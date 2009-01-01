Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где и когда существовала власть, которую называли порнократией? 47 + Ссылка В первой половине 9 века римские папы находились под влиянием аристократической семьи Теофилактов. В это время Феодора, жена консула Теофилакта, и её дочь Марозия, имевшие репутацию блудниц, стали возводить на Святой Престол своих предполагаемых любовников, а затем и детей от бывших понтификов. Хотя многие жизнеописания этих пап пристрастны, так как составлены их политическими противниками, Римско-Католическая церковь официально признаёт распущенность их образа жизни. Для характеристики данного периода папства устоялся специальный термин — порнократия. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На каком празднике англичане в 17 веке заживо сжигали кошек? 485 + Ссылка В ночь на 5 ноября англичане запускают фейерверки и сжигают чучело католика Гая Фокса — участника неудавшегося Порохового заговора 1605 года, целью которого был взрыв здания парламента вместе с выступавшим там протестантским королём. Однако в том же 17 веке, когда традиции праздника ещё только формировались, обычно вымещали злобу на образах папы римского и дьявола. В 1677 году их чучела для большего эффекта набили живыми кошками, чьи крики при горении произвели неизгладимое впечатление на толпу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой кардинал стал папой римским случайным образом? 698 + Ссылка На выборах папы римского некоторые кардиналы придерживались особой стратегии. В первом туре они голосовали случайным образом за кандидата, который не имеет шансов на победу, чтобы посмотреть, как распределятся голоса между сильными претендентами, и с учётом этого вести свою дальнейшую политику. Однако на выборах в 1334 году произошёл курьёз: все кардиналы проголосовали в первом туре за неприметного Жака Фурнье, кроме самого Фурнье. Конклаву ничего не оставалось, кроме как утвердить его папой под именем Бенедикт XII. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где на Рождество можно купить фигурку папы римского, справляющего большую нужду? 579 + Ссылка Одной из рождественских традиций у каталонцев является изготовление так называемых каганеров — раскрашенных фигурок человечков, справляющих большую нужду. Одного каганера обязательно добавляют в композицию рождественского вертепа, сцены рождения Христа, причём католическая церковь не возражает против этого. Фигурки могут изображать не только простых жителей, но и знаменитостей, включая президентов и папу римского. Считается, что народная сатира воплощает в каганерах концепцию равенства всех людей независимо от их общественного положения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком французском городе почти 70 лет правили римские папы? 601 + Ссылка Римские папы не всегда пребывали в Риме. В конце 13 века французский король Филипп IV Красивый обложил налогами духовенство без согласования этого вопроса с папой Бонифацием VIII, что вылилось в долгий конфликт и смерть понтифика. В 1309 году Филипп предоставил папам новую резиденцию во французском городе Авиньоне, куда переехал новоизбранный Климент V. Всего в период «Авиньонского пленения пап» правило семеро пап, и все они были французами. Вскоре после возвращения Григория XI в Рим в 1377 году и его смерти на следующий год произошёл раскол католической церкви — преемник остался в Риме, а выбранный недовольными кардиналами антипапа снова уехал в Авиньон, но в конце концов римские победили авиньонских. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой христианский лидер публично поцеловал Коран? 1336 + Ссылка Папа римский Иоанн Павел II предпринимал активные действия по улучшению отношений между христианством и исламом. В 2001 году он стал первым папой, который посетил мечеть и помолился там — это было в мечети Омейядов, расположенной в столице Сирии Дамаске. В конце молитвы Иоанн Павел II даже поцеловал Коран. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая концепция пропагандирует отсутствие противоречий между верой и теорией эволюции? 997 + Ссылка Среди последователей самых разных конфессий немало приверженцев теистического эволюционизма. Эта концепция признаёт научный взгляд на возникновение Вселенной, зарождение жизни на Земле и эволюцию, но движущей силой этих процессов объявляет Бога. Нестыковки в религиозных текстах (например, творение мира Богом за 6 дней) теистические эволюционисты объясняют тем, что в свете неоспоримых доказательств современных научных теорий религиозные тексты нужно трактовать не буквально, но аллегорически. Из всех конфессий наиболее последовательную и официальную поддержку теистический эволюционизм получил от католической церкви: ещё в середине 20 века папа Пий XII заявил, что эволюцию нужно считать серьёзной гипотезой, а в 1996 году Иоанн Павел II сказал, что это больше чем гипотеза, и что между теорией эволюции и доктриной веры нет противоречий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кого изображали с треугольными или квадратными нимбами на некоторых христианских иконах? 