Верно ли то, что египетские пирамиды строили рабы? 80 + Ссылка Утверждение о том, что египетские пирамиды строили рабы, было широко распространено с подачи Геродота. Между тем, открытие рядом с комплексом пирамид в Гизе захоронений рабочих, в которых были найдены среди прочего пиво и хлеб для загробной жизни, позволило египтологам сделать вывод, что строителям платили и их ценили. Также анализ могил показал, что рабочие приезжали на строительство посменно, на трёхмесячные «вахты», и в основном были выходцами из бедных семей, но не рабами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом французский инженер спас Великие Пирамиды от разборки на стройматериалы? 625 + Ссылка Луи Линан де Бельфон до того, как стать главным инженером строительства Суэцкого канала, командовал возведением плотин и прокладкой ирригационных каналов на Ниле. Для оптимизации работ правитель Египта Мухаммед Али-паша предложил использовать камень из Великих Пирамид. Бельфон был против, но понимал, что в случае отказа паша наймёт другого инженера. Чтобы спасти Пирамиды, он предоставил фиктивные расчёты, по которым выходило, что добыча материала из каменоломен будет обходиться дешевле. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого цвета изначально была пирамида Хеопса? 1194 + Ссылка Многие египетские пирамиды, включая пирамиду Хеопса, изначально были облицованы белыми отполированными блоками известняка, которые ярко сверкали на солнце. Однако с течением времени их разбирали и использовали для строительства крепостей, мечетей и других сооружений. Неправда? Источник: en.wikipedia.org