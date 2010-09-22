Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой религии святыми считаются Ленин, Шекспир и Жанна д'Арк? 226 + Ссылка Последователи религии Каодай, распространённой во Вьетнаме, поклоняются одноимённому божеству, однако считают святыми лидеров многих других религий и не только. На первом ранге святости в Каодай — Будда, на втором — Конфуций. На третьей ступени помимо Иисуса, Мухаммеда и Моисея присутствуют также Ленин, Шекспир, Жанна д'Арк и Виктор Гюго. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой проповедник продал индульгенцию на собственное избиение? 573 + Ссылка Одним из проповедников, которым противостоял Мартин Лютер, был настоятель доминиканского монастыря Иоганн Тецель, известный беззастенчивой продажей индульгенций. Однажды в Лейпциге некий аристократ обратился к Тецелю и попросил простить ему грех, который он совершит в будущем. Тот согласился при условии немедленной оплаты индульгенции. Когда Тецель покинул город, аристократ нагнал его и жестоко побил, сказав, что именно этот грех он подразумевал. Неправда? Источник: randy_horton.myteachersite.org

Кто принёс дары новорожденному Иисусу и сколько их было, согласно Евангелию? 368 + Ссылка Одним из самых известных библейских сюжетов является поклонение волхвов, которые, увидев Вифлеемскую звезду, пришли к месту рождения Иисуса и поднесли ему дары — золото, ладан и смирну. В католической традиции волхвов знают под именами Каспар, Мельхиор и Бальтазар, однако в Евангелии от Матфея, где упоминается этот сюжет, не указаны ни имена, ни точное количество пришельцев. В западной иконографии их часто изображают с коронами на головах, из-за чего в народе они больше известны как три царя. А вот армянская и сирийская церкви считают, что волхвов было двенадцать. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что непосредственно в Коране говорится о гуриях, ожидающих в раю правоверных мусульман? 411 + Ссылка Согласно распространённому представлению, погибших мученической смертью во имя Аллаха шахидов в раю ожидают 72 девственницы, или гурии. Однако нигде в Коране их конкретное число не встречается, хотя слово «гурии» и употребляется во множественном числе. Кроме того, в Коране не оговаривается, что гурии предназначены только для шахидов — они полагаются всем попавшим в рай верующим. 72 гурии упоминаются в одном из преданий о пророке Мухаммеде — хадисе, которые хоть и считаются авторитетными источниками у мусульман, но не обладают таким же священным статусом, как Коран. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое чудо совершил Иисус, находясь ещё в утробе матери? 536 + Ссылка Согласно Корану, Иисус (Иса) начал творить чудеса ещё в утробе матери. Во время родов Дева Мария (Марьям) обессилела от боли, и Иса сказал ей напиться из сотворённого Аллахом источника воды, а также посоветовал потрясти пальму, финиками с которой наелась Марьям. Затем мать принесла младенца в храм, но старейшины высмеяли её слова о непорочном зачатии и обвинили в распутстве. Тогда Иса заговорил из колыбели, объявив, что является посланником Аллаха и пророком. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто из участников The Beatles признавался, что является вернувшимся вновь Иисусом? 513 + Ссылка В 1966 году Джон Леннон заявил в интервью, что христианство постепенно исчезнет, а The Beatles более популярны, чем Иисус Христос. Ещё более интересное признание он сделал через два года, специально собрав для этого остальных участников группы в их студии звукозаписи. Леннон сказал, что он и есть Иисус, и он снова здесь. После этого встреча была прервана на обед, а Леннон больше никогда не возвращался к этой теме. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

За какие действия в интернете католики могут получить индульгенцию? 546 + Ссылка В наше время индульгенцию у католической церкви нельзя купить за деньги. Верующий может получить её только через совершение специально оговоренных действий, таких как подъём по Святой лестнице в Риме. Либо путём участия в массовых мероприятиях Ватикана, например, всемирного дня католической молодёжи. В 2013 году он проходил в Рио-де-Жанейро, и церковь, желая идти в ногу со временем, объявила об индульгенциях и для тех, кто не сможет приехать в Бразилию, но будет делать ретвиты папы Франциска. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Где можно наблюдать обряд излечения в церкви, включающий распитие алкоголя и кока-колы? 559 + Ссылка Городок Чиапас на юге Мексики населён народом цоцили, относящимся к группе народов майя. Их религия является причудливой смесью католицизма и старинных индейских верований. Медицина здесь слабо развита, поэтому излечение болезней обычно доверяют шаману, проводящему обряд прямо в церкви. Он включает в себя ритуальные заклинания перед множеством свечей, распитие шаманом и больным алкогольного напитка поша и убийство курицы. С середины прошлого века в ритуальный набор входят ещё и бутылки с кока-колой, которая в сочетании с пошем вызывает более сильную отрыжку, что, по заявлениям религиозных лидеров, свидетельствует об изгнании из тела злых духов. Неправда? Источник: mexicoretold.com

