Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Что ощущают люди, подверженные синдрому самозванца? 58 + Ссылка У некоторых успешных людей может развиться чувство, что они занимают своё место незаслуженно, а их достижения не более чем случайность и удачное стечение обстоятельств. В психологии такому явлению придумали название «синдром самозванца». В наличии этого синдрома признавались такие знаменитости, как писатель Нил Гейман и актриса Эмма Уотсон. Эйнштейн незадолго до смерти поведал другу в письме: «Подчёркнутое уважение, которым окружено дело моей жизни, заставляет меня чувствовать себя не в своей тарелке. Я невольно ощущаю себя мошенником». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое поведение можно охарактеризовать менталитетом краба? 532 + Ссылка Ведро, из которого один краб может спокойно выбраться, станет непреодолимой ловушкой для нескольких крабов, так как они будут хватать друг друга и мешать освободиться любому, кто близок к этому. Поэтому термин «менталитет краба» применяется для описания ситуаций, когда люди демонстрируют неприятие или бойкот более успешных членов общества, стараясь минимизировать их достижения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом спаривают самца и самку охотничьих соколов, считающих своим половым партнёром разводчика? 566 + Ссылка Половой импринтинг — это механизм запечатления животным в самой ранней стадии развития образа, который затем становится ориентиром при выборе партнёра для спаривания. При разведении охотничьих соколов объектом импринтинга для птиц становится сам человек. Для получения нового потомства разводчик позволяет самцу «спариваться» со специальной шляпой на своей голове, снабжённой карманами для сбора семени. Затем выбирается самка, которой при необходимости предлагается определённая ритуалом ухаживания пища, и разводчик производит оплодотворение, впрыскивая семя через шприц или пипетку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие психические проявления называют прямым и обратным эффектами Динь-Динь? 425 + Ссылка В театральных постановках «Питера Пэна» фею Динь-Динь предлагают спасать от смерти зрителям: их просят хлопать, если они верят в фей, и тогда Динь-Динь оживает. Поэтому существование вещей и явлений только из-за того, что люди верят в них, иногда называют эффектом Динь-Динь. Выделяют также обратный эффект Динь-Динь, когда чем больше люди верят в нечто, тем больше вероятность его исчезновения. Например, при укреплении в массовом сознании стереотипа о том, что вождение безопасно, водители начинают управлять машинами более легкомысленно, тем самым повышая опасность на дорогах. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая особенность поведения при выборе из нескольких альтернатив роднит людей и лягушек? 515 + Ссылка Исследование тунгарских лягушек выявило иррациональный подход самок в выборе брачного партнёра, который обычно происходит по более низкому тону и большей длительности издаваемых самцом звуков. Если самкам давали слушать из динамиков звуки только двух самцов А и Б, то они всегда выбирали по описанным выше критериям самца А. Однако при введении в эксперимент звука самца В, который хуже первых двух, самки в большинстве случаев подходили к динамику Б. Аналогичное поведение известно и у людей в процессе принятия решения о покупке товара — его называют «эффектом приманки». Неправда? Источник: elementy.ru

Какое влияние на соблюдение установленных социальных норм оказывают изображения глаз? 918 + Ссылка Учёные Университета Ньюкасла на протяжении месяца исследовали поведение студентов в столовой, проверяя гипотезу о том, что изображение глаз заставляет людей вести себя более ответственно и меньше нарушать установленные правила. Для этого в случайное время и в случайных местах столовой размещались плакаты с лицами на одном уровне с глазами сидящих за столами. Оказалось, что в дни, когда такие плакаты висели, студенты в два раза чаще уносили подносы с посудой после еды, чем в дни, когда плакатов не было или на плакатах были нейтральные изображения без глаз. Неправда? Источник: www.scientificamerican.com

Верно ли утверждение, что обычный человек использует только 10% возможностей своего мозга? 961 + Ссылка Нередко можно наткнуться на утверждение о том, что обычный человек использует только 10% возможностей своего мозга, хотя не существует никаких научных его доказательств. Возможным источником мифа является работа психологов Уильяма Джеймса и Бориса Сидиса, в ходе которой они тестировали теорию ускоренного развития на примере сына второго Уильяма Сидиса. Они заключили, что мы не задействуем мозг полностью, а позже писатель Лоуэлл Томас придал этой фразе конкретное численное значение — те самые 10%. Миф также усугубили исследования первых нейробиологов, которым были непонятны функции многих отделов мозга, из-за чего они делали неверные выводы об их неактивности. У современных же нейробиологов не вызывает сомнения то, что мы используем практически все части мозга, и они активны практически постоянно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как влияет фотографирование с друзьями на оценку привлекательности отдельных лиц? 818 + Ссылка Человек на фото с друзьями воспринимается более привлекательным, чем на одиночной фотографии. Этот феномен известен как «эффект чирлидера» и был подтверждён учёными из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Участники исследования в среднем оценивали привлекательность мужчин и женщин на групповых снимках выше, чем тех же лиц, вырезанных из общей сцены. Чтобы исключить эмоциональную составляющую, исследование было повторено с другими параметрами — теперь групповые фото были сделаны не одним кадром, а смонтированы из индивидуальных снимков. Даже на таких коллажах лица оценивались более привлекательными, чем по отдельности. Неправда? Источник: www.scientificamerican.com

