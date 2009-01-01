Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему канадское исследование о влиянии просмотра порнографии на сексуальную жизнь не было завершено?
В 2009 году учёные из Университета Монреаля попытались провести исследование о том, как влияет просмотр порнографии на сексуальную жизнь мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. В его рамках было проинтервьюировано 20 мужчин. Однако поставленной цели достичь не удалось, так как учёные не смогли найти ни одного мужчины, ни разу не видевшего порно, чтобы сделать сравнения.
Источник: www.sciencedaily.com
На чём зарабатывал публичный дом в Праге, посещение которого для мужчин было практически бесплатным?
С 2005 по 2010 год в Праге работал публичный дом «Big Sister» (по аналогии с реалити-шоу «Big Brother»), который был нашпигован камерами и зарабатывал на прямых трансляциях всех происходящих внутри событий в Интернете. Услуги проституток в нём были бесплатны, с клиентов-мужчин взималась только единоразовая плата за вход в размере примерно 20$, и в эту сумму входил DVD с записью своих похождений. А если в клуб приходила пара, ей вместе с диском выдавалось и небольшое вознаграждение.
Источник: en.wikipedia.org
У какой порнозвезды менеджерами являются родители?
Менеджерами американской порнозвезды Санни Лейн являются её родители, с которыми она живёт в одном доме.
Источник: en.wikipedia.org
Как связаны гомофобия и латентная гомосексуальность?
Латентная, то есть неосознаваемая или сознательно подавляемая гомосексуальность чаще проявляется у гомофобов, чем у обычных гетеросексуалов, не испытывающих неприязни к геям. Проведённое учёными Университета Джорджии в 1996 году исследование показало, что у 54% испытуемых гомофобов наблюдалась эрекция при просмотре гей-порно, а среди не-гомофобов эта цифра составила только 24%. Существует другая интерпретация этих данных исходя из теории, рассматривающей тревогу как сексуальный стимул. Согласно ей, негативные эмоции от гей-порно и есть причина возбуждения гомофобов.
Источник: en.wikipedia.org
Где хранится порнофильм с участием Мэрилин Монро?
Существует 15-минутная чёрно-белая плёнка с записью Мэрилин Монро, занимающейся оральным сексом с неизвестным мужчиной (его голова не попадает в кадр). Оригинал хранится в частной коллекции нью-йоркского бизнесмена, который купил её за 1,5 миллиона долларов у сына умершего информатора ФБР, а в архивах ФБР должна находиться копия фильма. Известный коллекционер наследия Монро Кейя Морган, организовавший сделку, заявил, что целью покупки было недопущение попадания плёнки в общественный доступ.
Источник: www.reuters.com
Каким образом порносайты развивали интернет-индустрию в целом?
Порносайты часто выступают передовыми площадками для внедрения и обкатки новых интернет-технологий, двигая вперёд таким образом всю индустрию. Например, в середине 1990-х годов именно для оплаты просмотра порнографического контента компания Electronic Card Systems запустила систему интернет-расчётов с использованием платёжных карт. Также порносайты были первыми, где использовались потоковые трансляции и появились видеочаты. Наряду с пиратской музыкой, согласно исследованиям, порнография была главным фактором повсеместного распространения широкополосного интернета в Европе.
Источник: hitech.newsru.com
Почему название «Силиконовая долина» по сути неверно?
Хотя термин «Силиконовая долина» для обозначения высокотехнологичного региона в Калифорнии уже устоялся, по сути он неверен — правильнее было бы говорить «Кремниевая долина». Дело в том, что в английском названии Silicon Valley слово «silicon» означает именно кремний, который служит материалом для изготовления полупроводников. А словом «silicone» называются кремнийорганические соединения, именно это созвучие стало причиной ошибки перевода. Из-за широкого использования силиконов для искусственного увеличения груди термином Silicone Valley шутливо обозначают долину Сан-Фернандо в Калифорнии, где находится большинство американских порностудий.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой актёр, прославившийся в жанре боевиков, начинал свою карьеру в порнофильме?
Свою первую кинороль Сильвестр Сталлоне получил в 1970 году в порнофильме под названием «Итальянский жеребец». В то время Сталлоне было 24 года, он был разнорабочим и только начинал попытки пробиться в мир кинематографа.
Источник: www.snopes.com