В какой стране президент должен быть христианином, а премьер-министр — мусульманином? 514 + Ссылка Примерно 60% ливанцев — мусульмане, а 40% — христиане, причём и те, и другие ещё делятся на множество направлений. Чтобы обеспечить возможность доступа к власти всем религиозным группам, в Ливане принят особый политический строй, так называемый конфессионализм. Президентом страны обязательно должен быть христианин-маронит, премьер-министром — мусульманин-суннит, спикером парламента — мусульманин-шиит. Христиане и мусульмане должны быть поровну представлены как в правительстве, так и в парламенте — Ассамблее. От каждого направления в Ассамблее присутствует строго оговоренное число депутатов — например, для прихожан Армянской апостольской церкви зарезервировано 20 мест. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким документом пророк Мухаммед гарантировал неприкосновенность жизни и веры христиан? 1412 + Ссылка Пророк Мухаммед выдал Синайскому монастырю охранную грамоту, которая гарантировала монахам неприкосновенность их жизни и веры и предоставила налоговые льготы. В целом текст грамоты не ограничен только этим монастырём, но направлен всем христианам, живущим на землях мусульманских государств. Мухаммед строго запрещает смещать с постов священников, покушаться на церкви и дома христиан, заставлять их воевать, предписывая именно мусульманам вставать с оружием на их защиту при необходимости. Нарушивших эти заветы грамота объявляет клятвопреступниками перед лицом Аллаха. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком храме поклоняются крысам, которых здесь насчитывается более 20 тысяч? 483 + Ссылка В городке Дешноке в западной Индии находится храм Карни Мата, построенный в честь одноимённой индуистской святой, считавшейся воплощением богини Дурги. Он отличается от всех других индийских храмов тем, что здесь поклоняются крысам, которых насчитывается более 20 тысяч. Сюда стекаются тысячи верующих, приносящих дары. Попробовать надкушенную крысами пищу или молоко из их миски считается большой честью. А если посетитель случайно убьёт животное, он обязан возместить ущерб точно такой же крысой, сделанной из чистого золота. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой народ верит, что наградой за хорошую жизнь будет перерождение в белого европейца? 475 + Ссылка Проживающие в Республике Конго пигмеи мбенджеле яка верят в реинкарнацию. Плохие люди, в частности, колдуны и каннибалы, после смерти превращаются в лесных животных, на которых все охотятся и убивают на протяжении нескольких перерождений. А все остальные преображаются в белых людей и попадают в лагерь бога Комбы под названием Путу. Однако в языке лингала Путу означает также и Европу, то есть можно сказать, что хорошие пигмеи после смерти становятся белыми европейцами. Неправда? Источник: discovery.ucl.ac.uk

Где и когда статую Девы Марии объявили ведьмой и сожгли? 493 + Ссылка В 1524 году Рига приняла идеи Реформации, и на этой волне появились иконоборцы. Одним из объектов их противодействия стала деревянная статуя Девы Марии, установленная в рижском соборе. Она была приговорена к испытанию водой и брошена в Даугаву. Так как статуя не утонула, её объявили ведьмой, что повлекло более суровое наказание — сожжение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой возраст имеет Туринская плащаница? 485 + Ссылка В 1988 году было проведено три независимых исследования Туринской плащаницы на предмет её возраста с помощью радиоуглеродного анализа. Кусочки ткани из угла плащаницы были направлены в Оксфордский университет, Университет Аризоны и Высшую техническую школу в Цюрихе. Все результаты сошлись на одной эпохе: с вероятностью в 95% материал датирован в промежутке между 1260 и 1390 годами. После этих исследований появилось множество предположений о причинах искажения даты — например, что образцы были взяты не из оригинальной плащаницы, а из реставрированных в Средние века фрагментов. Однако все подобные гипотезы проверялись другими учёными и не были признаны обоснованными. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого провозглашает главным богом Церковь Сатаны? 547 + Ссылка Церковь Сатаны, основанная Антоном Шандором ЛаВеем и официально зарегистрированная религиозная организация в США и некоторых других странах, не обожествляет Сатану или Дьявола и даже не ставит цель верить в них. Согласно доктрине Церкви, каждый сам себе «бог», а сатанизм начинается с атеизма. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что символизировал для многих кубинцев голубь на плече Фиделя Кастро? 1136 + Ссылка После кубинской революции, в январе 1959 года, Фидель Кастро выступил с первым телеобращением к гражданам. Во время процесса к нему на плечо сел белый голубь и просидел там все два часа, что Кастро говорил. И если международная пресса охарактеризовала этот случай как символ мира, для многих кубинцев он нёс совершенно другую символику. В религии сантерия, распространённой среди чернокожих потомков африканских рабов, белый голубь олицетворяет божество Обатала, который слепил людей из глины — поэтому птица на плече оратора была воспринята как знак свыше. Неправда? Источник: muse.jhu.edu

