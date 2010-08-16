Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему рис выращивают на затапливаемых полях? 81 + Ссылка В азиатских странах рис преимущественно выращивают на затапливаемых полях, хотя он может произрастать и без стоячей воды. Дело в том, что такой подход даже с учётом сооружения ирригационных систем выходит дешевле, чем борьба с сорняками и вредителями, которые в воде причиняют рису меньше ущерба. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой особый ингредиент присутствует в цементе, которым скреплялись блоки Великой Китайской стены? 388 + Ссылка Великая Китайская стена строилась, расширялась, разрушалась и восстанавливалась в течение многих веков и тысячелетий, но большинство сохранившихся до наших времён её фрагментов относятся к эпохе правления династии Мин 14—17 веков. Одной из причин этого является удивительно прочный цементный раствор из гашёной извести и клейкого варёного риса. Он применялся для скрепления блоков не только Стены, но и гробниц, храмов и многих других зданий. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Почему в изначальном варианте суши рис в пищу не употреблялся? 528 + Ссылка Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где варёный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему её можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислый от брожения рис выбрасывали. Уже японцы в 14—16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Ёхэй Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть гигантские картины из риса, меняющиеся каждый год? 1518 + Ссылка В 1993 году жители японского села Инакадате задумались, как привлечь туристов, и у них возникла идея художественного оформления рисовых полей. Каждую весну фермеры придумывают сюжет картины и воплощают замысел, используя сорта риса разных цветов. Помимо традиционных японских сюжетов на полях появляются и более знакомые всему миру образы — например, Наполеон или Мона Лиза. Рисовые картины интересны ещё и тем, что с течением лета всходы меняются в оттенках. Деревню посещают сотни тысяч туристов, а осенью фермеры собирают урожай и продают этот рис по обычным ценам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие два растения объясняют разницу между западным и восточным стилем мышления? 787 + Ссылка Многочисленные психологические исследования показывают, что для человека западной культуры более характерны индивидуализм и аналитическое мышление, а для человека восточной культуры — коллективизм и холистическое мышление. Одна из гипотез объясняет это различие дихотомией «пшеница — рис»: если пшеницу может успешно возделывать одна семья, то для культивирования риса требуется объединение усилий множества людей, что и ведёт к возрастанию роли коллектива в системе ценностей. Данная гипотеза показала более успешную корреляцию по сравнению с другими гипотезами на примере одного Китая. Жители северных областей, где традиционно выращивается больше пшеницы, склонны по тестам к индивидуалистско-аналитическому стилю мышления, а жители «рисовых» южных районов — к коллективистско-холистическому. Неправда? Источник: elementy.ru

В каком алкогольном напитке одним из главных компонентов является женская слюна? 417 + Ссылка В тропических областях Южной Америки популярен слабоалкогольный напиток чича. Готовят его преимущественно женщины, пережёвывая хлеб из кукурузной муки и затем сплёвывая получившуюся массу. Под воздействием ферментов слюны крахмал превращается в сахар, и напиток начинает бродить. Крепость чичи может составлять от 1% (для повседневного употребления) до 6% (для питья во время религиозных праздников). Кроме кукурузы, сырьём для чичи могут также служить маниок, рис, виноград или яблоки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в Китае люди часто спрашивают друг друга: «Вы уже поели риса?»? 1038 + Ссылка В Китае, Камбодже, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии распространённым приветствием является вопрос: «Вы уже поели риса?». Вежливым ответом на это, независимо от того, ели вы на самом деле или нет, является: «Да, спасибо. А вы?». Неправда? Источник: pages.kiva.org

Почему на праздновании первой менструации девочки в Японии подают красный рис? 1272 + Ссылка В некоторых японских семьях сохранилась традиция праздновать менархе, первую менструацию девочки. Угощение по случаю праздника обязательно включает в себя красный рис, хотя никакой связи с цветом крови здесь нет. Дело в том, что в древней Японии весь рис был только красным и очень дорогим, поэтому и употреблялся только по особым случаям. Позднее белый рис, наоборот, стал повседневным блюдом, а по праздникам типа дней рождения и свадеб стали подавать так называемый рис сэкихан, окрашенный в красный цвет бобами адзуки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая случайность помогла открыть способ лечения болезни бери-бери? 3708 + Ссылка В конце 19 века голландского физиолога Кристиана Эйкмана отправили в Индонезию для изучения болезни бери-бери, от которой в большом количестве умирали местные жители. Однажды он заметил, что у лабораторных куриц появились симптомы болезни. Анализируя причины, Эйкман выяснил, что новый повар стал закупать для армейского рациона не бурый, а белый рис, который также шёл на корм курам. Учёный снова стал давать им бурый неочищенный рис, и вскоре куры вылечились. Уже другие биологи продолжили исследования Эйкмана и нашли лечебный компонент в необработанном рисе — тиамин, или витамин B1. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как связаны между собой шахматы, рис и разорение? 9184 + Ссылка Известно много притч о том, как один человек предлагает другому расплатиться с ним за некоторую услугу следующим образом: на первую клетку шахматной доски тот положит одно рисовое зёрнышко, на вторую — два и так далее: на каждую следующую клетку вдвое больше, чем на предыдущую. В результате тот, кто расплачивается таким образом, непременно разоряется. Это неудивительно: подсчитано, что общий вес риса составит более 460 миллиардов тонн Неправда? Источник: ru.wikipedia.org