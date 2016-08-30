Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где находится Тупик, который не является тупиком? 34 + Ссылка В городе Козельск Калужской области две железнодорожные станции — Козельск и Тупик. Несмотря на название, вторая является не тупиком, а обычной узловой станцией. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране на вокзалах любой желающий может поиграть на фортепиано? 525 + Ссылка Начиная с 2012 года около 100 французских железнодорожных вокзалов оснащены фортепиано, на которых может сыграть любой желающий. За это время, как утверждает обслуживающая компания, ни один инструмент не был повреждён вандалами. Неправда? Источник: www.nytimes.com

В какой стране станционным смотрителем работала кошка и привлекла много новых клиентов? 723 + Ссылка В 2006 году японская железнодорожная компания в префектуре Вакаяма с целью оптимизации расходов наняла на должность смотрителей небольших станций совместителей. Одна из новых сотрудниц взяла на попечение несколько бродячих кошек, и вскоре одну из них по имени Тама решили официально назначить станционным смотрителем. Основной её обязанностью было приветствие пассажиров в фирменной фуражке, а новость об этом существенно увеличила их поток. Было подсчитано, что назначение Тамы принесло в местную экономику более миллиарда иен. За эти заслуги Тама была повышена до исполнительного директора и работала в компании до самой смерти в 2015 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая страна производила бронеавтомобиль, который мог двигаться как на гусеницах, так и по рельсам? 719 + Ссылка Планируя экспансию в Китай и Сибирь, японцы в 1930-х годах разработали особый бронеавтомобиль Тип 2595 «Со-Ки». Его отличительным преимуществом была возможность движения как на гусеничном ходу, так и по железным дорогам. Перевод машины с гусениц на колёса занимал три минуты, обратно — всего минуту. Вооружение состояло из одного пулемёта в конической башне. «Со-Ки», будучи способным развивать скорость по рельсам до 72 км/ч, широко использовался в Китае для транспортировки и патрулирования. Неправда? Источник: www.aviarmor.net

Почему поезд сдаёт назад перед началом движения вперёд? 851 + Ссылка Если машинист тяжёлого грузового поезда попытается начать его движение резко вперёд, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колёса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колёс локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок. И только затем ехать вперёд, приводя в движение вагоны один за другим. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

В какой стране есть рынок, прямо посередине которого проходит железная дорога? 741 + Ссылка Прямо посередине рынка Меклонг в Таиланде проходит железнодорожный путь, по которому каждый день ходит поезд. Предупреждённые сиреной продавцы умеют очень быстро сворачивать навесы и убирать товар, а потом так же быстро возвращают всё обратно, и торговля продолжается. Многие овощи и фрукты остаются лежать на земле прямо около рельсов, так как состав их не задевает. Когда дорогу прокладывали в 1905 году, хотели переместить рынок в сторону, однако его работники предпочли остаться и приспособиться. Неправда? Источник: lifeglobe.net

Где и когда сигнальщиком железной дороги работал павиан, не сделавший ни одной ошибки? 1289 + Ссылка В конце 19 века на железнодорожных путях порта Кейптауна работал сигнальщиком Джеймс Уайд, лишившийся в результате несчастного случая обеих ног. Через какое-то время он купил на рынке павиана Джека, которого обучил возить его на тележке между хижиной и сигнальной будкой, а также помогать ему переключать сигналы с помощью рычагов. Однажды руководству железной дороги поступила жалоба, и Уайда чуть не уволили, но тот попросил проверить способности павиана, который отлично справился со всеми тестами и был зачислен в штат. Джек работал сигнальщиком до самой смерти и, как утверждается, не допустил ни единой ошибки. Неправда? Источник: www.knoxvilledailysun.com

Где курсирует поезд, в который можно сесть автостопом в любой точке его маршрута? 552 + Ссылка Поезд «Hurricane Turn» курсирует на Аляске между посёлком Талкитна и местечком Hurricane Gulch. Длина маршрута составляет чуть менее 93 км, и на этой дистанции нет промежуточных станций. Но в любой точке пути желающие сесть на поезд могут остановить его, подав сигнал размахиванием белой тканью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Деталь какой игрушки была использована в первом электрокардиографе? 598 + Ссылка Первый вариант конструкции электрокардиографа был разработан в 1887 году сотрудником лондонского госпиталя Августусом Уоллером и включал в себя платформу от игрушечной железной дороги. На ней была расположена подвижная фотопластинка, на которой регистрировалась кардиограмма. Однако из-за слабой чувствительности используемого электрометра аппарат Уоллера ещё не был пригоден для полноценной диагностики. Неправда? Источник: www.bcs.com