Какой режиссёр участвовал в акции протеста против собственного фильма? 1563 + Ссылка После выхода комедийного фильма Кевина Смита «Догма» активисты американской Католической Лиги устроили акцию протеста. Узнав о ней, Смит присоединился к митингу с плакатом «Dogma is Dogshit». Журналисты взяли у него интервью, спросив, почему режиссёр протестует против собственного фильма. Тот ответил, что на самом деле он Брайан Джонсон, которого постоянно путают со Смитом, а также заявил, что не смотрел сам фильм, но ему сказали, что он нехороший. Неправда? Источник: rationalwiki.org

Для чего в стенах многих средневековых церквей сделаны большие отверстия? 1770 + Ссылка В средневековых церквях Западной Европы оборудовались агиоскопы — специальные отверстия в стенах, через которые можно было слушать происходящее внутри и видеть алтарь. Это делалось для того, что прокажённые и другие больные, а также отлучённые от церкви могли видеть службу и не лишаться духовного утешения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая концепция пропагандирует отсутствие противоречий между верой и теорией эволюции? 976 + Ссылка Среди последователей самых разных конфессий немало приверженцев теистического эволюционизма. Эта концепция признаёт научный взгляд на возникновение Вселенной, зарождение жизни на Земле и эволюцию, но движущей силой этих процессов объявляет Бога. Нестыковки в религиозных текстах (например, творение мира Богом за 6 дней) теистические эволюционисты объясняют тем, что в свете неоспоримых доказательств современных научных теорий религиозные тексты нужно трактовать не буквально, но аллегорически. Из всех конфессий наиболее последовательную и официальную поддержку теистический эволюционизм получил от католической церкви: ещё в середине 20 века папа Пий XII заявил, что эволюцию нужно считать серьёзной гипотезой, а в 1996 году Иоанн Павел II сказал, что это больше чем гипотеза, и что между теорией эволюции и доктриной веры нет противоречий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для кого зарезервирована пустая могила возле могилы пророка Мухаммеда? 3219 + Ссылка В мечети Масджид аль-Набави в Медине есть отдельный Зелёный дом, внутри которого находится могила пророка Мухаммеда. Рядом с ней погребены два первых халифа, Абу Бакр и Умар, а с другой стороны находится ещё одна пустая могила. Многие мусульмане и комментаторы Корана считают, что она зарезервирована для Иисуса, который вернётся на Землю, чтобы убить Антихриста, а затем будет править 40 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где существует религия, последователи которой поклоняются фаллосу? 2390 + Ссылка В 1980-х годах в Монреале была основана Церковь Святого Приапа, которая в настоящее время имеет последователей в Канаде и США, главным образом из числа гомосексуалистов. Приверженцы этой религии обожествляют фаллос, считая его первоисточником жизни, радости и наслаждений. На церковных службах нередко проводятся акты групповой мастурбации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где живёт религиозный лидер, который за свою жизнь обнял больше 30 миллионов человек? 2061 + Ссылка Мата Амританандамайи, известная также как «обнимающая мать» — признанный гуру индуизма, многие последователи почитают её как святую. Ещё в юном возрасте она стала обнимать разных людей просто так, хотя индийской девушке непозволительно касаться посторонних, особенно мужчин, и родители постоянно наказывали её за это. Отклонив все попытки родителей выдать её замуж, Мата в 1981 году основала свой ашрам и благотворительную организацию, которая помогает бедным и бездомным по всему миру, строит приюты и больницы. Почти каждый день Мата заключает в свои обьятия сотни приезжающих в её ашрам людей, а всего, по утверждению её организации, она обняла уже более 30 миллионов человек. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране свободный обмен файлами официально признан религией? 2454 + Ссылка В Швеции официально признано религией сообщество Миссионерская церковь копимизма, для членов которого священными актами являются копирование информации, обмен знаниями и файлообменные сети. Священные символы этой новой религии — комбинации клавиш Ctrl+C (операция «копировать») и Ctrl+V («вставить»). 28 апреля 2012 года состоялась первая свадьба, проведённая священником-копимистом, лицо которого было закрыто маской Гая Фокса, а голос искажён модулятором. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком городе есть мечеть, в которой свои службы совершают также иудеи? 2453 + Ссылка В Бронксе, знаменитом районе Нью-Йорка, в течение многих лет наблюдается снижение еврейского населения. Уменьшающееся число прихожан оставило в 2007 году без средств к существованию синагогу Хабад, которую посещали ультраортодоксальные иудеи. Однако прихожане не остались без места для молитв — их приютил имам местной мечети Аль-Иман. Мусульмане отвели евреям большую комнату, где те устроили временную синагогу, пока не нашли возможность устроить новый собственный приход. Неправда? Источник: www.tabletmag.com

