эта история попала в газеты с заголовками вида «Президент атакован кроликом», а критики Картера стали считать это происшествие символом его слабой политики и будущего разгромного поражения на выборах от Рейгана через год. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой политик выступал перед избирателями полтора часа с пулей в груди? 5265 + Ссылка Когда Теодор Рузвельт в 1912 году баллотировался в президенты, во время одной из встреч с избирателями в него выстрелили. Пуля попала в грудь, пробив футляр от очков и толстую рукопись с речью, которую он хотел произнести. Однако Рузвельт не покинул места — он привлёк внимание публики к тому, что в него только что стреляли, и говорил затем полтора часа. Понять то, что ранение неопасно для жизни, помог охотничий опыт — так как он не кашлял кровью, значит, пуля не пробила лёгкое. Впоследствии подтвердилось, что пуля вошла глубоко в грудь, но извлекать её было даже рискованнее, чем оставить как есть, и Рузвельт носил её всю жизнь. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как Юлий Цезарь при падении с трапа корабля обратил этот дурной знак в свою пользу? 6244 + Ссылка При вторжении в Африку войско Юлия Цезаря с самого начала постигали неудачи. Сильные штормы рассеяли корабли в Средиземном море, и к африканским берегам Цезарь прибыл только с одним легионом. Сходя с корабля, полководец споткнулся и упал лицом вниз, что было веским знаком вернуться обратно для его суеверных солдат. Однако Цезарь не растерялся и, схватив пригоршни песка, воскликнул: «Я держу тебя в своих руках, Африка!». Позже он со своим войском триумфально завоевал Египет. Неправда? Источник: books.google.ru

У какого монарха обнаружили татуировку с надписью: «Смерть королям!»? 7792 + Ссылка Жан Батист Бернадот начал свою карьеру простым солдатом во французской королевской армии. Во времена революции он быстро продвинулся до командующего дивизией, а при Наполеоне стал маршалом. Следующим этапом стало приглашение в преемники шведскому королю, и в 1818 году Бернадот официально занял шведский престол под именем Карла XIV Юхана, а династия Бернадотов до сих пор остаётся правящей. В 1844 году он умер, и во время подготовки к бальзамированию на руке Бернадота обнаружили татуировку: «Смерть королям!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой размер обуви был у Петра Первого? 7637 + Ссылка Пётр Первый обладал ростом 200 см — в то время он выдавался в толпе на голову. При этом он носил обувь всего лишь 38-го размера. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно увидеть танцы в полуобнажённом виде десятков тысяч девственниц? 5485 + Ссылка Мсвати III, король африканского государства Свазиленд, имеет 14 жён и 23 ребёнка. Для церемонии выбора новой жены со всей страны съезжаются десятки тысяч девственниц, которые в полуобнажённом виде исполняют для монарха ритуальный «тростниковый танец». Неправда? Источник: www.newsru.com

Почему шведский химик Шееле должен был стать графом, но не стал? 5151 + Ссылка Во время посещения Парижа шведским королём Густавом III к нему явилась делегация французских учёных и высказала почтение в связи с работой в Швеции выдающегося химика Карла Вильгельма Шееле, открывшего многие органические и неорганические вещества. Так как король никогда не слышал о Шееле, он отделался общими фразами, а затем немедленно издал приказ возвести химика в рыцарское достоинство. Однако премьер-министр тоже не знал учёного, и в результате титул графа достался другому Шееле — лейтенанту артиллерии, а химик так и остался неизвестным для короля и придворных. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Почему слово «Ку» в фильме «Кин-дза-дза!» ставило его под угрозу запрета? 7166 + Ссылка Когда снимался фильм «Кин-дза-дза!», генсеком СССР стал Черненко. Так как его инициалы были К.У., то Данелия решил подстраховаться и убрать из сценария частоупотребляемое универсальное слово «Ку». Выдвигались варианты «Ка», «Ко», «Кы» и другие, но пока съёмочная группа выбирала, Черненко умер, и в итоге всё осталось как прежде. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда был дан сигнал о взрыве плотины, после чего образовался Панамский канал? 4283 + Ссылка Открытие крупных технологических объектов часто сопровождается тем, что процесс запускается нажатием на символическую кнопку официальным лицом. Когда строили Панамский канал, пошли ещё дальше: кнопку разместили прямо в кабинете у президента США Вудро Вильсона. Когда он нажал её, сигнал по телеграфу ушёл в Панаму, запустив детонацию взрывчатки на плотине. После взрыва вода из искусственного озера Гатун наводнила канал Кулебра и по этому пути стало возможно пройти судам от Тихого до Атлантического океана. Неправда? Источник: www.pancanal.com