1350 + Ссылка В христианской традиции святых на иконах и полотнах изображают обычно с круглым нимбом над головой, однако известны и рисунки с нимбами других форм. Бог-отец иногда изображался с треугольным нимбом, что символизировало Троицу. Нимбом прямоугольной формы украшали голову некоторых святых или римских пап, которые ещё не умерли. Существуют фрески, на которых изображены персонификации добродетелей с гексагональными нимбами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему берлинцы называют городскую телебашню «местью папы»? 2538 + Ссылка Чуть выше середины построенной в 1965 году берлинской телебашни расположен шар из нержавеющей стали. Когда его освещает солнце, на шаре появляется отражение в виде креста. В связи с этим берлинцы дали несколько остроумных прозвищ вышке, намекая на преследование церкви и культивирование атеизма в годы существования ГДР. Среди них — «месть папы», ещё один вариант — церковь Святого Вальтера — ироничная отсылка к имени Вальтера Ульбрихта, в течение двадцати лет руководившего ГДР. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему римского папы Иоанна XX никогда не существовало, хотя были Иоанны XXI, XXII и XXIII? 1473 + Ссылка Португалец Педру Жулиан был избран римским папой в 1276 году и взял имя Иоанн. Однако хотя предыдущий Иоанн носил 19-й порядковый номер, этот папа пропустил одну цифру и объявил себя Иоанном XXI. Он считал, что в перечень его предшественников вкралась ошибка, и в истории папства был лишний Иоанн. Позднее выяснилось, что он заблуждался и никакой ошибки не было, но нумерацию уже нельзя было обратить вспять. Поэтому получилось так, что Иоанна XX никогда не существовало, хотя на сегодняшний день список Иоаннов заканчивается номером XXIII. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на троне папы римского изображён перевёрнутый крест? 3865 + Ссылка Перевёрнутый крест можно встретить в символике сатанистов и блэк-метал групп — якобы такой знак имеет только антихристианскую направленность. Однако он же известен католикам как Крест Святого Петра, так как по преданию Пётр попросил распять себя именно на перевёрнутом кресте, не считая себя достойным умереть смертью Христа. Этот крест официально изображается в католической символике, в том числе на троне папы римского. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким монахам разрешалось пить пиво во время поста? 4845 + Ссылка Среди немецких монастырей первым право варить пиво получил орден бенедиктинцев в местечке Вайнштефан в 1040 году. В 17 веке монахи захотели пить пиво и во время поста, для чего послали гонца с бочкой напитка к папе римскому. Однако путешествие затянулось, и к его концу пиво скисло. Попробовав его, папа сказал, что такую гадость можно пить даже в пост, и выдал необходимое разрешение. Кстати, предыдущий папа Бенедикт XVI также известен любовью к пиву. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Кем захотела стать старуха из сказки о Золотой рыбке братьев Гримм? 8922 + Ссылка Основой для «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а её немецкая «коллега» на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем. Неправда? Источник: www.surlalunefairytales.com

Сколько пальцев на правой руке папы римского на картине «Сикстинская мадонна»? 7689 + Ссылка При взгляде на картину Рафаэля «Сикстинская мадонна» многим кажется, что на руке у папы Сикста II шесть пальцев (это ощущение усиливается переводом имени Сикст — «шестой»). На самом деле это место является частью ладони. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем объясняется близость слов «швейцар» и «швейцарец»? 4739 + Ссылка В России до 19 века жителей Швейцарии звали швейцарами, до тех пор, пока словом «швейцар» не начали повсеместно называть привратников и сторожей подъездов. Из-за постоянной путаницы и решили для жителей горной страны употреблять новое слово — «швейцарец». Исторически близость этих слов объясняется тем, что в своё время западноевропейские владетельные особы, в том числе папы римские, предпочитали набирать свою гвардию телохранителей из швейцарцев. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Кто опубликовал некролог Фиделю Кастро? 8602 + Ссылка Техническая ошибка на сайте CNN 16 апреля 2003 года привела к публикации в открытый доступ заранее заготовленных некрологов для ряда известных людей: Дика Чейни, Рональда Рейгана, Фиделя Кастро, Иоанна Павла II, Нельсона Манделы и других. Неправда? Источник: www.snopes.com