Какой всемирно известный и причисленный к лику блаженных человек признавался в отсутствии веры внутри себя? 2302 + Ссылка Мать Тереза, посвятившая свою жизнь служению бедным и больным людям и получившая за это Нобелевскую премию мира, неоднократно признавалась в своих сомнениях по поводу веры и даже в полном её отсутствии на протяжении 50 последних лет жизни. Тем не менее, после смерти она была причислена католической церковью к лику блаженных. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая современная монаршая особа почитается в религиозном культе? 1704 + Ссылка На острове Танна тихоокеанского государства Вануату распространён религиозный культ, в котором почитается супруг английской королевы Филипп, герцог Эдинбургский. Согласно древнему преданию островитян, однажды бледнолицый сын горного духа отправится в путешествие за моря, женится на богатой женщине и вернётся к ним. Так как Вануату долгое время находилось в составе Британской империи, этим легендарным сыном и был признан Филипп, а усилился культ после посещения государства королевской четой в 1974 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Собор Святой Софии был превращён в мечеть, а потом — в музей? 2120 + Ссылка В истории известно немало случаев, когда после захвата территорий одного государства армией государства с другой религией мечети переделывались в соборы и наоборот. В частности, это произошло со знаменитым Собором Святой Софии в Константинополе, который в 1453 году был завоёван Османской империей — к собору пристроили четыре минарета, и он стал мечетью Айя-София. Так продолжалось до 1935 года, пока турецкий президент и реформатор Кемаль Ататюрк не превратил своим указом мечеть в музей, в каком статусе Святая София пребывает по сей день. Примечательно, что это единственный в странах с преобладающим исламским населением случай, когда широко известную мечеть лишили религиозного статуса. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую европейскую монархическую династию буддисты почитали как земное воплощение женщины-бодхисаттвы? 2693 + Ссылка В буддизме Тарой называют женщину-бодхисаттву, достигшую совершенства и освобождения, но отказавшуюся от ухода в нирвану из сострадания к людям. После того, как Екатерина II учредила пост Пандита-хамбо-ламы — главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья, бурятские ламы признали её земным воплощением Белой Тары — одной из ипостасей Тары, являющейся целительницей и дарующей удачу. С тех пор буддисты почитали в виде Белой Тары каждого правителя российского государства, независимо от того, был ли он женщиной или мужчиной. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем один индус в 1973 году поднял правую руку и ни разу её не опускал? 4286 + Ссылка Индуисты часто во имя своей религии сознательно отрекаются от благ жизни и хотят доказать свою веру необычными методами. В Нью-Дели живёт Махант Амар Бхарти Джи, поднявший вверх в 1973 году правую руку и не опускавший её с тех пор ни разу. По его словам, сначала боль была ужасной, но со временем стихла, а рука атрофировалась. У этого старца множество последователей, которые обожествляют его самого, а некоторые из них тоже подняли руки и живут так годами. Неправда? Источник: au.news.yahoo.com

