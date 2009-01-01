Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где и когда проводились гонки на колесницах, прицепленных к мотоциклам вместо лошадей?
Эффектные сцены гонок на колесницах из немого фильма 1925 года «Бен-Гур: история Христа» способствовали появлению экстремального вида спорта: ралли на повозках, которые вместо лошадей были прицеплены к нескольким мотоциклам. Возничий управлял ими с помощью системы вожжей и рычагов. Наибольшее распространение гонки на мотоколесницах получили в Австралии в 1920-е и 1930-е годы, однако постепенно такие соревнования перестали проводить по причине слишком высокой травмоопасности.
Источник: www.drive2.ru
Почему на болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы?
Для Гран-при Швеции 1978 года конструкторы команды Parmalat подготовили болид Brabham BT46C. Он получил прозвище «пылесос» за то, что сзади был оснащён большим вентилятором, высасывающим воздух из-под днища машины, тем самым понижая давление и увеличивая прижимную силу. Сами же конструкторы заявляли организаторам, что вентилятор необходим для охлаждения двигателя. Ники Лауда сразу же обогнал всех на этой машине, а после гонки признался, что ещё никогда победа не давалась ему так легко. Под нажимом других команд данный болид и любые другие с подобной конструкцией запретили для участия в следующих гонках.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему на некоторых этапах Формулы-1 победители не обливаются шампанским?
На гран-при Абу-Даби и гран-при Бахрейна в гонках Формулы-1 победители на пьедестале обливаются вместо традиционного шампанского безалкогольным пенным напитком. Это связано с традиционным запретом употребления алкоголя в исламской культуре.
Источник: en.wikipedia.org
Кто из чемпионов Формулы-1 учился ездить на «Ладе»?
Первой в жизни машиной автогонщика Кими Райкконена была советская «Лада», которую он с отцом нашёл подготовленной к утилизации. После починки и перекраски Райкконен проникся обожанием к этому автомобилю. По его словам, он почти никогда не ломался.
Источник: www.avtika.ru
Чем опасны обычные городские улицы для гоночных болидов?
Когда гоночный болид едет по трассе, между его днищем и дорогой может создаваться очень низкое давление, достаточное для поднятия крышки канализационного люка. Так произошло, например, в Монреале в 1990 году на гонке спортпрототипов — крышка, поднятая одним из болидов, ударила следующий за ним болид, из-за чего начался пожар, и гонка была остановлена. Поэтому сейчас во всех гонках болидов по городским улицам крышки привариваются к ободу люка.
Источник: ru.wikipedia.org
В каком популярном виде спорта женщины могут соревноваться вместе с мужчинами?
В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только пять женщин, из которых лишь две смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году одна из них — итальянка Лелла Ломбарди — сумела в одном из гран-при набрать очки, больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему в автомобилях Порше ключ зажигания находится слева от руля?
В автомобилях Порше ключ зажигания обычно располагается слева от руля. Эта традиция восходит к первым 24-часовым гонкам Ле Мана. Тогда водители должны были сначала добежать до своих машин, запрыгнуть в них и начать движение. Нахождение ключа зажигания слева обеспечивало более быстрый старт.
Источник: en.wikipedia.org