Какого российского императора короновали через 34 года после его смерти? 4050 + Ссылка Пётр III был провозглашён императором в 1761 году, однако правил только полгода — его убили в результате дворцового переворота, возглавляемого будущей императрицей Екатериной II. Так как Петра даже не успели короновать, он не имел права быть похороненным в императорской усыпальнице в Петропавловском соборе, поэтому его похоронили без всяких почестей в Александро-Невской лавре. Только в 1796 году, после смерти Екатерины, их сын и новый император Павел I перезахоронил отца в Петропавловском соборе и лично произвёл обряд коронования праха Петра III. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

С какого года правители России чередуются по принципу «лысый-волосатый»? 9125 + Ссылка В декабре 1825 года на царский трон Российской Империи взошёл обладавший не самой пышной шевелюрой Николай I. С тех пор прослеживается чёткое чередование лысых и волосатых первых лиц государства — сначала царей, затем генсеков, а теперь президентов. Этот парадокс нарушают только Андропов и Черненко, каждый из которых обладал начальной стадией облысения, но из-за короткого времени нахождения у власти ими можно пренебречь. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что на реке Темзе принадлежит королеве Елизавете II? 5977 + Ссылка Все непомеченные лебеди-шипуны на Темзе принадлежат королеве Елизавете II. Королевская семья установила собственность на лебедей ещё в 12 веке, когда их подавали к столу в качестве деликатеса. Сейчас птиц не едят, но права согласно английским законам сохранились. Неправда? Источник: www.royal.gov.uk

Кто из наших правителей сватался к английской королеве? 6108 + Ссылка Иван Грозный сватался к английской королеве Елизавете I, но получил отказ. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой фараон имеет современный египетский паспорт и для чего? 8507 + Ссылка В 1974 году египтологи обнаружили, что мумия фараона Рамзеса II быстро портится. Было принято решение немедленно везти её самолётом во Францию для экспертизы, для чего мумии оформили современный египетский паспорт, а в графе «род занятий» написали «король (скончавшийся)». В Париже мумию встречали со всеми военными почестями, полагающимися королям. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране в 2002 году премьер-министр прямо в рабочем кабинете тренировался играть в футбол? 6820 + Ссылка В один из дней апреля 2002 года сотрудники охраны японского премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми услышали громкие звуки ударов из его кабинета. Ворвавшись в кабинет, они увидели, что ничего страшного не произошло, а премьер пинает футбольный мяч о стенки. Коидзуми объяснил охране, что должен потренироваться в обращении с мячом, так как никогда этого не делал, а ему предстоит сделать первый символический удар по мячу на открытии чемпионата мира по футболу. Неправда? Источник: www.gazeta.ru