Почему ключи от храма Гроба Господня хранятся у мусульман? 2723 + Ссылка Храм Гроба Господня в Иерусалиме разделён между шестью христианскими конфессиями: католической, греко-православной, армянской, коптской, эфиопской и сирийской. За конфессиями закреплены разные части комплекса, но некоторые используются по очереди, например, кувуклия, где служится литургия на самом Гробе Господнем. Исторически такое деление нередко было причиной конфликтов между конфессиями, поэтому с 12 века и по сей день ключи от храма хранятся в арабо-мусульманской семье Джуда, а право каждый день открывать и закрывать храм закреплено за другой арабской семьёй Нусейбе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличаются люди, у которых наблюдают Иерусалимский синдром? 3118 + Ссылка Некоторые паломники, приезжая в Иерусалим, под действием психического расстройства начинают вести себя как святые или пророки, будто они наделены божественными силами. Для такого поведения есть даже специальный термин — Иерусалимский синдром, и проявляется он у людей самых разных вероисповеданий — христиан, иудеев, мусульман. По статистике, Иерусалимский синдром наблюдается в среднем у 100 паломников за год, из которых 40 попадают в местную психиатрическую больницу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком государстве, где христиане не преобладают, находится самая большая церковь в мире? 3051 + Ссылка Самая большая церковь в мире Нотр-Дам-де-ла-Пэ находится в городе Ямусукро, столице африканского государства Кот-д'Ивуар. Она была построена по подобию Собора Святого Петра в Риме с 1985 по 1989 годы. При этом мусульман в Кот-д'Ивуаре больше, чем христиан. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие католические священники сделали научные открытия, противоречащие религиозным догматам? 2414 + Ссылка Среди католиков немало учёных, сделавших открытия, которые прямо противоречили религиозным догматам. Причём они были не просто верующими людьми, но и служили священниками. Самый известный такой человек — Николай Коперник, он служил каноником в епархии Вармии и прославился своей теорией гелиоцентрической системы мироздания. Католическая церковь впоследствии запретила его учение и подвергла труды цензуре. Другой пример уже из 20 века — бельгиец Жорж Леметр, получивший сан аббата и работавший во многих университетах. Он стал автором теории расширяющейся вселенной независимо от советского математика Фридмана, и впоследствии его рассуждения легли в основу теории «Большого взрыва». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему власти Австрии разрешили сфотографироваться одному жителю на водительские права с дуршлагом на голове? 4137 + Ссылка В 2005 году американец Бобби Хендерсон придумал новую религию — пастафарианство, главное божество в которой — Летающий Макаронный Монстр. Это было сделано в знак протеста против введения в школах Канзаса изучения концепции «Разумного замысла» как альтернативе эволюционному учению. Согласно религии, невидимый Летающий Макаронный Монстр создал Вселенную и преднамеренно встроил все доказательства эволюции, испытывая веру своих адептов. Например, каждый раз, когда учёный проводит измерение возраста какого-либо предмета методом радиоуглеродного анализа, Монстр изменяет результаты своей Макароннейшей Десницей. В 2011 году австриец Нико Альм добился права сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове, обосновав такой головной убор принадлежностью к пастафарианству. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каких авраамических религиях женщины имеют право на получение духовного сана? 2188 + Ссылка В авраамических мировых религиях — иудаизме, исламе и христианстве — женщины традиционно не могли претендовать на духовный сан (за исключением настоятельниц в христианских женских монастырях). Однако в конце 20 века в различных течениях перечисленных религий женщинам стала разрешаться ординация. Если ортодоксальный иудаизм до сих пор не признаёт права женщин быть раввинами, то в реформистском иудаизме такое право у них уже есть. В Китае мусульманки могут становиться имамами в специальных женских мечетях, а в западных странах, особенно Канаде, появляются женщины-имамы, которые читают проповеди даже мужчинам. Ординация женщин разрешена в большинстве протестантских общин, в англиканстве они могут быть не только дьяконами, но с недавних пор и епископами. А вот православная и католическая церкви категорически отрицают возможность возведения женщин в духовный сан. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой король изменил религию страны, чтобы развестись с женой? 3453 + Ссылка Чтобы жениться на Анне Болейн, король Англии Генрих VIII должен был развестись с Екатериной Арагонской, но папа римский этого не позволил. Тогда король внёс на утверждение в парламент Акт об ограничении апелляций. Этот акт запретил все обращения к папе римскому, провозгласил Английское королевство империей, а императора наделил абсолютной властью. Ещё один акт через год сделал Генриха VIII высшим главой Церкви Англии, по сути положив начало отделению её от католицизма. Впоследствии в Англии установилась своя форма христианства, наделённая как католическими, так и реформационно-протестантскими атрибутами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая религиозная организация зачислила в свои ряды Гомера и Барта Симпсонов? 3220 + Ссылка Официальная ватиканская газета L`Osservatore Romano назвала Гомера и Барта Симпсонов истинными католиками, хотя Гомер и старается всячески это скрыть. Такой вывод издание подкрепляет тем фактом, что Симпсоны молятся перед едой и верят, пусть на свой лад, в загробную жизнь, а также тем, что Гомер Симпсон постоянно храпит на воскресных проповедях преподобного Лавджоя, которые проходят в пресвитерианской церкви. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Кто и как доказал, что описанный в Ветхом Завете исход евреев из Египта теоретически возможен? 4334 + Ссылка Американские учёные на компьютерной модели доказали теоретическую возможность исхода евреев из Египта. Как описано в книге Исход, Моисей провёл свой народ в месте, где расступились морские воды. Компьютерные расчёты показали, что в одном месте в дельте Нила может образоваться проход со стенами воды по сторонам, если ветер будет дуть в определённом направлении со скоростью 100 км/ч на протяжении 12 часов. Неправда? Источник: lenta.ru