Какие два растения объясняют разницу между западным и восточным стилем мышления? 1009 + Ссылка Многочисленные психологические исследования показывают, что для человека западной культуры более характерны индивидуализм и аналитическое мышление, а для человека восточной культуры — коллективизм и холистическое мышление. Одна из гипотез объясняет это различие дихотомией «пшеница — рис»: если пшеницу может успешно возделывать одна семья, то для культивирования риса требуется объединение усилий множества людей, что и ведёт к возрастанию роли коллектива в системе ценностей. Данная гипотеза показала более успешную корреляцию по сравнению с другими гипотезами на примере одного Китая. Жители северных областей, где традиционно выращивается больше пшеницы, склонны по тестам к индивидуалистско-аналитическому стилю мышления, а жители «рисовых» южных районов — к коллективистско-холистическому. Неправда? Источник: elementy.ru

Чем объясняется восприятие окружающего мира в тусклых тонах при депрессии? 520 + Ссылка Люди, страдающие депрессией, нередко говорят, что воспринимают окружающий мир в тусклых тонах. Оказалось, что это не просто психологический феномен — серость красок при депрессии имеет под собой физиологическую основу. Такой вывод сделали немецкие учёные из университета Фрайбурга, исследовавшие процессы в глазах пациентов с помощью электроретинограммы. Они обнаружили строгую зависимость — чем сильнее депрессивные симптомы, тем слабее реагирует сетчатка глаза на стимуляцию показом контрастных картинок. Неправда? Источник: psychcentral.com

Какое полушарие мозга больше развито у творческих людей? 731 + Ссылка В литературе по психологии часто встречается расхожее мнение о том, что у людей со склонностью к логике и аналитике больше развито левое полушарие мозга, а у творческих и артистических натур — правое полушарие. Однако никаких научных доказательств этому утверждению нет. Нейропсихологи из Университета Юты в 2013 году просканировали мозги более чем тысячи участников исследования и не нашли ни малейшего свидетельства того, что шаблоны нейронных связей между различными частями мозга отличаются у людей с разным типом мышления. Хотя научно подтверждена большая или меньшая задействованность полушарий в зависимости от типа текущей выполняемой мозгом задачи, это совершенно не означает, что в целом у каждого из нас превалирует активность в определённом полушарии — у нормального здорового человека все части мозга работают одинаково. Неправда? Источник: detalimira.com

Какую вероятность увеличивает фотография младенца в кошельке? 1510 + Ссылка В 2009 году группа шотландских психологов провела эксперимент, «потеряв» на улицах Эдинбурга 240 кошельков, в которых были контактные данные владельца. Всего было возвращено 42% кошельков, однако процент возврата сильно варьировался в зависимости от того, какая фотография была внутри. Так, владельцам прислали 88% кошельков, которые содержали фото младенца, 53% с фото домашнего питомца, 48% с общим семейным фото, 28% с изображением пожилой пары, и только 15% из тех, где не было вообще никакой фотографии. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Какой эффект часто наблюдается у работников при оценке собственной компетенции? 2517 + Ссылка Некомпетентные люди зачастую оказываются выше по карьерной лестнице своих более квалифицированных коллег в силу эффекта Даннинга — Крюгера. Согласно нему, люди с низким уровнем квалификации склонны переоценивать свои способности, а, принимая неудачные решения, часто неспособны осознать их ошибочность вследствие опять же слабой компетенции. Люди с высоким уровнем квалификации смотрят на вещи более трезво и, наоборот, склонны занижать свои способности, а также полагают, что и окружающие оценивают их невысоко. Эти выводы были экспериментально подтверждены психологами Даннингом и Крюгером из Корнелльского университета в 1999 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой писатель подстроил результаты психологического теста, чтобы затем сбежать из тюрьмы? 2795 + Ссылка Когда американского писателя и психолога Тимоти Лири осудили за хранение наркотиков, для определения места заключения ему предложили стандартный тест, который несколько лет назад был разработан самим Лири. Он заполнил тест таким образом, чтобы его типаж был определён как наиболее подходящий к садово-полевым работам. Исходя из результатов, Лири был назначен на работу садовником в тюрьме мягкого режима, откуда он сбежал полгода спустя. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

