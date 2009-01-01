Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о Пирамидах

Верно ли то, что египетские пирамиды строили рабы?

Верно ли то, что египетские пирамиды строили рабы?

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Утверждение о том, что египетские пирамиды строили рабы, было широко распространено с подачи Геродота. Между тем, открытие рядом с комплексом пирамид в Гизе захоронений рабочих, в которых были найдены среди прочего пиво и хлеб для загробной жизни, позволило египтологам сделать вывод, что строителям платили и их ценили. Также анализ могил показал, что рабочие приезжали на строительство посменно, на трёхмесячные «вахты», и в основном были выходцами из бедных семей, но не рабами.

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Метки: пирамиды, геродот, египет, рабство, строительство

Источник: en.wikipedia.org

Каким образом французский инженер спас Великие Пирамиды от разборки на стройматериалы?

Каким образом французский инженер спас Великие Пирамиды от разборки на стройматериалы?

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Луи Линан де Бельфон до того, как стать главным инженером строительства Суэцкого канала, командовал возведением плотин и прокладкой ирригационных каналов на Ниле. Для оптимизации работ правитель Египта Мухаммед Али-паша предложил использовать камень из Великих Пирамид. Бельфон был против, но понимал, что в случае отказа паша наймёт другого инженера. Чтобы спасти Пирамиды, он предоставил фиктивные расчёты, по которым выходило, что добыча материала из каменоломен будет обходиться дешевле.

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Метки: пирамиды, египет, нил, правители, строительство

Источник: en.wikipedia.org

Какого цвета изначально была пирамида Хеопса?

Какого цвета изначально была пирамида Хеопса?

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Многие египетские пирамиды, включая пирамиду Хеопса, изначально были облицованы белыми отполированными блоками известняка, которые ярко сверкали на солнце. Однако с течением времени их разбирали и использовали для строительства крепостей, мечетей и других сооружений.

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Метки: пирамиды, древний египет, египет, строительство

Источник: en.wikipedia.org

Какие рукотворные объекты на Земле видны из космоса?

Какие рукотворные объекты на Земле видны из космоса?

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Долгое время бытовал миф о том, что единственным рукотворным объектом, видимым из космоса, является Великая Китайская стена. Однако как раз эту стену увидеть трудно, особенно если не знаешь где именно её искать. Это подтвердил даже первый китайский тайконавт Ян Ливэй. Что касается других объектов, то из космоса хорошо видны египетские Пирамиды. Внимательный взгляд космонавта также может различить многие большие города и шоссе, аэропорты и плотины.

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Метки: космонавтика, архитектура, великая китайская стена, китай, пирамиды, ян ливэй

Источник: www.nasa.gov

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