Где можно было посетить церковь Святого Джеймса Бонда? 4391 + Ссылка В 1928 году в Торонто объединились два протестантских прихода: конгрегационалистская церковь на улице Бонда и пресвитерианская церковь на площади Святого Джеймса. Новая организация получила название объединённой церкви Святого Джеймса Бонда. В 2005 году она прекратила существование под этим названием из-за ещё одного объединения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране десятки людей соглашаются на добровольное распятие в Страстную Пятницу? 6176 + Ссылка У жителей Филиппин на Страстную Пятницу распространён обычай самобичевания. Участники массовых процессий бьют свои спины плетьми, пока те не покрываются кровью. Десятки филиппинцев соглашаются на добровольное распятие на крестах. Их прибивают настоящими гвоздями, продезинфицированными в спирте, и оставляют на некоторое время без всяких обезболивающих. Католическая церковь неоднократно официально осуждала эти обычаи, но запретить их не может. Неправда? Источник: www.rian.ru

Каким группам населения ацтеков было разрешено пить алкоголь? 5690 + Ссылка Алкогольный напиток пульке — забродивший сок агавы — был известен ещё ацтекам. Его употребляли священники во время религиозных церемоний и аристократия во время празднования военных побед. Простым смертным пить пульке было запрещено, исключение составляли пожилые люди и беременные женщины. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие разногласия есть у североамериканцев в определении направления на Мекку? 3802 + Ссылка Важным элементом ислама является кибла — направление на священную Каабу, в котором правоверные мусульмане должны быть направлены лицом во время молитвы. В последнее время мусульмане Северной Америки испытывают разногласия по поводу метода определения киблы. Если смотреть по обычной плоской карте мира, то правильное направление — юго-восток. Однако если взять глобус, то кратчайшая дуга до Мекки идёт в северо-восточном направлении. Большинство мусульман, но не все, придерживается именно второго варианта. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какому футболисту ожидание конца света помешало сделать отличную карьеру? 6577 + Ссылка Аргентинский вратарь Карлос Роа, выступавший за испанскую «Мальорку», на пике своей карьеры объявил о её завершении, хотя им интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Своё решение он объяснил тем, что ждал конца света, который должен был прийти вместе с третьим тысячелетием. После он вернулся в футбол, но играл только в командах низших дивизионов. Неправда? Источник: www.sport-express.ru

Чем раньше в католической церкви занимались адвокаты дьявола? 10170 + Ссылка До 1983 года в католической церкви существовала специальная должность — адвокат дьявола. Работа этого человека заключалась в том, чтобы собрать все возможные аргументы против канонизации очередного праведника-кандидата. В противовес адвокату дьявола существовала и другая должность — защитник бога, функции которого были противоположны. В современном языке термин «адвокат дьявола» часто употребляется для обозначения людей, которые защищают позицию, которой сами не придерживаются. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда число монахов составляло одну треть от общего числа мужчин в стране? 2308 + Ссылка К началу 20 века в Монголии насчитывалось свыше 700 монастырей, где жили около 100 тысяч монахов. Это составляло треть от общего количества монгольских мужчин. В ряде районов страны монастыри были единственными осёдлыми центрами и выполняли роль городов. После революции 1921 года буддистов начали преследовать, и к концу 1930-х годов все монастыри были закрыты и разрушены, а большинство монахов репрессировано. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой индийский пророк неофициально канонизирован церковью через персонажа притчи? 3599 + Ссылка В средневековой Европе была популярна притча о Варлааме и Иосафе. Сюжет заключался в том, что молодой индийский принц Иосаф повстречал Святого Варлаама и принял христианство. Эта история была ни чем иным, как адаптацией жизнеописания Будды. Можно сказать, что Будда неофициально канонизирован, так как Иосаф включён в православный литургический календарь (26 августа) и список мучеников католической церкви (27 ноября). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой русский праздник является аналогом католического Карнавала? 3150 + Ссылка Карнавал в католических странах — это, по сути, прямой аналог Масленицы. И то, и другое празднуются перед Великим Постом и были в своё время адаптированы церквями из народных языческих праздников. А само слово «Карнавал», по одной из версий, означает «Прощай, мясо» (от латинского ‘carne vale’). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем отличаются кошерные телефоны от обычных? 9094 + Ссылка Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам, нельзя писать СМС и выходить в Интернет. Звонок в субботу — священный день, когда нельзя работать — возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении. Неправда? Источник: techdude.ru

