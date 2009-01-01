Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где и когда проводились гонки на колесницах, прицепленных к мотоциклам вместо лошадей? 40 + Ссылка Эффектные сцены гонок на колесницах из немого фильма 1925 года «Бен-Гур: история Христа» способствовали появлению экстремального вида спорта: ралли на повозках, которые вместо лошадей были прицеплены к нескольким мотоциклам. Возничий управлял ими с помощью системы вожжей и рычагов. Наибольшее распространение гонки на мотоколесницах получили в Австралии в 1920-е и 1930-е годы, однако постепенно такие соревнования перестали проводить по причине слишком высокой травмоопасности. Неправда? Источник: www.drive2.ru

Почему на болиды Формулы-1 запрещено устанавливать вентиляторы? 1345 + Ссылка Для Гран-при Швеции 1978 года конструкторы команды Parmalat подготовили болид Brabham BT46C. Он получил прозвище «пылесос» за то, что сзади был оснащён большим вентилятором, высасывающим воздух из-под днища машины, тем самым понижая давление и увеличивая прижимную силу. Сами же конструкторы заявляли организаторам, что вентилятор необходим для охлаждения двигателя. Ники Лауда сразу же обогнал всех на этой машине, а после гонки признался, что ещё никогда победа не давалась ему так легко. Под нажимом других команд данный болид и любые другие с подобной конструкцией запретили для участия в следующих гонках. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на некоторых этапах Формулы-1 победители не обливаются шампанским? 1847 + Ссылка На гран-при Абу-Даби и гран-при Бахрейна в гонках Формулы-1 победители на пьедестале обливаются вместо традиционного шампанского безалкогольным пенным напитком. Это связано с традиционным запретом употребления алкоголя в исламской культуре. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто из чемпионов Формулы-1 учился ездить на «Ладе»? 4606 + Ссылка Первой в жизни машиной автогонщика Кими Райкконена была советская «Лада», которую он с отцом нашёл подготовленной к утилизации. После починки и перекраски Райкконен проникся обожанием к этому автомобилю. По его словам, он почти никогда не ломался. Неправда? Источник: www.avtika.ru

Чем опасны обычные городские улицы для гоночных болидов? 6856 + Ссылка Когда гоночный болид едет по трассе, между его днищем и дорогой может создаваться очень низкое давление, достаточное для поднятия крышки канализационного люка. Так произошло, например, в Монреале в 1990 году на гонке спортпрототипов — крышка, поднятая одним из болидов, ударила следующий за ним болид, из-за чего начался пожар, и гонка была остановлена. Поэтому сейчас во всех гонках болидов по городским улицам крышки привариваются к ободу люка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком популярном виде спорта женщины могут соревноваться вместе с мужчинами? 5866 + Ссылка В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только пять женщин, из которых лишь две смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году одна из них — итальянка Лелла Ломбарди — сумела в одном из гран-при набрать очки, больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org