Какой президент США был перезахоронен 17 раз? 5500 + Ссылка Президент США Авраам Линкольн после смерти был перезахоронен 17 раз либо из-за реконструкции гробницы, либо по причинам безопасности. При этом шесть раз его гроб вскрывался. Только в 1901 году, через 36 лет после смерти, тело Линкольна нашло окончательный покой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему одна из самых популярных игрушек названа в честь президента США Теодора Рузвельта? 5200 + Ссылка В 1902 году президент США Теодор Рузвельт был на охоте. Ему предложили пристрелить медведя, загнанного собаками, полузабитого и привязанного к дереву. Рузвельт отказался под предлогом, что это неспортивно, однако приказал умертвить медведя, чтобы прекратить его мучения. Эта история в виде карикатур попала в газеты, однако затем была смягчена, а предприниматели наладили выпуск игрушечных медвежат, получивших в честь президента название «Teddy Bear». Скоро эти плюшевые игрушки стали одними из самых популярных и остаются таковыми по сей день. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое государство возглавляет монарх, выбираемый каждые пять лет? 4227 + Ссылка Малайзия является конституционной монархией, однако титул монарха там является не пожизненным, а выборным. Дело в том, что Малайзия делится на штаты, 9 из которых являются также монархиями (ими правят 7 султанов, один раджа и ещё один правитель с титулом Янг Дипертуан Бесар). Каждые пять лет эти монархи выбирают из своего числа главного монарха, как правило, по старшинству или по длительности правления. Хотя в конечном счёте все они выполняют только представительские функции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что однажды Ельцин приказал сделать с его пресс-секретарём Костиковым? 8022 + Ссылка Летом 1994 года Борис Ельцин посетил Красноярск, где ему устроили катание на теплоходе по Енисею. Во время него подвыпивший пресс-секретарь президента Вячеслав Костиков стал приставать к Ельцину с шутками. Тот отдал команду стоящим рядом помощникам выбросить Костикова за борт, что и было выполнено. Неправда? Источник: lib.ru

Почему женщина-фараон Хатшепсут носила бороду? 8232 + Ссылка Египетские фараоны считались земным воплощением бога Хора и могли быть только мужчинами. Когда на престол взошла женщина-фараон Хатшепсут, для легитимности её власти была придумана легенда, согласно которой сам бог Амон снизошёл на землю, чтобы в облике Тутмоса I зачать свою дочь. Однако на официальных церемониях Хатшепсут всё равно была вынуждена носить мужскую одежду и накладную бороду. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто носит титул «Тот, кто следует за тем, кто был раньше, и предшествует тому, кто будет потом»? 5210 + Ссылка У африканского народа котоко вся власть сосредоточена в руках вождя, который носит титул «Тот, кто следует за тем, кто был раньше, и предшествует тому, кто будет потом». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какой царь изобрёл коньки с твёрдо прикреплёнными к обуви полозьями? 11494 + Ссылка Изначально коньки привязывались к обуви верёвками и ремнями. Привычные нам коньки с намертво прикреплёнными к подошве полозьями изобрёл Пётр I, находившийся в Голландии по корабельным делам и увлёкшийся катанием по льду. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему программа Nero Burning ROM получила такое название? 18834 + Ссылка Компьютерная программа для записи дисков («прожига») Nero Burning ROM получила своё название неслучайно. Это каламбур, в буквальном переводе «Нерон, жгущий Рим», напоминающий о римском императоре Нероне. Ему приписывали поджог, приведший к Великому римскому пожару. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой монарх пережил более 50 покушений на свою жизнь? 6387 + Ссылка Албанский президент Ахмет Зогу, бывший затем королём этой страны с 1928 по 1939 год, пережил более 50 покушений на свою жизнь. В 1931 году его пытались убить около венского театра, когда король садился в машину. Зогу достал свой пистолет и открыл ответный огонь, что его и спасло — убийцы разбежались. Это единственный случай в современной истории, когда официальный глава государства лично стрелял в людей, пытавшихся его убить. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в Риме сохранилась только одна бронзовая дохристианская статуя? 6066 + Ссылка Когда римляне приняли христианство, они массово стали уничтожать дохристианские статуи. Единственная бронзовая статуя, пережившая средневековье, — это конная статуя Марка Аврелия, и только потому, что римляне принимали его за первого христианского императора Константина. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где церемонию открытия Национальной недели пунктуальности задержали на час? 5067 + Ссылка В 1998 году на Филиппинах была проведена Национальная неделя пунктуальности. Её задачей было приучить филиппинцев прибывать вовремя на деловые встречи и другие мероприятия. Однако президент страны Фидель Рамос опоздал на церемонию открытия недели на час. Неправда? Источник: old.nkj.ru