Почему индуисты и мусульмане в 1857 году объединились и восстали против англичан? 6754 + Ссылка В 1857 году англичане привезли дальнобойные винтовки «Энфилд» для вооружения индийской армии. При этом они не учли возможных проблем с животным жиром, который применялся для смазки винтовки и пропитки картонных патронов. Ведь для индуистов корова является священным животным, а для мусульман грех дотрагиваться до свиньи. В армии были и те, и другие, и каждая группа решила, что англичане не считаются именно с её религией. Индусы и мусульмане объединились и организовали восстание, в результате которого погибло много как военных, так и гражданских лиц родом из Англии. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где находится Город Мусорщиков? 4294 + Ссылка В Египте на окраине Каира расположен квартал Маншият-Насир, также известный как Город Мусорщиков. Здесь живёт более 40 000 коптов-христиан, которые собирают мусор по всему Каиру с целью последующей его переработки и утилизации, передавая это ремесло по наследству. Копты монополизировали эту деятельность, потому что мусульмане считают её «нечистой», так как пищевые отходы идут на корм свиньям. В квартале витает устойчивый неприятный запах, зато огромный мегаполис содержится в относительной чистоте. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кем захотела стать старуха из сказки о Золотой рыбке братьев Гримм? 8849 + Ссылка Основой для «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а её немецкая «коллега» на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем. Неправда? Источник: www.surlalunefairytales.com

Что, помимо вооружённой борьбы, включает в себя джихад? 5326 + Ссылка Джихад — это совсем не обязательно вооружённая борьба мусульман против неверных. Это понятие в исламе гораздо шире, и в первую очередь означает духовную борьбу с собственными недостатками на пути Всевышнего Аллаха. Участник джихада называется моджахедом, и это не только воин, но также и учитель, и мулла, и мать, воспитывающая своего ребёнка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая религия запрещает любое причинение вреда любым живым существам? 3557 + Ссылка Религиозно-философское учение джайнизм проповедует отречение от земных интересов и непричинение вреда любым живым существам. Монахи-джайны живут в крайнем аскетизме, носят марлевые повязки, процеживают питьевую воду, чтобы случайно не вдохнуть и не проглотить какую-нибудь букашку, и подметают впереди себя дорогу специальной метёлкой, дабы никого не раздавить. Сейчас в Индии и других странах насчитывается 8 миллионов последователей джайнизма. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой знак вместо плюса используют ученики израильских школ? 8726 + Ссылка Религиозные евреи стараются избегать христианской символики и вообще знаков, похожих на крест. Например, ученики некоторых израильских школ вместо знака «плюс» пишут знак, повторяющий перевёрнутую букву «т». Неправда? Источник: www.evrey.com

Почему иудеям нельзя было покупать тамагочи? 5489 + Ссылка Во времена бума тамагочи эта игрушка продавалась и в Израиле, но подвергалась религиозному запрету некоторых иудейских общин. В субботу иудеям нельзя работать, а нажимать кнопки, чтобы кормить животное, — тоже своего рода работа. Другая причина — в субботу иудеям нельзя разжигать огонь, а любое замыкание контактов высекает микроскопическую искру. Неправда? Источник: nauka.relis.ru

Почему в Риме сохранилась только одна бронзовая дохристианская статуя? 6036 + Ссылка Когда римляне приняли христианство, они массово стали уничтожать дохристианские статуи. Единственная бронзовая статуя, пережившая средневековье, — это конная статуя Марка Аврелия, и только потому, что римляне принимали его за первого христианского императора Константина. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой символ, считающийся иудейским, используют также мусульмане? 3051 + Ссылка Шестиконечная звезда стала символом иудаизма только со средних веков, да и сейчас она используется другими религиями. Например, её можно обнаружить в исламских мечетях и произведениях искусства. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где в магазинах продаётся моча коров? 5263 + Ссылка В Индии можно купить разлитую в бутылки мочу коров (священных животных в индуизме). Покупатели её пьют, втирают в кожу, купают в ней детей. Неправда? Источник: www.randomfaq.com

