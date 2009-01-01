Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Верно ли то, что египетские пирамиды строили рабы?
Утверждение о том, что египетские пирамиды строили рабы, было широко распространено с подачи Геродота. Между тем, открытие рядом с комплексом пирамид в Гизе захоронений рабочих, в которых были найдены среди прочего пиво и хлеб для загробной жизни, позволило египтологам сделать вывод, что строителям платили и их ценили. Также анализ могил показал, что рабочие приезжали на строительство посменно, на трёхмесячные «вахты», и в основном были выходцами из бедных семей, но не рабами.
Источник: en.wikipedia.org
Каким образом французский инженер спас Великие Пирамиды от разборки на стройматериалы?
Луи Линан де Бельфон до того, как стать главным инженером строительства Суэцкого канала, командовал возведением плотин и прокладкой ирригационных каналов на Ниле. Для оптимизации работ правитель Египта Мухаммед Али-паша предложил использовать камень из Великих Пирамид. Бельфон был против, но понимал, что в случае отказа паша наймёт другого инженера. Чтобы спасти Пирамиды, он предоставил фиктивные расчёты, по которым выходило, что добыча материала из каменоломен будет обходиться дешевле.
Источник: en.wikipedia.org
Какого цвета изначально была пирамида Хеопса?
Многие египетские пирамиды, включая пирамиду Хеопса, изначально были облицованы белыми отполированными блоками известняка, которые ярко сверкали на солнце. Однако с течением времени их разбирали и использовали для строительства крепостей, мечетей и других сооружений.
Источник: en.wikipedia.org
Какие рукотворные объекты на Земле видны из космоса?
Долгое время бытовал миф о том, что единственным рукотворным объектом, видимым из космоса, является Великая Китайская стена. Однако как раз эту стену увидеть трудно, особенно если не знаешь где именно её искать. Это подтвердил даже первый китайский тайконавт Ян Ливэй. Что касается других объектов, то из космоса хорошо видны египетские Пирамиды. Внимательный взгляд космонавта также может различить многие большие города и шоссе, аэропорты и плотины.
Источник: www.nasa.gov