При каких условиях робот-андроид вызывает у людей неприязнь? 2037 + Ссылка Чем сильнее внешнее сходство робота или другого объекта, который выглядит и действует как человек, с настоящим человеком, тем симпатичнее он кажется нам, но лишь до определённого предела. Когда сходство достигает некоторого порога, робот начинает казаться нам пугающим и отталкивающим, скорее всего, из-за мелких несоответствий реальности. Соответствующий «провал» на графике зависимости положительной эмоциональной реакции от похожести называют эффектом «зловещей долины». Причём анимация усиливает как положительные, так и отрицательные впечатления от объекта. Мультипликаторы давно применяют этот принцип, рисуя персонажей, которые должны вызывать симпатию, не слишком похожими на людей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В чём заключался эксперимент 1973 года, показавший ненадёжность психиатрической диагностики в США? 3024 + Ссылка Американский психолог Дэвид Розенхан в 1973 году провёл эксперимент, в ходе которого в психбольницы разных штатов приходили участники, симулировавшие слуховые галлюцинации, и всех их госпитализировали. После этого псевдобольные вели себя адекватно и сообщали врачам о прекращении галлюцинаций, но ни одного их них не заподозрили в симуляции и заставляли принимать антипсихотические препараты, которые пациенты сливали в унитаз. Все они были в итоге выписаны с диагнозом «шизофрения в стадии ремиссии», а средний срок пребывания в лечебнице составил 19 дней. После широкой огласки результатов начался второй этап эксперимента Розенхана: он договорился с очень известной клиникой, что в течение трёх месяцев туда будут приходить псевдопациенты, но никого не отправил. В итоге 20% настоящих больных были признаны симулянтами, ещё 20% были охарактеризованы как вероятные симулянты. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В чём заключается психическое состояние, противоположное дежавю? 4823 + Ссылка Существует психический феномен, обратный дежавю, под названием жамевю. Он заключается во внезапном ощущении того, что ты сталкиваешься с ситуацией или человеком первый раз, хотя на самом деле они хорошо тебе знакомы. Но если дежавю испытывал хотя бы раз почти каждый из нас, жамевю встречается гораздо реже и может служить признаком серьёзного психического расстройства. В один ряд с ними можно поставить феномен прескевю — хорошо знакомое многим состояние, когда ты не можешь вспомнить знакомое слово, которое «вертится на языке». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой народ наиболее сильно подвержен заболеванию психическим синдромом втягивания пениса? 3453 + Ссылка У жителей Юго-Восточной Азии, в первую очередь китайцев, часто наблюдают синдром Коро — психическую патологию, когда мужчина думает, что его пенис уменьшается или втягивается в живот. При этом «больной» всерьёз боится наступающей смерти. Это культурная особенность именно азиатов, так как случаи синдрома Коро у африканцев или европейцев страхом смерти, как правило, не сопровождаются. Часто в рамках самолечения мужчины с целью прекратить втягивание подвешивают к пенису какой-нибудь груз. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что в первую очередь определяет оптимизм или пессимизм человека? 7226 + Ссылка Оптимистический или пессимистический взгляд на мир каждого конкретного человека программируется генетически. Согласно исследованиям учёных из Мичиганского университета, он определяется концентрацией нейропептидов Y в мозгу: пониженная концентрация заставляет воспринимать окружающее пессимистично и депрессивно. Неправда? Источник: science.compulenta.ru

Что неосознанно провоцирует людей на нарушение установленных правил поведения? 8839 + Ссылка Если в доме разбито стекло, то вскоре ни одного целого окна в нём не останется, а потом начнётся мародёрство — такова основная мысль теории разбитых окон. В более широком смысле эта теория заключается в том, что люди гораздо охотнее нарушают правила и нормы поведения, если видят явные признаки беспорядка вокруг — это было неоднократно экспериментально доказано. Например, прохожий с большей вероятностью бросит мусор на землю около разрисованной граффити стены, нежели около чистой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой психологический эффект объясняет популярность гороскопов? 3598 + Ссылка В 1948 году Бертрам Форер провёл психологический эксперимент среди своих студентов. Он дал им тест личности, после чего представил каждому результаты, которые на самом деле были одним и тем же текстом с расплывчатыми формулировками, взятым из гороскопа. Студенты оценили степень соответствия текста своим качествам на 4,26 балла по пятибалльной шкале. Эффектом Форера (или эффектом Барнума в честь знаменитого шоумена) учёные частично объясняют феномен широкой популярности астрологических гороскопов, хиромантии и других псевдонаук. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org