Какая птица почитается почти во всех мировых религиях? 5629 + Ссылка Пеликан почитается почти во всех мировых религиях. У мусульман он считается священной птицей — по преданию пеликан носил в горловом мешке камни для постройки святынь в Мекке. В европейской геральдике пеликан, «кормящий детей своих», представляет символ самоотверженной родительской любви: считалось, что он разрывает клювом собственную грудь и кормит голодных птенцов кровью. Раннехристианские писатели за это сравнивали его с Иисусом Христом, пожертвовавшим свою кровь ради спасения человечества. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как изобразили пророка Мухаммеда в фильме о нём? 7180 + Ссылка При съёмках голливудского фильма «Мухаммад — посланник Бога» режиссёр должен был соблюсти запрет ислама на изображение пророка и воспроизведение его речи. Все сцены с участием Мухаммеда были сняты от лица пророка и были немыми, а сказанные им слова повторяли другие герои фильма в других сценах. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что сказал Галилей инквизиции? 6889 + Ссылка Инквизиция заставила Галилея отречься от своих слов о том, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот, но своих убеждений учёный не поменял. Однако знаменитую фразу — «И всё-таки она вертится!» — он не произносил. Этот миф сочинил через сто лет итальянский журналист. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая причина привела к сожжению на костре Джордано Бруно? 8341 + Ссылка Джордано Бруно был сожжён католической церковью не за научные (а именно поддержку коперниковской гелиоцентрической теории), а за антихристианские и антицерковные взгляды (например, утверждение о том, что Христос совершал мнимые чудеса и был магом). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто мог одолжить деньги с условием возврата в загробной жизни? 16473 + Ссылка Кельты настолько сильно верили в загробную жизнь, что могли одолжить деньги с условием их возвращения в ином мире. Неправда? Источник: www.sacred-texts.com

Кто при крещении ребёнка проверял температуру воды в купели термометром? 4772 + Ссылка Когда у нашедшего Трою археолога Шлимана родился сын, его православная жена настояла на крещении ребёнка. Во время церемонии крещения Шлиман захотел проверить температуру воды и погрузил в неё термометр, что вызвало сильное негодование священника. Только путём долгих уговоров со стороны жены воду заменили и довели церемонию до конца. Неправда? Источник: books.google.ru

Когда Ватикан признал, что Земля вращается вокруг Солнца? 26265 + Ссылка В 1992 году папа римский Иоанн-Павел II произнёс речь, в которой признал Галилея блестящим физиком и выразил сожаление, что выносившие учёному приговор теологи слишком буквально придерживались текста Священного писания. До этого времени Ватикан никогда публично не признавал, что Земля вращается вокруг Солнца. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «дышать на ладан»? 6911 + Ссылка По христианскому обычаю, человека, которому оставалось недолго жить, священник исповедовал, причащал и кадил ладаном. В результате для обозначения болезненного человека или еле работающего устройства закрепилось выражение «дышит на ладан». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Как Андрей Битов узнал о новом слове в своём творчестве? 10736 + Ссылка По признанию Андрея Битова, впервые он узнал о дзен-буддизме в тридцатилетнем возрасте, ознакомившись с диссертацией одного английского литературоведа под названием «Дзен-буддизм в раннем творчестве Андрея Битова». Неправда? Источник: А. Битов «Последовательность текстов». «Звезда», N 9, 1998 г., с. 29

Откуда взялось выражение «перемывать косточки»? 8731 + Ссылка У православных греков, а также некоторых славянских народов существовал обычай вторичного захоронения — кости покойника изымались, промывались водой и вином и укладывались обратно. Если же труп находили неистлевшим и вздутым, это означало, что при жизни данный человек был грешником и на нём лежит проклятье — выходить ночью из могилы в виде упыря, вампира, вурдалака и губить людей. Таким образом, обряд перемывания косточек был нужен, чтобы убедиться в отсутствии такого заклятья. Сегодня выражение «перемывать косточки» обозначает разбор характера человека. Неправда? Источник: etymolog.ruslang.ru

Откуда взялось выражение «умывать руки»? 8563 + Ссылка По евангельской легенде Понтий Пилат, вынужденный согласиться на казнь Иисуса, умыл руки перед толпой согласно заповедям Моисея и сказал: «Невиновен я в крови Праведника сего». Отсюда произошло выражения для снятия с себя ответственности «я умываю руки». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Какая страна первой приняла христианство в качестве государственной религии? 5971 + Ссылка Первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии, стала Армения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как были вывезены мощи святого Марка мимо мусульманской таможни? 2901 + Ссылка Мощи святого Марка были выкрадены венецианскими купцами из Александрии в большой корзине, покрытой сверху свиными тушами. Мусульмане даже при таможенном досмотре не могли дотронуться до них. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «Фома неверующий»? 6024 + Ссылка Когда апостолу Фоме рассказали о воскресении распятого Христа, он заявил: «...если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны Его, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». Сегодня любого человека, которого трудно убедить в чём-либо, называют «Фомой неверующим». Неправда? Источник: www.gramota.ru