Какие интеллектуальные способности выявлены у слизевиков? 1457 + Ссылка Слизевики — это организмы царства простейших. На разных стадиях развития они либо имеют вид слизи из одной многоядерной клетки, либо принимают более твёрдую форму, схожую с плодовым телом грибов, но в любом случае не обладают даже намёком на нервную систему. Тем не менее, несколько исследований выявили «интеллектуальные» способности слизевиков Physarum polycephalum. Например, они могут проходить кратчайшим путём через лабиринт, на входе и выходе которого положены кусочки пищи. В другой работе учёные разложили овсяные хлопья так, чтобы они размером и положением соответствовали японской столице Токио и его 36 пригородам, и слизевик выстроил структуру, схожую с существующей сетью железных дорог. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем изначально занимались шофёры? 2052 + Ссылка Словом «шофёр» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, chauffeur означает «кочегар, истопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось её растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть шофёрами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где проложена железная дорога, в вагоны поездов которой подают кислород? 1507 + Ссылка Цинхай-Тибетская железная дорога в Китае является самой высокогорной в мире, поднимаясь в самой высокой точке на высоту более 5 километров. Для этой дороги разработаны составы со специальными вагонами, в которых осуществляется подача кислорода. Кроме того, каждый пассажир может надеть индивидуальную кислородную маску. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где ходят поезда с наклоняющимися при повороте вагонами? 3014 + Ссылка В 1973 году на железной дороге в Японии были впервые использованы поезда с наклоняющимися при повороте вагонами, позволяющими проходить повороты на большей скорости. Первоначальная технология была несовершенной и вызывала морскую болезнь у пассажиров, потому не была широко внедрена. Современные системы, основанные на цифровой обработке сигналов и позволяющие активно управлять наклоном каждого вагона, устранили эту проблему, и сейчас такие поезда используются в полутора десятках стран от Австралии до Норвегии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и где ездил трамвай по рельсам, проложенным на дне моря? 4025 + Ссылка В 1896 году между английскими городами Брайтон и Роттингдин начало курсировать необычное транспортное средство под названием Daddy Long Legs — помесь трамвая и парома. Прокладка железной дороги по суше на этом маршруте требовала множества инженерных конструкций, и инженер Магнус Волк предложил проложить рельсы прямо по дну моря — общая длина пути составила 4,5 км. Платформа с пассажирами возвышалась над рельсами на четырёх опорах длиной по 7 метров и имела флаг, спасательную шлюпку и другие морские атрибуты, так как формально считалась судном. Сообщение было отменено в 1901 году, когда около Брайтона решили поставить новые волноломы, а перенос пути сочли слишком затратным. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и где неуправляемый поезд проехал более 100 км, разогнавшись до скорости 76 км/ч? 3933 + Ссылка 15 мая 2001 года в штате Огайо, США, железнодорожная бригада перетаскивала состав из 47 вагонов с одного пути на другой. Из-за технической ошибки никем не управляемый поезд под названием CSX 8888 набрал ход и отправился в самостоятельное путешествие, в ходе которого разгонялся до скорости 76 км/ч. Проехав более 100 км, состав был остановлен машинистом догнавшего его тепловоза, который сцепился с последним вагоном и применил реостатное торможение. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой механизм получил название от фамилии изобретателя прототипа велосипеда? 3344 + Ссылка Прототип велосипеда сконструировал и запатентовал немецкий барон Карл фон Дрез в 1818 году. У этого механизма была деревянная рама, металлические колёса и руль, но не было педалей — чтобы он двигался, нужно было отталкиваться ногами от земли. Фамилия изобретателя в названии велосипеда не закрепилась, зато дала название дрезине — устройству для передвижения по рельсам с механической тягой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом антиалкогольная кампания повлияла на тексты песен «Машины времени»? 5219 + Ссылка Во время горбачёвской антиалкогольной кампании цензуре подверглись многие произведения искусства. Например, Андрей Макаревич изменил текст в песне «Разговор в поезде»: после строки «Вагонные споры — последнее дело» вместо «когда больше нечего пить» он стал петь «и каши из них не сварить». Неправда? Источник: www.ytime.com.ua