Кто выпускал библиотеку для своего сына в течение 28 лет? 8988 + Ссылка Людовик XIV велел выпустить для воспитания своего сына учебную библиотеку греческой и римской классики, очищенной от непристойностей и сопровождённой комментариями трудных пассажей. Собрание из 64 томов было завершено через 28 лет после начала работы, когда сын уже сам давно обзавёлся детьми. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая фраза Фридриха Великого помогла шахматистам добиться налоговых льгот? 10928 + Ссылка В 1982 году шахматная федерация ФРГ после многолетних попыток добилась от министерства финансов признания шахмат «полезным видом спорта, имеющим воспитательное значение» (что позволило федерации получить налоговые льготы). Решающим аргументом явилась цитата из письма прусского короля Фридриха Великого: «Шахматы воспитывают склонность к самостоятельному мышлению». Конец этой фразы, который федерация предпочла не приводить, гласил: «... а потому не следует их поощрять». Неправда? Источник: www.freechess.ru

Кто опубликовал некролог Фиделю Кастро? 8592 + Ссылка Техническая ошибка на сайте CNN 16 апреля 2003 года привела к публикации в открытый доступ заранее заготовленных некрологов для ряда известных людей: Дика Чейни, Рональда Рейгана, Фиделя Кастро, Иоанна Павла II, Нельсона Манделы и других. Неправда? Источник: www.snopes.com

Почему в Швеции переход на григорианский календарь занял полвека? 3352 + Ссылка В 1699 году в Швеции решили перейти с юлианского календаря на григорианский. Однако шведы не стали прыгать на 11 накопившихся к тому времени дней вперёд, а решили делать переход постепенно, пропуская високосные годы в течение 40 лет. Однако, несмотря на принятый план 1704 и 1708 годы были високосными. Из-за этого в течение 11 лет шведский календарь опережал на один день юлианский календарь, но отставал на десять дней от григорианского. В 1711 году король Карл XII решил отказаться от реформы календаря и вернуться к юлианскому календарю. Для этого в феврале были добавлены два дня, и таким образом в 1712 году было 30 февраля. Окончательно Швеция перешла на григорианский календарь в 1753 году обычным для всех стран способом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему считают, что Наполеон был маленького роста? 8370 + Ссылка Принято считать, что Наполеон был очень маленького роста — 157 см. Такая цифра получается, если перевести в метрическую систему величину 5 футов 2 дюйма. Однако в то время футы были не только английскими, практически в каждой стране футы отличались. Если перевести из французских футов, рост Наполеона составляет 169 см и является средним для его эпохи. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Почему технология Bluetooth так называется? 14193 + Ссылка Технология Bluetooth получила название в честь датского короля Харальда I Синезубого. В 10 веке этот король объединил разрозненные датские племена, а Bluetooth был призван сделать то же самое с протоколами связи, объединив их в один универсальный стандарт. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что стало с родителями девочки, которая сфотографировалась на руках у Сталина? 18386 + Ссылка Отец Гели Маркизовой, сидящей на руках у Сталина в знаменитом плакате «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!», был расстрелян, а мать вместе с Гелей отправлена в ссылку. После чего надпись на сделанных по фотографии скульптурах поменяли со «Сталин и Геля» на «Сталин и Мамлакат», сочинив, что эта девочка на самом деле — пионерка Мамлакат Нахангова. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какому богу объявил войну Калигула? 9515 + Ссылка Римский император Калигула однажды объявил войну богу морей Нептуну, после чего привёл войско к берегу и приказал солдатам бросать свои копья в воду. Неправда? Источник: www.randomfaq.com

Каким по счёту был на самом деле шведский король Карл XII? 3845 + Ссылка Работа шведа Иоанна Магнуса 16 века об истории шведских королей была выдумана, но до сих пор имеет серьёзные последствия. Магнус придумал 5 Эриков до Эрика Победоносного и 6 Карлов до Карла Сверкерссона. Поэтому известный король Карл XII на самом деле был только шестым. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой царь велел казнить реку? 4108 + Ссылка По территории современного Ирака протекала река Гинд, которая сейчас называется Дияла. В одном из походов на Вавилон персидской армии во главе с царём Киром II в ней утонул священный белый конь. Кир приказал казнить реку, вырыв множество каналов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где алюминиевые ложки ценились больше золотых? 8033 + Ссылка По приказу Наполеона III были изготовлены алюминиевые столовые приборы, которые подавались на торжественных обедах императору и самым почётным гостям. Другие гости при этом пользовались приборами из традиционных драгоценных металлов — золота и серебра. Неправда? Источник: www.aluminiumleader.com

