Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему канадское исследование о влиянии просмотра порнографии на сексуальную жизнь не было завершено? 266 + Ссылка В 2009 году учёные из Университета Монреаля попытались провести исследование о том, как влияет просмотр порнографии на сексуальную жизнь мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. В его рамках было проинтервьюировано 20 мужчин. Однако поставленной цели достичь не удалось, так как учёные не смогли найти ни одного мужчины, ни разу не видевшего порно, чтобы сделать сравнения. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

На чём зарабатывал публичный дом в Праге, посещение которого для мужчин было практически бесплатным? 444 + Ссылка С 2005 по 2010 год в Праге работал публичный дом «Big Sister» (по аналогии с реалити-шоу «Big Brother»), который был нашпигован камерами и зарабатывал на прямых трансляциях всех происходящих внутри событий в Интернете. Услуги проституток в нём были бесплатны, с клиентов-мужчин взималась только единоразовая плата за вход в размере примерно 20$, и в эту сумму входил DVD с записью своих похождений. А если в клуб приходила пара, ей вместе с диском выдавалось и небольшое вознаграждение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какой порнозвезды менеджерами являются родители? 653 + Ссылка Менеджерами американской порнозвезды Санни Лейн являются её родители, с которыми она живёт в одном доме. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как связаны гомофобия и латентная гомосексуальность? 587 + Ссылка Латентная, то есть неосознаваемая или сознательно подавляемая гомосексуальность чаще проявляется у гомофобов, чем у обычных гетеросексуалов, не испытывающих неприязни к геям. Проведённое учёными Университета Джорджии в 1996 году исследование показало, что у 54% испытуемых гомофобов наблюдалась эрекция при просмотре гей-порно, а среди не-гомофобов эта цифра составила только 24%. Существует другая интерпретация этих данных исходя из теории, рассматривающей тревогу как сексуальный стимул. Согласно ей, негативные эмоции от гей-порно и есть причина возбуждения гомофобов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где хранится порнофильм с участием Мэрилин Монро? 972 + Ссылка Существует 15-минутная чёрно-белая плёнка с записью Мэрилин Монро, занимающейся оральным сексом с неизвестным мужчиной (его голова не попадает в кадр). Оригинал хранится в частной коллекции нью-йоркского бизнесмена, который купил её за 1,5 миллиона долларов у сына умершего информатора ФБР, а в архивах ФБР должна находиться копия фильма. Известный коллекционер наследия Монро Кейя Морган, организовавший сделку, заявил, что целью покупки было недопущение попадания плёнки в общественный доступ. Неправда? Источник: www.reuters.com

Каким образом порносайты развивали интернет-индустрию в целом? 2971 + Ссылка Порносайты часто выступают передовыми площадками для внедрения и обкатки новых интернет-технологий, двигая вперёд таким образом всю индустрию. Например, в середине 1990-х годов именно для оплаты просмотра порнографического контента компания Electronic Card Systems запустила систему интернет-расчётов с использованием платёжных карт. Также порносайты были первыми, где использовались потоковые трансляции и появились видеочаты. Наряду с пиратской музыкой, согласно исследованиям, порнография была главным фактором повсеместного распространения широкополосного интернета в Европе. Неправда? Источник: hitech.newsru.com

Почему название «Силиконовая долина» по сути неверно? 8616 + Ссылка Хотя термин «Силиконовая долина» для обозначения высокотехнологичного региона в Калифорнии уже устоялся, по сути он неверен — правильнее было бы говорить «Кремниевая долина». Дело в том, что в английском названии Silicon Valley слово «silicon» означает именно кремний, который служит материалом для изготовления полупроводников. А словом «silicone» называются кремнийорганические соединения, именно это созвучие стало причиной ошибки перевода. Из-за широкого использования силиконов для искусственного увеличения груди термином Silicone Valley шутливо обозначают долину Сан-Фернандо в Калифорнии, где находится большинство американских порностудий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org