Что главным образом обусловило переход на систему часовых поясов в 19 веке? 4598 + Ссылка До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, везде определяли время по Солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу. А затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто стал жертвой убийцы, брат которого ранее спас жизнь сыну убитого? 4896 + Ссылка Президент США Авраам Линкольн был убит в театре Джоном Бутом в 1865 году. Незадолго до этого по случайному совпадению брат последнего, Эдвин Бут, спас на железнодорожной платформе жизнь сына президента — Роберта Линкольна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где произошла железнодорожная катастрофа, причиной которой стал языковой барьер? 5986 + Ссылка В 2001 году в Бельгии произошла железнодорожная катастрофа, в которой в результате лобового столкновения поездов погибли 8 человек, включая обоих машинистов. В ряду других аварий эта уникальна тем, что её главной причиной стал языковой барьер. Когда машинист первого поезда выехал со станции несмотря на красный свет светофора, диспетчер позвонил на следующую станцию, чтобы предупредить об этом. Однако диспетчеры не поняли друг друга, так как один говорил на французском, а другой на нидерландском. Оба этих языка являются государственными в Бельгии, и по правилам железнодорожной компании персонал должен знать хотя бы один из них. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую аварию устроили американцы в 1896 году для развлечения публики? 6089 + Ссылка В 1896 году одна из американских железнодорожных компаний устроила шоу — преднамеренное столкновение двух поездов на полном ходу. На «спектакль» было продано 40 000 билетов, а для купивших билеты зрителей был построен временный городок. Однако инженеры неправильно рассчитали силу взрыва, и толпа не была отведена на достаточно безопасное расстояние, в результате чего три человека погибли и ещё несколько пострадали. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что представляли собой военные бронедрезины? 6305 + Ссылка Известно, что в войнах 19 века, а также Первой и Второй Мировых войнах многие страны использовали бронепоезда. Однако кроме этого пытались вести бой и с помощью отдельных боевых единиц — бронедрезин. Это были почти что танки, но ограниченные в движении только рельсами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой российский транспорт выпускался под серией Ы? 6209 + Ссылка В первой половине 20 века в России серийно выпускались грузовые паровозы серий Ы, Ѵ (ижица) и Ѳ (фита). Паровозы Ѵ производились уже и в советское время несмотря на то, что соответствующая буква пропала из алфавита после орфографической реформы 1918 года. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему прямая железная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом имела в одном месте криволинейный изгиб? 7457 + Ссылка Октябрьская железная дорога, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, сейчас является совокупностью прямых линий, хотя раньше существовал небольшой криволинейный изгиб между Окуловкой и Малой Вишерой. Существует легенда, что при проектировании дороги император Николай I лично начертил прямую линию между двумя столицами, а изгиб возник из-за того, что карандаш обогнул приложенный к линейке палец. На самом деле в том месте был перепад высот, что затрудняло движение составов, движимых маломощными паровозами. Для того, чтобы не вцеплять дополнительный локомотив, и был создан объезд. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и где сумел выжить и не стать инвалидом после того, как его мозг пронзил железный лом? 16904 + Ссылка В 1848 году американский железнодорожный рабочий Финеас Гейдж получил производственную травму — металлический прут пронзил лобные доли его мозга, войдя через левую щеку и выйдя около темени. Меньше чем через час Гейдж пришёл в себя, а затем пошёл в больницу и по дороге спокойно и невозмутимо рассуждал о дыре в своей голове. В ране развилась инфекция, но рабочий выздоровел и прожил ещё 12 лет. У него не нарушились память, речь, восприятие, только изменился характер — он стал более раздражительным и потерял склонность к труду. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какой миф советских времён про фильм «Прибытие поезда» жив до сих пор? 5384 + Ссылка Вопреки расхожему мнению (которое попало даже в советский учебник по истории зарубежного кино), фильм «Прибытие поезда» не показывался на знаменитом первом платном киносеансе в Париже в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как назвали город, где Анна Каренина бросилась под поезд? 9248 + Ссылка В романе Льва Толстого Анна Каренина бросилась под поезд на подмосковной станции Обираловка. В советское время этот посёлок стал городом и был переименован в Железнодорожный. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org