Как изобрели пожарские котлеты? 8409 + Ссылка Однажды русский царь завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мяса, и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились, он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни. Неправда? Источник: www.1001recept.com

Кто строил пирамиды из черепов? 4582 + Ссылка Великий завоеватель Тамерлан строил после побед пирамиды из черепов убитых им людей. Самая высокая из них насчитывала 70 000 черепов. Неправда? Источник: www.gumer.info

Откуда взялось выражение «деньги не пахнут»? 17857 + Ссылка Когда сын римского императора Веспасиана упрекнул его в том, что он ввёл налог на общественные уборные, император показал ему поступившие от этого налога деньги и спросил, пахнут ли они. Получив отрицательный ответ, Веспасиан сказал: «А ведь они — от мочи». Отсюда произошло выражение «деньги не пахнут». Неправда? Источник: new.gramota.ru

Кто казнил поэтов за грустные стихи? 4598 + Ссылка Китайский император Цяньлун казнил поэтов за написание грустных стихов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой французский король правил 20 минут? 3589 + Ссылка Июльская революция 1830 года побудила французского короля Карла отречься от престола, причём он потребовал отречения и от старшего сына (чтобы передать власть внуку Генриху). Герцог Ангулемский подписал отречение через 20 минут, так что с формальной точки зрения он эти 20 минут царствовал как Людовик XIX. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на западе испугались хрущёвской «кузькиной матери»? 26330 + Ссылка Знаменитую фразу Хрущёва «Я вам покажу кузькину мать!» на ассамблее ООН перевели буквально — «Kuzma’s mother». Смысл фразы был совершенно непонятен и от этого угроза приобрела совершенно зловещий характер. Впоследствии выражение «кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб СССР. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как Клеопатра искала самый быстрый и безболезненный яд? 7769 + Ссылка Готовясь к самоубийству, Клеопатра испытывала на заключенных яды, стараясь определить, какой из них доставляет смерть максимально быстро и вместе с тем безболезненно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Цезарь любил носить лавровый венок? 6803 + Ссылка Гай Юлий Цезарь с удовольствием пользовался присвоенным ему правом постоянно носить лавровый венок, так как быстро лысел. Неправда? Источник: www.world-history.ru

Какое прозвище имел Путин во время службы в КГБ? 26704 + Ссылка Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль». Неправда? Источник: www.sovsekretno.ru

Кто ввёл високосный год? 5943 + Ссылка Високосный год ввёл Гай Юлий Цезарь. 24-ое февраля называлось «шестой день перед мартовскими календами», а дополнительный день пришёлся на следующие сутки и стал «вторым шестым днём», по-латински «bis sextus», откуда и произошло слово «високосный». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую страну оккупировали за удар мухобойкой по лицу? 5867 + Ссылка В 1827 году правитель Алжира ударил французского посла мухобойкой по лицу во время жаркой дискуссии по поводу неуплаченных долгов. Это послужило поводом для французского вторжения в Алжир через 3 года и последующей более чем столетней оккупации. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему английского короля прозвали старым медным носом? 8019 + Ссылка Английский король Генрих VIII вместо изготовления серебряных шиллингов стал чеканить их из меди, покрывая затем серебром. Серебро быстро стиралось, особенно на самых выступающих частях, к которым относился и нос короля. Из-за этого король получил прозвище «старый медный нос». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему американские горки называют русскими? 9429 + Ссылка Во французском и многих других языках американские горки называют «русскими горками», так как прототип этого аттракциона родился именно в России. Ещё в 15 веке наши предки конструировали ледяные горки, укреплённые деревянными опорами. Что касается того, где впервые сани поставили на роликовые колёса, существуют две версии: одни историки утверждают, что это случилось в садах Ораниенбаума по приказу Екатерины II, по мнению других, первое их появление случилось в Париже в 1812 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где в Новый год транслировали прошлогоднее обращение лидера? 3904 + Ссылка 31 декабря 1986 года немецкий телеканал ARD по ошибке показал прошлогоднее новогоднее обращение канцлера Гельмута Коля. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org