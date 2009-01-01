Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой поэт оказался в изоляторе, на стене которого висел плакат с призывом его освободить? 26 + Ссылка Когда турецкий поэт-коммунист Назым Хикмет в третий и последний раз бежал в СССР, ему помогал друг на моторной лодке. По плану они должны были доплыть до Болгарии, но встретили на пути румынский корабль. Тот остановился и принял их на борт, но вместо оказания почестей капитан судна, пока ожидал распоряжений из Бухареста и Москвы, закрыл Хикмета в изоляторе. По иронии судьбы, на стене изолятора висел плакат с его фотографией и подписью: «Свободу Назыму Хикмету!». Неправда? Источник: books.google.ru

В честь музы какого поэта была названа Лиля Брик? 327 + Ссылка Лили Шёнеман была невестой и музой Гёте. Хотя помолвка была расторгнута, чувство к ней поэт пронёс через всю жизнь. В её честь была названа Лиля Брик, ставшая любовницей и музой другого известного поэта — Маяковского. Неправда? Источник: www.aif.ru

Какого поэта до возраста пяти лет воспитывали как девочку? 526 + Ссылка Австрийский поэт Райнер Мария Рильке родился в семье, где до этого в недельном возрасте умерла дочь. Два из шести его имён, Рене и Мария, были женскими. До пяти лет мать одевала Рильке в девичьи платья и играла с ним, как с девочкой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая критика из уст Сальвадора Дали попала под его же определение идиотизма? 447 + Ссылка Однажды Сальвадор Дали высказался о людях, которые часто используют в речи клише: «Первый, кто сравнил щёки юной девушки с розой, был поэтом. Первый, кто повторил это, был идиотом». Однако эта фраза Дали не очень оригинальна — до него почти такими же словами выразил своё отношение к клише французский поэт Жерар де Нерваль. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой поэт выкопал свои стихи из могилы? 1336 + Ссылка Английский художник и поэт Данте Россетти в 1862 году похоронил жену, положив в гроб свои неопубликованные поэмы. Через несколько лет ему предложили издать книгу, но поэт не смог восстановить стихи по памяти. Тогда друзья уговорили его эксгумировать тело жены, и поэмы были опубликованы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой поэт содержал множество животных, среди которых были медведь, крокодил и орёл? 2530 + Ссылка Лорд Байрон сильно любил животных. Учась в Кембридже, он столкнулся с запретом на содержание собак в комнатах и решил завести медвежонка. Так как медведи в запрете не упоминались, университет ничего не смог поделать с этим фактом. На протяжении жизненного пути среди питомцев Байрона были лиса, барсук, крокодил, орёл, журавль и цапля. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто стал инициатором смертельной для Пушкина дуэли? 2175 + Ссылка Дуэль, на которой Пушкин получил смертельное ранение, не была инициирована поэтом. Пушкин посылал вызов Дантесу в ноябре 1836 года, толчком к чему послужило распространение анонимных пасквилей, выставлявших его рогоносцем. Однако ту дуэль удалось отменить благодаря стараниям друзей поэта и предложению, сделанному Дантесом сестре Натальи Гончаровой. Но конфликт не был исчерпан, распространение шуток про Пушкина и его семью продолжалось, и тогда поэт отправил приёмному отцу Дантеса Геккерну в феврале 1837 года крайне оскорбительное письмо, зная, что это повлечёт за собой вызов уже от Дантеса. Так и случилось, и эта дуэль стала для Пушкина последней. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Через какого шотландского поэта гипотетически связаны родством Лермонтов и Байрон? 2881 + Ссылка Один из самых знаменитых представителей шотландского рода Лермонтов — живший в 13 веке поэт, певец и провидец Томас Лермонт, известный также как Томас-Рифмач. Хотя нельзя утверждать однозначно, был ли он реальной личностью или же просто героем легенд, его образ оказал заметное влияние на шотландскую и не только культуру. Пленный поручик Георг Лермонт в 17 веке поступил на службу в Россию, принял православие и стал Лермонтовым, а к числу его потомков относится поэт Михаил Лермонтов. Предок Джорджа Байрона по имени Гордон в 16 веке был женат на Маргарет Лермонт, что дало повод поэту причислять Томаса-Рифмача к своему генеалогическому древу. Наконец, поэзия и нравственный мир Байрона оказали заметное влияние на творчество Лермонтова, и об их родстве можно говорить не только в литературном, но и (гипотетически) в буквальном смысле. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой поэт способствовал тому, что диалект его округи стал литературным итальянским языком? 1382 + Ссылка Так как Италия на протяжении многих веков была раздроблена на множество мелких княжеств и городов-государств, на её территории существовало большое количество диалектов, произошедших от народной латыни. В начале 14 века флорентиец Данте Алигьери написал знаменитую «Божественную комедию», которой зачитывались во всей Италии. Именно это произведение стало одной из основных причин того, что родной для Данте тосканский диалект стал основой литературного итальянского языка. Хотя и сегодня при одинаковом написании слов их произношение в разных итальянских провинциях может сильно различаться. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие стихи Пушкина использовал Глинка для посвящения романса дочери Анны Керн? 3292 + Ссылка Согласно распространённой версии, Пушкин посвятил написанное в 1825 году стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» Анне Керн. Через пятнадцать лет композитор Глинка положил эти строчки на музыку и посвятил романс её дочери — Екатерине Керн, в которую был долго влюблён Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая бесконечная надпись была на подарке Маяковского Лиле Брик? 6895 + Ссылка Маяковский подарил своей возлюбленной Лиле Юрьевне Брик кольцо с её инициалами — «Л Ю Б». Будучи расположенными по кругу, эти буквы складывались в бесконечное «ЛЮБЛЮ». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой поэт не мог творить без запаха гнилых яблок? 2567 + Ссылка Немецкий поэт Фридрих Шиллер мог настроиться на творческий лад только в том случае, если на столе в его кабинете стояла тарелка с гнилыми яблоками. Неправда? Источник: www.guardian.co.uk

Какая шутка Пастернака оказалась пророческой для Цветаевой? 6562 + Ссылка После начала Второй Мировой войны Марину Цветаеву отправили в эвакуацию в город Елабуга, что в Татарстане. Упаковывать вещи ей помогал Борис Пастернак. Он принёс верёвку, чтобы перевязать чемодан, и, заверяя в её крепости, пошутил: «Верёвка всё выдержит, хоть вешайся». Впоследствии ему передали, что именно на ней Цветаева в Елабуге и повесилась. Неправда? Источник: www.kostyor.ru

Почему поэты не любили Маяковского за написание стихов лесенкой? 26753 + Ссылка Когда Маяковский ввёл в употребление свою знаменитую стихотворную «лесенку», коллеги-поэты обвиняли его в жульничестве — ведь поэтам тогда платили за количество строк, и Маяковский получал в 2-3 раза больше за стихи аналогичной длины. Неправда? Источник: Русская литература XX века в зеркале пародии. М., Высш. школа, 1993, с. 8.

Какой поэт, отличавшийся глубоким пессимизмом, умер от смеха? 24862 + Ссылка Кубинский поэт Хулиан дель Касаль, стихи которого отличались глубоким пессимизмом, умер от смеха. Он ужинал с друзьями, один из которых рассказал анекдот. У поэта начался приступ неконтролируемого смеха, что вызвало расслоение аорты, кровотечение и скоропостижную смерть. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто казнил поэтов за грустные стихи? 4628 + Ссылка Китайский император Цяньлун казнил поэтов за написание грустных стихов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org