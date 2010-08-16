Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о рисе

Почему рис выращивают на затапливаемых полях?

Почему рис выращивают на затапливаемых полях?

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В азиатских странах рис преимущественно выращивают на затапливаемых полях, хотя он может произрастать и без стоячей воды. Дело в том, что такой подход даже с учётом сооружения ирригационных систем выходит дешевле, чем борьба с сорняками и вредителями, которые в воде причиняют рису меньше ущерба.

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Метки: рис, орошение, растения, сельское хозяйство

Источник: en.wikipedia.org

Какой особый ингредиент присутствует в цементе, которым скреплялись блоки Великой Китайской стены?

Какой особый ингредиент присутствует в цементе, которым скреплялись блоки Великой Китайской стены?

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Великая Китайская стена строилась, расширялась, разрушалась и восстанавливалась в течение многих веков и тысячелетий, но большинство сохранившихся до наших времён её фрагментов относятся к эпохе правления династии Мин 14—17 веков. Одной из причин этого является удивительно прочный цементный раствор из гашёной извести и клейкого варёного риса. Он применялся для скрепления блоков не только Стены, но и гробниц, храмов и многих других зданий.

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Метки: китай, великая китайская стена, рис, строительство, цемент

Источник: www.membrana.ru

Почему в изначальном варианте суши рис в пищу не употреблялся?

Почему в изначальном варианте суши рис в пищу не употреблялся?

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Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где варёный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему её можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислый от брожения рис выбрасывали. Уже японцы в 14—16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Ёхэй Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши.

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Метки: суши, кулинария, рис, рыбы, уксус, япония

Источник: en.wikipedia.org

Где можно увидеть гигантские картины из риса, меняющиеся каждый год?

Где можно увидеть гигантские картины из риса, меняющиеся каждый год?

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В 1993 году жители японского села Инакадате задумались, как привлечь туристов, и у них возникла идея художественного оформления рисовых полей. Каждую весну фермеры придумывают сюжет картины и воплощают замысел, используя сорта риса разных цветов. Помимо традиционных японских сюжетов на полях появляются и более знакомые всему миру образы — например, Наполеон или Мона Лиза. Рисовые картины интересны ещё и тем, что с течением лета всходы меняются в оттенках. Деревню посещают сотни тысяч туристов, а осенью фермеры собирают урожай и продают этот рис по обычным ценам.

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Метки: искусство, рис, сельское хозяйство, япония

Источник: en.wikipedia.org

Какие два растения объясняют разницу между западным и восточным стилем мышления?

Какие два растения объясняют разницу между западным и восточным стилем мышления?

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Многочисленные психологические исследования показывают, что для человека западной культуры более характерны индивидуализм и аналитическое мышление, а для человека восточной культуры — коллективизм и холистическое мышление. Одна из гипотез объясняет это различие дихотомией «пшеница — рис»: если пшеницу может успешно возделывать одна семья, то для культивирования риса требуется объединение усилий множества людей, что и ведёт к возрастанию роли коллектива в системе ценностей. Данная гипотеза показала более успешную корреляцию по сравнению с другими гипотезами на примере одного Китая. Жители северных областей, где традиционно выращивается больше пшеницы, склонны по тестам к индивидуалистско-аналитическому стилю мышления, а жители «рисовых» южных районов — к коллективистско-холистическому.

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Метки: китай, азия, европа, психология, пшеница, рис, сельское хозяйство

Источник: elementy.ru

В каком алкогольном напитке одним из главных компонентов является женская слюна?

В каком алкогольном напитке одним из главных компонентов является женская слюна?

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В тропических областях Южной Америки популярен слабоалкогольный напиток чича. Готовят его преимущественно женщины, пережёвывая хлеб из кукурузной муки и затем сплёвывая получившуюся массу. Под воздействием ферментов слюны крахмал превращается в сахар, и напиток начинает бродить. Крепость чичи может составлять от 1% (для повседневного употребления) до 6% (для питья во время религиозных праздников). Кроме кукурузы, сырьём для чичи могут также служить маниок, рис, виноград или яблоки.

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Метки: алкоголь, америка, виноград, кукуруза, маниок, рис, слюна, яблоки

Источник: ru.wikipedia.org

Почему в Китае люди часто спрашивают друг друга: «Вы уже поели риса?»?

Почему в Китае люди часто спрашивают друг друга: «Вы уже поели риса?»?

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В Китае, Камбодже, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии распространённым приветствием является вопрос: «Вы уже поели риса?». Вежливым ответом на это, независимо от того, ели вы на самом деле или нет, является: «Да, спасибо. А вы?».

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Метки: приветствия, камбоджа, китай, рис, таиланд, этикет

Источник: pages.kiva.org

Почему на праздновании первой менструации девочки в Японии подают красный рис?

Почему на праздновании первой менструации девочки в Японии подают красный рис?

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В некоторых японских семьях сохранилась традиция праздновать менархе, первую менструацию девочки. Угощение по случаю праздника обязательно включает в себя красный рис, хотя никакой связи с цветом крови здесь нет. Дело в том, что в древней Японии весь рис был только красным и очень дорогим, поэтому и употреблялся только по особым случаям. Позднее белый рис, наоборот, стал повседневным блюдом, а по праздникам типа дней рождения и свадеб стали подавать так называемый рис сэкихан, окрашенный в красный цвет бобами адзуки.

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Метки: праздники, женщины, кулинария, менструация, обычаи, рис, цвета, япония

Источник: en.wikipedia.org

Какая случайность помогла открыть способ лечения болезни бери-бери?

Какая случайность помогла открыть способ лечения болезни бери-бери?

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В конце 19 века голландского физиолога Кристиана Эйкмана отправили в Индонезию для изучения болезни бери-бери, от которой в большом количестве умирали местные жители. Однажды он заметил, что у лабораторных куриц появились симптомы болезни. Анализируя причины, Эйкман выяснил, что новый повар стал закупать для армейского рациона не бурый, а белый рис, который также шёл на корм курам. Учёный снова стал давать им бурый неочищенный рис, и вскоре куры вылечились. Уже другие биологи продолжили исследования Эйкмана и нашли лечебный компонент в необработанном рисе — тиамин, или витамин B1.

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Метки: открытия, болезни, витамины, индонезия, курицы, медицина, нидерланды, рис, случайности, учёные

Источник: en.wikipedia.org

Как связаны между собой шахматы, рис и разорение?

Как связаны между собой шахматы, рис и разорение?

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Известно много притч о том, как один человек предлагает другому расплатиться с ним за некоторую услугу следующим образом: на первую клетку шахматной доски тот положит одно рисовое зёрнышко, на вторую — два и так далее: на каждую следующую клетку вдвое больше, чем на предыдущую. В результате тот, кто расплачивается таким образом, непременно разоряется. Это неудивительно: подсчитано, что общий вес риса составит более 460 миллиардов тонн

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Метки: математика, рис, шахматы

Источник: ru.wikipedia.org

Какие детекторы лжи применяли древние китайцы и арабы?

Какие детекторы лжи применяли древние китайцы и арабы?

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Ещё в древности разные народы использовали принципы, которые применяются в современном детекторе лжи, для определения вины подозреваемого. Китайцы заставляли набрать в рот горсть риса и затем выплюнуть его. Арабы заставляли лизнуть раскалённый клинок. Если рис был сухим или подозреваемый получал ожог от клинка — значит перед этим у него пересыхало во рту, что свидетельствовало о виновности.

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Метки: криминалистика, арабский мир, китай, рис

Источник: books.google.ru

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